Asana vs. Notion für CRM-Vorlagen: Was funktioniert am besten?

Sie richten eine CRM-Vorlage in einem Online-Tool ein, und eine Woche lang scheint alles perfekt zu funktionieren. Dann beginnt die eigentliche Arbeit.

Ein Lead bittet um ein überarbeitetes Angebot, und jemand protokolliert Notizen zum Meeting auf einer anderen Seite. Der nächste Schritt wird im Chat besprochen, wird aber nie zu einer zugewiesenen Aufgabe. Plötzlich sieht Ihre Pipeline „grün“ aus, aber die nächsten Schritte fehlen, sind veraltet oder stecken im Chat fest.

Diese Lücke ist häufiger, als die meisten Teams denken.

Die neueste „State of Sales“-Studie von Salesforce hat ergeben, dass Vertriebsmitarbeiter nur etwa 28 % ihrer Arbeitswoche aktiv mit dem Verkauf verbringen, während der Rest für Administrationsaufgaben und andere Arbeiten aufgewendet wird. Hier kann eine gute CRM-Vorlage Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu maximieren und Zeit bei verschiedenen Projekten zu sparen.

In diesem Leitfaden vergleichen wir Asana und Notion für CRM-Vorlagen anhand der Faktoren, die ein leichtgewichtiges CRM im Alltag tatsächlich nutzbar machen und für Ihr Team am besten geeignet sind.

Was Sie von einem schlanken CRM-System erwarten

Ein CRM-System hilft Ihnen dabei, Interaktionen mit aktuellen und potenziellen Kunden zu verwalten. Es speichert Kunden-Info, Aktivitätsverläufe und Follow-ups an einem Ort.

Wenn Sie ein schlankes CRM innerhalb einer Software für Projektmanagement wünschen, gibt es einige unverzichtbare Anforderungen:

Kontaktdatensätze, die nutzbar bleiben , sodass Sie Kontaktdaten und InteraktionsNotizen speichern können, ohne eine unübersichtliche Wissensdatenbank aufzubauen.

Eine Pipeline mit klaren Phasen , damit Sie Geschäfte in einfachen Schritten abwickeln und den Fortschritt auf einen Blick verfolgen können.

Aufgabenverwaltung für Nachfassaktionen , damit Sie Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und wiederholende Aufgaben für Check-ins oder Verlängerungen erstellen können.

Projektansichten, die zu Ihrer Vertriebsweise passen , sodass Sie Boards für den Pipeline-Flow und Listen oder Tabellen für schnelle Aktualisierungen verwenden können.

Einfache Berichterstellung und Sichtbarkeit , damit Sie den Fortschritt über mehrere Projekte hinweg verfolgen können, nicht nur eine einzige Liste mit Deals.

Automatisierte Workflows für wiederholbare Schritte , damit Erinnerungen, Übergaben und Statusänderungen nicht davon abhängen, dass sich jemand daran erinnert.

Zusammenarbeit und Dokumentation im Kontext , damit Notizen zu Meetings und interne Dokumentation nah am Geschäftsdatensatz bleiben.

Integrationen, die zu Ihrem Stack passen , damit Dateien und Kommunikationstools wie Google Workspace nicht aus der Pipeline herausfallen.

Der Administrator kontrolliert die Skalierung, sodass Sie den Zugriff und die Bereitstellung der Benutzer verwalten können, sobald Ihr Team wächst (oftmals in Verbindung mit kostenpflichtigen Plänen oder einem Enterprise-Plan).

Wenn Sie diese Grundlagen richtig umsetzen, können Sie ein schlankes CRM mit demselben tool betreiben, das Sie auch für das Projektmanagement nutzen. Außerdem verkürzen Sie die Einarbeitungszeit, da der Workflow zu der Art und Weise passt, wie Ihr Team bereits Aufgaben verwaltet und die Nachverfolgung des Projektfortschritts durchführt.

Asana vs. Notion: Kriterien für einen direkten Vergleich

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über Notion und Asana aus der Perspektive von CRM-Vorlagen. Genau diese Kriterien vergleichen wir in den folgenden Abschnitten.

Vergleichskriterien Asana für CRM-Vorlagen Notion für CRM-Vorlagen Pipeline-Nachverfolgung, die Woche für Woche genau bleibt Behandelt Geschäfte wie Aufgaben, sodass Eigentümer, Fälligkeitsdaten und nächste Schritte sichtbar bleiben. Behandelt Deals wie Datenbankdatensätze mit Seiten, sodass Notizen und Kontext nah an der Pipeline bleiben. Kontakt- und Geschäftsdaten, die nicht unübersichtlich werden Speichert Deal-/Konto-Info in Aufgabenfeldern und Kommentaren, aber lange Threads können den Kontext verschleiern. Erstellt strukturierte Datenbanken für Geschäfte, Kontakte und Konten mit Beziehungen. Nachverfolgung und Workflow-Hygiene innerhalb von CRM-Vorlagen Verwendet Aufgaben, Fälligkeitsdaten, wiederholende Aufgaben und Regeln, um Nachverfolgungen sichtbar zu halten. Funktioniert gut, wenn die Eigenschaften gepflegt werden, kann jedoch manuell werden, wenn Aktualisierungen versäumt werden. Lead-Erfassung, die Ihre CRM-Vorlage konsistent hält Verwendet Formulare, um strukturierte Lead-Info zu erfassen und in das Pipeline-Projekt weiterzuleiten (kostenpflichtige Tarife). Verwendet Datenbankvorlagen und -eigenschaften, aber die Eingabe erfolgt oft manuell, es sei denn, Sie erstellen einen speziellen Flow. Skalierung eines vorlagenbasierten CRM ohne ständige Überwachung Beibehaltung der Struktur durch Eigentümerschaft, Fälligkeitsdaten und Regeln, auch wenn weitere Teammitglieder hinzukommen Die Abhängigkeit von der Disziplin des Teams ist stärker, um die Datenbank langfristig korrekt zu halten.

Asana für CRM-Vorlagen

Über Asana

Asana ist ein strukturiertes Projektmanagement-Tool, daher eignen sich seine CRM-Vorlagen am besten, wenn Ihr „CRM“ tatsächlich ein wiederholbarer Workflow für die Verwaltung von Aufgaben des Teams ist.

Das macht Asana zu einer guten Wahl, wenn Ihr Team Wert auf konsistente Nachverfolgung, klare Eigentümerschaft und Projektnachverfolgung legt, während Geschäfte zum Abschluss gebracht werden.

Asana bietet Ihnen außerdem mehrere Projektansichten, wie Listen, Boards, Kalender und Zeitleisten. Sie können mit dem Free-Plan beginnen, aber kostenpflichtige Tarife schalten erweiterte Features frei, die Ihnen bei der Strukturierung von Projekten und der Ressourcenverwaltung helfen.

Wie Asana CRM angeht

Asana ist kein dediziertes CRM-System, aber Sie können mit Projektvorlagen ein schlankes CRM-System nach einem einfachen Modell aufbauen:

Ein Projekt = eine Pipeline

Eine Aufgabe = ein Lead, ein Geschäft oder ein Konto

Benutzerdefinierte Felder = Ihre CRM-Details

Regeln = Ihre automatisierten Workflows

✅ So sieht das in der Praxis aus:

Führen Sie die Pipeline in der Board-Ansicht aus: Legen Sie jede Spalte als Phase fest (Neuer Lead, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Geschlossen/Gewonnen). Verschieben Sie Aufgaben im Laufe des Fortschritts auf dem Board.

Erfassen Sie CRM-Details mit benutzerdefinierten Feldern: Fügen Sie Felder für Wert, Abschlussdatum, Lead-Quelle, Priorität, Eigentümer und nächsten Schritt hinzu. Benutzerdefinierte Felder sind in kostenpflichtigen Tarifen wie Starter und höher verfügbar, nicht jedoch im Free-Plan.

Verwalten Sie Aufgaben für Nachverfolgungen und Übergaben: Verwenden Sie Fälligkeitsdaten, Unteraufgaben und Aufgabenabhängigkeiten, um die nächsten Schritte in Sichtbarkeit zu halten, insbesondere wenn sich mehrere Projekte und Stakeholder überschneiden.

Gewinnen Sie Leads über Formulare (kostenpflichtiges Feature): Wenn Sie eine konsistente Lead-Gewinnung wünschen, können Sie mit Asana-Formularen strukturierte Details erfassen und eine Aufgabe im Pipeline-Projekt erstellen. Formulare sind in den Tarifen Starter, Advanced und höher verfügbar.

Verwenden Sie Regeln, um den manuellen Pflegeaufwand zu reduzieren: Regeln können Eigentümer zuweisen, Phasen verschieben oder Felder aktualisieren, wenn ein Auslöser eintritt. Regeln sind in den kostenpflichtigen Tarifen verfügbar, und der benutzerdefinierte Regelgenerator ist ab dem Starter-Tarif verfügbar.

📮ClickUp Insight: 35 % der Befragten sind von Tabellenkalkulationen zu einem anderen tool gewechselt und dabei geblieben, weitere 25 % erwägen aktiv einen Wechsel. Dieses Ausmaß an Bewegung deutet darauf hin, dass Teams weniger an Tabellenkalkulationen gebunden sind als vielmehr an Vertrautheit. Viele scheinen nach Systemen zu suchen, die mehr Support bieten, da die Arbeit immer komplexer wird. ClickUp bietet Teams eine Möglichkeit, diesen Übergang zu vollziehen, ohne an Schwung zu verlieren. Die Plattform umfasst vorgefertigte Vorlagen für die Nachverfolgung von Projekten, CRM, Bestandsverwaltung, Zeitmanagement und Hunderte anderer Anwendungsfälle, sodass Teams mit einem strukturierten Ansatz beginnen können, anstatt alles von Grund auf neu zu erstellen. ClickUp-Ansichten wie Liste, Tabelle, Board und Gantt sind für Benutzer von Tabellenkalkulationen vertraut, während Automatisierungen, KI-Unterstützung und integrierte, no-code ClickUp-Dashboards Teams dabei helfen, über manuelle Aktualisierungen hinauszuwachsen.

Asana-CRM-Vorlagen

Asana wird nicht als vollständiges CRM geliefert, daher übernehmen Vorlagen den Großteil der Arbeit. Eine gute Asana-CRM-Vorlage bietet Ihnen:

Eine Pipeline-Struktur mit Phasen und Eigentümerschaft

Benutzerdefinierte Felder für Geschäftsdetails

Projektansichten, die wöchentliche Überprüfungen vereinfachen

Ein Task-Manager-Setup, das verhindert, dass Follow-ups unter den Tisch fallen

Nachfolgend finden Sie fünf leistungsstarke Optionen aus der Galerie der Vorlagen von Asana:

1. Vertriebs-Pipeline-Vorlage von Asana

Via Asana

Die Sales-Pipeline-Vorlage von Asana bietet Ihnen einen zentralen Ort für die Nachverfolgung von Leads vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Anstatt verstreute Tabellen und Nachrichten-Threads zu aktualisieren, bewegen Sie jedes Geschäft durch verschiedene Phasen und behalten den aktuellen Kontext für die Aufgabe selbst bei.

Sie können wichtige Details wie den Wert eines Geschäfts und den Eigentümer protokollieren, Aufgaben für den nächsten Schritt hinzufügen und die Ansichten an Ihre Arbeitsweise anpassen. Ansichten wie Liste, Board, Kalender und Zeitleiste helfen Ihnen, den Fortschritt zu verfolgen und zu sehen, was diese Woche Ihre Aufmerksamkeit erfordert und was als Nächstes ansteht.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgt Opportunities nach Phase mit flexiblen Projektansichten

Fügt benutzerdefinierte Felder für Wert, Lead-Status, Priorität und Eigentümer hinzu.

Speichert Follow-ups und Notizen direkt in der Aufgabe, damit nichts verloren geht.

Automatisiert Aktualisierungen mit Regeln, wie Neuzuweisungen und Feldänderungen, wenn ein Auslöser eintritt.

Erstellt eine Verbindung zwischen Ihrer Pipeline und Apps wie Salesforce, HubSpot, Zendesk und ServiceNow.

✨️ Ideal für: Vertriebsteams, die eine einfache Möglichkeit suchen, den Fortschritt der Pipeline und Aktionselemente für bestimmte Konten in Asana zu verfolgen.

2. Vorlage für die Nachverfolgung der Konten von Asana

Via Asana

Die Vorlage für die Account-Nachverfolgung von Asana hilft Ihnen dabei, Ihre Konten wie einen wiederholbaren Prozess zu verwalten. Sie speichern Account-Details, Eigentümer und nächste Schritte an einem Ort, sodass Sie sich bei Vertragsverlängerungen und Upselling-Unterhaltungen nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen.

Sie können Konten nach Stufe, Phase des Lebenszyklus oder Region gruppieren und dann mithilfe von Aufgaben Check-ins, QBRs und Onboarding-Meilensteine planen. Diese Vorlage sorgt dafür, dass die Kundenarbeit für das gesamte Team sichtbar bleibt, selbst wenn Sie mehrere Konten gleichzeitig bearbeiten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zeigen Sie Konten in Listenansichten, Board-Ansichten, Kalender-Ansichten oder Zeitleisten-Ansichten an.

Filtert Ansichten nach Phase, Priorität, Kontotyp oder Eigentümer

Verfolgt Follow-ups als Aufgaben, sodass Aktionspunkte nie verloren gehen.

Speichert Notizen zu Aufgaben, sodass der Kontext des Kontos leicht zu finden ist.

✨️ Ideal für: Customer Success-Teams, die eine schlanke Möglichkeit suchen, Konten und Aktionspunkte in Asana zu verfolgen.

🤔 Wussten Sie schon? Asana begrenzt die Anzahl der Regeln auf 50 pro Projekt. Der Limit-Wert gilt unabhängig vom Plan, sodass sehr regelintensive CRM-Vorlagen möglicherweise vereinfacht oder Workflows aufgeteilt werden müssen.

3. Vorlage für den Pre-Sales-Deal-Support von Asana

Via Asana

Die Vorlage „Pre-Sales Deal Support“ von Asana hilft Ihnen dabei, alles zu organisieren, was vor dem Abschluss eines Geschäfts zu erledigen ist. Sie können Anfragen wie Sicherheitsüberprüfungen, benutzerdefinierte Demos, Preisgenehmigungen und Angebotsvorschläge an einem Ort erfassen, damit die Arbeit nicht in der Flut von Nachrichten untergeht.

Sie können jede Anfrage in Aufgaben unterteilen, diese den richtigen Eigentümern zuweisen und Fälligkeitsdaten festlegen, die Ihrer Zeitleiste entsprechen. So erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, was bereits erledigt ist, was noch aussteht und was den nächsten Schritt blockiert, insbesondere wenn mehrere Teams an derselben Opportunity arbeiten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Hält alle Vorverkaufsanfragen, Aufgabenverantwortlichen und Fälligkeitsdaten in Sichtbarkeit

Leitet Fragen ohne langwierigen Hin und Her an die richtigen Ansprechpartner weiter.

Verfolgt Blockaden und Abhängigkeiten, damit wichtige Schritte nicht ins Stocken geraten.

Zentralisiert Notizen, Links und Aktualisierungen innerhalb der Deal-Aufgabe.

Wahrt die Verantwortlichkeit, wenn mehrere Teams einen aktiven Deal unterstützen

✨️ Ideal für: Vertriebsteams, die eine strukturierte Pre-Sales-Unterstützung für alle Beteiligten benötigen und dabei Zeitleisten und Aktionspunkte klar halten möchten.

4. Vorlage für die Übergabe nach dem Verkauf von Asana

Via Asana

Die Vorlage „Post-Sales Handoff“ von Asana wurde für den Moment entwickelt, mit dem die meisten schlanken CRMs zu kämpfen haben: den Übergang von „Wir haben den Auftrag erhalten“ zu „Wir liefern, was wir versprochen haben“, ohne dabei Details zu verlieren.

Es bietet Ihnen einen strukturierten Übergabe-Workflow, bei dem die Verantwortlichkeiten klar sind, wichtige Kontextinformationen mit der Arbeit verknüpft bleiben und keine Onboarding-Schritte übersehen werden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfasst Umfang, Stakeholder und Verpflichtungen vor dem Kickoff-Meeting.

Weist Onboarding-Schritte zu, damit jeder Eigentümer seine Aufgaben kennt.

Hält Übergab Notizen und Kontext im selben Workflow als Anhang fest

Verfolgt Zeitleisten und nächste Aktionen, ohne Updates im Chat nachverfolgen zu müssen.

Reduziert Nacharbeiten, indem klargestellt wird, was verkauft und was geliefert wurde.

✨️ Ideal für: Vertriebs- und Kundenteams, die eine reibungslose Übergabe an das Onboarding mit klaren Zuständigkeiten und Zeitleisten wünschen.

5. Benutzerdefinierte Implementierungsvorlage von Asana

Via Asana

Die Kundenimplementierungsvorlage von Asana hilft Ihnen dabei, die Einarbeitung wie eine strukturierte Einführung durchzuführen. Sie können die gesamte Implementierung in Aufgaben abbilden, sodass jeder Schritt vom Start bis zur Inbetriebnahme klar ist. Dies ist nützlich, wenn Sie mehrere Projekte verwalten und einen wiederholbaren Prozess für jeden neuen Kunden benötigen.

Sie können Aufgaben internen Eigentümern zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt verfolgen, während die Arbeit die verschiedenen Phasen durchläuft. Sie können auch wichtige Ressourcen, Notizen und Aktualisierungen mit demselben Plan verknüpfen, damit das Team aufeinander abgestimmt bleibt und das Kundenerlebnis konsistent bleibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie die Onboarding-Phasen mit klaren Meilensteinen vom Start bis zur Inbetriebnahme.

Weisen Sie Aufgaben den Eigentümern zu, damit Übergaben nicht verpasst werden.

Verfolgen Sie den Fortschritt über alle Implementierungsschritte hinweg, ohne die Sichtbarkeit zu verlieren.

Zentralisieren Sie Links, Dokumente und Notizen für eine schnellere Bereitstellung.

Halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden, wenn sich Zeitleisten ändern oder Risiken auftreten.

✨️ Ideal für: Kundenerfolgs- und Implementierungsteams, die einen wiederholbaren Onboarding-Plan für jedes neue Kundenprojekt benötigen.

Vorteile der Verwendung von Asana als CRM

Asana eignet sich gut als leichtgewichtiges CRM, wenn Ihr Vertriebsprozess auf die Ausführung ausgerichtet ist. Wenn Sie möchten, dass Geschäfte wie Aufgaben behandelt werden, erleichtert das Aufgabenmanagementmodell von Asana die Nachverfolgung im gesamten Team.

Hier liegen die Stärken der Asana-CRM-Vorlagen:

Follow-ups fühlen sich in einem Aufgabenmanager ganz natürlich an: Sie können Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und wiederholende Aufgaben für Check-ins verwenden, sodass Sie sich für die nächsten Schritte nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen.

Projektansichten erleichtern die Überprüfung der Pipeline: Sie können die Pipeline in der Board-Ansicht ausführen und dann für die wöchentliche Planung zur Listenansicht oder zum Kalender wechseln. Bei kostenpflichtigen Tarifen wie Starter erhalten Sie außerdem eine Zeitleiste und Abhängigkeiten für strukturiertere Projektmanagement-Workflows.

Benutzerdefinierte Felder sorgen für konsistente Geschäftsdetails: Wenn Sie Felder wie Wert, Priorität, Abschlussdatum oder Lead-Quelle hinzufügen, können Sie schnell sortieren und filtern, ohne Ihr CRM in Freiform-Notizen zu verwandeln. Benutzerdefinierte Felder sind in Starter und höheren Versionen enthalten.

Automatisierte Workflows reduzieren den Aufwand für die Pipeline-Pflege: Mit Regeln können Sie Auslöser für Aktionen aktivieren, wenn sich etwas ändert, z. B. die Zuweisung von Eigentümern oder die Aktualisierung von Feldern. Regeln sind im Starter-Plan und den höheren Plänen enthalten.

Vorlagen helfen Teams bei der schnellen Standardisierung: Für Vertriebs- und Kunden-Workflows bietet Ihnen die Vorlagengalerie von Asana eine Ausgangsstruktur, die Sie mit nur wenigen Klicks anpassen können.

Limitierungen von Asana für CRM-Vorlagen

Asana ist nach wie vor in erster Linie eine Software für Projektmanagement. Sie kann zwar CRM-ähnliche Arbeiten unterstützen, aber für einige Aspekte einer „echten CRM-Erfahrung“ sind zusätzliche Einstellungen, strengere Gewohnheiten oder Upgrades auf kostenpflichtige Pläne erforderlich.

Wichtige Limite, die Sie beachten sollten:

Die grundlegenden CRM-Bausteine erfordern oft kostenpflichtige Tarife: Der Starter-Tarif umfasst wichtige CRM-Features wie Formulare, benutzerdefinierte Felder, Regeln und Abhängigkeiten. Wenn Ihr Team diese Features benötigt, um eine zuverlässige Pipeline zu gewährleisten, kann der Free-Plan einschränkend wirken.

Regeln sind hilfreich, aber Sie können an die Grenzen der Automatisierung stoßen: In der Hilfe-Dokumentation von Asana wird eine Notiz dazu abgegeben, dass unabhängig vom Plan maximal 50 Regeln pro Projekt möglich sind. Wenn Sie auf sehr detaillierte automatisierte Workflows angewiesen sind, müssen Sie möglicherweise die Logik vereinfachen oder Prozesse auf mehrere Projekte aufteilen.

Deal- und Kontaktdatensätze sind standardmäßig keine „CRM-Objekte”: In den meisten Setups ist ein Deal eine Aufgabe und ein Kunde eine Aufgabe oder ein Projekt. Das kann funktionieren, hängt jedoch von einer sauberen Prozesshygiene, konsistenten Benutzerdefinierten Feldern und einer klaren Benennung ab, damit der Kontext nicht verloren geht.

E-Mail-Workflows sind kein natives CRM-Posteingang: Sie können Apps von Drittanbietern und E-Mail-Tools verbinden, um Aufgaben zu erstellen und den Kontext im Blick zu behalten, aber Sie verwalten Ihre Kundenkontakte weiterhin in Ihrem E-Mail-System und nicht in einem speziellen Vertriebs-Posteingang.

Skalierung kann Sie zu höherwertigen Kontrollen führen: Wenn Sie eine stärkere Governance wie erweiterte Funktionen für Administratoren, Benutzerbereitstellung oder Kontrollen für Enterprise-Pläne benötigen, können Sie am Ende höhere Preispläne erhalten, als ein kleines Team erwartet.

Notion für CRM-Vorlagen

Über Notion

Notion ist ein Wissensmanagement-Workspace, der sich auf Datenbanken konzentriert. Das ist für CRM-Vorlagen wichtig, da Ihr „CRM” sich nicht wie ein Projekt voller Aufgaben verhalten muss. Stattdessen kann es sich wie eine Reihe miteinander verbundener Datensätze verhalten.

In einer Notion-CRM-Vorlage ist jedes Geschäft in der Regel ein Datenbankelement. Sie können diese Elemente als Tabelle für schnelle Bearbeitungen, als Board für Pipeline-Phasen oder als Zeitleiste anzeigen, wenn Termine Ihre Woche bestimmen.

Dieser Ansatz eignet sich gut für kleine Unternehmen, Start-ups, Agenturen und Vertriebs- oder Betriebsteams, die den Kontext eines Geschäfts nah an der Pipeline haben möchten. Ihre Notizen zu Meetings, Dokumente, Links und interne Dokumentation landen alle auf derselben Geschäftsseite, anstatt über separate Projektvorlagen verstreut zu sein.

Wie Notion CRM angeht

Notion ist kein herkömmliches CRM. Sie erstellen CRM-Vorlagen, indem Sie Ihre Pipeline in eine Datenbank umwandeln und dann entscheiden, was für Ihr Team „gute Daten“ sind.

Hier ist das übliche Setup:

Verwenden Sie eine Board-Ansicht als Pipeline: Gruppieren Sie Datenbankelemente nach einer Eigenschaft wie „Phase“ und verschieben Sie dann die Karten im Fortschritt der Transaktionen zwischen den Spalten.

Speichern Sie CRM-Details als Datenbank-Eigenschaften: Verfolgen Sie Eigentümer, Abschlussdatum, Wert des Geschäfts, nächsten Schritt und Lead-Quelle als strukturierte Felder, damit Sie schnell filtern und sortieren können.

Wechseln Sie die Ansichten je nach Aufgabe: Verwenden Sie Tabellenansichten für schnelle Bearbeitungen und Bereinigungen, Board-Ansichten für Pipeline-Überprüfungen und Zeitleistenansichten, wenn Sie den Zeitplan für Geschäfte über eine Woche oder einen Monat hinweg sehen möchten.

Standardisieren Sie Datensätze mit Datenbankvorlagen: Erstellen Sie ein wiederholbares Layout für Entdeckungsnotizen, Einwände, Stakeholder und Übergabedetails, damit jede Deal-Seite konsistent bleibt.

Fügen Sie Automatisierungen hinzu, wenn Sie weniger manuelle Aktualisierungen wünschen: Notion-Datenbankautomatisierungen sind in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar. Benutzer des Free-Plans können Slack-Benachrichtigungsautomatisierungen erstellen, jedoch keine anderen Arten.

Wenn Sie Notion bereits verwenden und einen All-in-One-Workspace für Dokumentation und leichtgewichtige Nachverfolgung von Deals suchen, kann dieser datenbankorientierte Ansatz eine gute Wahl sein. Der Nachteil ist, dass Ihre Pipeline nur dann genau bleibt, wenn das Team die Eigenschaften auf dem neuesten Stand hält.

Notion-CRM-Vorlagen

Via Notion

Notion-Vorlagen übernehmen den Großteil der Arbeit, vorausgesetzt, ihre Anwendungsfälle entsprechen Ihren Anforderungen. Eine solide Notion-CRM-Vorlage bietet Ihnen:

Eine Datenbank für Geschäfte mit den richtigen Eigenschaften

Gebrauchsfertige Ansichten wie ein Board und eine Tabelle

Eine einheitliche Struktur für Deal-Seiten und Notizen

Optionale Automatisierungen, abhängig von der Vorlage und Ihrem Plan

Wenn Sie nicht von Grund auf neu beginnen möchten, können Sie sich die folgenden anpassbaren CRM-Vorlagen von Notion ansehen:

1. Vertriebs-CRM-Vorlage von Notion

Via Notion

Wenn Ihre Nachverfolgung der Vertriebsdaten derzeit in einer Tabellenkalkulation, einigen unübersichtlichen Notizseiten und dem Gedächtnis einer Person gespeichert ist, bietet Ihnen diese Vorlage einen übersichtlicheren Ausgangspunkt. Die Vertriebs-CRM-Vorlage von Notion positioniert sich als eine Möglichkeit, Ihren Vertriebs-Funnel ohne das Gefühl eines „schwerfälligen SaaS“ zu betreiben und gleichzeitig die Grundlagen an einem Ort zu behalten.

Sie erhalten eine einfache Struktur für die Nachverfolgung von Leads mit nur den Feldern, die für Sie wichtig sind, und jeder Datensatz kann als eigene Notion-Seite für Notizen und Deal-Kontext dienen. Es ist auch eine beliebte Wahl auf dem Notion-Marktplatz, was beruhigend ist, wenn Sie eine Vorlage suchen, die Sie schnell übernehmen und später anpassen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Richten Sie eine schlanke Pipeline ein, ohne eine Datenbank von Grund auf neu aufzubauen.

Speichern Sie jedes Geschäft als Seite für Notizen, Aktualisierungen und Kontextinformationen.

Führen Sie die Nachverfolgung nur der Eigenschaften durch, die Sie benötigen, und fügen Sie später weitere hinzu.

Standardisieren Sie Follow-ups, indem Sie die nächsten Schritte in sichtbare Arbeiten umwandeln.

Machen Sie Ihr CRM einfach anpassbar, wenn sich Ihr Vertriebsprozess ändert.

✨️ Ideal für: Kleine Teams, die ein einfaches Notion-basiertes CRM ohne zusätzliche Tools wünschen.

2. Notion Vorlage „Alle Konten”

Via Notion

Mit der Vorlage „Alle Konten” von Notion können Sie alle Kundenkonten auf einfache Weise an einem Ort verwalten. Anstatt zwischen Seiten und Registerkarten hin und her zu springen, um den aktuellen Kontext zu finden, können Sie wichtige Kontodetails zentralisieren, sodass es einfacher ist, konsistent zu bleiben.

Für kleine Unternehmen, Start-ups und Agenturen ist dies eine praktische Alternative zu einem vollständigen CRM-Tool, wenn Sie lediglich Sichtbarkeit benötigen. Sie können Verantwortlichkeiten, Status und laufende Arbeiten verfolgen und dann Notizen und Aktualisierungen mit demselben Konto-Datensatz verknüpfen, wenn sich etwas ändert.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie alle Kundenkonten in einer übersichtlichen Workspace-Ansicht.

Verfolgen Sie Kontoinhaber, damit die Verantwortlichkeiten im gesamten Team klar bleiben.

Erfassen Sie wichtige Details einmalig und verwenden Sie sie dann in verschiedenen Workflows wieder.

Speichern Sie Aktualisierungen und Notizen auf jeder Seite des Kontodatensatzes.

Überprüfen Sie schnell den Zustand Ihres Kontos, ohne Ihr Setup wöchentlich neu erstellen zu müssen.

✨️ Ideal für: Kleine Teams, Start-ups und Agenturen, die mehrere Kundenkonten und laufende Beziehungen verwalten.

3. Vertriebspipeline mit Automatisierungen von Notion

Via Notion

Die Vertriebspipeline mit Automatisierungen von Notion ist eine Vorlage für Wochen, in denen Ihre Pipeline gut aussieht, aber die Nachverfolgung ins Stocken gerät, weil niemand manuelle Aktualisierungen zu erledigen hat. Sie erhalten eine vorgefertigte Vertriebspipeline innerhalb von Notion, deren Setup Datenbank-Automatisierungen umfasst, sodass Routineschritte weniger „verwaltungsintensiv” sind.

Für kleine Unternehmen, Start-ups und Agenturen ist dies eine praktische Möglichkeit, Geschäfte voranzutreiben, ohne ein vollständiges CRM-Tool einzuführen. Sie können die Phasen in einer Pipeline-Ansicht verfolgen, den Kontext der Geschäfte in jedem Datensatz speichern und sich auf Automatisierungen verlassen, um das System übersichtlicher zu halten, wenn Ihr Team immer mehr zu tun hat.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Beginnen Sie mit einer Pipeline, die für die Automatisierung geeignet ist, anstatt alles von Grund auf neu aufzubauen.

Halten Sie alle Geschäftsdaten konsistent, auch wenn sich Phasen und Eigentümer ändern.

Reduzieren Sie manuelle Aktualisierungen, wenn Ihr Team mehrere Geschäfte bearbeitet.

Speichern Sie Notizen und Links auf derselben Seite des Deal-Datensatzes.

Beschleunigen Sie Pipeline-Überprüfungen mit strukturierten Feldern und Ansichten.

✨️ Ideal für: Vertriebs- und Betriebsteams, die eine schlanke Pipeline mit Automatisierungen wünschen, um manuelle Aktualisierungen zu reduzieren.

4. Personal CRM 2026 von Notion

Via Notion

Das Personal CRM 2026 von Notion ist eine Vorlage, die sich auf den Aspekt von „CRM” konzentriert, den die meisten schlanken Setups übersehen: sich daran zu erinnern, wer jemand ist, was Sie zuletzt besprochen haben und wann Sie nachfassen sollten. Anstatt mit verstreuten Notizen zu jonglieren, haben Sie einen Ort für die Nachverfolgung von Personen und Ihren laufenden Austausch mit ihnen.

Für kleine Unternehmen, Start-ups, Agenturen und Vertriebs- oder Betriebsteams ist es ein hilfreiches Add-On zu einer Pipeline-Vorlage. Sie können es zur Verwaltung von Partnern, vielversprechenden Leads und Client-Stakeholdern verwenden, wenn Sie keinen vollständigen Vertriebs-Posteingang benötigen, aber dennoch eine konsistente Nachverfolgung wünschen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Kontakte und wichtige Details, ohne eine benutzerdefinierte Datenbank erstellen zu müssen.

Protokollieren Sie Unterhaltungen, damit Sie sich vor dem nächsten Anruf an den Kontext erinnern können.

Legen Sie Follow-up-Termine fest, damit die Beziehungen nicht einschlafen.

Organisieren Sie private und berufliche Kontakte in einem System.

Bleiben Sie auch in arbeitsreichen Wochen mit vielen Projekten in Kontakt mit Ihren Kunden.

✨️ Ideal für: Teams, die schnell einen schlanken Beziehungs-Tracker für Partner, Interessenten und Clients innerhalb von Notion einrichten möchten.

5. Persönliche Rolodex von Notion

Via Notion

Die Personal Rolodex von Notion ist eine einfache Vorlage, mit der Sie den Überblick über Personen behalten, die Sie treffen, mit denen Sie zusammenarbeiten oder denen Sie etwas anbieten möchten. Die Vorlage wurde entwickelt, um Kontaktdaten und Kontext an einem Ort zu speichern, sodass Sie vor einer Nachfassaktion nicht alte E-Mails und verstreute Notizen durchforsten müssen.

Für kleine Unternehmen und Agenturen eignet sich diese Vorlage gut für Ihre Deal-Pipeline. Sie können damit Clients, Partnerkontakte und vielversprechende Leads verfolgen und kurze Notizen zum Stand der Beziehung machen, ohne ein vollständiges CRM-Tool zu benötigen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Ihre Kontaktdaten, ohne eine komplexe Datenbank aufzubauen.

Speichern Sie kurze Notizen, damit Sie sich vor dem Follow-up an den Kontext erinnern können.

Verfolgen Sie ganz einfach die Beziehungen zwischen Clients, Partnern und vielversprechenden Leads.

Sorgen Sie für eine konsistentere Kundenansprache während arbeitsreicher Liefer- und Verkaufswochen.

Finden Sie schnell die richtige Person, wenn sich plötzlich Chancen ergeben.

✨️ Ideal für: Kleine Teams, die wichtige Beziehungen und Kontaktkontexte in Notion ohne ein vollständiges CRM-Tool verfolgen.

Vorteile der Verwendung von Notion als CRM

Notion eignet sich gut als leichtgewichtiges CRM, wenn Sie die Pipeline und den Kontext an einem Ort haben möchten. Anstatt Geschäfte in einen Aufgabenmanager zu zwängen, können Sie jedes Geschäft als Datenbankeintrag behandeln und es dann wie eine Seite für Meeting-Notizen, Links, Dateien und interne Dokumentation öffnen.

Wo Notion-CRM-Vorlagen in der Regel am stärksten sind:

CRM-Datensätze bleiben strukturiert, auch wenn Sie Kontext hinzufügen: Die Details zu den Geschäften werden in den Datenbank-Eigenschaften gespeichert, sodass Sie sortieren, filtern und den Fortschritt verfolgen können, ohne alles in Freiform-Notizen umzuwandeln.

Sie können den Workflow an Ihre Vertriebsaktivitäten anpassen: Mit Notion können Sie mehrere Datenbankansichten einrichten, sodass Sie eine Pipeline in einer Board-Ansicht ausführen, Daten in einer Tabellenansicht bereinigen und Termine in einer Kalender- oder Zeitleiste überprüfen können, je nachdem, wie Ihr Team Projekte verwaltet.

Verbundene Datenbanken können Doppelarbeit reduzieren: Wenn Sie Kontakte, Geschäfte und Konten mithilfe von Beziehungen und der Zusammenfassung von Daten verknüpfen, können Sie Kontaktdaten für mehrere Projekte wiederverwenden, anstatt jedes Mal dieselben Infos erneut einzugeben.

Echtzeit-Zusammenarbeit eignet sich für Teams, die gemeinsam verkaufen und dokumentieren: Notion ist besonders leistungsstark, wenn VertriebsWorkflows auf einer gemeinsamen Wissensdatenbank basieren, da Deal-Datensätze neben der Pipeline auch Notizen zu Meetings und Entscheidungskontexte enthalten können.

Integrationen helfen Ihnen dabei, Dateien in dasselbe Tool zu ziehen: Notion unterstützt Integrationen über seine Galerie, darunter Optionen wie Google Drive und Slack, was hilfreich ist, wenn Ihr Team mit Apps von Drittanbietern arbeitet.

Limitationen von Notion für CRM-Vorlagen

Notion kann eine gute Option für CRM-Vorlagen sein, ist aber immer noch kein dediziertes CRM. Ihr Setup hängt davon ab, wie gut Sie die Datenbank gestalten, wie konsequent das Team sie aktualisiert und welchen Plan Sie gewählt haben.

Hier sind die wichtigsten Limite, die es zu beachten gilt:

Die Automatisierung ist im Free-Plan eingeschränkt: Notion weist darauf hin, dass Datenbankautomatisierungen nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar sind. Im Free-Plan können Benutzer Slack-Benachrichtigungsautomatisierungen erstellen, jedoch keine anderen Automatisierungstypen.

Der Free-Plan von Notion kann für Teams eine Blockgrenze erreichen: Im Hilfecenter von Notion wird erklärt, dass Workspaces im Free-Plan mit mehr als zwei Workspace-Eigentümern ein Limit von 1.000 Blöcken pro Workspace haben. Sobald Sie dieses Limit erreicht haben, müssen Sie ein Upgrade durchführen, um weiterhin neue CRM-Datensätze und Inhalte hinzufügen zu können.

Follow-ups können sich weniger durchsetzbar anfühlen als taskorientierte Tools: Sie können nächste Schritte als Eigenschaften verfolgen und Aufgaben in einer Datenbank erstellen, aber es ist für Teams einfacher, Felder verfallen zu lassen, wenn Sie keine starken Gewohnheiten hinsichtlich der Aktualisierung von Phasen, Eigentümern und Terminen für nächste Schritte aufbauen.

Es ist leicht, zu viel aufzubauen: Notion bietet viel kreative Freiheit. Das ist hilfreich, kann aber die Lernkurve verlängern, wenn verschiedene Personen unterschiedliche Ansichten, Eigenschaften oder Namenskonventionen für dieselbe CRM-Vorlage einrichten.

Erweiterte Verwaltungsfunktionen führen Sie zu Business oder Enterprise: Wenn Sie SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) und eine stärkere Governance benötigen, während Sie auf große Teams skalieren, bietet Notion diese Features in den Business- und Enterprise-Plänen an.

🤔 Wussten Sie schon? HubSpot-Benchmarks beziffern die durchschnittliche Abschlussquote im Jahr 2024 auf 29 %. Umso wichtiger ist es, die Pipeline zu optimieren, um keine potenziellen Geschäfte zu verpassen.

Asana vs. Notion: Vergleich der Features

Inzwischen haben Sie den großen Unterschied gesehen, wie diese tools „CRM erledigen“.

Asana verwandelt eine CRM-Vorlage in einen Projekt-Workflow, in dem Geschäfte wie Aufgaben behandelt werden und Nachverfolgungen an Eigentümerschaft und Fälligkeitsdaten gebunden bleiben.

Notion verwandelt eine CRM-Vorlage in eine Datenbank, in der Geschäfte wie Datensätze behandelt werden und Notizen, Dokumente und Meeting-Kontexte auf jeder Seite des Geschäfts gespeichert werden.

Als Nächstes vergleichen wir Notion und Asana hinsichtlich der Aspekte, die über den Erfolg oder Misserfolg eines schlanken CRM-Systems entscheiden, sobald es von mehr Menschen genutzt wird.

Feature Nr. 1: Pipeline-Nachverfolgung, die Woche für Woche genau bleibt

Asana

Asana funktioniert am besten, wenn Ihre Pipeline durch Aktionen gesteuert wird. Jeder Deal ist eine Aufgabe, sodass Sie Aufgaben zuweisen, Fälligkeitstermine festlegen und die nächsten Schritte in derselben Ansicht sichtbar halten können, die Ihr Team zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten verwendet. Es ist schwieriger, dass Follow-ups verloren gehen, wenn die Zuständigkeit und der Zeitplan immer mit dem Deal verknüpft sind.

Notion

Notion eignet sich am besten, wenn Ihre Pipeline Kontext benötigt und nicht nur eine Phase. Jeder Deal ist ein Datenbankeintrag, der sich zu einer Seite öffnen lässt, sodass Ihr Team Besprechungsnotizen, interne Dokumentationen und wichtige Links in der Nähe der Pipeline aufbewahren kann. Der Nachteil dabei ist, dass die Genauigkeit der Pipeline davon abhängt, dass die Mitarbeiter die richtigen Eigenschaften konsistent aktualisieren.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Entscheiden Sie sich für Asana, wenn Sie eine Pipeline-Nachverfolgung wünschen, die sich wie Aufgabenmanagement anfühlt. Entscheiden Sie sich für Notion, wenn Sie die Pipeline-Nachverfolgung und umfangreichere Deal-Seiten für die Dokumentation wünschen.

Asana

In Asana ist ein „Deal” oder „Konto” in der Regel eine Aufgabe. Mit benutzerdefinierten Feldern in kostenpflichtigen Plänen können Sie strukturierte Details speichern und Aktualisierungen in Kommentaren festhalten. Es bleibt übersichtlich, wenn Ihr Team die Aufgabe als Quelle der Wahrheit behandelt, aber lange Kommentarthreads können mit der Zeit wichtige Zusammenhänge verschleiern.

Notion

Notion ist für strukturierte Datensätze konzipiert. Sie können Geschäfte, Kontakte und Konten als separate Datenbanken speichern und diese dann mit Beziehungen und Zusammenfassungen verbinden, sodass derselbe Kontaktkontext in mehreren Projekten angezeigt werden kann. Dadurch erhalten Sie ein CRM-ähnliches Modell, insbesondere wenn Ihr Team Notion auch als Wissensdatenbank nutzt.

🏆 Gewinner: Notion, da es im Allgemeinen besser darin ist, CRM-Datensätze strukturiert zu halten.

Feature Nr. 3: Nachverfolgung und Workflow-Hygiene innerhalb von CRM-Vorlagen

Asana

Asana ist hier stark, da Follow-ups ein fester Bestandteil der Funktionsweise des Tools sind. Sie weisen Aufgaben zu, fügen Unteraufgaben hinzu, legen Fälligkeitstermine fest und verwenden wiederholende Aufgaben für wiederholte Kontaktpunkte. Bei kostenpflichtigen Plänen können Sie auch Regeln hinzufügen, die Auslöser für Aktionen auslösen, wie z. B. die Zuweisung von Eigentümern oder die Aktualisierung von Feldern, wenn sich etwas ändert.

Notion

Notion unterstützt zwar Follow-ups, aber das System funktioniert nur dann einwandfrei, wenn Ihr Team die Eigenschaften auf dem neuesten Stand hält. Datenbankautomatisierungen können den manuellen Pflegeaufwand reduzieren, sind jedoch nur in kostenpflichtigen Tarifen verfügbar. Benutzer des Free-Plans können Slack-Benachrichtigungsautomatisierungen erstellen, aber keine anderen Arten.

🏆 Gewinner: Asana, da aufgabenbasierte Nachverfolgungen eine hohe Sichtbarkeit haben und einfacher durchzusetzen sind.

Funktion Nr. 4: Lead-Erfassung, die Ihre CRM-Vorlage konsistent hält

Asana

Asana ist besser geeignet, wenn Sie möchten, dass die Lead-Erfassung von Anfang an strukturiert bleibt. Mit Asana Forms können Sie jedes Mal die gleichen Felder erfassen (Name, Unternehmen, Größe des Geschäfts, Quelle, Dringlichkeit) und direkt in Ihrem Pipeline-Projekt eine Aufgabe erstellen, sodass die CRM-Vorlage für alle Mitglieder des Teams einheitlich bleibt. Forms ist in kostenpflichtigen Plänen wie Starter und höher verfügbar.

Notion

Notion kann die Lead-Erfassung standardisieren, erfordert jedoch in der Regel mehr Setup. Sie können eine Datenbankvorlage „Neuer Lead“ mit den erforderlichen Eigenschaften und einem einheitlichen Layout erstellen. Die Herausforderung besteht darin, Leads ohne zusätzliche Schritte in diese Datenbank zu übertragen. Die Automatisierungen von Notion können dabei helfen, aber Datenbank-Automatisierungen sind in erster Linie ein Feature des kostenpflichtigen Tarifs, während der Free-Plan Einschränkungen unterliegt.

🏆 Gewinner: Asana, da Formulare die Lead-Erfassung innerhalb eines CRM-Vorlagen-Workflows konsistenter machen.

Funktion Nr. 5: Skalierung eines vorlagenbasierten CRM ohne ständigen Aufwand

Asana

Asana lässt sich tendenziell reibungsloser skalieren, wenn mehr Personen an der Pipeline beteiligt sind. Deals verhalten sich wie Aufgaben, sodass die Zuweisung von Eigentümerschaft und die Benachrichtigung von Team-Mitgliedern im Workflow integriert sind. Regeln können auch grundlegende Hygiene vorschreiben, wie die Zuweisung von Eigentümern oder die Aktualisierung von Feldern, wenn ein Deal eine neue Phase erreicht, obwohl Regeln pro Projekt praktische Beschränkungen haben.

Notion

Notion lässt sich gut skalieren, wenn Ihr Team bei der Pflege der Datenbank-Eigenschaften und -Ansichten diszipliniert vorgeht. Wenn jedoch immer mehr Personen hinzukommen, kann es leichter zu Abweichungen in der Datenbank kommen, insbesondere wenn verschiedene Teammitglieder ihre eigenen Ansichten, Namenskonventionen oder Verknüpfungen erstellen.

🏆 Gewinner: Asana, da es einfacher ist, CRM-Vorlagen funktionsfähig zu halten, wenn mehr Teammitglieder beteiligt sind.

ClickUp: Die beste direkte Alternative zu Asana und Notion für CRM-Vorlagen

Wenn Sie versuchen, ein CRM mit Vorlagen zu betreiben, ist der schwierigste Teil in der Regel nicht die Vorlage, sondern die Arbeit. Ein Lead wird im Chat besprochen, die nächsten Schritte landen im Posteingang eines Mitarbeiters, während die neuesten Notizen in einem Dokument gespeichert werden.

Dann kommt die KI-Ausbreitung. Am Ende bezahlen Sie für ein KI-Tool zum Schreiben, ein anderes zum Zusammenfassen und ein weiteres zum Organisieren. Aber sie teilen keinen Kontext, sodass Sie immer noch Zeit damit verbringen, Dinge zu bereinigen und dieselben Details in verschiedenen Tools erneut einzugeben.

ClickUp, ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, wurde entwickelt, um Vertriebs- und Lieferworkflows an einem Ort auszuführen. Das ist wichtig, wenn Sie ein schlankes CRM-System wünschen, das ohne zusätzliche Bereinigungen präzise bleibt.

Und wenn Sie schnell loslegen möchten, bietet Ihnen ClickUp auch gebrauchsfertige CRM-Vorlagen, die Sie für Leads, Deals und die Nachverfolgung von Kontoschlüssen anpassen können, sowie eine vollständige Sales- und CRM-Vorlagenbibliothek, aus der Sie diese Vorlagen auswählen können.

ClickUp hat die Nase vorn: ClickUp CRM für Teams

Verwalten Sie Ihre Aufgaben, Pipeline und Geschäftsdetails im selben Workspace mit ClickUp CRM for Teams

Ihre CRM-Vorlage kann auseinanderfallen, wenn sich die Pipeline an einem Ort befindet und die Arbeit, die Geschäfte vorantreibt, an einem anderen Ort. ClickUp CRM for Teams soll die Pipeline-Nachverfolgung und -Ausführung zusammenhalten, sodass Sie keine „CRM-Welt” pflegen müssen, die von den eigentlichen Aufgaben getrennt ist.

Außerdem erhalten Sie mehr als 10 flexible Ansichten für CRM-Anwendungsfälle, darunter Liste, Kanban-Board und Tabelle, was hilfreich ist, wenn verschiedene Personen unterschiedliche Projektansichten für dieselbe Pipeline benötigen.

💡 Profi-Tipp: Erfassen Sie Leads mit ClickUp-Formularen und leiten Sie die Arbeit dann automatisch weiter. Erfassen Sie Leads mit allen erforderlichen Feldern mit ClickUp Formularen Verwenden Sie ClickUp Formulare, um Leads mit genau den Feldern zu erfassen, die Sie benötigen (wie Größe des Geschäfts, Quelle und Priorität), und senden Sie diese dann automatisch an die richtige Liste der Pipeline, damit Ihr CRM vom ersten Tag an übersichtlich bleibt. Sie können dies dann mit ClickUp Automatisierungen kombinieren, um den richtigen Eigentümer zuzuweisen und die nächste Aufgabe zu erstellen, wenn ein Geschäft eine bestimmte Phase erreicht, sodass auch in arbeitsreichen Wochen Folgemaßnahmen erfolgen.

ClickUp hat die Nase vorn #2: ClickUp-Aufgaben und ClickUp-Automatisierungen

Als Auslöser für die richtigen Aktionen nutzen Sie ClickUp Automatisierungen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Sowohl Asana als auch Notion können CRM-Vorlagen ausführen, aber Teams stoßen oft auf dasselbe Problem: Follow-ups sind leicht zu besprechen und leicht zu vergessen.

ClickUp integriert die Nachverfolgung direkt in den Workflow:

ClickUp Automatisierung hilft Ihnen dabei, sich wiederholende Verwaltungsaufgaben zu reduzieren, indem sie wiederholende Aktionen wie das automatische Zuweisen von Aufgaben, das Posten von Kommentaren und das Ändern von Status sowie Optionen wie dynamische Mitarbeiter automatisiert.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für die Automatisierung von Workflows

ClickUp hat die Nase vorn #3: ClickUp Brain und ClickUp Dashboards

Fragen Sie in einfachen Worten, um Schritte zur Verwaltung Ihrer Pipeline mit ClickUp Brain zu erstellen

Eine CRM-Vorlage wird unübersichtlich, wenn die wichtigsten Details in verstreuten Notizen zu finden sind. Sie erinnern sich, dass ein Anruf eine wichtige Anforderung oder eine Preisbeschränkung enthielt, aber Sie können diese nicht finden, wenn Sie sie brauchen. ClickUp Brain hilft Ihnen, indem es KI in Ihren Arbeitsbereich integriert, sodass Sie Antworten finden und Informationen in nächste Schritte umwandeln können, ohne lange Seiten und Threads durchforsten zu müssen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Produktivitäts-Tools

Nachdem Sie die Informationen organisiert haben, ist es wichtig, eine schnelle Ansicht des Fortschritts der Pipeline zu haben. Mit ClickUp Dashboards können Sie Deals, Follow-ups und Leistungen auf einen Blick überwachen, sodass Sie sich nicht auf Ihr Bauchgefühl oder die Updates der letzten Woche verlassen müssen.

Für kleine Unternehmen, Start-ups, Agenturen und Vertriebs- oder Betriebsteams bedeutet dies, dass Sie die Berichterstellung für CRM schlank halten und dennoch eine Sichtbarkeit darüber behalten können, was sich bewegt, was ins Stocken geraten ist und was als Nächstes Aufmerksamkeit erfordert.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain MAX, um Ihre CRM-Vorlage übersichtlich, durchsuchbar und einsatzbereit zu halten. Steigern Sie Ihre Produktivität um das Vierfache, um Termine mit ClickUp's Talk To Text einzuhalten. ClickUp Brain MAX hilft Ihnen, den Überblick über CRM-Updates zu behalten, ohne dass jede Nachverfolgung zu einer zeitraubenden Aufgabe wird. Anstatt verstreute Notizen zu durchsuchen oder denselben Kontext an mehreren Stellen neu zu schreiben, können Sie Deal-Info schneller erfassen, finden und bearbeiten. Protokollieren Sie Deal-Updates schneller mit Talk to Text : Fügen Sie Anrufnotizen, Einwände, nächste Schritte oder Updates von Stakeholdern per Spracheingabe hinzu und speichern Sie diese dann direkt in der richtigen Deal-Aufgabe oder dem richtigen Dokument, damit Ihr CRM auch zwischen den Meetings auf dem neuesten Stand bleibt.

Stellen Sie Fragen, die Erkenntnisse aus Ihrem CRM-Kontext gewinnen : Geben Sie ClickUp BrainGPT Fragen wie „Welche Geschäfte haben keinen nächsten Schritt?“ oder „Welche Konten warten auf die Genehmigung der Preise?“ ein, um Lücken zu erkennen, bevor sie zu versäumten Nachfassaktionen werden.

Finden Sie sofort Beweise mit Enterprise Search : Durchsuchen Sie Aufgaben, Dokumente und Kommentare nach Begriffen wie „Sicherheitsüberprüfung“, „rechtliche Redlines“ oder „Verlängerung“, damit Sie bei Übergaben und Pipeline-Überprüfungen innerhalb von Sekunden den Kontext abrufen können.

Wählen Sie das beste Modell für die jeweilige Arbeit: Verwenden Sie je nach Arbeit unterschiedliche Modelle, z. B. zum Verfassen prägnanter Folge-E-Mails, zum Zusammenfassen langer Gesprächsnotizen zu Aktionselementen oder zum Überprüfen der wichtigsten Schlüssel eines Angebots mit einem analytischeren Blickwinkel.

ClickUp CRM-Vorlagen

Wenn Sie ein schnelleres Setup als den Aufbau von Grund auf wünschen, bieten Ihnen die Vorlagen von ClickUp einen strukturierten Ausgangspunkt für einen CRM-Workflow. Sie können eine Vorlage auswählen, die zu Ihrem Workflow passt, und diese dann benutzerdefiniert anpassen, sobald Ihre Pipeline klarer wird.

1. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Leads und Opportunities mit Pipelines mithilfe der CRM-Vorlage von ClickUp durch.

Die CRM-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen einen vorgefertigten Ordner, mit dem Sie Leads, Geschäfte und Kundenbeziehungen an einem Ort verwalten können. Anstatt ein CRM von Grund auf neu aufzubauen, erhalten Sie eine strukturierte Einrichtung mit benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und mehreren Ansichten, sodass Sie sofort mit der Organisation Ihrer Pipeline beginnen können.

Für kleine Unternehmen, Start-ups, Agenturen und Vertriebs- oder Betriebsteams erleichtert diese Vorlage die Einhaltung einer einheitlichen Vorgehensweise. Sie können Kontaktdaten zentral speichern, Follow-ups nach Phase priorisieren und Ansichten wie „Vertriebsprozess“ und „Meine Aufgaben“ verwenden, um die nächsten Schritte für das gesamte Team sichtbar zu halten.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Unified-Workspace-Software zur Zentralisierung Ihrer Arbeit

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Leads und Opportunities durch Pipeline-Phasen mit klaren Statusangaben.

Speichern Sie Kontaktdaten in benutzerdefinierten Feldern, um sie schnell filtern und aktualisieren zu können.

Wechseln Sie ganz einfach zwischen den Ansichten „Liste“, „Verkaufsprozess“ und „Meine Aufgaben“.

Verwenden Sie Erinnerungen und Automatisierungen, damit Sie keine Nachfassaktionen vergessen.

Überwachen Sie CRM-Aktivitäten mit Dashboards, um Pipeline-Check-ins zu beschleunigen.

✨️ Ideal für: Teams, die ein strukturiertes, auf Vorlagen basierendes CRM wünschen, das sie täglich in ClickUp ausführen können.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Super Agents, um Ihre CRM-Vorlage sauber zu halten, ohne Updates verfolgen zu müssen. Starten Sie vorab benutzerdefinierte KI-Agenten, die Kunden bei der Eingabe natürlicher Abfragen unterstützen. ClickUp Super Agents sind so konzipiert, dass sie wie KI-gestützte Teamkollegen in Ihrem Workspace agieren, wobei der Zugriff über ClickUp-Berechtigungen und -Konfigurationen gesteuert wird. Hier ist eine CRM-freundliche Methode, um sie in einem All-in-One-Workspace zu verwenden: Erstellen Sie einen „Pipeline Hygiene”-Superagenten, der nach Deals sucht, bei denen der nächste Schritt, der Eigentümer oder das Follow-up-Datum fehlen, und diese dann zur Überprüfung markiert.

Fügen Sie Auslöser hinzu, damit es nach einer Änderung der Deal-Phase ausgeführt wird, dann die richtige Aufgabe erstellt und den richtigen Eigentümer @erwähnt.

Behalten Sie die volle Kontrolle, indem Sie konfigurieren, welche tools verwendet werden dürfen (z. B. Task-Aktualisierungen zulassen, aber Dokument-Bearbeitungen blockieren). Dies ist hilfreich, wenn Ihr Team mehrere Projekte durchführt und Sie möchten, dass die CRM-Vorlage korrekt bleibt, ohne sich darauf verlassen zu müssen, dass sich die Mitarbeiter an jede Aktualisierung erinnern.

2. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um Ihre Pipeline mit der ClickUp Sales Tracker-Vorlage zu optimieren.

Mit der Sales Tracker-Vorlage von ClickUp können Sie die Aktivitäten Ihres Vertriebsteams verfolgen, ohne dass die Berichterstellung zu einer wöchentlichen Herausforderung wird. Sie erhalten eine vorgefertigte Liste, mit der Sie den Vertriebsfortschritt protokollieren, Einzelziele überwachen und wichtige Vertriebsdaten mithilfe von benutzerdefinierten Aufgabenstatus, benutzerdefinierten Feldern und mehreren Ansichten zur Leistungsüberwachung organisieren können.

Für kleine Unternehmen, Start-ups, Agenturen und Vertriebs- oder Betriebsteams erleichtert diese Vorlage die Begründung von Pipeline-Entscheidungen. Sie können erkennen, was funktioniert, sehen, wo Aufwand verschwendet wird, und die Leistung von Einzelpersonen oder Teams an einem Ort verfolgen, sodass Sie nicht vor jeder Überprüfung Zahlen aus fünf verschiedenen tools zusammenstellen müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Verkaufsfortschritt mit klaren Statusangaben wie „Ziel erreicht“ und „Laufend“.

Protokollieren Sie Verkaufs- und Produktdetails mithilfe benutzerdefinierter Felder für eine schnellere Analyse.

Überprüfen Sie Leistungstrends mit einer Ansicht des monatlichen Umsatzvolumens.

Vergleichen Sie Produktresultate schnell mit der Ansicht „Verkaufsstatus pro Produkt“.

Freigeben Sie Updates an Stakeholder mithilfe konsistenter Nachverfolgung und Berichterstellung.

✨️ Ideal für: Teams, die ein einfaches System zur Nachverfolgung der Vertriebsleistung und des Pipeline-Fortschritts innerhalb von ClickUp suchen.

3. ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung der Provisionen

Kostenlose Vorlage herunterladen Überwachen Sie den Fortschritt und die Ziele jedes Mitarbeiters mit der ClickUp-Vorlage für die Provisionsnachverfolgung.

Mit der ClickUp-Vorlage zur Nachverfolgung von Provisionen können Sie Provisionen vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verfolgen, ohne eine komplizierte Tabelle erstellen zu müssen. Sie können Details zu Geschäften protokollieren, Provisionen genauer berechnen und jede Auszahlung mit dem richtigen Vertriebsmitarbeiter und der Zeitleiste verknüpfen.

Für kleine Unternehmen, Start-ups, Agenturen und Vertriebs- oder Betriebsteams sorgt diese Vorlage für mehr Übersichtlichkeit bei der Nachverfolgung der Leistung. Sie können den Fortschritt in Richtung Ihrer Ziele überwachen, Lücken in der Pipeline erkennen und Provisions-Unterhaltungen transparent gestalten, sodass niemand am Monatsende Zahlen hinterherjagen muss.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Provisionen nach Deal-Phase mit benutzerdefinierten Status

Speichern Sie Auszahlungsdetails mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Abschlussdatum und Provision.

Vergleichen Sie Leads schnell in der Tabelle für übersichtlichere Prozesse der Berichterstellung.

Planen Sie Zeitleisten in Kalender- und Zeitleiste-Ansichten für eine bessere Sichtbarkeit.

Überwachen Sie individuelle Leistungen und Ziele ohne zusätzliche Tabellenkalkulationen.

✨️ Ideal für: Vertriebsteams, die eine übersichtliche, wiederholbare Methode für die Nachverfolgung von Provisionen und Leistungen in ClickUp benötigen.

4. ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Kundendaten mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche mit der ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage.

Die ClickUp-Vertriebspipeline-Vorlage bietet Ihnen einen vorgefertigten Workspace, in dem Sie Ihre Pipeline wie ein echtes System betreiben können. Sie können Ihren Trichter an einem Ort visualisieren und Kundendaten mit einem Drag-and-Drop-Flow in der Nähe der Arbeit aufbewahren.

Wenn Sie ein kleines Unternehmen, ein Start-up oder eine Agentur sind, die mehrere Geschäfte gleichzeitig jongliert, hilft Ihnen diese Vorlage, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand konsistent zu bleiben. Sie können Leads nach Dringlichkeit oder Wert priorisieren, sehen, was diese Woche Aufmerksamkeit erfordert, und Follow-ups an den richtigen Eigentümer binden, damit Ihre Pipeline nicht ins Stocken gerät.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse mit 30 benutzerdefinierten Statusmeldungen über alle Pipeline-Phasen hinweg.

Speichern Sie Beziehungskontexte mit einem integrierten benutzerdefinierten Feld „Letzter Kontakt”.

Wechseln Sie zwischen Listenansicht, Vertriebs-SOP-Ansicht und Team-Ansicht für verschiedene Check-ins.

Priorisieren Sie Leads schneller, indem Sie Deals nach Dringlichkeit oder Potenzial sortieren und filtern.

Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Vertriebsaufgaben, Aufgaben, E-Mail-Kontext und Teamzusammenarbeit.

✨️ Ideal für: Teams, die eine strukturierte Pipeline-Ansicht innerhalb von ClickUp mit klaren Phasen und Verantwortlichkeiten wünschen.

5. ClickUp-Vertriebs-CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Identifizieren Sie potenzielle Kunden, schließen Sie Geschäfte ab und gewinnen Sie Erkenntnisse durch datengestützte Entscheidungen mit der ClickUp Sales CRM-Vorlage.

Die ClickUp Sales CRM-Vorlage ist für den Teil des Verkaufs gedacht, der normalerweise chaotisch ist: die Nachverfolgung von Unterhaltungen und das Auffinden von Deal-Kontexten. Sie bietet Ihnen ein no-code-Datenbank-ähnliches Setup sowie Ansichten, mit denen Sie sowohl die Pipeline-Bewegungen als auch die täglichen Vertriebsaktivitäten verwalten können.

Wenn Sie ein schlankes CRM betreiben möchten, ohne eine vollständige CRM-Plattform zu kaufen, hilft Ihnen diese Vorlage dabei, organisiert zu bleiben und verstreute Aktualisierungen zu vermeiden. Sie können Kundendaten an einem Ort speichern, den Fortschritt jedes Verkaufs mit strukturierten Statusmeldungen verfolgen und verschiedene Ansichten für schnelle Pipeline-Überprüfungen oder detailliertere Deal-Check-ins verwenden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften mit 20 benutzerdefinierten Status, darunter Phasen wie „In Verhandlungen” und „Onboarding”.

Erfassen Sie Details zu Kundengesprächen mithilfe benutzerdefinierter Felder für konsistente Datensätze.

Verwenden Sie Ansichten wie „Zusammenfassung“, „Board“, „Liste“ und eine Einführungsanleitung für ein schnelles Setup.

Reduzieren Sie manuelle Einträge, indem Sie Vertriebsaktivitäten mit Aufgaben und Schritten des Prozesses verknüpfen.

Verbessern Sie die Sichtbarkeit von Kundeninteraktionen und nächsten Maßnahmen im gesamten Team.

✨️ Ideal für: Vertriebs- und Betriebsteams, die einen CRM-ähnlichen Workflow in ClickUp ohne zusätzliche tools wünschen.

6. ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Trends und erkennen Sie Chancen mit visuellen Diagrammen mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte.

Mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte können Sie Pipeline-Aktivitäten in etwas verwandeln, das Sie tatsächlich überprüfen und auf das Sie reagieren können. Anstatt Zahlen über verschiedene Registerkarten hinweg zu verfolgen, können Sie wichtige Verkaufsmetriken in einem Bericht zusammenfassen, Trends mit Diagrammen visualisieren und Chancen oder Lücken schneller erkennen.

Wenn Sie Kundenaufträge und Vertriebsaktivitäten in derselben Woche verwalten, scheitert es oft an der Berichterstellung. Diese Vorlage sorgt für eine einfache und wiederholbare Berichterstellung, sodass Sie die Leistung über einen längeren Zeitraum verfolgen und Aktualisierungen mit den Beteiligten freigeben können, ohne jeden Monat einen Bericht von Grund auf neu erstellen zu müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt von Berichten mit einfachen benutzerdefinierten Status wie „Offen“ und „Fertiggestellt“.

Speichern Sie Daten der Berichterstellung mit 10 benutzerdefinierten Feldern, darunter Vertriebsregion, Jahr und Quartal.

Überprüfen Sie Daten in mehreren Berichtsansichten, darunter monatliche, vierteljährliche und jährliche Formate.

Verwenden Sie visuelle Diagramme, um Trends und Chancen zu erkennen, ohne manuelle Formate vornehmen zu müssen.

Halten Sie Vertriebsmitarbeiter mit konsistenter Berichterstellung und klaren Metriken zur Rechenschaft.

✨️ Ideal für: Teams, die schnelle Berichte zur Verkaufsleistung innerhalb von ClickUp erstellen möchten, ohne sich mit Tabellenkalkulationen herumschlagen zu müssen.

7. ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren und speichern Sie alle Daten in einer kollaborativen, no-code Datenbank mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsprozesse.

Die ClickUp-Vorlage für den Vertriebsprozess hilft Ihnen dabei, die Schritte Ihres Vertriebsprozesses zu definieren und diese dann auch tatsächlich zu befolgen. Sie wurde entwickelt, um den Fortschritt in den einzelnen Phasen zu verfolgen, Lead- und Kundendaten in einer kollaborativen No-Code-Datenbank zu speichern und den Prozess mit Sichtbarkeit zu halten, damit nichts übersehen wird.

Wenn Sie ein Start-up oder ein kleines Team sind, das Konsistenz aufbauen möchte, bietet Ihnen diese Vorlage eine Struktur, ohne Reibungsverluste zu verursachen. Sie können sie verwenden, um neue Mitarbeiter schneller einzuarbeiten, Übergaben klarer zu gestalten und zu erkennen, wo Geschäfte ins Stocken geraten, da jede Phase mit Aufgaben und Daten als Anhänge verbunden ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie jeden Schritt Ihres Verkaufsprozesses mit benutzerdefinierten Status pro Phase.

Speichern Sie Verkaufsdaten mit 8 benutzerdefinierten Feldern wie „Opportunity“, „E-Mail“ und „Kontaktnummer“.

Erstellen Sie Ihren Workflow mit Ansichten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender.

Halten Sie den Prozess konsistent, damit in stressigen Wochen keine Schritte übersprungen werden.

Erleichtern Sie die Einarbeitung, indem Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern ein klares System für die nächsten Schritte an die Hand geben.

✨️ Ideal für: Teams, die eine wiederverwendbare Vorlage für den Vertriebsprozess suchen, die sie im Laufe ihres Wachstums weiterentwickeln können.

📹️ Video ansehen: Sie interessieren sich für KI im Vertrieb, sind aber genervt von vagen Ratschlägen, die Ihren Alltag nicht verändern?

Dieses Video führt Sie durch praktische ClickUp-Workflows mit ClickUp Brain, ClickUp CRM, KI-Notetaker, ClickUp Docs und Dashboards sowie Plug-and-Play-Vorlagen wie dem täglichen Verkaufsbericht und der Verkaufsprognose, damit Sie den Überblick über Ihre Pipeline, Follow-ups und die Berichterstellung an einem Ort behalten können.

8. ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie alle Ihre Vertriebsdaten an einem zentralen Speicherort mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsgespräche.

Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche wurde für Teams entwickelt, die viel Kontaktarbeit leisten und eine Nachverfolgung der Anrufe benötigen, um den Überblick zu behalten. Sie hilft Ihnen dabei, Kontakte zu protokollieren, Anrufe zu verfolgen und jede Unterhaltung mit Aufgaben zu verbinden, damit die Ergebnisse der Anrufe nicht in den Notizen einzelner Mitarbeiter untergehen.

Wenn Sie Vorlagen als leichtgewichtiges CRM verwenden möchten, fehlt oft die Nachverfolgung der Anrufe. Diese Vorlage organisiert Ihre Anrufaktivitäten und nächsten Schritte an einem Ort, sodass Sie schneller nachfassen, Geschäfte vorantreiben und über alle Vertriebsmitarbeiter hinweg konsistent bleiben können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Opportunities mit benutzerdefinierten Status wie „Verkaufsanruf“, „Qualifiziert“, „Interessent“ und „Geschlossen – gewonnen“.

Speichern Sie Anruf- und Kontakt-Info mithilfe benutzerdefinierter Felder wie Folgetermin und E-Mail.

Verwenden Sie Ansichten wie „Zusammenfassung“ und „Vertriebspipeline“, um schnell Sichtbarkeit über Ihre Geschäfte zu erhalten.

Weisen Sie Follow-ups sofort als Aufgaben zu, damit Aktionselemente sichtbar bleiben.

Sorgen Sie für eine einheitliche Nachverfolgung der Anrufe aller Vertriebsmitarbeiter ohne zusätzliche tools.

✨️ Ideal für: Teams, die Anrufverfolgung und Nachverfolgung mit einer einfachen Verbindung zu einem CRM-Workflow in ClickUp herstellen möchten.

9. ClickUp-Vorlage für den Vertriebs-Tracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage „Sales Tracker“ Klarheit darüber, wo der größte Aufwand für Ihre Vertriebsbemühungen eingesetzt werden sollte.

Mit der ClickUp-Vorlage „Sales Tracker“ können Sie Ihre Vertriebsaktivitäten und -leistungen auf einfache Weise verfolgen, ohne dass daraus eine Projektarbeit für die Berichterstellung wird. Die Vorlage ist als listenbasierter Tracker mit klaren Statusangaben, strukturierten Feldern und mehreren Ansichten konzipiert, sodass Sie den Fortschritt überwachen und Trends schnell erkennen können.

Wenn Sie ein kleines Unternehmen, ein Start-up oder eine Agentur sind, die Sichtbarkeit benötigt, aber kein aufwendiges CRM-Setup wünscht, sorgt diese Vorlage für eine einfache Nachverfolgung. Sie können sehen, wo sich der Aufwand Ihrer Vertriebsbemühungen auszahlt, die Leistung im Zeitverlauf messen und bessere Pipeline-Entscheidungen treffen, indem Sie denselben Workspace nutzen, den Sie bereits für die Verwaltung Ihrer Arbeit verwenden.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie den Verkaufsfortschritt mit Statusangaben wie „Ziel erreicht“, „Ziel nicht erreicht“ und „In Bearbeitung“.

Speichern Sie Verkaufsdaten mit 12 benutzerdefinierten Feldern, darunter Versand- und Gewinnziele.

Überprüfen Sie Trends mithilfe einer Ansicht „Umsatzvolumen pro Monat“, um die Nachverfolgung der Leistung übersichtlicher zu gestalten.

Vergleichen Sie die Ergebnisse anhand einer Ansicht des Verkaufsstatus pro Produkt, um schnelle Entscheidungen zu treffen.

Sorgen Sie für konsistente Berichterstellung, ohne Tracker jede Woche neu erstellen zu müssen.

✨️ Ideal für: Teams, die eine schlanke Vertriebsnachverfolgung innerhalb von ClickUp mit übersichtlichen Ansichten und einfacher Leistungsübersicht wünschen.

10. ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen und verwalten Sie eingehende Verkaufschancen, die von AE und BDR mit der ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management bearbeitet werden.

Führen Sie die Nachverfolgung und Verwaltung eingehender Verkaufschancen durch, die von AE und BDR bearbeitet werden, mit der ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management.

Die ClickUp-Vorlage für das Vertriebs-Pipeline-Management wurde für die Verwaltung eingehender Opportunities entwickelt, wenn mehrere Personen mit der Pipeline in Berührung kommen. Es handelt sich um einen gebrauchsfertigen Ordner, der AE- und BDR-Mitarbeitern hilft, sich über eingehende Opportunities, laufende Projekte und die nächsten Schritte im Klaren zu sein.

Wenn Ihre Pipeline schnell ausgelastet ist, bietet Ihnen diese Vorlage eine Struktur, ohne Sie auszubremsen. Sie erhalten ein vordefiniertes Setup mit zahlreichen Pipeline-Phasen, integrierten Feldern für Geschäftsdaten und einer integrierten Automatisierung, sodass der Workflow vom ersten Tag an organisiert ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie eingehende Opportunities in einem gemeinsamen Ordner, der für AE- und BDR-Workflows erstellt wurde.

Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften mit 25 Statusangaben für detailliertere Pipeline-Phasen.

Erfassen Sie Geschäftsdaten mithilfe von 18 benutzerdefinierten Feldern für eine konsistente Nachverfolgung und Berichterstellung.

Nutzen Sie die integrierte Automatisierung, um wiederkehrende Pipeline-Aktualisierungen zu reduzieren.

Sorgen Sie für klare Zuständigkeiten und Übergaben, wenn mehrere Mitarbeiter an derselben Pipeline arbeiten.

✨️ Ideal für: Vertriebsteams, die eingehende Verkaufschancen zwischen BDRs und AEs weiterleiten, die eine gemeinsame Sichtbarkeit der Pipeline benötigen.

Fassen Sie alles in ClickUp zusammen, statt auf fünf verschiedenen Registerkarten

Wenn Sie sich zwischen Asana und Notion für CRM-Vorlagen entscheiden müssen, können beide funktionieren, aber aus unterschiedlichen Gründen.

Asana ist besonders stark, wenn Ihr CRM in erster Linie eine Follow-up-Engine ist. Deals verhalten sich wie Aufgaben, sodass es einfacher ist, Aufgaben zuzuweisen, Fälligkeitsdaten festzulegen und Team-Aufgaben während des Projektmanagements sichtbar zu halten.

Notion ist die bessere Wahl, wenn Ihr CRM einen reichhaltigeren Kontext benötigt. Deals verhalten sich wie Datensätze, sodass Ihre Pipeline neben internen Dokumentationen, Notizen zu Meetings und einer schlanken Wissensdatenbank stehen kann.

Der Haken dabei ist die Konsistenz. Bei einem vorlagenbasierten Setup bleibt Ihre Pipeline nur dann genau, wenn die Mitarbeiter sie Woche für Woche über mehrere Projekte hinweg aktualisieren. ClickUp eignet sich besser, wenn Sie Ihren CRM-Workflow direkt mit der Ausführung in einem All-in-One-Workspace verknüpfen möchten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Asana funktioniert wie eine aufgabenorientierte CRM-Vorlage. Ein Geschäft wird zu einer Aufgabe, und die Nachverfolgung erfolgt über Zuweisungen, Fälligkeitstermine und Projektansichten. Notion funktioniert wie eine datenbankorientierte CRM-Vorlage. Ein Geschäft wird zu einem Datensatz, und der Kontext befindet sich innerhalb der Seite. Wenn Sie sowohl die Nachverfolgung von Aktionen als auch den Kontext eines Geschäfts zusammen haben möchten, kombinieren die ClickUp-CRM-Vorlagen die Ausführung von Aufgaben und die Nachverfolgung im CRM-Stil an einem Ort.

Wenn Ihr Team bereits strukturierte Projekte in einem Aufgabenmanager durchführt, lässt sich Asana in der Regel schneller mit einem Board, einigen Feldern und klaren Phasen einrichten. Notion erfordert mehr Designarbeit, da Sie die Datenbankstruktur, Ansichten und Eigenschaften selbst erstellen müssen. ClickUp ist oft die schnellste Lösung, wenn Sie Projektvorlagen wünschen, die Sie starten und anpassen können, ohne das System von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Ja. Asana enthält Projektvorlagen im CRM-Stil, wie z. B. Vorlagen für die Vertriebspipeline und die Kontoverfolgung. Diese funktionieren, indem sie Geschäfte und Konten den Aufgaben innerhalb eines Projekts zuordnen. Wenn Sie eine größere Bibliothek mit Vertriebs- und CRM-Vorlagen für die Pipeline-Nachverfolgung, Nachverfolgung und Berichterstellung wünschen, bietet ClickUp mehr Optionen in diesem Format.

Ja, insbesondere wenn Ihr Vertriebsteam Deal-Seiten mit Notizen, Links und einem verbundenen Wissensmanagement-Setup wünscht. Der Schlüssel liegt in der Prozesshygiene. Mit Notion können Sie eine übersichtliche Datenbank aufbauen, deren Genauigkeit jedoch von konsistenten Aktualisierungen der Eigenschaften und Phasen abhängt. ClickUp kann die bessere Wahl sein, wenn Sie diese Notizen sowie ein strafferes Aufgabenmanagement für Nachverfolgungen wünschen.

Asana ist in der Regel die bessere Wahl für die aufgabenbasierte Automatisierung, da die Regeln auf Aufgabenbewegungen, Zuweisungen und Phasenänderungen basieren. Notion bietet Datenbankautomatisierungen, deren Umfang jedoch von Ihren Preisplänen und der Struktur Ihrer Datenbank abhängt. ClickUp ist eine gute Alternative, wenn Sie automatisierte Workflows wünschen, die direkt mit Aufgaben, Status und Folgeschritten in Ihrem CRM-Arbeitsbereich verknüpft sind.

Wenn Ihre Kundenarbeit von der Ausführung, Terminen und klaren Zuständigkeiten abhängt, ist Asana möglicherweise einfacher zu handhaben, da es im Kern ein strukturiertes Projektmanagement-Tool ist. Wenn Ihre Kundenarbeit von umfangreichen Kontexten und internen Dokumentationen abhängt, ist Notion möglicherweise besser geeignet. Wenn Sie Kunden und CRM-Nachverfolgung in einem Tool verwalten möchten, ist ClickUp oft der einfachste Weg, um alles miteinander zu verbinden.