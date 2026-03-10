10 kostenlose Vorlagen für die Geschäftsausrichtung

Der Aufbau eines visionären Unternehmens erfordert 1 % Vision und 99 % Abstimmung.

Wenn Sie jemals mit klaren Vorstellungen in ein Quartal gestartet sind und dann zusehen mussten, wie es langsam aus dem Ruder lief, wissen Sie genau, was er meint.

Vorlagen für die Geschäftsausrichtung helfen Ihnen, dies frühzeitig zu erkennen. Sie bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit zur Überprüfung:

Was ist der „Nordstern“ für diesen Zyklus?

Wozu sagen wir derzeit „Nein“?

Wer ist letztendlich für diese Ergebnisse verantwortlich?

Wie gehen wir mit diesen „Entweder-oder“-Situationen um, wenn die Dinge kompliziert werden?

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen einige der besten Vorlagen für die Geschäftsausrichtung vor, mit denen Sie alle auf den gleichen Stand bringen, Entscheidungen konsistent halten und alle auf die gleichen Ziele ausrichten können.

Vorlagen für die Geschäftsausrichtung auf einen Blick

Bei so vielen Frameworks kann es schwierig sein, zu wissen, welche Vorlage für welches Problem verwendet werden soll. Dies kann dazu führen, dass Teams das falsche tool für die Aufgabe auswählen oder in einer „Analyseparalyse” stecken bleiben und gar nicht erst anfangen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Anwendungsfälle der einzelnen Vorlagen zusammen, damit Sie schnell erkennen können, welche Ihren Anforderungen entspricht:

Was ist eine Vorlage für die Geschäftsausrichtung?

Eine Vorlage für die Geschäftsausrichtung ist ein strukturiertes Dokument oder ein Workspace, der Teams dabei hilft, die Unternehmensziele mit der Arbeit der einzelnen Abteilungen oder Projekte zu verbinden.

Sie schaffen eine klare Trennung zwischen strategischen Zielen (was das Geschäft erreichen möchte) und operativen Aktivitäten (was die Teams tatsächlich jeden Tag tun). Diese Vorlagen sind unverzichtbar für funktionsübergreifende Teams, Abteilungsleiter und Führungskräfte, die eine Sichtbarkeit darüber benötigen, wie Initiativen die unternehmensweiten Prioritäten unterstützen.

Vorteile von Vorlagen für die Geschäftsausrichtung

Die Verwendung von Vorlagen für die Geschäftsausrichtung bietet zahlreiche Vorteile. Um nur einige zu nennen:

Gemeinsame Sichtbarkeit für alle Teams: Alle sehen die gleichen Prioritäten, wodurch das Problem „Ich wusste nicht, dass das eine Priorität war“ vermieden wird, das die vierteljährliche Planung behindert.

Schnellere Entscheidungsfindung: Wenn Ziele und Abhängigkeiten an einem Ort dokumentiert sind, können Führungskräfte Kompromissentscheidungen treffen, ohne ein weiteres Meeting einberufen zu müssen, um den Kontext zu erörtern.

Weniger Kontextwechsel: Dank Vorlagen, die in Ihrer Plattform Dank Vorlagen, die in Ihrer Plattform für Projektmanagement integriert sind, müssen Sie keine Aktualisierungen zwischen einem Strategiedokument, einem Projekt-Tracker und einer Präsentation kopieren.

Klarere Verantwortlichkeiten: Durch die Zuweisung von Verantwortlichen für Ziele und Initiativen wird Unklarheit darüber beseitigt, wer für was zuständig ist.

Integrierte Arbeitsrhythmen: Viele Vorlagen für die Geschäftsausrichtung enthalten Überprüfungszeitpunkte, wodurch es einfacher wird, einen Rhythmus für Fortschrittsberichte zu etablieren, ohne dass zusätzlicher Prozessaufwand entsteht.

10 kostenlose Vorlagen zur Geschäftsausrichtung für Teams

Die folgenden Vorlagen decken den gesamten Bedarf an Abstimmung ab, von der Entwicklung einer übergeordneten Vision bis hin zur taktischen Ausführungsplanung. Sehen wir uns diese einmal an:

1. Vorlage für ein Diagramm zur Ausrichtung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie die Positionen der Stakeholder und prognostizieren Sie Hindernisse mit der Vorlage „Alignment Chart“ von ClickUp.

Eine neue Initiative zu starten, ohne zu wissen, wo Ihre Stakeholder stehen, ist ein Rezept für Überraschungen. Sie fragen sich, wer das Projekt blockieren könnte oder wen Sie für sich gewinnen müssen, was zu Hektik in letzter Minute führt.

Die Vorlage für das Ausrichtungsdiagramm von ClickUp hilft Ihnen dabei, die Positionen von Stakeholdern und Teams in Quadranten in ClickUp Whiteboards abzubilden, um Beziehungen zu verwalten und Herausforderungen vorherzusagen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Quadrantenbasiertes Layout: Positionieren Sie verschiedene Dimensionen wie Support vs. Einfluss oder Dringlichkeit vs. Auswirkung.

Positionierung per Drag-and-Drop: Nehmen Sie während Live-Planungssitzungen mit Ihren Teamkollegen schnelle Aktualisierungen vor, um neue Informationen zu berücksichtigen.

Gemeinsame Bearbeitung: Ermöglichen Sie Führungsteams eine reibungslose Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen Arbeitsfläche, damit alle auf dem gleichen Stand sind und ein klares visuelles Verständnis haben.

🚀 Ideal für: Teams, die Stakeholder-Analysen oder Change-Management-Pläne durchführen.

2. Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verbinden Sie OKRs mit der täglichen Arbeit und messbaren Ergebnissen mit der Vorlage „OKRs und Ziele des Unternehmens“ von ClickUp.

Setzt sich Ihr Team zu Beginn des Quartals ehrgeizige Ziele, verliert diese aber bereits in der dritten Woche wieder aus den Augen? Wenn Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) nur in einer statischen Präsentation festgehalten werden, verlieren sie den Bezug zur täglichen Arbeit Ihres Teams.

Die Vorlage „OKRs und Ziele des Unternehmens“ von ClickUp erweckt Ihre OKRs zum Leben, indem sie diese direkt mit Ihrer Arbeit verbindet.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Hierarchische Struktur: Kaskadieren Sie Ziele von der Unternehmensebene bis hin zu den einzelnen Teams, damit jeder sieht, wie seine Arbeit zum Gesamterfolg beiträgt.

Nachverfolgung des Fortschritts: Verschaffen Sie sich eine Echtzeit-Ansicht des Fortschritts mit visuellen Indikatoren, die automatisch aktualisiert werden, sobald wichtige Ergebnisse fertiggestellt sind.

Aufgabenintegration: Verbinden Sie tägliche Verbinden Sie tägliche ClickUp-Aufgaben direkt mit Ihren OKRs und stellen Sie so eine klare Verbindung zwischen Umsetzung und Strategie her.

🚀 Ideal für: Unternehmen, die eine bessere Verbindung zwischen übergeordneten Zielen und messbaren Ergebnissen benötigen.

🧠 Wissenswertes: OKRs wurden zu einem modernen Abstimmungssystem, weil Andy Grove von Intel sie populär machte und John Doerr sie später 1999 bei Google einführte, um den Fokus während der Skalierung aufrechtzuerhalten.

3. Vorlage „Von der Vision zu den Werten“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Vision, Mission und Grundwerte mit der Vorlage „Vision to Values“ von ClickUp.

Wenn Ihre Vision und Mission in einer alten Präsentation feststecken, werden sie Ihr Team nicht motivieren oder dessen Entscheidungen leiten können. Neue Mitarbeiter werden die Unternehmenskultur nicht verstehen, und Remote-Teams könnten ihre eigenen widersprüchlichen Regeln aufstellen.

Die Vorlage „Vision to Values“ von ClickUp bietet ein strukturiertes Format, um die Vision, Mission und Grundwerte Ihres Unternehmens zu erfassen und zu kommunizieren. Diese Vorlage ist in ClickUp Docs integriert und hilft Ihnen dabei, alles von Onboarding-Workflows bis hin zu Planungsdokumenten zu speichern.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Spezielle Abschnitte oder Seiten: Organisieren Sie Ihre Vision und Ihre Grundwerte in Abschnitten oder erstellen Sie verschachtelte Seiten in ClickUp-Dokumenten.

Verhaltensbeispiele: Betten Sie Videos ein oder schreiben Sie konkrete Beispiele, die Ihre Werte zum Leben erwecken, und verwandeln Sie diese in verifizierte Wikis.

Teilbares Format: Verteilen Sie das Dokument unternehmensweit mit detaillierter Berechtigung, um sicherzustellen, dass alle Zugriff auf die gleichen Leitprinzipien haben.

🚀 Ideal für: Führungskräfte, die Werte unternehmensweit effektiv kommunizieren möchten.

4. Vorlage „Book of Work“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Bedarf an Portfolios und Ressourcen mit der ClickUp-Vorlage „Book of Work”.

Haben Sie als Führungskraft einen einzigen, zuverlässigen Ort, an dem Sie alle Projekte Ihres Unternehmens im Blick haben? Ohne einen solchen Ort genehmigen Sie wahrscheinlich neue Initiativen, ohne die Kapazitäten Ihrer Teams zu kennen, was zu einer Überlastung der Ressourcen und zu widersprüchlichen Prioritäten führt. Diese mangelnde Sichtbarkeit auf Portfolioebene macht es unmöglich, kluge Kompromissentscheidungen zu treffen.

Die Vorlage „The Book of Work“ von ClickUp bietet PMO-Teams, Abteilungsleitern und Führungskräften einen umfassenden Überblick über alle laufenden Arbeiten. Sie schafft die Sichtbarkeit, die Sie benötigen, um Ihr gesamtes Portfolio an Initiativen zu verwalten und die Ressourcenzuweisung zu verbessern.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sichtbarkeit bei der Ressourcenzuweisung: Verschaffen Sie sich mit Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Workload-Ansicht einen Überblick darüber, wer an welchen Aufgaben arbeitet, um Überlastungen zu erkennen.

Priorität: Verwenden Sie Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um Initiativen zu bewerten, sodass Sie leichter datengestützte Diskussionen über Kompromisse führen können.

Mehrere Ansichten: Wechseln Sie sofort zwischen verschiedenen Wechseln Sie sofort zwischen verschiedenen ClickUp-Ansichten , um Ihre Arbeit in dem Format anzuzeigen, das den Anforderungen Ihrer Stakeholder am besten entspricht.

🚀 Ideal für: Teams, die Sichtbarkeit über mehrere Projekte und Ressourcen hinweg benötigen.

5. Vorlage für den jährlichen Arbeitsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Jahrespläne mit der Vorlage für Jahresarbeitspläne von ClickUp in eine Roadmap für die Umsetzung in Echtzeit.

Was wäre, wenn Ihr Team wochenlang einen detaillierten Jahresplan erstellen würde, der jedoch bereits im zweiten Quartal veraltet und irrelevant wäre?

Die Vorlage für den Jahresarbeitsplan von ClickUp verwandelt Ihren Jahresplan in eine Echtzeit-Roadmap, die im Laufe des Fortschritts aktualisiert wird.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeitleiste: Verschaffen Sie sich mit der Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Gantt-Ansicht einen Überblick über das gesamte Jahr mit vierteljährlichen Aufschlüsselungen, um die Struktur Ihres Plans zu visualisieren.

Nachverfolgung von Meilensteinen: Überwachen Sie wichtige Ergebnisse und Meilensteine mit Überwachen Sie wichtige Ergebnisse und Meilensteine mit ClickUp Milestones , um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, Ihre Jahresziele zu erreichen.

Abhängigkeitszuordnung: Identifizieren Sie mit Identifizieren Sie mit ClickUp Dependencies klar die Reihenfolgeanforderungen zwischen Initiativen, um Engpässe zu vermeiden.

🚀 Ideal für: Teams, die eine Jahresplanung durchführen, oder Abteilungsleiter, die Strategien in einen Umsetzungsplan umwandeln müssen.

🧠 Wissenswertes: Bei Amazons „Zwei-Pizza-Regel” ging es nicht um Essen! Es handelte sich um eine Regel für die Teambildung, um die Eigentümerschaft klar zu definieren und die Koordination zu beschleunigen, damit Teams ohne wochenlange Meetings vorankommen können.

6. Vorlage für die Business-Case-Analyse von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewerten Sie Initiativen mit entscheidungsrelevanten Daten mithilfe der Vorlage für die Geschäftsfallanalyse von ClickUp.

Ohne einen formellen Überprüfungsprozess besteht die Gefahr, dass Entscheidungen auf unzureichenden Daten basieren. Dies führt zu falsch ausgerichteten Investitionen und einem Portfolio von Projekten, das Ihre Ziele nicht vollständig unterstützt.

Die Vorlage für die Geschäftsfallanalyse von ClickUp zwingt zu einer gründlichen Analyse, die erforderlich ist, um solche Fehltritte zu vermeiden. Sie eignet sich für Produktteams, die neue Features evaluieren, Führungsteams, die Investitionen bewerten, oder alle, die ein starkes Argument für eine vorgeschlagene Initiative aufbauen müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Abschnitte zur Problemstellung: Definieren Sie klar die Chance und das Problem, das Sie lösen möchten, bevor Sie sich mit Lösungen befassen.

Rahmen für die Kosten-Nutzen-Analyse: Strukturieren Sie Ihre Bewertung der potenziellen Kapitalrendite systematisch.

Risikobewertung: Dokumentieren Sie potenzielle Risiken und skizzieren Sie Ihre Strategien zur Risikominderung sowie Entscheidungskriterien.

🚀 Ideal für: Einzelpersonen und Teams, die einen Business Case bewerten oder erstellen möchten.

7. Vorlage für einen Kommunikationsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Koordinieren Sie die Kommunikation mit den Stakeholdern bei Veränderungsinitiativen mit der Kommunikationsplan-Vorlage von ClickUp.

Eine große Veränderungsinitiative ist im Gange, aber die Abstimmung bricht zusammen, weil verschiedene Interessengruppen inkonsistente oder schlecht getimte Informationen erhalten. Dies führt zu Verwirrung, untergräbt das Vertrauen und kann letztendlich zum Scheitern der gesamten Initiative führen.

Die Kommunikationsplan-Vorlage von ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Projektkommunikation zielgerichtet und koordiniert ist. Sie eignet sich hervorragend für den Aufwand beim Change-Management, bei der Produkteinführung oder bei allen Projekten, die eine sorgfältige Kommunikation mit den Beteiligten erfordern.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Stakeholder-Zielgruppen-Karte: Dokumentieren Sie die Bedürfnisse und Kommunikationspräferenzen jeder Stakeholder-Gruppe.

Kanalplanung: Organisieren Sie Ihre Kommunikationsstrategie über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Meetings und Team-Chats hinweg.

Entwicklung von Botschaften: Halten Sie Schlüssel-Gesprächspunkte als Halten Sie Schlüssel-Gesprächspunkte als ClickUp-Checklisten fest, um sicherzustellen, dass alle eine einheitliche Botschaft vermitteln.

🚀 Ideal für: Manager, die große Change-Management- oder ähnliche funktionsübergreifende Initiativen leiten.

8. Vorlage für die Tagesordnung eines Führungskräftemetings von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie Führungskräftetreffen mit entscheidungsorientierten Tagesordnungen und Aufgaben durch, indem Sie die Vorlage für die Tagesordnung von Führungskräftetreffen von ClickUp verwenden.

Ihre Führungs-Meetings sollten sich auf die Strategie konzentrieren, aber werden sie oft zu Status-Updates?

Die Vorlage für die Tagesordnung von Führungskräftetreffen von ClickUp wurde entwickelt, um Ihre Führungskräftetreffen auf die Abstimmung der Kerngeschäftsprozesse und die Entscheidungsfindung zu konzentrieren. Sie konzentriert sich auf Diskussionen auf hoher Ebene und stellt sicher, dass Aktionspunkte aufgezeichnet und zugewiesen werden.

Wenn Sie diese Vorlage verwenden, werden die Elemente aus Meetings automatisch in ClickUp-Aufgaben umgewandelt.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vordefinierte Tagesordnungspunkte: Organisieren Sie Ihr Meeting mit speziellen Blöcken für Updates, erforderliche Entscheidungen, Diskussionsthemen und Aktionselemente.

Leitfaden zur Zeiteinteilung: Halten Sie die Unterhaltung auf Kurs und stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Themen abdecken.

Space für Vorabmaterialien: Verknüpfen Sie relevante Dokumente, damit die Teilnehmer sich auf eine produktive Diskussion vorbereiten können.

🚀 Ideal für: Führungskräfte und Manager, die eine fokussierte und umsetzbare Diskussion anstreben.

9. Vorlage für agile Team-Roadmap von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verbinden Sie Sprint-Arbeiten mit der übergeordneten Roadmap mithilfe der Agile Team Roadmap-Vorlage von ClickUp.

Ihr Engineering-Team arbeitet hart und liefert Features, aber Stakeholder außerhalb des Teams haben keine Ahnung, welche Verbindung die tägliche Arbeit zum Gesamtbild hat.

Die Agile Team Roadmap Vorlage von ClickUp kommt Ihnen zu Hilfe. Sie ist benutzerdefiniert für Produkt- und Engineering-Teams, die agile Methoden verwenden. Da diese Vorlage mit Ihrem gesamten Workspace synchronisiert wird, wird der Fortschritt auch automatisch mit ClickUp Sprints aktualisiert, sodass keine manuelle Pflege erforderlich ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeitleiste: Sehen Sie Ihren Plan mit Markierungen für Sprints und wichtige Releases über mehrere Quartale hinweg.

Initiativen und Epic-Nachverfolgung: Gruppieren Sie Aufgaben zu größeren Arbeitspaketen, um zu zeigen, welchen Fortschritt Sie bei wichtigen Features machen.

Abhängigkeitszuordnung: Visualisieren Sie Verbindungen zwischen verschiedenen Teams und Arbeitsabläufen, um potenzielle Hindernisse zu identifizieren.

🚀 Ideal für: Agile Teams, die effektive Sprints oder Releases planen.

10. Kit zur Abstimmung von Vertrieb und Marketing (SLA-Vorlage) von HubSpot

via HubSpot

Marketingteams sind der Meinung, dass es einen großen Unterschied machen würde, wenn der Vertrieb Leads konsequenter nachverfolgen würde. Auf der anderen Seite weist das Vertriebsteam oft darauf hin, dass die Qualität der Leads nicht immer den Anforderungen entspricht. Das führt nur dazu, dass alle Beteiligten frustriert sind.

Das Sales and Marketing Alignment Kit (SLA-Vorlage) von HubSpot hilft Ihnen dabei, klare Vereinbarungen zu treffen, die Schuldzuweisungen reduzieren und die Zusammenarbeit verbessern. Es klärt Lead-Definitionen, Übergabeprozesse und gemeinsame Metriken, um ein einheitliches Umsatzteam zu schaffen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kriterien für die Lead-Definition: Dokumentieren Sie genau, was einen Marketing Qualified Lead (MQL) und einen Sales Qualified Lead (SQL) ausmacht.

Dokumentation des Übergabeprozesses: Klären Sie die Verantwortlichkeiten jedes Teams in jeder Phase des Lead-Lebenszyklus.

Reaktionszeitverpflichtungen: Legen Sie klare Erwartungen fest, wie schnell der Vertrieb qualifizierte Leads weiterverfolgen soll.

🚀 Ideal für: Vertriebs- und Marketing-Teams, die besser zusammenarbeiten möchten.

Halten Sie die Abstimmung mit ClickUp aufrecht

Die Geschäftsausrichtung funktioniert nur, wenn sie nah an der Arbeit bleibt. Sobald sie nur noch auf dem Papier steht, kehren die Teams zu ihren eigenen Prioritäten zurück und dieselben Entscheidungen werden erneut diskutiert.

Häufig gestellte Fragen

Eine Vorlage für die Geschäftsausrichtung ist ein Rahmenwerk zur Dokumentation und Abstimmung der strategischen Ziele, Prioritäten, Metriken und funktionsübergreifenden Verantwortlichkeiten eines Unternehmens, damit alle Teams auf die gleichen Ergebnisse hinarbeiten. Im Gegensatz dazu setzt eine Projektplanvorlage diese Ausrichtung in die Umsetzung um, indem sie den Umfang, die Ergebnisse, Aufgaben, Zeitleisten, Abhängigkeiten und Ressourcen des Projekts definiert.

Wählen Sie eine Vorlage für die Geschäftsausrichtung basierend auf der Art der Ausrichtung, die Ihrem Team derzeit fehlt. Mit anderen Worten: Beginnen Sie damit, Ihre primäre Herausforderung bei der Ausrichtung zu identifizieren. Wenn es darum geht, die tägliche Arbeit mit den Zielen zu verbinden, verwenden Sie die ClickUp-OKR-Vorlage. Wenn es jedoch um die Sichtbarkeit des Portfolios geht, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Book of Work”.

OKR-Vorlagen eignen sich am besten zum Definieren und Messen strategischer Ziele, während Roadmap-Vorlagen ideal sind, um zu visualisieren, wann welche Arbeiten stattfinden sollen. Viele Unternehmen nutzen beide Vorlagen, um Erfolg zu definieren und den Weg dorthin aufzuzeigen.