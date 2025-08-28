Free Vorlage für Meeting-Agenden von Monday.com zur Optimierung von Team-Diskussionen

Unorganisierte Meetings sind Killer der Produktivität. Sie verschwenden Zeit, sorgen für Verwirrung und enden in der Regel damit, dass alle fragen: „Also... wie geht es jetzt weiter?“

Sie verdienen Besseres. Und Ihr Team auch.

Deshalb haben wir die besten kostenlosen Meeting-Agenda-Vorlagen von Monday.com zusammengestellt, von wöchentlichen StandUp-Meetings bis hin zu Projekt-Kickoffs, die Ihre Meetings mehr Produktivität verleihen. Diese Vorlagen sorgen für Struktur, Klarheit und Verantwortlichkeit in jedem Meeting.

Und wenn diese noch nicht ganz Ihren Vorstellungen entsprechen, haben wir auch einige ClickUp-Vorlagen als flexible, gebrauchsfertige Alternativen hinzugefügt.

Was sind Monday.com-Vorlagen für Meeting-Agenda?

Die Vorlagen für Meeting-Agenden von Monday.com sind vorgefertigte Boards oder Dokumente, in denen Ihre Meeting-Themen, Eigentümer, Zeitfenster und Folgeaufgaben an einem Ort zusammengefasst sind. Sie lassen sich direkt in Monday.com einbinden, sodass Ihr Team jedes Meeting planen, durchführen und der Nachverfolgung unterziehen kann, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Sie sind besonders nützlich für wiederkehrende Meetings wie wöchentliche Check-ins, Sprint-Reviews oder Client-Meetings, bei denen Konsistenz wichtig ist. Außerdem können Sie sie für verschiedene Teams oder Workflows benutzerdefiniert anpassen, sodass alle immer auf der gleichen Seite sind.

👀 Wussten Sie schon? Nur 37 % der Meetings am Arbeitsplatz verwenden aktiv eine Tagesordnung, und selbst wenn dies der Fall ist, enthalten 21 % der Tagesordnungen weniger als 500 Zeichen, was ihre Struktur und Übersichtlichkeit limitiert.

Die besten Vorlagen für Meeting-Agenden von Monday.com und Alternativen

Was macht eine gute Vorlage für ein Monday.com-Meeting-Agenda aus?

Nicht alle Vorlagen sind gleich. Eine gute Vorlage für die Tagesordnung von Monday.com sorgt dafür, dass Ihre Meetings klar, pünktlich und mit hoher Produktivität ablaufen. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten 👇

Gelöschtes Meeting-Objekt: Suchen Sie nach Vorlagen, die mit einem Space beginnen, in dem Sie den Zweck des Meetings definieren können

zeitschätzungen: *Wählen Sie eine Vorlage mit einer Zeitspalte, um realistisch planen zu können, z. B. 10 Minuten für Updates, 15 Minuten für Blockaden

zugewiesene Eigentümer: *Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie jedem Element einen Eigentümer zuweisen können

aktionselemente und Fristen: *Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorlage für die Meeting-Tagesordnung Space für Notiz zu nächsten Schritten, Eigentümern und Fälligkeitsdatum bietet

Spalte „Notizen/Entscheidungen“: Suchen Sie nach einer Vorlage, die neben jedem Tagesordnungspunkt ein Feld für Notizen enthält

anpassbare Layouts: *Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Spalten anpassen, Abschnitte umbenennen oder bei Bedarf Integrationen hinzufügen können

Wiederverwendbares Format: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage gespeichert und für wiederkehrende Meetings dupliziert werden kann

👀 Wussten Sie schon? Unnötige oder ineffektive Meetings kosten pro Mitarbeiter jährlich etwa 25.000 US-Dollar, was für Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern eine erstaunliche Summe von 101 Millionen US-Dollar pro Jahr ergibt. Deshalb ist eine Vorlage für die Tagesordnung eines Meetings notwendig, um sicherzustellen, dass jede Minute zählt.

Free Vorlage für Meeting-Agenden von Monday.com

Von Team-Synchronisierungen bis hin zum strategischen Plan bietet Monday.com eine Vielzahl vorgefertigter Meeting-Agenda-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Meetings reibungsloser gestalten können. Im Folgenden finden Sie einige handverlesene Meeting-Agenda-Vorlagen, die Klarheit, Struktur und Verantwortlichkeit in Ihre Team-Diskussionen bringen. Schauen wir uns diese einzeln an:

1. Vorlage für die Tagesordnung von Team-Meetings

Die Vorlage für Team-Meeting-Agenden hilft Ihnen dabei, fokussierte, wiederholbare Team-Meetings wie wöchentliche Check-ins, Team-Updates oder teamübergreifende Besprechungen durchzuführen. Sie legt die Agenda klar dar, weist Eigentümer zu, führt Nachverfolgung von Aktionspunkten durch und erfasst Schlüsselpunkte auf einem freigegebenen Board.

Das Board verfügt über einfache Spalten für Themen, Zeitfenster, Eigentümer, Notizen und Folgemaßnahmen. Sie können Dateien hinzufügen, Teamkollegen taggen, den Status unterwegs aktualisieren und das gleiche Setup beim nächsten Mal wiederverwenden.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Fügen Sie Tagesordnungs-Notizen in ein Dokument ein, das direkt mit Ihrem Board verknüpft ist

Legen Sie Erinnerungen für Aufgaben fest oder informieren Sie Ihre Teamkollegen, wenn sie an der Reihe sind

Filtern Sie Themen, Status oder Teammitglieder mit wenigen Klicks

Fügen Sie Präsentationen, Dokumente und Links ein, die für alle leicht zu finden sind

✅ Ideal für: Wöchentliche Teambesprechungen oder Projekt-Check-ins, die eine klare Struktur, Eigentümer-Accountability und Nachverfolgung nach dem Meeting erfordern.

2. Vorlage für Meeting-Notizen

über Monday.com

die Vorlage für Meeting-Notizen* bietet Ihrem Team einen übersichtlichen Space, an dem alles festgehalten werden kann, was während eines Meetings besprochen wurde. Sie können Schlüsselpunkte protokollieren, die Nachverfolgung der Teilnehmer, Notizen zu Fragen und Aktionselemente festhalten.

Das Board ist in Abschnitte für Meeting-Zeiten, Tagesordnungen, Teilnehmer, Fragen und Antworten sowie einen speziellen Space für Notizen und Erkenntnisse unterteilt. Sie können Einträge neu anordnen, Teamkollegen für die nächsten Schritte zuweisen und mit Status-Tags den Überblick behalten

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Farbe-Code-Prioritäts-Beschreibungen, um dringende oder laufende Diskussionspunkte hervorzuheben

Karte Notizen auf einem flexiblen Board, auf dem Sie Einträge nach Belieben umbenennen, sortieren oder filtern können

Tag Teamkollegen, hinterlassen Sie Updates und machen Sie die nächsten Schritte für alle klar

✅ Ideal für: Teams, die Erkenntnisse und Entscheidungen aus Meetings protokollieren, deren Nachverfolgung und erneutes Aufgreifen vornehmen möchten, ohne auf externe Dokumente oder tools angewiesen zu sein.

3. Vorlage für Protokolle von Board-Meetings

über Monday.com

Die Vorlage für Board-Meeting-Protokolle hilft Ihnen dabei, formelle Meetings wie Board-Meetings oder Stakeholder-Check-ins strukturiert und übersichtlich durchzuführen.

Damit können Sie die Tagesordnung im Voraus Plan, Referenten zuweisen, Dokumente als Anhang anhängen und Protokolle erstellen, während gleichzeitig sichergestellt ist, dass alle Teilnehmer über den richtigen Kontext und Zugriff auf Schlüssel-Materialien verfügen.

Sie finden Spalten für Themen, Teilnehmer, Zeit, Speicherort und Folgemaßnahmen. Sie können auch Berichte hochladen, Verantwortlichkeiten verfolgen und nach Eigentümer oder Datum filtern, um den aktuellen Stand zu sehen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erhalten Sie mithilfe von Dashboards eine hohe Ansicht von Status und Eigentümerschaft

Wechseln Sie zwischen Kalender, Kanban oder Zeitleiste, um Aufgaben in Ihrer Ansicht anzuzeigen

Richten Sie Automatisierungen ein, um Erinnerungen zu versenden oder Statusaktualisierungen vorzunehmen, ohne zusätzliche Arbeit

✅ Ideal für: Fachleute, Manager oder überlastete Solopreneure, die eine praktische Methode benötigen, um zu entscheiden, was ihre Zeit wert ist und was nicht.

🎉 Wissenswertes: Microsoft hat ein maschinelles Lernsystem entwickelt, das nun in Teams integriert ist und automatisch erkennt, wenn ein Teilnehmer während eines Remote-Meetings versucht, das Wort zu ergreifen, und dabei scheitert. Daraufhin wird er aufgefordert, virtuell die Hand zu heben, um das Wort zu ergreifen. Auf der Grundlage realer Daten erreichte es einen AUC-Wert (Area Under Curve) von 0,95 mit einer True-Positive-Rate von 50 % bei weniger als 1 % False Positives, was es zuverlässig genug für den Einsatz in der Produktion macht. Dieses Feature ermöglicht es, leiseren Stimmen Gehör zu verschaffen, wodurch Meetings inklusiver werden und eine gleichberechtigte Teilnahme gewährleistet ist, was insbesondere in hybriden Umgebungen wichtig ist.

4. Unternehmensübergreifende Vorlage für das Planen von Ereignissen

über Monday.com

Die Vorlage für unternehmensübergreifende Veranstaltungsplanung nutzt organisierte Gruppen, Status, Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter und mehrere Ansichten, um jede Phase Ihres Ereignis-Workflows zu erfassen.

Während der Besprechungen können Sie Folgeaufgaben direkt aus dem Board in Aktionspunkte umwandeln und Fristen und Eigentümer zuweisen, damit Entscheidungen nach dem Meeting nicht verloren gehen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Fügen Sie vordefinierte Gruppen hinzu, entfernen Sie sie oder benennen Sie sie um, um sie an Ihre spezifischen Plan-Phasen anzupassen

Verwandeln Sie jeden Diskussionspunkt in eine Aufgabe und unterteilen Sie diese in detaillierte Schritte, um einen besseren Plan zu ermöglichen

Schalten Sie zwischen der Gantt-Ansicht für die Zeitleiste-Planung, Kanban für die stufenbasierte Nachverfolgung oder der Tabelle für einen schnellen Überblick über offene Aufgaben um

✅ Ideal für: Veranstaltungsplaner und -koordinatoren, die einen zentralen Workspace suchen, um Logistik, Zeitleiste und Kommunikation für jedes Ereignis zu koordinieren.

5. Vorlage für Nachbereitungsmöglichkeiten

über Monday.com

Wenn es darum geht, Chancen nach Ereignissen effektiv zu nutzen, können Sie mit der Vorlage „Chancen nach Ereignissen“ Feedback in umsetzbare Leads umwandeln und diese über alle Phasen hinweg verwalten.

Es umfasst integrierte Feedback-Erfassung, Lead-Nachverfolgung, anpassbare Ansichten und Dashboards, die speziell auf Workflows nach Ereignissen zugeschnitten sind.

Freigeben Sie das Formular nach der Veranstaltung mit den Teilnehmern, um Antworten direkt im Feedback-Board des Ereignisses zu sammeln. Dort können Sie Leads nach Größe, Priorität, Eigentümer, Status und Fristen kategorisieren, um sicherzustellen, dass die vielversprechendsten Chancen umgehend genutzt werden.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Sammeln Sie Feedback und ermöglichen Sie Nachfassaktionen nach Ereignissen mithilfe einfacher Formulare

Organisieren Sie eingehende Leads nach Größe, Priorität, Status und Fristen, um eine bessere Sichtbarkeit der Pipeline zu erhalten

Überwachen Sie Zufriedenheits-Bewertungen, Feedback-Trends, Umsatzprognosen und Teamleistung in einer einzigen Ansicht

✅ Ideal für: Marketing-Teams, die das Feedback der Teilnehmer erfassen und in Verkaufs- oder Follow-up-Möglichkeiten umwandeln müssen.

6. Vorlage für Sprint-Retrospektive

über Monday.com

Für Softwareteams ist jedes Meeting eine Gelegenheit, Prozesse zu überprüfen und zu verbessern. Die Sprint-Retrospektive-Vorlage wurde speziell für agile Teams entwickelt, um Diskussionspunkte und Überlegungen in einem gemeinsamen Board zu zentralisieren.

Im Fortschritt des Sprints können Team-Mitglieder Beobachtungen als Elemente hinzufügen und Dateien anhängen, um zusätzlichen Kontext zu liefern. Alle retrospektiven Daten an einem Ort sorgen dafür, dass Diskussionen, Abstimmungen, Anhänge und Aktionspunkte organisiert und leicht zugänglich sind.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verwenden Sie die Spalte „Abstimmung” , damit das Team Prioritäten für die zu behandelnden Themen setzen kann

Erstellen Sie Aktions-Elemente, übertragen Sie diese in die Zukunft und überwachen Sie deren Umsetzung

Beziehen Sie sich vor Beginn des nächsten Sprints auf die Ergebnisse der Rückschau und überprüfen Sie die Verbesserungen

✅ Ideal für: Agile Teams zur Überwachung der Sprint-Leistung und Nachverfolgung von Folgeaktionen.

Limit der Meeting-Agenda-Vorlagen von Monday.com

Monday.com bietet zwar flexible und visuell ansprechende Vorlagen für die Verwaltung von Aufgaben und Meetings, doch haben Benutzer einige erhebliche Nachteile aufgezeigt, insbesondere bei der Verwaltung von Meeting-Agenden:

Die meisten Vorlagen sind statisch und müssen manuell aktualisiert werden , sodass sie nicht in Echtzeit zwischen den Teammitgliedern zur Synchronisierung führen

Vorgefertigte Spalten und Automatisierungen können neue Benutzer eher überfordern, anstatt Setup zu vereinfachen

kein spezieller Space* für Inline-Notizen oder das Festhalten von Entscheidungen während Live-Diskussionen

aufgrund fehlender Format-Optionen* ist es schwierig, längere Tagesordnungen mit einer klaren Struktur zu organisieren

folgeaufgaben und Erinnerungen* werden nicht automatisch mit Tagesordnungselementen verbunden, es sei denn, sie werden manuell eingerichtet

⭐ Zeitersparnis: Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofort strukturierte Meeting-Agenden basierend auf Ihren Zielen zu erstellen. Beschreiben Sie einfach den Zweck und überlassen Sie den Rest der KI. Geben Sie Folgendes ein: „Erstellen Sie eine 30-minütige Agenda für ein wöchentliches Marketing-Team-Meeting mit Gesprächsthemen, Zeitvorgaben und Aktionselementen. Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine abgeschlossene Meeting-Agenda mit Zeit-Blocks und Gesprächsthemen

Alternativen zu den Vorlagen für Meeting-Agenden von Monday.com

Wenn Ihnen die Meeting-Agenda-Vorlagen von Monday.com für Ihre Business-Anforderungen zu limit oder zu komplex erscheinen, haben wir eine flexible und benutzerfreundliche Alternative zu Monday.com.

ClickUp, bekannt für seine übersichtliche Benutzeroberfläche, Echtzeit-Zusammenarbeit und anpassbaren Ansichten, ist die App für die Arbeit und bietet speziell entwickelte Vorlagen für Meeting-Agenden, die für Teams jeder Größe geeignet sind.

Möchten Sie klare und effektive Meeting-Agenden erstellen? Sehen Sie sich dieses Video an!

Von Einzelgesprächen bis hin zu unternehmensweiten Vollversammlungen bietet ClickUp eine wachsende Bibliothek mit Vorlagen, die auf Schnelligkeit, Struktur, Zusammenarbeit und Teamabstimmung ausgelegt sind. Im folgenden Abschnitt haben wir die besten Vorlagen zusammengestellt, die Sie sofort verwenden können.

1. ClickUp-Vorlage für Tagesordnungen

Vorlage herunterladen Sorgen Sie dafür, dass alle Meeting-Teilnehmer auf dem gleichen Stand sind und den Überblick behalten, indem Sie mit der ClickUp-Agenda-Vorlage eine klare, detaillierte Agenda erstellen

Die ClickUp-Agenda-Vorlage bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, organisierte, ergebnisorientierte Meetings durchzuführen. Es beginnt mit einem einfachen ClickUp-Dokument, in dem Sie gemeinsam mit Ihrem Team das Ziel des Meetings festlegen können.

Die Agenda selbst ist in vier intelligente Abschnitte unterteilt: Meeting-Details, Teilnehmer, Meeting-Notizen und Details nach dem Meeting.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Fügen Sie grundlegende Informationen zum Meeting wie Datum, Uhrzeit, Umfang und Art an einem Ort hinzu

Weisen Sie Rollen zu und überprüfen Sie die Anwesenheit mithilfe von Checklisten

Erfassen Sie Notizen live und protokollieren Sie Folgeaufgaben mit Eigentümern und Fristen

Freigeben Sie Tagesordnungen und versenden Sie schnelle Updates mit ClickUp E-Mail

Verfolgen Sie Aktionspunkte mit integrierten Kommentaren, Erinnerungen und Aufgabe-Links

✅ Ideal für: Teams, die eine sofort einsetzbare, wiederholbare Meeting-Struktur benötigen, um effiziente interne Synchronisierungen durchzuführen und den Fortschritt zuverlässig zu verfolgen.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigt, dass durchschnittlich 25 % der Meetings 8 oder mehr Teilnehmer umfassen. Wir haben außerdem festgestellt, dass ein Meeting durchschnittlich etwa 51 Minuten dauert. Diese großen Meetings können das Ergebnis haben, dass pro Woche auf Organisationsebene mindestens 6 bis 8 Stunden an Meeting-Zeit aufgewendet werden. Was wäre, wenn Sie das reduzieren könnten? ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams kommunizieren! Anstelle von langwierigen Meetings können Sie direkt innerhalb der Aufgaben zusammenarbeiten, indem Sie Kommentare, Anhänge, Sprachnotizen, Video-Clips und mehr an einem Ort nutzen.

2. ClickUp-Vorlage für All-Hands-Meetings

Free Vorlage herunterladen Verwalten Sie den Plan, den Zeitplan und die Logistik für Ihr nächstes unternehmensweites Meeting mit der ClickUp-Vorlage für All-Hands-Meetings

Die ClickUp-Vorlage für All-Hands-Meetings wurde für Teams entwickelt, die eine klare, wiederholbare Methode zur Verwaltung unternehmensweiter Meetings benötigen.

Ein herausragendes Feature ist die integrierte ClickUp-Gantt-Ansicht, mit der Sie die Vorbereitung von Meetings, Live-Diskussionen und Folgeaktionen in einer visuellen Zeitleiste planen können, was die Koordination vereinfacht. Sie können auch Elemente per Drag & Drop verschieben, Zeitleisten spontan anpassen und verwandte Aufgaben mithilfe von Abhängigkeiten verknüpfen.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Halten Sie Live-Diskussions-Notizen, Fragen und Entscheidungen in strukturierten Abschnitten fest

Verwenden Sie Tags, um Team-spezifische Diskussionen oder wiederkehrende Agenda-Elemente für das Meeting zu kennzeichnen

Weisen Sie Aufgaben nach dem Meeting mit Fälligkeitsdatum und Status-Aktualisierungen in Echtzeit zu

✅Ideal für: Große Unternehmen, die eine einheitliche und kollaborative Struktur für wiederkehrende unternehmensweite Meetings benötigen.

💡Profi-Tipp: Kombinieren Sie diese Vorlagen mit ClickUp Meetings, um intelligenter und interaktiver Meetings durchzuführen. Mit integrierten tools zum Notieren, Zuweisen von Aufgaben während des Gesprächs, Festlegen von Tagesordnungen und Nachverfolgung von Folgemaßnahmen können Sie jedes Meeting zu einer Startrampe für Maßnahmen machen. Dies ist der perfekte Weg, um Live-Diskussionen zu optimieren und die Dynamik nach Beendigung des Gesprächs aufrechtzuerhalten. Dokumentieren Sie Ihre Meeting-Agenda, Aktions-Elemente und mehr mit ClickUp Meetings

3. ClickUp-Vorlage für die Tagesordnung von Offsite-Meetings

Vorlage herunterladen Planen und strukturieren Sie Ihre Offsite-Meetings ganz einfach mit der Vorlage für Offsite-Meeting-Agenden von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Offsite-Meeting-Agenden hilft Ihnen dabei, erfolgreiche Offsite-Ereignisse von Anfang bis Ende zu planen und durchzuführen. Sie wurde mit der verschachtelten Struktur von ClickUp entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Sitzungen als einzelne Aufgaben mit detaillierten Unterelementen für Logistik, Ziele und Eigentümerschaft zu organisieren.

Jede Sitzung kann Rich-Text-Notizen, Checklisten, Anhänge und sogar Tag zum Gruppieren von Themen oder Speicherorten enthalten. Mit integrierten Feldern wie Sitzungs-Eigentümer, Uhrzeit und Speicherort fungiert diese Vorlage wie ein Live-Zeitplan, der sich an den Flow Ihres Teams anpasst.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Fügen Sie Diskussionspunkte, Brainstorming-Ergebnisse oder Sprecher-Notizen in Aufgaben ein und arbeiten Sie dabei in Echtzeit zusammen

Legen Sie Abhängigkeiten von Aufgaben fest, um Überschneidungen oder versäumte Vorbereitungsschritte zu vermeiden

Laden Sie Präsentationen, Leitfäden und Karten hoch, damit vor Beginn der Sitzung alles bereit ist

✅ Ideal für: HR-Teams, Abteilungsleiter oder Gründer, die externe Plan-Ereignisse oder Firmenretreats organisieren, um Teams aufeinander abzustimmen und zu motivieren.

🎯 Bonus: Synchronisierung Ihres gesamten Offsite-Zeitplans visuell mit dem leistungsstarken ClickUp-Kalender. Organisieren Sie Ihre Meetings und Termine mit dem ClickUp-Kalender So können Sie das Beste daraus machen: Vermeiden Sie Terminkonflikte mit intelligenten Zeitvorschlägen, die auf der Verfügbarkeit Ihres Teams basieren

Drag-and-Drop-Blöcke für kurzfristige Änderungen (denn Offsites laufen nie zu 100 % wie im Plan!)

Verknüpfen Sie Aufgaben und Dokumente in der Kalender-Ansicht , damit die Redner wissen, was sie vorbereiten müssen und wann

Fügen Sie Erinnerungen, Dauer und Zeitzonen hinzu, um die Remote-Zusammenarbeit nahtlos zu gestalten

Führen Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender, Outlook oder Microsoft Teams durch, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben

4. ClickUp-Vorlage für Meetings

Free Vorlage herunterladen Organisieren Sie jedes Detail Ihrer Meetings in einem zentralen hub mit der ClickUp-Meeting-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Meetings eignet sich für Teams, die die vollständige Kontrolle über die Struktur und Durchführung ihrer Meetings haben möchten. Dank ihrer vollständigen Flexibilität bei der Erstellung einer benutzerdefinierten Tagesordnung und dem Hinzufügen von Anhängen an einem Ort hilft sie Ihnen dabei, sich sicher auf Meetings vorzubereiten.

Vor dem Meeting können Sie die Agenda vorbereiten, Themen neu anordnen und sie mit Ihrem Team freizugeben. Während des Meetings können Sie Notizen machen, Aktionselemente zuweisen und den Flow aufrechterhalten. Nach dem Meeting sorgt die Vorlage dafür, dass Folgemaßnahmen, Aufgaben und Fristen mit Sichtbarkeit und Umsetzbarkeit bleiben.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Führen Sie die Nachverfolgung von ungeplanten, geplanten und laufenden Meetings mit der Listenansicht durch

betten Sie Google Slides ein*, um direkt zu präsentieren, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen

Nutzen Sie den Diskussionsbereich, um Live-Feedback und Ideen von Remote-Teilnehmern zu sammeln

✅ Ideal für: Teams, die ein flexibles und integriertes System zur Verwaltung aller Arten von Meetings suchen, von strukturierten Verkaufsgesprächen bis hin zu spontanen Team-Synchronisierungen.

⚡ Vorlagenarchiv: Haben Sie mit unübersichtlichen Vertriebsupdates zu kämpfen? Diese Vorlagen für Vertriebs-Meeting-Agenden bringen Struktur in Ihre Pipeline-Überprüfungen und helfen Ihren Vertriebsmitarbeitern, sich auf Ziele, Geschäfte und nächste Schritte zu konzentrieren.

5. ClickUp-Vorlage für Meeting-Listen

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie mühelos die Nachverfolgung der Anwesenheit und der Teilnahme Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Listen durch

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Roster hilft Ihnen dabei, die Nachverfolgung der Anwesenheit und die Eigentümerschaft von Meetings mit integrierten Attributen wie Moderator, Protokollführer und Zeitnehmer zu optimieren.

Bevor Sie die Liste erstellen, können Sie diese Vorlage verwenden, um wichtige Teilnehmerdaten wie Namen, Rollen und Kontaktinformationen zu sammeln.

Die wahre Stärke dieser Vorlage liegt in der Kombination aus strukturierter Dokumentation, Transparenz und Automatisierung. Sobald die Liste erstellt ist, kann sie überprüft, aktualisiert und mithilfe von Kalender-Einladungen über ClickUp sofort mit allen Teilnehmern freigegeben werden.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Erfassen Sie die Anwesenheit nach Datum, Uhrzeit und Art des Meetings mithilfe von benutzerdefinierten Feldern

Freigeben Sie Anwesenheitsdaten sowohl mit Teilnehmern als auch mit Abwesenden

Tag Teamkollegen, fügen Sie Kommentare hinzu und automatisieren Sie Follow-ups ganz einfach

Erstellen Sie aufschlussreiche Berichte zur Nachverfolgung der regelmäßigen Teilnahme und zur Identifizierung von Engagement-Problemen

✅ Ideal für: Teams, die eine klare, organisierte Methode suchen, um die Teilnahme an Meetings zu verfolgen, Rollen zuzuweisen und die Verantwortlichkeiten bei wiederkehrenden oder groß angelegten Meetings sicherzustellen.

💡 Profi-Tipp: Befolgen Sie die Etikette für virtuelle Meetings, um reibungslosere Video-Anrufe mit Kollegen zu ermöglichen: Seien Sie pünktlich und überprüfen Sie Audio/Video vor dem Anruf

Stumm schalten, wenn Sie nicht sprechen, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden

Bleiben Sie nach Möglichkeit vor der Kamera, um Präsenz und Vertrauen aufzubauen

Vermeiden Sie Multitasking und seien Sie voll und ganz präsent

Nutzen Sie die Chatten-Box für schnelle Eingaben oder Rückmeldungen

6. ClickUp-Vorlage für Meeting-Checklisten

Vorlage herunterladen Führen Sie mit der ClickUp-Checkliste für Meetings mühelos produktive und kooperative Meetings durch

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Checklisten ist Ihr unverzichtbares tool für das Planen und die Durchführung produktiver Meetings, insbesondere wenn es viel zu besprechen gibt. Sie hilft Ihnen dabei, klare Ziele zu definieren, eine detaillierte Tagesordnung zu erstellen, Rollen zuzuweisen und Meeting-Unterlagen im Voraus zu verwalten.

Mit Features wie der ClickUp-Tabelle Ansicht und benutzerdefinierten Checklisten können Sie Aufgaben zuweisen, den Vorbereitungs-Status verfolgen und Aktionspunkte nachverfolgen.

Sie eignen sich perfekt für alles, von Vertriebs-Synchronisierungen bis hin zu strategischen Plan-Meetings, bei denen Konsistenz, Klarheit und Nachverfolgbarkeit am wichtigsten sind.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Erstellen Sie detaillierte Tag-Agenden mit geschachtelten Unteraufgaben, Prioritätskennzeichnungen und mehreren Mitarbeitern

Richten Sie automatische Erinnerungen vor Meetings ein und nutzen Sie ClickUp Brain für intelligente Nachfassaktionen

Fügen Sie mit /Check List in Ihrem Workspace sofort Tagesordnungspunkte, Gesprächspunkte oder Grundregeln hinzu

✅ Ideal für: Teams, die straffe, fokussierte Meetings mit klaren Rollen, Aktionselementen und Echtzeit-Aufgabe-Nachverfolgung durchführen möchten.

7. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Vorlage herunterladen Richten Sie alle Ihre Meetings ganz einfach mit Ihrer Terminplanung aus – mit der ClickUp-Vorlage für den Meeting-Tracker

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle ist eine flexible Komplettlösung für die Organisation, Nachverfolgung und Nachbereitung jeder Art von Meeting, sei es strategische Meetings, tägliche Check-ins oder sogar Geburtstagsfeiern.

Es strukturiert Ihren Workflow, indem es Schlüssel-Meeting-Details, Teilnehmer, Aktionspunkte und Folgemaßnahmen an einem Ort zusammenfasst. Mit integrierten Ansichten und anpassbaren Feldern können Sie smarter Plan, den Fortschritt klar Nachverfolgen und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Erfassen Sie spezifische Details mithilfe von Feldern wie „Meeting-Typ“, „Speicherort“, „Zeitnehmer“ und „Protokollführer“

Visualisieren Sie Meetings in Kalender-, Meeting- und Board-Ansichten , um organisiert zu bleiben und Terminkonflikte zu vermeiden

Verwenden Sie farbcodierte Tags oder Prioritäten, um wichtige Meetings auf einen Blick zu erkennen

Verknüpfen Sie Notizen vor und nach dem Meeting, um sie leicht nachschlagen und für Berichterstellung nutzen zu können

✅ Ideal für: Teams und Manager, die ein zentralisiertes, anpassbares System benötigen, um wiederkehrende oder Ad-hoc-Meetings projekt- und abteilungsübergreifend zu planen, deren Nachverfolgung zu übernehmen und nachzuverfolgen.

8. ClickUp-Vorlage für Projekt-Start-Meeting

Free Vorlage herunterladen Legen Sie klare Erwartungen fest, definieren Sie Rollen, weisen Sie Aufgaben zu und verschaffen Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Start-Meeting einen Überblick über die Projekt-Zeitleiste

Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Start-Meeting enthält eine vorgefertigte Checkliste, die alle Schlüssel-Punkte abdeckt, von der Rolle (z. B. Notiz und Zeitnehmer) bis hin zu Projekt-Zielen, Verantwortlichkeiten, Zeitleiste und wichtigen Ergebnissen.

Diese Struktur sorgt dafür, dass Ihr Kickoff-Meeting fokussiert, effizient und gründlich bleibt, egal ob Sie eine interne Initiative starten oder einen neuen Client an Bord holen.

Mit Features wie geschachtelten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Kommentarreaktionen können Sie außerdem die Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung mühelos verwalten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben , um jeden Tagesordnungspunkt und jeden Teilnehmer in einer Karte zu erfassen

Präsentieren Sie Zeitleisten, KPIs, Ergebnisse und legen Sie Fristen fest

Halten Sie Schlüssel-Entscheidungen und nächste Schritte mit zugewiesenen Eigentümern fest

Stellen Sie die Mitglieder des Teams vor und ermutigen Sie sie zu kurzen Selbstvorstellungen, um den Ton anzugeben

✅ Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und kundenorientierte Teams, die eine strukturierte, effiziente und vollständig nachverfolgbare Methode suchen, um neue Projekte zu starten und alle Beteiligten vom ersten Tag an aufeinander abzustimmen.

👀 Wussten Sie schon? Etwa 92 % der Menschen erledigen während Meetings mehrere Aufgaben gleichzeitig, 30 % versenden sogar E-Mails, während sie an dem Meeting teilnehmen. Leider führt diese Überlastung oft zu geistiger Erschöpfung. Um dem entgegenzuwirken, nutzen Sie das S.T.O.P.-Framework von Nir Eyal: Signal durch Schließen von Laptops/Telefonen

Sprechen Sie offen darüber, präsent zu bleiben

Opt-out für nicht unbedingt notwendige Einladungen

Halten Sie inne, bevor Sie sich ablenken lassen

9. ClickUp Meetings Of The Minute MOM-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie ganz einfach die Teilnahme an Meetings, die Tagesordnung, Aktionspunkte und Nachfassaktionen mit der Vorlage „Protokoll des Meetings“ (MoM) von ClickUp

Mit der Vorlage „ClickUp Meetings Of The Minute MOM” können Sie alle wichtigen Details Ihrer Meetings festhalten. Sie ermöglicht es Ihnen, eine Zeitleiste mit Schlüssel-Ereignissen zu erstellen, Teilnehmer zu verfolgen und alle wichtigen Punkte zusammenzufassen, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Die Vorlage bietet einen strukturierten Space für die Erfassung von Meeting-Details, Aktions-Elementen, getroffenen Entscheidungen, Fristen und verantwortlichen Eigentümern, sodass jede Minute mit Produktivität und Nachvollziehbarkeit geprägt ist.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Kategorisieren Sie Meeting-Typen und verknüpfen Sie sie mit relevanten Projekten

Organisieren Sie Diskussionsthemen und Aktionspunkte mit ClickUp-Checklisten

Sorgen Sie für mehr Dringlichkeit und Verantwortlichkeit mit zeitgestempelten Aktions-Elementen

Fügen Sie Anhänge, Screenshots oder Präsentationen direkt in die Meeting-Notizen ein

Fügen Sie sich auf vergangene Meetings ein, um frühere Aktionselemente oder Entscheidungen weiterzuverfolgen

✅ Ideal für: Teams, die eine klare, leicht zugängliche Aufzeichnung jedes Meeting benötigen und sicherstellen möchten, dass nichts übersehen wird, insbesondere wenn die Dinge schnell vorangehen oder mehrere Abteilungen beteiligt sind.

⚡ Vorlage-Archiv: Verwandeln Sie verstreute Notizen in klare Erkenntnisse. Diese Meeting-Zusammenfassungen helfen Ihnen dabei, Schlüssel-Entscheidungen herauszuarbeiten, Eigentümerschaft nachzuverfolgen und umsetzbare Zusammenfassungen zu freizugeben, sodass Ihr Team auch nach Ende des Meetings auf einem Stand bleibt und weiter vorankommt.

10. ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Meeting-Notizen und verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen ist ein leistungsstarkes tool, das das Notieren vereinfacht und die Zusammenarbeit im Team fördert, indem es eine einheitliche, aktionsorientierte Struktur für jede Art von Meeting bietet. Damit können Sie die Anwesenheit, Tagesordnungspunkte, Aktionspunkte und wichtige Entscheidungen überwachen.

Sie können in Echtzeit Notizen machen oder einen Protokollführer zuweisen, Checklisten zum Erfassen von Aktionspunkten verwenden und mehrere Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten hinzufügen. Mit der Vorlage können Sie auch Notizen aus früheren Meetings verknüpft, um eine Zeitleiste für Ereignisse zu erstellen und den Fortschritt von einem Meeting zum nächsten zu verfolgen.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Erfassen Sie die Teilnehmer und weisen Sie Rollen zu, um die Beteiligung übersichtlich zu gestalten

Halten Sie Tagesordnungen und Entscheidungen mit strukturierten Checklisten und Dokumenten fest

Arbeiten Sie mithilfe von Kommentaren, Reaktionen und Echtzeit-Bearbeitung zusammen, um Ihr Team vor, während und nach jeder Sitzung auf dem gleichen Stand zu halten

✅ Ideal für: Teamleiter, Abteilungsleiter und Projektmitarbeiter, die eine strukturierte, wiederholbare Methode zum Erstellen und Nachschlagen von Meeting-Notizen benötigen.

🌟 Produktivität-Tipp: Bei aufeinanderfolgenden Meetings kann es vorkommen, dass Sie sich zwischen Zuhören und Notizen machen hin- und hergerissen fühlen und sich später fragen: „Haben wir diese Entscheidung festgehalten?“ oder „Was waren noch einmal die Aktionspunkte?“ Hier kommt ClickUp AI Notetaker in den Schritt. Damit können Sie KI für Meeting-Notizen nutzen, sodass sich Ihr Team ganz auf die Unterhaltung konzentrieren kann Das wird automatisch ausgeführt: Zeichnet die gesamte Unterhaltung auf

Bietet eine übersichtliche TL;DR-Zusammenfassung als Anbieter

Hebt Schlüssel-Entscheidungen und nächste Schritte hervor

Erstellt und weist Aufgaben automatisch in ClickUp zu

Speichert alles in einem durchsuchbaren Dokument ClickUp AI Notetaker macht Ihre Meeting-Notizen intelligenter und Ihre Nachverfolgung schneller

11. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Free Vorlage herunterladen Erfassen Sie Teilnehmerdetails und Notizen zu jedem Meeting-Element mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle können Sie die Ergebnisse Ihrer Meetings präzise und verantwortungsbewusst erfassen, organisieren und deren Nachverfolgung durchführen.

Damit können Sie Aufgaben direkt aus den Notizen heraus zuweisen, Teilnehmer taggen und Folgeaktionen verfolgen – alles innerhalb Ihres ClickUp-Workspace. Die Teilnehmer können vor dem Meeting auch persönliche Fortschritte hinzufügen.

Sie können das Layout an Ihren Meeting-Stil anpassen. Beispiel: einseitige Zusammenfassungen für Stand-up-Meetings oder detaillierte Unterseiten für längere Sitzungen. Es ist außerdem sehr visuell, sodass Sie Besprechungsprotokolle mit Checklisten, Tabellen, Rich Media und Daten ergänzen können, um das Verständnis zu erleichtern.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Protokollieren Sie die Logistik des Meetings, wie Datum, Uhrzeit, Speicherort, Teilnehmer und Rollen

Zeichnen Sie die genehmigte Agenda auf, um strukturierte, ablenkungsfreie Notizen zu erstellen

Fassen Sie Schlüsselpunkte, getroffene Entscheidungen und Abstimmungsergebnisse zusammen, um eine klare Dokumentation zu gewährleisten

Weisen Sie Aktions-Elemente mit der ClickUp Aufgabe-Verwaltungssoftware und den Tagging-Features zu

Verfolgen Sie den Fortschritt mit integrierten Analysen und überwachen Sie die Nachverfolgung

✅ Ideal für: Projektteams, Abteilungsleiter und Betriebsleiter, die nach einer transparenten, umsetzbaren und wiederholbaren Methode zur Durchführung von Meetings suchen, insbesondere wenn die Dokumentation von entscheidender Bedeutung ist.

💡 Profi-Tipp: Sie schreiben nicht gerne Meeting-Protokolle? Drücken Sie einfach die Aufnahmetaste mit ClickUp Clips und überlassen Sie ClickUp Brain die Arbeit. Es transkribiert Ihr Meeting, extrahiert Schlüsselpunkte, Entscheidungen und Aktionselemente, sodass Ihr Team ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden bleibt.

12. ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Free Vorlage herunterladen Definieren Sie Ereignisse, Zielgruppen, Ziele und Kommunikationsmethoden klar und deutlich mit der ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Die Vorlage „ClickUp Team Communication and Meeting Matrix” ist ein Rahmenwerk, das in Meetings am Arbeitsplatz eine Reihenfolge bringt, indem es Schlüsselinformationen wie Art des Meetings, Häufigkeit, Zielgruppe, Ziele usw. zusammenfasst, um Missverständnisse zu minimieren und das Planen zu vereinfachen.

Sie erhalten drei leistungsstarke Ansichten: einen Kalender zur Visualisierung von Zeitplänen, ein Kanban-Board zur Nachverfolgung des Meeting-Status nach Zielgruppen und eine Liste zur Bearbeitung und Verwaltung von Meeting-Details.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Passen Sie Felder mit Ausklapp-Menüs, Personen-Tags, Text-Feldern und Status-Beschreibungen an

Sehen Sie alle Meetings auf einen Blick, gruppiert nach Zielgruppe, Häufigkeit und Zweck

Weisen Sie Eigentümerschaft zu, legen Sie Vorbereitungsschritte fest und unterscheiden Sie zwischen obligatorischen und optionalen Meetings

Steigern Sie die Effizienz, indem Sie Tagesordnungen, Notizen und Nachfassaktionen an einem Ort verwalten

✅ Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Abteilungsleiter, die ein zentrales System benötigen, um Meetings und die Kommunikation zwischen hybriden oder Remote-Teams zu planen, deren Nachverfolgung zu gewährleisten und zu optimieren.

🧭 Kurzer Einblick: Bei der Erstellung Ihrer Matrix ist es wichtig, festzulegen, wie oft jedes Meeting stattfinden soll: tägliche Stand-up-Meetings, wöchentliche Check-ins oder monatliche Retrospektiven. Die Einstellung der richtigen Meeting-Häufigkeit hilft, Burnout zu vermeiden und sorgt dafür, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt bleibt, ohne dessen Zeitplan zu überlasten.

Meetings leicht gemacht mit ClickUp

Monday.com bietet eine Vielzahl von Vorlagen für die Verwaltung von Meetings und die Zusammenarbeit. Sie helfen dabei, Tagesordnungen zu strukturieren, Aufgaben zuzuweisen und Nachfassaktionen durchzuführen. Wenn Sie jedoch nach einer Lösung suchen, die über den reinen Plan hinausgeht und Ihre Meetings tatsächlich in Ihren Workflow einbindet, ist ClickUp das richtige tool für Sie.

Mit ClickUp organisieren Sie nicht nur Meetings, sondern verknüpfen diese auch direkt mit Ihren Dokumenten, Aufgaben, Dashboards und Fortschritts-Nachverfolgungen. Alle Aktions-Elemente und Aktualisierungen sind in Echtzeit sichtbar, Verantwortlichkeiten sind klar zugewiesen, die Kommunikation ist transparent und es muss weniger zwischen verschiedenen tools gewechselt werden.

Wenn Sie also bereit sind, den Verwaltungsaufwand für Meetings zu reduzieren, probieren Sie ClickUp noch heute aus.

Melden Sie sich bei ClickUp kostenlos an!