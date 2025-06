Produktion von Marketingvideos: Schritte, Tools und Best Practices

Scrollen Sie durch einen beliebigen Social-Media-Feed und Sie werden es sehen: Video-Inhalte sind überall. Und das aus gutem Grund – sie sind eine der einfachsten Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erregen, Ihre Botschaft zu vermitteln und zum Handeln anzuregen.

Aber hier ist der Haken: Es reicht nicht aus, einfach nur auf "Aufnahme" zu drücken. Da das Publikum immer versierter wird und sich die Algorithmen der Content-Marketing-Plattformen ständig ändern, braucht ein leistungsstarkes Video mehr als nur gute Beleuchtung und anständigen Ton. Sie benötigen eine klare Marketingstrategie, die richtigen Tools und ein solides Verständnis dafür, was tatsächlich funktioniert.

Dieser Leitfaden führt Sie durch den gesamten Prozess der Produktion von Marketingvideos – von der Planung und dem Verfassen des Skripts bis hin zu den Dreharbeiten, der Bearbeitung und der Veröffentlichung.

Außerdem finden Sie praktische Tools für das Projektmanagement bei der Videoproduktion und Best Practices, mit denen Sie Videos erstellen können, die nicht nur gut aussehen, sondern auch tatsächlich konvertieren.

Was ist die Produktion von Marketingvideos?

Die Produktion von Marketingvideos ist der Prozess der Erstellung von Videos zur Bewerbung von Produkten, Dienstleistungen, Marken oder Ideen. Das primäre Ziel dieser Videos ist es, ein Publikum zu ansprechen, zu informieren, zu beeinflussen oder zu überzeugen.

Was diese Video-Journeys von anderen unterscheidet, ist ihre Absicht. Sie werden unter Berücksichtigung von Strategie- und Content-Marketing-KPIs erstellt, auf Leistung optimiert und mit Zielen wie Markenbekanntheit, Lead-Generierung oder Conversions verknüpft.

👀 Wussten Sie schon? Laut einer MIT-Studie kann das menschliche Gehirn Bilder in nur 13 Millisekunden erkennen und darauf reagieren – so schnell müssen Sie einen Eindruck hinterlassen. Diese Geschwindigkeit und Wirkung sind genau der Grund, warum Marketingvideos unverzichtbar geworden sind.

Schritte zum Erstellen eines Marketing-Videos

Die Erstellung eines Marketingvideos ist ein strukturierter Prozess, bei dem Kreativität und Strategie im Gleichgewicht stehen. So sieht ein typischer Workflow für die Produktion eines Marketingvideos aus:

🎬 Planung der Vorproduktion

Hier wird der Grundstein gelegt – und das ist wohl die wichtigste Phase. Ein solider Plan für die Vorproduktion hält alles auf Kurs und verhindert später kostspielige Fehler.

Zu den wichtigsten Schritten in der Vorproduktion gehören:

Definieren Sie Ihr Ziel : Möchten Sie die Anzahl der Anmeldungen erhöhen, den Traffic steigern oder die Markenbekanntheit verbessern? Jede Entscheidung, die Sie von nun an treffen, sollte auf dieses Ziel ausgerichtet sein

Kennen Sie Ihre Zielgruppe : Wenn Sie wissen, wen Sie ansprechen, können Sie den Ton, die Botschaft und das Format besser gestalten

Wählen Sie das Format : Soll es ein Unternehmensvideo, ein Live-Action-Video, eine Animation oder eine Mischung sein? Kurzform oder Langform? Auch die Plattform spielt eine Rolle – YouTube, Instagram oder LinkedIn?

Schreiben Sie das Skript : Ein prägnantes, ansprechendes Skript ist für professionelle Videos von entscheidender Bedeutung. Halten Sie es prägnant, fokussiert und unterhaltsam

erstellen Sie ein Storyboard oder eine Liste mit Aufnahmen*: So können Sie die Szenen visualisieren und Übergänge, Kamerawinkel und das Tempo planen

Stellen Sie Ihr Team zusammen und legen Sie die Ausrüstung fest : Unabhängig davon, ob die Produktion des Marketingvideos intern oder extern erfolgt, legen Sie fest, wer welche Aufgaben übernimmt – Regisseur, Kameramann, Editor usw. Klären Sie auch die Berechtigungen für die Ausrüstung und die Speicherorte

Planen Sie die Dreharbeiten: Planen Sie Zeit für das Setup, Wiederholungen und unerwartete Verzögerungen ein. Sie können hierfür auch kostenlose Vorlagen für Inhaltskalender ausprobieren

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, nur um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Ein wichtiges Detail kann in einer E-Mail versteckt sein, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert werden, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp führt Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform zusammen. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von "Arbeit über Arbeit" und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

🎬 Produktionsphase

In dieser Phase der Produktion eines Marketingvideos laufen die Kameras und der Plan wird zum Leben erweckt. Ihr Fokus sollte hier auf der Aufnahme hochwertiger Bilder und Töne liegen, während Sie sich an Ihre Storyboard-Vorlage oder Ihre Liste halten.

Wichtige Produktionselemente sind unter anderem:

Beleuchtung : Natürliches Licht eignet sich gut, aber achten Sie darauf, dass Ihr Motiv gut ausgeleuchtet ist und keine Schatten entstehen

Audioqualität : Schlechte Audioqualität ruiniert ein gutes Video. Verwenden Sie Ansteckmikrofone oder Galgenmikrofone, anstatt sich auf das integrierte Mikrofon Ihrer Kamera zu verlassen

Komposition : Wählen Sie Ihre Bildausschnitte sorgfältig aus. Befolgen Sie die Drittelregel, halten Sie den Hintergrund frei und achten Sie darauf, dass Ihr Motiv scharfgestellt ist

Leistung und Tempo : Ob Moderator, Schauspieler oder Kunde – achten Sie darauf, dass die Darbietung klar, natürlich und auf Ihren Ton abgestimmt ist

Mehrere Takes: Nehmen Sie mehr auf, als Sie für nötig halten. So haben Sie mehr Optionen bei der Bearbeitung und vermeiden kostspielige Nachdreharbeiten

🧠 Fun Fact: Videomarketer erhalten 66 % mehr qualifizierte Leads pro Jahr und erzielen eine 54 % höhere Markenbekanntheit als diejenigen, die keine Videos verwenden.

🎬 Postproduktion und Bearbeitung

Sobald das Filmmaterial aufgenommen ist, ist es an der Zeit, alles zusammenzufügen und für die endgültige Auslieferung zu optimieren.

Die Schritte der Postproduktion umfassen:

Bearbeiten Sie Ihre Videos im Hinblick auf Klarheit und Flow : Kürzen Sie überflüssige Teile, straffen Sie das Tempo und sorgen Sie dafür, dass die Geschichte logisch und schnell voranschreitet

Grafiken und Text hinzufügen : Verwenden Sie Untertitel, Callouts oder animierte Titel, um wichtige Punkte hervorzuheben und das Verständnis der Zuschauer zu verbessern. Sie können sogar KI-Videogeneratoren für beeindruckende Inhalte ausprobieren

Musik und Sounddesign integrieren : Hintergrundmusik sorgt für die richtige Stimmung, während Soundeffekte für den letzten Schliff und mehr Wirkung sorgen

Farbkorrektur und -gradierung : Sorgen Sie für Konsistenz zwischen den Szenen und wenden Sie eine Farbkorrektur an, die zum Stil Ihrer Marke passt

Für die Plattform optimieren : Verschiedene Plattformen haben unterschiedliche Spezifikationen, z. B. Anforderungen an das Seitenverhältnis, die Dauer und die Miniaturansicht. Exportieren Sie entsprechend

Testen und optimieren: Testen Sie Ihr Video vor der Veröffentlichung auf verschiedenen Geräten und Plattformen. Nehmen Sie anhand des Feedbacks letzte Anpassungen vor, um Videos zu erstellen, die auf die Einzelzielgruppe zugeschnitten sind

Seien wir ehrlich: Modernes Videomarketing besteht nicht nur aus präziser Bearbeitung und filmreifen Übergängen. Es geht um Geschwindigkeit, Zusammenarbeit und darum, Ihre kreative Energie auf die Botschaft zu konzentrieren.

KI-gestützte Video-Editoren haben die Produktion von Marketingvideos schneller denn je gemacht und helfen Ihnen dabei, hochwertige Bearbeitungen in wenigen Minuten statt in Stunden zu erstellen.

Doch während die Bearbeitung immer einfacher wird, gerät die Produktion oft ins Chaos. Termine verrutschen, Feedback geht verloren und Teams reden aneinander vorbei.

Dafür benötigen Sie mehr als nur ein Tool zur Bearbeitung. Sie benötigen die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat – ClickUp. Sie verbindet Skripte, Aufnahmen, Bearbeitungen, Freigaben und Kampagnen in einem einzigen, übersichtlichen Workflow. So funktioniert's:

Projektmanagement, aber speziell für Kreative

Organisieren Sie jeden einzelnen Schritt Ihrer Inhaltserstellung und Videoproduktion mit den Projektmanagement-Tools von ClickUp – benutzerdefinierte Status, Automatisierungen, Abhängigkeiten und mehrere Ansichten

Die Videoproduktion ist nicht linear. Sie jonglieren Dutzende von Aufgaben über mehrere Zeitleisten hinweg, und die Dinge ändern sich sehr. Hier kommen die Projektmanagement-Features von ClickUp zum Tragen.

Sie können benutzerdefinierte Status erstellen, die Ihren Prozess widerspiegeln, wie "Skriptprüfung", "Filmmaterial eingegangen" oder "Warten auf Voiceover", anstatt sich mit allgemeinen Beschreibungen begnügen zu müssen.

Die Automatisierung übernimmt repetitive Aufgaben für Sie, wie das Zuweisen von Editoren, das Benachrichtigen von Produzenten oder das Weiterleiten von Aufgaben, sobald etwas genehmigt wurde – manuelle Aktualisierungen sind nicht erforderlich.

Unterschiedliche Rollen erfordern unterschiedliche Perspektiven, und die Features für das Projektmanagement bei der Videoproduktion unterstützen dies. Ihr Editor bevorzugt möglicherweise eine Listenansicht, um Clips zu verfolgen, während Ihr Kampagnenmanager den Kalender oder die Gantt-Ansicht verwenden kann, um Starts und Termine zu planen.

Außerdem erhalten Sie Abhängigkeiten und Meilensteine, sodass niemand versehentlich mit der Postproduktion beginnt, ohne dass das richtige Filmmaterial gesichert ist.

Wenn es um die Kapazität Ihres Teams geht, zeigt die Workload-Ansicht übersichtlich, wer überlastet ist und wer diese Woche vielleicht noch Zeit für eine weitere Promo-Bearbeitung hat. Sie ist flexibel, visuell und speziell auf die Arbeitsweise von Video-Teams zugeschnitten.

Page Olver, Release Train Engineer bei Yoga International, drückt es so aus:

Egal, ob Sie Videograf, Produzent oder eher kreativ sind oder wie ich eher sehr genau sind, was die Organisation angeht – Sie können alles so einrichten und anklicken, wie es für Sie am besten funktioniert.

Egal, ob Sie Videograf, Produzent oder eher kreativ sind oder wie ich eher sehr genau sind, was die Organisation angeht – Sie können alles so einrichten und anklicken, wie es für Sie am besten funktioniert.

Echtzeit-Zusammenarbeit ohne Chaos

Arbeiten Sie in Echtzeit ohne Chaos zusammen, indem Sie die Collaboration-Tools von ClickUp wie Thread-Kommentare, visuelle Prüfungen, Bildschirmaufzeichnungen und freigebbare Ansichten nutzen

Nie wieder müssen Sie E-Mail-Threads oder vage Nachrichten wie "Verwenden Sie die zweite Version von letzter Woche" durchforsten. Mit den Features für die Zusammenarbeit von ClickUp gestalten Sie Feedback-Schleifen straff und transparent. Sie sind so konzipiert, dass Sie sich auf das Vorantreiben Ihrer Projekte konzentrieren können, anstatt nach Klarheit zu suchen.

Mit aufgabenspezifischen Kommentar-Threads können Sie Unterhaltungen übersichtlich und kontextreich gestalten und mit zeitgestempelten Notizen ergänzen, die genau klarstellen, worüber gerade gesprochen wird. Sie können Rohmaterial oder Entwürfe direkt in Aufgaben hochladen, sodass Clients oder Teamkollegen diese einfach überprüfen und beantworten können, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Im "Prüfmodus" können Sie außerdem direkt auf bestimmte Videobilder oder Miniaturansichten kommentieren, sodass keine Unklarheiten darüber entstehen, was geändert werden muss.

Und wenn Sie Input von jemandem benötigen, erwähnen Sie ihn einfach – egal, ob es sich um einen Teamkollegen oder einen externen Mitarbeiter handelt – und beziehen Sie ihn sofort in die Unterhaltung ein.

👀 Wussten Sie schon? ClickUp kann die Effektivität der Zusammenarbeit um bis zu 30 % steigern .

ClickUp Brain: Der KI-Assistent, der Video-Marketing versteht

Generieren Sie mit ClickUp Brain, Ihrem integrierten KI-Assistenten zum Schreiben von Skripten, Brainstorming und Wiederverwendung von Markenvideos, schneller bessere Ideen

ClickUp Brain dient nicht nur zum Verfassen von E-Mails, sondern wurde entwickelt, um kreative Workflows von Anfang bis Ende zu unterstützen. Stellen Sie sich das Tool als Stratege, Texter und Inhaltsassistent in einem intelligenten Panel vor. Dieser Assistent steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie einen kreativen Schub benötigen!

Benötigen Sie ein Skript für eine Videoanzeige mit hoher Konversionsrate? ClickUp Brain kann es in Ihrer Markensprache entwerfen, wodurch Sie Zeit sparen und gleichzeitig eine konsistente Botschaft vermitteln. Wenn Sie bei der Konzeption nicht weiterkommen, kann es Ihnen helfen, neue Ideen und Vorlagen für die Erstellung von Inhalten zu entwickeln, die auf Ihrer Zielgruppe, Ihrem Produkt oder Ihren Kampagnenzielen basieren – kein starres Anstarren einer leeren Seite mehr.

Sobald Ihre Langform-Inhalte fertig sind, kann ClickUp Brain sie schnell in kurze Videoskripte, Bildunterschriften oder sogar strukturierte Gliederungen umwandeln. So können Sie mehr Wert aus jedem Inhalt herausholen, ohne jedes Mal von vorne anfangen zu müssen.

ClickUp Clips: Aufzeichnen, erklären, freigeben – in Sekundenschnelle

Nehmen Sie visuelles Feedback sofort auf und geben Sie es mit ClickUp Clips frei – ideal für Walkthroughs, Tutorials und die Bearbeitung von Erklärungen ohne zusätzliche Meetings

Möchten Sie Ihrem Editor zeigen, wie der Flow einer Produktdemo funktionieren soll? Mit ClickUp Clips ist das ganz einfach und Sie müssen nicht mehr zehnmal dasselbe erklären. Das ist ideal für Walkthroughs, Bearbeitungsüberprüfungen oder kurze Tutorials, die klar und visuell sein müssen.

Sie können Ihren Bildschirm sofort aufzeichnen, mit oder ohne Ton, je nachdem, was für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist. Während der Aufzeichnung können Sie Anmerkungen oder Kommentare hinzufügen, um wichtige Momente hervorzuheben oder bestimmte Schritte zu erklären – ohne dass später Rückfragen notwendig sind.

Anschließend können Sie das Video direkt an eine Aufgabe anhängen, sodass alles im Kontext bleibt und Verwirrung vermieden wird. Dies ist eine schnelle und effektive Methode für die visuelle Kommunikation.

Nahtlose Integration in Ihre Video-Stack

Verbinden Sie Ihre Bearbeitungs-Tools nahtlos miteinander, indem Sie die Integrationen von ClickUp mit Adobe Premiere, Frame.io, Google Drive und anderen Tools nutzen, die Ihr Team bereits verwendet

ClickUp lässt sich nahtlos mit Tools wie Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame. io, Google Drive und vielen mehr verbinden, sodass Ihr gesamter Produktions-Workflow verbunden und effizient bleibt, ohne dass Sie zwischen Apps wechseln müssen. Diese ClickUp-Integrationen erleichtern die plattformübergreifende Arbeit, ohne Ihren kreativen Flow zu unterbrechen.

Sie können Dateien und Projekt-Assets direkt synchronisieren und bearbeiten, sodass alle Zugriff auf die neueste Version haben. Automatisierungen beschleunigen ebenfalls die Arbeit, beispielsweise durch Auslösen von Überprüfungsaufgaben, sobald ein neuer Entwurf hochgeladen wird, sodass kein Schritt übersehen wird.

Versionshistorie, Feedback und Freigaben bleiben in ClickUp zentralisiert, auch wenn Ihre Workflows zur Erstellung von Inhalten auf anderen Plattformen stattfinden.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Plattformen für die Zusammenarbeit bei Inhalten

Vorlagen für Video-Produktionsprojekte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Starten Sie Ihren Workflow sofort mit der Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp, die Ihre Aufnahmen, Bearbeitungen und Überprüfungen von Anfang bis Ende strukturiert

Beginnen Sie mit einer soliden Grundlage, indem Sie die ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion verwenden, die speziell für Medienteams entwickelt wurde. Sie enthält alles, was Sie brauchen:

Checklisten für die Vorproduktion (Briefings, Skripte, Moodboards)

Produktionsplanung mit zugewiesenen Rollen und Fälligkeitsdaten

Aufgaben der Postproduktion für Bearbeitung, Voiceovers, Überprüfungen und Uploads

Status-Tags wie "Filmmaterial erforderlich", "Zur Überprüfung bereit" und "Veröffentlicht" sorgen für Klarheit

Wenn Sie Videos als Teil größerer Kampagnen einsetzen, verwenden Sie die Vorlage für den Content-Marketing-Plan von ClickUp, um die Zeitleisten für Videos mit Blog-Beiträgen, Social-Media-Kalendern und bezahlten Anzeigenstarts abzustimmen.

Marketing-spezifische Workspaces, die wirklich Sinn machen

Vereinheitlichen Sie Ihre Teams für Inhalte, Kreativarbeit und Medien im Marketing-Workspace von ClickUp, wo Kampagnenkalender, Leistungsziele und Video-Assets an einem Ort zusammenlaufen

Der Marketing-Workspace von ClickUp wurde sowohl für Kreative als auch für Marketer entwickelt, sodass niemand seine Arbeit vereinfachen muss, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Sie können Kampagnen-Zeitleisten mithilfe von Gantt-Diagrammen für die übergeordnete Planung oder Kanban-Boards für die tägliche Ausführung anzeigen. Das System ist flexibel genug, um sich an die Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen.

Sie können auch Ziele und OKRs festlegen, die an reale Ergebnisse wie Ansichten, Leads oder Conversions geknüpft sind, damit Ihre kreative Leistung mit der Performance in Verbindung bleibt.

🧠 Fun Fact: Cartoon Network hat seine Produktion mit ClickUp für seine Marketing-Workflows in 50 % weniger Zeit verdoppelt.

Tipps für eine effektive Produktion von Marketingvideos

Hier finden Sie bewährte Tipps, mit denen Sie Videos erstellen können, die auffallen und konvertieren:

1. Beginnen Sie mit der Strategie, nicht mit dem Stil

Es ist verlockend, sich sofort auf visuelle Ideen und Effekte zu stürzen, aber beginnen Sie immer mit den folgenden Fragen:

Was ist das Ziel dieses Videos?

Möchten Sie Leads generieren, Vertrauen aufbauen oder Produktanmeldungen fördern?

Oder kann eine Vorlage für soziale Medien die Arbeit für Sie erledigen?

Die Antworten leiten Sie durch alles – vom Skript und Tonfall bis hin zu Ihrer Handlungsaufforderung und Ihrem Plan für die Verteilung.

2. Fesseln Sie Ihr Publikum in den ersten 5 Sekunden

Die Leute scrollen schnell. Wenn Ihr Video nicht sofort Aufmerksamkeit erregt, haben Sie sie verloren. Beginnen Sie mit einem fesselnden Aufhänger – einer kühnen Aussage, einer überraschenden Statistik oder einer Frage, die Ihr Publikum anspricht. Vermeiden Sie lange Intros oder Markenlogos am Anfang.

Halten Sie sich pro Video an eine Kernbotschaft. Als allgemeine Richtlinie gilt:

Social Ads: 15–30 Sekunden

Produkt-Erklärvideos: 60–90 Sekunden

Testimonials oder detaillierte Einblicke: 1–3 Minuten

Wenn Ihre Geschichte mehr Zeit benötigt, sollten Sie sie in eine Videoserie aufteilen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Jump Cuts, Bewegung, Trendspotting bei der Arbeit oder Bildunterschriften, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, insbesondere bei Video-Inhalten für soziale Medien.

3. Schreiben Sie so, wie Sie sprechen

Ihr Skript sollte wie ein Mensch klingen, nicht wie eine Broschüre. Verzichten Sie beim Schreiben des Skripts für ein Video auf Fachjargon. Halten Sie die Sätze kurz. Formulieren Sie sie umgangssprachlich und direkt, insbesondere wenn eine Person vor der Kamera das Video präsentiert.

💡 Profi-Tipp: Lesen Sie das Skript laut vor. Wenn es sich unnatürlich oder steif anhört, überarbeiten Sie es.

4. Für die Ansicht ohne Ton konzipieren

Viele Menschen schauen sich Videos ohne Ton an, insbesondere auf Mobilgeräten. Verwenden Sie Untertitel, Bildschirmtexte und visuelles Storytelling, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft dennoch ankommt.

Vergessen Sie dabei aber nicht den Ton – Ihre Sprachaufnahmen, Hintergrundmusik und Effekte sind für Zuschauer mit Ton nach wie vor wichtig.

5. Zeigen Sie es, statt nur darüber zu reden

Verwenden Sie visuelle Elemente, um den Wert zu demonstrieren. Sagen Sie nicht nur, dass Ihr Produkt einfach zu bedienen ist – zeigen Sie es jemandem in Echtzeit bei der Verwendung.

Visuelle Beweise schaffen schneller Glaubwürdigkeit als bloße Behauptungen. Außerdem bleiben Ihre Inhalte besser im Gedächtnis.

6. Setzen Sie Branding subtil und clever ein

Ihr Logo muss nicht in jeder Ecke zu sehen sein. Konzentrieren Sie sich stattdessen in Ihren Kreativ-Briefings auf den Tonfall, die Farben und die Stimme Ihrer Marke. Lassen Sie die Zuschauer zuerst eine Verbindung zur Geschichte aufbauen. So gewinnen Sie mehr Vertrauen und bleiben dennoch im Gedächtnis.

7. Schließen Sie mit einem klaren Aufruf zum Handeln ab

Seien Sie klar und konkret. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Publikum einfach weiß, was zu tun ist. Jedes Marketing-Video sollte den Zuschauer dazu bewegen, als Nächstes etwas zu tun:

Besuchen Sie eine Landing Page

Für eine Testversion anmelden

Demo buchen

Video freigeben

8. Testen Sie verschiedene Versionen

Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Bearbeitung. Probieren Sie verschiedene Intros, CTAs oder Videolängen aus und testen Sie sie mit Ihrem Publikum. Selbst kleine Änderungen können zu erheblichen Leistungssteigerungen führen.

💡 Profi-Tipp: Testen Sie Ihre Miniaturansichten, Bildunterschriften und Aufhänger auf Plattformen wie YouTube und Facebook Ads mit A/B-Tests.

9. Optimieren Sie für jede Plattform

Es gibt keine Einheitsgröße. Passen Sie Ihre Videos an den Ort an, an dem sie gehostet werden sollen:

Instagram Reels/TikTok: Vertikal, schnell, mit vielen Untertiteln

YouTube: Horizontal, höherer Produktionswert, längeres Format

LinkedIn: Professioneller Ton, nutzenorientierte Botschaften

E-Mail-Einbettungen: Kurze, informative Miniaturansichten mit automatischer Wiedergabe

📖 Lesen Sie auch: TikTok-Wachstumstricks, mit denen Ihre Marke viral geht

Expertenratschläge zur Erstellung von Videos von Chris Cunningham, Leiter des Social-Media-Marketings bei ClickUp.

Die besten Videomarketer sind nicht nur schnelle Editoren, sondern auch clevere Produzenten. Mit ClickUp klicken Sie nicht einfach auf "Veröffentlichen". Sie halten alle Fristen ein, bringen Ihre Botschaft auf den Punkt und sind immer einen Schritt voraus.

Von Briefings vor der Produktion bis hin zum Feedback nach der Veröffentlichung – alles befindet sich an einem Ort, ist organisiert, zugänglich und auf den Workflow Ihres Teams zugeschnitten.

Sie müssen nicht mehr raten, wer was erledigt oder wie weit ein Projekt fortgeschritten ist. Klare Zeitleisten, reibungslose Zusammenarbeit und weniger Last-Minute-Hektik.

ClickUp bietet Ihrem Team benutzerdefinierte Aufgaben-Boards, dynamische Zeitleisten, Tools zur Prüfung und Echtzeit-Updates – alles auf einer Plattform.

Ganz gleich, ob Sie Client-Feedback jonglieren, Assets verwalten oder die Synchronisierung mit Editoren koordinieren – ClickUp sorgt dafür, dass Ihre gesamte Produktionspipeline reibungslos läuft.

Sind Sie bereit, verstreute Tools und chaotische Übergaben hinter sich zu lassen? Errichten Sie Ihre Zentrale für die Videoproduktion in ClickUp.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!