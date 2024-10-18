KI vs. von Menschen erstellte Inhalte: Pro und Kontra

Bei der Recherche für diesen Blogbeitrag habe ich Verse by Verse, die "experimentelle KI-gesteuerte Muse" von Google, gebeten, ein Gedicht über die Vorstellungskraft von Robotern zu schreiben, das den Stil von Edgar Allen Poe, Emily Dickinson und Ralph Waldo Emerson kombiniert. Das Ergebnis lautet wie folgt.

KI-generiertes Gedicht mit Google Research's Strophe für Strophe In der Poesie, der Literatur, dem Marketing und sogar im Kino ist die künstliche Intelligenz (KI) als wichtiges tool immer weiter auf dem Vormarsch. Bei der letzten Zählung gab es 603 KI-Schreibassistenten , einschließlich unserer eigenen ClickUp Gehirn. Jede Schreibsoftware, von Google Docs bis Quillbot, hat jetzt KI integriert.

Auf der anderen Seite, mehr als die Hälfte der von Salesforce befragten Vermarkter nutzen bereits generative KI für ihre Arbeit oder experimentieren damit. In Form von Texten, Bildern und sogar Videos erstellen Teams Inhalte mit KI. Ob es uns gefällt oder nicht, KI-generierte Inhalte koexistieren bereits mit von Menschen erstellten Inhalten.

Wenn Sie sich auf diese Realität einlassen und verstehen möchten, wie sie zusammenarbeiten (oder auch nicht), finden Sie hier eine Einführung in die Vor- und Nachteile von KI-generierten Inhalten.

KI-Inhalte verstehen

Bevor wir uns mit der Debatte über KI-generierte Inhalte im Vergleich zu menschlichen Inhalten befassen, sollten wir erst einmal verstehen, wie das Ganze funktioniert.

Was sind KI-Inhalte?

KI-generierte Inhalte sind Texte oder Medien, die von Algorithmen des maschinellen Lernens als Reaktion auf menschliche Eingaben (so genannte Prompts) erstellt werden. Sie könnten Folgendes verwenden Tools für die Erstellung von KI-Inhalten wie ChatGPT, Microsoft CoPilot, Google Gemini, usw., um Inhalte zu erstellen.

Zu erledigen: Wie funktioniert KI-generierter Inhalt?

Ein typischer Benutzerablauf für die Erstellung von KI-Inhalten sieht wie folgt aus.

Wählen Sie Ihr Tool

Öffnen Sie ein KI-Tool, um Inhalte zu erstellen. Je nach Ihren Bedürfnissen, der Benutzerfreundlichkeit, dem Preis usw. können Sie aus einer Reihe von Tools wählen KI-Text-Generatoren heute verfügbar.

Aufforderung an die KI

Geben Sie eine Beschreibung des Inhalts ein, den Sie erstellen möchten. Sie könnten zum Beispiel sagen: "Schreiben Sie einen Twitter-Beitrag über mein Eisbrecher-Ereignis heute Abend" oder "Was ist schnelle Anwendungsentwicklung?

Überprüfen Sie die Ausgabe

Die KI verwendet Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Ihre Eingaben zu verstehen und entsprechende Antworten zu geben. Überprüfen Sie diese auf ihre Eignung für Ihre Bedürfnisse.

Verfeinerung der Ausgabe

Sie brauchen den ersten Entwurf nicht so zu übernehmen, wie er ist. Geben Sie der KI zusätzliche Anweisungen. Sie könnten zum Beispiel sagen: "Gliedern Sie den Text in Aufzählungspunkte" oder "Verwenden Sie mehr Filmreferenzen"

Qualitätskontrolle der Ausgabe

KI ist nicht allwissend. Bei der Erstellung von KI-Inhalten besteht die Gefahr von Ungenauigkeiten, Halluzinationen und manchmal sogar von Ausschweifungen. Führen Sie daher eine gründliche Qualitätsprüfung durch.

Jetzt können Sie die von der KI erstellten Inhalte nach Belieben nutzen. Einige der häufigsten Verwendungszwecke für KI-Inhalte sind die folgenden

Wie verwendet man KI-Inhalte?

Sie können KI-Inhalte für alle Zwecke verwenden, für die Sie auch menschliche Texte verwenden. Einige Beispiele sind:

Brainstorming: Verwenden Sie das KI-Tool zum Brainstorming, zur Erstellung von Skizzen und ersten Entwürfen usw., denen Sie später eine menschliche Note verleihen können.

Wiederverwendung von Inhalten: Wenn Sie ein Formular für einen Inhalt erstellt haben, können Sie ihn mithilfe der KI für andere Formulare wiederverwenden. Ein Beispiel: Sie geben einen Blogbeitrag in KI ein und fragen nach:

Kurze Zusammenfassung

Meta-Titel und -Beschreibung

Beiträge in sozialen Medien

E-Mail-Newsletter-Aktionen

Suchmaschinen-Anzeigen

Skalierung des Inhalts: Wenn Sie E-Commerce-Beschreibungen für eine große Zahl von Produkten verfassen, ist KI ein fantastisches Tool. Es kann automatisch Inhalte für Ihre Produktseiten erstellen, die mit dem Ton und dem Stil Ihrer Marke übereinstimmen.

Übersetzung: Auch wenn KI nicht alle Sprachen beherrscht, ist sie ein effektives Tool für Übersetzungen. Insbesondere bei umfangreichen Projekten wie Bedienungsanleitungen, Untertiteln usw. kann KI eine große Hilfe sein.

Dies bringt zahlreiche Vorteile mit sich.

Vor- und Nachteile der Verwendung von KI-generierten Inhalten

Die generative KI eröffnet Möglichkeiten für die Erstellung von Inhalten wie keine andere Technologie zuvor. Ihre Vorteile überwiegen bei weitem alles, was ein digitales Tool bietet.

Skalierbarkeit

Der größte Vorteil der KI liegt in der Skalierbarkeit, die sie bietet. Jedes KI-Tool braucht nur 2 bis 3 Sekunden, um den ersten Entwurf eines ganzen Blogbeitrags zu einem beliebigen Thema zu erstellen, egal wie komplex es ist. Stellen Sie sich die Zahl der ersten Entwürfe vor, die Sie an einem Arbeitstag erstellen können! Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass KI tatsächlich 24×7 arbeiten kann.

Durch die sofortige Erstellung erster Entwürfe zu jedem Thema beseitigen sie Schreibblockaden

Indem KI Inhalte zur Verfügung stellt, mit denen sie arbeiten kann, reduziert sie die Zeit, die Autoren zum Schreiben benötigen

Indem sie als Sparringspartner fungiert, hilft die KI dem menschlichen Autor, Ideen zu erforschen und das Ergebnis ohne Bewertung zu sehen

Durch die Einbeziehung aller erforderlichen Datenpunkte minimiert die KI die Recherchezeit

Mit Rechtschreibprüfung, Korrekturlesen und Bearbeitung verbessert KI die Effizienz in jeder Phase des Schreibprozesses.

Verbesserte SEO

KI-Tools für Inhalte gehören zu den effektivsten SEO-Supports, die Autoren haben können. Sie bieten nicht nur relevante Keyword-Vorschläge, sondern zeigen auch, wie diese organisch in den Artikel integriert werden können, damit Ihr Inhalt in den Suchmaschinen auftaucht.

Konsistenz

Müssen Sie einen Styleguide befolgen? Müssen Sie einen einheitlichen Ton beibehalten? Sie haben eine Markenbotschaft, die überall integriert werden muss? Kein Problem. KI-Schreib-Tools können sicherstellen, dass alle Ihre Inhalte diese Richtlinien konsequent und angemessen befolgen.

Trotz ihrer vielen Vorteile sind KI-Inhalte nicht perfekt. Einige kritische Nachteile sind die folgenden.

Begrenzte Kreativität

Im Grunde genommen nimmt ein KI-Tool vorhandene Daten aus verschiedenen Quellen und verwandelt sie in verständliche Antworten auf bestimmte Fragen. Trotz ihrer Fähigkeit, Inhalte zu erstellen, ist die KI also durch die Grenzen der für ihr Training verwendeten Daten limitiert.

Noch wichtiger ist, dass KI noch keine originellen Ideen haben kann. Sie kann Inspirationen liefern und menschlichen Autoren von Inhalten einen Einblick in die Möglichkeiten geben. Aber die KI selbst ist sozusagen noch nicht einfallsreich. Wenn also zwei menschliche Ersteller von Inhalten dasselbe Tool verwenden, um über dasselbe Thema zu schreiben, könnten sie am Ende nur Kopien voneinander sein.

Fragwürdige Qualität

Alle KI-Inhaltsgenerator enthält einen Haftungsausschluss, wie zum Beispiel diesen von Google Gemini:

"Gemini kann ungenaue Infos anzeigen, auch über Personen, also überprüfen Sie die Antworten."

Das liegt daran, dass die KI bei der Erstellung von Inhalten noch nicht zuverlässig ist. Einige Probleme, mit denen Sie konfrontiert werden könnten, sind:

Ungenauigkeiten : KI halluziniert Fakten, Ereignisse und andere Informationen

: KI halluziniert Fakten, Ereignisse und andere Informationen Redundanzen : KI, die sich selbst wiederholt oder, schlimmer noch, vorhandene Informationen verdreht oder falsch wiedergibt

: KI, die sich selbst wiederholt oder, schlimmer noch, vorhandene Informationen verdreht oder falsch wiedergibt Fehlender Kontext : Die KI muss noch die Nuancen verschiedener kultureller Kontexte verstehen

: Die KI muss noch die Nuancen verschiedener kultureller Kontexte verstehen Mangelnder Tiefgang : Von KI generierte Inhalte sind manchmal oberflächlich und wiederholen oft vorhandenes oder sogar veraltetes Wissen ohne neue Erkenntnisse

: Von KI generierte Inhalte sind manchmal oberflächlich und wiederholen oft vorhandenes oder sogar veraltetes Wissen ohne neue Erkenntnisse Unnatürliche Sprache : Ironischerweise können KI-generierte Inhalte unnatürlich, unbeholfen, roboterhaft und gefühllos sein

: Ironischerweise können KI-generierte Inhalte unnatürlich, unbeholfen, roboterhaft und gefühllos sein Plagiat: Letztendlich wird KI auf öffentlich zugänglichen Daten trainiert, was bedeutet, dass Probleme im Zusammenhang mit Urheberrechten und Plagiaten immer noch eine sehr dunkle Grauzone sind

Die Notwendigkeit menschlichen Eingreifens

Kein KI-Tool schafft heute Inhalte, die ohne menschliches Zutun veröffentlicht werden können. Jedes Tool ist sich der Risiken der KI bewusst und ermutigt die Benutzer, ihre eigenen Qualitätskontrollprozesse zu entwickeln.

Das bedeutet, dass Unternehmen trotz des Einsatzes von KI-Tools immer noch menschliche Autoren, Editoren und Korrekturleser benötigen, um die Inhalte veröffentlichungswürdig zu machen. Die Einbeziehung von Menschen als Kontrolleure in den Prozess bringt außerordentliche Vorteile mit sich, die KI erst noch schaffen muss. Darauf gehen wir als nächstes ein.

Die Vor- und Nachteile von Inhalten, die von Menschen erstellt werden

Auf der gleichen Skala, auf der wir KI-generierte Inhalte gemessen haben, wollen wir auch die von Menschen geschriebenen Inhalte betrachten. Ihre größten Vorteile sind:

Kreativität : Menschliche Autoren lassen oft Nachdenklichkeit, Vorstellungskraft und einige ihrer eigenen Erfahrungen in ihre Inhalte einfließen, was KI niemals erreichen kann

: Menschliche Autoren lassen oft Nachdenklichkeit, Vorstellungskraft und einige ihrer eigenen Erfahrungen in ihre Inhalte einfließen, was KI niemals erreichen kann Genauigkeit : Menschen sind eher in der Lage, Ungenauigkeiten in ihrer Arbeit zu erkennen und gründliche Faktenchecks durchzuführen

: Menschen sind eher in der Lage, Ungenauigkeiten in ihrer Arbeit zu erkennen und gründliche Faktenchecks durchzuführen Rechenschaftspflicht : Autoren sind für die Worte, die sie schreiben, verantwortlich; sie bekommen eine Byline!

: Autoren sind für die Worte, die sie schreiben, verantwortlich; sie bekommen eine Byline! Kritisches Denken : Autoren hinterfragen den Status quo und bewerten kritisch, was sie sehen/hören, und bieten Einblicke, die KI nicht bieten kann

: Autoren hinterfragen den Status quo und bewerten kritisch, was sie sehen/hören, und bieten Einblicke, die KI nicht bieten kann Kontextuelles Verständnis: Menschen können ihre Inhalte so anpassen, dass sie kulturell sensibel und inklusiv sind und auf Feedback reagieren

Der größte Nachteil von Inhalten, die von Menschen geschrieben werden, ist jedoch, dass sie durch die menschlichen Fähigkeiten limitiert sind. Ein einzelner Autor kann nur eine bestimmte Menge zu erledigen. Und trotz ihres besten Aufwands machen Menschen Fehler. Sie verstehen Dinge falsch, missverstehen Dinge und haben in manchen Fällen einfach einen schlechten Tag.

Das soll nicht heißen, dass KI-Inhalte nutzlos sind oder dass von Menschen erstellte Inhalte voreingenommen sind. Im nächsten Abschnitt sehen wir uns an, wie Sie beide unterscheiden oder kombinieren können, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Unterscheidung zwischen von Menschen erstellten und KI-generierten Inhalten

Einfach ausgedrückt: Von Menschen erstellte Inhalte werden von einer Person geschrieben. KI-generierte Inhalte werden von einem Algorithmus geschrieben. In der heutigen Welt ist die Unterscheidung jedoch nicht mehr so einfach. Was ist zum Beispiel, wenn ein Mensch die KI zur Ideenfindung einsetzt, aber den Entwurf des Inhalts selbst schreibt? Gilt das Korrekturlesen auch als Teil des Schreibens?

Solche existenziellen Fragen sind ein Thema für einen anderen Tag. 🤷

Heute konzentrieren wir uns auf die Schlüsselunterschiede zwischen von Menschen erstellten und von KI generierten Inhalten.

Kreativität

Der Mensch ist von Natur aus kreativ. Von der Ilias bis zu TikTok ist die menschliche Kreativität für jedes einzelne Tool und jede Technologie um uns herum verantwortlich. Daher werden von Menschen erstellte Inhalte immer das Potenzial haben, Fantasie und Kreativität in einer Weise zu entfalten, wie es KI nicht kann.

KI-Inhalte sind ein Aufguss dessen, was bereits existiert. Während der Mensch durch Geschwindigkeit und Produktionsvolumen limitiert ist, kann die KI niemals etwas völlig Neues produzieren. Da zudem alle Inhalte durch menschliche Eingabeaufforderungen initiiert werden, kann man mit Sicherheit sagen, dass die Phantasie, wenn sie denn vorhanden ist, vom Benutzer ausgeht.

Menschlicher Autor 1️⃣ KI 0️⃣

Effizienz

Jeder Autor hat Probleme mit der Inspiration und der konsistenten Erstellung von Inhalten in einer bestimmten Qualität. Egal wie erfahren oder geschult Sie sind, es gibt ein Limit, wie viele Inhalte Sie innerhalb eines 8-Stunden-Arbeitstages erstellen können.

KI hat dieses Problem nicht wirklich. Ihre freundliche KI wird keine Schreibblockade haben, wenn Sie sie bitten, einen Aufsatz mit 1000 Wörtern zu verfassen. Sie wird nicht mit Inspiration oder einer kreativen Flaute zu kämpfen haben. KI-generierte Inhalte sind also effizienter und konsistenter als menschliche Inhalte es je sein können.

Menschlicher Autor 0️⃣ KI 1️⃣

Bonus: Wie man KI für die Dokumentation nutzt

Subjektivität und emotionale Tiefe

Menschen haben Erfahrungen gemacht. Unabhängig von Klasse, Kaste, Ethnie, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung usw. gibt es eine Vielzahl von Erfahrungen, die zu großartigen Erzählungen mit emotionaler Tiefe führen. Dies ist auch für die menschlichen Leser (die nach wie vor die größte Zielgruppe darstellen) besser nachvollziehbar und bewegend.

Die meisten KI-Tools werden auf bestehenden Datensätzen trainiert, was bedeutet, dass sie keine eigene Intelligenz besitzen. Das macht sie etwas gleichförmig und uninteressant für die Erstellung von Geschichten. Dies ist jedoch nicht mit Objektivität zu verwechseln. Das ist ein ganz neues Konzept, das wir als Nächstes untersuchen werden.

Menschlicher Autor 1️⃣ KI 0️⃣

Vorurteil

Jeder Mensch ist durch das Wissen, das er aus seinen Erfahrungen gewonnen hat, voreingenommen. Jeder Inhalt, den er erzeugt, ist ein Produkt dieser Voreingenommenheit.

Ein Grafikdesigner, der der Meinung ist, dass Bewerber mit Tätowierungen für ein professionelles Umfeld ungeeignet sind, würde vielleicht niemals Bilder mit Tätowierungen erstellen.

Andererseits wird die KI auf Daten trainiert, die von Menschen erstellt wurden. Deren Vorurteile spiegeln sich in den Algorithmen wider.

Ein Beispiel: In einem berüchtigten Incident hat ein KI-Lebenslauf-Screener die auf den Lebensläufen bestehender Mitarbeiter trainiert wurde, lernte, denjenigen eine hohe Punktzahl zu geben, die Baseball oder Basketball als Hobbys angaben, aber Punkte für Softball abzogen.

Kurz gesagt, Voreingenommenheit ist keine Sache zwischen Mensch und KI. Voreingenommenheit ist von Natur aus menschlich und daher auch der KI inhärent. Ein Mensch kann diese Voreingenommenheit jedoch erkennen (von sich aus oder wenn ihn z. B. ein Vorgesetzter darauf hinweist) und daran arbeiten, sie zu beseitigen.

Eine KI muss speziell programmiert werden, um Folgendes zu erledigen

Menschlicher Autor 0️⃣ KI 0️⃣

Beim heutigen Stand der generativen KI überwiegen die Vorteile von KI-Inhalten, wenn sie von Menschen geschrieben werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie KI-Inhalte gänzlich meiden sollten. Tatsächlich ist die von der KI generierte Effizienz außerordentlich wertvoll, wenn sie in Verbindung mit menschlicher Vorstellungskraft, Originalität und Qualitätskontrolle eingesetzt wird.

Zusammenfassend lässt sich der Unterschied zwischen von Menschen erstellten und KI-generierten Inhalten folgendermaßen beschreiben.

Feature KI-generierte Inhalte KI-generierte Inhalte Originalität Möglicherweise hoch Sehr niedrig Effizienz Gering bis mäßig Sehr hoch Konsistenz Mäßig Sehr hoch Skalierbarkeit Anspruchsvoll und teuer Einfacher und kostengünstiger Verzerrung Möglich Möglich Zuverlässigkeit Hoch, wenn kritisches Denken angewendet wird Niedrig, da KI halluzinieren und ungenau sein kann Qualität Mäßig bis hoch mit spezifischen und relevanten Beispielen Gering bis mäßig mit Redundanzen und umständlicher Sprache Ideal für kreative und ansprechende Inhalte (z. B. Romane, Essays, Marketinginhalte) Standardisierte und wiederholbare Inhalte (z. B. technische Dokumentation, Meta-Beschreibungen, Video-Transkripte)

menschliche vs. KI-generierte Inhalte: Der finale Showdown_

Kombinieren von menschlicher Kreativität und KI-Effizienz

Auch wenn Sie vielleicht leidenschaftlich über Mensch oder KI debattieren, ist es in der Praxis am besten, wenn Sie eine durchdachte Kombination aus beidem anstreben. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt ein virtueller Workspace wie ClickUp .

KI für die Inspiration; Menschen für die Wertschöpfung

Der beste Anwendungsfall von KI ist heute Inspiration und Ideenfindung. Öffnen Sie ein KI-Tool wie ClickUp Dokumente und verwenden Sie das ClickUp AI tool, um entweder Ihre Eingabeaufforderung einzugeben und mit einem ersten Entwurf zu beginnen oder den Inhalt eines fertigen Entwurfs zusammenzufassen.

Integrieren Sie ClickUp Brain direkt in Ihre Dokumente

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Versuchen Sie ClickUp's Vorlage zum Schreiben von Inhalten für eine einfache Möglichkeit, ansprechende, hochwertige Inhalte zu erstellen.

*Bonus: Bearbeitung von KI-Inhalten

KI für die Forschung; Menschen für die Einsicht

KI-Chatbots sind großartige Recherche-Assistenten. Hängen Sie jemals bei "Wie lautet das Wort für..." fest? Ihr Forschungsassistent kann Ihnen helfen. Sie haben vergessen, wo Sie Ihr bearbeitetes Dokument gespeichert haben? Die vernetzte Suche kann helfen. Sie benötigen organisatorische Daten aus Ihrem Projektmanagement tool? ClickUp Gehirn hat Antworten.

clickUp Brain, Ihr perfekt begleitender Forschungsassistent_

Wenn Sie jedoch Inhalte für einen Bericht oder ein Angebot erstellen, brauchen Sie Ihren menschlichen Verstand. KI-Dokument-Zusammenfassungen können Ihnen die Informationen liefern, die Sie benötigen, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

Ein Beispiel: Ihr Projektmanagement tool könnte zeigen, dass Ihre Teams im Durchschnitt zwei Wochen für die Veröffentlichung eines Blogbeitrags benötigen. Es könnte sogar sagen, dass sich diese Zeitspanne von einer Woche, die vor sechs Monaten der Standard war, erhöht hat. Aber das könnte bedeuten:

Die Größe Ihres Teams hat sich verringert

Ihre Teams sind ausgebrannt

Länge und Qualität Ihrer Inhalte haben zugenommen

Sie haben die Zahl der Blogbeiträge reduziert und setzen stattdessen auf Video-Inhalte

Solche Erkenntnisse und entsprechende Elemente müssen immer noch von einem denkenden Menschen kommen.

Übrigens, wenn Sie ein Team von Redakteuren leiten, finden Sie hier eine Einführung in wie man KI im Content Marketing einsetzt die Sie vielleicht hilfreich finden.

Menschen für die Vorstellungskraft, KI für den Umfang

Nehmen wir das Beispiel der Inhalte für Marketingmaterialien. Veröffentlichte Inhalte gibt es in Hülle und Fülle. Selbst für die längsten Long-Tail-Suchbegriffe gibt es Hunderte von Seiten mit Inhalten. Was ein erfolgreiches Unternehmen von anderen unterscheidet, ist, wie einzigartig, ansprechend, interessant und wertvoll seine Inhalte sind. Dies erfordert menschliche Vorstellungskraft.

Von da an kann die KI die Arbeit übernehmen. Sie kann Korrektur lesen und prüfen, ob Ton und Stil konsistent sind. Sie kann Material für die Verteilung in sozialen Medien, E-Mails, Video-Skripten usw. erstellen. Die KI kann auch mühelos Inhalte für verschiedene Zielgruppen personalisieren.

Auf diese Weise können Unternehmen durch die Kombination der Kreativität von Menschen mit der Effizienz von KI wirklich außergewöhnliche Inhalte erstellen.

Supercharge Your Content Creation Process with ClickUp

Um ein Gedicht zu erledigen, müssen Sie bei Google Verse by Verse ein paar Dinge tun, z. B. den poetischen Stil auswählen, drei Verfasser auswählen, die Ihre Musen sein werden, und auch die erste Zeile schreiben. Zu erledigen ist das nicht, denn die KI gibt dir Optionen zur Auswahl - hier musst du die nächste Zeile selbst auswählen.

Der Punkt ist, dass die generative KI (noch) keine empfindungsfähige Einheit ist, die selbständig Inhalte erstellen kann. Sie ist jedoch ein sachkundiger Assistent, der bei der Inspiration, Ideenfindung, Recherche, Rechtschreibprüfung, Korrekturlesen usw. helfen kann.

Er ist effizient, aber auch unzuverlässig. Sie ist nicht subjektiv, aber auch voreingenommen. Sie ist konsistent, aber ihre Qualität kann fragwürdig sein.

Trotz dieser Probleme wissen begeisterte Benutzer von KI für die Generierung von Inhalten, dass sie sehr leistungsfähig sein kann, wenn sie klug eingesetzt wird. Sie kann in einer Reihe von Anwendungsfällen als Teil des täglichen Arbeitsablaufs eines Autors hilfreich sein. Ganz gleich, ob Sie die Zusammenfassung Ihres StandUp Meetings, eine herzliche Abschieds-E-Mail oder die Rede des Präsidenten schreiben, KI hat etwas zu bieten.

Integriert in das ClickUp Projektmanagement-Tool kann KI Ihnen dabei helfen, verwandte Aufgaben zu finden, Fragen zu Projekten zu beantworten, lange Dokumente zusammenzufassen, Ideen mit Beispielen zu ergänzen und zu erstellen vorlagen für das Schreiben von Inhalten und eine ganze Menge mehr. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .