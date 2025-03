12 Zeitmanagement-Hacks zur Steigerung Ihrer Produktivität

Das ultimative Zeugnis für Zeitmanagement ist eine Schildkröte.

Und es ist nicht irgendeine Schildkröte, sondern die aus der berühmten Kindergeschichte zwischen einer Schildkröte und einem Hasen, die um die Wette rennen, wer der Schnellste ist.

Kurze Zusammenfassung: Der Hase, der sich zu sehr auf seine Geschwindigkeit verlässt, verschwendet wertvolle Zeit, indem er sich mitten im Rennen ablenken lässt. Die langsame, aber beständige Schildkröte hingegen bleibt konzentriert und überquert die Ziellinie als Erste.

Was kann man hier mitnehmen, fragen Sie sich vielleicht.

Laut der PWC-Umfrage zur Zukunft der Arbeit und der Qualifikationen werden über

[4.000 Führungskräfte aus Business und HR]

berichteten, dass eine ihrer größten Herausforderungen darin besteht, in einer Welt, in der sich die Technologie schneller weiterentwickelt als der morgendliche Kaffee, künftige Fähigkeiten zu erkennen.

Die Arbeitswelt verändert sich, der Wettbewerb ist hart, und plötzlich hat jeder die gleichen Zertifizierungen. Es gibt jedoch eine unterschätzte Fähigkeit, die in der Schule nicht gelehrt wird: Zeitmanagement.

Wenn Sie es beherrschen, haben Sie einen narrensicheren Plan, um kritische Aufgaben zu bewältigen, Fristen einzuhalten und trotzdem noch Zeit zu haben, sich weiterzubilden. Sehen wir uns einige effektive Zeitmanagement-Techniken und -Hacks an, mit denen Sie Ihre Ziele in Sachen Produktivität erreichen können (zusammen mit einigen nützlichen Features von

[ ClickUp ]

!).

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Zeitmanagement-Hacks, um als Sieger hervorzugehen:

Setzen Sie sich Ziele : Verwenden Sie SMART-Kriterien, um klare und erreichbare Ziele zu schaffen

: Verwenden Sie SMART-Kriterien, um klare und erreichbare Ziele zu schaffen Aufgaben priorisieren : Wenden Sie die Eisenhower Matrix an, um sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist

: Wenden Sie die Eisenhower Matrix an, um sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist Zeit blockieren : Planen Sie bestimmte Zeiträume für Aufgaben mit Hilfe von Time-Blocking-Techniken

: Planen Sie bestimmte Zeiträume für Aufgaben mit Hilfe von Time-Blocking-Techniken Schnelle Aufgaben erledigen : Befolgen Sie die 2-Minuten-Regel, um kleine Aufgaben sofort zu erledigen

: Befolgen Sie die 2-Minuten-Regel, um kleine Aufgaben sofort zu erledigen Stapelarbeit : Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben, um Kontextwechsel und Ablenkungen zu minimieren

: Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben, um Kontextwechsel und Ablenkungen zu minimieren Fortschritt visualisieren : Workflows und Abhängigkeiten mit Kanban Boards nachverfolgen

: Workflows und Abhängigkeiten mit Kanban Boards nachverfolgen Meilensteine nachverfolgen : Ziele mit ClickUp's Tools zur Nachverfolgung und Einstellung von Zielen ausrichten

: Ziele mit ClickUp's Tools zur Nachverfolgung und Einstellung von Zielen ausrichten Automatisieren Sie Aufgaben : Nutzen Sie ClickUp AI, um Zeit bei sich wiederholenden Prozessen zu sparen

: Nutzen Sie ClickUp AI, um Zeit bei sich wiederholenden Prozessen zu sparen Ablenkungen eliminieren : Nutzen Sie die Chat- und Fokus-Tools von ClickUp für einen besseren Workspace

: Nutzen Sie die Chat- und Fokus-Tools von ClickUp für einen besseren Workspace Zeitpläne freigeben: Nutzen Sie ClickUp Kalender, um Zeit zu optimieren und effektiv zusammenzuarbeiten

Warum Zeitmanagement wichtig ist

Wenn Sie erste Ergebnisse sehen, werden Sie bald erkennen, dass Zeitmanagement in einer beruflichen Einstellung immens wichtig ist.

So können Sie schneller etwas erreichen, Stress abbauen und ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben herstellen.

Um Ihnen jedoch eine echte Perspektive zu geben, wie sehr Ihr

[leben mit Zeitmanagement verbessert]

versetzen Sie sich in Jennas Lage.

Wie viele andere auch, ist Jenna eine Berufstätige mit einem Traum. Sie strebt eine Beförderung zur Projektleiterin in London an, wohin ihre Schwester vor kurzem umgezogen ist. Um sich dafür zu qualifizieren, muss sie einen professionellen Kurs abschließen; die einzigen verfügbaren Plätze sind an Wochenenden.

Ohne Zeitmanagement-Hacks könnte sich Jennas Zu erledigen-Liste überwältigend anfühlen. Aber mit etwas Aufwand und der Magie des Zeitmanagements ist die Veränderung unglaublich:

Produktivität : Jenna setzt Prioritäten bei ihren Aufgaben, indem sie sich jeweils auf ein Projekt konzentriert, egal ob es sich um arbeitsbezogene Termine oder Aufgaben für ihren Wochenendkurs handelt. Dieser Ansatz hilft ihr, Aufgaben schneller und mit weniger Fehlern abzuschließen

: Jenna setzt Prioritäten bei ihren Aufgaben, indem sie sich jeweils auf ein Projekt konzentriert, egal ob es sich um arbeitsbezogene Termine oder Aufgaben für ihren Wochenendkurs handelt. Dieser Ansatz hilft ihr, Aufgaben schneller und mit weniger Fehlern abzuschließen Stressabbau : Indem sie größere Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilt, vermeidet Jenna das überwältigende Gefühl, zu viel auf dem Teller zu haben, was ihre Ängste reduziert und es ihr ermöglicht, mit einem klaren Kopf zu arbeiten

: Indem sie größere Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben aufteilt, vermeidet Jenna das überwältigende Gefühl, zu viel auf dem Teller zu haben, was ihre Ängste reduziert und es ihr ermöglicht, mit einem klaren Kopf zu arbeiten Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben : Jennas gutes Zeitmanagement ermöglicht es ihr, zeitaufwändige Aufgaben effizient zu erledigen, so dass ihr Zeit für ihre Familie und ihren Wochenendkurs bleibt, während sie gleichzeitig ihr Wohlbefinden erhält

: Jennas gutes Zeitmanagement ermöglicht es ihr, zeitaufwändige Aufgaben effizient zu erledigen, so dass ihr Zeit für ihre Familie und ihren Wochenendkurs bleibt, während sie gleichzeitig ihr Wohlbefinden erhält Zielerreichung : Durch die Einstellung klarer Fristen und die Einhaltung eines strukturierten Zeitplans arbeitet Jenna stetig auf ihr Ziel hin, eine Beförderung zur Projektmanagerin in London zu erlangen

: Durch die Einstellung klarer Fristen und die Einhaltung eines strukturierten Zeitplans arbeitet Jenna stetig auf ihr Ziel hin, eine Beförderung zur Projektmanagerin in London zu erlangen Selbstvertrauen : Das Meeting von Terminen und die erfolgreiche Bewältigung ihrer Aufgaben stärken Jennas Selbstvertrauen, so dass sie sich bereit fühlt, größere Herausforderungen in Angriff zu nehmen

: Das Meeting von Terminen und die erfolgreiche Bewältigung ihrer Aufgaben stärken Jennas Selbstvertrauen, so dass sie sich bereit fühlt, größere Herausforderungen in Angriff zu nehmen Aufschieberitis : Mit ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben und einem realistischen Plan vermeidet Jenna die Falle, wichtige Aufgaben aufzuschieben, und sorgt so jeden Tag für stetige Fortschritte

: Mit ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben und einem realistischen Plan vermeidet Jenna die Falle, wichtige Aufgaben aufzuschieben, und sorgt so jeden Tag für stetige Fortschritte Karrierechancen: Indem sie sich ihre Zeit einteilt, schließt Jenna nicht nur den geforderten Kurs ab, sondern demonstriert ihren Vorgesetzten auch ihre Effizienz und ihre Fähigkeiten, was ihre Chancen auf eine Beförderung erhöht

Auch gelesen:

[10 Tipps zur Verbesserung des Zeitmanagements bei der Arbeit]

Effektive Zeitmanagement-Techniken

Wie Jenna können auch Sie Ihre Zeit in den Griff bekommen - mit ein wenig Planung, ein wenig Überlegung und ein wenig Hilfe durch einige einfache Tools und Techniken, die wir im Folgenden vorgestellt haben.

1. Pareto-Analyse: Konzentration auf das Wesentliche

Die 80/20-Regel des Wirtschaftswissenschaftlers Vilfredo Pareto hilft Ihnen, die Aufgaben zu priorisieren, die die größte Wirkung haben. Indem Sie sich auf die 20 % der Aufgaben konzentrieren, die für 80 % der Ergebnisse verantwortlich sind, können Sie das Rauschen ausblenden und direkt auf den Punkt kommen.

🤔 Wie es funktioniert: Ermitteln Sie die Ursachen Ihrer Herausforderungen, gruppieren Sie sie und konzentrieren Sie sich zunächst auf die Lösung der wichtigsten Probleme. Wenn zum Beispiel die geringe Produktivität auf Ablenkungen durch die sozialen Medien zurückzuführen ist, sollten Sie dies direkt angehen.

🤝🏻 Für wen ist es gedacht: Problemlöser und analytische Denker, die es lieben, komplexe Probleme in umsetzbare Lösungsschritte zu zerlegen.

Auch zu lesen:

[[15 Zeitmanagement-Techniken zur Steigerung der Produktivität Ihres Teams]]

2. Pomodoro-Technik: Konzentration in kurzen Intervallen beherrschen

Bei der Pomodoro-Technik, die von Francesco Cirillo entwickelt wurde, arbeitet man in zeitlich festgelegten Intervallen (Pomodoros) mit regelmäßigen Pausen. Es ist die perfekte Methode, um Aufgaben zu erledigen, ohne sich überfordert zu fühlen, und sich gleichzeitig Pausen zu gönnen und sich für gut erledigte Aufgaben zu belohnen.

🤔 Wie es funktioniert: 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause machen und wiederholen. Nach vier Pomodoros gönnen Sie sich eine längere Pause, um Ihr Gehirn wieder aufzuladen.

🤝🏻 Für wen ist es geeignet: Kreative Denker und alle, die mit Burnout oder Prokrastination zu kämpfen haben, die ihre Zeit effektiv nutzen und das Beste aus den Spitzenzeiten der Produktivität herausholen wollen.

3. Zeit blockieren: Verwalten Sie Ihren Tag wie ein Profi

Das Produktivitätsgeheimnis von Tesla-Gründer Elon Musk,

[blockieren von Zeit]

bei der Zeitsperre geht es darum, Aufgaben bestimmten Zeitfenstern zuzuweisen, damit sie sich nicht auf ein Morgen stapeln, das nie kommt. Es geht darum, die Zeit so zu strukturieren, dass die Effizienz maximiert und die Entscheidungsmüdigkeit verringert wird.

🤔 Wie es funktioniert: Teilen Sie Ihren Tag in Abschnitte ein, weisen Sie jedem Block Aufgaben zu und lassen Sie Pufferzeit für Anpassungen. So wird sichergestellt, dass jede Minute zählt.

🤝🏻 Für wen ist es geeignet: Vielbeschäftigte Berufstätige, berufstätige Eltern oder Studenten, die mit mehreren Prioritäten jonglieren und dabei ihren Verstand bewahren müssen.

Auch zu lesen: 15 Zeitmanagement-Techniken zur Steigerung der Produktivität Ihres Teams

4. Erledigte Dinge (GTD): Gelöscht

[Die GTD-Methode von David Allen]

vereinfacht Ihren Workflow, indem sie Aufgaben erfasst, sie in umsetzbare Schritte aufteilt und sie organisiert. Es ist ein System zur Entrümpelung des Gehirns für höchste Produktivität.

🤔 Wie es funktioniert: Schreiben Sie alles auf, was Ihnen durch den Kopf geht, entscheiden Sie, was umsetzbar ist, und setzen Sie Prioritäten nach Dringlichkeit. Denken Sie oft nach und beschäftigen Sie sich mit den Aufgaben, die Sie jetzt abschließen können.

🤝🏻 Für wen ist es geeignet: Menschen, die sich von ihren Listen zu erledigen überwältigt fühlen und einen strukturierten Ansatz brauchen, um konzentriert und produktiv zu bleiben.

Auch zu lesen:

[Wie man Zeit spart: Hilfreiche Tipps und Tricks, um Stunden in den Tag zu legen]

12 Zeitmanagement-Hacks zur Steigerung der Produktivität

👀 Wussten Sie schon? Angestellte verbringen etwa

[60% ihres Tages]

mit der "Arbeit über die Arbeit" - der Verfolgung von Status-Updates, der Verwaltung wechselnder Prioritäten und der Suche nach Informationen. Das summiert sich auf mehr als fünf verschwendete Stunden pro Woche oder sechs Arbeitswochen pro Jahr.

Es ist klar, dass sich etwas ändern muss. Hier sind 12 praktische Zeitmanagement-Hacks, die helfen, das Durcheinander zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

🍪 Bonus: Wir empfehlen Ihnen auch einige unserer bevorzugten ClickUp Features, die perfekt zu einigen Zeitmanagement-Hacks passen. Sie werden es uns später danken!

1. SMART-Ziele einstellen

Wenn Ihre Ziele vage sind, sind es auch Ihre Ergebnisse.

[SMART (Spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitlich begrenzte) Ziele]

helfen Ihnen, genau zu definieren, wie Erfolg aussieht und wie Sie ihn erreichen können.

🎯 Warum es funktioniert: SMART-Ziele bieten Klarheit, Nachvollziehbarkeit und einen realistischen Weg zur Erreichung. Wenn Sie zum Beispiel die Zusammenarbeit im Team verbessern wollen, könnte ein SMART-Ziel lauten: "Die Teilnahme an Team Meetings in Q1 durch wöchentliche Erinnerungen um 20 % erhöhen."

⚡️ Wie ClickUp hilft: Fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu, weisen Sie Aufgaben zu, und visualisieren Sie den Fortschritt in Echtzeit mit der All-in-One-Produktivitätsplattform von ClickUp. ClickUp hilft Ihnen, mit Ihrem Team in Echtzeit zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, und unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

[ ClickUp Ziele ]

macht insbesondere die Erstellung und Nachverfolgung von SMART-Zielen zum Kinderspiel.

das Einrichten von Zielen mit ClickUp Goals ist einer der effizientesten Zeitmanagement-Hacks

ClickUp ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin Art Director bei Kredo Inc, dem übergeordneten Unternehmen von 3 Tochtergesellschaften. Ich leite ein Team von Designern, und ClickUp hilft mir dabei, Projekte zu managen, Zeit zu verwalten, Arbeit zu delegieren und vieles mehr! Gemma Kuenzi, Kredo Inc.'s Art Director

Auch gelesen:

[Wie man das Zeitmanagement von Führungskräften meistert, um effektiv zu führen]

2. Priorisierung von Aufgaben mit der Eisenhower Matrix

Nicht alle Aufgaben sind gleich wichtig. Die Eisenhower Matrix hilft Ihnen, sie in vier Kategorien einzuteilen - dringende und wichtige, wichtige, aber nicht dringende, dringende, aber nicht wichtige und weder dringende noch wichtige Aufgaben.

🎯 Warum es funktioniert: Wenn Sie wissen, was wirklich wichtig ist, können Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren, die die größte Wirkung haben, und den Rest delegieren oder streichen. Das Beantworten von E-Mails kann sich zum Beispiel dringend anfühlen, ist aber nicht immer wichtig.

⚡️Wie ClickUp hilft: Verwenden Sie

[ ClickUp's Aufgaben Prioritäten ]

um dringende Aufgaben zu markieren und Abhängigkeiten zu erkennen.

verwenden Sie ClickUp's Aufgabenprioritäten, um festzustellen, welche Aufgaben zuerst abgeschlossen werden müssen_

Sie können Aufgaben sogar nach Priorität oder Fälligkeitsdatum filtern und benutzerdefinierte Ansichten für Ihr Team freigeben, um die nächsten Schritte glasklar zu machen.

Auch gelesen:

[11 beste Zeitmanagement Apps (Bewertungen & Preise)]

3. Zeit blockieren: Strukturieren Sie Ihren Tag wie ein Profi

Das Blockieren von Zeit hilft Ihnen, bestimmte Teile Ihres Tages bestimmten Aufgaben zu widmen und so Ablenkungen und Entscheidungsmüdigkeit zu reduzieren.

🎯 Warum es funktioniert: Diese Methode hilft Ihnen, Ihren Tag zu kontrollieren, anstatt auf ihn zu reagieren. Stellen Sie sich vor, Sie stellen 9-11 Uhr für Berichterstellungen, 11-12 Uhr für Meetings und nachmittags für kreative Arbeit ein.

⚡️Wie ClickUp hilft: Viele Menschen stehen vor der Herausforderung, mehrere Aufgaben zu bewältigen, ohne zu wissen, wo sie anfangen sollen. Das führt oft zu Zeitverschwendung und wichtigen Terminen, die nicht eingehalten werden.

Mit

[ClickUp's Vorlage für ein persönliches Zeitmanagementblatt]

können Sie Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit kategorisieren und so sicherstellen, dass die wichtigen Aufgaben zuerst erledigt werden.

4. Wenden Sie die 2-Minuten-Regel an

Sind Sie genervt von all den kleinen Aufgaben, die sich anhäufen? Die 2-Minuten-Regel ist ganz einfach: Erledigen Sie sie sofort, wenn sie weniger als zwei Minuten dauert.

🎯 Warum sie funktioniert: Es ist schneller, diese kleinen Aufgaben an Ort und Stelle zu erledigen, als sie zu planen oder später zu überdenken. Zu erledigen ist zum Beispiel das Beantworten einer schnellen Slack-Nachricht oder das Eintragen einer Ausgabe in eine Spesenabrechnung im Handumdrehen.

⚡️Wie ClickUp hilft: Wie das Marketing Team von Shopmonkey herausgefunden hat,

[ ClickUp Whiteboards ]

sind ein Lebensretter, wenn es darum geht, Prozesse zu dokumentieren und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Verwandeln Sie Ideen in Taten mit ClickUp Whiteboards 3.0

In Meetings zum Beispiel gebe ich mein ClickUp Whiteboard einfach auf Zoom frei. die Kollegen sehen die Plattform in Aktion, und dieses passive Lernen gibt den Leuten das Gefühl, dass ClickUp in unserem Team gelebt wird. Es ist nicht immer einfach, ein Team für eine neue Software zu begeistern. Was mir hilft, ist, ClickUp in die einfachen Dinge zu integrieren._

Rachel Gilstrap, Marketing-Projektleiterin

Auch gelesen: 15 SMART-Zeitmanagement-Ziele zur Nachverfolgung

5. Minimierung des Kontextwechsels

Das Wechseln zwischen Aufgaben mag sich produktiv anfühlen, führt aber oft zu Zeitverschwendung und verminderter Konzentration.

🎯 Warum es funktioniert: Die Gruppierung ähnlicher Aufgaben - wie das Beantworten von E-Mails oder das Planen von Anrufen - hilft, die Dynamik zu erhalten. Instanz kann ein Marketing-Manager alle Client-Kommunikationen für den Nachmittag zusammenfassen, anstatt sie über den Tag zu verstreuen.

⚡️Wie ClickUp hilft: Als die Alles-App für die Arbeit integriert ClickUp verschiedene Tools und ermöglicht die Verwaltung von E-Mails, Kalendern und Projekten innerhalb einer einzigen Plattform. Dadurch müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, was den Workflow stören kann.

Verwalten Sie Ihre Aufgaben und E-Mails von der ClickUp-Plattform aus, um das Umschalten zwischen verschiedenen Anwendungen zu vermeiden

Endlich,

[ ClickUp Chat ]

bringt Ihre Unterhaltungen genau dorthin, wo Ihre Aufgaben sind, so dass Sie nicht auf externe Apps angewiesen sind, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten. (Mehr dazu später!)

Auch gelesen:

[10 Vorlagen für das Blockieren von Zeit (wöchentlich, täglich und monatlich)]

6. Verwenden Sie ein Kanban Board zur Nachverfolgung des Fortschritts

Kanban-Boards gliedern Aufgaben visuell in Kategorien wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" und erleichtern so die Nachverfolgung des Stands der Dinge.

🎯 Warum es funktioniert: Eine klare Übersicht hilft Teams, Engpässe zu vermeiden und stellt sicher, dass nichts durch die Maschen rutscht. Ein Produktteam kann zum Beispiel sofort sehen, welche Features für die Qualitätssicherung bereit sind und welche noch überarbeitet werden müssen.

⚡️Wie ClickUp hilft:

[ ClickUp's Drag-and-Drop Kanban Boards ]

ordnen Aufgaben visuell in Kategorien wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" ein und erleichtern so die Nachverfolgung des Stands der Dinge.

nachverfolgung von Aufgaben und Fortschritten mit den umfassenden Ansichten von ClickUp_

Eine klare Übersicht hilft Teams, Engpässe zu vermeiden. Instanz, Cartoon Network verwendet zum Beispiel

[ ClickUp's Tabelle Ansicht ]

zur Verwaltung von Social-Media-Kampagnen.

ClickUp ist so anpassbar, dass man, egal was jemand braucht, herausfinden kann, wie man es zu erledigen hat, ohne das ganze System zu beeinträchtigen.

sarah Lively, Leiterin der Abteilung für soziale Medien

7. Nutzen Sie die Vorteile der Pomodoro-Technik

Bei dieser bewährten Methode arbeitet man in konzentrierten Intervallen (normalerweise 25 Minuten) mit kurzen Pausen.

🎯 Warum sie funktioniert: Sie hilft, den Fokus aufrechtzuerhalten, ein Burnout zu vermeiden und sogar beängstigende Aufgaben als überschaubar erscheinen zu lassen. Zum Beispiel kann ein Autor Blogabschnitte in Pomodoro-Sprints verfassen, um produktiv zu bleiben, ohne sich überfordert zu fühlen.

⚡️Wie ClickUp hilft: Verwenden Sie

[ ClickUp's Feature zur Zeiterfassung ]

und

[ ClickUp Zeitschätzungen ]

um Ihre Pomodoro-Intervalle zu überwachen und Warnungen für Pausen einzustellen, damit Sie Ihren Zeitplan einhalten.

schätzen Sie ab, ob Sie Ihre Termine einhalten können, indem Sie die Zeiterfassung in ClickUp nutzen, um den Zeitaufwand Ihres Teams zu analysieren

8. Stapeln Sie Aufgaben mit Leichtigkeit

Das Stapeln ähnlicher Aufgaben, wie z. B. das Zurückrufen von Anrufen oder das Bearbeiten von Rechnungen, verringert die mentale Belastung durch das Springen zwischen nicht zusammenhängenden Aktivitäten.

🎯 Warum es funktioniert: Es ist, als würde man seinen Arbeitstag mit einer Mahlzeit vorbereiten. Ein Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter kann sich vormittags um die Kontaktaufnahme kümmern und nachmittags um die Nachbereitung von Anrufen.

⚡️Wie ClickUp hilft: ClickUp's Listenansicht ermöglicht es Ihnen, Listen mit ähnlichen Aufgaben zu erstellen und ihnen bestimmte Zeitfenster zuzuweisen, um sicherzustellen, dass Sie sich immer nur auf eine Art von Arbeit konzentrieren. Außerdem können Sie

[ Benutzerdefinierte Felder von ClickUp ]

um Aufgaben zu kategorisieren und für reibungslosere Workflows zusammenzufassen.

kategorisieren von Aufgaben auf der Grundlage von Kontext, Priorität und anderen Werten mit benutzerdefinierten ClickUp-Feldern

Auch gelesen:

[10 kostenlose Vorlagen für Zeiterfassungsbögen in Excel, Word & ClickUp]

9. Erledigte Dinge (GTD)

Bei der GTD-Methode von David Allen geht es darum, Aufgaben zu erfassen, sie in umsetzbare Schritte zu gliedern und sie systematisch anzugehen.

🎯 Warum es funktioniert: Sie hilft Ihnen, Ihren Kopf zu entrümpeln, effektiv Prioritäten zu setzen und auf Kurs zu bleiben. Ein vielbeschäftigter Projektmanager kann GTD zum Beispiel nutzen, um große Projekte in kleinere, umsetzbare Aufgaben zu unterteilen.

⚡️Wie ClickUp hilft:

[ ClickUp Aufgaben ]

und GTD-Vorlagen ermöglichen es Ihnen, Aufgaben und Unteraufgaben zu organisieren, sie nach Prioritäten zu ordnen und den Fortschritt zu verfolgen - alles an einem Ort.

zerlegen Sie große Ziele in umsetzbare und erreichbare ClickUp Tasks

10. Automatisieren Sie mit KI

Automatisierung ist Ihr Freund, wenn es um sich wiederholende Aufgaben geht. KI-Tools können Fortschrittsaktualisierungen und -berichte automatisieren, E-Mails bearbeiten, Meetings zusammenfassen oder sogar Ideen für Inhalte generieren.

🎯 Warum es funktioniert: Es verschafft Ihnen kostenlose Zeit für wichtigere Aktivitäten. Ein Beispiel: Ein Teamleiter kann mithilfe von KI Tagesordnungen für Meetings erstellen und sich gleichzeitig auf die strategische Planung konzentrieren.

⚡️Wie ClickUp hilft:

[ ClickUp Gehirn ]

vereinfacht alles, von der Erstellung von Aufgaben für Ihr Projekt bis zum Entwurf von Inhalten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Diese Aktionen können umfassen:

Erstellen von Meeting-Zusammenfassungen und verwertbaren Erkenntnissen

Müheloses Verfassen von E-Mails, Berichten und anderen Inhalten

Brainstorming von Ideen und kreative Lösungsvorschläge für Business-Probleme

Organisieren und Formatieren von Dokumenten zur besseren Lesbarkeit

Unterstützung bei der Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage von Dringlichkeit und Fristen

automatisieren Sie E-Mails, Berichterstellungen und Zusammenfassungen von Inhalten mit den KI-Fähigkeiten von ClickUp Brain_

11. Schaffen Sie einen ablenkungsfreien Workspace

Benachrichtigungen und Unterbrechungen sind die Feinde der Produktivität. Eine saubere, konzentrierte Umgebung kann wahre Wunder zu erledigen.

🎯 Warum es funktioniert: Die Reduzierung von Ablenkungen verbessert Ihre Fähigkeit, sich intensiv zu konzentrieren. Zum Beispiel kann das Stummschalten von Benachrichtigungen auf Slack während der kreativen Stunden die Leistung in die Höhe treiben.

⚡️Wie ClickUp hilft: Deanna Connolly von Foundry Commercial gibt es frei:

ClickUp ermöglicht es uns, Projekte schnell und einfach an andere weiterzugeben, den Status von Projekten zu überprüfen und unserer Vorgesetzten jederzeit einen Einblick in unseren Workload zu geben, ohne dass sie uns unterbrechen muss. Wir haben mit ClickUp einen Tag pro Woche gespart, wenn nicht sogar mehr.

Organisieren Sie Unterhaltungen in konzentrierten Abschnitten, um Ablenkungen bei der Arbeit zu reduzieren, mit ClickUp Chat

Darüber hinaus hilft ClickUp Chat, Ablenkungen zu reduzieren, indem es Unterhaltungen in fokussierte Abschnitte organisiert. So können Benutzer kritische Diskussionen priorisieren und unnötiges Hin und Her minimieren. Jeder Chat-Thread kann direkt mit Aufgaben, Dokumenten und Projekten innerhalb der ClickUp-Plattform verknüpft werden. Diese Integration stellt sicher, dass Unterhaltungen kontextbezogen bleiben, so dass Benutzer schnell auf die diskutierte Arbeit Bezug nehmen können, ohne die Anwendung wechseln zu müssen.

Und das Beste daran?

Beseitigen Sie Benachrichtigungsmüdigkeit mit umfangreichen benutzerdefinierten Optionen für Benachrichtigungen in ClickUp Chat

ClickUp bietet umfangreiche Optionen für die benutzerdefinierte Anpassung von Benachrichtigungen. Passen Sie die Benachrichtigungen an Ihre Präferenzen an und stellen Sie sicher, dass Sie nur relevante und kritische Updates erhalten, um eine Überlastung mit Benachrichtigungen zu vermeiden.

12. Freigeben und Optimieren Ihres Kalenders

Das Freigeben Ihres Kalenders mit Kollegen verhindert Terminkonflikte und sorgt dafür, dass Termine für alle sichtbar sind.

🎯 Warum es funktioniert: Transparenz und Zusammenarbeit verringern die Notwendigkeit, E-Mails hin- und herzuschicken. Ein Beispiel: Ein Team, das an einem anderen Ort arbeitet, kann seine Meetings so planen, dass jeder verfügbar ist.

⚡️Wie ClickUp hilft:

[ ClickUp's Kalender-Ansicht ]

können Sie nahtlos Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und Zeitpläne freigeben - und das alles bei gleichzeitiger Farbcodierung der Aktivitäten für visuelle Klarheit.

stellen Sie sicher, dass Sie Ihre täglichen Aufgaben einhalten, indem Sie sie in den ClickUp Kalender eintragen

Hey, fühlst du dich nach dem Lesen dieser 12 Hacks überfordert? Verständlich.

Die Anwendung neuer Strategien von Grund auf kann entmutigend sein - deshalb können die Features zur Zeiterfassung von ClickUp helfen, den Unterschied zu machen.

Wir haben bereits besprochen, wie Sie mit ClickUp Ihre Zeit für bestimmte Aufgaben verfolgen können; die Plattform verfügt jedoch auch über Tools zur Nachverfolgung.

[ ClickUp Dashboards ]

und Listenansicht machen das Überprüfen des Fortschritts von Aufgaben und Terminen super einfach.

[ ClickUp benutzerdefinierte Ansichten ]

wie Gantt, Board, Kalender und Tabelle ermöglichen es Ihnen, Aufgaben auf eine sinnvolle Weise zu visualisieren. Fügen Sie Benachrichtigungen in Echtzeit hinzu; so wissen Sie immer, wenn eine Aufgabe abgeschlossen oder aktualisiert wurde.

die benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp bieten vielfältige Möglichkeiten, Ihre Aufgaben und Fortschritte zu visualisieren

Apropos Benachrichtigungen - mit ClickUp Goals können Sie Zeitleisten und Einzelziele nachverfolgen,

[ ClickUp-Erinnerungen ]

helfen Ihnen, Fristen einzuhalten, ohne ins Schwitzen zu kommen. Nutzen Sie Features wie:

Tägliche Erinnerungen für Sie und Ihre Teammitglieder

Zusammenfassungen der Aufgaben am Ende eines jeden Arbeitstages

Benachrichtigungen für Desktop, Browser und Handy, damit Sie auch unterwegs auf dem Laufenden bleiben

nutzen Sie ClickUp Erinnerungen, um Aufgaben und Termine im Blick zu behalten_

Und schließlich, und das ist ein Muss, automatisieren Sie, um Zeit zu sparen.

[ ClickUp Automatisierungen ]

vereinfachen sich wiederholende Aufgaben mit Wenn-Dann-Logik. Instanz, wenn sich der Status einer Aufgabe in "In Bearbeitung" ändert, können Sie eine Aktion auslösen, um sie automatisch einem Teammitglied zuzuweisen.

nutzen Sie ClickUp Automatisierungen, um sich wiederholende manuelle Aufgaben loszuwerden

💡 Pro-Tipp: ClickUp bietet über 50 vorgefertigte Vorlagen für die Automatisierung, mit denen Sie Workflows erstellen können, die Zeit sparen und es Ihnen ermöglichen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die am wichtigsten ist.

Mit ClickUp Vorlagen die Herausforderungen des Zeitmanagements überwinden

Lassen Sie uns über ein sehr häufiges Problem sprechen

[zeitmanagement-Problem]

mit dem Fachleute konfrontiert sind, wenn sie mit der Priorisierung von Zielen beginnen.

Es ist leicht, langfristige Ziele aus den Augen zu verlieren und

[die Nachverfolgung der Zeit]

inmitten des Chaos der täglichen Aufgaben.

[ClickUp's Zeitmanagement Zeitplan Vorlage]

löst dieses Problem, indem sie eine klare Ansicht Ihres Fortschritts mit Zeitleisten und Features zur Nachverfolgung von Zielen bietet.

ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage

🔮 Wie es funktioniert: Sie hilft Ihnen, Ihre Ziele im Auge zu behalten und zu sehen, was bereits erreicht wurde und was sofort erledigt werden muss.

Die Zeit wartet auf niemanden, aber mit ClickUp sind Sie immer einen Schritt voraus

William Penn sagte einmal: "Zeit ist das, was wir am meisten wollen, aber was wir am schlechtesten gebrauchen." Und ganz ehrlich, er hat es auf den Punkt gebracht.

Wir alle verschwenden hier und da Zeit - auch wenn es sich weniger schuldbewusst anfühlt, es "Entspannen" oder "Aufladen" zu nennen (und hey, es ist notwendig). Aber seien wir mal ehrlich: Um sich diese kostenlose Auszeit zu verdienen, braucht man ein gutes Zeitmanagement.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Mit Features wie Zielverfolgung zur Überwachung des Fortschritts, Kanban Boards für visuelles Aufgabenmanagement und KI-gestützten Tools zum Verfassen von Inhalten und Zusammenfassen von Meetings hilft ClickUp Ihnen, Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben effizient abzuarbeiten. Wenn Sie dann noch Vorlagen zum Blockieren von Zeit hinzufügen, haben Sie alles, was Sie brauchen, um immer einen Schritt voraus zu sein.

Verwalten Sie nicht nur die Zeit, sondern meistern Sie sie.

[ Melden Sie sich für ClickUp an ]

und gewinnen Sie Ihren Tag zurück!