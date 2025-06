Kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads zur Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline

Die Nachverfolgung von Leads kann sich wie Jonglieren mit brennenden Fackeln anfühlen. Sie wissen, dass dies entscheidend ist, um Wachstumschancen zu erkennen und ein großartiges Kundenerlebnis zu bieten, aber versuchen Sie mal, jeden Lead, jede Phase und jede Nachverfolgung im Blick zu behalten? Das ist eine Menge Arbeit.

Sie können zunächst mit einer einfachen Tabelle in Excel oder Google Tabellen beginnen – das ist völlig in Ordnung. Aber schon bald kann es unübersichtlich werden. Hier kommt eine solide Vorlage für die Nachverfolgung von Leads ins Spiel.

Mit einer gut gestalteten Vorlage verfügen Sie über ein sofort einsatzbereites Framework, mit dem Sie Kundeninfos übersichtlich organisieren, Interaktionen nachverfolgen und den Überblick über Folgeaktionen behalten können.

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, was eine Vorlage für die Nachverfolgung von Leads wirklich effektiv macht, wie Sie die für Ihren Workflow passende Vorlage auswählen und wo Sie einige großartige (und kostenlose!) Vorlagen finden, mit denen Sie Ihre Leads wie ein Profi verwalten können.

Was sind Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads?

Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads sind strukturierte Tools, mit denen Sie potenzielle Kunden verwalten und überwachen können. Sie dienen als zentrales Tool, um zu verfolgen, wo Verkaufskontakte entstehen, wie hoch ihr Engagement ist und welche Maßnahmen erforderlich sind, um sie durch den Verkaufstrichter zu führen.

Hier sind die Standardelemente einer Vorlage für die Nachverfolgung von Leads:

Name und Kontaktdaten des Leads : Wichtige Angaben wie Name, E-Mail, Telefonnummer und Unternehmen

Lead-Quelle : Die Herkunft des Leads (z. B. Website-Formular, soziale Medien, Empfehlung, Ereignis usw.)

Datum des ersten Kontakts : Die erste Interaktion oder Anfrage des Leads

Lead-Status : Klassifizierung wie "neu", "in Bearbeitung" oder "konvertiert", um den Umfang der Verkaufschancen zu verstehen

Interaktionsverlauf : Ein Protokoll aller Anrufe, E-Mails, Meetings und Nachfassaktionen

Zugewiesener Vertriebsmitarbeiter : Die Person, die für die Verwaltung des Leads verantwortlich ist

Nächste Schritte: Erforderliche Folgemaßnahmen, um den Lead zur Conversion zu führen

💡 Profi-Tipp: Steigern Sie Ihren Umsatz mit einer speziellen Lead-Tracker-Software, mit der Sie Leads automatisch organisieren, bewerten und pflegen können. Das richtige Lead-Management-System verwandelt gelegentliche Zinsen in konstante Einnahmen, indem es jede Interaktion für die Konversion berücksichtigt.

Was macht eine gute Vorlage für die Nachverfolgung von Leads aus?

Die perfekte Vorlage für die Nachverfolgung von Leads ist entscheidend für die Organisation aller Informationen über die Leads und den Verkaufstrichter.

Das sollten Sie bei einer Vorlage für die Nachverfolgung von Leads beachten:

Struktur und Flow : Wählen Sie eine gut organisierte Vorlage mit einem logischen Flow, die Sie mühelos durch jede Phase des Kundenmanagements führt. Die Eingabe, Aktualisierung und Abfrage von Informationen sollte bei Bedarf einfach sein

Anpassung des Designs : Entscheiden Sie sich für eine flexible Vorlage, mit der Sie Felder, Kategorien und Abschnitte an Ihren Workflow anpassen können. Durch die Personalisierung wird sichergestellt, dass Ihr Team effizient und ohne unnötige Ablenkungen arbeiten kann

*effiziente Zusammenarbeit: Wählen Sie eine Vorlage für die Lead-Verfolgung, mit der mehrere Teammitglieder in Echtzeit auf Lead-Informationen zugreifen und diese aktualisieren können. So stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind, Missverständnisse vermieden werden und die Teamarbeit verbessert wird

Optischer Eindruck : Priorisieren Sie eine ästhetisch ansprechende und leicht lesbare Vorlage, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Durch die Verwendung von Farbcodierungen, klaren Beschreibungen und strukturierten Layouts wird die Nachverfolgung von Leads intuitiver und übersichtlicher

Einfache Organisation und Nachverfolgung : Wählen Sie eine Vorlage für die Lead-Nachverfolgung mit Features wie schneller Sortierung, Filterung und Suche nach Leads. So sparen Sie Zeit und verbessern Ihre Entscheidungsfindung

Umfassend und dennoch übersichtlich: Entscheiden Sie sich für eine Vertriebsvorlage, die alle relevanten Lead-Details erfasst und den Fortschritt nachverfolgt – sie sollte nicht mit überflüssigen Informationen überladen sein. Durch die Konzentration auf das Wesentliche bleiben die Daten effizient und nützlich, ohne Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams unnötig zu verwirren, und Sie können fundierte Entscheidungen treffen

📮 ClickUp Insight: Wissensarbeiter versenden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten, um nach Informationen und Kontext zu suchen. Laut einer Studie von ClickUp wird viel Zeit mit Scrollen, Suchen und Entschlüsseln fragmentierter Unterhaltungen in E-Mails und Chats verschwendet. 😱 Mit einer intelligenten Plattform, die Aufgaben, Projekte, Chats und E-Mails (plus KI!) an einem Ort verbindet, verpassen Sie keine wichtigen Informationen mehr.

Die besten Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads zur Steigerung Ihrer Vertriebs- und Marketingbemühungen

Hier finden Sie die besten Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads von ClickUp, der App für die tägliche Arbeit, und anderen Anbietern. Mit ihnen können Sie jede Phase Ihres Verkaufstrichters verfolgen und die Lead-Konversion optimieren.

1. ClickUp Schritte zum Erstellen einer Vorlage für einen Verkaufstrichter

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie den Verkaufstrichter, organisieren Sie Aufgaben und stellen Sie die Zusammenarbeit sicher – mit ClickUp. Schritte zum Erstellen einer Vorlage für einen Verkaufstrichter

Ein Verkaufstrichter ist ein wichtiger Schritt bei der Erstellung einer erfolgreichen Vertriebsstrategie. Die ClickUp-Vorlage "Schritte zum Erstellen eines Verkaufstrichters" hilft Ihnen, jede Phase des Verkaufstrichters klar zu visualisieren, um Konsistenz im Vertriebsprozess zu gewährleisten.

Die Vorlage bietet einen Entwurf, mit dem Sie den Verkaufstrichter an verschiedene Kundensegmente anpassen und Engpässe identifizieren können. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, die Effektivität des Trichters zu analysieren.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp , um Ihre Trichter-Metriken einfach zu erfassen und nachzuverfolgen

Erstellen Sie Checklisten zu den verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses, weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Prioritäten fest, um Ihre Strategie auf Kurs zu halten

Fügen Sie alle relevanten Anhänge hinzu, die zur Optimierung der Strategie erforderlich sind oder auf die Sie in einem beliebigen Schritt des Verkaufstrichters verweisen möchten

Ideal für: Vertriebsteams, die Engpässe identifizieren und den Trichter optimieren möchten, um die Effizienz zu steigern.

🎁 Bonus: Möchten Sie Ihre Leads effizient organisieren und pflegen? Verwenden Sie CRM-Vorlagen, um alle Lead-Daten an einem Ort zu speichern.

2. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Kundendaten, erstellen Sie einen Verkaufstrichter und legen Sie Prioritäten fest – mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess

Vertriebspipelines helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden und Leads von Anfang bis Ende zu verfolgen. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebspipelines bietet ein effizientes Toolkit zur Optimierung jeder Phase Ihres Vertriebsprozesses.

Mit der Vorlage können Sie die Kommunikation im Team optimieren und genaue Prognosen für zukünftige Umsätze erstellen. Darüber hinaus sorgt sie für eine schnellere Produktentwicklung durch einen optimierten Vertriebsprozess.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie die Details zu den Clients in der Pipeline und zu neuen Leads mithilfe des Ordners "Pipeline-Management"

Zeichnen Sie Kontaktdaten, Kontodaten und Plan-Details über aktuelle und frühere Clients aus dem Ordner der Kontoverwaltung ein

Ordnen Sie Leads schnell nach Faktoren wie Dringlichkeit, Wert und Potenzial

Ideal für: Vertriebsteams, die Leads während des gesamten Verkaufsprozesses nachverfolgen und verwalten möchten.

➡️ Weiterlesen: Metriken für die Vertriebspipeline, die jedes Vertriebsteam nachverfolgen sollte

3. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Kostenlose Vorlage erhalten Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Vertriebsaufwände und treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Die ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker vereinfacht die Bewertung der Teamleistung und die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline. Mit der Vorlage können Sie Vertriebsziele festlegen und überprüfen, Trends erkennen und die Leistung verfolgen, um Fortschritte bei der Erreichung der Ziele zu erzielen.

Mit dieser Vorlage können Sie die Leistung einzelner Mitarbeiter und Teams in Echtzeit verfolgen. Außerdem können Sie damit besser erkennen, wo der Aufwand am lohnenswertesten ist, und datengestützte Entscheidungen zur Optimierung Ihrer Pipeline treffen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie eine Produktliste, zu erreichende Einzelziele und andere Metriken hinzu, um Ihre Verkäufe nach Produkten zu verfolgen

Erstellen Sie Metriken in der Liste "Verkaufsvolumen nach Monat", um einen Überblick über die Produkte zu erhalten, die jeden Monat verkauft wurden und als Einzelziel festgelegt wurden

Verwenden Sie den Sales Tracker, um Details zu Kosten, Gewinnmargen, Einzelzielen und Renditen zu erhalten

Ideal für: Vertriebsleiter, die die Leistung und den Aufwand ihres Teams überwachen.

🧠 Wissenswertes: Untersuchungen zeigen, dass 62 % der Einzelhändler davon überzeugt sind, dass Daten und Analysen einen Wettbewerbsvorteil schaffen.

4. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Kostenlose Vorlage Identifizieren Sie potenzielle Kunden und gewinnen Sie Einblicke in Ihre Kunden mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Eine effiziente CRM-Software ist ein Muss, um das Wachstum anzukurbeln und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Falls Sie noch keine haben, bietet die ClickUp Sales CRM-Vorlage ein produktives Tool, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und Ihre Strategie zu verbessern.

Sie erhalten Einblicke in das Kundenverhalten, indem Sie auf Daten an einem Ort zugreifen können. Darüber hinaus steigert die Vorlage die Produktivität durch automatisierte Prozesse und spart Zeit, da keine manuelle Dateneingabe mehr erforderlich ist.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Sammeln Sie alle Kundendaten, die Sie verfolgen möchten, einschließlich Kontaktdaten, Verkaufshistorie und Notizen zu den Leads

Segmentieren Sie Ihre Kunden anhand von demografischen Daten, Zinsen und anderen Faktoren, um personalisierte Kampagnen und Nachrichten zu erstellen

Richten Sie automatisierte E-Mails an jedes Kundensegment ein, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben

Ideal für: Teams, die Kundeninteraktionen und Verkaufsdaten zentralisieren und das Feedback und die Bewertungen von Kunden überwachen möchten, um deren Präferenzen besser zu verstehen.

📚 Lesen Sie auch: So automatisieren Sie Ihren CRM-Workflow: Vorteile und Best Practices

5. ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte

Kostenlose Vorlage Verstehen Sie Schlüsselmetriken und das Kundenverhalten mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte

Ein Verkaufsbericht ist unerlässlich, um über den Fortschritt Ihres Verkaufsprozesses auf dem Laufenden zu bleiben. Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte ist ein effizientes Tool, um Klarheit über den gesamten Prozess zu gewinnen.

Mit dieser Vorlage können Sie die Vertriebsleistung nachverfolgen, die Verantwortlichkeiten festlegen und einen datengestützten Vertriebsplan erstellen, um das Wachstum voranzutreiben. Darüber hinaus erhalten Sie eine Übersicht über den Umsatz anhand von Jahres-, Quartals- und Monatsberichten, die Details zu Prognosen, tatsächlichen Umsätzen, Regionen usw. enthalten.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie Aufgaben benutzerdefinierte Status wie "Offen" und "Abgeschlossen" zu, um den Fortschritt der Vertriebsleistung und die Erfolge zu überwachen

Analysieren Sie die Verkaufsübersicht, um Details zu den leistungsstärksten Dienstleistungen zu erfahren

Fügen Sie Formeln hinzu, um verschiedene Aspekte wie Umsatzwachstum und Umsatzzielerreichung nachzuverfolgen, und gewinnen Sie Erkenntnisse, um Ihre Marketingmaßnahmen zu optimieren

Ideal für: Vertriebsteams, die ihre Leistung anhand detaillierter Vertriebsberichte für die Analyse des Umsatzwachstums nachverfolgen möchten.

💡 Pro-Tipp: KI-gestützte Tools wie ClickUp Brain helfen Ihnen dabei, einen übersichtlichen und strukturierten Verkaufstrichter und Ihre Lead-Daten zu pflegen. Anhand Ihrer Eingaben generiert das Tool detaillierte Einblicke, mit denen Sie Ihre Daten besser organisieren können. So hilft es Ihnen: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um sich auf komplexe Probleme und die Datenanalyse zu konzentrieren ⏳

Sorgen Sie mit KI-gestützten Vorschlägen für Effizienz im Lead-Konvertierungsprozess 🔄

Erstellen Sie einen gut organisierten Verkaufstrichter, um die Konversionsraten zu steigern 🚀

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Brain

6. Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie zukünftige Maßnahmen und optimieren Sie Ihre Strategie mit der Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte von ClickUp

Wöchentliche Verkaufsberichte bieten einen schnellen Überblick über die Leistung und helfen Ihnen, Engpässe zu identifizieren, um Ihren Aufwand zu optimieren. Die Vorlage für wöchentliche Verkaufsberichte von ClickUp bietet genau das und noch mehr, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

Die Vorlage hilft Ihnen, Kundendaten besser zu verstehen, um Entscheidungen zu treffen, die Ihren Erfolg steigern. Außerdem können Sie damit die Leistung nachverfolgen und analysieren, Verbesserungspotenziale aufdecken und Ihren Aufwand in die richtige Richtung lenken.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie die Formel zur Zielabweichung hinzu, um die positive oder negative Abweichung von den festgelegten Zielen zu analysieren

Verschaffen Sie sich in den Warteschlangen "Überprüfen" und "Abschließen" eine Übersicht über die Berichte

Teilen Sie Erkenntnisse sofort mit Ihrem Team, um die Zusammenarbeit und Abstimmung zu verbessern

Ideal für: Vertriebsteams, die kurzfristige Verkaufstrends überwachen möchten, um den Verkaufstrichter zu optimieren.

➡️ Weiterlesen: Die besten Beispiele für CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

Waseem Nicola, Operations Manager bei Carflow, sagt Folgendes über die Verwendung von ClickUp:

Es (ClickUp) hat die Arbeitsorganisation zwischen den Abteilungen innerhalb des Betriebs vereinfacht: Support/Projektmanagement/Lieferung und Kundenerfolg. Außerdem hat es unsere Kommunikationsfähigkeit und Transparenz gegenüber anderen internen Stakeholdern, wie dem Vertrieb, und externen Stakeholdern, wie Einzelhandels- und Unternehmenskunden, verbessert.

Es (ClickUp) hat die Arbeitsorganisation zwischen den Abteilungen innerhalb des Betriebs vereinfacht: Support/Projektmanagement/Lieferung und Kundenerfolg. Außerdem hat es unsere Kommunikationsfähigkeit und Transparenz gegenüber anderen internen Stakeholdern, wie dem Vertrieb, und externen Stakeholdern, wie Einzelhandels- und Unternehmenskunden, verbessert.

7. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs

Kostenlose Vorlage Definieren und überwachen Sie KPIs, weisen Sie Aufgaben zu und analysieren Sie den Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs

Die Entscheidung, welche Metriken für die Vertriebs-KPIs (Key Performance Indicators) nachverfolgt werden sollen, um die besten Erkenntnisse zu gewinnen, ist eine Herausforderung. Wie der Name schon sagt, können Sie mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-KPIs messbare Ziele und KPIs für den gesamten Verkaufstrichter festlegen, damit das Team aufeinander abgestimmt bleibt und sich auf die Erreichung der Ziele konzentrieren kann.

Mit der Vorlage können Sie die wichtigsten Metriken übersichtlich darstellen, die Leistung nachverfolgen und Verbesserungspotenziale identifizieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie wöchentliche und monatliche Berichte, um die aktuelle Leistung zu verfolgen und die Strategie zu optimieren

Definieren Sie verschiedene KPIs und fügen Sie Formeln hinzu, um die Leistung effizient zu analysieren

Verschaffen Sie sich mit dem Umsatz-Board pro Monat eine jährliche Übersicht über die monatlichen Metriken, um effiziente Strategien zu formulieren

Ideal für: Vertriebsteams, die wichtige Metriken zur Vertriebsleistung festlegen, nachverfolgen und regelmäßig überprüfen möchten, um langfristige und kurzfristige Ergebnisse zu erzielen.

In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie Sie effektive KPIs festlegen:

➡️ Weiterlesen: Tools zur Automatisierung des Vertriebs für kleine Unternehmen

8. ClickUp-Vorlage für eine Karte der Customer Journey

Kostenlose Vorlage erhalten Gewinnen Sie Einblicke in das Kundenverhalten mit der ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Map

Die Vorlage "ClickUp Customer Journey Map " bietet eine detaillierte Struktur für die Nachverfolgung verschiedener Aspekte Ihrer Customer Journey. Sie hilft Ihnen dabei, Strategien zu entwickeln, die die Kundenzufriedenheit und den Fortschritt Ihres Geschäfts verbessern.

Grundsätzlich ermöglicht Ihnen diese Vorlage, Kundeninteraktionen zu visualisieren und verschiedene Berührungspunkte und Möglichkeiten zur Reibungsreduzierung zu identifizieren. Als Ergebnis können Sie eine erfolgreiche Strategie entwickeln, die die Konversionsraten steigert und die Kundenzufriedenheit verbessert.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie verschiedene Phasen der Customer Journey und fügen Sie jedem Abschnitt relevante Details hinzu, um umfassende Einblicke zu erhalten

Nutzen Sie Fragen zum Kundenverhalten in jeder Phase, um Einblicke in die Präferenzen Ihrer Kunden zu gewinnen

Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Lösung von Kundenproblemen in Synchronisierung mit Ihrem Teamleiter

Ideal für: Marketing- und Vertriebsteams, die die Kundenerfahrung durch die Kartierung von Kontaktpunkten verbessern möchten.

💡 Pro-Tipp: Möchten Sie einen stetigen Strom von Leads aufrechterhalten? Nutzen Sie KI für die Lead-Generierung und optimieren Sie Ihren Lead-Generierungsprozess: Analysieren Sie große Datenmengen, um datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen ✅️

Erstellen Sie dynamische Inhalte, die bei Ihren Kunden Anklang finden ✅️

Personalisieren Sie die Customer Journey für eine bessere Kundenbindung ✅️

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und sorgen Sie für Effizienz ✅️

9. Vorlage für Sales Lead Tracker von HubSpot

über HubSpot

Die Vorlage "Sales Lead Tracker" von HubSpot bietet ein einfaches Tool zur Nachverfolgung von Vertriebsleads und zum Verständnis des Kundenverhaltens.

Die Vorlage zeigt die Leads in verschiedenen Phasen übersichtlich an. So können Sie Strategien entwickeln, um Ihre Einzelziele zu erreichen und Ihr Geschäft anzukurbeln.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Nutzen Sie Dashboards und Features zur Berichterstellung, um einen Überblick über die Daten zu erhalten und detaillierte Analysen durchzuführen

Fügen Sie die Phasen des Verkaufs, neue Geschäfte, den Prozess der Berichterstellung und weitere Details hinzu, um Kohärenz zu gewährleisten

Aktualisieren Sie die Daten im Laufe des Fortschritts Ihrer Leads durch die verschiedenen Phasen, um genaue Einblicke zu gewährleisten

Ideal für: Marketing- und Vertriebsteams, die die Lead-Konversion durch datengestützte Erkenntnisse optimieren möchten.

10. Vorlage für eine Tabelle zur Verfolgung von Vertriebsleads von Pipedrive

via Pipedrive

Um Leads bis zur Kaufphase zu begleiten, benötigen Sie ein umfassendes Verständnis der Bedürfnisse und des Verhaltens Ihrer Kunden. Die Vorlage "Sales Lead Tracker Spreadsheet" von Pipedrive ist ein praktisches Tool zur Analyse von Daten und zur Erfassung relevanter Erkenntnisse für die Erstellung einer effektiven Vertriebsstrategie.

Diese Tabelle zur Nachverfolgung von Leads hilft Ihnen dabei, Ressourcen effizient zuzuweisen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie alle Details zum Lead hinzu, vom Datum der letzten Kontaktaufnahme bis zum nächsten Kontakttermin und den Kontaktdaten, um einen zeitnahen Aufwand sicherzustellen

Verfolgen Sie verschiedene Metriken wie Lead-Quelle, Status und prognostizierten Verkauf, um Daten über die Kundenakquise und das Kundenverhalten zu erhalten

Hinterlassen Sie Kommentare, um wichtige Details zum Lead zu ergänzen und sicherzustellen, dass der Aufwand in die richtige Richtung geht

Ideal für: Marketing- und Vertriebsteams, die den Status von Leads, die Kontakthistorie und die prognostizierten Umsätze nachverfolgen möchten, um ihre Follow-up-Strategien zu optimieren.

🧠 Wissenswertes: Studien zeigen, dass gepflegte Leads tendenziell um 47 % höhere Kaufbeträge erzielen als nicht gepflegte Leads.

11. Vorlage für die Verfolgung von Vertriebsleads in Excel/Google Tabellen von Coefficient

via Coefficient

Die Excel-/Google Tabellen-Vorlage "Sales Lead Tracker" von Coefficient ist ein benutzerfreundliches Tool zum Hinzufügen der erforderlichen Kundendaten und zur Nachverfolgung verschiedener Phasen der Customer Journey.

Von der Erfassung von Leads bis zum Abschluss des Geschäfts hilft Ihnen diese Excel-Vorlage zur Nachverfolgung von Vertriebsleads dabei, Chancen zu identifizieren und Schritte zur erfolgreichen Konvertierung der Leads zu unternehmen. Darüber hinaus bietet sie eine detaillierte Übersicht über die konvertierten Leads und prognostizierten Umsätze, um zu verfolgen, ob die Aufwendungen in die richtige Richtung gehen.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie, wie sich ein potenzieller Lead während des gesamten Verkaufsprozesses verhält, um relevante Erkenntnisse zur Steigerung Ihres Geschäfts zu gewinnen

Listen Sie das Datum des letzten Kontakts und des nächsten Kontakts, die nächste auszuführende Aktion und den Status des Leads auf, um eine genaue und personalisierte Ansprache für jeden Lead sicherzustellen

Fügen Sie die Lead-Quelle, den Lead-Typ und den Ansprechpartner hinzu, um Einblicke in Ihren Kundentyp und das Kundenverhalten zu erhalten

Ideal für: Marketing- und Vertriebsteams, die ein einfaches und anpassbares Tool zur Nachverfolgung von Leads für eine einfache Zusammenarbeit suchen.

📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Flussdiagramm für den Vertriebsprozess

12. Excel-Vorlage für den Verkaufstrichter von SalesFlare

via SalesFlare

Die Excel-Vorlage für Verkaufstrichter von SalesFlare bietet ein übersichtliches Layout für das Lead-Management und die Analyse Ihrer Leads, um eine effektive Vertriebsstrategie zu entwickeln.

Mit dieser Vorlage können Sie Umsätze prognostizieren, Vertriebsmitarbeiter nachverfolgen, Konversionsraten überprüfen und auf andere wichtige Daten zugreifen. So können Sie das Kundenverhalten besser verstehen und Ihre Strategie effektiv auf die Konversion ausrichten.

💫 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erhalten Sie eine Erinnerung, wenn Sie den Lead bis zum Fälligkeitsdatum nicht weiterverfolgt haben, und stellen Sie sicher, dass kein Lead unbeachtet bleibt

Verwenden Sie das Informationsblatt zum Verkaufstrichter, um eine Übersicht über Umsatz, Vertriebsmitarbeiter, Abschlussquote, Erträge pro Konto und Lead-Konversionsrate zu erhalten

Passen Sie die Einstellungen und Anweisungen basierend auf dem Verkaufstrichter, der Teamstruktur, der Dauer der Nachverfolgung, den Einzelzielen und anderen Metriken an, um genaue Prognosen und Einblicke zu gewährleisten

Ideal für: Marketingfachleute und Vertriebsteams, die Lead-Konversionsraten und Umsatzprognosen nachverfolgen möchten.

🔎 Wussten Sie schon? Unternehmen mit fortschrittlichen Verfahren zur Lead-Generierung und -Verwaltung erzielen eine um 9,3 % höhere Verkaufsquote.

Optimieren Sie Ihre Lead-Nachverfolgung mit ClickUp

Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads helfen Ihnen dabei, relevante Erkenntnisse über das Kundenverhalten zu gewinnen. Mit einer Vorlage für die Nachverfolgung von Leads können Sie erkennen, wo die Verkaufshindernisse liegen und wo potenzielle Konversionsmöglichkeiten bestehen.

ClickUp bietet eine All-in-One-Plattform zur Optimierung des Verkaufstrichters. Mit Features wie ClickUp Docs, ClickUp Brain und anpassbaren Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads können Sie die Customer Journey verbessern und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern Ihres Teams sicherstellen.

Lassen Sie sich nicht durch verstreute Kundendaten davon abhalten, Leads zu konvertieren. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und optimieren Sie Ihr Lead-Management!