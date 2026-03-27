10 Google Workspace-Alternativen im Jahr 2026: Tools wie G Suite

Der moderne Arbeitsplatz ist stark auf Tools für die Zusammenarbeit angewiesen, um eine Verbindung zu halten, produktiv zu sein und organisiert zu bleiben. Software-Suiten wie Google Workspace (ehemals G Suite) haben unsere Arbeitsweise verändert und ermöglichen es, gemeinsam mit einem Teamkollegen am anderen Ende der Welt an Projekten zu arbeiten.

Für 5,40 $ (Rabattpreis) und mehr erhalten Google Workspace-Benutzer eine benutzerdefinierte geschäftliche E-Mail-Adresse, Kundensupport und Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten wie Drive, Docs, Slides, Meet und mehr. Das ist ein breiter Bereich an Features, alles in der vertrauten Welt von Google.

Doch die jüngsten Preiserhöhungen haben kleine und mittlere Unternehmen dazu veranlasst, nach Alternativen zu Google Workspace zu suchen.

Glücklicherweise gibt es zahlreiche Optionen für Teams (und Budgets) unterschiedlicher Größe. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 Alternativen zu Google Workspace für KMUs, Unternehmen, Freiberufler und Studenten vor.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die 10 besten Microsoft Office-Alternativen für unterschiedliche Anforderungen: ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Produktivität und Projektmanagement)

LibreOffice (Am besten geeignet für die Erstellung von Open-Source-Dokumenten)

WPS Office (Am besten geeignet für mobilfreundliche Büroaufgaben)

Google Workspace (Am besten für die Zusammenarbeit in Echtzeit)

Calligra Office (Am besten geeignet für Kreativprofis und Grafikintegration)

Apple iWork (Am besten geeignet für Benutzer des Apple-Ökosystems)

Dropbox Paper (Am besten geeignet für einfache, cloudbasierte Notizen und Dokumente)

Apache OpenOffice (Am besten geeignet für grundlegende Office-Funktionen mit Open-Source-Support)

OfficeSuite (Am besten geeignet für die plattformübergreifende Bearbeitung von Dokumenten)

Polaris Office (Am besten geeignet für den Zugriff über mehrere Geräte mit starkem Mobilgeräte-Support)

Worauf sollten Sie bei G Suite-Alternativen achten?

Berücksichtigen Sie bei der Bewertung von G Suite-Alternativen, welche Tools und Features für die Zusammenarbeit für Sie am wichtigsten sind. Denken Sie dabei an Dokumente, Datenbanken, Dateifreigabe, Videoanrufe, E-Mail und alles, was die Zusammenarbeit in Echtzeit für Ihr Team wesentlich fördert.

Erstellen Sie eine Liste mit unverzichtbaren und wünschenswerten Funktionen. Beispielsweise benötigen Sie vielleicht ein integriertes Chat-System, eine erweiterte Nachverfolgung von Dokumentänderungen und eine Benutzeroberfläche, die auch für technisch weniger versierte Benutzer einfach zu bedienen ist.

Vielleicht hätten Sie gerne Optionen für das E-Mail-Layout und eine integrierte Zeiterfassung, aber diese Funktionen sind für Sie kein Ausschlusskriterium. Listen Sie auch auf, was Sie nicht wollen oder brauchen – wie zum Beispiel einen langwierigen Onboarding-Prozess oder 100 TB Speicher.

Sobald Sie Ihre Anforderungen und Ihr Budget festgelegt haben, ist es an der Zeit, nach Alternativen zu G Suite zu suchen und herauszufinden, was deren Benutzer davon halten. Hier sind Sie genau richtig!

Werfen wir einen Blick auf 10 Plattformen, die Workspace ersetzen können. Erhalten Sie weitere Informationen über ihre Features, Vor- und Nachteile, Preispläne und durchschnittliche Bewertungen.

Die 10 besten Alternativen zu Google Workspace

1. ClickUp

ClickUp ist eine leistungsstarke Software für das Projektmanagement. Es handelt sich um eine unglaublich anpassbare Plattform, die den Prozess der Verwaltung von Aufgaben optimiert.

Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche ist die Bedienung selbst für Schüler und Benutzer, die technisch weniger versiert sind, intuitiv. Sie können mit Teammitgliedern chatten, umfangreiche Dokumente erstellen und Zeitleisten sowie Workloads visualisieren – alles von einem zentralen Ort aus.

Im Gegensatz zu anderen Google Workspace-Konkurrenten verfügt ClickUp zudem über native Tools für die Nachverfolgung von Projekt-KPIs und für die Visualisierung von Projekthierarchien. Benutzer können die Software an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und so ein System aufbauen, das optimal zu ihren Workflows passt.

Die kostenlose Version von ClickUp ist eine hervorragende Möglichkeit für Teams, die Plattform zu testen und ihr Potenzial zu erkunden. Und wenn Sie von der Software überzeugt sind, können Sie auf einen der kostenpflichtigen Pläne upgraden, um erweiterte Features wie Zeitleisten für Projekte und Analysen zu nutzen.

ClickUp Dokumente

Mit ClickUp Docs können Sie alle Ihre Dokumente verwalten und profitieren dabei von folgenden Vorteilen.

Dokumentation anpassen : Erstellen Sie vielseitige Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten, Gestaltungsoptionen und Vorlagen. Fügen Sie Lesezeichen, Tabellen und mehr hinzu, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Zusammenarbeit in Echtzeit : Bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team, markieren Sie Mitglieder mit Kommentaren, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt direkt in Ihren Dokumenten.

Dokumente mit Workflows verknüpfen : Integrieren Sie Dokumente in Aufgaben, aktualisieren Sie Workflows und verwalten Sie Projekte – alles direkt in Ihrem Editor.

Organisieren Sie sich mit Docs Hub : Nutzen Sie geprüfte Wikis, Vorlagen und Suchtools, um Ihre Ressourcen zu organisieren und leicht zugänglich zu machen.

Sichere Freigabe: Kontrollieren Sie Datenschutz- und Berechtigungen für die Bearbeitung, geben Sie Inhalte über Links frei und verwalten Sie den Zugriff für Teams, Gäste oder die Öffentlichkeit.

Die wichtigsten Features von ClickUp:

Umfassende Suite an Tools für Zusammenarbeit und Produktivität, darunter ClickUp Docs , Dokumentenfreigabe, Whiteboards und Chat

15 Ansichten für Ihre Projekte und Aufgaben (Listen, Boards, Kalenderansicht , Gantt-Diagramme, Grafiken und mehr)

Verschachtelte Aufgaben für komplexere Projekte

Intuitive Kalenderplanung zur Visualisierung von Zeitleisten für Projekte und der Workload des Teams

Über 1.000 Integrationen für Ihr Team, darunter native Integrationen und Zapier-Integrationen

Vorteile:

Die Migration von anderen Plattformen, wie beispielsweise Google Workspace, ist unkompliziert und einfach

Dank des Features für die Automatisierung können Benutzer schnell Workflows definieren und so viel Zeit sparen

Greifen Sie mit dem cloudbasierten System von ClickUp und der Synchronisierung der Konten auf mehreren Geräten überall auf Ihre Daten zu

Erhalten Sie Echtzeit-Updates zum Status der Aufgaben und halten Sie alle auf dem Laufenden

Kostenlose Schulung für neue Benutzer sowie 24-Stunden-Support

Nachteile:

Fortgeschrittene Features können für manche Benutzer, die mit Projektmanagement-Software weniger vertraut sind, überwältigend sein

Nicht alle 15 Ansichten sind (noch) in der mobilen App verfügbar

Preise:

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365

Microsoft 365 vereint Microsoft Office-Apps auf einer Cloud-Plattform. Die Software, wie Word, Excel und PowerPoint, ist vielen Benutzern vertraut, sodass Sie wahrscheinlich keine umfangreiche Einarbeitung benötigen, um sie zu nutzen, wenn Sie mit Google Docs, Sheets und Slides vertraut sind.

Es ist jedoch eine der teureren Google Workspace-Alternativen auf dieser Liste, was es für kleine Unternehmen weniger ideal macht.

Die wichtigsten Features von Microsoft 365:

Microsoft Office-Apps wie Formular , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams und OneDrive

Intelligente Assistenzfunktionen wie „Daten analysieren“ in Excel, „Recherche“ in Word und „Briefing“-E-Mails, die Ihnen beim Planen Ihres Tages helfen

Lässt sich über Microsoft AppSource mit Tausenden von Anwendungen und Diensten für das Geschäft integrieren

Vorteile:

Sichere Speicherung von Dateien auf Unternehmensebene und erweiterter Schutz vor Bedrohungen mit mehreren Ebenen der Sicherheit

Unterstützt die Zusammenarbeit innerhalb von Organisationen und mit externen Partnern über Yammer, ein soziales Netzwerk für Unternehmen

Stellt regelmäßig automatische Updates bereit

Nachteile:

Kompatibilitätsprobleme mit Legacy- und maßgeschneiderten Enterprise-Systemen

Teurer als konkurrierende Plattformen

Lange Zeiten zum Herunterladen von Updates

Preise:

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/Monat pro Benutzer

Office 365 Enterprise E1-Plan: 8 $/Monat pro Benutzer

Office 365 Enterprise E3-Plan: 20 $/Monat pro Benutzer

Office 365 Enterprise E5-Plan: 35 $/Monat pro Benutzer

Pläne für Behörden verfügbar

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.000 Bewertungen)

3. Bitrix24

Via Bitrix24

Bitrix24 erleichtert Zusammenarbeit und Produktivität dank seiner Tools für Teamarbeit, umfassenden Funktionen für Projektmanagement und vielseitigen Kommunikationsmöglichkeiten. Dank der hohen Anpassungsfähigkeit können Sie es genau auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden – beispielsweise können Sie benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um KPIs zu verfolgen.

Aber auch Bitrix24 hat seine Nachteile. Wenn Sie von Google Workspace umsteigen, finden Sie die Benutzeroberfläche von Bitrix24 möglicherweise nicht intuitiv, was manche Benutzer dazu veranlasst, nach Alternativen zu Bitrix24 zu suchen.

Die wichtigsten Features von Bitrix24:

Integriertes CRM mit Kundendatenbank , Lead-Funnel und Automatisierung des Vertriebs

HR-Module wie Mitarbeiterplanung und Timesheets

Business-Intelligence-Funktionen, darunter ein Dashboard für Analysen und interaktive Berichte

Umfangreiche Auswahl an integrierten Apps wie E-Commerce-Shops, Buchhaltungssoftware und Funktionen für Webkonferenzen

Vorteile:

Sie müssen kein SQL beherrschen, um die Business-Intelligence-tools zu nutzen

Sie können die Plattform offline nutzen und Ihre Arbeit automatisch in die Cloud hochladen lassen, sobald Sie online sind

Der Kundensupport ist schnell und hilfsbereit

Nachteile:

Begrenzte Möglichkeiten bei Benutzerrollen und Zugriffsberechtigungen

Aufgabenstatus sind nicht benutzerdefiniert

Kompliziertes Setup und Benutzeroberfläche

Preise:

Free-Plan

Basic: 49 $/Monat für 5 Benutzer

Standard: 99 $/Monat für 50 Benutzer

Professional: 199 $/Monat für 100 Benutzer

Enterprise: 399 $/Monat für 250 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,1/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 600 Bewertungen)

4. Dropbox Business

via Dropbox

Dropbox startete mit einer klaren Zielsetzung: das Freigeben, die Synchronisierung und den Zugriff auf Dateien für mehrere Benutzer zu vereinfachen. Heutzutage verfügt es über genügend Features, um eine potenzielle Alternative zu Google Workspace zu sein.

Mehr als 300.000 Teams im Geschäftsbereich und über die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen nutzen Dropbox als digitalen Workspace und Cloud-Speicherlösung. Doch obwohl Dropbox ein leistungsstarkes Tool für die Dateifreigabe und Zusammenarbeit ist, bietet es von Haus aus keine wichtigen Kommunikationsfunktionen, die Gmail oder Meet ersetzen könnten.

Die wichtigsten Features von Dropbox Business:

Erweiterte Features zur Dateiverwaltung wie Versionierung, automatische Backups, Dateisuche, freigegebene Ordner, Kommentarfunktionen und externe Freigabe

Nachverfolgung der Aktivitäten, um Ihnen Einblicke in die Aktionen der Benutzer zu geben

Projektkoordination mit Zeitleisten, Tabellen und Listen

Lässt sich mit Tools von Drittanbietern wie Slack und Zoom integrieren, ohne dass Sie die Plattform verlassen müssen

Vorteile:

IT-Fachleuten stehen umfassende Kontrollen als Administratoren zur Verfügung, die die Verwaltung von Benutzerkonten mit detaillierten Berechtigungseinstellungen vereinfachen

Dank der verbesserten Versionskontrolle können Sie bei Fehlern ganz einfach zu früheren Versionen der Dateien zurückkehren

Zwingt Sie nicht dazu, Dateien zu komprimieren

Nachteile:

Gelegentliche Verzögerungen oder Fehler bei der Synchronisierung von Dateien zwischen Geräten

Speicher-Limite können für Unternehmen mit großen Datenmengen einschränkend sein

Manchmal scheint der Fokus mehr auf der Einführung neuer Features zu liegen als auf der Stärkung der Grundfunktionalität

Preise:

Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Advanced-Plan: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (über 20.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 21.000 Bewertungen)

5. Asana

via Asana

Asana ist eine cloudbasierte Plattform für Zusammenarbeit und Projektmanagement, die Teams dabei hilft, Aufgaben zu koordinieren, Projekte zu organisieren, den Fortschritt zu verfolgen und in Verbindung zu bleiben. Sie bietet einen breiten Bereich an Features, die Teams dabei unterstützen, intelligenter und effizienter zu arbeiten.

Obwohl Asana ein äußerst leistungsstarkes Tool für das Workflow-Management ist, verfügt es nicht über spezielle Tools zum Erstellen von Dokumenten, Präsentationen und Tabellen. Wenn Sie Asana als Alternative zu Google Workspace nutzen möchten, nehmen Sie sich Zeit, die App-Integrationen zu prüfen, damit Sie alle benötigten Tools auf einer Plattform verbinden können.

Die wichtigsten Features von Asana:

Kommunizieren Sie über Kommentare, @Erwähnungen und anpassbare Benachrichtigungen

Sie können Aufgaben delegieren, Fälligkeitsdaten festlegen und Workflows mithilfe von Drag-and-Drop-Funktionen priorisieren

Sehen Sie sich Aufgabenabhängigkeiten auf einen Blick in Form eines Work Graph®-Datenmodells und von Gantt-Diagrammen an

Bietet Integrationen mit anderen Diensten wie Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive und über 1.000 Apps von Drittanbietern

Vorteile:

Erweiterte Suchfunktionen

Zuverlässiger Support für Mobilgeräte und Echtzeit-Synchronisierung für Apps (Apple iOS und Android)

Geeignet für die Koordination und Nachverfolgung großer, komplexer Projekte

Nachteile:

Kann schwierig zu bedienen sein, wenn Sie mit Software für Projektmanagement nicht vertraut sind

Mangelnde Flexibilität bei der Einrichtung wiederholender Aufgaben

Sie sind automatisch für E-Mail-Benachrichtigungen angemeldet, was Ihren Posteingang überfluten und wichtige Benachrichtigungen untergehen lassen kann

Preise:

Basic: Kostenlos

Premium-Plan: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,3/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 11.000 Bewertungen)

6. Zoho Workplace

via Zoho

Zoho Workplace ist eine cloudbasierte Produktivitätssuite, die Unternehmen, Teams und Einzelpersonen dabei unterstützt, zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und ihre Arbeit zu erledigen. Sie umfasst eine Vielzahl von Features wie die Erstellung und Speicherung von Dokumenten, Aufgabenmanagement, E-Mail-Hosting, Videokonferenzen und Nachverfolgung von Projekten.

Im Vergleich zu einigen der Optionen auf dieser Liste ist Zoho Workplace keine sehr bekannte Alternative zu Google Workspace. Das bedeutet, dass Sie weniger Ressourcen finden, die Ihnen zeigen, wie Sie das Beste aus dieser Plattform herausholen können.

Die wichtigsten Features von Zoho Workplace:

Zia, ein KI-Assistent für das Schreiben und die Datenanalyse

Ein E-Mail-tool mit zahlreichen Features

Erweiterte Suchfunktionen für alle Workplace-Apps

Vorteile:

Lässt sich nahtlos in das Zoho-Ökosystem integrieren, das CRM-, Finanz- und Marketing-Plattformen umfasst

Workplace Dashboard bietet Ihnen eine zentrale Ansicht über alle Apps, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Browsern wechseln müssen

Zahlreiche Designs und Vorlagen für Präsentationen sowie die Möglichkeit, Multimedia-Inhalte einzubetten

Nachteile:

Einige Probleme mit der Zuverlässigkeit, z. B. dass die Arbeit nicht gespeichert wird, wenn die Internetverbindung unterbrochen wird

Nicht so beliebt wie andere Kollaborations-Apps , daher gibt es online nur begrenzte Ressourcen für Fehlerbehebung und Ideen

Schwieriger Wiederherstellungsprozess für versehentlich gelöschte Dateien

Preise:

Free Forever

Standard: 3 $/Monat pro Benutzer

Professional: 6 $/Monat pro Benutzer

Nur E-Mail: 1 $ pro Monat und Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (3 Bewertungen)

7. LibreOffice

via LibreOffice

LibreOffice ist eine Open-Source-Office-Suite, die Tools für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, Datenbanken und mehr umfasst. Sie ist mit einem breiten Bereich von Formaten kompatibel, darunter Microsoft- und G Suite-Dateien, und kann unter Windows, macOS und Linux genutzt werden.

„Libre“ ist Spanisch für „kostenlos“ – und genau das ist LibreOffice. Es hat zwar nicht viele Extras, funktioniert aber als Alternative zu Google Docs, Sheets und Slides.

Wichtigste Features von LibreOffice:

Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, Datenbanken und mehr

Office-Suite mit Tools für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und die Erstellung von Präsentationen

Leistungsstarke Funktionen zur Datenanalyse

Automatisierung von Geschäftsprozessen durch Makros und Skripte

Vorteile:

Funktioniert auf jedem Betriebssystem

Unterstützt einen breiten Bereich von Dateiformaten für den Export

Es werden ständig Updates für Features und Funktionen veröffentlicht

Nachteile:

Nicht auf der Cloud basierend, daher müssen Dateien lokal oder auf einem Server gespeichert werden

Es fehlt ein Programm für E-Mails

Keine Zusammenarbeit in Echtzeit für verteilte Teams

Preise:

Free

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

8. OnlyOffice

Via OnlyOffice

OnlyOffice ist eine Office-Suite, die Teams bei der Zusammenarbeit und der Erledigung ihrer Arbeit unterstützt. Sie können sie entweder über die Cloud oder vor Ort bereitstellen. Es ist eine gute Alternative zu G Suite, wenn Sie einen Großteil Ihrer Arbeit mit Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und Präsentationssoftware erledigen.

Wenn Sie sich für eine lokale Lösung entscheiden, müssen Sie in einen privaten Server investieren (und diesen warten).

Die wichtigsten Features von OnlyOffice:

Enthält eine Reihe von Tools für die Zusammenarbeit, darunter Projektmanagement, E-Mail, Kalender, CRM und Kommunikation

Funktioniert plattformübergreifend (Linux, Mac, Windows)

Bietet einen großen Bereich an Dokumentvorlagen

Unterstützt Erweiterungen, damit Sie weitere Funktionen hinzufügen können

Vorteile:

Bietet Cloud- und On-Premises-Optionen

Einfach zu bedienen und zu erlernen

Gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihre Daten und den Datenschutz, wenn Sie sich für eine lokale Bereitstellung entscheiden

Nachteile:

Formatierungsprobleme mit gängigen Dateiformaten wie Word-Dokumenten und Excel-Tabellen

Nicht ideal für die Erstellung komplexer Dokumente, Datenbanken und Präsentationen

Kein E-Mail-Client und keine Kalender-App

Preise:

Cloud

Free

Geschäft: 5 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Vor Ort

Unternehmen: 2.200 $/Server für 50 Benutzer

Enterprise Plus: 3.300 $/Server für 50 Benutzer

Enterprise Premium: 4.450 $/Server für 50 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (56 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

9. Wrike

Via Wrike

Wrike ist eine cloudbasierte Projektmanagement-Plattform, die Teams dabei unterstützt, effizienter zusammenzuarbeiten. Sie umfasst eine Vielzahl von Funktionen wie Aufgabenlisten, Ressourcenmanagement, Zeiterfassung und Berichterstellung, benutzerdefinierte Dashboards, automatisierte Workflows und vieles mehr.

Wrike bietet auch eine mobile App, sodass Sie auch unterwegs auf Ihre Projekte zugreifen können.

Im Gegensatz zur einfachen Bedienung von Google Workspace und anderen Wrike-Konkurrenten hat die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit Wrike sofort durchstarten, eine geringe. Bitten Sie das Wrike-Team um Unterstützung bei der Einrichtung eines Systems, das auf die Prozesse und Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Die wichtigsten Features von Wrike:

Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards, gepaart mit Sichtbarkeit der Workloads jedes Teammitglieds für ein optimales Ressourcenmanagement

Sehen Sie sich benutzerdefinierte Berichte zum Projektstatus mit Echtzeitdaten und ansprechenden Dashboards an

Verfolgen Sie Zeitleisten und den tatsächlichen Arbeitsaufwand im Vergleich zu den geschätzten Kosten, um die Budget-Limite einzuhalten

Über 400 sofort einsatzbereite Integrationen

Vorteile:

Über Formulare eingereichte Anfragen können automatisch in Aufgaben umgewandelt werden

Aktualisiert automatisch die Fristen in Gantt-Diagrammen, wenn sich die Zeitleisten der Projekte ändern

Die Vertriebs- und Support-Teams verfolgen einen beratenden Ansatz, um Ihnen dabei zu helfen, Wrike an Ihre betrieblichen Anforderungen anzupassen

Nachteile:

Die Einarbeitung und Umstellung nehmen etwas Zeit in Anspruch, da Sie eine neue Denkweise hinsichtlich der Organisation der Projekte Ihres Unternehmens anwenden müssen

Mangelnde Möglichkeiten zur Konfiguration von E-Mail-Benachrichtigungen bei Aktualisierungen

In einigen Bewertungen wird bemängelt, dass die Benutzeroberfläche nicht sehr intuitiv ist und es schwierig sein kann, den Speicherort für bestimmte Elemente zu finden.

Preise:

Free

Team: 9,80 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24,80 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Pinnacle: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,2/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

10. Monday.com

Monday.com ist ein webbasiertes Arbeits-OS, mit dem Sie Apps als Bausteine integrieren können, um die Suite zur Steigerung der Produktivität zusammenzustellen, die Sie benötigen. Es umfasst eine Vielzahl von Features wie Aufgaben-Boards, Dashboards, Dateifreigabe, Messaging und vieles mehr.

Obwohl der „Baustein“-Ansatz neuartig und kreativ ist, ist er nicht für jeden geeignet, sodass manche nach Alternativen zu Monday suchen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, ob Monday wirklich die Google Workspace-Alternative ist, die Sie brauchen.

Die wichtigsten Features von Monday:

Führen Sie die Nachverfolgung von Fortschritt und OKRs ganz einfach mit Drag-and-Drop-Boards, Zeitleisten und Diagrammen sowie anpassbaren Dashboards durch

Produkte für spezifische Anwendungsfälle: Arbeitsmanagement, Marketing, Vertrieb, Projekte und IT-Entwicklung

Arbeiten Sie mithilfe von Integrationen und No-Code-Rezepten mit Dateien aus anderen Plattformen wie Microsoft 365, Dropbox und Google Workspace

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen und Auslöser oder nutzen Sie die monday.com-API, um die Prozesse Ihres Unternehmens besser zu integrieren

Vorteile:

Übersichtliche Beschreibungen und intuitive Menüs, die auch unerfahrene Benutzer schnell verstehen, beschleunigen die Einarbeitung

Das Drag-and-Drop-Feature ist benutzerfreundlich und vereinfacht die Erstellung von Workflows

Dank Anhängen und Chats auf Aufgabenebene erhalten Sie mehr Kontext zu Ihren Aufgaben

Nachteile:

Kann aufgrund fehlender nützlicher Features für Projekte auf Unternehmensebene als Basis für groß angelegte Operationen schwierig zu nutzen sein

Das Importieren und Exportieren von Projekten aus und in andere Tools für Projektmanagement kann selbst für technisch versierte Benutzer manchmal schwierig sein

Eingeschränkte Formatierungsoptionen für den Text

Preise:

Free Forever

Basic: 8 $/Monat pro Benutzer

Standard: 10 $/Monat pro Benutzer

Pro: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

Finden Sie eine Google Workspace-Alternative, die Ihre Erwartungen übertrifft

Wie Sie sehen, gibt es eine Vielzahl von Google Workspace-Alternativen, die leistungsstarke Features bieten, die Teams bei der Zusammenarbeit und der Erledigung ihrer Arbeit unterstützen.

Egal, ob Sie nach einer kostengünstigen Lösung oder nach etwas mit erweiterten Funktionen suchen – unter den in diesem Artikel vorgestellten Optionen sollte etwas Passendes für Ihre Anforderungen dabei sein. Jede Plattform hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Informieren Sie sich daher gründlich, bevor Sie entscheiden, welche für Sie die richtige ist.

Mit all diesen G Suite-Alternativen, die jetzt verfügbar sind, war es noch nie so einfach, das perfekte tool für die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu finden!