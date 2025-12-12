Welcher KI-Stack ist der richtige für Marketingagenturen?

Sie versinken geradezu in KI-Tools.

Jede Woche wird ein neuer Content-Generator vorgestellt, Ihr Posteingang ist mit 17 „bahnbrechenden“ Analyseplattformen überfüllt und Ihr Team kann sich nicht darauf einigen, welches tool zur Automatisierung von Kampagnen tatsächlich Ergebnisse liefert.

In letzter Zeit fühlt sich die Suche nach dem richtigen KI-Stack für Marketingagenturen an, als würde man mit seinem Budget Jenga spielen.

Sie benötigen Tools, die für Inhalte, Kampagnen, Analysen und die Bereitstellung für Clients zusammenarbeiten. Bonuspunkte gibt es, wenn Sie Ihrem Team dies nicht anhand eines Flussdiagramms erklären müssen.

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, was funktioniert und wie ClickUp in dieses Puzzle passt. 🧩

Kernkomponenten eines KI-Stacks für Agenturen

Stellen Sie sich einen KI-Stack als das Nervensystem Ihrer Agentur vor. Jede Komponente muss mit den anderen kommunizieren, sonst schaffen Sie nur noch mehr Chaos.

Hier ein genauerer Blick darauf. 👀

Datenerfassung und -anreicherung

Jeden Tag fließen Informationen aus Dutzenden von Quellen in Ihre Agentur. CRM-Einträge, Website-Klicks, E-Mail-Öffnungen, Interaktionen in sozialen Medien – all das erzählt eine Geschichte, wenn man zuhören kann.

Die richtige /AI-Infrastruktur führt diese verstreuten Datenpunkte zusammen und wandelt sie in etwas Nützliches um. Dazu können gehören:

Lead-Scoring , das potenzielle Kunden anhand ihres tatsächlichen Verhaltens einstuft

Client-Profile , die automatisch aktualisiert werden, wenn jemand mit Ihren Inhalten interagiert oder Ihre Preisseite besucht.

Auslöser , die Sie benachrichtigen, wenn ein Client Anzeichen für Expansionsmöglichkeiten oder potenzielle Abwanderung zeigt.

Datenanreicherung , die grundlegende Kontaktdaten um firmografische und demografische Details ergänzt

Erstellung von Inhalten und kreativen Elementen

Ihr Team muss große Mengen an Inhalten produzieren, aber der anfängliche Erstellungsprozess kostet wertvolle Zeit. KI-Marketing-Tools dieser Kategorie übernehmen die mühsame Arbeit der ersten Entwürfe und Variationen.

Was Sie mit diesen tools erreichen können:

Generieren Sie mehrere Varianten von Anzeigentexten zum Testen auf verschiedenen Plattformen.

Entwickeln Sie visuelle Konzepte und Designvarianten für Client-Präsentationen.

Erstellen Sie E-Mail-Sequenzen, die auf verschiedene Zielgruppensegmente zugeschnitten sind.

Erstellen Sie Social-Media-Bildunterschriften und Post-Variationen in großem Umfang.

Entwerfen Sie Videoskripte und Storyboards für Kampagneninhalte.

Kampagnen-Automatisierung und -orchestrierung

Die Durchführung von Marketingkampagnen über E-Mail, soziale Medien, bezahlte Anzeigen und Ihre Website erfordert eine ständige Koordination. KI-Orchestrierungstools verwalten die Logik und das Timing über alle diese Kanäle hinweg.

Das System übernimmt Aufgaben wie:

Auslöser für E-Mail-Sequenzen, wenn jemand einen Lead-Magneten aus Ihrer bezahlten Anzeige herunterlädt

Anpassung der Werbeausgaben über Plattformen hinweg auf Basis von Echtzeit-Leistungsdaten

Personalisierung der Inhalte der Landing-Seiten basierend auf der Traffic-Quelle und dem Zielgruppensegment

Bewegen Sie potenzielle Kunden anhand ihres Engagement-Niveaus durch Nurture-Sequenzen.

Koordinierung des Retargeting über mehrere Plattformen hinweg ohne manuelles Setup

Analysen, Berichterstellung und Erkenntnisse

Die Berichterstellung für Kunden bedeutet in der Regel, Daten aus mehreren Plattformen zu ziehen, Tabellen zu erstellen und Präsentationen zu erstellen. KI-Tools automatisieren diesen gesamten Prozess und fügen ihm zusätzlich Intelligenz hinzu.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Automatisierte Berichterstellung, die Daten aus Ihren tools abruft und für Clients formatiert

Cross-Channel-Attribution, die zeigt, welche Touchpoints zu Conversions beitragen

Leistungsdaten, die aufzeigen, was funktioniert und was angepasst werden muss

Echtzeit -Marketing-Dashboards , die ohne manuelle Aktualisierungen jederzeit Sichtbarkeit bieten

Predictive Analytics, die Kampagnenergebnisse auf der Grundlage aktueller Trends prognostizieren

Zusammenarbeit und Workflow-Management

Internes Chaos kann die Effizienz einer Agentur zunichte machen. Diese Tools schaffen Struktur für die Abläufe der Arbeit in Ihrem Team und den Kontakt zu Ihren Clients.

Suchen Sie nach Systemen, die Folgendes leisten:

Automatisierte Aufgabenverteilung basierend auf Projektphasen und Team-Kapazitäten

Genehmigungs-Workflows, die Ergebnisse nacheinander an die richtigen Stakeholder weiterleiten

Kundenportale , in denen Ergebnisse, Feedback und Kommunikation an einem Ort zusammenlaufen

Projektvorlagen, die die Ausführung wiederkehrender Kampagnentypen standardisieren

Benachrichtigungssysteme, die alle auf dem Laufenden halten, ohne den Posteingang zu überladen

Integration und Skalierbarkeit

Dies ist die Grundlage, die alles zusammenhält. Ihre KI-Tools müssen miteinander kommunizieren und mit dem Wachstum Ihres Kundenstamms skalierbar sein.

Zu den entscheidenden Elementen gehören:

Robuste API-Verbindungen, die einen automatischen Datenfluss zwischen den tools ermöglichen

Multi-Client-Architektur, die die Daten und Kampagnen jedes Clients getrennt, aber über eine einzige Schnittstelle verwaltbar hält.

Workflows zur Automatisierung, die wiederholende Aufgaben über alle Ihre Konten hinweg abwickeln

Benutzerdefinierte Integrationen, die Ihre spezifischen Tools und Workflows miteinander verbinden

Die richtige Grundlage bedeutet, dass die Gewinnung neuer Clients keine proportionale Vergrößerung der Größe des Teams oder einen höheren manuellen Aufwand erfordert.

💡 Profi-Tipp: Trennen Sie kreative KI von operativer KI. Kreative KI unterstützt das Brainstorming und die Kampagneniteration. Operative KI kümmert sich um interne Workflows wie Zeiterfassung, Rechnungszusammenfassungen oder Ressourcenprognosen. Durch die Trennung wird verhindert, dass kreative Tools durch logistische Probleme behindert werden.

So gehen Sie strategisch an den KI-Stack Ihrer Marketingagentur heran. 📊

Schritt 1: Definieren Sie die „Wertzone” Ihrer Agentur

Beginnen Sie damit, herauszufinden, wo Ihre KI-Marketingagentur durchweg die messbarsten Ergebnisse erzielt. Diese „Wertzone” könnte aus hochkonvertierenden kreativen Inhalten, datengestützten Leistungserkenntnissen oder der Durchführung von Full-Funnel-Kampagnen bestehen. Klären Sie dies frühzeitig, da es die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen bildet.

Um dies zu veranschaulichen:

Erstellen Sie eine Liste Ihrer leistungsstärksten Dienstleistungen und Client-Ergebnisse.

Passen Sie diese Ergebnisse an die dahinterstehenden Prozesse und Rollen an.

Identifizieren Sie, welche Aufgaben am meisten verbessert oder durch Automatisierung unterstützt werden müssen.

Wenn Ihre Agentur beispielsweise mit schnell umsetzbaren Kampagnen punkten kann, sollten Sie KI-gestützte Ideenfindung für Inhalte und Workflows zur Überprüfung priorisieren.

In ClickUp können Sie Spaces für jeden Kernservice erstellen, z. B. „Kampagnenstrategie" oder „Content-Produktion". Innerhalb dieser Spaces können Sie Vorlagen für Kreativ-Briefings erstellen, Genehmigungen zuweisen und Ergebnisse über ClickUp Aufgaben nachverfolgen. Analysieren Sie Kundendaten als Aufgaben in ClickUp. Benutzerdefinierte Einstellungen für Aufgaben in ClickUp für Ihre Marketinginitiativen. Dieses Setup stellt sicher, dass Ihr stärkster Lieferbereich durch strukturierte, wiederholbare Workflows unterstützt wird.

Schritt 2: Überprüfen Sie Ihren bestehenden Stack und identifizieren Sie Lücken

Bevor Sie etwas Neues hinzufügen, sollten Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer bereits vorhandenen Ressourcen vornehmen. Erstellen Sie eine Liste aller Tools, die Ihr Team derzeit verwendet, wer sie verwendet, was sie kosten und welche Ebene Ihres Stacks sie einnehmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die „Schatten-Tools”, die einzelne Teammitglieder ohne offizielle Genehmigung eingeführt haben.

Als Nächstes kommt der entscheidende Teil: Sammeln Sie Feedback von den Personen, die diese Plattformen täglich nutzen. Planen Sie 15-minütige Unterhaltungen mit Mitgliedern aus verschiedenen Rollen ein. Stellen Sie konkrete Fragen:

Wo kopieren Sie Daten manuell zwischen Plattformen?

Welches Tool frustriert Sie wöchentlich am meisten?

Welche Aufgabe dauert doppelt so lange wie nötig?

Bei welchen Client-Leistungen muss zwischen mehreren Systemen umgeschaltet werden?

Diese Reibungspunkte zeigen Ihre tatsächlichen Lücken auf.

Möglicherweise stellen Sie beispielsweise fest, dass Ihr Content-Team wöchentlich fünf Stunden damit verbringt, Blogbeiträge neu zu formatieren, weil Ihr CMS nicht mit Ihrem KI-Schreibtool integriert ist. Oder Ihre Paid-Media-Spezialisten erstellen Berichte manuell neu, weil Ihre Werbeplattformen und Ihr Analyse-Dashboard nicht miteinander kommunizieren. Das sind Lücken, die es zu schließen gilt.

Während 34 % der Benutzer volles Vertrauen in KI-Systeme haben, verfolgt eine etwas größere Gruppe (38 %) einen Ansatz, der auf „Vertrauen, aber überprüfen" basiert. Ein eigenständiges tool, das mit Ihrem Arbeitskontext nicht vertraut ist, birgt oft ein höheres Risiko, ungenaue oder unbefriedigende Antworten zu liefern.

Starke Verbindungen machen aus einzelnen Tools einen Stack. Achten Sie bei der Bewertung der Optionen auf solche, die nahtlos mit Ihrem CRM, Ihren Werbeplattformen und Ihren Tools für die Inhaltsautomatisierung verbunden sind.

Wenn Sie beispielsweise Kampagnen in ClickUp verwalten, kann Ihr Team durch die Integration mit Google Ads den Status, die Ausgaben und die Leistungsdaten der Kampagne einsehen, ohne den Workspace verlassen zu müssen. Dies reduziert die Übergaben zwischen Marketing-, Analyse- und Kundendienstteams.

Um die Integrationsstärke zu überprüfen, testen Sie Folgendes:

Native Konnektoren: Lässt sich die Synchronisierung des Tools mit Ihren drei wichtigsten Plattformen durchführen?

API-Unterstützung: Können Sie benutzerdefinierte Workflows ohne aufwendige Programmierung verbinden?

Zweiwege-Flow: Können Aktualisierungen in beide Richtungen erfolgen?

ClickUp dient als Bindeglied für Ihren gesamten KI-Stack. Anstatt Ihr Team zu zwingen, zwischen Tools zur kreativen Gestaltung, Analyseplattformen und Kundenkommunikationskanälen hin und her zu springen, schafft ClickUp einen konvergierten KI-Arbeitsbereich, in dem alles zusammenkommt. Ihre Content-Briefings, Leistungs-Dashboards, Aufgaben und Kundenfeedbacks bleiben alle an einem Ort. Erleben Sie einen konvergierten KI-Arbeitsbereich in ClickUp

Schritt 4: Berücksichtigen Sie Kosten, Lernkurve und Anforderungen hinsichtlich der Skalierbarkeit für Clients

Die Gesamtbetriebskosten gehen über die Gebühren für Abonnements hinaus. Berücksichtigen Sie auch die Implementierungszeit, Schulungsanforderungen und die laufende Wartung.

Eine hochentwickelte Marketing-Intelligence-Plattform kostet vielleicht 500 Dollar im Monat, aber wenn Ihr Team 20 Stunden Schulung benötigt und dennoch nur 30 % der Features nutzt, zahlen Sie zu viel für Komplexität, die Sie nicht benötigen.

Denken Sie voraus und erstellen Sie Wachstumsszenarien für Ihre Clients mit konkreten Zahlen. Funktioniert das Preismodell dieses Tools auch, wenn Sie 10 weitere Clients hinzufügen? Einige Plattformen berechnen die Kosten pro Benutzer (überschaubar), während andere pro Konto (wird schnell teuer) oder pro Datenvolumen (unvorhersehbar) abrechnen.

Rechnen Sie nach: Wenn Sie heute acht Clients haben und innerhalb von 18 Monaten 20 Clients als Einzelziel anvisieren, berechnen Sie den Preis für das Tool für beide Volumina. Testen Sie dann die Betriebskapazität, indem Sie aktuelle Benutzer fragen, ob die Plattform bei größeren Datensätzen oder komplexeren Workflows langsamer wird.

💡 Profi-Tipp: Behandeln Sie Ihren KI-Stack wie einen Client. Führen Sie vierteljährliche Überprüfungen, KPIs und Retrospektiven durch. Prüfen Sie, welche KI-Features tatsächlich Zeit sparen oder den ROI Ihrer Kampagnen verbessern, und streichen Sie diejenigen, die dies nicht tun. Wenn sie nicht ihren Beitrag leisten, handelt es sich um versteckte Scope Creep.

Schritt 5: Erstellen Sie einen stufenweisen Rollout-Plan

Widerstehen Sie dem Drang, Ihren gesamten Stack gleichzeitig zu überarbeiten. Führen Sie stattdessen eine strukturierte Einführung durch, die Störungen minimiert und Kurskorrekturen ermöglicht. Das könnte beispielsweise so aussehen:

Pilotphase (30–45 Tage)

Beginnen Sie klein, indem Sie das neue Tool mit einem willigen Team oder Konto testen. Idealerweise sollte diese Gruppe neugierig genug sein, um zu experimentieren, aber auch ehrlich genug, um echte Probleme anzusprechen.

Beschränken Sie den Umfang auf einen definierten Anwendungsfall, beispielsweise die Verwendung einer KI-Content-Plattform ausschließlich für Blog-Entwürfe für einen einzelnen Client.

Während des gesamten Testzeitraums sollte der Fokus darauf liegen, zu erfassen, was effektiv ist, wo Zeit gespart wird und welche Reibungspunkte auftreten.

💡 Profi-Tipp: Geben Sie Ihrer Pilotgruppe einen gemeinsamen Space, in dem sie mit ClickUp Docs festhalten kann, was funktioniert und was sich holprig anfühlt. Autoren können Notizen zur Qualität der Inhalte hinterlassen, während Editors wiederkehrende Probleme wie Unstimmigkeiten im Ton hervorheben können. Da sich alles an einem Ort befindet, lassen sich Erkenntnisse leichter miteinander verknüpfen, um datengestützte Entscheidungen darüber zu treffen, was es wert ist, skaliert zu werden. Außerdem können Dokumente innerhalb von Aufgaben verknüpft werden, sodass alle, die an der Pilotaufgabe beteiligt sind, den vollständigen Kontext haben.

Einführungsphase (60–90 Tage)

Sobald Ihr Pilotteam den Wert des Tools unter Beweis gestellt hat, beziehen Sie weitere Teams mit ein und behalten Sie die ursprüngliche Gruppe als interne Fürsprecher.

Das Ziel ist es, das Lernen eher als Anleitung denn als Zwang zu vermitteln. Eine Schnellstartanleitung, die auf den Erfahrungen Ihres Piloten basiert, ist weitaus besser geeignet als die Dokumentation des Anbieters, insbesondere wenn sie die Sprache Ihres Teams spricht. Sie sollten auch die Interaktionsmuster im Auge behalten, um Abwanderungen frühzeitig zu erkennen.

Optimierungsphase (laufend)

Sobald das Tool vollständig implementiert ist, konzentrieren Sie sich darauf, den maximalen Wert daraus zu ziehen. Analysieren Sie Nutzungsmuster, um ungenutzte Features zu identifizieren, die bestehende Probleme lösen könnten.

Wenn Ihr Team beispielsweise eine KI-Plattform zur Erstellung von Inhalten nur für erste Entwürfe nutzt, diese aber auch ein Training für den Markentonfall anbietet, sollten Sie Zeit in die Benutzerdefinierung dieses Features investieren. Integrationsmöglichkeiten, die Sie bei der ersten Einführung übersehen haben, werden hier zu Prioritäten.

🚀 Vorteil von ClickUp: Um echte Daten darüber zu erhalten, wie sich Teams anpassen, probieren Sie ClickUp Analytics aus. Sie können sehen, wer täglich mit dem PM-Tool von ClickUp arbeitet, welche Abteilungen erweiterte Features nutzen und wo die Anmeldungen nachlassen. Diese Muster zeigen das Vertrauensniveau. Beispielsweise kann ein Anstieg der täglichen Aktivitäten auf eine starke anfängliche Begeisterung hindeuten, während ein schneller Rückgang Verwirrung oder Ermüdung signalisieren könnte. Wenn Sie diesen Rückgang frühzeitig erkennen, können Sie eingreifen, bevor sich die Abkehr verbreitet. Verfolgen Sie die Analysedaten in ClickUp, um die Nutzung der App durch Ihr Team zu verstehen.

Beispiel für einen KI-Stack für eine Marketingagentur

Die Durchführung von KI-Marketingkampagnen geht schneller, wenn Ihre Tools zusammenarbeiten. Hier ist ein Beispiel für einen KI-Stack, der Marketingteams dabei hilft, Leads zu verwalten, Inhalte zu erstellen und Ergebnisse effizient zu verfolgen.

Bevor wir uns jedes Tool im Detail ansehen, hier eine kurze Übersicht über jedes einzelne:

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* Clearbit Echtzeit-Anreicherung von Unternehmensdaten für B2B-Marketing-Teams Identifizieren Sie anonyme Website-Besucher, Absichtssignale und native CRM-Integrationen (Salesforce, HubSpot, Marketo). Benutzerdefinierte Preisgestaltung Clay Aggregation und Anreicherung von Daten aus mehreren Datenquellen für das Lead-Management in großen Agenturen Über 50 Datenquellen, Wasserfall-Anreicherung, bedingte Logik, CRM-Integrationen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 149 $/Monat Apollo. io Sales Intelligence und Engagement für Outbound-Teams Kontaktdatenbank mit über 270 Millionen Einträgen, E-Mail-Sequenzierung, integrierter Dialer, CRM-Synchronisierung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat/Benutzer AdCreative. KI Test von Anzeigenvarianten und Erstellung von Werbemitteln für Performance-Marketer KI-Anzeigen- und Textgenerierung, Video-Anzeigen, Engagement-Prognosen, Zielgruppen-Insights Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat Canva Vielseitiges KI-gestütztes Design für kleine Marketing-Teams Magic Studio KI-Tools, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, Unterstützung für über 100 Sprachen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat/Benutzer Jasper KI Benutzerdefinierte Anpassung der Markenstimme und Konsistenz der Inhalte für Markenmarketing-Teams KI-Inhaltserstellung, Marken-Styleguide, 29 Sprachen, Surfer SEO/Copyscape-Integration Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 69 $/Monat/Benutzer Surfer SEO Inhalt-Optimierung und SEO für Marketer und Agenturen Echtzeit-Content-Score, SERP-Analyzer, Inhalt-Outlines, Optimierungs-Audits Kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat Claude Recherche-Synthese und Erstellung von Langform-Inhalten für Freiberufler und Agenturen 200.000 Token-Kontext, Datei-Uploads, persistente Unterhaltung, Antwortstile Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Zapier No-Code-KI-Automatisierung für über 6.000 Apps für Agenturen Mehrstufige Zaps, KI-Workflow-Tools, Fehlerüberwachung, Workflow-Vorlagen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat Erstellen Visuelle Automatisierung und Workflow-Orchestrierung für Projektmanager im Projektmanagement in Agenturen Drag-and-Drop-Builder, API-Verbindungen, Szenario-Planung, KI-Agent-Support Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10,59 $/Monat Looker Studio Analysen und Berichterstellung im Google-Ökosystem für Agenturen mit mehreren Clients Kombination von Daten aus mehreren Quellen, Code-Interpreter, interaktive Dashboards, Freigabesteuerung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Supermetrics Automatisierung der Datenpipeline für Marketing-Analysten Über 150 Datenquellen, Automatisierung der Aktualisierung, Normalisierung, Supermetrics Agents Bezahlte Pläne ab 37 $/Monat Funnel.io Marketing-Data-Warehousing und Berichterstellung für große Agenturen Über 600 Konnektoren, automatisches Backfill, Umrechnung der Währungen, Data Chat KI-Erkenntnisse Benutzerdefinierte Preisgestaltung ClickUp End-to-End-Management von Client-Workflows für Agenturen Projektmanagement, KI-gestützte Dokumente, Dashboards, Automatisierungen, Chat, Zeiterfassung Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen Stack KI KI-Einsatz und Workflow-Automatisierung für Unternehmen und große Agenturen Visueller KI-Workflow-Builder, RAG-Unterstützung, rollenbasierte Chatbots, Compliance-Tools Benutzerdefinierte Preisgestaltung HighLevel White-Label-Marketingplattformen für Agenturen White-Label-CRM, SMS-/E-Mail-/Funnel-Builder, SaaS-Modus, KI-Tools für Texte und Workflows Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 97 $/Monat

📌 Lead- und Datenbankanreicherung

1. Clearbit (am besten geeignet für Unternehmensdaten in Echtzeit)

via Clearbit

Clearbit (jetzt Teil des HubSpot-Ökosystems) verwandelt anonyme Website-Besucher in identifizierbare Leads, ohne dass Sie dafür große Anstrengungen unternehmen müssen. Die Plattform ruft über 100 Datenpunkte zu Unternehmen und Kontakten ab, sobald jemand Ihre Website besucht.

Sie müssen potenzielle Kunden nicht mehr manuell recherchieren oder veraltete Tabellen importieren. Clearbit fügt Ihrer CRM-Datenbank automatisch firmografische und technografische Daten hinzu.

Die besten Features von Clearbit

Identifizieren Sie anonyme Website-Besucher und zeigen Sie Unternehmensinformationen in Echtzeit mit Clearbit Reveal an.

Greifen Sie auf Absichtssignale zu, die zeigen, welche potenziellen Kunden aktiv nach Lösungen wie Ihrer suchen.

Integrieren Sie Anreicherungsdaten über native Verbindungen direkt in Salesforce, HubSpot, Marketo und andere Plattformen.

Limitierungen von Clearbit

Die Häufigkeit der Datenaktualisierung ist nicht immer konsistent.

Die Datengenauigkeit variiert für Unternehmen außerhalb Nordamerikas und Europas.

Die Plattform konzentriert sich in erster Linie auf B2B-Daten, sodass sie für B2C-Kampagnen weniger nützlich ist.

Preise von Clearbit

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Clearbit-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Wenn neue Anfragen eingehen, hat Ihr Team in der Regel keine Zeit, herauszufinden, woher sie stammen oder was bereits erledigt wurde. ClickUp Forms übernimmt die Erfassung für Sie: Jemand füllt Ihr Formular „Mit uns arbeiten" aus, und schon wird daraus eine Aufgabe. Halten Sie Ihre Pipeline mit den benutzerdefinierten Feldern in ClickUp-Aufgaben am Laufen Die (relevanten) Antworten werden direkt in die benutzerdefinierten Felder von ClickUp eingefügt, z. B. Lead-Quelle, Anreicherungsstatus und Outreach-Phase. So öffnet Ihr Team die Aufgabe und weiß sofort: Instagram-Lead, angereichert, Follow-up ausstehend.

2. Clay (am besten geeignet für die Aggregation von Daten aus mehreren Datenquellen)

via Clay

Clay nutzt Waterfall Enrichment, d. h. es werden automatisch zuerst günstigere Datenquellen geprüft, bevor auf Premium-Anbieter zurückgegriffen wird.

Darüber hinaus lässt sich Clay mit LinkedIn, Apollo, Clearbit und Dutzenden anderer APIs verbinden, sodass Sie mithilfe von KI benutzerdefinierte Workflows erstellen können, um Leads zu bewerten, personalisierte Nachrichten zu verfassen oder Auslöser für Automatisierungen zu aktivieren.

Die besten Features von Clay

Greifen Sie über eine einzige Schnittstelle auf über 50 Datenquellen zu, darunter LinkedIn, Apollo, Clearbit und PeopleDataLabs.

Erstellen Sie bedingte Logik als Auslöser, die je nach Datenqualität oder Lead-Merkmalen unterschiedliche Anreicherungspfade auslöst.

Exportieren Sie angereicherte Daten über native Integrationen direkt in Ihr CRM oder Ihre Outreach-Tools.

Einschränkungen von Clay

Die Kreditkosten summieren sich schnell, wenn umfangreiche Anreicherungsvorgänge über mehrere Datenquellen hinweg durchgeführt werden.

Einige Integrationen wirken weniger stabil als SaaS-native Integrationen.

Preise von Clay

Free

Starter: 149 $/Monat

Explorer: 349 $/Monat

Pro: 800 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Clay

G2: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Apollo.io (am besten geeignet für Sales Intelligence)

Apollo. io kombiniert eine Datenbank mit über 270 Millionen Kontakten mit integrierten Funktionen für E-Mail-Sequenzierung und Anrufwahl. Sie können potenzielle Kunden anhand von über 65 Kriterien filtern, darunter Titel, Größe des Unternehmens, Technologie-Stack und Einstellungsabsicht.

Die Plattform bewertet jeden Lead anhand von Interaktionssignalen, sodass Ihr Team besser entscheiden kann, wen es zuerst kontaktieren sollte. Apollo führt außerdem in Echtzeit die Nachverfolgung von Öffnungen, Klicks und Antworten durch, sodass Sie Sichtbarkeit darüber haben, welche Nachrichten Anklang finden und welche nicht.

Die besten Features von Apollo.io

Starten Sie E-Mail-Sequenzen direkt von der Plattform aus und führen Sie die Nachverfolgung von Öffnungen, Klicks und Antworten in Echtzeit durch.

Nutzen Sie die integrierte Wählfunktion, mit der Sie potenzielle Kunden anrufen können, ohne zu einem separaten Telefonsystem wechseln zu müssen.

Durchführen Sie die Synchronisierung von angereicherten Kontaktdaten und Interaktionshistorien mit ClickUp, HubSpot oder Ihrem bevorzugten CRM.

Limitierungen von Apollo.io

Die Zustellbarkeit von E-Mails kann leiden, wenn Sie die Versanddomänen nicht richtig aufwärmen.

Bei Benutzertests werden hohe Absprungraten gemeldet, wenn sie für Kaltakquise verwendet werden.

Preise für Apollo.io

Free

Basis: 59 $/Monat pro Benutzer

Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 149 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Inbound-Add-On: 149 $/Monat pro Team

Bewertungen und Rezensionen zu Apollo.io

G2: 4,7/5 (über 9.210 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 375 Bewertungen)

Behalten Sie die Dynamik bei, während sich Leads weiterentwickeln. Nach Erledigung der Anreicherung aktualisiert ClickUp Automatisierung sofort die verknüpften Clients oder Kampagnenaufgaben. Halten Sie Ihre Teams mit ClickUp Automatisierungen auf dem gleichen Stand Vertriebs- und Lieferteams sehen den aktuellen Kontext, sobald er sich ändert, sodass Follow-ups nicht ins Stocken geraten und Übergaben reibungslos verlaufen.

📌 Kreative Generierung

4. AdCreative. KI (Am besten geeignet für das Testen von Anzeigenvarianten)

via AdCreative.ai / KI

AdCreative. AI generiert innerhalb weniger Minuten Hunderte von Anzeigenvarianten auf der Grundlage Ihrer Kampagnenziele und Markenrichtlinien. Die Plattform analysiert Millionen von leistungsstarken Anzeigen aus verschiedenen Branchen, um zu verstehen, welche Designelemente die Konversionsrate steigern.

Über statische Bilder hinaus generiert AdCreative. KI Variationen von Werbetexten und kann aus Ihren vorhandenen visuellen Assets Videoanzeigen erstellen.

Die besten Features von AdCreative.ai

Erhalten Sie vor dem Start von Kampagnen die Ansichten der prognostizierten Engagement-Werte für jedes Creative.

Erstellen Sie automatisch Videoanzeigen aus statischen Bildern und Produkt-Assets.

Erhalten Sie Einblicke in Ihre Zielgruppe, die zeigen, welche demografischen Gruppen am besten auf bestimmte kreative Stile reagieren.

Einschränkungen von AdCreative. KI

Den KI-generierten Designs fehlt manchmal die Raffinesse professionell gestalteter Anzeigen.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten erscheinen limitiert, wenn man versucht, sehr spezifische Markenrichtlinien zu erfüllen.

Die Qualität der Video-Generierung entspricht nicht der von spezieller Software für die Video-Bearbeitung.

Preise für AdCreative. KI

Kostenlose Testversion

Starter-Pläne: Ab 39 $/Monat

Professional-Pläne: Ab 249 $/Monat

Ultimate-Pläne: Ab 599 $/Monat

AdCreative. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 790 Bewertungen)

Capterra: 3,4/5 (über 160 Bewertungen)

5. Canva (am besten geeignet für vielseitiges Design)

via Canva

Canva Magic Studio integriert KI direkt in den Design-Workflow, den die meisten Marketingfachleute bereits täglich nutzen.

Magic Design generiert aus einer einfachen Textvorlage komplette Präsentationen, Social-Media-Beiträge oder Marketingmaterialien. Magic Eraser entfernt unerwünschte Objekte aus Fotos, ohne sichtbare Spuren der Bearbeitung zu hinterlassen, während Sie mit Magic Edit Elemente in Bildern durch Textbeschreibungen hinzufügen oder ersetzen können.

Die besten Features von Canva

Führen Sie die Synchronisierung von Videos automatisch mit Musikbeats mithilfe von Beat Sync durch.

Übersetzen Sie Designs in über 100 Sprachen, ohne dabei das Layout und die visuelle Hierarchie zu verändern.

Erstellen Sie Voiceovers aus Text mit KI-Text-to-Speech-Tools.

Einschränkungen von Canva

Erfahrene Designer empfinden den vorlagenbasierten Ansatz für komplexe Projekte als einschränkend.

Die Dateiorganisation wird unübersichtlich, wenn Designs für mehrere Clients verwaltet werden müssen.

Die Exportoptionen sind im Vergleich zu professioneller Design-Software wie Adobe Creative Suite limitiert.

Preise für Canva

Kostenlos (Limit für KI-Zugang)

Pro: 15 $/Monat für einen Benutzer

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6.055 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.935 Bewertungen)

Halten Sie Ihre Werbekonzepte vom ersten Brainstorming an aufeinander abgestimmt. Sorgen Sie mit ClickUp Brain auf Whiteboards für eine klare und kooperative kreative Ausrichtung. Mit den Whiteboards in ClickUp kann Ihr Kreativteam Ideen skizzieren und visuelle Referenzen an einem Ort sammeln, den Ihr Account-Team bereits überprüft. Und wenn Sie während der Besprechung neue Anweisungen benötigen, können Sie ClickUp Brain, Ihren integrierten KI-Assistenten, verwenden, um Bilder direkt auf dem Board zu generieren. Alle verfolgen dasselbe Ziel, und Ihr Team kommt schneller von der Idee zum Entwurf.

📌 Inhalt-Erstellung und SEO

6. Jasper KI (Am besten geeignet für die benutzerdefinierte Anpassung und Konsistenz der Markenstimme)

via Jasper KI

Jasper AI generiert Marketinginhalte, die zu Ihrer Marke passen. Das tool lernt die Stimme Ihrer Marke anhand eines benutzerdefinierten Styleguides kennen, in dem Sie den Ton, die bevorzugten Vokabeln und die Kernbotschaften festlegen. Diese Richtlinien werden dann auf Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge, E-Mail-Kampagnen und Werbetexte angewendet.

Außerdem lässt er sich mit Surfer SEO und Copyscape integrieren, um sicherzustellen, dass die Inhalte originell sind und gut ranken.

Die besten Features von Jasper KI

Geben Sie Jasper einen natürlichen Sprachbefehl wie „Erweitere diesen Abschnitt“ oder „Schreibe eine überzeugende Einleitung“.

Erstellen Sie Inhalte in 29 Sprachen und bewahren Sie dabei die Stimme und den Stil Ihrer Marke.

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern über gemeinsame Workspaces und GenehmigungsWorkflows zusammen.

Einschränkungen von Jasper KI

Der Inhalt muss oft erheblich bearbeitet werden, damit er natürlich klingt und wiederholende Formulierungen vermieden werden.

Die Preise sind im Vergleich zu vielen KI-Alternativen hoch und möglicherweise für kleinere Budgets nicht geeignet.

Preise für Jasper KI

Kostenlose Testversion

Pro: 69 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper KI

G2: 4,7/5 (über 1.260 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.850 Bewertungen)

Sie sollten nicht vier Registerkarten öffnen müssen, um einen einzigen Text zu erstellen. Wenn Autoren in ClickUp Docs Entwürfe erstellen, bleibt alles, von Brainstorming-Notizen bis zum endgültigen Text, mit der zugehörigen Client-Aufgabe verknüpft. Bitten Sie ClickUp Brain, vorhandene Entwürfe zu überprüfen und zusätzliche Inhalte zu generieren. Und mit dem integrierten ClickUp Brain können Autoren einen ersten Entwurf erstellen, den Ton verfeinern oder eine lange Idee in kurze Kampagnenschnipsel umwandeln, ohne den Flow zu verlieren. So bleibt Ihr kreativer Workflow in Gang und die Arbeit, die Teams ausbremst, wird reduziert.

Fassen Sie den Text in diesem Dokument in acht kurzen Social-Media-Bildunterschriften zusammen. Sorgen Sie dafür, dass sie zum Scrollen animieren, ohne werblich zu klingen.

Erstellen Sie sechs verschiedene Varianten derselben Kampagnenbotschaft. Jede Variante sollte einen anderen emotionalen Rahmen schaffen: mutig, verspielt, fachkundig, einfühlsam, herausfordernd und minimalistisch.

Überarbeiten Sie diese Nachricht zu einer Nurture-E-Mail. Halten Sie die Absätze kurz, die Übergänge natürlich und den Wert im Vordergrund.

Passen Sie diesen Text für Zielgruppen am Anfang, in der Mitte und am Ende des Trichters an. Passen Sie den Ton, den Detaillierungsgrad und die Priorität der CTA-Buttons an.

7. Surfer SEO (am besten geeignet für die Optimierung von Inhalten)

via Surfer SEO

Surfer SEO analysiert die Top-Ranking-Seiten für Ihr Einzelziel und sagt Ihnen genau, was Sie in Ihren Inhalt aufnehmen sollten. Anstatt zu raten, welche Themen Sie behandeln sollten, zeigt Ihnen Surfer relevante Begriffe und Fragen, die von hochrangigen Mitbewerbern diskutiert werden.

Die Plattform überprüft außerdem vorhandene Inhalte und identifiziert Optimierungsmöglichkeiten, die Ihre Rankings im Einklang mit Ihrem Marketingplan verbessern könnten.

Die besten Features von Surfer SEO

Optimieren Sie Inhalte in Echtzeit mit einem Content Score, der während des Schreibens aktualisiert wird.

Erstellen Sie detaillierte Übersichten zum Inhalt auf der Grundlage der aktuellen Rankings Ihrer Einzelziele.

Nutzen Sie den SERP Analyzer, um zu verstehen, warum Wettbewerber ranken und welchen Inhalt Sie ausnutzen können.

Limitierungen von Surfer SEO

Das tool konzentriert sich stark auf Keyword-Metriken, manchmal auf Kosten des Inhalts und der Lesbarkeit.

Richtlinien können starr wirken und kreative Herangehensweisen an Themen behindern.

Die Kosten steigen, wenn Inhalte für mehrere Clients oder große Websites optimiert werden müssen.

Preise für Surfer SEO

Unverzichtbar: 99 $/Monat

Preis: 219 $/Monat

Enterprise: Ab 999 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 530 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 420 Bewertungen)

8. Claude (Am besten geeignet für die Zusammenfassung von Forschungsergebnissen)

via Claude

Claude behandelt den Kontext anders als die meisten dialogorientierten KI-Assistenten. Die Plattform verarbeitet bis zu 200.000 Tokens in einer einzigen Unterhaltung, was etwa 150.000 Wörtern oder einem ganzen Buch entspricht.

Marketingteams laden Forschungsberichte, Wettbewerbsanalysen und Transkripte von Kundeninterviews hoch und bitten Claude dann, Muster zu identifizieren, Zitate zu extrahieren oder Inhalte zu entwerfen, die sich auf alle diese Quellen gleichzeitig stützen.

Das KI-Tool eignet sich ideal für die Erstellung von Langform-Inhalten, die Analyse von Datensätzen und die Erstellung von Dokumentationen, die auf mehrere Quellen Bezug nehmen müssen.

Die besten Features von Claude

Laden Sie PDFs, Tabellen und Bilder hoch, damit Claude deren Inhalte analysieren und Fragen dazu beantworten kann.

Behalten Sie den Überblick über die Unterhaltungen in längeren Dialogen, ohne frühere Zusammenhänge oder Anweisungen zu vergessen.

Wechseln Sie mit dem Styles-Feature zwischen verschiedenen Antwortstilen, um den Anforderungen an die Markenstimme gerecht zu werden.

Einschränkungen von Claude

Die kostenlose Version hat ein Limit für das Nachrichtenvolumen, sodass für eine intensive Nutzung ein Pro-Abonnement erforderlich ist.

Erzeugt manchmal zu ausführliche Antworten, die für prägnante Marketingtexte gekürzt werden müssen.

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 65 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Wenn Ihr Team zwischen KI-Tools, Registerkarten und gemeinsamen Laufwerken hin- und herspringt, nur um eine Kampagne voranzubringen, verlangsamt sich die Arbeit. ClickUp BrainGPT bietet Ihnen einen zentralen Ort zum Nachdenken, Suchen und Erstellen mit kontextbezogener KI, die bereits den Kontext Ihres Clients, die Kampagnengeschichte und die Markenstimme versteht. Halten Sie Ihr Team mit ClickUp BrainGPT auf Kurs Es vereint ChatGPT, Claude und Gemini in einer einzigen Desktop-App, sodass Sie je nach Bedarf zwischen den Tools wechseln können. Anstatt also den Kontext immer wieder neu zu erklären, versteht Ihre KI ihn bereits. So lösen Sie das Problem der KI-Ausbreitung, reduzieren gleichzeitig die kognitive Belastung, beschleunigen die Entscheidungsfindung und sorgen dafür, dass alle am gleichen Strang ziehen.

📌 Automatisierung und Orchestrierung

9. Zapier (am besten geeignet für KI-Automatisierung ohne Programmieraufwand)

via Zapier

Zapier stellt eine Verbindung zu über 6.000 Apps her, ohne dass Kenntnisse im Bereich des Codes oder technisches Wissen erforderlich sind.

Die Workflow-Orchestrierungsplattform verwendet „Zaps“, die basierend auf Ereignissen in einer App Auslöser für Aktionen in einer anderen App sind. Wenn ein Lead eine Facebook-Lead-Anzeige ausfüllt, kann Zapier ihn zu Ihrem CRM hinzufügen, eine Willkommens-E-Mail senden, eine Aufgabe für Ihr Vertriebsteam erstellen und die Aktivität automatisch in Google Tabellen protokollieren.

Agenturen können täglich mehrere Stunden Zeit sparen, indem sie die manuelle Dateneingabe eliminieren und einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den tools ihrer Clients sicherstellen.

Die besten Features von Zapier

Erstellen Sie mehrstufige Zaps, die Filter, Verzögerungen und bedingte Logik basierend auf Ihren Daten enthalten.

Nutzen Sie KI, um E-Mails zusammenzufassen, Antworten zu entwerfen oder Informationen aus Dokumenten innerhalb Ihrer Workflows zu extrahieren.

Richten Sie automatische Fehler-Benachrichtigungen und Workflow-Überwachung ein, um Fehler schnell zu erkennen.

Greifen Sie auf vorgefertigte Zap-Vorlagen für gängige Marketing-Workflows wie Lead-Erfassung und E-Mail-Follow-ups zu.

Limit von Zapier

Zaps können langsam ausgeführt werden, manchmal vergehen zwischen Auslöser und Aktion mehrere Minuten.

Die Kosten steigen schnell, wenn Ihr Volumen der Automatisierung über die Konten der Clients zunimmt.

Die Fehlerbehebung bei fehlgeschlagenen Zaps kann aufgrund begrenzter Fehlerdetails frustrierend sein.

Preise von Zapier

Free

Professional: Ab 29,99 $/Monat

Team: Ab 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.465 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.010 Bewertungen)

10. Make (am besten geeignet für visuelle Automatisierung)

via Make

Gestalten Sie die Automatisierung von Workflows wie ein Flussdiagramm. Die visuelle Oberfläche zeigt genau, wie Daten zwischen Apps übertragen werden, wodurch Teams Workflows schneller verstehen und Fehler beheben können als mit textbasierten Alternativen.

Sie ziehen Module auf eine Arbeitsfläche, erstellen Verbindungen zwischen ihnen und beobachten in Echtzeit, wie Daten durch Bereiche, Schleifen und bedingte Pfade fließen. Teams, die komplexe, logikintensive Workflows verwalten, schätzen es, dass Make die gesamte Automatisierungsstruktur auf einen Blick sichtbar macht, anstatt sie hinter Registerkarten und Dropdown-Menüs zu verstecken.

Die besten Features nutzen

Kombinieren Sie Informationen aus mehreren Quellen mithilfe von Aggregatoren, bevor Sie sie an den nächsten Schritt weiterleiten.

Stellen Sie eine Verbindung über HTTP-Module zu jeder API her, auch zu Plattformen ohne offizielle Make-Integrationen.

Planen Sie Szenarien so, dass sie in bestimmten Intervallen ausgeführt werden, oder verwenden Sie als Auslöser Webhooks für eine Automatisierung in Echtzeit.

Erstellen, passen Sie benutzerdefiniert an und verwalten Sie intelligente KI-Agenten, die Ihre Geschäftsprozesse automatisieren.

Limit festlegen

Die visuelle Oberfläche kann unübersichtlich werden, wenn Workflows mehr als 20 bis 30 Module umfassen.

Die betriebsbasierte Preisgestaltung macht die Kosten für Workflows, die große Datenmengen verarbeiten, unvorhersehbar.

Preise festlegen

Free

Kern: 10,59 $/Monat

Pro: 18,82 $/Monat

Teams: 34,12 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen erstellen

G2: 4,6/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 405 Bewertungen)

Denken Sie an all die kleinen Folgeaufgaben, die Ihr Team täglich erledigt: den Status überprüfen, Updates einholen, eine Erinnerung an die Überprüfung eines Entwurfs senden, Dateien für einen Kickoff sammeln. Führen Sie kontextbezogene KI-Automatisierungen basierend auf den von ClickUp Ambient Agents beobachteten Objekten durch. ClickUp Ambient Agents übernehmen diese Aufgaben automatisch. Sie überwachen Ihre Aufgaben, Dokumente und Workflows und greifen ein, wenn etwas erledigt werden muss.

Benachrichtigt sie, damit sie die Bewertung überprüfen können.

Wartet auf Genehmigung

Verschiebt die Aufgabe zur Kundenfreigabe

Pings an den Betreuer für Konten

Anschließend werden automatisch Produktionsaufgaben für Design und Medien generiert. Die Arbeit läuft von selbst.

📌 Analysen und Berichterstellung

11. Looker Studio (am besten geeignet für das Google-Ökosystem)

via Looker Studio

Looker Studio (ehemals Google Data Studio) ruft Daten aus Google Analytics, Google Ads, Search Console und YouTube ab, ohne dass kostenpflichtige Konnektoren oder technische Setups erforderlich sind.

Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie in wenigen Minuten interaktive Dashboards mit vorkonfigurierten Diagrammen, Tabellen und Scorecards erstellen. Berichte werden automatisch aktualisiert, sobald neue Daten eintreffen, sodass die Beteiligten immer die aktuellen Zahlen sehen, ohne manuell aktualisieren zu müssen.

Die besten Features von Looker Studio

Kombinieren Sie Daten aus mehreren Datenquellen, um berechnete Felder und plattformübergreifende Metriken zu erstellen (z. B. Kosten pro Akquisition über alle Kanäle hinweg).

Generieren Sie Python-Code automatisch mit Code Interpreter für erweiterte statistische Analysen und Prognosen.

Freigeben Sie Berichte mit anpassbaren Berechtigungen ähnlich wie bei Google Docs, um Stakeholdern einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.

Limitierungen von Looker Studio

Viele Konnektoren von Drittanbietern müssen separat erworben werden, was zusätzliche Kosten für Nicht-Google-Datenquellen verursacht.

Bei der Abfrage von Daten kann es zu Verzögerungen und langen Ladezeiten kommen.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu speziellen BI-Tools wie Tableau oder Power BI begrenzt.

Preise für Looker Studio

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Looker Studio

G2: 4,3/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 275 Bewertungen)

43 % der Befragten geben an, dass sich wiederholende Aufgaben ihrem Arbeitstag eine hilfreiche Struktur verleihen, aber 48 % empfinden sie als anstrengend und als Ablenkung von sinnvollen Aufgaben. Routine kann zwar ein Gefühl der Produktivität vermitteln, führt jedoch oft zu einem Limit für die Kreativität und hindert Sie daran, bedeutende Fortschritte zu erzielen.

12. Supermetrics (Am besten geeignet für die Automatisierung von Datenpipelines)

via Supermetrics

Supermetrics überträgt Marketingdaten von Werbeplattformen an den Ort, an dem Ihr Team arbeitet. Anstatt CSV-Dateien manuell aus Facebook Ads, Google Analytics und LinkedIn herunterzuladen, überträgt Supermetrics diese Daten automatisch in Google Tabellen, Looker Studio, Power BI oder Ihr Data Warehouse.

Darüber hinaus unterstützt die Plattform mehr als 150 Datenquellen und verarbeitet über 15 % der weltweiten Marketingdaten.

Die besten Features von Supermetrics

Planen Sie automatische Datenaktualisierungen in benutzerdefinierten Intervallen, damit Berichte ohne manuelle Aktualisierungen immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Normalisieren Sie Feldnamen und Metriken über verschiedene Plattformen hinweg, um eine einheitliche Berichterstellung zu gewährleisten.

Laden Sie Offline-Daten mithilfe des benutzerdefinierten Datenimports hoch, um sie mit digitalen Metriken zu kombinieren.

Erstellen Sie Supermetrics Agents, um die Berichterstellung durchzuführen, Anomalien zu kennzeichnen und vieles mehr.

Limit von Supermetrics

Die Preise steigen schnell an, wenn Sie mehr Verbindungen zwischen Datenquellen und -zielen herstellen.

Für die Einrichtung komplexer Datentransformationen und -zusammenführungen ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich.

Preise von Supermetrics

Starter: 37 $/Monat für einen Benutzer

Wachstum: 199 $/Monat für zwei Benutzer

Pro: 499 $/Monat für drei Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Supermetrics

G2: 4,4/5 (über 795 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 105 Bewertungen)

13. Funnel.io (am besten geeignet für Marketing-Data-Warehousing)

Funnel.io verbindet sich mit über 600 Datenquellen und füllt Verlaufsdaten automatisch nach, sodass Sie auch bei einer API-Änderung nie den Zugriff auf vergangene Leistungen verlieren. Das Datenmodell versteht Marketingkonzepte, weiß, was Impressionen, Klicks und Conversions auf verschiedenen Plattformen bedeuten, und normalisiert diese automatisch.

Das System entschlüsselt die Namenskonventionen von Kampagnen und teilt „Q1_2025_Facebook_Retargeting“ in separate Felder für Quartal, Jahr, Plattform und Kampagnentyp auf. Funnel KI beschleunigt Ihre Workflows.

Die besten Features von Funnel.io

Konvertieren Sie Währungen automatisch anhand historischer Wechselkurse, die Ihrem Zeitraum der Berichterstellung entsprechen.

Speichern Sie transformierte Daten unter Beibehaltung der Originalwerte für Audit-Trails und Fehlerbehebung.

Erstellen Sie interaktive Dashboards in Funnel oder exportieren Sie bereinigte Daten nach Looker Studio, Tableau oder Warehouses.

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und gewinnen Sie Erkenntnisse aus Ihren Daten mit dem integrierten KI-Feature Data Chat.

Limitierungen von Funnel.io

Nicht alle Konnektoren/Ziele sind in jedem Plan enthalten (einige nur in Business oder Enterprise).

Die Plattform erfordert ein Verständnis der Konzepte der Datenmodellierung für benutzerdefinierte Anpassungen.

The Setup takes longer than Plug-and-Play tools, especially for agencies with complex data structures.

Preise für Funnel.io

Free

Starter: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Funnel.io

G2: 4,5/5 (über 155 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📌 Workflow- und Client-Lieferungs-Stack

14. ClickUp (am besten geeignet für die End-to-End-Verwaltung von Client-Workflows)

Aufrechterhaltung des Kampagnenflows mit ClickUp Aufgaben

ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert und durch KI unterstützt wird, damit Sie schneller und smarter arbeiten können.

Darüber hinaus bildet die Projektmanagement-Software für Kreativagenturen von ClickUp die Grundlage für Ihren gesamten Client-Workflow. So unterstützt sie Ihre Marketingstrategien. 👇

Führen Sie Ergebnisse durch eine klare Pipeline

Nehmen wir an, Sie produzieren eine Social-Media-Kampagne für einen Stammclient. Sie erstellen eine ClickUp-Aufgabe für die gesamte wöchentliche Kampagne. Innerhalb dieser Aufgabe tun Sie Folgendes:

Fügen Sie Unteraufgaben für Skripting, Texterstellung, Visualisierungen und Korrekturlesen hinzu.

Verwenden Sie ClickUp Abhängigkeiten , damit die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erfolgt und Ihr Designer mit der Gestaltung beginnen kann, sobald der Text fertig ist.

Erstellen Sie eine ClickUp-Checkliste für die Qualitätssicherung, z. B. für die Konsistenz der Markenstimme und die Platzierung von CTAs.

Wenden Sie ClickUp-Aufgaben-Prioritäten an, um Assets hervorzuheben, die mit kürzeren Client-Fristen verbunden sind.

Schaffen Sie Klarheit für Ihre Clients, ohne weitere Meetings

Bieten Sie Sichtbarkeit für Projekte mithilfe eines Kundenportal-Dashboards in ClickUp

Mit ClickUp Dashboards können Sie den Status der Arbeit, Zeitleisten und Fortschritte über ein kundenorientiertes Dashboard präsentieren. Ihr Kunden-Dashboard kann Folgendes anzeigen:

Aktueller Fortschritt des Projekts

Lieferbare Ergebnisse zur Überprüfung durch den Client

Termine für die kommende Woche

Bandbreite aller relevanten Teams

KI-Karten , die den wöchentlichen Fortschritt zusammenfassen (und mehr!)

Angenommen, ein Client betreibt eine wöchentliche Videoserie. Ihr Dashboard zeigt die entworfenen Skripte, die fertiggestellten Aufnahmen, die laufenden Bearbeitungen und die zur Veröffentlichung bereiten Episoden an. So ist sofort ersichtlich, wo die Arbeit steht.

Sie können auch interne Dashboards für Ihr Team erstellen, um die Verteilung der Workload und Engpässe zu verfolgen.

Mit kontextbezogenen Unterhaltungen zum Handeln motivieren

Mit ClickUp Chat bleiben Projektbesprechungen dort, wo die Arbeit stattfindet.

Behalten Sie den Kontext der Ausführung im Blick – mit ClickUp Chat

Nehmen wir an, Ihr Stratege verfeinert während eines Feedback-Gesprächs die Botschaften für eine Performance-Marketingkampagne. Er fügt seine Notizen direkt in den Chat-Kanal des Projekts ein. Dann antwortet der Designer im selben Thread und fügt die aktualisierte Grafik als Anhang hinzu. Die vereinbarte Richtung wird mit einem Klick in eine Aufgabe umgewandelt.

Schließlich kann jeder weiterarbeiten, ohne die Plattform wechseln oder die Gründe dafür erneut erklären zu müssen.

Lassen Sie KI Ihre Projekte auf Kurs halten

Ihr Team leistet großartige Arbeit. Die Verlangsamung tritt in der Regel im Zusammenhang mit der Arbeit auf: den Aktualisierungen, den Nachfassaktionen, den Abstimmungsprüfungen und den Momenten, in denen man sich fragt: „Moment mal, wo stehen wir eigentlich?“

ClickUp Brain nimmt Ihnen diese Last ab, sodass Ihr Team weiterarbeiten kann, ohne dass Sie jede einzelne Kleinigkeit verwalten müssen.

Denken Sie an Ihre wöchentlichen Updates für Clients.

Sie öffnen Aufgaben, scrollen durch Chats, versuchen sich zu erinnern, was sich geändert hat, ziehen Highlights heraus, schreiben Alles in klarer Sprache um und überprüfen noch einmal, ob nichts fehlt. Das ist keine schwere Arbeit, aber es ist zeitaufwändig und wiederholt sich jede Woche.

Konzentrieren Sie sich mit ClickUp Brain auf die wichtigen Aufgaben Ihrer Arbeit

Stellen Sie sich stattdessen Folgendes vor: Sie fragen ClickUp Brain nach dem Update.

Es liest den tatsächlichen Fortschritt bei den Aufgaben, Entscheidungen, Kommentare, Genehmigungen und ausstehende Elemente und erstellt einen klaren, strukturierten Status, den Sie sofort versenden können.

Teams, die ClickUp einsetzen, erledigen ihre Arbeit dreimal schneller, sparen jede Woche 1,1 Arbeitstage und reduzieren den Betriebsaufwand um 88 %.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Der umfangreiche Funktionsumfang kann neue Benutzer zunächst überwältigen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Der Eigentümer einer Marketingagentur gibt seine Erfahrungen mit ClickUp auf Reddit frei:

Wir nutzen ClickUp nun seit etwa einem halben Jahr für unsere Agentur und ehrlich gesagt hat es unsere Arbeitsweise auf eine Weise verändert, die ich nicht erwartet hätte. […] Das Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. Das Team hat sich schneller daran gewöhnt, als ich gedacht hätte. Anfangs war ich mir bezüglich ClickUp Brain unsicher, da es mir wie eine weitere KI-Spielerei erschien. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste. […] Das KI-Feature für Notizen war die eigentliche Überraschung. Früher gingen nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt wird alles erfasst und Aufgaben werden automatisch zugewiesen. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden.

Wir nutzen ClickUp nun seit etwa einem halben Jahr für unsere Agentur und ehrlich gesagt hat es unsere Arbeitsweise auf eine Weise verändert, die ich nicht erwartet hätte. […] Das Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. Das Team hat sich schneller daran gewöhnt, als ich gedacht hätte.

Anfangs war ich mir bezüglich ClickUp Brain unsicher, da es mir wie eine weitere KI-Spielerei erschien. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen musste. […]

Das KI-Notiz-Feature war die eigentliche Überraschung. Früher gingen nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt wird alles erfasst und Aufgaben werden automatisch zugewiesen. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden.

📌 Multi-Client-Skalierung und White-Labeling

15. Stack AI (am besten geeignet für den Einsatz von KI in Unternehmen)

via Stack KI

Mit Stack AI können Teams produktionsreife KI-Assistenten und Workflows erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Der visuelle Builder verbindet Komponenten, um Aufgaben wie Support-Triage, Dokumentenanalyse oder Angebotserstellung zu bewältigen.

Sie wählen aus großen Sprachmodellen (LLMs) wie ChatGPT, Claude oder Gemini je nach der spezifischen Aufgabe aus und setzen den KI-Assistenten dann als interne App ein oder stellen ihn über eine API für eine breitere Integration zur Verfügung.

Die besten Features von Stack KI

Erstellen Sie KI-Workflows visuell, indem Sie Sprachmodelle, Datenquellen und Logik ohne Code miteinander verbinden.

Implementieren Sie RAG, um KI-Antworten in unternehmensspezifischen Dokumenten und Wissensdatenbanken zu verankern.

Entwerfen und implementieren Sie rollenspezifische Chatbots in wenigen Minuten.

Verwalten Sie Bereitstellungen mithilfe von Umgebungen, rollenbasierten Berechtigungen und Audit-Protokollen zur Einhaltung von Vorschriften.

Einschränkungen von Stack KI

Die Tiefe der Vorlagen variiert je nach Anwendungsfall und erfordert eine benutzerdefinierte Anpassung für spezielle Workflows.

Die Integrationsmöglichkeiten sind im Vergleich zu allgemeinen Plattformen für Automatisierung eingeschränkter.

Überwachungs- und Beobachtungstools müssen möglicherweise für komplexe Produktionsbereitstellungen ergänzt werden.

Preise für Stack KI

Free

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Stack-KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

16. HighLevel (am besten geeignet für Agentur-Reseller)

via HighLevel

HighLevel kombiniert CRM, E-Mail-Marketing, SMS und Funnel-Building zu einer Lösung, die Agenturen als White-Label-Produkt weiterverkaufen können. Sie versehen das gesamte System mit Ihrem Branding, von Login-URLs bis hin zu mobilen Apps, sodass Clients Ihr Logo anstelle des HighLevel-Logos sehen.

Die Plattform umfasst Zwei-Wege-SMS, Nachverfolgung von Anrufen, Voicemail-Drops und Facebook Messenger-Integration, um die Kommunikation mit den Clients zu zentralisieren.

Noch besser: Die KI-Tools von HighLevel generieren Funnel-Texte, erstellen Antwortvorlagen für Bewertungen und bauen Workflows durch dialogorientierte Eingabeaufforderungen auf.

Die besten Features von HighLevel

White-Label-Lösung für die gesamte Plattform, einschließlich mobiler Apps, Login-URLs und Branding für den Weiterverkauf an Clients.

Klonen Sie komplette Marketingsysteme mithilfe von Snapshots , die Trichter, Workflows und Automatisierungen bündeln.

Aktivieren Sie den SaaS-Modus, um Abonnement-Pläne zu erstellen, Clients zu belasten und die Abrechnung automatisch zu verwalten.

Limitierungen von HighLevel

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern und Problemen mit neuen Features.

Für erweiterte KI-Features fallen zusätzlich zum Basis-Abonnement separate nutzungsabhängige Kosten an.

Preise für HighLevel

Kostenlose Testversion

Starter: 97 $/Monat

Unbegrenzt: 297 $/Monat

HighLevel-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 545 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 80 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Trainieren Sie die KI im Marketing, um leistungsschwache Kanäle in Echtzeit zu kennzeichnen. Beispiel: Wenn TikTok-Anzeigen unter der Woche schlecht konvertieren, kann Ihre KI das Team darauf hinweisen, das Budget neu zu verteilen oder die Creatives sofort anzupassen.

Vorteile eines gut aufgebauten KI-Stacks für Agenturen

Ein robuster KI-Stack ermöglicht es Agenturen, die KI-Flut zu bewältigen und Systeme aufzubauen, die die Leistung steigern. So schafft ein gut aufgebauter Stack einen echten Wert:

Beschleunigt die Kampagnenumsetzung: Beschleunigt die kreative Produktion, Genehmigungszyklen und Client-Berichterstellung durch vernetzte Automatisierung.

Verbessert die kreative Leistung: Nutzt KI, um Konzepte zu entwickeln , Varianten zu testen und Botschaften in großem Maßstab zu verfeinern.

Verbessert die Kundenbindung: Bietet schnellere Durchlaufzeiten und tiefere Einblicke, die zu messbaren Ergebnissen führen.

Zukunftssichere Abläufe: Passt Ihren Tech-Stack an neue tools und Marktveränderungen an, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Stärkt die Entscheidungsfindung: Führt Führt Marketinganalysen , CRM und Anzeigendaten zusammen, um Trends aufzudecken und intelligentere Ausgaben zu ermöglichen.

Häufige Fehler, die Agenturen beim Zusammenstellen eines KI-Stacks machen

Hier erfahren Sie, wo die meisten Agenturen beim Aufbau ihres KI-Stacks Fehler machen und wie Sie diese Fehler vermeiden können.

Fehler Warum es wehtut Was Sie stattdessen zu erledigen haben Tools als Strategie betrachten Teams erwarten, dass Technologie Probleme im Prozess löst, was zu Unordnung und Verwirrung führt. Erstellen Sie zunächst einen Überblick über Ihren Workflow und nutzen Sie dann Tools, um bereits funktionierende Prozesse zu optimieren. KI ohne Kontext einsetzen KI-Ergebnisse sind irrelevant, wenn Teams keine klaren Daten oder Anweisungen bereitstellen. Versorgen Sie Tools mit hochwertigen Eingaben, Client-Informationen und Kampagnendaten, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Überspringen der teamübergreifenden Abstimmung Unzusammenhängende Kreativ-, Analyse- und Strategieteams verursachen Doppelarbeit und Verzögerungen. Richten Sie gemeinsame Dashboards oder zentralisierte Workspaces ein, um alle auf dem gleichen Stand zu halten. Sich nur auf KI-Features verlassen Glänzende KI-Add-On-Add-Ons lenken oft von fehlenden Kernfunktionen ab. Bewerten Sie, ob das Tool die Strategie, die Zusammenarbeit oder messbare Ergebnisse verbessert.

Der Aufbau einer KI-gesteuerten Marketingagentur sollte nicht bedeuten, dass man sich mit unzusammenhängenden Systemen herumschlagen muss. Die intelligentesten Teams optimieren, verbinden und skalieren ihre Workflows, damit jedes Projekt wie eine gut geölte Kampagnenmaschine läuft.

ClickUp vereint alle Workflows Ihrer Agentur in einem leistungsstarken Workspace, sodass Strategie, Kreativität, Umsetzung und Berichterstellung unter einem Dach vereint sind.

Planen Sie Kampagnen in ClickUp Aufgaben, verfolgen Sie die Leistung mit Dashboards, zentralisieren Sie Ihre Playbooks in Dokumenten und entwickeln Sie neue Ideen mit ClickUp Brain. Darüber hinaus vereinheitlicht ClickUp BrainGPT Ihren gesamten Workflow. Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen Plattformen verbringen und mehr Zeit für die Erstellung von Kampagnen haben, die tatsächlich etwas bewirken.

Sind Sie bereit, die gesamte KI-Ökologie Ihrer Agentur zu verbinden? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Agenturen benötigen Tools, die sie bei der Erstellung von Inhalten, dem Kampagnenmanagement, der Analyse und der Berichterstellung unterstützen. ClickUp vereint all dies, indem es KI-gestütztes Schreiben, Nachverfolgung von Aufgaben und Leistungs-Dashboards auf einer Plattform anbietet, sodass Teams Kampagnen verwalten und Inhalte erstellen können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Die meisten Agenturen geben etwa 10 bis 20 % ihres gesamten Technologiebudgets für KI-Marketing-Tools aus. Der genaue Betrag hängt von der Größe des Teams, den betreuten Clients und der Komplexität der Kampagnen ab.

Auch kleine Agenturen können KI-Stacks nutzen. Viele KI-Plattformen bieten mittlerweile erschwingliche Pläne, kostenlose Stufen oder Pay-per-Use-Modelle an, sodass kleine Teams die Automatisierung von Routineaufgaben durchführen und ohne große Investitionen effektiv im Wettbewerb bestehen können.

Verfolgen Sie Metriken wie Zeitersparnis bei sich wiederholenden Aufgaben, Verbesserungen der Kampagnenleistung, Lead-Konversionsraten und Kosten pro Akquisition. Der Vergleich der Leistung vor und nach dem Einsatz von KI für Aktivitäten wie die Ausrichtung von Anzeigen hilft dabei, den Wert zu quantifizieren und weitere Investitionen zu rechtfertigen.

Agenturen sollten ihren Stack alle 6 bis 12 Monate überprüfen. So stellen sie sicher, dass sie mit neuen Features, Updates zur Sicherheit und sich ändernden Anforderungen der Clients Schritt halten und gleichzeitig redundante oder wenig genutzte tools entfernen.