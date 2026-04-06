So implementieren Sie Medien-Workflow-Management ganz einfach

Eine einzige versäumte Freigabe kann eine Veröffentlichung zum Scheitern bringen, selbst wenn Ihre kreative Arbeit überzeugend ist.

Eine Adobe-Umfrage unter mehr als 1.600 Marketingfachleuten ergab, dass 96 % in den letzten zwei Jahren einen mindestens doppelt so hohen Bedarf an Inhalten verzeichneten, wobei 62 % angaben, dass dieser um das Fünffache oder mehr gestiegen sei.

Wenn sich Ihr Medien-Workflow über gemeinsame Laufwerke und mehrere Plattformen erstreckt, vervielfachen sich Ihre manuellen Prozesse. Ihre Überprüfungszyklen verlangsamen sich, und Sie verbringen zu viel Zeit mit Verwaltungsaufgaben, anstatt Ihre kreative Leistung zu verbessern.

Das Medien-Workflow-Management bietet Ihnen ein System für Planung, Produktion, Asset-Management und Freigaben. Wenn Sie die Automatisierung von Medien-Workflows hinzufügen, können Sie damit beginnen, sich wiederholende Aufgaben und routinemäßige Verwaltungsaufgaben wie Übergaben und Statusaktualisierungen zu automatisieren

In diesem Leitfaden besprechen wir, was Medien-Workflow-Management umfasst, warum es wichtig ist, welche Kernphasen es gibt und wie man es Schritt für Schritt aufbaut.

🧠 Wussten Sie schon? Der IPTC-Standard für Fotometadaten dient dazu, beschreibende Informationen und Copyright-Angaben mit Bilddateien zu übertragen. Diese Art von Metadaten ist ein wichtiger Grund dafür, dass Medienteams Nutzungsrechte und die Historie von Assets nachverfolgen können, ohne sich auf ihr Gedächtnis verlassen zu müssen.

Was ist Medien-Workflow-Management?

Das Medien-Workflow-Management ist das Workflow-Management-System, das Ihren Medien-Workflow von der Anfrage bis zum Ergebnis am Laufen hält. Es verwandelt „laufende kreative Arbeit“ in einen wiederholbaren Prozess, sodass Teams planen, produzieren, überprüfen, verteilen und aus der Performance lernen können, ohne den Überblick über Versionen, Genehmigungen oder Assets zu verlieren.

In der Praxis umfasst das Medien-Workflow-Management in der Regel:

Aufgabenabfolge: Legen Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte und Abhängigkeiten fest, damit nichts veröffentlicht wird, bevor die entsprechenden Überprüfungen stattgefunden haben

Content-Pipelines: Standardisieren Sie Phasen wie Briefing → Produktion → Bearbeitung → Überprüfung → Freigabe → Veröffentlichung → Berichterstellung, damit der Fortschritt stets sichtbar bleibt

Versionierung: Kontrollieren Sie die Iterationen, damit Editors und Stakeholder immer die richtige Datei prüfen

Speicher für Assets: Zentralisieren Sie Dateien, damit Teams die neuesten freigegebenen Assets schnell finden können, oft zusammen mit umfangreichen Metadaten und technischen Metadaten

Überprüfungszyklen: Legen Sie fest, wer was in welcher Reihenfolge überprüft, damit das Feedback nicht über E-Mail, Chat und Kommentare verstreut wird

Workflows für die Verteilung: Erstellen Sie kanalgerechte Schritte für verschiedene Plattformen, damit die Veröffentlichung konsistent und schneller erfolgt

Rechteverwaltung: Führen Sie die Nachverfolgung von Nutzungsrechten, Berechtigungen und Lizenzbeschränkungen durch, damit Inhalte korrekt verwendet werden

Analysen nach dem Launch: Leiten Sie Leistungsdaten zurück in den Plan, damit Teams datengestützte Entscheidungen treffen und den nächsten Zyklus verbessern können

Moderne Medienteams benötigen diese Struktur, da die Medienlandschaft standardmäßig aus vielen verschiedenen Formaten besteht. Eine einzige Kampagne kann Video-Inhalte, Audio, Social-Media-Assets, bezahlte Anzeigen, Langform-Inhalte und Grafiken erfordern, die jeweils unterschiedliche Übergaben und Qualitätsprüfungen durchlaufen.

Adobe beschreibt diesen durchgängigen Ansatz als „Content-Supply-Chain“, die Planung, Erstellung, Bereitstellung und Messung miteinander verbindet.

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Warum Medien-Workflow-Management wichtig ist

Medienmanagement bietet Ihren Teams die Möglichkeit, Inhalte zu planen, zu produzieren, zu prüfen und zu verteilen. Sie müssen sich nicht immer auf manuelle Prozesse verlassen, und der Workflow liefert jedes Mal Ergebnisse.

✅ Hier erfahren Sie, warum Medien-Workflow-Management wichtig ist:

Reduziert den Koordinationsaufwand, sodass Teams mehr Zeit für die Erstellung haben

Wenn Sie sich ständig Gedanken über verstreute Dateien und Ad-hoc-Aktualisierungen machen, kann die Koordination Ihre Produktionszeit beeinträchtigen. Der Work Trend Index von Microsoft hat ergeben, dass der durchschnittliche Mitarbeiter 57 % seiner Zeit mit Kommunikation und 43 % mit kreativer Arbeit verbringt.

Ebenso geben 62 % der Befragten an, dass sie zu viel Zeit mit der Suche nach Informationen verbringen. Ein starkes Medien-Workflow-Management reduziert diesen Zeitaufwand, indem es Aufgaben, Dateien, Feedback und Entscheidungen leichter auffindbar und umsetzbar macht.

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Verringert das Einführungsrisiko, wenn viele Funktionen denselben Arbeitsprozess betreffen

Verzögerungen entstehen meist durch die Übergabe zwischen verschiedenen Teams. Dazu gehören Editoren, Markenabteilung, Rechtsabteilung und Marketing, insbesondere wenn externe Stakeholder die Arbeit genehmigen müssen.

Gartner berichtet, dass nur 55 % der Produkteinführungen termingerecht erfolgen, während 45 % um mindestens einen Monat verzögert werden. Ein klarer Workflow-Management-Prozess hilft Ihnen dabei, Produktion und Freigaben auf den Kalender der Produkteinführungen abzustimmen.

Reduziert Kostenverluste durch Nacharbeiten und uneinheitliche Ausführung

Wenn Workflows unklar sind, wiederholen Teams Arbeiten und führen eine erneute Bearbeitung der Assets durch, die eigentlich schon „erledigt“ waren.

Das Project Management Institute veröffentlicht einen Bericht, in dem angegeben wird, dass 11,4 % der Investitionen aufgrund schlechter Projektleistung verschwendet werden.

Die Automatisierung von Medien-Workflows kann diese Verluste reduzieren, indem sie den Arbeitsablauf standardisiert und repetitive Aufgaben minimiert, die den kreativen Output nicht verbessern.

Sorgt dafür, dass Rechte, Metadaten und Governance nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis funktionieren

Im Medienbetrieb bestimmen Nutzungsrechte und Metadaten, was Sie veröffentlichen dürfen und wo Sie es veröffentlichen dürfen. Sie bestimmen auch, wie schnell Teams die richtige Version eines Assets finden können.

Workflows stehen oft vor besonderen Herausforderungen hinsichtlich der Organisation von Metadaten, der Rechteverwaltung und der Durchsuchbarkeit. Sie kombinieren viele Arten von Medien aus zahlreichen Quellen, und die Integration dieser Prüfungen in das System schützt gleichzeitig die Geschwindigkeit der Verteilung und mindert Markenrisiken.

📮ClickUp Insight: Der Kontextwechsel zehrt unbemerkt an der Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit darauf zurückzuführen sind, dass man zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechselt, E-Mails verwaltet und von einem Meeting zum nächsten eilt. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und den Chat) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chat, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext vernetzt, durchsuchbar und übersichtlich halten!

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Kernphasen eines leistungsstarken Medien-Workflows

Ein leistungsstarker Medien-Workflow stellt die Verbindung zwischen Planung, Produktion, Freigaben, Verteilung und Analysen in einem System her. Hier sind die wichtigsten Phasen:

Erfassung und Abstimmung: Erfassen Sie die Anfrage, die Ziele, die Zielgruppe, die Kanalvorgaben und die Einschränkungen und klären Sie dann, was „erledigt“ bedeutet, bevor die Produktion beginnt

Planung und Aufgabenabfolge: Definition des Prozesses, der Eigentümer, der Abhängigkeiten, der Zeitleisten und der Ressourcen, damit Teams zusammenarbeiten können, ohne dass es in letzter Minute zu Eskalationen kommt

Produktion und Erstellung: Produktion von Assets in verschiedenen Formaten, darunter Video, Audio, Social Media, bezahlte Anzeigen, Langform-Inhalte und Grafiken, oft über verteilte Teams hinweg

Bearbeitung und Zusammenstellung: Umwandlung von Eingaben in endgültige Entwürfe (z. B. Zusammenstellung von Rohmaterial zu Video-Inhalten) unter Wahrung einheitlicher Namenskonventionen und Übergaben

Zyklen und Genehmigungen: Leiten Sie Feedback an die richtigen Prüfer weiter (Markenabteilung, Rechtsabteilung, Client), kontrollieren Sie die Verwaltung der Versionen und sichern Sie Genehmigungen, bevor Inhalte veröffentlicht werden

Speicher für Assets und Metadaten-Management: Zentralisierung von Dateien, Anhängen umfangreicher Metadaten (einschließlich technischer Metadaten, sofern relevant) sowie die Möglichkeit, Assets in zukünftigen Workflows durchsuchbar und wiederverwendbar zu machen.

Rechteverwaltung und Governance: Überprüfung von Nutzungsrechten, Berechtigungen und Lizenzbedingungen, insbesondere wenn Sie bestehende Inhalte wiederverwenden oder über Regionen und Partner hinweg verteilen

Verteilungs-Workflows: Veröffentlichung auf verschiedenen Plattformen mit kanalspezifischen Prüfungen (Format, Spezifikationen, Bildunterschriften, Tags, Nachverfolgung), das die schnellere Bereitstellung von Inhalten ohne Qualitätseinbußen unterstützt

Analysen und Feedback-Schleife nach dem Launch: Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Leistungsdaten und dem Workflow, damit Sie datengestützte Entscheidungen treffen und im nächsten Zyklus der Produktion kontinuierliche Verbesserungen vorantreiben können

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🧠 Wussten Sie schon? In einer Umfrage von McKinsey gaben Mitarbeiter an, dass eine „nahtlose Integration in bestehende Workflows“ einer der wichtigsten Faktoren ist, der ihre tägliche Nutzung von Gen-KI steigern würde. Mit anderen Worten: Die Menschen wollen Automatisierung innerhalb des Systems, das sie bereits nutzen, und nicht in einem anderen tool.

So bauen Sie ein Medien-Workflow-Management-System auf (Schritt für Schritt)

Wenn Ihr Medien-Workflow zu viele Tools umfasst, müssen Sie am Ende sowohl die Arbeit als auch die Umgehungslösungen verwalten.

Briefings finden in Dokumenten statt, Genehmigungen per E-Mail, während die Berichterstellung ganz woanders angesiedelt ist. Diese Art der Arbeitszersplitterung verlangsamt die Produktion und erschwert es, Teams bei einem gemeinsamen Projekt auf Kurs zu halten. Die Zersplitterung im KI-Bereich fügt eine weitere Ebene hinzu. 75 % der Mitarbeiter nutzen isolierte KI-Tools ohne Aufsicht, was das Risiko erhöht und den Kontext fragmentiert.

Hier kann ClickUp, ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, Ihrem Team helfen. Es bietet eine einzige Plattform, auf der Aufgaben, Dokumente, Zusammenarbeit und KI miteinander verbunden sind, sodass Ihr Medien-Workflow-Management-System effektiv skaliert werden kann.

Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau Ihres Medien-Workflow-Managementsystems:

1. Erfassen Sie Ihre aktuellen Prozesse und identifizieren Sie Engpässe

Beginnen Sie damit, einen realen Asset vom Eingang bis zur Veröffentlichung nachzuverfolgen. Verfolgen Sie, wohin Dateien verschoben werden, wo Feedback erscheint und wo Übergaben zu Verzögerungen führen.

📌 Beispiel: Eine Videoanfrage geht als Slack-Nachricht ein, das Briefing wird in einem Dokument neu erstellt, der Editor exportiert zwei Versionen aus Adobe Premiere Pro, und dann überprüft der Client den falschen Link, weil niemand weiß, welcher Schnitt der endgültige ist.

Erfassen Sie Ihren aktuellen Workflow in einer visuellen Karte, einschließlich:

Wo Anfragen eingehen (Kreativbriefing, E-Mail, Client-Portal)

Wer ist für die einzelnen Phasen verantwortlich (Produzent, Editor, Marke, Rechtsabteilung)?

Wo die Version versagt (doppelte Exporte, unklare Benennung, verstreute Kommentare)

Wo Verzögerungen häufig auftreten (Zyklen der Prüfung, verspätete Bereitstellung von Assets, Engpässe bei der Freigabe)

Profi-Tipp: Wenn Sie ClickUp Whiteboards für den Mapping-Schritt verwenden, können Sie die Prozesskarte in konkrete Arbeit umsetzen, indem Sie wichtige Schritte in ClickUp-Aufgaben umwandeln, sodass der Plan nicht in einer separaten Präsentation verbleibt.

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2. Standardisieren Sie die Workflows für jeden Medientyp (Video, Grafiken, Langform, Anzeigen)

Ein einziger Workflow passt selten für Alles. Ein gekürzter Werbeanzeigen-Entwurf erfordert andere Überprüfungen als ein langer Blogbeitrag, und eine Podcast-Episode hat andere Abhängigkeiten als ein Social-Media-Karussell.

Die Standardisierung nach Medientyp hilft Ihnen, manuelle Prozesse zu reduzieren, ohne jedes Team in dasselbe starre System zu zwingen.

Erstellen Sie standardisierte Workflows in ClickUp, indem Sie einen eigenen Space oder Ordner anlegen und dann auf Listebene benutzerdefinierte Status (z. B. „Entwurf“, „Prüfung“, „Geplant“, „Veröffentlicht“) für Aufgaben festlegen, die zu bestimmten Medientypen passen.

Die Hierarchie aus Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben in ClickUp hilft dabei, Workflows zu standardisieren

Erstellen Sie einen Basis-Workflow für jeden Inhaltstyp mit:

Erforderliche Eingaben (kreative Vorgaben, Markenvorgaben, Spezifikationen, Nutzungsrechte)

Qualitätskontrollen (Videoqualitätsprüfungen, Untertitelung, Formatprüfungen für verschiedene Plattformen)

Erwartungen an Metadaten (umfassende Metadaten, technische Metadaten, Kampagnen-Tags, Kanal-Tags)

In ClickUp trennen Produktionsmanager Pipelines häufig mithilfe von Spaces, Ordnern oder Listen, sodass Videoinhalte, Anzeigen und Langform-Projekte jeweils einen einheitlichen Ablauf haben, während sie weiterhin auf einer einzigen Plattform verbleiben.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie mit ClickUp for Media einen zentralen hub für Medienaktivitäten ein. Optimieren Sie die Arbeitsabläufe Ihres Teams mit ClickUp für Medienteams Mit dem Mediensetup von ClickUp können Sie Kampagnen an einem Ort verwalten und verfolgen. So bleibt Ihr Workflow über alle Formate und Beteiligten hinweg konsistent. Sie können dieselbe Pipeline auf verschiedene Arten visualisieren und die Berichterstellung eng mit der Produktion verknüpfen. Verwalten Sie Ihre Pipeline in der Kalender-, Listen- oder Board-Ansicht (sowie in über 10 anpassbaren Ansichten), damit Produktionsleiter und Kreativteams die Arbeit in dem für sie passenden Format verfolgen können

Starten Sie schneller mit Medienvorlagen wie Content-Kalender, Social-Media-Beiträge, Blog-Management, YouTube, Werbekalender und Nachverfolgung von Aktionen

Überwachen Sie die Bereitstellung und die Workload in ClickUp-Dashboards mithilfe von über 50 Widgets, um die Sichtbarkeit des Fortschritts und der Leistung zu gewährleisten, ohne manuell den Status nachverfolgen zu müssen

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3. Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten (Kreativ, Recht, Marke, Marketing)

Die meisten Verzögerungen im Workflow entstehen durch unklare Eigentümerschaften. Wenn niemand weiß, wer für die „endgültige Freigabe“ zuständig ist oder wer widersprüchliches Feedback klärt, kommt die Arbeit zum Stillstand und Teams müssen Bearbeitungen wiederholen.

Definieren Sie Rollen für jede Phase, darunter:

Wer erstellt, wer überprüft und wer genehmigt

Wer hat das letzte Wort, wenn es bei Rückmeldungen zu Konflikten kommt?

Wer darf Inhalte veröffentlichen, insbesondere wenn Nutzungsrechte oder Lizenzen eine Rolle spielen?

Wie externe Stakeholder (Clients, Partner, Agenturen) Feedback geben, ohne den Prozess zu umgehen

Weisen Sie in ClickUp Aufgaben jedem Projekt einen Eigentümer zu

In ClickUp können Sie Eigentümer für die Gesamtverantwortung benennen und bestimmte Kommentare als umsetzbare Elemente zuweisen.

Aufgabenverantwortliche werden im Feld „Mitarbeiter“ angegeben, während Kommentare einzelnen Personen zugewiesen werden können, wodurch die Verantwortlichkeit sichergestellt wird, da vor dem Schließen eine Lösung erforderlich ist

Zu den wichtigsten Ansichten gehören die Seite „Zugewiesene Kommentare“ und die Karte „Mir zugewiesen“

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4. Richten Sie Vorlagen für Briefings und Überprüfungsschritte ein

Wenn Briefings zu stark variieren, verlieren Editors Zeit damit, den Kontext zu ergründen, und Produzenten verbringen Zeit damit, vermeidbare Lücken zu korrigieren. Hier können Vorlagen für einheitliche Eingaben sorgen, was spätere Nachbesserungen reduziert.

Erstellen Sie Vorlagen für:

Kreativ-Briefings (Ziel, Zielgruppe, Format, Verteilung, Zeitleiste)

Video-Skripte und Shot-Listen (Anforderungen für jede einzelne Szene, Voice-over, B-Roll-Bedarf)

Storyboards (Schlüsselframes, Übergänge, erforderliche Overlays)

Überprüfen Sie Checklisten (Markenprüfungen, Compliance-Prüfungen, Formatprüfungen pro Plattform)

ClickUp-Vorlagen können die Art und Weise standardisieren, wie Anfragen in Ihren Workflow gelangen, während ClickUp Docs Skripte und Arbeitsentwürfe enthalten kann, die mit demselben Projekt und dessen Aufgaben verknüpft bleiben. Sie können auch einen Ihrer eigenen häufig verwendeten Workflows in eine Vorlage für Ihr Team umwandeln.

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5. Zentralisieren Sie die Speicherung von Assets mit klaren Namens- und Versionierungsregeln

Beim Asset-Management entscheidet sich, ob der Workflow schnell oder langsam abläuft. Zahlreiche Dateien, die über verschiedene Laufwerke und tools verstreut sind, können zu Verzögerungen bei der Überprüfung und verpassten Terminen für die Verteilung führen, insbesondere wenn Sie bestehende Inhalte wiederverwenden.

Richten Sie einfache Regeln ein, an die sich Ihr gesamtes Team hält:

Namenskonvention (Kanal + Kampagne + Datum + Seitenverhältnis + Version)

Regeln zur Verwaltung von Versionen (was gilt als „v1“, „v2“ und „final“)

Metadatenregel (welche Felder müssen vorhanden sein, bevor die Überprüfung beginnt)

Rechte (Eigentümer der Nutzungsrechte, Lizenzbedingungen, Notizen zum Ablauf)

In ClickUp können Dateien direkt bei der Aufgabe gespeichert werden, zu der das Ergebnis gehört, sodass Editors und Prüfer nicht in anderen Tools nach dem richtigen Anhang und dem aktuellen Entscheidungsprozess suchen müssen.

Profi-Tipp: Mit ClickUp-Integrationen und den Vorteilen der Enterprise-KI-Suche können Sie Ihre Arbeit aus allen verbundenen Tools wie Figma, Google Drive und vielen anderen einbinden! Durchsuchen Sie Ihre gesamte Arbeit von einem einzigen Ort aus mit der Enterprise-KI-Suche in ClickUp

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Genehmigungen sind oft der Punkt, an dem Workflows mit hohem Durchsatz ins Stocken geraten, insbesondere wenn Überprüfungen über E-Mail-Threads, Chat-Nachrichten und Kommentare zu verschiedenen Dateiversionen hinweg stattfinden.

Zwei Schritte sorgen für einen reibungsloseren Genehmigungsprozess:

✅ Fügen Sie Feedback als Anhang zum Asset hinzu und weisen Sie Kommentare dem richtigen Eigentümer zu

Überprüfungszyklen geraten ins Stocken, wenn Feedback an zu vielen verschiedenen Speicherorten gespeichert ist. Mit ClickUp Prüfung können Prüfer unterstützte Bilder, PDFs und Videos direkt in der Aufgabe mit Anmerkungen versehen, sodass Editors klares, ortsspezifisches Feedback erhalten, ohne raten zu müssen.

Versehen Sie Multimedia-Dateien und PDFs mit Anmerkungen für eine einfache Zusammenarbeit mithilfe der Prüfung in ClickUp

Es unterstützt das Zuweisen von Kommentaren, sodass Feedback umsetzbar wird.

ClickUp Prüfung kann Ihnen dabei helfen:

Halten Sie das Feedback mit dem Asset verknüpft , damit Editors nicht über verschiedene tools hinweg nach Klarstellungen suchen müssen

Reduzieren Sie Überarbeitungszyklen , indem Sie präzise Kommentare bereits während der Überprüfung erfassen und nicht erst im Nachhinein

Beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse, wenn Clients und interne Prüfer direkt im Kontext Kommentare abgeben

✅ Automatisieren Sie Übergaben, damit die Arbeit weitergeht, wenn sich der Status ändert

Die meisten Teams haben Schwierigkeiten mit der Weiterleitung von Genehmigungen und der Aktualisierung von Statusmeldungen, und ein Großteil der Produktionszeit wird durch die Koordination in Anspruch genommen. ClickUp-Automatisierungen automatisieren aufgabenbezogene Arbeiten mithilfe von Auslösern und Aktionen und stellen so sicher, dass der Workflow weiter voranschreitet.

Als Auslöser dienen ClickUp-Automatisierungen, die die richtigen Aktionen automatisch auslösen und für reibungslose Abläufe sorgen

ClickUp unterstützt zudem KI-gesteuerte Automatisierungsaktionen (wie das Einfügen von Updates oder Analysen in Felder), die Produktionsleitern helfen können, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne die Workflows zu ändern.

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie:

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Prüfern und die Aufforderung zu nächsten Schritten

Reduzieren Sie manuellen Aufwand , indem Sie Auslöser für Benachrichtigungen und Übergaben auslösen, wenn ein Asset die einzelnen Phasen durchläuft

Halten Sie Genehmigungsprozesse am Laufen, indem Sie Automatisierung mit einem einheitlichen Statusmodell in Ihrem Workflow kombinieren

💡 Profi-Tipp: Delegieren Sie wiederkehrende Arbeiten mit ClickUp Super Agents Delegieren Sie Ihre Ziele, Workflows und Probleme automatisch an engagierte Teamkollegen mit ClickUp Super Agents ClickUp Super Agents fungieren wie KI-gestützte Teamkollegen in Ihrem Workspace. Sie können sie auf verschiedene Arten auslösen, z. B. durch @Erwähnen in Kommentaren oder beim Chatten, durch Zuweisen einer Aufgabe, durch Planen der Ausführung oder durch Starten über Automatisierungen. Hier sind einige praktische Beispiele, wie Teams Super Agents für Medien-Workflows einsetzen: Fragen Sie nach fehlenden Details und leiten Sie Aufgaben entsprechend Ihrem Prozess an den richtigen Eigentümer weiter

Fassen Sie lange Review-Threads in einem kurzen Update zusammen („Was hat sich geändert, was ist genehmigt, was kommt als Nächstes?“) für asynchrone Übergaben

Erstellen Sie eine übersichtliche Checkliste, damit die Qualitätsprüfungen über alle Versionen hinweg einheitlich bleiben

Führen Sie geplante Besprechungen durch, bei denen Status-Updates im Chat gepostet werden, damit Produktverantwortliche nicht in verschiedenen tools nach Updates suchen müssen

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Automatisierung zur Steigerung der Produktivität

7. Erstellen Sie eine Checkliste für die Verteilung auf jedem Kanal

Die Verteilung ist nicht „ein letzter Schritt“. Jede Plattform hat ihre eigenen Spezifikationen, zeitlichen Vorgaben, Anforderungen an die Nachverfolgung und Compliance-Vorgaben. Behandeln Sie die Verteilung als eigene Workflow-Phase mit einer Checkliste, die jedes Lieferobjekt begleitet.

Fügen Sie Kanalüberprüfungen hinzu, wie zum Beispiel:

Format- und Spezifikationsprüfungen (Seitenverhältnis, Länge, Größe der Datei)

Bildunterschriften, Tags, Miniaturansichten und Links

Nachverfolgung von Anforderungen (UTMs, einheitliche Namensgebung, Kampagnenzuordnung)

Überprüfung der Rechte (wo das Asset genutzt werden darf und wie lange)

In ClickUp können Sie Aufgaben mit Checklisten für die Verteilung verknüpfen, damit Teams bei knappen Fristen nicht auf ihr Gedächtnis vertrauen müssen.

8. Integrieren Sie Analysen, um den nächsten Produktionszyklus zu optimieren

Verfolgen Sie den Projektfortschritt mit ClickUp-Dashboards

Das Medien-Workflow-Management sollte Ihnen helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen, und nicht nur Inhalte zu veröffentlichen. Wenn die Analyse außerhalb des Systems stattfindet, wiederholen Teams das, was ihnen vertraut ist, anstatt das, was funktioniert.

Führen Sie die Nachverfolgung von zwei Kategorien von Signalen durch:

Workflow-Kennzahlen: Zykluszeit pro Phase, Bearbeitungszeit für Überprüfungen, Workload pro Rolle, Engpässe nach Medientyp

Leistungsindikatoren: Kanalergebnisse, erfolgreiche kreative Muster, Formate mit unterdurchschnittlicher Leistung, Abbruchpunkte

ClickUp-Dashboards können Fortschritt, Workload und Lieferstatus in einer Ansicht zusammenfassen, sodass Produktionsleiter Verzögerungen erkennen und Ressourcen planen können, bevor Fristen ablaufen. So kann Ihr nächster Auftrag auf den Daten basieren und nicht auf Vermutungen des Teams.

Möchten Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Dashboards erstellen? Sehen Sie sich dieses kurze Video zum Setup an und erfahren Sie, wie Sie Ihr ClickUp-Dashboard einrichten können:

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Best Practices für einen reibungslosen Ablauf von Medien-Workflows

1. Standardisieren Sie die Datenerfassung, damit die Produktion mit vollständigen Eingaben beginnen kann

Wenn Arbeitsdetails über Chats und gemeinsame Laufwerke verstreut sind, verlieren Teams Zeit damit, Entscheidungen und Feedback abzustimmen.

Das McKinsey Global Institute hat herausgefunden, dass eine Verbesserung der Kommunikation und des Wissensaustauschs die Produktivität von Interaktionsmitarbeitern um 20 % bis 25 % steigern kann – genau das, was ein gut geführtes Workflow-Management-System unterstützt. Standardisieren Sie die Datenerfassung, damit die Produktion mit abgeschlossenen Eingaben beginnen kann

📌 Beispiel: Ein Client fragt nach „kurzen Videoinhalten“, aber niemand klärt das Seitenverhältnis, den CTA, die Markenanforderungen oder ob vorhandene Inhalte wiederverwendet werden können, sodass das Team unter Zeitdruck zweimal die Bearbeitung durchführt.

Verwenden Sie für jede Anfrage eine einheitliche Checkliste:

Definieren Sie das Ziel, die Zielgruppe und die Metrik für den Erfolg

Erfassen Sie Anforderungen nach Kanal über verschiedene Plattformen hinweg

Bestätigen Sie die Spezifikationen der zu liefernden Inhalte, einschließlich der Erwartungen an die Qualität des Videos

Erfassen Sie Einschränkungen der Nutzungsrechte und erforderliche Genehmigungen

Fügen Sie Referenzmaterialien und umfangreiche Metadaten (Kampagne, Produkt, Region) als Anhang hinzu

💡 Profi-Tipp: Standardisieren und automatisieren Sie Ihren Prozess zur Erfassung von Kreativinhalten mit ClickUp-Formularen. Sie können diese benutzerdefiniert an Ihre Marke anpassen, Bedingungen hinzufügen und Automatisierungen einrichten, um Antworten in Aufgaben umzuwandeln. ClickUp Forms standardisiert und automatisiert Ihre Workflows für die Aufnahme von Kreativinhalten

2. Behandeln Sie Metadaten und Rechte als Workflow-Daten

In der Medienlandschaft sind Metadaten keine reine Routinearbeit. Sie sorgen dafür, dass Assets durchsuchbar bleiben und sicher für die Verteilung bereitgestellt werden können. Auch die Überprüfung von Rechten und Lizenzen wird schneller, wenn sie Teil des Workflows ist.

Hier ist ein praktischer Ansatz, den Sie befolgen können:

Definieren Sie Pflichtfelder (Kampagne, Kanal, Eigentümer, Region, Ablaufdatum)

Trennen Sie technische Metadaten für Video-Inhalte (Format, Dauer, Codec) von beschreibenden Metadaten (Thema, Produkt, Zielgruppe)

Machen Sie die Überprüfung der Rechte zu einem obligatorischen Schritt vor der Freigabe oder Terminierung.

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3. Halten Sie die Verbindung zwischen dem Feedback und dem Asset aufrecht, um die Überprüfungszyklen zu schützen

Überprüfungszyklen verlangsamen sich, wenn Feedback an zu vielen Orten verstreut ist: E-Mail-Threads, Chat-Nachrichten, Kommentare zu verschiedenen Versionen und „kurze Notizen“, die nie als Aufgaben erfasst werden.

Ein strukturierter Genehmigungs-Workflow dient dazu, festzulegen, wer was in welcher Reihenfolge genehmigt, einschließlich interner und externer Stakeholder.

📌 Beispiel: Ein Produzent gibt einen neuen Export frei, aber ein Stakeholder überprüft den Link der letzten Woche, und der Editor nimmt Änderungen am falschen Schnitt vor.

Hier ist ein reibungsloser Prozess für die Überprüfung, den Sie befolgen können:

Legen Sie pro Ergebnis eine „Quelldatei“ und einen Eigentümer für die Versionierung fest

Legen Sie Überprüfungsfenster nach Rolle fest (Marke, Rechtsabteilung, Client)

Verlangen Sie, dass „Änderungsanfragen“ als Anhang an die richtige Version angehängt werden

4. Eigentümerschaft und Entscheidungsbefugnisse klar festlegen

Kreativteams arbeiten am besten zusammen, wenn Entscheidungen klar sind. Wenn jeder Kommentare abgeben kann, aber niemand entscheiden kann, kommt die Arbeit zum Stillstand.

Definition:

Ein verantwortlicher Eigentümer pro Ergebnis

Ein letzter Genehmiger pro Stufe (Marke, Rechtsabteilung, Client)

Klare Eskalationsregeln bei widersprüchlichem Feedback

Eine Richtlinie für Beiträge externer Stakeholder, damit diese den Prozess nicht umgehen

Dies ist besonders wichtig, wenn mehrere Projekte parallel laufen und Teams über verschiedene Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten.

⭐️ Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben und Erinnerungen mit Super Agents in ClickUp!

5. Automatisieren Sie wiederholende Arbeiten; überlassen Sie Entscheidungsschritte dem Menschen

Die Automatisierung von Medien-Workflows funktioniert am besten, wenn sie repetitive und routinemäßige Aufgaben eliminiert, die den kreativen Output nicht verbessern: Erinnerungen, Zuweisungen, Statusaktualisierungen und Übergaben zwischen den Phasen. Behalten Sie entscheidungsintensive Aufgaben (kreative Leitung, endgültige Freigaben und Markenentscheidungen) bei den Menschen.

📌 Beispiel: Jedes Mal, wenn eine Aufgabe in den Status „Zur Überprüfung bereit“ wechselt, markiert jemand manuell den Prüfer, sendet eine Nachricht und aktualisiert einen Tracker, um dann denselben manuellen Arbeitsschritt für die nächste Phase zu wiederholen.

Hier sind einige gängige Möglichkeiten der Automatisierung, die Sie ausprobieren können:

Weisen Sie den nächsten Prüfer zu, wenn sich der Status ändert

Benachrichtigen Sie die Beteiligten, wenn eine Datei fertig ist

Wenden Sie eine Checkliste an, wenn eine Aufgabe erstellt wird

Bringen Sie die Arbeit nach der Freigabe voran, ohne manuell nachfassen zu müssen

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Häufige Engpässe (und wie man sie löst)

Wenn Sie eine Produktion mit hohem Volumen über Remote-Teams und externe Stakeholder hinweg betreiben, besteht das Ziel darin, die Arbeit zu zentralisieren und sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren. Engpässe in Ihrem Medien-Workflow-Management-System können jedoch die Effizienz Ihrer Prozesse beeinträchtigen. Hier sind die häufigsten dieser Engpässe sowie Möglichkeiten, wie Sie diese überwinden können.

Kurze Lücken, die zu Nacharbeiten und einer verlangsamten Produktivität führen

Engpässe im Medien-Workflow beginnen oft mit unvollständigen Briefings. Fehlende Nutzungsrechte, unklare technische Metadaten oder keine Definition dessen, was als „erledigt“ gilt, zwingen Editors dazu, unter hohem Zeitdruck nach Informationen zu suchen.

ClickUp-Vorlagen helfen Ihnen dabei, die Art und Weise zu standardisieren, wie Aufgaben in Ihren Workflow gelangen, sodass jede Anfrage mit derselben Struktur und denselben Erwartungen beginnt. Jede Anfrage enthält kreative Vorgaben für Ihre Produktion des Inhalts und die zu liefernden Ergebnisse sowie die Überprüfungsschritte.

✅ So helfen Ihnen ClickUp-Vorlagen:

Standardisieren Sie Kreativ-Briefings , damit wichtige Details (Format, Ziel, Zielgruppe, Freigaben) von vornherein erfasst werden

Reduzieren Sie Nacharbeiten , indem Sie sicherstellen, dass jedes Projekt mit derselben Checkliste und denselben Überprüfungsschritten beginnt

Steigern Sie den Durchsatz, indem Sie bewährte Strukturen wiederverwenden, anstatt Dokumente und Aufgaben von Grund auf neu zu erstellen

Lücken in der Sichtbarkeit der Pipeline, die zu Verwirrung und unzuverlässigen Übergaben führen

Die kreative Arbeit kommt zum Stillstand, wenn das Team keine vollständige Sichtbarkeit auf den Projekt-Status hat.

Es kommt oft vor, dass Teams weniger effektiv zusammenarbeiten, weil sie mehrere tools verwenden, in denen die Informationen verstreut sind.

ClickUp-Listen bieten Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Workflows als Pipelines zu betreiben. Jede Aufgabe durchläuft klare Phasen, und benutzerdefinierte Status spiegeln Ihren tatsächlichen Prozess wider (zum Beispiel: „Briefing genehmigt“, „Bearbeitung“, „interne Prüfung“, „Client-Prüfung“, „geplant“, „veröffentlicht“).

Diese Struktur ist besonders wichtig bei komplexen Workflows, bei denen mehrere Formate parallel veröffentlicht werden. Mithilfe von Ansichten können Teams denselben Prozess unterschiedlich visualisieren (Liste für Produktionsmanager, Board für stufenbasierten Flow, Kalender für die Verteilung), während eine zentrale Informationsquelle für Aufgaben, Dateien und den Fortschritt beibehalten wird.

✅ So können ClickUp-Listen helfen:

Erstellen Sie Content-Pipelines , damit jedes Asset einen definierten Statuspfad und einen Eigentümer hat

Halten Sie die Aufgabenorte sichtbar, wenn Teams zur Nachverfolgung der Produktion zwischen der Listenansicht und der Board-Ansicht wechseln

Verbessern Sie die Vorhersehbarkeit, indem Sie den Status „In Bearbeitung“ vs. „In Prüfung“ vs. „Genehmigt“ explizit und nicht nur implizit angeben

Eine unzusammenhängende Planung, die zu Unstimmigkeiten während der Produktion führt

Zeigen Sie alle Ihre Pläne und Strategien an einem Ort mit ClickUp Whiteboard an

Teams führen Brainstormings oft an einem Ort durch und setzen die Ergebnisse an einem anderen um. Irgendwo während der Übergabe geht die „vereinbarte Ausrichtung“ verloren, und am Ende müssen Sie zusätzliche Runden der Bearbeitung durchführen, nur um wieder zu dem zurückzukehren, worauf sich alle ursprünglich geeinigt hatten.

ClickUp-Whiteboards verringern diese Diskrepanz, indem sie Ihnen eine visuelle Planung ermöglichen und Sie Whiteboard-Elemente direkt in Aufgaben umwandeln können, während Sie gleichzeitig Aufgaben und Dokumente in die Arbeitsfläche einbetten können.

Diese ClickUp-Funktion ist besonders nützlich, wenn Kreativteams eine sorgfältige Planung über Story-Arcs und Veröffentlichungen hinweg benötigen. Sie können einen Produktionsprozess abbilden und Notizen in Aufgaben umwandeln, während Sie Verbindungen herstellen (wie „endgültiges Skript“ vor „Voiceover-Aufnahme“).

✅ So können ClickUp-Whiteboards Ihrem Projekt helfen:

Wandeln Sie Brainstorming-Elemente in Aufgaben um , damit die Produktion auf einer abgestimmten Grundlage beginnt und nicht auf der Basis von verstreuten Notizen.

Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung aller Beteiligten, indem Sie den Plan mit den tatsächlichen Ausführungselementen (Aufgaben, Dokumente) in Verbindung bringen.

Unterstützen Sie komplexe Workflows, indem Sie Abhängigkeiten und Eigentümerschaft bereits in der Planungsphase sichtbar machen

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Entwürfe von Skripten, die dazu führen, dass Teams die falsche Version überprüfen

Integrieren Sie Ihre Dokumente und Aufgaben mit ClickUp Docs

Skripte und Spezifikationen ändern sich schnell. Wenn sie in verstreuten Dateien gespeichert sind, kann es leicht passieren, dass jemand einen älteren Entwurf überprüft oder dass ein Editor auf der Grundlage veralteter Vorgaben aus bestehenden Inhalten arbeitet.

ClickUp Docs hält Skripte und Produktionsnotizen näher am Arbeitsgeschehen. Es unterstützt zudem die Umwandlung von markiertem Kommentartext in Aufgaben sowie die Zuweisung von Kommentaren, sodass Entscheidungen zu nachverfolgbaren Aktionspunkten werden.

Dies ist nützlich, wenn Prüfer Feedback hinterlassen, das in strukturierte Arbeit statt in lose Notizen umgesetzt werden soll.

✅ ClickUp Docs hilft Ihnen dabei:

Arbeiten Sie zusammen und verknüpfen Sie dabei Aktionspunkte mit Produktionsaufgaben

Nutzen Sie Docs Hub , um Skripte, Richtlinien und Kampagnennotizen übersichtlich zu organisieren und durchsuchbar zu machen übersichtlich zu organisieren und durchsuchbar zu machen

Reduzieren Sie Verwaltungsaufgaben, indem Sie Entscheidungen in Aufgaben umwandeln, anstatt sie an anderer Stelle erneut einzugeben

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Skripte und Dokumente durch ClickUps Docs Hub durchsuchbar. Organisieren, suchen und erstellen Sie mehr Dokumente von einem zentralen Speicherort aus mit dem Docs Hub von ClickUp Wenn Drehbücher, Shot-Listen und Markenhinweise in verstreuten Dateien gespeichert sind, arbeiten Editors am Ende mit veralteten Vorgaben. Docs Hub bietet Ihrem Team einen zentralen Ort, um Dokumente und Wikis zu organisieren und zu erstellen, einschließlich des Zugriffs für Gäste auf die mit ihnen freigegebenen Inhalte. So können Sie den Docs Hub von ClickUp nutzen: Speichern Sie Skripte, Kreativ-Briefings und Richtlinien für die Überprüfung als Dokumente und Wikis, damit Teams immer auf die aktuellste Quelle zurückgreifen können

Organisieren Sie Dokumente nach Kampagne, Client oder Format, damit der Kontext immer mit demselben Projekt verknüpft bleibt

Freigeben Sie die richtigen Dokumente an externe Stakeholder, damit das Feedback mit den genehmigten Spezifikationen übereinstimmt

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Informationslücken, die Entscheidungen verzögern und zu einer uneinheitlichen Umsetzung führen

Erhalten Sie detaillierte Zusammenfassungen und Einblicke aus Ihrem Workspace mit ClickUp Brain

In einem Medien-Workflow mit hohem Arbeitsaufkommen entstehen Verzögerungen oft durch fehlenden Kontext. Der eine benötigt das aktuellste genehmigte Briefing, während der andere Klarheit darüber braucht, was sich seit der letzten Überprüfung geändert hat. Wenn diese Informationen über verschiedene Tools und Threads verstreut sind, verbringen Teams Zeit mit der Suche, anstatt die Arbeit voranzubringen.

ClickUp Brain fungiert als kontextbezogene KI-Ebene in Ihrem gesamten ClickUp-Workspace, wo es Fragen beantworten und wichtige Arbeitsschritte anhand der Struktur Ihrer Aufgaben zusammenfassen kann. Für Teams trägt es zudem dazu bei, die Ausbreitung von KI einzudämmen, indem die KI-Nutzung auf einer einzigen Plattform mit einheitlichen Berechtigungen und Sicherheitskontrollen beschränkt bleibt.

✅ So kann ClickUp Brain helfen:

Fassen Sie lange Kommentar-Threads zu übersichtlichen, für Stakeholder geeigneten Updates zusammen, damit die Überprüfungen vorankommen, ohne dass derselbe Text immer wieder neu geschrieben werden muss

Reduzieren Sie den Hin- und Her-Austausch während der Zyklen der Überprüfung , indem Sie prägnante Zusammenfassungen der Änderungen und Listen mit den nächsten Schritten für Editors und Freigabeverantwortliche erstellen

Unterstützen Sie Governance-Anforderungen durch Kontrollen in Bezug auf Compliance und Datenverarbeitung, wenn externe Stakeholder und sensible Daten betroffen sind

💡 Profi-Tipp: Beschleunigen Sie Überprüfungen mit ClickUp Brain MAX. Erfassen Sie mit ClickUp Brain MAX Zusammenfassungen und detaillierte Transkripte per Spracheingabe Bei der Produktion großer Mengen entstehen Verzögerungen oft durch langsames Abrufen von Kontextinformationen. ClickUp Brain MAX mit seinen zahlreichen KI-Features hilft dabei, die Produktivität Ihres Teams zu steigern und stellt sicher, dass Sie stets Zugriff auf die neuesten Informationen haben. Hier eine kurze Übersicht darüber, wie ClickUp Brain MAX Ihnen helfen kann: Erfassen Sie Bewertungsnotizen per Spracheingabe mit Talk to Text , während Sie Schnittversionen ansehen oder Assets prüfen, und wandeln Sie diese anschließend in übersichtliche Text-Updates um

Finden Sie mit der Enterprise-Suche die aktuellste genehmigte Datei, Entscheidung oder den neuesten Thread, einschließlich zitierter Antworten für eine schnellere Validierung Enterprise-Sucheeinschließlich zitierter Antworten für eine schnellere Validierung

Reduzieren Sie den Hin- und Her-Austausch, indem Sie Brain MAX bitten, Aufgabenaktivitäten und Feedback in einem einzigen Update mit den „nächsten Schritten“ für Editors und Prüfer zusammenzufassen.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen KI-Modellen wie ChatGPT, Gemini oder Claude, um unterschiedliche Ergebnisse für Ihre Anforderungen zu erhalten

Verwandeln Sie Ihren Medien-Workflow in ein wiederholbares Betriebssystem

Die Produktion großer Mengen gerät ins Stocken, wenn Briefings, Dateien, Feedback und Freigaben über zu viele Orte verstreut sind. Dies führt zu Verzögerungen und Nacharbeiten in der Planung und Produktion.

Wenn Sie den gesamten Workflow auf einer einzigen Plattform abwickeln möchten, ist ClickUp genau auf dieses Betriebsmodell zugeschnitten. ClickUp for Media Teams unterstützt anpassbare Workflows für das Medienmanagement an einem Ort, während ClickUp Prüfung den Anhang mit Feedback an die richtige Datei erstellt, sodass Editors weniger Zeit damit verbringen, Kommentare über verschiedene Tools hinweg zu entschlüsseln.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie eine KI-Ebene für Ihren gesamten Arbeitsbereich, die Kontextinformationen aus Aufgaben und Dokumenten abruft, wenn Sie schnell Antworten benötigen.

Wenn Sie bereit sind, Planung und Nachverfolgung in einem Workflow zu vereinen, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an ✅.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Medien-Workflow-Management bezeichnet die Abwicklung eines Medien-Workflows von der Erfassung bis zur Berichterstellung mithilfe eines klaren Prozesses für die Reihenfolge von Aufgaben, die Verwaltung von Dateien, die Versionskontrolle, die Steuerung von Zyklen der Überprüfung und die Koordination der Verteilung. Es verwandelt verstreute manuelle Prozesse in ein wiederholbares System, das die Produktion großer Mengen unterstützt, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Medien-Workflows helfen Kreativteams dabei, zu skalieren, indem sie wiederholbare Arbeitsschritte vorhersehbar machen. Wenn Phasen, Eigentümerschaft und Genehmigungen einheitlich sind, verbringen Teams weniger Zeit mit administrativen Aufgaben (Statusabfragen, Links suchen und Kontext erneut erklären) und mehr Zeit mit kreativer Arbeit. Außerdem lassen sich Engpässe so leichter frühzeitig erkennen und der Durchsatz im Laufe der Zeit verbessern.

Die meisten Teams nutzen eine Kombination aus verschiedenen Tools für das Medien-Workflow-Management: eine Workflow-Management-Plattform für Aufgaben, Übergaben und Genehmigungen sowie ein Digital-Asset-Management-System (DAM) zur Organisation und Verteilung von Dateien in großem Umfang. Teams können auch einen konvergierten KI-Arbeitsbereich wie ClickUp nutzen, um ihr gesamtes Medien-Workflow-Management abzuwickeln und stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Automatisierung von Medien-Workflows funktioniert am besten, wenn Sie sich auf die routinemäßige Koordination konzentrieren. Nutzen Sie automatisierte Workflows, um den nächsten Prüfer zuzuweisen, Stakeholder zu benachrichtigen, Status zu aktualisieren und Checklisten anzuwenden, sobald eine Aufgabe eine neue Phase erreicht. Viele Workflow-Automatisierungssysteme basieren auf Auslösern und Aktionen, sodass der Workflow automatisch voranschreitet, sobald sich etwas ändert.

Beim Digital Asset Management geht es in erster Linie um die Bibliothek, also darum, wie Sie Dateien organisieren und verteilen. Beim Medien-Workflow-Management geht es um den Prozess rund um diese Dateien: wie Inhalte erstellt, bearbeitet, geprüft, genehmigt, veröffentlicht und gemessen werden. In der Praxis nutzen viele Teams beides zusammen.