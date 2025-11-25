Die besten Vorlagen von monday.com zum Planen und Organisieren Ihrer Arbeit

Unternehmen überall suchen nach Möglichkeiten, mehr zu erledigen, ohne sich zu sehr zu verausgaben.

Eine aktuelle Studie von PwC hat ergeben, dass Branchen, die KI einsetzen, fast fünfmal so produktiv sind wie solche, die noch nicht darauf setzen. Dies dient als eine bedeutende Erinnerung daran, dass Menschen nicht mehr von vorne anfangen wollen.

Es ist nur natürlich, dass man Zeit sparen und jeden Aufwand ein wenig mehr zählen lassen möchte.

Deshalb sind Vorlagen für die Organisation und Planung so wichtig. Sie bieten einen einfachen Ausgangspunkt und ersparen den Mitarbeitern stundenlange unnötige Setup-Arbeit.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen von monday.com vor, die Ihnen und Ihrem Team dabei helfen können, diese Klarheit zu erlangen.

Vorlagen für Planung und Organisation auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller Planungsvorlagen von monday.com und ClickUp:

Was sind Vorlagen von monday.com?

Die Vorlagen von Monday.com sind vorgefertigte, anpassbare Frameworks, mit denen Teams Projekte, Kampagnen oder Prozesse einrichten können, ohne jedes Mal von Grund auf neu beginnen zu müssen.

Jede Vorlage enthält vorgefertigte Boards, Standard-Spalten und integrierte Ansichten, sodass Sie über einen klaren Rahmen verfügen, um Aufgaben, Zeitpläne und Verantwortlichkeiten an einem Ort zu verwalten. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie planen eine Produkteinführung. Anstatt einen Projektplan von Grund auf neu zu erstellen, können Sie eine „Vorlage für Produkteinführungen” auswählen.

Sie enthält bereits Zeitleiste, Aufgabenverantwortliche, Budget-Spalten und Status-Tracker. Sie müssen lediglich die Details an Ihre Ziele anpassen, und schon wird die Vorlage zum zentralen hub Ihres Projekts.

Das bieten sie:

Bieten Sie einen vorgefertigten Ausgangspunkt für verschiedene Arten von Projekten.

Ermöglichen Sie Teams, Spalten, Gruppen und Workflows benutzerdefiniert anzupassen.

Fügen Sie visuelle Tools wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Zeitleiste-Ansichten hinzu, um für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen.

Unterstützen Sie die Zusammenarbeit, indem Sie Aufgaben, Aktualisierungen und Dateien an einem gemeinsamen Ort speichern.

Was macht eine gute Vorlage von monday.com aus?

In einer Reddit-Diskussion erklärte ein Benutzer:

Ich habe ADHS und brauche Erinnerungen, um einfache Dinge wie Wasser trinken zu erledigen. Wenn ich also eine Liste mit privaten und beruflichen Zu-erledigen habe, die mich nicht daran erinnert, bleibt mir nur die digitale Liste und eine handschriftliche Liste mit all den Dingen, die ich vergessen habe zu erledigen.

Dies verdeutlicht ein häufiges Problem: Vorlagen, die nur Informationen erfassen, aber nicht wirklich durch den Prozess führen. Eine gute Vorlage von monday.com schließt diese Lücke. ✨

Damit werden nicht nur Aufgaben gespeichert, sondern Sie können sich auch besser daran erinnern, Prioritäten setzen und entsprechend handeln. Die besten Vorlagen schaffen Struktur und lassen Ihnen dennoch die Freiheit, sie an Ihre eigene Art der Arbeit anzupassen.

Das sollten Sie bei einer guten Vorlage von monday.com beachten:

✅ Mit übersichtlichen Status-Spalten, Fälligkeitsdaten und Zeitleisten

✅ Bieten Sie flexible Ansichten wie Kanban, Gantt oder eine Zeitleiste für unterschiedliche Anforderungen.

✅ Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit mit Notizen, Dateien und 'erwähne' direkt in Aufgaben.

✅ Verwenden Sie Automatisierungen, um Erinnerungen und Benachrichtigungen zu versenden und manuelle Nachfassaktionen zu reduzieren.

✅ Verbinden Sie sich mit anderen tools, damit alle Arbeit an einem Ort bleibt.

Die 15 besten Monday.com-Vorlagen

Hier sind 15 Monday-Vorlagen, mit denen Sie Zeit sparen und Ihre Projekte erfolgreicher starten können.

1. Vorlage für wöchentliche Aufgaben von monday.com

Erinnern Sie sich an den Film „Der Teufel trägt Prada“, als Andy in Last-Minute-Aufgaben versank? Sie hatte Designer, die Änderungen verlangten, Miranda, die neue Anforderungen stellte, und Berge von Dateien, die sie nicht ordnen konnte.

Die Vorlage „Wöchentliche Aufgaben planen” von monday.com sorgt für Ordnung, damit jeder weiß, woran er in der kommenden Woche arbeitet.

Sie können die Workload überprüfen, um die richtige Balance zu finden und eine Überlastung der Mitarbeiter zu vermeiden. Die Dateien befinden sich direkt im Board, sodass niemand Zeit mit der Suche in E-Mails oder Ordnern verschwenden muss. Mit Ansichten wie Gantt-Diagrammen und Fortschrittsübersichten sehen Sie Termine und Aktualisierungen auf einen Blick.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie wöchentliche Aufgaben und weisen Sie Eigentümer zu, damit die Zuständigkeiten immer klar sind.

Verfolgen Sie die Kapazität Ihres Teams und verteilen Sie Arbeit neu, um die Workload auszugleichen.

Speichern und greifen Sie auf Designdateien an einem zentralen Ort zu.

✨ Ideal für: Designteams, die wöchentliche kreative Aufgaben verwalten und klare Eigentümerschaft festlegen müssen.

2. Arbeit-Kalender-Vorlage von monday.com

Erinnern Sie sich noch an die Zeit in der Schule, als Sie die Frist für ein Projekt bis zum Abend vor dem Fälligkeitsdatum vergessen hatten? Diese Panik ist das gleiche Gefühl, das Teams empfinden, wenn sie den Überblick über die Fälligkeitsdaten verlieren.

Die Arbeitskalender-Vorlage von monday.com hilft dabei, dieses Chaos zu vermeiden, indem alle Fristen an einem gemeinsamen Ort zusammengefasst werden, sodass Sie nichts mehr überraschen kann. Sie bietet Teams eine übersichtliche Kalenderansicht mit allen Terminen und der Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen und Zeitpläne festzulegen. Sie können die Arbeitsauslastung auf einen Blick sehen, sodass Sie Verantwortlichkeiten leichter verlagern können, bevor jemand überfordert ist. Darüber hinaus sorgt die Integration von Google Kalender dafür, dass Sie immer wissen, was ansteht, egal ob Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop oder die Tafel selbst überprüfen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie Aufgaben nach Woche oder Monat mit einer freigegebenen Kalender-Ansicht.

Weisen Sie Fälligkeitsdaten und Verantwortlichkeiten zu, damit jeder weiß, was Priorität hat.

Integrieren Sie Google Kalender, um eine automatische Synchronisierung von Deadlines zu ermöglichen.

✨ Ideal für: Teams, die einen freigegebenen Kalender wünschen, um den Überblick über Termine und Fristen zu behalten.

3. Vorlage für die Kunden-Onboarding von monday.com

Die Vorlage „Customer Onboarding“ von monday.com begleitet Kunden in einem strukturierten Ablauf bei jedem Schritt des Onboardings, vom ersten Gespräch bis zur abschließenden Schulung. Mit dieser Vorlage können Teams den Zeitaufwand verfolgen, den Fortschritt überwachen und die Mitarbeiter in Vertrieb und Service auf dem gleichen Stand halten.

Alle Beteiligten können sehen, wo ein Client steht, was als Nächstes ansteht und wer für die Umsetzung verantwortlich ist.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie den gesamten Onboarding-Prozess vom Kickoff-Meeting bis zur Implementierung und Schulung.

Verfolgen Sie den Fortschritt und den Zeitaufwand, um Projekte verantwortungsbewusst zu gestalten.

Stimmen Sie Vertriebs- und Client-Teams über eine gemeinsame Plattform aufeinander ab.

Bieten Sie Ihren Kunden ein einheitliches und professionelles Onboarding-Erlebnis.

✨ Ideal für: Vertriebs- und CRM-Teams, die einen strukturierten Onboarding-Prozess für neue Clients benötigen.

4. Vorlage zum Unterstützen von Verkaufsmaterialien von monday.com

Geschäfte können ins Stocken geraten, wenn Vertriebsmitarbeiter verzweifelt nach der neuesten Fallstudie suchen oder, schlimmer noch, veraltete Präsentationen versenden, die potenzielle Kunden verwirren. Die Vorlage „Unterstützende Vertriebsmaterialien” von monday.com löst dieses Problem, indem sie Ihrem Team einen zentralen Ort für alle Broschüren, Leitfäden und Folien bietet, die es jemals benötigen wird.

Anstatt nach Links in E-Mails zu suchen oder herauszufinden, wer die „endgültige“ Version einer Präsentation hat, erhält Ihr Team eine einzige klare Informationsquelle. Die Vorlage hilft Ihnen auch dabei, die Erstellung neuer Materialien nachzuvollziehen, sodass Ihre Mitarbeiter genau wissen, wann neue Assets zum Freigeben bereitstehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zentralisieren Sie alle Vertriebsmaterialien, Fallstudien, Broschüren, Präsentationen und Skripte an einem Ort.

Sorgen Sie dafür, dass alle mit einer einzigen genehmigten Version jedes Materials auf dem gleichen Stand sind.

Führen Sie die Nachverfolgung der Erstellung und Genehmigung neuer Werbematerialien durch, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter immer auf dem neuesten Stand sind.

✨ Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, die einen zentralen Ort zum Speichern und Aktualisieren von Fallstudien, Präsentationen und Begleitmaterialien suchen.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ihr Chef bittet Sie, einen potenziellen Client anzurufen, und plötzlich stellen Sie fest, dass Sie dessen Nummer nicht zur Hand haben. Sie scrollen durch alte Text und durchsuchen sogar zufällige Dateien, nur um die richtigen Details zu finden.

Monday. com hat die Kontakt-Vorlage entwickelt, um diese Art von Stress zu verringern. Sie bewahrt alle Ihre Beziehungen (von Clients und Leads bis hin zu Lieferanten und Partnern) an einem übersichtlichen Ort auf. Sie können sogar integrierte Formulare verwenden, um neue Leads direkt zu erfassen und das Board so anzupassen, dass es für Sie wichtige Details zur Nachverfolgung, wie Social-Media-Links, Daten der letzten Interaktion oder bevorstehende Meetings, erfasst.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie alle Beziehungen in einem zentralen hub, um einen einfachen Zugriff zu gewährleisten.

Sammeln Sie automatisch neue Leads mit eingebetteten Formularen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Spalten, um Details wie Social-Media-Handles, nächste Schritte oder Google-Kontakte in Nachverfolgung zu erfassen.

Vermeiden Sie doppelte Einträge und sorgen Sie für eine übersichtliche, zuverlässige Datenbank.

✨ Ideal für: CRM-Benutzer, die Leads, Clients und Partner verwalten, ohne sich um Duplikate kümmern zu müssen.

📮 ClickUp Insight: Unsere Umfrage zeigt, dass an jedem vierten Meeting acht oder mehr Personen teilnehmen und ein Meeting durchschnittlich etwa 51 Minuten dauert. Das summiert sich schnell – Teams können jede Woche 6 bis 8 Stunden allein durch Meetings verlieren. 💡Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Mit ClickUp ersetzen Teams lange Telefonate durch die Zusammenarbeit innerhalb von Aufgaben. Teilen Sie Kommentare, Dateien, Sprachnotizen und sogar Video – alles an einem Ort. 💫 Echte Ergebnisse: Die globalen Teams von STANLEY Security konnten durch die Arbeit mit ClickUp jede Woche mehr als 8 Stunden an Meetings einsparen.

6. Immobilien-CRM-Vorlage von monday.com

Im Jahr 2021 herrschte auf dem Immobilienmarkt Hochkonjunktur. Bieterkämpfe sorgten für Schlagzeilen in der New York Times, und Häuser wurden innerhalb von Tagen statt Monaten verkauft.

Die Immobilien-CRM-Vorlage von monday.com hilft Ihnen, in Zeiten wie diesen den Überblick zu behalten. Diese Vorlage bietet Maklern einen zentralen Hub für die Verwaltung von Clients, Listen und Workloads und zentralisiert so alle Prozesse und Daten.

Sie können neue Leads über anpassbare Formulare erfassen, sie sofort mit bestimmten Listen verknüpfen und jeden Schritt des Prozesses nachverfolgen. Außerdem erhalten Sie eine Live-Ansicht über Marktdaten wie Vermarktungsdauer und Verfügbarkeit von Maklern, sodass Sie nie unvorbereitet sind, wenn ein Client anruft.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie Immobilienangaben wie Preis, Lage und Vermarktungsdauer an einem Ort.

Erfassen und verknüpfen Sie Leads mit Angeboten mithilfe integrierter Formular.

Führen Sie die Nachverfolgung jeder Kundeninteraktion für ein besseres Beziehungsmanagement.

Visualisieren Sie die Kapazität Ihrer Mitarbeiter und verteilen Sie die Workload fair.

✨ Ideal für: Immobilienmakler, die Nachverfolgung von Listen, Leads verwalten und Nachfassaktionen koordinieren.

👀 Wussten Sie schon: Laut Forrester Research erzielten Unternehmen, die ClickUp einsetzten , über einen Zeitraum von drei Jahren eine geschätzte Kapitalrendite (ROI) von 384 %. Diese Unternehmen erzielten durch Projekte , die mit ClickUp ermöglicht oder verbessert wurden, einen zusätzlichen Umsatz von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

7. Vorlage für Projektanfragen und -genehmigungen von monday.com

Die Vorlage für Projektanfragen und -genehmigungen fasst alle Genehmigungen und Anfragen an einem Ort zusammen. Anstatt Tabellen, Nachrichten und Status-E-Mails zu verwenden, können Sie gemeinsam nutzbare Formulare erstellen, um Anfragen zu sammeln, sie an die zuständigen Personen weiterzuleiten und ihren Fortschritt bis zur Genehmigung zu überwachen.

Alle Beteiligten können den Status in Echtzeit und automatische Erinnerungen sehen. Das ist der Unterschied zwischen einem Projekt, das in der „Wartezeit auf Genehmigung“ stecken bleibt, und einem, das reibungslos bis zur Fertigstellung voranschreitet.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zentralisieren Sie alle Anfragen zu Projekten mithilfe von gemeinsam nutzbaren eingebetteten Formularen.

Passen Sie benutzerdefinierte Anfragefelder an, um genau die Details zu erfassen, die Sie benötigen.

Führen Sie die Nachverfolgung jeder Anfrage in einer Übersicht mit klaren Status durch.

Automatisieren Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen, damit keine Fristen verpasst werden.

✨ Ideal für: Projektmanager, die einen vereinfachten Prozess zum Sammeln und Genehmigen neuer Anfragen benötigen.

8. Vorlage für das Ereignis-Management von monday.com

Die Event-Management-Vorlage von monday.com hilft Ihnen dabei, ein reibungsloses Ereignis ohne Last-Minute-Pannen zu organisieren. Sie können RSVPs mit Formularen einbauen, damit Sie wissen, wie viele Personen kommen werden.

Aufgaben wie die Buchung von Anbietern, die Vorbereitung des Veranstaltungsortes und Sicherheitspläne sind in einem Dashboard sichtbar. Sie können Fristen festlegen, Personen für verschiedene Aufgabenbereiche (Sicherheit, Gästeliste, Logistik) zuweisen und den Fortschritt überwachen. Nach dem Ereignis erhalten Sie Dashboards, in denen Sie überprüfen können, wie alles gelaufen ist – was funktioniert hat und was nicht –, damit es beim nächsten Mal besser läuft.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie alle Planungsschritte mit Status-Nachverfolgung und Sichtbarkeit des Termines.

Sammeln Sie Anmeldungen über Formulare, damit Sie die Anzahl der Gäste im Voraus kennen.

Weisen Sie Rollen klar zu (Sicherheit, Lieferantenmanagement, Gast-Logistik), damit jeder seine Aufgabe kennt.

Verwenden Sie Dashboards, um den Erfolg von Ereignissen zu messen und Schwachstellen zu identifizieren.

✨ Ideal für: Ereignisplaner, die RSVPs, Fristen und Lieferantenlogistik an einem Ort nachverfolgen möchten.

🧠 Wussten Sie schon: Kraft Heinz reorganisiert sein Imperium und gründet zwei separate Unternehmen: eines konzentriert sich auf globale „Geschmacksmarken” wie Heinz-Ketchup und Philadelphia-Frischkäse, das andere auf US-amerikanische Lebensmittel wie Kraft Singles. Dieser Schritt soll die Entscheidungsfindung vereinfachen und die Konzentration der einzelnen Unternehmensbereiche gewährleisten.

9. Social-Media-Planer-Vorlage von monday.com

Erinnern Sie sich noch daran, als Barbenheimer 2023 das Internet eroberte? Plötzlich versuchte jede Marke, vom Popcornverkäufer bis zur Fluggesellschaft, auf der Welle „Pink meets Apocalypse” mitzusurfen.

Genau hier kommt die Social Media Planner Template von monday. com ins Spiel. Anstatt sich auf Inspiration in letzter Minute zu verlassen, erhalten Sie einen strukturierten Space, um Beiträge nach Plattform, Veröffentlichungsdatum und kreativen Assets zu organisieren.

Ihre Designer, Texter und Strategen können alle auf derselben Plattform arbeiten, sodass Kampagnen konsistent und termingerecht bleiben. Sie können sogar Metriken einsehen, um zu sehen, welche Beiträge erfolgreich waren und welche beim nächsten Mal optimiert werden müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zentralisieren Sie kreative Assets und Entwürfe in einem freigegebenen Arbeitsbereich.

Organisieren Sie Beiträge nach Plattform, Veröffentlichungsdatum und Status, um für Übersichtlichkeit zu sorgen.

Importieren Sie Social-Media-Metriken, um die Nachverfolgung der Leistung von Kampagnen zu ermöglichen.

Integrieren Sie externe Dateien und tools für einen reibungsloseren Arbeitsablauf.

✨ Ideal für: Marketingteams, die Inhalte organisieren, Beiträge planen und die Performance auf verschiedenen Plattformen überwachen.

10. Vorlage „Client-Kampagnen für Agenturen” von monday.com

Als Oreo während des Stromausfalls beim Super Bowl 2013 den Tweet „You can still dunk in the dark” (Auch im Dunkeln kann man noch eintauchen) veröffentlichte, war dies das Ergebnis einer legendären Vorbereitung und Koordination zwischen ihrer Agentur und ihrem Markenteam.

Heutzutage hat sich die Geschwindigkeit, mit der Kampagnen gestartet werden, nur noch weiter beschleunigt. Hier kommt die Vorlage „Client-Kampagnen für Agenturen” von monday.com ins Spiel. Diese Vorlage bietet Agenturen einen dedizierten Arbeitsbereich, in dem sie alles von der Kundenakquise bis zum Start der Kampagne abwickeln können.

Außerdem können Sie Kundenanfragen mit anpassbaren Formularen zentralisieren, tools wie HubSpot und Mailchimp für einen nahtlosen Datenfluss integrieren und Kampagnen in Kalendern oder Dashboards verfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Client-Beziehungen mit integrierten Kontaktverzeichnissen aus tools wie HubSpot.

Führen Sie Nachverfolgung und verwalten Sie Kampagnen in einem standardisierten Workflow, der Genehmigungsprozesse verkürzt.

Behalten Sie den Überblick über den Status des Projekts mit detaillierten Nachverfolgung-Ansichten und Dashboards.

Verteilen Sie die Workload gleichmäßig auf alle Teammitglieder, damit jede Kampagne termingerecht umgesetzt wird.

✨ Ideal für: Agenturen, die mehrere Client-Kampagnen mit Integrationen und zentralisierten Workflows verwalten.

11. Marketingstrategie-Vorlage von monday.com

In Australien überraschte der Telekommunikationsriese Telstra alle mit einer Tanz-Challenge-Kampagne namens „Telstrut“, die auf TikTok viral ging. Das Video erzielte weit über 22 Millionen Ansichten und half dem Unternehmen, eine Verbindung zu jüngeren Zielgruppen herzustellen, die sich vielleicht nie Gedanken über einen Anbieter gemacht hätten.

Hier kann die Marketingstrategie-Vorlage von monday.com für Teams einen Unterschied machen. Diese Vorlage bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Ihre Ziele, Budgets und Kampagnen planen können.

Sie können damit Quartalspläne mit den täglichen Aktivitäten abstimmen, den Fortschritt anhand visueller Zeitleisten nachverfolgen und das gesamte Team auf derselben Seite halten. Das Ergebnis: weniger Spekulationen und mehr Fokus auf das, was das Wachstum Ihres Geschäfts wirklich vorantreibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie alle Marketing-Projekte zusammen mit Zeitleisten und Diagrammen.

Planen Sie Budgets für jede Initiative an einem Ort.

Richten Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen ein, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Richten Sie Kampagnen auf große Ziele aus, damit jede Aktivität Wirkung zeigt.

✨ Ideal für: Marketingteams, die vierteljährliche oder jährliche Strategien planen und dabei Budgets und KPIs aufeinander abstimmen.

12. Vorlage für Features und Releases-Roadmap von monday.com

Die Vorlage „Features and Releases Roadmap“ von monday.com bietet Ihnen einen Raum, um zu planen, was Sie wann und warum entwickeln möchten. Sie können Releases nach Quartalen planen, sehen, welche Features von anderen abhängen, und Prioritäten anhand der Auswirkungen und des Aufwands setzen.

Wenn sich Dinge ändern – beispielsweise Marktveränderungen, Feedback der Benutzer oder Ressourcenbeschränkungen – können Sie die Roadmap anpassen und Updates vornehmen. Sichtbarkeit bedeutet, dass jeder weiß, was auf ihn zukommt und was erwartet wird.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Ihre Feature-Roadmap mit Zeitleisten, damit jeder sehen kann, was wann ansteht.

Priorisieren Sie Releases anhand von Kriterien wie Auswirkungen, Aufwand und Feedback, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Verfolgen Sie den Fortschritt der Veröffentlichung anhand von Statusmeldungen, damit Sie wissen, was fertig ist, in Vorbereitung ist oder noch aussteht.

✨ Ideal für: Produktmanager, die Feature-Releases und Roadmaps priorisieren, planen und deren Nachverfolgung betreiben.

13. Vorlage für benutzerdefinierte Projekte von monday.com

Die Vorlage „Kundenprojekte” von monday.com bietet Ihnen einen zentralen Arbeitsbereich, in dem Sie jedes Detail Ihrer Kundenprojekte verwalten können. Verbinden Sie Kontakte direkt mit ihren Projekten, verfolgen Sie Zeitleiste und sehen Sie Budgetaktualisierungen in Echtzeit, sobald protokollierte Zeit erfasst wird. Außerdem wird die Zusammenarbeit vereinfacht, da Kommunikation, Aufgabenverteilung und Projektdaten an einem Ort zusammengefasst sind.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Client-Projekte mit übersichtlichen Übersichten, die Zeitleisten, Fortschritte und Fristen anzeigen.

Erstellen Sie Angebote und rechnen Sie Clients präzise ab – mit Echtzeit-Nachverfolgung von Arbeitsstunden und Budgets.

Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen, indem Sie Aufgaben zuweisen und Projekt-Aktualisierungen an einem Ort freigeben.

✨ Ideal für: Client-Service-Teams, die abrechenbare Stunden, Lieferungen und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern verwalten.

14. Vorlage für das Video-Produktionsmanagement von monday.com

Stellen Sie sich vor, Sie leiten die Produktion eines Brand-Videos für einen Kunden. Das Drehbuch ist genehmigt, aber das Location-Team wartet noch auf die Zeitpläne, die Schauspieler haben noch keine Call Sheets und der Kunde möchte plötzlich das Storyboard noch einmal überprüfen.

Die Vorlage für das Video-Produktionsmanagement von monday.com ist in solchen Situationen eine zuverlässige Hilfe. Sie können Anfragen sofort nach Eingang bearbeiten, Aufgaben den richtigen Mitgliedern zuweisen und den Fortschritt von der Vorproduktion bis zur Nachbearbeitung verfolgen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erfassen Sie Video-Anfragen über anpassbare Formulare und filtern Sie diese nach Kategorie oder Priorität.

Behalten Sie alle Client-Projekte in einer Ansicht im Blick, mit übersichtlichen Statusaktualisierungen und Nachverfolgung des Fortschritts.

Verwalten Sie Workflows vom Konzept bis zur Lieferung und stellen Sie sicher, dass jede Phase im Zeitplan bleibt.

Führen Sie Nachverfolgung und vergleichen Sie geplante und tatsächliche Ausgaben mit visuellen Dashboards, um Ihr Budget einzuhalten.

✨ Ideal für: Video-Produktion-Teams, die Anfragen, Budgets und Projekte von Anfang bis Ende überwachen.

🧠 Wussten Sie schon: Honeywell plant, sich bis 2026 in drei börsennotierte Unternehmen aufzuteilen: Luft- und Raumfahrt, Automatisierung und fortschrittliche Materialien. Die Führungskräfte sagen, dass dies jedem Bereich ermöglichen wird, „nach seinen eigenen Vorstellungen zu planen“. Das ist die gleiche Logik wie die Aufteilung eines unübersichtlichen Boards in drei monday. com-Boards für ein besseres Workflow-Management.

15. Vorlage „Chancen nach dem Ereignis“ von monday.com

Die Vorlage „Post-event Opportunities“ von monday.com erleichtert die Nachbereitung von Ereignissen erheblich. Anstatt sich durch Tabellen und E-Mails zu kämpfen, erhalten Sie einen zentralen Hub, um das Feedback der Teilnehmer zu erfassen, Leads zu verfolgen und Chancen zu prognostizieren.

Darüber hinaus hilft Ihnen die Vorlage dabei, die Begeisterung für ein Ereignis in messbare Geschäftsergebnisse umzuwandeln, sodass Ihr Team auch lange nach Ende der Phase konzentriert bleibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie Feedback von Teilnehmern mit anpassbaren Formularen, um schnell Einblicke zu gewinnen.

Organisieren Sie neue Leads nach Größe, Status und Fristen, um eine bessere Nachverfolgung zu ermöglichen.

Prognostizieren Sie Verkaufschancen mit integrierten Dashboards.

Fassen Sie Ereignis-Daten zusammen, um Trends zu erkennen und die Zufriedenheit zu messen.

✨ Ideal für: Marketing- und Vertriebsteams, die Event-Follow-ups in umsetzbare Geschäftsmöglichkeiten verwandeln.

Einschränkungen von monday.com

Dieser G2-Rezensent gab freigeben:

Es dauerte etwa zwanzig bis dreißig Stunden, um unsere erste Vorlage für ein Projekt zu erstellen ... Das Duplizieren großer Gruppen von Aufgaben ist langsam, und Aufgaben ordnen sich manchmal neu an, was Setup und Skalierung schwieriger als erwartet machte.

Dieses Muster taucht in den meisten Bewertungen auf. Das sind zwar keine Dealbreaker für jedes Team, aber sie zeigen die Lücken auf, auf die Benutzer immer wieder stoßen.

Zeiterfassung und wiederholende Aufgaben erfordern Workarounds, die nicht intuitiv sind.

Die starke Abhängigkeit von Drittanbieter-Apps erhöht Kosten und Komplexität.

Aufwändigerer Setup für größere Projekte mit Duplikaten und Problemen bei der Neuanordnung

Die Kontrolle der Berechtigung und die Optionen für den Datenexport erscheinen vielen Geschäften als limit.

Leistungsstörungen und gelegentliche Systemverlangsamungen frustrieren Teams, die auf Geschwindigkeit angewiesen sind.

Alternative Vorlagen von monday.com

Viele Teams beginnen mit Vorlagen von monday.com, um Aufgaben und Zeitleiste zu organisieren, aber wenn die Zusammenarbeit über Abteilungen und tools hinweg erweitert wird, können Informationen leicht verstreut werden. Was Sie brauchen, ist ein einziger Arbeitsbereich, der alles miteinander verbindet – nicht nur eine Sammlung von Vorlagen. Hier definiert ClickUp neu, wie Teams ihre Arbeit planen und organisieren. ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der alle Arbeitsanwendungen, Daten und Workflows an einem Ort zusammenführt. Von Projekt-Vorlagen bis hin zur Ziel-Nachverfolgung und Berichterstellung hilft ClickUp Teams dabei, jedes Detail zu verwalten, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

ClickUp beseitigt alle Formen von Work Sprawl und bietet 100 % Kontext sowie einen einzigen Ort, an dem Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten können. Ganz gleich, ob Sie eine neue Kampagne starten oder komplexe Vorgänge koordinieren – mit den anpassbaren Vorlagen von ClickUp wird Plan zu Fortschritt: schneller, intelligenter und mit mehr Verbindung. Legen wir los! 🏁

ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie die von Ihnen gesammelten Daten in ein klares Bild davon, was am besten funktioniert – mit der Vertriebs-Pipeline-Vorlage von ClickUp.

Vertriebsteams stehen oft vor dem Problem, dass zu viele Leads über zu viele Orte verstreut sind. Die Vertriebs-Pipeline-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen von Anfang an eine definierte Struktur. Anstatt Leads in endlosen Tabellen zu suchen, können Sie sie alle an einem Ort sehen, sie von Phase zu Phase ziehen und Notizen genau dort machen, wo Sie sie brauchen.

Der Fortschritt lässt sich leichter verfolgen, und Ihr Team hat einen gemeinsamen Überblick über die aktuellen Vorgänge. Sie können auch verschiedene Ansichten einrichten, je nachdem, wie Sie gerne arbeiten, sei es als Tafel, Liste oder Zeitleiste.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie jeden Schritt des Verkaufsprozesses auf einer übersichtlichen Tafel fest.

Heben Sie die wichtigsten Leads mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp hervor.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Dashboards, die zeigen, was vorangeht.

ClickUp Automatisierungen kümmert sich um die kleinen, sich wiederholenden Aufgaben.

✨ Ideal für: Vertriebsteams, die ihre Pipeline vom Lead bis zum Abschluss aufbauen und einer Nachverfolgung unterziehen.

2. Einfache CRM-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie alle kleinen, aber wichtigen Kontaktpunkte von einem Ort aus mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp.

Mit der ClickUp Simple CRM-Vorlage können Sie Kontaktinformationen speichern, Leads verfolgen und die Phase jeder Beziehung markieren, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen.

Diese Vorlage gibt Ihnen eine klare Ansicht darüber, wo sich jeder Kunde in Ihrer Pipeline befindet, unabhängig davon, ob Sie einen neuen Lead verfolgen oder sich bei einem langjährigen Client melden. Sie ist leicht genug für kleine Teams, aber flexibel genug, um mit Ihren Anforderungen zu wachsen, sodass Sie sich jeden Tag darauf verlassen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie alle benutzerdefinierten Kontaktdaten in einer übersichtlichen Tabelle.

Verfolgen Sie den Fortschritt vom Lead bis zum Abschluss mit übersichtlichen Status.

Automatisieren Sie Erinnerungen, damit Nachfassaktionen immer pünktlich erfolgen.

Überprüfen Sie Muster in benutzerdefinierten Interaktionen , um zukünftige Entscheidungen zu lenken.

✨ Ideal für: Marketingteams, die Ziele in strukturierte Kampagnen mit messbaren Ergebnissen umsetzen.

3. ClickUp-Vorlage für Marketingpläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie mit freigegebenen Boards und transparenten Fortschritten auf dem Laufenden – mit der ClickUp-Marketingplan-Vorlage.

Die ClickUp-Marketingplan-Vorlage verwandelt Ihre ambitionierten Ideen in einen umsetzbaren Marketingplan. Sie können Ziele festlegen, diese in Aufgaben unterteilen und alles auf einer übersichtlichen Zeitleiste darstellen.

Integrierte Ansichten wie „Key Results“ und „Progress Boards“ machen es einfach zu erkennen, was funktioniert und was angepasst werden muss. Die Vorlage wächst auch mit Ihnen mit, sodass Sie immer ein strukturiertes System zur Verfügung haben, das Sie unterstützt, egal ob Sie Ihre erste Kampagne starten oder Multi-Channel-Maßnahmen durchführen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie klare Ziele und verknüpfen Sie diese direkt mit messbaren Ergebnissen.

Ordnen Sie Kampagnen auf einer Zeitleiste an, um die Ausführung Schritt für Schritt nachzuvollziehen.

Überwachen Sie Schlüssel-Metriken an einem Ort, damit die Leistung nie aus den Augen verloren wird.

✨ Ideal für: Marketingteams, die Ziele in strukturierte Kampagnen mit messbaren Ergebnissen umsetzen.

4. ClickUp-Vorlage für einen Kalender für Inhalt

Kostenlose Vorlage herunterladen Vermeiden Sie Burnout im Team durch Last-Minute-Hektik mit der ClickUp-Inhalt-Kalender-Vorlage.

Die ClickUp-Inhaltskalender-Vorlage gibt Ihnen das Gefühl von Kontrolle und Rhythmus über Ihren Content-Marketing-Rhythmus. Mit ihr können Sie Blog-Beiträge, Videos und Social-Media-Updates an einem Ort planen, mit farbcodierten Tags und ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern zur Nachverfolgung von Formaten und Kampagnen.

Sie können herauszoomen, um vierteljährliche Themen zu planen, oder hineinzoomen, um die Frist für einen einzelnen Beitrag anzupassen. Der ClickUp-Kalender und die Board-Ansichten machen es Autoren, Designern und Marketingfachleuten leicht, Synchronisierung zu gewährleisten und Inhalte ohne Chaos zu veröffentlichen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen und visualisieren Sie Kampagnen monatelang im Voraus in verschiedenen Formaten.

Weisen Sie Fristen und Eigentümer zu, um kreative Arbeit in der Nachverfolgung zu halten.

Verwenden Sie Kalender- und Board-Ansichten, um Ihren Zeitplan aus jedem Blickwinkel zu betrachten.

Verfolgen Sie Kampagnen und Fortschritte mit Tags, Feldern und benutzerdefinierten Statusangaben.

✨ Ideal für: Content-Teams, die Blogs, Videos und Kampagnen mit klaren Fristen planen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie den ClickUp-Kalender? Probieren Sie diese Kombination aus ClickUp Brain und Autopilot aus, um ihn zu optimieren und auf Kurs zu halten. Öffnen Sie die Kalender-Liste, klicken Sie auf ClickUp Brain und einfügen eine einzeilige Zusammenfassung der Themen für diesen Monat. ClickUp Brain erstellt innerhalb von Sekunden Aufgaben mit Status, Eigentümern und Terminen. Bitten Sie die KI, Aktionspunkte aus Ihrem Meeting-Dokument zu übernehmen, damit nichts übersehen wird. Erstellen Sie ClickUp Aufgaben aus Ihren Briefings und führen Sie automatische Updates mit ClickUp Brain und KI-Agenten durch. Fügen Sie als Nächstes einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten zu dieser Liste hinzu, mit einem einfachen Auslöser wie „Statusänderungen“ oder „Datum liegt vor dem Fälligkeitsdatum“. Geben Sie ihm tools wie „Aufgaben erstellen“, „Aufgaben verwalten“ und „Projektaktualisierung schreiben“, damit er Eigentümer zuweist, Check-ins veröffentlicht und die wöchentliche Zusammenfassung für Sie schreibt. Jetzt füllt sich der Kalender von selbst, Hindernisse werden rechtzeitig erkannt und Sie können Ihre Energie auf die Arbeit konzentrieren – statt auf das Setup! ⚡

5. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender

Kostenlose Vorlage herunterladen Nehmen Sie an Unterhaltungen teil und behalten Sie dabei Ihre Gesamtstrategie im Blick – mit der Social-Media-Kalender-Vorlage von ClickUp.

Denken Sie daran, wie schnell sich Trends im Internet verbreiten. An einem Tag ist es ein Meme über „quiet quitting“, am nächsten Tag ein viraler TikTok-Tanz oder eine aktuelle Meldung, zu der jede Marke Stellung nehmen möchte. Social-Media-Teams leben in diesem Strudel, und ohne einen Kalender können Beiträge überstürzt wirken oder sogar den richtigen Moment verpassen.

Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kalender bietet Ihnen die perfekte Balance zwischen Flexibilität und Struktur. Sie können Kampagnen Wochen im Voraus planen, Aufgaben an Designer oder Texter vergeben und dann schnell Anpassungen vornehmen, wenn sich ein neuer Trend abzeichnet.

Dank integrierter Ansichten können Sie alles auf einen Blick sehen oder eine einzelne Kampagne heranzoomen. Mit ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern wie Hashtags, Themen und Veröffentlichungsdaten bleiben alle Details übersichtlich, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herspringen müssen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Inhalt über mehrere Plattformen hinweg mit klaren Fristen und Eigentümerschaft.

Verfolgen Sie Hashtags, Kampagnenthemen und Leistungsdaten an einem Ort.

Nutzen Sie Kalender- und Board-Ansichten, um mühelos zu planen, anzupassen und umzuplanen.

Arbeiten Sie mit Designern, Autoren und Managern zusammen, ohne chaotische Übergaben.

✨ Ideal für: Social-Media-Teams, die ihre Planung und Terminierung im Voraus standardisieren oder eine Automatisierung ihrer Prozesse anstreben.

👀 Wissenswertes: Im Jahr 2024 hat Microsoft seine KI-Teams umstrukturiert und unter einer Leitung zusammengefasst, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Das Ziel: weniger Silos, schnellere Planung. Dies ist ein anschauliches Beispiel für die Neuorganisation von Abhängigkeiten innerhalb eines Workflow.

6. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage für Konsistenz, damit die Umsetzung reibungsloser verläuft.

Ein Bericht von McKinsey zeigt, dass Teams, die in Bezug auf Vertrauen und Kommunikation gut abschneiden, mehr als dreimal so effizient sind und fünfmal häufiger Ergebnisse liefern als Teams, die diesen Aspekten keine Priorität einräumen.

Das ist besonders wichtig für das Projektmanagement, wo viele Aufgaben, Personen und Zeitpläne involviert sind. Die ClickUp-Projektmanagement-Vorlage hilft Ihnen dabei, Personen, Aufgaben und Zeitpläne in einem Arbeitsbereich zusammenzuführen, damit jeder weiß, was als Nächstes ansteht.

Sie können große Aufgaben in kleinere Teile aufteilen, Verantwortlichkeiten zuweisen und Abhängigkeiten abbilden, damit bei der Übergabe nichts verloren geht. Verwenden Sie Zeitleiste und Gantt-Ansicht, um zu sehen, wie alles in Verbindung steht, sowie Listen und Boards für den täglichen Fortschritt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Planen Sie den gesamten Projektverlauf mit Zeitleisten oder einer Gantt-Ansicht, damit Sie Hindernisse vorhersehen können.

Weisen Sie Aufgaben klar zu, mit Eigentümern, Fristen und Abhängigkeiten, damit nichts übersehen wird.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder und Status, um die Arbeit und das Wachstum Ihres Teams abzubilden.

Erstellen Sie Automatisierung für Erinnerungen und Aktualisierungen, damit der Fortschritt sichtbar ist und Verzögerungen frühzeitig erkannt werden.

✨ Ideal für: Operations-Teams, die Projektmanagementprozesse standardisieren, um die Effizienz zu steigern.

7. ClickUp-Vorlage für die Ereignis-Planung

Kostenlose Vorlage herunterladen Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und erkennen Sie Risiken frühzeitig mit der ClickUp-Vorlage für die Ereignis-Planung.

Die ClickUp-Vorlage für die Veranstaltungsplanung vereint Lieferantenlisten, Budgetplanung, Gästelisten und Zeitpläne unter einem Dach, damit Sie zum richtigen Zeitpunkt alles im Blick haben.

In der Kalenderansicht von ClickUp können Sie Veranstaltungsorte im Blick behalten, Aufgaben für Catering oder Logistik zuweisen und Zeitpläne auf einen Blick einsehen. Mit den Benutzerdefinierten Feldern von ClickUp lassen sich Details wie Budgetstatus und Zahlungen verwalten, während die Board- und Listenansichten die Verfolgung des Fortschritts erleichtern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie jede Phase der Planung in speziellen Listen für Aktivitäten, Einrichtungen und Abrechnungen.

Visualisieren Sie Zeitleisten in der Kalender- oder Board-Ansicht, damit Sie keine Fristen mehr verpassen.

Führen Sie die Nachverfolgung des Budget-Status und der Zahlung mit benutzerdefinierten Feldern, die in die Vorlage integriert sind.

Arbeiten Sie in ClickUp Dokumente zusammen, um Lieferantenvereinbarungen, Sponsorenangaben und Ereignis-Notizen zu speichern.

✨ Ideal für: Teams, die Ereignis-Planung, Logistik und Lieferantenkoordination an einem Ort abwickeln.

8. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Produkteinführung

Kostenlose Vorlage herunterladen Konzentrieren Sie sich darauf, etwas Dauerhaftes aufzubauen – mit der Vorlage „Checkliste für Produkteinführungen“ von ClickUp.

Die Vorlage „Checkliste für Produkteinführungen“ von ClickUp legt die Meilensteine Ihrer Produkteinführung fest, sodass Sie den Überblick behalten. Gantt- und Zeitleistenansichten zeigen Ihnen, wann Termine anstehen. Mit Benutzerdefinierten Feldern können Sie Aufgaben zwischen Teams wie Design, Marketing und Betrieb sortieren. Automatisierungen laufen im Hintergrund und senden Erinnerungen an alle, was als Nächstes ansteht.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Teilen Sie die Markteinführung in Meilensteine auf, damit jeder Schritt klar ist.

Verwenden Sie Gantt- und Zeitleisten-Ansichten, um Termine im Blick zu behalten.

Trennen Sie Aufgaben nach Teams mit einfachen Benutzerdefinierten Feldern.

Richten Sie Automatisierungen ein, damit Erinnerungen im Hintergrund für Sie ausgeführt werden.

✨ Ideal für: Produkt- und GTM-Teams, die eine reibungslose Koordination während wichtiger Meilensteine der Markteinführung sicherstellen möchten.

Wenn Sie neugierig sind, wie Ihre Workflows mit ClickUp einer Automatisierung unterzogen werden können, erklärt Ihnen dieses Video in wenigen Minuten, wie das funktioniert:

9. ClickUp-Vorlage für das Client-Onboarding

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie eine Nachverfolgung der wichtigen Aspekte wie Pakete oder Servicetypen mit der ClickUp-Vorlage für das Client-Onboarding durch.

Wyzowl hat herausgefunden, dass 63 % der Benutzerdefinierten den Onboarding-Prozess berücksichtigen, wenn sie entscheiden, ob sie ein Produkt weiterhin nutzen möchten. Diese erste Erfahrung entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg der Beziehung.

Die ClickUp-Vorlage für das Client-Onboarding bietet Ihnen die richtige Struktur dafür. Anstatt sich mit verstreuten Notizen herumzuschlagen oder immer wieder dieselben Schritte von Grund auf zu wiederholen, können Sie Ihre Clients durch einen klaren Prozess führen.

Von Kickoff-Gesprächen bis hin zu Onboarding-Fragebögen – alles ist an einem Ort organisiert. Außerdem können Sie mit den ClickUp-Dashboards den Fortschritt auf einen Blick sehen, sodass Sie Ihre Clients leicht einbinden und ihr Vertrauen gewinnen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Onboarding-Phasen mit klaren Status wie „Neuer Kunde“, „Onboarding-Anruf“ und „Abgeschlossen“.

Sammeln und speichern Sie Client-Daten mit Benutzerdefinierten Feldern und Erfassungsformularen.

Verwenden Sie Ansichten für Leitfäden, Fragebögen und Prozessnachverfolgung, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Implementieren Sie die Automatisierung von Erinnerungen und Updates, um Clients ein reibungsloses und konsistentes Erlebnis zu bieten.

✨ Ideal für: Serviceteams, die neuen Clients konsequent durch die Onboarding-Schritte begleiten.

10. ClickUp-Vorlage für Personalbeschaffung und Einstellung

Kostenlose Vorlage herunterladen Automatisieren Sie Erinnerungen, um sicherzustellen, dass Kandidaten rechtzeitig von Ihnen hören – mit der Vorlage „Recruiting & Hiring“ von ClickUp.

Die ClickUp-Vorlage für Personalbeschaffung und -einstellung hilft Ihnen, diese Lücke zu vermeiden, und bietet Ihnen Raum, um Stellenanzeigen zu verwalten, Bewerbungen zu verfolgen, Kandidaten zu prüfen und den Überblick über jede Phase zu behalten. Mit Interview-Scorecards können Sie faire Vergleiche anstellen.

Benutzerdefinierte Felder für Rolle, Phase und Quelle sorgen für Ordnung. Automatisierungen können Erinnerungen auslösen, wenn jemand umgehend handeln oder kommunizieren muss. Da alles an einem Ort zu finden ist, wird die Einstellung für Bewerber angenehmer und für Sie einfacher.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung jedes Kandidaten durch Phasen wie „Beworben“, „Vorstellungsgespräch“, „Angebot“ und „Eingestellt“.

Verwenden Sie standardisierte Interview-Bewertungsbögen, um Feedback fair zu vergleichen.

Speichern Sie Bewerbungen, Feedback und Bewerberdaten in freigegebenen Ansichten, damit nichts verloren geht.

✨ Ideal für: HR-Teams, die Bewerber, Vorstellungsgespräche und Einstellungsprozesse effizient nachverfolgen möchten.

11. ClickUp-Vorlage zur Fehlerverfolgung

Kostenlose Vorlage herunterladen Treffen Sie mit der ClickUp-Nachverfolgungs-Vorlage schnell fundierte Entscheidungen.

Im Juli 2024 führte ein fehlerhaftes CrowdStrike-Update weltweit zum Absturz von Millionen von Windows-Rechnern. Die Teams bemühten sich, die Systeme wieder online zu bringen, während die Geräte beim Start endlos in einer Schleife hingen, was sich auf Geschäftsbereiche von Fluggesellschaften bis hin zu Krankenhäusern auswirkte.

Die ClickUp-Vorlage zur Fehlerverfolgung bietet Teams eine übersichtliche Möglichkeit, Fehler zu erkennen, zu protokollieren und zu beheben, bevor es zu Ausfallzeiten oder Unterbrechungen kommt. Sie können jeden Fehler protokollieren, ihn dem richtigen Entwickler zuweisen und den Fortschritt überwachen, ohne den Überblick über die Details zu verlieren.

Ansichten wie Listen und Boards helfen Ihnen dabei, Fehlerbehebungen zu priorisieren, während Benutzerdefinierte Felder den Kontext zu jedem Fehlerbericht beibehalten.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Protokollieren und kategorisieren Sie Fehler mit benutzerdefinierten Feldern, damit Entwickler genau wissen, um welches Problem es sich handelt, wann es aufgetreten ist und welchen Teil des Produkts es betrifft.

Weisen Sie den Mitgliedern des Teams Eigentümerschaft zu und legen Sie Fälligkeitstermine fest, um die Verantwortlichkeit für jede Korrektur sicherzustellen und das Problem „Wer arbeitet daran?“ zu vermeiden.

Verfolgen Sie den Status von Fehlern in Echtzeit über Ansichten wie Listen, Boards oder Kalender, sodass Sie leicht erkennen können, was offen, in Bearbeitung oder gelöst ist.

✨ Ideal für: Technikteams, die Fehler systematisch protokollieren, priorisieren und beheben.

12. ClickUp-Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Setzen Sie messbare Ziele und führen Sie die Nachverfolgung mit der Vorlage „OKRs und Ziele für Unternehmen“ von ClickUp durch.

Die Vorlage „OKRs und Ziele“ von ClickUp Company unterteilt große Ziele in klare, messbare Ergebnisse. Teams können sehen, wie ihre Arbeit in die Verbindung zum Gesamtbild steht, und Manager können den Fortschritt verfolgen, ohne sich in Berichten zu verlieren. So lassen sich hochgesteckte Ziele in Schritte umwandeln, die tatsächlich erledigt werden können.

Die Vorlage wurde entwickelt, um sowohl übergeordnete Unternehmensziele als auch die kleineren Meilensteine, die diese unterstützen, zu verwalten. Sie können ein Ziel auf Unternehmensebene festlegen und es dann in wichtige Ergebnisse für jede Abteilung oder jedes Team unterteilen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Ziele fest und verknüpfen Sie diese mit messbaren Schlüsseln, damit der Fortschritt leicht zu verfolgen ist.

Weisen Sie den richtigen Personen Ziele mit klaren Zeitleisten und Verantwortlichkeiten zu.

Verfolgen Sie den Fortschritt in Ansichten wie Dashboards, Listen und Zeitleisten, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen.

Freigeben Sie Updates über Teams, damit alle wissen, was vorangeht und was noch Aufmerksamkeit erfordert.

✨ Ideal für: Unternehmen, die OKRs und messbare Ziele team- und abteilungsübergreifend aufeinander abstimmen.

13. ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage herunterladen Folgen Sie einer vorgefertigten Struktur, die den Prozess einfach hält, mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Eine gute Onboarding-Erfahrung kann dazu beitragen, dass sich jemand sofort sicher und willkommen fühlt. Die ClickUp-Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass sich jeder neue Mitarbeiter vom ersten Tag an zugehörig fühlt.

Was diese Vorlage so hilfreich macht, ist ihre Flexibilität. Sie können Checklisten erstellen, Fristen festlegen und Benutzerdefinierte Felder für Details wie Abteilung, Gehalt oder Schulungsmodule hinzufügen. Ansichten wie Kalender und Listen machen es einfach, zu sehen, was als Nächstes ansteht.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Onboarding-Aufgaben in klaren Schritten, damit neue Mitarbeiter genau wissen, was sie in ihren ersten Tagen erwartet.

Weisen Sie Managern und Teammitgliedern Verantwortlichkeiten zu , um sicherzustellen, dass keine Fehler oder Versäumnisse auftreten.

Verwenden Sie Kalender- und Listenansichten, um Meetings, Trainingssessions und wichtige Termine zu verfolgen.

Speichern Sie wichtige Details wie Formular, Dokumente und Richtlinien an einem Ort, damit Ihre Mitarbeiter nicht lange suchen müssen.

Verfolgen Sie den Fortschritt, um sicherzustellen, dass jeder Teil des Onboardings reibungslos und pünktlich fertiggestellt wird.

✨ Ideal für: Personalmanager, die für eine reibungslose Einarbeitung und Schulung neuer Mitarbeiter sorgen.

14. ClickUp-Vorlage für Tagesordnungen von Meetings

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Meetings von Zeitfressern in Sitzungen, in denen tatsächlich etwas zu erledigen ist – mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Agenden.

Überlegen Sie einmal, wie viele Stunden Sie schon in Meetings gesessen haben, die sich im Kreis drehten. Ohne Struktur kann selbst das bestgemeinte Meeting schnell aus dem Ruder laufen.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Besprechungsagenden als Schritt ins Spiel. Sie können Ziele, Themen und Diskussionspunkte in einem freigegebenen Space skizzieren, sodass niemand im Unklaren bleibt.

Jeder Tagesordnungspunkt kann zugewiesen, nachverfolgt und erneut aufgerufen werden, sodass Aktionspunkte nach Ende des Meetings nicht verloren gehen. Kombinieren Sie dies mit Ansichten wie „Docs” für Notizen oder „Aufgabe” für Nachfassaktionen, und Sie erhalten ein System, das Besprechungen organisiert, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie die Themen und Ziele von Meetings klar fest, damit jeder weiß, was ihn erwartet.

Teilen Sie jedes Tagesordnungspunkt in Aufgaben mit klaren Eigentümern und Fristen auf.

Verwenden Sie Dokumente für die Zusammenarbeit in Echtzeit und zum Erstellen von Notizen während des Meetings.

Halten Sie Folgeaufgaben mit Sichtbarkeit, damit Aktionspunkte später nicht vergessen werden.

Verfolgen Sie den Fortschritt in Meetings, um zu sehen, wie Diskussionen zu konkreten Ergebnissen führen.

✨ Ideal für: Teams, die Meetings strukturiert, zielorientiert und handlungsorientiert gestalten möchten.

15. ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem strukturierten, wiederholbaren System mithilfe der Tagesplaner-Vorlage von ClickUp.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie schnell ein Tag vergehen kann, ohne dass Sie merken, wo die Zeit geblieben ist? Eine Umfrage von Microsoft ergab, dass 68 % der Arbeitnehmer Schwierigkeiten haben, sich ausreichend ungestört zu konzentrieren. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner ins Spiel.

Sie können Ihren Tag in Kategorien wie Arbeit, Persönliches oder Ziele unterteilen und dann Prioritäten für das setzen, was wirklich wichtig ist. Das Layout macht es einfach, sofort zu erkennen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, während die visuelle Nachverfolgung Ihnen hilft, die Dynamik zu sehen, die Sie im Laufe des Tages aufbauen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Reduzieren Sie Stress, indem Sie genau wissen, was auf Ihrer To-do-Liste steht.

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement mit übersichtlichen Planungstools.

Priorisieren Sie Aufgaben, damit die wichtigsten nie untergehen.

Mit integrierten Status, Feldern und Ansichten können Sie Aufgaben wie Checkpoints durch Ihren Tag bewegen.

✨ Ideal für: Einzelpersonen und Manager, die ein einfaches System für den Alltag suchen, um Aufgaben zu priorisieren.

Mit ClickUp ist kein Plan zu groß

Vorlagen sind mehr als nur praktische kleine Verknüpfungen. Sie sind das Geheimnis, um sich wirklich ruhig zu fühlen und die Kontrolle über Ihre Arbeit zu behalten. Wir haben uns viele Optionen angesehen, aber die Wahrheit ist, dass nicht alle Planungstools gleich aufgebaut sind.

Was ClickUp auszeichnet, ist das Gefühl, dass endlich alles an einem Ort zusammenkommt. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln oder sich Gedanken darüber machen, wo sich bestimmte Dinge befinden. Aufgaben, Zeitleiste, Notizen und Unterhaltungen sind alle nebeneinander angeordnet und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie sie brauchen.

Wenn Sie auf ein Zeichen gewartet haben, um etwas Neues auszuprobieren, dann ist dies das richtige. Probieren Sie ClickUp aus und erleben Sie, wie sich Plan anfühlt, wenn sie tatsächlich Spaß macht.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und bringen Sie Ihre Arbeit auf den Punkt. 🎉