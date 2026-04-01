KI-Stack für kleine und mittlere Unternehmen

Ein Bericht der US-Handelskammer ergab, dass 58 % der kleinen Unternehmen vier oder mehr Plattformen gleichzeitig nutzen. Und das Ergebnis ist vorhersehbar: Ein Schreibassistent läuft auf einer Registerkarte, Projekt-Updates auf einer anderen, und der Kundenkontext landet irgendwie in keinem von beiden.

Um dieses Problem zu beheben, führt Sie dieser Leitfaden durch den Aufbau eines schlanken, vernetzten KI-Stacks für kleine und mittlere Geschäfte.

Wir zeigen Ihnen, welche Ebenen wirklich wichtig sind, welche tools in die einzelnen Ebenen gehören und wie Sie das Ganze einführen können, ohne die laufende Arbeit Ihres Teams zu stören. 🙌

Die kurze Antwort: Ein minimaler KI-Stack, der tatsächlich funktioniert

Die meisten wachsenden Teams kaufen entweder zu viele sich überschneidende KI-Tools oder verlassen sich auf einen einzigen Chatbot und bezeichnen dies als Strategie. Dies führt dazu, dass Betriebsleiter und Gründer für die Tool-Flut bezahlen müssen.

So können Sie Ihren Tech-Stack organisieren:

Ebene 1: Ein Ein generativer KI-Assistent für Entwürfe und Brainstorming

Ebene 2: Ein zentraler hub für die Arbeit, auf dem Aufgaben, Dokumente und Kommunikation zusammenlaufen

Ebene 3: Ein kundenorientiertes CRM zur Nachverfolgung von Leads und Follow-ups

Ebene 4: KI-Tools für Marketing und Veröffentlichung von Inhalt

Ebene 5: Automatisierung für den Datenaustausch zwischen Ihren tools ohne manuellen Aufwand

Im Folgenden gehen wir jede Ebene durch, empfehlen konkrete tools und stellen Ihnen einen wöchentlichen Plan zur Einführung vor.

Die KI-Studie von BCG ergab, dass führende KI-Anwender sich im Durchschnitt auf 3,5 Anwendungsfälle konzentrieren, gegenüber 6,1 bei anderen Unternehmen, und dass diese fokussierten Vorreiter einen 2,1-fach höheren ROI erwarten.

Diese KI-Zersplitterung führt dazu, dass Ergebnisse an verschiedenen Orten gespeichert sind, was Ihr Team dazu zwingt, ständig zwischen Registerkarten zu wechseln, nur um grundlegende Zusammenhänge zu finden. Hier sind die Gründe, warum Sie einen KI-Stack benötigen:

Zentralisieren Sie Ihre KI-Fähigkeiten, anstatt mit unzusammenhängenden Tools zu jonglieren

Verbessert die Datenkonsistenz durch eine einheitliche Datenquelle

Beschleunigt die Entscheidungsfindung durch konsolidierte Erkenntnisse

Skalieren Sie die KI-Einführung, ohne Systeme neu aufbauen zu müssen, während Ihr Unternehmen wächst

Automatisiert durchgängige Prozesse statt einzelner Aufgaben

Senkt die Kosten durch den Wegfall redundanter tools und Überschneidungen

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit der Nutzung einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Was Ihr KI-Stack tatsächlich für Ihr Team zu erledigen hat

Es ist unglaublich leicht, sich von beeindruckenden KI-Demos blenden zu lassen, die zwar toll aussehen, aber die Arbeitsweise Ihres Teams komplett durcheinanderbringen. Wenn Sie Ihrem Team neue Prozesse aufzwingen, führt dies zu geringer Akzeptanz, verschwendetem Budget und einer steilen Lernkurve, die einen eigenen Administrator erfordert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr KI-Stack:

Passt sich bestehenden Workflows an: Lässt sich nahtlos in die bestehende Arbeitsweise Ihres Teams integrieren, anstatt neue Regeln zu erfinden

Eliminiert manuelle Arbeit: Spart messbare Zeit bei einer bestimmten Aufgabe, die derzeit von Hand erledigt wird

Teilt den Kontext: Erhält eine Verbindung zu mindestens einem anderen tool in Ihrem Stack, sodass Daten nahtlos fließen

Keine Administratoren erforderlich: Es ist kein zusätzlicher Support für das Setup erforderlich, und Ihr Team kann das Tool selbst verwalten.

Sichert Daten: Stellt sicher, dass Sie genau wissen, wohin Client-Daten gelangen und wer darauf zugreifen kann

Wenn ein Tool nicht mindestens drei dieser Kriterien erfüllt, gehört es nicht in Ihren Stack.

Ebenen Ihres KI-Stacks

Ein effektiver KI-Stack besteht aus einer Reihe von gezielt aufeinander abgestimmten Schichten, die zusammenwirken, um Eingaben in Ergebnisse umzuwandeln. In diesem Abschnitt werden wir die wichtigsten Schichten eines modernen KI-Stacks aufschlüsseln und erläutern, wofür jede einzelne zuständig ist.

Dabei werden wir uns ansehen, wie ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, in jede Ebene passt und Aufgaben, Dokumente, Automatisierung und KI in einem einzigen, einheitlichen System vereint. 🤩

Mehr zu diesem einheitlichen System:

Ebene 1: Ein zentraler KI-Assistent für das Denken und Entwerfen

Jede Woche gehen Stunden wertvoller Zeit verloren, wenn man auf eine leere Seite starrt. Wenn Mitglieder des Teams Angebote schreiben oder lange Threads von Grund auf zusammenfassen müssen, verlieren sie den Schwung für die eigentliche strategische Arbeit. Es sollte Folgendes ermöglichen:

Erste Entwürfe: Erstellen von E-Mails, Angeboten und internen Dokumenten, die einen Ausgangspunkt benötigen

Zusammenfassung: Zusammenfassung von Meeting-Notizen, langen Threads und Recherchen zu den Schlüssel-Erkenntnissen

Brainstorming: Entwicklung von Kampagnenansätzen, Feature-Namen und neuen Blickwinkeln auf Probleme

Einfache Datenanalyse: Muster aus einer eingefügten Tabelle extrahieren und Optionen vergleichen

Anpassung des Tons: Umschreiben derselben Botschaft für unterschiedliche Zielgruppen

Einige tools, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Tool Stärke Am besten geeignet für Achten Sie auf ChatGPT Vielseitiges Plugin-Ökosystem Umfassende Funktionen Kann allgemein gehalten sein, ohne detaillierte Vorgaben Claude Langfristiges Schlussfolgern Umfangreiche Dokumentenarbeit Kleinere Integrationsumgebung Gemini Enge Anbindung an Google Workspace Benutzer des Google-Ökosystems Für komplexe Aufgaben noch nicht ausgereift

🚀 Der ClickUp-Vorteil: Greifen Sie mit ClickUp Brain MAX über eine einzige Oberfläche auf Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini zu – direkt in Ihrem Arbeitsbereich und im Web. So kann Ihr Team das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe auswählen und direkt im Kontext arbeiten, anstatt zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuwechseln oder jedes Mal von vorne anzufangen. Greifen Sie mit ClickUp Brain MAX über eine einzige Oberfläche auf alle Tools in Layer 1 Ihres KI-Stacks zu Ein Produktmarketer, der einen Einführungsplan entwirft, kann als Beispiel ChatGPT nutzen, um schnell einen groben ersten Entwurf zu erstellen, und dann zu Claude wechseln, um ein langes PRD oder ein Dokument zur Kundenforschung zusammenzufassen.

Vermeiden Sie eine unkontrollierte Ausbreitung von KI:

Ebene 2: Ein zentraler hub mit integrierter KI

Die meisten Teams organisieren ihre Abläufe mithilfe eines Flickenteppichs aus Dokumenten, Tabellen, Chat-Apps und Projekt-Boards, die nicht miteinander kommunizieren. Diese unübersichtliche Arbeitsweise zwingt alle dazu, ständig zwischen den Apps zu wechseln, wodurch Aktualisierungen zwischen GitHub und Google Drive verloren gehen.

ClickUp bietet eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammenlaufen, wobei KI als intelligente Ebene eingebettet ist, die Ihre Arbeit tatsächlich versteht.

Durchsuchen Sie alle Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen und automatisieren Sie Routineaufgaben mit ClickUp Brain, der direkt in diesem Workspace integrierten KI-Schicht. Sie durchsucht alle Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen in Ihrem Konto, um Routineaufgaben zu automatisieren, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Holen Sie sich mit ClickUp AI eine kontextbezogene KI, die Informationen aus Ihrem gesamten Tech-Stack abruft

Das hilft Ihnen bei:

Nach der Auszeit wieder auf den neuesten Stand kommen: Fassen Sie zusammen, was sich in Ihren Projekten geändert hat, damit Sie den endlosen Kreis des Chattens vermeiden können

Status-Update verfassen: Ruft die zuletzt fertiggestellten Aufgaben ab und erstellt eine Zusammenfassung, die Sie in wenigen Sekunden bearbeiten können

Eine versteckte Entscheidung finden: Nutzen Sie Nutzen Sie die ClickUp Enterprise Search in Dokumenten und Kommentaren, um Antworten sofort zu finden

Automatische Triage eingehender Anfragen: Schlägt auf der Grundlage früherer Muster Mitarbeiter und Prioritäten vor

Transkription von Meetings: Mit ClickUp AI Notetaker erhalten Sie vollständige Mit ClickUp AI Notetaker erhalten Sie vollständige Zusammenfassungen aller Ihrer StandUp-Meetings mit konkreten Aktionspunkten.

Erstellung von ersten Entwürfen: Hilft Ihnen beim Verfassen erster Entwürfe für E-Mails, Marketingtexte, Blogs, Essays, SOPs und alles, was Ihr Team benötigt

Ebene 3: Ein KI-gestütztes CRM- oder Kundenkommunikationstool

Die Nachverfolgung von Leads und die Nachbetreuung von Clients endet oft in einem chaotischen Gewirr aus überfüllten Posteingängen und Haftnotizen. Wenn der Kundenkontext fragmentiert ist, vergessen Vertriebsmitarbeiter die Nachverfolgung, und vielversprechende Geschäfte kühlen völlig ab.

Das beste CRM ist das, das Ihr Team tatsächlich konsequent nutzt:

Automatisch generierte Folge-E-Mails: Erspart Vertriebsmitarbeitern, dieselbe Nachricht 40 Mal pro Woche zu schreiben

Lead-Scoring: Zeigt die vielversprechendsten Interessenten basierend auf Interaktionsmustern an Zeigt die vielversprechendsten Interessenten basierend auf Interaktionsmustern an

Zusammenfassung von Meetings: Erfasst wichtige Punkte und nächste Schritte, ohne dass manuell Notizen gemacht werden müssen

Intelligente Erinnerungen: Markieren Sie potenzielle Kunden, die sich abkühlen, bevor sie ganz verschwinden

Hier sind einige tools, die Sie ausprobieren können:

Tool Am besten geeignet für KI-Funktionen Erstellt eine Verbindung zu HubSpot CRM Kostenloser Einstieg Entwurf von E-Mails, Lead-Bewertung Die meisten großen Plattformen Pipedrive Vertriebsorientierte kleine Teams Prognosen zu Geschäften Zapier, große Anbieter für E-Mail Zoho CRM Budgetbewusste Teams Vorschläge für Workflows Zoho Suite, Apps von Drittanbietern

🀚 Der ClickUp-Vorteil: Erstellen Sie eine direkte Verbindung zwischen Ihrer CRM-Ebene und der Umsetzung, indem Sie Kundendaten mithilfe von ClickUp-Dashboards in Live-Berichte umwandeln. Anpassbare Karten dienen als Bausteine für die Nachverfolgung und Bearbeitung von Beziehungen und beziehen dynamisch reale Workspace-Daten ein. Sie können beispielsweise ein Dashboard mit einer Balkendiagramm-Karte erstellen, um die Deal-Phase anzuzeigen, einer Berechnungskarte zur Umsatzprognose und einer Liste mit Aufgaben für anstehende Nachfassaktionen. In der Praxis verändert dies die Art und Weise, wie sich ein Vertriebs- oder Account-Team auf die Kommunikation mit Clients vorbereitet. Gehen Sie mit vorgefertigten Zusammenfassungen Ihrer Daten aus ClickUp Brain in ClickUp Dashboards in Meetings

Darüber hinaus erweitert ClickUp Brain diese Ebene vom „Betrachten von Daten“ zum „Erklären von Daten“. Mithilfe von KI-Karten wie „Executive Summary“ oder „Project Update“ kann es automatisch eine prägnante Zusammenfassung der Vorgänge in diesem Konto erstellen.

Erstellen Sie Ihr Dashboard:

Der ständige Druck, Inhalte zu veröffentlichen, führt dazu, dass kleine Teams verzweifelt versuchen, herauszufinden, was sie als Nächstes posten sollen. Ohne ein klares System versiegen die Inbound-Leads und die Sichtbarkeit der Marke sinkt rapide.

Moderne Website-Baukästen wie Squarespace, Wix und Webflow bieten mittlerweile standardmäßig KI-gestütztes Design, Textgenerierung und SEO-Vorschläge. Für die meisten KMUs übernimmt die Website-Plattform selbst einen Großteil dessen, wofür früher separate Tools erforderlich waren.

Wenn organischer Traffic wichtig ist, helfen Tools wie Surfer, Clearscope oder Semrush Ihrem Team dabei, Inhalte zu verfassen, die genau dem entsprechen, wonach die Nutzer tatsächlich suchen. Wenn Sie jedoch nicht mindestens zwei bis vier Inhalte pro Monat veröffentlichen, lohnt sich das Abonnement noch nicht.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Entwerfen, bearbeiten und arbeiten Sie nahtlos gemeinsam an Ihrer gesamten Content-Pipeline mit ClickUp Docs. Diese Dokumente unterstützen verschachtelte Seiten, Zusammenarbeit in Echtzeit, eingebettete Aufgaben und umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass Ihre Blog-Entwürfe, Landingpage-Texte und Kampagnen-Briefings direkt neben Zeitleisten, Eigentümern und Status-Updates angezeigt werden können. Beauftragen Sie ClickUp Brain, Ihre Marketingtexte in ClickUp-Dokumenten zu entwerfen In Kombination mit ClickUp Brain (das direkt darin integriert ist!) erhalten Sie eine integrierte Funktion zum Verfassen und zur Bearbeitung von Texten. Sie können das System anweisen, erste Entwürfe für Blogbeiträge zu erstellen, Abschnitte zur Verbesserung der Verständlichkeit oder des Tons umzuschreiben, lange Inhalte zusammenzufassen oder grobe Notizen zu strukturierten Artikeln auszuarbeiten. Da das System Zugriff auf Ihren Workspace hat, basiert die Ausgabe auf Ihren tatsächlichen Projekten und nicht auf allgemeinen Vorgaben.

📌 Beispiel-Prompt: Verfassen Sie einen 1.200 Wörter langen Blogbeitrag für Kleinunternehmer zum Thema „Wie man einen KI-Stack aufbaut, ohne zu viel Geld auszugeben“. Halten Sie den Ton praxisorientiert und nicht-technisch. Beziehen Sie Abschnitte zu häufigen Fehlern, einem einfachen 4-Schichten-Framework und umsetzbaren Tool-Empfehlungen ein. Fügen Sie eine kurze Einleitung, klare Zwischenüberschriften und eine prägnante Schlussfolgerung hinzu.

Ebene 5: Einfache Automatisierung, die die Verbindung Ihres KI-Stacks herstellt

Das manuelle Verschieben von Daten zwischen verschiedenen Softwareplattformen macht Ihr Team zu einer Art menschlicher Integrationsschicht. Viele Plattformen verfügen über native Automatisierungstools. Wenn beispielsweise ein Client einen Vertrag in Ihrem CRM unterzeichnet, kann eine native Automatisierung sofort das Onboarding-Projekt erstellen, das Team zuweisen und Fälligkeitsdaten festlegen.

Für die Verbindung zwischen einzelnen Apps schließen Tools wie Zapier oder Make die Lücken. Eine Formularübermittlung auf Ihrer Website kann gleichzeitig einen Lead im CRM und eine Aufgabe in Ihrem Workspace erstellen.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Erledigen Sie sich wiederkehrende Übergaben im Handumdrehen mit ClickUp-Automatisierungen. Auslöser-basierte Regeln verschieben Aufgaben, weisen Arbeit zu, versenden Benachrichtigungen und aktualisieren Felder, ohne dass jemand eine Schaltfläche drücken muss. Erstellen Sie mit ClickUp Automations einen benutzerdefinierten Automatisierungs-Workflow mit einfachen „Wenn-dann“-Regeln

Ein einfacher, aber leistungsstarker Workflow zur Automatisierung manueller Geschäftsprozesse könnte wie folgt aussehen:

Ein neuer Interessent füllt ein Formular für eine Demo-Anfrage auf Ihrer Website aus

Durch die Übermittlung wird automatisch eine ClickUp Aufgabe erstellt

Es fügt alle erfassten Details hinzu, einschließlich Name, Unternehmen und Anforderungen

Basierend auf vordefinierten Regeln wird die Aufgabe dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen

Er erhält einen Tag nach Lead-Typ (High Intent) und ein Fälligkeitsdatum für die Nachverfolgung innerhalb von 24 Stunden.

Unser KI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt, wie Sie KI nutzen können, um operative Unordnung zu beseitigen, Arbeitsabläufe zu optimieren und eine unnötige Tool-Flut zu vermeiden.

KI-Leitfaden für kleine Unternehmen

Die Bewertung neuer Software führt oft zu überladenen Tech-Stacks, die das gesamte Team verwirren. Die Kosten für komplexe tools, die niemand versteht, belasten Ihr Budget und untergraben die Arbeitsmoral Ihres Teams.

Stellen Sie sich vor der Auswahl folgende Fragen:

Ersetzt dies manuelle Arbeit?: Eliminiert etwas, das Sie bereits jede Woche von Hand zu erledigen haben

Ist die Verbindung gewährleistet?: Lässt sich mit mindestens einem anderen tool in Ihrem Stack integrieren

Ist es leicht zu erlernen?: Stellt sicher, dass Ihr Team es in weniger als einer Stunde erlernen kann

Ist ein Administrator erforderlich?: Es ist kein dedizierter Mitarbeiter für die Verwaltung erforderlich

Ist das skalierbar?: Sinnvoll, wenn sich Ihre Größe verdoppelt

Wenn ein Tool bei mehr als zwei dieser Fragen versagt, handelt es sich um ein „Nice-to-have“, das als „Must-have“ getarnt ist. Setzen Sie ein Lesezeichen für diese besten tools zur Integration von GenAI in Geschäftsprozesse und schauen Sie in sechs Monaten noch einmal vorbei.

🚀 Der ClickUp-Vorteil: Erweitern Sie Ihren KI-Stack mit ClickUp Super Agents von passiver Unterstützung hin zu aktiver Ausführung. Diese KI-Agenten können in Ihrem gesamten Workspace Maßnahmen ergreifen, anstatt nur Antworten zu generieren. Diese Tools sind auf Ihre Aufgaben, Dokumente und Workflows zugeschnitten und können Aktivitäten überwachen, Auslöser auslösen und mehrstufige Prozesse kontextbasiert abwickeln, wodurch KI zu einer operativen Ebene wird. Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Super-Agenten, um Ihren Workflow ohne manuelle Eingriffe zu verwalten Überwachen Sie Workflows kontinuierlich und greifen Sie ein, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Erkennen Sie beispielsweise, wenn eine Aufgabe überfällig ist, und leiten Sie sie automatisch an den zuständigen Ansprechpartner weiter.

Ein einfacher Plan für die Einführung Ihres KI-Stacks für KMU

Die Einführung eines gesamten Tech-Stacks auf einmal überfordert die Mitarbeiter und stört den täglichen Betrieb. Zu viele Veränderungen zu schnell haben als Ergebnis, dass tools nur halbherzig genutzt werden und es zu massiven Reibungsverlusten zwischen den Abteilungen kommt.

So können Sie KI in Ihrem Geschäft effektiv einsetzen:

Führen Sie die Einführung schrittweise durch, indem Sie aktive Projekte nach und nach in ClickUp migrieren. Wählen Sie Ihren KI-Assistenten in den ersten zwei Wochen aus und migrieren Sie Ihre aktiven Projekte in den in den ersten zwei Wochen aus und migrieren Sie Ihre aktiven Projekte in den zentralen hub Importieren Sie bestehende Aufgaben und lassen Sie das System Ihren Workspace indexieren, damit es vom ersten Tag an bereit ist, Fragen zu beantworten Sorgen Sie dafür, dass sich die Mitglieder des Teams bis zum Ende der zweiten Woche wohlfühlen Verbinden Sie Ihr CRM und importieren Sie Kontakte Richten Sie Ihre ersten Automatisierungen in Woche drei und vier ein Konfigurieren Sie die KI-Features Ihres Website-Builders und veröffentlichen Sie einen Inhalt, sofern und veröffentlichen Sie einen Inhalt, sofern Marketing-Tools relevant sind. Optimieren Sie noch nicht, sondern richten Sie zunächst die Pipeline ein Identifizieren Sie die sich am häufigsten wiederholenden Übergaben zwischen den tools und richten Sie in den Wochen fünf bis acht Automatisierungen dafür ein Führen Sie eine kurze Retrospektive durch, um zu sehen, was funktioniert, und entfernen Sie alles, was Reibungsverluste verursacht.

🔍 Wussten Sie schon? Clippy, offiziell Clippit genannt, wurde von Microsoft in Office 97 als Teil des Features „Office-Assistent“ eingeführt und war der erste weithin bekannte KI-Assistent am Arbeitsplatz. Obwohl er eigentlich dazu gedacht war, den Umgang mit Computern zugänglicher zu machen und bei Aufgaben wie der Formatierung zu helfen, ist er heute als „empfindungsfähiges Büromaterial“ in Erinnerung geblieben, das scheiterte, weil es die Absichten oder den Kontext der Benutzer nicht verstehen konnte.

Fehler bei KI-Stacks, die Zeit und Geld verschwenden

Unternehmen kaufen oft Software, bevor sie überhaupt wissen, welches Problem sie damit lösen wollen. Diese Sunk-Cost-Falle zwingt Teams dazu, unzusammenhängende tools weiter zu nutzen, nur weil sie bereits dafür bezahlt haben.

Vermeiden Sie diese Fehler, um Geld zu sparen:

Tools kaufen, bevor die Workflows definiert sind: Zuerst benötigen Sie den Zuerst benötigen Sie den Prozess zur Verwaltung der Workflows , dann das tool, das diesen unterstützt

Unzusammenhängende KI-Tools als Gesamtstrategie betrachten: Ein Chatbot ohne Ihren geschäftlichen Kontext ist nur eine ausgefallene Autovervollständigung

Automatisierung fehlerhafter Prozesse: Die Einführung von Automatisierung, bevor das Team einheitliche Arbeitsabläufe etabliert hat, führt nur schneller zu Chaos

Die Verbindungstests überspringen: Isolierte Tools führen zu mehr Tool-Wildwuchs, nicht zu weniger

Sicherheit außer Acht lassen: Informieren Sie sich genau darüber, wohin Kundendaten gelangen, bevor Sie diese in eine kundenorientierte KI einspeisen, um Informieren Sie sich genau darüber, wohin Kundendaten gelangen, bevor Sie diese in eine kundenorientierte KI einspeisen, um den Datenschutz zu gewährleisten.

Ungenutzte Tools behalten: Abonnements zu behalten, nur weil Sie bereits dafür bezahlt haben, belastet Ihr Budget

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 1890 nutzte die Tabelliermaschine von Herman Hollerith Lochkarten, um die Verarbeitung von Volkszählungsdaten zu automatisieren, wodurch sich der manuelle Aufwand von 10 Jahren auf nur zwei Jahre reduzierte.

Checkliste für KI-Stacks für kleine und mittlere Unternehmen

Man verliert leicht den Überblick darüber, welche tools man tatsächlich benötigt und welche nur Unordnung verursachen. Fehlende wichtige Ebenen führen zu Lücken in Ihrem Workflow, während sich überschneidende Tools Geld verschwenden.

Überprüfen Sie Ihr Setup ganz einfach, indem Sie sicherstellen, dass Ihre Kernprozesse funktionieren:

Ein KI-Assistent für das Verfassen von Entwürfen und das Denken

Ein zentraler Hub für die Arbeit, auf dem Aufgaben, Dokumente und Chat zusammenlaufen

Ein CRM für Kundenkommunikation und Pipeline-Nachverfolgung

Ein Marketing-Tool für die Veröffentlichung

Fünf oder weniger Automatisierungen, die die Verbindungen Ihrer wichtigsten Tools herstellen

Jedes Tool hat eine Verbindung zu mindestens einem anderen Tool

Kein Tool erledigt genau dieselbe Aufgabe wie ein anderes Tool

Das Team überprüft den Stack vierteljährlich

Hier ist, was John Watson, Director Non-Clinical Development bei Auregen BioTherapeutics, über ClickUp zu sagen hatte:

Unser Unternehmen ist ein kleines Biotech-Unternehmen, und wir nutzen ClickUp unternehmensweit, um den Fortschritt unseres Entwicklungsprogramms zu planen und zu überwachen. Damit können wir verschiedene Aktivitäten von der Herstellung über Tests bis hin zu klinischen Studien koordinieren, deren Zeitpläne planen und den Mitarbeitern Aufgaben zuweisen. So können wir Prioritäten setzen und Ressourcen bündeln, um die wichtigsten Ziele so schnell wie möglich zu erreichen.

Unser Unternehmen ist ein kleines Biotech-Unternehmen, und wir nutzen ClickUp unternehmensweit, um den Fortschritt unseres Entwicklungsprogramms zu planen und zu überwachen. Damit können wir verschiedene Aktivitäten von der Herstellung über Tests bis hin zu klinischen Studien koordinieren, deren Zeitpläne planen und den Mitarbeitern Aufgaben zuweisen. So können wir Prioritäten setzen und Ressourcen bündeln, um die wichtigsten Ziele so schnell wie möglich zu erreichen.

Ist ClickUp nicht das Beste?

Wenn jede Ebene Ihres KI-Stacks bewusst ausgewählt ist, verbringt Ihr Team weniger Zeit damit, Dinge zusammenzuflicken, und mehr Zeit damit, die Arbeit tatsächlich voranzubringen.

Genau hier liegt die Stärke von ClickUp. Anstatt Ihrem Stack ein weiteres tool hinzuzufügen, ersetzt es ganze Kategorien, indem es alles an einem Ort vereint.

Mit Docs bleiben Ihre Inhalte und Ihre Planung mit der Umsetzung verbunden, und mit Dashboards wird Ihr CRM und der Kundenkontext sichtbar und umsetzbar. Und mit ClickUp Brain und Super Agents geht KI über das Entwerfen hinaus und unterstützt tatsächlich Entscheidungen und treibt Workflows voran.

Häufig gestellte Fragen

Die Kosten variieren stark je nach Teamgröße und den benötigten Ebenen. Viele KMUs bauen einen funktionalen Stack auf, indem sie eine Kombination aus Tools mit verschiedenen Plänen nutzen und Software wählen, die mehrere Funktionen bündelt.

Ja, denn die integrierte KI übernimmt Entwürfe, Suche, Zusammenfassungen und Automatisierung, ohne dass für jede Funktion separate Abonnements erforderlich sind. Dadurch werden mehrere Stack-Ebenen effektiv zu einem einheitlichen System zusammengefasst.

ChatGPT ist ein Allzweck-Assistent, der keine Kenntnis von Ihren Projekten, Clients oder internen Dokumenten hat. Ein Stack verbindet speziell entwickelte Tools, die unternehmensweit Kontextinformationen freigeben, sodass die Ergebnisse auf Ihrer tatsächlichen Arbeit basieren.

Auf jeden Fall, denn kleinere Teams spüren die Probleme durch Kontextwechsel und manuelle Übergaben noch viel stärker. Ein schlanker, vernetzter Stack ist eine der Investitionen mit dem größten Hebeleffekt, die ein kleines Team tätigen kann, da es niemanden gibt, an den man Routineaufgaben delegieren kann.