Die 11 besten Holded-Alternativen für die Verwaltung von Business-Abläufen (2025)

Holded ist eine solide All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Geschäftsabläufen – von der Rechnungsstellung und dem CRM bis hin zur Nachverfolgung von Projekten und Buchhaltung.

Aber es ist nicht für jeden die perfekte Lösung. Vielleicht sind Sie den Features entwachsen, benötigen eine umfassendere benutzerdefinierte Anpassung oder möchten einfach nur einen höheren Wert für Ihr Geld.

Die gute Nachricht ist, dass es viele leistungsstarke Holded-Alternativen gibt, die jeweils ihre eigenen Stärken, Preismodelle und branchenspezifische tools haben.

Egal, ob Sie ein Start-up sind, das eine einfache Rechnungsstellung benötigt, eine Agentur, die nach einem fortschrittlichen Projektmanagement sucht, oder ein Unternehmen, das robustere Integrationen wünscht – es gibt eine Option, die zu Ihrer Arbeitsweise passt.

In diesem Blog haben wir 11 der besten Holded-Alternativen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Geschäftsabläufe optimieren, Zeit sparen und intelligenter skalieren können. Tauchen Sie ein und finden Sie das richtige Tool für Ihr Team.

Holded-Alternativen auf einen Blick

Hier sehen Sie, wie Holded-Alternativen im Vergleich zueinander abschneiden:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Verwaltung von Projekten, Workflows und Geschäftsabläufen mit KI CRM mit Projektmanagement, Automatisierungen, benutzerdefinierten KI-Agenten, Brain und Dashboards Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar QuickBooks Online Buchhaltung und Rechnungswesen für kleine Unternehmen Erinnerungen an Zahlungen, automatische Synchronisierung der Bankdaten und organisierte Ausgaben zur Steigerung der Produktivität Bezahlte Pläne beginnen bei 38 $/Monat. Scoro Geschäftsführung Umfassende Verwaltung des Geschäfts Bezahlte Pläne beginnen bei 23,90 $/Monat pro Benutzer. Xero Cloud-basierte Buchhaltung mit starken Integrationen Rechnungs-/Zahlungsnachverfolgung, Ausgabenmanagement Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $/Monat. Odoo Open-Source-Suite für Geschäftsanwendungen Modulare Apps für CRM, Buchhaltung, Bestandsverwaltung und Projektmanagement Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zoho One Erschwingliche Software für das Geschäft CRM, Finanzen, Projektmanagement-Suite Bezahlte Pläne beginnen bei 45 $/Monat. Bitrix24 CRM und Teamzusammenarbeit mit begrenztem Budget CRM, Zusammenarbeit, Projektmanagement Bezahlte Pläne beginnen bei 124 $/Monat. Wave Freiberufler für die Buchhaltung des Geschäfts Kostenloser Einstieg, Rechnungsstellung und Projektbuchhaltung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat FreshBooks Rechnungsstellung und Abrechnung mit Clients Benutzerdefinierte Rechnungsstellung, Zeiterfassung Bezahlte Pläne beginnen bei 21 $/Monat. NetSuite ERP und Buchhaltung auf Unternehmensebene Umfassendes ERP-System einschließlich Finanzen, CRM und Lagerverwaltung Benutzerdefinierte Preisgestaltung SAP Business One Mittelständische Unternehmen mit einer mittleren Größe, die ERP benötigen ERP für Finanzen, Produktion, Lagerbestand und Berichterstellung Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Warum sollten Sie sich für Holded-Alternativen entscheiden?

Holded ist ein Tool für die Verwaltung des Geschäfts. Zu seinen Features gehören CRM, Rechnungsstellung, Buchhaltung, Bestandsverwaltung und sogar grundlegende Nachverfolgung von Projekten.

Hier sind einige häufige Probleme, mit denen Benutzer konfrontiert sind und die sie dazu zwingen, nach Alternativen zu Holded zu suchen:

Grundlegendes Projektmanagement : Die Plattform bietet Kanban, Gantt und Nachverfolgung von Aufgaben, verfügt jedoch nicht über erweiterte Funktionen wie Abhängigkeiten und Workload-Ansichten, auf die skalierende Teams häufig angewiesen sind.

Keine KI-gestützten Workflows : Es gibt keine integrierte Intelligenzschicht, um wiederholende Arbeiten zu automatisieren, Aktualisierungen zusammenzufassen oder Erkenntnisse zu generieren, was moderne Teams zunehmend von All-in-One-Plattformen für die Nachverfolgung der Ausgaben und das Finanzmanagement erwarten.

Verwirrende modulare Preisgestaltung : Gestaffelte Modelle bieten zwar Flexibilität, aber wenn es zu viele gibt, fällt es Kunden schwer, den für sie am besten geeigneten Plan zu finden, was zu Reibungsverlusten bei der Einarbeitung und Budgetierung führt.

Begrenzte CRM-Funktionen : Das integrierte CRM deckt Leads und Pipelines ab, bietet jedoch keine erweiterten Funktionen für Umsatzprognosen, Omnichannel-Kommunikation und : Das integrierte CRM deckt Leads und Pipelines ab, bietet jedoch keine erweiterten Funktionen für Umsatzprognosen, Omnichannel-Kommunikation und Workflow-Automatisierung , die wachsende Teams benötigen.

Limitierte Bestandsverwaltung und ERP-Tiefe : Die Tools für Bestandsverwaltung und Fertigung decken zwar die Grundlagen ab, reichen jedoch für komplexe Lieferketten, Multi-Lager-Setups oder detaillierte : Die Tools für Bestandsverwaltung und Fertigung decken zwar die Grundlagen ab, reichen jedoch für komplexe Lieferketten, Multi-Lager-Setups oder detaillierte Beschaffungsprozesse nicht aus.

Steile Lernkurve bei Skalierung: Die Benutzeroberfläche ist zwar übersichtlich, aber die Vielzahl an Modulen und Add-Ons kann für Teams, die über die grundlegende Rechnungsstellung und Buchhaltung hinausgehen möchten, überwältigend sein.

Hier ist, was ein Holded-Benutzer dazu zu sagen hatte:

Ich wünschte, Holded hätte mehr benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für Berichte und Einblicke. Dann wäre es noch besser auf meine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten.

Ich wünschte, Holded hätte mehr benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für Berichte und Einblicke. Dann wäre es noch besser auf meine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten.

Die besten Holded-Alternativen

Nachfolgend haben wir eine Liste der besten Holded-Alternativen zusammengestellt, die Sie sich ansehen sollten:

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Projekten, Workflows und Geschäftsabläufen mit KI)

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, ist eine der besten Alternativen zu Holded. Er kombiniert fortschrittliches Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und Kundenbeziehungsmanagement – alles auf Basis von KI-Technologie.

Sehen wir uns an, wie Sie mit der Plattform für Projektmanagement von ClickUp Ihre Produktivität um das Zehnfache steigern können.

Zentralisieren Sie Ihre Informationen mit ClickUp CRM.

Mit ClickUp CRM können Sie sogar Ihre Kundenbeziehungen verwalten. Zu den herausragenden Features gehören:

Mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern können Sie Datenpunkte wie Wert des Geschäfts, Branchentyp, Vertragsdaten oder Lead-Quellen verfolgen. Sie können diese direkt zu Ihren Aufgaben hinzufügen und sie so in umfangreiche Kundendatensätze innerhalb Ihrer CRM-Software umwandeln.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu und erstellen Sie Filter, um CRM-Daten mit ClickUp Custom Fields zu sortieren.

Darüber hinaus können Sie mit den benutzerdefinierten Status von ClickUp die Customer Journey intuitiv verfolgen. Erstellen Sie Status wie „Neuer Lead“ oder „Verhandlung“, um den Stand jedes Geschäfts zu verstehen.

No-Code-Workflow-Automatisierung für die schnelle Bearbeitung von Aufgaben

Übergeben Sie repetitive Workflows an Super Agents in ClickUp, damit Sie sich auf Ihre Kerngeschäfte konzentrieren können.

Mit den Automatisierungen und Super Agents von ClickUp können Sie wiederkehrende Aufgaben selbst automatisieren, ohne auf das Technikteam angewiesen zu sein. Beispielsweise möchten Sie Ihr Team von manuellen Aktualisierungen befreien, wenn Leads Ihre Pipeline durchlaufen. Mit den no-code-Automatisierungen können Sie Folgendes einrichten:

Auslöser: Wenn sich der Status einer Aufgabe in „Angebot gesendet“ ändert.

Maßnahmen: Weisen Sie den Deal automatisch dem Vertriebsleiter zu, aktualisieren Sie das Datum für die „nächste Nachverfolgung” und versenden Sie eine voreingestellte Slack- oder E-Mail-Benachrichtigung.

Ergebnis: Leads werden in die nächsten Phasen weitergeleitet und Benachrichtigungen werden sofort versendet.

Verfolgen Sie Trends mit anpassbaren KI-gestützten Dashboards.

ClickUp CRM bietet auch anpassbare ClickUp-Dashboards:

Umfangreiche Visualisierung mit über 50 Widgets: Visualisieren Sie wichtige Informationen wie den Zustand der Pipeline, die Größe von Geschäften oder den Customer Lifetime Value.

Echtzeit-Einblicke in den Vertrieb: Dashboards werden live aktualisiert und helfen Ihren Teams, Trends zu erkennen, KPIs wie Konversionsraten zu verfolgen oder die Geschwindigkeit des Verkaufszyklus zu überwachen, ohne Daten in Tabellenkalkulationen exportieren zu müssen.

Überwachen Sie die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens mit ClickUp-Dashboards.

Zu guter Letzt können Sie die finanzielle Performance Ihres Geschäfts mit ClickUp for Finance Teams verfolgen. Sehen wir uns an, wie Ihr Finanzteam dadurch von Routineaufgaben entlastet wird, sodass es sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren kann.

Erhalten Sie Live-Finanzberechnungen direkt in Ihrem Workspace.

Mit den Formelfeldern von ClickUp können Ihre Finanzteams Werte direkt in Aufgabenfeldern berechnen – ganz ohne Tabellenkalkulationen. Sie können beispielsweise Folgendes berechnen:

Tage zwischen Rechnungsstellung und Fälligkeit der Zahlung

Ausgaben minus Budget für die Nachverfolgung von Kostenüberschreitungen

Oder formelbasierte Gewinnspannen pro Projekt

Führen Sie komplexe Berechnungen mit den Formelfeldern von ClickUp durch.

Diese Echtzeitberechnungen werden inline mit den Aufgaben angezeigt und automatisch aktualisiert. Holded hingegen liefert statische Buchhaltungszahlen, ermöglicht es Teams jedoch nicht, benutzerdefinierte Formeln auf Aufgabenebene zu erstellen, die in Workflows eingebettet sind. ClickUp tut dies nativ und verbindet so die Ausführung mit der Finanznachverfolgung.

Enterprise Search, um alles über eine einzige Suchleiste zusammenzuführen.

Die durchsuchbare Plattform von ClickUp stellt eine Verbindung zwischen allem her – Aufgaben, Dokumente, Ziele, Kommentare – in einem einzigen Index. Finanzteams können:

Rufen Sie sofort frühere Budgetanhänge auf.

Finden Sie zugehörige Rechnungen oder Belege

Projektkostendaten anzeigen, ohne zwischen tools wechseln zu müssen

Holded verfügt nicht über diese einheitliche Suche über Dokumente, Aufgaben und Kommentare hinweg, sodass ClickUp Enterprise Search ein Gewinn für schnelle finanzielle Transparenz ist.

Nutzen Sie KI für Finanz-Workflows

ClickUp Brain fügt eine KI-gestützte Ebene hinzu, die Rohdaten in Erkenntnisse umwandelt. Für Finanzteams bedeutet dies:

Ausgabenübersichten: Brain kann eine Liste von Ausgabenaufgaben oder einen hochgeladenen Bericht scannen und eine übersichtliche Aufschlüsselung der Kategorien mit überhöhten Ausgaben erstellen.

Zahlung-Nachverfolgung: Bitten Sie Brain, eine Liste überfälliger Rechnungen zu erstellen und dann automatisch Erinnerungen als neue Aufgaben zu generieren.

Finanzielle Fragen und Antworten: Geben Sie „Wie hoch sind unsere Reisekosten im dritten Quartal?“ ein, und Brain ruft die Zahlen aus Aufgaben, Dokumenten oder Dashboards ab.

Unterstützung bei Richtlinien: Mitarbeiter können eine Abfrage „Wie hoch ist das Limit für Erstattungen des Unternehmens?“ stellen, und Brain zeigt das richtige Dokument zur Richtlinie an.

Automatisierte Aktionspunkte: Nach Budget-Meetings erstellt Brain Aufgaben für die Nachverfolgung.

Erstellen und verfeinern Sie Angebote für Ihr Geschäft ganz einfach über ClickUp Brain.

Über 15 Ansichten, um jeden Workflow zu unterstützen

Visualisieren Sie Ihre Projekte mit über 15 ClickUp-Ansichten. Jedes Teammitglied – egal ob Manager, Entwickler oder Designer – kann in dem Format arbeiten, das für ihn am sinnvollsten ist.

Schließlich bietet ClickUp auch Vorlagen für Ihre finanziellen Anforderungen, wie beispielsweise die ClickUp-Rechnungsvorlage.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie Rechnungen mit automatisch ausgefüllten Feldern schnell mit der ClickUp-Rechnungsvorlage.

Diese Vorlage hilft Finanzteams, Freiberuflern und Agenturen bei der Verwaltung ihrer Kundenrechnungen. Sie erhalten ein übersichtliches, aufgabenbasiertes System, in dem jede Rechnung mit ihrem Status, Fälligkeitsdatum, Zahlungsart und Kundendaten nachverfolgt wird.

Darüber hinaus können Sie jede Rechnung als Bezahlt, Überfällig oder Unbezahlt kategorisieren, sodass Sie Ihren Cashflow auf einen Blick erkennen können. Außerdem können Sie Eigentümer zuweisen, Notizen hinzufügen und die mit jeder Rechnung verbundenen Stunden und Beträge verfolgen.

Die besten Features von ClickUp

Dokumentieren Sie Ihr Wissen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Docs , um SOPs, Onboarding-Anleitungen, Wikis und Angebote zu erstellen, die direkt mit Aufgaben und Projekten verbunden sind.

Verbindung mit Tools von Drittanbietern: Integrieren Sie über 1.000 externe Anwendungen wie Dropbox, Google Drive und sogar Rechnungsstellungstools wie QuickBooks und Xero mit Integrieren Sie über 1.000 externe Anwendungen wie Dropbox, Google Drive und sogar Rechnungsstellungstools wie QuickBooks und Xero mit ClickUp Integrations.

Effiziente Arbeitsverwaltung: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Aufgaben , um Projekte in umsetzbare Schritte mit Mitarbeitern, Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Abhängigkeiten zu unterteilen.

Erfassen Sie Meetings automatisch: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um an Anrufen teilzunehmen, Diskussionen aufzuzeichnen und Zusammenfassungen mit Aktionspunkten zu erstellen, die direkt mit Aufgaben verknüpft sind.

Limitierungen von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund umfangreicher benutzerdefinierter Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp ist großartig, um unserem Team einen Überblick über die Kapazitäten und das gesamte Projektmanagement zu verschaffen. Wir sind noch dabei, die besten Vorgehensweisen in ClickUp zu erlernen. Es ist jedoch hilfreich, um zu sehen, wie ein Projekt voranschreitet, anstatt nur abzuhaken, was auf der To-do-Liste steht, wie es bei früheren Projektmanagementsystemen der Fall war. Es ist auch hilfreich, dass wir unsere Instanz benutzerdefiniert anpassen können, um den Workflow unserer Organisation besser zu unterstützen. Darüber hinaus haben wir bei Bedarf einen ausgezeichneten Kundensupport erhalten. Insgesamt sehr hilfreich.

ClickUp ist großartig, um unserem Team einen Überblick über die Kapazitäten und das gesamte Projektmanagement zu verschaffen. Wir lernen noch, wie man ClickUp am besten nutzt. Es ist jedoch hilfreich, um zu sehen, wie ein Projekt voranschreitet, anstatt nur abzuhaken, was auf der To-do-Liste steht, wie es bei früheren Projektmanagementsystemen der Fall war. Es ist auch hilfreich, dass wir unsere Instanz anpassen können, um den Workflow unserer Organisation besser zu unterstützen.

Darüber hinaus haben wir bei Bedarf einen ausgezeichneten Kundensupport erhalten. Insgesamt sehr hilfreich.

2. QuickBooks Online (am besten geeignet für die Buchhaltung und Rechnungslegung kleiner Geschäfte)

über QuickBooks Online

QuickBooks Online ist eine cloudbasierte Plattform für Buchhaltung und Finanzmanagement. Sie wurde von Intuit entwickelt und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Ausgaben, Gehaltsabrechnung sowie der Einhaltung von Inventar- und Steuervorschriften.

QuickBooks verfügt über Funktionen zur Stapelabrechnung und Ausgabenverarbeitung, mit denen Sie mehrere Rechnungen und Ausgaben auf einmal erstellen, duplizieren oder importieren können. Dies spart den Finanzteams Zeit, da die Einträge automatisiert werden – eine Effizienz, die Holded nicht bieten kann.

Der Finance Agent zeigt Prognosen, Abweichungswarnungen und KPI-Scorecards an, die Teams dabei helfen, proaktive finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Was, wenn Ihr Team Mobilität benötigt? Die QuickBooks-App ermöglicht Rechnungsstellung in Echtzeit, Erfassung von Ausgaben per Foto und sogar mobile Zahlungen, sodass Finanzworkflows auch außerhalb des Büros reibungslos funktionieren. In Kombination mit regelbasierter Automatisierung für Genehmigungen und Erinnerungen reduziert sie wiederholende Verwaltungsaufgaben.

Die Integrationen funktionieren gut mit Zahlungsabwicklern und E-Commerce-Plattformen, sodass Sie nicht alles zweimal eingeben müssen. Die Integration der Gehaltsabrechnung übernimmt automatisch Steuerabzüge, Direktüberweisungen und die Erstellung von W-2-Formularen.

Die besten Features von QuickBooks Online

Automatisieren Sie Zahlungserinnerungen und ordnen Sie Zahlungen Rechnungen zu, um Zahlungen schnell einzuziehen.

Verbinden Sie mehrere Bankkonten, um Transaktionen automatisch herunterzuladen, zu sortieren und abzugleichen und so genaue Finanzunterlagen zu erhalten.

Organisieren Sie Ausgaben in detaillierten Steuerkategorien, durchführen Sie die Automatisierung der Berechnung der Umsatzsteuer auf Einnahmen und Ausgaben und führen Sie die Nachverfolgung der GST/MwSt. durch.

Limitierungen von QuickBooks Online

Die ständigen Updates und erzwungenen Änderungen an der Benutzeroberfläche sind ein wiederkehrender Reibungspunkt.

Preise für QuickBooks Online

Einfacher Start: 38 $/Monat pro Benutzer

Essentials: 75 $/Monat (bis zu 3 Benutzer)

Plus: 115 $/Monat (bis zu 5 Benutzer)

Erweitert: 275 $/Monat (bis zu 25 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks Online

G2: 4,4/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 8.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuickBooks Online?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Mir gefällt, dass es einfach zu bedienen ist und ich alle meine Geschäftszahlen an einem Ort sehen kann. Die Berichte sind klar und leicht verständlich, auch wenn man kein Finanzexperte ist... Die Erstellung von Sandboxen zum Testen ist nicht so benutzerfreundlich wie bei anderen Plattformen, und man muss alle zwei Jahre neue Sandboxen erstellen, was für unsere Entwickler keinen Sinn macht.

Mir gefällt, dass es einfach zu bedienen ist und ich alle meine Geschäftszahlen an einem Ort sehen kann. Die Berichte sind klar und leicht verständlich, auch wenn man kein Finanzexperte ist... Die Erstellung von Sandboxen zum Testen ist nicht so benutzerfreundlich wie bei anderen Plattformen, und man muss alle zwei Jahre neue Sandboxen erstellen, was für unsere Entwickler keinen Sinn macht.

3. Scoro (am besten für die Führung des Geschäfts geeignet)

via Scoro

Scoro wurde in erster Linie als Plattform für die Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA) entwickelt und eignet sich daher für Beratungsunternehmen, Kreativagenturen, IT-Unternehmen und andere projektbasierte Geschäfte.

Als Alternative zu Holded integriert es Angebotserstellung, Budgetierung, Projektplanung, Zeiterfassung und Rechnungsstellung in einen Workflow. Sie erhalten vollständige Sichtbarkeit, vom Angebot bis zum Zahlungseingang. Detaillierte Berechtigungen sorgen dafür, dass sensible Kundendaten sicher bleiben.

Was Scoro im Vergleich zu Holded auszeichnet, ist die Möglichkeit zur Echtzeit-Nachverfolgung von Budgets. Sie können detaillierte Angebote erstellen, diese in Projektbudgets umwandeln und dann die tatsächlichen Kosten im Vergleich zu den geplanten Ausgaben im Laufe der Arbeit überwachen.

Zwei weitere Features sind Ressourcenmanagement und Kapazitätsplanung, um die Workload der Teams auszugleichen. Scoro integriert außerdem die Zeiterfassung, Spesenabrechnung und Kostenverfolgung direkt in die Projektrentabilität. Jede abrechnungsfähige Stunde, jede Ausgabe und jeder Vorschuss kann nachverfolgt und mit den finanziellen Ergebnissen verknüpft werden, sodass Ihr Dienstleistungsunternehmen einen viel klareren Überblick über die Margen erhält.

Die besten Features von Scoro

Erstellen und versenden Sie detaillierte Angebote für Clients, die automatisch Lieferkosten und Gewinnspannen berechnen.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf alle Fragen zu Scoro mit seiner fortschrittlichen Daten-Engine ELI.

Verfolgen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit mit integrierten Timern und Timesheets, um die abrechnungsfähigen Stunden genau zu erfassen.

Limitierungen von Scoro

Der mobilen Anwendung fehlt im Vergleich zur Desktop-Version ein großer Teil der Features, was die Verwaltung von Projekten unterwegs erschwert.

Preise für Scoro

Kern: 23,90 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 38,90 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 59,90 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Scoro-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 410 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 240 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scoro?

Eine Rezension drückt es so aus:

Was ich an Scoro am meisten schätze, ist der intuitive und detaillierte Kalender, mit dem sich alle Ressourcen, einschließlich der Verfügbarkeit von Kollegen, Besprechungsräumen und verschiedenen projektbezogenen Elementen, einfach verfolgen und verwalten lassen... Der am wenigsten hilfreiche Aspekt von Scoro ist die Funktion zur Erstellung von Aufgaben, die etwas umständlich ist.

Was ich an Scoro am meisten schätze, ist der intuitive und detaillierte Kalender, mit dem sich alle Ressourcen, einschließlich der Verfügbarkeit von Kollegen, Besprechungsräumen und verschiedenen projektbezogenen Elementen, einfach nachverfolgen und verwalten lassen... Der am wenigsten hilfreiche Aspekt von Scoro ist die Funktion zur Erstellung von Aufgaben, die etwas umständlich ist.

🚀 Vorteil von ClickUp: Wenn Sie mit der Verwaltung verstreuter KI-Tools und ständigem Wechseln zwischen Registerkarten zu kämpfen haben, ist ClickUp Brain MAX die Lösung. Es handelt sich um eine einzige, kontextbezogene hub, die eine Überlastung durch Tools verhindert. 👇🏼 So können Sie es nutzen: Ersetzen Sie verschiedene Apps durch eine einheitliche Oberfläche, die GPT-4. 1, Claude, Gemini und ClickUps natives kontextbezogenes Brain vereint.

Durchsuchen Sie alle Ihre tools, darunter Google Drive, Slack, Docs, GitHub und mehr, nach allem, was Sie benötigen.

Arbeiten Sie viermal schneller, indem Sie Ihre Aufgaben, Nachrichten oder Ideen mit dem Talk-to-Text- Feature sprechen.

Erstellen Sie Aufgaben, durchführen Sie Automatisierungen von Workflows, generieren Sie Projektpläne und sogar Bilder mithilfe natürlicher Sprache.

4. Xero (Am besten geeignet für Cloud-Buchhaltung mit starken Integrationen)

via Xero

Xero wurde für kleine Unternehmen entwickelt, die ihre Buchhaltung vollständig in der Cloud mit automatisierten, papierlosen Workflows abwickeln möchten. Es übernimmt die Bankabstimmung, die Nachverfolgung von Rechnungen und ermöglicht Verbindungen zu über 1.000 Apps von Drittanbietern, wodurch es für verschiedene Setups sehr flexibel einsetzbar ist.

Als Alternative zu Holded bietet es ein flexibleres Rechnungsstellungssystem. Sie können professionelle Rechnungen versenden, automatische Erinnerungen einrichten, Online-Zahlungen akzeptieren und Angebote von jedem Gerät aus in Rechnungen umwandeln.

Die Benutzeroberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber gut mit Unterstützung für mehrere Währungen und internationalen Rechnungslegungsstandards. Das macht sie ideal, wenn Sie mit globalen Kunden zu tun haben oder eine Expansion ins Ausland planen.

Über die Kernfunktionen der Buchhaltung hinaus integriert Xero Ausgabenmanagement, Nachverfolgung von Projekten und Berichterstellung in derselben Plattform. Mit Hubdoc können Sie Ausgaben digital erfassen. Darüber hinaus können Sie die Projektzeit und -kosten im Vergleich zu den Budgets verfolgen, und das System generiert detaillierte Einblicke in die Rentabilität.

Der Nachteil ist, dass der Kundensupport auf Rückruf-Anfragen statt auf Live-Chat basiert, sodass Sie keine sofortige Hilfe erhalten, wenn etwas schief geht.

Die besten Features von Xero

Automatisieren Sie die Lohnabrechnung und wickeln Sie Gehaltszahlungen, Steuererklärungen und die Nachverfolgung von Urlaubstagen Ihrer Mitarbeiter direkt über die Plattform ab.

Überwachen Sie Lagerbestände, verknüpfen Sie Elemente direkt mit Rechnungen und Bestellungen und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Produkte zur Neige gehen.

Erhalten Sie über 80 integrierte Finanzberichte und anpassbare Dashboards für Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen usw.

Einschränkungen von Xero

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bei der Berichterstellung. Wenn Sie benutzerdefinierte Berichte benötigen, sind Apps von Drittanbietern oder zusätzliche Workarounds erforderlich.

Preise für Xero

Kostenlose Testversion

Frühphase: 29 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 50 $/Monat pro Benutzer

Etabliert: 75 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Xero

G2: 4,3/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Xero?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem echten Benutzerbericht:

Als cloudbasiertes Buchhaltungssystem ist es genauso gut oder besser als andere getestete Systeme. Es verfügt über alle erforderlichen Funktionen und ist preislich erschwinglich. Es lässt sich jedoch nicht mit Multi-Channel-Software (Linnworks usw.) integrieren, sodass Verkäufe manuell hochgeladen werden müssen. Für Online-Händler oder Verkäufer mit hohem Umsatzvolumen kann dies mühsam sein und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es verfügt nicht über einen Feed mit allen Banken/Kreditkarten usw.

Als cloudbasiertes Buchhaltungssystem ist es genauso gut oder besser als andere getestete Systeme. Es verfügt über alle erforderlichen Funktionen und ist preislich erschwinglich. Es lässt sich jedoch nicht mit Multi-Channel-Software (Linnworks usw.) integrieren, sodass Verkäufe manuell hochgeladen werden müssen. Für Online-Händler oder Verkäufer mit hohem Umsatzvolumen kann dies mühsam sein und mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt keine Anbindung an alle Banken/Kreditkarten usw.

📚 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für Workflow-Automatisierung

🧠 Wissenswertes: Gemäß den Compliance-Gesetzen muss eine Rechnung für importierte Waren den Einfuhrhafen enthalten, für den die Ware bestimmt ist, auch wenn es sich um eine elektronische Rechnung handelt. Außerdem muss die Menge entweder in US-Einheiten oder in den Einheiten des Ausfuhrlandes klar angegeben sein.

5. Odoo (am besten geeignet für Open-Source-Geschäftsanwendungssuiten)

via Odoo

Odoo ist eine modulare ERP-Software, mit der kleine Geschäfte mit dem beginnen können, was sie benötigen, und im Laufe ihres Wachstums weitere Module hinzufügen können. Anstatt für eine komplette Suite zu bezahlen, können Sie mit wichtigen Apps wie CRM oder Buchhaltung beginnen. Anschließend können Sie auf Bereiche wie Lagerverwaltung, Projektmanagement, Personalwesen und E-Commerce erweitern.

Das Open-Source-Framework ermöglicht eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung der Workflows. Sowohl die Cloud- als auch die On-Premise-Optionen geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Bereitstellung.

Für die Abwicklung komplexer Logistik- und Betriebsabläufe bietet Odoor Multi-Lagerverwaltung, Barcode-Scanning, Workflows für die Vergabe von Unteraufträgen und Automatisierung der Nachschubprozesse.

Zwei zusätzliche Features sind eine flexible Workflow-Engine und Automatisierung der Plattform. Sie können Schnittstellen bearbeiten, Python-Code ausführen, Auslöser für Serveraktionen auslösen, Workflows automatisieren und sogar E-Mails oder SMS über Schaltflächenaktionen versenden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen ERP-Systemen, die sich schwerfällig anfühlen, ist die Benutzeroberfläche von Odoo intuitiv und die mobilen Apps ermöglichen Teams den Zugriff auf Echtzeitdaten von überall. Die Automatisierung übernimmt Routineaufgaben wie Rechnungsstellung, Lagerauffüllung und Optimierung von Personalprozessen.

Die besten Features von Odoo

Greifen Sie auf Echtzeit-Analysen und interaktive Dashboards zu, um Finanzdaten, Verkaufszahlen und mehr zu konsolidieren.

Bewältigen Sie komplexe Fertigungsprozesse mit Features zur Verwaltung von Arbeitsaufträgen.

Verwalten Sie Lagerabläufe mit verbesserten Tools für die Nachverfolgung des Bestandes, mehrstufige Verpackung und benutzerdefinierte Seriennummern.

Limitierungen von Odoo

Das Setup ist für neue Benutzer überwältigend, insbesondere wenn es um benutzerdefinierte Anpassungen oder Tools von Drittanbietern geht.

Preise für Odoo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Odoo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 1.090 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 1.260 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Odoo?

Laut einem Rezensenten:

Odoo ist sehr einfach einzurichten, zu verwenden und Lagerbestellungen und Lagerelemente an vielen verschiedenen Speicherorten zu verwalten... Es war etwas komplex, die Elemente für die Nachverfolgung jedem Speicherort hinzuzufügen, aber Odoo konnte diesen Prozess vereinfachen, sodass es eines der schnellsten Systeme für den Einstieg ist.

Odoo ist sehr einfach einzurichten, zu verwenden und Lagerbestellungen und Lagerelemente an vielen verschiedenen Speicherorten zu verwalten... Es war etwas komplex, die Elemente für die Nachverfolgung jedem Speicherort hinzuzufügen, aber Odoo konnte diesen Prozess vereinfachen, sodass es eines der schnellsten Systeme für den Einstieg ist.

📮 ClickUp Insight: 47 % der Befragten unserer Umfrage haben noch nie versucht, KI für manuelle Aufgaben einzusetzen, doch 23 % derjenigen, die KI bereits nutzen, geben an, dass sich ihre Workload dadurch erheblich verringert hat. Dieser Unterschied könnte mehr als nur eine technologische Lücke sein. Während Early Adopters messbare Gewinne erzielen, unterschätzt die Mehrheit möglicherweise, wie transformativ KI bei der Reduzierung der kognitiven Belastung und der Rückgewinnung von Zeit sein kann. 🔥 ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es KI nahtlos in Ihren Workflow integriert. Von der Zusammenfassung von Threads und dem Entwerfen von Inhalten bis hin zur Aufteilung komplexer Projekte und der Generierung von Unteraufgaben – unsere KI kann alles. Sie müssen nicht zwischen Tools wechseln oder von vorne beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung mit den anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp um 50 % oder mehr – so konnten sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren.

6. Zoho One (am besten geeignet für erschwingliche Software für das Geschäft)

über Zoho One

Zoho One ist im Wesentlichen ein Betriebssystem für Unternehmen, das über 40 integrierte Anwendungen bündelt. Dazu gehören CRM-Software, Finanzwesen, Personalwesen, Projektmanagement, Marketing-Automatisierung und vieles mehr.

Als Alternative zu Holded bietet Zoho Interoperabilität. Aktionen in einer App, wie beispielsweise der Abschluss eines Geschäfts im CRM, können automatisch Auslöser für Prozesse in anderen Apps auslösen, wie die Erstellung einer Rechnung, die Registrierung eines neuen Kunden im Support oder das Versenden einer Onboarding-Sequenz. Diese appübergreifende Integration reduziert Silos und macht Workflows nahtloser als der modulare Ansatz von Holded.

Wenn Sie Finanz- und Kundendaten verwalten, benötigen Sie außerdem Sicherheit und Governance auf Unternehmensebene. Zu diesem Zweck bietet Zoho One Multi-Faktor-Authentifizierung, rollenbasierte Zugriffskontrollen, Compliance mit GDPR- und SOC-Standards und sogar eine zentralisierte Geräteverwaltung.

Mit Zoho Creator, dem Low-Code-Builder, können Sie benutzerdefinierte Apps ohne technischen Support entwerfen. Für den Omnichannel-Kundensupport stehen Ihnen Zoho Desk, SalesIQ und Campaigns zur Verfügung. Sie können Chat-, E-Mail-, Telefon- und Social-Media-Interaktionen an einem Ort verwalten.

Die besten Features von Zoho One

Automatisieren und passen Sie Ihre Geschäftsprozesse mit KI-gestützten Tools wie Zoho Zia an.

Nutzen Sie integrierte BI- und Analysefunktionen in neuen, fortschrittlichen Dashboards und KI-gestützte Erkenntnisse für datengestützte Entscheidungen.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen Zoho One und über 1.500 Apps von Drittanbietern über seinen Marktplatz her und erweitern Sie so Ihre Workflows in den Bereichen Vertrieb, Finanzen, Marketing, Personalwesen und branchenspezifische Tools.

Limitierungen von Zoho One

Das Setup kann überwältigend sein, die Integrationen zwischen den Modulen sind inkonsistent und die Benutzererfahrung variiert erheblich zwischen den Apps, was zu Verwirrung bei den Teams führt.

Preise für Zoho One

Preis für alle Mitarbeiter: 45 $/Monat pro Benutzer

Flexible Benutzerpreise: 105 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho One

G2: 4,3/5 (über 22.100 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 120 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho One?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Die Abwicklung von Geschäftsausgaben von Anfang bis Ende mit Zoho Expense ist unübertroffen... Ich würde mir noch mehr Flexibilität bei der Berichterstellung wünschen. Die derzeitigen Anpassungsmöglichkeiten sind gut, aber ich kann die Felder, die ich unserem Buchhaltungsteam präsentieren muss, nicht integrieren.

Die Abwicklung von Geschäftsausgaben von Anfang bis Ende mit Zoho Expense ist unübertroffen... Ich würde mir noch mehr Flexibilität bei der Berichterstellung wünschen. Die derzeitigen Anpassungsmöglichkeiten sind gut, aber ich kann die Felder, die ich unserem Buchhaltungsteam präsentieren muss, nicht integrieren.

🔍 Wussten Sie schon? Mehr als die Hälfte der weltweiten Lieferanten werden von ihren Abnehmern verspätet bezahlt. In einigen Branchen, wie beispielsweise der Chemie- und Maschinenbauindustrie, geben fast 60 % der Unternehmen an, dass Rechnungen mit einer Verspätung von mehr als 30 Tagen bezahlt werden.

7. Bitrix24 (Am besten geeignet für CRM und Teamzusammenarbeit bei begrenztem Budget)

über Bitrix24

Bitrix24 ist eine einheitliche Plattform für die Verwaltung des Geschäfts, die CRM, Projektmanagement, Teamkommunikation und Automatisierung vereint.

Was es von Holded unterscheidet, sind die integrierten Diagramme, Videokonferenzen und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, die funktionsübergreifende Teams miteinander verbinden.

Bitrix24 bietet auch ein Projektmanagement-Toolkit mit mehreren Ansichten wie Gantt, Scrum, Kalender und Nachverfolgung der Workload. Holded hingegen bietet nur grundlegende Kanban- und Gantt-Ansichten.

Die Plattform umfasst Tools für Bestandsverwaltung, Marketingautomatisierung und Kundenservice, die das Wachstum des Geschäfts unterstützen sollen. Alle diese Tools sind mit AES-256-Verschlüsselung gesichert und entsprechen den DSGVO-Vorschriften.

Bitrix24 verfügt über einen KI-Assistenten namens Co-Pilot. Dieser hilft bei Aufgaben wie dem Zusammenfassen von Texten, Übersetzen, automatischen Ausfüllen von Feldern und Erstellen von Checklisten. Über die Standard-CRM-Funktionen hinaus bietet es erweiterte Features zur Marketingautomatisierung, darunter E-Mail-Kampagnen, A/B-Tests, Analysen und Abonnentenverwaltung.

Die besten Features von Bitrix24

Arbeiten Sie nahtlos zusammen, indem Sie das unternehmensweite soziale Netzwerk Feed, gemeinsame Kalender und einen zentralen Unternehmenslaufwerk nutzen.

Kommunizieren Sie mit Bitrix24 Messenger sicher innerhalb des Teams mit Chatten, Videoanrufen und Kanälen.

Nutzen Sie die Wissensdatenbank und das versionskontrollierte Content-System, um interne Leitfäden zu erstellen, Best Practices auszutauschen und die Dokumentation innerhalb der Plattform zu pflegen.

Limitierungen von Bitrix24

Die Benutzererfahrung/Benutzeroberfläche ist schlecht, das Layout und das Gesamtdesign sind veraltet.

Preise für Bitrix24

Standard: 124 $/Monat (50 Benutzer)

Professional: 249 $/Monat (100 Benutzer)

Unternehmen: 499 $/Monat (250 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,1/5 (über 560 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bitrix24?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand:

Ich liebe dieses System, es ist zweifellos das Beste, was ich gefunden habe, als ich mein Unternehmen gegründet habe, und ich nutze es auch in meinen anderen Unternehmen... Am Anfang kann es etwas schwierig sein, sich zurechtzufinden, aber es gibt Partner, die einem dabei helfen, wenn man es sich leisten kann. Ich möchte jedoch lieber selbst wissen, wie man die Dinge zu erledigen hat. Sobald man sich damit vertraut gemacht hat, ist es super einfach zu bedienen.

Ich liebe dieses System, es ist zweifellos das Beste, was ich gefunden habe, als ich mein Unternehmen gegründet habe, und ich nutze es auch in meinen anderen Unternehmen... Am Anfang kann es etwas schwierig sein, sich einzuarbeiten und zurechtzufinden, aber es gibt Partner, die einem dabei helfen, wenn man es sich leisten kann. Ich möchte jedoch gerne selbst wissen, wie die Dinge funktionieren. Sobald man sich eingearbeitet hat, ist es super einfach zu bedienen.

8. Wave (Am besten geeignet für Freiberufler und kleine Geschäfte)

via Wave

Wave ist eine cloudbasierte Buchhaltungsplattform, die für Freiberufler, Solopreneure und Kleinunternehmer entwickelt wurde. Als Holded-Alternative erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf eine umfassende Reihe von Features. Dazu gehören Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Ausgaben, doppelte Buchführung und einfache Berichte zur Berichterstellung.

Zu den Finanzfeatures gehören unbegrenzte Rechnungen, automatischer Abgleich mit Bankfeeds und OCR-gestütztes Scannen von Belegen. Das tool zur Erfassung von Belegen nutzt OCR-Technologie, um Ausgabendetails aus bis zu 10 Belegen gleichzeitig automatisch zu extrahieren, was eine reibungslose Dateneingabe und direkte Synchronisierung mit Ihren Buchhaltungsunterlagen ermöglicht.

Das Dashboard sorgt dafür, dass Cashflow, Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick sichtbar sind.

Darüber hinaus bietet die Kostenvoranschlags-Feature von Wave eine professionelle Möglichkeit, Angebote zu verwalten, sodass keine Tabellenkalkulationen oder manuelle Einträge mehr erforderlich sind. Sie können Kostenvoranschläge mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihren Bedingungen erstellen und so sicherstellen, dass jedes an einen Client gesendete Dokument Ihre Unternehmensidentität widerspiegelt.

Das System verfolgt außerdem jede Schätzung in Echtzeit, sodass Sie immer wissen, ob sie gesendet, angesehen oder genehmigt wurde, was die Produktivität steigert. Diese Sichtbarkeit erleichtert die Verwaltung Ihrer Pipeline und die Nachverfolgung von Interessenten zum richtigen Zeitpunkt.

Die besten Features von Wave

Erstellen und versenden Sie unbegrenzt viele benutzerdefinierte Rechnungen mit Ihrem Branding und verfolgen Sie deren Status in Echtzeit.

Automatisieren Sie Geschäftsprozesse wie wiederkehrende Rechnungen, Erinnerungen und App-Integrationen über Zapier oder Make.

Erstellen Sie wichtige Finanzberichte wie Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen, Kapitalflussrechnungen, Umsatzsteuerberichte und Hauptbücher.

Limitierungen von Wave

Die Automatisierung von Wave ist weitgehend von externen Tools wie Zapier abhängig und verfügt nicht über native Workflow-Integrationen.

Wave-Preise

Starter: Kostenlos

Pro: 19 $/Monat (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Bewertungen und Rezensionen zu Wave

G2: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wave?

Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hatte:

Wave ist kostenlos, einfach und ideal für kleine Unternehmen. Es erleichtert die Verwaltung von Rechnungen, Zahlungen und Berichten ohne großen Aufwand... Das Tool stößt jedoch schnell an seine Limite, wenn es um komplexere Buchhaltungsaufgaben geht. Einige Features sind auf Benutzer in Nordamerika beschränkt.

Wave ist kostenlos, einfach und ideal für kleine Unternehmen. Es erleichtert die Verwaltung von Rechnungen, Zahlungen und Berichten ohne großen Aufwand... Das Tool stößt jedoch schnell an seine Grenzen, wenn es um komplexere Buchhaltungsaufgaben geht. Einige Features sind auf Benutzer in Nordamerika beschränkt.

🔍 Wussten Sie schon? Die ersten elektronischen Rechnungen wurden vor mehr als 30 Jahren mithilfe des Electronic Data Interchange (EDI) versendet.

9. FreshBooks (am besten geeignet für Rechnungsstellung und Abrechnung mit Clients)

via FreshBooks

Die cloudbasierte Buchhaltungssoftware Freshbooks ist eine Holded-Alternative für Freiberufler, Solopreneure und kleine dienstleistungsorientierte Geschäfte.

Bei der Rechnungsstellung an Clients sparen Features wie anpassbare Vorlagen, wiederkehrende Rechnungen, automatische Erinnerungen an Zahlungen und die Unterstützung mehrerer Währungen viel Zeit.

Wenn Sie als Berater oder Agentur meine Zeit und Ausgaben abrechnen, sind Features zur Zeiterfassung und Ausgabenverwaltung hilfreich. Sie können abrechnungsfähige Stunden erfassen, Belege über mobile Geräte erfassen und diese direkt mit Rechnungen verknüpfen.

FreshBooks verfügt auch über ein Kundenportal. Ihre Clients können dort sicher Rechnungen einsehen, Zahlungen vornehmen, Kommentare hinterlassen und den Fortschritt des Projekts überprüfen.

Schließlich dient die Plattform auch als Software für Projektmanagement. Auf der finanziellen Seite umfasst sie ein Rentabilitäts-Dashboard innerhalb jedes Projekts, das Einnahmen, Kosten, abrechnungsfähige Zeiten und nicht abgerechnete Stunden auf einen Blick anzeigt.

Die besten Features von FreshBooks

Verfolgen Sie unbegrenzt viele Geschäftsausgaben und kategorisieren Sie diese für Steuererklärungen und Projektbuchhaltung mit Ausgabenübersichten.

Ermöglichen Sie die gemeinsame Nutzung von Dateien in Echtzeit sowie das Chatten, Feedback und Diskussionen direkt im Kontext des Projekts.

Nutzen Sie FreshBooks Payroll powered by Gusto für die Automatisierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung, der Steuererklärungen, der Zahlungen an Auftragnehmer und der Compliance.

Limit von FreshBooks

Es erkennt keine Ausgaben, die Sie manuell hinzufügen. Bei der Synchronisierung mit Ihrer Bank müssen Sie diese manuell durchgehen, um doppelte Einträge zu vermeiden.

Preise für FreshBooks

Lite: 21 $/Monat pro Benutzer

Plus: 38 $/Monat pro Benutzer

Premium: 65 $/Monat pro Benutzer

Auswahl: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FreshBooks

G2: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FreshBooks?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Die Rechnungsstellung ist wirklich einfach. Ich finde es toll, wie einfach es ist, Rechnungen in kürzester Zeit zu erstellen und zu versenden. Auch die Clients finden es sehr leicht verständlich und bezahlen gerne. Die Optionen für die Berichterstellung sind jedoch limitiert. Wenn Sie beispielsweise erweiterte Optionen, Aufschlüsselungen oder Informationen zu Steuern wünschen, ist zusätzlicher Aufwand erforderlich. Auch die Synchronisierung mit externen Zahlungsgateways ist langsam.

Die Rechnungsstellung ist wirklich einfach. Ich finde es toll, wie einfach es ist, Rechnungen in kürzester Zeit zu erstellen und zu versenden. Auch die Clients finden es sehr leicht verständlich und bezahlen gerne. Die Optionen für die Berichterstellung sind jedoch begrenzt. Wenn Sie beispielsweise erweiterte Optionen, Aufschlüsselungen oder Informationen zu Steuern wünschen, ist zusätzlicher Aufwand erforderlich. Auch die Synchronisierung mit externen Zahlungsgateways ist langsam.

10. NetSuite (am besten geeignet für ERP und Buchhaltung auf Unternehmensebene)

via NetSuxite

NetSuite eignet sich gut für Geschäfte, die Funktionen auf Unternehmensniveau benötigen. Es verwaltet Finanzen, CRM, E-Commerce, Lagerbestände und Personalwesen in einem integrierten System. Darüber hinaus bietet das cloudnative ERP-System die Konsolidierung mehrerer Unternehmenseinheiten, die Automatisierung der Abonnementabrechnung und eine erweiterte Verwaltung von Anlagevermögen.

Die Finanzberichterstellung in Echtzeit umfasst anpassbare Dashboards und Business Intelligence mit operativen Einblicken. Sie wickelt automatisch komplexe Workflows ab, wie z. B. Umsatzrealisierung, Nachverfolgung von Beständen an mehreren Standorten und Compliance-Berichterstattung in verschiedenen Rechtsräumen.

Die SuiteCloud-Umgebung von NetSuite bietet alles von No-Code-Tools (SuiteBuilder, SuiteFlow) zur Anpassung der Benutzeroberfläche und der Workflows bis hin zu Low-Code-APIs und Skripten (SuiteScript), die eine umfassende Entwicklung unterstützen. Dies ermöglicht eine nahtlose Anpassung über alle Geschäftsprozesse hinweg, ohne dass Upgrades unterbrochen werden müssen.

Die besten Features von NetSuite

Nutzen Sie KI-gestützte multivariate Prognosen bei der Planung und Budgetierung für präzise Geschäftsprognosen.

Nutzen Sie Intelligent Performance Management (IPM), um KI-Analysen über Smart View in Excel, Word und PowerPoint zu integrieren und so die Erstellung von Diagrammen und narrativen Erkenntnissen zu automatisieren.

Scannen Sie Belege und Rechnungen und extrahieren und füllen Sie Konten automatisch mithilfe der Rechnungserfassung mit fortschrittlicher OCR.

Limitierungen von NetSuite

Die Bereitstellung von NetSuite erfordert in der Regel monatelange Planung, Konfiguration und Schulung.

Preise für NetSuite

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

NetSuite-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 1.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über NetSuite?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Die Implementierung erfordert einen sorgfältigen Plan, um das System optimal nutzen zu können. Es handelt sich nicht um eine Plug-and-Play-Lösung. Es gibt hervorragende Partner in Beratungsunternehmen, die bei der Implementierung einer solchen Lösung helfen können. Das verursacht zwar zusätzliche Kosten, aber die Investition lohnt sich, wenn es sich um eine langfristige Lösung handelt.

Die Implementierung erfordert einen sorgfältigen Plan, um das System optimal nutzen zu können. Es handelt sich nicht um eine Plug-and-Play-Lösung. Es gibt hervorragende Partner in Beratungsunternehmen, die bei der Implementierung einer solchen Lösung helfen können. Das verursacht zwar zusätzliche Kosten, aber die Investition lohnt sich, wenn es sich um eine langfristige Lösung handelt.

🧠 Wissenswertes: Oracle ist nicht nur Eigentümer von NetSuite ( das 2016 für stolze 9,3 Milliarden Dollar gekauft wurde), sondern betreibt auch eines seiner größten Konkurrenzprodukte – Oracle Fusion Cloud ERP. Das ist so, als wäre man am Spieltag sowohl Trainer als auch gegnerisches Team.

11. SAP Business One (am besten geeignet für mittelständische Unternehmen, die ERP benötigen)

über SAP Business One

Die Holded-Alternative SAP Business One bringt ERP-Funktionen der Enterprise-Klasse in den KMU-Bereich. Das integrierte System bietet leistungsstarke Module für Finanzen, Lieferkette, Fertigung, Beschaffung, Vertrieb und Kundenmanagement.

Es wird von KMUs verwendet, die von einfachen buchhaltungsorientierten Plattformen zu einer vollständigen ERP-Umgebung übergehen. Fertigungsunternehmen, Distributoren und Unternehmen mit komplexen Lieferketten nutzen fortschrittliche Tools für die Materialbedarfsplanung (MRP), die Produktionsplanung und die Lageroptimierung.

Die Plattform zeichnet sich durch ihre Features für Fertigungsabläufe aus, darunter Produktionsplanung, Stücklistenverwaltung und Qualitätskontrolle. Die In-Memory-Plattform SAP HANA liefert Echtzeitanalysen und Berichterstellung, die auch große Datenmengen verarbeiten können.

Im Gegensatz zum Cloud-nativen Ansatz von Holded bietet SAP Business One eine flexible Bereitstellung: vor Ort, in der Cloud oder hybrid. So haben Sie mehr Kontrolle über Updates und Infrastrukturentscheidungen.

Die besten Features von SAP Business One

Arbeiten Sie nativ mit Microsoft Office und anderen SAP-Anwendungen.

Nutzen Sie die interaktiven Finanzansichten, Drag-and-Drop-Berichterstellung, prädiktive Analysen und anpassbare Dashboards für tiefere finanzielle Einblicke.

Automatisieren Sie die Beschaffung mit SuiteProcurement-Funktionen, die das Lieferantenauftragsmanagement, die Kaufgenehmigungen und konsolidierte Kaufanfragen optimieren.

Einschränkungen von SAP Business One

Das ERP-System erfordert eine Lizenzierung und wird nicht automatisch konfiguriert. Das bedeutet, dass Sie einen Berater benötigen.

Preise für SAP Business One

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SAP Business One

G2: 4,3/5 (über 520 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 330 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SAP Business One?

Eine Rezension drückt es so aus:

Es handelt sich um ein komplettes ERP-System. Alle Module in einem Programm. Das System verfügt über eine mehrsprachige Benutzeroberfläche und ist an regionale steuerliche Anforderungen angepasst. Die Anbieter von SAP Business One bieten einen ausgezeichneten und schnellen Support... Das System hat eine eher altmodisch anmutende Benutzeroberfläche. Ich weiß, dass der Hersteller an einem vollständig browserbasierten Zugriff arbeitet, und ich drücke ihm die Daumen.

Es handelt sich um ein komplettes ERP-System. Alle Module in einem Programm. Das System verfügt über eine mehrsprachige Benutzeroberfläche und ist an regionale steuerliche Anforderungen angepasst. Die Anbieter von SAP Business One bieten einen ausgezeichneten und schnellen Support... Das System hat eine eher altmodisch anmutende Benutzeroberfläche. Ich weiß, dass der Hersteller an einem vollständig browserbasierten Zugriff arbeitet, und ich drücke ihm die Daumen.

Mit ClickUp zum Erfolg

Sie werden nach Alternativen zu Holded suchen, sobald Sie an die Limite der ERP-Lite-Tools stoßen.

Durch ein tiefgreifenderes Projektmanagement, die Automatisierung wiederholter Arbeiten und den gezielten Einsatz von KI vermeiden Sie nicht nur Ineffizienzen, sondern schaffen auch Raum für intelligenteres und schnelleres Wachstum.

Mit ClickUp können Sie Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Berichte in einem gemeinsamen Workspace zusammenführen. Die KI-gestützte Plattform hilft Ihnen dabei, wiederholende Aufgaben zu automatisieren, sofortige Einblicke zu gewinnen und Ihr Geschäft auch während seines Wachstums reibungslos am Laufen zu halten.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅