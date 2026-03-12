Die 10 besten PM-Softwareprogramme für Kreativteams mit Prüfung

Kreative Arbeit ist auf die beste Art und Weise chaotisch. Ideen kommen aus Slack-Nachrichten. Feedback versteckt sich in langen E-Mail-Threads. Versionsnamen entwickeln sich zu „Final_v7_ReallyFinal“ und plötzlich überarbeitet Ihr Designer die falsche Datei.

Wenn Sie ein Kreativteam leiten, wissen Sie bereits, wie das läuft.

Selbst etablierte Teams haben Schwierigkeiten, weil ein Großteil der Zusammenarbeit immer noch außerhalb zentralisierter Systeme stattfindet. Forbes berichtet, dass 75 % der kreativen Zusammenarbeit mittlerweile remote erfolgt. Wenn Überprüfungen, Bearbeitungen und Genehmigungen über verschiedene Tools verteilt sind, sind Unstimmigkeiten unvermeidlich. Der Workflow selbst führt zu Verzögerungen und kostspieligen Nacharbeiten.

Sie können die Leiste deutlich höher legen, wenn Projektmanagement-Software mit integrierter Prüfung zum Ort wird, an dem alle Überprüfungen, Kommentare und Freigaben tatsächlich stattfinden. So können Sie präzises Feedback zu Designs, Videos, Landing Pages und PDFs Frame für Frame geben, ohne dass Kommentare verstreut sind.

In diesem Leitfaden finden Sie 10 Tools für das Projektmanagement, die tatsächlich verstehen, wie kreative Teams arbeiten.

Was ist PM-Software für Kreativteams (mit Funktionen für die Prüfung)?

Projektmanagement-Software für Kreativteams mit Prüfung-Features ist eine Art kollaboratives Arbeitsmanagementsystem, das Nachverfolgung von Aufgaben, kreatives Workflow-Management und integrierte Prüfungstools kombiniert. Mit diesen Plattformen können Sie Projekte vom ersten Kreativbriefing bis zur endgültigen Lieferung verwalten und gleichzeitig Feedback direkt zu visuellen Assets sammeln.

Dies ist besonders nützlich für Kreativteams, die mit einer Zersplitterung des Kontexts zu kämpfen haben. Dies tritt auf, wenn Informationen über verschiedene, nicht miteinander verbundene tools verteilt sind und Teams gezwungen sind, systemübergreifend nach Aktualisierungen, Genehmigungen und Dateien zu suchen.

👀 Wussten Sie schon? 82 % der Unternehmen geben an, dass sie sich Sorgen über das digitale Chaos machen, das durch komplexe Prozesse und nicht miteinander verbundene Plattformen verursacht wird.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Funktionen für die Aufgabenverwaltung von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

PM-Software für Kreativteams (mit Funktionen für die Prüfung) auf einen Blick

Wenn Sie nur die Highlights benötigen, finden Sie hier eine kurze Übersicht über die beste Software für das Projektmanagement für Kreativteams mit Prüfungs-Features:

Name des Tools Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp All-in-One-Workflow für Kreative mit KI-gestützter Prüfung und Aufgabenmanagement. Teamgröße: Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen ClickUp Prüfung für direkte Bild-/PDF-/Video-Anmerkungen, ClickUp Brain für KI-gestützte Feedback-Zusammenfassungen, ClickUp Automatisierungen für Genehmigungsabläufe Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen monday. com Visuelle Kreativteams, die farbenfrohe, intuitive Boards wünschen. Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Teams Kreatives Asset-Management, Automatisierungen für Freigaben, Workload-Ansichten für die Ressourcenplanung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 14 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Wrike Kreative Unternehmensabläufe mit fortschrittlicher Prüfung. Teamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen Prüfung für über 30 Formate, benutzerdefinierte Workflows für Genehmigungen, KI-gestützte Risikovorhersage Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 10 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Asana Funktionsübergreifende Teams, die eine übersichtliche Aufgabenverwaltung mit grundlegenden Funktionen für die Prüfung benötigen. Größe des Teams: Mittelständische bis große Unternehmen Prüfung-Integration, KI-Studio für die Workflow-Automatisierung, Portfoliomanagement Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 13,49 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Teamarbeit Kundenorientierte Agenturen, die kreative Projekte und abrechenbare Arbeiten verwalten. Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Agenturen Integrierte Prüfung, Zeiterfassung, Kundenberechtigungen, Projektvorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 13,99 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Ziflow Teams, die dedizierte Workflows für die Prüfung auf Unternehmensniveau benötigen. Teamgröße: Mittlere bis große Kreativteams Automatisierte Weiterleitung von Bewertungen, Versionsvergleich, konforme Prüfpfade Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 249 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Filestage Marketingteams, die ein zentrales System für die Überprüfung und Freigabe von Inhalten benötigen. Größe des Teams: Kleine bis mittelgroße Marketingteams Prüfung in mehreren Formaten, automatische Erinnerungen, Zugriff für externe Prüfer Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 249 $/Monat; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Hive Schnelllebige Kreativteams, die flexible Ansichten und Prüfungen wünschen. Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Teams Native Prüfung, Aktionsvorlagen, Ressourcen-Dashboards Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 1,50 $/Monat pro Benutzer. Notion Kreative Teams, die neben einer einfachen Nachverfolgung der Projekte auch Wert auf Dokumentation legen. Teamgröße: Startups bis mittelgroße Teams Flexible Datenbanken, Notion KI für die Erstellung von Inhalten, Wissensdatenbanken im Wiki-Stil Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer. ProofHub Teams, die ein unkompliziertes Projektmanagement mit integrierter Prüfung wünschen. Größe des Teams: Kleine bis mittelgroße Teams Online-Prüftool, Markup-Anmerkungen, Diskussions-Threads zu Dateien Bezahlte Pläne beginnen bei 50 $/Monat.

Worauf Sie bei einer PM-Software für Kreativteams mit Prüfungen achten sollten

Kreative Workflows haben oft Schwierigkeiten mit Tools, die für die allgemeine Nachverfolgung von Aufgaben entwickelt wurden. Der Unterschied lässt sich auf drei Dinge zurückführen:

Wie die Software visuelles Feedback verwaltet

So kontrolliert sie Versionen

So werden Genehmigungen weitergeleitet

Um dies richtig zu bewerten, sollten Sie sich auf die folgenden Schlüsselkriterien konzentrieren:

Native Prüfung und Anmerkungsfunktionen: Die Möglichkeit, Bilder, PDFs und Videos direkt innerhalb der Plattform zu markieren, ist unverzichtbar. Sie sollten keine tools von Drittanbietern benötigen, um einen einfachen Kommentar zu einem Entwurf zu hinterlassen.

Versionskontrolle und -vergleich: Achten Sie auf eine Side-by-Side-Ansicht der Versionen. So können Prüfer genau sehen, was sich zwischen den Iterationen geändert hat, und vermeiden, dass sie Feedback zu veralteten Problemen geben.

Strukturierte Überprüfungsphasen : Ihre Software sollte Assets automatisch durch : Ihre Software sollte Assets automatisch durch einen klar definierten Workflow zur Automatisierung der Genehmigungen leiten, damit alle Beteiligten genau wissen, wann ihre Rückmeldung erforderlich ist. Wenn beispielsweise ein Designer eine Aufgabe als „Zur Überprüfung bereit“ markiert, wird der zuständige Beteiligte automatisch benachrichtigt.

Zugriff für externe Prüfer: Clients oder externe Stakeholder müssen Feedback geben können, ohne sich mühsam ein vollständiges Konto erstellen zu müssen. Gastberechtigungen oder teilbare Links sind hierfür unerlässlich.

KI-gestützte Unterstützung: Fast Fast 75 % der Wissensarbeiter nutzen bereits generative KI bei ihrer Arbeit, um ihre Produktivität zu steigern. Zu den Funktionen gehören häufig das Zusammenfassen langer Feedback-Threads, das Umwandeln von Kommentaren in strukturierte Aufgaben oder das Erstellen erster Entwürfe für Kreativ-Briefings

Integration mit Kreativ-Tools: Ihre Software für das Projektmanagement muss eine Verbindung zu der Design-Software herstellen, die Ihr Team bereits verwendet, wie z. B. Adobe Creative Cloud und Figma, sowie zu Speichern wie Google Drive. Starke Integrationen verhindern Ihre Software für das Projektmanagement muss eine Verbindung zu der Design-Software herstellen, die Ihr Team bereits verwendet, wie z. B. Adobe Creative Cloud und Figma, sowie zu Speichern wie Google Drive. Starke Integrationen verhindern eine unübersichtliche Vielzahl von Tools.

Asset-verknüpfte Zusammenarbeit: Alle Kommentare und Diskussionen sollten direkt neben den spezifischen Assets und Aufgaben, auf die sie sich beziehen, angezeigt werden, um Alle Kommentare und Diskussionen sollten direkt neben den spezifischen Assets und Aufgaben, auf die sie sich beziehen, angezeigt werden, um eine zentralisierte Kommunikation innerhalb des Projekt-Workspaces zu schaffen. Damit gehört das Durchsuchen von E-Mail-Ketten oder Slack-Kanälen nach einem bestimmten Feedback der Vergangenheit an.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren ClickUp-Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Die 10 besten PM-Softwareprogramme für Kreativteams mit Prüfung-Features

Hier ist unsere kuratierte Liste der 10 besten Softwareplattformen für Kreativteams, die leistungsstarke Funktionen für die Prüfung benötigen:

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet, um Designplanung, -Erstellung und -überprüfung in einem Workspace zusammenzuführen)

Testen Sie ClickUp kostenlos Kommentieren Sie Bilder, Videos und PDFs direkt in Aufgaben, um präzises, versionsspezifisches Feedback mit ClickUp Prüfung zu erfassen.

Kreative Arbeit verlangsamt sich, wenn Ihr Team zwischen verschiedenen Tools für Aufgabenmanagement, Speicherung von Dateien und Prüfung hin- und herspringen muss. Jede zusätzliche Registerkarte sorgt für Reibungsverluste. Designer jagen den neuesten Kommentaren hinterher, Stakeholder überprüfen veraltete Versionen und wichtiges Feedback wird übersehen oder geht in langen Threads unter.

ClickUp beseitigt diese Fragmentierung, indem es Planung, Assets und Überprüfung in einem vernetzten Workspace zusammenführt. Mit ClickUp Prüfung können Sie direkt auf Bildern, PDFs und Videos Anmerkungen machen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Jeder Kommentar kann sofort in eine umsetzbare, zugewiesene Aufgabe umgewandelt werden, sodass Feedback nie verloren geht.

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Automatisierungen, um leistungsstarke GenehmigungsWorkflows zu erstellen, die Assets automatisch durch die Überprüfungsphasen leiten und die Beteiligten benachrichtigen, wenn ihre Meinung gefragt ist. Und wenn das Feedback lang oder verwirrend wird, fassen Sie ganze Kommentarthreads zusammen, erstellen Sie kreative Briefings aus den Projektanforderungen und lassen Sie sich mit ClickUp Brain Vorschläge für die nächsten Schritte geben.

Erstellen Sie Briefings, fassen Sie Kommentarthreads zusammen und wandeln Sie Diskussionen mithilfe der KI in Ihrem Workspace mit ClickUp Brain in Aktionspunkte um.

Anstatt Ihr Team zu zwingen, verstreute Kommentare zu sortieren, klärt die KI-gestützte Unterstützung das Feedback sofort und schafft so mehr Zeit für konzentrierte kreative Arbeit.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Prüfung: Kommentieren Sie Bilder (PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDFs und Videos (MP4, WEBM, Ogg) direkt in den Aufgaben. Die Beteiligten können an einer beliebigen Stelle in einer Datei klicken, um einen Kommentar hinzuzufügen, der dann in der Datei angezeigt und im Aktivitätsbereich der Aufgabe gepostet wird. Sie können diese Kommentare Mitgliedern des Teams zuweisen, um sicherzustellen, dass das Feedback in nachverfolgbare Aktionspunkte umgesetzt wird.

ClickUp Brain: Fassen Sie Feedback-Threads sofort zusammen, wenn Stakeholder lange oder widersprüchliche Kommentare hinterlassen. Sie können damit auch kreative Briefings aus einfachen Projektbeschreibungen erstellen, Prioritäten für Aufgaben basierend auf Fristen vorschlagen und relevante Kontexte aus früheren Projekten hervorheben, wodurch die mentale Belastung durch die Verwaltung mehrerer Kampagnen reduziert wird.

ClickUp-Automatisierungen: Erstellen Sie benutzerdefinierte Genehmigungsworkflows, die Aufgaben automatisch durch die Überprüfungsphasen leiten. Sie können beispielsweise einen Auslöser erstellen, sodass eine Aufgabe, sobald ihr Status auf „Zur Überprüfung bereit” wechselt, automatisch dem Creative Director zugewiesen und ein Fälligkeitsdatum festgelegt wird.

ClickUp Docs: Erstellen und speichern Sie alle Ihre Kreativ-Briefings, Markenrichtlinien und Projektspezifikationen direkt neben Ihren Aufgaben. Erstellen und speichern Sie alle Ihre Kreativ-Briefings, Markenrichtlinien und Projektspezifikationen direkt neben Ihren Aufgaben. ClickUp Docs unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit, verschachtelte Seiten und eingebettete Medien, sodass der gesamte Projektkontext an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort gespeichert ist.

ClickUp Whiteboards: Brainstormen Sie Kampagnenkonzepte, planen Sie kreative Workflows und arbeiten Sie visuell mit Ihrem Team und Ihren Stakeholdern zusammen. Sie können jedes Objekt auf einem Brainstormen Sie Kampagnenkonzepte, planen Sie kreative Workflows und arbeiten Sie visuell mit Ihrem Team und Ihren Stakeholdern zusammen. Sie können jedes Objekt auf einem ClickUp Whiteboard in eine Aufgabe umwandeln und so Ihre Ideen nahtlos in umsetzbare Projektpläne verwandeln.

🎥 Bonus: Wenn Sie auf der Suche nach visuellen Collaboration-Tools für Ihr Kreativteam sind, zeigt Ihnen dieses Video, wie ClickUp im Vergleich zu beliebten Whiteboard-Alternativen abschneidet, damit Sie besser verstehen, welche Plattform am besten zu Ihren Workflow-Anforderungen passt.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Mit Aufgaben, Dokumenten, Prüfung und Kommunikation auf einer einzigen Plattform reduzieren Sie die SaaS-Ausbreitung (Kontextwechsel, die kreativen Workflows fragmentieren).

Flexible Ansichten für unterschiedliche Arbeitsstile: Wechseln Sie zwischen Wechseln Sie zwischen ClickUp-Kanban-Boards für die visuelle Nachverfolgung, ClickUp-Gantt-Diagrammen für die Zeitleiste und Listenansichten für die detaillierte Aufgabenverwaltung.

Durchgängig integrierte KI-Funktionen: ClickUp Brain unterstützt Sie bei der Erstellung von Inhalten und der Zusammenfassung von Feedback, ohne dass separate KI-Tools erforderlich sind.

Nachteile:

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um alle Features der Plattform kennenzulernen.

Die mobile App unterscheidet sich geringfügig von der Desktop-Funktionalität.

Benutzerdefinierte Automatisierungen erfordern etwas Zeit für das Setup, um sich perfekt an die spezifischen Workflows Ihres Teams anzupassen.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer auf G2 gibt frei:

ClickUp bietet auch großartige Features für die Zusammenarbeit. Durch das Tagging von Erwähnungen, das Zuweisen von Kommentaren und zentralisiertes Feedback zu Bildern (Prüfung) ist es ganz einfach, unsere gesamte Kommunikation an einem Ort zu bündeln und zu sehen, wer für was verantwortlich ist.

ClickUp bietet auch großartige Features für die Zusammenarbeit. Durch das Taggen von Erwähnungen, das Zuweisen von Kommentaren und zentralisiertes Feedback zu Bildern (Prüfung) ist es ganz einfach, unsere gesamte Kommunikation an einem Ort zu bündeln und zu sehen, wer für was verantwortlich ist.

2. monday. com (Am besten geeignet für visuelle Workflow-Ersteller, die strukturierte Genehmigungsspalten und eine statusgesteuerte Nachverfolgung der Überprüfungen benötigen)

Wenn Sichtbarkeit Ihr größtes Hindernis ist, löst monday.com dieses Problem als erstes. Die farbcodierten Boards zeigen den Fortschritt der Kampagne sofort an, sodass Sie mehrere kreative Ergebnisse leichter verfolgen können, ohne Statusaktualisierungen nachgehen zu müssen.

Das Work-OS-Modell der Plattform ermöglicht es Teams, strukturierte Genehmigungsspalten, Inhaltskalender und Aufnahmepipelines zu erstellen, die auf bestimmte kreative Workflows zugeschnitten sind. Datei-Uploads unterstützen Kommentarfunktionen, wobei Teams, die erweiterte Anmerkungen zu Assets benötigen, in der Regel eine Verbindung zu einem speziellen Tool für die Prüfung herstellen.

monday.com – die besten Features

Visuelle Anpassung von Boards: Erstellen Sie Boards, die auf Ihre kreativen Workflows zugeschnitten sind, mit benutzerdefinierten Spalten für Asset-Typ, Phase der Überprüfung und Zuweisungen an Stakeholder.

Workload-Management: Visualisieren Sie die Kapazitäten Ihrer Teams über alle Projekte hinweg, um Überlastung und Burnout zu vermeiden.

Automatisierungs-Builder: Richten Sie „Wenn-dann“-Regeln ein, um Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen und Aufgabenzuweisungen zu automatisieren.

monday.com Vor- und Nachteile

Vorteile:

Intuitive, sehr visuelle Benutzeroberfläche für Kreativteams

Umfangreiche Vorlagenbibliothek für gängige kreative Workflows

Starke Integration mit Design- und Kommunikations-Tools

Nachteile:

Die nativen Funktionen der Prüfung sind begrenzt; für erweiterte Anmerkungen sind Tools von Drittanbietern erforderlich.

Die Anforderungen an die Größe des Teams sind möglicherweise nicht für alle Unternehmen geeignet.

Die Konfiguration komplexer Automatisierungen kann zeitaufwändig sein.

Preise für monday.com

Free

Standard : 14 $/Benutzer/Monat

Pro: 24 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2 : 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Ein Benutzer auf G2 gibt sowohl die Vor- als auch die Nachteile frei:

Ich finde es toll, dass ich alle möglichen Optionen habe, um den Überblick über Aufgaben zu behalten, meinem Team Arbeit zuzuweisen und wichtige Schritte in Prozessen zu definieren... Die Automatisierung scheint jedoch von Zeit zu Zeit zu versagen. Ich würde mir eine bessere Leistung wünschen und vielleicht einen Manager, der jede unterbrochene Verbindung verwaltet, indem er benachrichtigt wird, wenn sie unterbrochen wird.

Ich finde es toll, dass ich alle möglichen Optionen habe, um den Überblick über Aufgaben zu behalten, meinem Team Arbeit zuzuweisen und wichtige Schritte in Prozessen zu definieren... Die Automatisierung scheint jedoch von Zeit zu Zeit zu versagen. Ich würde mir eine bessere Leistung wünschen und vielleicht einen Manager, der jede unterbrochene Verbindung verwaltet, indem er benachrichtigt wird, wenn sie unterbrochen wird.

3. Wrike (Am besten geeignet für Marketingabteilungen, die komplexe Eingabeformulare, mehrstufige Genehmigungen und Prüfpfade verarbeiten)

via Wrike

Wenn kreative Arbeiten in Unternehmen die Prüfung durch die Rechtsabteilung, die Compliance-Abteilung und die Geschäftsleitung durchlaufen, vereinfacht Wrike jeden Schritt. Es wurde speziell für diese Art der Überwachung entwickelt. Es kombiniert die Prüfung mit strukturierter Governance und eignet sich daher besonders für Unternehmen, in denen die Dokumentation und Nachverfolgung von Genehmigungen von entscheidender Bedeutung sind.

Das Prüfungstool unterstützt über 30 Formate, ermöglicht detaillierte Anmerkungen, ermöglicht den direkten Vergleich verschiedener Versionen und führt die Nachverfolgung von Genehmigungsphasen durch konfigurierbare Workflows durch, die für mehrstufige Freigaben ausgelegt sind.

Die besten Features von Wrike

Erweiterte Prüfungen für über 30 Formate: Überprüfen und kommentieren Sie Bilder, Videos, PDFs und sogar HTML-Dateien direkt innerhalb der Plattform.

Benutzerdefinierte Workflows für Genehmigungen: Erstellen Sie mehrstufige Workflows für Genehmigungen mit automatischer Weiterleitung basierend auf dem Typ des Projekts oder den Anforderungen der Beteiligten.

Work Intelligence AI: Erhalten Sie KI-gestützte Vorhersagen zu Projektrisiken und Zeitleiste-Verzögerungen auf der Grundlage von Verlaufsdaten.

Vor- und Nachteile von Wrike

Vorteile:

Umfassende Prüfungen für fast alle Dateitypen

Sicherheits-Features auf Enterprise-Niveau erfüllen Compliance-Anforderungen.

Tiefe Integration mit Adobe Creative Cloud

Nachteile:

Steile Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit PM-Tools für Unternehmen haben

Die Benutzeroberfläche kann etwas unübersichtlich und überwältigend wirken.

Erweiterte Features erfordern oft zusätzliche Anschaffungen.

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 25 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Das sagte ein Capterra-Rezensent dazu:

Insgesamt gebe ich Wrike solide 3 Sterne. Die Software ist leistungsstark und eindeutig fähig, aber ihre Bedienung fühlt sich schwerfälliger an, als sie sein müsste. Die Lernkurve ist steil, und selbst wenn man sie einmal verstanden hat, ist die tägliche Arbeit immer noch nicht so intuitiv wie bei anderen Plattformen.

Insgesamt gebe ich Wrike solide 3 Sterne. Die Software ist leistungsstark und eindeutig fähig, aber ihre Bedienung fühlt sich schwerfälliger an, als sie sein müsste. Die Lernkurve ist steil, und selbst wenn man sie einmal verstanden hat, ist die tägliche Arbeit immer noch nicht so intuitiv wie bei anderen Plattformen.

4. Asana (am besten geeignet für kampagnenorientierte Teams, die kreative Aufgaben über funktionsübergreifende Stakeholder hinweg koordinieren)

via Asana

Asana glänzt, wenn funktionsübergreifende kreative Produktionen mit übergeordneten Kampagnenzielen abgestimmt werden müssen. Es verbindet einzelne Aufgaben mit unternehmensweiten Initiativen und vermittelt den Beteiligten Klarheit darüber, wie jedes einzelne Asset zu den übergeordneten Zielen beiträgt.

Bilder und PDFs können zur Überprüfung hochgeladen werden, wobei Feedback direkt in den Dateien hinterlassen werden kann. Während die Anmerkungsfunktionen die Kernanforderungen abdecken, liegt die Stärke von Asana in der Automatisierung von Workflows, wodurch Teams strukturierte Genehmigungsflows ohne technische Komplexität erstellen können.

Die besten Features von Asana

Prüfung für Bilder und PDFs: Sammeln Sie Feedback mit angehefteten Kommentaren zu bestimmten Bereichen Ihrer kreativen Assets.

AI Studio Workflow Builder: Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen für Aufgaben wie Genehmigungsabläufe, ohne Code schreiben zu müssen.

Portfoliomanagement: Verfolgen Sie mehrere Kreativkampagnen in einer einzigen Ansicht, um Status, Fristen und Ressourcenzuweisungen zu sehen.

Vor- und Nachteile von Asana

Vorteile:

Übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche, die für neue Mitglieder des Teams leicht zu erlernen ist.

Leistungsstarke Features zur Nachverfolgung der Ziele verbinden Aufgaben mit den Unternehmenszielen.

Robuste Funktionen für die Berichterstellung und das Dashboard

Nachteile:

Die Features der Prüfung sind einfach gehalten und es fehlen Video-Anmerkungen.

Die Anforderungen an die Größe des Teams sind möglicherweise für kleinere Unternehmen nicht geeignet.

Die Einrichtung komplexer Workflows kann kompliziert sein.

Preise für Asana

Free

Starter: 13,49 $/Benutzer/Monat

Erweitert: 30,49 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Asana-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Laut einem G2-Rezensenten:

Die verschiedenen Ansichten – wie Liste, Board und Zeitleiste – erleichtern es, Prioritäten und Fristen auf einen Blick zu erkennen. Darüber hinaus helfen die Automatisierungen und Integrationen dabei, den manuellen Aufwand zu minimieren und sicherzustellen, dass alles in der Synchronisierung bleibt. Viele erweiterte Tools, wie Zeitleisten, Ziele und Berichterstellung, sind nur in teureren Plänen verfügbar, was zu höheren Kosten führen kann, wenn Ihr Team wächst.

Die verschiedenen Ansichten – wie Liste, Tafel und Zeitleiste – erleichtern es, Prioritäten und Fristen auf einen Blick zu erkennen. Darüber hinaus helfen die Automatisierungen und Integrationen dabei, den manuellen Aufwand zu minimieren und sicherzustellen, dass alles in der Synchronisierung bleibt. Viele erweiterte Tools, wie Zeitleisten, Ziele und Berichterstellung, sind nur in teureren Plänen verfügbar, was zu höheren Kosten führen kann, wenn Ihr Team wächst.

5. Teamwork (Am besten geeignet für kundenorientierte Agenturen, die neben Feedback-Zyklen für Assets auch eine abrechnungsfähige Nachverfolgung benötigen)

via Teamwork

Für Agenturen, die kreative Leistungen und Kundenabrechnung unter einen Hut bringen müssen, integriert Teamwork die operative Kontrolle mit dem Feedback-Management. Es vereint Funktionen der Prüfung, Zeiterfassung und Berechtigungseinstellungen in einem System, das speziell für Kundenserviceumgebungen entwickelt wurde.

Clienten können Dateien ohne vollständigen Backend-Zugriff mit Anmerkungen versehen, was die Zusammenarbeit vereinfacht. Einträge werden direkt mit Aufgaben verknüpft, sodass die Zeiterfassung Teil des Workflows zur Nachverfolgung der Produktivität ist und kein separater Prozess mehr darstellt.

Die besten Features für Teamarbeit

Integrierte Prüfung mit Client-Zugang: Laden Sie Clients mit einem einfachen Link ein, Assets zu überprüfen und zu genehmigen, sodass alle Rückmeldungen zentralisiert bleiben.

Integrierte Zeiterfassung: Erfassen Sie die für bestimmte Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit für eine genaue Rechnungsstellung und Rentabilitätsanalyse.

Projektvorlagen: Erstellen Sie standardisierte Workflows für gängige Kreativprojekte wie Markenkampagnen oder Website-Neugestaltungen.

Vor- und Nachteile von Teamwork

Vorteile:

Speziell für Agenturen entwickelt, mit Features für Kundenmanagement und Rechnungsstellung.

Prüfungskomponenten unterstützen gängige kreative Dateitypen.

Die Nachverfolgung der Meilensteine hilft bei der Verwaltung von lieferbaren Projekten.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu moderneren tools etwas veraltet wirken.

Erweiterte Features für die Berichterstellung erfordern einen aktualisierten Zugang.

Begrenzte native Integrationen mit einigen Design-Tools

Preise für Teamwork

Free

Lieferung: 13,99 $/Benutzer/Monat

Wachstum: 25,99 $/Benutzer/Monat

Skalierbarkeit: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zur Teamarbeit

G2: 4,4/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Teamwork?

Ein G2-Rezensent erwähnt:

Teamwork.com bietet eine Fülle von Funktionen für die wichtigsten Aspekte des Projektmanagements, darunter Budgetierung, Nachverfolgung und Prüfung. Wir verfügen über anpassbare Vorlagen, mit denen wir Rollen anpassen und neue Ziele erstellen können, um das Geschäft nachhaltiger und mit höherer Produktivität zu gestalten.

Teamwork.com bietet eine Fülle von Funktionen für die wichtigsten Aspekte des Projektmanagements, darunter Budgetierung, Nachverfolgung und Prüfung. Wir verfügen über anpassbare Vorlagen, mit denen wir Rollen anpassen und neue Ziele erstellen können, um das Geschäft nachhaltiger und mit höherer Produktivität zu gestalten.

💡 Profi-Tipp: In „The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025“ werden die leistungsstärksten Tools danach bewertet, wie gut sie die funktionsübergreifende Ausführung koordinieren und operative Verzögerungen reduzieren. Diese Unterscheidung ist besonders wichtig im kreativen Bereich, wo Verzögerungen selten durch die Designarbeit selbst entstehen, sondern durch Freigaben, Sichtbarkeitslücken und falsch ausgerichtete Prioritäten. Achten Sie bei der Bewertung von Tools für die Prüfung und das Projektmanagement auf Plattformen, die: Verbinden Sie jede Kampagne, jedes Asset und jede Markteinführung mit Umsatz-, Pipeline- und Wachstums-KPIs, damit kreative Arbeit nicht von der Geschäftsleistung isoliert wird.

Stellen Sie gemeinsame Echtzeit-Status-Ansichten für Marketing, Design, Recht und Führung frei, um Nachfragen wie „Wie ist der Stand?“ zu vermeiden.

Strukturieren Sie Genehmigungen mit vordefinierten Workflows, Versionskontrolle und Automatisierung des Routings, um Überarbeitungsschleifen zu reduzieren und Nacharbeiten durch Stakeholder zu vermeiden.

6. Ziflow (Am besten geeignet für Teams, die formelle mehrstufige Prüfungen mit direktem Versionsvergleich durchführen)

via Ziflow

Ziflow wurde speziell für strukturierte Umgebungen der Prüfung entwickelt. Anstatt als umfassendes System für das Projektmanagement zu fungieren, konzentriert es sich ganz auf die Präzision der Prüfung und die Dokumentation der Compliance.

Die Plattform unterstützt einen breiten Bereich von Dateitypen, bietet erweiterte Markup-Tools und leitet Assets automatisch durch vordefinierte Überprüfungsphasen. Dank Versionsvergleich und Prüfpfaden eignet sie sich besonders für regulierte Branchen oder groß angelegte Marketingmaßnahmen.

Die besten Features von Ziflow

Automatisierte Workflows zur Überprüfung: Konfigurieren Sie mehrstufige Genehmigungsprozesse, die Assets automatisch an die richtigen Prüfer weiterleiten.

Erweiterter Versionsvergleich: Vergleichen Sie Versionen nebeneinander oder überlagert, um genau zu sehen, was sich zwischen den Iterationen geändert hat.

Compliance-konforme Prüfpfade: Jede Überprüfungsaktion wird mit Zeitstempel und Zuordnung des Benutzers protokolliert, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

Vor- und Nachteile von Ziflow

Vorteile:

Umfassende Funktionen der Prüfung, die die meisten allgemeinen PM-Tools übertreffen

Automatisierte Workflows reduzieren manuelle Weiterleitungen und Nachverfolgungen.

Audit-Trails erfüllen die Compliance-Anforderungen für regulierte Branchen.

Nachteile:

Da der Schwerpunkt auf der Prüfung liegt, benötigen Sie ein separates PM-Tool für das Management der Aufgaben.

Für kleine Kreativteams mit einfachen Anforderungen könnte dies übertrieben sein.

Preise für Ziflow

Free

Standard: 249 $/Monat

Pro: 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ziflow-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 9300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Ziflow?

Laut einem Capterra-Rezensenten:

Ich habe gute Erfahrungen mit Ziflow gemacht. Ich konnte einfach und mit Sicherheit Vorschläge mit Benutzern, Besuchern und Gruppen austauschen und gleichzeitig das Feedback von jedem Browser aus verwalten. Ziflow bietet benutzerfreundliche tools für Markierungen und Kommentare in Echtzeit, die teamorientiert sind.

Ich habe gute Erfahrungen mit Ziflow gemacht. Ich konnte einfach und mit Sicherheit Vorschläge mit Benutzern, Besuchern und Gruppen austauschen und gleichzeitig das Feedback von jedem Browser aus verwalten. Ziflow bietet benutzerfreundliche tools für Markierungen und Kommentare in Echtzeit, die teamorientiert sind.

via Filestage

Wenn Sie regelmäßig Clients oder externe Stakeholder um Feedback bitten, macht Filestage den Überprüfungsprozess für diese nahezu reibungslos.

Sie können einen einfachen Link freigeben, über den Prüfer direkt Kommentare zu Bildern, Videos und PDFs abgeben können, ohne ein Konto erstellen oder sich in ein neues System einarbeiten zu müssen. Diese niedrige Einstiegsbarriere beschleunigt Genehmigungen und reduziert Verzögerungen aufgrund von Anmeldeproblemen oder Unklarheiten hinsichtlich der Tools. Dies ist besonders nützlich, wenn Feedback von Personen außerhalb Ihres Kernteams kommt.

Die besten Features von Filestage

Prüfung in mehreren Formaten: Überprüfen Sie Bilder, Videos und Dokumente mit einheitlichen Anmerkungs-Tools für alle Dateitypen.

Zugriff für externe Prüfer: Freigeben Sie Bewertungslinks an Clients, die Feedback geben können, ohne ein Konto erstellen zu müssen.

Automatische Erinnerungen an Bewertungen: Legen Sie Fristen für Feedback fest und lassen Sie die Plattform die Beteiligten, die zu spät dran sind, automatisch daran erinnern.

Vor- und Nachteile von Filestage

Vorteile:

Extrem einfach für externe Prüfer zu bedienen

Automatische Erinnerungen reduzieren manuelle Nachfassaktionen.

Übersichtliche Benutzeroberfläche mit Fokus auf Prüfung

Nachteile:

Eingeschränkte Projektmanagement-Funktionen; Sie benötigen ein separates tool für die Planung von Aufgaben.

Weniger Integrationen mit Design-Tools im Vergleich zu vollständigen PM-Plattformen

Preise für Filestage

Free

Starter: 249 $/Monat

Geschäft: 399 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Filestage-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Filestage?

Ein Rezensent auf G2 beschrieb seine Erfahrungen mit Filestage wie folgt:

Was mir an Filestage.io besonders gefällt, ist die Möglichkeit, Kommentare direkt an bestimmten Stellen in Videos zu hinterlassen. Das vereinfacht den Überarbeitungsprozess erheblich, da ich als Editor Schritt für Schritt von einer Stelle zur nächsten arbeiten kann, ohne den Überblick zu verlieren. Die visuelle Hervorhebung der markierten Stellen sorgt dafür, dass kein Kommentar übersehen wird.

Was mir an Filestage.io besonders gefällt, ist die Möglichkeit, Kommentare direkt an bestimmten Stellen in Videos zu hinterlassen. Das vereinfacht den Überarbeitungsprozess erheblich, da ich als Editor Schritt für Schritt von einer Stelle zur nächsten arbeiten kann, ohne den Überblick zu verlieren. Die visuelle Hervorhebung der markierten Stellen sorgt dafür, dass kein Kommentar übersehen wird.

8. Hive (Am besten geeignet für Teams, die eine gemeinsame Ansicht für Aufgaben in Verbindung mit nativen Markups in Dateien wünschen)

via Hive

Ihr Team muss sich nicht auf eine einzige Art der Arbeitsanzeige in Hive festlegen. Sie können je nach Projektanforderungen zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Kalenderansichten und Tabellen wechseln.

Anmerkungen zu Bildern und PDFs werden direkt in den Aufgaben angezeigt, sodass das Feedback mit dem eigentlichen Ergebnis verknüpft bleibt und nicht in separaten tools verloren geht. Die Software eignet sich für Teams, die Flexibilität bei der Visualisierung wünschen, ohne auf integrierte Funktionen für die Prüfung verzichten zu müssen.

Die besten Features von Hive

Native Prüfung: Versehen Sie Bilder und PDFs direkt in den Aufgaben mit Anmerkungen, wobei Kommentare an bestimmten Speicherorten fixiert werden können.

Flexible Projektansichten: Wechseln Sie zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Kalenderansichten, um unterschiedlichen Arbeitsstilen gerecht zu werden.

Aktionsvorlagen: Erstellen Sie standardisierte Workflows für gängige Kreativprojekte, die Sie mit wenigen Klicks bereitstellen können.

Vor- und Nachteile von Hive

Vorteile:

Kombiniert solide PM-Features mit nativer Prüfung in einem optimierten Paket.

Flexible Ansichten passen sich unterschiedlichen Arbeitsstilen an.

Features zur Ressourcenverwaltung helfen, Burnout bei Designern zu verhindern.

Nachteile:

Die Funktionen der Prüfung sind weniger fortschrittlich als bei speziellen tools und es fehlen Video-Anmerkungen.

Eine kleinere Benutzergemeinschaft bedeutet weniger verfügbare Vorlagen.

Preise für Hive

Free

Starter: 1,50 $/Monat/Benutzer

Teams: 5 $/Monat/Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen sammeln

G2: 4,6/5 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hive?

Ein G2-Rezensent erwähnt :

Sie ist hochgradig automatisiert, was durch die automatische Zuweisung von Aufgaben und Projektvorlagen einen hervorragenden Workflow fördert und zu einer hohen Produktivität beiträgt. Sie sorgt durch Echtzeit-Chats, Kommentare und vieles mehr für eine hervorragende Zusammenarbeit im Team.

Sie ist hochgradig automatisiert, was durch die automatische Zuweisung von Aufgaben und Projektvorlagen einen hervorragenden Workflow fördert und zu einer hohen Produktivität beiträgt. Sie sorgt durch Echtzeit-Chats, Kommentare und vieles mehr für eine hervorragende Zusammenarbeit im Team.

9. Notion (Am besten geeignet für kreative Teams, die Briefings, Richtlinien und kurzes Feedback in einem Workspace verwalten)

via Notion

Für Teams, die Dokumentation als Teil des kreativen Prozesses betrachten, bietet Notion einen hochgradig anpassbaren Workspace, um Briefings, Markensysteme, Kampagnenpläne und Projekt-Tracker miteinander zu verbinden.

Sie können relationale Datenbanken erstellen, die Ihren genauen Workflow widerspiegeln, verwandte Projekte verknüpfen und Dateien für kontextbezogene Kommentare in Seiten einbetten. Das Programm bietet zwar keine erweiterten Annotations-Tools, zeichnet sich jedoch durch die Organisation von Wissen und Ausführung in einer strukturierten Umgebung aus.

Die besten Features von Notion

Flexible Datenbanken: Erstellen Sie benutzerdefinierte Projekt-Tracker mit Eigenschaften, die auf kreative Workflows zugeschnitten sind, wie z. B. Asset-Typ oder Status der Überprüfung.

Notion AI: Erstellen Sie mit Hilfe von KI kreative Briefings, fassen Sie Notizen von Meetings zusammen und entwerfen Sie Dokumentationen für Projekte.

Wiki-ähnliche Wissensdatenbanken: Erstellen Sie miteinander verknüpfte Dokumentationen für Markenrichtlinien und Workflows.

Vor- und Nachteile von Notion

Vorteile:

Dank extremer Flexibilität können Sie genau den Workspace einrichten, den Sie benötigen.

Leistungsstarke Funktionen für Dokumentation und Wissensmanagement

Nachteile:

Keine nativen Features für die Prüfung oder Anmerkungen; Sie benötigen Tools von Drittanbietern.

Steile Lernkurve für komplexe Workspace-Setups

Die Leistung kann bei sehr großen Datenbanken langsamer werden.

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Benutzer/Monat

Geschäft : 24 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein Benutzer auf Capterra gibt an:

Ich kann Kampagnenideen, Notizen zu Clients und Zeitpläne an einem Ort speichern, wodurch Spreadsheet-Dokumente und Last-Minute-Verwirrung entfallen... Mir gefällt nicht, dass komplizierte Seiten Neulinge abschrecken können und die Einarbeitung im Vergleich zu weniger komplizierten tools mehr Diskussionen erfordert.

Ich kann Kampagnenideen, Client-Notizen und Zeitpläne an einem Ort speichern, wodurch Spreadsheet-Dokumente und Last-Minute-Verwirrung entfallen... Mir gefällt nicht, dass komplizierte Seiten Neulinge abschrecken können und die Einarbeitung im Vergleich zu weniger komplizierten tools mehr Diskussionen erfordert.

10. ProofHub (Am besten geeignet für Teams, die ein Projektmanagement mit Pauschalpreis und integrierter Prüfung und Freigabe benötigen)

via ProofHub

Die Kostenkontrolle kann Ihre Software-Entscheidungen ebenso beeinflussen wie die Features. Die Pauschalpreise von ProofHub beseitigen Bedenken hinsichtlich der Skalierung pro Benutzer und machen die Budgetplanung mit dem Wachstum Ihrer Teams vorhersehbarer.

Sie können Bilder und PDFs zum Markieren hochladen, Diskussionen zu jedem Asset verwalten und Genehmigungen innerhalb desselben Systems nachverfolgen. Es eignet sich für Teams, die eine einfache Projektüberwachung mit integrierter Prüfung wünschen, ohne die Komplexität einer Konfiguration auf Ebene des Unternehmens.

Die besten Features von ProofHub

Online-Tool für die Prüfung: Laden Sie Bilder und PDFs zur Prüfung hoch und verwenden Sie Markup-Tools, mit denen Kommentare als Anhänge genau an dem Speicherort angebracht werden, an dem sie sich beziehen.

Diskussions-Threads: Organisieren Sie Feedback-Unterhaltungen im Kontext bestimmter Dateien oder Aufgaben.

Skalierbarer Teamzugriff: Fügen Sie Team-Mitglieder hinzu, wenn Ihr Unternehmen wächst, ohne den Workflow zu stören.

Vor- und Nachteile von ProofHub

Vorteile:

Eine übersichtliche Preisstruktur eignet sich gut für Teams unterschiedlicher Größe.

Die integrierte Prüfung deckt grundlegende Anmerkungsanforderungen ab.

Die benutzerfreundliche Oberfläche reduziert die Einarbeitungszeit.

Nachteile:

Die Funktionen der Prüfung sind weniger fortschrittlich als spezielle Tools und es fehlen Video-Anmerkungen.

Weniger Integrationen mit Design-Tools im Vergleich zu größeren Plattformen

Preise für ProofHub

Unverzichtbar: 50 $/Monat

Ultimative Kontrolle: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProofHub

G2: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProofHub?

Ein G2-Rezensent macht eine Notiz:

Vor ProofHub waren wichtige Informationen über E-Mails und Chats verstreut. Jetzt ist alles zentralisiert, durchsuchbar und bei Bedarf leicht zugänglich.

Vor ProofHub waren wichtige Informationen über E-Mails und Chats verstreut. Jetzt ist alles zentralisiert, durchsuchbar und bei Bedarf leicht zugänglich.

Hören Sie auf, Feedback zu suchen, und beginnen Sie, intelligent zu gestalten ✨

Letztendlich brauchen Kreativteams keine weiteren Tools für Projektmanagement oder Prüfung. Stattdessen benötigen Sie ein All-in-One-Arbeitsplatztool, mit dem Sie Aufgaben organisieren und Feedback sichtbar und umsetzbar halten können.

Wenn Sie die Optionen auf dieser Liste durchgehen, achten Sie nicht nur auf die Features. Fragen Sie sich:

Wird dies Reibungsverluste reduzieren?

Wird dies die Genehmigungen beschleunigen?

Hilft dies meinem Team, im Flow zu bleiben, anstatt in einer Feedback-Schleife festzustecken?

Wenn Sie eine Plattform suchen, die Aufgaben, Zeitleisten, Kommentare, Genehmigungen und kreative Prüfungen in einem vernetzten Workspace vereint, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Sie können Designs direkt an Aufgaben anhängen, Feedback zu der genau überprüften Version sammeln, klare Genehmigungsphasen zuweisen und sehen, wer den Prozess aufhält, ohne umständliche Nachfassaktionen. So muss Ihr Team nicht mehr verschiedene Tools nach Updates durchsuchen, sondern arbeitet in einem gemeinsamen Bereich, in dem alles sichtbar und nachvollziehbar ist und der Prozess voranschreitet.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und sehen Sie, wie viel Zeit Ihr Kreativteam zurückgewinnen kann.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Die Prüfung umfasst den gesamten Workflow der Überprüfung und Genehmigung, während das Kommentieren die spezifische Handlung des Markierens einer Datei mit Anmerkungen ist.

Genehmigungs-Workflows automatisieren die Weiterleitung von Assets durch die verschiedenen Überprüfungsphasen, wodurch manuelle Übergaben entfallen und Feedback früher im Prozess erfasst wird.

Für viele Teams reicht die integrierte Prüfung aus. Teams mit komplexen Compliance-Anforderungen oder hohem Video-Bedarf können jedoch weiterhin von einem speziellen tool profitieren, das in ihre PM-Plattform integriert ist.

Prüfung-Features zentralisieren Kundenfeedback direkt auf kreativen Assets, wodurch die Verwirrung durch verstreute E-Mail-Threads beseitigt wird und sichergestellt wird, dass das Feedback mit der richtigen Version verknüpft ist.