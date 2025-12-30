Marketing besteht nicht mehr nur aus Zahlen auf einem Dashboard. Es geht um Vertrauen.

In einer Umfrage gaben 13 % der Dienstleistungskäufer an, dass sie einen Kauf abbrechen würden, wenn es keine nutzergenerierten Inhalte gäbe. Bewertungen, Fotos und echte Benutzerinhalte dienen als soziale Beweise, wie es traditionelle Werbung nicht kann.

Dieser Artikel erklärt, wie Wachstumsmanager UGC und Community-gesteuerte Inhalte zielgerichtet skalieren können.

Außerdem erfahren Sie, wo nutzergenerierte Inhalte (UGC) in Ihre Marketingstrategie passen, wie Sie Community-Mitglieder aktivieren und wie Sie die Wirkung messen können.

Was sind Community-gesteuertes Wachstum und UGC?

Duolingo treibt das Wachstum voran, indem es virale soziale Medien mit einer Community zusammenführt, die als Mitgestalter fungiert. Durch die Skalierung von Unterhaltung auf TikTok zusammen mit einer riesigen Nutzerbasis haben sie 46,6 Millionen aktive Benutzer pro Tag und über 10 Millionen zahlende Abonnenten erreicht.

Dieser Erfolg zeigt, wie die Kombination aus Spaß, Fandom und Feedback zu nachhaltigem Wachstum führt, das traditionelle Werbung übertrifft.

Wie machen sie das?

Wiederverwendbare virale Storylines : Durch die Verwendung wiederkehrender „Running Gags“ (wie Duos Schwärmerei für Dua Lipa) kann das Team schnell auf aktuelle Trends reagieren, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Community-gesteuerte Erstellung : Durch das Incubator-Programm ermöglichte Duolingo zweisprachigen Freiwilligen, ihre eigenen Kursinhalte zu erstellen und zu skalieren.

Offline → Online-Loops: Vor 2020 veranstaltete das Team etwa 600 Ereignisse pro Woche in 113 Ländern – Meetups, die den Austausch zwischen Gleichgesinnten anregten.

Dieses Konzept ist der Kern dessen, wie Wachstumsmanager UGC und Community-gesteuerte Inhalte skalieren können.

🧐 UGC vs. Community-gesteuertes Wachstum

User-Generated Content (UGC) sind alle öffentlichen Inhalte, die von Benutzern außerhalb Ihres Unternehmens erstellt wurden. Dazu gehören Rezensionen, Fotos, Videos, Anleitungen, Vorlagen und Erfolgsgeschichten.

Guter UGC zeichnet sich in der Regel durch kreativen Aufwand aus, ist auf Social-Media-Plattformen oder Ihrer Website zu finden und wird nicht im Rahmen der Arbeit eines Mitarbeiters Ihres Unternehmens erstellt.

Community-gesteuertes Wachstum ist hingegen eine Markteinführungsstrategie, bei der Community-Mitglieder durch fortlaufende Programme bei der Akquise, Aktivierung und Bindung helfen. Denken Sie dabei an AMAs, Meetups, Creator Circles, Office Hours und Ambassador-Beiträge.

Aber hier liegt der Unterschied: UGC ist der Inhalt. Community-gesteuerte Inhalte sind das System, das dafür sorgt, dass immer neue Inhalte hinzukommen.

UGC liefert Ihnen authentische Inhalte und soziale Beweise. Community-Programme bieten Ihnen Prompts, Leitplanken, Moderation und Rechte, sodass Sie über mehrere Kanäle hinweg veröffentlichen können, ohne Ihr Team zu überlasten oder Ihr Content-Budget zu sprengen.

Die Figma-Community ist beispielsweise eine integrierte UGC-Plattform: Designer veröffentlichen Dateien/Plugins, andere duplizieren und passen sie an. Sie ist auf Skalierbarkeit ausgelegt (Veröffentlichen, Duplizieren, Statistiken), sodass die von Benutzern erstellten Inhalte mit minimalem Aufwand seitens des Kernteams über das Produkt und in den sozialen Medien verbreitet werden.

Warum die Skalierung von UGC und Community-gesteuerten Inhalten wichtig ist

Die Skalierung von Benutzer-generierten Inhalten und Community-gesteuerten Inhalten ist kein Eitelkeitsspiel.

Wenn Sie als Wachstumsmanager ernsthaft daran arbeiten, UGC und Community-gesteuerte Inhalte zu skalieren, werden sich die Ergebnisse in Form von Social Proof, niedrigeren Akquisitionskosten und schnelleren Produktverbesserungen zeigen.

Schauen wir uns an, wie Marken wie Nike, Airbnb, Dove und Figma UGC und Community-Programme nutzen!

1. Schafft Vertrauen und Authentizität in großem Maßstab

Traditionelle Werbung ist ausgefeilt, wird aber nicht immer geglaubt. UGC funktioniert, weil es sich um soziale Beweise von echten Menschen in realen Kontexten handelt. Es formt die Wahrnehmung einer Marke schneller als traditionelle Marketingkanäle.

Eine Studie von Bazaarvoice ergab, dass Käufer auf Produktseiten UGC deutlich mehr vertrauen als Markeninhalten.

Insbesondere für E-Commerce-Marken können UGCs, die nah am Kaufmoment liegen (Produktfotos, Bewertungs-Videos und Fragen und Antworten), die Unsicherheit der Käufer verringern und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Einfach ausgedrückt: Nutzergenerierte Inhalte verbessern die Konversionsrate. Genau so können Wachstumsmanager UGC und Community-gesteuerte Inhalte skalieren, ohne das Produktionsbudget zu sprengen.

2. Verringert die Abhängigkeit von bezahlter Akquise

Sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben.

UGC orientiert sich an dieser Seite des Leitfadens.

Daten von Emplifi zeigen, dass UGC fast viermal so viel Engagement generiert wie herkömmliche Instagram-Anzeigen. Dadurch können Wachstumsmanager ihre KPIs effizienter erreichen, indem sie das Budget vom Kauf von „Impressionen” auf den Aufbau von „Einfluss” verlagern.

📌 Beispiel: GoPros Wettbewerbe wie „Line of the Winter” beziehen Clips aus dem Feld über Marken-Hashtags und Auszeichnungen, wodurch ihre Social-Media-Kanäle mit authentischen Inhalten gefüllt werden, die von Kunden erstellt wurden.

3. Fördert die Markenbekanntheit und organische Verbreitung

Nike zeigt, wie man alltägliche Kunden zu Markenbotschaftern macht. Das Unternehmen lädt Fans dazu ein, Trainingsmomente zu posten und Produktlinien zu taggen. Anschließend kuratiert die Marke die besten Einträge, um sowohl die Marke als auch die Community-Mitglieder ins Rampenlicht zu rücken.

💯 Das Ergebnis ist ein stetiger Strom authentischer Inhalte, die effektiver sind als herkömmliche Werbung.

Ein Beispiel aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist das Starbucks-Prämienprogramm, das Wiederholungskäufe und eine loyale Mitgliederbasis fördert, die kommuniziert, Beiträge veröffentlicht und wiederkommt.

Im Geschäftsjahr 2024 meldete Starbucks 33,8 Millionen aktive Mitglieder in den USA, die mindestens 90 Tage lang aktiv waren. Diese Basis verstärkt Produktneuheiten und saisonale Menüs organisch über Social-Media-Beiträge und Stories.

Das ist Community-Wachstum, das über das hinausgeht, was Zahlungen allein leisten können.

4. Schafft kontinuierliche Feedback-Schleifen für Produktverbesserungen

Community-gesteuerte Inhalte sind ein Live-Forschungskanal für Produkte und UX. Microsoft hat dies mit seinem öffentlichen Feedback-Portal formalisiert, auf dem Benutzer Vorschläge einreichen, Ideen zu verschiedenen Produkten bewerten und dann die Antworten der Teams verfolgen können.

Sie können diese Struktur für Ihre eigenen UGC-Plattformen übernehmen, um relevante Metriken wie Volumen der Übermittlungen, Reaktionszeit und versendete Änderungen anzuzeigen.

Figma ist ein weiteres klassisches Beispiel für die Integration von UGC in ein Produkt.

Die Zusammenfassung „You shaped it” zeigt, wie die veröffentlichten Features durch das Feedback von Designern, Community-Dateien und laufende Diskussionen vorangetrieben wurden. Sie fördert die Beteiligung und zeigt der Community, dass ihre Beiträge wichtig sind.

Herausforderungen bei der Skalierung von UGC und Community-Inhalten

Ein Marketingexperte auf Reddit sagte, sein größtes Problem sei „die Skalierung auf 50 aktive UGCs gleichzeitig”, da sich jede Nische anders verhält und der ROAS selbst mit Tools für die Nachverfolgung schwer zu bestimmen ist.

Ein anderer erklärte, dass UGC nur dann funktioniert, wenn die Ersteller wirklich zum Publikum passen, und dass Konsistenz über Nischen hinweg der eigentliche Zeitfresser ist.

Das trifft auf die meisten Marketing-Teams zu .

🚩 Werfen wir einen Blick auf die konkreten Hürden, denen Wachstumsmanager bei der Skalierung von UGC und Community-gesteuerten Inhalten gegenüberstehen:

Messung und Geschwindigkeit: Die Zuordnung des ROI über isolierte Plattformen hinweg ist schwierig, da „Last-Click“-Metriken außer Acht lassen, inwieweit UGC zum endgültigen Verkauf beiträgt. Darüber hinaus verlangsamt der ständige Austausch, der erforderlich ist, um den Ton eines Erstellers „einzustellen“, die Dynamik der Kampagne.

Rechtliche Aspekte und Rechteverwaltung: „Öffentliche” Inhalte sind nicht „kostenlos nutzbar”. Marken gehen erhebliche Urheberrechts- und Datenschutzrisiken ein, wenn sie Benutzerbewertungen oder Videos ohne ausdrückliche rechtliche Zustimmung und klare Nutzungsbedingungen wiederverwenden.

Communities gesund halten : Mit dem Wachstum von Communities steigt auch der ModerationsWorkload. Ohne aktives Management und klare Richtlinien kann toxisches Verhalten das Vertrauen in die Marke schneller zerstören, als ein Team auf Änderungen der Plattformrichtlinien reagieren kann.

Ausgewogenheit zwischen Authentizität und Markenstandards : Algorithmen belohnen „unkonventionelle“ Inhalte, aber Stakeholder drängen oft auf „polierte“ Assets. Die größte Hürde besteht darin, die Führungskräfte davon zu überzeugen, Realität vor Perfektion zu priorisieren und gleichzeitig die Sicherheit und die Markenwerte zu wahren.

Beschaffung und Logistik: Die richtigen Nischen-Ersteller zu finden ist wichtiger als die Anzahl der Follower, aber manuelles „Cold DMing” ist ineffizient. Teams benötigen automatisierte Systeme für Briefings, Uploads und Genehmigungen, um einen stetigen Flow an Inhalten aufrechtzuerhalten.

Wie Wachstumsmanager UGC und Community-geführte Kampagnen skalieren können

Unilever hat 50 % seines Medienbudgets auf Social-Media- und Influencer-Programme umgeschichtet, um „Begehrtheit in großem Maßstab” zu erreichen. Dies ist ein klares Signal dafür, dass Community- und Creator-Inhalte nun im Mittelpunkt des Wachstums stehen.

Viele Teams leiden unter der Zersplitterung der Arbeit, bei der Aufgaben, Genehmigungen und Ressourcen an zu vielen Orten gespeichert sind und der Kontext verloren geht. Hinzu kommt die Zersplitterung der KI mit unverbundenen Tools, die Ihre Arbeit nicht kennen, wodurch einfache Kampagnen langsam und teuer werden. ClickUp löst dieses Problem durch einen konvergenten KI-Workspace, der für Ihr Team durchgängig funktioniert.

Schauen wir uns an, wie Wachstumsmanager UGC und Community-gesteuerte Kampagnen mithilfe einfacher Prompts und eines einfachen ClickUp-Stacks skalieren können!

1) Standardisieren Sie Aufforderungen, damit die Übermittlung von Beiträgen einfach (und markengerecht) ist.

Beginnen Sie mit einem wöchentlichen Prompt-Paket, auf das Ihre Community-Mitglieder innerhalb weniger Minuten reagieren können. Passen Sie es speziell an Ihre Zielgruppe und die Plattformen an, auf denen Sie veröffentlichen. Denken Sie an TikTok-Hooks, LinkedIn-Karussell-Ansätze, kurze Tutorial-Entwürfe und Vorher-Nachher-Skripte.

Hier können Sie ClickUp-Dokumente verwenden, um das Prompt-Paket, die Markenwerte und die Dos/Don'ts an einem Ort zu speichern, sodass Sie nicht für jede Kampagne neue Richtlinien verfassen müssen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team gemeinsam an Dokumenten und erstellen Sie Notizen mit ClickUp Docs

Wenn Feedback aus den Bereichen Recht, Produkt oder Soziales eingeht, bearbeiten Sie es im Kontext mit @mentions und Kommentaren. Auf diese Weise bleibt das „Warum” als Anhang des endgültigen Briefings erhalten.

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Ihre Community-Inhalte zu verwalten? Die Community-Management-Vorlage von ClickUp wurde für den Alltag des Community-Aufbaus entwickelt. Planen Sie Inhaltsthemen, reagieren Sie auf Community-Mitglieder und führen Sie die Nachverfolgung durch, was in Ihren Marketingkanälen funktioniert.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie verstreute Community-Arbeit in ein klares, nachverfolgbares System mit der Community-Management-Vorlage von ClickUp.

Sie können damit Themen planen, Aufgaben nach Kategorien organisieren und Genehmigungsflows für Alles, von Social-Media-Beiträgen bis hin zu virtuellen Ereignissen, mit Sichtbarkeit halten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Community-Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie „Genehmigt“, „Blockiert“ und „Muss genehmigt werden“.

Planen Sie Themen für den Community-Inhalt und Interaktionsroutinen in einem gemeinsamen Workflow.

Wechseln Sie zwischen der Zeitleiste und der Gantt-Ansicht , um Zeitleisten für Ereignisse und laufende Initiativen zu verwalten.

Organisieren Sie Ihre Arbeit mithilfe der Ansicht „Nach Kategorie gruppiert“, damit Aufgaben mit hoher Priorität nicht untergehen.

Nutzen Sie die Ansicht „Getting Started Guide“, um Teammitglieder einzuführen und Ihren Prozess konsistent zu halten.

2) Erstellen Sie eine Pipeline für Übermittlungen und Rechte, der Sie vertrauen können

UGC-Aufwand scheitert, wenn „öffentliche Inhalte” als „kostenlos wiederverwendbar” behandelt werden. Erstellen Sie einen einfachen Aufnahmeprozess, der Folgendes erfasst:

Wer hat es erstellt (User Stories, Ersteller-Handle, bestehende Kunden vs. neue Kunden)

Wo es zu finden ist (Social-Media-Plattformen, Website-Traffic-Quelle, Community-Beiträge)

Wie Sie es nutzen können (nur organisch vs. bezahlt, Nutzungsfenster, Regionen)

Nachweis der Berechtigung (Einwilligungs-ID, Freigabelink, Screenshot der Nachricht)

Sobald die Einstellung vorgenommen ist, können ClickUp-Dashboards die operativen Engpässe überwachen. Verfolgen Sie, was Sie ausbremst: Zeit für die Überprüfung, Verhältnis der Veröffentlichungsrechte und Assets, die auf die Bearbeitung warten.

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Dashboards zur Nachverfolgung Ihrer Metriken und Ziele.

Sie können auch KI-Karten für Ihre Dashboards verwenden, um schnellere Updates und Zusammenfassungen zu erhalten, bei der Berichterstellung für die Stakeholder wöchentlich über die Entwicklungen.

3) Verwandeln Sie Community-Programme in „Inhalt-Rituale“

Das Wachstum einer Community wird vorhersehbar, wenn Sie wiederholbare Abläufe nach einem Zeitplan durchführen:

Monatliche AMA oder Sprechstunden (Community-Engagement + Produktfeedback)

„Zeigen Sie Ihren Workflow”-Herausforderung (erstellte Inhalte + soziale Beweise)

Tutorial-Woche (erstellen Sie Tutorials, die potenzielle Kunden entlasten)

Virtuelle Ereignisse mit Zusammenfassungen (wertvolle Einblicke + Verstärkung)

💡 Profi-Tipp: Die 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage von ClickUp verwandelt Dashboard-Erkenntnisse in Maßnahmen für das nächste Quartal. Gestalten Sie die ersten 30 Tage rund um Bereinigungen und schnelle Erfolge, die nächsten 30 Tage rund um wiederholbare Prozesse und die letzten 30 Tage rund um Skalierung und Delegation. Bleiben Sie praktisch: Definieren Sie Eigentümer, legen Sie zwei oder drei messbare Einzelziele fest und überprüfen Sie diese wöchentlich.

4) Nutzen Sie Experimente, um das zu skalieren, was funktioniert, und nicht das, was laut ist.

Wenn Sie Beiträge in sozialen Medien veröffentlichen, kann eine „gute Idee” dennoch floppen, wenn der Aufhänger, das Format oder der CTA für diese Plattform falsch sind.

In diesem Schritt können Sie sich auf die ClickUp Growth Experiments Whiteboard Vorlage verlassen, die Ihnen bei der Durchführung von Experimenten hilft. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Pipeline zu visualisieren und die Zusammenarbeit einfach zu halten, wenn mehrere Stakeholder mitreden.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie „das sollten wir testen“ in einen klaren Versuchsplan mit der Whiteboard-Vorlage „Growth Experiments“ von ClickUp.

Es wurde auch entwickelt, um den gesamten Ablauf zu unterstützen: Brainstorming auf einem Whiteboard, Priorisierung, Zuweisung von Eigentümern und Nachverfolgung des Fortschritts während der Umsetzung.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Tragen Sie Hypothesen, erwartete Auswirkungen und nächste Schritte auf einem einzigen Whiteboard ein, das Ihr Team gemeinsam bearbeiten kann.

Verfolgen Sie Experimente mit einfachen Statusangaben wie „Offen“ und „Fertiggestellt“, damit nichts während des Tests ins Stocken gerät.

Kategorisieren Sie Experimente mit Benutzerdefinierten Feldern , damit die Berichterstellung auch bei steigendem Volumen konsistent bleibt.

Verwenden Sie die Ansicht „Growth Experiments Board“, um Tests zu priorisieren und Eigentümer zuzuweisen.

Halten Sie Ihr Team mit der Ansicht „Getting Started Guide“ auf dem Laufenden, damit das Versuchssetup nicht von Person zu Person variiert.

5) Verwenden Sie ein starkes Asset in mehreren Kanälen, ohne den Kontext zu verlieren.

Wenn Sie mehr nutzergenerierte Inhalte ohne steigende Produktionskosten wünschen, benötigen Sie einen Workflow nach dem Motto „eine Geschichte, viele Formate“ (kurzes Video, Karussell, E-Mail-Ausschnitt, Landingpage-Proof-Block).

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Inhaltspläne, um jedes genehmigte Asset seinen wiederverwendeten Versionen und Veröffentlichungsterminen zuzuordnen. Anstatt Inhalte in unverbundenen Dokumenten und Kalendern zu verfolgen, erhalten Sie eine Liste, in der jedes Inhaltselement mit den Eigentümern und Genehmigungen verknüpft ist.

6) Halten Sie die Feedbackschleife sichtbar (damit Mitglieder erneut Beiträge leisten)

Ihre florierende Community leistet mehr, wenn sie Ergebnisse sieht. Erfassen Sie wiederkehrende Themen aus Community-Diskussionen und leiten Sie diese an die Produkt- oder CX-Abteilung weiter. Veröffentlichen Sie anschließend, was sich geändert hat.

Anstatt jeden Thread manuell zu lesen, können Sie ClickUp Brain verwenden, um zusammenzufassen, was sich in einem Space, einer Liste oder einem Projekt geändert hat, und die Ergebnisse dann in nächste Schritte (Content-Aufgaben oder Moderationsmaßnahmen) umwandeln.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain detaillierte Zusammenfassungen aller Updates Ihres Workspace.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Agents, um den Aufwand für Überprüfungen und Moderation zu reduzieren. Diese KI-Agenten können in bestimmten Spaces, Listen oder ClickUp-Chat-Kanälen ausgeführt werden und Maßnahmen ergreifen, wenn bestimmte Auslöser und Bedingungen erfüllt sind. Bei UGC kann dies beispielsweise das Taggen einer Übermittlung, die Überprüfung, ob ein Zustimmungsfeld ausgefüllt ist, die Weiterleitung von Inhalten an einen Prüfer oder das Erstellen von Aufgaben aus Meeting-Notizen sein.

Messung der Auswirkungen von UGC und Community

Wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind, UGC und Community-gesteuerte Inhalte zu skalieren, sollten Sie zunächst nutzergenerierte Inhalte an klare Leistungskennzahlen statt an eitle Zahlen knüpfen.

Der Bericht „2025 Digital Media Trends” von Deloitte besagt, dass 56 % der Generation Z und 43 % der Millennials Social-Media-Inhalte für relevanter halten als Fernsehen. Etwa die Hälfte fühlt sich den Herstellern stärker verbunden als den Fernsehpersönlichkeiten.

Ihre Community-Mitglieder und Creator sind die Kultur.

😉 Hier ist also ein leichtgewichtiges Framework für die Berichterstellung:

Sammeln: Zentralisieren Sie von Benutzern erstellte Inhalte mit eindeutigen Tags für Kanal, Kampagne, Format, Produkt und Markt.

Attribut: Vergleichen Sie die Leistung von UGC und Nicht-UGC anhand relevanter Metriken.

Soziale Beweise sichtbar machen: Platzieren Sie leistungsstarke UGC in der Nähe von Handlungsaufforderungen und Checkout-Schritten.

Schließen Sie den Kreis: Leiten Sie wiederkehrende Themen an die Produkt- und CX-Abteilung weiter und informieren Sie die Community-Mitglieder anschließend über die umgesetzten Korrekturen.

Monatlich wiederholen: Speichern und Freigeben messen, Marken-Hashtags aktualisieren und alles entfernen, was keine Conversions bringt.

In einer ClickUp-Umfrage unter 1.000 Arbeitnehmern hatten etwa 45 % der Teams bereits im letzten Jahr eingeführte KI-Tools wieder aufgegeben, was deutlich macht, wie eine Überlastung mit Tools das Vertrauen und die Ergebnisse untergräbt.

Sie benötigen keine überladene Software, um nutzergenerierte Inhalte und das Wachstum Ihrer Community zu skalieren. Die fünf richtigen tools decken die Bereiche Zuhören und Entdecken, Rechte und Syndizierung, Creator Ops und die „Work KI“-Ebene ab, die den Kontext an einem Ort zusammenhält.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp

*Nutzen Sie den vernetzten ClickUp-Workspace zusammen mit seinen KI-gestützten Features, um Ihre Arbeit mühelos zu erledigen.

Ihre UGC-Strategie bricht unter der Menge zusammen: Übermittlungen kommen von mehreren Social-Media-Plattformen, Genehmigungen befinden sich in Chat-Threads und wichtige Metriken sind auf zu viele Registerkarten verteilt. Der einheitliche Workspace von ClickUp löst dieses Problem.

Mit ClickUp können Sie nutzergenerierte Inhalte nicht mehr als „zufällige soziale Beweise“ behandeln, sondern wie einen wiederholbaren Workflow ausführen. Jedes Asset hat einen Eigentümer, einen Status und einen klaren Bezug zu Ihrer Marketingstrategie.

Darüber hinaus kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen, lange Community-Diskussionen zusammenzufassen, Aktionselemente aus Updates zu extrahieren und Inhalte für Social-Media-Beiträge zu entwerfen.

Die besten Features von ClickUp

Strukturierte Erfassung: Erfassen Sie mit Erfassen Sie mit ClickUp Formularen automatisch die Übermittlungen der Ersteller zusammen mit den erforderlichen rechtlichen Berechtigungen und Rechten.

Automatisierte Übergaben: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um die nächsten Schritte als Auslöser zu nutzen (z. B. Elemente weiterleiten, wenn Felder wie „Rechte gewährt“ bestätigt sind).

Benutzerdefinierte Berichterstellung : Überwachen Sie wöchentliche KPIs und gewähren Sie Stakeholdern mithilfe von ClickUp-Dashboards rollenbasierten Zugriff. : Überwachen Sie wöchentliche KPIs und gewähren Sie Stakeholdern mithilfe von ClickUp-Dashboards rollenbasierten Zugriff.

KPI-Nachverfolgung: Verwenden Sie Verwenden Sie die benutzerdefinierten KI-Felder von ClickUp, um Einzelziele und Metriken direkt neben den Kampagnenaufgaben sichtbar zu halten.

Operative Effizienz: Reduzieren Sie den Arbeitsaufwand in Content-Ops-Workflows mit Reduzieren Sie den Arbeitsaufwand in Content-Ops-Workflows mit Talk to Text und Super Agents

Limitierungen von ClickUp

Erfordert Zeit für die Konfiguration, wenn Sie saubere Pipelines über mehrere Kanäle und Teams hinweg wünschen (einige Rezensenten berichten von einer Lernkurve).

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

Was Benutzer über ClickUp sagen

Ein Rezensent schrieb:

Ich finde es toll, dass alles, was wir brauchen, um organisiert und auf Kurs zu bleiben, an einem Ort zu finden ist. Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen Google Drive, E-Mails, WhatsApp, einer „To-do-Liste“ und einer Reihe anderer nerviger Apps, die nicht richtig zusammenarbeiten – buchstäblich alles kann an diesem einen Ort erledigt werden.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp BrainGPT eine KI-gestützte UGC-Ops-Routine . Durchsuchen Sie Ihren gesamten Workspace und greifen Sie mit ClickUp BrainGPT auf alle Ihre Dateien zu Wenn Sie UGC in großem Umfang verwalten, ist Geschwindigkeit wichtig, aber Konsistenz ist noch wichtiger. ClickUp BrainGPT kann Ihnen dabei helfen, Ideen schneller zu erfassen und Community-Beiträge in wiederholbare Briefings umzuwandeln. Erfassen Sie UGC-Hooks und Notizen der Ersteller sofort mit Talk to Text : Verwenden Sie Talk to Text von ClickUp BrainGPT, um einen Hook, einen CTA oder einen Briefing-Text zu diktieren, wo immer Sie sich gerade befinden. Fügen Sie Produktnamen, Marken-Hashtags und Kampagnenbegriffe zu Ihrem BrainGPT-Wörterbuch hinzu, damit Ihre Briefings konsistent bleiben. Verwenden Sie Talk to Text von ClickUp BrainGPT, um einen Hook, einen CTA oder einen Briefing-Text zu diktieren, wo immer Sie sich gerade befinden. Fügen Sie Produktnamen, Marken-Hashtags und Kampagnenbegriffe zu Ihrem BrainGPT-Wörterbuch hinzu, damit Ihre Briefings konsistent bleiben.

Stellen Sie Fragen, die Muster aufzeigen, nicht nur „Was ist passiert?“: Verwenden Sie das Brain -Modell in BrainGPT, wenn Sie Antworten suchen, die auf Ihrer Arbeit basieren, da es ClickUp, Ihre verbundenen Apps und das Internet durchsuchen kann. Beispiele für Prompts, die Sie verwenden können: „Welche UGC-Ansätze wurden diesen Monat am häufigsten gespeichert und geteilt?“ „Zeigen Sie mir die beliebtesten User Stories, die wir über mehrere Kanäle hinweg wiederverwendet haben, und welche am besten funktioniert haben.“ „Was sind die häufigsten Einwände in Community-Diskussionen in diesem Quartal?“

„Welche UGC-Ansätze wurden diesen Monat am häufigsten gespeichert und freigegeben?“

„Zeigen Sie mir die besten Berichte der Benutzer, die wir über mehrere Kanäle hinweg wiederverwendet haben, und welche davon am besten funktioniert haben.“

„Was sind die häufigsten Einwände in Community-Diskussionen in diesem Quartal?“ „Welche UGC-Ansätze wurden diesen Monat am häufigsten gespeichert und freigegeben?“

„Zeigen Sie mir die besten Berichte der Benutzer, die wir über mehrere Kanäle hinweg wiederverwendet haben, und welche davon am besten funktioniert haben.“

„Was sind die häufigsten Einwände in Community-Diskussionen in diesem Quartal?“ Finden Sie alte Assets, ohne Ordner zu durchsuchen: Verwenden Sie Verwenden Sie die Enterprise-Suche von ClickUp BrainGPT , um ältere Briefings oder frühere Inhalte zu einem Thema aufzurufen, damit Sie bewährte Formate wiederverwenden können, anstatt von vorne anzufangen. Wählen Sie das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe: Behalten Sie Brain ausgewählt, wenn Sie arbeitsplatzbezogene Antworten benötigen, und wechseln Sie dann zu ChatGPT, Claude oder Gemini, wenn Sie schnelle Überarbeitungen oder alternative Töne wünschen (diese Modelle haben keinen Zugriff auf Ihr Workspace-Wissen).

2. Sprout Social

via Sprout Social

Sprout Social hilft Ihnen dabei, die Vorlieben Ihres Publikums zu erkennen und neue Trends zu entdecken. Außerdem sorgt es dafür, dass Ihre Kalender für den Inhalt auf allen Ihren Social-Media-Konten organisiert bleiben.

Während Sprout das Posten und die Berichterstellung übernimmt, arbeitet es in der Regel mit einem separaten System zusammen, das Ihre kreative Arbeit verwaltet (z. B. das Verfassen von Briefings und die Einholung von Rechten).

Die besten Features von Sprout Social

Verwalten Sie Ihren Veröffentlichungsplan für alle sozialen Medien und holen Sie die Zustimmung Ihres Teams an einem Ort ein.

Verwenden Sie Listening-Tools, um zu erfahren, wie Menschen über Ihre Marke denken, und um ihr Engagement zu messen.

Zeigen Sie alle Ihre Daten zusammen in einer Ansicht an, um zu sehen, welche sozialen Kanäle am besten funktionieren.

Limit von Sprout Social

Bei Teams, die viele Mitarbeiter benötigen, können sich die Kosten für lizenzbasierte Preise schnell summieren.

Fortgeschrittene Funktionen zum Zuhören und für die Berichterstellung können eine gewisse Zeit für das Setup erfordern.

Preise für Sprout Social

Standard: 199 $ pro Platz/Monat

Professional: 299 $ pro Platz/Monat

Fortgeschritten: 399 $ pro Platz/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 5.750 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was Benutzer über Sprout Social sagen

Ein Rezensent schrieb:

Sprout Social ist ein wertvolles tool zur Vereinfachung des Social-Media-Managements. Ich finde es toll, dass alle Plattformen an einem Ort verbunden sind, was die Planung und Veröffentlichung von Beiträgen erheblich vereinfacht.

3. Emplifi

via Emplifi

Emplifi ist ideal für Teams, die detaillierte Social-Media-Daten und eine klare Nachverfolgung der Leistung über verschiedene Social-Media-Plattformen hinweg benötigen. Es hilft großen Teams dabei, die Leistung ihrer Beiträge zu verfolgen und sie mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen.

Für Wachstumsmanager hilft Emplifi dabei, nutzergenerierte Inhalte (User-Generated Content, UGC) zu messen und zu verbessern. Es zeigt, welche Beiträge als beste „soziale Beweise” dienen und dabei helfen, Follower zu Kunden zu machen.

Die besten Features von Emplifi

Berichten Sie über Engagement-Metriken und Inhalte, die über verschiedene Kanäle hinweg erstellt wurden.

Finden Sie heraus, welche von Fans erstellten Fotos und Videos den größten Umsatz generieren.

Standardisieren Sie die Berichterstellung über Regionen und Teams hinweg, um konsistente Messungen zu erzielen.

Limitierungen von Emplifi

Die Preisgestaltung erfolgt in der Regel auf Angebotsbasis, was die Budgetierung in der Frühphase erschwert.

Preise von Emplifi

Social Marketing Essential: 1.249 $/Monat

Social Marketing Advanced: 2.499 $/Monat

Social Care-Pläne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Social-Commerce-Pläne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Emplifi-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 360 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 35 Bewertungen)

Was Benutzer über Emplifi sagen

Ein Rezensent schrieb:

Mir gefällt, dass man alle sozialen Medien und Inhalte an einem Ort sammeln und die Inhalte direkt in allen oder einem sozialen Medium veröffentlichen kann, sowie alle Statistiken an einem Ort einsehen kann.

4. Bazaarvoice

via Bazaarvoice

Bazaarvoice wird von E-Commerce-Marken häufig zum Sammeln und zur Verteilung von Benutzerinhalten wie Bewertungen, Rezensionen und visuellen Übermittlungen verwendet. Es ist besonders relevant, wenn Sie mehr UGC in der Nähe von Konversionspunkten platzieren möchten, wo soziale Beweise Kaufentscheidungen beeinflussen können.

Es unterstützt auch die Syndizierung über Einzelhandels- und Partner-Ökosysteme hinweg. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihre E-Commerce-Strategie auf mehreren Kanälen außerhalb Ihrer eigenen Website basiert.

Die besten Features von Bazaarvoice

Sammeln und zeigen Sie Bewertungen und Rezensionen, die Kaufentscheidungen unterstützen.

Syndizieren Sie UGC an Einzelhändler- und Partnernetzwerke, um die Reichweite über die eigenen Kanäle hinaus zu vergrößern.

Finden Sie Ersteller und verwalten Sie Kooperationen mit der Creator-Marketing-Lösung.

Limitierungen von Bazaarvoice

Die Preisgestaltung ist in der Regel auf Unternehmen ausgerichtet, was für kleinere Teams eine Belastung darstellen kann.

Preise von Bazaarvoice

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bazaarvoice-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

Was Benutzer über Bazaarvoice sagen

Ein Rezensent schrieb:

Mir gefällt, dass man alle sozialen Medien und Inhalte an einem Ort sammeln und die Inhalte direkt in allen oder einem sozialen Medium veröffentlichen kann, sowie alle Statistiken an einem Ort einsehen kann.

Beispiele aus der Praxis für Community-gesteuertes Wachstum

Community-gesteuertes Wachstum lässt sich überall dort beobachten, wo Fans gemeinsam Produkte, Inhalte oder Strategien entwickeln. Hier sind fünf aktuelle Beispiele, die zeigen, wie eine „florierende Community” in der Praxis aussieht.

✅ LEGO IdeasFans schlagen neue LEGO-Sets vor und stimmen für ihre Favoriten. Die Gewinner werden tatsächlich zu echten Produkten. Im September 2025 gelangten rekordverdächtige 146 Entwürfe in die finale Bewertungsphase. Dies zeigt, dass mehr Menschen als je zuvor Ideen entwickeln und teilen.

✅ Sephora Beauty InsiderSephora nutzt seine Community, um zu wachsen. Mitglieder geben Bewertungen und Geschichten frei, die als „sozialer Beweis“ dienen und andere zum Kauf animieren. Diese Community hilft Käufern, Produkte online zu finden und sie dann in Geschäften zu kaufen. Dieser fanorientierte Ansatz ist Sephoras Geheimwaffe, um anderen Marken einen Schritt voraus zu sein.

✅ RedditReddit beherbergt über 100.000 aktive Communities, in denen Menschen Ideen und UGC in Echtzeit austauschen. Im Jahr 2024 hatte die Website etwa 73 Millionen Benutzer pro Tag. Heute ist diese Zahl auf über 100 Millionen angestiegen, was zeigt, wie wirkungsvoll Community-geführte Diskussionen sein können.

✅ DiscordDiscord nutzt Live-Sprach- und Text-Chats, um Fans und Ersteller täglich miteinander in Kontakt zu bringen. Es hat etwa 259 Millionen monatliche Benutzer. Diese Menschen treten Servern ihrer bevorzugten Ersteller oder Marken bei, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen.

✅ GitHubGitHub zeigt, wie Communities gemeinsam Produkte entwickeln können. Die Open-Source-Plattform hat über 100 Millionen Entwicklerkonten. Die Community-Mitglieder haben Hunderte Millionen von Projekten erstellt. Jeder neue Beitrag verbessert die Tools und Bibliotheken für alle anderen und schafft so einen enormen Netzwerkeffekt.

Für Wachstumsmanager ist das Ergebnis nutzergenerierter Inhalt in Form von Code, der die Produkt-Roadmap öffentlich gestaltet.

Fallstricke, die bei der Skalierung von UGC und Community-Inhalten zu vermeiden sind

Das Wachstum von UGC kann schnell ins Stocken geraten, wenn grundlegende Aspekte wie Einwilligung, Offenlegung und Moderation zu lax gehandhabt werden. Betrachten Sie dies als Produktarbeit: Zuerst die Leitplanken aufstellen, dann skalieren.

Holen Sie zuerst die Berechtigung ein: Verwenden Sie Inhalte (Bilder, Namen oder Stimmen) nur dann wieder, wenn Sie die Rechte daran besitzen. Führen Sie klare Aufzeichnungen darüber, wann und wo Sie diese verwenden dürfen.

Seien Sie ehrlich in Bezug auf Werbung: Wenn Sie für eine Empfehlung bezahlen, weisen Sie im Video oder Audio darauf hin. Verstecken Sie diese Information nicht in einem langen Untertitel, sondern machen Sie sie für alle leicht sichtbar.

Keine gefälschten Bewertungen: Kaufen oder verkaufen Sie niemals gefälschte Bewertungen. Kaufen oder verkaufen Sie niemals gefälschte Bewertungen. Die FTC-Vorschriften sehen hohe Geldstrafen vor, wenn eine Marke gefälschte „soziale Beweise” verwendet, um Kunden zu täuschen.

Sichern Sie sich ab: Social-Media-Algorithmen ändern sich schnell. Verteilen Sie Ihre Inhalte auf verschiedene Plattformen, damit ein einzelnes Update nicht Ihre Reichweite zunichte macht.

Planen Sie die Moderation: Legen Sie frühzeitig klare Community-Regeln fest. Nutzen Sie Tools für die Berichterstellung und erstellen Sie einen Plan, um Probleme schnell zu lösen, bevor sie das Vertrauen in Ihre Marke schädigen.

Die Zukunft des Community-gesteuerten Wachstums

Drei große Strömungen geben der Zukunft ihre Form.

Erstens dringt der Handel immer tiefer in die sozialen Medien vor. Der GMV von TikTok Shop in den USA stieg im Juli 2025 auf rund 1,1 Milliarden, und Analysten prognostizieren eine weitere Beschleunigung.

Daten und Verteilung werden neu verhandelt, da Reddit millionenschwere Verträge für Inhalte mit Google und OpenAI unterzeichnet und verlängert hat. Dadurch gewinnen Communities eine Position als Quellen für hochwertige Schulungen und Entdeckungen.

Schließlich folgt das Budget der Wirksamkeit. Die Investitionen in Creator-Marketing ziehen Gelder aus dem traditionellen bezahlten Marketing ab, da Marken einen messbaren ROI aus Community-Kanälen verlangen.

🤔 Was das für Wachstumsmanager bedeutet

Machen Sie Inhalte kaufbar: Verwenden Sie kurze Bewertungen und „How-to“-Clips, die direkt zum Checkout führen. Platzieren Sie Benutzerdefinierte Bewertungen direkt neben Ihren „Kaufen“-Schaltflächen, um Menschen zu einer schnelleren Entscheidung zu verhelfen.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten und Rechte: Holen Sie immer eine klare Berechtigung für die Verwendung von Kundeninhalten ein. Versehen Sie Ihre Dateien mit eindeutigen Tags und organisieren Sie sie gut, damit Sie sie problemlos mit Suchmaschinen und Einzelhandelspartnern freigeben können.

Setzen Sie doppelt auf Authentizität: Konzentrieren Sie sich auf verifizierte Bewertungen und seien Sie ehrlich in Bezug auf bezahlte Partnerschaften. Betrachten Sie Vertrauen als einen Weg zum Wachstum, denn echte Geschichten sind es, die Browser tatsächlich zu Käufern machen.

Konsolidieren Sie den Stack: Weniger Tools, tiefere Integration. Führen Sie UGC-Workflows in einem konvergierten Workspace aus, der Aufgaben, Dokumente und Chats miteinander verbindet, sodass Sie Kontextwechsel vermeiden können.

Nutzen Sie die Community als Forschungs- und Entwicklungsabteilung: Hören Sie sich die Geschichten Ihrer Fans an, um Ideen für neue Produkte zu finden. Wenn Sie ein Problem aufgrund ihres Feedbacks beheben, teilen Sie ihnen dies mit. Das stärkt die Loyalität Ihrer Fans und senkt die Akquisitionskosten.

UGC an der Front, ClickUp im Backoffice

Community-Geschichten und die Begeisterung der Benutzer können eine Marke weiter bringen als jede Werbung. Die eigentliche Arbeit besteht darin, ein einfaches System aufzubauen, das diese Momente in beständige Ergebnisse umwandelt.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp dafür geeignet ist. Es sammelt Ihre Arbeit an einem Ort, sodass nichts in Chats oder Ordnern verloren geht. Dokumente enthalten die Briefings, Automatisierungen sorgen für den reibungslosen Ablauf. Nebenbei zeigen die ClickUp-Dashboards die Maßnahmen an, die wirklich etwas bewirkt haben, während ClickUp Brain Meetings in Notizen und Aufgaben umwandelt, die Sie umsetzen können.

Wenn Sie weniger Registerkarten, schnellere Übergaben und einen klaren Überblick über den ROI wünschen, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Verbinden Sie nutzergenerierte Inhalte mit wichtigen Leistungsindikatoren, nicht nur mit Likes. Verfolgen Sie die Konversionsrate von UGC im Vergleich zu Nicht-UGC, assistierte Konversionen, den durchschnittlichen Bestellwert, die Warenkorb-Rate und den Website-Traffic aus Social-Media-Beiträgen. Nutzen Sie Speichervorgänge und Weiterleitungen als erste Anzeichen für Erfolg. Erstellen Sie ein Dashboard, damit Sie verschiedene Arten von Beiträgen leicht vergleichen und sehen können, was funktioniert.

Machen Sie es einfach, konkret und lohnenswert. Veröffentlichen Sie klare wöchentliche Aufforderungen, präsentieren Sie Erfolgsgeschichten und wechseln Sie die Themen. Verwenden Sie Marken-Hashtags und ein einfaches Formular für die Übermittlung und würdigen Sie die Community-Mitglieder öffentlich. Verringern Sie Reibungsverluste auf Mobilgeräten, antworten Sie schnell, um das Engagement der Community hoch zu halten, und veranstalten Sie Wettbewerbe mit transparenten Regeln, um mehr nutzergenerierte Inhalte zu fördern.

Ja, wenn Sie Automatisierung mit menschlicher Überprüfung kombinieren. Beginnen Sie mit Keyword- und Bildmarkierungen für Verstöße gegen Richtlinien. Leiten Sie Grenzfälle an Moderatoren weiter und protokollieren Sie Entscheidungen, um daraus zu lernen. Verwenden Sie KI-Zusammenfassungen, um wertvolle Erkenntnisse aus langen Threads und Community-Diskussionen zu gewinnen. Markieren Sie Inhalte, die von aktiven Mitgliedern erstellt wurden, automatisch, damit sie später leichter zu finden sind. Ihr Ziel sind schnellere Reaktionszeiten und sicherere Räume, ohne dabei Nuancen zu verlieren.

Priorisieren Sie echte Stimmen und transparente Offenlegungen. Bitten Sie um Berechtigung, sichern Sie sich die Rechte und vermeiden Sie umfangreiche Bearbeitungen, die den Tonfall des Benutzers verwischen. Bevorzugen Sie Benutzerberichte, Tutorials und Vorher-Nachher-Beiträge, die sich für Social-Media-Plattformen eignen. Halten Sie Anreize einfach, heben Sie relevante Metriken hervor, die für die Community von Bedeutung sind, und präsentieren Sie eine Mischung aus bestehenden Kunden und neuen Community-Mitgliedern, um Gleichförmigkeit zu vermeiden.

Nutzen Sie einen konvergierten Arbeitsbereich, der Prompts, Genehmigungen und Analysen zusammenführt. ClickUp bietet Briefings in Dokumenten, Routing mit Automatisierungen und Leistungszusammenfassungen in Dashboards, sodass sowohl Ihre Marke als auch Ihre Ersteller auf dieselbe Informationsquelle zugreifen können.