die 11 besten KI-Skriptgeneratoren für 2025

Eine Schreibblockade gibt es wirklich. Als Ersteller von Inhalten, Vermarkter oder Videoproduzent haben Sie wahrscheinlich schon einmal auf einen leeren Bildschirm gestarrt und nach den perfekten Worten gesucht.

Hier kommt der KI-Skriptgenerator ins Spiel. 🤖

Diese intelligenten Tools nehmen Ihnen das Kopfzerbrechen beim Verfassen von Drehbüchern ab und verwandeln Ihre Ideen in Sekundenschnelle in ausgefeilte, gebrauchsfertige Inhalte. KI erledigt die ganze Arbeit, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können - die Verbindung zu Ihrem Publikum.

Nachfolgend haben wir die besten (und unsere bevorzugten) KI-Drehbuchautoren zusammengestellt, die im Jahr 2024 im Trend liegen und sich durchsetzen werden. Aber zuerst wollen wir herausfinden, wie Sie das beste KI-Tool für sich selbst auswählen können.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Skriptgenerator achten?

Nicht alle Tools zur Erstellung von KI-Inhalten sind alle gleich, und die Wahl des richtigen Tools kann über Ihren Workflow entscheiden. Die folgenden Features sollten Sie beachten:

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie einen KI-Skriptschreiber mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die Ihnen einen schnellen Einstieg ohne eine steile Lernkurve ermöglicht

Wählen Sie einen KI-Skriptschreiber mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die Ihnen einen schnellen Einstieg ohne eine steile Lernkurve ermöglicht Ton- und Stiloptionen : Suchen Sie sich ein Tool, das einen flexiblen Tonfall erlaubt, sei es professionell, unterhaltsam oder erzählerisch, der zum Zweck Ihres Inhalts passt

: Suchen Sie sich ein Tool, das einen flexiblen Tonfall erlaubt, sei es professionell, unterhaltsam oder erzählerisch, der zum Zweck Ihres Inhalts passt Kreativitätsförderer : Entscheiden Sie sich für ein Tool, das Sie mit Schlagwörtern, Taglines oder Ideen inspiriert, um Ihren kreativen Prozess in Gang zu bringen

: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das Sie mit Schlagwörtern, Taglines oder Ideen inspiriert, um Ihren kreativen Prozess in Gang zu bringen Kompatibilität der Formate : Wählen Sie ein Tool, das zu Ihrem Medium , passt, egal ob Sie überzeugende Videoskripte, Präsentationen oder Beiträge für soziale Medien schreiben wollen

: Wählen Sie ein Tool, das zu Ihrem Medium passt, egal ob Sie überzeugende Videoskripte, Präsentationen oder Beiträge für soziale Medien schreiben wollen Qualitätsausgabe : Wählen Sie ein Tool, das klare, gut strukturierte Skripte produziert, die nur eine minimale Bearbeitung erfordern

: Wählen Sie ein Tool, das klare, gut strukturierte Skripte produziert, die nur eine minimale Bearbeitung erfordern Integrationsmöglichkeiten : Suchen Sie nach einem Tool, das sich mit Ihren Favoriten integrieren lässtproduktivität toolsintegriert werden kann, wodurch Sie noch mehr Zeit sparen

: Suchen Sie nach einem Tool, das sich mit Ihren Favoriten integrieren lässtproduktivität toolsintegriert werden kann, wodurch Sie noch mehr Zeit sparen Erschwinglichkeit: Finden Sie ein Tool, das in Ihr Budget passt (einige Tools bieten großartige Funktionen, ohne die Bank zu sprengen)

Die 11 besten KI-Skript-Generatoren

Entdecken Sie diese besten KI-Tools für Drehbuchautoren, die Ihnen den Stress beim Schreiben abnehmen und Ihre Kreativität fördern.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Generierung von KI-Inhalten und integriertes Projektmanagement)

Nutzen Sie ClickUp's neuronales Netzwerk KI-Tool, ClickUp Brain, um Ihre Inhalte schnell zu erstellen ClickUp vereint die Erstellung von Skripten und das Projektmanagement in einem übersichtlichen Paket. Mit dem neuronalen Netzwerk von ClickUp Gehirn mit ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten von ClickUp, können Sie schnell Erkenntnisse gewinnen und Skripte erstellen, um Ihren Projekt-Workflow zu beschleunigen.

Egal, ob Sie ein Video-Skript, ein Marketing-Briefing oder eine Berichtszusammenfassung schreiben, dieses KI-Tool vereinfacht den gesamten Prozess, von der Idee bis zur endgültigen Bearbeitung.

Was ClickUp außerdem auszeichnet, ist seine Betonung der Echtzeit-Zusammenarbeit.

Bearbeiten, kommentieren und verfeinern Sie die KI-generierten Skripte sofort mit Ihrem Team in ClickUp Dokumente . Mit Rich-Text-Formatierung und Echtzeit-Zusammenarbeit können Sie mit Ihrem Team an Ideen arbeiten und diese mit Aufgaben und Workflows verbinden, um zusätzlichen Kontext zu schaffen. Das ansprechendste Skript Ideen können in Aufgaben umgewandelt und den entsprechenden Mitgliedern des Teams zugewiesen werden, um die Verantwortlichkeit innerhalb des Teams zu erhöhen.

Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Seite und sagen Sie "Mit KI schreiben ", und beobachten Sie, wie sich die Magie entfaltet. Sie können auch den Text auswählen und die KI bitten, den Text nach Ihren Wünschen zu erweitern, zu kürzen oder zusammenzufassen.

Zusammenarbeit und Spaß bei der Arbeit mit ClickUp Docs

Mit der integrierten Aufgabenverwaltung über die Zuweisung von Rollen und die Einstellung von Fristen ist die Überwachung des Fortschritts einfacher denn je - und das alles innerhalb desselben Workspace. Sie können die Workflows sogar automatisieren mit ClickUp Automatisierungen .

Wenn Sie ein wenig Struktur brauchen, um die Dinge in Gang zu bringen, können Sie die ClickUp Podcast Skript Vorlage hilft Ihnen, den Flow Ihrer Sendung zu organisieren und sie spannend zu halten. Vom Brainstorming für neue Ideen über ClickUp Whiteboards bis hin zur Erstellung von Gliederungen in ClickUp Docs bietet die Vorlage alles, was Sie für eine großartige Show benötigen.

Außerdem ist die ClickUp Vorlage zum Schreiben von Inhalten legt einen klaren Rahmen für die Erstellung gut organisierter, leserfreundlicher Artikel fest. Mit dieser Vorlage können Sie auch sicherstellen, dass Ihre Inhalte für Suchmaschinen optimiert sind, um den organischen Traffic im Flow zu halten.

Hier sehen Sie einen Blick auf ClickUp Brain in Aktion.

Fassen Sie lange Chats im Team sofort zusammen und fügen Sie die Erkenntnisse in ein zugängliches Dokument innerhalb des einheitlichen Workspace von ClickUp ein

ClickUp beste Features

Rollenspezifische KI-Eingabeaufforderungen: Erzeugen Sie schnell hochwertige Entwürfe mit kontextabhängigenKI-Schreibanregungenzugeschnitten auf unterschiedliche Inhalte

Erzeugen Sie schnell hochwertige Entwürfe mit kontextabhängigenKI-Schreibanregungenzugeschnitten auf unterschiedliche Inhalte Audio- und Video-Transkription : Konvertieren Sie Aufnahmen in bearbeitbaren, durchsuchbaren Text, der es Ihnen erleichtert, Schlüssel-Details zu extrahieren und in Ihren Inhalt einzubauen

: Konvertieren Sie Aufnahmen in bearbeitbaren, durchsuchbaren Text, der es Ihnen erleichtert, Schlüssel-Details zu extrahieren und in Ihren Inhalt einzubauen Bibliothek mit Skriptvorlagen : Verwenden Sie vorgefertigte layouts wiepodcast-Vorlagen die beim automatischen Schreiben eines Video-Skripts helfen und mehr

: Verwenden Sie vorgefertigte layouts wiepodcast-Vorlagen die beim automatischen Schreiben eines Video-Skripts helfen und mehr Hub für Tool-Integrationen : Verbindung mit über 1.000 Apps wie Grammarly für die Bearbeitung, Figma für das Design und Google Drive für den Speicher, um alle Aufgaben an einem Ort zu verwalten

: Verbindung mit über 1.000 Apps wie Grammarly für die Bearbeitung, Figma für das Design und Google Drive für den Speicher, um alle Aufgaben an einem Ort zu verwalten Integrierte Team-Kommunikation: Verwenden Sie ClickUp Chat um Skripte zu besprechen, Ideen zu sammeln und sich mit Ihrem Team abzustimmen, ohne die Plattform zu wechseln

ClickUp Limits

Der mit vielen Features ausgestattete Workspace kann anfangs etwas überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Benutzer pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Rytr (am besten geeignet für die schnelle Erstellung von KI-gestützten Kurzformaten)

über Rytr Rytr ist ein KI-gesteuerter Schreibassistent, der sich perfekt für die schnelle Generierung von Skripten für kurze Inhalte eignet, z. B. für CTAs (Calls to Action), SMS und KI-Beschriftungen. Er ist ideal für Vermarkter, Social-Media-Manager und Eigentümer von kleinen Geschäften, die schnell Inhalte erstellen müssen, ohne dabei an Kreativität einzubüßen.

Rytr beste Features

Anpassung von Ton und Stil : Legen Sie den Ton und den Stil Ihrer Inhalte mit Hilfe der eingebauten Stimmtöne - formell, leger oder freundlich - fest, um den Vorlieben Ihres Einzelziels zu entsprechen

: Legen Sie den Ton und den Stil Ihrer Inhalte mit Hilfe der eingebauten Stimmtöne - formell, leger oder freundlich - fest, um den Vorlieben Ihres Einzelziels zu entsprechen Plagiatsprüfung : Stellen Sie die Originalität Ihrer Inhalte sicher , ein Muss für Ersteller von Inhalten, die unbeabsichtigte Duplikationen vermeiden möchten

: , ein Muss für Ersteller von Inhalten, die unbeabsichtigte Duplikationen vermeiden möchten SEO-Vorschläge von KI: Verbessern Sie die Sichtbarkeit von Inhalten in Suchmaschinen mit KI-gestützten SEO-Tipps und Optionen zur Integration von Schlüsselwörtern

Rytr Beschränkungen

Der Ausgabe kann es an Tiefe oder Genauigkeit mangeln, insbesondere bei komplexeren oder Nischenthemen

Der Support für Rich Text ist minimal (es ist nicht möglich, Teile des Textes hervorzuheben), und das Limit an Zeichen pro Monat ist vergleichsweise niedrig

Rytr Preise

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Premium: $29/Monat pro Benutzer

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Einstimmung auf podcasts schreiben ist auch eine gute Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen und Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern. Machen Sie sich während des Hörens Notizen zu den wichtigsten Techniken und Tipps und wenden Sie diese dann auf Ihre eigene Arbeit an.

3. Squibler (am besten geeignet für das Schreiben von Projekten mit langen Formularen mit Hilfe von KI)

über Squibler Squibler ist ein Tool, das für längere, kreative Projekte wie Romane, Drehbücher und Kurzgeschichten entwickelt wurde. Autoren, Drehbuchautoren und angehende Romanautoren, die einen strukturierten Ansatz für die Erstellung längerer Inhalte suchen, werden es hilfreich finden, um ihre Projekte zu organisieren und konzentriert zu bleiben.

Squibler beste Features

Geteiltes Format: Arbeiten Sie in der geteilten Ansicht gleichzeitig an mehreren Abschnitten Ihres Manuskripts

Arbeiten Sie in der geteilten Ansicht gleichzeitig an mehreren Abschnitten Ihres Manuskripts Korkbrettorganisation: Organisieren Sie Ihre Ideen mit einem Korkbrett, mit dem Sie Story-Elemente leicht verschieben und verbinden können

Organisieren Sie Ihre Ideen mit einem Korkbrett, mit dem Sie Story-Elemente leicht verschieben und verbinden können Eingebauter Versionsverlauf: Einfache Nachverfolgung von Änderungen und Überarbeitungen mitautomatische Kontrolle der Version des Dokuments Squibler Beschränkungen

Verfügbare Vorlagen sind für hochkreative oder Nischenprojekte nur bedingt geeignet

Sprachlicher Support für nicht-englische Autoren ist nicht vorgesehen

Preise für Squibler

Squibler Limited : Free

: Free Squibler Pro: $29/Monat pro Benutzer

4. Writecream (am besten geeignet für die KI-gesteuerte Erstellung von Multimedia-Inhalten und die Öffentlichkeitsarbeit)

über Writecream Writecream generiert Text- und Multimedia-Inhalte, und eignet sich daher für die Erstellung von Werbetexten, Blogbeiträgen und Podcast-Voiceovers. Es ist auch perfekt für digitale Vermarkter, Ersteller von Inhalten und Unternehmer geeignet, da es bei der schnellen Erstellung von Entwürfen hilft. Außerdem hilft es bei der Erstellung von personalisierten Nachrichten, einschließlich kalter E-Mails und LinkedIn-Einführungen.

Writecream beste Features

Befehlsmodus: Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten mit einfach zu bedienenden Befehlen für eine präzise Kontrolle über die Ausgabe

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten mit einfach zu bedienenden Befehlen für eine präzise Kontrolle über die Ausgabe Bilderstellung: Erstellen Sie KI-generierte Bilder zur Ergänzung Ihrer textbasierten Inhalte

Erstellen Sie KI-generierte Bilder zur Ergänzung Ihrer textbasierten Inhalte YouTube Video-Vertonung: Konvertiert Blog-Artikel in Audio-Inhalte mit integrierten Sprachoptionen

Begrenzte Schreibgeschwindigkeit

Für die Paraphrase sind jeweils nur 2000 Zeichen zulässig

Die Ergebnisse sind manchmal nur mittelmäßig und erfordern eine weitere Bearbeitung

Writecream Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited: $9/Monat pro Benutzer

Writecream Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

5. Copy.ai (Beste Lösung für die Automatisierung der Erstellung von Inhalten und die Skalierung der Ausgabe mit KI)

über Kopie.ai Copy.ai erleichtert die Erstellung von Inhalten durch Automatisierung von Aufgaben wie das Schreiben von SEO-freundlichen Inhalten, die Umwandlung von Interviews in Artikel und die Wiederverwendung von Transkripten in ausgefeilte Erzählungen. Es ist ideal für Geschäfte, die schnell und in großem Umfang qualitativ hochwertiges Material erstellen und dabei eine einheitliche Markensprache beibehalten möchten.

Copy.ai beste Features

API-Zugang und Massen-Workflow-Läufe: Erstellung von Inhalten automatisieren durch reibungslose API-Integration, ideal für die Verarbeitung großer Mengen von Texten

Erstellung von Inhalten automatisieren durch reibungslose API-Integration, ideal für die Verarbeitung großer Mengen von Texten Aktualisierte LLMs: Verwenden Sie aktuelle Sprachlernmodelle zur Erstellung dynamischer Inhalte, die sich an verschiedene Themen und Branchen anpassen

Verwenden Sie aktuelle Sprachlernmodelle zur Erstellung dynamischer Inhalte, die sich an verschiedene Themen und Branchen anpassen Workflows für Marketing und Vertrieb: Schnelles Schreiben von Skripten mit Einzelzielen durch vorgefertigte Workflows

Limitierungen von Copy.ai

Dem Tool fehlen Faktenüberprüfung und Quellenangaben für generierte Inhalte

Es neigt dazu, Inhalte zu wiederholen, insbesondere wenn mehrere Beiträge zu ähnlichen Themen erstellt werden

Preise für Copy.ai

Self-Serve (am besten für Einzelpersonen) Free : kostenlos Starter : $49/Monat pro Benutzer Erweitert: $249/Monat pro Team von fünf Mitgliedern

White Glove (am besten für Unternehmen): Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

4.7/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

6. Invideo KI (am besten geeignet für die schnelle, hochwertige Erstellung von Videos mit KI)

über Invideo KI Invideo AI vereinfacht die Videoproduktion, indem es Schlüsselaufgaben wie das Schreiben von Drehbüchern, die Beschaffung von Medien und das Hinzufügen von Sprachaufnahmen automatisiert. Dieser KI-Videoskriptgenerator ist perfekt für Videovermarkter, YouTube-Ersteller und Geschäfte, die Werbeinhalte produzieren. Er hilft Ihnen, schnell professionelle Videos zu erstellen, ohne dass Sie technische Kenntnisse benötigen.

Invideo KI beste Features

Zugängliche Archivmedien: Erkunden Sie eine Bibliothek von Archivbildern , Videos und Musik (einschließlich iStock-Medien), um Ihre Video-Inhalte zu verbessern

Erkunden Sie eine Bibliothek von Archivbildern Videos und Musik (einschließlich iStock-Medien), um Ihre Video-Inhalte zu verbessern Eingebaute Video-Vorlagen: Wählen Sie aus einem Bereich von Vorlagen (von Erklärvideos bis zu Produktdemos), um Ihre Video Erstellung zu beschleunigen

Wählen Sie aus einem Bereich von Vorlagen (von Erklärvideos bis zu Produktdemos), um Ihre Video Erstellung zu beschleunigen Realistische KI-Voiceover: Erstellen Sie lebensechte Sprachaufnahmen in mehreren Sprachen, mit der zusätzlichen Möglichkeit, benutzerdefinierte Sprachklone zu erstellen

Invideo KI Limits

Der Editor ist nicht für Browser optimiert, und es kann zu Verzögerungen kommen

Es fehlt die Möglichkeit, die Intonation und die Geschwindigkeit der Sprache zu kontrollieren, so dass es nicht möglich ist, echte menschenähnliche Sprachqualitäten zu erzeugen

Invideo KI Preise

Free

Plus: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Max: $60/Monat pro Benutzer

$60/Monat pro Benutzer Generativ: $120/Monat pro Benutzer

Invideo KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

4.5/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

7. ChatGPT (am besten geeignet für KI-gesteuertes Brainstorming und Gliederung von Inhalten)

über ChatGPT ChatGPT ist ein vielseitiges KI-Tool, das bei einer Vielzahl von Aufgaben helfen kann, von der Erstellung von Inhalten und Brainstorming bis zur Beantwortung von Fragen und Code. Es ist nützlich für Studenten, Pädagogen, Forscher und Geschäftsleute, die Unterstützung bei der Problemlösung, dem Verfassen von Inhalten oder dem Sammeln von Informationen zu verschiedenen Themen benötigen.

ChatGPT beste Features

Natürliche Sprachverarbeitung : Erzeugen Siemenschenähnliche Antworten gegenüber den Antworten der KI , damit sich Unterhaltungen natürlich und flüssig anfühlen

: Erzeugen Siemenschenähnliche Antworten gegenüber den Antworten der KI damit sich Unterhaltungen natürlich und flüssig anfühlen Kontextuelles Verständnis : Führen Sie kohärente Unterhaltungen über mehrere Runden hinweg, da ChatGPT sich an frühere Interaktionen innerhalb einer Sitzung erinnern kann

: Führen Sie kohärente Unterhaltungen über mehrere Runden hinweg, da ChatGPT sich an frühere Interaktionen innerhalb einer Sitzung erinnern kann Anpassung: Passen Sie das Modell durch API-Integration an spezifische Anwendungsfälle an und ermöglichen Sie so eine personalisierte Interaktion

ChatGPT Grenzen

Bei der Arbeit mit komplexen Daten mangelt es den Antworten gelegentlich an Genauigkeit

Funktioniert nicht gut bei der Erstellung mehrsprachiger Inhalte

ChatGPT Preise

Free

Plus : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Team: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

8. Jasper KI (Beste Lösung zur Vereinfachung von Marketing-Workflows mit KI-Inhalten)

über Jaspis KI Jasper ist ein KI-Tool zur Erstellung hochwertiger Inhalte in verschiedenen Formaten, darunter Blogbeiträge, Produktbeschreibungen und Website-Texte. Es ist besonders nützlich für Marketing-Teams, Content-Agenturen und Geschäfte, die große Mengen an Inhalten mit konsistenter Qualität und Stil produzieren müssen.

Jasper KI bietet Vorlagen, anpassbare Workflows und Integrationen mit grammatikprüfern wie Grammarly, die Ihnen helfen, Skripte zu schreiben und sie schnell zu optimieren.

Jasper KI beste Features

Nachrichten und Zitate in Echtzeit: Bitten Sie Jasper, über aktuelle Ereignisse zu schreiben, und Jasper fügt Links zu den entsprechenden Quellen hinzu, so dass Ihre Inhalte stets aktuell und korrekt sind

Bitten Sie Jasper, über aktuelle Ereignisse zu schreiben, und Jasper fügt Links zu den entsprechenden Quellen hinzu, so dass Ihre Inhalte stets aktuell und korrekt sind Projektmanagement: Einfaches Freigeben von Dokumenten für Ihr Team und Hinzufügen von Status-Etiketten, um schnell zu erkennen, was zur Überprüfung bereit ist oder noch in Bearbeitung ist

Einfaches Freigeben von Dokumenten für Ihr Team und Hinzufügen von Status-Etiketten, um schnell zu erkennen, was zur Überprüfung bereit ist oder noch in Bearbeitung ist Erstellung von Kampagnen: Laden Sie Ihr Kampagnen-Briefing hoch und generieren Sie alle für eine vollständige Marketing-Kampagne erforderlichen Elemente

Jasper KI Limits

Einige Benutzer stellten fest, dass der generierte Text voller Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten war, die eine umfangreiche Bearbeitung und Überprüfung der Fakten erforderten

Es mangelt an fortschrittlichen Sprachverarbeitungsfunktionen, was zu einer minderwertigen Ausgabequalität und einem weniger intuitiven Benutzererlebnis führt.

Preise für Jasper KI

Ersteller: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Pro: 69 $/Monat pro Benutzer

69 $/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,800+ Bewertungen)

9. Writesonic (am besten geeignet für die vielseitige Erstellung von KI-Inhalten mit mehreren Features)

über Writesonic Writesonic bietet eine All-in-One-Plattform für die Erstellung hochwertiger Inhalte, von SEO-optimierten Artikeln bis hin zu Texten für Landing Pages, zugeschnitten auf Content Marketing und kreative Bedürfnisse. Writesonic ist einer der beliebtesten Video-Skript-Generatoren und eignet sich bestens für Digital Marketer, SEO-Spezialisten und Ersteller von Inhalten, die auf der Suche nach Jaspis-Alternativen um suchmaschinenfreundliche Inhalte zu erzeugen.

Writesonic beste Features

Multigeneration Output: Erstellen Sie in einem Schritt mehrere einzigartige Versionen Ihres Inhalts

Erstellen Sie in einem Schritt mehrere einzigartige Versionen Ihres Inhalts Humanisierter Inhalt : Verbessert die Natürlichkeit und den Wiedererkennungswert eines von der KI generierten Skripts und macht es so noch ansprechender

: Verbessert die Natürlichkeit und den Wiedererkennungswert eines von der KI generierten Skripts und macht es so noch ansprechender Analysator für Inhaltslücken: Analysieren Sie Inhaltslücken und vergleichen Sie sie mit denen Ihrer Wettbewerber, um Ihre Inhaltsstrategie zu optimieren

Writesonic Limitierungen

Das tool kann nur auf Desktop-Computern und Laptops verwendet werden, so dass Sie unterwegs keine Inhalte erstellen können

Die generierten Inhalte müssen unter Umständen erheblich bearbeitet werden, um sie besser an die jeweilige Marke oder komplexe Themen anzupassen

Preise für Writesonic

Free

Einzelperson: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Standard: 99 $/Monat pro Benutzer

99 $/Monat pro Benutzer Professional: $249/Monat pro Team von drei Mitgliedern

$249/Monat pro Team von drei Mitgliedern Erweitert: $499/Monat pro Team mit fünf Mitgliedern

$499/Monat pro Team mit fünf Mitgliedern KI + menschlicher Inhalt Service: $2.000/Monat

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

10. Vereinfacht (am besten für die Zusammenarbeit und das Management von KI-Inhaltsprojekten)

über Vereinfacht Simplified ist eine KI-gesteuerte Plattform, die einen Bereich von Inhalten, einschließlich Grafiken, Video-Bearbeitung und Social-Media-Posts, an einem Ort abdeckt. Perfekt für die Verwaltung kreativer Assets und die Konsolidierung von Workflows, hilft es Ihnen, Zeit zu sparen und gleichzeitig die Konsistenz verschiedener Projekte mit Inhalten zu wahren.

Vereinfachte beste Features

KI-gestützte Design-Tools: Einfache Erstellung von visuellen Inhalten mithilfe von KI-generierten Design-Clips, Features zur Videobearbeitung und automatischen Untertitelgeneratoren

Einfache Erstellung von visuellen Inhalten mithilfe von KI-generierten Design-Clips, Features zur Videobearbeitung und automatischen Untertitelgeneratoren Externe Kundenfreigabe: Vereinfachen Sie die Arbeitsabläufe Ihrer Clients, indem Sie Projekte für Feedback und Freigabe direkt über die Plattform freigeben

Vereinfachen Sie die Arbeitsabläufe Ihrer Clients, indem Sie Projekte für Feedback und Freigabe direkt über die Plattform freigeben Benutzerdefiniertes Markenbuch: Halten Sie Ihre Markenidentität konsistent, indem Sie sich anmarkenrichtlinien und die Zentralisierung von Logos, Farben und Schriftarten in einem anpassbaren Markenkit

Vereinfachte Limits

Für fortgeschrittene Benutzer können die benutzerdefinierten Optionen gelegentlich limitiert sein

Es scheint trotz der Aufforderungen eine begrenzte Farbpalette zu verwenden

Vereinfachte Preisgestaltung

Vereinfacht Free

Vereinfacht Eins: 29,99 $/Monat pro Benutzer

29,99 $/Monat pro Benutzer Simplified Growth: 119,99 $/Monat pro Team mit fünf Mitgliedern

119,99 $/Monat pro Team mit fünf Mitgliedern Simplified Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Simplified Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (4,900+ Bewertungen)

4.6/5 (4,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

11. ContentBot (am besten geeignet für die durchgängige Automatisierung von Content Workflows mit KI)

über ContentBot ContentBot ist ein KI-Tool, das Vermarktern, Bloggern und Content-Managern bei der effizienten Erstellung von Inhalten hilft, einschließlich Blogbeiträgen, E-Mail-Kampagnen und SEO-bezogenem Schreiben. Die Plattform ist besonders nützlich, um die Erstellung von Inhalten mit Ihren Marketingzielen abzustimmen.

ContentBot beste Features

Reibungslose Importe und Exporte: Laden Sie große Datensätze hoch, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen, und erhalten Sie die Ergebnisse als CSV-Dateien, Dokumente oder sogar regelmäßige Updates per E-Mail

Laden Sie große Datensätze hoch, um den Erstellungsprozess zu beschleunigen, und erhalten Sie die Ergebnisse als CSV-Dateien, Dokumente oder sogar regelmäßige Updates per E-Mail Humanizer Feature: Erstellen Sie nicht nachweisbare, von KI geschriebene Inhalte, die sich natürlich lesen und sicherstellen, dass Ihre Texte authentisch wirken

Erstellen Sie nicht nachweisbare, von KI geschriebene Inhalte, die sich natürlich lesen und sicherstellen, dass Ihre Texte authentisch wirken Mehrsprachiger Support: Erreichen Sie globale Zielgruppen, indem Sie Inhalte in mehreren Sprachen erstellen

ContentBot Beschränkungen

Einige der Inhalte sind möglicherweise nicht immer aktuell oder korrekt

Der Inhalt muss auch nach der Produktion noch überprüft und bearbeitet werden, da er Fehler enthält, wie z. B. die Nichterkennung von Eigennamen und die falsche Großschreibung

Preise für ContentBot

Vorauszahlung: $0,5 pro 1000 Wörter

$0,5 pro 1000 Wörter Starter : $9/Monat für 50.000 Wörter

: $9/Monat für 50.000 Wörter Premium : $29/Monat für 150.000 Wörter

: $29/Monat für 150.000 Wörter Premium+: $49/Monat für 400.000 Wörter

ContentBot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Weben Sie KI-Skripte in den Workflow Ihres Projekts mit ClickUp

An KI-Tools für die Erstellung von Inhalten mangelt es heutzutage nicht. Viele von ihnen sind zwar hervorragend geeignet, um schnell Inhalte zu erstellen, doch damit enden in der Regel auch ihre Features. Oft müssen Sie zu einem anderen Tool wechseln, um Feedback zu erhalten, den Entwurf zur weiteren Arbeit weiterzugeben oder sogar die generierten Inhalte zu implementieren.

ClickUp ist eine 360-Grad-Produktivitätsplattform mit einem eigenen KI-Skriptgenerator, ClickUp Brain. Während letzterer sich um Ihre Schreibanforderungen kümmert, integriert der Rest des ClickUp-Projektmanagementsystems die Inhalte in Ihren größeren Workflow. 🏋️‍♂️

Sie können ganz einfach Aufgaben erstellen, Fristen setzen und den Fortschritt verfolgen - alles in einem intuitiven, übersichtlichen Workspace. Sie können sogar sich wiederholende Aufgaben (wie das Formatieren von Skripten) automatisieren und Ihre bevorzugten Tools in ClickUp integrieren.

Sie wünschen sich eine reibungslose Zusammenarbeit? Erledigt. Mit ClickUp können Sie Skripte sofort freigeben, Arbeitsabläufe automatisieren und schnelle Genehmigungen einholen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe bei der Drehbucherstellung.