Die 10 besten Tools für Projektmanagement für Autoren für 2026

Heutzutage kann ein einzelner Artikel Recherchen über fünf Registerkarten hinweg, Interviews über Zoom, zur Überprüfung freigegebene Entwürfe, SEO-Bearbeitungen, die Abstimmung des Designs, Freigaben durch den Client und die Nachverfolgung der Leistung umfassen.

Und genau da fangen die Probleme an.

Sie erstellen Entwürfe in einem tool, führen die Nachverfolgung von Aufgaben in einem anderen durch und sammeln Ideen in einem dritten. Das eigentliche Schreiben wird zum einfachen Teil, aber das Management des Ganzen wird zur eigentlichen Arbeit.

Beim Projektmanagement für Autoren dreht sich alles um Klarheit. Manche Tools sind für visuelle Planer konzipiert, andere eignen sich besser für umfangreiche Manuskripte, während wieder andere in kollaborativen Redaktionsteams ihre Stärken ausspielen.

In diesem Leitfaden haben wir die 10 besten Tools für Projektmanagement für Autoren zusammengestellt, damit du weniger Zeit mit der Organisation deiner Arbeit und mehr Zeit mit dem eigentlichen Schreiben verbringen kannst. ✍️

Hier ist eine Tabelle, in der alle Tools für das Projektmanagement für Autoren aus diesem Blog verglichen werden. 📊

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp All-in-One-Wissens- und Aufgabenmanagement mit KI-gestützter Automatisierung und toolübergreifenden Workflows für Einzelautoren, kleine Teams und Unternehmen, die Projekte, Tickets und Dokumente koordinieren Eine einzige Plattform mit Aufgaben, Listen, Dokumenten und Zielen, ClickUp Brain, mehreren KI-Modellen, Zeitmanagement und benutzerdefinierten Automatisierungen Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Notion Erstellen Sie einen anpassbaren Schreib-Workspace mit integrierter KI für Autoren, die einen vollständig anpassbaren Workspace von Grund auf neu aufbauen möchten Datenbankansichten (Tabelle, Board, Zeitleiste, Kalender), Synchronisierung der Blöcke, Notion AI-Schreibassistent, KI-Besprechungsnotizen mit Aktionspunkten, damit Sie den Überblick behalten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Scrivener Verwaltung umfangreicher Manuskripte vom Entwurf bis zum Export für Romanautoren, die komplexe, mehrteilige Manuskripte strukturieren Manuskriptorganisation im Ordner-Stil, Pinnwand mit virtuellen Karteikarten, Outliner mit Umstrukturierung per Drag-and-Drop, geteilte Ansicht für die Recherche Bezahlte Pläne beginnen bei 23,99 $/Monat pro Benutzer Trello Visuelle Schreib-Workflows im Kanban-Stil für Autoren, die visuell denken und Workflows im Kanban-Stil bevorzugen Visuelle Kanban-Boards, Butler-Automatisierung (Regeln & Befehle), Power-Ups für erweiterte Funktionen, Kalender- und Planeransicht Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer Google Workspace Gemeinsames Schreiben und redaktionelle Abläufe in der Cloud für verteilte Redaktionsteams, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit benötigen Echtzeit-Zusammenarbeit in Google Docs (Vorschlagsmodus & Versionsverlauf), Gemini KI in Docs/Gmail/Drive, Google Drive Cloud-Speicher Der kostenpflichtige Plan beginnt bei 5,60 $ pro Monat und Benutzer Asana Strukturierte redaktionelle Workflows mit Aufgabenabhängigkeiten für Redakteure und Projektmanager, die mehrstufige Veröffentlichungsworkflows betreuen Aufgabenabhängigkeiten für strukturierte Workflows, benutzerdefinierte Felder zur redaktionellen Nachverfolgung, Workflow-Generator und Automatisierung der Regeln, Workload-Ansichten und Ansichten für Ressourcenmanagement Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 30,49 $ pro Monat und Benutzer Airtable Aufbau datengesteuerter Inhalte ohne Code für Betriebsteams, die strukturierte redaktionelle Datenbanken verwalten Relationale Datenbanken mit verknüpften Datensätzen, Auslöser-Automatisierungen, Airtable-KI-Felder und -Agenten, anpassbare Erfassungsformulare mit Weiterleitungslogik Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer Monday.com Flexibles, visuelles Arbeitsmanagement mit integrierter KI für Manager, die Sichtbarkeit über die Workload und projektübergreifende Dashboards benötigen Visuelle Boards mit anpassbaren Workflows, KI-Blöcke (zusammenfassen, übersetzen, kategorisieren), Workdocs für die Zusammenarbeit in Echtzeit sowie Workload- und Ressourcenansichten in einer benutzerfreundlichen Oberfläche Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Milanote Visuelles Brainstorming und kreative Projektplanung für Geschichtenerzähler, die Charaktere und Handlungsstränge räumlich darstellen Unbegrenzte visuelle Boards, Web-Clipper zum sofortigen Festhalten von Inspirationen, Vorlagen für Entwürfe für Zeichen und Handlungsabläufe, Einbettung von Medien (Bilder, Videos, Links) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12,50 $/Monat pro Benutzer Evernote Aufbau eines durchsuchbaren „zweiten Gehirns“ für Autoren – für Fachleute, die Ideen schnell und geräteübergreifend festhalten möchten Notizbücher mit verschachtelten Stapeln und Tags, Web-Clipper zur Erfassung von Recherchen, integrierte Aufgaben in Notizen, Dokumentenscan mit OCR Bezahlte Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat pro Benutzer

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei Tools für Projektmanagement für Autoren achten?

Autoren durchlaufen verschiedene Phasen: Recherche, Gliederung, Entwurf, Überarbeitung, Veröffentlichung. Das bedeutet, dass das richtige Tool die Realitäten der redaktionellen Arbeit unterstützen muss. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die Sie bei der Auswahl eines kreativen Projektmanagement-Tools berücksichtigen sollten. 👇

Macht Termine sichtbar und überschaubar: Zeigt Fälligkeitsdaten, Zeitleisten und Meilenstein-Checkpoints über Zeigt Fälligkeitsdaten, Zeitleisten und Meilenstein-Checkpoints über den Redaktionskalender , die Zeitleiste oder Gantt-Ansichten an

Strukturen nach Schreibphasen: Unterteilt Projekte in klare Phasen wie Gliederung, Entwurf, Bearbeitung, Freigabe und Veröffentlichung, mit Nachverfolgung des Fortschritts

Zentralisiert die Zusammenarbeit und redaktionelles Feedback: Ermöglicht Inline-Kommentare, Thread-Diskussionen und das Freigeben von Entwürfen, sodass Überarbeitungen im Kontext erfolgen

Baut eine Verbindung zwischen Recherchen und Projekten auf: Speichert Notizen, Quellenlinks, Briefings und Referenzdateien zusammen mit dem entsprechenden Text, damit Sie nicht in separaten Ordnern und Apps suchen müssen

Führt eine übersichtliche Version-Historie: Führt die Nachverfolgung von Überarbeitungen durch und bewahrt frühere Entwürfe auf, sodass Änderungen dokumentiert, wiederherstellbar und leicht zu vergleichen sind

Bietet flexible Workflow-Ansichten: Wechselt zwischen Listen, Boards und Kalendern, je nachdem, ob Sie Inhalte planen, Bearbeitungen verwalten oder Fristen überprüfen

Unterstützt das Arbeiten von überall: Durch Echtzeit-Synchronisierung zwischen Desktop und Mobilgeräten können Autoren unterwegs Ideen festhalten, Aufgaben aktualisieren oder auf Feedback reagieren

📮 ClickUp Insight: Wussten Sie, dass 45 % der Menschen alle paar Minuten auf ihr Handy schauen – oft, um schnelle Antworten zu finden oder sich eine kurze Auszeit zu gönnen? Doch das ständige Überprüfen des Handys, wie zum Beispiel ein Blick auf E-Mails während des Verfassens eines Berichts, lenkt Ihre Aufmerksamkeit ab und beeinträchtigt konzentrierte Arbeit. 🖤 Hier kommt ClickUp Brain MAX ins Spiel. Als Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter ermöglicht Ihnen Brain MAX das Chatten, Planen, Erstellen von Aufgaben und die Suche in Apps von Drittanbietern, ohne dass Sie Ihren Workspace verlassen oder nach Ihrem Smartphone greifen müssen. Brauchen Sie einen kreativen Impuls? Verwenden Sie Ihre Stimme, um ein Haiku zu schreiben, Inhalte mit verschiedenen KI-Modellen zu generieren oder Aufgaben als Administrator zu erledigen – und gönnen Sie Ihren Augen (und Ihrer Konzentration) eine dringend benötigte Pause.

Das beste Projektmanagement für Autoren

Egal, ob Sie als Freiberufler im Alleingang mehrere Clients betreuen oder Teil eines dynamischen Redaktionsteams sind – diese Tools wurden entwickelt, um Klarheit, Sichtbarkeit und Dynamik in Ihren Schreib-Workflow zu bringen. 💁

1. ClickUp (Am besten geeignet für Autoren, die einen integrierten KI-Arbeitsbereich wünschen)

ClickUp für Projektmanagement-Teams ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, eine digitale Umgebung, die Aufgaben, Dokumente, Chat, Ziele, Dashboards und KI vereint.

Es beseitigt die Arbeitszersplitterung, was bedeutet, dass Sie nicht mehr in einer App Entwürfe erstellen, für die Nachverfolgung von Terminen in einer anderen App verantwortlich sind, Feedback per E-Mail verwalten und in einem dritten tool Brainstorming betreiben müssen. Alles befindet sich in einem einzigen Ökosystem, und die KI versteht alles.

So funktioniert das in der Praxis:

Organisieren Sie Ihre Inhalte mit ClickUp Docs

Betrachten Sie ClickUp Docs als Ihre zentrale Schreibplattform für Gliederungen, Entwürfe, Recherchen, Stilrichtlinien, Referenzmaterialien, Redaktionskalender und sogar Team-Feedback. Docs sind direkt mit Ihren Arbeitsabläufen verknüpft, sodass Sie ein Briefing mit einer ClickUp Aufgabe verknüpfen, eine Stilrichtlinie in einen Workflow einbetten oder Inhaltsverzeichnisse automatisch generieren können.

Strukturieren Sie Inhalte mit Überschriften, erstellen Sie Tabellen, binden Sie Medien ein, fügen Sie Code-Blöcke ein und organisieren Sie lange Entwürfe übersichtlich mit ClickUp Docs

Sie können beispielsweise ein Dokument mit dem Titel „Entwürfe für den wöchentlichen Newsletter“ erstellen und darin Recherche-Links, redaktionelle Notizen sowie @Erwähnungen für Teamkollegen einfügen. Sie können Aufgaben direkt in einem Dokument verknüpfen, Text in Aktionspunkte umwandeln und auch Fristen festlegen.

Beschleunigen Sie das Schreiben mit ClickUp Brain

Als Teil des ClickUp -Workflows für Wissensmanagement ist ClickUp Brain die kontextbezogene KI, die in Ihren Arbeitsbereich integriert ist, einschließlich Dokumente, Aufgaben, Kommentare und Chats. Das bedeutet, dass sie mit dem gesamten Kontext Ihrer Projekte arbeitet.

Für Autoren fungiert es sowohl als kreativer Partner als auch als Assistent für die Produktivität.

Sie können direkt in jedem Textfeld einen Entwurf erstellen. Für Blogbeiträge, Gliederungen, Landingpage-Texte, Social-Media-Threads und Video-Skripte geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein, und Brain erstellt einen Entwurf. Markieren Sie vorhandenen Text und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Verbessern Sie Ihr Schreiben

Rechtschreibung und Grammatik korrigieren

Verlängern oder verkürzen

Komplexe Inhalte vereinfachen

Schreiben Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben

Erstellen Sie Elemente aus einem Entwurf

In mehrere Sprachen übersetzen

Fragen Sie ClickUp Brain direkt in ClickUp-Dokumenten nach Zusammenfassungen, kreativen Vorschlägen und Aktionselementen

Wenn Sie aus einem Content-Briefing-Dokument Aktionspunkte generieren, wird dieses Briefing in eine strukturierte ClickUp Aufgabe umgewandelt. Sie können auch benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen oder /write-Slash-Befehle verwenden, um Inhalte schnell zu bearbeiten, umzuschreiben oder in einem bestimmten Ton (professionell, umgangssprachlich, humorvoll) zu erstellen und den Kreativitätsgrad anzupassen, je nachdem, ob Sie einen Bericht oder einen Blogbeitrag schreiben.

📌 Beispielaufgabe: Überarbeiten Sie diesen Absatz, damit er für unser Publikum ansprechender klingt, und schlagen Sie drei einprägsame Überschriften vor.

Eine Kurzanleitung für Erstbenutzer:

Erweitern Sie Ihre Recherche- und Produktivitätsmöglichkeiten mit ClickUp Brain MAX

Um KI-basiertes Schreiben über das Verfassen von Entwürfen hinaus zu nutzen und es in eine vollwertige Recherche-Engine zu verwandeln, verwenden Sie ClickUp Brain MAX, Ihren fortschrittlichen KI-Desktop-Begleiter. Es erweitert ClickUp Brain über die Schreibunterstützung hinaus und verwandelt es in eine leistungsstarke Recherche- und Produktivitäts-Engine.

Brain MAX bietet:

Umfassende Suche in Ihrem Workspace, verbundenen Apps und im Internet

Zugang zu Premium-KI-Modellen für differenzierteres Brainstorming und die Bearbeitung

Umgebungsbezogene, kontextbezogene Antworten zu Ihren Projekten und Dokumenten

Für Autoren ist dies ein leistungsstarkes Tool während der Recherchephase. Anstatt sich durch Ordner oder Registerkarten im Browser zu wühlen, können Sie Brain MAX bitten, relevante Notizen anzuzeigen, vergangenes Kundenfeedback zusammenzufassen oder sofort verwandte Entwürfe zu finden.

Diktieren Sie Ihre Ideen, erstellen Sie schneller erste Entwürfe und lassen Sie jedes Wort automatisch mit ClickUp Talk to Text als Text transkribieren

Und wenn Sie schneller denken, als Sie tippen können, können Sie Ihre Ideen mit ClickUp Talk to Text direkt in Dokumente oder Aufgaben diktieren. Das Tool wandelt Ihre Sprache automatisch in strukturierten Text um, den Sie sofort mit ClickUp Brain bearbeiten können.

Die besten Features von ClickUp

Optimieren Sie die Erstellung von Inhalten: Verwenden Sie vorgefertigte Verwenden Sie vorgefertigte ClickUp-Vorlagen oder erstellen Sie eigene für Artikel, Blogbeiträge, Redaktionskalender oder Veröffentlichungs-Checklisten, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

Automatisieren Sie wiederholende Schritte: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen , um Entwürfe zur Überprüfung weiterzuleiten, Editors zu benachrichtigen, wenn ein Entwurf fertig ist, oder andere Routineaufgaben als Auslöser zu nutzen.

Ideen festhalten und organisieren: Notieren Sie Recherchen, Inspirationen oder spontane Ideen jederzeit mit Notieren Sie Recherchen, Inspirationen oder spontane Ideen jederzeit mit dem ClickUp-Notepad und verknüpfen Sie sie mit Aufgaben, Dokumenten oder Projekten, um Ihren Workflow strukturiert und übersichtlich zu halten.

Visualisieren Sie Ihren kreativen Prozess und planen Sie Projektinhalte: Entwickeln Sie Handlungsstränge, organisieren Sie Recherchen, skizzieren Sie Handlungsbögen und wandeln Sie mit Entwickeln Sie Handlungsstränge, organisieren Sie Recherchen, skizzieren Sie Handlungsbögen und wandeln Sie mit ClickUp Whiteboards Formen oder Notizen sofort in Schreibaufgaben oder Dokumente um.

Verfolgen Sie Schreib-KPIs: Visualisieren Sie Termine, den Fortschritt bei der Erstellung von Inhalten, Überprüfungszyklen, den Zeitaufwand und die Workload des Teams auf einen Blick, um Ihre Ziele mit benutzerdefinierten Visualisieren Sie Termine, den Fortschritt bei der Erstellung von Inhalten, Überprüfungszyklen, den Zeitaufwand und die Workload des Teams auf einen Blick, um Ihre Ziele mit benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards zu verfolgen.

Gestalten Sie Ihre Arbeit ganz nach Ihren Vorstellungen: Wechseln Sie zwischen Ihrem Content-Kalender , Kanban-Boards, Zeitleisten, Tabellen, Gantt-Diagrammen und mehr, um mit ClickUp Views einen Überblick über Ihre redaktionelle Pipeline zu erhalten.

Limitierungen von ClickUp

Bei so vielen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können sich neue Benutzer anfangs überfordert fühlen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Rezension sagt alles:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Kein Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Apps mehr. Es bietet im Vergleich zu anderer Software eine unvergleichliche Anzahl an Features. Außerdem lässt es sich dank Funktionen wie mehreren Ansichten, mit denen ich Projekte genau nach meinen Bedürfnissen einrichten kann, Dashboards, die mir einen klaren Überblick über Berichte und Statistiken verschaffen, und Automatisierungen, die mir durch die Übernahme sich wiederholender Aufgaben Stunden an Zeit sparen, hervorragend an jeden Workflow anpassen.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Kein Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Apps mehr. Es bietet im Vergleich zu anderer Software eine unvergleichliche Anzahl an Features. Außerdem lässt es sich dank Funktionen wie mehreren Ansichten, mit denen ich Projekte genau nach meinen Bedürfnissen einrichten kann, Dashboards, die mir einen klaren Überblick über Berichte und Statistiken verschaffen, und Automatisierungen, die mir durch die Übernahme sich wiederholender Aufgaben Stunden an Zeit sparen, hervorragend an jeden Workflow anpassen.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Automatisieren Sie Ihren Schreib-Workflow mit ClickUp Super Agents. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die lediglich reagieren, planen diese KI-Teamkollegen, gliedern die Arbeit auf, setzen sie um und halten Sie über den Fortschritt der Projekte auf dem Laufenden. Sie vereinen Kontext, mehrstufiges Denken und Gedächtnis, um ganze Workflows zu übernehmen – vom Verfassen von Inhalten bis zur Zuweisung von Aufgaben. Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben, damit Sie sich mit ClickUp Super Agents ganz auf das Schreiben konzentrieren können Nutzen Sie sie, um: Verwandeln Sie kurze Notizen automatisch in strukturierte Inhaltsgliederungen

Stellen Sie sicher, dass Sie Termine einhalten, und senden Sie vor RedaktionsMeetings Statusberichte

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus vergangenen Kampagnen und erstellen Sie Leistungsübersichten Sie können beispielsweise einem Super-Agenten das Ziel „Wöchentlichen redaktionellen Fortschrittsbericht erstellen“ zuweisen, woraufhin dieser die Aktivitäten scannt, überfällige Beiträge erkennt, Zusammenfassungen entwirft, Folgeaufgaben erstellt und einen Bericht liefert. Erstellen Sie Ihren ersten Agenten:

2. Notion (Am besten geeignet für die Erstellung eines anpassbaren Workspaces für Autoren mit integrierter KI)

via Notion

Notion vereint Ihre Schreibprojekte, Recherchen, Redaktionskalender und Dokumentationen in einem flexiblen Workspace. Es ermöglicht Ihnen, alles innerhalb von Seiten zu erstellen, die Text, Datenbanken, Kanban-Boards, Tabellen, Zeitleisten und Einbettungen enthalten können.

Darüber hinaus können Notion KI und der Notion Agent Ihre Seiten, PDFs und verbundenen Dokumentations-Tools durchsuchen, um sofort den Kontext anzuzeigen. Das bedeutet, dass Autoren unübersichtliche Meeting-Protokolle in strukturierte Gliederungen umwandeln, erste Entwürfe auf der Grundlage gespeicherter Markenrichtlinien erstellen oder Forschungsnotizen in veröffentlichungsfertige Zusammenfassungen umwandeln können.

Sie können sich auch auf KI Meeting Notes verlassen, um Meetings festzuhalten und automatisch Aktionselemente zu extrahieren – besonders nützlich bei der Koordination von Mitwirkenden, Editors und Stakeholdern projektübergreifend.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie strukturierte Inhalte-Pipelines mithilfe von Datenbankansichten (Tabelle, Board, Zeitleiste, Kalender)

Sorgen Sie mit Synced Blocks für einheitliche Informationen auf allen Seiten

Erstellen Sie Entwürfe, Zusammenfassungen und Überarbeitungen mit dem Notion KI Writing Assistant

Steuern Sie den Zugriff mit erweiterten Berechtigungs- und Überprüfungs-Einstellungen

Limitierungen von Notion

Die Struktur des Workspace kann aufgrund fehlender traditioneller Ordner-Hierarchie unübersichtlich wirken

Im Vergleich zu speziellen Marketing-Projektmanagement-Tools nur begrenzte native Automatisierungsmöglichkeiten

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein Kunde hat Folgendes angemerkt:

Jede Notion-Seite fühlt sich an wie eine leere Leinwand, die Sie in die Form bringen können, die Ihnen am besten entspricht. Manche Seiten werden zu Diagrammen, andere sind Listen, und wieder andere sind Arbeitsdokumente, die von verschiedenen Personen gemeinsam freigegeben werden. Diese Flexibilität ist ein großes Plus, und es ist für fast jeden einfach, sich damit vertraut zu machen und es sofort zu nutzen… Das Fehlen einer Ordnerstruktur und die allgemeine Organisation sind wirklich frustrierend. Wenn ich zwei miteinander verbundene Dokumente habe, möchte ich sie in einem Ordner ablegen können, ohne dass sich dadurch die Darstellung dieser Dokumente für andere ändert…

Jede Notion-Seite fühlt sich an wie eine leere Leinwand, die Sie in die Form bringen können, die Ihnen am besten entspricht. Manche Seiten werden zu Diagrammen, andere sind Listen, und wieder andere sind Arbeitsdokumente, die von verschiedenen Personen freigegeben werden. Diese Flexibilität ist ein großes Plus, und es ist für fast jeden einfach, sich damit vertraut zu machen und es sofort zu nutzen… Das Fehlen einer Ordnerstruktur und die allgemeine Organisation sind wirklich frustrierend. Wenn ich zwei miteinander verbundene Dokumente habe, möchte ich sie in einem Ordner ablegen können, ohne dass sich dadurch die Darstellung dieser Dokumente für andere ändert…

Wenn Sie technischer Redakteur sind, ist dies genau das Richtige für Sie!

3. Scrivener (Am besten geeignet für die Verwaltung langer Manuskripte vom Entwurf bis zum Export)

via Scrivener

Scrivener wurde speziell für umfangreiche Schreibprojekte entwickelt, die sich nicht nahtlos in ein einziges Dokument einfügen lassen. Anstatt Sie zu zwingen, durch Hunderte von Seiten zu scrollen, können Sie Ihr Manuskript in kleine, verschiebbare Abschnitte innerhalb einer „Seitenleiste im Ordner-Stil“ unterteilen. Sie können Szenen in beliebiger Reihenfolge entwerfen, unfertige Ideen in separaten Ordnern ablegen und ganze Kapitel per Drag & Drop neu anordnen.

Für Romanautoren, Verfasser von Sachbüchern und wissenschaftliche Verfasser macht dieses tool zum Verfassen von Inhalten die strukturelle Bearbeitung weitaus weniger mühsam als in einem herkömmlichen Textverarbeitungsprogramm.

Sie können den Editor teilen, um Referenzmaterial neben Ihrem Text anzuzeigen, was besonders für Journalisten, Biografen und Forscher nützlich ist, die während des Schreibens Fakten überprüfen. Wenn es an der Zeit ist, den Text zu freigeben, fasst Scrivener Ihre verstreuten Abschnitte zu einem übersichtlichen Manuskript zusammen, das für Word, PDF oder sogar Final Draft im Format bereitgestellt wird.

Die besten Features von Scrivener

Organisieren Sie Kapitel und Szenen visuell mithilfe der Pinnwand mit virtuellen Index-Karten

Strukturieren Sie ganze Manuskripte mit dem Outliner neu und verschieben Sie Ordner per Drag-and-Drop

Legen Sie Manuskript- und Zielsetzungen für Sitzungen mit Wort- und Zeichen-Einzelzielen fest

Verfolgen Sie die Entwurfsphasen mithilfe von benutzerdefinierten Metadaten, Beschreibungen und Statusmarkierungen

Limitierungen von Scrivener

Unzureichende Tools für die Zusammenarbeit beim teamorientierten Schreiben

Erfordert das Lesen von Anleitungen/Tutorials, um die Funktionen vollständig zu verstehen

Preise für Scrivener

iOS und iPadOS: 23,99 $

MacOS: 59,99 $

Windows: 59,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Scrivener

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scrivener?

Ein G2-Rezensent drückte es so aus:

Ich kümmere mich in der Regel um mehrere Schreib- und Organisationsaufgaben, und was ich an Scrivener am meisten schätze, ist, dass es meine Texte in einem einzigen tool strukturiert hält, vom ersten Entwurf bis zum fertigen Inhalt. Und dank seiner Flexibilität kann ich die Desktop-Version für anspruchsvollere Aufgaben nutzen und die mobile App, um unterwegs schnelle Anpassungen vorzunehmen oder Notizen zu machen. Zwar bietet es grundlegende tools zur Fehlererkennung, doch wäre die Integration eines fortschrittlicheren Echtzeit-Korrektursystems ein großer Schritt für alle, die ihre Texte innerhalb derselben Anwendung perfektionieren möchten.

Ich kümmere mich in der Regel um mehrere Schreib- und Organisationsaufgaben, und was ich an Scrivener am meisten schätze, ist, dass es meine Texte in einem einzigen tool strukturiert hält, vom ersten Entwurf bis zum fertigen Inhalt. Und dank seiner Flexibilität kann ich die Desktop-Version für anspruchsvollere Aufgaben nutzen und die mobile App, um unterwegs schnelle Anpassungen vorzunehmen oder Notizen zu machen.

Zwar bietet es grundlegende tools zur Fehlererkennung, doch wäre die Integration eines fortschrittlicheren Echtzeit-Korrektursystems ein großer Schritt für alle, die ihre Texte innerhalb derselben Anwendung perfektionieren möchten.

🧠 Wissenswertes: Die Keilschrift gilt als eines der frühesten, wenn nicht sogar als das früheste Schriftsystem und wurde im alten Mesopotamien (genauer gesagt in Sumer, im heutigen Irak) um 3400–3100 v. Chr. entwickelt. Sie wurde von Verwaltungsbeamten und Tempelbeamten geschaffen, um praktische, wirtschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen, wie zum Beispiel die Nachverfolgung von Handelsgeschäften, die Verwaltung von Getreide und die Bestandsaufnahme von Vieh.

4. Trello (Am besten geeignet für visuelle Schreib-Workflows im Kanban-Stil)

via Trello

Trello ist ein webbasiertes Kanban-Tool für das Projektmanagement, das sich besonders für Einsteiger eignet. Es wurde von Atlassian entwickelt und nutzt Boards, Listen und Karten, um die Arbeit visuell zu organisieren. Sie können ein Board für ein Projekt erstellen, es in Listen unterteilen (z. B. Ideen, Entwurf, Bearbeitung, Veröffentlicht) und Karten im Laufe des Fortschritts durch die verschiedenen Phasen verschieben. So lässt sich auf einen Blick genau erkennen, was gerade in der Pipeline ist.

Jede Karte kann Checklisten, Anhänge, Links, Kommentare und Fälligkeitstermine enthalten, was sie besonders praktisch für die Verwaltung von recherchierintensiven Texten macht. Autoren können Quellenlinks direkt in der entsprechenden Karte speichern, wichtige Notizen in der Beschreibung festhalten und die Nachverfolgung von Überarbeitungsrunden durchführen.

Trello unterstützt auch die Umwandlung von E-Mails und Slack-Nachrichten in Aufgaben, was hilfreich ist, wenn Auftragsdetails aus verstreuten Unterhaltungen stammen.

Die besten Features von Trello

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Butler Automatisierung (Regeln, Schaltflächen, Befehle)

Erweitern Sie die Funktionen mit Power-Ups für Kalender, benutzerdefinierte Felder und mehr

Planen Sie Termine zusammen mit Aufgaben mit Trello Planner (Kalender-Ansicht & Terminplanung)

Spiegeln Sie Aufgaben über mehrere Boards hinweg mithilfe von Card Mirroring

Limitierungen von Trello

Wird unübersichtlich und schwerer zu verwalten, je größer die Boards werden

Nicht ideal für komplexe oder vielschichtige Projekte

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Dieses Feedback stammt direkt von einem Benutzer:

Ich nutze gerne Trello für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement, da es mir hilft, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, und die Überprüfung vereinfacht. Mir gefallen die Workspaces und die Features der Zeiterfassung. Wir verwalten mehrere Projekte gleichzeitig, indem wir für jeden Client einen eigenen Workspace erstellen, und für verschiedene Aufgaben erstellen wir unterschiedliche Boards, um Alles einfach zu verwalten… Manchmal ist es schwierig, komplexe und langfristige Projekte zu verwalten. Bei komplexen Projekten wird es schwierig, Zeitleisten, Meilensteine und Aufgaben zu verwalten. Für mehrere Aufgaben müssen wir mehrere Boards erstellen, was zeitaufwändig ist.

Ich nutze gerne Trello für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement, da es mir hilft, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, und die Überprüfung vereinfacht. Mir gefallen die Workspaces und die Features der Zeiterfassung. Wir verwalten mehrere Projekte gleichzeitig, indem wir für jeden Client einen eigenen Workspace anlegen, und für verschiedene Aufgaben erstellen wir unterschiedliche Boards, um Alles einfach zu verwalten… Manchmal ist es schwierig, komplexe und langfristige Projekte zu verwalten. Bei komplexen Projekten wird es schwierig, Zeitleisten, Meilensteine und Aufgaben zu verwalten. Für mehrere Aufgaben müssen wir mehrere Boards erstellen, was zeitaufwändig ist.

🔍 Wussten Sie schon? Was wir heute als The Chicago Manual of Style kennen, wurde erstmals 1906 als einfaches Regelwerk für Typografie veröffentlicht und entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem der einflussreichsten Nachschlagewerke für Editors und Verfasser in den Vereinigten Staaten.

5. Google Workspace (Am besten geeignet für gemeinsames Schreiben und redaktionelle Aufgaben in der Cloud)

über Google Workspace

Google Workspace ist eine von Google entwickelte, cloudbasierte Suite für Produktivität und Kollaboration, die Kommunikation, Dokumentenerstellung, Speicher und Aufgabenverwaltung vereint. Sie umfasst Gmail, Kalender, Drive, Docs, Tabellen, Präsentationen, Meet, Chat und Aufgaben – allesamt darauf ausgelegt, in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Docs fungiert als zentrale Schreibumgebung und unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit, Kommentarfunktionen, den Vorschlagsmodus sowie die strukturierte Dokumenterstellung.

Gemini KI ist direkt in Gmail, Docs und Drive integriert, um lange E-Mail-Threads zusammenzufassen, strukturierte Entwürfe zu erstellen, Erkenntnisse aus Recherchedateien zu extrahieren und sogar Notizen zu Meetings in Meet zu machen. Da alles cloudbasiert ist, können Mitwirkende von überall aus gleichzeitig bearbeiten, was es für verteilte Redaktionsteams praktisch macht.

Die besten Features von Google Workspace

Erstellen und verfeinern Sie Inhalte gemeinsam mit Google Docs ( Vorschlagsmodus & Versionsverlauf )

Speichern und organisieren Sie Ihre Recherchen mit Sicherheit mit Google Drive (bis zu 5 TB pro Benutzer bei ausgewählten Plänen)

Erfassen Sie Meeting-Inhalte automatisch mit „ Notizen für mich erstellen “ in Google Meet

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus hochgeladenen Materialien mithilfe von NotebookLM mit zitatsgestützten Antworten

Limitierungen von Google Workspace

Nicht geeignet für die Bearbeitung großer Protokolldateien oder komplexer technischer Daten

Die Verwaltung von Drive-Berechtigungen in großem Umfang kann unübersichtlich werden

Preise für Google Workspace

Business Starter: 5,60 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 13,44 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 21,12 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 47.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Workspace?

Ein Benutzer fasste es so zusammen:

Was mir an Google Workspace am besten gefällt, ist, wie nahtlos es die Zusammenarbeit ermöglicht und dafür sorgt, dass Marketingkampagnen und Vertriebsinitiativen ohne Verzögerungen oder Verwirrung bei den Versionen voranschreiten. Von E-Mail und Kalender bis hin zu Dokumenten und Dateifreigaben befindet sich alles in einem vernetzten Ökosystem, was die Effizienz und Sichtbarkeit im gesamten Team erhöht. Für kleine Unternehmen bietet es Funktionen auf Unternehmensebene ohne unnötige Komplexität… Die Organisation muss bewusst und zielgerichtet erfolgen, um zu verhindern, dass die Dinge in ein kreatives Chaos ausarten. Allerdings gibt es nicht viele benutzerdefinierte Anpassungsoptionen, mit denen Sie das System ganz nach Ihren Wünschen einrichten können.

Was mir an Google Workspace am besten gefällt, ist, wie nahtlos es die Zusammenarbeit ermöglicht und dafür sorgt, dass Marketingkampagnen und Vertriebsinitiativen ohne Verzögerungen oder Versionsverwirrung voranschreiten. Von E-Mail und Kalender bis hin zu Dokumenten und Dateifreigaben befindet sich alles in einem vernetzten Ökosystem, was die Effizienz und Sichtbarkeit im gesamten Team erhöht. Für kleine Unternehmen bietet es Funktionen auf Enterprise-Niveau ohne unnötige Komplexität… Die Organisation muss bewusst und zielgerichtet erfolgen, um zu verhindern, dass die Dinge in ein kreatives Chaos ausarten. Allerdings gibt es nicht viele benutzerdefinierte Anpassungsoptionen, mit denen Sie das System ganz nach Ihren Wünschen einrichten können.

🧠 Wissenswertes: Der früheste namentlich bekannte Verfasser ist Enheduanna, eine mesopotamische Dichterin und Priesterin, die etwa 2285–2250 v. Chr. lebte und Hymnen und Gedichte verfasste, die die Geschichte überdauert haben.

6. Asana (Am besten geeignet für strukturierte redaktionelle Workflows mit Abhängigkeiten von Aufgaben)

via Asana

Eine weitere cloudbasierte Arbeitsmanagement-Plattform in dieser Liste ist Asana. Sie bietet Ihnen verschiedene Ansichten für Aufgaben: Listen, Kanban-Boards, Zeitleisten (im Gantt-Stil) oder Kalender, sodass Sie Projekte in dem Format verwalten können, das Ihrem Schreibprozess am besten entspricht.

Sie können einen Artikel in Unteraufgaben unterteilen (Gliederung, Entwurf, Bearbeitung, SEO-Prüfung, Veröffentlichung), jeden Schritt verschiedenen Mitwirkenden zuweisen und Abhängigkeiten festlegen, damit nichts weitergeht, bevor es fertig ist. Status-Updates halten die Beteiligten ohne zusätzliche Meetings auf dem Laufenden, und wiederholende Aufgaben erleichtern die Verwaltung von wöchentlichen Newslettern, monatlichen Berichten oder laufenden Blog-Projekten.

Die besten Features von Asana

Standardisieren Sie Workflows mit Benutzerdefinierten Feldern , darunter 17 Feldtypen in kostenpflichtigen Plänen

Automatisieren Sie sich wiederholende Schritte mit dem Workflow Builder und der Regelautomatisierung

Überwachen Sie die Kapazitäten mit Tools für Workload- und Ressourcenmanagement

Limitierungen von Asana

Erweiterte Features (Zeitleiste, Berichterstellung, Workload, Ziele, Automatisierung) sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Eine Aufgabe kann nicht mehreren Personen zugewiesen werden

Preise für Asana

Privat: Free-Plan

Starter : 13,49 $/Monat

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Hier ist eine ehrliche Bewertung von G2:

Ermöglicht es Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu konfigurieren und komplexe Workflows in Sekundenschnelle zu automatisieren, was Zeit spart. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche übersichtlich, gut strukturiert und ansprechend gestaltet, sodass Teams schnell und ohne große Einarbeitungszeit damit arbeiten können… Dieselbe Aufgabe kann nicht mehreren Personen zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit und die Teamkoordination erschwert. Außerdem kann die Struktur aus Aufgaben, Unteraufgaben und Projekten schnell unübersichtlich und chaotisch werden, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet wird.

Ermöglicht es Ihnen, sich wiederholende Aufgaben zu konfigurieren und komplexe Workflows in Sekundenschnelle zu automatisieren, was Zeit spart. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche übersichtlich, gut strukturiert und optisch ansprechend, sodass Teams schnell und ohne große Einarbeitungszeit damit arbeiten können… Dieselbe Aufgabe kann nicht mehreren Personen zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit und Teamkoordination erschwert. Außerdem kann die Struktur aus Aufgaben, Unteraufgaben und Projekten schnell unübersichtlich und chaotisch werden, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet wird.

🔍 Wussten Sie schon? Vor dem Druck half die Rubrikation – das Markieren von Überschriften und wichtigen Abschnitten mit roter Tinte – den Lesern, sich im Manuskript zurechtzufinden. Diese Tradition begann bereits im alten Ägypten, wo Schreiber wichtige Textstellen rot markierten.

7. Airtable (Am besten geeignet für die Erstellung datengesteuerter Systeme für den Inhalt ohne Code)

via Airtable

Airtable ist eine No-Code-App für das Aufgabenmanagement, die die Flexibilität einer Tabellenkalkulation mit der Struktur einer relationalen Datenbank verbindet. Damit können Sie benutzerdefinierte Apps erstellen, die Ideen, Briefings, Mitwirkende, Fristen, Assets und Leistungsdaten zentralisieren. Auf diese Weise können Sie eine lebendige Datenbank für den Inhalt aufbauen, in der jeder Artikel, jede Kampagne und jedes Asset strukturiert und durchsuchbar ist.

Was Airtable so nützlich macht, ist seine Fähigkeit, strukturierte Daten in voll funktionsfähige Workflows umzuwandeln. Sie können Erfassungsformulare für neue Inhaltsanfragen entwerfen, diese automatisch an den richtigen Editor weiterleiten und den Fortschritt über mehrere Ansichten hinweg verfolgen. Sie können sogar KI einbinden, um Briefings zusammenzufassen, Kampagnenideen zu generieren oder Feedback in großem Umfang zu analysieren.

Die besten Features von Airtable

Strukturieren Sie redaktionelle Daten mithilfe von relationalen Datenbanken mit verknüpften Datensätzen

Automatisieren Sie redaktionelle Workflows mit Auslösern und bedingten Automatisierungen

Erstellen Sie Zusammenfassungen und Erkenntnisse mit Airtable AI (Agenten und KI-Felder)

Sammeln Sie strukturierte Anfragen über anpassbare Formulare mit Routing Logic

Einschränkungen von Airtable

Feste Datensatzlimits pro Plan (z. B. 1.000 im Free-Plan, 50.000 im Team-Plan)

Das Setup für Formeln kann für Anfänger verwirrend sein

Preise für Airtable

Free

Team: 20 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 45 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airtable?

So sieht es ein Benutzer:

Als dienstleistungsorientiertes Start-up nutzen wir Airtable Maximum zur Verwaltung unseres Workflows und erledigen alle datenbezogenen Arbeiten für Bestände über diese Software. Dieses tool hilft uns dabei, sicherzustellen, dass alle Beschaffungskäufe unseres Geschäfts ordnungsgemäß und pünktlich erledigt werden und anhand der bereitgestellten Tabelle verwaltet werden. Einer der größten Kritikpunkte, den ich an der Airtable-Software habe, ist, dass ihre Benutzeroberfläche recht komplex ist und zudem nicht mit meinem Mobiltelefon kompatibel ist.

Als dienstleistungsorientiertes Start-up nutzen wir Airtable Maximum zur Verwaltung unseres Workflows und erledigen alle datenbezogenen Aufgaben für Bestände über diese Software. Dieses tool hilft uns dabei, sicherzustellen, dass alle Beschaffungskäufe unseres Geschäfts ordnungsgemäß und pünktlich erledigt werden und anhand der bereitgestellten Tabelle verwaltet werden. Einer der größten Kritikpunkte, den ich an der Airtable-Software habe, ist, dass ihre Benutzeroberfläche recht komplex ist und zudem nicht mit meinem Mobiltelefon kompatibel ist.

🧠 Wissenswertes: Viele berühmte Autoren vertrauten auf mechanische Schreibmaschinen; ein Beispiel ist Ernest Hemingway, der ganze Romane auf seiner Olivetti Lettera 22 schrieb und den bedächtigen Rhythmus und die Disziplin schätzte, die sie seiner Prosa verlieh.

8. Monday.com (Am besten geeignet für flexibles, visuelles Arbeitsmanagement mit integrierter KI)

Monday.com bietet Ihnen einen sehr visuellen Workspace, in dem Alles – Ideen, Entwürfe, Fristen, Feedback und Freigaben – an einem Ort zusammenläuft. Anstatt Ihren Blog-Workflow an ein starres System anzupassen, erstellen Sie Boards, die genau der tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Teams entsprechen.

Die Plattform ist ein cloudbasiertes „Work Operating System“, mit dem Teams erfolgreiche Projekte, Prozesse, Ressourcen und Ziele verwalten können. Sie fungiert als Client-Tracker, Pitch-Pipeline und Produktions-Dashboard und unterstützt gleichzeitig Automatisierung, KI-gestützte Aktionen, Dashboards, Workload-Ansichten, Gantt-Diagramme und integrierte Dokumente (Workdocs).

Die besten Features von Monday.com

Erstellen Sie Zusammenfassungen und kategorisieren Sie Inhalte mit AI Blocks (Zusammenfassen, Übersetzen, Stimmungsanalyse, benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen)

Zentralisieren Sie Ihre Dokumentation mit Workdocs (Live-Zusammenarbeit, Tags, eingebettete Widgets)

Überwachen Sie die Kapazität mithilfe der Workload-Ansichten und Ansichten zur Ressourcenzuweisung

Stellen Sie die Verbindung Ihrer Tools mithilfe von über 200 Integrationen und Produkt-Power-Ups her

Einschränkungen von Monday.com

Es sind mindestens drei zahlende Mitglieder erforderlich, und erweiterte Funktionen zur Sicherheit sind kostenpflichtig, was für freiberufliche Autoren ein Problem darstellt.

Das Wechseln von Vorlagen oder das Umorganisieren von Boards ist nicht intuitiv

Preise für Monday.com

Free

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein Kunde hat dieses Feedback freigegeben:

monday Work Management ist eine hervorragende Plattform, um Projekte zu organisieren, die Nachverfolgung von Arbeitsabläufen durchzuführen und Teams an einem Ort auf dem Laufenden zu halten. Die Benutzeroberfläche wirkt übersichtlich, flexibel und lässt sich leicht benutzerdefiniert anpassen. Mit Boards, Automatisierungen, Dashboards und Vorlagen ist es einfach, Workflows zu erstellen, die die tatsächliche Arbeitsweise eines Teams widerspiegeln… Da die Plattform sehr flexibel ist, kann es einige Zeit dauern, die „richtige“ Struktur für Boards und Workflows zu entwerfen, insbesondere für neue Teams. Zudem sind einige der fortgeschritteneren Features – wie komplexere Automatisierungen, Berechtigungen oder Berichterstellung – möglicherweise auf höhere Pläne beschränkt, was die Kosten für größere Teams erhöhen kann.

monday Work Management ist eine hervorragende Plattform, um Projekte zu organisieren, die Nachverfolgung von Arbeitsabläufen durchzuführen und Teams an einem Ort auf dem Laufenden zu halten. Die Benutzeroberfläche wirkt übersichtlich, flexibel und lässt sich leicht benutzerdefiniert anpassen. Mit Boards, Automatisierungen, Dashboards und Vorlagen ist es einfach, Workflows zu erstellen, die die tatsächliche Arbeitsweise eines Teams widerspiegeln… Da die Plattform sehr flexibel ist, kann es einige Zeit dauern, die „richtige“ Struktur für Boards und Workflows zu entwerfen, insbesondere für neue Teams. Zudem sind einige der fortgeschritteneren Features – wie komplexere Automatisierungen, Berechtigungen oder Berichterstellung – möglicherweise auf höhere Pläne beschränkt, was die Kosten für größere Teams erhöhen kann.

🧠 Wissenswertes: Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit hält den Rekord als einer der längsten Romane, die je geschrieben wurden, und zeigt, wie sich das Geschichtenerzählen sowohl in Umfang als auch in Tiefe ausdehnen kann.

9. Milanote (Am besten geeignet für visuelles Brainstorming und kreative Projektplanung)

via Milanote

Milanote wurde für Menschen entwickelt, die visuell denken. Anstelle von starren Listen und Zeilen erhalten Sie flexible Boards, auf denen Sie Ideen ganz natürlich per Drag & Drop verschieben, gruppieren und neu anordnen können.

Mit diesem visuellen Kollaborationstool können Sie Textnotizen, Bilder, Videos, Links, To-do-Listen und Skizzen auf unbegrenzt vielen Whiteboards kombinieren. Entwerfen Sie Handlungsstrukturen, erstellen Sie Charakterprofile und skizzieren Sie Szenen.

Für Content-Teams bietet es Moodboards, Kampagnenplanung und Kreativ-Briefings. Außerdem unterstützt die Plattform die Zusammenarbeit aus der Ferne, Kommentarfunktionen und Cloud-Synchronisierung, sodass Teams gemeinsam Ideen entwickeln und verfeinern können, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Die besten Features von Milanote

Halten Sie Inspirationen sofort fest – mit dem Milanote Web Clipper (Chrome-Erweiterung)

Strukturieren Sie Geschichten mithilfe der Zeichenprofile und Vorlagen für Story-Entwürfe

Kombinieren Sie Medien nahtlos durch das Einbetten von Bildern, Videos, Links und Dateien

Arbeiten Sie mit Mentoren zusammen, indem Sie Bearbeitungen und Kommentare in Echtzeit nutzen

Limitierungen von Milanote

Keine integrierte Kalender-Feature (Workarounds erforderlich)

Einige Benutzer berichten von Updates, die sich auf das Format bestehender Daten auswirken

Preise für Milanote

Free

Preis pro Person: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Upgrade für Ihr Team: 49 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Milanote

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Milanote?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Milanote ist eines der übersichtlichsten und benutzerfreundlichsten Projekt- und Content-Management-Systeme, die ich bisher zur Erstellung und Verwaltung von Social-Media-Kalendern nutzen durfte… Es fehlen jedoch einige Funktionen (insbesondere die Möglichkeit zur Nachverfolgung des Bearbeitungsverlaufs, was dazu führt, dass mehrere Clients aus Mangel an Vertrauen nicht in die Boards aufgenommen werden), und in der mobilen App gibt es einige Beschränkungen des Inhalts, die das native Posten auf TikTok und Instagram ineffizient machen.

Milanote ist eines der übersichtlichsten und benutzerfreundlichsten Systeme für Projektmanagement und Content-Management, die ich bisher zur Erstellung und Verwaltung von Social-Media-Kalendern nutzen durfte… Es fehlen jedoch einige Funktionen (insbesondere die Möglichkeit zur Nachverfolgung des Bearbeitungsverlaufs, was dazu führt, dass mehrere Clients aus Mangel an Vertrauen nicht in die Boards aufgenommen werden), und in der mobilen App gibt es einige Beschränkungen des Inhalts, die das native Posten auf TikTok und Instagram ineffizient machen.

🔍 Wussten Sie schon? Johannes Gutenbergs Druckpresse mit beweglichen Lettern, die um 1440–1450 entwickelt wurde, trug dazu bei, die Alphabetisierung und den Austausch von Ideen in ganz Europa zu verbreiten, und legte damit den Grundstein für die Renaissance und die moderne Verlagsbranche.

10. Evernote (Am besten geeignet zum Aufbau eines durchsuchbaren „zweiten Gehirns“ für Autoren)

via Evernote

Wenn Ihnen ständig Ideen durch den Kopf schwirren, wie zum Beispiel Artikelideen, Rechercheausschnitte, Sprachnotizen und Screenshots, ist diese Wiki-Software genau das Richtige, um sie festzuhalten, bevor sie verloren gehen. Sie funktioniert wie ein digitales zweites Gehirn und bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Notizen, Webausschnitte, Dokumente, Aufgaben und sogar Meeting-Protokolle speichern können, damit nichts verloren geht.

Es handelt sich um eine geräteübergreifende Plattform zum Erstellen von Notizen und zur Organisation, die Autoren, Studenten und Fachleuten hilft, Informationen in jedem Format zu erfassen und sofort abzurufen.

Sie können Inhalte in Notizbüchern strukturieren, Tags für eine bessere Organisation hinzufügen, Aufgaben direkt in Notizen einbetten und die Synchronisierung zwischen Desktop und Mobilgeräten durchführen. Die neueren KI-Features helfen Ihnen dabei, lange Notizen zusammenzufassen, Meetings zu transkribieren und relevante Informationen mithilfe der Suche in natürlicher Sprache zu finden.

Die besten Features von Evernote

Organisieren Sie Informationen mithilfe von Notebooks , verschachtelten Stapeln und benutzerdefinierten Tags

Erfassen Sie Recherchen sofort mit dem Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox)

Binden Sie umsetzbare Elemente mithilfe integrierter Aufgaben in Ihre Notizen ein

Scannen und speichern Sie physische Dokumente mit Dokumentenscan und OCR

Limitierungen von Evernote

Interoperabilitätsprobleme beim Übertragen von Notizen (z. B. Tags, die Fehler verursachen)

Einige Benutzer bemängeln, dass die KI-Features nicht überzeugend sind

Preise für Evernote

Starter: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Ein Erfahrungsbericht aus erster Hand von einem Kunden:

Ich schätze Evernote dafür, dass es schnell und zuverlässig ist und eine übersichtliche Benutzeroberfläche bietet. Das Feature der Synchronisierung funktioniert meiner Meinung nach gut, sodass ich jederzeit leicht auf meine Notizen zugreifen kann, wenn ich sie brauche. Es ist einfach, Notizen sofort zu erstellen und zu speichern, ohne sich Gedanken über Struktur oder Formatierung machen zu müssen. Außerdem war das Setup sehr einfach, und ich hatte nie Probleme damit, Evernote auf meinem Smartphone für schnelle Notizen zu nutzen… Die kostenlose Version wirkt mittlerweile recht eingeschränkt, was ihre Nützlichkeit für einfache Notizen mindert. Ein großzügigeres kostenloses Angebot oder eine einfachere Preisgestaltung würde die App für Gelegenheitsbenutzer attraktiver machen.

Ich schätze Evernote dafür, dass es schnell und zuverlässig ist und eine übersichtliche Benutzeroberfläche bietet. Die Synchronisierung funktioniert meiner Meinung nach gut, sodass ich jederzeit leicht auf meine Notizen zugreifen kann, wenn ich sie brauche. Es ist einfach, Notizen sofort zu erstellen und zu speichern, ohne sich Gedanken über Struktur oder Formatierung machen zu müssen. Außerdem war das Setup sehr einfach, und ich hatte nie Probleme damit, Evernote auf meinem Smartphone für schnelle Notizen zu nutzen… Die kostenlose Version wirkt mittlerweile recht eingeschränkt, was ihre Nützlichkeit für einfache Notizen mindert. Ein großzügigeres kostenloses Angebot oder eine einfachere Preisgestaltung würde die App für Gelegenheitsbenutzer attraktiver machen.

📮 ClickUp Insight: Während 46 % unserer Umfrageteilnehmer angeben, dass sie ein festes Ritual haben, das ihnen hilft, in den „Modus der Arbeit“ zu kommen, sagen 11 %, dass sie die meisten Tage im Überlebensmodus beginnen und auf Nachrichten und Fristen reagieren, sobald diese auftauchen. Das passiert meist, wenn es keinen klaren Einstieg in den Tag gibt. Du klappst deinen Laptop auf, die Benachrichtigungen strömen herein, und bevor du dich zurechtgefunden hast, trifft der Tag bereits Entscheidungen für dich. In einem konvergierten KI-Arbeitsbereich wie ClickUp sind unfertige Aufgaben, aktuelle Kommentare, Prioritäten und laufende Threads bereits an einem Ort miteinander verbunden, sodass du den Arbeitsbereich öffnen und sofort sehen kannst, was aktiv ist, was sich geändert hat und was deine Aufmerksamkeit erfordert. Anstatt E-Mails, Chats und Notizen zu durchsuchen, um den Kontext zu rekonstruieren, bietet Ihnen das System einen klaren Ausgangspunkt für einen bewussteren Start in den Tag.

Ein paar zusätzliche Tipps für die Verwendung von ChatGPT in ClickUp Brain MAX. 💁

Kurz gesagt: Entscheiden Sie sich für ClickUp

Das richtige Projektmanagement-Tool entscheidet darüber, wie reibungslos Ihre Ideen vom Entwurf bis zur Veröffentlichung gelangen. Einige Tools zeichnen sich durch visuelle Planung aus. Die beste Wahl hängt davon ab, ob Sie einen eigenen Schreibprozess verwalten, Mitwirkende koordinieren oder einen kompletten Inhalt-Betrieb leiten.

Wenn Ihre größte Herausforderung jedoch darin besteht, Entwürfe, Feedback, Recherchen, Fristen und die Kommunikation über mehrere Apps hinweg unter einen Hut zu bringen, dann wird ein einheitlicher Workspace zu einem echten Vorteil.

Genau hier hebt sich ClickUp von anderen ab. Indem es Schreiben, Zusammenarbeit, Automatisierung und KI in einer Umgebung vereint, reduziert es die Reibungsverluste, die kreative Teams normalerweise ausbremsen. Anstatt unzusammenhängende Tools zu stapeln, richten Sie Ihren Workflow einmal ein, und alles läuft reibungslos ab.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Autoren nutzen häufig Projektmanagement-Tools wie Trello, Asana und Notion. Ein herausragendes Tool ist jedoch ClickUp, das dabei hilft, anpassbare Hierarchien in komplexen Projekten zu erstellen. Es überzeugt Autoren durch KI-gesteuerte Aufgabenerstellung aus Notizen und Feedback sowie durch kollaborative Dokumente, die direkt im Arbeitskontext erstellt werden.

Autoren unterteilen Projekte in Meilensteine wie Gliederung, Entwurf und Überarbeitung, während sie Schreibzeit einplanen und die Pomodoro-Methode nutzen, um Schwung zu gewinnen. Die Priorisierung mithilfe der Eisenhower-Matrix hilft dabei, dringende Aufgaben zuerst anzugehen, wobei automatisierte Erinnerungen Verzögerungen verhindern. Die Gantt-Diagramme und die Automatisierung von Terminen in ClickUp sorgen für eine nahtlose Umsetzung für Autoren.

Grammarly ist ein gutes Tool für Vorschläge zu Grammatik, Tonfall und Klarheit in Echtzeit, während die Hemingway App den Text vereinfacht, indem sie Adverbien und Passivkonstruktionen markiert. Darüber hinaus ist ClickUp ein hervorragendes Tool zum Verfassen und zur Bearbeitung von Texten, da ClickUp Docs Funktionen für die gemeinsame Bearbeitung, Live-Cursor-Erkennung und das Zuweisen von Kommentaren bietet. Sie können auch ClickUp Brain nutzen, das in Ihre Dokumente integriert ist, um erste Entwürfe zu erstellen, das Schreiben zu verbessern und Inhalte zusammenzufassen.

Autoren verfolgen Überarbeitungen und Feedback mithilfe von Tools mit Versionshistorie, Inline-Kommentaren und aufgabenbezogenen Kommentaren. Tools wie ClickUp, Google Docs und Notion ermöglichen das Zurücksetzen auf frühere Versionen sowie übersichtliche Feedback-Threads, die mit bestimmten Entwürfen oder Aufgaben verknüpft sind.

Beginnen Sie mit dem Schreiben mit intuitiven, leicht zugänglichen Tools wie ClickUp oder Google Workspace, da diese einfach einzurichten und zu bedienen sind. Diese Plattformen nutzen visuelle Boards oder gemeinsam genutzte Dokumente, die nur minimale Konfiguration erfordern und dennoch eine effiziente Arbeitsorganisation ermöglichen.