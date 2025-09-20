Plantillas gratuitas de agendas de reuniones de Asana para llevar a cabo reuniones eficientes

Las reuniones parecen un mal necesario para todos los equipos, ya sean remotos o híbridos. Pero, ¿y si no tuvieran por qué ser agotadoras y ocupar tanto espacio en el calendario?

Accede a las plantillas de agendas de reuniones de Asana. Tanto si organizas una reunión semanal de sincronizar con tu equipo, el inicio de un proyecto o una reunión individual, estas plantillas te ayudarán a planificar con antelación, asignar propietarios y realizar un seguimiento de los elementos pendientes.

Se acabaron los silencios incómodos, los seguimientos olvidados o los momentos en los que te preguntas «¿de qué iba esta reunión?».

En esta publicación, exploraremos las plantillas gratuitas de agendas de reuniones de Asana que realmente permiten hacer las cosas (y tal vez incluso impresionar a tu jefe mientras lo haces). Hagamos que las reuniones vuelvan a ser de productividad, una plantilla a la vez. 🤩 💪

¿Qué es una plantilla de agenda de reunión de Asana?

Una plantilla de agenda de reuniones de Asana es un marco estructurado que ayuda a los equipos a organizar, planear y llevar a cabo reuniones de forma eficaz. Estas plantillas incluyen secciones preestablecidas para la fecha de la reunión, los objetivos, los temas de debate, la distribución del tiempo y las medidas a tomar, que te ayudarán a preparar la reunión.

Ideales para cuando no quieres empezar desde cero, estas agendas prediseñadas ofrecen una ruta clara que te ayuda a planear con antelación, a compartir lo que hay en la agenda, a facilitar la reunión en tiempo real y a convertir las decisiones en tareas.

¿Qué hace que una plantilla de agenda de reunión de Asana sea buena?

Una buena plantilla de agenda de reuniones de Asana sienta la fase para reuniones centradas, en las que se esbozan las metas, se priorizan los temas y se asignan responsabilidades.

Esto es lo que debes buscar. 💁

Define el propósito y los resultados: Establece lo que se pretende conseguir con la reunión, incluidas las decisiones que se tomarán, los elementos que se adoptarán y los problemas que se abordarán

recopila aportaciones por adelantado:* invita a los asistentes a sugerir elementos para la agenda y justificar su relevancia, y luego prioriza las agendas por importancia para abordar primero los elementos críticos

establece plazos para los temas y asigna propiedad: *asigna intervalos de tiempo realistas para cumplir con el calendario y coloca en cada tema un rótulo con el moderador

utiliza un lenguaje claro y orientado a la acción: *Mantiene las discusiones centradas en la toma de decisiones y los siguientes pasos

Deja espacio para el debate abierto o las preguntas: Fomenta el espacio para preguntas abiertas o aportaciones sin perder de vista el propósito o el flujo de la reunión

Plantillas gratuitas de agendas de reuniones de Asana

A continuación, te ofrecemos una selección de plantillas gratuitas de agendas para reuniones de Asana, diseñadas para adaptarse a diversos estilos y necesidades.

Cada plantilla proporciona una base sólida para diversos tipos de agendas de reuniones, lo que ayuda a tu equipo a mantenerse alineado y a celebrar reuniones productivas.

1. Plantilla de agenda de reuniones de Asana

a través de Asana

La plantilla de agenda de reuniones de Asana proporciona una estructura reutilizable para planificar y llevar a cabo reuniones con clientes centradas, con un tiempo limitado y fáciles de seguir. La vista del proyecto, similar a una hoja de cálculo, presenta todo en formato de lista, lo que facilita correlacionar los puntos de debate, la asignación de propietarios y la distribución del tiempo para cada tema.

Esta plantilla ayuda a los equipos a celebrar reuniones centradas con puntos de debate y franjas horarias claramente definidos. Es especialmente útil para sincronizaciones recurrentes que requieren coherencia y gestión del tiempo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Estandariza las metas, los rol y los elementos del orden del día para que todos vengan preparados

Prioriza y filtra fácilmente los puntos de debate utilizando la lista

Permita a los asistentes añadir elementos al orden del día con antelación para la propiedad compartida

Vincula las grabaciones o transcripciones de Zoom directamente a las tareas de la agenda para facilitar su consulta

📌 Ideal para: Jefes de equipo y gestores de proyectos que desean mantener las reuniones periódicas centradas, dentro del horario previsto y sin digresiones innecesarias.

💡 Consejo profesional: Asigna rols para cada reunión: una persona para guiar (facilitador), otra para controlar el tiempo (cronometrador) y otra para tomar nota.

2. Plantilla de reunión inicial de Asana

a través de Asana

La estructura de esta plantilla para reuniones iniciales alinea a tu equipo desde el primer día, organizando los elementos del orden del día, definiendo los rols de la reunión y asignando tareas de administrador.

Utiliza la vista Lista para organizar y asignar los puntos de debate a los asistentes en una lista de control para la preparación de la reunión. A continuación, asigna plazos a cada tema para garantizar la claridad. Con integraciones y apps incorporadas como Zoom y Google Drive, puedes adjuntar presentaciones, tomar notas en directo y sincronizar grabaciones directamente en Asana. Es perfecto para poner en marcha proyectos con claridad y expectativas compartidas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Establece expectativas claras mediante el seguimiento de las decisiones, las preguntas pendientes y los siguientes pasos

Incrusta archivos y presentaciones relevantes del proyecto para facilitar el acceso durante la llamada

Asigna previamente los rols de presentador o tomador de nota a través de tareas, para que todos lleguen conscientes de sus responsabilidades

📌 Ideal para: Comercializadores de productos, gestores de programas y equipos de lanzamiento multifuncionales que se preparan para alinearse rápidamente y ponerse en marcha.

💡 Bonificación: Haz que todas las reuniones sean fluidas y cuenten con mayor productividad con el poder de ClickUp Brain Max. Así es como se hace: *programación sin esfuerzo: con Talk to Text , puedes configurar reuniones al instante en tus calendarios y apps, aplicación mediante sencillos comandos de voz, sin necesidad de escribir

*toma de notas automatizada: captura los puntos clave del debate, los elementos a tomar y las decisiones en tiempo real, asegurándote de que no se te escape nada.

*seguimientos optimizados: utilice Talk to Text para asignar tareas, enviar recordatorios y compartir resúmenes de reuniones, manteniendo a todos alineados y responsables

Reemplaza docenas de herramientas de IA inconexas como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución contextual y lista para su uso en la empresa ClickUp Brain MAX es la superaplicación de IA que realmente te entiende porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para terminar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Utiliza ClickUp Brain MAX para sacar a la luz los elementos de acción de las reuniones

3. Plantilla de reunión individual de Asana

a través de Asana

Las reuniones individuales no estructuradas suelen dar lugar a actualizaciones perdidas, comentarios vagos y pérdida de tiempo. Esta plantilla de Asana para reuniones individuales proporciona a ambas partes un entorno de trabajo compartido para prepararse con antelación, alinear prioridades y dar seguimiento a las acciones pendientes. Además, incluso puedes incrustar vídeos a través de Loom o Vimeo para ofrecer un contexto más claro.

Utiliza esta plantilla para guiar conversaciones individuales significativas con los miembros del equipo. Ofrece compatibilidad con la preparación compartida, el seguimiento de prioridades y el seguimiento del desarrollo a largo plazo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Mantén un historial actualizado de las reuniones individuales anteriores para facilitar el contexto y la continuidad

Establece la periodicidad de las reuniones directamente en la plantilla para garantizar la coherencia

Personalízalas fácilmente para diferentes subordinados directos o rols, manteniendo un formato coherente

📌 Ideal para: Gerentes de personal que buscan fomentar la responsabilidad, documentar el crecimiento y promover conversaciones significativas con sus subordinados directos.

⚙️ Bonificación: ¿No encuentras lo que necesitas en la plantilla de agenda de reuniones de Asana? Echa un vistazo a este vídeo sobre cómo redactar una agenda de reuniones que realmente mantenga las cosas organizadas y centradas en la acción con ClickUp.

4. Plantilla de agenda para reuniones QBR de Asana

a través de Asana

La plantilla de agenda para reuniones QBR de Asana te ofrece una estructura ya preparada para recopilar opiniones por adelantado mediante formularios o encuestas conectados. A continuación, figura tu agenda a lo que más le importa a tu público.

Antes de que comience la reunión del proyecto, todo está accesible: la agenda, los documentos de apoyo y los intervalos de tiempo claros para cada ponente. Durante la sesión, puede utilizar el seguimiento de tareas integrado para capturar los elementos pendientes y las preguntas abiertas en tiempo real. Esta plantilla QBR es ideal para las revisiones de rendimiento y la alineación del éxito de los clientes.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Establece un tiempo límite para cada tema para mantener un ritmo claro y que los ponentes respeten el horario

Actúa ante las cuestiones que surjan o las oportunidades de crecimiento durante la reunión

Crea un plan de proyecto que puedas adaptar sesión a sesión a medida que evolucionen tus métricas

📌 Ideal para: Equipos de éxito del cliente y directivos que necesitan revisar el rendimiento, compartir ideas y reajustar la estrategia.

5. Plantilla de lluvia de ideas para equipos de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de lluvia de ideas para equipos de Asana ayuda a capturar todas las ideas con su contexto completo, organizarlas por tema y prepararlas para los siguientes pasos. Puedes crear un tablero compartido en el que los colaboradores puedan añadir sus ideas de forma asíncrona o en tiempo real durante las reuniones. Utiliza etiquetas para clasificar las ideas, lo que facilita detectar tendencias o duplicados de un vistazo.

Con esta plantilla, recopilar y organizar ideas es muy sencillo, ya sea en directo o de forma asíncrona. Para avanzar de manera eficiente, intenta agrupar ideas similares y priorizar los elementos de acción.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Habilita la participación asíncrona y en tiempo real para que todos puedan contribuir, independientemente de su horario

Organiza las ideas con etiquetas y temas para identificar rápidamente patrones y evitar duplicados

Adjunta enlaces, notas o archivos a cada idea para conservar todo el contexto para el seguimiento

📌 Ideal para: Equipos creativos, especialistas en marketing y personal de producto que deseen sesiones de ideación en grupo estructuradas.

📚 Lea también: Plantillas gratuitas de listas de tareas pendientes de Asana para organizar tareas

6. Plantilla de agenda para reuniones de la junta directiva de Asana

a través de Asana

Las reuniones del tablero suelen tratar temas complejos que involucran a múltiples partes interesadas. La plantilla de agenda para reuniones del tablero de Asana ayuda a estructurar y aclarar las conversaciones de alto riesgo, ya que te permite enviar la agenda a los miembros del equipo con antelación.

Durante la reunión, los moderadores pueden tomar notas directamente en la plantilla, manteniendo todo organizado en cada sección de la agenda.

Diseñada para reuniones de liderazgo o con inversores, esta plantilla garantiza que se traten los temas clave y se documenten los resultados. Permite la distribución de la agenda, tomar notas y realizar seguimientos estructurados.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Adjunta presentaciones, informes financieros o documentos legales directamente a cada tema de la agenda para facilitar el acceso

Realice un seguimiento de los resultados de las votaciones o de las decisiones clave por cada elemento para mantener un registro de auditoría claro

Duplica y ajusta la plantilla para reuniones trimestrales, con inversores o asesores sin necesidad de volver a crearla

ideal para: *Fundadores, directores generales y asistentes ejecutivos que se preparan para reuniones de la junta directiva de alto nivel en las que la claridad y la cobertura son todo.

💡 Consejo profesional: ¿No conoces todos los atajos útiles de Asana? Pulsa Ctrl + / para acceder a ellos al instante.

7. Plantilla de agenda para conferencias de Asana

a través de Asana

La plantilla de agenda de conferencias de Asana te permite correlacionar cada sesión, asignar tareas con fechas de inicio y fecha límite, utilizar dependencias para marcar sesiones interrelacionadas y realizar un seguimiento de todo con el control de tiempo integrado.

Con las vistas Lista y de tablero integradas, puedes cambiar entre diseños de estilo hoja de cálculo y tableros Kanban, dependiendo de cómo te guste gestionar los cronogramas y la logística. Configura campos personalizados para los datos de los ponentes, la asignación de salas y las necesidades audiovisuales.

Con esta plantilla, podrás plan y gestionar fácilmente conferencias o reuniones fuera de la empresa. Correlaciona las sesiones, la logística y la coordinación de los ponentes de principio a fin.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Realice un seguimiento de la disponibilidad de los ponentes, el estado de preparación y los materiales de la sesión de forma coherente

Crea un calendario maestro que incluya tiempos de reserva, transiciones y pausas para comer

Asigna puntos de contacto internos para las sesiones con el fin de aclarar quién gestiona qué entre bastidores

📌 Ideal para: Coordinadores de eventos, equipos de operaciones o responsables de marketing que planifican eventos con múltiples vías o cumbres internas con partes móviles.

8. Plantilla de actas de reuniones de Asana

a través de Asana

Esta plantilla de actas de reuniones de Asana cubre todos los detalles esenciales, incluyendo el título de la reunión, el propósito, la fecha, los asistentes y la logística. Te permite realizar un seguimiento de los elementos del orden del día de la reunión a medida que se abordan y documentar los debates, las decisiones y las tareas asignadas con plazos.

Además, proporciona espacio para registrar las fechas de las próximas reuniones y planificarlas de forma eficaz. Esta plantilla garantiza registros claros y organizados que facilitan la coordinación y la rendición de cuentas tras cada reunión.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Vincula documentos de compatibilidad, como presentaciones de diapositivas o resúmenes, directamente a cada entrada de la reunión

Agrupa los registros de reuniones por equipo, proyecto o tipo de reunión utilizando etiquetas o secciones

Mantén un archivo con capacidad de búsqueda de las decisiones y debates de todos los equipos o departamentos

📌 Ideal para: Coordinadores de proyectos y miembros del equipo de operaciones que desean una forma sencilla de registrar actualizaciones, decisiones y próximos pasos.

Límites de la gestión de proyectos de Asana

Aunque Asana es una herramienta de gestión de proyectos muy popular, tiene ciertos límites que pueden hacer que te plantees buscar alternativas a Asana.

Veamos algunas. 👇

complejidad para proyectos grandes: *La gestión de proyectos muy grandes o complejos con miles de tareas puede ralentizar Asana y dificultar la navegación

*informes avanzados con límite: las funciones básicas de elaboración de informes no son suficientes para los equipos que necesitan análisis detallados o visualización de datos personalizable

limitaciones en la gestión de dependencias: *Carece de herramientas de programación avanzadas, como la reprogramación automática y el análisis de la ruta crítica para cronogramas complejos

precios de las funciones premium: *Las funciones clave, como la vista de cronograma, la automatización personalizada y las integraciones avanzadas, requieren planes de pago, lo que establece un límite en el acceso para los equipos más pequeños

sobrecarga de notificaciones:* las notificaciones frecuentes pueden abrumar a los usuarios y saturar las bandejas de entrada si no se gestionan con cuidado

⚙️ Bonificación: ¿Te frustran estas deficiencias? Compara ClickUp y Asana y descubre por qué cada vez más equipos se están pasando a ClickUp para disfrutar de mayor flexibilidad y control.

Plantillas alternativas de Asana

Si las plantillas de Asana te parecen restrictivas o deseas más flexibilidad y funciones avanzadas, ClickUp, la app, aplicación integral para el trabajo, ofrece una potente alternativa.

Esto es lo que opinó un usuario real:

Tengo reuniones quincenales con mi supervisora y utilizamos ClickUp para nuestra agenda. Me siento más en control porque todas mis solicitudes de eventos y presentaciones se encuentran aquí, junto con un indicador de estado actualizado que ella puede consultar.

Tengo reuniones quincenales con mi supervisora y utilizamos ClickUp para nuestra agenda. Me siento más en control porque todas mis solicitudes de eventos y presentaciones se encuentran aquí, junto con un indicador de estado actualizado que ella puede consultar.

Veamos algunas plantillas gratuitas para agendas de reuniones que ofrece este software de gestión de reuniones. 🎯

1. Plantilla de agenda de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Estructura claramente los puntos de debate con la plantilla de agenda de ClickUp

La plantilla de agenda de ClickUp te ofrece un diseño de documento de ClickUp listo para usar que organiza todos los elementos de una reunión. La tabla Detalles de la reunión te permite correlacionar rápidamente tu estructura: establece el tipo de reunión, define el alcance e introduce la fecha, la hora y la ubicación.

Luego está la sección Participantes, que también funciona como un sencillo registro de asistencia. Si se combina con el nuevo Calendario de ClickUp, es aún mejor.

Puedes sincronizar al instante todos tus calendarios, unirte a llamadas de Zoom, Google Meet o Teams, y ver tu día en formatos como diario, semanal o mensual. Utiliza IA para las notas de las reuniones y las introduce directamente en Docs para que puedas consultarlas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Crea agendas estructuradas y con plazos definidos con etiquetas de prioridad integradas y asignaciones de propietarios

Divida los temas en tareas para aclarar el alcance y reducir las desviaciones en las reuniones

Adjunta documentos o presentaciones directamente a los elementos de debate para consultarlos rápidamente

Utiliza las listas de control de tarea de ClickUp para marcar los temas completados durante la reunión

📌 Ideal para: Jefes de equipo y coordinadores de proyectos que necesitan un marco de reunión claro y con rols definidos en un documento de agenda personalizable.

📮 Información de ClickUp: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, con una duración de hasta una hora cada una. Esto se traduce en una cantidad asombrosa de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda su organización. ¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarte a aumentar la productividad hasta en un 30 % mediante resúmenes instantáneos de las reuniones, mientras que ClickUp Brain te ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización del flujo de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

2. Plantilla de reunión general de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice actualizaciones impactantes para toda la empresa utilizando la plantilla de reunión general de ClickUp

La plantilla para reuniones generales de ClickUp funciona como un plan de proyecto real, en el que cada elemento del orden del día es una tarea y cada actualización es rastreable. De este modo, la preparación de las reuniones generales es colaborativa y se puede realizar un seguimiento de ella.

Se trata de una plantilla de lista estructurada en fases claras, como Planificación, Logística y Promoción, cada una con su propio cronograma, propietario y campos personalizados, como Fase del evento y Departamento.

¿La mayor ventaja? La vista Fase de eventos agrupados convierte la preparación de tu reunión en un miniproyecto con fechas de vencimiento. ¿Quieres saber qué equipo se encarga de cada parte? Solo tienes que echar un vistazo al campo personalizado Departamento. Gracias a las alertas visuales de fechas de vencimiento, sabrás si RR. HH., Diseño o Marketing están al día y quién se está quedando atrás.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Destaca las metas de la empresa, las métricas del equipo y los reconocimientos en una vista centralizada

Asigna presentadores y franjas horarias para mantener las sesiones centradas e inclusivas

Reutiliza el diseño para reuniones semanales, mensuales o trimestrales con todo el personal

ideal para: *Ejecutivos o jefes de departamento que organizan reuniones de sincronizar para toda la empresa con cronogramas ajustados.

🎥 Ver: Aprende a maximizar la productividad de las reuniones con el tomador de notas con IA de ClickUp:

3. Plantilla de agenda para reuniones fuera de la oficina de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza los objetivos, la logística y las sesiones de las reuniones fuera de la oficina con la plantilla de agenda para reuniones fuera de la oficina de ClickUp

Las reuniones fuera de la oficina tienen como objetivo impulsar la estrategia, la conexión y la claridad. La plantilla de agenda para reuniones fuera de la oficina de ClickUp es una plantilla basada en tareas que convierte la planificación de sus reuniones fuera de la oficina en un proceso con seguimiento.

Ofrece cinco campos personalizados únicos diseñados para su ejecución fuera de las instalaciones: Tomador de notas, Escribano, Facilitador, Enlace de notas y Cronometrador. Cada elemento del orden del día cuenta con una persona de contacto dedicada, un lugar para la documentación enlazada y un ancla de marca de tiempo. Esto garantiza debates estructurados y una documentación eficaz durante las sesiones estratégicas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Realiza un seguimiento del estado de las confirmaciones de asistencia y los registros de las sesiones para gestionar la asistencia

Adjunta cualquier documento de apoyo, como itinerarios, mapas o presentaciones de diapositivas

Planifica sesiones, actividades de formación de equipo y logística desde un solo lugar

📌 Ideal para: Organizadores de retiros o facilitadores de estrategias que necesitan rols, horarios y toma de nota, todo ello recogido en una lista de control lista para llevar fuera de la oficina.

💡 Consejo profesional: ClickUp AI Notetaker captura automáticamente las discusiones de la reunión, las acciones a realizar y las decisiones clave en tiempo real, para que nunca se pierda ningún detalle importante. Al combinarlo con las plantillas de agenda de reuniones, puede asegurarse de que cada reunión siga una estructura clara, mantenga a los participantes centrados y dé como resultado notas organizadas y prácticas que sean fáciles de revisar y para uso compartido. Captura notas precisas de la reunión, transcripciones y puntos de acción clave con ClickUp AI Notetaker

4. Plantilla de reuniones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Centralice todas las discusiones recurrentes y ad hoc en la plantilla de reuniones de ClickUp

La plantilla de reuniones de ClickUp convierte cada reunión en un flujo de trabajo rastreable, en lugar de una conversación aislada. Vincula todas las partes del ciclo de vida de la reunión, desde los elementos del orden del día y las actualizaciones en tiempo real hasta la propiedad y el seguimiento.

Para los equipos de ventas con un ritmo acelerado, esta plantilla de agenda de reuniones de ventas facilita el cambio entre llamadas planificadas y sincronizaciones improvisadas. Se conecta a la perfección con ClickUp Meetings, el hub de reuniones que le permite crear tareas periódicas para las reuniones semanales del equipo.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Estandarice la forma en que se llevan a cabo las reuniones con una estructura reutilizable para diferentes equipos y funciones

Realice un seguimiento de los puntos de debate pendientes en las reuniones con secciones de seguimiento específicas

Analiza la eficacia de las reuniones revisando el tiempo dedicado a cada elemento y las tendencias de completado en los paneles de ClickUp

📌 Ideal para: Equipos de ventas o grupos de operaciones que organizan reuniones rápidas y de formato mixto.

💡 Consejo profesional: Utiliza las automatizaciones de ClickUp para enviar un resumen o un recordatorio. Por ejemplo, cuando una tarea de la lista «Reuniones» se marque como completada, envía un comentario a las personas asignadas: «Recordatorio para comprobar las tareas de seguimiento»

5. Plantilla de lista de asistentes a reuniones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Asigna rols y realiza un seguimiento eficaz de los participantes con la plantilla de lista de asistentes a reuniones de ClickUp

La plantilla de lista de reuniones de ClickUp actúa como su centro de mando para reuniones periódicas o para sincronizar equipos más grandes. Le permite identificar al instante detalles como el proyecto, el facilitador, el secretario, el cronometrador y la fecha de la reunión.

La sección integrada «Tareas pendientes» se conecta directamente con tus flujos de trabajo, por lo que puedes añadir tareas a medida que surgen. Es especialmente útil cuando gestionas funciones rotativas o elaboras informes sobre la participación del equipo. 🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Rota automáticamente los rols de la reunión utilizando desplegables para facilitar la delegación en los sincronizar periódicos

Haga vista de la asistencia, la participación y las responsabilidades anteriores en un registro centralizado

Código por color los roles o departamentos para visualizar la distribución de roles de un vistazo

📌 Ideal para: Líderes responsables de reuniones periódicas o (resumen) StandUp, en los que el seguimiento del rol de los asistentes y sus patrones de asistencia constituye un factor clave.

6. Plantilla de lista de control para reuniones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cubre todos los detalles importantes antes, durante y después de las reuniones con la plantilla de lista de control para reuniones de ClickUp

La plantilla de lista de control para reuniones de ClickUp te ofrece una lista de control lista para usar que puedes completar en segundos durante cada reunión. ¿Una función destacada? Puedes añadir subtareas anidadas dentro de la lista de control para dividir los puntos de discusión importantes en microtareas y asignarlas y priorizarlas.

¿Y si hay algo urgente? Los comentarios y las actualizaciones de estado facilitan señalar lo que requiere atención. También permite un desglose detallado de los puntos de discusión con subtareas y asignaciones de prioridad.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Añade notas contextuales y enlaces directamente en los elementos de (la) lista de control para evitar referencias dispersas

Personaliza las secciones de la lista de control según el tipo de reunión (reuniones diarias, reuniones individuales, llamadas con clientes) para poder reutilizarlas

Aplica filtros para ver al instante las tareas incompletas, vencidas o de prioridad alta que se discutieron durante las reuniones

📌 Ideal para: Equipos que gestionan sincronizar a mitad de semana y actualizaciones periódicas para anidar subtareas, asignar varios propietarios y marcar los elementos del orden del día.

7. Plantilla de seguimiento de reuniones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los resultados y las tendencias de participación con la plantilla de seguimiento de reuniones de ClickUp

La plantilla ClickUp Meeting Tracker es tu herramienta imprescindible para organizar todos los detalles de las reuniones. Diseñada como una plantilla de vista Lista, te ofrece una forma centralizada de organizar agendas, tomar notas y realizar un seguimiento de las tareas pendientes.

Los campos personalizados, que incluyen Tipo de reunión, Ubicación, Cronometrador, Tomador de notas y Líder, garantizan que las reuniones operativas recurrentes y la incorporación de clientes se clasifiquen correctamente.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Cambia entre las vistas Lista, Tablero o Calendario para supervisar las reuniones por cronograma, estado o categoría

Centraliza todas las reuniones recurrentes en un solo rastreador para reducir la duplicación y los malentendidos

Duplica rápidamente entradas pegadas para mantener la estructura y actualizar solo los detalles clave de la sesión

📌 Ideal para: Gerentes de proyectos o equipos de operaciones que necesitan un registro centralizado de todas las reuniones, tipos, participantes y progreso en una lista con función de búsqueda.

📮 ClickUp Insight: ClickUp descubrió que el 27 % de los encuestados tiene dificultades con las reuniones que carecen de seguimiento, lo que conduce a la pérdida de elementos pendientes, tareas sin resolver y, en última instancia, a una productividad inferior a la media. Este problema se ve agravado por la forma en que los equipos realizan el seguimiento de su trabajo. Nuestra encuesta sobre comunicación en equipo revela que casi el 40 % de los profesionales realizan un seguimiento manual de los elementos pendientes, un proceso que requiere mucho tiempo y es propenso a errores, mientras que el 38 % recurre a métodos inconsistentes que aumentan el riesgo de malentendidos y incumplimiento de plazos. ¡ClickUp elimina el caos de los elementos de tareas pendientes! Convierte al instante las decisiones de la reunión en tareas asignadas, todo en la misma plataforma donde se realiza el trabajo.

8. Plantilla de reunión inicial de proyecto de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Alinea a las partes interesadas desde el primer día con la plantilla de reunión inicial del proyecto de ClickUp

La plantilla de reunión inicial de proyectos de ClickUp es perfecta para alinear a los equipos en lo que más importa: quién hace qué, cuándo y por qué. Incluye un marco de reunión integrado con campos personalizados como Gerente de proyecto, Ubicación, Cronometrador, Asistentes y Tomador de nota, para que no se deje nada fuera en las presentaciones.

Integrado en el software de gestión de tareas, puedes convertir la sesión en una lista de control práctica con subtareas anidadas, asignar elementos al instante utilizando múltiples personas asignadas y añadir etiquetas de prioridad para que todos estén alineados.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Alinea a los equipos al instante con campos de rol prellenados y contexto del proyecto integrado en la plantilla

Utiliza etiquetas de prioridad y dependencias para detectar obstáculos en las primeras fases del cronograma del proyecto

Convierte los puntos del orden del día en tareas y subtareas durante la reunión para evitar retrasos en el seguimiento

📌 Ideal para: Jefes de proyecto que desean establecer metas claras, asignar propiedad y tomar decisiones clave para el inicio del proyecto.

9. Plantilla de ClickUp para actas de reuniones (MoM)

Obtenga una plantilla gratis Registra las decisiones, las responsabilidades y los momentos clave utilizando la plantilla de ClickUp para actas de reuniones (MOM)

La plantilla de actas de reuniones (MoM) de ClickUp ofrece una estructura sencilla para documentar todo lo que importa. Utiliza los Campos personalizados integrados en la plantilla, como Fecha de la reunión, Hora, Asistentes, Temas del orden del día y Acciones pendientes, para capturar toda la información a medida que avanzas.

Está estructurada para adaptarse a los flujos de trabajo reales de los equipos, lo que facilita el mantenimiento de la responsabilidad y la transparencia, especialmente en reuniones de alto riesgo o interfuncionales. Una función destacada es la posibilidad de realizar un seguimiento de la aprobación de los asistentes mediante campos de verificación, lo que garantiza que las decisiones se debatan y se reconozcan.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Registra las decisiones finales junto con los propietarios utilizando campos preestablecidos

Agrupa los puntos del orden del día por categoría de debate para mayor claridad tras la reunión

Resalta los elementos pendientes y dales continuidad con seguimientos automatizados

📌 Ideal para: Equipos que necesitan aprobaciones formales y registros auditables para capturar decisiones clave, asistentes y acciones.

💡 Consejo profesional: Prueba el método Lean Coffee: todos proponen temas, votan los más importantes y los debaten en turnos cronometrados. Súper democrático, súper centrado.

10. Plantilla de notas de reunión de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Documenta ideas, próximos pasos y preguntas abiertas utilizando la plantilla de notas de reunión de ClickUp

La plantilla de notas de reuniones de ClickUp está diseñada para equipos que necesitan un formato coherente para documentar rápidamente lo que se discute, especialmente cuando las reuniones son rápidas o recurrentes. A diferencia de un documento de notas genérico, esta plantilla de notas de reuniones ofrece secciones ajustables que se adaptan al flujo de diferentes tipos de reuniones, desde reuniones diarias hasta revisiones con clientes.

Lo que hace que esta plantilla destaque es su compatibilidad con reuniones recurrentes. Puede clonar notas anteriores, mantener un formato coherente y crear un archivo con función de búsqueda de todas las reuniones pasadas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Pegue fácilmente las conversaciones anteriores con el historial de notas enlazado y organizado por tipo de reunión

Prepárese de manera eficiente duplicando las estructuras de las notas para mantener hilos de reuniones coherentes y continuos

Registra las decisiones rápidas o los puntos de discusión a medida que surgen con las listas de control de tarea

📌 Ideal para: Equipos que realizan (resumen) StandUp frecuentes o llamadas con clientes para estructurar notas rápidamente.

11. Plantilla de actas de reuniones de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Resumir las discusiones en registros prácticos con la plantilla de actas de reuniones de ClickUp

La plantilla de actas de reuniones de ClickUp ofrece páginas de instrucciones personalizadas para estandarizar la toma de notas en todo el equipo.

A diferencia de la plantilla MoM de ClickUp, que está más estructurada para aprobaciones formales y seguimiento de cronogramas de acción, esta te ofrece un formato de documento flexible que puedes abrir, actualizar y hacer uso compartido en tiempo real. Precargada con secciones para Asistentes, Elementos del orden del día, Elementos de debate y Elementos de acción, evita la molestia de organizar notas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Captura las aportaciones en directo en un documento que puedes actualizar al instante a medida que avanza el progreso de la reunión

Mantén las agendas y los debates organizados con secciones listas para usar y de edición

Echa un vistazo rápido a los siguientes elementos con llamadas de acción ligeras situadas debajo de cada tema

📌 Ideal para: Cualquiera que desee un resumen de la reunión listo para uso compartido en formato documento que recopile los asistentes, las decisiones y los siguientes pasos con una configuración mínima.

💡 Consejo profesional: Aquí tienes algunos atajos que puedes usar en tu documento de ClickUp: @mención a una persona: @

@mención una tarea: @@

@mención a documento: @@@

alinear el texto a la izquierda: *Cmd + Mayús + L (Mac) y Ctrl + Mayús + L (PC)

alinear el texto al centro: *Cmd + Mayús + E (Mac) y Ctrl + Mayús + E (PC)

alinear el texto a la derecha: *Cmd + Mayús + R (Mac) y Ctrl + Mayús + R (PC)

Crear una lista con viñetas: Cmd + Mayús + 9 (Mac) y Ctrl + Mayús + 9 (PC)

crea una lista de control: *Cmd + Mayús + 8 (Mac) y Ctrl + Mayús + 8 (PC)

12. Plantilla de matriz de reuniones y comunicación del equipo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Aclara los puntos de contacto y los ritmos de comunicación del equipo utilizando la plantilla de comunicación y matriz de reuniones del equipo de ClickUp

La plantilla de matriz de comunicación y reunión del equipo de ClickUp te ayuda a estructurar quién habla con quién, cuándo y por qué. Es una plantilla de estilo lista con vistas predefinidas, que te ofrece una visión de 360° de las conversaciones que deben tener lugar y cuándo.

Puede planear sincronizaciones periódicas, correlacionar los puntos de contacto de comunicación y realizar un seguimiento del progreso de cada discusión con estados personalizados como «En curso», «Terminado» o «Cancelado». Facilita la programación, el seguimiento y la gestión de conversaciones dentro de equipos distribuidos.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla

Correlaciona las interacciones clave del equipo con una vista de matriz de comunicación predefinida

Registra los sincronos e informal controles que suelen pasar desapercibidos en el calendario

Señala las deficiencias en los ciclos de comunicación antes de que afecten a la alineación del proyecto

Personaliza las etiquetas de frecuencia para aclarar qué conversaciones son puntuales o recurrentes

📌 Ideal para: Equipos distribuidos que necesitan un plan de comunicación estratégico.

Haz que las reuniones sean divertidas y prácticas con las plantillas de ClickUp

Las plantillas de agenda de reuniones de Asana ofrecen un punto de partida estructurado, pero ClickUp va varios pasos más allá. Combina la planificación de la agenda, la colaboración en tiempo real, la documentación y el seguimiento en un único espacio.

Desde reuniones individuales hasta revisiones de sprints, cada plantilla está diseñada para mantener las conversaciones estructuradas, las tareas documentadas y los seguimientos claros.

Todo permanece conectado: las plantillas se vinculan directamente a tareas, documentos y calendarios, por lo que nada se pierde después de la llamada. Con la programación integrada con IA, los calendarios sincronizados y los documentos editables, es fácil preparar, llevar a cabo y realizar un seguimiento de las reuniones sin cambiar de contexto.

