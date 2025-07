Wie sammelt man Kundenfeedback effektiv?

Die meisten Marketing-, Produkt- oder Kundenerfolgsteams leiden nicht unter einem Mangel an Kundenfeedback – sie werden vielmehr davon überschwemmt. Feedback versteckt sich in Support-Chats, ist über E-Mail-Threads verstreut und in Tabellenkalkulationen begraben. Oder es ist in Tools isoliert, die von Ihren Produkt-, Support- und Marketingteams nur selten synchronisiert werden.

Wenn Feedback-Schleifen an zehn verschiedenen Stellen stattfinden, ist es natürlich fast unmöglich, Trends zu erkennen, Prioritäten zu setzen oder rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

Und hier ist der Haken: 77 % der Verbraucher sehen Marken positiver, wenn diese aktiv Kundenfeedback einholen und umsetzen. Die Frage ist also nicht, ob Sie Feedback sammeln sollten, sondern wie Sie es nutzen können.

Dazu benötigen Sie mehr als ein einfaches Formular, das Eingaben aus allen Kanälen erfasst, nach Kategorien taggt, mit Ihrer Produkt-Roadmap verknüpft und Ihr Team auf dem Laufenden hält. Genau das behandelt dieser Artikel: Wie Sie mit Tools wie ClickUp einen zentralisierten, nachverfolgbaren und umsetzbaren Feedback-Prozess aufbauen, damit nichts Wertvolles verloren geht.

Warum Kundenfeedback wichtig ist

Die meisten Teams betrachten Kundenfeedback als „nice to have“, obwohl es in Wirklichkeit die Grundlage für die Entwicklung von Produkten und Erfahrungen ist, die Anklang finden. Es hilft Ihnen dabei:

Decken Sie Schwachstellen im Kundenkommunikationsmanagement auf, die Ihnen intern möglicherweise nicht auffallen

Validieren Sie Produktideen, bevor Sie Zeit und Ressourcen investieren

Priorisieren Sie Verbesserungen basierend auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer

Bauen Sie Kundenvertrauen auf, indem Sie zeigen, dass ihre Meinung Veränderungen bewirkt

Und dabei geht es nicht nur um das Produkt. Feedback kann Ihnen helfen, Ihre Botschaften zu optimieren, den Kundensupport zu verbessern und sogar die Form Ihrer Unternehmenskultur zu gestalten. Wenn Kunden sehen, dass ihr Input zu konkreten Maßnahmen führt, entsteht eine Spirale aus Engagement, Loyalität und Fürsprache.

👀 Wussten Sie schon? Nur 1 von 26 unzufriedenen Kunden beschwert sich tatsächlich. Der Rest? Der geht einfach weg. Wenn Sie also keine Beschwerden hören, bedeutet das nicht, dass alle zufrieden sind – es könnte bedeuten, dass Sie einfach nicht genau genug hinhören.

⭐️ Vorgestellte Vorlage Suchen Sie nach einem gebrauchsfertigen Dashboard für Kundenumfragen? Probieren Sie die Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp aus. Zeigen Sie Kundenfeedback anhand mehrerer Parameter in der Ansicht an und nutzen Sie ClickUp AI, um aus den gewonnenen Erkenntnissen intelligente Einblicke und Muster abzuleiten. Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie mühelos die Stimmung und identifizieren Sie Trends mit der Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp

Methoden zum Sammeln von Kundenfeedback

Es gibt keinen einheitlichen Ansatz für die Erfassung von Kundenmeinungen. Die effektivste Strategie für Feedback und Kundenfeedback kombiniert jedoch mehrere Methoden, um Kunden dort zu erreichen, wo sie sich bereits befinden – auf Ihrer Website, in ihrem Posteingang oder in Instagram-Direktnachrichten.

Lassen Sie uns einige der effektivsten Methoden zum Sammeln von Feedback aufschlüsseln.

1. Umfragen und Formulare

Umfragen und Formulare eignen sich perfekt, um konsistente Rückmeldungen in großem Umfang zu sammeln. Um jedoch qualitativ hochwertige Antworten zu erhalten, müssen Sie diese mit Bedacht gestalten.

Hier sind einige Punkte, die Sie beim Erstellen von Umfragefragen beachten sollten: Definieren Sie ein klares Ziel – fragen Sie nicht alles auf einmal

Kombinieren Sie quantitative und qualitative Feedback-Fragen mit Bewertungsskalen und offenen Fragen

Halten Sie die Fragen in Umfragen nach dem Meeting kurz und prägnant. Respektieren Sie die Zeit Ihrer Benutzer

Verwenden Sie eine neutrale Sprache, um suggestive Antworten zu vermeiden

Testen Sie Ihre Umfrage intern, bevor Sie sie versenden

Die Fragen, die Sie stellen, legen die Phase fest, aber es ist das Tool, das Sie verwenden, das die Form der nächsten Schritte bestimmt. Ein solides Tool hilft Ihnen, das Feedback zu verstehen, herauszufinden, was am wichtigsten ist, und alle in die richtige Richtung zu lenken.

Verwandeln Sie Antworten mit ClickUp-Formularen in Ergebnisse

Mit ClickUp-Formularen können Sie anpassbare Formulare für die Datenerfassung erstellen. Jede Übermittlung eines Formulars kann automatisch eine Aufgabe mit benutzerdefinierten Details wie Mitarbeitern, Fälligkeitsdatum, Prioritätsstufe und Anhängen generieren und das Feedback direkt mit Ihrer Produkt-Roadmap verknüpfen.

Dank Echtzeit-Zusammenarbeit, Kommentaren, Vorlagen für Feedback-Formulare und Automatisierung kann Ihr Team Erkenntnisse diskutieren, nächste Schritte zuweisen und Fortschritte verfolgen, ohne jemals die Plattform verlassen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Automatisierungen von ClickUp, um Formularantworten sofort nach Themen zu kategorisieren und sie dem richtigen Teammitglied zuzuweisen, um die Nachverfolgung zu beschleunigen.

2. Kundenbefragungen und Fokusgruppen

Wenn Umfragen Ihnen Muster liefern, liefern Ihnen Interviews Geschichten, wenn Sie Benutzerforschung betreiben. Sie helfen dabei, Motivationen, Hindernisse und die Sprache der Benutzer aufzudecken, die in einem Formular nicht immer zum Vorschein kommen.

So gestalten Sie Interviews effektiver: Legen Sie ein klares Ziel fest – was möchten Sie erfahren?

Erstellen Sie einen Leitfaden für die Diskussion, aber achten Sie auf einen lockeren Tonfall

Stellen Sie offene Fragen und haken Sie mit „Warum?“ nach

Bitten Sie Ihre Clients um Erfahrungsberichte und zeichnen Sie diese (mit deren Berechtigung) auf, um sich auf das Zuhören zu konzentrieren, anstatt Notizen zu machen

💜 Sammeln Sie detaillierte Erkenntnisse

Sobald Sie das Rohmaterial haben, können Sie wie folgt Erkenntnisse gewinnen:

Identifizieren Sie wiederkehrende Themen und emotionale Hinweise ✅

Ziehen Sie direkte Zitate heran, um Benutzerprofile zu ergänzen oder Entscheidungen zu Features zu unterstützen ✅

Verwenden Sie Software zur Kundenbindung , um Notizen zu erfassen und Erkenntnisse nach Kategorie oder Team mit Tags zu versehen ✅

3. Social Media Monitoring & Bewertungen

Ihre Kunden äußern sich bereits – Sie müssen nur zuhören. Soziale Medien und Bewertungsplattformen sind eine Goldgrube für echte, ungefilterte und unaufgeforderte Kundenfeedbacks, die oft Probleme aufdecken, bevor sie in Ihrem Posteingang landen.

Um dieses Feedback effektiv nachzuverfolgen und die Kundenbindung zu maximieren, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

Verwenden Sie Tools wie Hootsuite, Brand24 oder Sprout Social, um Erwähnungen Ihrer Marke zu überwachen

Einrichtung von Benachrichtigungen für Bewertungsplattformen wie G2, Trustpilot oder Capterra

Erstellen einer ClickUp-Liste, um häufige Themen zu protokollieren und sie den entsprechenden Teams zuzuweisen

💜 Auf Kundenanliegen reagieren

Und wenn es Zeit ist, zu reagieren, kommt es auf Folgendes an:

Bestätigen Sie Feedback öffentlich, um Transparenz zu zeigen

Leiten Sie detaillierte Probleme an private Kanäle weiter, um sie zu lösen

Verwenden Sie Vorlagen für Kundenbewertungen , um Folgeaufgaben zu erstellen, die mit dem ursprünglichen Beitrag verknüpft sind, damit Ihr Team verantwortlich bleibt

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ClickUp-Dashboards ein, um aktuelle Probleme aus Bewertungen und Erwähnungen in sozialen Medien zu visualisieren. So kann Ihr Team schnell handeln, ohne Zeit mit Spekulationen zu verschwenden.

Ihre Website ist der Ort, an dem Kunden Entscheidungen treffen – und an dem sie oft nicht weiterkommen. Tools wie On-Site-Formulare, Pop-ups und Live-Chat helfen Ihnen dabei, Feedback einzuholen, solange die Erfahrung noch frisch ist.

Um diese Tools optimal zu nutzen, probieren Sie Folgendes aus: Verwenden Sie zeitgesteuerte oder verhaltensgesteuerte Pop-ups (z. B. beim Verlassen der Seite oder nach 75 % des Bildlaufs)

Stellen Sie kurze, relevante Fragen wie „Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben?“

Betten Sie bedingte Logikformulare in wichtige Seiten ein, um strukturierte Antworten zu sammeln und diese sofort an Ihr Team weiterzuleiten

💜 Kundeninteraktion in Echtzeit

Der Live-Chat bietet Ihnen noch mehr Kontext in Echtzeit – so nutzen Sie ihn optimal:

Nutzen Sie Chat-Tools und Fragebogenvorlagen , um proaktive Hilfe anzubieten

Markieren Sie häufige Fragen oder Probleme während Chat-Sitzungen mit Tags

Verwandeln Sie Chats in ClickUp-Aufgaben mit relevanten Tags, damit nichts übersehen wird

Zusammen helfen Ihnen diese Tools dabei, Feedback in Echtzeit zu erfassen und Ihrem Team einen direkten Draht zu den unmittelbaren Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe zu verschaffen.

💡 Profi-Tipp: Verknüpfen Sie Chat-Protokolle mit relevanten ClickUp-Aufgaben, damit Ihre Produkt- und Support-Teams immer über den Kundenkontext verfügen. Bewahren Sie alles zentral auf, von negativen Rückmeldungen bis hin zu Details über treue Kunden.

Verwendung von ClickUp für das Kundenfeedback-Management

Die Verwaltung von Kundenfeedback muss nicht über Tabellen, E-Mails und zufällige Notizen verstreut sein. ClickUp vereint den gesamten Kundenfeedback-Prozess unter einem Dach, sodass Ihr Team Feedback ohne Chaos erfassen, organisieren und umsetzen kann.

Feedback in ClickUp-Dokumenten zentralisieren

Dokumentieren Sie Kundenerkenntnisse mit ClickUp Docs, um Feedback zu organisieren und Ihr Team auf dem gleichen Stand zu halten

Erstellen Sie zunächst einen zentralen Wissens-Hub mit ClickUp Docs. Ob eine Liste mit Kundenvorschlägen, aktuelle Produktprobleme oder Feedback aus verschiedenen Kanälen – Sie können alles in einem gemeinsamen Space dokumentieren.

Dank Echtzeit-Zusammenarbeit, internen Kommentaren und Versionshistorie bleibt Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand. Dokumente können auch direkt mit Aufgaben verknüpft werden, sodass Feedback schnell in Maßnahmen umgesetzt werden kann.

Beispielsweise kann Ihr Support- oder Produktteam ein Dokument mit Kundenfeedback führen, das nach Features oder Produktbereichen getaggt ist, sodass keine KPIs zur Kundenerfahrung übersehen werden.

🧠 Fun Fact: Marken, die eine hervorragende Kundenerfahrung (CX) bieten, erzielen 5,7-mal mehr Umsatz als solche, die hinterherhinken. Es zeigt sich also, dass sich zufriedene Kunden wirklich auszahlen!

Automatisierung der Nachverfolgung von Umfragen mit ClickUp-Formularen

Sammeln und automatisieren Sie Feedback mit ClickUp-Formularen – verwandeln Sie jede Antwort in eine umsetzbare Aufgabe

Mit ClickUp Forms ist es ganz einfach, strukturiertes Feedback direkt von Ihren Kunden zu sammeln – ohne zusätzliche Tools oder Integrationen mit Formular-Automatisierungssoftware.

Jede Formularantwort wird zu einer Aufgabe in Ihrem Workspace und kann somit sofort bearbeitet werden. Ganz gleich, ob Sie Feedback nach einer Support-Interaktion sammeln oder während einer Produkt-Beta-Phase Erkenntnisse gewinnen möchten – Sie erhalten eine klare, nachverfolgbare Aufzeichnung der Kundenmeinungen.

Das sagt Catalina C., eine Benutzerin von ClickUp, in einer G2-Bewertung:

Als Remote-Arbeitsteam ist es sehr wichtig, eine App zu haben, mit der Sie Aufgaben eingeben können, z. B. Support-Aufgaben, Feedback-Erfassung sowie Entwicklungs- und Produkt-Flow-Aufgaben. Mit ClickUp haben wir alle Aufgaben, die wir für unseren Workflow im Auge behalten müssen, zentralisiert.

Vorlage für ClickUp-Umfrage zur Kundenzufriedenheit

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie mühelos die Stimmung und identifizieren Sie Trends mit der Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp

Benötigen Sie eine Verknüpfung, um loszulegen? Die Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp ist eine gute Wahl. Sie wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Stimmung Ihrer Kunden zu messen, Trends im Laufe der Zeit zu verfolgen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen – ohne etwas von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Die Vorlage enthält Folgendes:

Vorgefertigte Fragen für Formulare wie „Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Erfahrung?“, „Was könnten wir verbessern?“ und „Würden Sie uns einem Freund weiterempfehlen?“

Bewertungsbasierte Fragen zur einfachen Quantifizierung von Zufriedenheitswerten (ideal für die Erstellung von CSAT- oder NPS-Metriken)

Offene Felder für qualitatives Feedback und Kundenvorschläge

Automatisches Taggen und Erstellen von Aufgaben, sodass jede Antwort sofort sortiert und an die richtige Liste, das richtige Team oder das richtige Projekt weitergeleitet wird

Sie können die Vorlage vollständig anpassen – ändern Sie das Branding, passen Sie die Fragen der Kundenservice-Umfrage an oder fügen Sie ausklappbare Felder hinzu, um Details wie Produktversion, Support-Mitarbeiter oder Kontaktmethode zu erfassen.

Das Beste daran? Sie verlieren nie den Überblick über das Feedback, da jede Übermittlung in Ihrem ClickUp-Workspace angezeigt wird, wo Sie es zuweisen, priorisieren oder mit größeren Initiativen verknüpfen können.

💡Profi-Tipp: Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie bei der Erfassung von Feedback zu Ihrem Produkt fragen sollen, fragen Sie einfach ClickUp Brain, Ihren persönlichen KI-Assistenten. Er listet Ihnen die Fragen auf, die Sie basierend auf dem Ziel der Umfrage in Ihr Formular aufnehmen sollten. Mit ClickUp Brain können Sie Feedback sofort sammeln, sortieren und umsetzen

Vorlage für ClickUp-Feedback-Formular

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie mit der ClickUp-Vorlage für Feedback-Formulare, die vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann, gezielte Erkenntnisse

Wenn Sie Kundenfeedback für einen bestimmten Feature-Test oder eine Überprüfung nach einem Ereignis sammeln müssen, bietet Ihnen die ClickUp-Feedback-Formularvorlage auch hierfür eine flexible Grundlage.

Das leistet diese Vorlage:

Vereinfacht den Prozess der Erfassung und Organisation von Kundenfeedback an einem zentralen Ort

Mit integrierten Ansichten, benutzerdefinierten Feldern und Analysetools lassen sich aussagekräftige Erkenntnisse schneller gewinnen

Fördert die Kundenbindung, indem Sie den Menschen eine einfache Möglichkeit bieten, Gedanken und Vorschläge freizugeben

Unterstützt bessere Produktentscheidungen mit strukturierten Daten, die Trends und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen

📮 ClickUp Insight: 46 % der Wissensarbeiter verlassen sich auf eine Mischung aus Chat, Notizen, Projektmanagement-Tools und Teamdokumentation, um ihre Arbeit im Blick zu behalten. Für sie ist die Arbeit über verschiedene Plattformen verteilt, was es schwieriger macht, den Überblick zu behalten. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp alles. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Notizen, ClickUp Chat und ClickUp Brain ist Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zentralisiert, durchsuchbar und nahtlos verbunden. Verabschieden Sie sich von einer Überladung mit Tools – begrüßen Sie mühelose Produktivität.

Trends mit ClickUp Dashboards analysieren

Visualisieren Sie Trends und Zufriedenheitswerte in Echtzeit mit den Dashboards von ClickUp

Sobald Sie Daten erhalten haben, können Sie diese mit den Dashboards von ClickUp auswerten. Verfolgen Sie das Antwortvolumen im Zeitverlauf, überwachen Sie die Zufriedenheitswerte und schlüsseln Sie das Feedback nach Produkt, Kanal oder Region auf.

Um Kundenfeedback effektiver zu analysieren, können Sie Widgets erstellen, um zu sehen, welche Probleme noch ungelöst sind oder welche Vorschläge die meisten Upvotes erhalten.

Dies macht sie besonders hilfreich für die Freigabe an Führungskräfte oder Produktteams, da sie eine visuelle Echtzeit-Übersicht über die Meinung Ihrer Kunden bieten.

Feedback mit benutzerdefinierten Feldern und CRM organisieren und filtern

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Feedback mit Tags versehen, sortieren und filtern, um die Priorisierung einfacher und intelligenter zu gestalten

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie jedes Feedback nach Typ (Fehler, Feature-Anfrage, Lob), Dringlichkeit oder sogar Kundensegment (Premium- vs. Free-Benutzer) mit Tags versehen. Dies erleichtert das Sortieren von Feedback bei der Planung von Roadmaps oder der Priorisierung von Support-Tickets erheblich.

📹 Sehen Sie es sich in Aktion an:

Kombinieren Sie dies mit den CRM-Features von ClickUp, um Kundendaten zusammen mit deren Feedback griffbereit zu haben. Sie können nachverfolgen, wer was wann eingereicht hat und wie dies mit den Erfahrungen mit Ihrem Team oder Produkt zusammenhängt.

Verbinden Sie Feedback mithilfe von ClickUp CRM mit Kundendaten und verfolgen Sie jede Interaktion im Kontext

👀 Wussten Sie schon? Finastra hat mit ClickUp seine Geschäftsleistung gesteigert und die Effektivität der Zusammenarbeit um 30 % verbessert.

Kundenservice-Teams dabei helfen, auf Feedback zu reagieren

Verwalten Sie den Support, eskalieren Sie Probleme und schließen Sie den Kreis – alles von einem Ort aus mit ClickUp Kundenservice

ClickUp ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Feedback sammeln können – es wurde entwickelt, um Kundenservice-Teams dabei zu helfen, dieses Feedback während der gesamten Customer Journey zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie einen Helpdesk, ein Support-Center oder ein Community-Team betreiben – mit dem Kundenservice von ClickUp verfügen Sie über die Tools, um schnell zu reagieren, Probleme effizient zu eskalieren und den Kreis mit Ihren Kunden zu schließen.

So geht's:

💜 Gemeinsamer Posteingang, intelligentere Zusammenarbeit

Support-Mitarbeiter können Abfragen verwalten, Feedback mit Tags versehen und Produkt- oder Entwicklungsabteilungen einbinden, ohne ClickUp zu verlassen – verknüpfen Sie Tickets mit Aufgaben, Dokumenten oder Threads, damit alles verbunden und durchsuchbar bleibt.

💜 Klare Eigentümerschaft, schnellere Maßnahmen

Verwandeln Sie Feedback in Aufgaben mit Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten. Feature-Anfrage? Fehlerbericht? Weisen Sie diese sofort mit vollständigem Kontext zu.

💜 Automatisieren Sie die Routinearbeiten

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen, um Umfrageantworten zuzuweisen, den Status von Aufgaben zu aktualisieren oder Teams über dringendes Feedback zu informieren, damit sich Ihr Team auf die Kunden konzentrieren kann und nicht auf Klicks.

💜 Auf Ihre Kunden zugeschnittene Ansichten

Verfolgen Sie Feedback nach Kunden, Status oder Problemtyp mit benutzerdefinierten Ansichten wie Kanban-Boards, Listen oder Zeitleisten – alles auf Ihren Workflow zugeschnitten.

💜 Vom Feedback zur Nachverfolgung

Schließen Sie den Kreis mit Leichtigkeit. Verfolgen Sie jede Anfrage vom Bericht bis zur Lösung und leiten Sie sie direkt im ClickUp-Chat weiter, um Feedback in Maßnahmen umzusetzen.

🧠 Fun Fact: Nur 14 % der Kundenprobleme werden vollständig über den Self-Service gelöst. Die meisten benötigen weiterhin menschliche Hilfe.

Feedback in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln

Feedback zu sammeln ist einfach. Die Herausforderung besteht darin, verstreute Meinungen in klare nächste Schritte umzuwandeln.

Beginnen Sie mit der Kategorisierung des Feedbacks – gruppieren Sie Kommentare nach Themen wie Produktfeatures, Kundensupport oder Benutzererfahrung. So erkennen Sie Muster, anstatt sich in vereinzelten Meinungen zu verlieren. – gruppieren Sie Kommentare nach Themen wie Produktfeatures, Kundensupport oder Benutzererfahrung. So erkennen Sie Muster, anstatt sich in vereinzelten Meinungen zu verlieren. Kundenfeedback-Tools wie Sentiment-Analysen oder einfache Tagging-Systeme können diesen Prozess beschleunigen 🏅 Als Nächstes priorisieren Sie. Nicht jedes Feedback verdient die gleiche Aufmerksamkeit. Verwenden Sie Kriterien wie Häufigkeit, Auswirkungen auf die Geschäftsziele oder Übereinstimmung mit Ihrer Roadmap, um zu entscheiden, was es wert ist, umgesetzt zu werden 🏅 Dann kommt die Übersetzung – die Umwandlung von rohem Feedback in konkrete Aufgaben. Vage Notizen wie „Die Einarbeitung ist verwirrend“ helfen Ihrem Team nicht weiter. Formulieren Sie dies stattdessen wie folgt: „Erstellen Sie ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für neue Benutzer vor dem Setup des Kontos. “ 🏅 Schließen Sie schließlich den Kreis. Lassen Sie Ihre Kunden wissen, dass ihre Stimmen gehört wurden. Das schafft Vertrauen und zeigt, dass Sie nicht nur zuhören, sondern sich weiterentwickeln. Umsetzbare Erkenntnisse finden sich nicht in Tabellen oder Tools zur Kundenanalyse . Sie sollten sich in Ihren nächsten Schritten widerspiegeln 🏅

👀 Wussten Sie schon? 64 % der Kunden würden es vorziehen, wenn Unternehmen im Kundenservice keine KI einsetzen würden. Sie bevorzugen nach wie vor echte menschliche Interaktionen.

Zuhören, lernen und Feedback mit ClickUp verbessern

Beim Sammeln von Kundenfeedback geht es nicht nur darum, eine Box anzukreuzen, sondern einen Echtzeit-Dialog mit den Menschen zu schaffen, die Ihr Produkt verwenden, auf Ihren Service vertrauen oder mit Ihrer Marke interagieren.

Ob kurze Umfrage, Live-Chat-Protokoll oder eine Bewertung in einem App Store – jedes Feedback ist ein Signal. Die Frage ist: Sind Sie empfangsbereit?

Wählen Sie die richtigen Kanäle, stellen Sie bessere Fragen und handeln Sie vor allem entsprechend den gewonnenen Erkenntnissen. Denn letztendlich sind es die Unternehmen, die zuhören und reagieren, die relevant bleiben.

Hier kommen All-in-One-Tools wie ClickUp ins Spiel. Mit allem, von benutzerdefinierten Formularen über die Automatisierung von Aufgaben bis hin zu Dashboards, hilft Ihnen ClickUp dabei, Feedback zu erfassen und tatsächlich etwas damit anzufangen. Keine verstreuten Tabellenkalkulationen oder vergessenen Vorschläge mehr – nur noch Erkenntnisse, die zu besseren Entscheidungen führen.

Verwandeln Sie Feedback in Ergebnisse. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an