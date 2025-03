10 beste TickTick-Alternativen für die Verwaltung von Aufgaben im Jahr 2025

Das Abhaken von Aufgaben auf einer To-Do-Liste ist eine der einfachen, aber so befriedigenden Freuden des Lebens! 😌

Worauf sollten Sie bei TickTick-Alternativen achten?

Bei der Auswahl Ihres nächsten task-Manager , Produktivitäts- oder Projektmanagement-Tool suchen, sollten Sie die folgenden Funktionen im Auge behalten:

Aufgabenpriorisierung: Mit der App können Sieaufgaben priorisierenund macht es einfach, alle über anstehende Fristen und Ziele auf dem Laufenden zu halten Aufgabenkategorisierung: Das neue Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Aufgaben zu gruppieren, zu filtern und schnell zu finden. Dies hilft dabei, ein großes Ziel in kleinere, überschaubare Aufgaben zu unterteilen - vor allem bei komplexen Projekten Automatisierung: Die App sollte Ihre Zeit durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben entlasten Zeitschätzung und -verfolgung: Sie sollten in der Lage sein, Aufgaben zu visualisieren, Erinnerungen und Benachrichtigungen einzustellen und den Fortschritt zu verfolgen, um im Fokus-Modus zu bleiben Umfassende Integrationen: Die App sollte sich in Ihren bestehenden Software-Stack integrieren lassen, aber dennoch von einer einzigen Plattform aus funktionieren, um zu vermeiden, dasskontextwechsel Reaktionsschneller Kundensupport: Die besten Projektmanagement-Plattformen bieten prompte Unterstützung per Chat und E-Mail für eine Zusammenarbeit in Echtzeit

Die 10 besten TickTick-Alternativen für das Jahr 2024

Es gibt mehrere Gründe, warum Nutzer nach einer TickTick-Alternative suchen. Einige wollen einen umfangreicheren kostenlosen Plan, während andere eine glattere Schnittstelle bevorzugen. Viele wachsende Startups brauchen eine leistungsfähigere produktivitätswerkzeug die bei einer Vergrößerung ihres Unternehmens eine höhere Arbeitslast bewältigen können.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Anforderungen haben wir die Top 10 TickTick-Alternativen ausgewählt, die jeweils mit Funktionen ausgestattet sind, die Ihren Arbeitstag aufpeppen und die Produktivität steigern. 🔋

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine der besten TickTick-Alternativen für die Bearbeitung komplexer Projekte und wird von einigen der größten Unternehmen der Branche wie Google, Netflix, Airbnb und Nike als Produktivitätswerkzeug verwendet.

Die Plattform bietet eine Weltklasse lösung für die Aufgabenverwaltung mit Schlüsselfunktionen, die entwickelt wurden, um steigerung der Produktivität und rationalisieren Arbeitsabläufe. ClickUp ist kein einfaches Aufgabenmanagement-Tool - es ist leistungsstark aufgabenpriorisierung funktionen sind dank eines farbcodierten Systems, das das Erkennen von Aufgaben mit höchster Priorität zu einem Kinderspiel macht, zu einer wahren Kunst geworden.

Mit Der KI-Assistent von ClickUp können Sie bei bestimmten Arbeitsabläufen 3x effizienter sein, da er Aufgaben zusammenfassen oder Aktionspunkte aus ClickUp-Dokumente für Sie!

Was ist mit wiederkehrende Aufgaben ? ClickUp hält Ihnen den Rücken frei!

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Die Plattform ermöglicht Ihnen die Automatisierung von praktisch alles -von banalen Aufgaben bis hin zu ganzen Prozessen- spart wertvolle Zeit und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf sinnvollere Aufgaben zu konzentrieren. Mit ClickUp ist das Setzen und Verfolgen von Zielen ein Kinderspiel.

Wenn Sie mit mehreren Teammitgliedern zusammenarbeiten, können Sie auch Kommentare in Aufgaben umwandeln und sicherstellen, dass kein umsetzbares Element in der Kommunikation verloren geht! Die gute Nachricht ist: Sie müssen kein Konzern mit ausgefeilten Prozessen und Workflows sein, um von ClickUp zu profitieren.

Und wenn Sie ein kleines Unternehmen, ein Startup oder ein Freiberufler sind, nutzen Sie die Aufgabenlistenfunktionen der Plattform, um den Überblick über Ihr Arbeitspensum zu behalten.

Die besten Funktionen von ClickUp

Notizblock für checklisten und To-Do-Listen Eingebaute Vorlagen für effiziente verwaltung der Aufgabenliste und Aufgabenverwaltung

Mehrere Ansichten zum Überwachen von Aufgaben (wie Listen-, Kanban- oder Tabellenansicht)

Native Zeiterfassung

Whiteboards und Mind Maps, um Ihre Ideen zu visualisieren und sie in Aufgaben umzusetzen

Umfangreiche Automatisierungsfunktionen

Integrationen mit mehr als 1.000 Anwendungen und Tools zur Zusammenarbeit

Anpassbare Erinnerungen und Benachrichtigungen, um den Überblick über die zu erledigenden Aufgaben zu behalten

ClickUp Einschränkungen

Einige Benutzer finden die Zeiterfassungsberichte schwer zu lesen

Die Fülle der Funktionen kann zu einer steilen Lernkurve führen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie die vertriebsteam für einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Preisplan

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Todoist

über Todoist Todoist ist bei Millionen von Menschen beliebt, darunter Größen wie Amazon, Facebook und Disney, und bietet ein benutzerfreundliches Aufgabenmanagement mit einem klaren Design und einer übersichtlichen Oberfläche.

Wie der Name schon sagt, ist Todoist eine funktionale To-Do-Listen-App mit Schwerpunkt auf Einfachheit. Zu seinen Funktionen gehören wiederkehrende Fälligkeitstermine, Aufgabenbeschriftungen, Prioritäten und mobile Apps für alle Geräte. Mit der Premium-Version erhalten Sie Erinnerungen, Themen und E-Mail-Aufgaben-Zusammenarbeit. 📩

Die natürliche Sprachverarbeitung von Todoist ermöglicht es Ihnen, Aufgaben mit einfachen Befehlen schnell zu erstellen, zu kennzeichnen und zu priorisieren. Die Plattform bietet mehr als 50 Vorlagen für verschiedene Anforderungen - von der Überwachung Ihrer Werbekampagnen bis zum Onboarding neuer Mitarbeiter!

Ursprünglich für Einzelanwender konzipiert, erweitert Todoist nun seine Funktionen, um auch kleinen Teams gerecht zu werden. Im Gegensatz zu ClickUp hat diese To-Do-Listen-App jedoch einen begrenzten Funktionsumfang, so dass einige Nutzer Todoist für den persönlichen Gebrauch besser geeignet finden.

Todoist beste Eigenschaften

85 Integrationen (Sie können über die API eigene Integrationen erstellen)

Große Vorlagenbibliothek

Verarbeitung natürlicher Sprache

Datei- und Produktfreigabe über 10+ Plattformen

Farbkodierung verfügbar fürprioritätsstufen auf der Plattform für Aufgabenlisten

Todoist Einschränkungen

Erlaubt im Vergleich zu den besten alternativen Tools nicht mehrere Beauftragte für eine einzige Aufgabe

Begrenzte Ansichtsarten: zum Beispiel gibt es keine Kalenderansicht

Einige Geschäftsanwender könnten die Funktionen als einschränkend empfinden

Todoist Preise

Kostenlos

Pro: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Business: $6/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Taskade

über Taskade Taskade ist ein robuste Outliner-Anwendung wurde speziell für Teams entwickelt, insbesondere für solche, die aus der Ferne arbeiten. Mit Taskade kann Ihr Team die Macht der KI nutzbar machen zu:

Hinzufügen von Aufgaben, auch von wiederkehrenden, unter Verwendung natürlicher Sprache (z. B. "erinnere mich jeden Freitag")

Aufgaben zu organisieren und neu anzuordnen

Benutzerdefinierte Vorlagen generieren

Taskade ist vollgepackt mit Funktionen zur Vereinfachung von Notizen und zur Erstellung von To-Do-Listen und Projekten. Jedes Team oder Projekt erhält einen eigenen Arbeitsbereich, der es den Teammitgliedern ermöglicht, im selben Fenster zu arbeiten und zu chatten - Schluss mit dem Durcheinander, willkommen bei der konzentrierten Teamarbeit! Außerdem gibt es einen Kanban-Tafel für einen visuellen Überblick über das Arbeitspensum Ihres Teams, damit Sie leicht erkennen können, wer was wann macht. 🤓

Taskade zeichnet sich als teamorientierter Aufgabenmanager und visuelles Planungswerkzeug könnte es ein paar mehr native Integrationen gebrauchen, um mehr Nutzer zu gewinnen.

Taskade beste Eigenschaften

Dedizierte Arbeitsbereiche

KI-basierte Funktionen für Aufgaben

Verarbeitung natürlicher Sprache

Zusammenarbeit in Echtzeit mit In-App-Messaging und Videochats

Countdown-Timer fürzeitmanagement Übersicht im Kanban-Stil



Taskade Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Relativ wenige native Integrationen

Taskade Preise

Kostenlos

Starter: $4/Monat für 3 Benutzer

$4/Monat für 3 Benutzer Plus: $8/Monat für 5 Benutzer

$8/Monat für 5 Benutzer Pro: $19/Monat für 20 Benutzer

$19/Monat für 20 Benutzer Business: 49$/Monat für 50 Benutzer

49$/Monat für 50 Benutzer Ultimate: $99/Monat für 100 Benutzer

$99/Monat für 100 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

4. OmniFocus

über OmniFocus OmniFocus gehört zur Omni Group und ist in erster Linie ein Aufgabenmanager, der für das Apple-Ökosystem entwickelt wurde. Er bietet spezialisierte Editionen für iPhone-Benutzer und ist nahtlos mit Siri integriert. Fügen Sie Aufgaben per Sprachbefehl hinzu und beobachten Sie, wie sie sofort in Ihrer OmniFocus-Aufgabenliste erscheinen! 🤖

OmniFocus hört nicht bei der Erstellung von Aufgaben auf. Sie können Aufgaben in Projekten organisieren, sie mit Tags versehen, um sie leichter wiederzufinden, und detaillierte Notizen zum Kontext hinzufügen. Die eingebauten Perspektiven bieten verschiedene Sichtweisen für Ihre Aufgaben, je nachdem, worauf Sie sich konzentrieren möchten.

Die Funktion Vorschau zeigt beispielsweise Ihre anstehenden Aufgaben und Kalenderereignisse in chronologischer Reihenfolge an, so dass Sie sich ein klares Bild von Ihrem bevorstehenden Tag oder Ihrer Woche machen können.

OmniFocus beste Funktionen

Integriert die Funktionen von Siri

Offline-Zugriff

Verschlüsselte Synchronisierung über alle Geräte hinweg zur Verwaltung von Projekten

Stapelbearbeitung für die Auswahl mehrerer Aufgaben und deren gleichzeitige Änderung

OmniFocus-Einschränkungen

Die Mehrzahl der Funktionen funktioniert nur auf Apple-Geräten

Begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit

Preise für OmniFocus

Für das Web: $4,99/Monat

$4,99/Monat Pro-Abonnement: $9,99/Monat

$9,99/Monat V3 Standard Lizenz: $49.99-einmalige Zahlung

$49.99-einmalige Zahlung V3 Pro-Lizenz für iPhone und iPad: $99.99-einmalige Zahlung

$99.99-einmalige Zahlung V3 Pro Lizenz: $99.99-einmalige Zahlung

OmniFocus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 70 Bewertungen)

5. MeisterTask

über MeisterTask Fühlten Sie sich jemals von einer kolossalen Aufgabe überwältigt, wussten nicht, wo Sie anfangen sollten und hatten ständig Zweifel, ob Sie etwas übersehen haben? Die Mehrfach-Checklisten von MeisterTask zerlegen diese überwältigenden Aufgaben in überschaubare Teile und stellen sicher, dass kein Detail übersehen wird.

Stellen Sie sich vor, Sie jonglieren mit einer Reihe von Aufgaben für prozessabbildung , jede mit ihrer eigenen Frist und Unteraufgaben. Mit MeisterTask können Sie mehrere Aktionspunkte hinzufügen, um Ihren Fortschritt organisch zu verfolgen. Das ist richtig - die überfälligen Aufgaben werden Sie direkt von Ihrer Projekttafel anstarren! 👀

Mit der eingebauten Zeiterfassung von MeisterTask behalten Sie den Überblick, wie lange jede Aufgabe dauert und optimieren die Leistung Ihres Teams. Die Plattform erlaubt allerdings nur einen Zuweiser pro Aufgabe, was Ihre Pläne zur Zusammenarbeit durchkreuzen kann.

MeisterTask beste Eigenschaften

Einfaches Aufgabenmanagement-Tool, das sich über Zapier in über 5.000 andere Apps integrieren lässt

Einfache Einrichtung von Aufgaben/Teilaufgaben, um organisiert zu bleiben

Eingebauter Zeiterfasser

Mehrere Anpassungsoptionen

MeisterTask Einschränkungen

Könnte mehr Optionen zum Einrichten von wiederkehrenden Aufgaben verwenden

Einige Benutzer berichten, dass das Aufgabensortiersystem nicht sehr fortschrittlich ist und eine Priorisierungsfunktion fehlt

Preise für MeisterTask

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $11.99/Monat pro Benutzer

$11.99/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $23.99/Monat pro Benutzer

$23.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für einen individuellen Preisplan

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (160+ Bewertungen)

4.6/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

6. Toggl

über Toggl Toggl bietet zwei Produkte an, um Ihre Arbeit zu optimieren: Toggl Track für die Zeiterfassung und Toggl Plan für die Arbeitsplanung und Aufgabenverwaltung.

Mit Toggl Plan können Sie Aufgaben planen, zuweisen und verfolgen auf einer Zeitachse mit ein paar Klicks oder einem schnellen Drag-and-Drop. Außerdem können Sie damit visualisieren den Arbeitsplan Ihres Teams und zeigt mögliche Überschneidungen an, wenn die Aufgabenzuweisung mit anderen Projekten, Freizeit oder Urlaub kollidiert.

Toggl Plan vereinfacht die Kommunikation, da alle aufgabenbezogenen Informationen, Dateianhänge, Checklisten und Rückmeldungen zentral gespeichert werden. Toggl Plan ist auch mit Toggl Track integriert und bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre Aufgaben innerhalb von Toggl Plan zu timen.

Mit den mobilen Toggl-Apps für iOS und Android können Sie Aufgaben auch unterwegs verwalten, aber es ist erwähnenswert, dass sie nicht voll funktionsfähig sind .

Toggl beste Eigenschaften

Farbcodierte Meilensteine

Einfaches, benutzerfreundliches Design

Mobile Anwendungen

Visuelles Workload-Management

Angepasste Aufgaben-Workflows

Toggl Einschränkungen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Die Überprüfung früherer Einträge kann kompliziert sein

Toggl Preise

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Toggl Track Premium: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Toggl Track Enterprise: Kontaktieren Sie Toggl für einen individuellen Preisplan

Kontaktieren Sie Toggl für einen individuellen Preisplan Toggl Plan Team: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Toggl Plan Business: $13.35/Monat pro Benutzer

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

7. Evernote

über Evernote Wir wissen bereits über die treue Fangemeinde Bescheid Evernote hat sich als App für Notizen etabliert die Plattform hat sich inzwischen zu einem All-in-One-Tool für die Aufgabenverwaltung entwickelt. Die neu eingeführte Funktion "Aufgaben" vereint die Erstellung von Notizen und die Erledigung von Aufgaben -Fügen Sie Aufgaben direkt zu Ihren Notizen hinzu, so dass Sie nicht mehr zwischen Ihrer Notizen-App und einem separaten Aufgabenmanager hin- und herwechseln müssen. 📓

Kollaborationsfunktionen sind für Nutzer verfügbar, die ein teureres Abonnement abgeschlossen haben. Sie können Aufgaben zuweisen, ihren Fortschritt verfolgen und Ihre Notizen sogar mit anderen tools für die Zusammenarbeit wie Google Drive, Gmail, Outlook, Slack und Microsoft Teams.

Die Aufgabenverwaltungsfunktionen von Evernote sind vielleicht am besten für diejenigen geeignet, die es bereits für Notizen verwenden. Davon abgesehen ist die kostenlose Version der Plattform im Vergleich zu anderen Anbietern blass zeitmanagement-Tools anbieten.

Evernote beste Eigenschaften

Schnelles Einrichten von wiederkehrenden Aufgaben

Effizientes Sortieren und Filtern von Aufgaben

Offline-Zugriff

Einfache Integration mit kollaborativen Plattformen wie Microsoft Teams

Schlüsselwortsuche in Bildern, Dokumenten und PDFs

Einschränkungen von Evernote

Die Synchronisierung kann langsam sein

Teuer im Vergleich zu ähnlichen Lösungen

Evernote Preise

Kostenlos

Persönlich: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Professionell: $17.99/Monat pro Benutzer

$17.99/Monat pro Benutzer Teams: $19.99/Monat pro Nutzer, mindestens zwei Nutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1900+ Bewertungen)

4.4/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

8. SmartTask

über SmartTask SmartTask ist ein vielseitiges Programm, das Aufgabenmanagement, Projektmanagement und CRM-Funktionen an einem Ort vereint. Es ist hauptsächlich für Remote workforce Management und Personaleinsatzplanung .

SmartTask verfügt über ein intuitives Aufgabenverwaltungssystem - fügen Sie Aufgaben direkt in der App oder über weitergeleitete E-Mails hinzu. Sie können sogar Abhängigkeiten für verwandte Aufgaben angeben, die in einer bestimmten Reihenfolge erledigt werden müssen.

Dank mobiler, Desktop- und E-Mail-Erinnerungen sorgt die Plattform dafür, dass keine wichtige Aufgabe unter den Tisch fällt. Mit dem Tagging-System können Sie ähnliche Aufgaben über verschiedene Projekte hinweg filtern. Die Neuordnung von Aufgaben ist dank der Drag-and-Drop-Funktion ganz einfach.

Sie können die für Aufgaben aufgewendete Zeit manuell oder mit einem Timer nachverfolgen - allerdings ist dies nur als kostenpflichtige Funktion verfügbar. SmartTask bietet derzeit 13 native Integrationen.

SmartTask beste Eigenschaften

Erweiterte Aufgabenfilterung

Kommunikationsfunktionen wie das Kommentieren von Aufgaben, Chatten und Videokonferenzen

Fünf anpassbare Ansichten

Zeiterfassung für zahlende Nutzer verfügbar

SmartTask-Einschränkungen

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche etwas kompliziert

Mobile Anwendungen können manchmal verzögern

Begrenzte native Integrationen

SmartTask-Preise

Für immer kostenlos

Premium: $7.98/Monat pro Benutzer

$7.98/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $10.98/Monat pro Benutzer

$10.98/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie SmartTask für Details

SmartTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

9. Google-Aufgaben

über Google-AufgabenGoogle-Aufgaben ist als kostenlose Standalone-App für Android und iOS erhältlich und lässt sich problemlos in die Google Workspace-Umgebung im Web integrieren.

Mit diesem benutzerfreundlichen Tool können Sie Aufgaben in verschiedenen Listen sortieren, verwalten und als erledigt markieren. Außerdem können Sie Google-Chat-Nachrichten in Aufgaben umwandeln, Prioritätszuweisungen vormerken und sie in Listen organisieren.

Google Tasks erhöht seinen Komfortfaktor, indem es Ihnen erlaubt, Erinnerungen mit Sprachbefehlen über Google Assistant zu setzen.

Auch wenn es nicht mit einer Reihe von fortschrittlichen Funktionen aufwarten kann, macht es sein unkompliziertes Design zu einer zugänglichen Option für diejenigen, die ein einfaches, aber effizientes Aufgabenmanagement-Tool suchen.

Google Tasks beste Funktionen

Teil des kollaborativen Google Workspace-Ökosystems

Aufgaben werden in der Seitenleiste von Google Mail angezeigt

Ermöglicht die Umwandlung von Chatnachrichten in Aufgaben

Funktionen zur Priorisierung von Aufgaben

Einschränkungen von Google Tasks

Fehlende Anpassungsoptionen

Erfordert Online-Zugang und ein Google-Konto

Preise für Google Tasks

Kostenlos

Google Tasks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

4.2/5 (10+ Bewertungen) TrustRadius: 7.9/10 (mehr als 40 Bewertungen)

10. Beliebig.tun

über Any.do Egal, ob Sie persönliche Aufgaben verwalten oder ein Teamprojekt leiten, Any.do hält Ihnen den Rücken frei. Verwenden Sie es als To-Do-Liste mit unbegrenzten Aufgaben und Unteraufgaben - Premium-Abonnenten können auch wiederkehrende Aufgaben erstellen und sie mit farbigen Markierungen versehen.

Für Teams stehen Funktionen zur Zusammenarbeit und zum Projektmanagement zur Verfügung. Sie können Aufgaben und Teilaufgaben zuweisen, Fälligkeitstermine teilen und dank der Chat-Funktion in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern diskutieren.

Sie können Aufgaben auf all Ihren Geräten synchronisieren und sie nach Priorität und Kategorie organisieren. Die Erinnerungen von Any.do funktionieren mit Amazon Alexa, Google Assistant und Siri, aber Sie müssen das Fälligkeitsdatum doppelt überprüfen - wenn Sie nicht aufpassen, könnte jede Aufgabe, die Sie hinzufügen, heute fällig sein!

Die besten Funktionen von Any.do

100+ Workflow-Vorlagen

Synchronisierung von Erinnerungen über verschiedene Geräte hinweg

Farblich markierte Aufgaben

Verbindet sich mit mehr als 5.000 Apps über Zapier

Einschränkungen von Any.do

Einige Nutzer finden es unpraktisch, dass das Standard-Fälligkeitsdatum für neue Aufgaben "heute" ist

Das Löschen von abgeschlossenen Aufgaben kann mühsam sein

Preise für Any.do

Persönlich: Kostenlos

Kostenlos Premium: $3/Monat

$3/Monat Teams: $5/Monat pro Benutzer

Any.do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (190+ Bewertungen)

4.1/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

