So realisieren Sie die Automatisierung des Verfassens von YouTube-Skripten mit KI

Vor Jahrzehnten träumten Kinder davon, Astronauten, Ärzte, Ingenieure oder Sänger zu werden. Heute sprechen immer mehr Kinder davon, YouTuber zu werden. Und ehrlich gesagt, das gilt nicht nur für Kinder.

Eine Studie hat gezeigt, dass 54 % der Erwachsenen in den USA ihren Job gerne aufgeben würden, wenn sie ihren Lebensunterhalt als Vollzeit-Ersteller von Inhalten verdienen könnten.

Natürlich ist es nicht so einfach, YouTuber zu sein, wie einfach nur auf „Aufnahme“ zu drücken.

Die gute Nachricht ist, dass Sie alles nicht alleine erledigen müssen. KI-Tools verändern die Art und Weise, wie wir Video-Inhalte erstellen und Drehbuchprozesse initiieren.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Verfassen von YouTube-Skripten mit KI automatisieren können und wie viel von diesem Prozess für Sie erledigt werden kann.

⭐ Empfohlene Vorlage Die ClickUp-YouTube-Vorlage fungiert wie ein digitales Produktionsstudio, in dem Ihre Ideen, Entwürfe, Bearbeitungen und Kampagnen übersichtlich nebeneinander angeordnet sind. Sie übernimmt die Routineaufgaben, sodass Sie mehr Zeit damit verbringen können, Videos zu erstellen, die eine echte Verbindung zu den Menschen herstellen. Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie jede Phase Ihrer Video-Produktion mit der YouTube-Vorlage von ClickUp organisiert

Warum das Verfassen von YouTube-Skripten durch Automatisierung erleichtern?

via Pew Research

YouTube ist die beliebteste Social-Media-Plattform in den USA, und die Menge an Inhalten, die jede Minute hochgeladen wird, ist atemberaubend. Die große Frage lautet also: Wie heben Sie sich ab und bauen Ihren YouTube-Kanal in einem Meer aus unzähligen Videos aus?

Ja, Qualität ist wichtiger als alles andere. Aber Konsistenz ist das, was Ihr Publikum dazu bringt, immer wieder zurückzukommen. Wenn Sie sich Reddit-Threads ansehen, in denen Ersteller ihre Routinen freigeben, werden Sie feststellen, dass die Bandbreite von einem Beitrag pro Woche bis hin zu täglichen Neuigkeiten reicht.

Ein Ersteller gab sogar stolz freigeben:

Ich füge jeden Tag Shorts ein. Derzeit habe ich eine Serie von 101 Shorts in den letzten 101 Tagen hingelegt🙌

Ich füge jeden Tag Shorts ein. Derzeit habe ich eine Serie von 101 Shorts in den letzten 101 Tagen hingelegt🙌

Ein solches Engagement ist inspirierend, aber es kann sich auch unmöglich anfühlen, damit Schritt zu halten, wenn man alles alleine macht. Hier können dir Tools mit künstlicher Intelligenz dabei helfen, ansprechende YouTube-Inhalte zu erstellen.

Viele dieser KI-Lösungen verfügen zudem über integrierte Tools, die dabei helfen, ansprechende Skripte zu erstellen und die Interaktion mit dem Publikum zu steigern, indem sie relevante Keyword-Vorschläge liefern, um Lücken im Inhalt zu schließen.

Hier sind noch ein paar weitere Gründe, auf den KI-Zug aufzuspringen:

Sparen Sie wertvolle Zeit , indem Sie KI die erste Version Ihres Skripts erstellen lassen

Bleiben Sie konsistent bei Ihren Uploads, ohne dabei an Qualität einzubüßen

Sparen Sie sich Ihre Energie für die Bearbeitung und Kreativität, anstatt auf eine leere Seite zu starren

All diese Features zusammen machen das Verfassen von YouTube-Videoskripten einfacher denn je.

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YouTube-Skript-Automatisierung mit KI: Was Sie für den Einstieg benötigen

Bevor Sie mit der Automatisierung von YouTube-Skripten beginnen, sollten Sie einige wichtige Dinge vorbereiten. KI funktioniert am besten, wenn Sie ihr klare Anweisungen geben. Wenn Sie also die richtigen Eingaben und Tools bereitstellen, verläuft der Prozess reibungsloser.

Die wahre Magie entsteht, wenn Sie Ihre Kreativität mit einem KI-gestützten Tool kombinieren, das Ihnen dabei hilft, Ideen zu sammeln, Entwürfe zu erstellen und Ihren Schreibstil zu verfeinern.

Auf diese Weise behalten Sie die Kontrolle über Ihren Ton und Ihren Erzählstil, während die KI die sich wiederholenden Teile des Skripteschreibens übernimmt. ✍️

Sie sollten auch Ihre Zielgruppe definieren, da sich beispielsweise die Sprache und der Stil eines Skripts für einen Tutorial-Kanal stark von denen eines Skripts für Unterhaltungszwecke unterscheiden. Als Beispiel können wir die Sprache und den Stil eines Skripts für einen Tutorial-Kanal nennen, das für Unterhalt

Hier sind die wichtigsten Voraussetzungen: Ein klar definiertes Thema oder eine Nische für Videos als Leitfaden für das Skript

Eine klare Beschreibung Ihrer Zielgruppe und ihrer Vorlieben

Ein KI-basierter YouTube-Skriptgenerator wie ChatGPT, Jasper oder ClickUp AI

Ein Editor oder Workflow-Tool zum Überarbeiten und Organisieren des Entwurfs

Nimm dir Zeit für die Überprüfung und Bearbeitung, damit das endgültige Skript deinen Stil widerspiegelt

📮 ClickUp Insight: Die meisten Menschen stehen dem Einsatz von KI in ihrem Privatleben offen gegenüber, doch mehr als die Hälfte zögern, sie in die Arbeit zu integrieren. Die Hauptgründe sind dieselben, die wir oft hören: Sie lässt sich nicht nahtlos in ihre tools integrieren, das Erlernen erscheint kompliziert oder sie haben Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Stellen Sie sich nun eine KI vor, die bereits Teil Ihres ClickUp-Workspaces ist und sicher zu verwenden ist. Genau das bietet ClickUp Brain. Es arbeitet in einfacher Sprache, schließt die Lücken zwischen Ihrem Chat, Ihren Aufgaben, Dokumenten und Ihrem Wissen und beseitigt die üblichen Hindernisse bei der Einführung. Mit nur einem Klick finden Sie, was Sie brauchen, und können weitermachen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: YouTube-Skripte mit KI für die Automatisierung nutzen

Lassen Sie uns die einfachen Schritte durchgehen, mit denen Sie KI zu einem zuverlässigen Partner für das Verfassen Ihrer YouTube-Skripte machen können.

Schritt 1. Legen Sie Ihr Video-Thema und Ihre Zielgruppe fest

Jedes gute Skript beginnt damit, dass man weiß, was man sagen möchte und an wen man sich wendet. Wenn sich Ihr Video an Anfänger richtet, wählen Sie einfache Worte und erklären grundlegende Konzepte. Wenn es für Experten gedacht ist, sollten Sie vielleicht tiefer in die Materie einsteigen.

Nimm dir einen Moment Zeit, um dir die Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms vorzustellen. Dieser kleine Schritt hilft der KI dabei, etwas zu schreiben, das sie direkt anspricht.

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Schritt 2. Wählen Sie den richtigen KI-Skriptgenerator

Es gibt viele tools, die Ihnen dabei helfen können, aber jedes hat seine eigenen Stärken.

ChatGPT eignet sich hervorragend, um neue Ideen zu entwickeln, wenn Sie nicht weiterkommen. Jasper überzeugt oft, wenn Sie ein Skript mit einem starken Charakter des Video-Marketings wünschen.

Und mit diesen Tools können Sie sogar einen YouTube-Inhaltskalender erstellen, um Ihre Uploads konsistent zu halten.

💡 Profi-Tipp: Wenn du ClickUp Brain zum Verfassen von Skripten nutzt, kannst du mehr tun, als nur Entwürfe zu erstellen. Es kann deine verstreuten Gedanken sanft zusammenführen. Stell dir vor, du notierst Ideen in einer Notiz, speicherst einen Link für später oder schreibst Feedback aus einem Meeting auf. Mit einer einzigen Anfrage kann ClickUp Brain all das zu einem Arbeitsentwurf für dein Skript formen – genau dort, wo du deine Projekte bereits verwaltest. Es fühlt sich weniger wie ein Wechsel zwischen verschiedenen tools an, sondern eher wie ein stiller Helfer, der alles an einem Ort zusammenhält. Halten Sie Ihr Skript, Ihre Liste mit Aufgaben und Ihre Zeitleiste zur Bearbeitung mit ClickUp Brain miteinander verbunden

🧠 Wussten Sie schon: Etwa 70 % von allem, was Benutzer auf YouTube ansehen, stammen aus dem Empfehlungssystem der Plattform – macht dies ein intelligentes, auf KI-Trends abgestimmtes Scripting zu einem strategischen Schachzug?

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Schritt 3. Verfassen Sie eine detaillierte Eingabeaufforderung

KI ist ein bisschen wie ein Freund, der besser zuhört, wenn du dich klar ausdrückst.

Anstatt zu sagen: „Schreibe ein YouTube-Skript über Fotografie“, versuche es doch einmal mit: „Schreibe ein kurzes YouTube-Skript, das Anfängern in einem freundlichen und ermutigenden Ton beibringt, wie sie mit ihrem Smartphone bessere Fotos machen können, und das mit einer einfachen Erinnerung zum Abonnieren endet.“

Beachten Sie, wie dadurch das Skript bereits Form annimmt, noch bevor es überhaupt beginnt. Je präziser Sie Ihre Vorgaben formulieren, desto besser wird der Entwurf Ihren Anforderungen entsprechen.

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Schritt 4. Überprüfen Sie den ersten Entwurf

Betrachten Sie den ersten Entwurf als Skizze, nicht als das fertige Bild. Lesen Sie ihn langsam durch und prüfen Sie, ob er nach Ihnen klingt. Wenn ein Satz zu flach wirkt, machen Sie ihn mit Ihren eigenen Worten lebendiger.

📌 Beispiel: Wenn die KI schreibt: „Diese App ist nützlich“, könnten Sie daraus machen: „Ich nutze diese App schon seit Wochen, und sie hat mir ehrlich gesagt das Leben erleichtert.“ Diese kleine Änderung vermittelt Ihrem Publikum das Gefühl, dass Sie direkt zu ihm sprechen.

Schritt 5. Überarbeiten Sie den Text, um Klarheit und einen flüssigen Flow zu gewährleisten

Ein Skript ist dazu gedacht, gehört und nicht nur gelesen zu werden, also lies es laut vor. Klingen die Worte natürlich? Geht dir die Puste aus? Wenn ja, kürze sie oder teile sie auf.

Sie könnten sogar am Anfang eine Frage einfügen, um die Leute anzulocken, zum Beispiel: „Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Ihre Videos nicht viele Klicks bekommen?“ Eine kleine Änderung wie diese lässt das gesamte Skript einladender wirken.

Eine weitere gute Idee wäre es, zu lernen, wie man KI-Inhalte menschlicher gestaltet, indem man noch einen Schritt weiter geht und dafür sorgt, dass Ihre Texte weniger mechanisch klingen und eher wie eine echte Unterhaltung mit Ihrem Publikum wirken.

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Schritt 6. Speichern Sie die Prompts, die funktionieren

Mit der Zeit wirst du feststellen, dass bestimmte Vorlagen dir immer einen guten Entwurf liefern. Speichere sie an einem sicheren Ort. Vielleicht hast du eine für Tutorials, eine für Rezensionen und eine für Geschichten. Wenn du dich das nächste Mal hinsetzt, um zu schreiben, kannst du sie einfach wiederverwenden.

Dadurch wird das Verfassen von Skripten jedes Mal einfacher.

Beispiele für KI-Prompts zum Verfassen von YouTube-Skripten

Wenn Sie YouTube-Skripte mit KI schreiben, ist die Qualität der Eingabe entscheidend. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Anfrage formulieren, bestimmt die Form des Skripts, das Sie erhalten.

Das Verfassen guter Prompts entwickelt sich schnell zu einer eigenen Fertigkeit. Tatsächlich geben ganze Communities auf Reddit Prompts frei und verfeinern sie – fast wie geheime Rezepte, die unter den Herstellern weitergegeben werden.

Hier sind drei Vorschläge, mit denen Sie experimentieren und die Sie benutzerdefiniert für Ihren eigenen Kanal anpassen können. Betrachten Sie sie als Vorlagen für das Verfassen von Skripten, die Sie an Ihren Stil anpassen können.

Aufforderung 1: Für Gliederungen

„Schreibe mir eine klare Gliederung für ein YouTube-Video mit dem Titel [Titel einfügen]. Unterteile das Skript in Hauptabschnitte wie Aufhänger, Einleitung, Kernpunkte und Schluss. Schlage für jeden Abschnitt vor, welche Art von Inhalt am besten funktioniert, was der Zuschauer in diesem Moment erwartet und wie man den Flow spannend hält. Füge bei Bedarf einfache Beispiele hinzu.“ Verwandeln Sie eine Aufgabe oder Notiz direkt in Ihrem Workflow mit ClickUp Brain in ein Skript für die Bearbeitung

Diese Art von Vorlage eignet sich perfekt, wenn Sie zunächst eine Struktur benötigen, bevor Sie die Details ausfüllen. Sie bietet Ihnen ein solides Gerüst, sodass Sie sich auf das Geschichtenerzählen konzentrieren können, anstatt nach einer Reihenfolge zu suchen.

Aufgabe 2: Für Skripte in voller Länge

„Ich erstelle ein YouTube-Video mit dem Titel [Titel einfügen]. Bitte verfassen Sie für mich ein detailliertes Skript mit etwa 2000 Wörtern. Halten Sie sich an folgenden Flow: Aufhänger → Einleitung → Hauptteil/Erklärung → Problem → Schlüsselmoment/Höhepunkt → Schlussfolgerung → Handlungsaufforderung. Verwenden Sie eine umgangssprachliche und leicht verständliche Sprache, so als würde ein Freund etwas erklären. Fügen Sie kleine Anekdoten oder Beispiele hinzu, um die Inhalte anschaulich zu gestalten.“ via ChatGPT

Dieses Tool eignet sich gut, wenn Sie einen fast fertigen Entwurf erstellen möchten. Sie müssen zwar noch Ihre persönliche Note einbringen, aber das Tool erledigt die Hauptarbeit für Sie.

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Aufgabe 3: Für Aufhänger

„Hilf mir dabei, drei verschiedene YouTube-Hooks für das Video [Titel einfügen] zu schreiben. Jeder sollte aus 3–4 Sätzen bestehen und etwa 20 Sekunden lang sein. Die Hooks sollten das Thema sofort einführen, Neugier wecken und den Zuschauern einen Grund liefern, weiterzuschauen, ohne wegzuklicken.“ via Gemini

Wenn Sie sich auf solche Aufhänger konzentrieren, stellen Sie sicher, dass Sie in den ersten Sekunden Aufmerksamkeit erregen. Selbst wenn Sie nur eine Version verwenden, gibt Ihnen die Auswahl mehrerer Optionen die Flexibilität, zu testen, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt.

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Tipps zur Verbesserung von KI-generierten Skripten

/AI kann dir den Einstieg erleichtern, aber das Geheimnis für Tausende von Ansichten liegt in deiner Sorgfalt und Kreativität. Hier sind einige einfache Möglichkeiten, wie du deine Skripte lebendiger gestalten kannst:

Lies dir das Skript laut vor. Du wirst schnell merken, welche Teile sich holprig anhören und welche wie eine echte Unterhaltung fließen. Ein bisschen Kürzen oder Umformulieren hier macht einen großen Unterschied ✅

Füge etwas Persönliches hinzu. Das kann eine kurze Geschichte, eine kurze Erinnerung oder sogar ein kleines Detail sein, das nur du erwähnen würdest. Das ist es, was deinen Zuschauern das Gefühl gibt, dir näher zu sein ✅

Halten Sie Ihre Sätze kurz und leicht verständlich. Kürzere Zeilen klingen vor der Kamera oft natürlicher und lassen Ihren Worten Raum zum Atmen ✅

Wenn dir der erste Entwurf noch etwas unausgereift erscheint, bitte die KI, ihn noch einmal durchzugehen und kleine Verbesserungen vorzuschlagen. Manchmal hilft dir dieses sanfte Hin und Her dabei, eine Version zu finden, die genau ins Schwarze trifft ✅

Bevor du das Skript erledigt hast, überprüfe, ob es sich noch nach dir anhört. Die Zuschauer fühlen sich von deiner Stimme angezogen, nicht von der einer Maschine. Dir selbst treu zu bleiben, sorgt dafür, dass deine Inhalte vertrauenswürdig und authentisch bleiben ✅

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Einschränkungen bei der Verwendung von ChatGPT für Kreativ-Briefings

Ein Benutzer beschrieb seine Erfahrungen mit ChatGPT mit den Worten: „Der Gedächtnisverlust fühlt sich katastrophal an.“ Das mag zwar dramatisch klingen, trifft aber doch eine weit verbreitete Frustration.

Das Tool ist leistungsstark, aber wenn es den bisherigen Kontext vergisst oder wichtige Details übersieht, kann es Ihre Arbeit erschweren, anstatt sie zu erleichtern. Hier sind ein paar Dinge, die Sie beachten sollten:

Manchmal fügt es Details hinzu, die nicht der Realität entsprechen, was bedeutet, dass Sie die Fakten doppelt überprüfen müssen, bevor Sie sie verwenden

Ideen können sich ähnlich anhören, da das tool oft auf bekannte Muster zurückgreift, anstatt etwas wirklich Neues zu produzieren

Feine Hinweise oder kulturelle Nuancen können übersehen werden, sodass Sie am Ende ein Briefing erhalten, das zu vereinfacht wirkt

Längere oder strukturierte Briefings können sich als repetitiv oder fragmentiert erweisen, wenn sie nicht sorgfältig angeleitet werden

Wenn du es zu oft nutzt, kann das dein Vertrauen in deine eigene Kreativität schwächen, und mit der Zeit könnte deine Arbeit an Originalität verlieren

Das Tool kennt den Kontext Ihrer Arbeit nicht; es hat nur Zugriff auf das, was Sie in der Eingabeaufforderung freigeben

👀 Fun Fact: Eine kleine familiengeführte Taquería in Los Angeles wurde viral, nachdem sie mithilfe von KI in nur zehn Minuten ein skurriles 46-Sekunden-Video geschrieben und produziert hatte! Der Clip erzielte über 22 Millionen Ansichten und sorgte für einen Ansturm von Kunden.

Lernen Sie ClickUp kennen – Automatisieren Sie YouTube-Skripte auf intelligente Weise

Wenn Sie über die Automatisierung des Schreibens von YouTube-Skripten nachdenken, ist der Prozess nicht abgeschlossen, sobald die Worte auf einer Seite stehen. Sie benötigen ein System, das Ihnen hilft, Ideen zu sammeln, Entwürfe zu erstellen, zusammenzuarbeiten, das Skript zu verfeinern und es durch die Dreharbeiten und die Bearbeitung zu begleiten, bis das Video online ist.

Hier kommt ClickUp als Schritt ins Spiel. Es bindet den gesamten Workflow zusammen, sodass sich Ihr kreativer Prozess weniger überwältigend und wesentlich konsistenter anfühlt.

Verwandeln Sie Briefings in Sekundenschnelle in Skripte

Mit ClickUp Brain wird das tägliche Posten zur Realität

Das Schwierigste am Verfassen von Skripten ist oft der Anfang. ClickUp Brain beseitigt diese Hürde, indem es Ihre groben Notizen oder Ihr Kreativbriefing in einen brauchbaren ersten Entwurf umwandelt.

Anstatt auf eine leere Seite zu starren, sehen Sie Ihre Ideen sofort strukturiert als Einleitung, Gesprächspunkte und sogar vorgeschlagene Übergänge. Das macht es einfacher, Inhalte zu verfeinern, anstatt sie von Grund auf neu zu erstellen.

Für Ersteller, die mehrere Videos pro Woche produzieren, spart dieser Unterschied Stunden an Zeit und macht tägliche Veröffentlichungen zu einer echten Möglichkeit. Wenn Sie lernen, wie man KI-Inhalte bearbeiten kann, sorgen Sie dafür, dass diese Skripte ausgefeilt und authentisch wirken.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie schneller von einer Idee zu einem ausgefeilten Skript gelangen möchten, macht ClickUp Brain MAX einen echten Unterschied. Angetrieben von Premium-KI-Modellen wie OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek und anderen geht es über das einfache Verfassen von Entwürfen hinaus und schafft eine Verbindung zwischen allen Ihren Apps, Notizen und Dateien an einem Ort. Es bringt Kontext in Ihren kreativen Prozess. Im Durchschnitt sparen Benutzer von ClickUp Brain MAX jede Woche 1,1 Tage und arbeiten viermal schneller als beim Tippen, während sie gleichzeitig die Kosten im Vergleich zur Nutzung mehrerer tools um bis zu 88 % senken. Für YouTube-Ersteller bedeutet dies, dass Sie Ihre Skriptidee mit „Talk to Text“ laut aussprechen, sofort in einen Entwurf umwandeln und diesen dann verfeinern können, ohne den Flow Ihrer Gedanken zu verlieren.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kollegen zusammen

Stellen Sie sicher, dass das Skript die Beiträge aller Beteiligten widerspiegelt, bevor Sie mit ClickUp-Dokumenten fortfahren

Ein Skript profitiert fast immer von mehreren Perspektiven. Mit ClickUp Docs können Ihr Co-Autor, Ihr Video-Editor oder sogar Ihr Manager gleichzeitig am selben Dokument arbeiten.

Sie können Kommentare hinterlassen, alternative Formulierungen vorschlagen oder darauf hinweisen, wo ein stärkerer Aufhänger helfen könnte. Diese kollaborative Bearbeitung macht endlose Threads in E-Mails oder verstreute Google Docs überflüssig, und alles bleibt mit Ihrem Projekt verbunden.

Für YouTube-Content-Teams wird dies zur einzigen verlässlichen Version für ihre YouTube-Content-Kalender, was eine reibungslose und transparente Zusammenarbeit gewährleistet.

💡 Profi-Tipp: Wenn du deine YouTube-Videos auf anderen Kanälen vermarkten möchtest, um mehr Zuschauer zu gewinnen, können ClickUp Brain und ClickUp Dokumente sehr hilfreich sein. Hier ist eine kurze Anleitung:

👀 Wissenswertes: PUMA nutzte KI-Tools über seine Agentur Monks und die Advantage+-Plattform von Meta, um eine neue Werbekampagne zu starten. Was früher Wochen dauerte, wurde in nur einem Tag umgesetzt. Das KI-gestützte Targeting trug dazu bei, die Kapitalrendite im Vergleich zu früheren Kampagnen um 66 % zu steigern.

Verwalten Sie die Produktionsschritte von Anfang bis Ende

Lassen Sie jedes Element den Skriptkontext enthalten, damit Ihr Editor bei ClickUp-Aufgaben nicht raten muss

Sobald das Skript fertiggestellt ist, geht es weiter mit den Dreharbeiten, der Bearbeitung und der Veröffentlichung. ClickUp-Aufgaben helfen dir dabei, diese Schritte in klare, nachverfolgbare Teilaufgaben zu unterteilen.

Sie können jede Aufgabe in kleinere Unteraufgaben unterteilen, Fristen festlegen, Teamkollegen taggen und den Status aktualisieren, z. B. „In Bearbeitung“ oder „Bearbeitung abgeschlossen“.

Dadurch bleibt die Produktion von Marketingvideos einfach und Sie erhalten eine klare Übersicht darüber, wo jedes Video steht.

Automatisieren Sie Workflows, um Projekte voranzubringen

Nutzen Sie Erinnerungen und Auslöser, um sich mit ClickUp-Automatisierungen vom Mikromanagement zu befreien

Selbst die besten kreativen Systeme versagen, wenn Erinnerungen und Aktualisierungen allein von der Abhängigkeit vom Gedächtnis abhängen.

ClickUp Automatisierungen übernehmen repetitive Übergaben und sorgen dafür, dass der Workflow in Gang bleibt. Sie können Auslöser festlegen, die Teamkollegen benachrichtigen, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert, oder wiederkehrende Erinnerungen für regelmäßige Kontrollpunkte erstellen.

Diese Art der Automatisierung erspart dir das ständige Nachverfolgen von Updates und gibt dir mehr Energie für die eigentliche kreative Arbeit. Mit der Zeit sorgt sie für Konsistenz – etwas, das jeder wachsende YouTube-Kanal braucht.

📌 Beispiel: Sobald der Status Ihres Skripts auf „Bereit zur Bearbeitung“ wechselt, erhält Ihr Editor automatisch eine Benachrichtigung über eine Aufgabe. Oder jeden Freitag gibt ClickUp Brain einen geplanten Analysebericht frei, sodass die Überprüfung der Leistung ohne zusätzlichen Aufwand Teil Ihrer Routine wird.

Organisieren und verwalten Sie alles an einem Ort

Sobald Ihre Skripte und Aufgaben in der Synchronisierung laufen, organisieren Sie alles an einem strukturierten Space.

Hier kommt die YouTube-Vorlage von ClickUp ins Spiel. Stellen Sie sich diese als Ihr persönliches Produktionsstudio vor – nur digital.

Kostenlose Vorlage herunterladen Konzentrieren Sie sich weniger auf die Logistik und mehr auf die Erstellung von Inhalten, die Anklang finden – mit der YouTube-Vorlage von ClickUp

Ideen, Entwürfe, Bearbeitungen und Kampagnen sind in dieser Vorlage für die Produktion von Videos alle an einem Ort zusammengefasst:

Planen, organisieren und verwalten Sie jede Phase Ihrer Video-Produktion, vom Brainstorming bis zum Upload, damit Ihnen keine großartige Idee mehr entgeht

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Editors, Designern oder Social-Media-Managern zusammen, egal ob es um die Aktualisierung einer Miniaturansicht oder den Starttermin einer Kampagne geht

Verfolgen Sie den Fortschritt von Checklisten in der Vorproduktion bis hin zu Berichten in der Nachproduktion und stellen Sie sicher, dass jedes Video ohne Verzögerungen vorankommt

📖 Lesen Sie auch: KI vs. von Menschen erstellte Inhalte

Licht, Kamera, ClickUp

Jedes großartige Video endet mit einer Schlussszene, und dies ist unsere. Wir haben untersucht, wie KI das Schreiben von YouTube-Skripten schneller, intelligenter und weitaus stressfreier machen kann.

Ganz gleich, ob Sie Ideen für einen anonym geführten YouTube-Kanal entwickeln oder Videos produzieren, in denen Sie selbst im Mittelpunkt stehen – das Geheimnis ist dasselbe: eine konsistente Erstellung von Inhalt, gestützt auf einen zuverlässigen Workflow.

Mit KI und ClickUp muss sich Ihr Workflow zur Erstellung von Inhalten nicht mehr unübersichtlich oder überwältigend anfühlen. Stattdessen findet jede Phase – von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung – in einem strukturierten Space statt, sodass Sie Videos schneller und intelligenter erstellen können, mit der Gewissheit, dass Ihr Kanal auf einer soliden Grundlage wachsen kann.

Einfach ausgedrückt: Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Kanal auf einem soliden, auf Wachstum ausgelegten System basiert.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und lassen Sie Ihre nächste Videoidee reibungslos vom Gedanken auf den Bildschirm fließen!