Über 40 der besten Organisationstools für mehr Produktivität im Jahr 2026

Wir alle haben schon einmal auf 27 geöffnete Registerkarten, zwei Kalender und eine blinkende Chat-Benachrichtigung gestarrt und uns gefragt, wo der Tag geblieben ist.

Zwischen der Organisation von Meetings, der Einhaltung von Terminen und dem Versuch, sich daran zu erinnern, was auf dieser Notiz überhaupt stand, ist es anstrengend, den Überblick zu behalten.

Die richtigen Organisationstools können hier Abhilfe schaffen.

Dieser Blogbeitrag stellt über 40 tools vor, die Ordnung ins Chaos bringen.

Organisationswerkzeuge sind Systeme, Software oder Ressourcen, die Einzelpersonen und Teams dabei helfen, ihre Aufgaben, Termine, Informationen und ihren Workspace zu verwalten. Diese Werkzeuge optimieren Prozesse, verbessern Workflows und steigern die Produktivität.

Dabei kann es sich um digitale Tools handeln, wie Apps für Projektmanagement, Notizsoftware und Plattformen für die Zusammenarbeit, oder um physische Hilfsmittel, wie Planer, Kalender, Ordner und Haftnotizen.

Hier sind die wichtigsten Vorteile der Nutzung von Organisationstools.

Steigern Sie Ihre Produktivität , damit Sie sich auf Prioritäten konzentrieren und Aufgaben effizient verwalten können

Sparen Sie Zeit durch bessere Organisation, übersichtliche Listen mit Aufgaben und optimierte Workflows

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement , indem Sie Ihre Zeit effektiv einteilen und Termine einhalten

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation unter den Mitgliedern des Teams und erleichtern Sie so die asynchrone Zusammenarbeit

Unterstützen Sie Ihr Gedächtnis , um zu verhindern, dass Sie wichtige Termine, Aufgaben oder Fristen vergessen

Ermöglichen Sie eine bessere Planung und Terminierung und unterstützen Sie so das langfristige und kurzfristige Projektmanagement.

Unterstützen Sie die Verantwortlichkeit, indem Sie die Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben vereinfachen

Wenn Sie das richtige Organisationstool auswählen, um den Überblick zu behalten, kommt es vor allem auf Folgendes an:

Kompatibel mit Ihrem Setup: Es sollte reibungslos unter Windows, macOS, Android oder iOS laufen, ohne Kompatibilitätsprobleme.

Passt in Ihren Alltag: Sie sollten nicht Ihren gesamten Workflow neu aufbauen müssen; es sollte mit den Tools funktionieren, die Sie bereits nutzen

Wächst mit Ihnen mit: Ganz gleich, ob Sie als Einzelunternehmer tätig sind oder Teil eines wachsenden Teams – das tool sollte sich an die Entwicklung Ihrer Arbeit anpassen.

Unterstützt die Zusammenarbeit: Wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, sind Echtzeit-Updates, Kommentare und gemeinsame Boards ein Muss

Umfasst die Grundlagen (und mehr): Funktionen wie Erinnerungen, Kalender, Nachverfolgung von Aufgaben und Berichterstellung sollten keine Extras sein, sondern standardmäßig integriert sein

🧠 Wissenswertes: Das Wort „organisieren“ stammt vom griechischen Wort organon ab, was tool oder Instrument bedeutet. Technisch gesehen verwandeln Sie also beim Organisieren Chaos in ein funktionierendes Instrument.

Hier ein Überblick über mehr als 40 Tools für die Produktivität. 📈

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp All-in-One-Projektmanagement mit benutzerdefinierten Ansichten und WorkflowsTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen KI-gestützter Assistent (ClickUp Brain), anpassbare Ansichten und Dashboards, integrierter Chat und Aufgabenmanagement, automatisierte Terminplanung, Projektvorlagen, Aufgabenautomatisierung Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Asana Team-Aufgaben und Projekte mit anpassbaren Workflows organisieren Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen und mittelgroße Teams Automatisieren Sie Aufgaben, zentralisieren Sie die Kommunikation des Teams und nutzen Sie Formulare zur Standardisierung von Anfragen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Trello Visuelle Aufgabenverwaltung mit Kanban-BoardsTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen und kleine Teams Checklisten, Power-Ups, Butler-Automatisierung, Atlassian Intelligence Kostenlos für 10 Benutzer; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Monday.com Teamzusammenarbeit mit anpassbaren ProjektvorlagenTeamgröße: Geeignet für mittelständische bis große Unternehmen Zeiterfassung, benutzerdefinierte Boards, vorgefertigte Vorlagen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Jira Softwareentwicklungsprojekte und agile WorkflowsGröße des Teams: Entwicklungsteams und Softwareentwickler Backlog-Management, Nachverfolgung von Fehlern, erweiterte Filterfunktionen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,53 $/Monat Pipefy Workflow-Automatisierung und ProzessmanagementTeamgröße: Ideal für Betriebs- und Verwaltungsteams jeder Größe KI-gestützte Workflow-Koordination, zentralisierte Portale, No-Code-Automatisierung Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Premium-Tarife Zapier Aufgaben automatisieren und Verbindungen zwischen Apps herstellen – ganz ohne CodeTeamgröße: Ideal für Teams jeder Größe Über 8000 App-Integrationen, bedingte Logik, mehrstufige Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat Notion Notizen und persönliche OrganisationTeamgröße: Ideal für Freiberufler, Ersteller und kleine Teams Über 20.000 Vorlagen, KI-gestützte Zusammenfassungen, Enterprise-Suche Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Evernote Notizen auf verschiedenen Geräten erfassen und synchronisierenTeamgröße: Ideal für Studierende, Autoren und Forscher KI-Zusammenfassung, Web-Clipper, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten, Synchronisierung des Kalenders Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14,99 $/Monat Obsidian Vernetzte Notizen und persönliches WissensmanagementTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen Grafikansicht, Backlinks, lokale Markdown-Notizen, Veröffentlichungsfeature Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Add-Ons ab 5 $/Monat Coda Erstellen Sie Dokumente, die wie Apps funktionierenTeamgröße: Geeignet für Start-ups und Teams, die zusammenarbeiten Coda KI, App-ähnliche Dokumente, Packs-Integrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Lucidchart Diagramme, Flussdiagramme und ProzessabbildungenTeamgröße: Ideal für technische Teams und Lehrkräfte KI-Diagrammgenerator, Zusammenarbeit in Echtzeit, Präsentationsmodus Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Scribe Prozesse dokumentieren und Anleitungen erstellenTeamgröße: Ideal für HR-, IT- und Schulungsteams Erfassung von Workflows, KI-generierte Titel, benutzerdefiniertes Branding Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Google Workspace Zusammenarbeit an digitalen AssetsTeamgröße: Ideal für Teams jeder Größe Google Gemini KI, Cloud-Dateifreigabe, Kalender- und Meeting-Integration Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat Dropbox Cloud-Speicher und DateifreigabeTeamgröße: Ideal für Remote- und Kreativteams KI-Suche, Dropbox Paper, Zusammenarbeit in Echtzeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11,99 $/Monat Slack Teamkommunikation und Echtzeit-MessagingTeamgröße: Ideal für wachsende Teams und Remote-Mitarbeiter Huddles, Slack Canvas, Workflow Builder, native Listen für Aufgaben Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,75 $/Monat Microsoft Teams Kommunikation auf Enterprise-Ebene mit Office 365-IntegrationTeamgröße: Ideal für große Unternehmen Co-Pilot-Zusammenfassungen, Dolmetscher-Agenten, Chatten, Meetings Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,20 $/Monat Zoom Videokonferenzen und Remote-Meetings für TeamsTeamgröße: Ideal für Unternehmen jeder Größe KI-Assistent, Live-Untertitel, Meeting-Zusammenfassungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15,99 $/Monat Calendly Automatisierung von Terminplanung und TerminenTeamgröße: Ideal für Solopreneure und kundenorientierte Teams Selbstterminierung für Clients, Weiterleitung von Formularen, Kalenderintegrationen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Otter.ai Automatisierte Transkription und ZusammenarbeitTeamgröße: Ideal für Journalisten, Pädagogen und Teams Echtzeit-Transkription, Sprecherbeschreibungen, Aktionspunkte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Monat Reclaim. /AI Automatisierung der Terminplanung und Verwaltung der TeamzeitTeamgröße: Ideal für vielbeschäftigte Fachkräfte und kleine Teams Gewohnheitsplanung, Pufferzeit, Statistiken zur Produktivität Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Clean E-Mail Organisieren und Entrümpeln Ihres PosteingangsTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen und Freiberufler Massenaktionen, intelligente Filter, Tools zum Abmelden und zum Filtern Bezahlte Pläne beginnen bei 9,99 $/Monat Todoist Persönliches Aufgabenmanagement mit ProjektkategorisierungTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen und kleine Teams Prioritäten, Schnell-Hinzufügen, geräteübergreifende Synchronisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,50 $/Monat Toggl Track Zeiterfassung und Analyse der ProduktivitätTeamgröße: Ideal für Freiberufler, Agenturen und Berater Leerlauferkennung, Zeiterfassung, abrechnungsfähige Sätze Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat TimeCamp Zeiterfassung und Berichterstellung für TeamsTeamgröße: Ideal für KMUs und Remote-Teams Automatisierte Nachverfolgung, Projektbudgetierung, Schlüsselwortregeln Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3,99 $/Monat Habitica Gamifizierung Ihrer Aufgaben und Aufbau von GewohnheitenTeamgröße: Ideal für Einzelpersonen und Freundesgruppen Streak-Nachverfolgung, Gamification, Quests, Avatare Bezahlte Pläne beginnen bei 4,99 $/Monat Buffer Planung und Automatisierung von Social-Media-BeiträgenTeamgröße: Ideal für Content-Ersteller und Marketingfachleute KI-basierte Inhaltsvorschläge, Multi-Channel-Planung, Analysen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Kanal Canva Erstellen visueller Inhalte wie Grafiken und PräsentationenTeamgröße: Ideal für Marketingteams und Lehrkräfte Magic Design, Video-Bearbeitung, Social Publishing Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Pocket Artikel, Videos und Seiten speichernTeamgröße: Ideal für Leser und Forscher Ablenkungsfreies Lesen, Markierungstools, tagbasierte Organisation Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2,95 $/Monat MindMeister Mindmapping und visuelle Organisation von IdeenTeamgröße: Ideal für Lehrkräfte, Studierende und Teams Medienreiche Karten, Gliederungsmodus, Prüfpfad Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4,50 $/Monat Okta Identitäts- und Zugriffsmanagement in UnternehmenTeamgröße: Ideal für IT- und Teams der Sicherheit SSO, adaptive MFA, vorgefertigte App-Integrationen Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung Nimble Beziehungsmanagement mit intelligenten CRM-FeaturesTeamgröße: Ideal für Vertriebs- und Outreach-Teams Intelligente Kontaktanreicherung, Synchronisierung mit sozialen Medien, Gruppenansprache Bezahlter Plan: 29,90 $/Monat Shopify Aufbau und Verwaltung eines E-Commerce-GeschäftsTeamgröße: Ideal für Start-ups, KMUs und D2C-Marken Anpassbarer Shop, Sicherheit bei Zahlungen, Automatisierung des Bestandes Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $/Monat QuickBooks Buchhaltung, Rechnungsstellung und FinanzmanagementTeamgröße: Ideal für kleine Unternehmen und Freiberufler Lohnabrechnung, Synchronisierung der Bankverbindungen, Nachverfolgung der Spesen Kostenlose Testversion verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Sortly Nachverfolgung des Bestandes und AnlagenverwaltungTeamgröße: Ideal für kleine Unternehmen und Lager QR-/Barcode-Nachverfolgung, bildbasierte Katalogisierung, Benachrichtigungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Workable Optimierung von Rekrutierungs- und EinstellungsprozessenTeamgröße: Ideal für HR-Teams und Personalagenturen KI-gestützte Personalbeschaffung, mobiles Recruiting, Interview-Kits Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 360 $/Monat When I Work Mitarbeiterplanung und SchichtmanagementTeamgröße: Ideal für Teams im Gastgewerbe und mit stundenweise bezahlten Mitarbeitern Echtzeit-Benachrichtigungen, Cloud-Zeiterfassung, Synchronisierung der Gehaltsabrechnung Bezahlte Pläne beginnen bei 3 $ pro Monat pro Benutzer 7shifts Dienstplanerstellung und Mitarbeiterverwaltung für RestaurantsTeamgröße: Ideal für Restaurants und Gastronomiebetriebe KI-gestützte Dienstplanung, Schichtpools, Verteilung des Trinkgeldes Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 31,99 $/Monat Workday HR, Gehaltsabrechnung und Talentmanagement auf UnternehmensebeneTeamgröße: Ideal für große Unternehmen KI-gestützte Stellenvermittlung, interne Mobilität, Onboarding-Flows Kostenlose Testversion verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung Bonusly Mitarbeiteranerkennungs- und BelohnungsprogrammeTeamgröße: Ideal für Unternehmen jeder Größe Meilensteinfeiern, Belohnungen unter Kollegen, Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung TripIt Reisepläne und Reiserouten organisierenTeamgröße: Ideal für Vielreisende Flugbenachrichtigungen in Echtzeit, Zeitleiste, Dokumentenspeicher Free-Plan verfügbar; kostenpflichtiger Plan für 49 $/Jahr Wanderlog Gemeinsame ReiseplanungTeamgröße: Ideal für Reisegruppen und Freunde Interaktive Karten, Gmail-Synchronisierung, Routenoptimierung Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtiger Plan für 39,99 $/Jahr

Werfen wir einen Blick auf einige der besten Organisationstools, die es gibt. 💁

📌Kategorie 1: Aufgaben- und Projektmanagement

1. ClickUp (Ideal für All-in-One-Projektmanagement mit benutzerdefinierten Ansichten und Workflows)

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

In Kombination mit der Software für Projektmanagement von ClickUp erhalten Sie ein umfangreiches Toolset zur Steigerung der Produktivität.

Aber wie? ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist direkt in Ihren Arbeitsbereich integriert und verknüpft alle Ihre Aufgaben, sodass Sie nicht mehr lange suchen müssen. Dieses kontextbezogene KI-Tool:

Nutzt mehrere fortschrittliche KI-Modelle, um kontextbezogene Antworten und Empfehlungen zu liefern

Unterstützt Abfragen in natürlicher Sprache zum Suchen, Zusammenfassen und Erstellen von Inhalten über Aufgaben, Dokumente und Chats hinweg

Ermöglicht die spontane Erstellung und Bearbeitung von Bildern direkt in Ihrem Workflow

Automatisiert komplexe Workflows durch die Integration mit Tools für Aufgabenmanagement, Terminplanung und Drittanbieter-Tools

Bietet Echtzeit-Einblicke durch die Analyse von Workspace-Daten, Projekt-Status und Team-Aktivitäten

Bietet anpassbare KI-Agenten für spezielle Anwendungsfälle, von der Erstellung von Inhalten bis zur Datenanalyse

Gewährleistet Datenschutz und Sicherheit durch die Verarbeitung von Informationen innerhalb Ihrer ClickUp-Umgebung

Nehmen wir an, Sie sind Marketingmanager und bereiten den Start einer Kampagne vor. Anstatt nach Briefings, Berichten des letzten Quartals oder Status-Updates vom Kreativteam zu suchen, fasst ClickUp Brain all das in Sekundenschnelle zusammen. Es beantwortet Fragen (fragen Sie einfach in natürlicher Sprache!), fasst Threads zusammen und erstellt sogar Projektübersichten für Sie. Alle Ihre Arbeiten sind über ClickUp Brain in ClickUp und verbundenen Apps durchsuchbar.

Möchten Sie alle Ihre Kontexte und Unterhaltungen mit dem Team an einem Ort haben? Mit ClickUp Chat ist das möglich.

Planen Sie eine Produkteinführung? Sie können im Chat Ideen sammeln, Aufgaben direkt aus dieser Unterhaltung heraus zuweisen und ClickUp Brain die Diskussion mit klaren nächsten Schritten zusammenfassen lassen.

Nie wieder werden Sie den Moment erleben, in dem Sie sich fragen: „Was haben wir eigentlich beschlossen?“ Der Bonus? Mit SyncUps können Sie sogar schnell einen Anruf tätigen, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen.

Setzen Sie Ihre Unterhaltungen mit ClickUp Chat in einen Kontext

Natürlich ist es genauso wichtig, den Überblick über alle Ihre Projekte zu behalten. Hier machen ClickUp-Dashboards den Unterschied.

Visualisieren Sie wichtige Metriken mit ClickUp-Dashboards

Sie sind vollständig anpassbare Echtzeit-Übersichten über Ihre Arbeit.

So kann beispielsweise ein Vertriebsleiter die vierteljährliche Pipeline verfolgen, ein Designer den Fortschritt des Sprints beobachten oder ein Gründer die Workload des Teams überprüfen – alles über ein einziges Dashboard.

Und dann gibt es noch den ClickUp-Kalender: das leistungsstarke KI-Planungstool, das Ihre Tage, Termine und Meilensteine in der Synchronisierung hält.

Angenommen, Sie haben mehrere Meetings hintereinander und müssen plötzlich Ihre Prioritäten neu ordnen. Der Kalender passt sich an, reserviert Zeit für konzentriertes Arbeiten, verschiebt Termine intelligent und wandelt sogar Besprechungsnotizen in zugewiesene Aufgaben um. Mit ClickUp Brain, das Ihnen hilft, die besten Zeiten zu finden, und automatischer Synchronisierung von Nachfassaktionen wird nichts übersehen.

Aber was ist, wenn Sie ganz von vorne anfangen?

Kostenlose Vorlage herunterladen Steuern Sie große, komplexe und funktionsübergreifende Projekte mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement ist eine visuell übersichtliche, mit Status-Informationen ausgestattete Roadmap für Teams, die mehrere abteilungsübergreifende Projekte verwalten.

Das Besondere an dieser Vorlage ist die Verwendung von Statusgruppen, die klar in Phasen wie Nicht begonnen, In Prüfung, In Bearbeitung, Aktualisierung erforderlich, Abgelehnt und Abgeschlossen unterteilt sind. Jeder Abschnitt enthält relevante ClickUp-Aufgaben, die mit Abteilungen und Projekten verknüpft sind, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, wo der Stand der Dinge ist.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Hohe Lernkurve aufgrund des umfangreichen Features

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt alles:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, sind die Anpassungsmöglichkeiten und die Flexibilität. Ob es darum geht, maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Teams (wie Marketing und Webentwicklung) zu erstellen, benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Projektdetails zu nutzen oder die Automatisierung wiederholender Aufgaben zu realisieren – mit ClickUp kann ich das Tool genau an unsere Bedürfnisse anpassen. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu bündeln, was das Projektmanagement und die Kommunikation zwischen den Teams nahtlos macht. Außerdem sparen uns die Integrationen und Automatisierungen so viel Zeit, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, sind die Anpassungsmöglichkeiten und die Flexibilität. Ob es darum geht, maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Teams (wie Marketing und Webentwicklung) zu erstellen, benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Projektdetails zu nutzen oder Automatisierungen wiederholender Aufgaben durchzuführen – mit ClickUp kann ich das Tool genau an unsere Bedürfnisse anpassen. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu bündeln, was das Projektmanagement und die Kommunikation zwischen den Teams nahtlos macht. Außerdem sparen uns die Integrationen und Automatisierungen so viel Zeit, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

📮 ClickUp Insight: Wissensarbeiter versenden täglich durchschnittlich 25 Nachrichten, um nach Informationen und Zusammenhängen zu suchen. Dies deutet darauf hin, dass viel Zeit damit verschwendet wird, durch E-Mails und Chats zu scrollen, zu suchen und fragmentierte Unterhaltungen zu entschlüsseln. 😱 Wenn Sie nur eine intelligente Plattform hätten, die Aufgaben, Projekte, Chat und E-Mails (plus KI!) an einem Ort vereint. Aber die haben Sie: Probieren Sie ClickUp aus!

2. Asana (Ideal für die Organisation von Aufgaben und Projekten des Teams mit anpassbaren Workflows)

via Asana

Asana sorgt dafür, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand sind, ohne dass ständige Abstimmungen nötig sind. Sie können Aufgaben zuweisen, den Fortschritt verfolgen und Workflows erstellen, die zur Arbeitsweise Ihres Teams passen. Es bietet genau die richtige Struktur, um den Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten, ohne dabei starr zu wirken.

Es ist nicht das auffälligste tool, aber es ist zuverlässig, und für Teams, die ohne Mikromanagement organisiert bleiben müssen, ist das sehr wichtig.

Die besten Features von Asana

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit „Regeln“, um die Produktivität zu steigern und manuelle Arbeit zu reduzieren

Nutzen Sie Asana KI , um Prioritäten zu setzen, die Automatisierung von Routinearbeiten durchzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen

Integrieren Sie Kommunikation mit Aufgabenkommentaren, Dateifreigabe und Team-Tags

Sammeln Sie strukturierte Eingaben und standardisieren Sie Anfragen mithilfe von Formularen

Einschränkungen von Asana

Sie können keinen Zeitbereich für wiederholende Aufgaben festlegen

Der mobilen App fehlen einige Funktionen des Desktops

Preise für Asana

Free

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Direkt aus einer Capterra-Rezension:

Asana kann einige Herausforderungen bei der Navigation mit sich bringen. Es gibt viele Aspekte von Asana, deren Erlernen Zeit und Aufwand erfordert. Diese Komponenten sind nicht immer intuitiv. Die Tutorials und Schulungen von Asana sind nicht immer besonders hilfreich. Tatsächlich hatte ich Schwierigkeiten, die Konzepte zu verstehen, und konnte mich daher nicht voll und ganz mit allen Facetten von Asana auseinandersetzen. Das ist bedauerlich (da ich Asana bereits seit mehreren Jahren nutze).

Asana kann einige Herausforderungen bei der Navigation mit sich bringen. Es gibt viele Aspekte von Asana, deren Erlernen Zeit und Aufwand erfordert. Diese Komponenten sind nicht immer intuitiv. Die Tutorials und Schulungen von Asana sind nicht immer besonders hilfreich. Tatsächlich hatte ich Schwierigkeiten, die Konzepte zu verstehen, und konnte mich daher nicht voll und ganz mit allen Facetten von Asana auseinandersetzen. Das ist bedauerlich (da ich Asana bereits seit mehreren Jahren nutze).

3. Trello (Am besten geeignet für visuelles Aufgabenmanagement mit Kanban-Boards)

via Trello

Trello ist wie eine digitale Pinnwand, auf der Sie Ihre Arbeit auf einen Blick überblicken können. Sie erstellen Boards, unterteilen diese in Listen und fügen für jede Aufgabe Karten hinzu.

Auch wenn es für komplexe Projekte nicht ideal ist, eignet sich das Tool hervorragend für Einzelplaner, Kreative und alle, die einen übersichtlichen, geradlinigen Workflow bevorzugen, der leicht zu aktualisieren und kaum zu vermasseln ist.

Die besten Features von Trello

Butler , dem Aktivieren Sie Regeln, benutzerdefinierte Schaltflächen, geplante Befehle und E-Mail-Berichte mit, dem KI-Tool

Verfolgen Sie den Fortschritt und gliedern Sie die Arbeit mithilfe von „Checklisten“ für Unteraufgaben innerhalb von Karten auf, komplett mit Fortschrittsleisten

Erweitern Sie die Funktionalität und integrieren Sie andere Tools mithilfe von Power-Ups wie Kalender, Google Drive, Slack und Jira

Nutzen Sie Atlassian Intelligence (KI), um Ideen zu sammeln, Aktionselemente zu organisieren und Texte in Karten zu verdichten, um für mehr Klarheit zu sorgen

Limitierungen von Trello

Erweiterte Funktionen wie die Gantt-Ansicht erfordern kostenpflichtige Add-Ons oder Upgrades

Die Anwendung wird langsam, wenn viele Boards vorhanden sind

Preise für Trello

Kostenlos für 10 Benutzer

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Laut einer G2-Bewertung:

Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv und bietet Listen, Boards und Karten zur Verwaltung von Listen, die Sie zu erledigen haben. Die Automatisierung kann anfangs etwas herausfordernd sein, aber sobald Sie den Dreh raus haben, werden Sie die Vorteile von Trello voll und ganz erkennen. Ganz zu schweigen von den Power-Ups zur Integration von Drittanbieter-Apps, die Sie bereits nutzen.

Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv und bietet Listen, Boards und Karten zur Verwaltung von Listen, die zu erledigen sind. Die Automatisierung kann anfangs etwas herausfordernd sein, aber sobald Sie den Dreh raus haben, werden Sie die Vorteile von Trello voll und ganz erkennen. Ganz zu schweigen von den Power-Ups zur Integration von Drittanbieter-Apps, die Sie bereits nutzen.

🔍 Wussten Sie schon? Es gibt eine Bedingung namens „Produktivitätsschuld“, bei der Menschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie nicht genug Punkte auf ihrer Liste abhaken, selbst am Wochenende.

4. monday.com (Ideal für die Zusammenarbeit im Team mit anpassbaren Vorlagen für Projekte)

monday.com überzeugt durch Flexibilität und Sichtbarkeit. Sie erhalten Vorlagen für den schnellen Projektstart, benutzerdefinierte Workflows, Automatisierung und farbenfrohe Dashboards zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Die Bedienung ist intuitiv, sobald man sich eingearbeitet hat, auch wenn komplexere Setups etwas Experimentierfreude erfordern. Teams, die sich rollen- oder abteilungsübergreifend abstimmen müssen, werden es zu schätzen wissen, wie übersichtlich Monday.com darstellt, wer für was verantwortlich ist.

Die besten Features von monday.com

Optimieren Sie die Einarbeitung und das Setup von Workflows mit vorgefertigten Vorlagen für Projekte, Aufgaben und Automatisierungen

Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit mit der integrierten Zeiterfassung für präzise Berichterstellung und Abrechnungen

Strukturieren Sie Projekte mit einem hierarchischen Aufgabenmanagementsystem, einschließlich Workspaces, Boards, Aufgaben und Unteraufgaben

Einschränkungen von monday.com

Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl automatisierter Aktionen

Sie können keine Massen-E-Mails mit mehr als 500 Elementen auf einmal versenden.

Preise für monday.com

Free

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu monday.com

G2: 4,7/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über monday.com?

Ein G2-Rezensent gab folgendes Feedback frei:

Es gibt zahlreiche Dinge, die mir an Monday gefallen, sei es die einfache Erstellung von Workflows oder die Automatisierung von Prozessen nach beliebigen Anforderungen oder die superschnelle Integration einer benutzerdefinierten App… Es gab Zeiten, in denen ich etwas mit Unterelementen zu erledigen hatte, aber aufgrund der Limite bei den Aktionen, die wir daran ausführen können, musste ich eine Umgehungslösung finden. Außerdem gibt es bei monday.com einen Wiederholungsmechanismus und Einschränkungen beim Senden von Daten mit der monday-Kopfzeile zur Authentifizierung.

Es gibt zahlreiche Dinge, die mir an Monday gefallen, sei es die einfache Erstellung von Workflows oder die Automatisierung von Prozessen nach beliebigen Anforderungen oder die superschnelle Integration einer benutzerdefinierten App… Es gab Zeiten, in denen ich etwas mit Unterelementen zu erledigen hatte, aber aufgrund der Limite bei den Aktionen, die wir daran ausführen können, musste ich eine Umgehungslösung finden. Außerdem gibt es bei monday.com einen Wiederholungsmechanismus und Einschränkungen beim Senden von Daten mit der monday-Kopfzeile zur Authentifizierung.

5. Jira (Am besten geeignet für Software-Projekte und agile Workflows)

via Atlassian

Jira wurde speziell für Entwickler entwickelt und verfügt über eine spezielle Struktur für die Nachverfolgung von Fehlern, die Verwaltung von Sprints und die Durchführung von Agilen Workflows. Auch wenn es für nicht-technische Benutzer nicht das einfachste Tool ist, ist Jira eine gute Option, um den gesamten Entwicklungsprozess unter Kontrolle zu halten.

Die besten Features von Jira

Planen und priorisieren Sie Ihre Arbeit mit Backlog-Management-Tools, um Aufgaben, Stories und Epics über Sprints hinweg zu organisieren

Verfolgen und beheben Sie Probleme mithilfe der Nachverfolgung mit detaillierten Angaben zu Status, Zuweisung und Verlauf

Verbessern Sie die Such- und Filterfunktionen mit der erweiterten Suche (JQL) und speicherbaren Filtern für schnellen Zugriff auf relevante Probleme

Limitierungen von Jira

Einige Setups erfordern das Fachwissen eines Administrators für die Verwaltung, was sie komplex und zeitaufwendig macht

Jira verfügt nicht über leistungsstarke integrierte tools für die Zusammenarbeit

Benutzer berichten von langen Ladezeiten bei Abfragen und gelegentlichen Problemen mit dem Server

Jira-Preise

Free

Standard: 7,91 $/Monat pro Benutzer

Premium: 14,54 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 6.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Laut einer Bewertung auf G2:

Mir gefällt, dass man mit Jira die Nachverfolgung von Fehlern und Aufgaben von Anfang bis Ende ganz einfach im Blick behalten kann. Alles ist an einem Ort, sodass ich schnell sehen kann, wer verantwortlich ist und wie der Fortschritt aussieht. Die Dashboards und Filter helfen mir zu erkennen, was wichtig ist und was bereits erledigt wurde. Workflows funktionieren gut, wenn sie sorgfältig eingerichtet werden, und Jira lässt sich mit Tools wie Slack, Git und Testplattformen verbinden, was die Zusammenarbeit im Team fördert. Es bietet viele Features wie benutzerdefinierte Workflows und Berichte, die bei größeren Projekten nützlich sind.

Mir gefällt, dass man mit Jira die Nachverfolgung von Fehlern und Aufgaben von Anfang bis Ende ganz einfach im Blick behalten kann. Alles ist an einem Ort, sodass ich schnell sehen kann, wer verantwortlich ist und wie der Fortschritt aussieht. Die Dashboards und Filter helfen mir zu erkennen, was wichtig ist und was bereits erledigt wurde. Workflows funktionieren gut, wenn sie sorgfältig eingerichtet werden, und Jira lässt sich mit Tools wie Slack, Git und Testplattformen verbinden, was die Zusammenarbeit im Team fördert. Es bietet viele Features wie benutzerdefinierte Workflows und Berichte, die bei größeren Projekten nützlich sind.

🔍 Wussten Sie schon? Während des Bürgerkriegs bezog sich der Begriff „Deadline“ nicht auf die Fristen, die wir heute kennen. Es handelte sich um eine echte Grenze in Gefangenenlagern, und wenn Gefangene diese überschritten, konnten sie erschossen werden.

6. Pipefy (Am besten geeignet für Workflow-Automatisierung und Prozessmanagement)

via Pipefy

Pipefy hilft Betriebsteams dabei, wiederkehrende Workflows straff und effizient zu gestalten. Ganz gleich, ob Sie Kaufanfragen, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder Genehmigungsabläufe bearbeiten – Sie können strukturierte Prozesse einrichten und die langweiligen Teile automatisieren.

Das ist besonders nützlich, um jedes Mal konsistente Ergebnisse zu erzielen, beispielsweise um sicherzustellen, dass jeder Schritt eines Workflows befolgt wird, ohne dass man Dinge manuell abhaken muss.

Die besten Features von Pipefy

Befähigen Sie Ihre Teams durch No-Code-Automatisierung zur Optimierung, ohne von der IT abhängig zu sein

Optimieren Sie die Servicebereitstellung mit KI-Agenten, die Interaktionen automatisieren und Workflows rund um die Uhr aufrechterhalten

Zentralisieren Sie Anfragen und Informationen mit dem „New Portal“ und bündeln Sie Formulare, Links, Dateien und Dienste an einem Speicherort

Optimieren Sie die Ressourcennutzung und senken Sie Kosten durch eine einheitliche Koordination des Workflows

Limitierungen von Pipefy

Benutzer berichten, dass der PDF-Generator Probleme aufweist

Es fehlen Features zur Verwaltung komplexer Aufgaben

Preise für Pipefy

Free

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unbegrenzt: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Pipefy

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pipefy?

Laut einer Bewertung auf Capterra:

Ich schätze die vielen verschiedenen Workflow-Vorlagen sehr; sie machen es einfach, jede Art von Projekt oder Liste mit Aufgaben zu organisieren, und sie lassen sich leicht an unsere Bedürfnisse anpassen… Ich denke, es wäre hilfreich, wenn komplexere Metriken wie Leistung und Dauer der Aktivität integriert würden; zum Beispiel könnte das Gantt-Diagramm anzeigen, wie viel Zeit seit der Planung einer Aktivität vergangen ist.

Ich schätze die vielen verschiedenen Workflow-Vorlagen sehr; sie machen es einfach, jede Art von Projekt oder Liste mit Aufgaben zu organisieren, und sie lassen sich leicht an unsere Bedürfnisse anpassen… Ich denke, es wäre hilfreich, wenn komplexere Metriken wie Leistung und Dauer der Aktivität integriert würden; zum Beispiel könnte das Gantt-Diagramm anzeigen, wie viel Zeit seit der Planung einer Aktivität vergangen ist.

7. Zapier (Am besten geeignet für die Automatisierung von Aufgaben und die Verbindung von Apps ohne Code)

über Zapier

Zapier verbindet Tausende von Apps (Gmail, ClickUp, Mailchimp – was auch immer Sie wollen!), damit Sie Aufgaben ganz einfach durch Automatisierung erledigen können. Möchten Sie E-Mail-Anhänge automatisch in Dropbox speichern oder jedes Mal, wenn jemand ein Google-Formular ausfüllt, eine neue Aufgabe in ClickUp erstellen? Zapier hat dafür einen Zap.

Die besten Features von Zapier

Verbinden Sie über 8.000 Apps für einen nahtlosen Datenfluss und die Automatisierung von Workflows

Erstellen Sie komplexe Workflows mit Multi-Step Zaps , indem Sie mehrere Schritte und Apps in einem Prozess der Automatisierung miteinander verknüpfen

Passen Sie Workflows mit bedingter Logik wie Pfaden und Filtern benutzerdefiniert an, um dynamische Automatisierungen zu ermöglichen

Limit von Zapier

Das automatisierte System dupliziert Aufgaben manchmal

Benutzer beklagen, dass Integrationen ohne klare Erklärungen ausfallen, was die Fehlerbehebung im System erschwert.

Preise für Zapier

Free

Professional: 29,99 $/Monat

Team: 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier

G2: 4,7/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Ein Reddit-Benutzer gibt an:

Ich nutze es UNGLAUBLICH VIEL. Ehrlich gesagt, könnte ich meine Arbeit ohne dieses Tool nicht einmal halb so gut erledigen. Wir nutzen eine LMS-Plattform, die keine native SF-Integration bietet, und wir haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um eine solche von Grund auf neu zu entwickeln – Zapier macht es einfach, den Datenfluss (Benutzer, Zahlungen, Kursfortschritt usw.) in Salesforce zu automatisieren. Ich nutze es auch für viele andere Dinge, aber für diese spezielle Plattform war es ein echter Lebensretter.

Ich nutze es UNGLAUBLICH VIEL. Ehrlich gesagt, könnte ich meine Arbeit ohne dieses Tool nicht einmal halb so gut erledigen. Wir nutzen eine LMS-Plattform, die keine native SF-Integration bietet, und wir haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um eine solche von Grund auf neu zu entwickeln – Zapier macht es einfach, den Datenfluss (Benutzer, Zahlungen, Kursfortschritt usw.) in Salesforce zu automatisieren. Ich nutze es auch für viele andere Dinge, aber für diese spezielle Plattform war es ein echter Lebensretter.

📌 Kategorie 2: Dokumentation und Mindmaps

8. Notion (Am besten geeignet für Notizen und persönliche Organisation)

via Notion

Notion ist teils Notizbuch, teils Workspace und teils To-do-Liste. Es kann so einfach oder komplex sein, wie Sie es möchten. Sie können es nutzen, um Tagebuch zu führen, ein Projekt zu planen, ein Team-Wiki aufzubauen oder Ziele zu verfolgen.

Die Einrichtung Ihres idealen Workflows erfordert jedoch erheblichen Aufwand und Zeit. Es ist eine gute Wahl, wenn Sie die Kontrolle darüber haben möchten, wie Ihre Informationen organisiert werden.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie personalisierte Seiten mit Inhalten, Text, Bildern, Tabellen und anderen Medienoptionen

Nutzen Sie Notion KI , um Ideen zu sammeln, Inhalte zusammenzufassen und relevante Informationen zu generieren, einschließlich der Features AI Meeting Notes und Research Mode

Erstellen Sie Seiten für jeden Zweck, einschließlich Projektplanung und Notizen, mit einer Bibliothek von 20.000 Vorlagen

Suchen Sie mit „Enterprise Search“ effizient in Ihrem Workspace und den verbundenen tools, einschließlich der automatischen Indexierung von PDF-Inhalten

Limitierungen von Notion

Eingeschränkte Funktionen für den Offline-Betrieb, was die Nutzbarkeit auf Reisen oder bei Netzwerkausfällen beeinträchtigt

Die Suche funktioniert bei großen Workspaces oder verschachtelten Seiten nicht einheitlich

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Notion ist unglaublich flexibel und ermöglicht es mir, Dokumente, Notizen, Aufgaben und Datenbanken in einem übersichtlichen Workspace zusammenzuführen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Drag-and-Drop-Struktur macht das Umorganisieren von Inhalten mühelos, und die Möglichkeit, verschiedene Medientypen einzubetten oder verwandte Seiten zu verknüpfen, steigert die Produktivität erheblich. Besonders schätze ich, dass ich damit alles – Projektbeschreibungen, Listen mit Aufgaben und Recherchen – visuell übersichtlich und leicht navigierbar organisieren kann. Es ist zudem sehr anpassungsfähig, sodass es sich an unterschiedliche Workflows anpassen lässt, ohne Sie in eine starre Struktur zu zwingen.

Notion ist unglaublich flexibel und ermöglicht es mir, Dokumente, Notizen, Aufgaben und Datenbanken in einem übersichtlichen Workspace zusammenzuführen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Drag-and-Drop-Struktur macht das Umorganisieren von Inhalten mühelos, und die Möglichkeit, verschiedene Medientypen einzubetten oder verwandte Seiten zu verknüpfen, steigert die Produktivität erheblich. Besonders schätze ich, dass ich damit alles – Projektbeschreibungen, Listen mit Aufgaben und Recherchen – visuell übersichtlich und leicht navigierbar organisieren kann. Es ist zudem sehr anpassungsfähig, sodass es sich an unterschiedliche Workflows anpassen lässt, ohne Sie in eine starre Struktur zu zwingen.

🧠 Wissenswertes: Hermann Ebbinghaus’ berühmte Vergessenskurve zeigt, dass Menschen innerhalb von 60 Minuten etwa 50 % neuer Infos vergessen und innerhalb von 24 Stunden bis zu 70 %. Regelmäßiges Notieren hilft, diesem Gedächtnisverlust entgegenzuwirken.

9. Evernote (Am besten geeignet zum Erfassen und zur Synchronisierung von Notizen auf verschiedenen Geräten)

via Evernote

Evernote ist eine gute Wahl, wenn Sie Ideen schnell festhalten und später wiederfinden möchten, ohne sich durch unzählige Ordner wühlen zu müssen. Es eignet sich hervorragend für Recherchen, Notizen zu Meetings oder das Speichern von Inhalten aus dem Internet.

Alles wird geräteübergreifend über die Synchronisierung synchronisiert, sodass Sie Ihre Notizen immer dabei haben. Wenn Sie lediglich ein zuverlässiges digitales Notizbuch benötigen, ist Evernote genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von Evernote

Erfassen und organisieren Sie Notizen mit „handschriftlichen Notizen“ und Rich-Text-Formaten

Automatisieren Sie die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten mit dem KI-Assistenten, der Texte zusammenfasst, verfasst, übersetzt, umformuliert und Tippfehler korrigiert

Integrieren Sie Projektmanagement-Kalender durch die bidirektionale Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook, um Ereignisse zu verwalten

Speichern und kommentieren Sie Webinhalte mit dem „Web Clipper“, um Artikel, Screenshots und Webseiten zu erfassen

Limitierungen von Evernote

Die ständigen Updates und Benachrichtigungen lenken die Benutzer ab

Die kostenlose Version von Evernote hat ein Limit von 60 MB Speicherplatz pro Monat und zwei Geräten gleichzeitig.

Preise für Evernote

Free

Privat: 14,99 $/Monat

Professional: 17,99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Evernote?

Diese G2-Bewertung beleuchtet einen interessanten Aspekt:

Die Möglichkeit, alle meine Geräte nahtlos zu synchronisieren. Ich kann während eines Meetings Notizen auf meinem Smartphone machen und später sofort auf meinem Laptop darauf zugreifen. Das Tagging-System und die Notizbücher machen es einfach, alles zu organisieren… Die kostenlose Version hat einige Limite hinsichtlich der Gerätesynchronisierung, und die Premium-Pläne können für Start-ups mit knappem Budget etwas teuer sein.

Die Möglichkeit, alle meine Geräte nahtlos zu synchronisieren. Ich kann während eines Meetings Notizen auf meinem Smartphone machen und später sofort auf meinem Laptop darauf zugreifen. Das Tagging-System und die Notizbücher machen es einfach, alles zu organisieren… Die kostenlose Version hat einige Limite hinsichtlich der Gerätesynchronisierung, und die Premium-Pläne können für Start-ups mit knappem Budget etwas teuer sein.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Evernote-Alternativen und Konkurrenten

10. Obsidian (Am besten geeignet für vernetztes Notieren und persönliches Wissensmanagement)

via Obsidian

Obsidian ist wie eine persönliche Wissensdatenbank, die mit Ihrem Denken wächst. Es wurde für Menschen entwickelt, die gerne ausführliche Notizen machen und Ideen miteinander verbinden, um eine Verbindung aus Informationen zu schaffen.

Ihre Notizen werden lokal in Markdown-Dateien gespeichert, und Sie können sie miteinander verknüpfen, um ein „zweites Gehirn“ aufzubauen.

Die besten Features von Obsidian

Verknüpfen Sie Notizen bidirektional mit internen Verweisen und Backlinks, um ein Netzwerk miteinander verbundener Ideen aufzubauen und einfach zwischen verwandten Inhalten zu navigieren

Visualisieren Sie Beziehungen zwischen Notizen mithilfe der Grafikansicht , die eine interaktive Karte aller verknüpften Notizen und ihrer Verbindungen anzeigt

Veröffentlichen Sie Ihre Wissensdatenbank online mit Obsidian Publish und nutzen Sie das Webhosting für Ihren Vault mit anpassbaren Designs und grafischer Visualisierung.

Limitierungen von Obsidian

Die Suchfunktion ist ungenau, insbesondere wenn der Suchbegriff aus mehr als einem Wort besteht

Tabellen sind selbst mit Community-Plugins unbrauchbar

Preise für Obsidian

Free

Synchronisierung: 5 $/Monat pro Benutzer

Veröffentlichung: 10 $/Monat pro Benutzer

Catalyst: 25 $ einmalige Zahlung

Kommerziell: 50 $/Jahr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Aus einer Capterra-Rezension:

Nach langer Recherche habe ich mich für Obsidian entschieden, und auch wenn es eine gewisse Einarbeitungszeit gab, war es zu 100 % eine großartige Wahl. Ich nutze es sehr gerne, es sieht übersichtlich aus, ist superschnell, funktioniert offline, ist extrem anpassbar und lässt sich genau so gestalten, wie man es braucht. Wenn ein Feature fehlt, wird das Problem in der Regel durch Plugins aus der Community gelöst.

Nach langer Recherche habe ich mich für Obsidian entschieden, und auch wenn es eine gewisse Einarbeitungszeit gab, war es zu 100 % eine großartige Wahl. Ich nutze es sehr gerne, es sieht übersichtlich aus, ist superschnell, funktioniert offline, ist extrem anpassbar und lässt sich genau so gestalten, wie man es braucht. Wenn ein Feature fehlt, wird das Problem in der Regel durch Plugins aus der Community gelöst.

11. Coda (Am besten geeignet für die Erstellung von Dokumenten, die wie Apps funktionieren)

via Coda

Mit Coda können Teams interaktive Dokumente erstellen, um Projekte zu verwalten, Daten zu speichern und Aufgaben zu automatisieren. Stellen Sie sich das als ein Dokument vor, das wie eine App funktioniert. Ob Sie Produkt-Roadmaps erstellen, Notizen zu Meetings verfassen oder benutzerdefinierte Workflows ausführen – Coda macht das möglich.

Die besten Features von Coda

Delegieren Sie Aufgaben, überdenken Sie die Erstellung von Inhalten und gewinnen Sie mit Coda KI schneller Einblicke in Projekte

Verbinden, bearbeiten und aktualisieren Sie Ihre Dokumente in Apps wie ClickUp mit Packs

Nutzen Sie die Features des Workspace wie Veröffentlichungsstatistiken, unbegrenzte Ordner, benutzerdefinierte Symbole, Ordnerzugriff und interne Dokumentanalysen

Limitierungen von Coda

Sie können Tabellenspalten nicht fixieren oder anheften und benutzerdefinierte Formulare nicht für eine visuelle Darstellung anpassen

Benutzer bemängeln, dass es an Funktionen zum Erstellen benutzerdefinierter Dokumente mangelt

Preise für Coda

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 36 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2: 4,5/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Coda?

Ein kurzer Auszug aus einer G2-Bewertung:

Es bietet unzählige Möglichkeiten. Sie können Dokumentationen verfassen, (komplexe) Tabellen erstellen, Seiten innerhalb von Seiten anlegen, Personen und Seiten erwähnen, Miro, Google Tabellen/Docs usw. integrieren, Bilder und Links einfügen … Einige Features und Möglichkeiten sind nicht sehr klar und intuitiv. Obwohl die Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich ist, muss man selbst herausfinden, wie bestimmte Funktionen genutzt werden.

Es bietet unzählige Möglichkeiten. Sie können Dokumentationen verfassen, (komplexe) Tabellen erstellen, Seiten innerhalb von Seiten anlegen, Personen und Seiten erwähnen, Miro, Google Tabellen/Docs usw. integrieren, Bilder und Links einfügen … Einige Features und Möglichkeiten sind nicht sehr klar und intuitiv. Obwohl die Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich ist, muss man selbst herausfinden, wie bestimmte Funktionen genutzt werden.

12. Lucidchart (Am besten geeignet für Diagramme, Flussdiagramme und Prozessabbildungen)

via Lucidchart

Lucidchart macht komplexe Ideen leichter verständlich, insbesondere bei der Darstellung von Systemen, Workflows oder Architekturen. Es eignet sich hervorragend zum Erstellen von Flussdiagrammen, Organigrammen, Netzwerkdiagrammen und sogar Software-Architekturkarten.

Die Drag-and-Drop-Oberfläche ist übersichtlich und intuitiv. Sie unterstützt die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team in Echtzeit, sodass Ihr gesamtes Team gleichzeitig an Diagrammen arbeiten kann.

Die besten Features von Lucidchart

Erstellen Sie Diagramme im Handumdrehen mit KI und nutzen Sie natürliche Sprachbefehle zum Erstellen und Anpassen.

Verbinden Sie externe Datenquellen mithilfe von Datenverknüpfungen und Visualisierungen, um Diagramme mit Live-Daten aus Google Tabellen, Excel oder Datenbanken zu verknüpfen

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – mit gemeinsamer Bearbeitung in Echtzeit, Chat direkt im Editor und formatspezifischen Kommentaren –, um die Teamarbeit und das Feedback zu optimieren.

Präsentieren und interagieren Sie mit Diagrammen im Interaktiven Präsentationsmodus, der eine reibungslose Navigation ermöglicht

Limitierungen von Lucidchart

Die Symbolbibliothek konzentriert sich stark auf technische Diagramme

Benutzer haben manchmal Schwierigkeiten mit dem Format, beispielsweise beim Ausrichten von Formen oder beim Beibehalten eines einheitlichen Designs in Diagrammen

Preise für Lucidchart

Free

Einzelplatz: 9 $/Monat pro Benutzer

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart

G2: 4,5/5 (über 6.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lucidchart?

Laut einer Bewertung auf G2:

Das Beste an Lucid ist meiner Meinung nach, wie einfach es ist, ein unklares Konzept in ein verständliches Diagramm umzuwandeln. Die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen spart viel Zeit, und die Benutzeroberfläche fühlt sich sehr intuitiv an. […] Die Tatsache, dass man die Vorlagen einfach freigeben konnte und mein Team meinem Entwurf sofort ohne weitere Erklärungen folgen konnte, war für mich wirklich von großem Vorteil.

Das Beste an Lucid ist meiner Meinung nach, wie einfach es ist, ein unklares Konzept in ein verständliches Diagramm umzuwandeln. Die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen spart viel Zeit, und die Benutzeroberfläche fühlt sich sehr intuitiv an. […] Die Tatsache, dass man die Vorlagen einfach freigeben konnte und mein Team meinem Entwurf sofort ohne weitere Erklärungen folgen konnte, war für mich wirklich von großem Vorteil.

🧠 Wissenswertes: Der Durchschnittsmensch behält 65 % der Informationen im Gedächtnis, wenn sie mit visuellen Elementen kombiniert werden, aber nur 10 %, wenn es sich lediglich um Text handelt. Deshalb sind Diagramme, Mindmaps und Flussdiagramme Nahrung für das Gehirn. Visuelle tools verwandeln Chaos in Klarheit.

13. Scribe (Ideal für die Dokumentation von Prozessen und die Erstellung von Anleitungen)

via Scribe

Scribe verwandelt Ihre Klicks sofort in übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Klicken Sie einfach auf „Aufnehmen“, führen Sie eine Aufgabe aus, und das Programm erfasst jeden Schritt mit kommentierten Screenshots und Anweisungen.

Es ist eine hilfreiche Ressource für Teams, die Prozesse dokumentieren, neue Mitarbeiter einarbeiten oder interne Standardarbeitsanweisungen erstellen müssen, ohne stundenlang damit zu verbringen, diese aufzuschreiben.

Die besten Features von Scribe

Zeichnen Sie jeden Klick, jeden Bildlauf und jede Eingabe im Workflow auf, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit kommentierten Screenshots und Text zu erstellen – mit Automatic Workflow Capture

Passen Sie Dokumente mit Tools zur Bearbeitung von Screenshots an und verfeinern Sie sie, indem Sie sie zuschneiden, mit Anmerkungen versehen und vertrauliche Informationen schwärzen.

Automatisieren Sie die Erstellung von Inhalten mit KI-generierten Titeln und Beschreibungen für eine professionelle Dokumentation

Sorgen Sie für Markenkonsistenz durch benutzerdefiniertes Branding, indem Sie das Scribe-Logo aus den Anleitungen entfernen.

Limitierungen von Scribe

Sie können eine Sitzung erst benennen, nachdem Sie mit der Aufzeichnung begonnen haben

Es ist nicht möglich, Videos direkt hochzuladen, insbesondere im MP4-Format

Preise für Scribe

Free

Pro Team: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Personal: 29 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scribe?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Mir gefällt die Integration in meinen Browser und wie einfach es ist, einen neuen Leitfaden zu erstellen und zu veröffentlichen… Ich hatte ein Problem, als ich das Video einbetten wollte, da ich den Scribe nicht auf der anderen Registerkarte freigegeben hatte. Vielleicht wäre eine Erinnerung auf dieser Registerkarte, die daran erinnert, den Scribe freizugeben, oder eine Art Benachrichtigung, die darauf hinweist, dass er nicht freigegeben wurde, hilfreich.

Mir gefällt die Integration in meinen Browser und wie einfach es ist, einen neuen Leitfaden zu erstellen und zu veröffentlichen… Ich hatte ein Problem, als ich das Video einbetten wollte, da ich den Scribe nicht auf der anderen Registerkarte freigegeben hatte. Vielleicht wäre eine Erinnerung auf dieser Registerkarte, die daran erinnert, den Scribe freizugeben, oder eine Art Benachrichtigung, die darauf hinweist, dass er nicht freigegeben wurde, hilfreich.

📌 Kategorie 3: Dateiverwaltung

14. Google Workspace (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit an digitalen Assets)

via Google

Google Workspace ist eine digitale Zentrale für Teams, die von Zusammenarbeit leben. Mit Docs, Sheets und Slides können mehrere Personen in Echtzeit gemeinsam bearbeiten, kommentieren und Ideen austauschen. Gmail, Chat und Meet sorgen für reibungslose Kommunikation, während Google Drive Ihre Dateien in der Cloud organisiert.

Alles lässt sich synchronisieren, und Features wie gemeinsame Kalender und Optionen für Administratoren passen sich Ihren Anforderungen an.

Die besten Features von Google Workspace

Schützen Sie sensible Daten mit integrierten Features für Sicherheit wie 2FA (zweistufige Authentifizierung) und Datenverschlüsselung

Optimieren Sie Ihren Workspace durch die Integration von Googles Gemini, um Suchfunktionen und die Informationssuche zu verbessern

Optimieren Sie Meetings mit Google Meet, das übersetzte Untertitel, Video- und Audioverbesserungen in Studioqualität sowie ein KI-Tool für Meeting-Notizen bietet

Einschränkungen von Google Workspace Workspace

Eingeschränkte Offline-Funktionen; Sie müssen Apps wie Docs, Sheets und Gmail zuvor einrichten

Manche Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als überladen, wenn sie mehrere Aufgaben oder Konten verwalten

Preise für Google Workspace Workspace

Free

Business Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 46.645 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Workspace?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Mir gefällt, wie alles nahtlos auf einer Plattform miteinander verbunden ist. Die Integration von Gmail, Drive, Docs, Sheets, Kalender und Meet macht die Zusammenarbeit mühelos. Es ist sehr benutzerfreundlich, einfach zu implementieren und von jedem Gerät aus zugänglich. Die Zusammenarbeit in Echtzeit an Dokumenten und Tabellen spart Zeit und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, was besonders bei Remote- oder Hybridarbeit hilfreich ist.

Mir gefällt, wie Alles nahtlos auf einer Plattform miteinander verbunden ist. Die Integration von Gmail, Drive, Docs, Sheets, Kalender und Meet macht die Zusammenarbeit mühelos. Es ist sehr benutzerfreundlich, einfach zu implementieren und von jedem Gerät aus zugänglich. Die Zusammenarbeit in Echtzeit an Dokumenten und Tabellen spart Zeit und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, was besonders bei Remote- oder Hybridarbeit hilfreich ist.

🔍 Wussten Sie schon? Schlechte Kommunikation in Teams führt zu Verwirrung, Stress und Zeitverschwendung. Einem Bericht zufolge verursacht sie einen Anstieg des Stressniveaus um 51 %, einen Rückgang der Produktivität um 41 % und einen Anstieg der Spannungen um 31 %, verbunden mit einer höheren Anzahl verpasster Fristen.

15. Dropbox (Am besten geeignet für den Speicher und die Freigabe von Dateien in der Cloud)

über Dropbox

Dropbox speichert und führt die Synchronisierung von Dateien sicher durch. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche, zuverlässigen Backups und Versionsverwaltung eignet es sich ideal für Teams, die ständigen Zugriff auf digitale Ressourcen benötigen.

Ob Sie gemeinsam an einem Dokument arbeiten, Designdateien speichern oder Inhalte mit Clients freigeben – Dropbox sorgt dafür, dass alles organisiert und von jedem Gerät aus zugänglich ist. Außerdem lässt es sich gut mit anderen Tools kombinieren und ist somit eine zuverlässige Basis für verteilte Teams.

Die besten Features von Dropbox

Suchen und greifen Sie mit dem Dropbox Dash auf Inhalte zu – dank KI-gestützter Suche in Videos, Bildern, Dokumenten und Kontakten

Arbeiten Sie nahtlos zusammen, indem Sie Cloud- und Microsoft Office-Dateien direkt im tool erstellen und bearbeiten

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit Dropbox Paper, einem kollaborativen Dokumenten-Editor mit Zeitleisten, To-do-Listen und Tabellen zur Projektorganisation

Limitierungen von Dropbox

Manchmal wird die Synchronisierung nicht automatisch durchgeführt, es sei denn, Sie starten das Programm.

Sobald Sie eine PDF-Datei erstellt haben, können Sie keine weiteren Seiten hinzufügen oder sie bearbeiten.

Preise für Dropbox

Basic: Kostenlos

Plus: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Standard: 18 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox

G2: 4,4/5 (über 28.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dropbox?

Ein Capterra-Rezensent gibt dieses Feedback frei:

Ich habe es persönlich zum Versenden und Freigeben von PDFs während unserer Unternehmens-Webinare genutzt. Dafür war es sehr hilfreich und einfach. Der einfachste Plan bietet im Vergleich zu anderen viel Speicherplatz… In puncto Funktionen kann es jedoch nicht mit Google Drive oder SharePoint mithalten. Wenn Sie nur Dateien freigeben möchten, erhalten Sie im Free-Plan nur 2 GB Speicherplatz, verglichen mit 15 GB bei Drive, sowie Zugriff auf Docs, Sheets und andere Anwendungen. Die Adobe-Software bietet elektronische Signaturen und PDF-Bearbeitung, aber auch viele weitere Funktionen.

Ich habe es persönlich zum Versenden und Freigeben von PDFs während unserer Unternehmens-Webinare genutzt. Dafür war es sehr hilfreich und einfach. Der einfachste Plan bietet im Vergleich zu anderen viel Speicherplatz… In puncto Features kann es jedoch nicht mit Google Drive oder SharePoint mithalten. Wenn Sie nur Dateien teilen möchten, erhalten Sie im Free-Plan nur 2 GB Speicherplatz, verglichen mit 15 GB bei Drive, sowie Zugriff auf Docs, Sheets und andere Anwendungen. Die Adobe-Software bietet elektronische Signaturen und PDF-Bearbeitung, aber auch viele weitere Features.

📌 Kategorie 4: Kommunikation und Zusammenarbeit

16. Slack (Am besten geeignet für Teamkommunikation und Echtzeit-Messaging)

über Slack

Slack organisiert Unterhaltungen und verbindet Teams in Echtzeit. Es ist das Herzstück der täglichen Arbeit mit Kanälen für verschiedene Themen, Threads, um Diskussionen auf den Punkt zu bringen, und Slack-Integrationen mit all Ihren bevorzugten Tools.

Richtig eingesetzt, kann es die Flut an E-Mails reduzieren und die Transparenz erhöhen, doch ohne klare Grenzen kann es auch zu einer störenden Ablenkung werden.

Die besten Features von Slack

Arbeiten Sie gemeinsam an dauerhaften Ressourcen mit Slack Canvas , um Informationen direkt innerhalb der Plattform zu entwerfen, zu freigeben und zu aktualisieren

Nutzen Sie Huddles mit Sprach-, Video- und Bildschirmfreigabe für schnelle, informelle Meetings

Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows mit dem Workflow Builder , der eine No-Code-Automatisierung für Genehmigungen, Erinnerungen und die Verteilung von Aufgaben ermöglicht

Verwalten Sie Aufgaben direkt in Slack Lists, das integrierte Funktionen für die Nachverfolgung von Aufgaben, Zuweisungen und den Fortschritt bietet

Einschränkungen von Slack

Es fehlen detaillierte Einstellungen zur Steuerung der Benachrichtigungen, wie Filter oder Optionen für längere Zeiten zum Zurückstellen der Benachrichtigungen

Es hat Schwierigkeiten, Informationen aus früheren Unterhaltungen abzurufen, insbesondere in überfüllten Kanälen

Preise für Slack

Free

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 34.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 23.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Hier ist eine Bewertung von Gartner zu diesem Organisationstool:

Die Möglichkeit, Direktnachrichten, Gruppen und Kanäle gleichzeitig zu nutzen, sowie die Option, kleinere Gruppen mühelos in Kanäle umzuwandeln. Auch die Huddles sind sehr gut.

Die Möglichkeit, Direktnachrichten, Gruppen und Kanäle gleichzeitig zu nutzen, sowie die Option, kleinere Gruppen mühelos in Kanäle umzuwandeln. Auch die Huddles sind sehr gut.

📮 ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation innerhalb von Teams. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, verteilen sich die Nachrichten oft auf mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten, was es später erschwert, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Verläufe bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit leicht zugänglich sind.

17. Microsoft Teams (Ideal für die Kommunikation auf Unternehmensebene mit Office 365-Integration)

via Microsoft

Microsoft Teams ist eine gute Wahl für größere Unternehmen, insbesondere für solche, die bereits Microsoft 365 nutzen. Es vereint Chat, Video-Meetings, Dateifreigabe und Integrationen mit Word, Excel und Outlook.

Es ist zwar nicht die minimalistischste App, deckt aber alle Anforderungen von Unternehmen ab, die Struktur, Sicherheit und eine umfassende Integration mit Microsoft benötigen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Fassen Sie Dokumente sofort mit Co-pilot File Summary im Chat zusammen und nutzen Sie KI, um prägnante Einblicke aus geteilten Dateien zu gewinnen

Optimieren Sie Meetings mit Interpreter Agent für Sprach-zu-Sprache-Übersetzungen in Echtzeit, sodass die Teilnehmer mithilfe von KI-Stimmen in ihren bevorzugten Sprachen kommunizieren können

Automatisieren Sie das Setup von Meetings mithilfe von persönlichen Meeting-Vorlagen , mit denen Benutzer Konfigurationen vorab speichern und Meetings planen können

Nehmen Sie Meetings auf, transkribieren Sie sie und werten Sie sie mit Intelligent Meeting Recap und KI-gestützter Notizfunktion aus – für effiziente Nachverfolgung und Dokumentation

Einschränkungen von Microsoft Teams

Benutzer beklagen, dass es durch die vielen Kanäle und Threads unübersichtlich wird, sodass man leicht den Überblick über Unterhaltungen verliert

Die Suchfunktion ist nicht immer präzise, insbesondere bei älteren Nachrichten oder Dateien

Preise für Microsoft Teams

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps für das Geschäft: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (über 16.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 10.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Teams?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Das Beste an Microsoft Teams ist, wie gut es sich in die übrige Microsoft 365-Suite integrieren lässt. Der Wechsel zwischen Teams, Outlook, SharePoint und OneDrive erfolgt nahtlos, was die Produktivität wirklich steigert… Was ich frustrierend finde, ist, dass Teams überladen und unintuitiv wirken kann, insbesondere für neue Benutzer. Benachrichtigungen können überwältigend sein, und die Navigation zwischen Chats, Kanälen und Meetings ist nicht immer so flüssig, wie sie sein sollte. Außerdem kann es auf langsameren Rechnern zu Verzögerungen kommen, und gelegentlich treten Probleme bei der Synchronisierung mit Dateien oder Kalender-Ereignissen auf.

Das Beste an Microsoft Teams ist, wie gut es sich in die übrige Microsoft 365-Suite integrieren lässt. Der Wechsel zwischen Teams, Outlook, SharePoint und OneDrive erfolgt nahtlos, was die Produktivität wirklich steigert… Was ich frustrierend finde, ist, dass Teams überladen und unintuitiv wirken kann, insbesondere für neue Benutzer. Benachrichtigungen können überwältigend sein, und die Navigation zwischen Chats, Kanälen und Meetings ist nicht immer so flüssig, wie sie sein sollte. Außerdem kann es auf langsameren Rechnern zu Verzögerungen kommen, und gelegentlich treten Probleme bei der Synchronisierung mit Dateien oder Kalender-Ereignissen auf.

18. Zoom (Am besten geeignet für Video-Konferenzen und Remote-Meetings mit Teams)

über Zoom

Zoom ist aus gutem Grund zur ersten Wahl für virtuelle Meetings geworden. Es ist zuverlässig, skalierbar und einfach zu bedienen.

Features wie Bildschirmfreigabe, Breakout-Räume und Cloud-Aufzeichnungen sorgen für Flexibilität bei jeder virtuellen Interaktion.

Die besten Features von Zoom

Führen Sie hochwertige Meetings mit HD-Videokonferenzen durch, die virtuelle Meetings, Webinare und Einzelgespräche unterstützen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem KI-Begleiter , der Zusammenfassungen von Meetings, nächste Schritte und automatische Antworten erstellt sowie Aufgaben aus Anrufen und Chats extrahiert

Fördern Sie Inklusion mit live übersetzten Untertiteln in 33 Sprachen, um vielfältige Teams zu unterstützen

Limitierungen von Zoom

Benutzer beklagen Datenschutzprobleme wie unbefugten Zugriff auf Meetings, potenzielle Datenlecks und das Risiko einer Malware-Infektion

Die kostenlose 40-minütige Sitzung ist sehr limitiert, was Benutzer dazu veranlasst, nach Alternativen zu Zoom zu suchen

Zoom-Preise

Free

Pro: 15,99 $/Monat für 1–9 Benutzer

Geschäft: 21,99 $/Monat für 10–250 Benutzer

Business Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 55.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom?

Hier ist eine G2-Bewertung dieses tools:

Zoom Workplace ist äußerst zuverlässig für Videokonferenzen, Teambesprechungen und Webinare. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, sodass jeder problemlos und ohne technische Probleme an einem Meeting teilnehmen oder dieses veranstalten kann. Besonders gut gefallen mir die hohe Video- und Audioqualität, die Breakout-Räume für Gruppendiskussionen und die Möglichkeit, Sitzungen für die spätere Verwendung aufzuzeichnen. Die Integration mit Kalendern, Projektmanagement-Tools und Kollaborations-Apps sorgt für reibungslosere tägliche Workflows. Die Plattform funktioniert zudem geräteübergreifend einheitlich, was sehr praktisch ist.

Zoom Workplace ist äußerst zuverlässig für Videokonferenzen, Teambesprechungen und Webinare. Die Benutzeroberfläche ist einfach und benutzerfreundlich, sodass jeder problemlos und ohne technische Probleme an einem Meeting teilnehmen oder dieses veranstalten kann. Besonders gut gefallen mir die hohe Video- und Audioqualität, die Breakout-Räume für Gruppendiskussionen und die Möglichkeit, Sitzungen für die spätere Verwendung aufzuzeichnen. Die Integration mit Kalendern, Projektmanagement-Tools und Kollaborations-Apps sorgt für reibungslosere tägliche Workflows. Die Plattform funktioniert zudem geräteübergreifend einheitlich, was sehr praktisch ist.

📌 Zeitmanagement und Meetings

19. Calendly (Am besten geeignet für die Automatisierung von Terminplanung und Terminvereinbarungen)

über Calendly

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie früher E-Mails mit der Frage „Wann hast du Zeit?“ verschickt haben? Mit Calendly gehört das der Vergangenheit an.

Legen Sie einfach Ihre Verfügbarkeit fest, senden Sie einen Link und lassen Sie andere Termine buchen, ohne langes Hin und Her. Calendly-Integrationen führen eine Synchronisierung mit Ihrem Kalender durch, verhindern Doppelbuchungen und ermöglichen Pufferzeiten sowie Erinnerungen.

Die besten Features von Calendly

Vereinfachen Sie die Meetings-Terminvereinbarung mit Client Self-Scheduling , bei dem Eingeladene über einen personalisierten Link aus verfügbaren Zeitfenstern wählen können

Führen Sie die Synchronisierung der Kalender mithilfe der Kalenderintegration mit Google, Outlook, Microsoft 365 und weiteren Diensten durch, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Passen Sie Ihre Meeting-Einstellungen mit benutzerdefinierten Verfügbarkeitsoptionen an, darunter Pufferzeiten, Vorankündigungszeiträume und Anpassungen der Meeting-Dauer

Leiten Sie Meetings mithilfe von Routing-Formularen effizient weiter und leiten Sie die Eingeladenen je nach ihrer Antwort an das richtige Mitglied des Teams weiter

Limitierungen von Calendly

Es erfolgt keine einwandfreie Synchronisierung aller Google Kalender, sodass manche Stunden möglicherweise als verfügbar angezeigt werden, obwohl sie bereits blockiert sind

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Handhabung von Zeitzonen

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

So beschreibt ein G2-Rezensent seine Erfahrungen:

Calendly hat unseren Terminplanungsprozess erheblich optimiert. Es ist großartig, dass Benutzer, Clients und Interessenten Termine mit uns buchen können – von Software-Demos über technischen Support und Schulungen bis hin zu kurzen Besprechungen… Das Setup der Ereignisse kann etwas mühsam sein – es ist nicht immer besonders intuitiv. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Einstellungen ohne Vorwarnung geändert werden, was ziemlich verwirrend sein kann, wenn wir plötzlich auf unerwartete Änderungen stoßen.

Calendly hat unseren Terminplanungsprozess erheblich optimiert. Es ist großartig, dass Benutzer, Clients und Interessenten Termine mit uns buchen können – von Software-Demos über technischen Support und Schulungen bis hin zu kurzen Besprechungen… Das Setup der Ereignisse kann etwas mühsam sein – es ist nicht immer besonders intuitiv. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Einstellungen ohne Vorwarnung geändert werden, was ziemlich verwirrend sein kann, wenn wir plötzlich auf unerwartete Änderungen stoßen.

20. Otter.ai (Am besten geeignet für Automatisierung der Transkription und Zusammenarbeit)

via Otter

Otter.ai transkribiert Meetings, Vorträge und Interviews in Echtzeit, komplett mit Beschreibungen der Sprecher und durchsuchbarem Text.

Sie können wichtige Momente markieren, Transkripte freigeben und sogar mit Teamkollegen zusammenarbeiten. Das tool lässt sich in Anwendungen wie Zoom und Google Meet integrieren und ist somit eine zuverlässige Lösung für alle, die genaue Aufzeichnungen wünschen, ohne sich während des gesamten Meetings Notizen machen zu müssen.

Die besten Features von Otter.ai

Identifizieren und geben Sie Sprecher automatisch eine Beschreibung mit Sprechererkennungs-Tools und anpassbaren Stimmabdrücken für eine genaue Zuordnung

Verfolgen Sie Aufgaben und Nachfassaktionen mithilfe der Nachverfolgung von Aufgaben und weisen Sie Verantwortlichkeiten und Fristen auf der Grundlage der Meeting-Inhalte zu

Bearbeiten, suchen und arbeiten Sie gemeinsam an Transkripten mit Werkzeugen für die Textbearbeitung, Stichwortsuche und Freigabeoptionen

Passen Sie den Wortschatz an und verbessern Sie die Genauigkeit mithilfe des benutzerdefinierten Wörterbuchs und der Features zur Namenserkennung

Limit von Otter

Die Genauigkeit der Transkripte kann je nach Akzent des Sprechers variieren.

Beim Exportieren des Transkripts im .srt-Format kommt es gelegentlich zu Fehlern im Zeilenabstand.

Preise für Otter

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter

G2: 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Otter hat mir geholfen, Notizen in Echtzeit zu machen und zu bearbeiten und sie unmittelbar nach Meetings freizugeben. Mir gefällt auch, dass ich damit persönliche Meetings über mein Smartphone aufzeichnen und sie anschließend in Otter oder einem anderen LLM wie ChatGPT bearbeiten kann, um auf der Grundlage des Meetings nächste Schritte oder Entwürfe für Richtlinien oder Programme zu entwickeln. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Aufzeichnung von Podcasts oder Webinaren, um Lernmodule zu erstellen, die mir helfen, mir die wichtigsten Konzepte und Anwendungsbeispiele der behandelten Themen besser einzuprägen.

Otter hat mir geholfen, Notizen in Echtzeit zu machen und zu bearbeiten und sie unmittelbar nach Meetings freizugeben. Mir gefällt auch, dass ich damit persönliche Meetings über mein Smartphone aufzeichnen und sie anschließend in Otter oder einem anderen LLM wie ChatGPT bearbeiten kann, um auf der Grundlage des Meetings nächste Schritte oder Entwürfe für Richtlinien oder Programme zu entwickeln. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Aufzeichnung von Podcasts oder Webinaren, um Lernmodule zu erstellen, die mir helfen, mir die wichtigsten Konzepte und Anwendungsbeispiele der behandelten Themen besser einzuprägen.

🧠 Wissenswertes: Leonardo da Vincis Liste, die er im Jahr 1490 zu erledigen hatte, enthielt keine gewöhnlichen Einkäufe oder alltäglichen Aufgaben. Stattdessen notierte er Dinge wie die Vermessung der Stadt Mailand, das Studium der Geometrie bei renommierten Professoren und die Untersuchung, wie Menschen in Flandern auf Eis laufen. Außerdem hatte er den Plan, sich mit der Quadratur von Dreiecken und Befestigungstechniken zu befassen (und zwar von Bombenexperten, nicht weniger).

21. Reclaim.ai (Am besten geeignet für die Automatisierung der Terminplanung und die effiziente Verwaltung der Teamzeit)

Reclaim.KI reserviert automatisch Zeit für konzentriertes Arbeiten, findet die besten Termine für Meetings und passt Ihren Zeitplan an, wenn sich etwas ändert. So behalten Sie den Überblick über sich ändernde Prioritäten, ohne einen Finger rühren zu müssen.

Wenn Sie ständig Doppelbuchungen haben oder Ihre konzentrierte Arbeit immer wieder unterbrochen wird, fungieren die KI-Planungs-Features von Reclaim als Puffer zwischen Ihnen und dem Burnout.

Die besten Features von Reclaim.ai

Sehen Sie, wie viel Zeit im gesamten Team für Meetings, konzentrierte Arbeit und Routinen aufgewendet wird

Sorgen Sie mit Habit Scheduling für gesunde Routinen und reservieren Sie in Ihrem Kalender Zeit für wiederkehrende private oder berufliche Gewohnheiten

Beugen Sie Burnout und Meeting-Müdigkeit mit Buffer Time vor, indem Sie automatisch Pausen und Reisezeiten zwischen Meetings und Aufgaben einplanen

Überwinden Sie die Limite der KI

Es fehlen Features für Projektmanagement

Es lässt sich nicht mit Trello integrieren, was bedeutet, dass Sie Aufgaben manuell eingeben und aktualisieren müssen

Preise für Reclaim KI

Free

Starter: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

KI-Bewertungen und Rezensionen abrufen

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reclaim. KI?

Ein zufriedener G2-Rezensent äußerte sich wie folgt:

Für die Statistiken nutze ich ReclaimAI. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement und damit, sicherzustellen, dass ich an den richtigen Gewohnheiten arbeite. Ich nutze die Möglichkeit, Gewohnheiten kritische Schwellenwerte zuzuweisen… Obwohl das „Time Defense“-Feature hervorragend ist, habe ich es noch nicht zum Laufen gebracht. Es ist gut möglich, dass ich es nicht richtig einrichte. Wenn ich es benutze, sind meine Ereignisse im Kalender völlig durcheinander. Je öfter ich es nutze, desto besser werde ich verstehen, wie es funktioniert. Es wäre toll, wenn man Urlaub oder freie Tage hinzufügen könnte, und der Tag würde sich automatisch aktualisieren.

Für die Statistiken nutze ich ReclaimAI. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement und damit, sicherzustellen, dass ich an den richtigen Gewohnheiten arbeite. Ich nutze die Möglichkeit, Gewohnheiten kritische Schwellenwerte zuzuweisen… Obwohl das „Time Defense“-Feature hervorragend ist, habe ich es noch nicht zum Laufen gebracht. Es ist gut möglich, dass ich es nicht richtig einrichte. Wenn ich es benutze, sind meine Kalender-Ereignisse völlig durcheinander. Je öfter ich es nutze, desto besser werde ich verstehen, wie es funktioniert. Es wäre toll, wenn man Urlaub oder freie Tage hinzufügen könnte, und der Tag würde sich automatisch aktualisieren.

📌 Kategorie 5: Verwaltung des Posteingangs und der E-Mails

22. Clean E-Mail (Ideal zum Organisieren und Aufräumen Ihres Posteingangs)

Clean Email hilft Ihnen dabei, die Kontrolle über einen unübersichtlichen Posteingang zurückzugewinnen. Es organisiert E-Mails in übersichtliche Gruppen, wendet automatisch Regeln an und ermöglicht es Ihnen, sich von Inhalten abzumelden, für die Sie sich gar nicht erst angemeldet haben.

Dank der intelligenten Filter und Massenaktionen des tools lässt sich Unordnung schnell und mühelos beseitigen.

Die besten Features von Clean E-Mail

Organisieren Sie E-Mails automatisch mit intelligenten Filtern und Regeln, indem Sie Nachrichten nach Absender, Status oder Alter gruppieren, sortieren und weiterleiten.

Entfernen, löschen, archivieren, verschieben oder geben Sie einer E-Mail oder Unordnung eine Beschreibung mit Massenaktionen

Melden Sie sich mit dem Unsubscriber -Feature von unerwünschten Newslettern und Listen ab

Filtern Sie unbekannte Absender mit dem Screener-Feature heraus und halten Sie Nachrichten von Erstabsendern oder verdächtigen Absendern aus Ihrem Haupt-Posteingang fern

Limitierungen von Clean E-Mail

Alle erweiterten Features sind hinter einer Paywall gesperrt

Benutzer beklagen Probleme bei der Nutzung von Yahoo Mail

Preise für Clean E-Mail

1 Konto: 9,99 $/Monat

5 Konten: 19,99 $/Monat

10 Konten: 29,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Clean E-Mail

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Clean Email?

Werfen wir einen Blick auf eine G2-Bewertung für dieses Organisationstool:

Das Beste daran ist, dass es unsere E-Mails nach unseren Bedürfnissen sortiert, Spam-Mails stoppt und unwichtige E-Mails ausblendet und sogar eine Liste der E-Mails vorschlägt, die gelöscht werden sollten, sowie der E-Mails, deren Abonnement gekündigt werden sollte… Manchmal fügt es jedoch einige der notwendigen E-Mails und Aktionen zur Abmeldeliste hinzu und stuft meine wichtigen E-Mails als Spam ein. Abgesehen davon organisiert es meine E-Mails gut und verwaltet sie ordentlich.

Das Beste daran ist, dass es unsere E-Mails nach unseren Bedürfnissen sortiert, Spam-Mails stoppt und unwichtige E-Mails ausblendet und sogar eine Liste der E-Mails vorschlägt, die gelöscht werden sollten, sowie der E-Mails, deren Abonnement gekündigt werden sollte… Manchmal fügt es jedoch einige der notwendigen E-Mails und Aktionen zur Abmeldeliste hinzu und stuft meine wichtigen E-Mails als Spam ein. Abgesehen davon organisiert es meine E-Mails gut und verwaltet sie ordentlich.

📌 Kategorie 6: Persönliche Produktivität und Zeiterfassung

23. Todoist (Am besten geeignet für die persönliche Aufgabenverwaltung mit Projektkategorisierung im Projektmanagement)

via Todoist

Todoist hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben und Projekte in einer übersichtlichen, ablenkungsfreien Oberfläche zu verwalten. Legen Sie Prioritäten fest, planen Sie wiederholende Aufgaben, organisieren Sie nach Labels oder Projekten und führen Sie eine Synchronisierung auf all Ihren Geräten durch.

Mit Todoist kannst du deine Woche planen, langfristige Ziele verfolgen oder dir einfach nur Erinnerungen einrichten, um Milch zu kaufen.

Die besten Features von Todoist

Priorisieren Sie Aufgaben visuell mithilfe farbcodierter Stufen der Priorität (P1 bis P4), um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Beschleunigen Sie den Eintrag von Aufgaben mit Schnellzugriff und globalen Verknüpfungen vom Desktop oder Ihrem Mobilgerät aus

Nutzen Sie die Ansicht zur Produktivität, um fertiggestellte Aufgaben zu verfolgen und motiviert zu bleiben

Limitierungen von Todoist

Das Rückgängigmachen ist ein Problem, wenn Sie eine Aufgabe versehentlich auf Ihrem Mobilgerät als fertiggestellt markieren, insbesondere

Die „Wochenend“-Einstellungen müssen noch überarbeitet werden, und die Kalenderintegrationen können schnell unübersichtlich werden

Preise für Todoist

Free

Pro: 2,5 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.560 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Todoist?

Diese Capterra-Bewertung ist uns aufgefallen:

Ich bin zutiefst beeindruckt von der Einfachheit und Vielseitigkeit von Todoist. Es ermöglicht mir, so viele Projekte zu erstellen, wie ich möchte, und bietet unzählige Anpassungsmöglichkeiten, um meine Erfahrung zu verbessern… Ich glaube, Todoist könnte seinen Nutzen noch weiter steigern, indem es seine Features zur Berichterstellung verbessert. Detailliertere Statistiken zu häufig genutzten Projekten oder Einblicke in Spitzenzeiten der Produktivität, wie beispielsweise die aktivsten Wochen des Jahres, wären von unschätzbarem Wert…

Ich bin zutiefst beeindruckt von der Einfachheit und Vielseitigkeit von Todoist. Es ermöglicht mir, so viele Projekte zu erstellen, wie ich möchte, und bietet unzählige Anpassungsmöglichkeiten, um meine Erfahrung zu verbessern… Ich glaube, Todoist könnte seinen Nutzen noch weiter steigern, indem es seine Features für die Berichterstellung verbessert. Detailliertere Statistiken zu häufig genutzten Projekten oder Einblicke in Spitzenzeiten der Produktivität, wie beispielsweise die aktivsten Wochen des Jahres, wären von unschätzbarem Wert…

24. Toggl Track (Am besten geeignet für Zeiterfassung und Analyse der Produktivität)

via Toggl Track

Toggl Track ist eine einfache Zeiterfassung für alle, die wissen möchten, wofür sie ihre Zeit verwenden. Starten Sie den Timer mit einem Klick, taggen Sie Ihre Arbeit nach Client oder Projekt und erstellen Sie Berichte, um zu sehen, wie sich Ihre Zeit aufschlüsselt.

Ein praktischer Zeitmanagement-Tipp für Freiberufler, Agenturen oder kleine Teams, die nach Stunden abrechnen oder einfach nur ein besseres Zeitbewusstsein entwickeln möchten. Es gibt sogar eine Inaktivitätserkennung und Integrationen mit Tools wie Asana und Trello, um die Nachverfolgung nahtlos zu gestalten.

Die besten Features von Toggl Track

Vereinfachen Sie die Zeiterfassung mit automatischer Zeiterfassung und Hintergrunderfassung, Aufzeichnungs-Apps und Website-Aktivitäten

Genehmigen und verwalten Sie Arbeitszeiten mit Digital Timesheets , das die Übermittlung, Überprüfung und Genehmigung von Timesheets für die Gehaltsabrechnung ermöglicht

Legen Sie Abrechnungssätze und Projektlimits fest, um Ausgaben in Echtzeit zu überwachen

Einschränkungen von Toggl Track

Benutzer bemängeln, dass die kostenlose Version im Vergleich zu Toggl-Alternativen nicht genügend Kategorien und Projekte bietet.

Es sendet keine Erinnerungen, die die Zeiterfassung zu aktivieren fordern

Preise für Toggl Track

Kostenlos ( für bis zu 5 Benutzer)

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Toggl Track – Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Toggl Track?

Ein Reddit-Benutzer schreibt:

Ich habe buchstäblich mehrere Tage lang nach einer Stoppuhr oder einer Software für die Zeiterfassung gesucht, die Start- und Stoppzeiten anzeigt. Endlich habe ich Toggl Track ausprobiert und es ist das einzige Programm, das Start- und Stoppzeiten anzeigt. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass ich mich anmelden muss, aber ich mag die Windows-App, deren Größe ich verkleinern kann, sodass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, versehentlich meinen Browser mit laufender Stoppuhr zu schließen und meine Zeit zu verlieren. Und sie ist SUPER einfach zu bedienen, man muss kein Menü öffnen oder ein PDF mit den Zeiten extrahieren. Ein paar Mausklicks und schon werden die Start- und Stoppzeit des Timers angezeigt.

Ich habe buchstäblich mehrere Tage lang nach einer Stoppuhr oder einer Software für die Zeiterfassung gesucht, die Start- und Stoppzeiten anzeigt. Endlich habe ich Toggl Track ausprobiert und es ist das einzige Programm, das Start- und Stoppzeiten anzeigt. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass ich mich anmelden muss, aber ich mag die Windows-App, deren Größe ich verkleinern kann, sodass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, versehentlich meinen Browser mit laufender Stoppuhr zu schließen und meine Zeit zu verlieren. Und sie ist SUPER einfach zu bedienen, man muss kein Menü öffnen oder ein PDF mit den Zeiten extrahieren. Ein paar Mausklicks und schon werden die Start- und Stoppzeit des Timers angezeigt.

25. TimeCamp (Am besten geeignet für die Zeiterfassung und Berichterstellung im Team)

via TimeCamp

TimeCamp schlüsselt die Zeit nach Clients, Aufgaben oder Projekten auf und erstellt Berichte, die Trends zur Produktivität und abrechnungsfähige Stunden aufzeigen.

Es lässt sich mit gängigen Tools für Projektmanagement und Abrechnung integrieren und eignet sich daher besonders für Freiberufler, Agenturen und Teams, die transparente, genaue Zeiterfassungen ohne Mikromanagement benötigen.

Die besten Features von TimeCamp

Analysieren und verwalten Sie Arbeitszeiten mithilfe von Timesheets und Tools für die Anwesenheitsnachverfolgung, einschließlich Überstunden, Berichterstellung für Urlaub und Automatisierung der Lohnabrechnung

Automatisieren Sie Workflows mit einer stichwortbasierten Zeiterfassung und weisen Sie Aufgaben und Projekte automatisch anhand von Namen, URLs oder Fenstertiteln zu.

Sorgen Sie für eine genaue Budgetierung und Rechnungsstellung für Projekte mit anpassbaren Abrechnungssätzen und Benachrichtigungen zum Budget

Limitierungen von TimeCamp

Eingeschränkte Funktionen der mobilen App im Vergleich zur Version für den Desktop

Es ist schwierig, benutzerdefinierte Zeitblöcke anzupassen, nachdem einmal Informationen hinzugefügt wurden

Preise für TimeCamp

Kostenlose Testversion

Starter: 1,49 $/Monat pro Benutzer

Premium: 2,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 3,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeCamp

G2: 4,7/5 (über 340 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 590 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TimeCamp?

Basierend auf einer G2-Bewertung:

Ein gutes, grundlegendes, editierbares und preisgünstiges Programm für die Zeiterfassung für etwas unorganisierte Personen mit wenigen Clients. Nicht übermäßig automatisiert, sodass ich die Kontrolle über das Programm und seine Ergebnisse behalte.

Ein gutes, grundlegendes, editierbares und preisgünstiges Programm für die Zeiterfassung für etwas unorganisierte Personen mit wenigen Clients. Nicht übermäßig automatisiert, sodass ich die Kontrolle über das Programm und seine Ergebnisse behalte.

26. Habitica (Am besten geeignet, um Ihre Aufgaben zu gamifizieren und Gewohnheiten aufzubauen)

via Habitica

Habitica verwandelt Produktivität in ein Rollenspiel (RPG), bei dem das Abhaken von Aufgaben Ihrem Avatar hilft, im Level aufzusteigen. Bauen Sie Gewohnheiten auf, führen Sie die Nachverfolgung von Zielen durch, verdienen Sie Belohnungen und nehmen Sie gemeinsam mit Freunden oder Kollegen an Herausforderungen teil.

Es macht Spaß, ist motivierend und überraschend effektiv, besonders wenn Sie sich durch Serien, Statistiken oder einen kleinen freundschaftlichen Wettbewerb motivieren lassen.

Die besten Features von Habitica

Visualisieren Sie Ihren Fortschritt und bleiben Sie motiviert mit dem Levelsystem , Erfolgen und Abzeichen , indem Sie XP, Gold und visuelle Anerkennung verdienen

Sorgen Sie für Kontinuität mithilfe von Streak-Zählern und farbcodierten Aufgaben, die Ihnen helfen, Routinen zu verfolgen und den Schwung aufrechtzuerhalten

Arbeite zusammen und bleibe durch Partys und soziale Quests am Ball, indem du dich mit Freunden zusammentust, um Bosse zu bekämpfen und Gruppenherausforderungen abzuschließen

Limitierungen von Habitica

Die Benutzeroberfläche könnte benutzerfreundlicher sein

Benutzer bemängeln, dass es mehr benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Avatare geben sollte

Preise für Habitica

9 $ pro Monat + 3 $ pro zusätzlichem Mitglied

Bewertungen und Rezensionen zu Habitica

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Habitica?

Ein Kommentar zu einem Reddit-Beitrag lautet:

Funktioniert wirklich gut für mein Gehirn und hilft mir dabei, Dinge zu erledigen, die ich schon lange tun wollte. Es gibt mir den Dopamin-Kick für Aufgaben, der mir als neurodivergente Person fehlt.

Funktioniert wirklich gut für mein Gehirn und hilft mir dabei, Dinge zu erledigen, die ich schon lange tun wollte. Es gibt mir den Dopamin-Kick für Aufgaben, der mir als neurodivergente Person fehlt.

🔍 Wussten Sie schon? In einem Experiment schnitten die Teilnehmer bei Gedächtnisaufgaben schlechter ab, wenn ein Smartphone in der Nähe sichtbar war, selbst wenn es ausgeschaltet war. Ja, auch der „Fokusmodus“ braucht also physische Distanz.

📌 Kategorie 7: Social Media und Design

27. Buffer (Ideal für die Planung und Automatisierung von Social-Media-Beiträgen)

via Buffer

Mit Buffer können Sie Social Media ganz einfach wie ein Profi verwalten. Planen Sie Beiträge plattformübergreifend, arbeiten Sie gemeinsam an Entwürfen, erhalten Sie datengestützte Empfehlungen und erstellen Sie mit dem Start-Page-Feature sogar Landingpages.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche, die Analysetools und der KI-Inhaltsassistent helfen kleinen Teams und Einzelstellern dabei, ihre Social-Media-Strategie auf dem neuesten Stand zu halten.

Die besten Features von Buffer

Passen Sie Ihre Inhalte für jede Social-Media-Plattform benutzerdefiniert an, einschließlich Sprache, Bilder und Hashtags

Analysieren Sie die Leistung mithilfe detaillierter Berichterstellung, um die Nachverfolgung von Engagement, Reichweite und demografischen Daten der Zielgruppe durchzuführen und die Wirksamkeit von Inhalten zu messen

Integrieren Sie Buffer mit Canva, WordPress, Google Drive und anderen Tools für den Inhalt

Limitierungen von Buffer

Das Tool bietet keine Analysen für alle Social-Media-Plattformen, und Pinterest-Konten lassen sich manchmal nicht verbinden

Benutzer haben Instanzen gemeldet, in denen geplante Beiträge nicht veröffentlicht wurden

Preise für Buffer

Free

Essentials: 6 $/Monat pro Kanal

Team: 12 $/Monat pro Kanal

Benutzerdefinierte Preisgestaltung für mehr als 10 Kanäle

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buffer?

Eine Bewertung auf Capterra bietet eine hilfreiche Übersicht:

Die Nutzung von Buffer war für mich eine bahnbrechende Erfahrung bei der Verwaltung meiner Social-Media-Präsenz. Die Plattform bietet eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, Inhalte über verschiedene Social-Media-Kanäle hinweg zu planen und zu veröffentlichen… Der einzige Nachteil, den ich bei Buffer festgestellt habe, ist das Limit für den Text bei Twitter/X-Beiträgen. Auch wenn dies eher eine von Twitter/X selbst auferlegte Einschränkung ist, wäre es toll, wenn Buffer einige Features oder Tipps anbieten könnte, um diese Limite effektiver zu handhaben, wie zum Beispiel einen automatischen Zeichen-Zähler oder Vorschläge zur Textverkürzung…

Die Nutzung von Buffer war für mich eine bahnbrechende Erfahrung bei der Verwaltung meiner Social-Media-Präsenz. Die Plattform bietet eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, Inhalte über verschiedene Social-Media-Kanäle hinweg zu planen und zu veröffentlichen… Der einzige Nachteil, den ich bei Buffer festgestellt habe, ist das Limit für den Text bei Twitter/X-Beiträgen. Auch wenn dies eher eine von Twitter/X selbst auferlegte Einschränkung ist, wäre es toll, wenn Buffer einige Features oder Tipps anbieten könnte, um diese Limite effektiver zu handhaben, wie zum Beispiel einen automatischen Zeichen-Zähler oder Vorschläge zur Textverkürzung…

28. Canva (Ideal für die Erstellung visueller Inhalte wie Grafiken und Präsentationen)

via Canva

Canva ist die erste Wahl, wenn es darum geht, in wenigen Minuten ansprechende Grafiken zu erstellen. Wählen Sie aus Tausenden von Vorlagen, erstellen Sie per Drag & Drop benutzerdefinierte Grafiken und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Teamkollegen zusammen.

Von Präsentationen und Social-Media-Beiträgen bis hin zu Lebensläufen und Berichten – Canva macht Design für jeden zugänglich, der auffällige Inhalte benötigt.

Die besten Features von Canva

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit Magic Design, Magic Write und Magic Eraser – für KI-gestützte Designvorschläge, Textgenerierung und das Entfernen unerwünschter Elemente

Erstellen Sie professionelle Videos mit Tools für die Video-Bearbeitung wie Hintergrundentfernung, Beat-Synchronisierung und nahtlose Integration von Video- und Audiospuren

Optimieren Sie Ihre Social-Media-Strategie, indem Sie Inhalte direkt aus Canva heraus auf mehreren Plattformen veröffentlichen

Nutzen Sie die umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen für vorgefertigte Kalender mit Inhalt, Social-Media-Grafiken, Marketingmaterialien und vieles mehr

Limitierungen von Canva

Die Vorlagen für die Video-Bearbeitung eignen sich nicht für längere Videos

Exportierte Designs weisen nicht die ursprüngliche Qualität auf

Preise für Canva

Free

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Teams: 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva?

Laut einer G2-Bewertung:

Canva macht professionell aussehendes Design für jeden zugänglich, auch ohne Vorkenntnisse im Bereich Design. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche, der umfangreichen Bibliothek an Vorlagen, Schriftarten und Grafiken sowie der KI-gestützten Features kann ich schnell alles erstellen, von Social-Media-Beiträgen bis hin zu Präsentationen und Marketingmaterialien.

Canva macht professionell aussehendes Design für jeden zugänglich, auch ohne Vorkenntnisse im Bereich Design. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche, der umfangreichen Bibliothek an Vorlagen, Schriftarten und Grafiken sowie der KI-gestützten Features kann ich schnell alles erstellen, von Social-Media-Beiträgen bis hin zu Präsentationen und Marketingmaterialien.

29. Pocket (Ideal zum Speichern von Artikeln, Videos und Seiten, um sie später anzusehen)

via Pocket

Mit Pocket können Sie Artikel, Videos und Webinhalte speichern, um sie später online oder offline ohne Ablenkungen anzusehen. Versehen Sie Ihre gespeicherten Inhalte mit Tags, organisieren Sie sie nach Ihren Vorstellungen und lassen Sie sich vom Tool neue Leseempfehlungen basierend auf Ihren Interessen vorschlagen.

Es ist ideal für Forscher, Content-Ersteller und Wissenssammler, die nach einer intelligenteren Möglichkeit suchen, ihre Leseliste zu verwalten.

Die besten Features von Pocket

Speichern Sie Artikel, Videos und Seiten sofort mit nur einem Klick

Lesen Sie ablenkungsfrei dank einer übersichtlichen, werbefreien Artikelansicht, die Unordnung beseitigt und Inhalte formatiert

Markieren Sie Schlüsselpunkte und Ideen, um später darauf zurückzukommen und wichtige Informationen nachzuschlagen.

Limitierungen von Pocket

Die Benutzeroberfläche ist nicht intuitiv

Es lässt sich nicht mit der Readwise-App verknüpfen, was für das Wissensmanagement wichtig ist

Preise für Pocket

Kostenlose Testversion

Premium-Jahresmitgliedschaft: 35,99 £ pro Jahr und Benutzer (ca. 26,87 $)

Premium-Monatsmitgliedschaft: 3,95 £/Monat pro Benutzer (ca. 2,95 $)

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Pocket?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hatte:

Ich nutze die Pocket-Erweiterung in meinem Firefox-Browser, um Artikel zu speichern, die ich bei der Recherche zu B2B-SaaS-Themen finde. Das Beste an Pocket ist die Möglichkeit, beim Speichern der Inhalte (Blogs, Social-Media-Beiträge, YouTube-Videos) sofort Tags zuzuweisen. So muss ich nicht extra die Website besuchen, um die gespeicherten Inhalte zu sortieren… Ich glaube, es gab mal eine kostenlose automatische Vorlesefunktion bei Pocket, die ich jetzt vermisse.

Ich nutze die Pocket-Erweiterung in meinem Firefox-Browser, um Artikel zu speichern, die ich bei der Recherche zu B2B-SaaS-Themen finde. Das Beste an Pocket ist die Möglichkeit, beim Speichern der Inhalte (Blogs, Social-Media-Beiträge, YouTube-Videos) sofort Tags zuzuweisen. So muss ich nicht extra die Website besuchen, um die gespeicherten Inhalte zu sortieren… Ich glaube, es gab mal eine kostenlose automatische Vorlesefunktion bei Pocket, die ich jetzt vermisse.

30. MindMeister (Am besten geeignet für Mindmapping und die visuelle Organisation von Ideen)

via MindMeister

MindMeister ist ein Mind-Mapping-Tool, mit dem Sie Ideen skizzieren, komplexe Gedanken strukturieren und mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Passen Sie Ihre Karten an, fügen Sie Symbole und Links ein und organisieren Sie Ihre Gedanken visuell, ohne sich zu überfordern. Ob Sie ein Projekt planen, eine Abschlussarbeit schreiben oder einfach nur Ihre Gedanken ordnen möchten – MindMeister bietet Ihren Ideen Raum zum Wachsen.

Die besten Features von MindMeister

Erweitern Sie Mindmaps mit Anhängen und eingebetteten Medien, darunter Dateien, Bilder, Videos, Links und Notizen für zusätzlichen Kontext

Umschalten Sie mithilfe des Gliederungsmodus zwischen visuellen Mindmaps und linearen Gliederungen, um eine flexible Übersicht zu erhalten

Verfolgen Sie Änderungen und stellen Sie frühere Versionen mithilfe des Versionsverlaufs wieder her, um einen lückenlosen Prüfpfad zu erhalten und problemlos zu früheren Versionen der Karten zu zurückkehren zu können

Passen Sie das Erscheinungsbild mit benutzerdefinierten Designs und Stilen an, einschließlich benutzerdefinierter Branding-Elemente, Layouts und Farbschemata, die zu Ihrer Identität passen

Einschränkungen von MindMeister

Sie können keine Flow-Diagramme erstellen

Das Tool wird langsam, wenn Ihre Karte sehr detailliert ist oder große Anhänge enthält.

Preise für MindMeister

Free

Privat: 3,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Pro: 5,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 8,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu MindMeister

G2: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 290 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über MindMeister?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Wir nutzen MindMeister, um gemeinsame Projektrückblicke zu erledigen. Der große Vorteil ist, dass es bereits alle Registerkarten für verschiedene Optionen enthält (z. B. „Was könnten wir verbessern?“ und „Was könnten wir lernen?“), sodass wir sowohl positives als auch negatives Feedback sammeln. Das ist besonders nützlich, da die größte Schwierigkeit bei Projektübersichten darin besteht, dass sie entweder ausschließlich negativ oder ausschließlich positiv ausfallen.

Wir nutzen MindMeister, um gemeinsame Projektrückblicke zu erledigen. Der große Vorteil ist, dass es bereits alle Registerkarten für verschiedene Optionen enthält (z. B. „Was könnten wir verbessern?“ und „Was könnten wir lernen?“), sodass wir sowohl positives als auch negatives Feedback sammeln. Das ist besonders nützlich, da die größte Schwierigkeit bei Projektübersichten darin besteht, dass sie entweder ausschließlich negativ oder ausschließlich positiv ausfallen.

📌 Kategorie 8: Sicherheit und Schutz

31. Okta (Am besten geeignet für Identitäts- und Zugriffsmanagement in Unternehmen)

via Okta

Okta bietet Ihrem Team einen zentralen Ort für den Zugriff auf alle Tools – mit Single Sign-On (SSO), Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und lückenlosen Identitätskontrollen.

Die Integrationen umfassen Tausende von Apps, und die Lösung wurde für IT-Teams entwickelt, die Daten schützen möchten, ohne dabei Kompromisse bei der Produktivität einzugehen.

Die besten Features von Okta

Automatisieren Sie die Benutzerverwaltung mit Lebenszyklusmanagement und optimieren Sie Onboarding, Offboarding und Rollenwechsel

Integrieren Sie die Tools in bestehende Systeme durch Verzeichnisintegration und stellen Sie eine Verbindung zu Active Directory, LDAP und anderen Verzeichnissen her

Schützen Sie Ressourcen durch adaptive Authentifizierung und kontextbasierten Zugriff, wobei die Anforderungen an die Sicherheit den Benutzern, Geräten und standortbezogenen Risikofaktoren angepasst werden

Beschleunigen Sie die Einführung von Apps mit vorgefertigten Anwendungsintegrationen über das Okta Integration Network (OIN)

Limit von Okta

Das Setup ist zeitaufwendig

Benutzer beklagen Probleme beim Einloggen, insbesondere die wiederholte Eingabe von Passwörtern

Okta-Preise

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Okta-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 890 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 880 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Okta?

Eine Bewertung auf Capterra drückt es so aus:

Mir gefällt das Dashboard, über das ich Zeitpläne und Kalender für Mitarbeiter erstellen kann, denen bestimmte Aufgaben außerhalb der regulären Arbeitszeiten zugewiesen sind… Wenn das Passwort zur Zurücksetzung aufgefordert wird, lässt es dies nicht zu. Es fragt nach einer Sicherheitsphrase, von der mir gesagt wurde, dass sie „keine Antwort hat“, sodass man nie wieder Zugang erhält und sich an den Kundendienst wenden muss, um sie zurücksetzen zu lassen. Keine der Sicherheitsfragen, die man auswählt, ist relevant.

Mir gefällt das Dashboard, über das ich Zeitpläne und Kalender für Mitarbeiter erstellen kann, denen bestimmte Aufgaben außerhalb der regulären Arbeitszeiten zugewiesen sind… Wenn das Passwort zur Zurücksetzung aufgefordert wird, lässt es dies nicht zu. Es fragt nach einer Sicherheitsphrase, von der mir gesagt wurde, dass sie „keine Antwort hat“, sodass man nie wieder Zugang erhält und sich an den Kundendienst wenden muss, um sie zurücksetzen zu lassen. Keine der Sicherheitsfragen, die man auswählt, ist relevant.

📌 Kategorie 9: Kundenbeziehungsmanagement

32. Nimble (Am besten geeignet für das Beziehungsmanagement mit intelligenten CRM-Features)

via Nimble

Nimble ist ein sozial versierter Assistent, der Ihre Kontakte, E-Mails und Kalender abruft, um Ihnen bei jeder Unterhaltung sofort den Kontext zu liefern. Er aktualisiert Kontaktdaten automatisch aus dem gesamten Internet und zeigt Ihnen den vollständigen Kommunikationsverlauf an, sodass Sie nie wieder eine Nachverfolgung verpassen.

Mit der Browser-Erweiterung können Sie Leads von überall im Internet erfassen, und dank der Integrationen erfolgt die Synchronisierung von Alles.

Die besten Features von Nimble

Synchronisierung Ihrer Daten mit Google und Microsoft 365, um Ihre Kontakte, Kalender und E-Mails auf allen Plattformen auf dem neuesten Stand zu halten

Passen Sie Ihre Benutzererfahrung mit anpassbaren Kontaktdatensätzen und dem Dashboard der Today-Seite an

Steigern Sie die Produktivität mit Workflow-Vorlagen, Gruppen-Messaging, Nachrichtensequenzen und Automatisierungstools

Verbessern Sie Ihre Aussichten mit Social-Profile-Matching, das automatisch Online-Details, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Postanschriften aufdeckt

Einschränkungen von Nimble

Das browserbasierte Widget hängt oft und fügt das Bild des Kontakts nicht als Anhang zum Kontakt hinzu

Benutzer bemängeln, dass es einen Limit an Personen gibt, die man kontaktieren kann, und dass sich E-Mails wiederholen.

Flexible Preisgestaltung

Standard: 29,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Nimble

G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nimble?

Laut einer Bewertung auf G2:

Nimble nimmt Ihnen etwa 70 % der Arbeit ab, die erforderlich ist, um Personen zu finden, zu verstehen, zu erfassen, zu kennzeichnen und zu kontaktieren. Das Ergebnis: Sie haben mehr Zeit, um an Ihren Beziehungen zu anderen zu arbeiten, anstatt sich mit deren Daten herumzuschlagen.

Nimble nimmt Ihnen etwa 70 % der Arbeit ab, die erforderlich ist, um Personen zu finden, zu verstehen, zu erfassen, zu kennzeichnen und zu kontaktieren. Das Ergebnis: Sie haben mehr Zeit, um an Ihren Beziehungen zu anderen zu arbeiten, anstatt sich mit deren Daten herumzuschlagen.

📌 Kategorie 10: E-Commerce

33. Shopify (Am besten geeignet für den Aufbau und die Verwaltung eines E-Commerce-Geschäfts)

via Shopify

Shopify bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um einen E-Commerce-Shop zu starten, zu betreiben und auszubauen. Gestalten Sie Ihren Shop, verwalten Sie Produkte, akzeptieren Sie Zahlungen, versenden Sie Bestellungen und skalieren Sie Ihr Geschäft – alles über ein übersichtliches Dashboard.

Mit integrierten Analysetools, leistungsstarken Apps und anpassbaren Designs können Sie Ihren Shop mit Shopify ganz auf Ihre Marke (und Ihre Geschäftsziele) zuschneiden.

Die besten Features von Shopify

Erstellen und passen Sie Ihren Online-Shop mit einem Drag-and-Drop-Baukasten ohne Code an, der benutzerdefiniert ist

Akzeptieren Sie Zahlungen sicher und flexibel mit Shopify Payments , das gängige Kreditkarten, digitale Geldbörsen und mehr unterstützt.

Optimieren Sie den Checkout-Prozess und steigern Sie die Konversionsrate durch Checkout-Erweiterungen , die Ihnen die volle Kontrolle über das Design des Checkouts, Upsells und Optionen für die Zahlung ermöglichen

Automatisieren Sie Abläufe mit Tools zur Bestandsverwaltung, einschließlich Echtzeit-Nachverfolgung des Bestandes, Synchronisierung mehrerer Standorte und Verwaltung von Bestellungen

Limitierungen von Shopify

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, die zudem stark auf Apps von Drittanbietern angewiesen sind

Benutzer beklagen Probleme mit der Sicherheit, insbesondere dass Shopify Zugriff auf Ihre Website hat, einschließlich Marketingmaterialien, Produkt-, Verkaufs- und Bestandsdaten

Shopify-Preise

Basic: 39 $/Monat

Shopify: 105 $/Monat

Advanced: 399 $/Monat

Plus: Ab 2.300 $/Monat bei einer Laufzeit von 3 Jahren

Shopify-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 4.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Shopify?

So lautet eine Bewertung auf G2:

Genial. Genau das, was ich brauche, um einen relativ erfolgreichen E-Commerce-Shop zu starten und zu betreiben. Durch die Nutzung des Shopify App Stores habe ich die Features der Website wirklich erweitert … Das Benutzen von benutzerdefinierten Designs ohne viel Code kann manchmal Kopfzerbrechen bereiten. Am wenigsten gefällt mir, dass es keine Nummer für den Kundendienst mehr gibt.

Genial. Genau das, was ich brauche, um einen relativ erfolgreichen E-Commerce-Shop zu starten und zu betreiben. Durch die Nutzung des Shopify App Stores habe ich die Features der Website wirklich erweitert … Das Benutzen von benutzerdefinierten Designs ohne viel Code kann manchmal Kopfzerbrechen bereiten. Am wenigsten gefällt mir, dass es keine Nummer für den Kundendienst mehr gibt.

34. QuickBooks (Ideal für Buchhaltung, Rechnungsstellung und Finanzmanagement)

über QuickBooks

QuickBooks führt die Nachverfolgung von Einnahmen, Ausgaben, Gehaltsabrechnungen und Steuern durch, sodass Sie weniger Zeit mit der Zahlenverarbeitung verbringen. Erstellen Sie professionelle Rechnungen, verknüpfen Sie Bankkonten und generieren Sie aussagekräftige Berichte. So bleiben Sie das ganze Jahr über organisiert, steuerlich auf dem Laufenden und behalten den finanziellen Überblick.

Die besten Features von QuickBooks

Automatisieren Sie Finanzaufgaben mit Bank Feeds , indem Sie Ihre Bankkonten mit dem Tool verbinden, um Transaktionen in Echtzeit zu synchronisieren

Erstellen und versenden Sie professionelle Rechnungen mit Vorlagen, die Ihr Branding unterstützen, sowie automatische Zahlungserinnerungen und Zahlungsabgleich

Führen Sie die Nachverfolgung und Kategorisierung von Ausgaben effizient mit der Ausgabenverwaltung durch, einschließlich der Erfassung von Belegen über die mobile App

Einschränkungen von QuickBooks

Benutzer beklagen Probleme mit komplexen Buchhaltungsprozessen

Es unterstützt nicht die Verwaltung mehrerer Einheiten innerhalb eines einzigen Kontos

Preise für QuickBooks

Kostenlose Testversion

Simple Start: 38 $/Monat

Essentials: 75 $/Monat (für drei Benutzer)

Plus: 115 $/Monat (für fünf Benutzer)

Advanced: 275 $/Monat (bis zu 25 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks

G2: 4/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 8.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuickBooks?

Ein Reddit-Benutzer fügt hinzu:

QBO ist einfach. Sie verknüpfen ein Bankkonto, sodass Transaktionen automatisch importiert werden. Sie legen in Ihrem Kontenplan Konten für Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten usw. an. Sie können Regeln festlegen, damit QBO bestimmte Arten von importierten Transaktionen automatisch den von Ihnen angegebenen Konten zuordnet (zum Beispiel: Transaktionen mit „VERIZON“ im Banktext werden automatisch dem Konto „Telefonkosten“ zugeordnet). Auf diese Weise müssen Sie nicht jede importierte Transaktion manuell zuordnen.

QBO ist einfach. Sie verknüpfen ein Bankkonto, sodass Transaktionen automatisch importiert werden. Sie legen in Ihrem Kontenplan Konten für Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten usw. an. Sie können Regeln festlegen, damit QBO bestimmte Arten von importierten Transaktionen automatisch den von Ihnen angegebenen Konten zuordnet (zum Beispiel: Transaktionen mit „VERIZON“ im Banktext werden automatisch dem Konto „Telefonkosten“ zugeordnet). Auf diese Weise müssen Sie nicht jede importierte Transaktion manuell zuordnen.

🔍 Wussten Sie schon? Wenn Teams visuelle Projekttafeln wie Kanban verwenden, bilden sie unbewusst stärkere Gedächtnisverbindungen zu Aufgaben. Dies hängt mit dem Loci-Effekt (Gedächtnispalast-Technik) zusammen; Ihr Gehirn merkt sich Dinge besser, wenn sie visuell dargestellt werden.

35. Sortly (Am besten geeignet für Nachverfolgung des Bestandes und der Anlagenverwaltung)

via Sortly

Sortly macht die Bestandsverwaltung visuell, einfach und stressfrei. Machen Sie Fotos von Ihren Elementen, versehen Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern und nutzen Sie QR-Codes oder Barcodes, um Ordnung zu halten.

Die Lösung ist mobilfreundlich und intuitiv und wurde speziell für kleine Teams und Geschäfte entwickelt, die ohne Tabellenkalkulationen und ohne steile Lernkurve die Kontrolle behalten möchten.

Die besten Features von Sortly

Organisieren Sie Ihre Ressourcen mit anpassbaren Ordnern und Tags, die zu Ihrem Workflow und Ihren Kategorien passen

Überwachen Sie Lagerbestände in Echtzeit mit automatischen Warnmeldungen und Benachrichtigungen bei niedrigen Beständen

Führen Sie effiziente Audits mit Aktivitätsprotokollen und Bestandsverläufen durch, um die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen

Einschränkungen von Sortly

Es gibt Einschränkungen bei der Verwendung von Barcode-Druckern

Die App zeigt nicht das genaue Datum und die Uhrzeit eines Ereignisses an

Preise für Sortly

Free

Advanced: 49 $/Monat pro Benutzer

Ultra: 149 $/Monat pro Benutzer

Premium: 299 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sortly

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sortly?

Wie in einer Capterra-Rezension erwähnt:

Es ist sehr einfach, Lagerbestände zu verbuchen, und man kann sehr genau nachvollziehen, wo sich ein Element befunden hat, falls man dessen Historie überprüfen muss. Das reduziert Verluste und sorgt für eine hervorragende Bestandskontrolle… Man muss die Historie eines Elements durchsuchen, um ein Ereignis zu finden, das vor drei Wochen stattgefunden hat. Ich würde ein genaues Datum und eine genaue Uhrzeit bevorzugen.

Es ist sehr einfach, Lagerbestände zu verbuchen, und man kann sehr genau nachvollziehen, wo sich ein Element befunden hat, falls man dessen Historie überprüfen muss. Das reduziert Verluste und sorgt für eine hervorragende Bestandskontrolle… Man muss die Historie eines Elements durchsuchen, um ein Ereignis zu finden, das vor drei Wochen stattgefunden hat. Ich würde ein genaues Datum und eine genaue Uhrzeit bevorzugen.

📌 Kategorie 11: Mitarbeiter- und Personalmanagement

36. Workable (Am besten geeignet zur Optimierung von Rekrutierungs- und Einstellungsprozessen)

via Workable

Workable ist eine Rekrutierungsplattform, die Ihnen hilft, Stellenanzeigen zu veröffentlichen, die Nachverfolgung von Bewerbern durchzuführen, Vorstellungsgespräche zu planen und gemeinsame Einstellungsentscheidungen zu treffen. Sie erhalten benutzerdefinierte Pipelines, Tools für Team-Feedback, HR-Vorlagen und Dashboards für die Berichterstellung, die aufzeigen, was funktioniert (und was nicht).

Die besten Features von Workable

Optimierung von Einstellungsprozessen durch KI-gestützte Kandidatensuche, die automatisch Millionen von Profilen nach Vorschlägen durchsucht

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Rekrutierungsautomatisierung, einschließlich anpassbarer Workflows, E-Mail-Vorlagen und automatischer Terminplanung für Vorstellungsgespräche

Bewerten Sie Bewerber mit strukturierten Interview-Kits und Bewertungsbögen für eine objektive Beurteilung

Beschleunigen Sie die Personalbeschaffung mit Mobile Recruiting, um Kandidaten zu prüfen, zu kommunizieren und Vorstellungsgespräche von unterwegs zu vereinbaren

Praktische Limite

Die Suchfunktion ist mangelhaft und stützt sich auf Tags

Sie können Datensätze nicht kommentieren oder Kandidaten E-Mails senden, es sei denn, diese sind als Anhang einer Stellenanzeige verknüpft.

Preise für Workable

Kostenlose Testversion

Standard: 360 $/Monat für 1–20 Mitarbeiter

Premier: 599 $/Monat für 1–20 Mitarbeiter (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Workable

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Workable?

Aus einer G2-Bewertung:

Was mir an Workable am besten gefällt, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die Art und Weise, wie es den gesamten Einstellungsprozess vereinfacht – von der Stellenausschreibung bis zur Einarbeitung der Kandidaten. Die Plattform erleichtert die Zusammenarbeit mit den Einstellungsteams, die Nachverfolgung des Bewerberfortschritts und die Kommunikation mit den Kandidaten – alles an einem Ort.

Was mir an Workable am besten gefällt, ist die benutzerfreundliche Oberfläche und die Art und Weise, wie es den gesamten Einstellungsprozess vereinfacht – von der Stellenausschreibung bis zur Einarbeitung der Kandidaten. Die Plattform erleichtert die Zusammenarbeit mit den Einstellungsteams, die Nachverfolgung des Bewerberfortschritts und die Kommunikation mit den Kandidaten – alles an einem Ort.

🔍 Wussten Sie schon? Bei Zappos wurden neue Mitarbeiter früher dafür bezahlt, zu kündigen. Nach der Einarbeitungsphase erhielten die Mitarbeiter 2.000 Dollar, wenn sie das Unternehmen verlassen wollten, weil sie das Gefühl hatten, dass der Job nicht zu ihnen passte. Die Idee dahinter: Nur diejenigen, die wirklich motiviert waren zu bleiben, würden das Geld ablehnen.

37. When I Work (Ideal für die Personalplanung und das Schichtmanagement)

via When I Work

Mit When I Work lassen sich Dienstpläne für Mitarbeiter in wenigen Minuten erstellen, freigeben und verwalten. Mitarbeiter können über die App Schichten tauschen, sich einloggen und miteinander chatten, während Manager Echtzeit-Updates und Daten der Zeiterfassung für eine reibungslose Lohnabrechnung erhalten.

Dies ist besonders hilfreich für Teams im Stundenlohnbereich im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder im Gesundheitswesen, wo Flexibilität ein Muss und klare Kommunikation entscheidend ist.

Die besten Features von When I Work

Verwalten Sie Ihre Belegschaft mit einer Cloud-basierten Zeiterfassung, mit der Mitarbeiter von jedem Gerät aus ein- und ausstempeln können

Verfolgen Sie Anwesenheit, Verspätungen und Personalschwankungen mit detaillierten Analysen und Echtzeit-Schicht-Benachrichtigungen mit Benachrichtigungen

Führen Sie die Synchronisierung von Arbeitszeiten direkt mit ADP, Gusto oder Paychex durch für eine nahtlose Integration in die Lohnabrechnung

Einschränkungen von „When I Work“

Sie können keine Optionen für die vergangenen und zukünftigen Wochenpläne kopieren und einfügen.

Benutzer bemängeln, dass die Funktion zum Chatten langsam ist und manchmal verzögert reagiert

Preise für When I Work

Einzelplatz oder Abonnement: 2,5 $/Monat pro Benutzer

Mehrere Standorte oder Zeitpläne: 5 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu „When I Work“

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über When I Work?

Wie in einer Capterra-Rezension freigegeben:

Die Benutzerfreundlichkeit der App. Macht Ihren Arbeitsplan zum Kinderspiel. Sie können so viel mehr tun, als nur zu sehen, wann Sie arbeiten – zum Beispiel Nachrichten an Kollegen senden, geplante und gesammelte Arbeitsstunden einsehen, den genauen Betrag Ihres Gehaltsschecks und das voraussichtliche Jahresgehalt abrufen, Urlaub oder Überstunden beantragen – es ist, als hätten Sie Ihren Chef jederzeit in der Tasche.

Die Benutzerfreundlichkeit der App. Macht Ihren Arbeitsplan zum Kinderspiel. Sie können so viel mehr tun, als nur zu sehen, wann Sie arbeiten – zum Beispiel Nachrichten an Kollegen senden, geplante und gesammelte Arbeitsstunden einsehen, den genauen Betrag Ihres Gehaltsschecks und das voraussichtliche Jahresgehalt abrufen, Urlaub oder Überstunden beantragen – es ist, als hätten Sie Ihren Chef jederzeit in der Tasche.

🧠 Wissenswertes: Marie Kondos Organisationsmethode ist von der Shinto-Philosophie inspiriert. Im Shintoismus glaubt man, dass selbst leblose Objekte Energie in sich tragen, weshalb ihre Methode Dankbarkeit und eine emotionale Verbindung zu den eigenen Besitztümern in den Vordergrund stellt.

38. 7shifts (Am besten geeignet für die Dienstplanerstellung in Restaurants und das Mitarbeitermanagement)

via 7shifts

7shifts erleichtert die Personalplanung in Restaurants, indem es Ihnen ermöglicht, Dienstpläne zu erstellen, die Nachverfolgung der Personalkosten durchzuführen, die Einhaltung von Vorschriften zu überwachen und sogar die Nachfrage zu prognostizieren.

Mitarbeiter haben auch unterwegs Zugriff auf Dienstpläne, Schichtänderungen und Urlaubsanträge, während Führungskräfte die Kontrolle über Personalkosten und Teamleistung behalten.

Die besten Features von 7shifts

Automatisieren Sie die Erstellung von Schichten mit dem auf maschinellem Lernen basierenden Auto-Scheduler, der Verlaufsdaten, Personalkosten und Umsatzprognosen analysiert

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter durch Schichttausch und Schichtpools, offene Schichten über die App zu tauschen oder zu beanspruchen

Verhindern Sie Arbeitszeitüberschreitungen mit Überstundenwarnungen und Pausenbestätigungen, die potenzielle Überstunden kennzeichnen

Vereinfachen Sie die Trinkgeldverteilung durch automatisiertes Trinkgeldpooling und die Synchronisierung mit Kassensystemen für faire Auszahlungen

Limitierungen von 7shifts

Benutzer beklagen, dass das Tool mitten im Arbeitstag häufig ausfällt.

Sie können inaktive Mitarbeiter nicht in einem Schritt löschen

Preise für 7shifts

Free

Entree: 44,99 $/Monat pro Speicherort

Die Kosten: 89,99 $/Monat pro Standort

Gourmet: 149 $/Monat pro Standort

Bewertungen und Rezensionen zu 7shifts

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 7shifts?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Der Zeitplan ist auf einen Blick leicht zu erkennen, und die Farben/Buchstaben machen deutlich, um welche Position es sich jeweils handelt. 7shifts eignet sich hervorragend, um Ankündigungen und Nachrichten zu veröffentlichen und diese an bestimmte Positionen zu richten… Manchmal, wenn es viele Mitarbeiter gibt und man eine Woche vorblättern möchte, muss man wieder nach unten scrollen, um zum gleichen Abschnitt zurückzukehren.

Der Zeitplan ist auf einen Blick leicht zu erkennen, und die Farben/Buchstaben machen deutlich, um welche Position es sich jeweils handelt. 7shifts eignet sich hervorragend, um Ankündigungen und Nachrichten zu veröffentlichen und diese an bestimmte Positionen zu richten… Manchmal, wenn es viele Mitarbeiter gibt und man eine Woche vorblättern möchte, muss man wieder nach unten scrollen, um zum gleichen Abschnitt zurückzukehren.

39. Workday (Am besten geeignet für HR, Gehaltsabrechnung und Talentmanagement auf Unternehmensebene)

via Workday

Workday ist eine solide Plattform für die Personalbeschaffung und das Onboarding bis hin zur Gehaltsabrechnung, den Sozialleistungen und der Nachverfolgung der Leistung. Sie ist intelligent, mobilfreundlich und bietet zahlreiche Analysemöglichkeiten, die Ihnen helfen, strategische Personalentscheidungen zu treffen.

Die besten Features von Workday

Beschleunigen Sie die Personalbeschaffung und verbessern Sie die Ergebnisse durch KI-gestützte Talentsuche, die qualifizierte Kandidaten aus Ihren Talentpools hervorhebt

Gestalten Sie Onboarding und Mitarbeiterbindung individuell mit dynamischen Erlebnissen, die neue Mitarbeiter vom Angebot bis zur Integration begleiten

Verbessern Sie die interne Mobilität durch intelligente Stellenempfehlungen, indem Sie mithilfe von KI Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, Interessen und Karrierewege mit passenden Rollen zusammenbringen

Optimieren Sie die Vergütungsplanung mit KI-gestützten Empfehlungen, die relevante Pläne auf der Grundlage von Anspruchsberechtigung, Rolle und Vorgeschichte vorschlagen

Limit bei der Arbeitszeit

Das tool für die Berichterstellung ist nicht so benutzerfreundlich wie tools von Mitbewerbern wie Power BI oder Tableau

Es wird während der Stoßzeiten und bei großen Datensätzen langsam

Preise für Workday

Kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Workday

G2: 4,1/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Workday?

In einer Capterra-Rezension wird Notiz genommen:

Workday hat sich in einem sehr großen Unternehmen für Anforderungen wie Gehaltsabrechnung, Nachverfolgung von Sozialleistungen, Anmeldung zu Sozialleistungen, Leistungsbeurteilungen und mehr bewährt. Es eignet sich am besten für sehr große oder komplexe Unternehmen, und aus organisatorischer Sicht ist es für kleinere und mittelständische Unternehmen ziemlich unerschwinglich, sodass diese es nicht wirklich anpassen und nutzen können.

Workday hat sich in einem sehr großen Unternehmen für Anforderungen wie Gehaltsabrechnung, Nachverfolgung von Sozialleistungen, Anmeldung zu Sozialleistungen, Leistungsbeurteilungen und mehr bewährt. Es eignet sich am besten für sehr große oder komplexe Unternehmen, und aus organisatorischer Sicht ist es für kleinere und mittelständische Unternehmen ziemlich unerschwinglich, sodass diese es nicht wirklich anpassen und nutzen können.

40. Bonusly (Am besten geeignet für Mitarbeiteranerkennungs- und Belohnungsprogramme)

via Bonusly

Bonusly sorgt dafür, dass sich Teams gesehen und geschätzt fühlen, ganz ohne die peinlichen „Mitarbeiter des Monats“-Plaketten. Es ermöglicht Kollegen, sich gegenseitig für hervorragende Arbeit mit kleinen Prämien zu belohnen, die gegen echte Belohnungen eingetauscht werden können.

Dank der Integration mit Slack, Teams und weiteren Tools wird Anerkennung Teil Ihres Alltags und ist nicht nur eine einmalige Angelegenheit im Jahr. Bonusly ist ideal für Unternehmen, die die Arbeitsmoral steigern und die gegenseitige Wertschätzung unter Kollegen fördern möchten.

Die besten Features von Bonusly

Motivieren Sie Ihre Teams mit einem individuell anpassbaren Prämienkatalog, der Geschenkkarten, Bargeld, Spenden für wohltätige Zwecke, Firmengeschenke und andere einzigartige Anreize umfasst.

Feiern Sie wichtige Momente mit automatisierten Meilensteinen wie Geburtstagen, Jahrestagen und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Fördern Sie gewünschte Verhaltensweisen durch Anreizprogramme, die Anerkennung mit den Unternehmenszielen und Einzelzielen in Einklang bringen

Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse durch Mitarbeiteranalysen zur Nachverfolgung der Teilnahme, der Verbindungen, der Häufigkeit von Anerkennung und der Wirkung von Programmen

Limitierungen von Bonusly

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten im Prämienkatalog für einige Regionen

Benutzer bemängeln Mängel bei der Punktevergabe, der Vielfalt der Belohnungen und der Benutzeroberfläche

Preise für Bonusly

Preis: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Connect: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Achieve: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bonusly-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,675 (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bonusly?

Aus einer G2-Bewertung:

Was mir an Bonusly am besten gefällt, ist die einfache Bedienung. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und klar gestaltet, sodass jeder ohne große Einarbeitung sofort loslegen kann. Die Einrichtung und Einführung im gesamten Team war zudem wirklich einfach – die Implementierung hat kaum Zeit in Anspruch genommen… Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass sich die monatlichen Punkte manchmal etwas begrenzt anfühlen, besonders wenn man ein größeres Team hat und viele Mitarbeiter würdigen möchte. Es wäre schön, wenn es hier etwas mehr Flexibilität gäbe. Insgesamt ist das jedoch kein großes Problem und schmälert nicht die Nützlichkeit der Plattform.

Was mir an Bonusly am besten gefällt, ist die einfache Bedienung. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und klar gestaltet, sodass jeder ohne große Einarbeitung sofort loslegen kann. Die Einrichtung und Einführung im gesamten Team war zudem wirklich einfach – die Implementierung hat kaum Zeit in Anspruch genommen… Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass sich die monatlichen Punkte manchmal etwas als Limit anfühlen, besonders wenn man ein größeres Team hat und viele Mitarbeiter würdigen möchte. Es wäre schön, wenn es hier etwas mehr Flexibilität gäbe. Insgesamt ist das jedoch kein großes Problem und schmälert nicht die Nützlichkeit der Plattform.

🔍 Wussten Sie schon? Laut Gallup sind Mitarbeiter, die regelmäßig Anerkennung erhalten, produktiver, engagierter und bleiben eher in ihrem Job. Interessanterweise ist die Anerkennung unter Kollegen genauso wirkungsvoll wie Lob von oben, wenn es darum geht, die Arbeitsmoral und die Unternehmenskultur zu stärken.

📌 Reisen

41. TripIt (Am besten geeignet für die Organisation von Reiseplänen und Reiserouten)

via TripIt

TripIt fasst alle Ihre Reisebuchungen in einem zentralen Reiseplan zusammen, sodass Sie am Flughafen nie wieder Ihren Posteingang durchforsten müssen. Leiten Sie einfach Ihre Bestätigungs-E-Mails weiter, und die App erstellt für Sie einen Reiseplan, komplett mit Karten, Benachrichtigungen und Ausweichplänen.

Ob Vielflieger oder einfach nur nervöse Reisende – dieses tool nimmt Ihnen den Stress bei der Reiseplanung ab und bündelt Alles an einem Ort.

Die besten Features von TripIt

Bleiben Sie dank proaktiver Flugbenachrichtigungen und Status-Updates zu Verspätungen, Gate-Änderungen, Annullierungen und Alternativflügen in Echtzeit auf dem Laufenden

Organisieren und personalisieren Sie Reisen mit anpassbaren Plänen und einer Ansicht der Zeitleiste, fügen Sie Bilder und Dokumente hinzu und ordnen Sie alle Pläne

Speichern und verwalten Sie wichtige Dokumente mit Sicherheit in einem Dokumenten-Speicher für Reisepässe, Visa, Versicherungen und Reise-PDFs

Limitierungen von TripIt

Mangelhafte mobile Funktionen und Backend-Integrationsmöglichkeiten

Sie können freigegebene Reisepläne nicht in der App anzeigen und müssen stattdessen E-Mails verwenden

Preise für TripIt

Free

TripIt Pro: 49 $/Jahr

TripIt-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Wanderlog?

Aus einem Reddit-Thread:

Ich nutze es seit etwa zwölf Jahren. Das Feature, das ich bevorzugt nutze (und eigentlich die einzige Funktion, für die ich es nutze), ist, dass es meine Reisen und alle meine Buchungsdaten automatisch in meinen Kalender einträgt. Ich buche viel über booking.com und Priceline, und sobald ich das tue, landet alles direkt in meinem Kalender, sobald TripIt die Bestätigungs-E-Mail erhält.

Ich nutze es seit etwa zwölf Jahren. Mein bevorzugtes Feature (und eigentlich die einzige Funktion, für die ich es nutze) ist, dass es meine Reisen und alle meine Buchungsdaten automatisch in meinen Kalender einträgt. Ich buche viel über booking.com und Priceline, und sobald ich das tue, landet alles direkt in meinem Kalender, sobald TripIt die Bestätigungs-E-Mail erhält.

42. Wanderlog (Am besten geeignet für die gemeinsame Reiseplanung)

via Wanderlog

Wanderlog ist ein kollaborativer Reiseplaner, mit dem Sie detaillierte Reiserouten erstellen, Aktivitäten organisieren und Pläne mit Reisepartnern freigeben können.

Fügen Sie Reservierungen hinzu, markieren Sie Orte auf einer Karte und erstellen Sie Listen mit Dingen, die zu erledigen sind – online oder offline. Das ist ideal für Gruppenreisen, bei denen jeder mitreden möchte, aber niemand sich mit einer Tabelle herumschlagen will.

Die besten Features von Wanderlog

Planen Sie Reisen mit interaktiven, kartenbasierten Reiserouten, um alle Sehenswürdigkeiten und Routen auf einer einzigen Karte hinzuzufügen, anzuordnen und anzuzeigen

Optimieren Sie Ihre Reiserouten mit Routenoptimierung und unbegrenzten Zwischenstopps

Importieren Sie Buchungen nahtlos über die automatische Reservierungssynchronisierung, das Weiterleiten von Bestätigungs-E-Mails oder die Verbindung von Gmail, um Flüge, Hotels und Mietwagen sofort hinzuzufügen

Limitierungen von Wanderlog

Die Einarbeitung ist langwierig; Benutzer geben an, 10 oder mehr Minuten für das Setup aufzuwenden

Die Option zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Speicherorts fehlt

Preise für Wanderlog

Kostenlose Testversion

Pro Annual: 39,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Wanderlog

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Wanderlog?

Ein Reddit-Benutzer gibt an:

Ich liebe Wanderlog! Ich habe es für meine 24-tägige Reise nach Frankreich genutzt. Ohne diese App hätte ich die Nachverfolgung von 12 verschiedenen Hotels, zahlreichen Aktivitäten sowie Zügen und Flügen in über 8 verschiedene Städte nicht gewährleisten können!

Ich liebe Wanderlog! Ich habe es für meine 24-tägige Reise nach Frankreich genutzt. Ohne diese App hätte ich die Nachverfolgung von 12 verschiedenen Hotels, zahlreichen Aktivitäten sowie Zügen und Flügen in über 8 verschiedene Städte nicht gewährleisten können!

🔍 Wussten Sie schon? Eine Studie in Applied Research in Quality of Life ergab, dass die Vorfreude auf den Urlaub die Stimmung bis zu 8 Wochen lang hebt. Nach der Reise? Der Glücksschub lässt in der Regel schon nach wenigen Tagen nach.

Erzielen Sie unübertroffene Produktivität mit ClickUp

Bei der großen Auswahl an Organisations-Tools kommt es darauf an, welches sich tatsächlich bewährt und sich an Ihren Alltag anpassen lässt.

ClickUp sticht hervor.

Von KI-gestützten Features zur Produktivität über Echtzeit-Chat und anpassbare Dashboards bis hin zu einem intuitiven Kalender – damit müssen Sie nicht mehr zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln. Es wurde entwickelt, um alles – Aufgaben, Dokumente, Ziele und Ihr gesamtes Team – in einem optimierten Workspace zusammenzuführen.

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