Kostenlose Vorlagen für Videoskripte für Marketing, YouTube und Schulungen

An manchen Tagen sprudeln die Ideen nur so: eine starke Einleitung, ein prägnanter Aufruf zum Handeln, einfach alles.

An anderen Tagen? Nur Sie, ein blinkender Cursor und ein Entwurf, der einfach keine Form annehmen will.

Wenn Sie sich schon einmal in dieser seltsamen Situation befunden haben, in der Sie zwar wissen, was Sie sagen wollen, aber nicht so recht wissen, wie Sie es sagen sollen, dann sind Sie nicht allein!

Hier macht eine gute Vorlage den Unterschied. Sie liefert das Gerüst, damit Ihre Botschaft Szene für Szene klar und deutlich rüberkommt.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten kostenlosen Vorlagen für Videoskripte vor.

Was sind Vorlagen für Videoskripte?

Vorlagen für Videoskripte geben Ihren Ideen eine klare Struktur und helfen Ihnen, während der Aufnahme beim Thema zu bleiben. Mit einem soliden Videoskript müssen Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen oder improvisieren.

Diese Vorlagen zeigen Ihnen, wo Sie Ihre Botschaft platzieren, wann Sie Ihre Bildmaterial einfügen und wie Sie Ihre Botschaft auf einprägsame Weise abschließen. Jeder Abschnitt hat einen Zweck, und Ihre Botschaft bleibt von Anfang bis Ende klar und prägnant.

Ganz gleich, ob Sie Marketingvideos erstellen, zukünftige Videos für eine Kampagne planen oder einfach nur Ihre Gedanken in die richtige Reihenfolge bringen möchten – mit einer Skriptvorlage geht das viel schneller und zuverlässiger.

Die besten Vorlagen für Videoskripte auf einen Blick

Was macht eine gute Vorlage für ein Videoskript aus?

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Vorlage für ein Videoskript achten sollten:

Klare Struktur: Die Vorlage sollte Ihnen dabei helfen, den Inhalt Ihres Videos in überschaubare Teile zu gliedern, damit Ihre Botschaft natürlich rüberkommt und keine unnötigen Wörter enthält

Zielgruppenbewusstsein: Eine gute Vorlage für ein Videoskript berücksichtigt Ihre Zielgruppe, damit Sie deren Sprache sprechen und sich auf das konzentrieren können, was für sie wichtig ist

Flexibles Format: Ihre Vorlage sollte für verschiedene Arten von Video-Inhalten geeignet sein, von Ihre Vorlage sollte für verschiedene Arten von Video-Inhalten geeignet sein, von Erklärvideos bis hin zu Unternehmensvideos, ohne Sie in eine Schublade zu stecken

Visuelle Planung: Die beste Vorlage lässt Platz für visuelle Elemente, Bildschirmgrafiken, Stichworte und Übergänge, wodurch die Produktion reibungsloser und zielgerichteter verläuft

Anweisungsabschnitte: Eine gute Vorlage enthält Anweisungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps zum Verfassen von Videoskripten, die Sie dazu anregen, genauer darüber nachzudenken, was Sie sagen und wie Sie es sagen

Intelligente Extras: Die besten Vorlagen bieten integrierte Tools wie Die besten Vorlagen bieten integrierte Tools wie die Erstellung von Gliederungen , Platz für SEO-Notizen oder Ideen zur Wiederverwendung und sogar Verknüpfungen mit Inhaltskalendern . Diese Details sparen Zeit und helfen Ihnen, Ihr Video in eine größere Strategie einzubinden

Die besten Vorlagen für Videoskripte

Sind Sie bereit, die Erstellung Ihrer Inhalte auf die nächste Stufe zu heben?

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, bietet Ihnen die Vorlagen, die Ihnen die Arbeit erleichtern! Hier sind die besten kostenlosen Vorlagen für Videoskripte:

1. ClickUp-Vorlage für Podcast-Skripte

Kostenlose Vorlage Nehmen Sie Ihre Podcasts ohne Unterbrechungen mit der ClickUp-Skriptvorlage auf

Wenn Sie schon einmal auf „Aufnahme“ gedrückt haben und Ihnen dann sofort nichts mehr eingefallen ist, ist dies genau das Richtige für Sie. Die Podcast-Skriptvorlage von ClickUp bietet Ihnen eine zuverlässige Möglichkeit, sicherzustellen, dass Sie nicht mitten im Satz stecken bleiben oder die wichtige Erwähnung Ihres Sponsors vergessen.

Von der Einleitung bis zum Abspann ist jeder Abschnitt klar strukturiert und mit intelligenten Eingabeaufforderungen versehen, die Ihnen den Einstieg ins Schreiben erleichtern.

Da sie in ClickUp Docs gespeichert sind, bleibt alles genau dort, wo Ihr Team bereits arbeitet. So können Sie sie ganz einfach bearbeiten, kommentieren oder aktualisieren, bevor neue Mitarbeiter hinzukommen.

Sie können Aufgaben zuweisen, Ihren Co-Host mit einem Tag versehen, Kommentare hinterlassen und dieses Dokument sogar mit Ihrem Produktions-Workflow oder Kalender verknüpfen, sodass Planung und Skripting live im selben Space stattfinden. Das ist übersichtlich, flexibel und steht Ihrer Kreativität nicht im Weg.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Bewahren Sie Episodendetails, Notizen zu Sponsoren und Gastvorstellungen in einem Dokument auf

Formatieren Sie Segmente mit Tabellen, die sich leicht duplizieren und anpassen lassen

Arbeiten Sie mithilfe der Kommentarfunktion und der Freigabe-Feature gemeinsam mit Co-Moderatoren, Editoren und Gästen an Inhalten

🔑 Ideal für: Anfänger und erfahrene Podcaster, die ihre Podcasts gut strukturieren möchten, ohne wichtige Elemente zu vergessen.

2. ClickUp-Vorlage für leere Podcast-Gliederungen

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihre Podcasts von Anfang bis Ende mit der leeren Podcast-Gliederungsvorlage von ClickUp

Die Vorlage „Blank Podcast Outline“ von ClickUp fasst alles in einem übersichtlichen Space zusammen. Mit praktischen benutzerdefinierten Feldern und Unteraufgaben können Sie Gäste verfolgen, Termine aufzeichnen und Veröffentlichungstermine festlegen.

Das Anhängen Ihres endgültigen Skripts geht schnell, und der Fortschritt wird automatisch aktualisiert, sobald Sie die einzelnen Schritte abhaken. Dieses Setup sorgt für einen reibungslosen und organisierten Ablauf Ihrer Podcast-Produktion, spart Zeit und erleichtert die Teamarbeit.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Weisen Sie Team-Mitgliedern Unteraufgaben wie Brainstorming, Planung von Gästen und Marketing mit Prioritäten und Fristen zu

Fügen Sie den Link zu Ihrem Skript direkt in die Aufgabe ein

Verfolgen Sie den Fortschritt automatisch, während Aufgaben erledigt werden

🔑 Ideal für: Podcast-Teams, die nach einer einfachen, wiederholbaren Methode suchen, um jede Episode zu verwalten.

Verwenden Sie benutzerdefinierte KI-Felder in ClickUp, um diese wichtigen Details zu erfassen!

3. Vorlage für die Erstellung von Inhalten in ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie alle Ihre Inhalte an einem Ort mit der Vorlage für das Verfassen von Inhalten von ClickUp

Die Planung eines großartigen Videos beginnt mit einem soliden Entwurf. Diese Vorlage für die Erstellung von Inhalten von ClickUp enthält alles, was Sie benötigen, um Ihre Botschaft selbstbewusst zu vermitteln.

Von der Festlegung klarer Ziele und dem Verständnis Ihrer Zielgruppe bis hin zur Planung Ihrer Termine und der Erstellung einer Liste aller Medienressourcen – damit bleibt Ihr gesamter Prozess zur Erstellung von Inhalten organisiert.

Und das Beste daran? ClickUp Brain ist so konzipiert, dass es auch hier direkt zum Einsatz kommen kann. Es ist Ihr KI-gestützter Schreibassistent, der Ihnen intelligente Vorschläge, Inhaltsübersichten und Verbesserungen bietet – alles zugänglich in Ihren ClickUp-Dokumenten.

Verwenden Sie mehrere LLMs in ClickUp Brain, um Ihr Schreib-Erlebnis zu verbessern

Brain hilft Ihnen dabei, das Brainstorming, die Überarbeitung und die Erstellung Ihrer Skripte zu beschleunigen. Außerdem automatisiert es Aktualisierungen und Zusammenfassungen und schreibt in Ihrem bevorzugten Tonfall, sodass Sie mehr Zeit für die eigentliche Erstellung haben.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verwenden Sie ein einziges Dokument mit verschachtelten Seiten, um verschiedene Arten von Inhalten zu planen und nachzuverfolgen

Lernen Sie Ihr Publikum kennen und passen Sie Ihre Inhalte daran an

Befolgen Sie strukturierte Formate für das Verfassen von Inhalten , darunter Blogbeiträge, Pressemitteilungen, Fallstudien und vieles mehr

🔑 Ideal für: Autoren und Marketing-Teams, die einen vollständigen, schrittweisen Rahmen benötigen, der die Kreativität unterstützt und Projekte auf Kurs hält.

🔍 Wussten Sie schon? Die ersten Filme, die oft nur eine Minute lang waren, brauchten überhaupt keine Drehbücher. Stattdessen verließen sich die Filmemacher auf „Szenarien“ – kurze Entwürfe. Der Begriff „Drehbuch“ selbst wurde erst in den 1940er Jahren gebräuchlich.

4. ClickUp-Vorlage für YouTube-Inhalte

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihren YouTube-Kanal nahtlos mit der YouTube-Inhaltsplaner-Vorlage von ClickUp

Die YouTube-Inhaltsplaner-Vorlage von ClickUp vereint Ihren gesamten Videoplanungsprozess, von der Planung und dem Verfassen des Skripts bis hin zur Bearbeitung und Veröffentlichung, in einem visuellen, einfach zu verwaltenden Space. Sie ist mit vorgefertigten Aufgabenphasen wie Skripting, Aufnahme und Bearbeitung ausgestattet, sodass Sie den Fortschritt verfolgen können, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Jede Aufgabe verfügt über Space für kreative Briefings, Stichwörter, Fälligkeitsdaten und sogar angehängte Skripte, sodass Sie alles an einem Ort zusammenhalten können.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie Ihre gesamte Videopipeline von der Idee bis zur Veröffentlichung

Bewegen Sie Aufgaben durch Skripting, Aufzeichnung, Bearbeitung und mehr in der Ansicht „Produktionsboard“

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um auf einem Whiteboard Ideen für Themen und Inhalte für Videos zu sammeln

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller und Teams, die ihren kreativen Prozess optimieren und jedes Video auf Kurs halten möchten.

5. ClickUp ChatGPT-Eingabeaufforderungen für das Schreiben – Vorlage

Kostenlose Vorlage Mit den ChatGPT-Prompts für das Schreiben von ClickUp können Sie schneller und frischer schreiben. Vorlage

Suchen Sie nach der perfekten Inspiration, um den Flow zu finden? Die Vorlage „ChatGPT Prompts for Writing“ von ClickUp enthält über 200 kreative, originelle und zum Nachdenken anregende Schreibimpulse, die Ihre Schreibroutine aufmischen werden.

Egal, ob Sie Tagebuch führen, einen Entwurf erstellen, Ideen für Videos sammeln, die die Zuschauer ansprechen, oder sich aufwärmen möchten – diese Vorlagen lassen sich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Layout ist flexibel und bietet viel Platz zum Experimentieren, Umschreiben und Erstellen von etwas Originellem.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Durchsuchen Sie über 200 vielseitige Schreibvorlagen in einem übersichtlichen Dokument

Passen Sie die Vorgaben an Ihren persönlichen Schreibstil an und kombinieren Sie sie nach Belieben

Strukturieren Sie Ihre Gedanken, sammeln Sie Ideen für neue Themen und erstellen Sie mit nützlichen Vorlagen überzeugende Inhalte

🔑 Ideal für: Autoren, Vlogger, Studenten oder alle, die kreative Blöcke überwinden möchten.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Funktionen – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

6. Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie die Vorproduktion, Produktion und Postproduktion von Videos mit der Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp

Diese Vorlage für die Videoproduktion von ClickUp bietet Ihrem Team eine strukturierte Möglichkeit, jede Phase der Produktion ohne den üblichen Stress zu verwalten.

Mit einer Projektlistenansicht, in der Sie alles auf einen Blick sehen, einer Board-Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts und einem Kalender, damit Sie den Zeitplan einhalten können, verwalten Sie Ihre Videoproduktion nahtlos.

Und das Beste daran? Die Vorlagen lassen sich perfekt mit ClickUp for Marketing kombinieren, sodass Ihre Videoprojekte nicht isoliert voneinander existieren. Sie können die Videoproduktion in die Kampagnenplanung einbinden, die Freigabe von Inhalten verwalten, Design-Assets nachverfolgen und gemeinsam an Briefings arbeiten, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

So lassen sich die Produktion mit den Marketing-Teams synchronisieren, die Botschaften aufeinander abstimmen und die Rolle jedes Videos im Gesamtbild messen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Speichern Sie Skripte, Details zum Speicherort und Partnerkontakte an einem Ort

Organisieren Sie Drehorte, Personalbedarf, Videoskripte und Agenturkontakte

Anzeige und Anpassung von Premiere-Terminen ganz einfach über den Kalender

🔑 Ideal für: Teams, die Marketingvideos, interne Inhalte oder Arbeiten für Clients produzieren und eine zuverlässige Möglichkeit zur Verwaltung der Videoproduktion benötigen.

7. ClickUp-Vorlage für die Produktion von YouTube-Videos

Kostenlose Vorlage erhalten Sorgen Sie mit der YouTube-Videoproduktionsvorlage von ClickUp für Konsistenz in all Ihren Videos

Die Produktion eines soliden YouTube-Videos erfordert Planung, Koordination und die konsequente Umsetzung jedes einzelnen Schritts. Die YouTube-Videoproduktionsvorlage von ClickUp legt einen vollständigen Produktionsprozess fest, sodass Ihr Team genau weiß, was zu erledigen ist, wer dafür verantwortlich ist und was für die Veröffentlichung eines fertigen Videos erforderlich ist.

Vom Drehbuch bis zur Verteilung wird jede Phase in Unteraufgaben mit integrierten Checklisten unterteilt, die es einfacher machen, konzentriert zu bleiben und effizient zu arbeiten.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Weisen Sie Schlüsselrollen wie Drehbuchautor und Editor mithilfe integrierter Felder zu

Halten Sie alle auf dem Laufenden mit dem Notizbereich für Führungskräfte und internem Feedback

Verwenden Sie spezielle Felder für den Video-Editor, Veröffentlichungsdaten, Tags und sogar Ihre Miniaturansichten und Banner-Designs

🔑 Ideal für: Ersteller, Vermarkter oder Teams, die YouTube-Kanäle verwalten.

8. ClickUp-Storyboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihre Geschichte mit der Storyboard-Vorlage von ClickUp

Wenn Sie besser in Bildern als in Absätzen denken, bietet Ihnen die Storyboard-Vorlage von ClickUp einen übersichtlichen, farbcodierten visuellen Space, in dem Sie Ihre gesamte Geschichte layouten können.

Es enthält eine Karte mit sechs Szenen, von der Exposition bis zur Auflösung, mit speziellen Boxen für Handlung, Dialog und Audio/FX in jeder Szene. Es handelt sich um eine Storyboard-Vorlage, die die Denkweise kreativer Teams nachahmt: Szene für Szene, Ebene für Ebene.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Passen Sie jeden Abschnitt an Ihre Bedürfnisse an, ziehen Sie ihn per Drag & Drop und erweitern Sie ihn

Verwenden Sie spezielle Boxen zur Nachverfolgung von Handlungen, Dialogen und Audio-/FX-Elementen

Sehen Sie Ihren gesamten Erzählbogen in einer übersichtlichen horizontalen Abfolge

🔑 Ideal für: Autoren und kreative Teams, die einen gemeinsamen Space benötigen, um Ideen zu skizzieren und Szenen zu strukturieren.

🧠 Wissenswertes: In den 1910er Jahren verwandelte Thomas Ince, der als „Vater des Filmstudios“ bezeichnet wird, das Filmemachen in ein Fließbandsystem, indem er das Drehbuch zum detaillierten Entwurf für die Produktion machte. Diese Effizienzsteigerung trug dazu bei, dass sich das Drehbuch vom Entwurf zum zentralen kreativen Dokument entwickelte.

9. Vorlage für einen Kalender für Inhalte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Halten Sie Termine für Inhalte mit der Vorlage „Kalender“ von ClickUp ein

Den Überblick darüber zu behalten, was live geht, was noch im Entwurf ist und wer an was arbeitet, muss nicht überwältigend sein. Die Inhaltskalender-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen einen zentralen, visuellen hub, um jeden Inhalt, den Ihr Team veröffentlicht, zu planen, zu terminieren und zu verwalten.

Sie sind für verschiedene Formate wie Blogbeiträge, Videos und Newsletter konzipiert und bieten Ihnen vollständige Sichtbarkeit über den gesamten Prozess. Jede Aufgabe für Inhalte umfasst Felder für Fälligkeitsdaten, Kanäle, Asset-Links, Mitarbeiter und die Nachverfolgung des Fortschritts, sodass Sie nichts übersehen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Planen und terminieren Sie Inhalte nach Woche, Monat oder Kampagne mit dieser Vorlage für einen Kalender für Inhalte

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt in einem Space

Laden Sie kreative Assets hoch und verknüpfen Sie unterstützende Dokumente direkt mit Aufgaben

🔑 Ideal für: Marketingteams, Social-Media-Manager und Content-Verantwortliche, die Inhalte plattformübergreifend koordinieren müssen.

10. Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie Projekte und überwachen Sie den Fortschritt mit der Vorlage „Kreativer Projektplan“ von ClickUp

Mit dieser Vorlage für kreative Projektpläne von ClickUp wird die Umsetzung kreativer Projekte zum Kinderspiel. Sie hilft Ihnen, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten und Ihre Projekte mit klaren Zielen und Terminen reibungslos voranzubringen.

Sie finden verschiedene Ansichten, die zu Ihrem Stil passen, von Listen, die alle Aufgaben anzeigen, über Boards, die einen schnellen Überblick über den Fortschritt bieten, bis hin zu Zeitleisten, mit denen Sie Ihren Kalender im Blick behalten.

🌟 Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie „Fertiggestellt“, „Zur Genehmigung“, „In Bearbeitung“ und „In Überarbeitung“

Planen Sie Ihre Aufgaben und weisen Sie sie den Teammitgliedern mit der kreativen Projektansicht zu

Stellen Sie mit einem klaren Fahrplan sicher, dass Ihre Projekte rechtzeitig und innerhalb des Budgets fertiggestellt werden

🔑 Ideal für: Kreative Teams und Projektmanager, die reibungslose Workflows und eine klare Projektplanung wünschen.

11. Vorlage für ClickUp-Schreibrichtlinien

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der Vorlage für Schreibrichtlinien von ClickUp für Konsistenz und Genauigkeit in Ihren Inhalten

Die Vorlage für ClickUp-Schreibrichtlinien ist Ihr idealer Begleiter, um die Stimme und den Ton Ihres Unternehmens auf allen Plattformen konsistent zu halten.

So versteht jeder, wie Ihre Marke klingt, ohne dass es gestelzt oder verwirrend wirkt. Es erklärt, wie Sie mit Persönlichkeit schreiben und dabei professionell bleiben, einschließlich der zu verwendenden (und zu vermeidenden!) Wörter in Ihren Videoskripten, Grammatiktipps und Stilangaben.

🌟 Warum Sie es mögen werden:

Definieren Sie Ihre Markenstimme, damit sich das Schreiben natürlich und konsistent anfühlt

Liste mit Grammatik- und Stilregeln, die Sie beachten sollten, um Verwirrung in langen und kurzen Skripten zu vermeiden

Klären Sie, wie Abkürzungen, Akronyme, Zeichensetzung und mehr verwendet werden

🔑 Ideal für: Marketingteams, Ersteller von Inhalten und Unternehmen, die ihre Stimme vereinheitlichen, Musterunterbrechungen vermeiden und das Schreiben vereinfachen möchten.

12. ClickUp-Vorlage für SOPs zur Erstellung von Inhalten

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie hochwertige Inhalte mit der Vorlage für Standardarbeitsanweisungen zur Erstellung von Inhalten von ClickUp

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, die Erstellung Ihrer Inhalte reibungslos und konsistent zu gestalten? Die ClickUp-Vorlage für Standardarbeitsanweisungen zur Erstellung von Inhalten enthält klare Schritte, damit jeder seine Prioritäten und Verantwortlichkeiten kennt.

Sie sind perfekt, um sicherzustellen, dass Ihr Team jedes Mal hochwertige Inhalte liefert, ohne dass es zu Verwirrung kommt.

Darüber hinaus können Sie eingebettete ClickUp-Clips verwenden, um kurze Videoerklärungen direkt in die SOP einzufügen. Nehmen Sie kurze Videobotschaften, Bildschirmfreigaben oder Webcam-Updates direkt in Ihren Aufgaben auf.

So können Sie Ideen erklären, Feedback geben oder Updates freigeben – schneller und klarer als durch das Tippen langer Schlüsselbotschaften.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Weisen Sie mit einfachen @Erwähnungen Rollen und Verantwortlichkeiten zu

Bewahren Sie FAQs und Ressourcen an einem Ort auf, um Menschen nahtlos anzuleiten und zu informieren

Verwalten Sie Feedback und Aktualisierungen reibungslos mit der Nachverfolgung von Überarbeitungen

🔑 Ideal für: Content-Teams und Manager, die einen zuverlässigen, leicht verständlichen Prozess für Inhalte aufbauen möchten.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre SOP regelmäßig mithilfe des Formulars für Überarbeitungsanfragen, um die Verfahren auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass Ihr Team stets die Best Practices befolgt.

13. Vorlage für Videoskripte von Canva

über Canva

Die Canva-Vorlage für Videoskripte bietet Ihnen einen übersichtlichen Space, in dem Sie planen können, was Sie sagen möchten und wie Sie es sagen möchten. Ganz gleich, ob Sie interne Tutorial-Videos, professionelle Videos, Marketingvideos oder Musikvideos drehen – mit dieser Vorlage bleiben Sie organisiert und treffen den Schlüssel zum Erfolg.

Planen Sie Ihre Bilder, Sekundäraufnahmen, Voiceover und das Timing in einem einzigen Dokument. Es ist einfach zu verwenden, leicht freizugeben und erspart Ihnen unangenehme Pausen oder endlose Nachdreharbeiten.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Planen Sie Ihr Videoskript Szene für Szene oder Zeile für Zeile

Reibungslose Zusammenarbeit mit einem übersichtlichen, bearbeitbaren Dokument

Sparen Sie Zeit bei der Aufnahme mit einem fertigen Skript

🔑 Ideal für: Ersteller von Inhalten, Marketingfachleute und Video-Teams, die ohne Stress ausgefeilte Skripte erstellen möchten.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie unglaubliche Videos, indem Sie Skripte schreiben, während Sie sprechen. Halten Sie die Sätze kurz und umgangssprachlich, damit Ihre Botschaft leicht zu verstehen ist. Lesen Sie das Videoskript laut vor, um zu sehen, ob es sich natürlich anhört. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit einem Freund chatten – das ist die Atmosphäre, die die meisten Zuschauer fesselt! Wenn Sie dabei Hilfe benötigen, nutzen Sie die Talk-to-Text-Feature von ClickUp Brain MAX, Ihrem KI-Desktop-Begleiter!

14. Vorlage für Videoskript von Template.net

via Template. net

Die Video-Skriptvorlage von Template.net bietet Ihnen eine vorgefertigte Struktur, mit der das Erstellen von Skripten weniger einschüchternd und viel übersichtlicher wird.

Sie eignen sich perfekt, um Ihre Gedanken zu ordnen, Dialoge an Szenen anzupassen und sicherzustellen, dass alles reibungslos fließt. Öffnen Sie das Dokument, fügen Sie Ihre Inhalte ein und beginnen Sie mit der Erstellung eines Drehbuchs, das sofort gedreht werden kann.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Legen Sie die Struktur Ihres Videos in einem einfachen, lesbaren Format fest

Teilen Sie Ihr Skript in Einleitung, Off-Camera-Hinweise, Hinter-den-Kulissen-Informationen und entsprechende Callouts auf

Passen Sie die Vorlage an Ihre Markenstimme an

🔑 Ideal für: Ersteller und kleine Teams, die selbstbewusste, gut getaktete Skripte schreiben möchten, ohne bei Null anzufangen.

15. Vorlage für YouTube-Kanal-Videos von Template.net

via Template. net

Die Vorlage für YouTube-Videos von Template.net hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte klar und zielgerichtet zu gestalten.

Sie bieten Ihnen Platz, um Ihre Einleitung, die wichtigsten Gesprächspunkte, Handlungsaufforderungen und das Fazit zu strukturieren, sodass Sie interessant bleiben und nicht vom Thema abweichen. Außerdem können Sie so das Format Ihrer Videos vereinheitlichen und im Laufe der Zeit einen einheitlichen Markenton entwickeln.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Intro, Hauptteil und Outro Ihres Videos an einem Ort

Halten Sie Ihre Videoskripte im Einklang mit dem Ton und der Stimme Ihrer Marke

Verwenden Sie zusätzliche Notizen, um wichtige Details wie Zielgruppe, Soundeffekte, Haupterzählung und Produktionsdetails einzufügen

🔑 Ideal für: YouTube-Ersteller, die klare, strukturierte Videos erstellen möchten, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer fesseln.

16. Vorlage für Videoskripte von Backlinko

via Backlinko

Die Backlinko-Vorlage für Videoskripte wurde für Marketer entwickelt, die ihre Videos prägnant, strategisch und ergebnisorientiert gestalten möchten. Sie ist klar strukturiert und führt Sie durch alle Abschnitte, vom Aufhänger, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, bis zum CTA, der zum Handeln anregt.

Jeder Teil ist so gestaltet, dass er die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer fesselt und sie zu Ihrem Ziel führt, egal ob es sich dabei um mehr Klicks, Anmeldungen oder Freigaben handelt.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Teilen Sie Ihre Botschaft in klare, überzeugende Abschnitte auf

Verwenden Sie die 4-teilige Formel: Aufhänger, Intro, Inhalt und CTA, um ansprechende Skripte zu erstellen

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Marketingziele und gestalten Sie die Inhalte menschlich und nachvollziehbar

🔑 Ideal für: Marketer und Content-Teams, die leistungsstarke Videoskripte schreiben möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Der erste Fernsehwerbespot wurde 1941 während eines Baseballspiels ausgestrahlt und dauerte nur 10 Sekunden. Damit wurde schon früh erkannt, wie wirkungsvoll prägnante Botschaften sein können.

17. Vorlage für Videoskripte von HubSpot

via HubSpot

Die HubSpot-Vorlage für Videoskripte führt Sie durch die Erstellung Ihres Videoskripts, beginnend mit Ihrer Kernbotschaft bis hin zu einer Handlungsaufforderung, die eine Reaktion hervorruft.

Sie helfen Ihnen dabei, Ihr Ziel zu klären, Ihre Zielgruppe zu identifizieren und die wichtigsten Punkte zu definieren. Sie können Ihr Skript in drei klare Teile gliedern: den Aufhänger, die Kernbotschaft und den Schluss.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Fügen Sie neben Audiobeschreibungen visuelle Anweisungen hinzu, um die Verständlichkeit zu verbessern

Passen Sie die Vorlage an, um Ihre Abschnitte und Aufforderungen hinzuzufügen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, damit alle auf dem gleichen Stand sind

🔑 Ideal für: Ersteller und Vermarkter, die Videos in einem unterhaltsamen Tonfall schreiben und die Zuschauer fesseln möchten.

Finden Sie mit ClickUp den perfekten Partner für Ihre Videoskripte

Vorlagen für Videoskripte bieten Ihnen klare, bewährte Strukturen, mit denen Sie Ihre Botschaft planen, Ihre Szenen organisieren und Ihre Videos von Anfang bis Ende spannend gestalten können.

Sie helfen Erstellern und Vermarktern, Zeit zu sparen, fokussiert zu bleiben und Inhalte zu liefern, die ihr Publikum ansprechen.

Um Ihre Videoprojekte noch weiter voranzubringen, bietet ClickUp leistungsstarke Vorlagen und Features, mit denen Sie Ihre gesamte Produktion organisieren und im Zeitplan halten können. Mit leistungsstarken integrierten Features können Sie in Sekundenschnelle Gliederungen und Skriptideen erstellen und mühelos Videoskripte entwerfen und freigeben.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!