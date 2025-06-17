Cómo utilizar el goteo para convertir más clientes potenciales

La mayoría de los clientes potenciales no se convierten de inmediato.

Navegan por su página de destino, tal vez descargan un recurso gratis y luego... silencio. 🦗🦗🦗

No es que no tengan interés.

Simplemente aún no están preparados. Ahí es donde las campañas de goteo mantienen las cosas en movimiento.

En lugar de depender de correos electrónicos puntuales o seguimientos en frío, el cultivo por goteo le ayuda a mantenerse en contacto con los clientes potenciales de forma oportuna y valiosa.

Si desea mejorar sus tasas de conversión y la calidad de sus clientes potenciales de forma inteligente, estamos aquí para ayudarle.

Compartimos todo lo que necesita saber sobre el drip nurturing: por qué lo necesita, los elementos clave de una campaña de drip nurturing exitosa y cómo crear su campaña de drip nurturing con ClickUp.

Desde los correos electrónicos de marketing hasta los correos electrónicos posteriores a la compra, ¡analizaremos todos los puntos de contacto!

¿Qué es el goteo de nurturing?

El goteo de nurturing consiste en enviar una serie de mensajes automatizados y planificados previamente, normalmente correos electrónicos, a lo largo del tiempo para guiar a los clientes potenciales a lo largo de su proceso de compra.

A diferencia de las campañas puntuales o masivas, el goteo es secuencial. Responde al punto en el que se encuentra una persona en su proceso de decisión y ofrece contenido en intervalos lógicos y programados. El objetivo es educar, generar confianza y empujarlos hacia la conversión, sin abrumarlos.

Las campañas de goteo suelen desencadenarse por un comportamiento (como descargar una guía o abandonar un carrito) o por una fase (por ejemplo, nuevo suscriptor frente a cliente potencial que vuelve). Si se hacen bien, se perciben como seguimientos útiles, no como spam.

🌟 Plantilla destacada Si desea volver a atraer a clientes potenciales inactivos o antiguos suscriptores y clientes existentes, la plantilla de campaña de goteo de ClickUp le ayudará. Puede lanzar campañas de goteo fácilmente, realizar el seguimiento del rendimiento en cada fase del embudo y optimizar sus esfuerzos. Obtenga una plantilla gratuita Envíe una serie de correos electrónicos automatizados y planificados previamente a clientes nuevos y existentes con el fin de impulsar la interacción y las ventas con la plantilla de campaña de goteo de ClickUp. Esta plantilla de documento incluye: Estados personalizados para realizar el seguimiento del progreso de cada correo electrónico de la campaña.

Campos personalizados para categorizar sus tareas y visualizar todos los pasos de la campaña de fidelización.

Comentarios, subtareas anidadas y prioridades en el flujo de trabajo de gestión de proyectos.

¿Por qué el goteo es esencial para la conversión de clientes potenciales?

La mayoría de los clientes potenciales y su público objetivo no están listos para comprar en el momento en que lo encuentran. Están navegando. Comparando. Quizás solo tanteando el terreno.

🧠 ¿Sabías que...? El 73 % de los encuestados en un informe de Demand Gen señaló que la principal ventaja de los programas de captación de clientes potenciales es que generan clientes potenciales más receptivos y preparados para la venta.

¿Qué ocurre si se pone en contacto una vez y luego no vuelve a hacerlo? Sencillo, se olvidarán de usted.

Por eso, el goteo es un salvavidas para la conversión. Mantiene su marca en la bandeja de entrada (y en la mente) de sus clientes potenciales, genera confianza con el tiempo y le posiciona como la opción obvia cuando están listos para actuar.

El goteo te ayuda a convertir el interés en acción mediante:

Generar confianza: los puntos de contacto coherentes y útiles demuestran que estás ahí para ayudar, no solo para vender.

Manténgase en la mente de los clientes: los mensajes regulares mantienen la visibilidad de su marca hasta que los clientes potenciales estén listos.

Preparación de clientes potenciales: edúquelos e involúcrelos para que estén más preparados para el equipo de ventas.

Aumento de las conversiones: los clientes potenciales cultivados son más propensos a actuar: reservar demostraciones, registrarse o comprar.

Personalización a gran escala: segmenta y realiza automatización para ofrecer contenido relevante.

Acortar los ciclos de ventas: aborda las objeciones desde el principio y haz que los clientes potenciales avancen más rápido por el embudo.

Prevención de abandonos: los seguimientos automatizados reducen el riesgo de perder oportunidades.

Maximizar el ROI de la generación de clientes potenciales: Aproveche al máximo cada cliente potencial que ya haya captado.

Según la misma encuesta sobre generación y aceleración de clientes potenciales de Demand Gen Report, las ventajas adicionales de un programa de captación de clientes potenciales incluyen: Mejor respuesta a las campañas/ofertas gracias a la segmentación/relevancia.

Capacidad para segmentar a los clientes potenciales en función de sus intereses/comportamientos.

Los clientes potenciales avanzan más rápido por el embudo.

Mayor aceptación de clientes potenciales por parte del equipo de ventas.

Reduzca el coste de los clientes potenciales cualificados.

Elementos clave de una campaña de goteo exitosa

Antes de crear su secuencia de goteo, debe comprender bien los fundamentos. Las campañas de goteo más eficaces se basan en seis elementos básicos. Analicémoslos.

1. Meta clara

Cada campaña debe tener una meta específica. Puede ser reservar una demostración, impulsar el registro y volver a atraer a clientes potenciales inactivos. Define tu meta final antes de iniciar tu campaña, porque si no tienes claro la meta, tu público tampoco lo tendrá.

💡 Consejo profesional: si esta es su primera campaña de nurturing por correo electrónico, le recomendamos que empiece por rellenar todos los datos necesarios en una plantilla de campaña de goteo. Esto le ahorrará mucho tiempo, ya que no tendrá que pensar desde cero. La plantilla tiene estados personalizados, campos personalizados y vistas personalizadas, por lo que puede introducir su información y empezar a trabajar.

2. Audiencia segmentada

Cada cliente potencial sigue un camino diferente; algunos solo están explorando, mientras que otros están casi listos para convertirse. Segmente su público por intereses, comportamientos y fase en el proceso de compra para enviar mensajes hiperpersonalizados que realmente resuenen y fomenten las compras repetidas.

👀 ¿Sabías que... Las campañas segmentadas experimentan una tasa de apertura un 23 % mayor y una tasa de clics un 49 % mayor que las campañas no segmentadas.

3. Contenido valioso y con objetivos específicos

Como parte de una estrategia de marketing por correo electrónico bien equilibrada, cree contenido que eduque, inspire o resuelva un problema específico al que se enfrenta su cliente potencial. El objetivo es generar confianza y demostrar experiencia, no solo promocionar su producto. Cuando sus correos electrónicos ayuden a los clientes potenciales a tomar mejores decisiones, la conversión vendrá por sí sola.

No todos los correos electrónicos de goteo tienen que ser un argumento de venta agresivo. En su lugar, intenta: Comparte guías prácticas que se ajusten a los problemas más comunes.

Ofrezca historias de clientes que reflejen los retos del lector.

Ofrezca beneficios inmediatos (por ejemplo, consejos de productividad, plantillas).

Muestre preguntas frecuentes que aborden las objeciones más comunes.

4. Sincronización y secuencia bien pensadas

El momento adecuado puede determinar el éxito o el fracaso de su campaña. En las campañas de marketing por goteo por correo electrónico, es necesario espaciar los correos electrónicos para evitar abrumar a su público. Además, adapte cada mensaje a la fase del proceso de toma de decisiones en la que se encuentre el cliente potencial. Puede tratarse de la concienciación, la consideración o la compra para mejorar la satisfacción del cliente.

Dicho esto, no envíe correos electrónicos masivos a sus clientes potenciales. Déles tiempo para respirar.

Correlaciona tu campaña de goteo y nutrición con el recorrido del comprador:

Correo electrónico 1 enviado el día 1: Despierte el interés (punto débil).

Correo electrónico 2 enviado el día 3: Genere credibilidad (prueba social o historia de éxito).

Correo electrónico 3 enviado el día 6: Ofrezca valor (plantilla, lista de control, etc.).

Correo electrónico 4+ enviado el día 12: Presente la solicitud (demostración, llamada, registro).

Abra un nuevo documento de ClickUp y simplemente «pregunte a la IA» para generar todo el contenido de su campaña de goteo, de principio a fin.

Bonificación: si su equipo tiene dificultades para gestionar secuencias, plazos o seguimientos en varias campañas, explore estas herramientas de software de gestión de correo electrónico para optimizar todo lo relacionado con el marketing por goteo, desde la programación hasta la segmentación.

5. Automatización + personalización

🌻 Hecho comprobado: La personalización ya no es opcional, sino una expectativa. Según un informe de McKinsey, el 71 % de los consumidores espera que las empresas ofrezcan interacciones personalizadas.

En otras palabras, las campañas de goteo que carecen de personalización se perciben como ruido. Cuando los clientes potenciales reciben contenido genérico, mentalmente se desconectan.

La personalización en el fomento por goteo, como el uso de desencadenantes de comportamiento, la adaptación del contenido a la intención del usuario o la referencia a interacciones anteriores, cumple con esta nueva base de expectativas. Es la diferencia entre una secuencia ignorada y una abierta y comprometida.

Entonces, ¿cómo se crean campañas de goteo que parezcan personales y no robóticas? Empieza aquí👇:

Comience con secuencias predefinidas que se ajustan a los recorridos habituales de los clientes potenciales (por ejemplo, solicitud de demostración, descargar de contenido o vista de productos).

A continuación, añada elementos de personalización, como el nombre del cliente potencial, el nombre de la empresa o el sector, para que el mensaje parezca intencionado y no enviado de forma masiva.

Realice un seguimiento del comportamiento, como las descargas de recursos, las visitas a páginas web o el tiempo dedicado a las páginas de precios, y utilice esos datos para enviar mensajes de seguimiento.

Aproveche las herramientas de divulgación por correo electrónico para realizar la automatización de estas secuencias.

📮 Información de ClickUp: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo. ClickUp converge todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Email Gestión de Proyectos, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo productivo. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

6. Comentarios y optimización

Las campañas de goteo más exitosas son aquellas que escuchan y se adaptan. Su primera versión no es la mejor. Trátela como su punto de partida.

La retroalimentación y la optimización son partes integrales de la gestión de campañas de marketing. Presta mucha atención a si los clientes potenciales están interactuando.

Para empezar, los KPI del marketing por correo electrónico, como las tasas de apertura, las tasas de clics, las tasas de respuesta y las bajas, solo cuentan una parte de la historia.

Pero también lo hacen las señales cualitativas: ¿responden los clientes potenciales con objeciones? ¿Se convierten demasiado tarde? ¿O no se convierten en absoluto?

Optimice su campaña de goteo con estas herramientas: Realice pruebas A/B con los asuntos y las llamadas a la acción para ver qué llama más la atención.

Realice un seguimiento de los puntos de abandono para identificar los eslabones débiles de su secuencia.

Ajuste el momento de envío de los correos electrónicos si las tasas de apertura disminuyen después de un determinado paso.

Incluya información del equipo de ventas o del equipo de soporte: a menudo se enteran de lo que falta en el flujo de correos electrónicos.

📖 Más información: Las mejores plantillas para influencers para gestionar la divulgación

Cómo crear un flujo de trabajo de captación por goteo

Aquí tienes una guía completa sobre cómo crear un flujo de trabajo de goteo que dé resultados.

1. Establece un objetivo claro para la campaña y correlaciona el recorrido del comprador.

Empiece con un objetivo. ¿El objetivo de esta campaña es captar nuevos usuarios, volver a atraer a clientes potenciales inactivos o animar a los usuarios de la versión de prueba a activar la cuenta?

A continuación, correlaciona tu objetivo con el recorrido del comprador en tu campaña de goteo. Pregúntate:

¿Qué cambio de mentalidad estoy tratando de desencadenar?

¿Se trata de pasar de la curiosidad al interés? ¿O del interés a la disposición a comprar?

Alinee cada mensaje de su embudo de ventas por goteo con la intención específica de cada fase.

Aquí tiene una práctica tabla que le ayudará a ajustar el objetivo de la campaña a la fase de compra y al tipo de activo adecuados en su campaña de goteo:

Objetivo Fase del comprador Tipo de contenido de goteo Dé la bienvenida a nuevos clientes potenciales. Concienciación Presentación de la marca, correo electrónico con propuesta de valor, vídeo breve. Vuelva a captar clientes potenciales inactivos. Concienciación/Interés Resumen de blogs, actualización de productos, $$cta suave. Fomente los MQL hasta que estén listos para el equipo de ventas. Consideración Caso práctico, calculadora del ROI, visita al producto. Convierta a los usuarios de la versión de prueba Decisión Consejos para la incorporación, casos de éxito, guía de funciones. Impulse las ventas adicionales o cruzadas. Después de la compra Caso de uso avanzado, actualice la llamada a la acción (CTA). Mejora la retención. Después de la compra Contenido práctico, actualizaciones de productos, invitación a la comunidad. Genere referencias/testimonios. Promoción Encuesta NPS, CTA de referencia, recompensa de agradecimiento.

Cómo ayuda ClickUp:

Utilice ClickUp Metas para establecer el objetivo principal de su campaña de fidelización. Puede desglosar la meta (por ejemplo, convertir al 15 % de los usuarios de la versión de prueba) en objetivos cuantificables, como aperturas de correos electrónicos, registros en demostraciones o CTR.

Asigna estos objetivos al equipo de marketing para que el progreso sea siempre visible. Incluso puedes visualizar las fases del recorrido del comprador y las metas de la campaña de forma centralizada y dentro de tu Calendario de marketing antes de comenzar con la ejecución.

Alinee sus campañas de goteo con las metas y objetivos de marketing de su empresa sin esfuerzo utilizando ClickUp Metas.

📌 Ejemplo: Supongamos que su equipo de marketing digital está lanzando campañas de goteo por correo electrónico para los usuarios de la versión de prueba gratuita que se han registrado pero no han completado la incorporación. Su objetivo principal: convertir el 20 % de los usuarios inactivos de la prueba gratuita en usuarios activos en un plazo de 30 días. En ClickUp, puede configurar esto utilizando una meta llamada «Campaña de activación de usuarios de prueba – Q3» con objetivos cuantificables como: ✅ Envía una secuencia de 5 correos electrónicos de incorporación al 100 % de los usuarios de prueba inactivos. ✅ Consiga una tasa de apertura media del 35 % en toda la secuencia. ✅ Aumente los inicios de sesión de usuarios inactivos en un 25 %. ✅ Convierta al 20 % de los usuarios de versión de prueba en planes de pago al final de la campaña.

En esta fase, considere la posibilidad de utilizar la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp para obtener una visión más amplia de las actividades de marketing. Ofrece vistas especializadas para el lanzamiento de productos, la fase de marketing del rastreador de redes sociales, las referencias y el rastreador de presupuestos para simplificar la organización de las actividades y su ejecución.

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga una vista organizada de todas las tareas de su campaña de goteo con la plantilla de campaña de marketing de ClickUp.

2. Segmente su público en función de la intención y el contexto.

Una nutrición eficaz requiere precisión. La segmentación garantiza que sus mensajes se dirijan directamente al punto en el que se encuentra el cliente potencial en su recorrido.

A continuación, le mostramos algunas variables de segmentación muy útiles que puede utilizar en su lista de control de marketing por correo electrónico:

Fuente del cliente potencial (por ejemplo, descargar un libro electrónico frente a visita a la página de precios).

Datos de comportamiento (páginas visitadas, tiempo en el sitio, interacciones previas por correo electrónico)

Datos demográficos o firmográficos (sector, tamaño de la empresa, título del cargo).

Fase del ciclo de vida (cliente potencial frío, MQL, SQL)

Por ejemplo, los clientes potenciales que descargaron una guía para principiantes podrían recibir contenido educativo, mientras que los que solicitaron una demostración del producto recibirían hojas comparativas y casos prácticos.

Cómo ayuda ClickUp:

ClickUp hace que la segmentación de la audiencia sea escalable entre equipos. Con ClickUp Tasks, puede crear tareas para el flujo de campaña de cada segmento. Por ejemplo, «Correo electrónico 1: clientes potenciales en la parte superior del embudo» o «Correo electrónico 3: observadores de la demostración».

Utilice los campos personalizados de ClickUp, como Fuente de clientes potenciales, Fase del comprador o Persona, para etiquetar y agrupar estas tareas.

Segmente mejor y etiquete de forma más inteligente con los campos personalizados de ClickUp.

Esto mantiene organizados los flujos de correo electrónico segmentados, agiliza las aprobaciones y evita que se pase nada por alto. Las vistas de ClickUp le permiten visualizar el plan de segmentación en una vista Lista, Calendario o Tablero para obtener una instantánea en tiempo real del progreso de la campaña por tipo de público.

Organice flujos de correo electrónico, gestione aprobaciones y realice el seguimiento del progreso de sus campañas de goteo en tiempo real con las vistas flexibles de ClickUp.

💡 Consejo profesional: la segmentación manual es el punto débil de las campañas de goteo. Utilice herramientas de segmentación de clientes para etiquetar automáticamente a los clientes potenciales en función de su comportamiento, fuente o propiedades de CRM y actívele los desencadenantes correspondientes a los flujos de trabajo. Te ayudan a ir más allá de la «lista de correo electrónico A frente a la B». Puedes agrupar dinámicamente los clientes potenciales por acciones en tiempo real, como quién ha visto una demostración, quién ha abandonado la página de precios o quién no ha interactuado en 14 días.

Pide ayuda a ClickUp Brain para segmentar los datos. Inserta enlaces desde cualquier aplicación con conexión o sube el archivo.

3. Planifique la secuencia y redacte contenido que genere impulso.

Ahora es el momento de planificar sus puntos de contacto. ¿Qué historia contarán sus correos electrónicos/mensajes y en qué orden?

Una secuencia básica de goteo en su sistema de gestión de campañas de correo electrónico tendrá el siguiente aspecto:

Correo electrónico 1: Bienvenida o reconocimiento de la acción (por ejemplo, «Gracias por descargar...»).

Correo electrónico 2: Eduque con un recurso valioso.

Correo electrónico 3: Aborde los puntos débiles con un caso práctico.

Correo electrónico 4: Ofrezca un incentivo con límite de tiempo o una invitación a una demostración.

Cada correo electrónico de sus campañas de nurturing debe acercar al cliente potencial un paso más a la confianza y la acción. No se limite a vender. Comparta conocimientos, desmonte mitos, ofrezca pruebas sociales y proporcione pequeñas victorias.

Cómo ayuda ClickUp:

Utilice ClickUp Docs para planificar y redactar su secuencia de correos electrónicos. Cada correo electrónico se puede dividir en bloques con contenido, asunto, persona objetivo y estado (por ejemplo, «en revisión» o «aprobado»).

Con Assign Comments, cada equipo que participa en la campaña de goteo por correo electrónico puede añadir sus sugerencias directamente al documento.

Planifique, redacte y perfeccione secuencias de correo electrónico de forma conjunta. ClickUp Docs mantiene a su equipo alineado con comentarios, estados y enlaces de tareas sin fisuras.

ClickUp Brain es una parte integral de su campaña de goteo por correo electrónico. Si ya utiliza ClickUp como su CRM para el marketing por correo electrónico, Brain le ayuda de las siguientes maneras:

Generación de tareas con IA: utilice ClickUp Brain para generar tareas para cada paso de su campaña de goteo, incluidas las campañas posteriores a la compra.

Redacción de contenido para correos electrónicos: Automatice la creación de contenido para correos electrónicos personalizados en función del tipo de cliente potencial, la fase del ciclo de vida o las interacciones anteriores.

Resumen de información: resume las notas sobre los clientes potenciales, las interacciones anteriores o el rendimiento de las campañas para ahorrar tiempo antes de realizar el seguimiento en las campañas de fidelización.

Recordatorios inteligentes: establezca recordatorios contextuales basados en acciones, como hacer un seguimiento después de que un cliente potencial visite su página de precios.

Interpretación de datos: haz preguntas en lenguaje natural para analizar las estadísticas de la campaña o comprender las tendencias de comportamiento de los clientes potenciales.

Cree correos electrónicos de ventas contextuales con ClickUp Brain.

⚒️ Truco rápido: Aquí tienes algunas indicaciones de ClickUp Brain que te ayudarán en tus campañas de goteo por correo electrónico: Sugerencia 1: Crea una lista de tareas para una secuencia de nurturing por correo electrónico de 5 pasos dirigida a nuevos clientes potenciales. Sugerencia 2: Escribe un correo electrónico de seguimiento para los clientes potenciales que descargaron nuestro libro electrónico pero no han programado una demostración. Sugerencia 3: Resumir las últimas tres interacciones con el cliente potencial X para preparar un correo electrónico de seguimiento. Sugerencia 4: Establece un recordatorio para hacer un seguimiento con el cliente potencial Y tres días después de que abra nuestra página de precios.

La gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp ofrece una solución integral para gestionar campañas de goteo directamente desde su CRM. Estas son las funciones clave que le ayudarán a mejorar sus campañas:

Envía y recibe correos electrónicos directamente en ClickUp: puedes conectar tus cuentas de correo electrónico (como Gmail o Outlook) y enviar/recibir correos electrónicos desde las tareas. Centraliza todas las comunicaciones de la campaña aquí y reduce la necesidad de cambiar entre herramientas.

Automatice los seguimientos: configure configure la automatización en ClickUp para activar tareas o recordatorios basados en respuestas de correo electrónico o hitos de la campaña, lo que garantiza seguimientos oportunos en su secuencia de campañas de goteo.

Realice un seguimiento de las conversaciones por correo electrónico: adjunte hilos de correos electrónicos a tareas o clientes potenciales específicos, para que su equipo pueda ver el historial completo y el contexto del recorrido o proceso de compra de cada contacto.

Supervise la participación: realice el seguimiento de los correos electrónicos que se han enviado, abierto y respondido, lo que le ayudará a optimizar su estrategia de campañas de goteo.

Enlaza los correos electrónicos con las tareas de la campaña: cada paso de su campaña de correo electrónico por goteo puede ser una tarea o subtarea, con correos electrónicos enviados directamente desde esas tareas para mantener todo organizado y según lo previsto.

Utilice la gestión de proyectos por correo electrónico de ClickUp para centralizar la comunicación, automatizar los seguimientos y mucho más, todo ello dentro de su flujo de trabajo de gestión de proyectos.

4. Organice los activos de la campaña y asigne responsabilidades.

El siguiente paso es dividir la campaña de goteo en tareas más pequeñas y ejecutables. Esto incluye:

Redacción y edición de correos electrónicos

Diseño de gráficos o elementos visuales

Codificación de plantillas de correo electrónico en Gmail o su proveedor de correo electrónico

Creación de enlaces UTM y páginas de destino

Configuración de la automatización en su plataforma de correo electrónico

Definición de propiedad: ¿Quién escribe? ¿Quién revisa? ¿Quién sube y prueba?

Cómo ayuda ClickUp:

Gestiona tareas con prioridades, dependencias, listas de control y comentarios encadenados para obtener un contexto completo con la gestión de tareas de ClickUp.

Cree su campaña utilizando jerarquías de tareas en ClickUp:

La lista podría ser su campaña (por ejemplo, «Secuencia de incorporación de primavera de 2025»).

Cada tarea de la campaña de marketing por correo electrónico podría representar un correo electrónico o un activo.

Las subtareas gestionan dependencias como la redacción, el diseño, la revisión y la aprobación.

Utilice los estados personalizados de ClickUp (por ejemplo, «Necesita borrador», «En revisión», «Programado») para realizar el seguimiento del progreso de sus campañas de goteo y de nutrición. Asigne tareas a los propietarios, adjunte activos y etiquete a las partes interesadas para su revisión.

También puede automatizar los pasos de revisión utilizando ClickUp Automatizaciones o Autopilot Agents (por ejemplo, «Cuando el estado cambie a "Necesita revisión", notificar al responsable de contenido»).

Acelere las aprobaciones con ClickUp Automatizaciones para mantener las campañas de goteo en marcha sin necesidad de realizar seguimientos manuales.

💡 Consejo profesional: Asigne nombres a las tareas de su campaña, como «Correo electrónico 2: ausencias a la demostración» o «Seguimiento: clientes potenciales TOFU». Esto ayudará a todo el equipo a comprender a quién va dirigido el mensaje y qué es lo pendiente.

5. Planifique su campaña y gestione los cronogramas de forma visual.

Planifique su campaña de goteo por correo electrónico con eventos críticos como lanzamientos de productos o eventos.

Su plan debe incluir:

¿Cuándo se enviará cada correo electrónico?

Tiempo de espera para revisión y control de calidad.

Dependencias entre correos electrónicos o activos

Cómo ayuda ClickUp:

En esta fase, utilice la vista de calendario o la vista de cronograma de ClickUp para planificar toda su campaña. Puede arrastrar y soltar tareas para ajustar los plazos, identificar solapamientos y ver las dependencias.

Añada hitos para fechas clave como lanzamientos, control de calidad o envíos importantes. Esta claridad visual le ayudará a evitar cuellos de botella y a coordinar la actividad entre equipos.

Planifique y visualice cada paso de su campaña de goteo con ClickUp Calendario: realice el seguimiento de las fechas de envío, alinee los cronogramas de contenido y no se pierda nunca un seguimiento.

🧠 Dato curioso: Después de la Primera Guerra Mundial, casi se aprobó una propuesta para crear un calendario de 13 meses con meses iguales de 28 días y un «día festivo mundial». Sin embargo, la oposición religiosa lo rechazó.

6. Colabora entre equipos en tiempo real

Las campañas de marketing rara vez son misiones en solitario. Necesitará la colaboración entre redactores de contenido, diseñadores, revisores legales y gestores de campañas. Cuanto más fluida sea esta colaboración, más rápido podrá entregar un trabajo de alta calidad.

Cómo ayuda ClickUp:

ClickUp permite la colaboración en tiempo real a través de comentarios en las tareas, @menciones y ClickUp Chat. ¿Necesita comentarios del departamento jurídico? Etiquételos en el acuerdo.

¿Está esperando ajustes de diseño? Inicie un hilo directamente dentro de la tarea.

Incluso puede fijar notas importantes y resolver comentarios una vez realizados los cambios. Como todo se encuentra en la propia tarea o documento, nadie tiene que buscar la información.

Mantenga las conversaciones de la campaña centradas con ClickUp Chat, colabore en tiempo real sin salir de su flujo de trabajo.

7. Automatice, lance y supervise todo desde un solo lugar.

Lanza tu campaña utilizando tu plataforma de correo electrónico preferida, pero sigue realizando el seguimiento y la optimización desde ClickUp.

Deberías:

Supervise los KPI del marketing por correo electrónico.

Recopile comentarios cualitativos del equipo de ventas.

Identifique los abandonos o los correos electrónicos con mejor rendimiento en el embudo de ventas.

Planifique pruebas A/B de seguimiento.

Cómo ayuda ClickUp:

Utilice los paneles de ClickUp para realizar el seguimiento del rendimiento de las campañas en tiempo real. Visualice métricas clave como tasas de apertura, clics o conversiones a través de widgets personalizables.

Las integraciones de ClickUp te ayudan a conectar las tareas de la campaña con los datos de CRM de otras herramientas como HubSpot o Mailchimp y las aplicaciones de marketing digital de tu conjunto de tecnologías. De este modo, la actividad de los clientes potenciales, los puntos de contacto de los clientes potenciales y los estados permanecen sincronizados.

Conecta ClickUp a la perfección con tus herramientas de marketing favoritas para sincronizar los datos de las campañas y automatizar los flujos de trabajo.

📖 Más información: Las mejores herramientas de marketing por correo electrónico con IA para la automatización del correo electrónico

Ejemplos de secuencias de nurturing por goteo

Una nutrición por goteo eficaz consiste en transmitir el mensaje adecuado en el momento adecuado del recorrido del comprador. A continuación se presentan cuatro secuencias comunes que utilizan los equipos de alto rendimiento:

1. Secuencia de bienvenida

Desencadenante: nuevo cliente potencial o registro.

Meta: Generar confianza y establecer expectativas.

Ejemplo de flujo:

Correo electrónico 1: Cálida bienvenida + presentación de la marca

Correo electrónico 2: Funciones clave o propuesta de valor

Correo electrónico 3: Prueba social (testimonios o casos prácticos)

2. Secuencia de promociones

Desencadenante: el cliente potencial interactúa con un producto específico o una página de destino.

Meta: impulsar las conversiones con urgencia.

Ejemplo de flujo:

Correo electrónico 1: Oferta por tiempo limitado

Correo electrónico 2: Recordatorio + resumen de ventajas

Correo electrónico 3: CTA de última oportunidad con bonificación o escasez.

3. Secuencia de renovación o reenganche

Desencadenante: suscripción caducada o usuario inactivo.

Meta: Reactivar o retener usuarios.

Ejemplo de flujo:

Correo electrónico 1: Recordatorio de próxima renovación o inactividad.

Correo electrónico 2: Ofrezca actualizaciones de valor o nuevas funciones.

Correo electrónico 3: Descuento exclusivo por renovación o solicitud de comentarios

4. Secuencia de baja o recuperación

Desencadenante: el usuario se da de baja o se vuelve inactivo.

Meta: Recuperar el interés o reducir la pérdida de clientes.

Ejemplo de flujo:

Correo electrónico 1: Confirme las preferencias o reduzca la frecuencia de los correos electrónicos.

Correo electrónico 2: Destaque canales de interacción alternativos (por ejemplo, redes sociales).

Correo electrónico 3: Recuperación definitiva con una oferta especial o una encuesta.

Estas secuencias se pueden personalizar en función del tipo de producto, el embudo de ventas o el comportamiento de los clientes. ClickUp puede ayudarte a planificar, asignar y realizar la automatización de cada fase, manteniendo a tu equipo alineado y tus mensajes claros.

👀 ¿Sabías que...? El término «marketing por goteo» proviene del riego por goteo, una técnica agrícola que consiste en suministrar pequeñas cantidades de agua a las plantas a lo largo del tiempo. El concepto se consideró perfecto para comercializar información de goteo a sus clientes potenciales de forma constante, estratégica y sostenible.

El nurturing por goteo es más eficaz cuando sus herramientas están sincronizadas, desde la automatización hasta el análisis y la gestión de proyectos. A continuación le presentamos algunas herramientas que ofrecen compatibilidad en cada fase del flujo de trabajo de su campaña de goteo:

Plataformas de marketing por correo electrónico (por ejemplo, Mailchimp, ActiveCampaign, HubSpot Marketing Hub): estas plataformas proporcionan las funciones básicas para crear secuencias de correo electrónico, segmentar listas y realizar automatizaciones de envíos.

Plataformas de automatización de marketing (por ejemplo, Pardot, Marketo): soluciones más completas que ofrecen funciones avanzadas como puntuación de clientes potenciales, sofisticada automatización de flujos de trabajo y análisis más profundos.

Sistemas CRM (por ejemplo, Salesforce, Zoho CRM): muchos CRM tienen funciones de marketing por correo electrónico integradas o se integran a la perfección con plataformas específicas para garantizar que sus esfuerzos de ventas y marketing estén alineados.

Realice campañas de goteo más inteligentes con ClickUp.

El nurturing por goteo funciona mejor cuando todo lo que hay detrás funciona a la perfección, incluyendo los mensajes, la sincronización, la coordinación del equipo y el seguimiento del rendimiento. Pero es probable que cometas errores si gestionas todo con hojas de cálculo o herramientas inconexas.

ClickUp lo reúne todo en una sola plataforma. Con plantillas personalizables, gestión integrada del correo electrónico, automatización y paneles de control en tiempo real, ClickUp facilita la planificación, el lanzamiento y la optimización de cada paso de su campaña.

Regístrese hoy mismo en ClickUp y simplifique la forma en que cultiva sus clientes potenciales.