die 11 besten Datenbank-Entwicklungsprogramme für die Verwaltung strukturierter Daten

Wenn mehrere Teams auf dieselben Daten zugreifen, entsteht schnell Chaos. Das Marketing protokolliert Leads auf eine bestimmte Weise, während der Vertrieb sie anders protokolliert. Der Betrieb fügt neue Tags hinzu. Die Entwicklung aktualisiert das Schema. Plötzlich weiß niemand mehr, welche Version die richtige ist.

Hier kommt eine gute Datenbank-Software ins Spiel: Mit ihr können Sie Daten teamübergreifend sammeln, speichern und Synchronisierung vornehmen und dabei sicherstellen, dass sie sauber, in Verbindung und nutzbar bleiben.

In diesem Beitrag haben wir 11 der besten Datenbank-Builder zusammengestellt, mit denen Sie eine reibungslose Zusammenarbeit, eine konsistente Struktur und kristallklare Daten gewährleisten können – unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter beteiligt sind. 🤝

Die besten Datenbank-Entwicklungsprogramme auf einen Blick

Dies sind die besten Optionen für Datenbank-Entwicklungssoftware im Vergleich.

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Datenbank und Projektmanagement Teamgröße: Einzelpersonen und Teams jeder Größe ClickUp Aufgaben als Datensätze, Benutzerdefinierte Felder, Tabelle, Automatisierung, Dashboard, ClickUp Brain Für immer kostenlos; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Google AppSheet App-Erstellung ohne Programmierkenntnisse in Google Workspace Teamgröße: Einzelpersonen bis mittelständische Unternehmen Drag-and-Drop-Logik, Google Tabellen-Datenbankintegration , Offline-Synchronisierung, mobilfähige Dashboards Kostenlos; ab 5 $/Monat pro Benutzer Microsoft SQL Server Relationales DBMS der Enterprise-Klasse Teamgröße: Entwickler und DB-Administratoren In-Memory-OLTP, JSON-/Graph-Unterstützung, Always On-Verfügbarkeit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Microsoft Access Erstellung von Desktop-Datenbanken und lokale Nutzung Teamgröße: Kleine Teams und Administratoren Tabellenassistenten, VBA-Makros, formularbasierte Benutzeroberfläche 179,99 $/Benutzer (einmalig) Zoho Ersteller Low-Code-Geschäfts-Apps mit Workflow-Automatisierung Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Marketing- und Betriebsteams Drag-&-Drop-Builder, Deluge-Skripting, mobile Bereitstellung Kostenlose Testversion; ab 12 $/Monat pro Benutzer Knack Online-Datenbanken ohne Code Teamgröße: Einzelpersonen, DBAs und kleine Teams Rollenbasierte Berechtigungen, einbettbare Apps, Diagramme/Karten Ab 19 $/Monat pro Benutzer Caspio Low-Code-Apps mit Unternehmenskonformität Teamgröße: Mittelständische Unternehmen und Betriebsteams von Großunternehmen HIPAA/SOC 2-konform, REST API, Point-&-Click-Builder Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zapier Plattform für Automatisierung zur Verbindung von Apps und Workflows Teamgröße: Einzelpersonen und mittelgroße Marketing-/Betriebsteams Über 6.000 Integrationen, mehrstufige Flows, Fehlerbehandlung kostenlos; ab 19 $/Monat Tadabase Erstellen Sie schnell komplexe Web-Apps Teamgröße: Enterprise-Teams und Systemadministratoren Multi-Tabelle-Layouts, White-Labeling, PDF-/E-Mail-Automatisierung Ab 50 $/Monat pro Benutzer PostgreSQL Fortschrittliche Open-Source-SQL-Engine für große Datensätze Teamgröße: Mittelständische bis große Unternehmen JSONB/Array, PostGIS, Replikation, Erweiterbarkeit Free (Open Source) Airtable Relationale Tabellenkalkulationen mit Zusammenarbeit Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Produkt- und Inhalt-Teams Benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierungen, Slack-/Gmail-Integrationen und interne Datenvisualisierungstools kostenlos; ab 20 $/Monat pro Benutzer

Worauf sollten Sie bei einer Datenbank-Entwicklungssoftware achten?

Hier ist eine Liste mit den wichtigsten Kriterien, auf die Sie bei einer kostenlosen Datenbanksoftware achten sollten:

Definieren Sie Ihre Datenstruktur ganz einfach mit anpassbaren Feldern, Tabellen und Beziehungen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Aktualisierungen mit integrierten Workflows oder Integrationen.

Visualisieren Sie Ihre Daten in verschiedenen Formaten, z. B. Tabellen, Formularen, Kanban- oder Gantt-Ansichten.

Kontrollieren Sie den Zugriff der Benutzer mit rollenbasierten Berechtigungen, um sensible Informationen zu schützen.

Skalieren Sie Ihre Datenbank entsprechend dem Wachstum Ihres Teams oder der Komplexität Ihrer Daten, ohne Performance-Probleme hinnehmen zu müssen.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit Multi-User-Unterstützung und Aktivitätsnachverfolgung.

Onboarden Sie neue Benutzer ganz einfach mit Sie neue Benutzer ganz einfach mit Tabellenkalkulationen als Vorlage , Dokumentation und einer flachen Lernkurve.

🔍 Wussten Sie schon? Die erste echte Computerdatenbank erschien in den 1960er Jahren, wobei Charles Bachmans Integrated Data Store (IDS) oft als das erste echte DBMS angesehen wird.

Die beste Datenbank-Entwicklungssoftware

Fühlt sich Ihr aktuelles System eher wie eine Notlösung an? Hier sind einige der besten kostenlosen Projektmanagement-Tools zum Erstellen strukturierter, flexibler und skalierbarer Systeme. 🎯

ClickUp (am besten geeignet für All-in-One-Datenbanken und Projektmanagement)

Erstellen Sie Ihre erste Aufgabe in ClickUp Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Aufgaben als Datensätze in Ihrem Projekt.

An erster Stelle unserer Liste steht ClickUp. Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

In Kombination mit der ClickUp CRM-Projektmanagement-Software verbindet es relationale Datenbankfunktionen mit Funktionen zur Projektdurchführung. Das bedeutet, dass Sie Kontakte wie in einem CRM nachverfolgen, Workflows wie ein Betriebsteam erstellen und Aktionspunkte wie ein Projektmanager zuweisen können.

Aufgaben in ClickUp

Stellen Sie sich ClickUp Aufgaben als Ihre „Datensatz“ in Datenbankbegriffen vor. Jede Aufgabe enthält einen Titel, eine Beschreibung, eine Checkliste, Dateien, Mitarbeiter und Kommentare.

Nehmen wir an, Sie verwenden ClickUp als Kundenmanagementsystem. Jeder Client erhält eine Aufgabe, zu der Sie eine Checkliste für Onboarding-Schritte hinzufügen, unterzeichnete Verträge oder NDAs hochladen und interne Notizen hinterlassen können.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp, um sicherzustellen, dass Sie nach den wichtigsten Kriterien filtern.

Mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder beginnt die Plattform wirklich wie eine Datenbank zu funktionieren. Sie können ausklappende Menüs, Datumsangaben, Telefonnummern, Kontrollkästchen, URLs und sogar berechnete Felder hinzufügen. Diese Felder schaffen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Struktur.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie verwalten Influencer-Partnerschaften. Fügen Sie für jede Kampagnen-Aufgabe Folgendes hinzu: Ein benutzerdefiniertes Feld für die Influencer-Stufe (z. B. Gold, Silber, Bronze)

Inhalt-Format (Reel, Post, Story)

Liefertermin

Genehmigungs-Status mit farbigen Ausklapp-Menüs

Abhängigkeiten in ClickUp-Aufgaben

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Aufgabe Abhängigkeiten, und Sie haben die Kontrolle über die Abfolge. Alles, was Sie zu erledigen haben, ist, Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Aufgaben einzustellen, und ClickUp benachrichtigt Sie, wenn überfällige Aufgaben Ihre Zeitleiste beeinträchtigen.

Organisieren Sie Aufgaben und führen Sie Bearbeitung in großen Mengen mit der intuitiven ClickUp-Tabellenansicht durch

Wenn Sie sich in Tabellenkalkulationen zu Hause fühlen, wird Ihnen die ClickUp-Tabellenansicht angenehm vertraut vorkommen.

Jede Zeile steht für eine Aufgabe, und jede Spalte entspricht einem Feld (Status, Mitarbeiter, benutzerdefinierte Daten), wobei alle Aktualisierungen in Echtzeit erfolgen.

Wenn Sie einen Inhalt-Kalender verwenden, können Sie Artikelthemen nach zugewiesenem Autor und Wortanzahl in der Ansicht anzeigen, nach überfälligen Artikeln sortieren und erweiterte Filteroptionen hinzufügen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln, um Ihren Workflow mit ClickUp Automatisierung am Laufen zu halten

Mit ClickUp Automatisierungen wird Ihr Arbeitsbereich jetzt intelligent. Sie können ohne Programmieraufwand „Wenn-Dann“-Regeln erstellen.

Angenommen, Sie verwalten Kundenfeedback. Jedes Mal, wenn jemand ein Feedback-Formular ausfüllt, kann eine Automatisierung es dem Support-Team zuweisen und die Priorität basierend auf einer Stimmungsanalyse festlegen.

Das Erstellen einer Datenbank ist nur der erste Schritt – die eigentliche Herausforderung beginnt mit der Aktualisierung. 🎥 In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Workflow-Automatisierung in nur fünf Minuten umsetzen können, damit Ihre Datenbank stets korrekt bleibt, Ihre Prozesse in Synchronisierung bleiben und Ihr Team weniger Zeit für manuelle Aktualisierungen aufwenden muss.

Die besten Features von ClickUp

daten erfassen: *Erstellen Sie mit ClickUp Formularen öffentliche oder interne Umfragen, um Client-Briefings, Feature-Anfragen, Support-Tickets oder Feedback zu sammeln, und lassen Sie das Tool diese direkt in Aufgaben integrieren

visualisieren Sie den Fortschritt: *Verfolgen Sie KPIs, Sprint-Geschwindigkeit, überfällige Aufgaben oder Kundenabwanderung in Echtzeit mit benutzerdefinierten Diagrammen, Widgets und Zeiterfassung-Zusammenfassungen mit ClickUp Dashboards

arbeiten Sie auf Ihre Weise: *Wechseln Sie mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp zwischen Listen, Boards, Tabellen, Zeitleisten oder Kalendern, um sie an Ihren Workflow anzupassen

Nahtlose Zusammenarbeit: Weisen Sie Aufgaben zu, taggen Sie Teamkollegen in Thread-Kommentaren, fügen Sie Anhänge hinzu und verfolgen Sie Abhängigkeiten für Weisen Sie Aufgaben zu, taggen Sie Teamkollegen in Thread-Kommentaren, fügen Sie Anhänge hinzu und verfolgen Sie Abhängigkeiten für das Abrufen von Kontextinformationen

Limit von ClickUp

Steile Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung fasst es wirklich gut zusammen:

ClickUp bietet einen beeindruckenden Bereich von Features, mit denen Sie Workflows einfach anpassen, Aufgaben verwalten und den Fortschritt an einem Ort verfolgen können. Ich finde es toll, dass ich für jedes Projekt maßgeschneiderte Ansichten erstellen, Automatisierungen festlegen und es mit anderen Tools integrieren kann, die ich bereits verwende. Es ist sehr vielseitig, egal ob für die Verfolgung persönlicher Aufgaben oder komplexer Geschäftsabläufe. Die Vorlagen und Dashboards sind besonders hilfreich, um alles organisiert und übersichtlich zu halten.

📮 ClickUp Insight: 43 % der Menschen sagen, dass sich wiederholende Aufgaben ihrem Arbeitstag eine hilfreiche Struktur verleihen, aber 48 % empfinden sie als anstrengend und als Ablenkung von sinnvollen Aufgaben. Routine kann zwar ein Gefühl der Produktivität vermitteln, schränkt jedoch oft die Kreativität ein und hindert Sie daran, bedeutende Fortschritte zu erzielen. ClickUp hilft Ihnen, sich aus diesem Kreislauf zu befreien, indem es Routineaufgaben mithilfe intelligenter KI-Agenten automatisiert, sodass Sie sich auf Ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Automatisieren Sie Erinnerungen, Aktualisierungen und Aufgabenverteilungen und schützen Sie Ihre produktivsten Arbeitszeiten mit Features wie automatischer Zeitblockierung und Aufgabenpriorität. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

2. Google AppSheet (Bester No-Code-Builder für Google Workspace-Benutzer)

über Google AppSheet

AppSheet lässt sich in Google Workspace integrieren, sodass Teams Daten aus Tabellen ohne Programmieraufwand in mobile Apps umwandeln können. Drag-and-Drop-Ausdrücke übernehmen die Geschäftslogik, während rollenbasierte Berechtigungen direkt aus Google-Konten abgerufen werden, wodurch der IT-Aufwand reduziert wird.

Nach der Bereitstellung erfassen Mitglieder des Teams Felddaten, genehmigen Anfragen und lösen Drive- oder Gmail-Automatisierungen von jedem Gerät aus. Und da alles in BigQuery oder Sheets gespeichert wird, können Analysten ihre bestehenden Berichterstellungspipelines beibehalten, anstatt sie für ein neues Tool neu aufzubauen.

Die besten Features von Google AppSheet

Entwickeln Sie Apps mit einer intuitiven No-Code-Plattform, die auch technisch weniger versierten Benutzern die schnelle Erstellung benutzerdefinierter Apps ermöglicht

Automatisieren Sie Workflows und Geschäftsprozesse mit ereignisgesteuerten Bots, geplanten Automatisierungen und bedingter Logik

Passen Sie Benutzeroberflächen mit dynamischen Ansichten (Tabellen, Formulare, Karten, Diagramme, Kalender) und benutzerdefinierten Branding-Optionen an Ihre Anforderungen und ästhetischen Vorstellungen an

Limit von Google AppSheet

Die Desktop-Ansicht (Version) ist im Vergleich zur Mobil-App-/Tablet-Ansicht relativ eingeschränkt

Limitierte Format-Konfigurationsoptionen

Preise für Google AppSheet

Starter: 5 $/Monat pro Benutzer

Kern: 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google AppSheet

G2: 4,8/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google AppSheet?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Ich bin äußerst zufrieden mit AppSheet. Die Plattform hat meine Erwartungen hinsichtlich Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und leistungsstarken Features für die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen ohne Programmieraufwand übertroffen... Obwohl AppSheet ein hohes Maß an Anpassung ohne Programmieraufwand ermöglicht, könnten einige Benutzer feststellen, dass bestimmte Anpassungsoptionen im Vergleich zu herkömmlichen Programmieransätzen eingeschränkt sind, insbesondere bei komplexen oder speziellen Anforderungen...

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie Referenzfelder, nicht nur Textfelder. Anstatt einen Projektnamen manuell einzugeben, erstellen Sie ein Referenzfeld zu einer anderen Tabelle. Dies gewährleistet die Datenintegrität und ermöglicht später Suchvorgänge und Rollups.

3. Microsoft SQL Server (am besten geeignet für die Verwaltung relationaler Datenbanken auf Unternehmensebene)

über Microsoft SQL Server

SQL Server bietet ein ausgereiftes RDBMS sowie integrierte tools, mit denen sich Entwickler auf das Schema-Design und die Abfrageoptimierung konzentrieren können, anstatt sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen. T-SQL unterstützt komplexe Verknüpfungen und Fensterfunktionen, während Columnstore-Indizes und In-Memory-OLTP große Transaktionslasten bewältigen.

Integrierte JSON- und Grafik-Erweiterungen halten moderne Datentypen in derselben Engine und vereinfachen so die Tech-Stacks. DevOps-Pipelines lassen sich über native Docker-Images und die SQL Server Data Tools-Erweiterung einbinden. Automatisierte Unit-Tests validieren gespeicherte Prozeduren, und Query Store macht Regressionen sichtbar, bevor sie in die Produktion gelangen.

Die besten Features von Microsoft SQL Server

Sorgen Sie mit Always On Availability und Online-Index-Neuerstellungen für reaktionsschnelle Systeme ohne manuelle Failovers oder Ausfallzeiten

Sorgen Sie für robuste Datensicherheit durch transparente Datenverschlüsselung, Sicherheit auf Zeilenebene und umfassende Audit-Funktionen

Integrieren Sie sich nahtlos in das umfassende Microsoft-Ökosystem und nutzen Sie tools wie SQL Server Integration Services (SSIS) für ETL, SQL Profiler für die Leistungsoptimierung und Management Studio für die Verwaltung

Einschränkungen von Microsoft SQL Server

Aufgrund der Komplexität einiger Datenbanken ist es manchmal nicht einfach, mit limitierten tools Fehler zu finden

Der Import von CSV-Dateien ist kompliziert

Preise für Microsoft SQL Server

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft SQL Server

G2: 4,5/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.900 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Microsoft SQL Server?

Eine Bewertung auf Capterra drückt es so aus:

Es handelt sich um ein äußerst stabiles DBMS, das schnell und anpassbar ist. Die Zuverlässigkeit ist sehr hoch, und in den Jahren, in denen ich es nutze, hatte ich noch keine Probleme damit und habe auch keine Daten verloren. SQL Management Studio ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, fast jeden Aspekt der Datenbank oder des Servers zu konfigurieren, ohne SQL-Abfragen schreiben zu müssen... Die Lizenzierung ist verwirrend, denn wenn Sie eine Lizenz pro Anruf oder pro CPU-Kern haben, ist es etwas schwierig zu verstehen, wie die Preise berechnet werden.

4. Microsoft Access (am besten geeignet für die Erstellung von Desktop-Datenbanken und die lokale Nutzung)

via Microsoft Access

Microsoft Access hilft Betriebsleitern dabei, verstreute Tabellen in einer einzigen Desktop-Datenbank zu zentralisieren, ohne einen DBA einstellen zu müssen. Tabelle-Assistenten importieren CSV-Dateien, Rechnungen oder Geräteprotokolle in wenigen Minuten, und die Beziehungen-Ansicht macht entitätsverknüpfte Beziehungen auf einen Blick sichtbar.

Sie können Routineaufgaben wie monatliche Abweichungsprüfungen über gespeicherte Abfragen und Makros ausführen. Da Access über eine Synchronisierung mit SharePoint oder SQL Server verfügt, können Sie lokal beginnen und später Daten online migrieren, ohne Prozesse neu schreiben zu müssen.

Die besten Features von Microsoft Access

Entwerfen und verwalten Sie relationale Datenbanken mit Tabellen, Formularen, Abfragen und Berichten ohne technische Fachkenntnisse

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Geschäftslogik mit integrierten Makros und Visual Basic for Applications (VBA)

Importieren und exportieren Sie Daten ganz einfach aus verschiedenen Formaten ( Excel-Datenbank , CSV, XML) und verknüpfen Sie sie mit externen Datenquellen

Kontrollieren Sie den Zugriff der Benutzer und die Datenintegrität durch rollenbasierte Berechtigungen, Datenvalidierungsregeln und die Durchsetzung der referenziellen Integrität

Limitations von Microsoft Access

Benutzer bemängeln, dass es etwas veraltet wirkt

Im Vergleich zu Alternativen zu Microsoft Access mangelt es an Weiterentwicklungen und Updates

Preise für Microsoft Access

Zugang: 179,99 $/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Access

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Access?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Als Benutzer schätze ich Microsoft Access aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, der einfachen Erstellung von Datenbanken und der Möglichkeit, Daten ohne fortgeschrittene Programmierkenntnisse zu verwalten und zu analysieren. Wie viele andere Benutzer auch, finde ich Microsoft Access aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, der einfachen Erstellung von Datenbanken und der Möglichkeit, Daten ohne fortgeschrittene Programmierkenntnisse zu verwalten und zu analysieren, sehr gut. Microsoft Access hat zwar seine Stärken, aber es gibt auch einige Einschränkungen und Nachteile zu beachten: Skalierbarkeit, Sicherheitsbedenken, eingeschränkte SQL-Unterstützung, Integrationsprobleme, Zuverlässigkeit

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie in jeder Tabelle ein Einfachauswahl-Feld mit dem Namen „OwnerCheck“ und filtern Sie die Ansicht „Meine Aufgaben“ danach. Dies sorgt für klare Zuständigkeiten, verhindert verwaiste Datensätze und stellt die Verantwortlichkeit für Aufgaben in den Vordergrund.

5. Zoho Creator (am besten geeignet für die schnelle Erstellung skalierbarer Business-Apps)

via Zoho Ersteller

Mit Zoho Creator können Marketingteams Kampagnen-Tracker, Lead-Router und Content-Kalender erstellen, ohne auf Engineering-Sprints warten zu müssen. Die Skriptsprache Deluge ähnelt dem einfachen Englisch und lässt sich direkt in Zoho CRM, Google Ads und Facebook Lead Ads integrieren, sodass Attributions- und ROI-Metriken an einem Ort gespeichert werden.

Darüber hinaus versenden benutzerdefinierte Workflows Nurture-E-Mails oder Slack-Benachrichtigungen, wenn potenzielle Kunden bestimmte Punkteschwellen überschreiten. Mit Hilfe von eingebetteten Analysen können Sie die Leistung der einzelnen Kanäle bis hin zu den kreativen Varianten aufschlüsseln. Marketer erhalten einen Self-Service-Hub, der sich mit der Weiterentwicklung der Funnels skalieren lässt, ohne dass dabei zerbrechliche Tabellen oder einmalige SaaS-Silos entstehen.

Die besten Features von Zoho Creator

Automatisieren Sie Geschäftsprozesse mit einer leistungsstarken Workflow-Engine, die Genehmigungen, Benachrichtigungen und Datenverarbeitung ermöglicht

Stellen Sie Anwendungen sofort auf Web-, iOS- und Android-Plattformen bereit, mit nahtlosem Offline-Datenzugriff

Integrieren Sie die Suite von Zoho und Dienste von Drittanbietern und unterstützen Sie Analysen, Zusammenarbeit in Echtzeit und Kundenportale

Limit von Zoho Creator

Benutzer haben Schwierigkeiten mit der Erstellung komplexer Software

Viele der Assistenten für Vorlagen sind nur auf Lösungen für die Vereinigten Staaten ausgerichtet, was den Zugang limitiert

Preise für Zoho Creator

Kostenlose Testversion verfügbar

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Professional: 230 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: 37 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Creator

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Creator?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Man kann jedes Formular benutzerdefiniert anpassen und ein personalisiertes Dashboard erstellen. Es gibt auch Apps und eine sichere Anmeldemethode über eine Authentifizierung-App... Die Software ist etwas umständlich und gewöhnungsbedürftig, und die Dashboards müssen stark angepasst werden, um effektiv zu sein.

6. Knack (am besten geeignet für die Erstellung einfacher Online-Datenbanken ohne Code)

via Knack

Knack bietet einen browserbasierten Builder, mit dem Teams Tabellen erstellen, Verbindungen definieren und reaktionsschnelle Schnittstellen generieren können – alles auf derselben Arbeitsfläche. Vorgefertigte Datenbank-Vorlagen beschleunigen gängige Anwendungsfälle wie Asset-Protokolle, Kundenportale und Freiwilligenlisten, sodass die Setup-Zeit nur wenige Stunden beträgt.

Die Regel-Engine filtert Ansichten basierend auf Benutzer-Rollen, sodass jeder Stakeholder nur das sieht, was für ihn relevant ist. Für Integrationen erleichtern API-Endpunkte den Zugriff auf und die Verbindung mit beliebigen Objekten, während tools wie Zapier oder Make schnelle Automatisierungen ohne Code ermöglichen. Da Hosting, Backups und SSL-Sicherheit enthalten sind, können Teams auf die mühsame Verwaltung von Servern oder die Konfiguration von Firewalls verzichten und behalten dennoch die volle Kontrolle über ihr Datenmodell.

Die besten Features von Knack

Visualisieren Sie Daten mit integrierten Diagrammen, Kalendern, Karten und Tabellen, um die Analyse zu vereinfachen

Betten Sie Apps in Websites oder Portale ein, bieten Sie ein White-Label-Erlebnis und erweitern Sie die Funktion

Entwerfen Sie intuitive Benutzeroberflächen mit einem WYSIWYG-Editor und anpassbaren Branding-Optionen

Arbeiten Sie gemeinsam an Inhalten und verwalten Sie diese mit tools für die Dokumenten- und Inhaltsverwaltung

Knack-Limit-Einschränkungen

Benutzer bemängeln, dass es sich um eine veraltete Web-App handelt, deren Design flexibler sein müsste

Keine ausreichende Cookie-Dokumentation, was für DSGVO-Erklärungen problematisch ist

Knack-Preise

Starter: 19 $/Monat pro Benutzer

Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Ab 269 $

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Knack?

Lesen Sie, was dieser Rezensent zu sagen hatte:

Knack ist einfach zu konfigurieren und zu verwenden. Es erleichtert die Arbeit mit größeren Datenmengen. Vergessen Sie die Komplexität von Excel... Der einzige Nachteil von Knack ist das Fehlen einiger nativer Integrationen in bereits vorhandene Tabellen, wie zum Beispiel „Sales“ und „Products“ für Shopify als Beispiel, aber die API ist einfach zu verwenden, sodass wir dieses Problem gelöst haben.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie immer ein benutzerdefiniertes _ID-Feld mit einer Formel wie RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). Selbst wenn Ihre Plattform automatisch Datensatz-IDs generiert, macht dies Integrationen, Berichterstellung und Filterungen für Menschen besser lesbar und zuverlässiger.

Verwenden Sie ClickUp Brain MAX, um Daten sofort zu erfassen und zu bereinigen Die manuelle Dateneingabe ist einer der größten Killer der Produktivität bei der Verwaltung gemeinsamer Datenbanken. Hier kommt ClickUp Brain MAX ins Spiel – der Desktop-KI-Assistent von ClickUp, mit dem Sie mithilfe von Talk to Text freihändig Datensätze aktualisieren oder erstellen können. Anstatt zwischen Registerkarten zu wechseln oder jedes Feld einzeln auszufüllen, können Sie Aktualisierungen wie „Füge einen neuen Client mit Priorität = hoch und Fälligkeitsdatum = Freitag zur Datenbank hinzu” sprechen, und ClickUp Brain MAX wandelt dies sofort in eine Aufgabe oder einen Datensatz um. Nutzen Sie die Sprach-zu-Text-Funktion und erledigen Sie Ihre Arbeit schneller Sobald die Daten erfasst sind, kann ClickUp Brain (in der App) Ihre neuesten Projekt-Einträge zusammenfassen, doppelte Datensätze erkennen und sogar schnelle Einblicke in verwandte Daten generieren. Zusammen verwandeln sie Ihren Arbeitsbereich in eine intelligente, selbstverwaltende Datenbank – so verbringt Ihr Team weniger Zeit mit der Korrektur von Daten und mehr Zeit mit deren Nutzung. 💫 Stellen Sie sich das als Ihren sprachgesteuerten Datenbankassistenten vor, der alle Felder, Aufgaben und Berichte in perfekter Synchronisierung hält.

7. Caspio (Am besten geeignet für die Low-Code-App-Entwicklung mit Konformität des Unternehmens)

via Caspio

Caspio wurde für Führungskräfte im operativen Bereich entwickelt, die Governance-fähige Web-Apps benötigen. Alles befindet sich in einer sicheren, SOC 2- und HIPAA-konformen Cloud, was Audits erheblich vereinfacht. Sie können mit Point-and-Click-Auslösern arbeiten, die Validierungen auf Feld-Ebene durchführen (kein SQL erforderlich), aber wenn Sie technisch versierter sind, können Sie auch JavaScript oder REST-APIs verwenden.

Benötigen Sie strukturierte Workflows? Die mehrstufige Automatisierung des Datenbank-Design-Tools kann Service-Tickets oder Qualitätsprüfungen durch eine Kette von Genehmigern leiten, während detaillierte Protokolle jede Änderung verfolgen, sodass Sie jederzeit für Audits bereit sind.

Die besten Features von Caspio

Nutzen Sie KI-gestützte Datenfunktionen mit integriertem OpenAI ChatGPT, um Erkenntnisse zu gewinnen

Erstellen Sie benutzerdefinierte App-Oberflächen mit flexiblen Frameworks wie Flex und Bridge

Verwalten Sie Daten mit Sicherheit auf einer robusten AWS- und Microsoft SQL-Infrastruktur für hohe Zuverlässigkeit

Limit-Einschränkungen von Caspio

Es bietet komplexe benutzerdefinierte Anpassungen, aber Sie können keinen Code oder weitere Design-Features hinzufügen

Der Import ist basierend auf dem Auslöser nicht verfügbar

Preise von Caspio

Lite: 100 $/Monat

Plus: 300 $/Monat

geschäft: *600 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Caspio

G2: 4,5/5 (150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Caspio?

Direkt aus einer Capterra-Rezension:

Wir haben uns für Caspio entschieden, nachdem wir unsere Formulare in Excel geplant hatten, und die Übertragung der Struktur verlief relativ reibungslos – insbesondere dank der hervorragenden technischen Unterstützung von Caspio. Die individuellen Schulungen waren während der Setup-Phase unglaublich hilfreich und machten die Lernkurve überschaubarer, selbst für jemanden, der schon länger nicht mehr programmiert hatte.

🔍 Wussten Sie schon? Graphdatenbanken, die auf der Graphentheorie basieren und sich ideal für die Abbildung von Beziehungen eignen, entstanden 2006, inspiriert von Tim Berners-Lees Vision für verknüpfte Daten.

8. Zapier (Beste Plattform für Automatisierung zur Verbindung von Apps und Workflows)

via Zapier

Zapier verbindet über 6.000 SaaS-Apps über Zaps und ermöglicht es Marketern, Kampagnen zusammenzustellen, ohne Middleware schreiben zu müssen. Ein Auslöser (z. B. das Ausfüllen eines Formulars, ein Kauf oder die Anmeldung zu einem Webinar) initiiert schrittweise Aktionen, darunter die Aktualisierung von CRM-Feldern oder das Versenden von Nurture-E-Mails.

Mit Pfadregeln können Sie Abläufe basierend auf Lead-Bewertung, UTM-Quelle oder anderen Schlüssel-Feldern verzweigen und so sicherstellen, dass die richtigen Kontakte die richtige Behandlung erhalten. Und wenn etwas schief geht? Die Fehlerbehandlung wiederholt fehlgeschlagene Vorgänge automatisch und benachrichtigt den Eigentümer, wodurch die Wahrscheinlichkeit stiller Ausfälle verringert wird.

Die besten Features von Zapier

Erstellen Sie mehrstufige Workflows, die Filter, Verzögerungen und bedingte Logik enthalten können

Überwachen und verwalten Sie den Automatisierung-Verlauf mit detaillierten Protokollen und Fehler-Nachverfolgung

Überlassen Sie die Bereinigungsaufgaben den integrierten Formatierern

Limit von Zapier

Einige Integrationen wirken unvollständig oder instabil. Beispielsweise verfügen nicht alle Apps über Auslöser oder Aktionen, die ihre API wirklich nutzen

Manchmal können die verschiedenen Zaps ausfallen und sich auf Workflows auswirken

Preise für Zapier

Für immer kostenlos

Professional: 29,99 $/Monat

Team : 103,50 $/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Eine Bewertung von G2 drückt es so aus:

Zapier ist unglaublich nützlich, aber es gibt ein paar Einschränkungen, sobald Sie Ihre Automatisierungen skalieren oder komplexere Logik wie Verzweigungen oder mehrstufige Bedingungen benötigen. Das kann schnell teuer werden. Einige Apps haben auch nur begrenzte Trigger oder Aktionen zur Verfügung, was bedeutet, dass ich manchmal nach Workarounds suchen muss. Gelegentlich kann ein Zap ohne klare Erklärung fehlschlagen, es sei denn, man schaut sich den Aufgabenverlauf genauer an.

9. Tadabase (am besten geeignet für die Erstellung komplexer, datengesteuerter Web-Apps)

via Tadabase

Tadabase eignet sich hervorragend für die Erstellung interner tools, die komplexe Prozesse abbilden, wie z. B. Multi-Table-Fertigungs-Tracker, Field-Service-Dispatcher und HR-Onboarding-Portale. Der Schema-Designer verarbeitet Many-to-Many-Verknüpfungen, und komponentenbasierte Layouts zeigen verwandte Datensätze nebeneinander an, um einen schnellen Kontext zu ermöglichen.

Automatisierungen werden planmäßig oder als Reaktion auf ein Ereignis ausgeführt und unterstützen nativ die PDF-Erstellung und E-Mail-Schritte. Sie können die Software selbst hosten oder in der verwalteten Cloud von Tadabase bereitstellen. Beide Optionen umfassen rollenbasierte Zugriffskontrollen und Audit-Protokolle. Sie können auch ältere Access-Dateien oder veraltete Intranet-Formulare durch ein sicheres, browserbasiertes System ersetzen, das sich an veränderte Richtlinien anpasst.

Die besten Features von Tadabase

Visualisieren und verwalten Sie Daten mit Kanban-Boards, Kalendern, Karten, Diagrammen und interaktiven Tabellen

Erweitern Sie die Funktionen Ihrer Apps mit benutzerdefiniertem CSS und JavaScript und erstellen Sie benutzerdefinierte Komponenten

Führen Sie sofortige Updates und Optimierungen ohne Ausfallzeiten durch

Limit-Einschränkungen von Tadabase

Im Vergleich zu anderer relationaler Datenbanksoftware fehlen erweiterte Features

Das Setup ist zeitaufwendig

Preise für Tadabase

Starter: 50 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 125 $/Monat pro Benutzer

Professional: 250 $/Monat pro Benutzer

Elite: 450 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Tadabase

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Tadabase?

Hier ist die Meinung eines Rezensenten:

Tadabase ist ein leistungsstarkes tool, mit dem sich Apps sehr schnell erstellen lassen. Einige Features könnten besser sein, aber ich nutze es und werde es auch weiterhin nutzen! … Die Datenverwaltung und die Vorlagen (auf Mobilgeräten) könnten besser sein. [sic]

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine CRM-Datenbank mit einem „Lookup-Rollup”-Feld, um zugehörige untergeordnete Datensätze zu zählen. Beispielsweise in einer Client-Tabelle die Anzahl der aktiven Projekte anzeigen, indem Sie aus der Projekttabelle, in der der Status nicht „Abgeschlossen” ist, einen Rollup durchführen. „Ideal für die Kapazitätsplanung und Priorisierung.”

10. PostgreSQL (beste Open-Source-Relationaldatenbank für fortgeschrittene SQL-Anwendungen)

via PostgreSQL

PostgreSQL bietet Entwicklern eine leistungsstarke, erweiterbare SQL-Engine, mit der sie lokal Prototypen erstellen und auf Terabytes skalieren können, ohne die Syntax zu ändern. Dank der Unterstützung umfangreicher Datentypen wie JSONB, Arrays und PostGIS-Geometrie ist es oft nicht notwendig, mehrere Datenbanken zu jonglieren, um unterschiedliche Workloads zu bewältigen.

Integrierte Features wie deklarative Partitionierung und logische Replikation decken alles ab, von Analysen bis hin zu HochverfügbarkeitsSetups. Tools wie PGAdmin, psql und ein breites Ökosystem an Treibern lassen sich nahtlos in CI-Pipelines einbinden und sorgen so für eine reibungslose Integration.

Die besten Features von PostgreSQL

Unterstützt erweiterte Datentypen und Erweiterbarkeit, einschließlich benutzerdefinierter Typen, Arrays und leistungsstarker JSON/JSONB-Verarbeitung

Fügen Sie Erweiterungen wie pg_partman oder TimescaleDB für erweiterte Partitionierungs- oder Zeitreihen-Funktionen hinzu

Bieten Sie Skalierbarkeit auf Unternehmen-Niveau mit Multi-Version Concurrency Control (MVCC), Point-in-Time-Wiederherstellung, Streaming-Replikation und Hochverfügbarkeitsarchitekturen

Optimieren Sie die Leistung in großem Maßstab mithilfe von erweiterten Index (B-Tree, GIN, GiST), Partitionierung und paralleler Abfrage

Limit-Einschränkungen von PostgreSQL

Im Vergleich zu anderen Datenbanken bietet es weniger GUI-tools

Es fehlen Erweiterungen für weit verbreitete Open-Source-Software/Apps

Preise für PostgreSQL

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu PostgreSQL

G2: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über PostgreSQL?

Ein kurzer Ausschnitt aus einem Erfahrungsbericht eines echten Benutzers:

Starke Unterstützung für fortschrittliche Index-Techniken wie BRIN, GIN und GiST, die die Abfrage für große Datensätze optimieren. Darüber hinaus unterstützt es dank seiner integrierten JSON-Unterstützung eine ausgezeichnete Wahl für die Verarbeitung semistrukturierter Daten, ohne dabei relationale Funktionen zu beeinträchtigen. Replikation und Clustering können im Vergleich zu Lösungen wie der integrierten Replikation von MySQL manueller erfolgen

11. Airtable (am besten geeignet für die Kombination von Tabellenkalkulationen mit relationalen Datenbanken)

via Airtable

Airtable bietet Produktteams einen zentralen Workspace, in dem sie Roadmaps planen, Nutzerfeedback sammeln und Releases verwalten können. Mit nur wenigen Klicks und ohne Formeln können Sie Ihre Daten drehen, gruppieren oder in einen Kalender einfügen. Jeder Datensatz unterstützt Datei-Uploads, Rich Text und Checklisten, sodass Designer, Ingenieure und Projektmanager problemlos an einem Ort zusammenarbeiten können.

Und mit Interfaces können Sie komplexes Projektmanagement in übersichtliche, schlanke Dashboards umwandeln, die Führungskräften die Ansicht verschaffen, die sie benötigen.

Die besten Features von Airtable

Visualisieren Sie Daten mit integrierter Berichterstellung und Dashboard, um den Fortschritt des Projekts, die Budgets und die Metriken des Erfolgs zu verfolgen

Nutzen Sie Airtable AI, um die Datenorganisation zu verbessern, Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu unterstützen

Greifen Sie auf umfangreiche Ressourcen, Kundenberichte und Experteneinblicke zu, um den Branchentrends immer einen Schritt voraus zu sein

Limit von Airtable

Die Datenbank-Builder-Software ist für komplexe Workflows zu einfach, es mangelt ihr an Flexibilität und erweiterten Diagrammoptionen

Es ist schwieriger, komplexe Abfragen/Zusammenfassungen zu numerischen Daten in der gesamten Datenbank durchzuführen

Preise für Airtable

Free

Team: 20 $/Monat pro Benutzer (jährlich)

*geschäft: 45 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 2.940 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airtable?

Laut einem Rezensenten:

Meiner bisherigen Erfahrung nach gibt es keine wesentlichen Nachteile, allerdings könnte die Vielzahl an Optionen zur Ansicht, zum Sortieren oder zum Setup von Daten und Arbeitsbereichen für Benutzer, die mit den Funktionen von Airtable weniger vertraut sind, eine zeitaufwändige Optimierung bedeuten. Der Implementierungsprozess erscheint meinem Team als eine Herausforderung, da wir mit Hunderten von Stakeholdern und einer umfangreichen Produktliste zu tun haben, wobei jedes Produkt unterschiedliche Berechtigungen und Details aufweist.

Bauen Sie mit ClickUp eine starke (Daten-)Basis auf

Nachdem wir nun die besten Datenbank-Builder-Softwareprogramme vorgestellt haben, wissen Sie, dass die richtige Wahl von den Fähigkeiten Ihres Teams, der Komplexität Ihres Anwendungsfalls und dem erforderlichen Maß an Flexibilität abhängt.

Wenn Sie mehr als nur eine Datenbank benötigen, wenden Sie sich an ClickUp. Mit diesem No-Code-Tool können Sie benutzerdefinierte Ansichten erstellen, Felder verbinden, unstrukturierte Daten organisieren und in Echtzeit mit mehreren Benutzern zusammenarbeiten.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅