Ejemplos y plantillas de paneles de control de gestión de proyectos

A menudo dedicamos mucho tiempo a buscar detalles del proyecto, solo para darnos cuenta de que podríamos haberlo hecho mejor.

En lugar de conciliar minuciosamente las horas facturables a mano, podríamos haberlo automatizado y habernos ahorrado tener que trabajar en esa nueva hoja de ruta de eficiencia durante el fin de semana, por ejemplo.

Si eres gestor de proyectos como yo, probablemente puedas compartir docenas de instancias de este tipo.

Por eso necesitamos un panel de control de gestión de proyectos que funcione como una cabina de mando digital, ofreciéndonos una vista clara de cada detalle de todos los proyectos.

En este blog, compartiré cómo los paneles de control de la gestión de proyectos pueden transformar los flujos de trabajo, desde agilizar la comunicación hasta identificar riesgos antes de que pongan en peligro los plazos. También te presentaré algunas de mis herramientas y plantillas de paneles de control favoritas que me ayudan a acceder a los datos que necesito para tomar decisiones, justo cuando los necesito.

¿Qué es un panel de control de gestión de proyectos?

Un panel de control de gestión de proyectos es una herramienta visual diseñada para ayudar a los equipos a visualizar el rendimiento de los proyectos en una ubicación centralizada. Presenta información relacionada con los proyectos a través de gráficos y métricas, lo que permite a los usuarios comprender rápidamente el estado, el progreso y los posibles riesgos del proyecto.

Muchos proyectos exitosos en el mercado actual suelen ser interdependientes, lo que significa que sus resultados y su éxito están estrechamente enlazados entre sí. Esta interconexión puede darse dentro de una misma organización, donde varios proyectos dependen de recursos, entregables o cronogramas usados de forma compartida. 🌐

Coordinar tareas en diferentes zonas horarias a veces provoca retrasos y ralentiza los procesos de toma de decisiones. Estos retos dan lugar a malentendidos, incumplimiento de plazos y una menor productividad.

Realiza el seguimiento de los proyectos con ClickUp Realiza un seguimiento y gestiona las tareas, los recursos y el progreso del proyecto en un panel de control de ClickUp

Además, con software de paneles de control como ClickUp, Hojas de cálculo de Google o Excel, tendrás una amplia gama de opciones de visualización para adaptarte a proyectos específicos.

Estas son las ventajas de los paneles de control de proyectos para optimizar el rendimiento de los proyectos:

Mayor visibilidad: Los paneles de control de la gestión de proyectos ofrecen visibilidad en tiempo real del estado general de las tareas. Podrás identificar rápidamente los cuellos de botella, supervisar el progreso de las tareas y detectar posibles problemas antes de que se agraven.

Mejor comunicación: Los paneles facilitan una comunicación eficaz entre los miembros del equipo. Las actualizaciones están disponibles al instante, lo que permite que todos estén al tanto de la situación y mejora la colaboración del equipo.

Seguimiento del rendimiento: gracias a las herramientas de visualización, estos paneles permiten realizar un seguimiento eficaz de las métricas de rendimiento de los proyectos. Podrás medir la productividad del equipo, el presupuesto del proyecto, la gestión del tiempo y mucho más.

Decisiones basadas en datos: Al ofrecer una vista completa de los datos del proyecto, los paneles proporcionan a los gestores de proyectos el contexto adecuado para tomar decisiones informadas y basadas en datos. Esto contribuye a una mejor planificación del proyecto y gestión de proyectos.

Mayor eficiencia: La posibilidad de ver las tareas, los plazos y las dependencias en un solo lugar ayuda a optimizar los flujos de trabajo. Los paneles de gestión de proyectos simplifican la asignación de tareas y evitan la sobreutilización de recursos, lo que se traduce en una mayor eficiencia de los proyectos.

Como persona ante todo y gestor de proyectos en segundo lugar, tu singularidad es un activo que puede conducir a una gestión de proyectos innovadora y exitosa. ¡Anímate a explorar diferentes programas de paneles de control para la gestión de proyectos y descubre cuál funciona mejor para ti, tu equipo y tus proyectos! ⚡️

Ventajas de utilizar un panel de control de gestión de proyectos

Quizás la mayor ventaja de los paneles de control de proyectos para mí sea la visibilidad en tiempo real del progreso del proyecto. Esto me permite hacer el seguimiento de las métricas clave, identificar cuellos de botella y asignar los recursos de forma óptima. Pero hay varias ventajas más en las que he llegado a confiar:

Visibilidad total: Los paneles centralizan todos los datos del proyecto, lo que ofrece una visión general en tiempo real del progreso, la asignación de recursos y los plazos. Para mí, esto significó dedicar menos tiempo a buscar información sobre una tarea reciente que tenía varias personas asignadas y requería actualizaciones de estado por parte de todos.

Decisiones fundamentadas en un instante: con todas las métricas clave al alcance de la mano, puedes tomar decisiones basadas en datos rápidamente. Detecta los obstáculos a tiempo, identifica las áreas que necesitan recursos adicionales y mantén tu proyecto por el buen camino

Mayor eficiencia: Los paneles automatizan Los paneles automatizan la elaboración de informes sobre los proyectos y eliminan la necesidad de recopilar datos manualmente. Esto libera tiempo a tu equipo para que se centre en lo que más importa: ¡llevar las cosas a buen término!

Mejora de la comunicación: Los paneles de control de la gestión de proyectos se convierten en tu centro de comunicación, manteniendo a todo el mundo informado y en sintonía. Las partes interesadas pueden analizar fácilmente el progreso, y los miembros del equipo pueden resolver problemas mientras colaboran a medida que avanza el proyecto. Sin un panel de control, por ejemplo, nunca hubiéramos sabido que una de nuestras agencias asociadas retrasaba constantemente el envío de contenidos debido a la rotación de personal

Mayor responsabilidad: al ofrecer una visibilidad clara del rendimiento individual y del equipo, los paneles fomentan una cultura de responsabilidad, motivando a todos a mantenerse al día con sus tareas

Asignación de recursos más inteligente: Descubre dónde se están utilizando tus recursos e identifica posibles cuellos de botella. Un panel de control del estado del proyecto te ayuda a optimizar la asignación de recursos y a garantizar que todo el mundo trabaje en las tareas más importantes, tal y como ayudó a mi equipo a incorporar una nueva agencia colaboradora para crear contenido de forma oportuna

Usar un panel me permite dejar de lado las conjeturas, aumentar la eficiencia de mi equipo y asegurarme de que mis proyectos den siempre en el blanco. ¡Y eso es oro puro!

Cómo crear un panel de control de gestión de proyectos

Crea conmigo un excelente panel de control de gestión de proyectos para mantener tus proyectos por el buen camino y tomar decisiones clave rápidamente.

A continuación te detallo el proceso que sigo:

1. Define los indicadores clave de rendimiento (KPI)

Tener una visión clara del público objetivo de tu panel puede ayudarte a determinar qué tipo de métricas debes seguir.

Por ejemplo, un panel de control del equipo de proyecto se centra en los índices de finalización de tareas, la asignación de recursos y los próximos plazos; un panel de control de operaciones realiza un seguimiento de los procesos operativos y analiza el rendimiento de las actividades internas de la empresa; y un panel de control ejecutivo se centra en los hitos clave del proyecto y en cómo estos se alinean con las metas generales de la organización.

Una vez que conozco a mi público, puedo empezar a identificar áreas específicas de mejora dentro de mis proyectos. ¿No cumplo los plazos de forma habitual? ¿Mi equipo tiene dificultades debido a la escasez de recursos? ¿Los costes del proyecto superan el presupuesto?

Una vez que encuentre las respuestas a estas preguntas, podré elegir las métricas pertinentes para realizar el seguimiento del progreso.

Tenemos mucho donde elegir en cuanto a herramientas de paneles de control. Desde sencillas hojas de cálculo hasta gráficos de progreso altamente personalizables, hay varias opciones en función de lo que necesites seguir. A continuación te ofrecemos un resumen de algunas de las opciones más populares:

ClickUp te permite crear paneles totalmente personalizables para priorizar tu trabajo, mejorar el rendimiento de los proyectos, gestionar Sprints y equipos, y mucho más.

Herramientas de inteligencia empresarial (BI): Aunque son excelentes para el análisis de datos complejos y la personalización, herramientas como Tableau y Microsoft Power BI suelen tener una curva de aprendizaje más pronunciada y pueden requerir especialistas para su manejo.

3. Diseña pensando en la claridad

Mantén el panel limpio y ordenado. Evito saturarlo con demasiada información, ya que esto abrumaría a los usuarios y les dificultaría encontrar la información que necesitan.

Utiliza rótulos claros y un formato coherente: Asegúrate de que los gráficos y cuadros sean fáciles de entender, incluso para personas que no estén familiarizadas con el proyecto. Utiliza fuentes, colores y nomenclatura de forma coherente en todo el panel.

Aprovecha los elementos visuales de forma eficaz: los gráficos, cuadros y otros elementos visuales pueden ayudar a comunicar información compleja de forma rápida y sencilla. Utiliza una variedad de elementos visuales para que el panel resulte atractivo, pero evita usar demasiados tipos de gráficos diferentes, ya que esto puede resultar confuso.

Céntrate en las métricas más importantes: No intentes hacer un seguimiento de todo. Identifica y céntrate en aquellas métricas que son más importantes para el éxito del proyecto. Esto te ayudará a crear un No intentes hacer un seguimiento de todo. Identifica y céntrate en aquellas métricas que son más importantes para el éxito del proyecto. Esto te ayudará a crear un panel de tareas práctico y te proporcionará información para tomar mejores decisiones.

4. Diseña el diseño del panel de control y crea los componentes

Ahora que ya has identificado las métricas clave, elige una herramienta para crear el panel. Estos son algunos elementos comunes que puedes incorporar:

Estado del proyecto: estado general del proyecto, porcentaje de finalización y hitos alcanzados

Gestión de tareas: Realiza un seguimiento de los índices de finalización de tareas, las tareas vencidas y la distribución de la carga de trabajo entre los miembros del equipo Realiza un seguimiento de los índices de finalización de tareas, las tareas vencidas y la distribución de la carga de trabajo entre los miembros del equipo

Gestión de recursos: Supervisa la asignación de recursos e identifica posibles cuellos de botella

Seguimiento del presupuesto: Visualiza los gastos en relación con el presupuesto e identifica posibles sobrecostes

Comunicación del equipo: Incluye un espacio para anuncios o actualizaciones importantes del proyecto Incluye un espacio para anuncios o actualizaciones importantes del proyecto

El panel debe ser un documento vivo que se adapte a las necesidades cambiantes de los proyectos. Actualizo periódicamente los datos y renuevo las visualizaciones para garantizar que reflejen con precisión el progreso actual del proyecto.

La frecuencia con la que actualizo mi panel depende de la naturaleza del proyecto y de la rapidez con la que cambian los datos. En el caso de proyectos dinámicos con plazos que cambian constantemente, como ocurre con los nuevos tipos de proyectos que no has abordado antes, puede ser necesario realizar actualizaciones diarias. Las actualizaciones semanales o quincenales pueden ser suficientes para proyectos más lentos y predecibles o repetitivos.

La clave está en establecer un calendario de actualizaciones periódico y cumplirlo. Esto garantiza que mi panel siga siendo una fuente fiable de información para las partes interesadas del proyecto.

Ejemplos de paneles de control de proyectos para diferentes casos de uso

¿Te parece que la gestión de proyectos a menudo se vuelve más compleja de lo necesario? A mí, desde luego, sí. Las tareas y los hitos se extienden por todos los departamentos, existe una necesidad constante de realizar un seguimiento en múltiples plataformas y hacer malabarismos con múltiples iniciativas estratégicas se ha convertido en la norma.

¡Menos mal que existen los paneles! Sí, pueden ser útiles para supervisar proyectos individuales, pero son absolutamente indispensables para gestionar una cartera de proyectos interconectados.

Para mí, los proyectos más desafiantes son los proyectos enormes y multifuncionales, como los lanzamientos de productos. Hay tantos elementos en juego, y me alegro de poder usar ClickUp para gestionarlos.

Aquí tienes algunos de mis ejemplos favoritos de los paneles de control de ClickUp y cómo los utilizamos mi equipo y yo. Espero que te den algunas ideas útiles para crear los tuyos propios.

1. Panel de control de productividad personal

Empieza ahora Visualiza tu productividad diaria con datos y gráficos intuitivos para ver qué tareas están pendientes y cuáles están terminadas en los paneles de ClickUp.

Como a la mayoría de los gestores de proyectos, ¡me gusta empezar el día comprobando el progreso de mi proyecto por la mañana! Y eso fue posible gracias a la vista de panel de control de ClickUp.

Con unos pocos clics, pude convertir en lo que ya estaba trabajando en tablas y gráficos claros.

Para hacerlo tú mismo, regístrate en ClickUp o inicia sesión en tu cuenta si ya la has utilizado. Añade una nueva «Vista de panel» y elige una plantilla. La vista extrae automáticamente los datos de las tareas y los campos, creando un panel personalizado que visualiza tu trabajo.

Añadir el panel de productividad personal como vista me permite evaluar y optimizar mi productividad. Me ayuda a priorizar tareas, hacer un seguimiento del progreso y centrarme en lo que realmente importa.

Este es mi centro de comandos para un flujo de trabajo eficiente y organizado.

2. Panel de control de la carga de trabajo del equipo

Empieza ahora Obtén una vista general de las tareas pendientes por semana, el estado de la carga de trabajo y quién está trabajando en qué con el panel de control de carga de trabajo del equipo de ClickUp

Yo utilizo el panel de carga de trabajo del equipo en ClickUp para ver en qué está trabajando mi equipo a lo largo de la semana y hacer un seguimiento de su progreso en cada tarea asignada.

Puedo establecer y realizar el seguimiento de la capacidad de carga de trabajo de cada miembro de mi equipo. Esto me ayuda a ver fácilmente quién está por debajo o por encima de su capacidad. También es muy útil para ellos, ya que pueden utilizarlo para evitar sobrecargarse de trabajo y agotarse. Del mismo modo, si disponen de tiempo extra, pueden asumir trabajo adicional para cumplir los plazos más rápido o echar una mano a otro compañero de equipo.

Ayuda a mejorar la transparencia: puedo añadir duraciones estimadas y prioridades a las tareas de mi equipo para que todos sepan en qué deben trabajar primero. También lo uso para determinar qué trabajo podría requerir recursos adicionales del equipo y añadir fácilmente a las personas asignadas.

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que resulta en decisiones omitidas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse coordinado.

3. Paneles de control de control de tiempo

Empieza ahora Simplifica el control de tiempo y la elaboración de informes con los paneles de control de ClickUp

El panel de control de control de tiempo me ayuda a visualizar y analizar el tiempo dedicado a cada uno de mis numerosos proyectos, tanto para mí como para mi equipo. Al observar el tiempo total dedicado a un proyecto, el porcentaje de finalización y el progreso hacia los hitos, puedo supervisar el estado general del proyecto de un solo vistazo.

Este panel tiene otra aplicación útil. Me ayuda en el seguimiento de las horas facturables de los trabajadores a tiempo parcial o autónomos. Puedo hacerlo marcando entradas de tiempo específicas como facturables y utilizando los datos consolidados para generar facturas con precisión a final de mes.

También utilizo datos históricos de control de tiempo para tomar decisiones informadas sobre la planificación de proyectos futuros, la asignación de recursos y la elaboración de presupuestos.

4. Panel de control de sprints de software

Empieza ahora Acelera la entrega de software con los paneles de control de Sprint

No se pueden gestionar proyectos de desarrollo de software sin un panel de control de Sprints completo. Créeme, lo he intentado (¡y he sufrido innecesariamente!).

ClickUp te permite gestionar la carga de trabajo de tu equipo con un sistema de puntos totalmente personalizable. Suma los puntos de las subtareas, desglósalos por persona asignada y ordénalos fácilmente para hacer un seguimiento de tus sprints de un vistazo.

Utiliza el panel de control Agile de ClickUp para establecer fechas de sprints, asignar puntos y marcar prioridades, de modo que todo el mundo sepa qué hacer y cuándo. Automatiza el traslado del trabajo pendiente a tu próximo sprint y sincroniza el progreso de desarrollo de tu equipo con GitHub, GitLab o Bitbucket.

Este panel resume todos los números importantes —velocidad de sprint, burn up, burn down, plazo de entrega, duración del ciclo y más— en gráficos ilustrativos para facilitar la toma de decisiones.

También me ha encantado utilizar ClickUp Sprints para planificar, realizar el seguimiento y optimizar nuestros sprints con el fin de alcanzar el éxito, creando así un equipo ágil y orientado a los resultados.

5. Panel de control de campañas de marketing

Empieza ahora Visualiza el progreso hacia las metas con transparencia para todo el equipo y elimina los flujos de trabajo redundantes con el panel de control de campañas de marketing de ClickUp.

Los paneles de control de campañas de marketing te ayudan a realizar el seguimiento del progreso y la conversión de las iniciativas de marketing de prioridad en una sola vista. Te permiten medir el alcance y la interacción del contenido que publicas en línea, el número de MQL (clientes potenciales cualificados por marketing) que generas y en qué medida estos se convierten en ventas.

Puedes contextualizar fácilmente las tareas relacionadas con tu hoja de ruta y tus planes de lanzamiento al mercado.

6. Panel de control de panorama de ventas

Empieza ahora Personaliza los resúmenes de ventas para realizar el seguimiento de las métricas clave de tu empresa con el panel de control de ventas de ClickUp.

Si buscas una forma de visualizar las ventas por categorías de productos/servicios y clientes, no puedo recomendarte nada mejor que el panel de control de panorámica de ventas de ClickUp.

Pero esto no es todo lo que te permite realizar el seguimiento. Desglosa los ingresos en cifras brutas y netas para medir con precisión la rentabilidad y calcular tu carga fiscal. Supervisa los ingresos por periodos —mensuales, trimestrales o anuales— para anticipar caídas y picos y optimizar el inventario en consecuencia. Compara los objetivos con los números reales y diseña estrategias de mejora.

También puedes utilizar los datos como base para celebrar los logros, tal y como hacemos nosotros, y recompensar a los comerciales con mejor rendimiento de tu equipo de ventas.

Lo mejor es que puedes combinar el panel con la potencia de la IA de ClickUp Brain y obtener información para realizar previsiones de tendencias y identificar posibles obstáculos desde el principio.

7. Panel de control del portal del cliente

Empieza ahora Portales de clientes en los paneles de control de ClickUp para un seguimiento sencillo de los proyectos

Los paneles de control no solo nos dan más poder a nosotros, sino también a nuestros clientes. Invita a cualquier cliente a tu entorno de trabajo de ClickUp como invitado y comparte el portal del cliente para proporcionar actualizaciones del proyecto en tiempo real y colaborar con ellos en un solo lugar. Realiza un seguimiento de los proyectos y las tareas, consulta la carga de trabajo de los equipos de proyecto y chatea con ellos en tiempo real.

Comprueba cómo se gestiona el seguimiento de las facturas a lo largo del tiempo, quién cierra los acuerdos y evalúa el rendimiento general de tu equipo. También puedes identificar los cuellos de botella con los gráficos de flujo acumulativo, burnup, burndown y velocidad.

8. Panel de visualización de CRM

Empieza ahora Crea gráficos circulares y visualizaciones de CRM en los paneles de ClickUp

¿Quieres supervisar cómo estás respondiendo a las incidencias y los riesgos de los clientes? Nosotros sí.

Así que utilizamos el panel de control de CRM de ClickUp. Nos ayudó a identificar nuestros segmentos de clientes de mayor riesgo, resumir las posibles causas de la pérdida de clientes y realizar la previsión de ingresos por regiones y equipos.

Considera la posibilidad de realizar un seguimiento riguroso de las métricas que indican la satisfacción de los clientes y el riesgo potencial de pérdida de clientes. Algunos ejemplos son las puntuaciones de satisfacción de los clientes, los tiempos de resolución de los tickets de asistencia y los niveles de interacción.

Utiliza estos ejemplos de paneles de ClickUp para crear un sistema de visualización personalizado para tu flujo de trabajo. ¡También puedes inspirarte en el equipo de ClickUp y mejorar tu panel actual!

Ahora, veamos algunas plantillas prediseñadas que te ayudarán a configurar tu panel sin tener que empezar desde cero.

Obtén respuestas basadas en IA a partir de los datos de tu panel de control con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain

Plantillas de paneles de control para la gestión de proyectos

Las plantillas de paneles de control son una herramienta valiosa para crear paneles informativos y visualmente atractivos de forma rápida y eficiente. Proporcionan una base sólida para el análisis de datos, lo que te permite centrarte en el contenido y extraer información útil de tus datos.

Aquí tienes algunas plantillas de paneles que he probado y comprobado para ti:

1. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Controla el desarrollo del proyecto, el presupuesto, la carga de trabajo del equipo y el estado con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

¿Cansado de hacer malabarismos con los detalles del proyecto?

La plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp pone todo lo que necesitas al alcance de tu mano. ¡Véalo todo al instante!

Esta plantilla de panel de control de proyectos ya preparada ofrece una vista clara y de un solo vistazo de tus proyectos, incluyendo plazos, tareas y el progreso en tiempo real.

Mantén el orden y la eficiencia. La plantilla ofrece algunas funciones muy útiles:

Realiza un seguimiento del progreso de las tareas con estados personalizados como «Completada», «En curso» y muchos más

Utiliza ocho campos personalizados para recopilar información esencial sobre los proyectos, como el presupuesto y la fase

Las múltiples vistas te permiten cambiar fácilmente entre siete configuraciones diferentes de ClickUp, incluyendo una guía de introducción y una vista Equipo.

Potencia la gestión de proyectos con el control de tiempo, las etiquetas, las advertencias de dependencia y la comunicación por correo electrónico integrada

Deja de microgestionar; empieza a optimizar. Esta plantilla te permite mantener tus proyectos por el buen camino con una organización sencilla y una visión clara y precisa.

2. Plantilla de panel de control de proyectos empresariales de Tableau

a través de Tablea u

Esta plantilla de panel de control empresarial permite realizar el seguimiento de una amplia gama de métricas en función de las metas específicas y los departamentos de tu empresa.

Realiza un seguimiento y analiza:

Ingresos totales generados por un proyecto, desglosados por producto, servicio, región, cantidad vendida o segmento de clientes

Gastos frente a asignaciones presupuestarias, margen bruto, ingresos netos y ratios clave de rentabilidad

Flujo de caja de entrada y salida para supervisar la salud financiera y la viabilidad de tu proyecto

3. Plantilla de panel para la elaboración de informes sobre proyectos de Tableau

a través de Tableau

Esta plantilla de panel de control de gestión de proyectos es una herramienta integral para el seguimiento de proyectos y el análisis de datos sobre el estado general de los mismos.

Esta plantilla evita que los gestores de proyectos tengan que rebuscar entre datos dispersos. Presenta la información esencial del proyecto en un formato visualmente atractivo, lo que permite a los gestores y a las partes interesadas comprobar el estado del proyecto de un solo vistazo.

Algunas métricas comunes que puedes seguir con esta plantilla:

Porcentaje de tareas completadas: Muestra el porcentaje de tareas completadas con respecto al total de tareas pendientes.

Calendario del proyecto: Realiza el seguimiento del progreso hacia los plazos y destaca los posibles retrasos

Asignación de recursos: Visualiza cómo se asignan los miembros del equipo e identifica posibles cuellos de botella

Presupuesto frente a costes reales: compara el gasto planificado con los costes reales para supervisar la salud financiera

Gestión de riesgos: Realiza un seguimiento de los riesgos identificados y de los planes de mitigación

Esta plantilla te permite supervisar varias métricas importantes, especialmente para las pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño o mediano que gestionan varios proyectos a la vez.

4. Plantilla de panel de estado de gastos de proyectos en Excel

a través de Microsoft 365

Esta plantilla gratuita de Excel para el seguimiento de gastos hace que gestionar tu dinero sea pan comido. Se acabó el buscar a toda prisa los recibos o preguntarte en qué se gastan los presupuestos de tus proyectos. Si necesitas una herramienta específica para gestionar esos gastos de oficina pequeños pero importantes, esta es la plantilla que buscas:

Realiza el seguimiento de todos tus gastos con un diseño limpio y moderno

Organiza los gastos por categorías, como transporte, servicios públicos, etc.

¡Personalízala a tu gusto! Esta plantilla es 100 % personalizable.

Cambia el texto, añade toques personales con imágenes o ajusta los colores para que se adapten a tu estilo

Accede a una amplia biblioteca de fotos, gráficos y fuentes para personalizar tu panel de seguimiento y añadir contexto

Comparte tu presupuesto con tu equipo, tus superiores o un asesor financiero para rendir cuentas y garantizar la transparencia en los gastos de la oficina.

Consejo: Las plantillas listas para usar resultan muy útiles cuando estás ampliando tu empresa y no tienes tiempo para crear paneles de control personalizados. Sin embargo, debes incorporar datos relevantes para realizar el seguimiento del progreso y sacar el máximo partido a los paneles.

Elementos comunes que debes incluir en tu panel de elaboración de informes de proyectos

Veamos algunos elementos clave que convertirán tus paneles en potentes centros de información:

Céntrate en los KPI relevantes: ¡No te pierdas en un mar de datos! Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son tu salvavidas, ya que proporcionan métricas cuantificables directamente vinculadas a tus metas. Elige KPI que reflejen claramente el rendimiento de tu organización.

Exploración interactiva con filtros: Permite a los miembros de tu equipo profundizar en los datos. Los filtros interactivos permiten a los usuarios analizar los datos según criterios específicos. Aumentan la participación de los usuarios y ayudan a descubrir información oculta.

Narrativa visual con gráficos: ¡Una imagen vale más que mil números! Los gráficos y diagramas son herramientas poderosas para presentar datos complejos de una manera clara y fácil de entender. Elige el tipo de gráfico adecuado para tus datos y crea una narrativa visual convincente.

Tendencias temporales con selectores de fecha: Permite a los usuarios explorar las tendencias a lo largo del tiempo. Los selectores de fecha permiten a los usuarios seleccionar periodos específicos, lo que les permite analizar datos históricos y compararlos con el rendimiento actual.

Filtros globales para vistas generales: Ofrecen diferentes perspectivas. Los filtros globales permiten a los usuarios ver datos de diferentes categorías o departamentos.

Elementos gráficos que mejoran la claridad: Los elementos visuales van más allá de los simples gráficos. Utiliza elementos gráficos bien situados, como iconos o ilustraciones, para mejorar la claridad y guiar a los usuarios a través de la información presentada.

¡Eso es todo! Ya estás listo para crear tu propio panel con plantillas o con un software específico para paneles de control.

Configura tu panel de control de proyectos con ClickUp

Para mí, la belleza de los paneles reside en su versatilidad. Desde el seguimiento del rendimiento de las ventas y la satisfacción del cliente en marketing hasta la supervisión de los hitos del proyecto y la asignación de recursos en la gestión de proyectos, puedes adaptar los paneles para satisfacer las necesidades específicas de cualquier equipo.

Como alguien que vive pegado a sus paneles de control, puedo dar fe de las ventajas de ClickUp a la hora de crearlos correctamente, gracias a su amplia biblioteca de paneles predefinidos y personalizables. Tanto si eres un autónomo que gestiona tareas personales como un gestor de proyectos de corporación que supervisa múltiples proyectos complejos, ClickUp tiene un panel de control para cada necesidad.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y haz de los paneles tu mejor aliado!