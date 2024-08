die 10 besten Outliner-Apps und -Tools zum Verwalten von Aufgaben im Jahr 2024

Fühlen Sie sich von zahlreichen Aufgaben, drohenden Fristen, ungeordneten Gedanken und verstreuten Notizen überfordert? Dann brauchen Sie vielleicht eine Gliederungs-App. Sie bringen Ordnung in Ihre Gedanken, Notizen und Aufgaben und machen Ihr Leben produktiver und stressfreier.

Aber was genau ist eine Gliederungs-App? Einfach ausgedrückt, handelt es sich um ein Tool, das Ihre Arbeitsabläufe beim Notieren und Planen von Aufgaben strukturiert und vereinfacht, indem es Ihnen hilft, komplexe Gedanken, lange Forschungsnotizen und große Aufgaben in kleine und überschaubare Teile zu zerlegen. ✨

Es gibt heute viele Gliederungs-Apps, so dass es mühsam und zeitaufwändig sein kann, die richtige zu finden. Aber keine Sorge! Wir haben die 10 besten Gliederungs-Apps ausgewählt, die eine Vielzahl von Anforderungen und Anwendungsfällen abdecken. Egal, ob Sie ein vielbeschäftigter Berufstätiger, Geschäftsinhaber, Autor, Forscher oder Freiberufler sind - es gibt ein Tool für Sie.

Worauf sollten Sie bei einer Outliner-App achten?

Um die richtige Outliner-App für Ihre Bedürfnisse auszuwählen, müssen Sie die Funktionen gründlich prüfen. Berücksichtigen Sie diese Schlüsselfaktoren:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Eine Gliederungs-App sollte einfach zu navigieren sein, damit Sie Ihre Gedanken, Notizen und Pläne leicht organisieren können. Wenn die App komplex erscheint, achten Sie auf eine umfassende Dokumentation und einen reaktionsschnellen Kundensupport, der Sie anleitet

Eine Gliederungs-App sollte einfach zu navigieren sein, damit Sie Ihre Gedanken, Notizen und Pläne leicht organisieren können. Wenn die App komplex erscheint, achten Sie auf eine umfassende Dokumentation und einen reaktionsschnellen Kundensupport, der Sie anleitet Unterwegs einsetzbar: Wählen Sie eine Gliederungs-App, die überall verfügbar ist und mit der Sie Ihre Gedanken jederzeit festhalten können. Achten Sie darauf, dass sie im Web, auf dem Desktop und auf dem Handy funktioniert und bei Bedarf eine Chrome-Erweiterung bietet

Wählen Sie eine Gliederungs-App, die überall verfügbar ist und mit der Sie Ihre Gedanken jederzeit festhalten können. Achten Sie darauf, dass sie im Web, auf dem Desktop und auf dem Handy funktioniert und bei Bedarf eine Chrome-Erweiterung bietet Integration mit anderen Apps: Ihre Skizzen-App sollte mit anderen Apps verbunden sein, die Sie täglich nutzen, wie E-Mail, Kalender, Cloud-Speicher oder Projektmanagement-Tools. So bleibt Ihrworkflow-Management reibungslos und effizient

Ihre Skizzen-App sollte mit anderen Apps verbunden sein, die Sie täglich nutzen, wie E-Mail, Kalender, Cloud-Speicher oder Projektmanagement-Tools. So bleibt Ihrworkflow-Management reibungslos und effizient Teamfreundlich: Wenn Sie Teil eines Teams sind, wählen Sie eine App mitechtzeit-Zusammenarbeit funktionen, um alle auf dem Laufenden zu halten. Und wenn sich Ihr Team vergrößert, sollten Sie darauf achten, dass die App leicht skalierbar ist, um dem Wachstum gerecht zu werden

Wenn Sie Teil eines Teams sind, wählen Sie eine App mitechtzeit-Zusammenarbeit funktionen, um alle auf dem Laufenden zu halten. Und wenn sich Ihr Team vergrößert, sollten Sie darauf achten, dass die App leicht skalierbar ist, um dem Wachstum gerecht zu werden Anpassungsoptionen: Eine Outliner-App sollte nach Ihren Wünschen anpassbar sein, mit Funktionen wie Formatierungsstilen und Farben, mehreren Ansichten und benutzerdefinierten Anzeigeeinstellungen (z. B. Themen, Dunkelmodus usw.)

Nach gründlichen Recherchen und Tests haben wir die 10 besten Outliner-Apps auf dem Markt ausgewählt und ihre einzigartigen Funktionen, Einschränkungen und Nutzerbewertungen hervorgehoben. Werfen wir einen Blick darauf.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die mit Funktionen ausgestattet ist, die das Erstellen von Notizen und Aufgaben einfach und unterhaltsam machen! Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben , Mind Maps, Whiteboards oder Docs als Leinwände für Ihre Kreativität. ClickUp's Hierarchie ist ein flexibler und anpassbarer Organisationsrahmen, der es den Benutzern ermöglicht, ihre Projekte, Aufgaben und Teams effektiv zu verwalten. ClickUp Mind Maps zerlegen komplizierte Ideen in mundgerechte Stücke und ordnen sie in einer für Sie sinnvollen Reihenfolge an. Und wenn Sie bestehende Projekte in ClickUp haben oder eines von Grund auf neu planen wollen, bieten Mind Maps einen visuellen Überblick für eine bessere Planung und Organisation. ClickUp-Whiteboards sind noch flexibler und ermöglichen es Ihnen, Ihren Ideen mit Funktionen wie Haftnotizen, dem Stift-Werkzeug und Textmarkern freien Lauf zu lassen. Laden Sie Bilder hoch, betten Sie Links ein, und ziehen Sie andere ClickUp-Aufgaben, Dokumente und Mind Maps hinzu, um einen stabileren Plan zu erstellen. Außerdem ist es ein Kinderspiel, diese Elemente zu verschieben - ideal, um komplexe Gedanken zu verarbeiten, Ideen zu sammeln und ausarbeitung von Projektplänen .

Wenn Sie schon einmal mit Begriff werden Sie lieben ClickUp-Dokumente noch mehr. Erstellen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Seiten und Unterseiten in einem Dokument, machen Sie sich Notizen und gliedern Sie Ihre Dokumente mit Aufzählungslisten, Tabellen, Checklisten und mehr. Und wenn Sie ein visueller Mensch sind, gibt es benutzerdefinierte Optionen für das Styling Ihres Textes und die Farbcodierung verschiedener Abschnitte. 🤩

Und das Beste daran? Alle diese Bereiche sind mit Echtzeit-Kollaborationstools für die Arbeit mit einem Team ausgestattet. Und mit nur wenigen Klicks können Sie jedes Element in Ihrer Mindmap, Ihrem Whiteboard oder Ihrem Dokument in eine Aufgabe umwandeln, diese den Teammitgliedern zuweisen und Fristen festlegen.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, machen Sie sich keine Sorgen. ClickUp's bibliothek mit über 1.000 Vorlagen enthält alles, was Sie für die tägliche Planung, Verwaltung projektentwicklung und projektzeitpläne und die Verfolgung des Fortschritts mit projektstatusberichte .

ClickUp beste Eigenschaften

Die Plattform ist über das Web und über alle Desktop- und Mobilgeräte zugänglich und unterstützt den Dark Mode und das Arbeiten im Offline-Modus

Tastaturkürzel und das Slash Command-Menü erleichtern das Navigieren im Arbeitsbereich, das Hochladen von Inhalten und die Anwendung geeigneter Textformate

Umfangreiche Projektmanagementfunktionen mit benutzerdefinierten Feldern und Status, mehreren Ansichten (z. B. Liste, Kanban, Kalender, Gantt usw.), Erinnerungen und Automatisierung für die Planung von Aufgaben und die Verfolgung des Fortschritts

Es hatnative Integrationen mit über 100 Anwendungen, darunter Gmail, Google Calendar, Google Drive, OneDrive und Dropbox

Die Exportoptionen für ClickUp Docs umfassen PDF, HTML, Markdown und Druck

ClickUp AI ist in Ihrem gesamten Arbeitsbereich zugänglich und hilft Ihnen, Notizen zusammenzufassen, Ideen zu sammeln, Ihre schriftlichen Inhalte zu verbessern und sogar Aufgaben aus Textblöcken zu generieren 🤖

Die umfassende Wissensdatenbank, Video-Tutorials, Webinare und Blogbeiträge helfen Ihnen bei den ersten Schritten und der optimalen Nutzung der Funktionen

ClickUp Einschränkungen

Mit so vielen Funktionen ist ClickUp für manche neue Nutzer überwältigend

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar (noch nicht!)

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. OmniOutliner

über OmniOutliner OmniOutliner ist ein Gliederungswerkzeug zur Organisation von Informationen und zur Planung einfacher Projekte mit Aufzählungspunkten. Erstellen Sie Gliederungen mit mehreren Ebenen, um Verbindungen zwischen verschiedenen Elementen leichter zu erkennen. Fügen Sie Notizen hinzu und hängen Sie Bilder, Audio, Videos und PDFs an jedes Element in Ihrer Gliederung an.

Egal, ob Sie studieren, schreiben oder ein kleines Team leiten, OmniOutliner ist eine praktische Projektmanagement-App, mit der Sie Ihre Ideen und Aufgaben gut strukturiert und leicht zu verwalten haben.

OmniOutliner beste Eigenschaften

Verwenden Sie den ablenkungsfreien Modus, um Symbolleisten und Seitenleisten für die Erstellung von Gliederungen auszublenden

Filtern Sie Gliederungen, um nur Zeilen anzuzeigen, die ein bestimmtes Schlüsselwort enthalten

Richten Sie benutzerdefinierte Tastaturkürzel für die Navigation in Ihrem Arbeitsbereich und den Zugriff auf verschiedene Funktionen ein

Verfolgen Sie die Anzahl der Zeilen, Wörter und Zeichen in Ihrer Gliederung mit der Infoleiste am unteren Rand Ihres Dokuments

Exportieren Sie Ihre Gliederungen in mehrere Formate, darunter einfachen Text, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel und PowerPoint

Unterstützt mehr als 10 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch

OmniOutliner Einschränkungen

Keine Web-App

Nur auf Mac und iOS-Geräten verfügbar

Kein kostenloser Plan (nur 14-tägige Testversion)

Teure kostenpflichtige Pläne

OmniOutliner Preise

Essentials (Mac) : $19.99 (einmalige Zahlung)

: $19.99 (einmalige Zahlung) Pro (Mac): $99.99 (einmalige Zahlung)

$99.99 (einmalige Zahlung) Essentials (iPhone und iPad): $19,99 (einmalige Zahlung)

$19,99 (einmalige Zahlung) Pro (iPhone und iPad): 49,99 $ (einmalige Zahlung)

49,99 $ (einmalige Zahlung) Pro-Abonnement (Mac, iPhone und iPad): 4,99 $/Monat

OmniOutliner Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

3. Scrivener

über Scrivener Scrivener ist ein umfassendes schreibwerkzeug für die Erstellung von Gliederungen und Entwürfen für lange Inhalte. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Text in kleine Abschnitte zu unterteilen und diese während des Schreibens zu verschieben.

Müssen Sie verschiedene Teile Ihrer Arbeit vergleichen, um die Konsistenz zu gewährleisten? Mit dem nativen Editor können Sie bis zu vier Dokumente nebeneinander anzeigen.

Außerdem können Sie verwandte Dokumente in Sammlungen zusammenfassen, um sie leichter wiederzufinden. Diese Funktionen machen Scrivener zum idealen Werkzeug für Autoren, Romanautoren, Forscher, Journalisten und Drehbuchautoren.

Scrivener beste Eigenschaften

Schalten Sie alle Funktionen mit einer einmaligen Zahlung frei 💰

Verwenden Sie das Gliederungswerkzeug, um sich einen strukturierten Überblick über Ihr Manuskript zu verschaffen, die Anzahl der Wörter und andere Metadaten zu überprüfen und Abschnitte bei Bedarf neu zu organisieren

Setzen Sie sich Schreibziele für Ihr gesamtes Dokument oder bestimmte Abschnitte und überwachen Sie die Anzahl der Wörter und Zeichen während des Schreibens

Wechseln Sie in den Vollbildmodus, um Ablenkungen auszublenden und sich auf das Schreiben zu konzentrieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen mit eigenen Symbolen für die Arbeit an neuen Projektabschnitten

Exportieren Sie Ihre fertige Arbeit in Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB oder Kindle

Scrivener-Einschränkungen

Nur auf Windows, macOS und iOS verfügbar

Keine Web-App

Steile Lernkurve

Kein kostenloser Plan (nur 30-Tage-Testversion)

Scrivener Preise

Scrivener für Windows: $59.99

$59.99 Scrivener für Mac: $59.99

$59.99 Scrivener für iOS: $23.99

Hinweis: Sie müssen für jede Plattform eine eigene Lizenz erwerben.

Scrivener Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (81 Bewertungen)

4.5/5 (81 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (188 Bewertungen)

4. Dynalist

über Dynaliste Dynalist ist ein intuitives Notizen-Tool, das Ihre Gedanken und Aufgaben mit Hilfe von Aufzählungslisten organisiert. Erstellen Sie eine unendliche Anzahl von verschachtelten Listen, klappen Sie Listen ein und aus, um sich jeweils auf eine bestimmte Idee zu konzentrieren, und verwenden Sie Tags und Farbcodes zur Organisation.

Außerdem machen die Such- und Filterwerkzeuge das Auffinden bestimmter Informationen zu einem Kinderspiel. Wenn Sie ein "Bullet Thinker" sind und Ihre Notizen verwalten, Ideen sammeln und einfache To-Do-Listen führen möchten, ist Dynalist die richtige App für Sie.

Dynalist beste Eigenschaften

Großzügiger kostenloser Plan, mit dem Sie unbegrenzt Einträge und Dokumente erstellen können

Verfügbar über das Web, Desktop (Mac, Windows, Linux) und Mobile (Android und iOS)

Wandeln Sie Ihre Aufzählungspunkte schnell in Checklisten oder nummerierte Listen um

Hinzufügen von Notizen zu jedem Aufzählungspunkt für zusätzlichen Kontext

Erstellen Sie eigene Tastenkombinationen für Navigation, Textformatierung und Suchaktionen

Synchronisieren Sie Ihre Termine in Dynalist mit Google Calendar über eine native Integration 📅

Unterstützt flexible Freigabeberechtigungen und kollaborative Bearbeitung mit Ihrem Team

Einschränkungen von Dynalist

Uploads sind auf eine Größe von 50MB begrenzt

Keine integrierte Rechtschreib- und Grammatikprüfung

Die Exportoptionen sind im Vergleich zu anderen Gliederungstools auf OPML, einfachen und formatierten Text beschränkt

Dynalist Preise

Gratisplan

Pro: $9.99/Monat

Dynalist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (4 Bewertungen)

4.9/5 (4 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (34 Bewertungen)

5. Taskade

über TaskadeTaskade ist eine produktivitätswerkzeug das Notizen machen, Aufgabenverwaltung und teamkommunikation in einer benutzerfreundlichen Oberfläche - ideal für Einzelpersonen und kleine Teams, die ihre Arbeitsabläufe rationalisieren möchten.

Mit Taskade haben Sie die Möglichkeit, Ihre Notizen und Aufgaben in Form von Listen, Tafeln (Kanban), Mind Maps und Organigrammen darzustellen, wodurch Sie die Informationen in Ihrem bevorzugten Stil visualisieren können.

Taskade beste Eigenschaften

Intuitive Schnittstelle und reaktionsschnelles Kundendienstteam

Zugriff auf Taskade über eine Web-App und über die wichtigsten Plattformen, einschließlich Windows, MacOS, Linux, iOS und Android

Erstellen Sie mehrere Arbeitsbereiche, um verschiedene Teams unterzubringen, mit Unterbereichen für bestimmte Projekte innerhalb dieser Teams

Erstellen Sie eine Aufgabenliste, weisen Sie Ihrem Team Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest, und verfolgen Sie den Fortschritt

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über Kommentare, Chats und Videoanrufe zusammen

Verwenden Sie eine der mehr als 500 Vorlagen von Taksade für verschiedene Anwendungsfälle, z. B. Bullet Journals, Veranstaltungsplanung, Checkliste für Teambesprechungen und SWOT-Analyse

Einschränkungen von Taskade

Kann nicht offline arbeiten

Wenige Integrationen

Der kostenlose Plan schränkt den Zugang zu Integrationen ein

Taskade Preise

Gratisplan

Starter: $8/Monat (max. 3 Benutzer)

$8/Monat (max. 3 Benutzer) Plus: $16/Monat (max. 5 Benutzer)

$16/Monat (max. 5 Benutzer) Pro: $19/Monat (max. 10 Benutzer)

$19/Monat (max. 10 Benutzer) Business: 49$/Monat (max. 25 Benutzer)

49$/Monat (max. 25 Benutzer) Ultimate: 99$/Monat (max. 50 Benutzer)

99$/Monat (max. 50 Benutzer) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (28 Bewertungen)

4.7/5 (28 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (46 Bewertungen)

6. MindNode

über MindNode MindNode ist ein Mind-Mapping-Tool zum visuellen Erfassen und Organisieren von Ideen. Es ist perfekt für Brainstorming, Notizen und die Planung einfacher Projekte - beginnen Sie mit einer zentralen Idee und verzweigen Sie sich mit verwandten Ideen.

Die farbenfrohen und lebendigen Mind Maps machen den Prozess intuitiv und angenehm. Für den privaten Gebrauch ist diese Anwendung großartig, aber für den beruflichen und geschäftlichen Bereich ist sie vielleicht nicht die beste Wahl.

MindNode beste Eigenschaften

Zugriff auf alle Apple-Geräte, einschließlich Mac, iPhone, iPad und sogar die Apple Watch

Fügen Sie Bilder und Links zu den Zweigen Ihrer Mind Map hinzu

Arbeiten Sie mit dem Fokusmodus an bestimmten Zweigen gleichzeitig

Verwandeln Sie Mind Map-Knoten in Aufgaben

Synchronisieren Sie mit Ihrem AppleErinnerungs-App um die Fristen für Aufgaben im Auge zu behalten und sie abzuhaken, sobald Sie sie erledigt haben ✔️

Exportieren Sie Ihre Mindmaps in einfache Text-, DOCX-, PDF-, Bild-, Markdown- und RTF-Dateien

Einschränkungen von MindNode

Unterstützt keine Windows- und Android-Geräte

Die wichtigsten Funktionen sind in der kostenlosen Version gesperrt

Begrenzte Themenoptionen

MindNode Preise

Gratisplan

Plus: $2.49/Monat

MindNode Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (32 Bewertungen)

4.2/5 (32 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15 Bewertungen)

7. Workflowy

über WorkflowyWorkflowy ist eine minimalistische Gliederungssoftware, die Ihre Notizen, Aufgaben, Ideen und vieles mehr in einem unendlichen Raum mit Hilfe von Aufzählungslisten festhält. Sie können in jeden Punkt hineinzoomen und ihn wie ein eigenes Dokument behandeln, wodurch Ihr Arbeitsbereich aufgeräumt und konzentriert bleibt.

Es ist ideal für Personen, die eine einfache und unkomplizierte Organisation bevorzugen. Allerdings ist diese Einfachheit nicht für jeden geeignet - wenn Sie lieber getrennte Ordner haben oder erweiterte Teamfunktionen benötigen, sollten Sie sich nach anderen leistungsstarken Tools umsehen.

Workflowy beste Eigenschaften

Funktioniert über das Web sowie über Desktop- (Windows, MacOS und Linux) und Mobilgeräte (Android und iOS)

Verwenden Sie die Breadcrumbs und Tastaturkürzel, um in Ihrem Bereich zu navigieren

Aufzählungspunkte einklappen, um sich auf bestimmte Abschnitte Ihrer Seite zu konzentrieren

Verwenden Sie Hashtags, um Ihre Aufzählungspunkte (auch Seiten genannt) zu kennzeichnen, um sie leichter organisieren und durchsuchen zu können

Wechseln Sie von der Aufzählungsansicht zu einerKanban-Tafel für die Verwaltung einfacher Aufgaben

Mehrere Kopien einer Seite durch Bearbeitung in einer Instanz aktualisieren

Workflowy Einschränkungen

Wenige Integrationen

Begrenzte Formatierungsoptionen

Der kostenlose Plan ist auf 250 Aufzählungszeichen pro Monat begrenzt

Workflowy Preise

Gratisplan

Pro: $4.99/Monat

Workflowy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (22 Bewertungen)

4.4/5 (22 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10 Bewertungen)

8. xTiles

über xKacheln xTiles ist ein kachelbasiertes Gliederungstool zur Verwaltung von Aufgaben und Notizen. Anstelle der üblichen Liste oder Hierarchie erhalten Sie ein anpassbares Raster, das mit größenveränderbaren und verschiebbaren Kacheln gefüllt ist. Jede Kachel enthält Notizen, Bilder und Aufgaben und erleichtert so die Organisation von Informationen.

Die Farbcodierung der Kacheln erleichtert zudem die Organisation und Navigation. Es ist ideal für Studenten, Freiberufler und Kreativteams, die eine einfache und ästhetische Möglichkeit suchen, ihre Gedanken zu organisieren, Ressourcen zu verwalten und Projekte zu planen.

xTiles beste Eigenschaften

Minimale Lernkurve für Neueinsteiger

Zugriff über das Web sowie über Windows-, Android-, MacOS- und iOS-Geräte

Die Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche macht die Organisation von Kacheln zu einem Kinderspiel

Integriert mit Unsplash, bietet eine riesige Bibliothek von Bildern zu arbeiten mit

Das Slash-Befehlsmenü erleichtert die Ausführung von Aktionen wie das Hinzufügen einer Aufgabe, das Hochladen einer Datei oder das Erstellen einer Tabelle

Bietet eine große Auswahl an Vorlagen aus Kategorien wie Produktivität, Brainstorming, Wochenplanung und Selbstverbesserung

xTiles Einschränkungen

Kann keine komplexen Projekte bearbeiten

Die kostenlose Version ist auf 1.000 Blöcke beschränkt (d. h. Text, Bilder, Videos, Links usw.)

Die Exportoptionen sind auf Markdown, PDF und PNG beschränkt

xTiles Preise

Kostenloser Plan

Personal Pro: $10/Monat

$10/Monat Team: $10/Monat pro Mitglied

xTiles Bewertungen und Rezensionen

G2: 5.0/5 (10 Bewertungen)

5.0/5 (10 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (11 Bewertungen)

9. Checkvist

über Checkvist Checkvist ist ein software zur Aufgabenverwaltung die auf eine minimalistische Oberfläche und eine Navigation über die Tastatur setzt. Führen Sie alle Funktionen aus, ohne zwischen Tastatur und Maus wechseln zu müssen - so können Sie ganz einfach Ihre Notizen, Ideen und Pläne notieren. Die Software ist perfekt für Tastaturfans, die ein einfaches Tool für Notizen und Aufgabenmanagement suchen, um ihre Organisation und Produktivität zu steigern.

Checkvist beste Eigenschaften

Unbegrenzte Anzahl von Listen mit der kostenlosen Version und einfaches Upgrade auf die bezahlten Versionen

Erlaubt das Hinzufügen von Aufgaben per E-Mail

Weisen Sie Aufgaben an Teammitglieder zu, setzen Sie Prioritäten und Fälligkeitstermine, und verfolgen Sieprojektzeitplan* Suchen Sie mit der robusten Suchfunktion und den Filtern nach wichtigen Informationen und Details

Integriert mit Dropbox, Google Kalender, Jira und Zapier

Ein reaktionsschnelles und hilfsbereites Kundensupportteam

Checkvist Einschränkungen

Keine Desktop-App

Der mobilen App fehlen wichtige Funktionen

Keine Erinnerungen für geplante Aufgaben

Checkvist Preise

Gratisplan

Pro: $3.90/Monat pro Person

$3.90/Monat pro Person Pro Team: $6.90/Monat pro Person

Checkvist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3 Bewertungen)

4.2/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (53 Bewertungen)

10. Roam Forschung

über Roam ResearchRoam-Forschung (ähnlich wie Workflowy) ist eine App für Notizen, die sich nicht auf herkömmliche Arbeitsbereiche und Ordner stützt. Die meisten Benutzer organisieren ihre Arbeitsabläufe mit Hilfe des PARA-Methode (Projekte, Bereiche, Ressourcen und Archive) .

Das herausragende Merkmal von Roam ist die bidirektionale Verlinkung zur Verbindung von Aufzählungspunkten (auch "Blöcke" genannt). Das bedeutet einfach, dass Roam, wenn Sie einen Link von Block A zu Block B erstellen, automatisch einen weiteren Link zurück von Block B zu Block A erzeugt.

Auf diese Weise entsteht ein Netz aus miteinander verbundenen Ideen für eine einfache Navigation. Das ist die perfekte werkzeug für komplexe Forschung unter Akademikern, Ingenieuren und technischen Fachleuten, da es das Erinnerungsvermögen fördert, das kritische Denken anregt und ein tieferes Verständnis ermöglicht.

Roam Research beste Eigenschaften

Zugriff auf Roam über einen Webbrowser, Android, Windows, iOS, MacOS und Linux

Reduzieren Sie Aufzählungspunkte, um sich auf verschiedene Abschnitte Ihrer Notizen zu konzentrieren

Markieren Sie Ihre Notizen für eine bessere Organisation und Durchsuchbarkeit

Zeigen Sie eine Karte Ihrer Notizen an und wie sie miteinander verbunden sind, indem Sie die grafische Übersichtsfunktion verwenden

Protokollieren Sie Ihre täglichen Gedanken und Ideen mit den täglichen Notizen

Roam Research Einschränkungen

Kein kostenloser Plan

Keine nativen Integrationen

Begrenzte Formatierungs- und Kollaborationsfunktionen

Preise für Roam Research

Pro: $15/Monat

$15/Monat Believer: $500/5 Jahre

Roam Research Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: 4.3/5 (16 Bewertungen)

Wählen Sie die beste Outliner-App, um Chaos in Klarheit zu verwandeln

Da haben Sie sie - die 10 besten Gliederungs-Apps, die Ihnen helfen, Ihre Ideen, Notizen und Aufgaben zu organisieren, damit Sie Ihre persönliche Produktivität und die Ihres Teams steigern können. Wenn Sie noch unsicher sind, probieren Sie sie aus, um herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet ist. Und wenn Sie auf der Suche nach einem flexiblen Cloud-Outliner mit umfangreichen Projektmanagement-Funktionen sind, dann sollten Sie sich unbedingt ClickUp ansehen. Melden Sie sich für ClickUps kostenlosen Forever-Plan an um loszulegen! 🌻