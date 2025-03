11 beste Apps & Tools für die Zusammenarbeit im Team im Jahr 2025

Mit dem weltweiten Trend zur Remote-Arbeit hat sich die Zusammenarbeit im Team als Anker für ein erfolgreiches Projektmanagement herauskristallisiert.

Viele Teams haben jedoch mit langatmigen E-Mails, verwirrenden Threads und vergrabenen Dokumenten zu kämpfen. Zum Glück haben Apps für die Zusammenarbeit die Art und Weise, wie wir arbeiten, revolutioniert: Sie rationalisieren Unterhaltungen, zentralisieren Dokumente und sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen.

Mit einer Fülle von projektmanagement tools zu erledigen ist die Frage, wie man die beste App für die Zusammenarbeit auswählt, die es auf dem Markt gibt Wir gehen durch die 11 besten Online software für die Zusammenarbeit in diesem Jahr. Sind Sie bereit, Ihr Projektmanagement auf Vordermann zu bringen? Los geht's!

Worauf sollten Sie bei Apps für die Zusammenarbeit achten?

Nicht alle Apps für die Zusammenarbeit sind gleich. Wie können Sie also die Suche eingrenzen? Achten Sie auf die folgenden Schlüssel-Features:

Intuitives Design : Eine App für Projektmanagement und Zusammenarbeit sollte benutzerfreundlich sein. Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, herauszufinden, wie die App zu bedienen ist, als tatsächlich zu arbeiten, ist sie ein No-Go

: Eine App für Projektmanagement und Zusammenarbeit sollte benutzerfreundlich sein. Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, herauszufinden, wie die App zu bedienen ist, als tatsächlich zu arbeiten, ist sie ein No-Go Echtzeit-Updates : Achten Sie auf tools für die Online-Zusammenarbeit oder Apps, die eine sofortige Synchronisierung ermöglichen, so dass jeder Zugriff auf die aktuellsten Daten hat

: Achten Sie auf tools für die Online-Zusammenarbeit oder Apps, die eine sofortige Synchronisierung ermöglichen, so dass jeder Zugriff auf die aktuellsten Daten hat Integrierte Kommunikation : Nahtlose Funktionen zum Chatten können einen entscheidenden Unterschied ausmachen, so dass alle Aufgaben und die Kommunikation an einem Ort stattfinden

: Nahtlose Funktionen zum Chatten können einen entscheidenden Unterschied ausmachen, so dass alle Aufgaben und die Kommunikation an einem Ort stattfinden Anpassung : Ihr kollaboratives Tool sollte flexibel sein, um sich an die Bedürfnisse von Einzelpersonen und Teams in verschiedenen Funktionen anzupassen

: Ihr kollaboratives Tool sollte flexibel sein, um sich an die Bedürfnisse von Einzelpersonen und Teams in verschiedenen Funktionen anzupassen Sicherheit: Die besten Tools für die Online-Zusammenarbeit garantieren, dass Ihre Daten sicher und vor unerwünschten Änderungen oder Zugriffen geschützt sind

Die 11 besten Apps zur Zusammenarbeit für Teams im Jahr 2024

Sie wissen also, was eine App für die Zusammenarbeit wirklich auszeichnet. Aber wo werfen Sie bei so vielen Fischen im digitalen Meer Ihr Netz aus?

Ob Sie nach einer nahtlosen kommunikations Plan , robuste Integrationen oder einfach nur ein Projektmanagement tool, mit dem die Teamarbeit zum Kinderspiel wird, haben wir etwas für Sie.

1. ClickUp

Beginnen Sie die Zusammenarbeit mit ClickUp

Starten Sie die Zusammenarbeit mit 15+ Ansichten in ClickUp, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist nicht einfach nur eine weitere App für das Projektmanagement. Es ist ein robuster Workspace, der für Teams aller Größen und Branchen geeignet ist. Mit ClickUp stehen anpassbare Workspaces an erster Stelle, mit denen Unternehmen ihre digitale Umgebung genau anpassen können.

In der schnelllebigen Welt des Geschäfts- und Projektmanagements sind verwertbare Erkenntnisse Gold wert. ClickUp's tools für die Berichterstellung bieten klare, übersichtliche und anpassbare Ansichten über die Fortschritte, Herausforderungen und Erfolge Ihres Teams. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und begrüßen Sie datengestützte Entscheidungen!

Aber was macht ClickUp wirklich zum besten Online Collaboration Tool? Seine umfangreichen Integrationen. Ob Kommunikationsplattformen, CRM-Systeme oder Design-Tools - ClickUp lässt sich nahtlos mit ihnen allen verbinden und wird so zum zentralen hub des digitalen Universums Ihres Teams.

ClickUp beste Features

Mit ClickUp Dokumente war es noch nie so einfach, im Team an Dokumenten zu arbeiten, sie in Echtzeit zu bearbeiten und freizugeben

Brainstorming unterwegs mit ClickUp Whiteboards und verwandeln Sie diese Whiteboard-Ideen sofort in umsetzbare Projekte

Überwachen Sie die Projektzeit, aufgaben einbeziehen, verantwortlichkeiten delegieren und kuratieren Sie den perfekten Projektmanagement Workflow, alles unter einem Dach

Mit ClickUp Chat Ansicht können Sie Chats für verschiedene Projekte oder Teams diskutieren, freigeben und organisieren - alles in einem einheitlichen Space

Importieren Sie mit dem ClickUp Feature "Ein-Klick-Import" im Handumdrehen. Übertragen Sie Ihre Projekte reibungslos und ohne Zwischenfälle

ClickUp Limitierungen

Benutzer, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit der Nummer der Features vertraut zu machen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Die ClickUp App herunterladen ### 2. Google Workspace

über Google Workspace Willkommen bei dem digitalen Toolkit, das den modernen Arbeitsbereich neu gestaltet hat: Google Workspace. Diese Suite umfasst nicht nur E-Mails und Kalender, sondern auch ein dynamisches Array von team-Zusammenarbeit tools von Docs über Sheets bis hin zu Slides.

Der eigentliche Clou? Die Zusammenarbeit in Echtzeit. Egal, ob Sie ein Autor, ein Projektmanager oder ein Startup-Team sind, Google Workspace bietet eine intuitive Plattform für die gemeinsame Erstellung, das Freigeben und die Feinabstimmung Ihrer Projekte während des laufenden Betriebs.

Google Workspace beste Features

Ermöglicht gleiche Beiträge für alle Benutzer, unabhängig von Speicherort, Rolle oder Gerät

Umfassende Suite mit Business-Versionen von Google Drive, Chat, Meet, Google Docs, Google Tabellen und mehr in einem Abonnement

Unterstützt Mitarbeiter bei der Optimierung ihrer Zeit durch intuitive Tools, die für intelligenteres Arbeiten entwickelt wurden

Google Workspace Limits

Offline-Zugriff kann aufgrund der Google-spezifischen Dateiformate ein Problem darstellen

Mehrere Domains erfordern separate Workspace-Käufe

Erfordert ein Google-Konto für den Zugriff

Google Workspace Preise

Business Starter: $6 pro Benutzer/Monat

$6 pro Benutzer/Monat Business Standard: $12 pro Benutzer/Monat

$12 pro Benutzer/Monat Business Plus: 18 US-Dollar pro Benutzer/Monat

18 US-Dollar pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40,500+ Bewertungen)

4.6/5 (40,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (14,700+ Bewertungen)

3. SmartTask

über SmartTask Für Fachleute, die Effizienz mit einem Hauch von visuellem Flair lieben, steht SmartTask in der Welt der Projektmanagement Apps hoch im Kurs. Bei diesem Tool geht es nicht nur um die Nachverfolgung von Aufgaben. Es ist eine umfassende Plattform, die aufgabenverwaltung mit Nachverfolgung, zusammenarbeit am Arbeitsplatz und visuelle Zeitleisten für Projekte.

Teams im Marketing, im operativen Bereich oder solche, die große Projekte verwalten, werden die Features als besonders förderlich für die Rationalisierung ihres Workflow-Managements empfinden.

SmartTask beste Features

Erweiterte Filterung von Aufgaben mit robusten Kommunikations-Features

Zeiterfassung und Budgetkontrolle, benutzerdefinierte Felder, Diagramme und Instant Messaging

Support für wiederholende Aufgaben und fünf anpassbare Ansichten

SmartTask Beschränkungen

Die Projektmanagement-Software kann für einige Benutzer sehr komplex sein

Laut Benutzern kann es bei mobilen Apps gelegentlich zu Verzögerungen kommen

Die Nachverfolgung der Zeiterfassung kann bei mehreren geöffneten Fenstern unzuverlässig sein, was zu Unordnung führen kann

Preise für SmartTask

Free Forever

Premium: $7.99 pro Benutzer/Monat

$7.99 pro Benutzer/Monat Business: $10.99 pro Benutzer/Monat

$10.99 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

SmartTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4. Zoom

über Zoom Die moderne Welt kennt es gut. Zoom ist nicht nur ein Tool für Videokonferenzen, es ist zum Synonym für virtuelle Meetings geworden.

Von großen Meetings in Unternehmen bis hin zu intimen Brainstorming-Sitzungen - die benutzerfreundliche Oberfläche und die robusten Features von Zoom machen es zu einer Anlaufstelle für Fachleute aus allen Bereichen - Pädagogen, Geschäftsleute, Freiberufler und sogar gelegentliche Benutzer.

Zoom beste Features

Team Chat für effiziente Zusammenarbeit außerhalb von Meetings und Anrufen

Virtuelle Hintergrundbibliothek und spezieller App-Marktplatz mit Integrationen

Ermöglicht bis zu 1.000 Teilnehmer auf dem Enterprise-Plan mit einem Online-Whiteboard Feature

Zoom Limits

Limits für Teilnehmer, auch in den kostenpflichtigen Plänen

Nicht als ganzheitliche Büro- und Team-Zusammenarbeitssoftware geeignet

Zoom Preise

Free

Pro: $149,90 pro Jahr/Benutzer

$149,90 pro Jahr/Benutzer Business : $199,90 pro Jahr/Benutzer

: $199,90 pro Jahr/Benutzer Business Plus: $250 pro Jahr/Benutzer

$250 pro Jahr/Benutzer Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (52,500+ Bewertungen)

4.5/5 (52,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,400+ Bewertungen)

5. Herde

über Herde Ertrinken Sie in E-Mails und unzusammenhängenden Threads? Flock ist die Rettung. Diese Kommunikations App führt Team Chats, Videoanrufe und E-Mails nahtlos zusammen produktivität tools unter einem digitalen Dach. Es eignet sich hervorragend für große und kleine Teams, die Wert auf eine schnelle, integrierte Kommunikation ohne großes Durcheinander legen.

Flock beste Features

Führen Sie Umfragen innerhalb von Kanälen durch und entscheiden Sie sich für anonyme Antworten

In-App Videokonferenzen und sicheres Freigeben von Dateien

Integriert mit vielen produktivität Apps und Diensten

Flock-Einschränkungen

Erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen sind nur für den Enterprise-Plan verfügbar

Benutzer berichten von einer anfänglich steilen Lernkurve

Einige Benutzer finden die projektmanagement features unzureichend

Flock Preisgestaltung

Free

Pro: $4.50/Monat pro Benutzer

$4.50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Flock Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (235+ Bewertungen)

4.4/5 (235+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

6. Microsoft Teams

über Microsoft Teams Microsoft bietet mit Teams eine leistungsstarke Lösung für die Zusammenarbeit in modernen Unternehmen. Teams geht über Chats und Anrufe hinaus und lässt sich in Office 365 integrieren, um einen einheitlichen Workspace zu schaffen. Für größere Unternehmen oder Teams, die tief in das Microsoft-Ökosystem eingebettet sind, Teams bietet eine nahtlose, vernetzte Erfahrung.

Microsoft Teams beste Features

Umfassende Features für Anrufe, einschließlich Voicemail und Weiterleitung

Whiteboard App für Brainstorming mit automatischer Synchronisierung und Nachverfolgung des Versionsverlaufs

Zeitsparende "gespeicherte Einstellungen" für die Erstellung von Gruppen oder Teams

Microsoft Teams Limits

Limitierte Integration mit Nicht-Microsoft-Produkten

Für einfache Aufgaben kann es zu komplex sein

Keine umfassende benutzerdefinierte Anpassung und schwierige Integration mit Microsoft-fremder Kommunikationssoftware

Preisgestaltung von Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

$4/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Zahlung

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (14,100+ Bewertungen)

4.3/5 (14,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,200+ Bewertungen)

7. Discord

über Discord Ursprünglich ein Zufluchtsort für Gamer, hat sich Discord zu einer dynamischen Plattform für Gemeinschaften und Teams aller Art entwickelt. Seine Sprachkanäle, Texträume und umfangreichen Integrationen machen es zu einem fantastischen Tool für Kreative, Hobbygruppen und sogar professionelle Teams, die einen weniger formellen Space für die Zusammenarbeit suchen.

Discord beste Features

Private Server nur für geladene Gäste

Themenbasierte Channels für gezielte Diskussionen zwischen Mitgliedern des Teams

Text-, Sprach-, Video-Chat und Bildschirmfreigabe möglich

Discord Limits

Manche finden die Benutzeroberfläche für Textnachrichten verwirrend

Das hohe Volumen der Unterhaltung kann die Überprüfung des Nachrichtenverlaufs behindern

Mangelnde Sicherheit für Unternehmen und hauptsächlich für soziale Interaktionen; besser alternativen für Discord sind verfügbar

Discord Preise

Free

Nitro: $9,85/Monat pro Benutzer

$9,85/Monat pro Benutzer Nitro Classic: 4,92 $/Monat pro Benutzer

4,92 $/Monat pro Benutzer Server Boost: $4.99/Monat pro Benutzer

$4.99/Monat pro Benutzer Nitro Basic: 2,95 €/Monat pro Benutzer

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (320+ Bewertungen)

8. Rocket.Chat

über Rocket.Chat Suchen Sie eine anpassbare Kommunikationsplattform? Rocket.Chat ist die Antwort auf diese Frage. Dieses Open-Source-Tool bietet Chats, Videokonferenzen und eine Vielzahl von Integrationen, die es Teams ermöglichen, die Plattform nach ihren Bedürfnissen zu formen. Technisch versierte Gruppen oder solche, die Wert auf eine personalisierte Kommunikation hub wird Rocket.Chat besonders interessant finden.

Rocket.Chat beste Features

Effektives Taggen von Benutzern mit @mentions

Video- und Sprachanrufe mit Bildschirmfreigabe

Mobile, Web- und Desktop-Verfügbarkeit mit Features wie Nachrichtenübersetzung

Rocket.Chat Limits

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv wie Alternativen

Die Funktionen der mobilen App bleiben hinter denen anderer Anbieter zurück

Einige Benutzer berichten über Probleme bei der Synchronisierung von Benachrichtigungen zwischen Desktop- und Mobil-Apps

Rocket.Chat Preise

Community: Free

Free Enterprise: 7 $/Benutzer pro Monat

Rocket.Chat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (320+ Bewertungen)

4.2/5 (320+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

Bonus: Check out Die besten Open-Source-Tools für Projektmanagement

9. Mockplus

über Mockplus Designer und Produktteams, aufgepasst. Mockplus ist mehr als ein tool; es ist eine Spielwiese für Prototyping, Zusammenarbeit und Design optimierung des Workflows .

Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass Teams ihre Design-Visionen zum Leben erwecken, Feedback sammeln und iterieren können - alles in einem einheitlichen Space.

Mockplus beste Features

Nahtloser Export von Designs aus wichtigen Plattformen wie Sketch und Adobe XD

Direkte Kommunikation über Entwürfe und Erstellung interaktiver Prototypen in höchster Qualität

Unterstützt verschiedene Dokumenttypen für die Online-Vorschau

Mockplus Beschränkungen

Abhängig von einem stabilen, hochwertigen Netzwerk

Speziell auf Designer zugeschnitten, was den Nutzen für andere Teams möglicherweise limitiert

Preise für Mockplus

Free

Ultimate: $10,95 pro Benutzer/Monat

$10,95 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Mockplus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (15 Bewertungen)

4.5/5 (15 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7 Bewertungen)

10. Chanty

über Chanty In der hektischen Welt der Team-Kommunikation sticht Chanty durch seine Einfachheit und Effizienz hervor. Chanty ist mehr als nur eine App zum Chatten. Es integriert die Verwaltung von Aufgaben, um sicherzustellen, dass Teams auf Kurs bleiben.

Kleine bis mittelgroße Teams, die auf der Suche nach einer unkomplizierten und dennoch robusten Plattform für die Zusammenarbeit sind, werden in Chanty einen Hauch von frischem Wind finden.

Chanty beste Features

Bietet Audionachrichten mit suchfreundlichem Chat und unbegrenztem Nachrichtenverlauf

Features zur Aufgabenverwaltung mit einer Ansicht des Kanban Boards

Einfache Integration in andere Kommunikationstools

Chanty Beschränkungen

Nach Angaben von Benutzern haben einige Probleme mit der Leistung oder Ladeverzögerungen

Einige Features sind mit zusätzlichen Kosten verbunden oder erfordern Upgrades

Limitierte erweiterte Analysen und berichterstellung, was behindern kann projekttransparenz Chanty Preisgestaltung

Free

Geschäft: $4/Monat pro Benutzer

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

11. Slack

über Slack Slack ist eine Echtzeit-Messaging App, die die Kommunikation im Team verbessert, E-Mails reduziert und die Produktivität steigert. Sie ist in Kanäle unterteilt, in denen Teams Diskussionen erstellen, ihnen beitreten und an ihnen teilnehmen können. Mit den Funktionen für Direktnachrichten und Anrufe können Mitglieder des Teams private Unterhaltungen führen oder Meetings abhalten, ohne die App zu verlassen.

Slack beste Features

Integrationen mit vielen anderen Tools wie Google Drive, Trello und Salesforce zur Rationalisierung von Workflows.

Private Kanäle und Direktnachrichten ermöglichen eine konzentrierte Unterhaltung.

Freigeben von Dateien und Zusammenarbeit mit integrierten Dokumentenbetrachtern und Editoren.

Sprach- und Videoanrufe sowie Funktionen zum Freigeben von Bildschirmen für virtuelle Meetings.

Slack Limits

Einige Benutzer berichten, dass die App ressourcenintensiv sein kann und die Leistung anderer Apps beeinträchtigt.

Die kostenlose Version schränkt den Zugriff auf einen begrenzten Nachrichtenverlauf und die Nummer der Integrationen ein.

Slack Preise

Pro: 7,25 $/Monat pro Benutzer

7,25 $/Monat pro Benutzer Business: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2Crowd : 4.5/5 (16500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (16500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (15000+ Bewertungen)

Sieh dir das an Slack-Alternativen* !

ClickUp: Die ultimative Collaboration App für Teams

Angesichts des Tempos der heutigen digitalen Welt ist ein ganzheitliches Tool, das alle wichtigen Features für die Zusammenarbeit vereint, von entscheidender Bedeutung.

Und genau das erledigt ClickUp. Die Whiteboards sind nicht nur Spaces zum Kritzeln, sondern auch Leinwände für Innovationen, die visuelle Brainstorming-Sitzungen ermöglichen, in denen Ideen in umsetzbare Pläne umgewandelt werden. Das Feature Docs sorgt dafür, dass kein wichtiges Dokument ein Versteckspiel mit Ihnen spielt. Alles ist zentralisiert, organisiert und nur einen Klick entfernt.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man zwischen verschiedenen Plattformen umschalten musste, um ein Projekt zu besprechen. ClickUp integriert Unterhaltungen direkt am Ort des Geschehens und sorgt dafür, dass der Kontext nie in der Übersetzung verloren geht. Bei der Zusammenarbeit geht es nicht um das Jonglieren mit Tools, sondern um nahtlose Synergie, fließende Unterhaltungen und die Verfügbarkeit der richtigen Ressourcen auf Knopfdruck.

Im weiten Universum der Apps für die Zusammenarbeit glänzt ClickUp am hellsten. Denn warum sollte man sich mit dem Guten zufrieden geben, wenn man das Beste haben kann?

