10 beste Office Productivity Suite Software im Jahr 2025 (Bewertungen und Preise)

Als Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder als Manager, der seine Produktivität steigern will, brauchen Sie eine zuverlässige Office-Software, mit der Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können.

Stellen Sie sich das vor: eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Office-Suite, die die Zusammenarbeit verbessert und die Produktivität steigert.

Mit leistungsstarken Features wie Dokumentenverarbeitung, plattformübergreifender Kompatibilität und Speicher fördern die richtige Office Suite Software und Apps die Zusammenarbeit und steigern die organisatorische Effizienz.

Wenn Sie die Vor- und Nachteile der auf dem Markt erhältlichen Office-Suite-Softwareoptionen verstehen, können Sie die am besten geeignete Lösung auswählen.

In unserer Liste finden Sie die 10 besten Produktivitätssuites, die Ihre Arbeit in Form bringen, digitale Inhalte erstellen und freigeben und Ihre Produktivität steigern.

Worauf sollten Sie bei einer Office Productivity Suite Software achten?

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer Office-Produktivitätssuite achten sollten.

Merkmale und Funktionen: Die besten Microsoft Office-Produktivitätssuites bieten robuste Funktionen zur Erstellung von Dokumenten und Präsentationen sowie Tools zur Bearbeitung für Benutzer, aufgabenverwaltung und sind mit gängigen Dateiformaten kompatibel

Die 10 besten Office-Produktivitäts-Suiten für das Jahr 2024

1. ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte zu verwalten und die Produktivität mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgaben-Automatisierungen zu steigern

Als Manager, der mehrere Projekte betreut und mit verschiedenen Teams zusammenarbeitet, brauchen Sie die richtige Lösung, um alle Aspekte Ihrer Arbeit zu verwalten. Die Cloud-basierte Lösung von ClickUp produktivität tool ermöglicht es Ihnen, Ihren Workflow und Ihre Aufgaben individuell zu gestalten. Die Vorlagen, die ClickUp anbietet, helfen Ihrem Team, sich auf das Abschließen Ihrer prioritären Aufgaben zu konzentrieren und stellen sicher, dass nichts zurückbleibt.

Neben den zahlreichen Vorlagen sind folgende Features verfügbar ClickUp AI ermöglicht es Ihnen, Ihr Dokument von Grund auf nach Ihren Anforderungen zu erstellen. Sortieren Sie Ihre Dokumente, um sie schnell zu finden, und speichern Sie sie in Ihrem Workspace für schnellen Zugriff.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

Die ClickUp-Lösung hilft Ihnen, die Abfolge der Aufgaben, die Ihre Teams abschließen müssen, zu verstehen und die Abhängigkeiten zu kartieren, um eine nahtlose Ausführung sicherzustellen. Mit einer ganzheitlichen Ansicht ist es einfach, Ressourcen zu verwalten, um maximale Produktivität und minimale Überschneidungen zu gewährleisten.

Machen Sie Ihr projektmanagement einfach und unkompliziert mit einer benutzerfreundlichen und anpassbaren Oberfläche. Die neueste Version von ClickUp vereinfacht das Freigeben von Dateien und zusammenarbeit in Echtzeit durch die Verbindung aller Beteiligten innerhalb Ihrer Workflows, um Input von Ihrem Team zu erhalten.

ClickUp beste Features

Planen und priorisieren Sie Ihre Aufgaben im Büro mit Sichtbarkeit aller Projektdetails und wie Sie diese mit den Unternehmenszielen in Einklang bringen wollen

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um durch die Verknüpfung von Dokumenten und Aufgaben auf alles an einem Ort zuzugreifen. Fügen Sie Widgets hinzu, um Workflows zu aktualisieren, den Status von Projekten zu aktualisieren und Aufgaben zuzuweisen, dateifreigabe und mehr

ClickUp Whiteboard ist die perfekte Leinwand, um Ihre Ideen zu visualisieren, Team-Workflows für Brainstorming, Strategie und Mapping zu erstellen und Ihrer Arbeit mehr Kontext zu verleihen, indem Sie Aufgaben, Dokumente und Dateien miteinander verknüpfen

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln

Erstellen Sie Elemente und Unteraufgaben basierend auf dem Kontext von Aufgaben und Dokumenten mit ClickUp AI und bringen Sie Kreativität in Ihren inhaltlichen Workflow

Erstellen Sie vorlagen für Aufgaben für allgemeine Aufgaben und fügen Sie Features wie Rich Editing, Tag und Checklisten für Aufgaben hinzu, damit Sie sich keine Sorgen über verpasste Aufgaben machen müssen

Gleichzeitige Bearbeitung von Dokumenten für eine einfache zusammenarbeit im Team und weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben und Kommentare zu

Automatisieren Sie die Nachverfolgung von Teams mit ClickUp Goals, halten Sie Ihre Zeitleisten mit klaren Zielvorgaben ein und setzen Sie Einzelziele, um Erfolge zu verfolgen

Nachverfolgung von Fortschritten in Bezug auf Ziele mit dem ClickUp Goals Dashboard

ClickUp ermöglicht eine nahtlose plattformübergreifende Migration - zum Beispiel von Google Workspace, Asana, Microsoft Excel oder Monday.com - und eine reibungslose Integration mit Kommunikationstools wie Zoom und Slack

ClickUp Limits

Es gibt eine Lernkurve für neue Features

Die kostenlose Version bietet keinen Zugriff auf erweiterte Features wie Analysen oder Zeitleisten für Projekte

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat/Benutzer

$7/Monat/Benutzer Business: $12/Monat/Benutzer

$12/Monat/Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Microsoft 365

über Microsoft 365 Eine intuitive All-in-One-Plattform ermöglicht es Ihnen, an einem Ort zu erstellen, freizugeben und zusammenzuarbeiten, was eine reibungslose Teamarbeit ermöglicht. Microsoft Office 365 ist eine Cloud-basierte büroverwaltungssoftware die kleinen Geschäften und großen Organisationen hilft, mit all ihren bevorzugten Apps an einem Ort zusammenzuarbeiten.

Die Microsoft Office 365-Suite umfasst Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web und Microsoft Skype for Business Online. Die Online-Office-Suite ermöglicht es Benutzern, von praktisch überall aus über das Internet produktiver zu werden.

Microsoft 365 beste Features

Gestaltung von Budgets, sozialen Netzwerken, Videos und vielem mehr ohne jegliche Erfahrung im Grafikdesign

Eine einheitliche Microsoft Office-Oberfläche zum Erstellen von Dokumenten, Präsentationen und Arbeitsblättern

OneDrive organisiert und speichert alle Ihre wichtigen Dateien innerhalb von Office 365

Collaboration-Features für Ihr Team und Ihre Clients, um von überall aus und auf allen Geräten zusammenzuarbeiten

Microsoft 365 Limits

Sie können keine einzelnen Produkte von Office 365 erwerben

Geringe Bandbreite kann dazu führen, dass die Office-Suite langsam ist

Microsoft 365 Preise

Microsoft 365 Business Basic: $6,00/Benutzer/Monat

$6,00/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Standard: 10,62 $/Benutzer/Monat

10,62 $/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Premium: $22,00/Benutzer/Monat

$22,00/Benutzer/Monat Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/Benutzer/Monat

$8,25/Benutzer/Monat Microsoft 365 E3: 36,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Verpflichtung)

36,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Verpflichtung) Microsoft 365 E5: 57,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Verpflichtung)

57,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Verpflichtung) Microsoft 365 F3: 8,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Verpflichtung)

8,00 $/Benutzer/Monat (jährliche Verpflichtung) Microsoft 365 Family : $99.99/Jahr

: $99.99/Jahr Microsoft 365 Personal: $69,99/Jahr

Microsoft 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4900+ Bewertungen)

4.7/5 (4900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (13400+ Bewertungen)

3. Google Workspace

über Google Workspace Google Workspace ist eine webbasierte Online-Office-Suite, die Ihre geschäftlichen Ziele und die Anforderungen Ihres Teams nahtlos miteinander verbindet. Ihre neueste Duet KI ist eine große produktivität-Hack der die Produktivität Ihres Unternehmens mit generativer KI steigert.

In dieser Microsoft Office-Alternative können Sie mit Hilfe von E-Mail, Chat, Dateien und Meetings Verbindungen herstellen, erstellen und zusammenarbeiten. Die neueste Version von Google Mail ist für Organisationen und Unternehmen geeignet und verfügt über ein Analyse-Dashboard und eine Konfiguration der Datensicherheit.

Google Workspace beste Features

Geräteübergreifende Kompatibilität ermöglicht es Mitarbeitern, vom Büro oder von zu Hause aus auf mehreren Geräten, einschließlich mobiler Apps, zusammenzuarbeiten

Die Cloud-Infrastruktur sorgt für die Sicherheit und den Schutz von Informationen, Identitäten, Apps wie Google Docs und Geräten

Integrieren Sie Ihre gemeinsam nutzbaren Seiten in den Google Kalender, um alle Meeting-Dokumente an einem Ort zu speichern

14-tägige Testversion für die Produktivität von Google

Google Workspace Limits

Nicht kompatibel mit anderen Plattformen zum Freigeben von Dokumenten

Die webbasierte Software erlaubt nicht das Arbeiten im Offline-Modus

Preise für Google Workspace

Kostenlose Version : Für 14 Tage

: Für 14 Tage Individual Plan: $9,99/Monat (Rabatt bei 1-Jahres-Bindung)

$9,99/Monat (Rabatt bei 1-Jahres-Bindung) Business Starter : $6/Monat/Benutzer (jährliche Bindung)

: $6/Monat/Benutzer (jährliche Bindung) Business Standard : $12/Monat/Benutzer (Jährliche Bindung)

: $12/Monat/Benutzer (Jährliche Bindung) Business Plus : $18/Monat/Benutzer (Jährliche Verpflichtung)

: $18/Monat/Benutzer (Jährliche Verpflichtung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,200+ Bewertungen)

4.6/5 (42,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,200+ Bewertungen)

4. Apple iWork

Über Apple iWork Wenn Sie Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen innerhalb des Apple-Ökosystems erstellen möchten, erledigen Sie dies mit Apple iWork. Verwenden Sie die Office Produktivität tools auf iCloud.com, um Dokumente in Formaten wie Word, Excel und Präsentationen zu öffnen, zu bearbeiten und zu exportieren.

Die Office-Suiten verfügen über verschiedene Vorlagen, die Sie bei der Erstellung professioneller, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Dokumente unterstützen. Arbeiten Sie mit Ihren Mitgliedern im Team mit Features wie Nachverfolgung von Änderungen, Markierungen und integriertem Chat zusammen.

Apple iWork beste Features

Zusammenstellen von Dokumenten und Hinzufügen von Bildern, Diagrammen und mehr mit verfügbaren Vorlagen

Tabellenkalkulationen mit Diagrammen, Tabellen, Bildern, intelligenten Kategorien und Pivottabellen erstellen

Erstellen und präsentieren Sie Präsentationen allein oder im Team mit Keynotes

Apple iWork Beschränkungen

Benutzer sehen sich mit Formatierungsinkonsistenzen konfrontiert, wenn sie iWork Dokumente in MS Office und anderer Bürosoftware öffnen

Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Versionen von iOS

Preise für Apple iWork

Kostenlose Version für alle mit einem iCloud-Konto

Apple iWork Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. WordPerfect

über WordPerfect WordPerfect ist eine komplette Software-Suite mit zahlreichen Features, von einem Textverarbeitungs-Tool bis hin zu einem benutzerfreundlichen Tool zur Bildbearbeitung, mit dem Sie Ihre Produktivität steigern können.

Darüber hinaus bietet Corel WordPerfect Office fortschrittliche Features wie ein integriertes Oxford-Wörterbuch, einen eBook-Publisher und verschiedene Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, effizienter zu arbeiten.

WordPerfect beste Features

All-in-One-Office-Suite mit einer App für Textverarbeitung (WordPerfect), einer App für Tabellenkalkulation (Quattro Pro), einer App für Präsentationen, WordPerfect Lightning und einem Tool für die Bildbearbeitung (AfterShot)

Öffnen, Bearbeiten und Speichern der neuesten Version von Microsoft Office-Formaten in der WordPerfect Office-Anwendung

WordPerfect Lightning ermöglicht es Benutzern, Texte und Bilder aus verschiedenen Quellen zu sammeln und als Dokument oder E-Mail wiederzuverwenden

WordPerfect Limitierungen

Die Konvertierung von Tabellen und anderen Komponenten in ein anderes tool, z. B. Word, funktioniert nicht perfekt

Im Vergleich zu Microsoft erfordert das Redlining mehr Arbeit

WordPerfect Preise

Einmalige Lizenz: $249.99

WordPerfect Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (73 Bewertungen)

4.1/5 (73 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (190 Bewertungen)

6. LibreOffice

über LibreOffice Wenn Sie auf der Suche nach einem leicht zugänglichen, aber dennoch fast abgeschlossenen und kostengünstigen Tool für die Produktivität im Büro sind, kommt Ihnen LibreOffice, ein Ableger der Document Foundation, zu Hilfe.

LibreOffice, ein Open-Source-Büropaket, ist ein Nachfolger von OpenOffice. Diese kostenlose Office-Produktivitätssuite lässt Ihre Arbeit großartig aussehen, unabhängig von Format und Zweck des Dokuments, von einer Briefarbeit über einen Finanzbericht und Präsentationen bis hin zu technischen Zeichnungen.

LibreOffice beste Features

Kostenloses Produktivitätstool mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulations-Editor und Präsentationssoftware, das in 110 Sprachen verfügbar ist

Bietet Kompatibilität mit mehreren Dokumentenformaten, einschließlich Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) und Publisher

Erweitern Sie die Funktionen und automatisieren Sie Aufgaben mit Erweiterungen aus dem LibreOffice Extension Center und gebrauchsfertigen Vorlagen

LibreOffice Limits

Fehlende Optionen zum Speichern, Freigeben, Automatisieren und zur Online-Integration mit anderer Software

Veraltete Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Produktivitäts-Suiten

Preise für LibreOffice

Free Forever

LibreOffice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (257 Bewertungen)

4.3/5 (257 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2151 Bewertungen)

7. Apache OpenOffice

über Apache OpenOffice Wir haben eine Lösung für Sie, wenn Ihr CFO eine Budgetkürzung beantragt hat, aber dennoch ein Open-Source-Büroprogramm benötigt.

Apache OpenOffice ist eine kostenlose Open-Source-Produktivitätssuite, mit der Unternehmen Excel, Präsentationen, Grafiken und Datenverwaltung schneller erstellen können.

Apache OpenOffice beste Features

Erhältlich in mehreren Sprachen und kompatibel mit allen gängigen Computern

Daten werden in einem internationalen, offenen Standardformat gespeichert, das Dateien lesen und schreiben kann, die mit anderen Standard-Bürosoftware-Suites erstellt wurden

Mit Apache OpenOffice Base können Sie Tabellen, Formulare und Berichterstellungen innerhalb der Suite erstellen und bearbeiten

Apache OpenOffice Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist langweilig und veraltet

Einige Formate aus den MS Office Apps sind nicht mit Oneoffice kompatibel

Preise für Apache OpenOffice

Free Forever

Apache OpenOffice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (480+ Bewertungen)

8. Zoho Workplace

über Zoho-Arbeitsplatz Jonglieren Ihre Teams zwischen mehreren Apps und arbeiten in Silos?

Mit Zoho Workplace, einer integrierten Suite von Zoho Workplace, können Unternehmen die lästige Arbeit mit einem einheitlichen Dashboard vermeiden, das Ihre Apps und Geschäftsquellen an einem Ort integriert produktivität Apps und Tools .

Zoho Workplace umfasst einen E-Mail-Dienst, ein Tool zur Dateiverwaltung sowie eine Office- und Collaboration-Suite. Die Software der Produktivität-Suite bietet eine Zusammenarbeit im Stil der sozialen Medien für Ihre Mailbox. In den Streams von Zoho Mail können Sie Ihre Ideen posten, Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Team durchführen und Action-Elemente gleichzeitig planen.

Zoho Workplace beste Features

Das anpassbare Dashboard ermöglicht es Ihnen, Themen zu ändern und Ihre bevorzugte Sprache zu wählen

Mit den mobilen Workplace Apps können Sie sich mit Ihrem Team verbinden und von überall aus zusammenarbeiten

Connect ist eine soziale Intranetlösung für die unternehmensweite Zusammenarbeit

Erstellen Sie mit Zoho Show professionelle Präsentationen und stellen Sie sie Ihrem Publikum weltweit zur Verfügung. Wählen Sie aus mehreren Vorlagen und erweiterten Animationsoptionen

Zoho Workplace Limitierungen

Eine steile Lernkurve für erstmalige Benutzer

Herausforderungen bei der Integration mit anderen Apps als Zoho

Preise für Zoho Workplace

Standard : $3/Monat/Benutzer

: $3/Monat/Benutzer Professionell : $6/Monat/Benutzer

: $6/Monat/Benutzer Nur E-Mail : $1/Monat/Benutzer

: $1/Monat/Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zoho Workplace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2300+ Bewertungen)

4.4/5 (2300+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. SoftMaker Büro

über SoftMaker Büro SoftMaker Office ist ein Google Workspace Alternative mit automatischer Übersetzung, PDF-Zusammenführung, digitaler Signatur und Dokumentenvergleich für Smartphones und Tablets.

Diese GDPR-konforme Produktivitätssuite ist mit Microsoft Office kompatibel, sodass Sie Ihre Dokumente im Microsoft-Ökosystem bearbeiten können.

SoftMaker Office beste Features

Mit automatischer Übersetzung, Zusammenführen von PDFs, digitalen Signaturen und Dokumentenvergleich

Hochwertige OpenType- und TrueType-Schriftarten für Windows-, Mac- und Linux-Systeme

GDPR-konform und in mobilen Apps für iOS und Android verfügbar

SoftMaker Office Beschränkungen

Keine einfache Synchronisierung mit Cloud-Speicher

Benutzer beklagen, dass die Updates fehlerhaft und langsam sind

Preise für SoftMaker Office

Professional 2024 : $129.95

: $129.95 Standard 2024: $99.95

SoftMaker Office Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. OnlyOffice

über OnlyOffice Nehmen wir an, Sie sind der Leiter der IT-Abteilung einer Bildungseinrichtung und möchten eine Office-Suite in ihre Cloud-Umgebung integrieren, um Dokumente sicher in der Cloud zu speichern. Sie suchen nach einer MS Office-Alternative mit On-Premise-Hosting, und OnlyOffice ist die ideale Lösung.

Die Produktivität von OnlyOffice ermöglicht es Lehrern und Schülern, die Arbeit an ihren Projekten zu rationalisieren, online zusammenzuarbeiten, Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen zu erstellen und zu bearbeiten, und erleichtert den Lehr- und Lernprozess.

OnlyOffice beste Features

Ein intuitives Bedienfeld zur Verwaltung Ihres digitalen Workspace und zur Anpassung mit integrierten Farbschemata, zum Ersetzen von Logos, Titeln und Links sowie zur Änderung des Oberflächenthemas

Räume für die Zusammenarbeit ermöglichen das gemeinsame Verfassen von Dokumenten, die Nachverfolgung von Änderungen und die Kommunikation in Echtzeit mit integriertem Chat sowie Audio- und Videoanrufen

Verwenden Sie Workspace für projektdokumentation , verschlüsseln zusammenarbeit dokumentieren für die Sicherheit im Unternehmen und analysieren Sie die Produktivität Ihres Teams mit Gantt-Diagrammen

OnlyOffice Beschränkungen

Das Frontend lässt sich nicht einfach benutzerdefiniert anpassen

Es erfolgt keine automatische Synchronisierung mit Google Drive

OnlyOffice Preise

Enterprise : $2,200/Server für 50 Benutzer

: $2,200/Server für 50 Benutzer Enterprise Plus: $3.300/Server für 50 Benutzer

$3.300/Server für 50 Benutzer Enterprise Premium: $4.450/Server für 50 Benutzer

OnlyOffice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (63 Bewertungen)

4.4/5 (63 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (324 Bewertungen)

Sind Sie bereit, die Produktivität Ihres Unternehmens zu revolutionieren?

Die Wahl Ihrer Office-Suite-Software ist der Kompass, der Sie zu einer optimierten Zusammenarbeit, einer effizienten Dokumentenverarbeitung und einer verbesserten organisatorischen Effizienz führt. Wählen Sie eine Produktivitätssuite, die mit dem Workflow Ihres Unternehmens übereinstimmt und eine nahtlose, produktive und sichere Umgebung für Teams bietet, die ihre Ziele erreichen wollen.

ClickUp ist eine der besten Office-Suiten für Unternehmen, Organisationen, Bildungseinrichtungen und alle, die digitale Inhalte erstellen und freigeben möchten. Workflow-Verwaltung gliedert komplexe Projekte in überschaubare Aufgaben und ermöglicht die Zuweisung von Zuständigkeiten, die Nachverfolgung des Fortschritts und die Automatisierung manueller Workflow-Schritte.

ClickUp's automatisierung lässt sich in andere Bürosoftware integrieren, um einen reibungslosen Informationsfluss zwischen verschiedenen Programmen und Abteilungen zu gewährleisten. Die Sicherheit auf Enterprise-Niveau macht sie zur Online-Office-Suite der Wahl, auch für Branchen wie Bildungseinrichtungen.

Erweiterte Features wie Vorlagen für Tabellenkalkulationen, Tools für die Zusammenarbeit im Team, plattformübergreifende Migration und die Möglichkeit zur Integration mit anderen Kommunikations-Apps machen ClickUp zur perfekten Lösung für vielbeschäftigte Berufstätige, die digitale Inhalte erstellen und für ihre Clients und Teams freigeben möchten.

Testen Sie ClickUp Produktivität im Büro software heute.