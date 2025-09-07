Free-Vorlage für Restaurant-Dienstpläne zur Optimierung der Personalplanung

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass zwei Server zur gleichen Schicht erschienen sind, während Ihr Koch angerufen hat, um zu fragen, ob sie eingeplant sind? Das passiert, wenn die Planung Ihrer Mitarbeiter ein Ratespiel ist.

Ein klarer Restaurant-Dienstplan löst dieses Problem. Er informiert Ihr gesamtes Team darüber, wer wann und wo arbeitet. Darüber hinaus sorgt er für ausgewogene Schichtzeiten, vermeidet Verwechslungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Außerdem sorgt er für zufriedene Mitarbeiter und ermöglicht ihnen die Work-Life-Balance, die sie benötigen, um bereit und konzentriert zur Arbeit zu erscheinen.

Sie müssen keinen neuen Dienstplan auf ein Whiteboard schreiben oder Texte hin und her schicken. Free Restaurant-Dienstplan-Vorlagen machen es Ihnen leicht. Geben Sie einfach die Info Ihres Teams ein und kümmern Sie sich wieder um Ihr Geschäft.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was diese Vorlagen sind, was eine gute Vorlage ausmacht, und erhalten Zugang zu den besten kostenlosen Vorlagen für Restaurant-Dienstpläne von ClickUp, die Sie sofort verwenden können.

Was sind Vorlagen für Restaurant-Dienstpläne?

*eine Vorlage für Restaurant-Dienstpläne ist ein vorgefertigtes Layout, mit dem Sie Schichten organisieren, Rollen zuweisen und die Arbeitszeiten Ihres Teams verwalten können. Anstatt einen Dienstplan von Grund auf neu zu erstellen, geben Sie Namen, Rollen und Schichtbeginnzeiten in ein vordefiniertes Format ein, was die Erstellung von Dienstplänen vereinfacht.

Die meisten Vorlagen folgen einem wöchentlichen Zeitplan-Format, sodass Sie die Personalplanung flexibel an die Business-Anforderungen und die Verfügbarkeit der Mitarbeiter anpassen können.

Egal, ob Sie Manager oder Schichtleiter sind – mit einer Vorlage für die Mitarbeiterplanung sorgen Sie für mehr Organisation in Ihrem Team und steigern dessen Produktivität.

Mit einem übersichtlichen Arbeitsplan wissen alle Mitarbeiter, wann und wo sie gebraucht werden. Die Vorlagen sind in verschiedenen Formaten verfügbar – als Tabellenkalkulation, druckbare PDF-Datei oder digitale Tools. Eine kostenlose Vorlage für Restaurant-Arbeitspläne leistet oft gute Dienste, insbesondere für kleine Teams oder unabhängige Restaurants.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ein Restaurant leiten, kann das Verständnis des Ressourcenmanagements das Planen erheblich vereinfachen. Es hilft Ihnen, intelligenter zu planen, Ihr Team effektiver einzusetzen und eine Überlastung Ihrer Mitarbeiter zu vermeiden.

Vorlagen für Restaurant-Dienstpläne

Die folgenden Vorlagen für Restaurant-Dienstpläne helfen Ihnen dabei, die Nachverfolgung von Arbeitszeiten zu realisieren und Ihr Team stressfreier zu verwalten. Aber was wäre, wenn Sie die Dienstplanerstellung für Ihr Restaurant zu einem Kinderspiel machen könnten?

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, kann diese Möglichkeit Wirklichkeit werden lassen. Planen Sie Personaleinsätze, führen Sie Nachverfolgung durch und verwalten Sie Wochenangebote – alles an einem Ort. Mit anpassbaren Ansichten und Erinnerungen sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf in Ihrer Küche und halten Ihr Team stets in Synchronisierung.

1. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Arbeit-Arbeitspläne

Vorlage herunterladen Visualisieren Sie wöchentliche Schichten und Team-Kapazität mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterarbeitspläne

Die Personalplanung umfasst mehr als nur das Ausfüllen eines Kalenders. Sie müssen die Workload ausgleichen, die Arbeitskosten kontrollieren und die Arbeitsgesetze einhalten – und das alles bei gleichzeitiger Bewältigung von kurzfristigen Änderungen. Die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterarbeitspläne hilft Ihnen dabei, die Kontrolle zu behalten, indem sie die Schichtplanung vereinfacht, die Sichtbarkeit der Workload verbessert und den Betrieb Ihres Teams auf Kurs hält.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

🔑 Ideal für: Manager, die ein Planungstool suchen, das Flexibilität, Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit vereint.

2. ClickUp-Vorlage für den Terminplanungs-Block

Free Vorlage herunterladen Blockieren Sie Zeiten nach Aufgabentyp, Speicherort oder Verfügbarkeit mit der ClickUp-Vorlage für die Zeitplanung

Produktivität zu bleiben bedeutet mehr als nur eine Liste mit Zu erledigen zu schreiben. Sie benötigen einen klaren Zeitplan, der Ihnen zeigt, worauf Sie sich wann konzentrieren müssen, damit Sie Ihre Zeit gut einteilen können. Die ClickUp-Vorlage für die Zeitplanung hilft Ihnen dabei, Ihren Tag, Ihre Woche oder Ihren Monat präzise zu planen. Sie bietet Ihnen eine Struktur, mit der Sie Aufgaben verwalten, Überbuchungen vermeiden und den ganzen Tag über konzentriert bleiben können.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Teilen Sie Ihre Zeit in tägliche, wöchentliche oder monatliche ClickUp-Ansichten auf, um flexibel planen zu können

Organisieren Sie Aufgaben mit dem Formular und den Aktivitätsansichten

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“

Weisen Sie Arbeit anhand von Verfügbarkeit, Art der Aufgabe und Speicherort mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern zu

Verringern Sie Burnout, indem Sie realistische, ausgewogene Dienstpläne erstellen

🔑 Ideal für: Manager und Team-Leader, die ihre Tage bewusst planen und den Zeitaufwand für unstrukturierte Aufgaben reduzieren möchten.

3. ClickUp-Vorlage für Arbeitspläne

Free Vorlage herunterladen Weisen Sie Schichten zu, kennzeichnen Sie Abwesenheiten und führen Sie eine Nachverfolgung des täglichen Personalbedarfs mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitspläne

Rotierende Schichten können schnell chaotisch werden, insbesondere bei Teilzeitmitarbeitern, plötzlichen Ausfällen und kurzfristigen Änderungen. Mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitspläne können Sie all dies ohne Verzögerungen verwalten.

Die Vorlage wurde für Teams entwickelt, die eine klare Planung, schnelle Anpassungen und Echtzeit-Sichtbarkeit darüber benötigen, wer an der Arbeit ist und wer nicht.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Zeigen Sie die wöchentliche Abdeckung mithilfe der Ansichten „Schichtplan“, „Liste“ und „Erste Schritte“ an

Führen Sie die Nachverfolgung von Abwesenheiten mit Feldern wie „Schicht“, „Abwesend“ und „Grund für die Abwesenheit“ durch

Überwachen Sie den Schicht-Status mit benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“

Kennzeichnen Sie Urlaubstage und passen Sie Zuweisungen an, ohne den gesamten Dienstplan zu stören

Halten Sie die Planung für den schnelllebigen, wöchentlichen Betrieb einfach

🔑 Ideal für: Schichtleiter und Restaurantmanager, die tägliche Änderungen bewältigen müssen, ohne die Nachverfolgung darüber zu verlieren, wer anwesend ist, wer abwesend ist und warum.

💡 Profi-Tipp: In einem Restaurant hat nicht jede Aufgabe das gleiche Gewicht. Wenn Sie lernen, Prioritäten zu setzen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – sei es die Vorbereitung auf den Ansturm zur Abendessenszeit oder die Bearbeitung einer Last-Minute-Reservierung. Möchten Sie diese Fähigkeit verbessern? Dieser Leitfaden zur Priorisierung von Aufgaben enthält praktische Schritte, die Ihnen helfen, den Überblick zu behalten.

4. ClickUp-Schichtbericht-Vorlage

Vorlage herunterladen Erfassen Sie Schlüssel-Schichtaktualisierungen, Probleme und Team-Übergaben mit der ClickUp-Schichtbericht-Vorlage

Wenn eine Schicht endet, ist es besonders wichtig, was an die nächste Gruppe von Mitarbeitern übergeben wird. Fehlende Notizen oder unvollständige Aktualisierungen können das nächste Team aus dem Gleichgewicht bringen. Die ClickUp-Schicht-Bericht-Vorlage wurde entwickelt, um dies zu verhindern.

Der Schwerpunkt liegt darauf, genau zu dokumentieren, was während einer Schicht passiert ist, von der Leistung der Mitarbeiter bis hin zu unerwarteten Problemen.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Sammeln Sie strukturierte Schichtaktualisierungen über integrierte ClickUp-Formulare

Dokumentieren Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter, Incidents und offene Aufgaben

Speichern Sie Berichterstellung in einem zentralen Dashboard mit Manager-Sichtbarkeit

Führen Sie die Nachverfolgung von Mustern durch, markieren Sie wiederkehrende Probleme und erkennen Sie Leistungsträger

Fügen Sie Felder für Genehmigungen und Notizen der Geschäftsleitung hinzu, um Feedback umsetzbar zu machen

🔑 Ideal für: Restaurant-Eigentümer und Schichtleiter, die zuverlässige Übergaben, Leistungsnachverfolgung und eine Aufzeichnung jeder Schicht benötigen, die über Zeitfenster hinausgeht.

📣 Benutzerdefinierte Stimme: Hier ist, was Ryan Lamb, Operating Partner bei Chick-fil-A, sagt: Wir verbrachten immer mehr Zeit mit Administrator-Aufgaben, der Planung und vielem mehr. ClickUp hat uns dabei geholfen, die Auswirkungen dieser Situation auf unser Business umzukehren. Wir verbrachten immer mehr Zeit mit Administrator-Aufgaben, der Planung und vielem mehr. ClickUp hat uns dabei geholfen, die Auswirkungen dieser Situation auf unser Business umzukehren.

5. ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Free Vorlage herunterladen Teilen Sie Ihren Tag in konzentrierte stündliche Aufgaben auf und überwachen Sie die Arbeitskosten mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

In einem gut besuchten Restaurant vergeht der Tag wie im Flug. Die Vorbereitungen beginnen früh, der Service läuft in Wellen ab und die Pausen müssen genau richtig getimed werden. Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne wurde für genau diese Art von Präzision entwickelt. Dieses Framework bietet Ihnen Echtzeit-Sichtbarkeit in die Zeitplanung, Kosten und Leistung Ihrer Mitarbeiter, sodass jede Stunde mehr Arbeit leistet.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Führen Sie stündliche Aufgaben, Auszahlungen und die Häufigkeit von Aufgaben an einem Ort der Nachverfolgung

Protokollieren Sie die Leistung und Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter, um Trends schnell zu erkennen

Schlüssel die Arbeitspläne und Personalkosten pro Person auf, um das Planen zu vereinfachen

Passen Sie die tägliche Personalbesetzung an, ohne den Service zu beeinträchtigen

🔑 Ideal für: Restaurantmanager, die den Überblick über die Schichtzeiten behalten, die Personalkosten überwachen und jede Aufgabe übersichtlich verwalten müssen.

6. ClickUp-Vorlage für Dienstpläne

Vorlage herunterladen Sortieren Sie Ihre Mitarbeiter nach Rolle, Team oder Speicherort, um die Planung zu optimieren und die Verfügbarkeit mit der ClickUp-Mitarbeiterplan-Vorlage zu verfolgen

Die Nachverfolgung des Personals umfasst mehr als nur Namen in einem Dienstplan. Sie müssen auf einen Blick die Rollen, Speicherorte und Verfügbarkeiten Ihrer Mitarbeiter erkennen können. Mit der Dienstplan-Vorlage von ClickUp können Sie all dies auf einfache Weise in der richtigen Reihenfolge organisieren.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Organisieren Sie die Personalplanung nach Rolle, Abteilung, Schicht oder Speicherort

Speichern Sie Info und Teamdetails an einem zentralen Ort

Sortieren und filtern Sie, um Arbeit schnell und präzise zuzuweisen

Verfolgen und optimieren Sie Urlaubstage , um Konflikte bei der Planung zu vermeiden

Präsentieren Sie alles in einem übersichtlichen Layout im Tabellenformat

🔑 Ideal für: Restaurantmanager und Personalteams, die einen übersichtlichen, aktuellen Dienstplan benötigen, der eine intelligente Planung unterstützt und für einen reibungslosen Ablauf im Team sorgt.

7. ClickUp-Vorlage für den Urlaub-Kalender

Vorlage herunterladen Planen Sie rund um Teamabwesenheiten, indem Sie Urlaubsarten protokollieren und Freistellungen in einem freigegebenen Kalender mit der ClickUp-PTO-Kalender-Vorlage anzeigen

Freizeit ist Teil des Jobs. Aber wenn Sie ein Restaurant betreiben, kann eine fehlende Schicht alles durcheinanderbringen. Mit der PTO-Kalender-Vorlage von ClickUp sind Sie dem immer einen Schritt voraus. Sie zeigt, wer wann und warum frei hat, sodass Sie im Voraus planen, den Betrieb aufrechterhalten und Last-Minute-Planungsprobleme vermeiden können.

*diese Vorlage kann

Erfassen Sie Urlaubszeiten stundenweise mit Angabe von Grund und Genehmigungsdetails

Zeigen Sie Urlaubsarten an, um Trends zu erkennen und Fairness zu gewährleisten

Zeigen Sie die Abdeckung in einem ClickUp-Kalender an, um schnell zu planen

Beugen Sie Personalengpässen vor, bevor sie sich auf den Service auswirken

🔑 Ideal für: Restaurantmanager und Personalverantwortliche, die eine klare, zuverlässige Methode benötigen, um Urlaubsanträge zu bearbeiten und Personalengpässe zu vermeiden.

👀 Wussten Sie schon? Der 9/80-Arbeitsplan ermöglicht Teams alle zwei Wochen einen ganzen freien Tag, ohne dass die Arbeitszeit gekürzt wird. Er ist in Büros sehr beliebt, aber das Konzept könnte auch neue Wege inspirieren, um Flexibilität in Ihren Restaurant-Arbeitsplan zu integrieren.

8. ClickUp 24-Stunden-Dienstplan-Vorlage

Vorlage herunterladen Planen Sie mit der 24-Stunden-Dienstplan-Vorlage von ClickUp eine ganztägige Abdeckung für den Nonstop-Betrieb

Wenn Ihr Restaurant rund um die Uhr geöffnet ist, können Sie es sich nicht leisten, die Zeit nachverfolgen zu verlieren. Jede Stunde zählt. Diese 24-Stunden-Dienstplan-Vorlage von ClickUp wurde für Betriebe entwickelt, in denen es keine Ruhepausen gibt – wo Nachtpersonal, Vorbereitungs-Teams und wechselnde Schichten alle in Synchronisierung miteinander arbeiten müssen.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Planen Sie Schichten, Pausen und Schlüssel-Aufgaben über eine vollständige 24-Stunden-Zeitleiste hinweg

Verfolgen Sie Notizen, Team-Check-ins und tägliche Probleme in Echtzeit

Weisen Sie Arbeit zu und passen Sie diese spontan an, ohne die Sichtbarkeit zu verlieren

Erfassen Sie den gesamten Tagesablauf, nicht nur Aufgabe-Listen

Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf und eine gleichmäßige Auslastung Ihrer schnelllebigen Teams

🔑 Ideal für: Restaurantmanager und Schichtleiter, die eine ganztägige Abdeckung ohne Chaos benötigen – Stunde für Stunde, Aufgabe für Aufgabe.

9. ClickUp-Vorlage für Team-Dienstpläne

Vorlage herunterladen Koordinieren Sie Aufgaben und Rollen in Ihrem Team mit der ClickUp-Teamplan-Vorlage

Ein Restaurant-Team zu leiten bedeutet mehr als nur einen Dienstplan zu erstellen. Sie müssen darauf vertrauen können, dass Ihr Team den Tag bewältigen kann. Die ClickUp-Vorlage für Teamdienstpläne bietet Ihnen eine vollständige Ansicht Ihrer Mitarbeiter und deren Aufgaben, sodass diese organisiert bleiben, die Besetzung ausgewogen ist und der tägliche Betrieb ohne Unterbrechungen läuft.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Weisen Sie Rollen nach Position, Bereich oder Station zu, um für vollständige Klarheit im Team zu sorgen

Helfen Sie neuen Mitarbeitern mit klaren Aufgaben, die Nachverfolgung zu gewährleisten

Passen Sie Schichten schnell an, wenn jemand krank wird oder die Nachfrage steigt

Vermeiden Sie Umplanungen, indem Sie Aufgaben verschieben, anstatt den Plan neu zu erstellen

Sorgen Sie für hohe Sichtbarkeit, damit Sie Lücken in der Personalbesetzung schnell erkennen und beheben können

🔑 Ideal für: Restaurantmanager und Vorgesetzte, die Unklarheiten reduzieren, Arbeit klar delegieren und das gesamte Team auf eine Linie bringen möchten.

10. ClickUp-Vorlage für Schichtwechsel-Berichterstellung

Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Verantwortlichkeiten und offene Probleme zwischen den Schichten mit der ClickUp-Vorlage für Schichtwechselberichte

Wenn eine Schicht endet und eine andere beginnt, kommt es auf die Details an. Mit der ClickUp-Vorlage für Schichtwechselberichte kann Ihr Team Schlüssel-Aktualisierungen freizugeben, ausstehende Aufgaben nachverfolgen und Probleme melden, bevor sie eskalieren.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Erfassen Sie fertiggestellte Aufgaben, Incidents und noch offene Verantwortlichkeiten

Fügen Sie Schichtzeiten, Namen der Mitarbeiter und Zusammenfassungen der Arbeit an einem Ort ein

Heben Sie Herausforderungen hervor, damit das nächste Team schnell handeln kann

Bieten Sie ein klares, wiederholbares Format für jeden Schichtwechsel als Anbieter

Verbessern Sie die Verantwortlichkeit und reduzieren Sie Fehler bei der Übergabe

🔑 Ideal für: Restaurantmanager und Schichtleiter, die eine zuverlässige Methode benötigen, um Schichtaktivitäten zu dokumentieren und nahtlose Übergaben zu gewährleisten.

11. ClickUp-Vorlage für monatliche Arbeit-Pläne

Vorlage herunterladen Planen Sie Aufgaben, weisen Sie Eigentümer zu und halten Sie den monatlichen Betrieb mit der ClickUp-Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan auf Kurs

Die Monats-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, den Überblick zu behalten – was muss wann geschehen und wer ist dafür verantwortlich? Sie erhalten eine vollständige Ansicht darüber, was zu erledigen ist, wer es erledigt und wann, sodass Sie Aufgaben, Teams und Zeitleisten lückenlos verwalten können.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Planen Sie Aufgaben für den gesamten Monat mit klaren Fristen und Mitarbeitern

Führen Sie eine Nachverfolgung des Fortschritts, aktualisieren Sie Prioritäten und passen Sie Pläne nach Bedarf an

Protokollieren Sie Schlüssel-Details wie Kosten, Aufgabe-Typen und den Eigentümer

Helfen Sie Ihren Teams dabei, sich auf die übergeordneten Ziele und die täglichen Aufgaben zu konzentrieren

Reduzieren Sie Last-Minute-Hektik durch einen strukturierten Monats-Plan

🔑 Ideal für: Restaurantmanager, die den monatlichen Betrieb Plan, das Personal koordinieren und dafür sorgen müssen, dass alles reibungslos läuft.

12. ClickUp 2-2-3-Vorlage

Vorlage herunterladen Verwalten Sie rotierende Schichtpläne, um den Workload auszugleichen – mit der ClickUp 2-2-3-Dienstplan-Vorlage

Wenn Sie jeden Tag geöffnet haben, benötigen Sie einen Dienstplan, der dafür sorgt, dass Ihre Mitarbeiter Arbeit leisten können, ohne auszubrennen. Die 2-2-3-Dienstplan-Vorlage von ClickUp wurde genau dafür entwickelt.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Umsetzung eines 2-2-3-Arbeitsplans, der für faire Schichten und motivierte Teams sorgt, ohne dass dabei die Konsistenz oder Leistung beeinträchtigt wird.

*diese Vorlage kann

Befolgen Sie einen 28-Tage-Zyklus mit 2 Tagen Arbeit, 2 Tagen frei und 3 Tagen Arbeit

Weisen Sie Rollen wie Koch, Server oder Manager zu, um Aufgaben klar zu definieren

Führen Sie die Nachverfolgung der Anwesenheit durch und sorgen Sie über alle Schichten hinweg für eine gleichmäßige Personalbesetzung

Reduzieren Sie Burnout, indem Sie Arbeit und Erholung für jedes Team-Mitglied ausbalancieren

Support einen kontinuierlichen Betrieb ohne Lücken oder Spekulationen bezüglich der Schichten

🔑 Ideal für: Manager, die einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb leiten und einen rotierenden Dienstplan benötigen, der die Abdeckung und die Arbeit-Life-Balance in Einklang bringt.

13. ClickUp Services-Timesheet-Vorlage

Free Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung der Arbeitszeiten, Lohnsätze und Urlaubstage Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Timesheet

Die Nachverfolgung der Arbeitszeiten in einem serviceorientierten Restaurant hilft Ihnen zu verstehen, wohin jede Minute und jeder Dollar fließt. Die Vorlage „Services Timesheet“ von ClickUp unterstützt Sie dabei. Sie wurde entwickelt, um die Nachverfolgung der Arbeitszeiten zu vereinfachen, die Planung zu verbessern und die Lohnabrechnung ohne zusätzlichen Administrator genau zu halten.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Erfassen Sie die Arbeit, Krankheitszeiten und Urlaubstage

Führen Sie die Nachverfolgung von Stundensätzen durch und berechnen Sie automatisch die Gesamtvergütung

Überwachen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter, um die Personalkosten zu verwalten

Bieten Sie Tages-, Wochen- und Monatsansichten, um Trends zu erkennen

Nutzen Sie ClickUp-Integrationen , um beliebte tools zur Lohnabrechnung zu integrieren

🔑 Ideal für: Restaurantmanager, die die Nachverfolgung der Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter, die Verwaltung der Personalkosten und die Sicherstellung einer effizienten Planung benötigen.

14. ClickUp-Vorlage für die persönliche Verfügbarkeit

Free Vorlage herunterladen Freigeben und verwalten Sie die Verfügbarkeit einzelner Mitarbeiter, um Konflikte bei der Planung zu vermeiden – mit der ClickUp-Vorlage für die persönliche Verfügbarkeit

Manche Tage geraten außer Kontrolle. Aufgaben stapeln sich, Schichten überschneiden sich und niemand weiß genau, wer tatsächlich verfügbar ist. Die ClickUp-Vorlage für die persönliche Verfügbarkeit hilft dabei, dieses Problem zu beheben.

Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick, da Ihre Verfügbarkeit eine Sichtbarkeit, eine Organisation und eine einfache Verwaltung besitzt. Sie wurde für flexible Teams entwickelt, die Klarheit ohne langwierige Absprachen benötigen.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Blockieren Sie Verfügbarkeiten stundenweise und markieren Sie Terminkonflikte

Protokollieren Sie Meetings, Schichten, persönliche Zeit und Notizen an einem Ort

Erleichtern Sie Managern die Planung anhand der Verfügbarkeit in Echtzeit

Helfen Sie Teilzeit- oder Mehrfachrollen-Mitarbeitern, trotz wechselnder Schichten den Überblick zu behalten

Sorgen Sie für gelöschte Zeitpläne, ohne sich auf Text oder verstreute Nachrichten verlassen zu müssen

🔑 Ideal für: Teilzeitmitarbeiter, Restaurantmanager oder Teamleiter, die eine einfache Möglichkeit suchen, die Verfügbarkeit ohne langwierige Absprachen freizugeben und zu verwalten.

📮 ClickUp Insight: 32 % der Arbeitnehmer haben Schwierigkeiten, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, doch nur 14 % blockieren diese Zeit in ihrem Kalender. Was nicht eingeplant ist, ist nicht geschützt! 📆 Mit dem Kalender von ClickUp können Sie persönliche Termine wie Meetings reservieren. Er ermöglicht die Synchronisierung mit externen Kalendern, ermöglicht Ihnen die Einrichtung wiederkehrender Arbeits- und Privattermine und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ereignisse oder Aufgaben per Drag & Drop zu verschieben, um Ihren Zeitplan ganz einfach anzupassen. Verhindern Sie, dass Last-Minute-Arbeiten in Ihre kostenlose Zeit hineinragen! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

15. Vorlage für Restaurant-Dienstpläne von Workfeed

via Workfeed

Excel-Tabellen können diese Aufgabe zwar erfüllen, verursachen jedoch oft mehr Arbeit, als sie einsparen. Mit der kostenlosen Restaurant-Dienstplan-Vorlage von Workfeed können Sie Wochenpläne erstellen, ohne sich um die üblichen Format-Probleme kümmern zu müssen.

Es handelt sich um eine einfache Excel-Datei, mit der Sie organisiert bleiben, ohne eine vollständige Software kaufen zu müssen.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Passen Sie Starttage, Schichtzeiten und Namen der Mitarbeiter benutzerdefiniert an

Verwenden Sie Ausklapp-Menüs, um Rollen zuzuweisen und manuelle Eingaben zu reduzieren

Sorgen Sie für einen gelöschten und leicht lesbaren Wochenplan

Minimieren Sie Konflikte bei der Schichtplanung, ohne die Komplexität zu erhöhen

Eine praktische Option, bevor Sie zu fortgeschrittenen tools wechseln

🔑 Ideal für: Eigentümer kleiner Restaurants und Schichtleiter, die einen einfachen, editierbaren Dienstplan wünschen, der leicht zu freizugeben und zu aktualisieren ist.

16. Restaurant-Dienstplan-Vorlage von Toast

via Toast

Die Verwaltung von Schichten, Rollen und Arbeitszeiten in einem geschäftigen Restaurant kann eine Herausforderung sein. Die Restaurant-Dienstplan-Vorlage von Toast bietet eine einfache Möglichkeit, den Überblick zu behalten, ohne den Prozess zu verkomplizieren. Diese Vorlage wurde in Excel erstellt, lässt sich leicht benutzerdefiniert anpassen und ist ideal für Restaurants, die eine Struktur ohne zusätzliche Software wünschen.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Weisen Sie Rollen zu, legen Sie Schichtzeiten fest und geben Sie die Namen der Mitarbeiter ein

Berechnen Sie automatisch die Gesamtstunden, um die Personalkosten besser zu verwalten

Bieten Sie ein übersichtliches, wiederverwendbares Layout für den wöchentlichen Gebrauch

Aktualisieren Sie Zeitpläne schnell und ohne große Einarbeitungszeit

Bieten Sie als Anbieter eine praktische Alternative zu vollständigen Planungsplattformen

🔑 Ideal für: Restaurantmanager und kleine Geschäfts-Eigentümer, die nach einer einfachen, effizienten Möglichkeit suchen, wöchentliche Personalpläne zu organisieren und Arbeitszeiten zu überwachen.

17. Tabellenkalkulation-Vorlage für Restaurant-Personalpläne von GooDocs

via GooDocs

die einfache Vorlage für Restaurant-Dienstpläne von Goodocs* wurde für eine schnelle Planung ohne Ablenkungen entwickelt. Sie arbeitet sowohl in Google Tabellen als auch in Excel, sodass Sie sie ohne zusätzliche tools oder Apps sofort nutzen, benutzerdefiniert machen und mit Ihrem Team freizugeben können.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Liste die Namen und Rollen Ihrer Mitarbeiter auf, z. B. Server, Host oder Koch

Blockieren Sie Schichten für alle sieben Tage mit einem übersichtlichen Wochenraster

Unterstützen Sie Früh-, Mittags- und Spätschichten mit flexiblen Formaten

Verwenden Sie Farbcodes, um Zeitpläne auf einen Blick leichter lesbar zu machen

Zum Ausdrucken oder digital freizugeben für schnelle Team-Updates

🔑 Ideal für: Restaurantmanager, die einen einfachen, editierbaren Dienstplan wünschen, der sich leicht ausfüllen, ausdrucken und an der Wand des Pausenraums aushängen lässt.

18. Farbenfroher Restaurant-Dienstplan von GooDocs

via GooDocs

Die farbige Restaurant-Dienstplan-Vorlage von Goodocs wurde für schnelle Aktualisierungen und klare Kommunikation entwickelt. Sie wurde in Google Slides und PowerPoint erstellt und lässt sich einfach öffnen, bearbeiten und dort anzeigen, wo Ihr Team sie sehen kann – ohne Setup oder Einarbeitungszeit.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Weisen Sie Mitarbeitern Namen, Rollen und Schichtzeiten in einem einfachen Layout zu

Verwenden Sie farbcode Tage, um den Wochenplan übersichtlicher zu gestalten

Fügen Sie Space für Notizen wie Ziele, Ereignisse oder Erinnerungen an Bestandsaufnahmen hinzu

Zum Ausdrucken oder zur digitalen Anzeige für teamweite Sichtbarkeit

Sorgen Sie dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ohne komplexe tools oder Zeiterfassung

🔑 Ideal für: Restaurantmanager, die einen übersichtlichen, leicht zu bearbeitenden Wochenplan wünschen, den die Mitarbeiter schnell lesen und ohne Fragen befolgen können.

19. Vorlage für Restaurant-Arbeitspläne von Restaurantowner.com

Die Vorlage für den Arbeitsplan im Restaurant von RestaurantOwner.com wurde in Excel erstellt und gibt einen klaren Überblick über alle kleinen und großen Details. Sie können bis zu 100 Mitarbeiter in 20 Abteilungen einteilen – Front, Küche, Leiste, was auch immer Sie möchten.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Weisen Sie mithilfe von ausklappbaren Menüs bis zu 50 Schichttypen zu, um die Planung zu beschleunigen

Support Doppelschichten und komplexe Personalbedürfnisse

Automatische Berechnung der wöchentlichen Arbeitsstunden und Personalkosten zur Kontrolle Ihres Budgets

Decken Sie jeweils sechs Wochen ab, um im Bereich des langfristigen Plans und des Ereignisses vorbereiten zu können

Bieten Sie ein übersichtliches, schnörkelloses Layout, das für Teams mit hohem Arbeitsaufkommen entwickelt wurde

🔑 Ideal für: Restaurantmanager, die ein detailliertes, Excel-basiertes tool benötigen, um Schichten zu planen, Personalkosten zu überwachen und Lücken in der Personalbesetzung in verschiedenen Abteilungen zu vermeiden.

20. Restaurant-Dienstplan-Vorlage von 7Shifts

via 7Shifts

Die Excel-Vorlage für Restaurant-Dienstpläne von 7shifts ist einfach, übersichtlich und für einen schnellen Plan konzipiert. Sie lässt sich in Excel öffnen und bietet Ihnen ein übersichtliches Wochen-Layout, in das Sie Namen, Rollen und Schichtzeiten eintragen können.

diese Vorlage bietet folgende Funktionen:*

Geben Sie ganz einfach die Namen, Rollen und Schichtzeiten Ihrer Mitarbeiter ein

Verwenden Sie Ausklapp-Menüs für gängige Positionen wie Server, Host und Barkeeper

Kann kopiert und wöchentlich wiederverwendet werden, um eine konsistente Planung zu gewährleisten

Je nach Bedarf ausdrucken, aushängen oder mit Ihrem Team freizugeben

Sorgen Sie für gelöschte Zeitpläne ohne zusätzliches Setup oder Features

🔑 Ideal für: Restaurantmanager, die eine unkomplizierte Möglichkeit suchen, ihre Mitarbeiter jede Woche ohne komplexe Software einzuplanen.

Was macht eine gute Vorlage für Restaurant-Dienstpläne aus?

Nachdem Sie nun bis hierher im Blog gekommen sind, wie wissen Sie, welche Vorlage für Restaurant-Dienstpläne für Sie am besten geeignet ist?

Eine gut gestaltete Vorlage für Restaurant-Dienstpläne sorgt für Organisation in Ihrem Team, reduziert Verwirrung und hilft bei der Kontrolle der Personalkosten. Außerdem strukturiert sie Ihren Wochen-Plan und unterstützt eine bessere Schichtabdeckung.

Hier sind die Schlüssel-Features, die eine ideale Vorlage für Restaurant-Dienstpläne enthalten sollte:

Gelöschte Schichtstruktur : Legen Sie anhand : Legen Sie anhand der Timesheets Ihrer Mitarbeiter die täglichen Schichtzeiten fest, um eine lückenlose Abdeckung während des Frühstücks-, Mittag- und Abendessenservices zu gewährleisten

felder für die Zuweisung von Rollen*: Weisen Sie Aufgaben und Rollen zu – Server, Köche, Gastgeber –, damit jeder seine Verantwortlichkeiten kennt

Wöchentliches Layout des Dienstplans : Sehen Sie alle sieben Tage in einer Ansicht, um den Personalplan zu planen und Lücken zu vermeiden

nachverfolgung der Arbeitsstunden*: Überwachen Sie die Gesamtarbeitszeit, um die Arbeitskosten zu verwalten und Überstunden zu vermeiden

abschnitt „Verfügbarkeit der Mitarbeiter”*: Erfassen Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams, um Konflikte bei der Planung und kurzfristige Änderungen zu reduzieren

notizen und Space*: Lassen Sie Platz für Notizen des Managers oder schichtspezifische Erinnerungen

support der Work-Life-Balance*: Space für faire Schichtwechsel und zur Vermeidung von Burnout bei den Mitarbeitern

Druckbares und digitales Format: Einfaches Freigeben mit Ihrem Team, egal ob auf Papier oder online

