10 kostenlose Podcast-Skriptvorlagen für Podcaster im Jahr 2025

Was haben Kultklassiker und hochkarätige Podcasts gemeinsam? Ein geniales Drehbuch.

Ein Drehbuch kann über Erfolg oder Misserfolg eines Podcasts entscheiden. Skripte sind die unbesungenen Helden von Podcasts, sie geben den Episoden Struktur und helfen Ihnen, eine Episode aufzunehmen, die Ihre Hörer fesselt.

Es gibt mehr als einen Weg, ein überzeugendes Podcast-Skript zu schreiben. Die Genres sind unterschiedlich, und was für den einen funktioniert, passt vielleicht nicht für den anderen. Das gilt auch für den Stil, in dem man Skripte schreibt. Sie mögen vielleicht ein detailliertes Skript, während eine andere Person Aufzählungen von Gesprächspunkten bevorzugt.

Abgesehen von Stil und Inhalt hilft Ihnen eine Vorlage, regelmäßig gute Drehbücher zu verfassen. Allerdings kann eine einzige Vorlage nicht alles abdecken, denn es gibt viele verschiedene Arten von Podcasts und die Variationen, die man in ihnen sehen möchte.

Wir haben eine Liste mit 10 Vorlagen zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen können, jedes Mal großartige Podcasts aufzunehmen, unabhängig von der Art des von Ihnen veranstalteten Podcasts. Mit diesen 10 kostenlosen Skriptvorlagen haben Sie alles, was Sie brauchen, um eine großartige Sendung aufzunehmen! 🎙️

Was sind Podcast-Skriptvorlagen?

Eine Podcast-Skriptvorlage ist eine Gliederung der Struktur einer Episode, die die verschiedenen Abschnitte, Themen, Gesprächsthemen, die Eröffnung oder Einleitung, die Schlussbemerkungen, die Sponsorenbotschaft usw. enthält. Das vorgefertigte Gerüst sorgt für eine einheitliche Struktur über alle Episoden hinweg und hilft, den Prozess der Drehbucherstellung zu beschleunigen.

Der Detaillierungsgrad bzw. die Informationen in der Skriptvorlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, z. B. vom Thema, vom Inhalt, von der Komplexität des Inhalts, vom Format, von den Gästen und vom Tonfall.

Mit Skripten, die Ihre Podcast-Episoden leiten, können Sie:

Ihre Gedanken ordnen: Sie halten Ihre Ideen in der Reihenfolge, damit Sie nicht vom Thema abschweifen

Sie halten Ihre Ideen in der Reihenfolge, damit Sie nicht vom Thema abschweifen Zeit sparen: Sie beschleunigen den Planungs- und Schreibprozess. Mit Vorlagen müssen Sie nicht jedes Mal bei Null anfangen

Sie beschleunigen den Planungs- und Schreibprozess. Mit Vorlagen müssen Sie nicht jedes Mal bei Null anfangen Verbesserung des Flows: Sie tragen dazu bei, dass Ihre Episode reibungslos abläuft und den Zuhörern mehr Spaß macht

Sie tragen dazu bei, dass Ihre Episode reibungslos abläuft und den Zuhörern mehr Spaß macht Sicherung der Konsistenz: Die Verwendung einer Vorlage für jede Episode trägt dazu bei, den Stil Ihres Podcasts konsistent zu halten, was dazu beitragen kann, Hörer zu binden, die sich mit Ihrem Podcast identifizieren

Die Verwendung einer Vorlage für jede Episode trägt dazu bei, den Stil Ihres Podcasts konsistent zu halten, was dazu beitragen kann, Hörer zu binden, die sich mit Ihrem Podcast identifizieren Verbesserung der Qualität: Mit einer klaren Struktur sind Ihre Episoden wahrscheinlich ansprechender und professioneller

Podcast-Vorlagen

sind ein unglaublich hilfreiches Tool für die Erstellung überzeugender, organisierter Episoden. Mit einer Vorlage für Ihr Podcast-Skript können Sie alle Bereiche abdecken, was dazu beiträgt, dass Ihr Podcast interessant und leicht zu verfolgen ist.

Was macht eine gute Vorlage für ein Podcast-Skript aus?

Eine gute Vorlage für ein Podcast-Skript bietet Klarheit und Struktur und hilft Ihnen, Ihre Episoden zu straffen und zu konzentrieren.

Hier sind die wichtigsten Merkmale einer guten Vorlage:

Einfachheit: Eine einfache Vorlage vermeidet unnötige Komplexität und konzentriert sich auf die wesentlichen Podcast-Elemente

Eine einfache Vorlage vermeidet unnötige Komplexität und konzentriert sich auf die wesentlichen Podcast-Elemente Flexibilität: Eine Vorlage, die sich an verschiedene Podcast-Stile anpasst, ob Interview, Solo oder Erzählung, ist in der Regel einfacher zu verwenden

Eine Vorlage, die sich an verschiedene Podcast-Stile anpasst, ob Interview, Solo oder Erzählung, ist in der Regel einfacher zu verwenden Klarheit: Gelöschte Überschriften und Abschnitte in einer Vorlage erleichtern das Verfolgen und Ausfüllen

Gelöschte Überschriften und Abschnitte in einer Vorlage erleichtern das Verfolgen und Ausfüllen Konsistenz: Eine gute Vorlage hat in der Regel eine einheitliche Episodenstruktur

Eine gute Vorlage hat in der Regel eine einheitliche Episodenstruktur Engagement: Vorlagen, die Aufforderungen oder Fragen vorschlagen, die das Publikum einbeziehen

Vorlagen, die Aufforderungen oder Fragen vorschlagen, die das Publikum einbeziehen Vorbereitung: Sie sollten Abschnitte für die Recherche und die Vorstellung des Gastes enthalten

Sie sollten Abschnitte für die Recherche und die Vorstellung des Gastes enthalten Personalisierung: Die Möglichkeit, die Vorlage so zu benutzerdefinieren, dass sie zur einzigartigen Stimme Ihres Podcasts passt

10 kostenlose Vorlagen für Podcast-Skripte zur Verwendung im Jahr 2024

Podcasts wachsen schneller als die meisten anderen Formulare der digitalen Infotainment-Möglichkeiten. Und jeden Tag kommen neue Themen, Stile und Kategorien hinzu. Eine einzige Vorlage für ein Podcast-Skript wird wahrscheinlich nicht den Anforderungen

wachsenden Bedürfnisse der Podcaster

.

Wir haben eine Liste mit 10 kostenlosen Vorlagen zusammengestellt. Unabhängig vom Thema der Episode können diese Skriptvorlagen dabei helfen, Ihren Podcast zum Laufen zu bringen.

1. ClickUp Podcast Skript Vorlage

Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte klar und gut bearbeitet sind - mit der ClickUp Podcast-Skriptvorlage

Die

ClickUp Podcast Skript Vorlage

ist eine anfängerfreundliche Vorlage, die dafür sorgt, dass alle Ihre Podcast-Episoden ordentlich organisiert sind.

Sie ermöglicht es Ihnen, Skripte schnell und effizient zu schreiben. Sie können jeden Aspekt Ihres Podcasts von Anfang bis Ende organisieren. Außerdem gibt es ein Feld, in dem Sie für jede Episode Notizen machen können, damit Sie den Überblick behalten.

Erstellen Sie Aufgaben und fügen Sie benutzerdefinierte Status hinzu, um jede Phase zu überwachen, die Ihr Podcast-Skript durchläuft. Bearbeiten Sie Ihr Skript gemeinsam mit Teamkollegen, z. B. mit Ihrem Co-Moderator oder Produzenten. Sie können auch benutzerdefinierte Felder verwenden, um der Vorlage relevante Felder hinzuzufügen.

Außerdem können Sie die KI-gestützte

ClickUp Gehirn

in

ClickUp Dokumente

um Drehbücher zu schreiben und Ideen für Ihre Podcast-Episode zu sammeln.

Brainstormen Sie Ihre Podcast-Ideen mit ClickUp Brain in ClickUp Docs

Ideal für: Leute, die ihren ersten Podcast starten wollen |

| ------------------------------------------------------------------- |

2. ClickUp Leere Podcast Gliederungsvorlage

Mit der ClickUp Vorlage für die Gliederung von Podcasts erhalten Sie regelmäßige Updates zu Ihrem Podcast

Die

ClickUp Leere Podcast-Gliederungsvorlage

ist von allen hier aufgelisteten Vorlagen und Gliederungen die am einfachsten zu verwendende. Füllen Sie die Details Ihrer Podcast-Episode aus und fügen Sie Felder hinzu, um ihr eine detaillierte Struktur zu geben - und voila! Sie ist startklar.

Fügen Sie zunächst den Namen des Podcasts in den Titel ein, dann die Moderatoren, das Aufnahmedatum und den Link zum Skript. Sie können auch Podcast-Gäste hinzufügen. Das Feld für die Fortschrittsaktualisierung informiert Sie darüber, in welcher Phase Sie sich bei der Erstellung Ihres Podcasts befinden.

Nachdem Sie die Felder abgeschlossen haben, können Sie Aufgaben und Unteraufgaben zu den Listen mit den zu erledigenden Aufgaben hinzufügen. Diese hängen von Ihren Anforderungen ab, z. B. "Thema und Gäste planen", "Podcast aufnehmen", "Podcast produzieren" usw.

Ideal für: Perfekt für neue Podcaster, die nicht mit der Auswahl überfordert sein wollen |

| --------------------------------------------------------------------------------------- |

3. ClickUp Podcast Plan Vorlage

Planen Sie alle Ihre Podcast-Aktivitäten mit der ClickUp Vorlage für den Podcast-Plan

Diese

ClickUp Podcast Plan Vorlage

ist ideal für Moderatoren, die jede Podcast-Episode detailliert planen möchten.

Benutzerdefinierte Felder für den Status helfen Ihnen, den Fortschritt Ihres Podcasts zu verfolgen. Sie können den Status als "Abgebrochen", "Fertiggestellt", "In Bearbeitung", "Angehalten" oder "Zu erledigen" kennzeichnen. Die Leiste mit den Fortschritten veranschaulicht, wie nah Sie dem Abschluss Ihres Podcasts sind.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Details zu jeder Episode hinzufügen, z. B. Thema, Hörer, Abonnenten, Titel der Episode und mehr. Im Feld "Art des Podcasts" können Sie angeben, ob Ihr Podcast allein oder mit Gästen produziert wird.

Diese mit vielen Features ausgestattete Vorlage ist sofort einsatzbereit und kann vollständig angepasst werden.

Ideal für: Podcaster, die regelmäßig Episoden veröffentlichen und die Episoden Wochen vor der Aufnahme planen müssen

| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

4. ClickUp Podcasting Vorlage (mit Gästen)

Sorgen Sie für Konsistenz in Ihren Podcasts mit der ClickUp Podcasting-Vorlage (mit Gästen)

Diese

ClickUp Podcasting-Vorlage (mit Gästen)

ist besonders hilfreich beim Organisieren und Verwalten Ihrer Podcast-Gästeliste.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, um Ihren Fortschritt bei der Einladung von Gästen zu verfolgen. Setzen Sie sie je nach Situation auf "Gäste zum Ansprechen", "Eingeladene Gäste" oder "Fertiggestellte Gäste".

Die Abschnitte "Episode Tracker" und "Workflow" helfen Ihnen, den Fortschritt Ihres Podcast-Veröffentlichungsplans im Auge zu behalten. Sie können jede Episode als "Aufnahme", "Bearbeitung", "Bearbeitung abgeschlossen" und "Veröffentlicht" markieren

Sie können auch mehrere Mitarbeiter für jedes Podcast-Projekt einstellen, Fristen setzen und jeden Podcast nach Priorität kennzeichnen.

Ideal für: Das Podcast-Produktionsteam

5. ClickUp Podcasting Vorlage (ohne Gäste)

Vereinfachen Sie Podcast-Workflows mit der ClickUp Podcasting-Vorlage (ohne Gäste)

Sie sind solo unterwegs? Diese

ClickUp Podcasting-Vorlage (ohne Gäste)

ist eine einsteigerfreundliche Vorlage für Podcast-Moderatoren, um Episoden, Gäste und Sponsoring zu planen.

Legen Sie 19 bearbeitbare Status fest, z. B. "Fertiggestellt", "Bearbeitung", "Bearbeitungen abgeschlossen" und so weiter. Diese Vorlage verfügt über vorgefertigte Status für bestimmte Zwecke, z. B. Aktion für Partner, Aktion für E-Mail-Listen und Aktion für neue Kurse.

Sie enthält außerdem sechs anpassbare Ansichten, die Sie je nach Größe des Produkts und anderen spezifischen Anforderungen einstellen können. Sie können Ihre Vorlage in der Listen-, Dokumenten-, Board-, Kalender- oder Tabellenansicht anzeigen.

Dank der umfangreichen Funktionen dieser Vorlage eignet sie sich für Podcast-Hosts, die Podcasts mit unterschiedlichen Anforderungen betreiben.

Ideal für: Neue Podcaster oder solche, die in ihren Podcasts dem Format des Storytellings folgen |

| ------------------------------------------------------------------------------------------- |

6. ClickUp Podcast Beschreibung Vorlage

Erstellen Sie genaue Beschreibungen Ihrer Episoden mit der ClickUp Podcast-Beschreibungsvorlage

Diese Vorlage konzentriert sich nicht auf Podcast-Workflows und -Verwaltung. Stattdessen soll sie Ihnen helfen, Podcast-Beschreibungen zu verfassen, die die Schlüssel zu Ihrer Episode hervorheben.

Diese

ClickUp Podcast-Beschreibungsvorlage

ermöglicht es Ihnen, ansprechende und informative Podcast-Beschreibungen zu erstellen, um Ihre Zuhörer zu fesseln! Erstellen Sie separate Projekte für Ihre Podcast-Episoden, schreiben Sie die Schlüssel-Themen für jede Episode auf und beginnen Sie dann mit dem Schreiben der Beschreibung.

Sie können auch die unglaublich leistungsfähige KI-gestützte

ClickUp Gehirn

um Podcast-Beschreibungen zu erstellen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

Ideal für: Das Podcast-Produktionsteam

Gewinnen Sie mehr Sponsoren für Ihren Podcast mit der ClickUp Podcast-Sponsoring-Vorlage

Sponsoring und Sponsorings sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Podcasts. Diese

ClickUp Podcast-Sponsoring-Vorlage

wurde speziell entwickelt, um Ihnen bei dieser Seite zu helfen.

Die Vorlage bietet einen informativen Leitfaden für die Erstellung von Podcast-Sponsoringvorschlägen, um Ihre Chancen auf Sponsoring zu erhöhen. Verfolgen Sie potenzielle Sponsoren und listen Sie die Vorteile ihrer Unterstützung auf. Sie können auch Ihre Unterhaltungen mit Sponsoren in der Vorlage festhalten.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Sponsoring-Kontakte mit anpassbaren Statusmarkierungen. Mit benutzerdefinierten Ansichten wie Dokument, Liste, Gantt, Workload-Ansicht und Kalender können Sie die Vorlage so nutzen, wie Sie es möchten.

Ideal für: Podcast-Teams, die bei der Produktion ihrer Episoden mit Sponsoren und Marken zusammenarbeiten

8. ClickUp Podcast Planung Vorlage

Organisieren Sie Ihre Podcasts gründlich mit der ClickUp Podcast-Planungsvorlage

Ob es

künstliche Intelligenz

frauen in der Technik, oder jedes andere Thema, dieses umfassende

ClickUp Podcast-Planungsvorlage

hilft Ihnen bei der Nachverfolgung aller möglichen Themen.

Sie können die Vorlage von Grund auf neu beginnen und Aufgaben und Unteraufgaben hinzufügen, während Sie Ihren Podcast Workflow durchlaufen - Ideen, Planung, Terminierung, Aufnahme, Produktion und Veröffentlichung.

Die Vorlage lässt sich außerdem in hohem Maße anpassen. Fügen Sie Aufnahmedaten, den Podcast-Typ, Gästelisten und vieles mehr hinzu. Sie können auch Anhänge wie Dokumente, Audiodateien und andere nützliche Ressourcen hochladen.

Ideal für: Solo-Podcaster oder Moderatoren, die regelmäßig Episoden veröffentlichen |

| ---------------------------------------------------------------------- |

9. ClickUp Podcast Vorlage

Visualisieren Sie Ihren Podcast-Planungsprozess mit der ClickUp Podcast-Vorlage

Eine weitere anfängerfreundliche Vorlage, die

ClickUp Podcast-Vorlage

hilft Ihnen, Ihr Podcast-Skript und Ihre Episoden in einem einzigen Verzeichnis zu speichern.

Sortieren Sie Projekte nach Status, z. B. Geplant, Aufgenommen, Bearbeitet und Veröffentlicht, oder erstellen Sie benutzerdefinierte Gruppen von Episoden nach Thema oder Stil. Verwenden Sie die Vorlage zur Nachverfolgung von Veröffentlichungsdaten, Musikressourcen und anderen relevanten Ressourcen.

Durch die Möglichkeit, zwischen Listen- und Board-Ansichten umzuschalten, ist sie leicht zugänglich. Sie können auch Fälligkeitsdaten hinzufügen, um sicherzustellen, dass es in der Podcast-Produktionswarteschlange nicht zu Verzögerungen kommt.

Ideal für: Neue Podcaster, die verschiedene Arten von Themen und Stilen ausprobieren möchten |

| ---------------------------------------------------------------------------- |

10. ClickUp Podcast Kalender Vorlage

Planen Sie Ihre Podcasts mit der ClickUp Vorlage für den Podcast Kalender

Diese vollständig anpassbare

ClickUp Podcast Kalender Vorlage

ist perfekt für die Nachverfolgung Ihres Podcast-Veröffentlichungsplans. Mit dieser vorgefertigten Vorlage im Stil eines Kalenders können Sie kommende Episoden, Themen, Gäste und Zeitleisten in der Pipeline überwachen.

Mit 18 benutzerdefinierten Feldern können Sie persönliche Beschreibungen festlegen, die jede Episode nach einzigartigen Attributen klassifizieren, wie z. B. Budget, Audioproduktion, Kopfbild eines Gastes, Gast-Bio, Sponsor und mehr.

Die farbcodierten Tags erleichtern die Nachverfolgung der Produktionsphasen jeder Episode, wie z. B. Konzept, Öffentlichkeitsarbeit, Terminplanung, Aufnahme, Produktion usw.

Ideal für: Podcast-Produktionsteams sowie Podcaster, die wöchentlich Episoden veröffentlichen |

| ----------------------------------------------------------------------------------------- |

Wie schreibt man ein Podcast-Skript?

Kalender, Vorlagen, Themen, Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring sind natürlich wichtig, aber es gibt noch eine wichtige Sache, die wir ansprechen müssen:

das Schreiben des Podcasts

skript.

Das Schreiben eines guten, ansprechenden Podcast-Skripts, das das Potenzial hat, Ihre Zuhörer zu fesseln, ist eine hohe Anforderung. Es reicht nicht aus, einfach nur Notizen zu machen - es gibt viele Elemente, die beim Schreiben guter Inhalte für jede Episode eine Rolle spielen.

Im Folgenden finden Sie einige Best Practices und Tipps zum Verfassen von Podcast-Skripten, die Sie befolgen können, um ein Skript zu erstellen, das sowohl ansprechend als auch effektiv ist:

1. Überzeugende Intros

Alle wirkungsvollen Podcasts ziehen die Aufmerksamkeit ihrer Hörer auf sich, sobald sie beginnen. Sie müssen für jede Episode einen starken Anfang schreiben.

Diese Eröffnungszeile kann alles sein, von einer einprägsamen Frage über eine unerwartete Tatsache bis hin zu einem kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Zu erledigen gibt den Ton für den Rest der Episode an und fesselt Ihre Zuhörer von Anfang an.

2. Details und mehr Details

Die Komplexität Ihres Podcast-Skripts kann sehr unterschiedlich sein. Wenn Ihr Podcast komplexe Themen behandelt (z. B. Bildung oder Gesundheitswesen), eignet sich ein wortgetreues Skript am besten.

Ist Ihr Podcast dagegen leichter und unterhaltsamer, brauchen Sie nur eine Skizze - das ist perfekt für eine Episode mit viel Geplänkel zwischen Gastgebern und Gästen.

3. Übermitteln Sie Ihre Botschaft

Seien Sie einfach Sie selbst - das ist nicht nur ein motivierendes Zitat, sondern ein hilfreicher Hinweis, den Sie sich beim Schreiben Ihres Skripts merken sollten. Oft kommt es nicht darauf an, was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen.

Denken Sie nicht zu viel nach. Konzentrieren Sie sich darauf, die Sprache einfach und unterhaltsam zu halten. Es empfiehlt sich auch, Geschichten und Anekdoten freizugeben, um Ihren Inhalt nachvollziehbar und einprägsam zu machen.

4. Outro und Aufruf zum Handeln

Wie beim Fliegen ist es auch bei Podcasts wichtig, die Landung zu schaffen. Sie sollten Ihre Folge mit einer Zusammenfassung abschließen und sich bei Ihren Gästen und Zuhörern bedanken. Geben Sie Hinweise auf künftige Episoden oder Neuigkeiten und verweisen Sie die Hörer auf zusätzliche Ressourcen.

Vergessen Sie nicht, eine Aufforderung zum Handeln einzubauen, z. B. ein Abonnement abzuschließen oder Ihrem Kanal in den sozialen Medien zu folgen.

5. Flexibel bleiben

Ein Skript ist zwar ein Leitfaden, aber seien Sie bereit, sich anzupassen und spontane Momente zu nutzen, vor allem, wenn Sie einen Gast haben. Das verleiht Ihrem Podcast Authentifizierung und Engagement.

Ein Skript von Grund auf zu schreiben, ist oft ein langwieriger, mühsamer Prozess. Wenn Sie Lust auf einen Kuchen haben, backen Sie ihn dann von Grund auf neu? Natürlich ist das machbar, aber wahrscheinlich nicht die beste Nutzung Ihrer Zeit.

Ein zuverlässiger, intelligenter Assistent, der Sie beim Schreiben Ihres Podcast-Skripts unterstützt, kann einen großen Unterschied ausmachen. Hier ist es

ClickUp Gehirn

kommt ins Spiel.

ClickUp Brain ist der intelligente Assistent, mit dem Sie gemeinsam ein tolles Podcast-Skript erstellen können. Das gen-AI-Tool hilft Ihnen, Ihr Skript zu entwerfen und Ihre Ideen zu organisieren,

notizen transkribieren

und sogar Ihre kreativen Säfte zum Fließen bringen, wenn Sie nicht weiterkommen.

Vor allem aber, mit einem

KI-gestützter Schreibassistent

können Sie sich auf die Erstellung erstklassiger Inhalte für Ihre Zuhörer konzentrieren, ohne Zeit und Energie für triviale Dinge zu verschwenden.

Mit diesen kostenlosen Vorlagen für Podcast-Skripte werden Sie zum Podcaster-Ass

Mit Vorlagen für Podcast-Skripte sparen Sie vor allem Zeit. Mit einer vorgefertigten Struktur können Sie sich auf die Erstellung großartiger Inhalte konzentrieren, anstatt sich um das Format zu kümmern.

Diese praktischen Vorlagen von ClickUp bieten eine 360-Grad-Lösung für die Planung und Erstellung von Podcast-Skripten.

Melden Sie sich für Ihr kostenloses ClickUp Konto an

und bringen Sie Ihren Podcast im Handumdrehen zum Laufen!