So wählen Sie KI-Schreibassistenten für die Erstellung von Inhalten aus

Die meisten Inhalt-Teams geben ihr Budget für KI-Schreibtools für Tools aus, die sie innerhalb von drei Monaten wieder aufgeben.

Fragen Sie uns, und wir würden sagen: Der Teufel steckt im Detail.

Ein Start-up-Gründer benötigt nicht dieselbe KI-Schreibumgebung wie ein 50-köpfiges Marketingteam. Ein freiberuflicher Texter hat andere Prioritäten als eine Agentur, die 12 Clients betreut. Dennoch wählen die meisten Menschen KI-Tools wie Netflix-Serien aus – basierend darauf, worüber alle anderen sprechen.

Dieser Leitfaden erklärt Ihnen, wie Sie KI-Schreibassistenten basierend auf Ihrer Workload, Team Größe und Ihrem Inhalt-Ziel auswählen können. Wir gehen auch auf die Preismodelle ein, die für verschiedene Szenarien sinnvoll sind, und stellen die besten Optionen vor (wie z. B. ClickUp!). 🤩

Was sind KI-Schreibassistenten?

KI-Schreibassistenten sind intelligente Tools, die Ihnen helfen, besser und schneller zu schreiben. Sie können Ihre Grammatik überprüfen, Wortvorschläge machen, Ihnen beim Brainstorming helfen und sogar ganze Sätze oder Absätze auf der Grundlage Ihrer Vorgaben schreiben.

Diese tools nutzen künstliche Intelligenz, um zu verstehen, was Sie sagen möchten, und bieten hilfreiche Vorschläge zur Verbesserung Ihres Schreibstils. Sie funktionieren mit allen Arten von Inhalten, egal ob Sie E-Mails für die Arbeit, Blogbeiträge oder Social-Media-Updates verfassen.

Die meisten KI-Schreibassistenten lernen mit der Zeit aus Ihrem Schreibstil und machen umso nützlichere Vorschläge, je häufiger Sie sie verwenden.

🔍 Wussten Sie schon? Ein Experiment mit über 5.000 Mitarbeitern des Kundensupports hat gezeigt, dass die Produktivität derjenigen, die Zugang zu einem KI-Schreibassistenten hatten, um durchschnittlich 14 % gestiegen ist. Interessanterweise waren die größten Zuwächse bei den am wenigsten erfahrenen Mitarbeitern zu verzeichnen, da die KI ihnen half, professioneller und selbstbewusster zu wirken.

Warum die Wahl des richtigen KI-Schreibassistenten so wichtig ist

Die Wahl Ihres KI-Schreibtools hat direkten Einfluss auf Ihren Inhalt-Erstellungs-Workflow und Ihre Schreibergebnisse. Folgendes sollten Sie dabei beachten:

verschiedene tools erledigen unterschiedliche Dinge gut: *Einige eignen sich hervorragend zum Überprüfen der Grammatik, während andere sich besonders für die Erstellung von Inhalt von Grund auf eignen

die Preise variieren stark:* Sie möchten nicht zu viel für Features bezahlen, die Sie nicht nutzen, oder sich mit einem budgetfreundlichen tool begnügen müssen, das Ihren Anforderungen nicht gerecht wird

Integration ist wichtig: Die beste Die beste Schreibassistenz-Software ist eine, die reibungslos mit den Apps und Plattformen zusammenarbeitet, die Sie bereits verwenden

Die Genauigkeit variiert: Einige KI-Tools geben bessere Vorschläge und machen weniger Fehler als andere

🧠 Wissenswertes: Die Idee, dass Maschinen beim Verfassen von Texten helfen, reicht bis in die 1950er Jahre zurück. Einer der ersten großen Durchbrüche war das Georgetown-IBM-Experiment im Jahr 1954, bei dem ein IBM-Computer 60 russische Sätze ins Englische übersetzte.

Schlüssel-Faktoren, die bei der Auswahl eines KI-Schreibassistenten zu berücksichtigen sind

Bevor Sie sich für ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalt committen, sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

Ausgabequalität und Flexibilität im Tonfall: Testen Sie, wie das Tool Ihren Schreibprozess handhabt und ob es zwischen dem Verfassen einer informellen E-Mail und einem formellen Angebot wechseln kann, ohne dabei roboterhaft zu klingen

Collaboration Features in Echtzeit: Überprüfen Sie, ob Teammitglieder Kommentare hinterlassen, Bearbeitungen vorschlagen und Änderungen nachverfolgen können, ohne dass es zu Problemen bei der Version kommt

*benutzerdefinierte Schulungsoptionen: Suchen Sie nach tools, die aus Ihren bisherigen Textbeispielen lernen, um sich an den Tonfall Ihres Unternehmens und die branchenspezifische Terminologie anzupassen

Export- und Backup-Optionen: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Inhalte problemlos in eine Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Inhalte problemlos in eine Dokumentenmanagement-Software , WordPress oder andere CMS-Plattformen übertragen können, ohne dass das Format verloren geht

💡 Profi-Tipp: Bewerten Sie, wie das KI-Tool für das Schreiben mit dem Kontext in Langform-Inhalten umgeht. Kann es in einem 3.000 Wörter langen Artikel oder mehreren miteinander verknüpften Artikeln eine konsistente Botschaft und einen konsistenten Stil beibehalten? Dies ist entscheidend für Kampagnen oder Leitfäden, bei denen Kontinuität wichtig ist.

Wie viel sollten Sie für einen KI-Schreibassistenten bezahlen?

Ihr Budget sollte sich danach richten, wie viele Inhalte Sie erstellen und wie viel schlechte Texte Ihr Geschäft kosten.

Beginnen Sie hier, um verschiedene KI-Modelle zu testen und herauszufinden, welcher Schreibstil zu Ihrer Marke passt. Kostenlose Versionen erlauben in der Regel 2.000 bis 10.000 Wörter pro Monat, was gelegentliche Social-Media-Beiträge, E-Mail-Entwürfe und grundlegende Experimente mit Inhalten ohne finanzielle Verpflichtungen abdeckt.

💡 Profi-Tipp: Analysieren Sie die Bearbeitungshistorie des KI-Schreibassistenten. Einige tools machen es einfach, die Nachverfolgung zu tracken, welche Vorschläge von der KI und welche von Menschen stammen. Diese Transparenz hilft Teams dabei, Inhalte zu verfeinern, ohne den Überblick zu verlieren.

10–20 $ monatlich

Zahlen Sie diesen Bereich, wenn Sie täglich einen konsistenten Inhalt erstellen müssen.

Sie erhalten unbegrenzte Wortzahlen, KI-Modelle, die den Kontext besser verstehen, und grundlegendes Training für die Markenstimme. Dies eignet sich für Solo-Vermarkter, die wöchentlich 2-3 Blogbeiträge erstellen, oder für kleine Teams, die mehrere Social-Media-Konten verwalten.

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Arbeitsbereich. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Arbeitsbereich, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Arbeitsbereichs.

30–50 $ monatlich

Investieren Sie diesen Betrag, wenn die Erstellung von Inhalt direkt zu Ihrem Umsatz beiträgt. In der Regel erhalten Sie Zugriff auf Features für die Zusammenarbeit im Team, die Erstellung von Masseninhalten für Kampagnenstarts, erweiterte Bearbeitung und Integrationen in Ihre bestehenden Marketing-Tools. Diese Lösung eignet sich perfekt für Agenturen oder wachsende Marketingteams.

100 $+ monatlich

Diese Kosten fallen nur an, wenn Sie einen groß angelegten Inhalt-Produktionsprozess verwalten oder White-Label-Lösungen für Clients benötigen. Die zusätzlichen Kosten umfassen ein benutzerdefiniertes KI-Training, Priorität-technischen Support und erweiterte Teammanagement-Features.

Beliebte KI-Schreibassistenten auf dem Markt

Lassen Sie uns einige der beliebtesten KI-Tools zum Verfassen von Inhalten vorstellen, die derzeit auf dem Markt sind, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-basiertes Schreiben und umfassende Workflows zur Erstellung von Inhalten)

Erstellen Sie Kampagnentexte direkt dort, wo die Zusammenarbeit stattfindet – mit ClickUp Brain beim Chatten

Wenn sich Kampagnen häufen und die Fristen zu knapp erscheinen, möchten Sie sich nicht mit einer Vielzahl von KI-Apps herumschlagen müssen. ClickUp vereint alles an einem Ort, sodass Sie Ideen sammeln, Entwürfe erstellen und Inhalt überarbeiten können, ohne an Schwung zu verlieren.

Schreiben Sie im Flow Ihrer Arbeit

ClickUp Brain arbeitet überall dort, wo Ihr Team kommuniziert und plant. Das bedeutet, dass Sie Inhalt erstellen können, während Sie Kampagnen besprechen, Briefings überprüfen oder Ideen brainstormen.

Angenommen, Ihr Direktor hinterlässt eine Nachricht im ClickUp-Chat und bittet um Ideen für Instagram-Bildunterschriften für eine neue Produkteinführung. Sie können ClickUp Brain direkt in der Unterhaltung aufrufen und erhalten innerhalb von Sekunden mehrere Optionen für Bildunterschriften, die Sie freigeben können.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus: Schreiben Sie fünf Instagram-Bildunterschriften für eine Kampagne zur Einführung eines Finanz-SaaS-Produkts. Halten Sie sich an maximal 15 Wörter pro Bildunterschrift, verwenden Sie einen spielerischen Ton und fügen Sie einen klaren CTA hinzu.

Fehlerfrei entwerfen und Bearbeitung an einem Ort

Planen Sie Ihre Inhalt-Strategie mit ClickUp Brain in Dokumenten für die Zusammenarbeit in Echtzeit

ClickUp Dokumente bietet Ihnen einen kollaborativen Raum, in dem Sie Blogs, Whitepaper oder Landingseiten Form geben können, ergänzt durch die leistungsstarken Schreibtools von ClickUp Brain.

Ihr Team kann in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare hinterlassen und Inhalt im selben Dokument verfeinern. Jede Änderung wird im Versionsverlauf nachverfolgt, sodass Sie bei Bedarf frühere Entwürfe einsehen, Bearbeitungen vergleichen oder Inhalt wiederherstellen können.

Der KI-Schreibassistent bietet Ihnen Flexibilität in jeder Phase der Erstellung von Inhalt. Sie können:

Erweitern Sie einen kurzen Entwurf zu einem vollständigen Blogbeitrag

Vereinfachen Sie komplexe Abschnitte für ein breiteres Publikum

Fassen Sie lange Forschungsberichte in einer kurzen Zusammenfassung zusammen

Übersetzen Sie Kampagnenmaterialien für globale Märkte

Generieren Sie Aktions-Elemente direkt aus einem Inhalt-Plan

📌 Probieren Sie diese Eingabe aus: Verfassen Sie eine Landingpage für ein Webinar für Marketingmanager, die mehr über die Rolle von KI-Tools im Marketing erfahren möchten. Beschränken Sie sich auf maximal 200 Wörter, heben Sie die Vorteile einer Teilnahme hervor und wählen Sie einen dialogorientierten Ton.

Greifen Sie an einem Ort auf mehrere KI-Modelle zu

ClickUp Brain MAX erweitert diese Möglichkeiten um eine weitere Ebene mit seinem dedizierten Desktop-KI-Begleiter. Sie können ChatGPT, Gemini und Claude nebeneinander nutzen und so Ihre Recherchen und Texte direkt mit Ihren Projekten verknüpfen.

Wählen Sie aus mehreren KI-Modellen in ClickUp Brain MAX

Wenn Sie beispielsweise SEO-Trends recherchieren, stellen Sie ClickUp Brain MAX dieselbe Frage in verschiedenen Modellen und übertragen Sie die besten Punkte direkt in ein Dokument, um Ihre Strategie schneller und mit besseren Inputs zu formen.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus: Fassen Sie die fünf wichtigsten SEO-Trends für B2B-SaaS zusammen. Nennen Sie für jeden Trend eine statistik, die unterstützt und schlagen Sie zwei praktische Inhalt-Ideen für Marketingteams vor.

Die besten Features von ClickUp

speichern Sie Prompts für die wiederholte Verwendung: *Speichern Sie Ihre bevorzugten Prompts in ClickUp Brain, damit Sie sie schnell für Blog-Einleitungen, Social-Media-Bildunterschriften oder Meta-Beschreibungen wiederverwenden können

Personalisieren Sie Ihre KI-Ergebnisse: Fügen Sie Namen, Produktbegriffe und Branchenvokabular zu Ihrem Brain MAX-Wörterbuch hinzu, um präzise Texte zu generieren, die Ihre Markenstimme widerspiegeln

Automatisieren Sie Schreibworkflows: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen , um Entwürfe zur Überprüfung weiterzuleiten, Editoren automatisch zuzuweisen, wenn eine Aufgabe den Status „Bereit zur Überprüfung“ erreicht, oder Stakeholder zu benachrichtigen, sobald die endgültige Fassung genehmigt wurde

Finden Sie Referenzen im Handumdrehen: Finden Sie mit Finden Sie mit ClickUp Enterprise Search frühere Entwürfe, Stilrichtlinien oder Kampagnenbeschreibungen in Ihrem Arbeitsbereich und in verbundenen Apps

Erstellen Sie neben Texten auch visuelle Elemente: Erstellen Sie mit den Bildgenerierungsfunktionen von ClickUp Brain unterstützende Grafiken für Blogbeiträge oder Social-Media-Inhalte in Ihrem Arbeitsbereich

Verwandeln Sie Meetings in umsetzbare Notizen: Lassen Sie Lassen Sie den KI-Notizbuchhalter von ClickUp redaktionelle Synchronisierungen erfassen, ein Transkript erstellen und Folgeaufgaben wie „Einleitung überarbeiten” generieren

setzen Sie intelligente Agenten ein, die für Sie arbeiten: *Überwachen Sie Änderungen autonom, gewinnen Sie Erkenntnisse, erstellen Sie Aufgaben oder veröffentlichen Sie Berichterstellung auf der Grundlage konfigurierter Auslöser mit ClickUp Autopilot Agents

Limit von ClickUp

Inhalt-Ersteller benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit den umfangreichen Features von ClickUp vertraut zu machen, was die Produktivität anfangs verlangsamen kann

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.555 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? In einem Experiment verbesserten sich Personen, die KI zum Üben des Schreibens nutzten, in Folgetests stärker als diejenigen, die ohne KI schrieben, obwohl sie weniger Zeit mit dem Tippen verbrachten.

2. Jasper (am besten geeignet für Marketingteams, die in großem Umfang arbeiten)

via Jasper

Jasper nutzt Intelligent Agents, um Workflows wie Social-Media-Kampagnen und E-Mail-Sequenzen zu verarbeiten. Sie trainieren das Tool mit Ihrer Markenstimme, und es behält diesen Ton über verschiedene Inhalt hinweg bei.

Sein Canvas funktioniert wie ein freigegebener Arbeitsbereich, in dem Teams bei der Erstellung von Inhalten und der Planung von Kampagnen zusammenarbeiten können. Der KI-Schreibassistent enthält auch Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für verschiedene Marketingzwecke, wie z. B. YouTube-Videobeschreibungen und Google-Ads-Überschriften.

Die besten Features von Jasper

Bitten Sie den Research Agent , Wettbewerber zu analysieren und die Ergebnisse automatisch in Kampagnen-Briefings und Inhalt-Ideen umzuwandeln

Führen Sie den Optimization Agent aus, um Ihre Überschriften, Meta-Beschreibungen und internen Verlinkungen mithilfe von Daten aus Semrush zu verbessern

Richten Sie den Personalisierungsagenten in den Einstellungen ein, um mithilfe Ihrer benutzerdefinierten Kundendaten gezielte E-Mail-Kampagnen und Anzeigen zu erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Marketing-Workflows im No-Code-App-Builder, ohne dass Sie dafür technische Kenntnisse benötigen

Limit-Einschränkungen von Jasper

Benutzer berichten von Trial-and-Error mit Vorlagen und inkonsistentem Ablauf bei erweitertem Inhalt

Der Marketingfokus schränkt die Funktion für allgemeine Geschäftskorrespondenz außerhalb der Kampagnen- und Inhalt-Erstellung ein

Trotz SEO-Integrationen warnen Benutzer, dass dies die Sichtbarkeit in Suchmaschinen beeinträchtigen kann

Preise für Jasper

Kostenlose Testversion

Pro: 69 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2: 4,7/5 (über 1.260 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.845 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Jasper

3. Copy. ai (Am besten geeignet für Markteinführung und Automatisierung von Inhalt)

Copy. ai ist eine GTM-Agentenplattform, die Vertrieb, Marketing und Betrieb miteinander in Verbindung bringt. Sie können Workflows erstellen, die Aufgaben miteinander verknüpfen, z. B. die Recherche nach potenziellen Kunden in personalisierte Kontakt- und Follow-up-Sequenzen umwandeln.

Die Infobase speichert Ihre Unternehmensinformationen, sodass die künstliche Intelligenz auf Projekt-übergreifend einheitliche Details zurückgreifen kann. Die Plattform hat außerdem über 2.000 Tools in Verbindung, darunter Salesforce, HubSpot und Gong.

Die besten Features von Copy.ai

Recherchieren Sie potenzielle Kunden gründlich, indem Sie Daten von Unternehmenswebsites, LinkedIn-Profilen und aktuellen Nachrichten abrufen, um Ihre Kontaktaufnahme zu personalisieren

Verfassen Sie ganze E-Mail-Sequenzen, die automatisch auf das Verhalten und das Engagement potenzieller Kunden reagieren

Verwandeln Sie Blogbeiträge in Social-Media-Inhalte, E-Mail-Newsletter und Werbetexte mithilfe von Workflows für Inhalte in verschiedenen Formaten

Erstellen Sie Konto-basierte Marketingkampagnen mit personalisierten Landing Pages und E-Mails für bestimmte Einzelziele

Einschränkungen von Copy.ai

Die Ergebnisse variieren stark: Während kurze Texte glänzen, können lange oder komplexe Aufgaben zu irrelevanten oder fehleranfälligen Ergebnissen führen

Der Free-Plan und die niedrigeren Abonnements von Copy.ai unterliegen restriktiven Nutzungsbeschränkungen (z. B. Limit an Wörtern oder Projekten)

Limit-Vorlagen für Formate wie Whitepaper oder technische Berichte, die möglicherweise mehr manuelle Eingaben erfordern

Preise für Copy.ai

Selbstbedienung ( chatten): 29 $/Monat (mit fünf Plätzen)

Selbstbedienung (Agenten): 249 $/Monat (mit bis zu 10 Plätzen)

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai

G2: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 65 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Copy.ai

4. ChatGPT (am besten geeignet für die Unterstützung beim Verfassen von Unterhaltungen)

über ChatGPT

ChatGPT verarbeitet Texte durch natürliche Unterhaltung statt durch Vorlagen oder Workflows. Sie können Ideen sammeln, Inhalt überarbeiten und Entwürfe durch einen Dialog verfeinern.

Legen Sie benutzerdefinierte Anweisungen fest, um Präferenzen über mehrere Unterhaltungen hinweg zu übertragen, während benutzerdefinierte GPTs spezialisierte Versionen für bestimmte Aufgaben erstellen. Die Speicherfunktion merkt sich Details aus Ihren Chats, um zukünftige Antworten zu personalisieren.

Darüber hinaus können Sie ChatGPT für die Erstellung von Inhalt nutzen, um Unterhaltungen, Dateien und Kontexte rund um bestimmte Ziele zu organisieren.

Die besten Features von ChatGPT

Bitten Sie ChatGPT, im Internet nach aktuellen Informationen zu suchen und neue Daten in Ihre Schreib-Projekte einzubeziehen

Chatten Sie mit der KI, um Ideen freihändig zu sammeln, während Sie spazieren gehen, Auto fahren oder nicht an Ihrem Computer sitzen

Fügen Sie Dateien und Bilder ein, um Analysen, Zusammenfassungen oder Inhalt auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten visuellen oder dokumentarischen Materialien zu erhalten

Erstellen Sie anspruchsvolle Datenvisualisierungen und Diagramme, indem Sie beschreiben, was Sie möchten, und ChatGPT die Erstellung übernimmt

Limit von ChatGPT

Benutzer können eine Grenze für gespeicherte Chats erreichen, sodass ältere Unterhaltungen manuell gelöscht werden müssen, um Speicherplatz freizugeben und die Organisation aufrechtzuerhalten

Limitierte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu ChatGPT-Alternativen , die für Team-Workflows und Zusammenarbeit entwickelt wurden

Bei längeren Unterhaltungen kann es vorkommen, dass ChatGPT frühere Details nicht vollständig speichert, was mit der Zeit zu weniger personalisierten Antworten führt

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

geschäft: *30 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1.010 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

5. Grammarly (am besten geeignet für die Verbesserung des Schreibens in Echtzeit)

via Grammarly

Grammarly ist die Arbeit in über 500.000 App und Websites und liefert Ihnen in Echtzeit Vorschläge, wo immer Sie schreiben.

Über die Grammatik- und Rechtschreibprüfung hinaus bietet Grammarly die Überarbeitung ganzer Absätze, Anpassungen des Tons und personalisierte Vorschläge, die auf Ihre Zielgruppe und Ihr Ziel zugeschnitten sind.

Die Dokument-Feature schafft einen Schreibarbeitsbereich, der Sie vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Version unterstützt. Darüber hinaus erklärt Knowledge Share automatisch Unternehmensjargon, wenn Teammitglieder mit der Maus über Begriffe fahren.

Die besten Features von Grammarly

Trainieren Sie das KI-Korrekturlesetool auf Ihre Markenstimme, damit alle Mitglieder Ihres Teams im gleichen Stil schreiben

Erhalten Sie E-Mail-Zusammenfassungen, die die Schlüsselpunkte aus langen Nachrichten hervorheben, damit Sie schnell reagieren können, ohne wichtige Details zu übersehen

Überprüfen Sie Ihre Texte anhand von Milliarden von Webseiten und wissenschaftlichen Arbeiten, um Plagiate vor der Veröffentlichung zu erkennen

Unterscheiden Sie zwischen von Menschen geschriebenen und KI-generierten Inhalten mit einem integrierten KI-Detektor

Grammarly-Limit

Erweiterte Features wie Tonfallerkennung, Plagiatsprüfung und Brand Voice erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement

KI-Vorschläge können während der Bearbeitung Ihre beabsichtigte Bedeutung oder Ihren persönlichen Schreibstil verändern

Einige Benutzer berichten, dass Grammarly gelegentlich korrekte Formulierungen als Fehler markiert

Preise für Grammarly

Free

Pro: 30 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2: 4,7/5 (über 12.050 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.190 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2014 veröffentlichten Forscher SciGen, ein Programm, das automatisch unsinnige Forschungsarbeiten generierte. Es gelang ihnen, einige Konferenzen dazu zu bringen, die Arbeiten zur Präsentation anzunehmen, was weltweit Debatten über Peer-Review und Automatisierung in der Wissenschaft auslöste.

Beliebte Anwendungsfälle für KI-Schreibassistenten

Jedes Team hat andere Herausforderungen beim Schreiben.

Für manche geht es darum, recherchereiche Inhalte zu produzieren, die gut ranken. Für andere geht es darum, schnelle Kampagnentexte zu schreiben, die konvertieren. KI-Schreibassistenten können jeden dieser Workflows beschleunigen. Lassen Sie uns das genauer betrachten. 🎯

Teams für Langform-Inhalte

Autoren und Editoren, die an Langform-Inhalten arbeiten, haben zwei Anforderungen: Tiefe und Auffindbarkeit. Blogs und Whitepaper erfordern zuverlässige Recherchen, strukturierte Gliederungen und von Anfang an integrierte SEO. Dies manuell zu erledigen, nimmt Stunden in Anspruch – Statistiken finden, einen Flow Form und Schlüsselwörter an den richtigen Stellen einfügen.

KI-Schreibassistenten beschleunigen diesen Prozess, indem sie Gliederungen erstellen, Beispiele heranziehen und Vorschläge für die Platzierung von Schlüsselwörtern machen, die das Ranking-Potenzial stärken.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Erstellen Sie eine detaillierte SEO-Blog-Gliederung zum Thema „KI-Personalisierung im B2B-Marketing”. Fügen Sie H2- und H3-Überschriften mit Keyword-Vorschlägen und Einzelziel-Wortzahlen hinzu

Vergleichen Sie die Modellergebnisse mit der Frage: Wie reagieren B2B-Käufer auf KI-gesteuerten Inhalt-Personalisierung? Fassen Sie die Überschneidungen in 250 Wörtern zusammen

Ziehen Sie fünf aktuelle Statistiken zu B2B-Vermarktern heran, die KI für die Personalisierung einsetzen. Verknüpfen Sie zur Quelle und schlagen Sie für jede Statistik ein unterstützendes Beispiel vor, das in ein Whitepaper passt

ClickUp Brain MAX macht dies noch effektiver, indem es Inhalt-Teams ermöglicht, Antworten aus mehreren KI-Modellen in seiner Desktop-App zu vergleichen. Wenn Sie beispielsweise ein Whitepaper über KI im B2B-Marketing erstellen, könnten Sie:

Fragen Sie ClickUp Brain MAX nach Keyword-Möglichkeiten rund um Personalisierung im B2B-Bereich

Vergleichen Sie, wie verschiedene Modelle neue Trends erklären

Konsolidieren Sie diese in einer strukturierten Gliederung in ClickUp Dokument, bevor Sie sie an einen Autor weitergeben

Sammeln Sie Recherchen und erstellen Sie SEO-fähige Entwürfe für Blogs und Whitepaper mit ClickUp Brain MAX

Marketing Teams

Marketing-Teams arbeiten mit engen Zeitvorgaben.

Wenn eine Produkteinführung im Kalender ansteht, benötigen Sie plötzlich eine Landing Page, drei E-Mail-Varianten und Werbetexte. Das Schwierigste dabei ist, alle Inhalte prägnant und aussagekräftig zu gestalten, ohne stundenlang an den Formulierungen zu feilen.

KI-Schreibassistenten helfen dabei, schnell mehrere Varianten zu generieren, sodass Teams verschiedene Ansätze testen und sich auf die Strategie konzentrieren können.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Verfassen Sie fünf Landingpage-Überschriften für eine SaaS-Einführung, die sich an Marketingmanager im Mittelstand richtet. Jede Überschrift sollte weniger als 12 Wörter umfassen und auf den Nutzen ausgerichtet sein

Überarbeiten Sie diesen Entwurf zu einer 100 Wörter langen Werbe-E-Mail mit einem stärkeren Aufhänger, einem klaren CTA und einer Betreffzeile mit weniger als 40 Zeichen

Schreiben Sie den Text dieser Seite in drei LinkedIn-Anzeigenvarianten mit jeweils weniger als 25 Wörtern um

ClickUp Brain und Dokumente integrieren dies direkt in den Kampagnen-Workflow. Entwürfe können in Echtzeit überarbeitet werden, und Teams können Überschriften, E-Mails und Anzeigenschnipsel an derselben Stelle erstellen, an der sie auch die kreativen Inhalte überprüfen.

Angenommen, Sie führen ein neues SaaS-Feature ein. Sie können:

Entwerfen Sie eine Überschrift für eine Seite und fordern Sie ClickUp Brain auf, fünf Varianten mit stärkeren CTAs zu erstellen

Fügen Sie Ihren E-Mail-Entwurf in das Dokument ein und lassen Sie ClickUp Brain ihn zu einer ausgefeilten Version verfeinern

Markieren Sie den Text der Landing Page und erstellen Sie kürzere Anzeigen-Versionen, die Sie kanalübergreifend verwenden können

Entwerfen und verfeinern Sie Kampagnenmaterialien an einem Ort mit ClickUp Brain in Dokumenten

Social-Media-Manager

Social-Media-Manager benötigen einen ständigen Strom an ansprechenden Inhalt: Bildunterschriften, die frisch wirken, Threads, die eine Geschichte erzählen, und schnelle Antworten, um die Community aktiv zu halten. Das Tempo ist unerbittlich, und Schreibblockaden können an der Tagesordnung sein.

KI-Schreibassistenten entlasten Sie, indem sie neue Ideen vorschlagen, Kampagneninhalte für soziale Formate umgestalten und gebrauchsfertige Variationen erstellen.

Für eine Produkteinführung könnten Sie beispielsweise Folgendes tun: Bitten Sie ClickUp Brain um zehn Instagram-Bildunterschriften in unterschiedlichen Tonlagen

Entwerfen Sie einen fünfteiligen X-Thread, der drei Produktvorteile hervorhebt

Entwerfen Sie Beispiele für Beispielantworten für häufige Kommentare von Followern

Fordern Sie ClickUp Brain auf, ansprechende Texte und Bildunterschriften von überall in Ihrem Arbeitsbereich zu verfassen

🧠 Wissenswertes: Alison Knowles verwendete die Programmiersprache FORTRAN, um Gedichte zu verfassen, was als eine der frühesten Instanzen für KI-generiertes kreatives Schreiben gilt.

Produkt-Teams

Produkt-Updates beginnen oft als rohe technische Spezifikationen – voller Details, aber für Benutzer unlesbar. Die Herausforderung besteht darin, sie in klare Knowledge-Base-Artikel, Versionshinweise und Schritt-für-Schritt-Anleitungen umzuwandeln.

Wenn Sie dies manuell tun, kann dies zu unübersichtlichen Texten führen, die die Benutzer eher verwirren als ihnen helfen. KI-Schreibassistenten vereinfachen und formatieren technische Inhalte zu klaren, benutzerdefinierten Inhalten.

ClickUp Dokument macht diesen Prozess ganz einfach. Sie fügen den technischen Entwurf ein und weisen ClickUp Brain an, ihn zu vereinfachen, zu strukturieren und zu einer Versionshinweis oder einer Anleitung zu überarbeiten.

Alternativ können Sie die entsprechende Aufgabe in ClickUp öffnen und ClickUp Brain bitten, Release Notes mit abgeschlossenem Kontext zu verfassen.

Verwandeln Sie technische Spezifikationen mit ClickUp Brain in klare, benutzerdefinierte Dokumentationen

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Schreiben Sie diese technischen Spezifikationen in Release-Notizen für Benutzer um. Halten Sie sich an maximal 150 Wörter, verwenden Sie eine einfache Sprache und heben Sie drei Vorteile hervor

Verfassen Sie einen 500 Wörter langen Artikel für die Wissensdatenbank, in dem Sie erklären, wie man [FEATURE] einrichtet. Fügen Sie nummerierte Schritte und eine kurze FAQ hinzu

Vereinfachen Sie diesen 400 Wörter umfassenden Produktleitfaden für neue Benutzer. Teilen Sie ihn in kurze Absätze auf und fügen Sie Unterüberschriften hinzu

Vertriebs-Teams

Die Herausforderung für Vertriebsteams besteht darin, Personalisierung und Geschwindigkeit in Einklang zu bringen. Die Erstellung maßgeschneiderter Werbemaßnahmen dauert oft zu lange, und wenn man sie überstürzt, laufen sie Gefahr, generisch zu klingen.

KI-Schreibassistenten helfen Ihnen dabei, indem sie Entwürfe für E-Mails, Gesprächsskripte und Angebotszusammenfassungen erstellen, die Ihre Vertriebsmitarbeiter schnell an jeden potenziellen Kunden anpassen können.

Entwerfen Sie personalisierte Kontaktaufnahmen, Skripte und Angebote direkt in Ihrem Vertriebs-Workflow mit ClickUp Brain

ClickUp Brain sorgt für einen nahtlosen Ablauf dieser Workflows innerhalb Ihrer Vertriebsaufgaben. Sie können Outreach-Maßnahmen, Skripte oder Zusammenfassungen direkt an derselben Stelle erstellen, an der Sie auch die Nachverfolgung Ihrer Pipeline-Aktivitäten durchführen.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Entwerfen Sie eine Folge-E-Mail an einen potenziellen Kunden, der an einer Produktdemo teilgenommen hat. Halten Sie sich an maximal 120 Wörter, heben Sie die Zeitersparnis als Vorteil hervor und schlagen Sie ein 30-minütiges Telefonat für nächste Woche vor

Verfassen Sie ein dreiteiliges Skript für Telefonate, in dem Sie Einwände zu Budget, Integration und Akzeptanz im Team ansprechen. Jede Antwort sollte maximal 50 Wörter umfassen

Erstellen Sie eine eine-Seite-Zusammenfassung für ein Verkaufsangebot, das sich an einen Marketingleiter richtet. Konzentrieren Sie sich dabei auf den ROI, die einfache Einführung und das Unterstützen

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Produktivität-tools

Häufige Fehler, die Sie beim Schreiben mit KI vermeiden sollten

Marketingteams verwenden KI-Schreibtools oft wie Zauberstäbe – sie geben einen vagen Befehl und erwarten Perfektion. Hier liegt ihr Fehler:

*wenn Sie darum bitten, „mir einen Blogbeitrag über X zu schreiben“, erhalten Sie jedes Mal allgemeine Floskeln. Teilen Sie der KI stattdessen Ihren spezifischen Blickwinkel, Ihre Zielgruppe und die einzigartigen Erkenntnisse, die Sie freigeben möchten, mit

Den ersten Entwurf als endgültig akzeptieren: Betrachten Sie KI als Ihren Schreibpartner, nicht als Ersatz. Nutzen Sie die Ergebnisse als Ausgangspunkt und ergänzen Sie sie dann mit Ihren persönlichen Erfahrungen und Ihrem Fachwissen

Vergessen, Fakten zu überprüfen: KI erfindet häufig selbstbewusst Dinge. Überprüfen Sie Statistiken, Zitate und Behauptungen immer vor der Veröffentlichung

Ignorieren Sie die Wortzahl: Wenn Sie 500 Wörter verlangen, erhalten Sie 800. Wenn Sie 200 verlangen, erhalten Sie 400. Geben Sie Ihre genauen Anforderungen immer in der Wenn Sie 500 Wörter verlangen, erhalten Sie 800. Wenn Sie 200 verlangen, erhalten Sie 400. Geben Sie Ihre genauen Anforderungen immer in der KI-Schreibaufforderung an: „Schreiben Sie genau 300 Wörter, nicht mehr und nicht weniger.“

*einsatz von KI für sensible Themen: Überlassen Sie alles, was kontrovers, persönlich oder emotionale Intelligenz erfordert, einem Menschen. KI fehlt es hier an Nuancen

🔍 Wussten Sie schon? Eine Studie mit dem Titel „Value, Benefits, and Concerns of Generative AI-Powered Assistance in Writing” (Wert, Vorteile und Bedenken generativer KI-gestützter Schreibhilfen) hat ergeben, dass Menschen KI-Hilfen bevorzugen, solange die Aufgabe kreativ ist und die KI bei der Erstellung von Inhalten hilft. Außerdem wurde festgestellt, dass KI das Selbstvertrauen beim Schreiben stärkt.

📣 Kunden im Fokus: Die Marketingagentur Hawke Media hat mit ClickUp das Projektmanagement um 30 % reduziert und so mehr Zeit gewonnen, um sich auf die Ergebnisse für ihre Clients zu konzentrieren. Ich habe ClickUp ausprobiert und mich sofort darin verliebt. Die Plattform ist zu einem meiner bevorzugten Werkzeuge im Arbeitsalltag geworden. Ich bin ein begeisterter Verfechter und erzähle jedem von ClickUp. Ich habe ClickUp ausprobiert und mich sofort darin verliebt. Die Plattform ist zu einem meiner bevorzugten Werkzeuge im Arbeitsalltag geworden. Ich bin ein begeisterter Verfechter und erzähle jedem von ClickUp. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu verstehen, wie das Team ClickUp eingesetzt hat:

Bonus-Tipps, um das Beste aus KI-Schreibassistenten herauszuholen

Wenden Sie diese Tipps an, um KI-Schreibassistenten effizient zu nutzen. 👇

Beginnen Sie mit einem detaillierten Briefing

KI-Marketing-Tools benötigen Kontext, um generisches Schreiben zu vermeiden.

📌 Probieren Sie Folgendes aus: Schreiben Sie einen 500 Wörter langen Artikel für ausgebrannte Marketingmanager über Produktivität-Hacks, für die keine neuen Apps oder Systeme erforderlich sind. Verwenden Sie einen mitfühlenden, aber praktischen Ton und nennen Sie mindestens zwei konkrete Beispiele, die sie morgen früh ausprobieren können.

Dies funktioniert, weil Sie die Zielgruppe (ausgebrannte Marketingmanager), die Einschränkungen (keine neuen tools), den Ton (sympathisch, aber praktisch) definiert und spezifische Anforderungen (2 umsetzbare Beispiele) angegeben haben.

Der KI-Inhalt-Generator verfügt nun über Leitplanken, die verhindern, dass er in den Bereich allgemeiner Ratschläge abdriftet.

Nutzen Sie KI als Partner für Ihre Recherchen und Ihr Brainstorming

Entwickeln Sie einen systematischen Workflow für die Ideenfindung von Inhalt. Beginnen Sie mit der Frage: „Was sind 10 einzigartige Blickwinkel auf [Thema], die noch nicht ausführlich behandelt wurden?“

Wählen Sie den überzeugendsten Blickwinkel aus und fragen Sie dann: „Welche fünf konkreten Beispiele oder Fallstudien unterstützen diese Sichtweise?“ Fragen Sie abschließend: „Welche Einwände könnten Skeptiker vorbringen und wie würden Sie darauf reagieren?“

Dieser Prozess verwandelt stundenlange Recherchen und Brainstormings in eine fokussierte 10-minütige Sitzung innerhalb einer Inhalt-Workflow-Software.

🧠 Wissenswertes: Eine Forschungsarbeit zum Thema „Mensch-KI-Co-Writing“ hat ergeben, dass KI-Assistenten, die nicht nur die nächsten Sätze, sondern auch die nächsten Absätze vorschlagen, Menschen dabei helfen , schneller und besser zu schreiben. Vor allem Menschen, die nicht täglich schreiben, konnten dadurch große Fortschritte erzielen.

Geben Sie spezifisches Feedback und wiederholen Sie dies innerhalb von Unterhaltungen

Wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, bleiben Sie im Gespräch und geben Sie präzise Anweisungen.

📌 Probieren Sie Folgendes aus: „Der Ton ist für unser Publikum zu formell. Passen Sie ihn so an, dass er einen dialogorientierten Ton hat, aber dennoch professionell bleibt. Oder: Fügen Sie konkrete Beispiele mit spezifischen Metriken oder Firmennamen hinzu, um jeden Hauptpunkt zu unterstützen.“

Die KI lernt aus Ihrem Feedback während der Unterhaltung, sodass nachfolgende Iterationen gegenüber den ersten Versuchen Verbesserungen aufweisen werden.

Konzentrieren Sie KI auf zeitintensive Routineaufgaben

Setzen Sie KI eher für die Zusammenfassung von Forschungsergebnissen, die Erstellung von Gliederungen und die Neuformatierung von Inhalten ein als für kreative Arbeiten.

📌 Probieren Sie Folgendes aus: „Wandeln Sie diesen 2000 Wörter langen Artikel in fünf plattformspezifische Social-Media-Beiträge um, die jeweils unterschiedliche Schlüssel-Insights hervorheben“ oder „Verwandeln Sie diese Benutzerdefinierten Kundenreferenzen in eine zusammenhängende Fallstudie, die zeigt, wie unsere Lösung eine bestimmte Geschäfts-Herausforderung löst. “

Sie können Ihre Effizienz maximieren, indem Sie systematische Aufgaben der KI überlassen und Ihre kreative Energie für Strategie und originelles Denken nutzen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Mit „Talk to Text” in ClickUp können Sie Ideen sofort nach ihrer Entstehung auf der Seite zu Papier bringen. Halten Sie die Verknüpfung gedrückt, beginnen Sie zu sprechen und sehen Sie zu, wie Ihre Worte in Echtzeit erscheinen. Erfassen und verfeinern Sie Kampagnenideen freihändig mit ClickUp Talk to Text Nach einem Client-Gespräch könnten Sie als Beispiel zehn Ideen für Überschriften für eine neue Werbekampagne aussprechen. ClickUp Brain MAX erfasst diese sofort in einem Dokument. Von dort aus können Sie die besten Ideen zu ausgefeilten Texten verfeinern und sie Ihrem Team zur Rückmeldung freigeben. Weitere Informationen hier:

Alle Rechte vorbehalten Mit ClickUp

Es gibt unzählige Apps, die Ihnen anbieten, Ihre Blogs zu schreiben, Ihre E-Mails zu optimieren oder Bildunterschriften zu erstellen. Der Trick besteht darin, zu wissen, wie man KI-Schreibassistenten auswählt, die Ihnen die Arbeit erleichtern, ohne eine weitere Ebene der Komplexität hinzuzufügen.

Mit ClickUp erhalten Sie ClickUp Brain und Brain MAX direkt in der Plattform, in der Ihre Projekte, Kampagnen und Dokumente bereits gespeichert sind. Marketingteams können Landingpages in Sekundenschnelle optimieren, Social-Media-Manager können Bildunterschriften verfassen, ohne ihren Arbeitsbereich zu verlassen, und Produkt- oder Vertriebsteams können trockene Notizen in ansprechende Inhalte verwandeln, die Verbindung herstellen.

Wenn Sie bereit sind, die Überlastung durch Apps zu vermeiden und alle Ihre Texte an einem Ort zu speichern, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

A. ClickUp Brain ist die erste Wahl für Langform-Inhalte, insbesondere wenn Sie bereits Projekte in ClickUp verwalten. Es lässt sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren, sodass Sie lange Artikel direkt in Ihrem Projektmanagement-System erstellen und Bearbeitung vornehmen können.

Nein, KI-Schreibassistenten können menschliche Autoren nicht vollständig ersetzen. KI eignet sich hervorragend für Recherchen, erste Entwürfe und Routine-Inhalt, aber es fehlt ihr an echter Kreativität, persönlicher Erfahrung und emotionaler Intelligenz. Außerdem kann sie keine originellen Interviews führen, einzigartige Erkenntnisse entwickeln oder komplexe Markennuancen verstehen.

A. ClickUp bietet KI-Schreibfunktionen als Teil seiner kostenpflichtigen Pläne an, wodurch es im Vergleich zu eigenständigen tools äußerst kostengünstig ist. ChatGPT Plus kostet 20 $/Monat, Jasper ist ab 69 $/Monat erhältlich und Copy.ai gibt es ab 29 $/Monat.

A. Um die Qualität der Inhalte mit KI-Schreibprogrammen sicherzustellen, überprüfen Sie Statistiken und Behauptungen auf ihre Richtigkeit. Geben Sie detaillierte Anweisungen mit Angaben zum Kontext, zur Zielgruppe und zum Tonfall. Verwenden Sie die KI-Ausgabe als ersten Entwurf, führen Sie anschließend eine Bearbeitung durch und fügen Sie persönliche Erkenntnisse hinzu.

ClickUp ist die beste Wahl für Marketingteams, da es KI-basiertes Schreiben mit Projektmanagement kombiniert und alle Ihre Kampagnen an einem Ort organisiert. Sie können Content-Briefings erstellen, Texte generieren und Genehmigungsworkflows verwalten, ohne zwischen anderen tools wechseln zu müssen.