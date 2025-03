Jahresplanungsstrategien für Führungskräfte im Business

Wie das populäre militärische Sprichwort, auch bekannt als die 7Ps, besagt,

Eine gute Planung im Vorfeld verhindert schlechte Leistungen.

Zwar folgt nicht jede Organisation der Einheit des Befehls der Armee oder hat einen einzelnen, klar definierten Gegner zu besiegen, aber die Bedeutung der Planung ist universell. Besonders für moderne Businesses, bei denen die Zukunftsaussichten eines Geschäfts auf ein Dutzend Jahre limitiert sind.

Eine EY-Studie besagt, dass die durchschnittliche Lebensdauer eines US S&P 500 Unternehmens lag vor 80 Jahren bei 67 Jahren. Heute liegt sie bei mageren 15 Jahren! Wenn Sie einen Fünfzehn-Jahres-Plan für ein einjähriges Unternehmen aufstellen, werden Sie ihn vielleicht nicht einmal nutzen können!

Die Welt entwickelt sich rasant, die Technologie wird innerhalb weniger Monate zum Legacy, und die Kunden verlangen nach neuen Erfahrungen. Die Pläne müssen das richtige Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit finden.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie mit verschiedenen Strategien der Jahresplanung genau das erreichen können!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Wenn Sie nur 60 Sekunden Zeit haben, um sich über die Jahresplanung zu informieren, finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung:

Die Jahresplanung ist der organisatorische Prozess der Einstellung der Ziele, Aktivitäten und Ressourcen für das kommende Jahr. In der Regel wurde die Jahresplanung durch die finanziellen Vorrechte der Berichterstellung für die Aktionäre und die Einhaltung von Vorschriften initiiert, hat sich aber zu einem weitreichenderen Bereich entwickelt.

Eine gute plan für das Projekt enthält die folgenden Punkte:

Ziele

Budgets

Aktionspläne

Rollen und Zuständigkeiten

Metriken und Überprüfungsmechanismen

Für eine effektive Jahresplanung sollten Sie die folgenden Schritte berücksichtigen.

Rückblick : Ein gründlicher Blick auf die Leistungen des Vorjahres

: Ein gründlicher Blick auf die Leistungen des Vorjahres Ziele : Einstellung von erreichbaren Zielen und Vorgaben

: Einstellung von erreichbaren Zielen und Vorgaben Aktionspläne : Entwurf der Aktivitäten und Projekte, die zur Erreichung der jährlichen Ziele erforderlich sind

: Entwurf der Aktivitäten und Projekte, die zur Erreichung der jährlichen Ziele erforderlich sind Tools : Der für die Umsetzung des jährlichen Plans erforderliche technische Stack

: Der für die Umsetzung des jährlichen Plans erforderliche technische Stack Nachverfolgung: Berichterstellung und Dashboards für die Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit

Kommen wir nun zu den konkreten Details.

Verständnis der Jahresplanung

Die Idee der Jahresplanung klingt ziemlich offensichtlich - man macht Pläne für das nächste Jahr. 🤷 Aber so einfach ist es nicht. Abhängig von Ihrem Geschäft, der Größe des Unternehmens und dem Markt, in dem Sie tätig sind, kann die Art der Jahresplanung sehr unterschiedlich sein. Lassen Sie uns sehen, wie.

Was ist eine Jahresplanung?

Unter Jahresplanung versteht man die Festlegung von Zielen, Aktivitäten, Meilensteinen, Budgets und Ressourcen für den kommenden zwölfmonatigen Zeitraum. Einige der wichtigsten Merkmale der Jahresplanung sind folgende.

Finanzorientiert : Sie wird häufig von der finanziellen Leistung und den Plänen der Organisation bestimmt und ist auf die Berichterstellung für die Aktionäre bzw. die Einhaltung der Vorschriften für das Jahr ausgerichtet

: Sie wird häufig von der finanziellen Leistung und den Plänen der Organisation bestimmt und ist auf die Berichterstellung für die Aktionäre bzw. die Einhaltung der Vorschriften für das Jahr ausgerichtet Prüfungsorientiert : Jährliche Pläne folgen auf eine gründliche Überprüfung der Leistung des Vorjahres

: Jährliche Pläne folgen auf eine gründliche Überprüfung der Leistung des Vorjahres Trickling-down : Jährliche Pläne werden zunächst auf der Organisationsebene erstellt, die dann auf die einzelnen Bereiche, Abteilungen, Teams und Einzelpersonen übertragen werden

: Jährliche Pläne werden zunächst auf der Organisationsebene erstellt, die dann auf die einzelnen Bereiche, Abteilungen, Teams und Einzelpersonen übertragen werden 360-Grad-Planung: In der Jahresplanung wird dargelegt, was zu erledigen ist, wie, von wem und mit welchen Ressourcen

Sehen Sie sich an, wie ClickUp Whiteboards Ihnen bei der Planung helfen, egal bei welchem Projekt

Unterschied zwischen Jahresplanung und strategischer Planung

In der Unternehmensführung werden die Begriffe Strategie, Plan, Taktik und eine Kombination dieser Begriffe oft synonym verwendet, was zu unnötiger Verwirrung führt. Bevor wir also auf die Einzelheiten der Jahresplanung eingehen, sollten wir diese von der "strategischen Planung" abgrenzen

In einer Folge des HBR-Podcasts mit dem Titel " Ein Plan ist keine Strategie ", sagt Roger Martin, ehemaliger Dekan der Rotman School of Management an der Universität Toronto:

Eine Strategie ist ein integrativer Satz von Entscheidungen, der Sie auf einem Feld Ihrer Wahl so positioniert, dass Sie gewinnen...Strategie hat eine Theorie.

Roger Martin, ehemaliger Dekan, Rotman School of Management, Universität Toronto

Ein Großteil des strategischen Planungsprozesses besteht also darin, eine Theorie zu entwickeln, d. h. die großen Entscheidungen darüber zu treffen, warum Sie das tun, was Sie tun, wer Ihr Kunde ist, was Sie besser macht als Ihre Konkurrenz usw. Einige dieser vorlagen für die strategische Planung wird Ihnen eine bessere Vorstellung vermitteln.

Bei der Jahresplanung hingegen geht es um die Umsetzung der Strategie im Laufe der nächsten zwölf Monate.

Strategische Planung Jahresplanung Zeitleiste Längerfristig (3/5/10 Jahre) Mittelfristig (ein Jahr) Zweck Definition der Grundlagen des Geschäfts und seiner Existenz Skizzierung der zu ergreifenden Maßnahmen und der dafür benötigten Ressourcen Impulse Marktpositionierung und Vision Finanzplanung und Berichterstellung Ausrichtung An übergeordneter Geschäftsausrichtung und langfristiger Vision An Organisationsstrategie und Zielen

Unterschiede zwischen strategischer Planung und Jahresplanung

💡Pro-Tipp: Schauen Sie sich unsere vorlage für jährliche Ziele hier.

Obwohl die Jahresplanung nicht ausschließlich strategischer Natur ist, nimmt sie aus mehreren Gründen einen sehr wichtigen Platz im Lebenszyklus einer Organisation ein.

Vorteile einer effektiven Jahresplanung

Eine wirksame Jahresplanung ist der Fahrplan für die Reise des Geschäfts in den nächsten zwölf Monaten. Mit ihr kennt jedes Mitglied eines jeden Teams das Ziel, die Meilensteine und den Weg dorthin. Dies bietet zahlreiche Vorteile, wie zum Beispiel:

Richtung: Ein effektiver jährlicher Planungsprozess gibt die Richtung für die gesamte Organisation vor. Er stellt sicher, dass jeder Einzelne mit dem Plan des Teams übereinstimmt, der wiederum mit dem Plan der Abteilung übereinstimmt, und so weiter.

Klarheit der Maßnahmen: Ein guter jährlicher Plan zeigt auf, was erreicht werden muss und wie. Er beseitigt Unklarheiten darüber, wie die Ziele der Organisation erreicht werden.

Wenn zum Beispiel Kundenwachstum durch Akquisition das Ziel ist, skizziert der jährliche Plan die verschiedenen Aktivitäten, wie Ereignisse, Werbung, Content Marketing usw., zusammen mit den Budgets und Ressourcen für jede Maßnahme.

Von hier aus haben die Teams Klarheit über ihre Aufgaben für das Jahr.

Rechenschaftspflicht: In einem Jahresplan wird die Verantwortung für verschiedene Ziele und Ergebnisse bestimmten Personen zugewiesen. Dies fördert die persönliche Verantwortung und die Verantwortung des Teams.

Messbarkeit: Ein jährlicher Plan ist entscheidend, um den Erfolg der Organisation zu messen. Er ist der Maßstab, anhand dessen die Leistung am Ende des Jahres bewertet wird.

Ressourcenoptimierung: Die Zuteilung von Budgets, Personal, tools und anderen Ressourcen ist dann effektiv, wenn sie im Interesse eines soliden Plans erfolgt.

Risikomanagement: Im Wesentlichen ist ein jährlicher Plan auch eine Strategie zur Risikominderung. Er hilft den Führungskräften, die Risiken, die im nächsten Jahr (oder darüber hinaus) auftreten könnten, vernünftig vorherzusagen und bereits heute Maßnahmen zur Risikominderung zu treffen.

Um die oben genannten Vorteile zu nutzen und wirksam zu sein, muss ein Plan eine bestimmte Struktur haben. Lassen Sie uns das im Detail untersuchen.

Schlüsselkomponenten einer effektiven Jahresplanung

Ein erfolgreicher jährlicher Plan muss umfassend sein, darf aber nicht zu präskriptiv sein. Er muss die folgenden Elemente im Detail abdecken.

Ziele

Die Jahresplanung beginnt mit der Einstellung von Zielen und Zielsetzungen. Dabei werden die Prioritäten des Geschäfts in eine Reihenfolge gebracht, so dass die Teams ihren Aufwand entsprechend ausrichten können. Hier sind ein paar beispiele für Ziele für 1/5/10 Jahre um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Budgets

Budgets geben in einem jährlichen Plan die finanziellen Leitplanken vor. Sie geben die Grenzen der finanziellen, technischen und talentierten Ressourcen vor, mit denen die Teams ihre Ziele erreichen müssen.

Aktionsplan

Wenn der Jahresplan der Organisation an die Abteilungen, Teams und Einzelpersonen weitergegeben wird, legt er auch die Aktivitäten fest, die jeder von ihnen durchführen muss.

Rollen und Verantwortlichkeiten

In einem Jahresplan werden auch die Rollen und Zuständigkeiten aller Beteiligten mit ihren Zielen und Erwartungen dargelegt. Wenn in der Phase der Planung nicht die richtigen Ressourcen zur Verfügung stehen, wird Platz für Neueinstellungen geschaffen.

Instanz, wenn Sie planen, die Produktentwicklung drastisch zu steigern, benötigen Sie möglicherweise mehr Ingenieure. Der jährliche Plan stellt sicher, dass das Finanzteam über das Budget verfügt, das Talentteam das Mandat hat und die Personalverantwortlichen bereit sind, Gespräche zu führen und Einstellungen vorzunehmen.

Metriken und Überprüfungsmechanismen

In diesem Abschnitt des jährlichen Plans wird das Verfahren zur Nachverfolgung des Fortschritts im Laufe des Jahres dargelegt. Woher wissen Sie, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele zu erreichen? Durch Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) und Überprüfungsmechanismen, versteht sich!

Diese vorlagen für Wachstumspläne bieten nützliche Beispiele dafür, wie diese Komponenten zusammenwirken.

Notfallpläne

Ein guter Plan bietet auch Ideen dafür, was zu erledigen ist, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Im Wesentlichen umfasst diese Komponente die alternativen Handlungsmöglichkeiten für den Fall, dass Plan A nicht funktioniert.

Vor diesem Hintergrund wollen wir nun sehen, wie Sie Ihre Jahresplanung in die Praxis umsetzen können.

Schritte zur effektiven Jahresplanung

Wie wir bereits gesehen haben, ist der Jahresplan ein Fahrplan für die gesamte Organisation. Er bringt alle Beteiligten zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Erstellung eines solchen Plans erfordert einen umfassenden Ansatz, wie wir ihn im Folgenden beschreiben.

1. Rückblick auf das vergangene Jahr

Bevor Sie Pläne schmieden, sollten Sie die Leistungen des vergangenen Jahres gründlich überprüfen. Berücksichtigen Sie dabei Folgendes.

Ziele, die Sie sich gesetzt hatten, und wie viel Sie davon erreicht haben

Budgets und die tatsächlichen Ausgaben

Geplante Aktivitäten und die Überprüfung der einzelnen Aktivitäten

ROI für jede Aktivität/jeden Ausgabenposten

Leistung jedes Einzelnen im Team

Sammeln Sie sowohl quantitative als auch qualitative Daten. Sammeln Sie die Zahlen, aber auch Meinungen über das Warum und Wie.

Fragen Sie zum Beispiel nicht nur nach dem Umsatz des letzten Jahres. Fragen Sie auch, warum Sie das Einzelziel erreicht bzw. nicht erreicht haben, was funktioniert hat, wie die Leistungsträger ihre Quoten erreicht haben usw.

Nutzen Sie diese Informationen als Grundlage für Ihr nächstes Jahr. Wenn Ihre Konversionen bei persönlichen Ereignissen besser waren als bei Webinaren, sollten Sie mehr Budget für erstere bereitstellen. Oder wenn der Kanal für Inhalte überhaupt keine Ergebnisse gebracht hat, sollten Sie Ihre Ziele überdenken und prüfen, ob sie tatsächlich angemessen sind.

Ein solcher Rückblick sorgt auch für einen klaren Abschluss des vergangenen Jahres und einen frischen Start ins neue Jahr.

2. Einstellung von Zielen und Zielsetzungen

Auf der Grundlage des Jahresrückblicks als Gesamtkontext des Geschäfts ist es nun an der Zeit, Ziele einzustellen.

Verwenden Sie die SMART-Ziel-Methode

Machen Sie Ihre Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgerecht. Anstatt Ziele wie "Kunden gewinnen" einzustellen, machen Sie sie SMART: Kundengewinnung durch Online-Werbekanäle monatlich um 5 % steigern.

Verwenden Sie ein hierarchisches Modell

Legen Sie zunächst die Ziele auf der obersten Ebene fest, beispielsweise für das gesamte Unternehmen. Brechen Sie sie dann Ebene für Ebene herunter. Wenn das Ziel der Organisation darin besteht, neue Kunden zu gewinnen, wird es aufgeschlüsselt in:

Abteilungsziele: Marketingziele würden sich auf die Steigerung von Impressionen, Website-Besuchern und Konversionen beziehen; Talentakquisitionsziele würden darin bestehen, mehr Mitglieder des Vertriebsteams einzustellen; Kundenerfolgsziele würden darin bestehen, zusätzliche Empfehlungen zu erhalten, usw.

Team-Ziele: Die Marketing-Teams würden diese dann weiter aufschlüsseln. Das Team für Suchmaschinenwerbung würde Budgets für jeden Kanal erstellen und seine Kampagnen entwerfen. Das Team für die Inhalte würde seine Ressourcen für die Lead-Generierung planen. Das Team für soziale Medien wird planen, die Zahl der Impressionen zu erhöhen, vielleicht mit Beziehungen zu Influencern.

Individuelle Ziele: Auf der Grundlage der erwarteten Ergebnisse des Teams legt jedes einzelne Mitglied des Teams seine eigenen Ziele fest, z. B. die Zahl der Artikel, die jeder Autor erstellen soll, oder die Konversionsziele für jede Kampagne.

3. Erstellung der Aktionspläne

Wenn die Ziele feststehen, ist es an der Zeit, Wege zu finden, um sie zu erreichen, d. h. Pläne für das Projekt zu erstellen.

Strukturieren Sie Ihre Projekte: Teilen Sie Ihre Aktivitäten in einfache, überschaubare Projekte auf. Sie können Ihre Projekte um die Erstellung von Inhalten, die Verteilung in sozialen Medien, E-Mail-Newsletter usw. herum aufbauen. Sie können auch Projekte für jede Kampagne, jedes Ereignis oder jeden Meilenstein erstellen.

Hier sind einige vorlagen für Projektpläne um Ihnen eine Starthilfe zu geben.

Aufgaben erstellen: Füllen Sie Ihre Projekte mit Aufgaben aus.

Zum Beispiel könnten Sie für jede Kampagne als Projekt Aufgaben haben für:

Ideenfindung für die Kampagne

Visuelle Gestaltung und Werbematerialien

Verfassen von Texten

Veröffentlichung und Verteilung

Wiederverwendung und Weiterverbreitung

Berichterstellung

Verwaltung der Ausführung: Weisen Sie diese Aufgaben den richtigen Personen zu. Legen Sie Startdaten und Fristen fest. Markieren Sie eventuelle Abhängigkeiten.

Wenn Sie für Ihre Jahresplanung die bewährten Dokumente und Tabellenkalkulationen verwenden, ist das nicht zu beanstanden. Heutzutage gibt es jedoch weitaus effizientere und leistungsfähigere Tools, die Sie bei der Jahresplanung unterstützen.

Ein jährlicher Plan ist im Wesentlichen eine Sammlung miteinander verbundener Projekte mit gemeinsamen Zielen. Ein gutes Projektmanagement tool, wie ClickUp kann Ihnen helfen, das große Ganze zu sehen, ohne die Feinheiten zu übersehen.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Projekt-Roadmaps erstellen, Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen, Zeit schätzen und verfolgen, sowie Prioritäten oder Tags hinzufügen. Richten Sie benutzerdefinierte Status ein, die zu Ihren Workflows passen. Fügen Sie wiederverwendbare Checklisten hinzu und wenden Sie diese automatisch auf bestimmte Arten von Aufgaben an. Verbinden Sie ähnliche Aufgaben oder fügen Sie Meilensteine hinzu.

Die effektive Durchführung von Jahresplänen erfordert die Fähigkeit zur einfachen Kommunikation in Echtzeit. ClickUp bietet mehrere Möglichkeiten, dies im Kontext zu erledigen. Zunächst einmal können Sie Unterhaltungen als verschachtelte Kommentare innerhalb jeder Aufgabe führen.

Für weitere dynamische Unterhaltungen in Echtzeit sollten Sie ClickUp Chat . Führen Sie Unterhaltungen über die Kanäle bestimmter Projekte. Verbinden Sie Aufgaben mit Ihren Unterhaltungen und machen Sie es Ihren Kollegen leicht, sich zurechtzufinden. Starten Sie Anrufe mit einem Klick aus ClickUp heraus; erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen und Elemente für Aktionen.

ein-Klick-Anrufe innerhalb von ClickUp Chat

Werkzeuge zur Nachverfolgung von Zielen

Der einfachste Weg, Ihre Ziele zu erreichen, ist, sie jederzeit sichtbar und zugänglich zu halten. ClickUp-Ziele ist ein leistungsfähiges app zur Nachverfolgung von Zielen die all dies und mehr ermöglicht.

clickUp Goals für die Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit

Stellen Sie klare Einzelziele zur Nachverfolgung Ihrer Erfolge ein. Dabei kann es sich um Einzelziele handeln (z. B. die Aufgaben in einem Sprint oder einer Kampagne), um Nummern (z. B. die Anzahl der zu schreibenden Artikel), um monetäre Ziele (z. B. Einnahmen in Dollar) oder um wahr/falsch-Ziele (z. B. ob ein Veranstaltungsort gebucht ist oder nicht).

Verwalten Sie alle Ihre Ziele an einem Ort, organisieren Sie sie in Ordnern und visualisieren Sie den gemeinsamen Fortschritt.

5. Umsetzung von Jahresplänen

Bis jetzt haben wir über die Planung gesprochen. Jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen und über die Umsetzung zu sprechen.

Teams an Bord

Bringen Sie zunächst alle Mitglieder Ihres Teams auf der Projektmanagement-Plattform zusammen.

Schulen Sie sie in der effektiven Nutzung der Plattform mit Standardarbeitsanweisungen für:

Aktualisierung des Status einer Aufgabe

Zeitschätzung der benötigten Zeit

Nachverfolgung der Zeit

Verwendung von Checklisten für die Qualitätskontrolle

Ausfüllen benutzerdefinierter Felder, falls vorhanden

Um den Kontext des/der vorherigen Jahres/Jahre fortzusetzen, ist es wichtig, einige Daten zu konsolidieren. Um dies zu erledigen:

Integrieren Sie relevante Tools wie Customer Relationship Management (CRM), Vertriebstools usw.

Schreiben Sie Standardarbeitsanweisungen (SOPs) aufClickUp Dokumente und geben Sie sie auf sichere Weise für alle Beteiligten frei

Externe Dokumente wie Tabellenkalkulationen einbetten oder Links zu wichtigen Dokumenten bereitstellen

Schaffen Sie eine einfache und praktikable Möglichkeit zur Nachverfolgung der Leistung im Laufe des Jahres. ClickUp Dashboards ermöglichen es Ihnen, Daten über mehrere Fronten hinweg zu visualisieren.

Anpassbare Berichterstellung mit ClickUp Dashboards

Visualisieren Sie sofort alle projektbezogenen Daten in ClickUp, z. B. Aufgaben, Workloads, Timesheets, abrechenbare Stunden und individuelle Produktivität. Integrieren Sie Dutzende von Apps von Drittanbietern, um konsolidierte Dashboards zu erstellen, z. B. Vertriebsberichte, CRM-Visualisierungen, Marketingkampagnenleistung usw. Jeder einzelne Benutzer kann persönliche Dashboards einrichten, um seine eigene Leistung zu messen.

Und nicht zuletzt können Sie diese Daten nutzen, um Ihren Plan im Laufe des Jahres anzupassen. Passen Sie die Budgets neu an, ressourcen umverteilen oder passen Sie Aktivitäten an, um Ihren Zielen auf der Spur zu bleiben. Für einen schnelleren Start, verwenden Sie vorlagen für operative Pläne um Ihre Implementierung zu strukturieren.

Ein guter jährlicher Plan besteht aus einer Reihe von beweglichen Teilen. Das kann ohne den richtigen Support eine Herausforderung sein.

Herausforderungen bei der Jahresplanung

Hier sind die häufigsten herausforderungen des Projektmanagements auf die Sie bei Ihrer Jahresplanung stoßen könnten, und wie Sie sie bewältigen können.

Ungenaue Prognosen: Manchmal überschätzen die Teams, was sie in einem Jahr erreichen können. Sie prognostizieren also alles, einschließlich Budgets, Ressourcen und Aktivitäten, ungenau.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie Ihre Prognosen auf der Grundlage vorhandener Daten erstellen. Seien Sie bei Ihren Prognosen vernünftig und gehen Sie auf Nummer sicher.

Misalignment: Jeder Einzelne, jedes Team und jede Abteilung muss seine Ziele mit denen des Unternehmens in Einklang bringen. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie im Dienste des gesamten Business-Plans stehen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird es zu einer großen Herausforderung.

Am einfachsten lässt sich dieses Problem durch Planungsmethoden wie Ziele und Schlüsselergebnisse (OKR) oder Balanced Scorecard lösen. Dies trägt dazu bei, dass die Ziele und Aktivitäten aller Beteiligten auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind.

Bonus: Free business-Plan Vorlagen die Sie für Ihre Arbeit verwenden können.

Budgetäre Beschränkungen: Es ist äußerst selten, dass jedes Team die beantragten Budgets erhält. Das bedeutet, dass die Teams ihre Ziele mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen müssen.

Um dies zu erledigen, führen Sie einige Simulationen durch. Ziehen Sie verschiedene Kombinationen der Budgetzuweisung in Betracht, bevor Sie sich für die beste Variante entscheiden.

Zeitmanagement: Machen wir uns nichts vor. Planen braucht Zeit. Während Sie bereits mit der täglichen Arbeit überlastet sind, kann die Einstellung von Zeit für die Planung der Zukunft eine große Herausforderung sein.

Überwinden Sie diese Herausforderung, indem Sie in Ihrem Plan Zeit für Unvorhergesehenes einplanen. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem jährlichen Plan ein paar Wochen im Dezember für die jährliche Geschäftsplanung des nächsten Jahres frei lassen.

Business-Führungskräfte können eine Schlüsselrolle dabei spielen, Teams bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen.

Die Rolle der Führungskraft bei der Jahresplanung

Eine gute Führungskraft versteht, dass die Teams näher an der Realität sind und über fundiertere Kenntnisse der Geschäfte verfügen.

Die Führungskraft spielt also nicht die Rolle eines Lehrers oder Planers, sondern die eines Impulsgebers und Moderators der Jahresplanung.

Fragen stellen : Eine Führungskraft erleichtert den Rückblick auf das vergangene Jahr, indem sie sachdienliche Fragen stellt

: Eine Führungskraft erleichtert den Rückblick auf das vergangene Jahr, indem sie sachdienliche Fragen stellt Ideen anbieten : Sie bringen ihre Erfahrung ein, um Vorschläge und Ideen zu unterbreiten

: Sie bringen ihre Erfahrung ein, um Vorschläge und Ideen zu unterbreiten Konflikte lösen : Sie helfen den Teams, bei Unstimmigkeiten einen Konsens zu finden

: Sie helfen den Teams, bei Unstimmigkeiten einen Konsens zu finden Überwachung: Sie beobachten den Planungsprozess, um eventuelle Lücken zu erkennen und das Team darauf aufmerksam zu machen

Planen Sie Ihren Weg zum Erfolg mit ClickUp

Egal, ob Sie ein Militärregiment oder ein Team von Marketing-Praktikanten leiten, ein guter Plan ist die Grundlage für gute Leistungen. Er hilft jedem zu wissen, was zu erledigen ist, warum, wie, wann, von wem und nach welchem Standard. Er bringt das Geschäft voran.

Aus diesem Grund organisationsplanung ist ein wichtiger Teil der Rolle jeder Führungskraft im Business. Sie ist eine Möglichkeit, die Richtung vorzugeben und das Team zu führen.

Einer der größten Fehler, den Sie machen können, ist jedoch, die jährliche Planung als einmalige Aktivität zu betrachten. Obwohl der strategische Plan in der Regel zu Beginn des Jahres erstellt wird, müssen Sie seine Umsetzung während des gesamten zwölfmonatigen Zeitraums beaufsichtigen.

Um dies zu erledigen, benötigen Sie eine robuste Planungs- und Projektmanagement-Plattform wie ClickUp. Mit leistungsstarkem Aufgabenmanagement, Dokumentation, Analysen, KI-Features und benutzerfreundlichen Vorlagen bietet ClickUp alles, was Sie für die Umsetzung Ihrer jährlichen Pläne benötigen.

Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos

