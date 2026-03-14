10 kostenlose Vorlagen für das Lead-Scoring (und wie man eine erstellt)

Wenn Ihr Team jeden Lead auf die gleiche Weise bearbeitet, verliert Ihre Pipeline bereits Zeit. 🕰️

Denn beim Lead-Scoring geht es heute darum, sicherzustellen, dass die richtigen Leads zuerst Beachtung finden und die Nachverfolgung rechtzeitig erfolgt.

Und um das gut zu erledigen, benötigen Sie ein einheitliches Bewertungssystem, das Ihr Team für verschiedene Quellen und Kampagnen nutzen kann.

In diesem Beitrag geben wir Ihnen 10 kostenlose Vorlagen für das Lead-Scoring frei, erklären, wofür sich die einzelnen Vorlagen am besten eignen, und zeigen Ihnen, wie Sie das richtige Setup für Ihren Funnel auswählen.

Was ist eine Vorlage für das Lead-Scoring?

Eine Vorlage für das Lead-Scoring ist ein strukturiertes Rahmenwerk, das Vertriebs- und Marketingteams dabei hilft, Leads anhand ihrer Wahrscheinlichkeit, Kunden zu werden, numerische Werte zuzuweisen. Sie systematisiert die Kriterien zur Bewertung von Leads, wie z. B. demografische Daten, Unternehmensdetails, Interaktionsverhalten und Kaufabsicht.

Ein Lead kann beispielsweise Punkte erhalten, wenn er Marketing-E-Mails öffnet, Preisseiten besucht, Ressourcen herunterlädt oder dem Ideal Customer Profile (ICP) entspricht. Je höher die Punktzahl, desto besser eignet sich der Lead für die Vertriebsansprache.

Dieses Rahmenwerk bewertet potenzielle Kunden zudem anhand von zwei Hauptdimensionen:

Explizite Daten: Informationen, die der Lead direkt angibt, wie beispielsweise sein Titel, die Größe des Unternehmens und die Branche

Implizite Daten: Verhaltenssignale, die Sie während der Nachverfolgung erfassen, wie E-Mail-Öffnungen, Seitenbesuche und das Herunterladen von Inhalt

So erstellen Sie ein Lead-Scoring-Modell mit Vorlagen

Sie haben eine Vorlage für das Lead-Scoring gefunden, aber sie ist noch völlig leer.

Damit eine Vorlage effektiv ist, müssen Sie sie benutzerdefiniert an Ihre Vertriebsdaten und Ihr ICP anpassen. Schauen wir uns nun an, wie Sie ein Lead-Scoring-Modell erstellen, das Ergebnisse liefert. 🛠️

1. Definieren Sie Ihr ICP

Ihr Lead-Scoring-Modell ist nur so gut wie Ihr Verständnis Ihrer besten Kunden. Beginnen Sie damit, die firmografischen und demografischen Merkmale Ihrer erfolgreichsten abgeschlossenen Geschäfte in einer Liste aufzulisten.

Analysieren Sie Ihre vorhandenen Kundendaten, um Muster in Bezug auf Unternehmensgröße, Branche, Berufsbezeichnungen und geografischen Standort zu erkennen.

📝 Beispiel: Ein SaaS-Unternehmen für Projektmanagement könnte seine ICP als Marketingmanager oder Betriebsleiter bei B2B-SaaS-Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern definieren. Ein Lead, der diese Merkmale erfüllt, würde im Lead-Scoring-Modell eine höhere Eignungsbewertung erhalten.

2. Identifizieren Sie Schlüssel-Verhaltenssignale

Nicht alle Aktionen sind gleich.

Ermitteln Sie die spezifischen Verhaltensweisen, die mit dem Weg eines Leads zur Konversion korrelieren. Signale mit hoher Kaufabsicht, wie die Anforderung von Demos oder der Besuch von Preisseiten, sollten stärker gewichtet werden als Signale mit geringer Kaufabsicht, wie das einmalige Öffnen einer E-Mail oder ein kurzer Website-Besuch.

📝 Beispiel: Angenommen, ein Lead aus Ihrer ICP besucht Ihre Website und lädt einen Produktleitfaden herunter (+5 Punkte). Einige Tage später nimmt er an einem Webinar zu Ihrem Produkt teil (+10 Punkte) und besucht anschließend die Preisseite (+15 Punkte). Diese Aktionen deuten auf wachsendes Interesse hin, sodass sein Lead-Score steigt, je näher er daran rückt, ein qualifizierter Lead zu werden.

3. Weisen Sie Werte zu

Sobald Sie Ihre Schlüsselkriterien festgelegt haben, ist es an der Zeit, Punkte zu vergeben. Gewichten Sie jedes Kriterium entsprechend seiner Korrelation mit einem Erfolg bei der Konversion.

Beispielsweise könnte ein Lead mit dem Titel „Direktor“ in Ihrer Zielbranche 20 Punkte wert sein, während ein Besuch eines Blogbeitrags vielleicht nur zwei Punkte wert ist. Sie müssen auch eine negative Bewertung für Ausschlusskriterien einführen, wie z. B. Leads aus der Domain der E-Mail-Adresse eines Mitbewerbers oder aus einer Branche, die Sie nicht bedienen.

💡 Profi-Tipp: Weisen Sie absichtsbasierten Aktionen exponentiell mehr Punkte zu als rein informativen. Eine Demo-Anfrage (50 Punkte) sollte deutlich mehr Gewicht haben als ein Blog-Besuch (2 Punkte), da der Unterschied im Verhalten enorm ist.

4. Legen Sie Schwellenwerte fest

Sobald Ihr Punktesystem eingerichtet ist, müssen Sie festlegen, was die Punktzahlen tatsächlich bedeuten. Legen Sie klare Schwellenwerte fest, die bestimmen, wann ein Lead zu einem Marketing Qualified Lead (MQL) oder einem Sales Qualified Lead (SQL) wird.

Sie können Stufen erstellen, um Ihre Leads weiter zu segmentieren – zum Beispiel „heiße“ Leads (80+ Punkte), „warme“ Leads (50–79 Punkte) und „kalte“ Leads (unter 50 Punkte). In ClickUp können Sie benutzerdefinierte Status verwenden, um diese Stufen in Ihrer Pipeline visuell darzustellen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status in ClickUp, um den Überblick über Aufgaben zu behalten und für Klarheit zu sorgen

📚 Lesen Sie auch: Metriken zur Nachfragegenerierung

5. Testen und iterieren

Eine der wichtigsten Best Practices beim Lead-Scoring ist es, Ihr Modell regelmäßig zu überprüfen und zu verfeinern. Vergleichen Sie nach 30 bis 60 Tagen Ihre bewerteten Leads mit den tatsächlichen Konversionsdaten. Wenn Sie feststellen, dass Leads mit hoher Bewertung nicht in der erwarteten Rate konvertieren, ist es an der Zeit, Ihre Kriterien und Punktwerte anzupassen.

Nutzen Sie ClickUp-Dashboards zur Nachverfolgung der Konversionsraten verschiedener Bewertungsstufen und um sicherzustellen, dass Ihr Modell weiterhin ein zuverlässiger Indikator für den Erfolg bleibt.

Verfolgen Sie die Konversionsraten nach Score-Stufen mit ClickUp-Dashboards

Lead-Scoring-Vorlagen im Überblick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die in diesem Leitfaden behandelten Vorlagen für das Lead-Scoring und wofür sich die einzelnen Vorlagen am besten eignen:

Die 10 besten Vorlagen für das Lead-Scoring

Sie wissen, was eine Lead-Scoring-Vorlage ist und wie man ein Modell erstellt, aber wo finden Sie die richtige Vorlage für den Einstieg? Die Auswahl kann überwältigend sein, und Sie könnten Stunden damit verschwenden, nach einer Vorlage zu suchen, nur um festzustellen, dass es sich um eine umständliche Tabelle handelt oder dass sie hinter teurer Software verborgen ist.

Diese Suche verursacht mehr Arbeit und lenkt Sie von der Priorisierung der Leads ab.

Damit Sie nicht mehr suchen, sondern direkt loslegen können, haben wir eine Liste der besten Vorlagen für das Lead-Scoring zusammengestellt. Diese Übersicht umfasst alles von vollständig in ClickUp integrierten CRM-Systemen bis hin zu einfachen Tabellenkalkulationen und speziellen Arbeitsblättern, sodass Sie garantiert eine Vorlage finden, die perfekt zum Workflow Ihres Teams passt.

Schauen wir uns das einmal an:

1. Sales-CRM-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie die Nachverfolgung von Leads, Pipelines und Kontakte mit der Sales-CRM-Vorlage von ClickUp

Das Jonglieren zwischen einer Tabelle für das Scoring, einem separaten CRM für Kontakte und einem Projektmanagement-Tool für Aufgaben führt zu Informationssilos und bremst Ihr Team aus. Durch diesen ständigen Kontextwechsel gehen Details und vielversprechende Leads immer wieder verloren.

Bündeln Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess in einem einzigen Workspace mit der Sales-CRM-Vorlage von ClickUp. Es handelt sich um ein voll ausgestattetes CRM-System, das Lead-Scoring, Nachverfolgung, Pipeline-Management und Kontaktmanagement vereint und somit den Einsatz mehrerer isolierter Tools überflüssig macht.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um alle Ihre Bewertungsattribute – darunter Lead-Quelle, Interaktionsgrad, Größe des Unternehmens und Eignungsbewertung – direkt neben Kontaktdaten und Deal-Informationen zu erfassen und zu verfolgen.

Sehen Sie Ihre Leads nach Bewertung, Status oder Priorität geordnet an, indem Sie flexible ClickUp-Ansichten wie Listen, Tabellen, Kanban-Boards und mehr nutzen

Erfassen Sie neue Leads über ClickUp-Formulare und leiten Sie diese mit saubereren, konsistenteren Daten an das CRM weiter

✅ Ideal für: Vertriebsteams und Revenue-Ops-Manager, die eine Lead-Pipeline mit einfachen Bewertungskriterien aufbauen.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um eingehende Leads automatisch zu sortieren und weiterzuleiten. Sie können einen Agenten damit beauftragen, neue CRM-Einträge zu überwachen, Lead-Attribute wie Quelle oder Interaktionsaktivität zu prüfen und Felder zu aktualisieren oder Folgeaufgaben dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zuzuweisen. Und das ist noch nicht alles. Der E-Mail-Listen-Segmentierer kann die Interaktionshistorie und Attribute analysieren und die Liste für gezielte Kampagnen segmentieren

Mit dem Drip Campaign Builder können Sie mehrstufige E-Mail-Sequenzen erstellen, um Ihre Leads zu pflegen und sie weiter im Trichter voranzubringen Schauen Sie sich die gesamte ClickUp AI-Bibliothek für KI-Agenten an, um zu sehen, welche weiteren Aufgaben Sie an Ihren KI-Teamkollegen auslagern können.

Erfahren Sie noch heute, wie Sie Ihren ersten Super-Agenten erstellen:

2. Vorlage für die Vertriebspipeline von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Deal-Phasen und erkennen Sie Engpässe schnell mit der Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp

Ohne eine klare Ansicht Ihres Vertriebsprozesses ist es unmöglich zu erkennen, wo Leads stecken bleiben. Leads können sich in einer Phase stapeln, während eine andere leer bleibt. Und ohne eine visuelle Darstellung können Sie nur raten, wo die Engpässe liegen.

Verschaffen Sie sich mit der Sales-Pipeline-Vorlage von ClickUp den nötigen Überblick. Sie wurde für Teams entwickelt, die den Fortschritt von Leads auf einen Blick erkennen und schnell feststellen möchten, wo Geschäfte ins Stocken geraten.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ziehen Sie Leads per Drag & Drop in der ClickUp-Board-Ansicht von einer Phase zur nächsten, um das Pipeline-Management intuitiv und effizient zu gestalten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status wie „Neuer Lead“, „MQL“, „SQL“ und „Opportunity“, um zu sehen, wie viele Leads sich in jeder Qualifizierungskategorie befinden

Nutzen Sie ClickUp-Abhängigkeiten , um sicherzustellen, dass wichtige Qualifizierungsschritte in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden, z. B. indem Sie verhindern, dass eine Aufgabe für ein Erstgespräch fertiggestellt wird, bevor die QualifizierungsCheckliste abgearbeitet ist

✅ Ideal für: SDR-Manager, die die Phasen der Lead-Qualifizierung überwachen.

📮ClickUp Insight: 16 % der Berufstätigen möchten ein kleines Geschäft als Teil ihres Portfolios führen, aber nur 7 % tun dies derzeit. Die Angst, alles alleine zu erledigen, ist einer der vielen Gründe, warum Menschen oft zögern. Wenn Sie ein Einzelunternehmer sind, fungiert ClickUp Brain MAX als Ihr Geschäftspartner. Beauftragen Sie es damit, Vertriebs-Leads zu priorisieren, Kontakt-E-Mails zu entwerfen oder die Nachverfolgung des Lagerbestands durchzuführen – während Ihre KI-Agenten die Routineaufgaben übernehmen. Jede Aufgabe, von der Vermarktung Ihrer Dienstleistungen bis zur Auftragsabwicklung, lässt sich über KI-gestützte Workflows verwalten – so können Sie sich ganz auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren, statt es nur zu verwalten.

3. Schnellstart: Vorlage für Vertrieb und CRM von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Schnellstart-Vorlage „Vertrieb und CRM“ von ClickUp sind Sie im Handumdrehen startklar.

Ein CRM- und Lead-Scoring-System von Grund auf neu aufzubauen, kann eine große Herausforderung sein, insbesondere für kleine Teams oder solche, die noch keine Erfahrung damit haben. Die Komplexität der Konfiguration von benutzerdefinierten Feldern, Pipelines und Automatisierungen kann zu Verzögerungen führen und Ihr Team dazu zwingen, sich zu lange auf ineffiziente manuelle Methoden zu verlassen.

Mit der Schnellstart-Vorlage „Vertrieb & CRM“ von ClickUp kann Ihr Team innerhalb weniger Minuten mit der Verwaltung und Bewertung von Leads beginnen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vorkonfigurierte Felder für grundlegende Lead-Daten und das Scoring, damit Sie sofort mit der Eingabe und Priorisierung von Leads beginnen können

Vermeiden Sie die Entscheidungsunfähigkeit, die durch benutzerdefinierte Anpassungen entstehen kann. Diese Vorlage bietet eine einfache, effektive Struktur, die sofort einsatzbereit ist.

Mit komplexeren Bewertungskriterien, Automatisierungen und Integrationen, wenn Ihr Team und Ihre Prozesse reifer werden

✅ Ideal für: Kleine Vertriebsteams, die zum ersten Mal ein Lead-Scoring-System einrichten.

🧠 Wissenswertes: Eines der am häufigsten verwendeten Vertriebskonzepte, SPIN Selling, wurde auf der Grundlage von Untersuchungen von 35.000 Verkaufsgesprächen entwickelt. Die Methode lautet wörtlich: „Verkaufen, aber evidenzbasiert.“

💡 Profi-Tipp: ClickUp-Automatisierungen können das CRM-Management und die Nachverfolgung von Leads beschleunigen, indem sie manuelle Schritte wie Aktualisierungen des Status, Übergaben zwischen Listen und Erinnerungen für Folgeaktionen überflüssig machen. Anstatt dass sich jemand merken muss, „wenn X passiert, dann Y tun“, wenden Automatisierungen diese Regeln konsequent an. Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben, Benachrichtigungen und Workflows mit ClickUp Automatisierungen Nutzen Sie sie, um: Leiten Sie Leads automatisch durch Ihre Pipeline, indem Sie den Status von Aufgaben automatisch aktualisieren

Standardisieren Sie die Nachverfolgung, damit nichts unter den Tisch fällt

Informieren Sie relevante Stakeholder über vielversprechende Leads oder alles, was sofortiges Handeln erfordert

4. Vorlage für Vertriebs-KPIs von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Vertriebs-KPIs, um Ihr Lead-Scoring-Modell mit der Vertriebs-KPI-Vorlage von ClickUp zu validieren

Sie haben ein Lead-Scoring-Modell eingeführt, aber woher wissen Sie, ob es funktioniert?

Die Sales-KPI-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, die Vertriebs-KPIs zu verfolgen, die Sie zur Bewertung eines Lead-Scoring-Modells verwenden, darunter Angebotsaktivitäten, Umsatzsignale und Upselling-Leistung. Jeder KPI ist als ClickUp Aufgabe eingerichtet und verfügt über benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Sie sind für Teams konzipiert, die die Effektivität ihres Lead-Scoring messen und direkt mit der Vertriebsleistung verknüpfen müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie ClickUp-Dashboard-Widgets, um eine Übersicht über Ihre wichtigsten Vertriebsmetriken zu erhalten, wie z. B. die Konversionsrate von Leads zu Opportunities, die Länge des Verkaufszyklus und die Abschlussquote.

Verfolgen Sie die Konversionsraten von Leads aus verschiedenen Bewertungsstufen. Wenn Ihre „heißen“ Leads keine höhere Konversionsrate aufweisen als „kalte“ Leads, wissen Sie, dass es Zeit ist, Ihr Modell anzupassen.

Nutzen Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung der Größe der Leads auf verschiedenen Bewertungsstufen, um zu verstehen, welche Kriterien den höchsten Wert der Kunden vorhersagen

✅ Ideal für: Vertriebsleiter, die wöchentliche KPI-Überprüfungen durchführen, die an die Pipeline- und Umsatzentwicklung gekoppelt sind.

5. Vorlage für einen Leitfaden zur Vertriebsstrategie von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Vorlage „Sales Strategy Guide“ von ClickUp ein Vertriebshandbuch mit verknüpften Strategien und Aufgaben.

Die Vorlage „Sales Strategy Guide“ von ClickUp ist ein dokumentbasiertes Handbuch zur Erstellung einer Vertriebsstrategie für Ihr Team.

Und da die Vorlage in ClickUp Docs erstellt wurde, können Sie Strategie und Umsetzung im selben Arbeitsbereich miteinander verknüpfen. Fügen Sie Unterseiten für Segmente oder Regionen hinzu und verknüpfen Sie relevante ClickUp-Aufgaben innerhalb des Dokuments, während sich Ihre Strategie weiterentwickelt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Aktualisieren Sie das Dokument, sobald Sie wissen, was funktioniert – mit Versionsverlauf und gemeinsamer Bearbeitung

Erstellen Sie Ihre Strategie mit speziellen Seiten für Inbound- und Outbound-Maßnahmen, Kernelementen, einem 7-stufigen Erstellungsprozess und Best Practices

Nutzen Sie die zugewiesenen Kommentare in ClickUp , um Rückmeldungen aus Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung genau in dem Bereich zu sammeln, auf den sie sich beziehen

✅ Ideal für: Vertriebsleiter und RevOps-Verantwortliche, die einen wiederholbaren Vertriebsprozess aufbauen und diesen in einem wachsenden Team einführen möchten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain, um das Erstellen von Strategien zu beschleunigen, wenn die Seite voller Ideen ist, aber noch nichts strukturiert wirkt. Es kann Ihnen helfen, Notizen zusammenzufassen, Abschnitte zu präzisieren und Entscheidungen in Ihrem Dokument in nächste Schritte umzuwandeln – alles innerhalb des gleichen ClickUp-Workspaces. Das nenne ich Konvergenz! Fassen Sie strategische Notizen zusammen und setzen Sie Entscheidungen mit ClickUp Brain in konkrete Schritte um

6. Vorlage für Balanced Scorecards von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie mehrdimensionales Lead-Scoring auf einem Whiteboard mit der Balanced-Scorecard-Vorlage von ClickUp

Ein einfaches, eindimensionales Punktesystem ist manchmal zu unflexibel. Es spiegelt möglicherweise nicht die Nuancen eines Leads wider, der zwar demografisch perfekt passt, aber ein geringes Engagement zeigt – oder umgekehrt.

Visualisieren Sie mehrere Bewertungsdimensionen mit der Balanced-Scorecard-Vorlage von ClickUp. Sie stellt Ihre Bewertungslogik auf einem einzigen ClickUp-Whiteboard dar, wobei Vision & Strategie im Mittelpunkt steht und vier Scorecard-Blöcke darum herum angeordnet sind: Kunde, Finanzen, Interne Prozesse und Lernen & Wachstum.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Passen Sie die vier Quadranten der Vorlage an, um verschiedene Bewertungsdimensionen darzustellen, wie z. B. demografische Eignung, Interaktionsgrad, Kaufabsicht und Budgetbefugnis.

Legen Sie die Metriken fest, die Ihre Bewertung untermauern – MQL→SQL-Konversion, Disqualifizierungsrate, erstellte Pipeline, Gewinnquote und Speed-to-Lead

Verbinden Sie Ihre Scorecard mit ClickUp-Dashboards, um eine Ansicht zu erhalten, wie sich Ihre Leads auf die verschiedenen Quadranten verteilen

✅ Ideal für: Demand-Gen-Teams, die auf visuelle Weise nachweisen möchten, ob ihr Lead-Scoring-Modell die Qualität der Pipeline verbessert.

👀 Wussten Sie schon? Die berühmten 4 Ps (Produkt, Preis, Platzierung, Aktion) wurden 1960 vom Marketingprofessor E. Jerome McCarthy eingeführt.

7. HubSpot-Vorlage für das Lead-Scoring

via HubSpot

Für Teams, die bereits in das HubSpot-Ökosystem eingebunden sind, kann die Erstellung eines Bewertungsmodells in einem externen Tool unkoordiniert wirken.

In diesem Fall benötigen Sie die Lead-Scoring-Vorlage von HubSpot. Sie bietet ein strukturiertes Offline-Tool zur Planung Ihres Scoring-Modells, bevor Sie es direkt in HubSpot CRM implementieren.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die herunterladbaren Arbeitsblätter führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Festlegung Ihrer Bewertungskriterien und der Gewichtung

Nutzen Sie den beiliegenden Rechner, um verschiedene Bewertungsszenarien zu testen und zu sehen, wie sich verschiedene Kombinationen von Attributen und Verhaltensweisen auf die Endbewertung eines Leads auswirken.

Die in den Arbeitsblättern verwendete Logik und Terminologie erfolgt in der Synchronisierung mit den nativen Lead-Scoring-Features von HubSpot.

✅ Ideal für: HubSpot-Administratoren, die Lead-Scoring-Regeln erstellen oder überarbeiten.

8. Lead-Scoring-Vorlage von Demand Metric

via Demand Metric

Manchmal braucht man einfach nur ein einfaches, plattformunabhängiges tool, um den Lead-Scoring-Prozess in Gang zu bringen.

Holen Sie sich mit der Lead-Scoring-Vorlage von Demand Metric eine klassische, auf Tabellenkalkulationen basierende Lösung, die sich perfekt für plattformunabhängige Anforderungen eignet. Sie bietet ein einsatzbereites Framework im vertrauten Excel- oder Google Tabellen-Format.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vordefinierte Bewertungskategorien für demografische, firmografische und verhaltensbezogene Kriterien, damit Sie nicht bei Null anfangen müssen

Passen Sie die Werte für jedes Kriterium und die Gewichtung an Ihre spezifischen geschäftlichen Anforderungen an

Da es sich um eine einfache Tabelle handelt, können Sie die Daten exportieren und mit praktisch jeder CRM- oder Plattform für Marketing-Automatisierung verwenden.

✅ Ideal für: Marketing-Ops-Manager, die eine CRM-unabhängige Lead-Scoring-Tabelle benötigen.

💡 Profi-Tipp: Vergeben Sie großzügig Minuspunkte für eindeutige Ausschlusskriterien, wie E-Mail-Domains von Studenten oder Abmeldungen. Ziehen Sie sofort 50 bis 100 Punkte ab, anstatt nur kleine Abzüge vorzunehmen – Sie möchten, dass diese Leads schnell aus Ihrer Pipeline ausscheiden und nicht als Kontakte mit mittlerer Priorität verbleiben.

9. Automatisierte Lead-Scoring-Tabelle von Belkins

via Belkins

Einfache Tabellenkalkulationen sind zwar flexibel, erfordern aber auch einen vollständigen manuellen Aufwand. Die ständige manuelle Aktualisierung der Bewertungen ist zeitaufwändig und mit vielen Fehlern behaftet, was den eigentlichen Zweck eines Bewertungssystems zunichte macht.

Nutzen Sie die Einfachheit einer Tabellenkalkulation mit automatisierten Berechnungen mithilfe der Vorlage „Automated Lead Scoring Spreadsheet“ von Belkins. Es handelt sich um eine Google Tabellen-Vorlage mit integrierten Formeln, die die Berechnung der Bewertungen für Sie übernimmt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vordefinierte Formeln berechnen automatisch die Bewertung eines Leads, sobald Sie dessen Daten eingeben.

Fügen Sie Spalten mit Kriterien hinzu, entfernen Sie sie oder ändern Sie sie, um sie an Ihr individuelles Bewertungsmodell anzupassen.

Da es sich um eine Google-Tabelle handelt, ist sie für jeden mit einem Google-Konto leicht zugänglich und kann mit Ihrem Team freigegeben und gemeinsam bearbeitet werden.

✅ Ideal für: Vertriebsleiter und RevOps-Verantwortliche, die einen wiederholbaren Vertriebsprozess aufbauen und diesen in einem wachsenden Team einführen möchten.

10. Matrix zur Qualifizierung von Vertriebs-Leads von Vorlagen von Template.net

Numerische Bewertungen sind nicht immer die intuitivste Methode, um die Priorität von Leads zu vermitteln, insbesondere in schnelllebigen Vertriebsmeetings. Ein Lead mit einer Bewertung von 78 unterscheidet sich möglicherweise kaum von einem mit einer Bewertung von 81, selbst wenn dies Ihr SQL-Schwellenwert ist.

Mit der Vorlage „Sales Lead Qualification Matrix“ von Template.net erhalten Sie eine einfache, visuelle Alternative zum punktebasierten Scoring. Sie eignet sich ideal für Teams, die bei der Lead-Qualifizierung einen quadrantenbasierten Ansatz bevorzugen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zweiachsige Matrix zur Darstellung von Leads anhand ihrer Eignung (z. B. wie gut sie zu Ihrem ICP passen) und ihres Interesses (z. B. ihrer Interaktion)

Sortieren Sie potenzielle Kunden in klare Stufen der Priorität ein: hohe Übereinstimmung/hohes Interesse (höchste Priorität), hohe Übereinstimmung/geringes Interesse (pflegen), geringe Übereinstimmung/hohes Interesse (beobachten) und geringe Übereinstimmung/geringes Interesse (ausschließen)

Nutzen Sie den integrierten Bereich für Diagramme, um Ihre Leads mit höchster Priorität bei StandUp-Meetings oder Pipeline-Überprüfungen hervorzuheben.

✅ Ideal für: Vertriebsleiter, die wöchentliche Pipeline-Überprüfungen durchführen und eine visuelle Matrix im Tabellenformat benötigen.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie Ihre Lead-Management- und Vertriebsprozesse immer noch auf die altmodische Art durch? Dieses Video zeigt Ihnen 4 einfache Möglichkeiten, wie Sie diese mit KI optimieren können!

Beginnen Sie mit ClickUp schneller mit dem Lead-Scoring

Natürlich spielen Bewertungskriterien und Gewichtung eine Rolle, wenn Sie sich für eine Vorlage für das Lead-Scoring entscheiden. Aber wie diese Bewertung in konkrete Folgeaktivitäten umgesetzt wird, ist entscheidend für Ihre Pipeline.

Mit ClickUp bleiben Lead-Scores direkt mit der Umsetzung verknüpft. Sobald ein Lead den richtigen Schwellenwert erreicht, können Sie ihn an den richtigen Eigentümer weiterleiten, den nächsten Schritt auslösen und jeden Kontaktpunkt mit demselben Datensatz verknüpfen – alles innerhalb Ihres Workspaces.

Anstatt das Scoring an einer Stelle und die Nachverfolgung an einer anderen zu verwalten, bleibt alles miteinander verbunden – von der ersten Erfassung über die nächste Maßnahme bis hin zum Fortschritt in der Pipeline.

Gehen Sie über statisches Lead-Scoring hinaus und führen Sie ein System ein, das Ihr Team tatsächlich umsetzen kann.

Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

Eine Vorlage ist ein leerer Entwurf mit vordefinierten Feldern und Kategorien. Ein Modell ist das vollständig aufgebaute System, das an Ihre spezifischen Kriterien, Punktwerte und Schwellenwerte angepasst ist, die Ihr Geschäft widerspiegeln.

Am besten analysieren Sie Daten aus Ihren bereits abgeschlossenen Geschäften, um gemeinsame demografische und firmografische Merkmale zu identifizieren. Anschließend ordnen Sie diese erfolgreichen Attribute den Kriterien in Ihrer Vorlage zu und weisen denjenigen, die am stärksten mit einem Erfolg beim Verkauf korrelieren, höhere Werte zu.

Tabellenkalkulationen eignen sich hervorragend für kleine Teams oder für erste Experimente zum Lead-Scoring. Wenn jedoch Ihr Lead-Volumen und die Größe Ihres Teams wachsen, wird ein CRM-basiertes System unerlässlich, um Score-Aktualisierungen in Echtzeit zu automatisieren und Ihren Prozess zu skalieren, ohne in manueller Dateneingabe zu versinken.

Sie sollten Ihr Scoring-Modell mindestens einmal pro Quartal überprüfen. Noch wichtiger ist es, eine Überprüfung zu planen, sobald Sie einen Rückgang der Konversionsqualität Ihrer Leads mit hoher Punktzahl feststellen oder sich die Markteinführungsstrategie Ihres Unternehmens ändert.