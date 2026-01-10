Die 10 besten FlowSavvy-Alternativen für eine intelligentere Terminplanung im Jahr 2025

FlowSavvy macht die persönliche automatische Terminplanung zum Kinderspiel. Aufgaben fügen sich wie von Zauberhand ein, Fokuszeiten scheinen geschützt zu sein, und für eine Weile macht Ihr Kalender endlich Sinn.

Allerdings stößt es oft an seine Grenzen, wenn komplexe Projekte, Teamarbeit oder dynamische Fristen anstehen. Überschneidungen, versteckte Konflikte und häufige Kontextwechsel können die Produktivität schnell beeinträchtigen.

Sich ausschließlich auf die Plattform zu verlassen, beginnt sich als Limit anzufühlen, und dann beginnt die Suche nach etwas Intelligenterem.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten FlowSavvy-Alternativen vor, die über die einfache automatische Terminplanung hinausgehen. Los geht's! 📅

Die besten Flowsavvy-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle Flowsavvy-Alternativen in diesem Blog verglichen werden. 📊

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp All-in-One-Lösung für Produktivität, Terminplanung, Aufgabenausführung und Projekt-Workflows für kleine Teams bis hin zu großen Unternehmen. Einheitlicher Workspace, der den ClickUp-Kalender mit mehreren Ansichten, ClickUp Brain für kontextbezogene Priorisierung und Zusammenfassungen, Automatisierungen für benutzerdefinierte Workflows und KI-Agenten verbindet. Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Reclaim. KI KI-gestützte automatische Planung von Aufgaben, Gewohnheiten und Fokus-Blöcken für Wissensarbeiter und Menschen mit Interesse an Produktivität. KI-gestützte Zeitblockierung, intelligente Terminplanung, Zeitmanagement-Tools, konfliktbewusste Umplanung, Gewohnheits- und Pausenschutz Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Motion Automatische Priorisierung, Umplanung und integrierte Optimierung des Kalenders für Teams und Einzelpersonen. KI-gestützte Terminerstellung, Echtzeit-Umplanung, Engine zur Priorisierung von Aufgaben Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat pro Benutzer. Sunsama Strukturierte Tagesplanung, achtsames Zeitmanagement und kalenderübergreifende Aufgabenintegration für Berufstätige Tägliches Planungs-Dashboard mit Kalender-/Aufgaben-Zusammenführung, Zeitblockierung per Drag-and-Drop, Rituale am Morgen und am Ende des Tages Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Akiflow Zentrale Erfassung von Aufgaben, Terminplanung in natürlicher Sprache und Koordination mehrerer Apps für Personen, die Eingaben aus verschiedenen Tools für die Produktivität verwalten. Universeller Posteingang für Aufgaben aus über 3000 Integrationen, KI-Persönlicher Assistent (Aki) für die Erstellung von Aufgaben in natürlicher Sprache, intelligente Terminplanung Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 9,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung). Notion Flexibler Workspace, der Datenbanken, Notizen, Kalender und benutzerdefinierte Workflows für Studenten, Ersteller und Wissensarbeiter kombiniert. Notion Agent und KI-Features, anpassbare Datenbanken, Kalender- und Zeitleistenansichten, KI-Meeting-Notizen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Fantastical Erweiterter Kalender, Erstellung von Ereignissen und kalenderübergreifende Synchronisierung für Apple- und Windows-Benutzer Eingabe in natürlicher Sprache, mehrere detaillierte Ansichten (Tag/Woche/Monat/Jahr), Terminplanungslinks, umfangreiche Widgets Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6,99 $/Monat pro Benutzer Todoist Verwalten Sie To-do-Listen, wiederholende Aufgaben und Prioritäten für Einzelpersonen und Teams, die eine organisierte Nachverfolgung von Aufgaben suchen. Projekte/Abschnitte/Labels, wiederkehrende Termine und Erinnerungen, Zusammenarbeit mit Mitarbeitern/Kommentaren, Filter und Synchronisierung der Kalender-Ansicht Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) TickTick Aufgaben- und Gewohnheitsmanagement mit Pomodoro, Kalender-Ansichten und Erinnerungen für alle, die ihre persönliche Produktivität steigern möchten. Listen mit Erinnerungen, Pomodoro-Timer, Habit Tracker, Eisenhower-Matrix, Zusammenarbeit Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 35,99 $/Jahr pro Benutzer Google Kalender Einfache Terminplanung für Ereignisse, Gmail-Integration und übersichtliche Zeitvisualisierung für Einzelpersonen und Teams. Die Erstellung von Ereignissen mit Erinnerungen, wiederkehrenden Ereignissen, intelligenten Vorschlägen und Zielen, um fokussiert zu bleiben. Free

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei Flowsavvy-Alternativen achten?

Viele Benutzer stoßen bei der Verwendung von Flowsavvy an Limite, sobald ihre Arbeit Projekte, wechselnde Prioritäten oder mehrere Tools umfasst. Achten Sie bei der Bewertung von Alternativen auf Features, die speziell darauf zugeschnitten sind, diese Lücken zu schließen und die Planung und Ausführung gemeinsam zu unterstützen. 👀

Vollständige Aufgaben- und Projektstruktur: Unterstützt Projekte, Unteraufgaben, Abhängigkeiten, benutzerdefinierte Status (wie „Backlog“, „In Bearbeitung“ oder „Blockiert“) und Unterstützt Projekte, Unteraufgaben, Abhängigkeiten, benutzerdefinierte Status (wie „Backlog“, „In Bearbeitung“ oder „Blockiert“) und Zeiterfassungsvorlagen

Integrierte Zusammenarbeit: Ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, gemeinsame Sichtbarkeit und Ermöglicht die Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, gemeinsame Sichtbarkeit und Teamkommunikation , anstatt sich auf die eigenständige Kalenderplanung zu beschränken.

Flexible Terminsteuerung: Ermöglicht Ihnen die manuelle Anpassung von Zeitblöcken, Dauern und Prioritäten, anstatt sich nur auf automatisch generierte Zeitpläne zu verlassen.

Mehrere Arbeitsansichten: Bietet Listenansicht, Kalenderansicht, Zeitleiste oder Board-Ansicht zum Planen, Verfolgen und Überprüfen von Arbeiten.

KI-gestützte Planung: Hilft dabei, Arbeit zusammenzufassen, Prioritäten vorzuschlagen und Zeitpläne anzupassen, wenn sich Aufgaben verschieben.

Automatisierung für die Pflege: Aktualisiert Aufgaben, Status oder Zeitpläne automatisch bei Änderungen im Arbeitsablauf und reduziert so den manuellen Aufwand für die Neuplanung.

🔍 Wussten Sie schon? Das Feld der Interruptionswissenschaft entstand, als Forscher herausfanden, dass das Wechseln zwischen Aufgaben, wie z. B. zwischen Aufgaben im Kalender oder Meetings, messbare mentale Kosten verursacht.

Die besten Flowsavvy-Alternativen

Suchen Sie nach einer flexibleren Möglichkeit, Ihren Tag zu planen und Ihre Arbeit zu verwalten?

Hier sind die besten FlowSavvy-Alternativen, die über die automatische Terminplanung hinausgehen und intelligentes Aufgabenmanagement, dynamische Planung und KI-Kalender bieten. 🎯

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Produktivität, Terminplanung, Aufgabenausführung und Projekt-Workflows)

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um Arbeit zu erfassen, einschließlich Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern, Status und anderen wichtigen Details.

Da sich die Arbeit über persönliche Aufgaben hinaus auf Projekte, Nachverfolgungen und sich ändernde Prioritäten ausweitet, führt die Terminplanung oft zu einer Vielzahl von Tools.

ClickUp geht noch einen Schritt weiter und vereint Terminplanung, Aufgabenmanagement, Projektansichten, Automatisierung und KI. So entwickelt sich Ihr Kalender mit Ihrer Arbeit weiter, anstatt zu einem statischen Plan zu werden, der separat existiert. Als weltweit erster konvergenter KI-Workspace vereint er Planung, Projektmanagement und Ausführung in einer einzigen, verbundenen Umgebung.

Komplexe Arbeiten aufteilen

Alles in dieser Aufgabenplanungssoftware beginnt mit ClickUp Aufgaben. Im Gegensatz zu einfachen To-do-Listen sind ClickUp Aufgaben für die Planung im realen Leben konzipiert, wo sich Prioritäten verschieben und die Arbeit sich über mehrere Tage erstreckt.

So helfen sie Ihnen dabei:

Modellieren Sie reale Workflows: Bewegen Sie Arbeiten durch Phasen wie Backlog , Geplant , In Bearbeitung , Warten und Erledigt mit Bewegen Sie Arbeiten durch Phasen wieundmit ClickUp benutzerdefinierten Statussen , damit Aufgaben den Workflow widerspiegeln.

Kontext hinzufügen: Erfassen Sie Priorität, Aufwand, Zeitschätzung, Energieverbrauch oder Kategorie mithilfe Erfassen Sie Priorität, Aufwand, Zeitschätzung, Energieverbrauch oder Kategorie mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp für jede Aufgabe.

Automatisieren Sie Routineaufgaben: Legen Sie Legen Sie in ClickUp wiederholende Aufgaben fest, die sich nach Zeit (täglich, wöchentlich, monatlich) oder nach Ereignissen, z. B. Statusänderungen, wiederholen.

Planen Sie über einzelne Tagesaufgaben hinaus: Teilen Sie große Arbeiten in Unteraufgaben auf, weisen Sie Abhängigkeiten zu und verteilen Sie den Aufwand auf mehrere Tage.

Kombinieren Sie es mit ClickUps KI-Notizbuch, und schon haben Sie eine leistungsstarke Kombination zur Hand!

Visualisieren Sie geplante Arbeiten

Sobald Ihre Arbeit in ClickUp Aufgaben klar definiert ist, wird ClickUp Kalender zur Schnittstelle zwischen Arbeit und Zeit. Es zieht Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Prioritäten direkt in Ihren Kalender.

Im Gegensatz zu Tools, die Aufgaben nur automatisch um Meetings herum platzieren, gibt Ihnen ClickUp die Kontrolle darüber, wie Aufgaben in Ihrem Kalender angezeigt werden.

Sie können beispielsweise Ihre DesignüberprüfungsAufgabe in einen 2-stündigen Vormittagsblock ziehen, sie neben Ihren Client-Anrufen und Fristen für die Berichterstellung anzeigen und sie ganz einfach auf den Nachmittag verschieben, wenn ein Meeting länger dauert. Verkleinern Sie die Ansicht auf Wochen- oder Monatsansichten, um potenzielle Engpässe zu erkennen, Prioritäten auszugleichen und sicherzustellen, dass nichts zwischen ClickUp und Ihren synchronisierten Google- oder Outlook-Kalendern verloren geht.

KI-Funktionen integrieren

ClickUp Brain, Ihr KI-gestützter Assistent, ist direkt in Ihren kontextbezogenen Workspace integriert. Er berücksichtigt Prioritäten, Fristen, Abhängigkeiten und sogar Ihre persönlichen Arbeitsmuster, um Ihren Zeitplan intelligenter und realistischer zu gestalten.

*Fragen Sie ClickUp Brain nach Terminvorschlägen basierend auf Ihrer aktuellen Workload, Ihren Prioritäten und Ihrem bestehenden Zeitplan.

Sie öffnen beispielsweise ClickUp an einem Montagmorgen nach einer arbeitsreichen Woche. Anstatt Dutzende von Aufgaben, überfälligen Elementen und Kalender-Blöcken zu überfliegen, fragen Sie ClickUp Brain: „Worauf sollte ich mich heute konzentrieren?“

Es werden drei wichtige Elemente aufgezeigt, deren Bedeutung für die Gegenwart erläutert und eine Aufgabe hervorgehoben, die in Verzug gerät, weil eine Abhängigkeit von einer Überprüfung noch nicht stattgefunden hat.

Sie bemerken ein Projekt, das schwerer zu sein scheint als erwartet, also öffnen Sie es und fragen: Fassen Sie dieses Projekt zusammen und sagen Sie mir, was den Fortschritt behindert.

In Sekundenschnelle erstellt Brain eine kurze Zusammenfassung im Executive-Stil, zieht Kontext aus Aufgabenkommentaren und Dokumenten und hebt hervor, dass zwei Folgeaufgaben überfällig sind. Sie wandeln eine davon in eine ClickUp-Aufgabe mit hoher Priorität um und bitten das KI-Tool, den Rest der Woche neu zu planen, um Platz zu schaffen.

📌 Beispiel-Prompts: Verschieben Sie meine überfälligen Aufgaben für den Rest dieser Woche, um meinen Workload auszugleichen.

Erstellen Sie eine Aufgabe, um den Client-Vorschlag am kommenden Donnerstag weiterzuverfolgen, und markieren Sie diese als hohe Priorität.

Schlagen Sie Verbesserungen für meinen aktuellen Wochenplan vor, um Überlastung zu vermeiden.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben

Sobald Ihre Aufgaben mit ClickUp Brain organisiert und Ihr Zeitplan optimiert sind, übernimmt ClickUp Automatisierung die zeitaufwändige Arbeit, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows in ClickUp Automatisierungen, um sich wiederholende Aufgaben automatisch genau nach Ihren Wünschen zu erledigen.

Das können Sie mit ClickUp Automatisierungen tun:

Automatisieren Sie Statusaktualisierungen von Aufgaben: Verschieben Sie Aufgaben zwischen „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Fertiggestellt“ basierend auf Auslösern wie Fälligkeitsdaten, Kommentaren oder Aufgabenzuweisungen.

Benachrichtigungen und Erinnerungen versenden: Benachrichtigen Sie Mitglieder des Teams, Mitarbeiter oder sich selbst automatisch, wenn Termine näher rücken oder sich Aufgaben ändern.

Aufgaben zuweisen: Weisen Sie Aufgaben automatisch bestimmten Personen oder Teams zu, wenn definierte Bedingungen erfüllt sind.

Externe Apps integrieren: Verbinden Sie ClickUp mit E-Mail, Slack oder anderen beliebten tools, um externe Workflows automatisch als Auslöser zu verwenden.

Erstellen Sie komplexe automatisierte Workflows

ClickUp Super Agents bringen Ihre Planung und Automatisierung einen Schritt weiter, indem sie als intelligente Assistenten fungieren, die Arbeit und Erkenntnisse verarbeiten und wiederkehrende Aufgaben für Sie automatisieren.

Entwerfen Sie personalisierte ClickUp AI-Agenten, um benutzerdefinierte Automatisierungen auszuführen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

Es überwacht kontinuierlich Ihren Workspace, um Aktualisierungen vorzuschlagen, Aufgaben neu zu planen und wichtige Termine hervorzuheben, bevor Sie überhaupt danach fragen. Sie können komplexe Workflows automatisch ausführen, z. B. neue Aufgaben auf der Grundlage von E-Mail-Eingaben erstellen, Projektpläne entwerfen oder Berichte aus Ihren Aufgabendaten generieren.

Die besten Features von ClickUp

Arbeitszeiten melden, überprüfen und sperren: Reichen Sie mit Timesheets Hub , sperren Sie endgültige Zeiten zur Einhaltung von Vorschriften und führen Sie die Nachverfolgung von Echtzeit-Einblicken durch. Reichen Sie mit ClickUp Timesheets direkt aus Aufgaben extrahierte Zeiten ein, genehmigen oder beantragen Sie Änderungen im, sperren Sie endgültige Zeiten zur Einhaltung von Vorschriften und führen Sie die Nachverfolgung von Echtzeit-Einblicken durch.

Zeiterfassung von überall: Starten und stoppen Sie Timer auf dem Desktop, Mobilgerät oder Browser mit Starten und stoppen Sie Timer auf dem Desktop, Mobilgerät oder Browser mit ClickUp Project Time Tracking , fügen Sie Zeit rückwirkend mit Notizen und Beschreibungen hinzu, markieren Sie Einträge als „abrechnungsfähig”, um sie einem Client in Rechnung zu stellen , und rollen Sie die Zeit über Aufgaben und Unteraufgaben hinweg auf.

Visualisieren Sie Ihre Arbeit aus jedem Blickwinkel: Wechseln Sie mit Wechseln Sie mit ClickUp Views zwischen Listen-, Kalender-, Zeitleisten-, Kanban- oder benutzerdefinierten Layouts, um Pläne zu erstellen , Prioritäten zu vergleichen und die Darstellung Ihrer Arbeit anzupassen.

Vereinheitlichen Sie Ihren Workflow über verschiedene Tools hinweg: Führen Sie die Synchronisierung Ihres Google- oder Outlook-Kalenders durch, verbinden Sie Apps für die Zeiterfassung wie Toggl oder Harvest und ziehen Sie Arbeiten aus externen Tools mit Führen Sie die Synchronisierung Ihres Google- oder Outlook-Kalenders durch, verbinden Sie Apps für die Zeiterfassung wie Toggl oder Harvest und ziehen Sie Arbeiten aus externen Tools mit ClickUp-Integrationen in einen einzigen Workspace.

Limitierungen von ClickUp

Aufgrund der vielen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann es einige Zeit dauern, bis Sie das für Ihren Workflow am besten geeignete Setup gefunden haben.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Bewertung sagt wirklich alles:

Ich aktualisiere meine Bewertung, da ClickUp mich weiterhin beeindruckt, insbesondere mit seiner kürzlich erfolgten umfassenden Überarbeitung, ClickUp 4. 0. Mein bevorzugtes Feature – der einfache, aber leistungsstarke Slash-Befehl (/) in den Beschreibungs- und Kommentarboxen – ist jetzt noch besser und dient als Einstiegspunkt für erweiterte Funktionen wie die ClickUp AI (/ai) und die globale KI-Befehlsleiste. Dadurch lassen sich schnelle Formate (wie die Nummerierung, die ich für Anhänge verwende) und komplexe Aktionen sowohl für Projekte im Bereich der Arbeit als auch für private Projekte gleichermaßen einfach umsetzen. Der Free Forever-Plan ist zwar großzügig mit einer unbegrenzten Mitgliederzahl, aber die Einschränkungen sind deutlicher geworden. Ich schätze es nach wie vor, dass ich mehrere Workspaces (mit jeweils 5 kostenlosen Spaces) erstellen kann, um meine großen Projekte zu segmentieren. Die Einführung von Limiten für wichtige Features wie Automatisierungen, Benutzerdefinierte Felder und die strenge Speicherbegrenzung von 100 MB bedeuten jedoch, dass ich bei der Nutzung der Plattform vorsichtiger sein muss, bevor ich ein Upgrade in Betracht ziehe.

Ich aktualisiere meine Bewertung, da ClickUp mich weiterhin beeindruckt, insbesondere mit seiner kürzlich erfolgten umfassenden Überarbeitung, ClickUp 4. 0. Das Feature, das ich bevorzugt benutze – der einfache, aber leistungsstarke Slash-Befehl (/) in den Beschreibungs- und Kommentarfeldern – ist jetzt noch besser und dient als Einstiegspunkt für erweiterte Funktionen wie die ClickUp AI (/AI) und die globale KI-Befehlsleiste. Dadurch lassen sich schnelle Formate (wie die Nummerierung, die ich für Anhänge verwende) und komplexe Aktionen sowohl für Projekte im Bereich der Arbeit als auch für private Projekte gleichermaßen einfach umsetzen.

Der Free Forever-Plan ist zwar großzügig mit einer unbegrenzten Anzahl von Mitgliedern, aber die Einschränkungen sind deutlicher geworden. Ich schätze es nach wie vor, dass ich mehrere Workspaces (mit jeweils 5 kostenlosen Spaces) erstellen kann, um meine großen Projekte zu segmentieren. Die Einführung von Limiten für wichtige Features wie Automatisierungen, Benutzerdefinierte Felder und die strenge Speicherbegrenzung von 100 MB bedeuten jedoch, dass ich vor einem Upgrade genauer überlegen muss, wie ich die Plattform nutze.

📮 ClickUp Insight: 24 % der Benutzer halten Fokuszeit für überbewertet und bevorzugen Multitasking, während 39 % sagen, dass sie nur durch tiefe Konzentration sinnvolle Arbeit leisten können. Unabhängig von Ihrem Arbeitsstil ist ClickUp die KI-gestützte Command-Center-Anwendung, die sich an Sie anpasst. Sie müssen mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen? Sie können Projekte verwalten, mit Ihrem Team chatten und sogar in Echtzeit im Internet suchen – alles ohne ClickUp zu verlassen. 🤹🏽 Sie bevorzugen konzentriertes Arbeiten? Features wie ClickUp Kalender helfen Ihnen dabei, Ablenkungen zu vermeiden, während Agenten Routineaufgaben automatisieren, damit Sie voll und ganz bei der Sache bleiben können!

2. Reclaim. ai (Am besten geeignet für KI-gestützte automatische Aufgaben der Terminplanung, Gewohnheiten und Fokus-Blöcke)

Anstatt Sie zu bitten, jede Aufgabe manuell zeitlich zu blockieren, wertet Reclaim.ai kontinuierlich Ihren Google Kalender oder Outlook Kalender aus und trifft Entscheidungen in Ihrem Namen. Es ordnet Arbeit, Routinen und Meetings entsprechend ihrer Dringlichkeit und Priorität dort ein, wo sie am besten hineinpassen.

Wenn sich Ihr Zeitplan ändert, ordnet diese Clockwise-Alternative flexible Elemente neu, sodass Termine eingehalten werden, ohne dass Sie den ganzen Tag Ihren Kalender im Auge behalten müssen.

Mit den KI-gestützten Habits, die sich selbst neu planen und Burnout reduzieren, können Sie Routinen ohne manuelle Anpassungen beibehalten. Vermeiden Sie übermäßige Kontextwechsel mit Buffer Time, das automatisch Pausen und Übergangsfenster einfügt.

Die besten Features von Reclaim.ai

Verteidigen Sie konzentrierte Arbeit automatisch mit Focus Time , das sich an Ereignisse mit höherer Priorität anpasst.

Aufgabenplanung aus Tools wie Asana und ClickUp synchronisieren. Verwandeln Sie prioritätsbasierte To-dos in Live-Projektmanagement-Kalender blöcke, indem Sie dieaus Tools wie Asana und ClickUp synchronisieren.

Buchen Sie konfliktfreie Meetings schneller mit KI-Terminplanungslinks , die flexible Verfügbarkeiten anzeigen.

Koordinieren Sie wiederkehrende Meetings für Teams intelligent mit Smart Meetings, die sich an Urlaubstage und Änderungen am Kalender anpassen.

Einschränkungen von Reclaim.ai

Begrenzte benutzerdefinierte Kalenderanpassung, keine Farbcodierung von Aufgaben oder flexible Farbschemata, im Gegensatz zu Reclaim.ai-Alternativen.

Gewohnheiten funktionieren nicht wie echte wiederholende Aufgaben und erfordern zusätzliche Schritte, um sie anzuzeigen oder als fertiggestellt zu markieren.

Preise für Reclaim.KI

Free

Starter: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Reclaim. KI-Bewertungen

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reclaim. KI?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Ich finde das Terminplanungs-Feature toll. Damit kann ich verschiedene Formate für verschiedene Gruppen verwenden. […] Ich schätze den Abschnitt „Gewohnheiten” sehr; er ist mir eine große Hilfe. […] Mir ist aufgefallen, dass geplante Ereignisse überall doppelt aufgeführt werden. Es wäre hilfreich, wenn es bessere Anweisungen zur Verwaltung doppelter Ereignisse zwischen privaten und beruflichen Kalendern gäbe. Bei der Arbeit mit Ihrer App und meinen Google Kalender-Einstellungen treten viele Doppelungen auf. Die schriftlichen Anweisungen sind unklar und sehr verwirrend.

Ich finde das Terminplan-Feature toll. Damit kann ich verschiedene Formate für verschiedene Gruppen verwenden. […] Ich schätze den Abschnitt „Gewohnheiten” sehr; er war mir eine große Hilfe. […] Mir ist aufgefallen, dass geplante Ereignisse überall doppelt aufgeführt werden. Es wäre hilfreich, wenn es bessere Anweisungen zur Verwaltung von doppelten Ereignissen zwischen privaten und beruflichen Kalendern gäbe. Bei der Arbeit mit Ihrer App und meinen Google Kalender-Einstellungen treten viele Doppelungen auf. Die schriftlichen Anweisungen sind unklar und sehr verwirrend.

🎥 Entdecken Sie einige der besten Plattformen für die Kalenderverwaltung:

3. Motion (Am besten geeignet für automatische Priorisierung, Umplanung und integrierten Kalender)

via Motion

Motion positioniert sich als System der Produktivität, bei dem Planung, Priorisierung und Ausführung automatisch erfolgen. Seine KI analysiert kontinuierlich Ihre Termine, die Dauer der Aufgaben, Abhängigkeiten und verfügbare Zeit, um einen optimierten Tagesplan zu erstellen, und berechnet diesen dann bei Änderungen immer wieder neu.

Im Vergleich zu FlowSavvy, das sich auf adaptives Zeitblocking konzentriert, geht Motion noch einige Schritte weiter, indem es Projektfertigstellungstermine vorhersagt, Arbeiten neu auf die Mitarbeiter verteilt und Überlastungen kennzeichnet.

Die intelligenten Tools für das Meeting-Management bieten KI-gestützte Terminplanungslinks, die nur Zeitfenster anzeigen, die wirklich zu Ihrem optimierten Plan passen, während gleichzeitig Fokuszeiten geschützt und Puffer hinzugefügt werden.

Die besten Features von Motion

Priorisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben automatisch mit KI-Aufgaben , die Zeitpläne basierend auf Fristen, Aufwand und tatsächlicher Kapazität neu ordnen.

Bringen Sie Projekte automatisch voran – mit dem KI-Projektmanager , der Abhängigkeiten auflöst und stockende Arbeiten kennzeichnet.

Halten Sie Zeitleisten in Echtzeit genau ein – mit dem KI-Gantt-Diagramm , das sich im Laufe der Arbeit aktualisiert.

Reduzieren Sie den Koordinationsaufwand mit dem KI-Meeting-Assistenten, der Meeting-Limits und optimale Buchungsfenster durchsetzt.

Bewegungseinschränkungen

Der Umgang mit neueren Features wie KI-Mitarbeitern ist schwierig, da es keine klare Dokumentation gibt.

Das Tool kann für den privaten Gebrauch überdimensioniert wirken, da viele Features auf Business-Teams ausgerichtet sind.

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

Pro KI: 49 $/Monat pro Benutzer (Einzelpersonen)

Business KI: 69 $/Monat pro Benutzer (Einzelpersonen)

Pro KI: 29 $/Monat pro Benutzer (Teams)

Business KI: 49 $/Monat pro Benutzer (Teams)

Bewertungen von Motion

G2: 4,2/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Motion?

Hier ist ein Feedback eines echten Benutzers:

Ich finde Motion ziemlich einfach einzurichten, da ich nur die Zeitpläne richtig einstellen musste. Es macht die Verwaltung meiner Aufgaben viel einfacher, indem es sie in der Reihenfolge ihrer Erledigung priorisiert. […] Ich finde die Dateneingabe in Motion schwierig, da es zu viele Schaltflächen in der Liste der Aufgaben gibt, was die Auswahl und Kategorisierung unter einem bestimmten Projekt erschwert. Außerdem kann die Software manchmal langsam sein, was die Eingabe einer großen Anzahl von Aufgaben mühsam macht. Ein weiterer Nachteil ist der hohe Preis, der für Studenten wie mich, die Medizin studieren und nur über begrenzte Mittel verfügen, abschreckend sein kann.

Ich finde Motion ziemlich einfach einzurichten, da ich nur die Zeitpläne richtig einstellen musste. Es macht die Verwaltung meiner Aufgaben viel einfacher, indem es sie in der Reihenfolge ihrer Erledigung priorisiert. […] Ich finde die Dateneingabe in Motion schwierig, da es zu viele Schaltflächen in der Liste der Aufgaben gibt, was die Auswahl und Kategorisierung unter einem bestimmten Projekt erschwert. Außerdem kann die Software manchmal langsam sein, was die Eingabe einer großen Anzahl von Aufgaben mühsam macht. Ein weiterer Nachteil ist der hohe Preis, der für Studenten wie mich, die Medizin studieren und nur über begrenzte Mittel verfügen, abschreckend sein kann.

🧠 Wissenswertes: Anthropologen beschreiben Chronemik – wie Zeit in verschiedenen Kulturen unterschiedlich verstanden und mit Wert versehen wird, von strengen Pünktlichkeitsnormen in einigen Gesellschaften bis hin zu flexibleren Ansätzen in anderen. Diese Wahrnehmungen beeinflussen, wie Menschen planen, Prioritäten setzen und tools nutzen.

4. Sunsama (Am besten geeignet für strukturierte Tagesplanung und achtsames Zeitmanagement)

via Sunsama

Sunsama verfolgt einen bewusst menschlichen Ansatz bei der Terminplanung. Jeden Morgen überprüfen Sie die Aufgaben, die aus Tools wie Asana, Jira, Slack und Gmail abgerufen wurden, und entscheiden dann, was heute realistisch erreichbar ist. Die Aufgaben werden direkt in Ihren Kalender eingetragen, was zu natürlichen Kompromissen führt und Ihnen hilft, die Falle der Überlastung zu vermeiden.

Anstatt Ihren Tag automatisch mit KI neu zu organisieren, legt Sunsama Wert auf bewusste Entscheidungsfindung und Sichtbarkeit beim Aufwand. Zeitschätzungen, Tagesziele und Indikatoren für den Workload machen deutlich, wenn Sie sich zu viel vornehmen, während Features wie Rituale zum Tagesende und Zusammenfassungen des Fortschritts gesunde Grenzen stärken.

Die besten Features von Sunsama

Führen Sie eine bewusste Planung durch tägliche Planungsrituale , die Prioritäten vor Beginn der Arbeit aufzeigen.

Bleiben Sie konzentriert mit dem ablenkungsfreien Modus und den Steuerelementen zum Stummschalten von Apps.

Schaffen Sie nachhaltige Arbeitsrhythmen mit der Unterstützung des Pomodoro-Timers .

Verfolgen Sie Ihren Aufwand und Ihre Muster mithilfe von täglichen und wöchentlichen Analysen .

Richten Sie kurzfristige Aufgaben an größeren Zielen aus, indem Sie wöchentliche Ziele festlegen.

Limitierungen von Sunsama

Das Setup von Aufgaben kann sich umständlich anfühlen, da Unteraufgaben nach dem Erstellen der Hauptaufgabe hinzugefügt werden müssen.

Im Vergleich zu speziellen Apps für Aufgaben oder Notizen wie Todoist fehlen robuste Funktionen für langfristige Notizen.

Preise von Sunsama

14-tägige kostenlose Testversion

Jahresabonnement: 16 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Monatliches Abonnement: 20 $/Monat

Sunsama-Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sunsama?

Hier ist eine Capterra-Bewertung für Sie:

Als Solopreneur ist es oft eine Herausforderung, die vielen Aufgaben zu bewältigen, die ich jeden Tag zu erledigen habe. Sunsama erinnert mich daran, Pausen zu machen, gibt mir eine realistische Ansicht darüber, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen wird, und liefert mir eine wöchentliche Zusammenfassung darüber, wie ich meine Zeit verbringe. Ich kann meine privaten und geschäftlichen Kalender, Wellness-Aktivitäten und Familienzeit an einem Ort zusammenfassen. Das hilft mir, meine Ziele und Absichten im Blick zu behalten... Manchmal vergesse ich, eine Aufgabe dem richtigen Kanal zuzuordnen. Ich wünschte, das wäre einfacher/deutlicher. Außerdem muss man eine Aufgabe eingeben und dann zurückgehen, um Unteraufgaben hinzuzufügen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Vorgang nahtloser abläuft.

Als Solopreneur ist es oft eine Herausforderung, die vielen Aufgaben zu bewältigen, die ich jeden Tag zu erledigen habe. Sunsama erinnert mich daran, Pausen zu machen, gibt mir einen realistischen Überblick darüber, wie viel Zeit eine Aufgabe in Anspruch nehmen wird, und liefert mir eine wöchentliche Zusammenfassung darüber, wie ich meine Zeit verbringe. Ich kann meine privaten und geschäftlichen Kalender, Wellness-Aktivitäten und Familienzeit an einem Ort zusammenfassen. Das hilft mir, meine Ziele und Absichten im Blick zu behalten... Manchmal vergesse ich, eine Aufgabe dem richtigen Kanal zuzuordnen. Ich wünschte, das wäre einfacher/deutlicher. Außerdem muss man eine Aufgabe eingeben und dann zurückgehen, um Unteraufgaben hinzuzufügen. Ich würde mir wünschen, dass dieser Vorgang nahtloser abläuft.

🧠 Wissenswertes: Manche Menschen haben das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergeht, wenn sie konzentriert sind, während andere sie als langsam empfindet. Diese subjektive Wahrnehmung beeinflusst, wie wir Zeitfenster zuweisen oder Aufgaben planen. Das Training des Zeitbewusstseins und der Zeitschätzung verbessert die Genauigkeit der Zeitplanung und verringert Stress.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software zur Mitarbeiterüberwachung

5. Akiflow (Am besten geeignet für die zentralisierte Erfassung von Aufgaben, Terminplanung und die Koordination mehrerer Apps)

via Akiflow

Akiflow basiert auf dem Konzept der Flowtime-Technik und zieht Aufgaben, Nachrichten und Ereignisse aus Quellen wie Slack, Gmail, Asana und Trello in sein Command-Center. Alles landet in einem universellen Posteingang, wo Sie entscheiden, was heute Ihre Zeit verdient, und es dann mithilfe von Zeitblockierung direkt in Ihren Kalender eintragen.

Was Akiflow als FlowSavvy-Alternative auszeichnet, ist seine Balance zwischen Kontrolle und Automatisierung.

Es reduziert die kognitive Belastung, indem es verstreute Eingaben in strukturierte Zeitblöcke umwandelt. Darüber hinaus fügt der integrierte KI-Assistent Aki eine Ebene der Unterhaltung hinzu, sodass Sie Routinen mit natürlicher Sprache planen, umplanen oder automatisieren können.

Die besten Features von Akiflow

Blockieren Sie Zeit präzise mit fortschrittlicher Zeitblockierung und anpassbaren Zeitfenstern.

KI-Workflows , die aus Eingabeaufforderungen und vorgefertigten Automatisieren Sie wiederkehrende Aktionen mit, die aus Eingabeaufforderungen und vorgefertigten KI-Vorlagen für die Zeiterfassung erstellt werden.

Freigeben Sie Ihre Verfügbarkeit mühelos über Meeting-Links , die mit Ihrem echten Kalender verknüpft sind.

Überprüfen Sie den Fortschritt und verbessern Sie Ihre Planungsgewohnheiten mit Statistiken und täglichen Ritualen.

Limitierungen von Akiflow

Die Kernfunktionen wirken noch unvollständig, da Benutzer grundlegende Features wie benutzerdefinierte Erinnerungen gegenüber neueren /AI-Features bevorzugen.

Aufgaben unterstützen keine zeitgebundenen Fristen, was eine große Lücke für eine präzise Planung darstellt.

Preise für Akiflow

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Akiflow-Bewertungen

G2: 4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Akiflow?

Hier ist, was ein Benutzer zu sagen hatte:

Ich finde es toll, dass Akiflow mit meinem ClickUp-Konto integriert ist, sodass ich klar sehen kann, was in meinem Kalender und über mehrere Workspaces hinweg geplant ist, und so weiß, dass nichts übersehen wurde. […] Was mir nicht gefällt, ist, dass es keine Option gibt, die für eine Aufgabe aufgewendete Zeit automatisch zur in ClickUp erfassten Zeit hinzuzufügen, wenn ich eine Aufgabe abhake. Wenn ich sie jedoch in Akiflow als abgeschlossen markiere, werde ich direkt zur ClickUp Aufgabe weitergeleitet. Außerdem würde ich mir wünschen, dass ich meine ClickUp-Aufgaben einfach nach ihrem Ursprungsort in ClickUp gruppieren könnte.

Ich finde es toll, dass Akiflow mit meinem ClickUp-Konto integriert ist, sodass ich klar sehen kann, was in meinem Kalender und über mehrere Workspaces hinweg geplant ist, und somit weiß, dass nichts übersehen wurde. […] Was mir nicht gefällt, ist, dass es keine Option gibt, die für ein Ereignis aufgewendete Zeit automatisch zur in ClickUp erfassten Zeit hinzuzufügen, wenn ich ein Ereignis abhake. Wenn ich es jedoch in Akiflow als fertiggestellt markiere, werde ich direkt zur ClickUp-Aufgabe weitergeleitet. Außerdem würde ich mir wünschen, dass ich meine ClickUp-Aufgaben einfach nach ihrem Ursprungsort in ClickUp gruppieren könnte.

🔍 Wussten Sie schon? Die Idee, den Tag in festgelegte Aktivitätsblöcke zu unterteilen, ist nicht neu. Frühe Kalender waren an landwirtschaftliche Zyklen angepasst und dienten im Wesentlichen der frühen Blockplanung für wichtige tägliche Arbeiten, die an die Jahreszeiten gebunden waren.

6. Notion (Am besten geeignet für flexible Workspaces, die Datenbanken, Notizen und Kalender kombinieren)

via Notion

Notion ist keine Terminplanungs-App im herkömmlichen Sinne. Vielmehr handelt es sich um eine flexible Wissensmanagement-Software, mit der Sie Ihr eigenes Planungssystem entwerfen können.

Anstelle von vordefinierten Regeln wie bei FlowSavvy erhalten Sie Bausteine in Form von Datenbanken, Seiten, Kalendern und jetzt auch KI-Agenten. Mit der Einführung des Notion-Kalenders können Aufgaben, Termine und Meetings nebeneinander existieren. Dies funktioniert besonders gut, wenn Ihr Zeitplan mit größeren Systemen wie Content-Pipelines, Studienplänen, Client-Aufträgen oder langfristigen Projekten verknüpft ist.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie benutzerdefinierte Planungssysteme mit Datenbanken , Ansichten und Kalender -Layouts.

Automatisieren Sie wiederholende Arbeiten mit Notion KI und Notion Agents .

Erfassen, fassen Sie zusammen und organisieren Sie Meetings mit KI-Notizen .

Finden Sie mit Enterprise Search sofort Antworten in Dokumenten und tools.

Verbinden Sie Workspaces teamübergreifend mit detaillierten Berechtigungen und gemeinsamen Seiten.

Limitierungen von Notion

Eingeschränkte Offline-Funktionen, wodurch es schwierig ist, ohne Internetverbindung auf Inhalte zuzugreifen oder diese zu aktualisieren.

KI-Features können manchmal aufdringlich wirken, und die Plattform bietet nur begrenzte Möglichkeiten, sie vollständig zu deaktivieren.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion-Bewertungen

G2: 4,6/5 (über 8.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Aus einer Bewertung eines Benutzers:

Das Beste daran ist, dass ich Notion-Projekte mag, weil ich beim Erstellen eines Projekts den Status des Projekts festlegen kann, dann die Details zur Projektfrist und dann, ob das Projekt Priorität hat oder nicht. Dann wird angezeigt, wie viel Prozent des Projekts noch ausstehen ... Am Anfang ist Notion ziemlich kompliziert, weil es so viele Features gibt, dass wir sie eine nach der anderen aufbauen wollen. Notion bietet auch einige kostenpflichtige Dienste an, aber meiner Erfahrung nach lohnt es sich nicht, dafür zu bezahlen, da die kostenlose Version völlig ausreicht.

Das Beste daran ist, dass ich Notion-Projekte mag, weil ich beim Erstellen eines Projekts den Status des Projekts einstellen kann, dann die Details zur Projektfrist und dann, ob das Projekt Priorität hat oder nicht. Dann wird angezeigt, wie viel Prozent des Projekts noch ausstehen ... Am Anfang ist Notion ziemlich kompliziert, weil es so viele Features gibt, dass wir sie eine nach der anderen aufbauen wollen. Notion bietet auch einige kostenpflichtige Dienste an, aber meiner Erfahrung nach lohnt es sich nicht, dafür zu bezahlen, da die kostenlose Version völlig ausreicht.

🚀 ClickUp-Vorteil: Gehen Sie über die einfache automatische Planung hinaus, indem Sie mit ClickUp BrainGPT echte Intelligenz in die Erstellung, Anpassung und Nachverfolgung von Aufgaben einbringen. Anstatt Aufgaben einfach nur in einen Kalender einzutragen, versteht das Tool den Kontext, Ihre Prioritäten, Meetings, Abhängigkeiten und den Workload, sodass Ihre Pläne auch dann realistisch bleiben, wenn sich Ihre Woche ändert. Optimieren Sie Ihren Zeitplan in Echtzeit mit den intelligenten Vorschlägen von ClickUp BrainGPT. So hilft es Ihnen: Verwandeln Sie Sprachbefehle in Aufgaben , Meeting-Notizen oder Kalender-Ereignisse mit , Meeting-Notizen oder Kalender-Ereignisse mit Talk-to-Text , damit Ideen nicht mitten am Tag verloren gehen.

Erhalten Sie Vorschläge für intelligentere Fristen und Terminverschiebungen auf der Grundlage der aktuellen Workload und Abhängigkeiten mithilfe einfacher Eingaben in natürlicher Sprache.

Wechseln Sie zwischen führenden KI-Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini von einem Workspace zum anderen, um verschiedene Planungs- oder Denkaufgaben zu erledigen.

Rufen Sie Kontext aus verbundenen Drittanbieter-Apps ab, damit Aufgaben und Meetings ohne manuelle Synchronisierung auf dem neuesten Stand bleiben.

📌 Probieren Sie diesen Befehl aus: Analysieren Sie meine Aufgaben, Termine, Abhängigkeiten und Meetings. Identifizieren Sie Konflikte, priorisieren Sie die Arbeit neu anhand ihrer Auswirkungen und schlagen Sie bei Bedarf eine Neuplanung vor.

7. Fantastical (Am besten geeignet für erweiterte Funktionen der Kalender, die Erstellung von Ereignissen und die kalenderübergreifende Synchronisierung)

via Fantastical

Fantastical ist eine Premium-Kalender- und Aufgaben-App, die sich auf Geschwindigkeit, Übersichtlichkeit und Design konzentriert. Sie ergänzt die anderen Tools, die Sie bereits verwenden, wie iCloud, Google oder Exchange, und bietet Ihnen eine übersichtlichere Möglichkeit, Ereignisse hinzuzufügen und anzuzeigen.

Die Synchronisierung erfolgt zwischen Mac, iPhone, iPad, Apple Watch und sogar Apple Vision Pro.

Als Alternative zu FlowSavvy eignet sich Fantastical für Menschen, die Kontrolle mit Komfort wünschen und keine Automatisierung der Umplanung. Es ordnet Ihren Tag nicht neu, aber es macht die Planung, die Freigabe von Verfügbarkeiten und die Koordination mit anderen mühelos. Es eignet sich besonders gut für Fachleute, Kreative und Apple-First-Benutzer.

Die besten Features von Fantastical

Freigeben Sie Ihre Verfügbarkeit über Openings , um Meetings ohne langwierige Absprachen zu buchen.

Schlagen Sie mit Proposals mehrere Vorschläge für Meetings vor, die auf der Verfügbarkeit der Teilnehmer basieren.

Wechseln Sie zwischen DayTicker , Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresansichten.

Fügen Sie Dateien und Fotos direkt zu Ereignissen hinzu – mit Cloud-Synchronisierung der Anhänge.

Filtern Sie Störfaktoren mit Kalendersätzen und Fokusfiltern.

Limitierungen von Fantastical

Die kostenlose Version ist stark eingeschränkt und wichtige Features sind nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar.

Die Funktionen zur Aufgabenverwaltung sind grundlegend und bleiben hinter speziellen Tools für Aufgaben oder Produktivität zurück.

Fantastische Preise

Free

Einzelperson: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Familie: 10,49 $/Monat (bis zu fünf Benutzer)

Team: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Fantastische Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fantastical?

Echte Benutzer geben ihre Erfahrungen frei:

Ich finde es toll, dass ich alle meine Kalender gleichzeitig mit einem einzigen Tool verwalten kann. Und ich finde es toll, dass ich neue Ereignisse und Aufgaben durch Eingabe in natürlicher Sprache erstellen kann... Aus irgendeinem Grund erfolgt die Synchronisierung meiner Uhr nur mit Aktualisierungen, die auf meinem Smartphone vorgenommen wurden, und nicht mit denen auf meinem iPad. Das bedeutet, wenn ich Aufgaben auf meinem iPad als fertiggestellt markiere, werden sie auf meiner Uhr erst dann als fertiggestellt angezeigt, wenn ich sie auch auf meinem Smartphone als fertiggestellt markiert habe.

Ich finde es toll, dass ich alle meine Kalender gleichzeitig mit einem einzigen Tool verwalten kann. Und ich finde es toll, dass ich neue Ereignisse und Aufgaben durch Eingabe in natürlicher Sprache erstellen kann... Aus irgendeinem Grund erfolgt die Synchronisierung meiner Uhr nur mit Aktualisierungen, die auf meinem Smartphone vorgenommen wurden, und nicht mit denen auf meinem iPad. Das bedeutet, wenn ich Aufgaben auf meinem iPad als fertiggestellt markiere, werden sie auf meiner Uhr erst dann als fertiggestellt angezeigt, wenn ich sie auch auf meinem Smartphone als fertiggestellt markiert habe.

🧠 Wissenswertes: Lange vor der Einführung von Kalendern oder Apps betonten antike Philosophen wie die Stoiker die Bedeutung der Zeit als Disziplin. Seneca schrieb darüber, wie man die Zeit meistert, um ein zielgerichtetes Leben zu führen, und betonte, dass Zeit, die nicht aktiv genutzt wird, verschwendete Zeit ist.

8. Todoist (am besten geeignet für To-do-Listen, wiederholende Aufgaben und Management der Prioritäten)

via Todoist

Todoist ist eine übersichtliche, zuverlässige Tagesplaner-App, die Einfachheit und Konsistenz gegenüber komplexer Planungslogik in den Vordergrund stellt. Dank ihres aufgabenorientierten Ansatzes können Sie Ideen, Erinnerungen und Aktionspunkte sofort festhalten, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen. Auf diese Weise können Sie Aufgaben nach Priorität, Fälligkeitsdaten, Beschreibungen und Projekten organisieren.

Features wie wiederholende Aufgaben, Prioritäten und natürliche Spracheingabe machen die Planung schnell und reibungslos, während Ansichten wie „Heute” und „Bevorstehend” einen klaren Überblick über die anstehenden Aufgaben bieten.

Leichte Features für die Zusammenarbeit im Team, wie gemeinsame Projekte und Kommentare, machen es für kleine Teams geeignet, ohne den Aufwand einer vollständigen Software für Projektmanagement mit sich zu bringen.

Die besten Features von Todoist

Organisieren Sie Ihre Arbeit mit Projekten, Abschnitten, Beschreibungen und Unteraufgaben.

Priorisieren Sie wichtige Aufgaben mithilfe der Prioritäten P1 bis P4.

Nahtlose Synchronisierung zwischen Web, Desktop, Mobilgeräten, Wearables und Browser-Erweiterungen

Limitierungen von Todoist

Im Vergleich zu anderen Plattformen fehlen integrierte Funktionen für die Zeiterfassung und erweiterte Funktionen für das Projektmanagement.

Benachrichtigungen können inkonsistent sein, und einige Benutzer berichten von fehlenden oder verspäteten Erinnerungen.

Preise für Todoist

Anfänger: Kostenlos

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Todoist-Bewertungen

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Todoist?

Ein Benutzer fasst es so zusammen:

Das beste Produkt, das ich in dieser Kategorie gefunden habe. Es bietet Aufgabenverwaltung, To-do-Listen und Einstellungen für Erinnerungen. Die Benutzeroberfläche ist sehr interaktiv und superleicht zu bedienen. Darüber hinaus gewährleistet es Datensicherheit und Datenschutz. Der Kundensupport ist ebenfalls schnell und sehr hilfreich... Die Software könnte besser mit anderen tools integriert sein. Außerdem ist das Produkt etwas teuer. Ansonsten ist es ein großartiges und nützliches Produkt.

Das beste Produkt, das ich in dieser Kategorie gefunden habe. Es bietet Aufgabenverwaltung, To-Do-Listen und Einstellungen für Erinnerungen. Die Benutzeroberfläche ist sehr interaktiv und superleicht zu bedienen. Darüber hinaus gewährleistet es Datensicherheit und Datenschutz. Der Kundensupport ist ebenfalls schnell und sehr hilfreich... Die Software könnte besser mit anderen tools integriert werden. Außerdem ist das Produkt etwas teuer. Ansonsten ist es ein großartiges und nützliches Produkt.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Projekt-To-Do-Listen für Aufgaben

9. TickTick (Am besten geeignet für Aufgabe- und Gewohnheitsmanagement mit Pomodoro)

via TickTick

TickTick ist eine vielseitige App für die Produktivität, die Aufgabenverwaltung, Planung des Kalenders, Nachverfolgung von Gewohnheiten und Fokus-Tools kombiniert. Damit lassen sich sowohl tägliche To-dos als auch langfristige Routinen einfacher verwalten.

Aufgaben können schnell per Spracheingabe oder Sprache erfasst und dann mit Prioritäten, Tags, Listen und Fälligkeitsdaten organisiert werden, damit alles umsetzbar bleibt.

Die Plattform verbindet Aufgaben mit Zeitbewusstsein. Sie können Ihre Arbeit in mehreren Kalenderansichten, Zeitleisten oder agendaähnlichen Layouts visualisieren. Intelligente und wiederkehrende Erinnerungen sorgen dafür, dass wichtige Aufgaben nicht übersehen werden, selbst wenn sich Zeitpläne verschieben. Die integrierten Pomodoro-Timer, Fokusstatistiken und Nachverfolgung von Gewohnheiten fördern konzentriertes Arbeiten und Beständigkeit.

Die besten Features von TickTick

Wechseln Sie zwischen den Ansichten „Liste“, „Kanban“, „Zeitleiste“ und „Eisenhower-Matrix“.

Erstellen Sie Routinen mit dem Habit Tracker mit detaillierten Statistiken.

Verpassen Sie keine Aufgaben mehr dank konstanter, wiederkehrender, standortbasierter und E-Mail-Erinnerungen.

Personalisieren Sie Ihr Setup mit über 40 Designs und plattformübergreifender Synchronisierung.

Limitierungen von TickTick

Die Migration von anderen Aufgabenmanagern kann mühsam sein und erfordert oft die manuelle Neuerstellung von Listen und verschachtelten Aufgaben.

Es fehlt erweiterte Analysen und Erkenntnisse zur Produktivität für Teams, die detaillierte Berichte zur Leistungserfassung benötigen.

Preise für TickTick

Free

Premium: 35,99 $/Jahr pro Benutzer

TickTick-Bewertungen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TickTick?

Ein Benutzer erklärt es so:

Es enthält benutzerfreundliche Features, die uns in Testfällen unterstützen. Beispielsweise ist die Funktion für Unteraufgaben besonders hilfreich, um komplexe Fälle in kleinere, überschaubarere Schritte zu unterteilen, wodurch sie leichter zu verfolgen und effizienter auszuführen sind. Wir können auch relevante Dokumente und Nachweise für Testergebnisse verfolgen, indem wir Dateien als Anhänge hinzufügen und Links zu jeder Aufgabe buchen... Es ist eine großartige Anwendung für die Verwaltung täglicher Aufgaben, aber ein Nachteil ist, dass sie keine ausgefeilten Datenanalyse-Features bietet, um detaillierte Informationen über die Produktivität des Teams zu liefern.

Es enthält benutzerfreundliche Features, die uns in Testfällen unterstützen. Beispielsweise ist die Funktion für Unteraufgaben besonders hilfreich, um komplexe Fälle in kleinere, besser handhabbare Schritte zu unterteilen, wodurch sie einfacher zu verfolgen und effizienter auszuführen sind. Wir können auch relevante Dokumente und Nachweise von Testergebnissen nachverfolgen, indem wir Anhänge an Dateien anhängen und Links zu jeder Aufgabe buchen... Es ist eine großartige Anwendung für die Verwaltung täglicher Aufgaben, aber ein Nachteil ist, dass sie keine ausgefeilten Datenanalyse-Features bietet, um detaillierte Informationen über die Produktivität des Teams zu liefern.

🧠 Wissenswertes: Anthropologen unterscheiden zwischen monochronen Kulturen (die Zeit streng planen und segmentieren) und polychronen Kulturen (die Zeit als fließender und relationaler betrachten).

📖 Lesen Sie auch: Die beste Zeiterfassungssoftware

10. Google Kalender (am besten geeignet für einfache Planung von Ereignissen und Gmail-Integration)

über Google Kalender

Google Kalender ist eine schnörkellose Software zur Verwaltung von Meetings, die Ihnen dabei hilft, Ihre Zeit zu verwalten, ohne sich den Kopf zu zerbrechen. Sie können damit Ereignisse erstellen, Erinnerungen festlegen, Personen einladen, Speicherorte hinzufügen und wiederkehrende Meetings verwalten, die sofort im Web und auf Mobilgeräten synchronisiert werden.

Da es tief in Gmail und Google Workspace integriert ist, können Ereignisse wie Flüge, Meetings und Reservierungen automatisch angezeigt werden, wodurch manuelle Einträge und versäumte Details reduziert werden.

Dies ist besonders nützlich für Einzelpersonen und Teams, die bereits mit Google Workspace arbeiten und ein zuverlässiges Tool zur Kalenderoptimierung suchen, das sich gut mit E-Mails, Meetings und gemeinsamer Verfügbarkeit kombinieren lässt.

Die besten Features von Google Kalender

Planen Sie Ihre persönlichen Gewohnheiten mithilfe von Zielen , die sich an Ihren Kalender anpassen.

Schützen Sie konzentrierte Arbeit mit Focus Time , das Meetings mit Terminkonflikten automatisch ablehnt.

Nehmen Sie mit nur einem Klick an Video-Meetings teil – dank integrierter Google Meet-Anbindung.

Verwenden Sie Gemini, um Google Kalender-Ereignisse direkt über Gmail und die Gemini-App mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache anzuzeigen, zu erstellen und zu verwalten.

Limitierungen von Google Kalender

Die Konfiguration von Erinnerungen kann inkonsistent sein, sodass Benachrichtigungen manchmal nicht wie erwartet ausgelöst werden.

Die Verwaltung mehrerer Google-Konten kann verwirrend sein und es ist schwierig, den Überblick zu behalten.

Preise für Google Kalender

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Google Kalender Bewertungen

G2: 4,6/5 (über 47.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 3.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Kalender?

Hier ein Auszug aus den Bewertungen der Benutzer:

Die Nutzung ist einfach und kostenlos. Außerdem lässt sich die App mit einer Vielzahl anderer Apps und Plattformen integrieren, was die Terminplanung und -erinnerung erleichtert. Ich hatte noch nie Probleme mit Abstürzen oder Ausfällen, selbst wenn mein System aktualisiert werden musste – ein echtes Arbeitstier! … Google Kalender eignet sich hervorragend für die einfache tägliche Terminplanung, aber es fehlt ihm jede Komponente, die es zu einer echten App für Projektmanagement machen würde. Außerdem ist Ihr gesamter Terminplan verloren, wenn Ihr Konto gehackt wird.

Die Nutzung ist einfach und kostenlos. Außerdem lässt sich die App mit einer Vielzahl anderer Apps und Plattformen integrieren, was die Terminplanung und -erinnerung erleichtert. Ich hatte noch nie Probleme mit Abstürzen oder Ausfällen, selbst wenn mein System aktualisiert werden musste – ein echtes Arbeitstier! … Google Kalender eignet sich hervorragend für die einfache tägliche Terminplanung, aber es fehlt ihm jede Komponente, die es zu einer echten App für Projektmanagement machen würde. Außerdem ist Ihr gesamter Terminplan verloren, wenn Ihr Konto gehackt wird.

🔍 Wussten Sie schon? Untersuchungen zum Verbraucherverhalten zeigen, dass die Planung von Freizeitaktivitäten wie einem Kinobesuch oder einer Kaffeepause dazu führen kann, dass diese sich eher wie Arbeit und weniger wie spontaner Genuss anfühlen, was einen interessanten psychologischen Preis für eine übermäßige Strukturierung der Zeit verdeutlicht.

Planen Sie ClickUp in Ihrem Kalender ein!

Das richtige planning tool kann Ihren Tagesplan grundlegend verändern.

Jedes dieser Tools ist für sich genommen stark, aber viele Menschen wechseln von Flowsavvy, um eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement zu finden. Diese soll Aufgaben, Projekte, Terminplanung und Automatisierung verwalten, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Genau das bietet ClickUp.

ClickUp Brain bietet Ihnen intelligente Aufgabenvorschläge und Terminverschiebungen, während ClickUp Automatisierungen Ihnen bei der Erstellung benutzerdefinierter KI-Workflows hilft. Darüber hinaus visualisiert und passt ClickUp Kalender Ihren Zeitplan an einem Ort an und bietet Ihnen ein vernetztes System, das sich an die tatsächliche Arbeit anpasst.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅