So verwalten Sie mehrere Social-Media-Konten wie ein Profi

Sie checken morgens Ihr Smartphone: drei Benachrichtigungen von Instagram, eine Direktnachricht eines Clients auf LinkedIn und jemand, der Ihre Marke auf X getaggt hat.

Und der heutige Inhalt? Der ist noch nicht einmal geplant.

Die Verwaltung mehrerer Konten für Ihre Marke kann schnell viel Zeit in Anspruch nehmen. Die gute Nachricht? Sie brauchen kein großes Team und kein großes Budget, um den Überblick zu behalten.

In diesem Leitfaden erhalten Sie einen 8-stufigen Workflow, mit dem Sie Inhalte plattformübergreifend planen, erstellen, terminieren und überprüfen können, ohne auf fünf Registerkarten gleichzeitig zu arbeiten.

Warum die Verwaltung mehrerer Social-Media-Konten eine Herausforderung ist

Die Verwaltung mehrerer Konten bedeutet, dass Sie oft gleichzeitig verschiedene Inhaltsstile, Erwartungen des Publikums und Plattformrichtlinien unter einen Hut bringen müssen. Lassen Sie uns verstehen, warum die Verwaltung verschiedener Social-Media-Konten schwierig ist:

Plattformspezifische Anforderungen: Instagram setzt auf Reels, X bevorzugt Hot Takes und LinkedIn lebt von ausgefeilten Storytelling-Inhalten. Das bedeutet, dass Sie ständig den Ton, das Format und die Strategie wechseln müssen, während Sie gleichzeitig die Stimme Ihrer Marke konsistent halten.

Manuelle Aufgaben: Sich bei Konten an- und abmelden, denselben Beitrag erneut hochladen oder auf Direktnachrichten auf fünf Registerkarten antworten? Das kostet Sie viel Zeit. Hier sind wiederholbare Workflows und Sich bei Konten an- und abmelden, denselben Beitrag erneut hochladen oder auf Direktnachrichten auf fünf Registerkarten antworten? Das kostet Sie viel Zeit. Hier sind wiederholbare Workflows und Automatisierung bei der Erstellung von Inhalten hilfreich.

Änderungen an Algorithmen und Richtlinien: Plattformen aktualisieren ihre Regeln mit Uhrwerkpräzision. An einem Tag boomt Ihr Engagement, am nächsten Tag sinkt Ihre Reichweite.

Notwendigkeit einer konsistenten Erstellung von Inhalt: Wenn Sie mehrere Content-Kalender füttern müssen, sind Sie ständig „auf Empfang“. Sie können nicht überall dasselbe posten, und Ihr Publikum merkt, wenn Sie nur Dienst nach Vorschrift machen.

Mit zunehmender Anzahl von Konten steigt auch die Komplexität. Ohne ein spezielles Social-Media-Management-Tool und einen regelmäßigen Audit-Prozess wird es schwierig, Assets, Genehmigungen, Zeitleisten und Interaktionen plattformübergreifend zu koordinieren.

🔍 Wussten Sie schon? Über 91 % der Instagram-Benutzer schauen sich wöchentlich Videos an! Und es kommt noch besser: Kurze Videos – insbesondere solche mit einer Länge von etwa 26 Sekunden – erhalten die meisten Kommentare. Und fast die Hälfte der Benutzer bevorzugt Instagram Stories gegenüber anderen Arten von Inhalten.

So verwalten Sie mehrere Social-Media-Konten: 8 bewährte Tipps

Die Verwaltung mehrerer Social-Media-Konten wird einfacher, wenn Sie sie wie einen Workflow und nicht wie eine tägliche Herausforderung behandeln. Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, eine Strategie festzulegen, Inhalte in einem Kalender zu planen, Genehmigungen zu beschleunigen, Übergaben zu automatisieren und zu messen, was funktioniert, damit Sie mehr davon tun können.

ClickUp bietet Social-Media-Teams einen zentralen hub für die Planung, Entwurfserstellung, Zusammenarbeit und Nachverfolgung der Leistung sowie KI, um Inhalte und Entscheidungen schneller umzusetzen. In Kombination mit der Marketing-Projektmanagement-Software ClickUp können Sie Kampagnen, Kommentare, Dateien und Aufgaben miteinander verknüpfen, ohne zwischen fünf Registerkarten hin- und herwechseln zu müssen.

Lassen Sie uns gleich mit den Tipps beginnen.

1. Beginnen Sie mit einer Strategie

Bevor Sie eine Bildunterschrift verfassen oder einen Designer beauftragen, sollten Sie zunächst Klarheit schaffen. Definieren Sie Ihre Ziele für jede Plattform, legen Sie fest, wen Sie ansprechen möchten, welche Art von Inhalten zu den jeweiligen Zielgruppen passt und wie Sie den Erfolg messen möchten.

Instagram konzentriert sich vielleicht auf die Markenbekanntheit, während LinkedIn Leads oder Partnerschaften fördert. Jede Plattform hat ihre eigene Rolle, und jede Rolle erfordert einen eigenen Plan.

ClickUp Docs hilft Teams dabei, diese Planung an einem Ort zu organisieren. Der Dokumentenverwaltungs-Space ist in Ihre ClickUp-Aufgaben-Workflows integriert.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs für jeden Client oder jede Kampagne Referenzen für Ihre Social-Media-Strategie.

Erstellen Sie zunächst ein Dokument für jeden Client oder jede Marke, die Sie verwalten. Verwenden Sie einen Abschnitt, um Stimme und Tonfall zu definieren, einen weiteren, um Plattformziele festzulegen, und einen dritten, um Beitragstypen wie Reels, Karussells oder Fallstudien zu definieren.

Als Beispiel: Wenn Sie drei Clients auf fünf Plattformen verwalten, verwenden Sie separate Dokumente, um die Details der Content-Marketing-Strategie für jede Marke festzuhalten, und verknüpfen Sie diese dann mit aktiven Kampagnen, damit die Mitglieder des Teams vor der Erstellung von Inhalten darauf zurückgreifen können.

🧠 Wissenswertes: Meta (Facebook) war das erste soziale Netzwerk, das eine Milliarde Konten erreichte – und dabei blieb es nicht. Heute hat es über 3 Milliarden aktive Benutzer pro Monat und ist damit mit einer Population größer als jedes einzelne Land der Erde!

2. Erstellen Sie einen einheitlichen Kalender für den Inhalt

Sobald die Strategie klar ist, wandeln Sie sie in einen Kalender um. Jeder Social-Media-Kanal hat einen anderen Rhythmus. Sie benötigen eine Möglichkeit, Kampagnen über Clients und Kanäle hinweg zu sehen, ohne zwischen verschiedenen Tools umzuschalten.

ClickUp Kalender ist hier die Rettung. Dank der automatischen Aufgabenplanung können Sie Ihren Tag priorisieren, ohne Ihre Zeitleiste im Detail verwalten zu müssen.

Verwenden Sie den ClickUp-Kalender, um Ihre Zeitleisten intelligent zu planen und den Überblick zu behalten.

Angenommen, Sie sind freiberuflicher Social-Media-Manager und betreuen drei Marken: Die Content-Kalender-Software kann die Content-Planung für die Produkteinführung von Marke A am Vormittag einplanen und die Community-Aktivitäten für Marke B am Nachmittag terminieren. Außerdem sendet sie Ihnen eine Erinnerung an den Termin für die Kampagnenbesprechung von Marke C.

Sie können sogar Mitarbeiter einladen, Aufgaben an Content-Ersteller oder Designer zuweisen und verfolgen, was in dieser Woche in Bearbeitung ist oder live geht. Bei wiederkehrenden Planungsgesprächen kann ClickUp AI Notetaker Entscheidungen und Aktionspunkte erfassen, sodass Updates nach dem Meeting nicht verloren gehen.

Sie möchten nicht bei Null anfangen? Dann nutzen Sie die Social-Media-Kalender-Vorlagen von ClickUp.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie plattformübergreifende Inhalte mit der ClickUp-Kalender-Vorlage.

Die ClickUp-Inhaltskalendervorlage bietet Ihnen eine Kalender-Ansicht, in der jeder Beitrag als Aufgabe angezeigt wird. Verwenden Sie sie, um Inhalte für Instagram, LinkedIn, Facebook und TikTok in einem gemeinsamen Workspace zu erstellen. Filtern Sie nach Marke, weisen Sie Fristen zu und verschieben Sie Termine nach Bedarf. Mit der Inhaltskalendervorlage können Sie mithilfe der Drag-and-Drop-Oberfläche sofort den Zeitpunkt oder die Eigentümer für Inhalte anpassen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie plattformspezifische Variationen mit der ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Plan.

Für Kampagnen, die mehrere Formate umfassen, bietet die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Inhalte zusätzliche Kontrolle. Organisieren Sie Beiträge nach Plattform, Format oder Ziel der Kampagne und führen Sie die Nachverfolgung von Bildunterschriften, Bildern und Hashtags gleichzeitig durch, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Sie können auch Autoren taggen, Briefings als Anhänge anhängen und den Status vom Entwurf bis zur Fertigstellung innerhalb der Social-Media-Vorlage verwalten.

⭐ ClickUp -Kundenbewertung:

Ich nutze ClickUp für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement sowie für die Organisation von Workflows, wodurch ich Aufgaben und Zeitmanagement besser im Blick behalten kann. Besonders gut gefällt mir das Feature, mit dem man Boards erstellen kann, um den Flow der Aufgaben eines Projekts zu visualisieren. Das ist äußerst wertvoll, da ich diese Boards nutze, um monatliche Social-Media-Zeitpläne zu erstellen, wodurch ich die Inhalte effektiv visualisieren kann. Darüber hinaus entspricht die allgemeine Benutzerfreundlichkeit von ClickUp genau unseren Anforderungen an eine Software für das Projektmanagement, da sie eine selbst entwickelte App mit vielen Mängeln ersetzt hat. Das Setup war sehr einfach, was ein großes Plus war. Darüber hinaus macht die nahtlose Integration mit Tools wie Google Drive und Outlook ClickUp für meinen Workflow noch effizienter. Insgesamt bietet ClickUp eine intuitive und umfassende Lösung, die unsere Anforderungen an das Projektmanagement perfekt erfüllt.

Ich nutze ClickUp für das Projektmanagement und das Aufgabenmanagement sowie für die Organisation von Workflows, wodurch ich Aufgaben und Zeitmanagement besser im Blick behalten kann. Besonders gut gefällt mir das Feature, mit dem man Boards erstellen kann, um den Flow der Aufgaben eines Projekts zu visualisieren. Das ist äußerst wertvoll, da ich diese Boards nutze, um monatliche Social-Media-Zeitpläne zu erstellen, wodurch ich die Inhalte effektiv visualisieren kann.

Darüber hinaus entspricht die allgemeine Benutzerfreundlichkeit von ClickUp genau unseren Anforderungen an eine Software für Projektmanagement, da sie eine selbst entwickelte App mit vielen Mängeln ersetzt hat. Das Setup war sehr einfach, was ein großes Plus war. Darüber hinaus macht die nahtlose Integration mit Tools wie Google Drive und Outlook ClickUp für meinen Workflow noch effizienter. Insgesamt bietet ClickUp eine intuitive und umfassende Lösung, die unsere Anforderungen an das Projektmanagement perfekt erfüllt.

Betrachten Sie ClickUp als das System zur Erfassung (Planung + Genehmigungen) und Ihren Terminplaner als die Veröffentlichungsmaschine.

Betrachten Sie ClickUp als das System zur Erfassung (Planung + Genehmigungen) und Ihren Terminplaner als die Veröffentlichungsmaschine.

Sobald Ihr Kalender fertig ist, müssen Sie nicht mehr warten, um auf jeder Plattform manuell auf „Posten” zu klicken. Nutzen Sie Tools wie Buffer, Hootsuite oder Later. Mit diesen Tools für das Social-Media-Projektmanagement können Sie Inhalte planen, automatisch auf mehreren Plattformen veröffentlichen und sogar eine Vorschau der Beiträge anzeigen, um die Ästhetik Ihres Rasters oder den Ton Ihrer Marke konsistent zu halten.

Mit der Zapier-Integration von ClickUp können Sie diese Plattformen in Ihren Arbeitsbereich integrieren. Das bedeutet, dass Sie in ClickUp eine Aufgabe erstellen, Ihren Entwurf für einen Beitrag als Anhang hinzufügen und ihn mit einem geplanten Zeitfenster in Ihrem Planungstool verknüpfen können.

Die ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Posting-Zeitplan ist eine effektive Methode, um dies zu erreichen. Sie hilft Ihnen dabei, neue Zielgruppen anzusprechen und eine Aktion für Ihre Marke durchzuführen, während jeder Beitrag die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient.

Kostenlose Vorlage herunterladen Strukturieren Sie vorab geplante Workflows mithilfe der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Beiträge.

Jeder Beitrag ist eine Aufgabe, die klare Phasen durchläuft, darunter „Brief bereit“, „In Bearbeitung“, „Warten auf Freigabe“ und „Bereit zur Planung“, sodass Sie dem Zeitplan immer einen Schritt voraus sind und ein konsistentes Engagement gewährleisten können. Das hilft Ihnen dabei, Übergaben zu standardisieren und Leistungsnotizen/Links pro Beitrag zu verfolgen, sodass die Optimierung später einfacher ist.

4. Inhalte stapelweise erstellen und wiederverwenden

Das Verfassen einzelner Beiträge ist nicht skalierbar. Durch die Bündelung bleiben Sie konzentriert, insbesondere bei der Verwaltung großer Mengen. Sie sparen Stunden, wenn Sie Aufgaben wie das Verfassen von Bildunterschriften, das Suchen von Bildmaterial und die Bearbeitung von Videos in Blöcken gruppieren.

ClickUp Docs unterstützt die Stapelverarbeitung, indem es Ihnen ermöglicht, längere Ideen zu entwerfen und kleinere Teile direkt in Ihren Workflow zu übernehmen.

Bündeln Sie Kampagneninhalte aus einer Quelle mit ClickUp Docs und verknüpften Aufgaben.

Erstellen Sie beispielsweise ein Dokument, um eine neue Kampagne zu skizzieren, und teilen Sie es dann in eine Instagram-Bildunterschrift, einen LinkedIn-Beitrag und ein Reel-Skript auf. Verknüpfen Sie alle Versionen mit einer einzigen Quelle, damit Änderungen oder Aktualisierungen einfach synchronisiert werden können. Dieser Ansatz eignet sich besonders gut für die Verwaltung wiederkehrender Serien, wie wöchentliche Tipps oder Kundenvorstellungen.

ClickUp Brain beschleunigt diesen Prozess zusätzlich.

Passen Sie Inhalte schneller an und geben Sie ihnen ein Format mit ClickUp Brain

Dieser integrierte KI-Assistent hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte umzuformulieren, zusammenzufassen oder den Tonfall Ihrer Texte sofort an die Markenstimme anzupassen. Wenn Sie einen neuen Blogbeitrag oder ein neues Video-Skript entworfen haben, können Sie ClickUp Brain verwenden, um es zu einer Bildunterschrift zu kürzen oder für eine andere Plattform neu zu formatieren – alles innerhalb Ihrer Aufgabe.

Wenn Sie drei Clients mit sich überschneidenden Themen betreuen, lokalisiert es die Sprache oder überarbeitet ein Kampagnenkonzept in mehrere Markentöne, ohne von vorne anzufangen.

🧠 Wissenswertes: Während die USA bei der Anzahl der globalen Social-Media-Plattformen dominieren, liegt China mit WeChat, QQ und Douyin (das Sie wahrscheinlich als TikTok kennen) gleichauf. Ja, TikTok ist nur die internationale Version von Douyin!

Workflow-Tipp: Die meisten Menschen glauben, dass sie sich an einen guten Aufhänger erinnern werden, wenn er ihnen später am Tag einfällt. Das werden sie nicht. ClickUp BrainGPT behebt dieses Problem mit dem Feature „Talk to Text”, mit dem Sie Variationen, Hashtags oder Ideen zum Inhalt sofort nach ihrer Entstehung als Entwurf speichern können. ClickUp BrainGPT Sprache in Text umwandeln Es erkennt automatisch den Tonfall und die Struktur, sodass Sie Ihre Gedanken festhalten können, ohne Ihre aktuelle Tätigkeit unterbrechen zu müssen. Für Ersteller, die mehrere Marken unter einen Hut bringen müssen, ist dies die einfachste Möglichkeit, Ideen festzuhalten und Sprachnotizen in Texte für die Bearbeitung umzuwandeln.

5. Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen

Die Verwaltung mehrerer Konten erfordert oft den Einsatz mehrerer Personen, darunter Autoren, Designer, Markenmanager und manchmal auch Clients. Ohne ein gemeinsames System gehen Rückmeldungen in E-Mails verloren, Rollen verschwimmen und Termine werden verpasst.

Mit ClickUp Aufgaben weiß jeder, welche Rolle er in jeder Phase spielt, dank mehrerer Mitarbeiter, benutzerdefinierter Fälligkeitsdaten und Checklisten für Teilschritte innerhalb einer Karte.

Um die Verantwortlichkeit zu erhöhen, können Sie jedoch ClickUp Assigned Comments verwenden.

Weisen Sie mit ClickUp Assigned Comments klare Rollen zu, um Engpässe während der Produktion zu vermeiden.

Damit können Sie Feedback direkt in Ihren Aufgaben und Dokumenten zentralisieren. Markieren Sie Teammitglieder, fordern Sie Updates an und schließen Sie Threads ab, sobald Sie die Aufgaben erledigt haben. Jeder sieht den gesamten Verlauf im Kontext.

Wenn der Brand Manager beispielsweise den CTA in einem Karussell-Beitrag optimieren möchte, kann er einen Kommentar direkt in der Aufgabe hinterlassen, in der sich der Entwurf für die Bildunterschrift befindet. Der Autor sieht das Problem, nimmt die Änderung vor und markiert sie als gelöst.

Verfolgen Sie Inhaltsphasen genau mit den benutzerdefinierten Statusen für ClickUp-Aufgaben für Social-Media-Workflows.

Mit den benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp können Teams Inhalte in jeder Phase der Produktion verfolgen. Anstelle der allgemeinen Status „Zu erledigen“ oder „Erledigt“ können Sie Status erstellen, die Ihren redaktionellen Workflow widerspiegeln, z. B. „Entwurf In Bearbeitung“, „In Überprüfung“, „Genehmigt“ und „Geplant“.

6. Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben

Repetitive Verwaltungsaufgaben verlangsamen die Arbeit von Content-Teams. Wenn Sie Zeit damit verbringen, Status zu markieren, Übergaben zuzuweisen oder Briefings zu kopieren, könnten Sie diese Zeit stattdessen für die Content-Strategie oder die Interaktion mit der Community nutzen.

Hier kommen die Automatisierungen von ClickUp zum Einsatz.

Planen Sie Beiträge und reduzieren Sie den manuellen Aufwand mit ClickUp Automatisierungen

Sie können einfache Regeln festlegen, wie z. B.: „Wenn ein Beitrag genehmigt wurde, markieren Sie den Planer, kennzeichnen Sie ihn als „Bereit“ und benachrichtigen Sie das Team im Chat. “ Und schon sind Sie erledigt. Sie können sogar Kampagnen oder Inhaltstypen automatisch markieren, um die Analysen übersichtlich und konsistent zu halten. Dies hilft Agenturen, Freiberuflern und kleinen Teams, schneller zu arbeiten, ohne einzelne Schritte im Detail kontrollieren zu müssen.

Mit Automatisierungen können Sie wiederkehrende Beiträge und Aufgaben wie Branchentrends- Sitzungen planen, plattformspezifische Übergaben als Auslöser nutzen und Benachrichtigungen erhalten, wenn genehmigte Inhalte automatisch veröffentlicht werden.

🔍 Wussten Sie schon? Das GaryVee-Content-Modell ist eine der effektivsten Social-Media-Marketingstrategien. Es beginnt mit der Erstellung eines großen Hauptinhalts, der dann in kleine Mikroinhalte unterteilt wird, die auf verschiedenen Plattformen freigegeben werden können.

💫 Workflow-Upgrade Super Agents verschaffen Social-Media-Managern Luft zum Atmen, wenn Alles auf einmal kommt. Sie können Ihren Workflow beobachten und eingreifen, wenn etwas getan werden muss: einen Prüfer, der den Entwurf noch nicht genehmigt hat, daran erinnern, fehlende Assets vor der Planung zusammentragen oder überprüfen, ob die Bildunterschriften den Plattformrichtlinien entsprechen. Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp. Sie erstellen sogar wöchentliche Zusammenfassungen darüber, was geliefert wurde, was verschoben wurde und was Aufmerksamkeit erfordert – ohne dass Sie sich durch fünf tools wühlen müssen. Wenn Sie mehrere Konten verwalten, sorgen diese stillen Helfer hinter den Kulissen dafür, dass die Maschine läuft, sodass Sie sich auf die kreativen Entscheidungen konzentrieren können, die eine Kampagne tatsächlich vorantreiben.

7. Analysen überwachen

Sobald Inhalte live sind, verlagert sich Ihr Fokus auf die Performance. Ansichten, Klicks, Kommentare und Shares erzählen nur einen Teil der Geschichte. Sie müssen auch verfolgen, wie sich Kampagnen plattformübergreifend entwickeln, wie sich Ziele im Laufe der Zeit entwickeln und was es sich lohnt zu wiederholen – mit Analysetools für Instagram, Meta, X und andere Plattformen.

Möchten Sie all diese Daten zusammenführen? Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards, um das Engagement Ihrer Zielgruppe zu überwachen.

Mit diesen Dashboards können Sie Leistungstrends sowie Produktionsmetriken verfolgen, z. B. was bereits ausgeliefert wurde, was noch auf die Freigabe wartet und was aktualisiert werden muss. Sie können auch wöchentliche Exporte oder Berichte als Anhänge hinzufügen, um Ergebnisse und Entscheidungen an einem Ort zu sammeln. Verwenden Sie Karten, um Daten wie Engagement-Trends, Kampagnen-KPIs und die Workload des Teams zu visualisieren.

Wenn Sie beispielsweise fünf Marken verwalten, richten Sie ein Dashboard ein, das die wöchentliche Leistung jeder Marke anzeigt. Verwenden Sie Liniendiagramme für das Follower-Wachstum, Balkendiagramme für das Engagement nach Plattform und Aufgabenabschlussraten für interne Content-Ziele. Und wenn Sie Social-Media-Listening-Tools verwenden? Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre nächsten Schritte zu planen.

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung, die ihrem Ziel gerecht wird und mit der wir nahezu jeden Aspekt unserer Geschäftsaktivitäten verwalten können. Dazu gehören beispielsweise Webdesign-Projekte, Suchmaschinenoptimierung für Clients, Social-Media-Management und die Geschäftsführung für zwei weitere verbundene Unternehmen.

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung, die ihrem Ziel gerecht wird und mit der wir nahezu jeden Aspekt unserer Geschäftsaktivitäten verwalten können. Dazu gehören beispielsweise Webdesign-Projekte, Suchmaschinenoptimierung für Clients, Social-Media-Management und die Geschäftsführung für zwei weitere verbundene Unternehmen.

8. Regelmäßig überprüfen und anpassen

Content-Strategien brauchen Raum, um sich weiterzuentwickeln. Plattformalgorithmen ändern sich, das Verhalten der Zielgruppe verändert sich und Ziele der Kampagnen verschieben sich. Die regelmäßige Überprüfung von Social-Media-Metriken wie Social Listening und Performance hilft Ihnen dabei, erfolgreiche Maßnahmen zu optimieren und erfolglose zu eliminieren.

Erstellen Sie ein ClickUp-Dokument, das als Vorlage für Ihre Medienplanung dient. Skizzieren Sie wichtige Fragen wie: Was hat gut funktioniert? Was nicht? Was werden wir nächsten Monat testen? Markieren Sie Ihr Team, fügen Sie Screenshots hinzu und ergänzen Sie plattformspezifische Erkenntnisse direkt in das Dokument, damit alles an einem Ort bleibt.

🔍 Wussten Sie schon? Videos auf X (ehemals Twitter) können die Interaktion mit Ihren Tweets um bis zu 10 Mal steigern! Und wenn Ihr Video positive menschliche Interaktionen zeigt, kann die Antwortrate um 40 % steigen.

Wenn sich die Konten vermehren, vereinfacht ClickUp

Auch wenn sich die Anzahl der Konten vervielfacht, bleibt das Ziel dasselbe: eine Strategie, ein Kalender, ein Genehmigungsprozess und ein Ort für die Nachverfolgung, was veröffentlicht wurde und was funktioniert hat.

ClickUp hält diese Elemente miteinander verbunden, sodass Sie weniger Zeit mit der Koordination und mehr Zeit mit der Erstellung verbringen können. Planen Sie Inhalte in der Kalender- oder Listenansicht, weisen Sie klare Eigentümer zu, optimieren Sie Überprüfungen mit Dokumenten und zugewiesenen Kommentaren und führen Sie Automatisierungen durch, sodass Beiträge ohne manuelles Eingreifen vom Entwurf zum geplanten Beitrag werden.

Sind Sie bereit, die Verwaltung mehrerer Konten wieder zu vereinfachen? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an. ✅

Häufig gestellte Fragen

Das hängt von der Häufigkeit der Beiträge + der Komplexität der Freigabe ab. – Alleine + keine Freigaben: 3–6 Konten sind realistisch, wenn Sie Inhalte wöchentlich bündeln– Client-Freigaben + mehrere Plattformen: 1–3 Marken sind realistischer– Mit Vorlagen + Automatisierung + Bündelung: Sie können skalieren, aber nur, wenn der Workflow konsistent ist. Ein guter Maßstab: Wenn Sie Ihren Tag damit verbringen, sich zu fragen „Wo ist das Asset / wer hat es genehmigt / was wird heute gepostet?“, haben Sie Ihre Kapazität erreicht – nicht weil Sie mehr Aufwand benötigen, sondern weil Sie ein strafferes System benötigen.

Setzen Sie auf Konsistenz statt Intensität. Beginnen Sie mit einer Kadenz, die Sie 6–8 Wochen lang aufrechterhalten können, und steigern Sie dann die Frequenz. – Instagram: konsistente Feed-Beiträge + Reels, wenn Sie diese aufrechterhalten können– LinkedIn: regelmäßige Beiträge, die zu Ihrem Verkaufszyklus und der Aufmerksamkeit Ihres Publikums passen– X: eine höhere Frequenz funktioniert, aber nur, wenn dadurch die Qualität nicht beeinträchtigt wird– TikTok: Konsistenz ist am wichtigsten – Batching hilft dabei sehr. Wenn Sie wenig Zeit haben, posten Sie weniger, aber dafür bessere Beiträge und verwenden Sie Säulen wieder (ein Thema → mehrere Beiträge).

Nicht Wort für Wort. Ihr Publikum erwartet, dass sich die Plattform „natürlich anfühlt“. Verwenden Sie diesen Ansatz: – Behalten Sie die gleiche Idee bei – Ändern Sie das Format + den Aufhänger – Passen Sie den CTA an – Passen Sie den Ton an die Plattform an Beispiel: – LinkedIn = Geschichte + Fazit – X = Meinung + Pointe – Instagram = visuell + kurze Bildunterschrift Gleiche Botschaft, unterschiedliche Verpackung.