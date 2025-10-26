Cómo redactar un PRD (con ejemplos y plantillas)

Crear un producto de éxito va más allá de tener una idea innovadora; requiere una investigación exhaustiva, planificación y numerosas iteraciones para encontrar el enfoque más eficaz.

Entonces, ¿por dónde deberías empezar?

Por lo general, los gestores de producto inician el proceso redactando un documento de requisitos del producto (PRD). Este documento describe el producto previsto, detallando su finalidad, funciones clave, funcionalidades y la respuesta esperada de los usuarios.

El siguiente paso consiste en distribuir el PRD entre las partes interesadas clave, los equipos técnicos y otras partes relevantes para recabar sus comentarios. Una vez finalizado el PRD, este se convierte en un plan de trabajo fundamental que guía todas las fases posteriores del proceso de desarrollo de tu producto.

En este blog, exploraremos cómo elaborar un PRD completo y eficaz para garantizar que la visión de tu producto se comunique con claridad y se ejecute de forma estratégica.

⏰Resumen: Cómo redactar un documento de requisitos del producto (PRD) 1. ¿Qué es un documento de requisitos del producto (PRD)? Un PRD es un esquema que define qué hará un producto, cómo funcionará, sus funciones, las expectativas técnicas y las métricas utilizadas para medir el éxito. 2. ¿Por qué es importante un PRD para el desarrollo de productos? Alinea a las partes interesadas, reduce la ambigüedad, prioriza los recursos, evita la desviación del alcance y ayuda a los equipos a lanzar productos de mayor calidad más rápidamente. 3. ¿Qué debe incluir un PRD?Un buen PRD abarca los objetivos, el alcance, las hipótesis, las limitaciones, las historias de usuario, las definiciones de las funciones, las dependencias y las métricas de éxito. 4. ¿Cómo se redacta un PRD eficaz paso a paso?Documenta el propósito del producto, define las metas, anota las limitaciones, explica la adecuación estratégica, enumera los requisitos de los usuarios, detalla las funciones y establece KPI medibles. 5. ¿Cómo ayuda ClickUp a los equipos a gestionar los PRD?ClickUp permite crear documentos colaborativos, plantillas, metas, paneles, automatizaciones e integraciones, lo que facilita la redacción, actualización y ejecución de los PRD en tiempo real.

¿Qué es un documento de requisitos del producto (PRD)?

Un PRD es un plan detallado que describe las funciones y características necesarias de un producto antes de que comience su desarrollo.

Este documento fundamental especifica:

Qué logrará el producto

Cómo se lograrán estos objetivos

La estrategia global del producto

Descripciones detalladas de las especificaciones técnicas

Información sobre las interacciones de los usuarios y las métricas de rendimiento

Al integrar la estrategia de producto, el PRD alinea el desarrollo del producto con las metas empresariales generales y garantiza que cada función y característica respalde la visión a largo plazo y la posición en el mercado de la empresa.

¿Por qué es fundamental un PRD en la planificación estratégica y de productos?

El PRD por sí solo tiende un puente entre las ideas conceptuales y los planes de desarrollo viables. Pero hay más que eso:

Alinea la visión del equipo: Un PRD garantiza que todas las partes interesadas tengan una visión común de las metas del producto. Esta alineación es crucial, ya que evita malentendidos que podrían entorpecer el desarrollo. Asegura que todos, desde los desarrolladores hasta los especialistas en marketing, estén de acuerdo sobre qué hay que crear y por qué.

Te permite planificar tus recursos de forma estratégica: Al describir las funciones, funcionalidades y el mercado objetivo del producto, un PRD ayuda a los responsables a asignar los recursos de forma más eficaz. Para los gestores de producto, el PRD es una guía estratégica que ayuda a priorizar las funciones en función de las metas del producto y los recursos de la empresa.

Mejora la colaboración entre las partes interesadas: El PRD recopila los comentarios de varios departamentos. Este enfoque colaborativo fomenta un sentido de propiedad entre los miembros del equipo y les anima a participar activamente en el éxito del producto.

¿Qué ventajas obtienen los equipos al redactar un PRD?

Hay innumerables casos de proyectos que se han descarrilado debido a una mala comunicación. Como gestor de producto, sabrás de lo que estamos hablando.

Un PRD bien elaborado ayuda a evitar estos problemas y garantiza que tu visión se plasme a la perfección en un producto tangible que cumpla lo prometido.

Estas son las principales ventajas de un PRD:

Reduce la ambigüedad en la visión: El PRD detalla lo que hay que crear. Esta claridad El PRD detalla lo que hay que crear. Esta claridad ayuda en la gestión general del producto y garantiza que el proceso de desarrollo se ajuste a la visión del producto.

Consigue una mayor calidad del producto: Un PRD completo permite una planificación inicial exhaustiva, lo que mejora la calidad general del producto. Al comprender y documentar Un PRD completo permite una planificación inicial exhaustiva, lo que mejora la calidad general del producto. Al comprender y documentar los requisitos del proyecto desde el principio, los equipos pueden evitar costosas revisiones y reelaboraciones.

Aceleración del tiempo de comercialización: Un PRD bien elaborado puede acelerar el proceso de desarrollo al reducir la necesidad de revisiones y evitar la desviación del alcance, lo que permite una comercialización más rápida.

¿Qué debe incluir un buen PRD?

Un buen PRD incluye los siguientes componentes:

Objetivo del producto, público objetivo y diferenciación

Metas e indicadores clave de rendimiento (KPI) medibles

Limitaciones, riesgos y supuestos

Ámbito definido (qué se incluye y qué se excluye)

Expectativas detalladas sobre las funciones

Antes de elaborar tu documento de requisitos del producto, debes comprender sus componentes. Al crear un PRD, ten en cuenta lo siguiente:

1. ¿De qué trata tu producto?

Empieza por definir claramente el producto y sus objetivos. Esto incluye una panorámica general del propósito del producto, el público objetivo y la diferenciación respecto a la competencia. Este paso fundamental sienta las bases para todos los detalles posteriores del PRD.

2. ¿Cuáles son los objetivos de tu producto?

Expresa con claridad las metas del producto y cómo se alinean con los objetivos generales de la empresa. Establece indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el éxito del producto tras su lanzamiento. Estas métricas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos (SMART).

Descargar esta plantilla Alcanza tus metas con claridad y mantén el rumbo hacia tus objetivos con la plantilla de objetivos SMART de ClickUp

Consejo profesional: Utiliza la plantilla de metas SMART de ClickUp para establecer metas alcanzables y organizar tus tareas en partes más pequeñas. Esta plantilla mantiene a tu equipo centrado y motivado durante el lanzamiento de un producto.

3. ¿Con qué limitaciones y supuestos estás trabajando?

Identifica cualquier limitación que pueda afectar al desarrollo del producto, como restricciones tecnológicas, limitaciones presupuestarias o requisitos normativos. Además, elabora una lista de hipótesis relacionadas con las condiciones del mercado, las tendencias tecnológicas o el comportamiento de los usuarios que podrían influir en el diseño y la funcionalidad mínima del producto.

4. ¿Cuál es el alcance de tu trabajo?

Define el alcance del proyecto detallando qué se incluirá en los criterios de lanzamiento del producto y qué no. Esta claridad ayuda a evitar la desviación del alcance y garantiza que el equipo de desarrollo se centre únicamente en las funciones esenciales.

Descargar esta plantilla Crea un plan de acción claro para tus proyectos y asegúrate de que todos los miembros de tu equipo estén en sintonía con la plantilla de alcance del trabajo de ClickUp.

Consejo profesional: Utiliza la plantilla de alcance del trabajo de ClickUp, que está lista para usar y es totalmente personalizable. Esta plantilla garantiza que todo el mundo esté bien informado y de acuerdo, mantiene el proyecto en marcha y asegura que se cumplan los plazos.

5. ¿Qué funciones incluirá tu producto?

Proporcione una lista detallada de las funciones del producto. Esta debe abarcar tanto las funciones principales como las secundarias, explicando cómo cada una de ellas responde a las necesidades del público objetivo. Incluya detalles específicos sobre cómo deben funcionar estas funciones y su impacto previsto en la experiencia del usuario.

¿Cómo se redacta un PRD paso a paso?

Los buenos documentos de requisitos de producto (PRD) siguen un proceso que va de la visión a las limitaciones, pasando por la ejecución y la medición, lo que garantiza que los equipos sepan exactamente qué deben crear y por qué.

Aclara el propósito, los usuarios y los problemas que se resuelven

Convierte las metas en resultados medibles

Recopila las limitaciones, las hipótesis y el contexto estratégico

Define el alcance, las historias de usuario y los requisitos

Desglosa las funciones y las dependencias

Establece métricas de éxito tras el lanzamiento

La creación de un PRD requiere un enfoque estructurado que garantice que todas las partes interesadas definan y comprendan claramente todos los aspectos del producto. Estos siete pasos fundamentales pueden ayudarte a guiar eficazmente el desarrollo de tu producto, desde su concepción hasta su lanzamiento.

1. Empieza por documentar todos los detalles esenciales sobre el producto

Realiza un análisis exhaustivo de los requisitos de tu producto. Esto incluye el propósito del producto, el objetivo del público y el problema principal que resuelve.

Sé específico sobre el uso previsto y el entorno en el que funcionará el producto. Este paso fundamental garantiza que todas las personas involucradas tengan una idea clara de lo que se está creando y por qué.

2. Define claramente qué se pretende conseguir con el producto

Detalla tanto las metas empresariales como las técnicas y cómo se alinean con las metas generales de la empresa.

Incluye métricas de éxito cuantificables o KPI para realizar el seguimiento del progreso. Este paso transforma ideas generales en objetivos específicos y viables que impulsan todo el proceso de desarrollo.

3. Nota las suposiciones y las limitaciones

Identifica y documenta cualquier suposición realizada durante las fases de planificación y desarrollo.

Además, elabora una lista de las restricciones que podrían afectar al proyecto, como los límites tecnológicos, los requisitos normativos y las restricciones presupuestarias. Comprender estos factores desde el principio ayuda a planear cronogramas de desarrollo realistas y evita retos imprevistos.

4. Añade detalles sobre los antecedentes y la adecuación estratégica

Describe con detalle los antecedentes del concepto del producto explicando el estudio de mercado, los conocimientos sobre los clientes y el análisis de la competencia que llevaron a su creación.

Este paso también debe explicar cómo encaja el producto estratégicamente dentro de la visión general de la empresa y la línea de productos. Destacar este encaje garantiza que el desarrollo del producto no sea solo una medida táctica, sino también una iniciativa estratégica alineada con las metas empresariales a largo plazo.

5. Incluye historias de usuarios y requisitos

Define el alcance completo del producto enumerando todas las historias de usuario y los requisitos detallados. Este paso debe incluir lo que el producto hará y lo que no hará, lo que ayudará a gestionar las expectativas y centrar los esfuerzos en las funcionalidades principales.

Las historias de usuario deben ser claras y concisas, y ofrecer una descripción narrativa de cómo se utilizarán las distintas funciones desde la perspectiva del usuario final.

6. Define las funciones del producto

Desglosa el producto en sus funciones individuales y describe cada una de ellas en detalle. Analiza la funcionalidad de cada función, cómo se integra con otras partes del producto y cualquier dependencia que pueda tener.

Este paso es fundamental para que el equipo de desarrollo comprenda qué hay que crear y para que el equipo de producto planifique cómo priorizar las tareas de desarrollo de forma eficaz.

7. Establece las métricas para medir el éxito

Establece métricas claras y cuantificables para evaluar el éxito del producto tras su lanzamiento. Estas deben estar en consonancia con las metas y los objetivos iniciales establecidos en el PRD.

Algunas métricas comunes pueden incluir los niveles de interacción de los usuarios, los parámetros de rendimiento, los objetivos de ventas o los índices de satisfacción de los clientes. Establecer estas métricas desde el principio es fundamental para medir continuamente el rendimiento del producto y tomar decisiones fundamentadas para futuras iteraciones.

¿Qué plantillas de PRD pueden utilizar los equipos?

Las dos siguientes plantillas de ClickUp son totalmente personalizables y están diseñadas para la colaboración en tiempo real:

A continuación, te presentamos los dos ejemplos o plantillas de PRD más destacados que utilizan las organizaciones de todos los sectores para optimizar su enfoque de redacción de PRD. Ambos tienen componentes y formatos ligeramente diferentes y satisfacen necesidades distintas.

1. Plantilla de documento de requisitos del producto de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea tu documento de requisitos del producto en cuestión de segundos con ClickUp

La plantilla de documento de requisitos de producto de ClickUp está diseñada para optimizar tu proceso de desarrollo de un producto de forma fluida. La plantilla describe los elementos esenciales:

Quiénes participan

Qué se va a hacer

Por qué es necesario

Cuándo debe completarse

Cómo se llevará a cabo

Lo más importante de la plantilla es que es totalmente personalizable. Esto significa que puedes adaptarla específicamente a las necesidades de tu sector y empezar a trabajar en cuestión de segundos.

2. Plantilla de requisitos de producto de ClickUp

Descargar esta plantilla Anota los requisitos de tu producto con la plantilla de requisitos de producto lista para usar de ClickUp

La plantilla de requisitos de producto de ClickUp te ofrece un entorno de trabajo listo para usar, diseñado para las partes interesadas que participan en el desarrollo de productos. Ayuda a documentar todas las decisiones de desarrollo, proporcionando una referencia útil para que los equipos revisen las decisiones tomadas anteriormente y mejoren de forma constante sus planes de lanzamiento.

Su estructura es apta tanto para usuarios principiantes como avanzados. La plantilla ofrece un entorno totalmente personalizable que permite a los equipos adaptar el entorno de trabajo a sus necesidades específicas.

Además, la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp te permite acceder a más de 15 vistas y estados personalizados para garantizar una planificación integral de la gestión de requisitos en cada fase del proceso de desarrollo del producto. Con esta plantilla, podrás empezar en cuestión de segundos con eficiencia y claridad desde el primer momento.

¿Cómo cambia Agile la forma de redactar los PRD?

Los entornos ágiles exigen requisitos flexibles y actualizados continuamente. Los equipos deben adaptarse a las prioridades cambiantes, a las aportaciones de las partes interesadas en constante evolución y a las iteraciones rápidas, al tiempo que mantienen la visibilidad en todo el proceso de desarrollo.

En el mundo del desarrollo ágil de productos, los gestores de producto se enfrentan a retos específicos a la hora de recopilar los requisitos para un documento de requisitos del producto (PRD). Estos son algunos de los problemas más comunes:

Cambios rápidos en los requisitos: Los entornos ágiles son dinámicos, y las necesidades de los clientes y las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente. Esto puede dar lugar a revisiones frecuentes de los requisitos del producto. Coordinación de las partes interesadas: En entornos ágiles, la participación de múltiples partes interesadas suele dar lugar a aportaciones o prioridades contradictorias, lo que puede complicar el En entornos ágiles, la participación de múltiples partes interesadas suele dar lugar a aportaciones o prioridades contradictorias, lo que puede complicar el proceso de recopilación de requisitos Comunicar requisitos complejos: Puede resultar complicado transmitir requisitos de producto complejos de una manera que resulte comprensible para todos los miembros del equipo, incluidos aquellos sin formación técnica.

Para superar estos retos, necesitas un enfoque flexible y herramientas que permitan actualizaciones iterativas. Aquí es donde entra en juego la herramienta de gestión de proyectos ágil de ClickUp. Te ayuda a modificar fácilmente los requisitos, realizar el seguimiento de los cambios y mantener a todo el equipo informado en tiempo real.

Además, la función de producto de ClickUp ayuda a simplificar el proceso de lanzamiento de productos de forma más rápida y eficiente. Puedes aprovechar herramientas como ClickUp Docs, ClickUp Metas y las hojas de ruta para facilitar una planificación y un seguimiento exhaustivos.

Puedes utilizar ClickUp Docs para crear y revisar el documento de forma colaborativa y asegurarte de que todos los miembros del equipo contribuyan y se mantengan al día.

Conecta las metas de ClickUp con tus flujos de trabajo para garantizar una transición fluida durante la implementación de los nuevos requisitos

Las metas de ClickUp ayudan a establecer y realizar el seguimiento de los objetivos clave relacionados con el PRD, garantizando que el desarrollo del producto se mantenga alineado con los hitos estratégicos.

Crea y realiza el seguimiento del progreso de tu producto utilizando las Metas de ClickUp

ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, puede ayudarte a acelerar el proceso de desarrollo generando hojas de ruta de productos, planes de pruebas y especificaciones técnicas. Esto te ayuda a ahorrar un tiempo valioso en la planificación y la documentación.

Crea el resumen de tu proyecto en cuestión de minutos con ClickUp Brain

La función del panel de ClickUp ofrece una visión general visual del estado de los proyectos y permite a los equipos supervisar el progreso en tiempo real.

Aplica varios filtros y visualiza cualquier dato que desees utilizando el panel de ClickUp

Las integraciones de ClickUp agilizan el flujo de trabajo entre los repositorios de código y las tareas de gestión de proyectos. Esto permite a los equipos de desarrollo vincular confirmaciones, solicitudes de validación y ramas directamente a las tareas de ClickUp, mejorando la trazabilidad y reduciendo los cambios de contexto.

Vincula tus ramas directamente a tus tareas mediante la vista de tareas de ClickUp con la integración de GitHub

A través de las automatizaciones de ClickUp, también puedes automatizar tareas repetitivas, como actualizar estados o asignar tareas en función de desencadenantes específicos. Esta función reduce la carga de trabajo manual, lo que permite a los equipos centrarse más en tareas estratégicas y acelerar el ciclo de desarrollo.

Crea automatizaciones personalizadas en ClickUp para mejorar la eficiencia y reducir la carga de trabajo manual

Organizaciones como STANLEY Seguridad han aprovechado ClickUp para dar respuesta a sus retos de forma eficaz. Connor Nash, su director global de análisis de la experiencia, explica su enfoque:

Como equipo de innovación tecnológica, necesitamos mantenernos organizados y ser flexibles para adaptarnos a los requisitos cambiantes de los proyectos. Utilizamos diversas técnicas de gestión de proyectos para alcanzar nuestras metas, y ClickUp ha sido fundamental para ello. Podemos personalizar y automatizar ClickUp para adaptarlo a cada iniciativa específica, lo que nos ha permitido optimizar y simplificar nuestros flujos de trabajo, lo que a su vez ha aumentado la capacidad de nuestro equipo de forma exponencial

Como equipo de innovación tecnológica, necesitamos mantenernos organizados y ser flexibles para adaptarnos a los requisitos cambiantes de los proyectos. Utilizamos diversas técnicas de gestión de proyectos para alcanzar nuestras metas, y ClickUp ha sido fundamental para ello. Podemos personalizar y automatizar ClickUp para adaptarlo a cada iniciativa específica, lo que nos ha permitido optimizar y simplificar nuestros flujos de trabajo, lo que a su vez ha aumentado la capacidad de nuestro equipo de forma exponencial

¿En qué se diferencia un PRD de un BRD y un MRD?

Los PRD definen cómo se desarrollará el producto, los BRD explican por qué la empresa lo necesita y los MRD recogen lo que demanda el mercado. Juntos conectan la estrategia, la oportunidad y la ejecución.

La principal diferencia entre un documento de requisitos del producto (PRD), un documento de requisitos empresariales (BRD) y un documento de requisitos de mercado (MRD) radica en su enfoque:

El PRD detalla cómo un producto cumplirá con los requisitos técnicos y de usuario

El BRD describe las necesidades empresariales y el impacto en los distintos departamentos de la empresa

El MRD recoge las demandas del mercado y las necesidades de los clientes que el producto está diseñado para satisfacer.

Echemos un vistazo rápido a la comparación:

PRD frente a BRD frente a MRD

Aspecto PRD BRD MRD Enfoque Se centra en los requisitos técnicos y de usuario del producto, describiendo funciones, funcionalidades y comportamientos del sistema. Se centra en las necesidades empresariales, describiendo el impacto en los distintos departamentos de la empresa y los objetivos generales del negocio. Se centra en las demandas del mercado y las necesidades de los clientes, describiendo lo que el mercado espera del producto. Objetivo Para orientar al equipo de desarrollo proporcionando descripciones detalladas de las funciones del producto y los requisitos técnicos Comunicar las necesidades y los requisitos de la empresa a las partes interesadas para garantizar la alineación con las metas empresariales. Para garantizar que el producto satisfaga las demandas del mercado y responda eficazmente a las necesidades de los clientes. Público principal Desarrolladores, diseñadores y equipos técnicos que crearán e implementarán el producto. Las partes interesadas de la empresa, los gestores de proyectos y los jefes de departamento participan en la planificación estratégica del proyecto. Equipos de marketing, gestores de producto y planificadores estratégicos centrados en las tendencias del mercado y los datos demográficos de los clientes. Resultado Sirve como guía para el proceso de desarrollo, garantizando que el producto cumpla con los estándares técnicos especificados y las expectativas de los usuarios. Sirve como documento fundamental que alinea el proyecto con las estrategias y las metas empresariales, garantizando que cumpla con las metas comerciales previstas. Ofrece una panorámica estratégica del panorama del mercado para orientar la posición del producto y las estrategias de marketing. Nivel de detalle De carácter altamente técnico, en el que se detallan las funciones del producto, la interacción con el usuario y las especificaciones técnicas. Más general, centrándose en las necesidades y los objetivos empresariales de alto nivel sin profundizar en los detalles técnicos. Centrado en el mercado, en el que se detallan los segmentos de clientes, las tendencias del mercado y el análisis de la competencia, sin entrar en detalles técnicos específicos.

¿Cuáles son las buenas prácticas para los PRD?

Al crear un PRD para tu producto, ten en cuenta estas recomendaciones esenciales sobre lo que debes y no debes hacer para garantizar su eficacia:

Pendientes:

Incorpora historias de usuario: Las historias de usuario aportan contexto a los requisitos, lo que los hace más comprensibles para el equipo de desarrollo y les ayuda a ver el producto desde la perspectiva del usuario.

Define los criterios de aceptación: Describe claramente los criterios de cada función que determinan su completación y aceptación. Esto establece expectativas explícitas y ayuda en el control de calidad y las pruebas de usuario.

Actualiza con regularidad: Mantén el PRD actualizado a medida que evoluciona el alcance del proyecto y se dispone de nueva información.

Establece hitos claros: Divide el proyecto en fases o hitos con metas y plazos específicos para mantener el desarrollo por el buen camino y que sea manejable

Facilita la escalabilidad y la flexibilidad: Diseña el PRD para que se adapte a futuros ajustes y a la escalabilidad. Anticipa los posibles cambios en el mercado o en la tecnología que podrían afectar a la hoja de ruta del producto.

Lo que no debes hacer:

Sobrecarga de información: Evita incluir demasiados detalles en el PRD que puedan abrumar o confundir al equipo de desarrollo.

Ignora los comentarios: No descartes los comentarios de las partes interesadas, ya que esto puede dar lugar a descuidos críticos y a la pérdida de oportunidades.

No seas demasiado rígido: Evita ser inflexible con las especificaciones del PRD, ya que puede ser necesario realizar ajustes basados en conocimientos técnicos o empresariales.

Omite la validación: No olvides validar las hipótesis y los requisitos mediante estudios de mercado o prototipos para asegurarte de que sean realistas y viables.

No descuides las métricas: Evita omitir métricas y KPI claros, que son fundamentales para medir el éxito del producto tras su lanzamiento.

¿Cómo convertir un PRD en una entrega satisfactoria?

La elaboración de un PRD completo es un paso esencial en el proceso de desarrollo de productos, ya que garantiza la claridad, la coordinación y la ejecución estratégica. A la hora de crear un PRD, puedes inspirarte en las diversas plantillas para la recopilación de requisitos disponibles en el mercado.

Pero no tienes por qué hacerlo todo tú solo. La integración de herramientas específicas de gestión de requisitos puede revolucionar la forma en que se gestionan los PRD. Estas herramientas agilizan los esfuerzos, mejoran la comunicación y ofrecen soluciones ágiles que se adaptan a los requisitos cambiantes. A medida que avances, el uso de estas sólidas herramientas de gestión de proyectos dentro de ClickUp te ayudará a hacer realidad tu visión del producto de forma más eficiente.

Es hora de mejorar tu proceso de PRD y obtener resultados tangibles aprovechando el poder de una gestión de proyectos eficiente.

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