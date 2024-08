Die besten Podcasts zum Schreiben zur Förderung der Kreativität im Jahr 2024

1959 nahm Jack Kerouac seine Schreibmaschine zur Hand und tippte spontan eine Liste mit dreißig "Richtlinien" für das Schreiben, die Ratschläge wie "schreibe, was du willst, aus dem tiefsten Grund deines Verstandes" und "schreibe in Erinnerung und Erstaunen für dich selbst" enthielt

Wir wissen nicht, ob Kerouac den Podcast-Kreislauf genutzt hätte, um seine Ratschläge freizugeben Glaube und Technik für moderne Prosa .

Aber wir wissen, dass der Schreibprozess unendlich faszinierend und schwer fassbar ist, und die Geheimnisse der Schriftsteller sind begehrt.

Über das Schreiben zu reden, scheint oft einfacher zu sein als tatsächlich zu schreiben. Das Anhören der hier empfohlenen Podcasts kann zwar nicht das Schreiben ersetzen, aber es kann Ihnen helfen, die Isolation bei der Suche nach Inspiration zu überwinden, ganz gleich, ob Sie ein kreativer Schriftsteller oder ein angehender Romanautor sind.

Deshalb sind Schreib-Podcasts so wertvoll. Sie bieten Unterstützung, Anleitung und Ermutigung für Ihren kreativen Aufwand.

Schreib-Podcasts sind Audioprogramme, die die vielen Aspekte des Schreibens erforschen, vom Handwerk bis zum Lebensstil.

Sie sind unverzichtbare tools für alle, die ihre Kreativität steigern, ihre Fähigkeiten verfeinern oder Gemeinschaft in der manchmal einsamen Welt des Schreibens finden wollen.

Wenn Sie diese Podcasts hören, können Sie von den Erfahrungen anderer Autoren lernen, neue Techniken erlernen und sich auf Ihrem Weg zum Schreiben motivieren.

Verschiedene Arten von Schreib-Podcasts

Es gibt verschiedene Arten von Schreib-Podcasts, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Geschmäcker der schreibenden Gemeinschaft zugeschnitten sind.

Hier sind einige der wichtigsten Arten von Podcasts über das Schreiben und was sie Ihnen bieten können:

Lehr-Podcasts: Diese Podcasts bieten praktische Ratschläge zur Verbesserung der Schreibfähigkeiten und behandeln Themen von Grammatik bis zur Struktur von Geschichten. Sie bieten eine Fülle von Wissen, das Anfängern und erfahrenen Schriftstellern zugänglich ist

Autoreninterviews: Diese Podcasts bieten einen intimen Einblick in das Leben von Bestsellerautoren und geben Ihnen einen Einblick in die kreativen Prozesse und Erfahrungen, die ihre Arbeit formen. So erhalten Sie einen Blick hinter die Kulissen der Kunst und des Berufs des Schriftstellers

Jetzt, da Sie die verschiedenen Arten von Podcasts kennen, können Sie denjenigen auswählen, der Ihren Vorlieben am besten entspricht.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine Liste der besten Podcasts des Jahres zusammengestellt, die Ihnen wertvolle Einblicke bieten, um Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern und Ihre Inspiration zu fördern.

Top Ranking Schreib-Podcasts

Egal, wo Sie sich auf Ihrer Schreibreise befinden, wir haben eine Liste der 17 besten Schreib-Podcasts dieses Jahres zusammengestellt, um die kreativen Säfte zum Fließen zu bringen:

1. Schreibbegeisterte

über Schreibfreudig Moderiert von Brooke Warner von She Writes, der weltweit größten Online-Community für Schriftstellerinnen, und Grant Faulkner vom National Novel Writing Month (NaNoWriMo), ist Write-minded ein wöchentlicher Podcast, der eine dynamische Mischung aus Schreibtipps, handwerklich orientierten Diskussionen und Einblicken in die Branche bietet.

In jeder Folge führen die Moderatoren interessante Interviews mit Schriftstellern und Verlagsprofis, begleitet von einem Mini-Feature, das aktuelle Trends in der Verlagswelt beleuchtet.

Egal, ob Sie ein aufstrebender Verfasser oder ein etablierter Autor sind, Write-minded bietet eine fesselnde Mischung aus kreativer Inspiration und Einblicken in das Geschäft.

In den letzten Episoden diskutierte Stephanie Foo über die Herausforderungen des Schreibens über Traumata und A.M. Homes gab Einblicke in das Handwerk der Charakterisierung, was die Sendung zu einer unschätzbaren Ressource für Autoren in allen Phasen ihrer Reise macht.

Unbedingt hörenswerte Episoden

Wie man sich in seinen Memoiren selbst wiederfindet, wenn man nicht im wirklichen Leben ist, mit Dr. Brian H. Williams

die Zukunft des Buches_, mit Maja Thomas

Die subtile Kunst der Einstimmung und ihre Auswirkung auf unser Schreiben, mit Baron Wormser

Was die Zuhörer sagen

Ich kann nicht aufhören zuzuhören. Wenn Sie ein Schriftsteller sind, werden Sie es auch nicht können.

2. Der Creative Penn Podcast

über Der Creative Penn Podcast Moderiert von Joanna Penn, einer erfolgreichen Autorin und Unternehmerin, gibt The Creative Penn Podcast Einblicke in das Schreiben, Self-Publishing, Buchmarketing und wie man mit dem Schreiben seinen Lebensunterhalt verdienen kann.

In jeder Folge werden Themen behandelt, die von der Erkundung von Genres bis hin zu technischen Aspekten des Verlagswesens reichen und den Verfassern helfen sollen, die Buchbranche zu verstehen.

Joanna lädt oft Gäste wie Mark Dawson und Orna Ross ein, die ihr Fachwissen zu bestimmten Themen freigeben und den Hörern umsetzbare Ratschläge für ihre Schreib- und Verlagsbemühungen geben.

Hörenswerte Episoden

eine kreative Herangehensweise an generative KI bei der Gestaltung von Buchumschlägen_ mit James Helps

Ängste überwinden und einzigartige Charaktere schreiben mit Barbara Nickless

Wie generative KI-Suche die Auffindbarkeit von Büchern im nächsten Jahrzehnt beeinflussen wird mit Joanna Penn

Was die Zuhörer sagen

Die Mischung des Publikums und der Stil des Podcasts (Monolog gefolgt von einem Interview) machen ihn unterhaltsam. Sehr empfehlenswert.

3. Grammar Girl Quick and Dirty Tips für besseres Schreiben

über Schnelle und schmutzige Tipps Mignon Fogarty, die Stimme hinter Grammar Girl, gibt kurze, freundliche Tipps, um Ihre Arbeit zu verbessern. Jede Folge behandelt Grammatik, Stil und Gebrauch und geht auf häufige Schreibfehler und stilistische Feinheiten ein, die Ihre Arbeit ausmachen können.

Der Podcast hilft Schreibern aller Niveaus, ihre Prosa zu verbessern und effektiver zu kommunizieren, was ihn zu einer der 101 besten Websites von Writer's Digest macht.

Gäste wie Linguisten und Verfasser diskutieren über die Sprachentwicklung und Best Practices beim Schreiben und machen komplexe Sprachregeln für jedermann zugänglich.

Unbedingt anzuhörende Episoden

technologie verändert die Art, wie wir schreiben. Wer war der erste Goody Two Shoes?_

Die Psychologie (und Sprache) der Zeit. Kommas sind wie Menschen in der U-Bahn. Die Aufgaben des Fuchses.

Warum Englisch stumme Buchstaben hat. Dayjamas

Was Zuhörer sagen

Der Grammar Girl-Podcast ist der beste!!! Ich mag besonders die Teile darüber, wie sich die englische Sprache im Laufe der Zeit verändert hat.

4. Der Writers' Hangout

über Der Writers' Hangout The Writers' Hangout ist ein Space für Schriftsteller, um Geschichten, Herausforderungen und Erfolge freizugeben.

Er wird von verschiedenen Mitgliedern der Autorengemeinschaft moderiert, darunter PAGE Social Media Director Sandy Adomaitis und Co-Moderator Terry Sampson. Jede Folge befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Schriftstellerlebens, von der Überwindung eines Blocks bis hin zur Erforschung kreativer Prozesse.

Der Podcast bietet Gemeinschaft und praktische Ratschläge und hilft Autoren, sich weniger isoliert zu fühlen.

Einer der bemerkenswerten Gäste, die in der Sendung zu Wort kommen, ist der Drehbuchautor Matias Caruso, dessen Aufnahme in die Sendung von besonderer Bedeutung ist. Als autodidaktischer Drehbuchautor aus Argentinien bringt Caruso eine einzigartige Perspektive und Reise in den Podcast ein.

Seine Geschichte, wie er sich inmitten kultureller und sprachlicher Herausforderungen selbstständig Englisch und Drehbuchschreiben angeeignet hat, ist für angehende Drehbuchautoren aus aller Welt inspirierend und nachvollziehbar.

Durch Carusos Einblicke bereichert der Podcast nicht nur seinen Inhalt mit vielfältigen Erfahrungen, sondern unterstreicht auch die Inklusivität und Ermutigung, die er innerhalb der kreativen Gemeinschaft fördern möchte.

Hörenswerte Episoden

wie Autoren ihre Agenten und Manager finden

7 Schnellerstellungstipps für einprägsame Namen von Zeichen_

Billy Wilders 10 entscheidende Tipps zum Schreiben eines großartigen Drehbuchs

Was Zuhörer sagen

Podcasts wie diese sind genau das, was ich brauche, wenn ich eine Schreibpause einlege. Es fühlt sich an, als wäre man mit ihnen im Space und genieße die Unterhaltung.

5. Self-Publishing-Schule

über Podcast der Self-Publishing-Schule Chandler Bolt ist Gastgeber des Podcasts Self-Publishing School, in dem es darum geht, wie man Bücher schreibt, veröffentlicht und effektiv vermarktet.

Jede Episode bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Self-Publishing und ist damit eine wertvolle Ressource für Verfasser in jeder Phase ihrer Karriere.

Chandler und seine Gäste, darunter erfolgreiche Autoren im Selbstverlag wie Joanna Penn und Derek Murphy, erörtern Strategien für die Markteinführung von Büchern, das Marketing und den Aufbau einer Autorenmarke und bieten den Zuhörern damit eine Blaupause für den Erfolg im Selbstverlag.

Unbedingt anzuhörende Folgen

marketing und Buchwerbung meistern_ mit Dr. Joe Vitale

tragbare Geschichten, großartige Fallstudien und das Schreiben von Büchern, die die Leute teilen_ mit Joey Coleman

Der Story Blender: Wie ich 1 Million Exemplare meiner Romane verkaufte mit Steven James

Was die Hörer sagen

Dieser Podcast ist für jeden geeignet, der ein Buch schreiben will, egal in welcher Lebenssituation

6. Die Writer Files

über Podglomerat Kelton Reid studiert die Gewohnheiten, Lebensräume und Gehirne berühmter Schriftsteller, um zu verstehen, wie sie ticken.

The Writer Files deckt alles ab, von Produktivitäts-Hacks bis hin zu den psychologischen Herausforderungen des Schreibens, und bietet Einblicke in die Art und Weise, wie erfolgreiche Schriftsteller gängige Hindernisse überwinden.

Zu den Gästen gehören Bestsellerautoren wie David Sedaris und Gretchen Rubin, die ihre Routinen, Schreibtechniken, Inspirationen und Tipps zur Erhaltung von Kreativität und Produktivität freigeben.

Unbedingt anzuhörende Folgen

wie man einen Buchvertrag an Land zieht_ mit der Agentin und Autorin Lucinda Halpern

wie der Verfasser des NY Times Bestsellers Jim Butcher schreibt

Die Kunst und das Handwerk des TV-Dramas mit Aaron Tracy

Was die Hörer sagen

Wenn Sie ein Autor sind (und selbst wenn nicht), werden Sie feststellen, dass Sie Ihre Zeit mit The Writer Files gut verbringen

7. Londoner Autorensalon

über Londoner Schriftstellersalon Dieser Podcast wird von den Schriftstellern und Mitbegründern des London Writers' Salon, Matthew Trinetti und Parul Bavishi, moderiert und lädt die Zuhörer in die Welt der Schreibwerkstätten und literarischen Diskussionen ein.

In jeder Folge wird das Handwerk des Schreibens durch Unterhaltungen mit Autoren, Editoren und Literaturagenten erforscht, wobei praktische Ratschläge und Inspiration geboten werden.

Der Londoner Writers' Salon unterstützt Autoren dabei, ihr Handwerk zu verfeinern und ihre Gemeinschaft zu finden. Die Gäste diskutieren Themen, die sowohl für neue als auch für erfahrene Autoren relevant sind.

Unbedingt hörenswerte Episoden

liebesgeschichten schreiben, starke Zeichen entwickeln, Romane für junge Erwachsene meistern, vom Musiker zum Schriftsteller_ mit David Arnold

navigation und Erfolg im Self-Publishing, Vor- und Nachteile des traditionellen Verlagswesens, Schreiben von Verkaufstexten, Amazon-Kategorien, Aufbau eines Publikums, Umgang mit Rechten, Einstellen von Hilfe_ mit Gwyn Bennett

schreiben und Lesen als tools for a Meaningful Life, Writing Big Idea Nonfiction, Learning from Literary Greats_ mit Benjamin Hutchinson

Was Zuhörer sagen

Es regt sehr zum Nachdenken an. Ich habe es geliebt!

8. Die Macht des Geschichtenerzählens

über Apple Podcasts The Power of Storytelling, moderiert von der ehemaligen Journalistin und PR-Expertin Nicola J. Rowley, beschäftigt sich mit der Kunst und Wirkung des Geschichtenerzählens in verschiedenen Medien.

Die verschiedenen Episoden befassen sich damit, wie Geschichten erstellt, freigegeben und rezipiert werden, und bieten Einblicke in Erzähltechniken, die das Publikum fesseln.

Der Podcast geht der Frage nach: "Wie kann meine Geschichte mein Leben und das Leben anderer Menschen beeinflussen?"

Gäste, darunter renommierte Journalisten, Verfasser und Redner, geben ihre Erfahrungen und Tipps für die Erstellung von fesselnden Geschichten frei, was den Podcast zu einer wertvollen Ressource für Autoren macht, die ihre erzählerischen Fähigkeiten verbessern möchten.

Unbedingt anzuhörende Episoden

auf zu Ihrem nächsten Kapitel_ mit Sarah Walker

schaffen Sie ein Legacy: Schreiben Sie Ihre Geschichte_ mit Abigail Horne

Die Kraft des Geschichtenerzählens freisetzen, Nicola J. Rowleys Reise

Was Zuhörer sagen

Inspirierende Unterhaltung über die Kraft des Geschichtenerzählens. Nicola ist eine großartige Interviewerin, die die Geschichten ihrer Gäste hervorholt

9. Schreiben rund um die Kinder

über Schreiben rund um die Kinder Writing Around the Kids ist ein Podcast von Anna Jefferson und Sam Johnson für Autoren, die sich neben ihren kreativen Tätigkeiten mit den komplexen Problemen der übergeordneten Elternschaft auseinandersetzen.

Jede Folge bietet Strategien für ein effektives Zeitmanagement, die Festlegung klarer Grenzen und die Förderung der Kreativität auch inmitten des familiären Chaos.

Ein Highlight der Serie ist die Teilnahme von Elizabeth Haynes, einer ehemaligen Polizei-Analystin, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Norfolk lebt.

Im Podcast gab Elizabeth ihre Erkenntnisse über die befreiende Erfahrung des genreübergreifenden Schreibens und die kreative Freiheit des Schreibens ohne einen vordefinierten Plan frei, wobei sie insbesondere ihre Teilnahme am National Novel Writing Month (NaNoWriMo) hervorhob.

Ihr Weg von der Ausarbeitung ihres ersten Romans im Rahmen des einmonatigen Schreibwettbewerbs (NaNoWriMo) bis hin zu einer in 37 Ländern veröffentlichten Autorin ist nicht nur motivierend, sondern auch voller praktischer Tipps für Zuhörer, die versuchen, ihre Leidenschaft für das Schreiben mit ihren Pflichten als Eltern in Einklang zu bringen.

Unbedingt hörenswerte Episoden

schreiben/Lebensbalance November_ mit Nicola Williams, Jacqueline Roy und Annie Garthwaite

podiumsdiskussion Schreiben und Mutterschaft mit Jo Clegg, Rosie Walker und Nicola Gill

Was die Hörer sagen

Liebte es so sehr, großartige Ideen.

10. Glückliche Schreiber schaffen

über Audioboom bei Creating Happy Writers geht es um die Freude und Erfüllung, die das Schreiben bringen kann. Der Podcast richtet sich an Autoren von Sachbüchern und Business-Büchern.

Unter der Leitung von Steph Caswell werden in jeder Folge Wege aufgezeigt, wie man die Leidenschaft für das Schreiben aufrechterhalten, Selbstzweifel überwinden und den kreativen Prozess annehmen kann. Außerdem sollen die Autoren mit den nötigen Tools ausgebildet, inspiriert und gestärkt werden.

Gäste, darunter Autoren, Psychologen und Kreativitätscoaches, geben Einblicke in die Motivation und das Glück beim Schreiben und machen die Sendung zu einer Inspirationsquelle für Autoren, die ihre Leidenschaft neu entfachen wollen.

Unbedingt anzuhörende Folgen

wie Sie im Jahr 2024 Zeit finden, Ihr Business-Buch zu schreiben

10 Lektionen, die ich aus 10 Jahren Schreiben gelernt habe_

_Unwiderstehliche Einleitungen: Fesseln Sie Ihre Leser von der ersten Seite an_e

Was Zuhörer sagen

Steph Caswell gibt in diesen mundgerechten Podcasts wortgewandt phänomenale Werte frei. Es lohnt sich, zuzuhören, wenn Sie Ihr eigenes Geschäft führen und sich in Ihrer Nische abheben wollen. Oder wenn Sie einen anderen Grund haben, ein Sachbuch zu schreiben.

11. Beautiful Writers Podcast

über Beautiful Writers Podcast Linda Sivertsen ist Gastgeberin des Beautiful Writers Podcast, der intime Unterhaltungen mit einigen der beliebtesten Autoren und kreativen Köpfe bietet.

In jeder Folge geht es um den Schreibprozess, Einblicke in die Verlagsbranche und den persönlichen Werdegang von Gästen wie Elizabeth Gilbert und Brené Brown.

Der Podcast bietet einen Blick hinter die Kulissen der Herausforderungen und Triumphe des Schreibens und versorgt die Hörer mit Inspiration und praktischen Ratschlägen von Menschen, die in ihrer schriftstellerischen Laufbahn großen Erfolg hatten.

Hörenswerte Episoden

wie man ein Buch schreibt (und es tatsächlich beendet!) mit Marie Forleo

antworten auf die größten Fragen, die Schriftsteller nicht beantworten können_ mit Cheryl Strayed & Nia Vardalos

eine Top-Literaturagentin und Schriftstellerin über Zweisamkeit_ mit Jennifer Rudolph Walsh & Dani Shapiro

Was die Hörer sagen

Große Ratschläge, Inspiration und Lektionen hier. Ein Schatz!!!

12. Die betrunkene Odyssee mit John King

über Apple Podcasts The Drunken Odyssey, moderiert von John King, ist ein Podcast über das Schreiben, der literarische Diskussionen, Interviews und gelegentliche Schreibwerkstätten kombiniert.

John und seine Gäste, darunter Dichter, Romanautoren und Essayisten, diskutieren über die Feinheiten des Schreibens, die Bedeutung der Literatur und die Freuden und Schwierigkeiten des kreativen Prozesses.

Der Podcast zeichnet sich durch eine vielseitige Mischung von Inhalten aus, die von tiefgründigen literarischen Analysen bis hin zu unbeschwerten Unterhaltungen über den Weg des Schriftstellers reichen.

Hörenswerte Episoden

eine Besprechung von Kathleen Alcotts Emergency_, mit Samantha Nickerson

eine Besprechung von Myhouse.wad for Doom_, mit Michael Merriam

Was Hörer sagen

**Die Drunken Odyssey ist ein brillanter Podcast! Ich liebe es, dass wir Einblicke in die Gedanken der Verfasser bekommen und wie es ist, dieses Leben zu leben

13. Der Werkzeuggürtel des kreativen Schriftstellers

über Werkzeuggürtel für kreative Autoren Andrew J. Chamberlain ist Gastgeber von The Creative Writer's Toolbelt und bietet praktische, greifbare Ratschläge für Autoren, die ihr Handwerk verfeinern wollen. Obwohl er seit Oktober 2022 keine neue Episode mehr veröffentlicht hat, sind die fast 200 früheren Episoden voll von hilfreichem Wissen und Tipps für Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Jede Folge befasst sich mit bestimmten Aspekten des Schreibens, wie der Entwicklung von Zeichen, der Einstellung oder der Handlung, und gibt den Hörern Tools und Techniken an die Hand, mit denen sie ihre Geschichten besser erzählen können.

Zu den Gästen gehören Autoren, Editoren und Literaturagenten, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen mit anderen teilen und so komplexe Schreibkonzepte zugänglich und umsetzbar machen.

Unbedingt hörenswerte Episoden

die richtigen Marketinggrundlagen_ mit Clayton Noblit von Written Word Media

vertrauen Sie dem Prozess, der Ihnen Freude macht_ mit Jessie Kwak

lassen Sie Ihre Leser sich schlau fühlen_ mit Jessica Brody

Was die Zuhörer sagen

Dies ist mein bevorzugter Podcast über kreatives Schreiben und ich habe mir jede Folge angehört. Andrews Methode, Konzepte und Techniken zu erklären, ist einfach und leicht zu verstehen.

14. Der große schwule Belletristik-Podcast

über JeffandWill.com Moderiert von Jeff Adams und Will Knauss, feiert The Big Gay Fiction Podcast schwule Liebesromane und bietet Einblicke in das Schreiben und Veröffentlichen von LGBTQ+ Geschichten.

Jede Folge enthält Interviews mit Autoren, Rezensionen aktueller Arbeiten und Diskussionen über Trends innerhalb des Genres.

Gäste, darunter beliebte Autoren wie TJ Klune und Gregory Ashe, teilen ihre Erfahrungen beim Schreiben und geben Inspiration und Ratschläge für Autoren frei, die der LGBTQ+-Community angehören oder sie unterstützen.

Unbedingt anzuhörende Folgen

Leser und Geschichtenerzähler mit Abonnements befähigen

Timothy Janovskys Zeitreisender Liebesroman

geschichten von "Lastern" und "ruhelosen Schurken"_ mit Jess Everlee

Was Hörer sagen

Dank dieser beiden habe ich einige wunderbare Verfasser und Bücher gefunden. Sehr zu empfehlen!

15. Schriftsteller-Routine

über Apple Podcasts Dan Simpson ist Gastgeber von Writer's Routine, einem Podcast, der die täglichen Routinen erfolgreicher Schriftsteller untersucht, um herauszufinden, wie sie ihre Ziele erreichen.

Jede Folge bietet einen Einblick in die Schreibgewohnheiten, die Produktivität und Kreativität fördern, mit Gästen, die über ihre Zeitpläne, Workspaces und Methoden zur Überwindung von Schreibblockaden sprechen.

Autoren wie Ian Rankin und Lisa Jewell haben ihre Routinen freigegeben und bieten den Zuhörern nützliche Einblicke, um ihre Schreibpraxis zu optimieren.

Unbedingt anzuhörende Folgen

wie man historische Romane plant und schreibt_ mit D.V. Bishop

warum die größten Hindernisse beim Schreiben Ihre eigenen Ausreden sind_ mit Denzil Meyrick

wie man neben seinem Job schreibt_ mit Alex Hay

Was die Hörer sagen

Ich liebe diesen Podcast. Tolle Tipps und Einblicke von verschiedenen Autoren, die wirklich helfen, zu inspirieren und zu stärken.

16. Well-Read Black Girl

über Gut belesenes schwarzes Mädchen Well-Read Black Girl, moderiert von Glory Edim, zeigt Unterhaltungen mit schwarzen Autorinnen, die ihre Arbeit vorstellen und Themen wie Repräsentation, Vielfalt und Identität in der Literatur erkunden.

In jeder Folge werden die Beiträge schwarzer Autorinnen zur Literaturwelt gewürdigt. Die Gäste sprechen über ihren Schreibprozess, ihre Inspirationen und die Bedeutung schwarzer Stimmen in der Erzählkunst.

Zu den Gästen gehören bekannte Persönlichkeiten wie Jesmyn Ward und Tayari Jones, was die Sendung zu einem ermutigenden Hörerlebnis für Autoren und Leser gleichermaßen macht.

Unbedingt hörenswerte Episoden

Brit Bennett über Zuversichtliches Schreiben

Gabrielle Union über Schreiben ihrer Wahrheit

Zeba Blay Bringt Heilung auf die Seite

Was die Hörer sagen

Dies ist ein einladender Space für Hörer, um von einflussreichen Autoren und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu hören, aber auf eine Art, die einladend ist

17. Autoren helfen, Autoren zu werden

über Apple Podcasts K.M. Weiland ist Gastgeberin von Helping Writers Become Authors, einem Podcast, der Ratschläge für das Verfassen fesselnder Geschichten gibt.

Weiland konzentriert sich auf die Struktur von Geschichten, Zeichen und Themen und gibt den Hörern die Tools an die Hand, mit denen sie ihr Schreiben verbessern können.

In Solo-Episoden und Unterhaltungen mit Gästen taucht der Podcast in die technischen Aspekte des Schreibens ein und bietet klare, umsetzbare Tipps, die Autoren auf ihre Arbeit anwenden können, um spannendere und fesselndere Geschichten zu schreiben.

Unbedingt anzuhörende Episoden

Mehrere Handlungsstränge schreiben: Alles, was Sie wissen müssen

Wie man ein Buch vermarktet: 6 Schritte von einem Vollzeitautor

do's and Don'ts des Zeitmanagements für Schriftsteller_

Was Zuhörer sagen

Obwohl ich in einem völlig anderen Schreibgenre arbeite, ist Helping Writers Become Authors zu meinem wertvollsten Schreibratgeber geworden

Wie man Schreib-Podcasts zur Inspiration und zum Lernen nutzt

Sie möchten Podcasts für Autoren hören, finden aber keine Zeit dafür? Fangen Sie damit an, Zeit zum Hören von Podcasts in Ihre tägliche Routine einzuplanen.

Wenn Sie den Tag mit einer inspirierenden Notiz beginnen und während des Frühstücks oder Ihrer Morgenroutine einen Schreib-Podcast hören, können Sie eine positive Einstellung für einen produktiven Tag beim Schreiben schaffen.

Ihr tägliches Pendeln, ob mit dem Auto, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ist eine perfekte Gelegenheit, neue Schreibideen und Informationen aufzunehmen und die Reisezeit in eine Sitzung zum Lernen zu verwandeln.

Geplante Pausen sind auch ein guter Zeitpunkt, um sich mit einem Podcast zu beschäftigen, der eine entspannende Abwechslung bietet und Ihren Geist aktiv mit dem Schreiben beschäftigt.

Außerdem können Sie das Hören von Podcasts mit Sport oder Hausarbeit kombinieren und diese Routineaufgaben in unterhaltsame und lehrreiche Momente verwandeln.

Entspannen Sie sich am Ende Ihres Tages, indem Sie ein paar Minuten lang einen Schreib-Podcast hören. Wählen Sie Episoden aus, die Sie inspirieren oder entspannen und Ihren Geist auf die Aufgaben des nächsten Tages vorbereiten. Bei Episoden, die Ihnen besonders gut gefallen, können Sie sich Zeit nehmen, um aktiv zuzuhören und sich Notizen zu machen, damit Sie die gewonnenen Erkenntnisse auf Ihr Schreiben übertragen können.

Dieser strukturierte Ansatz zur Integration von Podcasts in Ihre täglichen Aktivitäten hält Sie in Verbindung mit der breiteren Schreibgemeinschaft und sorgt für einen kontinuierlichen Strom von Motivation und Lernen.

Notieren Sie sich die Schlüsselpunkte, interessante Sätze oder Schreibanregungen, die im Podcast erwähnt werden, um das Gelernte zu festigen. Versuchen Sie auch, neue Techniken oder Vokabeln, die Sie gelernt haben, in Ihr Schreiben einzubauen.

Wachsen Sie Ihre Schreibkarriere mit ClickUp

Um Ihre Schreibkarriere voranzutreiben, brauchen Sie mehr als nur Talent und Hingabe. Die richtigen Tools können Ihnen helfen, Ihren kreativen Prozess zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp ist eine umfassende Plattform, die sich an Autoren richtet, die ihre Arbeitsabläufe verfeinern und ihre Kreativität steigern wollen.

Mit ClickUp Dokumente und ClickUp Gehirn können Sie auf erweiterte Features zugreifen, um Ihre Aufgaben und Fähigkeiten beim Schreiben zu optimieren.

Erstellen Sie schöne Dokumente, Wikis und mehr

ClickUp Docs zum Dokumentieren und Freigeben von wichtigen Informationen ClickUp Dokumente ist ein All-in-One Workspace, in dem Autoren ihre Dokumente entwerfen, bearbeiten und organisieren können.

Wenn Sie viel recherchieren und sich Notizen machen, sollten Sie Ihr Material in diesen Dokumenten zusammenfassen und gut organisieren. Sie können auch Wikis erstellen, während Sie an größeren Projekten arbeiten.

Verbinden Sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Mitarbeiter und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens mit KI

Erstellen Sie schnell wichtige Dokumente wie eine Fallstudie mit ClickUp's KI Funktionen ClickUp Brain's KI fähigkeiten wirken wie ein schreibassistent bietet eine innovative Lösung zur Überwindung von Schreibblockaden. Er kann Gliederungen, Zusammenfassungen oder Aufforderungen erstellen und so den Schreibprozess für jede Aufgabe in Gang bringen.

Dieses Feature fungiert auch als eine gliederungsgenerator der Ihnen hilft, Ihre Ideen zu strukturieren und einen kohärenten Flow für Ihre Stücke zu entwickeln.

So können Teams für Inhalte in Sekundenschnelle Blogpost-Ideen liefern oder Produktteams Produktdokumente erstellen und Studien für Benutzertests entwerfen!

Verwenden Sie Vorlagen für Schreib- und Inhaltskalender, um organisiert zu bleiben und Fristen einzuhalten

ClickUp bietet außerdem vorlagen für das Schreiben von Inhalten die die Erstellung verschiedener Inhalte vereinfachen, von Blogbeiträgen bis hin zu technische Dokumentation .

Diese Vorlagen sind ein hervorragendes Hilfsmittel für Autoren, die einen strukturierten Einstieg in ihre Projekte suchen, um Konsistenz und Qualität ihrer Arbeit zu gewährleisten.

Zusätzlich enthält ClickUp vorlagen für den Inhalt des Kalenders die es Autoren erleichtern, ihre Veröffentlichungspläne zu planen und nachzuverfolgen. Dieses Organisationstool ist entscheidend für eine konsistente Produktion und die Einhaltung von Terminen.

Für Autoren, die an kontinuierlichem Lernen und Verbessern sowie an Zeitmanagement interessiert sind, ist die Integration von produktivität-Podcasts und ClickUp bieten Support und Inspiration für eine florierende Schreibkarriere.

Brush Up Your Creative Skills with Writing Podcasts

Ganz gleich, ob Sie Rat suchen, sich inspirieren lassen oder einfach nur die Gewissheit haben wollen, dass Sie mit Ihren schriftstellerischen Herausforderungen nicht allein sind - es gibt einen Podcast für Schriftsteller, der zu Ihnen passt! Bei Podcasts für Schriftsteller geht es nicht nur um Informationen - sie sind Katalysatoren für Kreativität und verbinden Schriftsteller weltweit auf einer gemeinsamen Reise.

Eine Möglichkeit, das Beste aus Ihrer Kreativität herauszuholen, ist ClickUp, Ihre Plattform zur Steigerung der Produktivität und zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe, damit Sie sich auf Ihr Handwerk konzentrieren können.

Sie bietet einen einheitlichen Space zum Erstellen, Speichern und Verwalten kreativer Projekte und Dokumente. Als einer der besten Schreib-Tools und kreativen Partnern auf dem Markt, ClickUp glänzt, egal ob Sie mit einem Team zusammenarbeiten, Feedback freigeben, eine inhalte schreiben oder unabhängig an einem Projekt zu arbeiten.

ClickUp kann kostenlos ausprobiert werden, warum also warten? Registrieren Sie sich noch heute und entdecken Sie, wie es Ihren Schreibprozess verändern, die Produktivität steigern und die Zusammenarbeit verbessern kann.

Allgemeine FAQs

1. Welche sind die besten Podcasts für Autoren?

Auf diese Frage gibt es keine endgültige Antwort, da verschiedene Podcasts je nach Vorlieben, Zielen und Zinsen für unterschiedliche Autoren interessant sein können. Abhängig von Faktoren wie Thema und Genre, Format und Stil sowie von den Gastgebern und den eingeladenen Gästen können Sie nach Podcasts suchen, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack entsprechen.

2. Wie nutzen Sie Podcasts, um sich beim Schreiben zu inspirieren?

Podcasts können eine großartige Inspirationsquelle für Ihr Schreiben sein, da sie Sie mit neuen Ideen, Perspektiven und Geschichten bekannt machen.

Hören Sie sich Podcasts mit Autoren an, die Sie bewundern und von denen Sie die Kunst des Schreibens lernen möchten. Sie können sich deren Geschichten, Herausforderungen und Erfolge anhören und deren Tipps und Techniken auf Ihre Arbeit anwenden.

3. Welcher ist der beste Podcast für professionelle Schriftsteller?

Diese Frage hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und Zielen als professioneller Schriftsteller ab. Einige der Podcasts, die für professionelle Schriftsteller hilfreich sein können, sind High-Income Business Writing Podcast, The Writers' Co-op und The Copywriter Club.