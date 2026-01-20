Welcher KI-Stack eignet sich für Design- und Kreativteams?

KI-Tools vermehren sich schneller als Design-Reviews am Montagmorgen. 🚀

Jedes einzelne verspricht, Ihre Designzeit zu halbieren, sofort hochwertige Assets zu erstellen oder irgendwie Ihre Kreativität um das Zehnfache zu steigern. Die eigentliche Frage ist: Brauchen Sie wirklich jedes einzelne dieser tools?

Nein.

Was Sie wirklich brauchen, ist eine Handvoll KI-Anwendungen, die gut zusammenarbeiten und Ihren kreativen Prozess von Anfang bis Ende unterstützen. Mit anderen Worten: ein KI-Stack.

Schauen wir uns dieses Setup einmal genauer an und finden heraus, wie Sie den perfekten Stack für Ihr Team zusammenstellen oder auswählen können!

Kernkomponenten eines KI-Stacks für Kreativteams

Die genauen Tools in einem KI-Tech-Stack variieren je nach den Zielen und Prioritäten Ihres Teams.

Ein großartiger KI-Stack für jede kreative Arbeit besteht jedoch immer aus fünf Schlüsselkomponenten:

Es handelt sich um KI-Software, mit der Sie in nur wenigen Minuten schnell Ideen sammeln, kreative Inhalte erstellen und bearbeiten können. Die Ergebnisse müssen zwar in der Regel noch etwas verfeinert werden (sie sind nicht immer sofort perfekt), aber sie beschleunigen Ihre Content-Produktion.

Hier sind einige gängige KI-Tools zur Erstellung von Inhalten, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Text- und Schreibassistenten: Verwenden Sie diese, um Werbetexte, Social-Media-Bildunterschriften, Blogbeiträge, E-Mail-Entwürfe, Zusammenfassungen, Meta-Beschreibungen, Verwenden Sie diese, um Werbetexte, Social-Media-Bildunterschriften, Blogbeiträge, E-Mail-Entwürfe, Zusammenfassungen, Meta-Beschreibungen, Produktbeschreibungen , SOPs usw. zu erstellen.

Bild- und Designgeneratoren: Erstellen Sie Grafiken für soziale Medien, Produktmodelle, Plakate für Ereignisse, Illustrationen, Storyboards und vieles mehr mit Erstellen Sie Grafiken für soziale Medien, Produktmodelle, Plakate für Ereignisse, Illustrationen, Storyboards und vieles mehr mit KI-Kunstgeneratoren

Tools zur Videoerstellung: Perfekt für die Erstellung kurzer Werbevideos, Produktdemos, Erklärvideos oder kurzer Reels. Sie können auch Skripte in animierte Videos oder Clips im Präsentationsstil umwandeln.

Tools für Content-Recherche und -Optimierung: Brainstormen Sie Themenideen, erkennen Sie Content-Lücken, optimieren Sie Ihre Blogs mit den richtigen Keywords, erstellen Sie SEO-Briefings und analysieren Sie die erfolgreichsten Inhalte Ihrer Mitbewerber.

Audio- und Sprachtools: Wandeln Sie Skripte in natürlich klingende Sprache um, transkribieren Sie Interviews, erstellen Sie Audio-Schnipsel für soziale Medien und generieren Sie Erzählungen oder Voiceovers für Videos und Anzeigen.

Webdesign-Ersteller: Ideal für schnelles Prototyping, damit Sie schneller iterieren können. Verwenden Sie sie, um Layouts für Homepages und Landingpages zu erstellen, UI-Mockups zu erstellen und Seiten automatisch mit Ihren Markenelementen zu gestalten.

📝 Kurze Notiz: KI-Tools zur Erstellung von Inhalten kombinieren traditionelle KI (wie maschinelles Lernen und prädiktive Analysen) mit neueren generativen KI-Modellen. Grammarly verwendet beispielsweise traditionelle KI für Aufgaben der Bearbeitung wie Grammatik- und Tonfallprüfungen, aber die neueren Features nutzen generative KI, um völlig neue Inhalte von Grund auf zu erstellen.

KI-Asset-Bibliothek

Es wird nicht so viel darüber gesprochen, aber es ist einer der wichtigsten Bestandteile Ihres KI-Technologie-Stacks.

Eine KI-Asset-Bibliothek taggt, gruppiert und kategorisiert Ihre Assets automatisch, sobald Sie sie hochladen. So lassen sich alle Ihre kreativen Dateien mühelos speichern und organisieren.

Auch die Suche nach Dateien wird viel einfacher! Anstatt sich genaue Dateinamen zu merken oder die Speicherorte der Ordner zu durchsuchen, geben Sie einfach eine natürliche Sprachabfrage ein, z. B.: „Zeige mir alle Bilder der Weihnachtskampagne mit rotem Hintergrund. ” Und voilà!

Ein weiterer großer Vorteil? Diese tools können doppelte Assets löschen, sodass Sie keine Stunden damit verschwenden müssen, Ihren Speicher manuell aufzuräumen.

✅ Faktencheck: 83 % der Mitarbeiter erstellen Dateien, die bereits existieren, erneut! Warum? Weil sie die Originale in ihrem aktuellen System einfach nicht finden können. Diese ständige Duplizierung beeinträchtigt die Produktivität erheblich. Genau deshalb ist eine KI-Asset-Bibliothek so wichtig – sie löst das Problem der Auffindbarkeit sofort.

Künstliche Intelligenz vereinfacht die Kommunikation des Teams vor allem auf zwei Arten:

Es bringt alles zusammen: Kein Hin- und Herspringen mehr zwischen Chat-, E-Mail- und Meeting-Tools. KI integriert all das, sodass Sie von einem zentralen Ort aus auf alle Unterhaltungen und Kommunikationskanäle zugreifen können.

Es erleichtert die Kommunikation: KI kann lange Chat-Threads zusammenfassen, Nachrichten übersetzen, Meetings transkribieren und wichtige Details aus Audioaufzeichnungen extrahieren. Das bedeutet, dass Sie nicht nur einfach, sondern auch viel intelligenter, schneller und effizienter mit Ihrem Team chatten und zusammenarbeiten können.

📮 ClickUp Insight: Fast 20 % unserer Umfrageteilnehmer versenden täglich über 50 Instant Messages. Dieses hohe Volumen könnte darauf hindeuten, dass das Team ständig mit schnellen Nachrichtenaustauschen beschäftigt ist – was zwar gut für die Geschwindigkeit ist, aber auch zu einer Überlastung der Kommunikation führen kann. Mit den integrierten Collaboration-Tools von ClickUp, wie ClickUp Chat und ClickUp Assigned Comments, sind Ihre Unterhaltungen immer mit den richtigen Aufgaben verknüpft, was die Sichtbarkeit erhöht und unnötige Nachfassaktionen reduziert.

Ihr Designteam benötigt ebenso wie Ihre Engineering- oder Produktteams ein intelligentes System für das Projektmanagement. Insbesondere wenn Sie als Agentur verschiedene Clients betreuen, kann KI Ihnen dabei helfen, das Chaos zu bewältigen.

Mit einem KI-gestützten Projektmanagement-Tool können Sie automatisch:

Analysieren Sie die Kapazitäten Ihres Teams und weisen Sie den verfügbaren Mitgliedern Arbeit zu.

Prognostizieren Sie Zeitleisten für Projekte und schätzen Sie Kosten

Aktualisieren Sie den Status von Aufgaben, versenden Sie Erinnerungen und überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit.

So erstellen oder wählen Sie Ihren KI-Stack für Kreativteams

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie einen KI-Stack von Grund auf neu aufbauen oder einfach eines auswählen sollten?

Hier ist eine einfache Faustregel, die Ihnen bei der Entscheidung hilft:

Entscheiden Sie sich für BUILD, wenn Sie ein großes Unternehmen oder eine große Agentur sind, die benutzerdefinierte Anforderungen hat, hochsensible Assets verwalten muss oder über proprietäre Software verfügt, die nicht mit gängigen KI-Tools integriert werden kann.

Sie sollten sich für eine bereits vorhandene Lösung entscheiden, wenn Sie ein kleines oder mittelständisches Geschäft führen, nur über ein begrenztes Budget oder begrenzte Ressourcen für den Aufbau eines KI-Stacks verfügen und KI sofort einsetzen möchten.

Sobald Sie diese Entscheidung getroffen haben, ist es Zeit, loszulegen.

Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihren KI-Stack aufbauen oder auswählen können:

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Anforderungen

Machen Sie sich ein Bild davon, welche Arten von Assets Ihr Team am häufigsten produziert.

Leiten Sie ein rein auf Inhalte fokussiertes Team, das Blogbeiträge und Texte mit gelegentlichen visuellen Elementen liefert? In diesem Fall reicht ein leichtgewichtiger Design-Stack aus. Einer, der eine einfache KI-Bildgenerierung bietet.

Oder ist Ihr Team eher designorientiert und erstellt Markenidentitäten, Kampagnenvisualisierungen, UI-Mockups und Produktillustrationen? Dann benötigen Sie Produktdesign-Tools in Ihrem Tech-Stack, um schnelle Iterationen und Multi-Export-Workflows zu unterstützen.

Vergleichen Sie jedes KI-Tool anhand der einen Sache, die es grundsätzlich zu erledigen hat.

📌 Beispiel: Wenn Sie fünf Text-zu-Bild-Generatoren auf Ihrer Liste haben, schauen Sie sich an, wie schnell und genau jeder einzelne davon tatsächlich Bilder generiert.

Denken Sie daran: Ein kompliziertes tool, das niemand nutzt, ist reine Geldverschwendung. Wählen Sie ein benutzerfreundliches tool, das Ihre Designer, Autoren, Editors usw. innerhalb von Minuten und nicht erst nach Wochen nutzen können.

Berücksichtigen Sie als Nächstes die Skalierbarkeit, um zukünftige Workloads, Team-Kapazitäten und zusätzliche Kosten zu berücksichtigen.

Datenschutz ist hier ebenso wichtig. Prüfen Sie, ob das Tool Verschlüsselung, Compliance-Zertifizierungen und detaillierte Benutzerberechtigungen bietet. Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten für das Training von KI-Modellen leicht freigeben können.

Aber wissen Sie, was wirklich entscheidend ist? Integrationen.

Jedes Tool, das Sie Ihrem KI-Stack hinzufügen, sollte mit den anderen Tools und Ihrem bestehenden System kompatibel sein, um einen reibungslosen Datenflow zu gewährleisten.

📮ClickUp Insight: 70 % der Befragten geben an, dass sie Registerkarten geöffnet lassen, weil sie einen Plan haben, „später darauf zurückzukommen“. Das haben wir schon einmal gehört. 🤭 Ironischerweise geben 30 % an, dass sie sich erleichtert fühlen würden, wenn sie beispielsweise bei einem Absturz des Browsers alle zuvor geöffneten Registerkarten verlieren würden. Das ist der Zeigarnik-Effekt in Aktion. Unser Gehirn klammert sich an unvollendete Aufgaben und verwandelt jede Registerkarte in einen Cliffhanger. Man fühlt sich beschäftigt, auch wenn eigentlich nichts vorangeht. Als konvergierter KI-Workspace hält ClickUp Ihre Prioritäten im Blickpunkt. Bitten Sie ClickUp Brain, Ihre täglichen oder wöchentlichen Prioritäten anzuzeigen, oder führen Sie Echtzeit-Websuchen durch, um relevante Informationen genau dann zu finden, wenn Sie sie benötigen. Jetzt können Sie Registerkarten schließen, ohne Schleifen zu schließen. 🕊️

Schritt 3: KI-Workflows durch einheitliche Orchestrierung verbinden

Mehrere Tools in Ihrem Design-KI-Tech-Stack führen zu einer Tool-Flut, die Produktivität, Budget und Fokus beeinträchtigt. Dies führt zu einer Arbeitsflut, bei der Ihre Dateien, Aktualisierungen und Entscheidungen über Apps, Chat-Threads und Posteingänge verstreut sind.

Vermutlich wissen Sie, welche Auswirkungen dieses Problem hat? Ein erschütternder Verlust von 2,5 Billionen Dollar an globaler Produktivität pro Jahr.

Um dies zu vermeiden, benötigen Sie, sobald Ihr KI-Stack in Betrieb ist, eine einzige Orchestrierungsebene, um Ihren Aufwand über Tools und Abteilungen hinweg zu verbinden.

ClickUp wird zu dieser Koordinationsschicht.

Der weltweit erste Converged KI Workspace stellt die Verbindung zwischen Apps und Workflows zu einer einheitlichen Plattform her.

Was bedeutet das überhaupt für Sie? 👇

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Schritt 4: Setzen Sie den Stack ein und schulen Sie Ihr Team

Sobald Ihr KI-Stack bereit ist, führen Sie ihn schrittweise ein, um die Einführung und Leistungstests zu vereinfachen.

Beginnen Sie mit Aufgaben, die einen unmittelbaren Wert bieten. Das kann die Synthese von Benutzersuchen oder die Automatisierung von Teilen des Design-Handoff-Prozesses sein. Verfeinern Sie anschließend die Workflows.

Oder wenn Ihr Team klein ist, setzen Sie den KI-Stack nur für ein einziges Projekt ein.

Nutzen Sie diese Erfolge, um die Zustimmung der Stakeholder zu gewinnen, bevor Sie die Einführung von KI ausweiten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Clips, um schnell Bildschirmaufnahmen zu machen und Produkt-Walkthroughs für die Schulung von Teammitgliedern zu erstellen. Sie können diese Clips direkt in ClickUp-Aufgaben oder -Dokumente einbetten oder sie einfach über Links freigeben. Freigeben Sie Kontext und Feedback schnell über kurze Video-Clips mit ClickUp Clips.

Schritt 5: Leistung überwachen und iterieren

Der Moment der Wahrheit! Sie müssen sich folgende Fragen stellen:

Wie gut funktioniert Ihr KI-Stack?

Hat es Ihrem Team wirklich dabei geholfen, Kreativkonzepte schneller zu erstellen und zu liefern?

Stellen Sie eine Steigerung der Qualität und Quantität Ihrer Designarbeit fest?

Hat das KI-System die Anzahl der Überarbeitungen reduziert oder, schlimmer noch, erhöht?

Verfolgen Sie diesen Fortschritt vom ersten Tag an – nicht nur während Ihrer ersten Pilotphase, sondern kontinuierlich. Auf diese Weise können Sie proaktiv erkennen, wann bestimmte Tools nicht mehr effektiv funktionieren oder wann neue Anforderungen auftauchen, die fortschrittlichere Lösungen erfordern.

⭐ Bonus: Hier sind die wichtigsten Metriken, die Sie zur Nachverfolgung im Auge behalten sollten: Zufriedenheit der Stakeholder, Kundenerkenntnisse oder Feedback-Bewertungen

Durchlaufzeit pro Projekt (vor vs. nach KI)

Anzahl der erforderlichen Überarbeitungszyklen

Zeitersparnis bei wiederholenden Aufgaben

Umfang der pro Woche/Monat produzierten Kreativleistungen

Prozentualer Anteil der pünktlichen Lieferungen

Beispiel für einen KI-Stack für Design- und Kreativteams im Jahr 2026

Wir haben eine grundlegende KI-Technologieausstattung für Ihre Design- und Kreativteams zusammengestellt. Sie können je nach Bedarf jederzeit Tools hinzufügen oder austauschen:

1. Ideenfindung und Erstellung von Inhalt

Diese Ebene fördert kreatives Denken in der Frühphase und beschleunigt die Erstellung von Inhalten für Ihre Designteams. Sie hilft Designern, schneller von einer leeren Leinwand zu brauchbaren Konzepten zu gelangen, sei es in Bezug auf die visuelle Ausrichtung, Kampagnenideen oder Entwürfe für Texte.

ChatGPT

Beginnen Sie mit ChatGPT, um Designkonzepte, Kampagnenideen, Marketing-Roadmaps, kreative Richtungen usw. zu brainstormen.

Wichtigste Features:

Ideenfindung für Kampagnen, Layouts und Design-Themen

Entwürfe für Landing-Seiten, Microcopy und Kreativ-Briefings kopieren

Unterhaltungsaufforderungen zum schnellen Iterieren von Konzepten

Preise: Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $ pro Monat und Benutzer.

Midjourney

Verwenden Sie Midjourney als Ihr bevorzugtes KI-Design-Tool für die schnelle Erstellung von Bildern oder Grafiken. Für jede Eingabe erstellt es sofort vier Bildvarianten, was für schnelle Iterationen in den frühen Phasen fantastisch ist.

Wichtigste Features:

Text-zu-Bild-Generierung für schnelle visuelle Erkundung

Experimente mit Stil und Ästhetik mithilfe von Eingabeaufforderungen und Referenzen

Hochwertige Konzeptvisualisierungen für Pitches, Moodboards und Inspiration

Preis: Ab 10 $ pro Monat und Benutzer

Jasper

Wechseln Sie zu Jasper, um schriftliche Inhalte wie Werbetexte, Social-Media-Bildunterschriften, YouTube-Skripte, Produktbeschreibungen, Lebensläufe, LinkedIn-Beiträge und vieles mehr zu erstellen.

Wichtigste Features:

Konfiguration von Markenstimme und -ton für konsistente Botschaften

Vorlagen für Überschriften, Produktbeschreibungen und Kampagneninhalte

Kollaborations-Features zum Überprüfen und Verfeinern kreativer Texte

Preise: Ab 69 $ pro Monat und Benutzer

2. Design und Bearbeitung

Diese Ebene hilft Ihnen dabei, schneller vom Konzept zur Umsetzung zu gelangen. Sie übernimmt die Automatisierung wiederholender Designaufgaben und ermöglicht so eine schnelle Iteration über Formate und Kanäle hinweg.

Figma KI

Verwenden Sie Figma KI, um Layouts zu erstellen, Komponenten zu verfeinern und die Iteration zu beschleunigen, ohne die zentrale Designumgebung zu verlassen.

Wichtigste Features:

KI-generierte Layouts, Komponenten und Designvorschläge

Intelligentes Umschreiben von Texten und Population von Inhalten in Frames

Schnellere Iteration durch automatische Größenanpassung und Designverbesserungen

Preise: Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 20 $ pro Monat und Benutzer.

Adobe Firefly

Wenn Sie Adobe-Benutzer sind, können Sie mit Adobe Firefly Bilder, Videos, Storyboards, Markenelemente, Marketingvorlagen und vieles mehr innerhalb des Adobe-Ökosystems erstellen und bearbeiten.

Wichtigste Features:

Text-zu-Bild- und Text-zu-Vektor-Generierung für kreative Assets

Generative Füllung und Erweiterung für schnelle Bearbeitungen und Variationen

Kommerziell sichere Ergebnisse, integriert in Adobe-tools

Preis: Ab 9,99 $ pro Monat und Benutzer

Canva Magic Studio

Canva's Magic Studio eignet sich für die schnelle Erstellung von Grafiken, Massenbearbeitung und Inhalte mit kurzer Bearbeitungszeit.

Wichtigste Features:

Magic Design für sofortige Layouts basierend auf Eingabeaufforderungen oder Inhalten

Magic Edit und Hintergrundentfernung für schnelle visuelle Änderungen

Markenkits zur einheitlichen Anwendung von Schriftarten, Farben und Stilen

Preise: Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12,99 $ pro Monat und Benutzer.

3. Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Projekten

Das Management kreativer Workflows kann überwältigend sein, wenn Sie kein Profi im Projektmanagement sind. Sie haben sich verschiebende Termine, Clients, die ihre Anforderungen aktualisieren, und Mitglieder des Teams, die in endlosen Feedback-Schleifen stecken.

Um all das zu verwalten, nutzen Sie ClickUp, die Alles-App für die Arbeit.

Die Design-Software für das Projektmanagement von ClickUp wurde genau für diesen Zweck entwickelt.

Er enthält bereits alle wichtigen Komponenten eines leistungsstarken KI-Tech-Stacks für das Design und stellt so die Verbindung zwischen allen Phasen Ihres Designprozesses her, wodurch die KI-Ausbreitung reduziert wird.

Beginnen Sie mit der Vorlage für kreative Anfragen von ClickUp, um jede einzelne kreative Anfrage einfach zu erfassen, zu überwachen und zu verwalten.

Kostenlose Vorlage herunterladen Automatisieren und führen Sie die Nachverfolgung Ihres gesamten kreativen Prozesses mit der ClickUp-Vorlage für Kreativaufträge durch.

Teilen Sie Projekte mit ClickUp Aufgaben in einfache, umsetzbare Elemente auf. Fügen Sie jedem einzelnen Element Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten, Mitarbeiter und benutzerdefinierte Status hinzu, damit jeder genau weiß, welche Aufgaben er hat und wann diese fällig sind.

Nutzen Sie dann ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten, um Ideen zu sammeln und zu verfeinern, strukturierte Design-Briefings zu erstellen und Marketinginhalte für unterwegs zu produzieren.

Sie können damit auch visuelle Design-Mockups, Moodboards und Konzeptskizzen mit natürlichen Sprachbefehlen erstellen. Es ist keine ausgefallene Prompt-Engineering erforderlich.

Erstellen Sie KI-Kunst in Ihrem Workspace mit ClickUp Brain

Darüber hinaus beseitigt ClickUp Brain die Kontextüberlastung, die die meisten Designzyklen verlangsamt.

Da der KI-Assistent Ihren Workspace versteht, kann er die Absicht hinter einem Briefing erklären, Feedback-Trends zusammenfassen oder hervorheben, was sich zwischen Version V2 und V8 eines Assets geändert hat.

📌 Probieren Sie diesen Vorschlag aus: Fassen Sie alle Rückmeldungen zu den Versionen V3 bis V5 des Homepage-Banners zusammen, listen Sie auf, was noch aussteht, und teilen Sie mir mit, ob etwas mit unseren Markenrichtlinien in Konflikt steht.

ClickUp Chats könnte Ihre neue Lieblingsplattform für Instant Messaging werden. Da sie direkt im ClickUp-Workspace integriert ist, müssen Sie Ihre Arbeit nicht mehr unterbrechen, um mit anderen in Kontakt zu treten.

⭐ Bonus: Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um repetitive, manuelle Arbeiten aus Ihren internen Prozessen zu eliminieren. Sie können beispielsweise eine No-Code-Automatisierung erstellen, die den Genehmiger sofort benachrichtigt, wenn der Status einer Aufgabe aktualisiert wird. Auf diese Weise muss niemand Zeit damit verschwenden, ständig nach Updates zu suchen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen basierend auf Auslösern und Bedingungen sowie „Wenn-dann“-Regeln.

Preise:

4. Feedback und Versionierung

Diese Tools bieten Designteams einen zentralen Ort, an dem sie Input sammeln, Versionen verfolgen und Assets zur Freigabe weiterleiten können, ohne dass es zu Verwirrung oder Nacharbeiten kommt.

Frame. io

Verwenden Sie Frame.io, um Video-Assets zu überprüfen. Sie können Frame für Frame Anmerkungen hinzufügen und sogar direkt auf das Video zeichnen, mit präzisen Kommentaren und Zeitstempeln.

Wichtigste Features:

Kommentare mit Zeitstempel zu Video- und Motion-Designs

Versionsvergleich zur Nachverfolgung von Änderungen über mehrere Iterationen hinweg

Sichere Freigabelinks für externe Prüfer und Clients

Allerdings stößt es an seine Grenzen, wenn Sie Feedback zu anderen Arten von Kreativleistungen, wie z. B. Texten für den Inhalt, oder zur allgemeinen Teamkommunikation verwalten müssen.

Preise: Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 15 $ pro Monat und Benutzer.

ClickUp Prüfung

Sie (oder Ihre Clients) können nicht nur detaillierte Kommentare zu Videos, Bildern und Dokumenten hinzufügen, sondern ClickUp zentralisiert und erstellt direkte Verbindungen zu all diesen Rückmeldungen direkt in Ihrem Haupt-Workspace.

Mit dem Prüfung-Feature von ClickUp können Prüfer Kommentare zu beliebigen PNG-, GIF- oder PDF-Dateien hinzufügen, zuweisen oder lösen, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Mit ClickUp für Design-Reviews können Sie Feedback direkt aus dem Kommentar heraus einem Mitglied des Teams zuweisen und so passive Vorschläge in umsetzbare Elemente verwandeln.

*Nutzen Sie das Feature „Prüfung“ von ClickUp, um Feedback zu bestimmten Elementen Ihrer Erstellungen zu erhalten und diese zu optimieren.

Wichtigste Features:

Inline-Kommentare und Anmerkungen zu Designdateien

Versionshistorie direkt mit Aufgaben und Workflows verknüpft

Statusbasierte Freigaben, um die Arbeit von der Überprüfung zur Fertigstellung zu bringen

Preis: Kostenlos mit den ClickUp Business- und Enterprise-Plänen

5. Asset-Management und Bereitstellung

Sie möchten, dass die kreativen Assets organisiert und für die Wiederverwendung zugänglich bleiben. Diese Ebene hilft Ihnen dabei. Auf diese Weise liefern Sie die richtigen Assets an die richtigen Personen, ohne ständig Ordner durchsuchen oder sich mit veralteten Links herumschlagen zu müssen.

Bynder

Bynder ist ein Digital Asset Management (DAM)-System zum Organisieren, Speichern und Verwalten großer Mengen kreativer Assets. Sie können Bilder, Videos, Logos und Branding-Materialien speichern und team- und clientenübergreifend freigeben.

Wichtigste Features:

Zentrale Asset-Bibliothek mit Metadaten und Tags

Versionskontrolle, um sicherzustellen, dass Teams nur genehmigte Dateien verwenden

Kontrollierte Freigabe für interne Teams und externe Partner

ClickUp Docs

Verwenden Sie die Kombination aus ClickUp Docs und Brain, um Markenrichtlinien, Designsysteme, Kreativ-Briefings und Liefernotizen zu erstellen und zu speichern.

Verwenden Sie Dokumente + Brain, um Design-Briefings und SOPs zu erstellen.

Wichtigste Features:

Zentralisierte Dokumente (mit Versionsverwaltung und Benutzerberechtigungen) für Markenrichtlinien, Designsysteme und die Übergabe von Assets

KI-gestützte Zusammenfassungen, die Schlüssel-Aktualisierungen, Änderungen oder Genehmigungen hervorheben

Kontextbezogenes Schreiben und Bearbeitung auf der Grundlage von Aufgaben, Kommentaren und früheren Arbeiten

Preis: Kostenlos mit allen ClickUp-Plänen

Dank der Integration mit Google Drive und Dropbox können Sie alle Ihre Assets blitzschnell hochladen und darauf zugreifen.

Alle Projektinformationen – Ideen, Aufgaben, Dateien, Feedback und Genehmigungen – werden in ClickUp gespeichert, sodass Ihr Team jederzeit einen klaren, durchsuchbaren Überblick über jeden Schritt hat.

⭐ Bonus: Stellen Sie sich vor, Sie müssten nie wieder Dateien manuell in die richtigen Ordner sortieren oder doppelte Dateien in Ihrem Workspace zusammenführen. Mit ClickUp Super Agents ist das absolut möglich! Als Beispiel könnten Sie einen „File Classification Super Agent” in ClickUp erstellen, der automatisch den Inhalt der Dateien und die Metadaten analysiert, um Dateien in die richtigen Ordner zu sortieren. Möchten Sie weitere Informationen erhalten? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie einfach es ist, Super Agents in ClickUp einzurichten!

6. Berichterstellung und Einblicke

Das letzte Puzzleteil? Ein robustes Projektanalyse-Tool, mit dem Sie die Team-Kapazität überwachen, die Projektleistung nachverfolgen und wichtige Erkenntnisse dokumentieren können.

ClickUp Dashboards bieten hierfür die perfekte Lösung (ohne dass ein separates Analysetool erforderlich ist).

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für das Projektmanagement mit einfachen Drag-and-Drop-Widgets und KI-Karten zur Nachverfolgung aller Aspekte der Leistung Ihres Teams.

Durch die Zentralisierung dieser Erkenntnisse können Sie schnell beurteilen, ob sich Ihr KI-Tech-Stack in Bezug auf Geschwindigkeit, Ausgabequalität, Akzeptanz im Team und Zusammenarbeit auszahlt.

Generieren Sie Live-Updates und KI-gestützte Zusammenfassungen auf Ihrem ClickUp-Dashboard mit KI-Karten

Mit einer Vielzahl von KI-Karten können Sie benutzerdefinierte Visualisierungen erstellen, um jeden Teil Ihres KI-Tech-Stacks zu verfolgen und zu optimieren. Hier einige Beispiele:

Kreisdiagramm , um zu sehen, wie sich die Designzeit auf Projekte, Clients oder Asset-Typen wie Social Media, Web oder Video verteilt

Balkendiagramm zum Vergleich der wöchentlichen oder monatlichen Design-Outputs, der Anzahl der Überarbeitungen oder der Durchlaufzeiten zwischen den Teams

Batterie-Tabelle zur Überwachung des Fortschritts bei aktiven Designaufgaben, Phasen der Überprüfung oder der Genehmigungsbereitschaft

Sie können auch integrierte KI-Karten verwenden, um Erkenntnisse zu gewinnen, z. B. wo Feedback-Zyklen verlangsamt sind, welche Assets in der Überprüfung stecken geblieben sind oder welche Designer überlastet sind. KI-Karten können sogar Anomalien wie ungewöhnlich hohe Überarbeitungszahlen oder versäumte Fristen kennzeichnen.

Und da Dashboards automatisch aktualisiert werden und geplante Zusammenfassungen versenden können, benötigen Design-Leiter keine Meetings zum Status, um die Hindernisse zu verstehen.

Preis: Kostenlos mit den ClickUp Business- und Enterprise-Plänen

⭐ Bonus: Die Workload-Ansicht von ClickUp zeigt Ihnen die aktuellen Aufgaben jedes Teammitglieds. So wissen Sie, wer überlastet ist, und können die Ressourcen entsprechend zuweisen. Rot zeigt Überkapazitäten an, Grün zeigt die optimale Kapazität an und Orange zeigt an, dass noch Kapazitäten für weitere Arbeiten vorhanden sind. *Nutzen Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um die Verfügbarkeit jedes Teammitglieds zu beurteilen und Aufgaben effektiv zuzuweisen.

🚀 ClickUp-Vorteil: Bringen Sie mit ClickUp-Integrationen alle Kreativ-Tools in einem Workspace zusammen. ClickUp ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit über 1.000 Tools, von Figma, Adobe und Canva bis hin zu Slack, Google Drive, Dropbox und Notion. Ihre Dateien, Ihr Feedback, Ihre Kalender, Nachrichten und Design-Prototypen fließen alle in einen einheitlichen Workspace ein, wodurch das Chaos zwischen verschiedenen tools vermieden wird. Automatisieren Sie Übergaben, führen Sie die Synchronisierung von Updates sofort durch und ordnen Sie jedes kreative Asset der richtigen Aufgabe oder dem richtigen Projekt zu. Kein Neuaufbau Ihres Stacks. Kein Kontextwechsel. Nur reibungslosere, intelligentere Workflows von Anfang bis Ende. Erstellen Sie mit ClickUp Integrations einen integrierten KI-Tech-Stack für Kreativteams.

7. Work Orchestration Layer von ClickUp

Im KI-Stack für Design- und Kreativteams hält die Workflow-Orchestrierungsebene alles zusammen, und ClickUp übernimmt diese Rolle.

ClickUp BrainGPT wurde genau dafür entwickelt – um die KI-Flut einzudämmen.

Es vereint mehrere KI-Funktionen in einem einzigen Desktop-Workspace, sodass Designer nicht mehr zwischen verschiedenen Tools für Ideenfindung, Schreiben, Suche und Aktualisierungen hin- und herwechseln müssen.

So nutzen Design-Teams es:

Greifen Sie an einem Ort auf mehrere KI-Modelle zu: Verwenden Sie ChatGPT für Entwürfe, Gemini für Recherchen und strukturiertes Denken oder Claude für die Verfeinerung von Erzählungen und Konzepten, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Verwenden Sie Talk-to-Text für eine schnellere kreative Erfassung: Diktieren Sie Briefings, Feedback oder Aufgaben-Updates sofort. Designer können ihre Ideen in dem Moment, in dem sie inspiriert werden, aussprechen, anstatt den Flow zu unterbrechen, um sie zu tippen. Diktieren Sie Briefings, Feedback oder Aufgaben-Updates sofort. Designer können ihre Ideen in dem Moment, in dem sie inspiriert werden, aussprechen, anstatt den Flow zu unterbrechen, um sie zu tippen.

Enterprise Search für Ihren gesamten Design-Stack: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, um Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Dateien, verbundene Tools und sogar das Internet zu durchsuchen. Kein Durchsuchen von Ordnern oder Apps mehr. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, um Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Dateien, verbundene Tools und sogar das Internet zu durchsuchen. Kein Durchsuchen von Ordnern oder Apps mehr.

Mit BrainGPT wird ClickUp zum Command-Center für Designarbeiten. Ideen fließen in Aufgaben ein, Feedback wird in Maßnahmen umgesetzt und Assets werden ohne manuelle Koordination oder ständige Status-Überprüfungen zur Auslieferung weitergeleitet.

Wie ein Reddit-Benutzer es ausdrückte:

„Hat Zugriff auf Ihr ClickUp, wodurch die Arbeit viel effizienter wird. Man kann ganz einfach Aufgaben erstellen, aktualisieren usw. Sehr praktisch ... Es ermöglicht die Verwendung verschiedener KI-Modelle, was für manche Leute eine große Sache sein kann, für mich nicht so sehr, aber ich werde das lobend erwähnen ... Es kann auf Ihre anderen Apps zugreifen, zum Beispiel habe ich mein Laufwerk mit Synchronisierung, und es ist so viel schneller, eine Tabelle oder etwas anderes über Brain Max zu finden, als das Laufwerk zu öffnen, danach zu suchen usw. “

Wenn Sie bereits zu viele KI-Tools verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie Abhilfe schaffen können, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten 👇

Vorteile eines integrierten KI-Tech-Stacks für Kreativteams

Vielleicht fragen Sie sich, ob ein KI-Stack für kreative Arbeit Sie tatsächlich produktiver macht.

Oder fragen Sie sich, ob es wirklich notwendig ist, einen integrierten KI-Stack für Kreativteams aufzubauen, wenn Sie stattdessen einfach ein paar Tools kaufen könnten?

Hier erfahren Sie, wie ein KI-Tech-Stack das Umsatzwachstum beschleunigt und warum er jeden Cent wert ist.

Schnellere Zeitleisten vom Konzept bis zur Lieferung

Generative KI, intelligentere Automatisierung und zentralisiertes Projektmanagement beschleunigen gemeinsam Ihre kreativen Abläufe.

Dadurch können verschiedene Teams Kampagnen schneller starten, rechtzeitig auf Trends reagieren, mehr Ideen testen und Verkaufschancen besser nutzen.

Weniger Feedback-Zyklen und versäumte Fristen

Mit den richtigen KI-Tools lassen sich Entwürfe in einem Durchgang fast fertig für die Veröffentlichung erstellen. Das reduziert die Anzahl der Überarbeitungsrunden drastisch und hilft Ihnen, Kampagnen pünktlich (oder sogar vorzeitig) zu starten.

👀 Wussten Sie schon? Lange vor den heutigen KI-Kunstgeneratoren entwickelte der britische Künstler Harold Cohen AARON – eines der ersten autonomen Programme zur Kunstherstellung. Seine KI-generierten Gemälde wurden in großen Museen, darunter der Tate Gallery, ausgestellt.

Verbesserte kreative Inspiration durch KI-Zusammenarbeit

Wissen Sie, wo die meisten Kreativteams Zeit verlieren? Beim Brainstorming von Ideen, bei der Recherche und bei der Umsetzung dieser abstrakten Gedanken in greifbare Kunst.

Ein integrierter KI-Stack beseitigt diese kreativen Blockaden, indem er Teams dabei hilft, schnell neue Wege zu erkunden und während Brainstorming-Sitzungen zusammenzuarbeiten, was das Ergebnis viel besserer Ideen ist.

🧠 Wissenswertes: „The First 5000 Days" von Beeple – eine digitale Collage aus 5.000 Bildern – wurde bei Christie's versteigert und erzielte einen Preis von 69 Millionen Dollar. Interessant ist, dass die Gebote bei nur 100 Dollar begannen, aber letztendlich eine erstaunliche Summe abriefen, obwohl es sich um eine digitale Datei handelt, die von jedem online kopiert oder angesehen werden kann.

Verbesserte Sichtbarkeit über Kampagnen und Assets hinweg

Nichts bremst die kreative Leistung so sehr wie eine schlechte Sichtbarkeit über Ihre Kampagnen.

Ideen und Energie gehen verloren, wenn Sie zu viel Zeit damit verbringen, zwischen Tools hin und her zu wechseln, die richtigen Dateien zu suchen und alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Ein integrierter KI-Stack löst dieses Problem. Er bietet einen einzigen einheitlichen Workspace, der Assets automatisch organisiert und die Nachverfolgung des Fortschritts übernimmt, sodass Sie sich endlich auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Konsistentes Brand Storytelling über alle Plattformen hinweg

KI kann Markenrichtlinien durchsetzen, den Tonfall beibehalten, Farben und Stile aufeinander abstimmen, falsche Assets kennzeichnen und Inhalte generieren, die über alle Kanäle hinweg markengerecht sind.

Diese Markenkonsistenz verbessert die Kampagnenleistung und hilft Ihnen, Kunden effizienter zu gewinnen.

🧠 Wissenswertes: Banksy, der anonyme britische Straßenkünstler, der für seine pointierten, satirischen Wandbilder bekannt ist, schmuggelte einmal ohne Berechtigung einer seiner eigenen Arbeiten ins British Museum. Die Arbeit „Wall Art or Peckham Rock " blieb drei Tage lang dort, bevor das Personal bemerkte, dass sie nicht autorisiert war.

Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir noch kurz drei Dinge betrachten, die Sie bei der Zusammenstellung Ihres kreativen KI-Stacks unbedingt vermeiden sollten:

❌ Häufige Fehler ✅ Lösungen Ein separates KI-Tool für jede kleine Aufgabe Bewerten und wählen Sie tools, die mehrere Anforderungen abdecken und sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügen. Alles auf einmal ersetzen Führen Sie Ihre KI-Technologie schrittweise ein. Beginnen Sie mit einem Workflow oder Team und erweitern Sie dann, wenn Sie Erfolge sehen. Überspringen von Leistungsprüfungen Behandeln Sie Ihren KI-Stack wie jede andere Kerninvestition: Messen Sie regelmäßig den ROI, verfolgen Sie wichtige Metriken und passen Sie tools an, die nicht die erwarteten Ergebnisse liefern.

Optimieren Sie Ihre kreativen Workflows mit ClickUp

Da generative KI es jedem leicht macht, Designs und Kreativkonzepte zu erstellen, lautet die eigentliche Frage: Wie können Sie sich von anderen abheben?

Die Antwort ist einfach: Indem Sie künstliche Intelligenz in jedem Schritt Ihres kreativen Workflows sinnvoll einsetzen.

Durch die intelligente Integration von KI in Ihre Arbeit vermeiden Sie es, langweilige KI-generierte Inhalte zu liefern, wie sie alle anderen auch produzieren. Stattdessen erschließen Sie das maximale Potenzial Ihres Teams und erreichen höchste Kreativität, da KI die fehlerhafte Kommunikation, repetitive Arbeiten und das Projektmanagement übernimmt.

Mit ClickUp können Sie ganz einfach KI hinzufügen und verschiedene Teile Ihres Workflows automatisieren, ohne weitere tools zu Ihrem Stack hinzufügen zu müssen.

Brainstormen Sie Ideen, arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, entwerfen Sie Kreativkonzepte, bitten Sie Clients um Feedback, führen Sie die Nachverfolgung von Projekten durch und erstellen Sie Berichte über Erkenntnisse – alles aus einem einzigen, KI-gestützten Workspace heraus.

Melden Sie sich zunächst kostenlos bei ClickUp an.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein KI-Stack ist eine Reihe von KI-Tools, die zusammenarbeiten, um jede Phase des kreativen Workflows zu unterstützen – Ideenfindung, Design oder Erstellung von Inhalten, Zusammenarbeit, Prüfung, Asset-Management und Projektabwicklung. Stellen Sie sich das als einen vernetzten Workspace vor, der Ihrem Team hilft, schneller zu arbeiten, anstatt mehrere eigenständige Tools zu verwenden, die zu Kontextwechseln führen.

KI beschleunigt das Brainstorming und erstellt erste Entwürfe, wodurch Zeit gespart wird. Sie kann auch repetitive Aufgaben wie Massenbearbeitung, Dateiorganisation, Aktualisierung des Status, Versenden von Erinnerungen und Freigeben von Fortschrittsberichten übernehmen.

Bei der Suche nach einem KI-Tool für die Zusammenarbeit im Designbereich sollten Sie einheitliche Kommunikations- und Prüfung-Features priorisieren. Wir empfehlen die Verwendung von ClickUp, um die Zusammenarbeit in Echtzeit und das zentrale Feedback für Ihr Designteam zu vereinfachen. Beispielsweise können mehrere Teammitglieder gleichzeitig ClickUp Whiteboards nutzen, um kreative Ideen und neue Konzepte zu entwickeln. Mit ClickUp Chats können Sie Sofortnachrichten an einzelne Mitglieder senden und spezielle Kanäle für verschiedene Projekte erstellen. Die Features der Prüfung von ClickUp ermöglichen es Prüfern und Clients, Anmerkungen zu kreativen Assets wie Bildern, Videos und Dokumenten hinzuzufügen.

ClickUp dient als zentrale Drehscheibe für alle kreativen Arbeiten. Es verbindet Ihre Design-Tools, KI-Tools, Aufgaben, Assets, Briefings und Feedback an einem Ort. So erhalten Teams ein einziges System, mit dem sie verschiedene Phasen ihres kreativen Prozesses planen, verfolgen, zusammenarbeiten und automatisieren können, ohne zwischen mehreren Plattformen hin- und herwechseln zu müssen.

Teams bleiben kreativ, indem sie KI als Ausgangspunkt nutzen – nicht als endgültige Antwort. KI hilft dabei, kreative Blockaden zu überwinden, neue Wege zu beschreiten und repetitive Arbeiten zu erledigen, aber das Team leitet weiterhin die Ideen, verfeinert Konzepte und bringt menschliches Urteilsvermögen in das Endergebnis ein. KI beschleunigt den Prozess, ersetzt aber nicht das kreative Denken.