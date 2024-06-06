Cómo redactar un documento de especificaciones técnicas

Las ventajas de una especificación técnica son demasiado importantes como para pasarlas por alto. Los ingenieros de software inteligentes siempre comienzan con una especificación técnica o una hoja de especificaciones técnicas.

Piense en este documento como una hoja de ruta para crear su producto: mantiene a todos en el buen camino y evita pérdidas de tiempo y malentendidos entre los equipos y las partes interesadas.

En este artículo, exploraremos qué incluye una especificación técnica, por qué beneficia a los proyectos y cómo redactar documentos de especificaciones técnicas utilizando las herramientas de documentación técnica de ClickUp.

¿Qué es un documento de especificaciones técnicas y por qué es importante?

Las especificaciones técnicas describen lo que hará un producto y cómo lo logrará el equipo de desarrollo. En pocas palabras, es un resumen detallado del proceso de desarrollo del producto.

Estos documentos, a menudo denominados «especificaciones técnicas», son guías detalladas que garantizan que todas las partes interesadas estén en sintonía en lo que respecta a los aspectos técnicos del proyecto. En ellos se describen los requisitos técnicos, los objetivos, el diseño y los detalles de implementación necesarios para llevar a cabo el proyecto de software.

Un buen documento de especificaciones técnicas suele comenzar con una sesión de lluvia de ideas colaborativa.

Equipos como desarrolladores, diseñadores y expertos unen sus fuerzas para realizar un uso compartido de ideas, abordar retos y comprender los detalles técnicos del proyecto. Este proceso ayuda a perfeccionar y dar forma al documento, garantizando que sea detallado y esté bien planificado.

Un documento de especificaciones técnicas contiene información valiosa que puede determinar el éxito o el fracaso de su proyecto. Estas son las ventajas que le ofrece:

Aporta claridad a la visión: un documento de especificaciones técnicas convierte las ideas abstractas del proyecto en un plan claro, definiendo las metas y los pasos para el desarrollo. Reduce la confusión, ayuda a gestionar los plazos y las prioridades, y mantiene a los desarrolladores centrados en las tareas críticas.

Reduce o mitiga los riesgos: este documento puede ayudarte a detectar problemas y riesgos de forma temprana, lo que permite aplicar soluciones proactivas para evitar problemas costosos. También aborda cuestiones de seguridad y privacidad, protegiendo los datos de los usuarios y evitando riesgos legales.

Mejora la comunicación y la coordinación: La claridad de los documentos de especificaciones técnicas reduce los malentendidos en el desarrollo de software. Al traducir los detalles técnicos a un lenguaje claro, todos los participantes se coordinan en torno a las metas del proyecto, se ayuda a las partes interesadas a evaluar la viabilidad del proyecto y se establecen directrices claras para el equipo de desarrollo.

Simplifica la planificación y las estimaciones, y aborda las cuestiones pendientes: las especificaciones técnicas le ayudan a identificar las incertidumbres y los posibles impactos en la hoja de ruta del proyecto, para que pueda encontrar soluciones durante el desarrollo. Este documento detallado también ayuda a realizar estimaciones precisas de recursos, tiempo y costes.

Comprender las especificaciones técnicas

Antes de redactar un documento de especificaciones técnicas, es necesario comprender los detalles del concepto.

Componentes de un documento de especificaciones técnicas

Un documento de especificaciones técnicas suele contener los siguientes componentes:

Portada: incluye la página del título con el título del documento, los autores, las partes interesadas, la fecha de creación, el número de versión y el índice (TOC).

Introducción: ofrece una panorámica, las metas, el alcance y las hipótesis.

Detalles técnicos: Constituyen el cuerpo principal del documento e incluyen requisitos, diseño, flujo de datos, etc.

Plan de implementación: trata sobre cronogramas, hitos, recursos y estrategias de mitigación de riesgos.

Final: Conclusión del documento.

Especificaciones técnicas frente a especificaciones funcionales

A menudo se confunden las especificaciones técnicas con las funcionales, por lo que es importante comprender sus diferencias.

Una especificación funcional se centra en lo que hará el software desde la perspectiva del usuario. Describe las funciones y comportamientos que esperas ver. Es como un mapa de lo que el software debe lograr para sus usuarios.

Por otro lado, las especificaciones técnicas se centran más en cómo se creará el software y qué se necesita para que funcione. Abarcan detalles como qué hardware y software se requieren, cómo se organizarán los datos y qué lenguajes de programación se utilizarán para crear el software.

Así, mientras que una especificación funcional se centra en qué debe lograr el software para sus usuarios, una especificación técnica se centra en cómo se construirá y montará.

Uso de diagramas de flujo en especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas suelen contener mucha información escrita, lo que puede resultar algo confuso (y aburrido).

¿La mejor manera de abordar esto? ¡La visualización! Los diagramas de flujo son muy útiles para representar visualmente procesos complejos, flujos de trabajo o arquitecturas de sistemas.

Los diagramas de flujo facilitan la comunicación y la comprensión de la información al:

Ilustrar la arquitectura del sistema y cómo funcionan los componentes entre sí.

Representación de flujos de datos y procesos

Aclarar la lógica de decisión y las rutas condicionales

Presentación visual de algoritmos o secuencias complejos

Facilitar la comprensión y la colaboración de las partes interesadas

Preparación para la creación de especificaciones técnicas

Antes de empezar a redactar su propia plantilla de especificaciones técnicas o documento de especificaciones, hay varios aspectos que debe tener en cuenta para asegurarse de que cumple con todos los estándares y especificaciones técnicas requeridos. Estos factores incluyen:

Alcance y objetivos del proyecto : para crear un documento técnico sólido, primero hay que comprender el alcance y los objetivos generales del proyecto. Defina claramente qué se supone que debe lograr y abarcar el sistema o producto. Esta comprensión le ayudará a esbozar el documento técnico basándose en las necesidades del proyecto.

Partes interesadas : incluya a desarrolladores, diseñadores de UX y gestores de productos para recopilar sus requisitos y expectativas. Esta colaboración garantiza que se tengan en cuenta las necesidades de todos y que el documento se adapte en consecuencia. Recopile comentarios, aborde las inquietudes y obtenga la aprobación de los responsables clave de la toma de decisiones antes de finalizar el documento.

Investigación y recopilación de información : Realice una investigación exhaustiva para lograr la máxima precisión antes de redactar las especificaciones técnicas. Estudie los estándares del sector, analice el mercado, explore las soluciones existentes e investigue las tecnologías pertinentes. Recopile y analice todos los requisitos de las partes interesadas (funcionales, no funcionales y técnicos) para garantizar que las especificaciones recojan con precisión todas las funciones y restricciones necesarias.

Destinatarios : adapte el documento a las necesidades de sus destinatarios, que pueden ser desarrolladores, ingenieros, gestores de proyectos, evaluadores o partes interesadas, cada uno con diferentes niveles de experiencia. Adapte el lenguaje, los detalles y la organización en función de los lectores.

Limitaciones : identifique los posibles obstáculos y limitaciones que afectan al desarrollo del producto, como el presupuesto, el tiempo, los recursos y los problemas técnicos. Conocer estas limitaciones ayuda a establecer metas realistas y alcanzables. Además, tenga en cuenta los límites técnicos, como las restricciones de hardware o software, que podrían afectar al desarrollo del producto.

Formato claro y estructurado: planifica las secciones y subsecciones de tu documento, organizándolas de forma lógica con títulos y subtítulos para que sea fácil de navegar y comprender. Tener una estructura y un formato claros mejora la legibilidad y garantiza que las especificaciones se comuniquen de forma eficaz.

Todos estos factores proporcionan una comprensión clara del proyecto, lo que inevitablemente lo prepara para el éxito.

Cuando todos conocen las metas, los requisitos y el alcance del proyecto, se reducen los riesgos, se mejora la comunicación y se optimiza la asignación de recursos. Esto ayuda a gestionar las expectativas y a entregar un producto que satisfaga las necesidades de su cliente, lo que aumenta la satisfacción del cliente.

El éxito de su proyecto también depende de la calidad de la colaboración de su equipo, que probablemente esté formado por diferentes miembros con roles y responsabilidades específicas. Puede estar compuesto por:

Los analistas de negocios , que recopilan y documentan los requisitos, priorizan las tareas y vinculan las necesidades empresariales con el desarrollo.

Los gestores de la gestión de proyectos , que supervisan el progreso y se aseguran de que cumple con las expectativas de las partes interesadas.

Desarrolladores , que escriben el código del software.

Especialistas en control de calidad , que prueban el software para asegurarse de que funciona correctamente.

Ingenieros de DevOps, que se encargan de la implementación y las operaciones mediante la automatización y las herramientas.

Este trabajo en equipo garantiza que tus especificaciones técnicas sean exhaustivas, se ajusten a las metas del proyecto y cumplan los requisitos para el éxito del proyecto de desarrollo de software.

Cómo redactar un documento de especificaciones técnicas

¿Está listo para redactar un documento de especificaciones técnicas ganador? Aquí tiene una guía paso a paso para crear su documento utilizando el software de gestión de productos ClickUp y su completo conjunto de herramientas de redacción técnica:

1. Defina claramente el alcance y los requisitos.

El primer paso es definir el alcance y los requisitos del proyecto. El alcance debe establecer los límites de lo que se incluye (dentro del alcance) y lo que no se incluye (fuera del alcance) en el proyecto.

Mientras tanto, los requisitos deben aclarar qué está construyendo y por qué. Puede hacerlo hablando con las partes interesadas sobre sus perspectivas y expectativas, documentando las descripciones de las funciones desde el punto de vista del usuario y priorizando las funciones principales del producto.

2. Esboza la estructura del documento de forma lógica.

Una vez que hayas definido el alcance y los requisitos, decide cómo se organizará tu documento de especificaciones técnicas. Puedes utilizar ClickUp Docs para configurarlo.

Crea fácilmente un documento de especificaciones técnicas extenso y detallado con ClickUp Docs.

Crea documentos altamente personalizables que te permiten dividir tu documentación técnica en subpáginas según tipos como propuestas, estatutos y planes. Además, puedes añadir secciones y subsecciones, tablas, enlaces e imágenes fácilmente con solo unos clics.

Las secciones más comunes incluyen una página de portada, una introducción, una panorámica del sistema, la arquitectura, los requisitos (funcionales y no funcionales), las interfaces, los modelos de datos, las consideraciones de seguridad, las estrategias de prueba, las directrices de implementación y los procedimientos de mantenimiento.

Descargar esta plantilla Exprese el propósito y el alcance de su informe de manera eficaz con la plantilla de portada para informes técnicos de ClickUp.

Si necesita ayuda para empezar a crear su documento, siempre puede echar un vistazo a la amplia biblioteca de plantillas de desarrollo de productos de ClickUp y personalizarlas como desee.

Por ejemplo, la plantilla de portada para informes técnicos de ClickUp es justo lo que necesitas para causar una excelente primera impresión. Su llamativa página de portada establece un tono positivo para el documento y ofrece un rápido vistazo a su contenido.

Úsela para incluir todos los detalles necesarios y organizarlos en un formato visualmente atractivo.

Utiliza ClickUp Brain para crear borradores y resúmenes en pocos segundos, en lugar de pasar horas haciéndolo.

¿Demasiado cansado para hacerlo manualmente? Deje que ClickUp Brain se encargue de acelerar la creación de documentos.

Puede generar borradores a partir de sus notas, sugerir mejoras y mantener todo actualizado. También puede navegar por sus menús desplegables, que ofrecen sugerencias para completar frases, cambiar colores y ajustar la tipografía.

De esta manera, el jefe de su equipo de desarrollo podrá centrarse en tareas estratégicas y asegurarse de que el esquema cubra todos los aspectos necesarios del proyecto.

3. Genere un borrador inicial detallado

Esta es la parte más importante de todo el documento. Contiene detalles exhaustivos sobre el diseño del producto, los requisitos generales, las especificaciones técnicas y las directrices de mitigación. Al igual que el esquema, puede crear este borrador íntegramente con ClickUp Docs.

O mejor aún, deja que ClickUp Brain lo haga por ti con el generador de documentos de especificaciones técnicas de ClickUp. Ayuda a los equipos a crear fácilmente especificaciones detalladas para nuevas funciones o proyectos.

Documentar los requisitos, la arquitectura, el flujo de datos y las API: se encarga de todo. Echemos un vistazo más de cerca a estas secciones.

Introducción

Comience el borrador de sus especificaciones con una introducción que describa claramente el contexto y los antecedentes del proyecto. Explique la finalidad, el alcance y los objetivos del producto, y ofrezca una panorámica de sus funciones principales y del público al que va dirigido.

Crea un flujo de trabajo para presentar una vista general del proceso de documentación técnica con ClickUp mapas mentales.

Puede crear un flujo de trabajo visual y paso a paso del proceso utilizando los mapas mentales de ClickUp. Si no sabe cuál de los múltiples flujos de trabajo elegir, colóquelos uno al lado del otro y compárelos en la misma página.

También te permite crear y asignar tareas directamente a los miembros de tu equipo, para que todos estén en sintonía.

Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se refiere al diseño del producto que planeas construir, incluyendo sus partes, secciones y cómo funcionan juntas. Ayuda al equipo a ver el panorama general y comprender cómo se conecta todo.

Esta es la parte en la que visualizas tu producto mediante ilustraciones, gráficos e imágenes. Los diagramas incrustados muestran las diferentes partes del sistema y cómo funcionan juntas.

Combínalos con diagramas de flujo de datos para mostrar cómo se mueve la información a través del sistema, destacando dónde comienzan los datos y adónde van, lo que puede revelar posibles problemas o debilidades.

El objetivo de esta sección es simplemente ayudar a las personas a ver y comprender el diseño del sistema.

Requisitos

Cuando empiece a elaborar una lista y clasificar los requisitos de software del sistema, puede diferenciarlos en categorías funcionales y no funcionales.

Los requisitos funcionales describen las tareas específicas que el producto debe ser capaz de realizar, como la introducción de datos, las operaciones y los procesos empresariales generales. Por ejemplo, un requisito funcional de una aplicación de correo electrónico sería «El sistema debe permitir a los usuarios enviar y recibir correos electrónicos».

Por su parte, los requisitos no funcionales se refieren al rendimiento del sistema, más que a tareas específicas. Entre ellos se incluyen aspectos como la velocidad, la capacidad de crecimiento, el nivel de seguridad necesario, la facilidad de uso y la compatibilidad con otros sistemas.

Divida el largo proceso de documentación en tareas más pequeñas y manejables con las tareas de ClickUp y asígnelas a diferentes miembros del equipo.

Una excelente manera de gestionar la sección de requisitos es dividirla en tareas más pequeñas y fáciles de seguir, y asignarlas a diferentes miembros del equipo con tareas de ClickUp.

Añada campos personalizados para organizar mejor las tareas y visualícelas utilizando más de 15 vistas personalizables. Además, no pierda tiempo y esfuerzo en tareas periódicas. En su lugar, puede automatizarlas.

Especificaciones técnicas

En esta sección se describe cómo se conecta su sistema con sistemas externos, servicios o componentes de terceros. Especifique los formatos de datos, las reglas para el intercambio de información y las herramientas necesarias para garantizar un funcionamiento fluido.

Incluye detalles como

Herramientas y tecnologías (pila tecnológica) que utilizará, como lenguajes de programación, marcos de trabajo y bases de datos.

Información sobre la API, como puntos finales, dinámica de solicitud-respuesta y códigos de error.

Diseños de interfaz de usuario, incluyendo diseños de pantalla, flujo de navegación y elementos de interacción (puede utilizar maquetas de interfaz de usuario o esquemas funcionales para visualizarlos).

Directrices de seguridad y mitigación de riesgos

En el mundo digital, nada está seguro hasta que lo proteges. Lo mismo ocurre con el documento de diseño de tu software de especificaciones técnicas. Debes protegerlo y contar con directrices para mitigar los riesgos.

Comience por establecer un plan de seguridad sólido. Elija métodos para verificar la identidad de los usuarios, utilice el cifrado para proteger los datos e implemente cortafuegos y otras medidas de protección.

A continuación, asegúrate de cumplir con las normas GDPR, PCI DSS e HIPAA. Además, prioriza la privacidad decidiendo cómo y dónde almacenar los datos de los usuarios, estableciendo reglas claras para el acceso a los datos y creando procedimientos seguros para la transferencia de datos.

4. Planifique una estrategia de pruebas detallada

No basta con saber cómo funciona el producto para garantizar que funcionará. Es necesario contar con un plan exhaustivo para probarlo.

Este plan debe incluir diferentes tipos de pruebas para diferentes módulos: unidad, integración, sistema y aceptación. Decida cómo realizará estas pruebas, qué herramientas utilizará y dónde las llevará a cabo. Establezca metas claras sobre cuándo se considerará que el sistema es aceptable y establezca estándares de calidad.

Una forma sencilla de gestionar la fase de pruebas es dividir su plan de pruebas en secciones que expliquen el enfoque, los casos de prueba específicos y las medidas de calidad.

Vea y realice el seguimiento del progreso de todas las tareas en curso a través de su completo panel de control de ClickUp.

Convierta cada caso de prueba en una tarea en ClickUp para poder asignarlos y realizar un seguimiento fácilmente. Si desea supervisar su progreso, utilice los paneles de control de ClickUp para ver y realizar un seguimiento visual de su proyecto. Esto le ayudará a supervisar las pruebas y garantizar que todo vaya sobre ruedas.

5. Añada directrices para la implementación.

Una vez que su producto haya sido probado y comprobado, es hora de averiguar cómo implementarlo.

Anote directrices, herramientas e instrucciones claras para que los miembros de su equipo puedan configurar y poner en marcha el sistema. Especifique qué lenguajes de programación, marcos y bibliotecas se deben utilizar, junto con cualquier norma o convención de código.

Proporcione pasos detallados para implementar el sistema, gestionar las configuraciones y configurar la infraestructura y los entornos necesarios.

Integra GitHub y reúne todo tu código en un solo lugar con ClickUp.

Organiza todo en tu documento y utiliza las más de 1000 integraciones de ClickUp para enlazar estas directrices a plataformas basadas en código como GitHub. Si has almacenado tu código en repositorios de GitHub, puedes enlazar los relevantes directamente a tu documento en ClickUp Docs.

Además, si trabajas con herramientas de desarrollo como Jira y GitLab para optimizar la gestión de proyectos y la colaboración en el código, ¡ClickUp también puede integrarlas! De esta manera, no tendrás que cambiar continuamente de herramienta. Solo tienes que enlazarlas todas a ClickUp y gestionar todos tus procesos desde una única plataforma.

6. Revisa y perfecciona

Ahora que ya tiene todos los detalles, revise su documento de especificaciones técnicas. Recuerde realizar el trabajo con su equipo para señalar errores, recopilar comentarios y perfeccionar el documento de diseño técnico hasta conseguir la mejor versión posible.

Divida secciones o capítulos específicos del documento entre los miembros del equipo para su revisión. Asigne tareas con tareas de ClickUp, establezca plazos claros y comuníquese con las personas asignadas utilizando el hilo de comentarios correspondiente a la tarea.

Mientras tanto, para colaborar en tiempo real, puedes pedir a los miembros de tu equipo que añadan sus comentarios directamente en el documento mediante comentarios o anotaciones, de modo que todos los comentarios queden en un solo lugar.

Revisa los comentarios para encontrar temas comunes o áreas que necesitan mejorar. Considera las sugerencias proporcionadas para realizar revisiones. Si tienes poco tiempo, simplemente pide a ClickUp Brain que resuma tus comentarios.

Realice todos los cambios necesarios y revise su documento. Recuerde realizar el seguimiento de estos cambios mediante sistemas de control de versiones para poder comparar o deshacer cualquier cambio si es necesario.

Comunicación precisa y exacta en un documento de especificaciones técnicas

Tu documento de especificaciones técnicas básicamente comunica información a los equipos y a las partes interesadas. Por eso, cuando lo revises, asegúrate de que sea exacto y preciso, ya que:

Evita malinterpretaciones y errores.

Garantiza que todos (desde los desarrolladores hasta los usuarios finales) comprendan los requisitos.

Simplifica las pruebas y la validación ayudando a los equipos a correlacionar los requisitos con las funciones.

Reduce los errores y las costosas repeticiones del trabajo.

Aclara cómo cumplir con las normas legales y reglamentarias.

Proporciona una referencia fiable para futuras actualizaciones y mantenimiento.

Buenas prácticas para revisar un documento de especificaciones técnicas

El proceso de revisión requiere una corrección de alta intensidad. A continuación, le ofrecemos algunas buenas prácticas que debe tener en cuenta al corregir su documento de especificaciones técnicas:

Empieza con una lista de control para la revisión: Prepara una lista de control que cubra todos los aspectos del documento, incluyendo la gramática, la ortografía, la puntuación, el formato, la coherencia y la precisión de los detalles técnicos.

Utilice herramientas de corrección profesionales: Las herramientas de corrección profesionales, como Grammarly o Hemingway Editor, pueden corregir los errores gramaticales.

Realice varias rondas de revisión: revise el documento varias veces, centrándose en aspectos específicos en cada ronda.

Recurre a expertos en la materia: cuenta con la ayuda de expertos en la materia para revisar los detalles técnicos, la terminología y la precisión de la información.

Revise los diagramas y las imágenes: examine minuciosamente todos los diagramas, gráficos y representaciones visuales para comprobar su precisión, claridad y coherencia con el contenido escrito.

Realice una revisión final: Después de incorporar todos los cambios y correcciones, realice una revisión final de todo el documento para garantizar que esté completo y sea preciso.

Secciones clave de un documento de especificaciones técnicas

Ahora le guiaremos por las secciones más importantes de un documento de especificaciones técnicas.

1. Front

Todos los documentos de especificaciones técnicas comienzan con una portada, que incluye información esencial sobre el propio documento.

La portada muestra el título del documento, el nombre del proyecto, el número de versión, la fecha de emisión y, en ocasiones, el logotipo de la empresa. Actúa como página de cubierta, permitiendo comprender rápidamente el propósito del documento.

A continuación suele aparecer el índice, que hace una lista de todas las secciones y subsecciones con sus números de página para facilitar la navegación.

2. Introducción

La introducción explica los antecedentes, las metas y el alcance del proyecto, y sienta las bases para las especificaciones técnicas.

Comienza con una breve panorámica del contexto del proyecto, explicando el problema u oportunidad que aborda la solución propuesta. Esto podría incluir los retos actuales, las limitaciones del sistema o las razones de la empresa relacionadas con el alcance del proyecto.

vía Vernon Systems

El documento de especificaciones técnicas de Vernon CMS es un excelente ejemplo de cómo se debe redactar una introducción. Es directo y sencillo, y ofrece al lector una panorámica clara e inmediata de lo que es el producto y lo que hace.

3. Soluciones

En esta sección se describen las soluciones propuestas para cumplir los requisitos técnicos y las metas del proyecto descritos en la introducción.

Comienza con una panorámica de la solución, en la que se explica el enfoque, la arquitectura del sistema y los componentes clave. Esta panorámica proporciona una visión general del diseño de la solución antes de detallar los aspectos técnicos.

vía BMC

Los documentos técnicos de BMC suelen incluir una sección de soluciones (con la mención «Conceptos clave» en la imagen) que explica claramente la oferta del producto. Las secciones son fáciles de navegar y describen cada sección de forma sencilla.

4. Trabajo

La sección de trabajo detalla las tareas, actividades y resultados específicos necesarios para implementar la solución propuesta descrita anteriormente.

Comienza desglosando la implementación en fases o etapas, como la recopilación de requisitos, el diseño, el desarrollo, las pruebas y la implementación. Este desglose establece un enfoque estructurado y sienta las bases para explicar las tareas individuales y los resultados de cada fase.

a través de AWS

Un ejemplo clásico de sección de trabajo detallada es el de AWS. Esta guía de especificaciones técnicas es exhaustiva y completa, e incluye directrices de rendimiento y medidas de seguridad.

5. Otras consideraciones

Esta sección abarca factores, restricciones o requisitos adicionales esenciales durante la implementación que pueden no haberse abordado anteriormente. Comienza destacando las normativas, estándares o reglas de cumplimiento específicos que debe cumplir la solución, como las leyes de privacidad de datos o los estándares de seguridad del sector.

Un ejemplo sería: El sistema debe cumplir con las normativas de privacidad de datos y los estándares de seguridad del sector. Se debe considerar la integración con los sistemas ERP y CRM existentes para garantizar un intercambio de datos fluido.

6. Evaluación del intento correcto

Aquí es donde se establecen los criterios y métricas para evaluar el éxito de la solución (es decir, de su producto).

Define los indicadores clave de rendimiento (KPI) o métricas de éxito que se utilizan para medir la eficacia con la que la solución cumple las metas del proyecto. Estos pueden incluir medidas como el rendimiento del sistema, las tasas de adopción por parte de los usuarios, el ahorro de costes y la satisfacción de los usuarios.

vía Tesla

Si necesita inspiración, eche un vistazo a las especificaciones técnicas del Model 3 de Tesla. Proporcionan métricas de rendimiento precisas sobre el sistema del coche, entre otros detalles clave.

7. Deliberaciones

Las deliberaciones se refieren a soluciones o enfoques alternativos que se consideraron pero no se eligieron. Comienzan presentando las diferentes opciones evaluadas durante la fase de diseño de la solución, resumiendo las ventajas y desventajas de cada alternativa y las razones de la decisión final.

a través de OpenS tack

Si echas un vistazo a las especificaciones técnicas de Cyborg de OpenStack, encontrarás una sección en la que se aprobaron algunas soluciones, pero no se implementaron. Se trata de las deliberaciones. Si te desplazas hacia abajo, encontrarás múltiples deliberaciones que nunca se llevaron a cabo.

8. Final

El final del documento es la conclusión del documento de especificaciones técnicas. Incluye apéndices, glosarios, referencias y otra información complementaria para las especificaciones técnicas.

Los apéndices pueden contener información detallada demasiado compleja o de extensión excesiva para el documento principal, como diccionarios de datos, especificaciones de diseño de la interfaz de usuario, diagramas técnicos y fragmentos de código.

Retos a la hora de crear un documento de especificaciones técnicas

Es obvio que te encontrarás con algunos retos al crear un documento tan detallado y específico. Es mejor que conozcas algunos de ellos de antemano para estar mejor preparado.

Errores comunes que debes evitar

Requisitos poco claros: los requisitos incompletos o poco claros pueden dar lugar a malentendidos y errores. Por lo tanto, asegúrese de documentar todos los requisitos del sistema, incluso los más obvios.

Desviación del alcance: esto ocurre cuando se añaden nuevos requisitos sin tener en cuenta su impacto. Evítelo definiendo claramente el alcance del proyecto desde el principio y gestionando los cambios con cuidado.

Falta de priorización de requisitos: No todos los requisitos tienen la misma importancia. Priorícelos para que los más importantes se aborden primero.

Conceptos técnicos complejos: utilice un lenguaje sencillo en las especificaciones técnicas para que todo el mundo pueda entenderlas. Involucre a expertos técnicos desde el principio, desglose los conceptos y utilice diagramas para explicarlos.

No involucrar a todas las partes interesadas: No involucrar a las partes interesadas clave puede dar lugar a un documento que no satisfaga sus necesidades. Asegúrate de que las partes interesadas participen activamente y aporten sus comentarios a lo largo de todo el proceso.

El rol del control de versiones en la mitigación de retos

La mejor versión de su documento de especificaciones técnicas implicará cambios en múltiples niveles. Por eso necesita un control de versiones coherente para mitigar todos los errores y mantener su precisión. Le permite

Realice un seguimiento sencillo de todos los cambios realizados en el documento, incluyendo quién los ha realizado y cuándo.

Fomente la colaboración involucrando a varios usuarios para que trabajen en el documento al mismo tiempo sin conflictos.

Cree un entorno controlado para que las partes interesadas revisen versiones específicas, comparen cambios y proporcionen comentarios de manera eficiente.

Establezca puntos de referencia o hitos estables para el documento, asegurando una gestión adecuada de las versiones.

Vuelve a una versión anterior si es necesario.

Mantenga un registro detallado de todos los cambios, autores y marcas de tiempo, lo que proporciona transparencia y responsabilidad.

Consideraciones sobre la migración de datos

Imagina que tu software tiene éxito y decides actualizarlo, pero la nueva versión solo funciona en un sistema más avanzado. En este caso, tendrás que trasladar todos tus datos existentes a una nueva ubicación.

Para prepararse para ello, es importante incluir consideraciones sobre la posible migración de datos en sus especificaciones técnicas. Algunas de estas consideraciones incluyen

Realice una lista de las fuentes de datos existentes (como bases de datos o sistemas heredados/a) y especifique los formatos y volúmenes de datos.

Explicar cómo se correlacionarán los datos de los sistemas de origen con la estructura del nuevo sistema (asignación de datos), teniendo en cuenta cualquier transformación o limpieza necesaria.

Añadir una guía paso a paso sobre cómo comprobar la calidad de los datos antes de la migración.

Tener una estrategia de migración (todo de una vez o en fases) y explicar por qué se ha elegido.

Lista de herramientas y técnicas de migración, como herramientas ETL o scripts personalizados.

Describa cómo se comprobarán los datos migrados en el nuevo sistema, con planes para corregir los errores.

Detallar un plan para volver a los datos originales si surgen problemas de migración, garantizando que los datos permanezcan seguros y accesibles.

¡Redacta tu documento de especificaciones técnicas con ClickUp!

El éxito de su producto depende de un documento de especificaciones técnicas detallado y preciso. Este documento proporciona el plan que alinea a las partes interesadas y guía el proceso de desarrollo.

Sin embargo, este proceso puede resultar complejo. Y ClickUp destaca por simplificar prácticamente cualquier cosa.

Su función Docs proporciona un lugar centralizado para redactar y colaborar, donde los miembros del equipo pueden colaborar fácilmente mediante comentarios, @menciones y edición en tiempo real.

Además, las herramientas de gestión de proyectos de ClickUp integran las especificaciones técnicas en el ciclo de vida del proyecto de desarrollo de software. Puede asignar y realizar el seguimiento de múltiples tareas utilizando diversas vistas, como tableros, calendarios y gráficos de Gantt.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y cree documentos de especificaciones técnicas de primera categoría para todos sus proyectos exitosos!

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cómo se redactan las especificaciones técnicas?

Para redactar especificaciones técnicas, recopile los requisitos de las partes interesadas, documente las historias de los usuarios, identifique las funciones principales y defina el alcance del proyecto. A continuación, describa la arquitectura del sistema, el flujo de datos, las interfaces, la estrategia de pruebas y las instrucciones de implementación.

2. ¿Cómo se redacta un ejemplo de especificaciones?

Una plantilla o ejemplo de especificaciones técnicas describe claramente lo que debe hacer un sistema o producto. La documentación de AWS Lambda es un excelente ejemplo de especificaciones técnicas.

3. ¿Quién debe redactar las especificaciones técnicas?

Las especificaciones técnicas suelen ser redactadas por gestores de proyectos, analistas de negocios o responsables técnicos que comprenden los requisitos del proyecto y pueden traducirlos en directrices técnicas claras para los equipos de desarrollo.