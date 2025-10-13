Die 15 besten Tools für Mitarbeiterbefragungen im Jahr 2026

Bei Mitarbeiterbefragungen geht es natürlich nicht darum, zu überprüfen, ob bei allen am Arbeitsplatz noch das Herz schlägt (obwohl das an einem anstrengenden Monday vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre!😊).
Was genau sind Mitarbeiterbefragungen?
Eine Mitarbeiterbefragung ist eine kurze Reihe von Fragen, die in regelmäßigen Abständen an die Mitarbeiter gesendet wird.
Genauso wie das Messen Ihres Pulses Aufschluss über Ihre körperliche Gesundheit gibt, helfen diese regelmäßigen Umfragen der Personalabteilung dabei, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu überwachen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Mithilfe von Software für Mitarbeiterbefragungen können sie effektiv Feedback von Mitarbeitern zu Aspekten wie Arbeitszufriedenheit, Beziehungen am Arbeitsplatz und dem allgemeinen Arbeitsumfeld einholen.
Diese tools für Mitarbeiterbefragungen sind unverzichtbar, um einen engagierteren und unterstützenderen Arbeitsplatz zu schaffen. Um die für Sie ideale Option zu finden, sehen wir uns die 15 besten tools für Mitarbeiterbefragungen an.
Worauf sollten Sie bei tools für Mitarbeiterbefragungen achten?
Wenn Sie eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter einstellen, führen Sie mehrere Vorstellungsgespräche durch, um die perfekte Besetzung zu finden, oder? Nun, genauso verhält es sich mit einem tool für Mitarbeiterbefragungen, dessen Hauptzweck darin besteht, Feedback von den Mitarbeitern zu sammeln.
Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines tools für Mitarbeiterbefragungen achten sollten.
- Anpassung: Personalisierung ist entscheidend! Mit guten tools für Mitarbeiterbefragungen können Sie Fragen und Umfragen an Ihre Bedürfnisse anpassen und sogar Ihr Logo einfügen, um die Markenidentität zu wahren.
- Daten und Analysen: Suchen Sie nach tools, die Ihnen wertvolle Erkenntnisse liefern. Effektive Daten und Analysen helfen Ihnen dabei, Trends zu beobachten, das Mitarbeiterengagement zu messen und Ihre Personalstrategien darauf abzustimmen.
- Benutzerfreundlichkeit: Komplizierte Software zur Messung des Mitarbeiterengagements ist nicht besonders praktisch – wählen Sie Tools mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche und Vorlagen, mit denen Sie Umfragen im Handumdrehen einrichten können
- Automatisierung: Automatisieren Sie die Versendung und Auswertung von Umfragen, sparen Sie Zeit und stellen Sie sicher, dass Sie stets aktuelle Erkenntnisse zur Hand haben
Bonus: Entdecken Sie die 10 besten tools für Mitarbeiterbefragungen für HR-Teams, mit denen Sie Feedback in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln können!
Die 15 besten tools für Mitarbeiterbefragungen
Also gut, HR-Profis und Vorreiter am Arbeitsplatz, es ist Zeit, über tools zu sprechen.
Holen Sie sich einen Kaffee, machen Sie es sich bequem und lassen Sie uns gemeinsam die 15 besten tools für Mitarbeiterbefragungen erkunden, die Ihre Mitarbeiter sagen lassen: „Endlich hört jemand zu!“
1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung und Visualisierung von Umfragedaten)
Mitarbeiterbefragungen bestehen aus drei Schritten: Konzeption, Durchführung und Auswertung.
Und ClickUp kümmert sich um all diese Schritte!
Mit ClickUp Forms können Sie Mitarbeiterfeedback ohne den üblichen Aufwand einholen. Sie können schnell Formulare erstellen, die Mitarbeiter in wenigen Minuten ausfüllen können – ideal für Pulsumfragen, die schnell und häufig durchgeführt werden müssen.
Sie können diese Formulare mit spezifischen Fragen benutzerdefiniert anpassen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, beispielsweise zur Bewertung des Mitarbeiterengagements oder zum Verständnis der Work-Life-Balance.
Außerdem gibt es ClickUp Docs, das Ihnen die Zusammenstellung und Präsentation der Ergebnisse von Umfragen erleichtert.
Mit diesen Dokumenten können Sie das Format der Informationen übersichtlich wählen und in Echtzeit mit anderen Beteiligten freigeben.
Gleichzeitig sparen Sie mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp jede Menge Zeit bei der Gestaltung und Formatierung und erhalten einen soliden Ausgangspunkt. Fügen Sie einfach weitere Fragen hinzu, und schon kann es losgehen!
ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterbefragungen
Die Vorlage für Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen von ClickUp ist das perfekte tool, um sich ein genaues Bild von der Zufriedenheit und dem Engagement Ihrer Mitarbeiter zu machen. Mit dieser Vorlage können Sie:
- Gewinnen Sie klare, umsetzbare Erkenntnisse darüber, wie es Ihrem Team geht
- Erstellen Sie personalisierte Umfragen mit benutzerdefinierten Fragen
- Sammeln Sie Echtzeit-Feedback von Mitarbeitern auf jedem Gerät
Mit diesem optimierten Formular können Sie umfassendes Mitarbeiterfeedback sammeln und analysieren, die Zufriedenheit messen und die Unternehmenskultur besser verstehen.
Wenn Sie nach etwas suchen, das noch konkreter umsetzbar ist, hat ClickUp das perfekte tool für Sie – die ClickUp-Vorlage für einen Aktionsplan zur Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Sie hilft dabei, wichtige Faktoren für die Mitarbeiterzufriedenheit zu identifizieren, wirkungsvolle Veränderungen umzusetzen und die Verantwortlichkeit für die Ergebnisse sicherzustellen.
Die besten Features von ClickUp
- ClickUp Form View: Vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Formularen und macht die Datenerfassung unkompliziert
- Umfragefrage-Generator: Ein KI-gestütztes tool, mit dem Sie relevante und ansprechende Umfragefragen erstellen können, die genau auf Ihre Ziele zugeschnitten sind
- ClickUp-Dashboards: ClickUp-Dashboards eignen sich perfekt zur Visualisierung von Umfragedaten und bieten benutzerdefinierte Widgets für die Nachverfolgung bestimmter Metriken sowie zum Vergleich der Ergebnisse im Zeitverlauf.
- ClickUp Docs: Ideal zum Freigeben von Umfragezusammenfassungen und Erkenntnissen, mit Funktionen für Zusammenarbeit und Nachverfolgung in Echtzeit
- Die Gantt-Ansicht von ClickUp: Diese eignet sich ideal zum Festlegen von Zeitplänen, zum Verwalten von Umfrageplänen und zur Nachverfolgung des Fortschritts vom Start bis zum Abschluss.
Die Limite von ClickUp
- Funktionalität der mobilen App: Die mobile App von ClickUp bietet noch nicht den vollen Funktionsumfang der Version für den Desktop, was etwas schwierig sein kann, wenn Sie unterwegs Anpassungen vornehmen müssen.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
2. SurveySparrow (Am besten geeignet für automatisierte Pulsumfragen)
SurveySparrow bietet eine intuitive Plattform für die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen zum Pulse, die es Unternehmen leicht macht, das Mitarbeiterengagement zu messen.
Ein herausragendes Feature ist die automatische Umfrageplanung, mit der Sie Umfragen einrichten können und die Plattform den Rest übernimmt.
Die Plattform verfügt zudem über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche, die Umfragen persönlicher und ansprechender macht und laut Berichten zu einer Steigerung der Quote, bei der Umfragen abgeschlossen werden, um 40 % führt.
Einige Benutzer empfinden das Neuanordnen von Textfeldern in Umfragen jedoch als etwas knifflig, und diese erweiterten Features können mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.
Die besten Features von SurveySparrow
- Automatisierte Umfrageplanung: Richten Sie regelmäßige Pulsumfragen ein und überlassen Sie dem System die Erinnerungen, damit Sie sich auf andere Dinge konzentrieren können
- Dialogorientierte Benutzeroberfläche: Bindet Mitarbeiter durch ein personalisiertes Erlebnis ein und erhöht so die Rücklaufquote der Umfragen
- Umfassendes Dashboard für die Berichterstellung: Bietet schnelle Einblicke und sendet Echtzeit-Updates, damit Sie stets über die Umfrageergebnisse informiert sind
- Omnichannel-Datenerfassung: Sammeln Sie Feedback aus verschiedenen Quellen wie E-Mail, Web und sozialen Medien an einem einzigen Ort
- Erweiterte bedingte Logik: Passen Sie Umfragen anhand der Antworten an, um den Benutzern ein reibungsloses und benutzerdefiniertes Erlebnis zu bieten
Die Limite von SurveySparrow
- Schwierigkeiten beim Anordnen von Textfeldern: Das Anordnen von Textfeldern kann schwierig sein und sich auf das Layout der Umfrage auswirken.
- Langsames Laden der Seite: Einige Benutzer berichten, dass eingebettete Umfragen die Ladezeit der Seiten, auf denen sie sich befinden, verlangsamen
- Hohe Kosten für erweiterte Features: Der Zugriff auf erweiterte Features erfordert einen Upgrade-Plan, der teurer sein kann als erwartet
Preise für SurveySparrow
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)
3. ThriveSparrow (Am besten geeignet für flexible Pulse-Umfragen)
ThriveSparrow zielt darauf ab, das kontinuierliche Mitarbeiterengagement zu fördern, indem es regelmäßige Pulse-Umfragen bereitstellt, die Unternehmen dabei helfen, den Grad des Engagements zu verstehen und schnell auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren.
Mit ThriveSparrow lässt sich die Häufigkeit dieser Umfragen ganz einfach benutzerdefiniert anpassen – egal, ob Sie wöchentliche Updates oder monatliche Trends wünschen, das tool passt sich Ihren HR-Programmen an.
Es ist jedoch anzumerken, dass ThriveSparrow möglicherweise nicht ideal für größere Unternehmen ist; es eignet sich am besten für kleine und mittlere Unternehmen.
Die besten Features von ThriveSparrow
- Flexible Planung von Pulse-Umfragen: Wählen Sie Umfragehäufigkeiten, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen – von wöchentlichen Pulse-Umfragen bis hin zu monatlichen Trendanalysen.
- eNPS-Umfragen: Umfragen mit einer einzigen Frage, die die Mitarbeiterloyalität messen und dabei helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren
- Umfassende Berichte: Liefern umsetzbare Erkenntnisse zu Engagement-Trends und ermöglichen es Führungskräften, datengestützte Entscheidungen zu treffen
- Nahtlose Integration: Lässt sich in Slack, Google Workspace und weitere Plattformen integrieren und lässt sich somit problemlos in Ihre bestehende HR-Technologieumgebung einbinden
- Mehrsprachige Unterstützung: Ermöglicht Umfragen in mehreren Sprachen – ideal für globale Teams
Die Limite von ThriveSparrow
- Eingeschränkte Integrationen: Verfügt im Vergleich zu anderen tools für Mitarbeiterbefragungen über weniger Integrationen von Drittanbietern, was die Nutzung innerhalb eines breiteren Technologie-Ökosystems einschränken kann
- Einfache Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche ist zwar benutzerfreundlich, verfügt jedoch nicht über erweiterte Features, was den Anforderungen größerer Unternehmen möglicherweise nicht gerecht wird.
- Eingeschränkte Skalierbarkeit: ThriveSparrow wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und lässt sich möglicherweise nicht so effizient auf größere Unternehmen skalieren.
Preise für ThriveSparrow
- Leistung: 5 $ pro Monat und Mitarbeiter
- Engage: 3 $ pro Monat und Mitarbeiter
- Kudos: 2 $ pro Monat und Mitarbeiter
4. CultureMonkey (Am besten geeignet für umfassende Einblicke in das Mitarbeiterengagement)
CultureMonkey bietet eine Reihe von Features, die darauf ausgelegt sind, eine positive Arbeitskultur zu fördern. Durch vielfältige Umfragen zum Mitarbeiterengagement und das Management von Echtzeit-Feedback hilft CultureMonkey Unternehmen dabei, zu verstehen, was ihre Mitarbeiter motiviert.
Eine der Stärken von CultureMonkey ist der Einsatz von Heatmaps und Stimmungsanalysen. Mit diesen tools können Führungskräfte schnell Trends beim Engagement erkennen und sinnvolle Maßnahmen ergreifen.
CultureMonkey richtet sich jedoch in erster Linie an mittelständische bis große Unternehmen, was sich in seinem benutzerdefinierten Preismodell und den auf umfangreichere organisatorische Anforderungen zugeschnittenen Features widerspiegeln dürfte.
Die besten Features von CultureMonkey
- Vielfältige Umfrageoptionen: Umfasst eNPS, benutzerdefinierte Umfragen und Pulsumfragen, um den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden
- Datengestützte Erkenntnisse: Bietet Heatmaps, Stimmungsanalysen und Benchmarks, um Schwachstellen zu identifizieren und die Nachverfolgung von Verbesserungen im Zeitverlauf zu gewährleisten
- Anonymes Feedback: Gewährleistet 100 % Anonymität und ermöglicht ehrliches Feedback über sichere, DSGVO-konforme Kanäle mit Sicherheit
- Umfassende Tools für die Berichterstellung: Bietet CSV- und PPT-Exportoptionen für eine detaillierte Datenanalyse und benutzerdefinierte Berichte
- Automatisierte Umfrageplanung: Ermöglicht die Einrichtung von Umfragen im Autopilot-Modus, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Teilnahmequote maximiert wird
Die Limite von CultureMonkey
- Benutzerdefiniertes Preismodell: Das Fehlen von Preisangaben im Voraus kann es erschweren, die Kosteneffizienz zu beurteilen, insbesondere für kleinere Geschäfte
- Mögliche Komplexität: Die Plattform ist aufgrund ihrer umfangreichen Features für kleine Teams oder Start-ups möglicherweise komplexer als nötig.
- Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Drittanbietern: Obwohl die Plattform einen breiten Bereich an integrierten tools bietet, sind die Integrationsmöglichkeiten mit anderer Software relativ begrenzt.
Preise für CultureMonkey
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu CultureMonkey
- G2: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)
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5. 15Five (Am besten geeignet für benutzerfreundliche Umfragen)
15Five wurde für HR-Führungskräfte entwickelt, die konkrete Ergebnisse erzielen möchten. Es bietet benutzerfreundliche, wissenschaftlich fundierte Umfragen, die mit nur zwei Klicks gestartet werden können und deren Antworten in etwa sechs Minuten vorliegen.
Mit Features wie Benchmarking und detaillierten Dashboards zu HR-Ergebnissen hilft 15Five dabei, das Engagement auf allen Ebenen – Unternehmen, Abteilung oder Team – zu messen und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.
Die Plattform eignet sich dank ihrer umfangreichen Features hervorragend für mittlere bis große Unternehmen, doch ihre Einfachheit reicht möglicherweise nicht aus für diejenigen, die nach hochgradig anpassbaren Lösungen suchen.
Die besten Features von 15Five
- HR-Ergebnis-Dashboard: Bietet eine umfassende Ansicht der Engagement-Metriken sowie anderer wichtiger Geschäftsdaten und unterstützt so datengestützte Entscheidungen
- Anpassbare Umfragen und Benchmarks: Bietet wissenschaftlich fundierte Vorlagen und Benchmarking-Tools zum Vergleich des Engagements im Zeitverlauf und branchenübergreifend
- Interne Beratung und Begleitung: Unterstützt bei der Erstellung von Strategien zur Mitarbeiterbindung und der Förderung der Führungskompetenz
- Echtzeit-Feedback und Stimmungsanalyse: Ermöglicht die schnelle Erkennung von Anliegen der Mitarbeiter, von Burnout bis hin zu DE&I-Initiativen
- Slack-Integration für gegenseitige Anerkennung: Ermöglicht es Mitarbeitern, Lob auszusprechen und Erfolge zu feiern, was eine positive Arbeitskultur fördert
Die Limite von 15Five
- Unterbricht den Workflow: Einige Benutzer empfinden die häufigen Benachrichtigungen der Plattform als störend, insbesondere wenn sie in ihren Arbeitsalltag integriert sind
- Keine vollständige benutzerdefinierte Anpassbarkeit: Das tool ist zwar benutzerfreundlich, kann jedoch für diejenigen, die eine sehr spezifische Anpassung oder zusätzliche tools benötigen, unzureichend sein.
- Fehlende Features in den Basis-Plänen: Bestimmte wichtige Features sind nur in höheren Tarifen verfügbar, was für eine umfassende Nutzung eine größere Investition erfordert.
Preise für 15Five
- Engage: 4 $ pro Benutzer und Monat
- Perform: 10 $ pro Benutzer und Monat
- Gesamtplattform: 16 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu 15Five
- G2: 4,6/5 (über 1.700 Bewertungen)
6. Workleap Officevibe (Am besten geeignet für wöchentliche Einblicke und Mitarbeiterfeedback)
Workleap Officevibe ist ein leistungsstarkes tool für Mitarbeiterbefragungen, das Führungskräften mit minimalem Aufwand umsetzbare Erkenntnisse liefert.
Zu den herausragenden Features von Officevibe gehört die Option für anonymes Feedback, die Mitarbeiter zu ehrlichen Antworten ermutigt.
Darüber hinaus optimieren die Slack- und Google-Integrationen von Officevibe den Umfrageprozess.
Allerdings haben Benutzer festgestellt, dass die Slack-Integration manchmal Probleme bereitet und den Workflow unterbrechen kann.
Die besten Features von Workleap Officevibe
- Wöchentliche Pulse-Umfragen: Stellen Sie jede Woche fünf gezielte Fragen und erhalten Sie so kontinuierlich Einblicke, ohne die Mitarbeiter zu überfordern.
- Anonymes Feedback: Sammelt anonymisierte Antworten, um Ehrlichkeit zu fördern und die Genauigkeit der Daten zum Mitarbeiterengagement zu verbessern
- Echtzeit-Berichterstellung: Liefert klare und aggregierte Daten, damit sich die Personalabteilung und Führungskräfte auf wichtige Verbesserungsbereiche konzentrieren können
- Volle Transparenz: Freigeben Sie die Umfragedaten dem gesamten Team und befähigen Sie die Mitarbeiter, zur Verbesserung der Arbeitskultur beizutragen.
- Slack- und Google-Integrationen: Ermöglichen den einfachen Zugriff auf Umfragen und Ergebnisse direkt innerhalb vertrauter Plattformen
Die Limite von Workleap Officevibe
- Verwirrung beim Setup: Einige Benutzer empfinden den Setup-Prozess als verwirrend, insbesondere die Erstellung von Konten und die Passwortverwaltung
- Probleme bei der Slack-Integration: Die Slack-Integration kann unzuverlässig sein, was dazu führt, dass sich manche Benutzer versehentlich stattdessen bei Google anmelden
- Eingeschränkter Free-Plan: Die kostenlose Version bietet einen begrenzten Datenverlauf und unterstützt nur ein Team, was für größere Unternehmen möglicherweise nicht ausreicht.
Preise für Workleap und Officevibe
- Kostenlos: 0 $
- Essential: 3,50 $ pro Person und Monat
- Pro: 5 $ pro Person und Monat
- Add-On für Leistungsmanagement: 6 $ pro Person und Monat
Workleap Officevibe-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3/5 (über 700 Bewertungen)
7. TINYpulse (Am besten geeignet für anonymes Feedback und Anerkennung durch Kollegen)
Das Beste an TINYpulse ist, dass es Mitarbeiter dazu ermutigt, ihre Meinung zu sagen, ohne den Druck, identifiziert zu werden.
Das einzigartige „Cheers for Peers“-Feature der Plattform, mit dem Kollegen sich gegenseitig loben können, trägt ebenfalls dazu bei, eine Kultur der Anerkennung zu fördern.
Andererseits empfinden einige Benutzer die Navigation als etwas verwirrend, insbesondere aufgrund regelmäßiger Updates der Apps, die gelegentlich zu defekten Links führen.
Zudem können in kleinen Teams Probleme mit der Anonymität auftreten, da sich Mitarbeiter manchmal fragen: „Wer hat diese niedrige Bewertung abgegeben?“
Die besten Features von TINYpulse
- Anpassbare Umfragefragen: Ermöglicht es Administratoren, Fragen an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens anzupassen
- Trends zur Mitarbeiterzufriedenheit und Berichterstellung: Verfolgen Sie die Mitarbeitermoral im Zeitverlauf und erkennen Sie Muster, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern
- Optionen für anonymes Feedback: Fördert ehrliche Antworten und bietet Administratoren die Möglichkeit, privat zu antworten, ohne die Identität der Befragten preiszugeben
- Cheers for Peers: Fördert die gegenseitige Anerkennung unter Kollegen und schafft so eine Arbeitskultur, die von Verbindung und Wertschätzung geprägt ist
- Umsetzbare Empfehlungen: Bietet datengestützte Vorschläge zur Steigerung des Mitarbeiterengagements und macht Verbesserungen zu einer fundierten Entscheidung
Die Limite von TINYpulse
- Probleme bei der Navigation: Einige Benutzer empfinden das Layout als schwierig, insbesondere nach Updates für Apps
- Bedenken hinsichtlich der Anonymität in kleinen Teams: In kleineren Teams kann es schwierig sein, echte Anonymität zu wahren, was zu Neugierde hinsichtlich der Herkunft des Feedbacks führen kann
- Verwirrung beim Preismodell: Benutzer berichten von Änderungen der Preisstruktur im Laufe der Zeit, was zu einigen Missverständnissen hinsichtlich der Kosten der Benutzung führt
Preise für TINYpulse
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu TINYpulse
- G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 45 Bewertungen)
8. Culture Amp (Am besten geeignet für datengestütztes Mitarbeiterengagement und Personalanalytik)
Culture Amp ist eine vielseitige Plattform für Mitarbeiterengagement, die Unternehmen dabei unterstützt, strategische Entscheidungen auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse zu treffen.
Mit über 40 Umfragevorlagen zu Themen wie Engagement, DE&I und mehr ermöglicht Culture Amp HR-Teams, Umfragen auf die spezifischen Bedürfnisse ihres Unternehmens zuzuschneiden.
Culture Amp bietet zwar umfangreiche Features, doch das benutzerdefinierte Preismodell und die Komplexität der Plattform sind möglicherweise nicht ideal für kleinere Unternehmen oder solche, die nach einfacheren Lösungen suchen.
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Die besten Features von Culture Amp
- Umfassende Umfragebibliothek: Bietet über 40 wissenschaftlich fundierte, anpassbare Umfragevorlagen für verschiedene Bereiche der Mitarbeiterbindung
- KI-gestützte Analysen: Liefern sichere, objektive Erkenntnisse, die dabei helfen, Initiativen zu priorisieren und zum Handeln anzuregen
- People Analytics: Bietet datengestützte Entscheidungs-tools für die Personalabteilung und ermöglicht ein tieferes Verständnis der Mitarbeiterzufriedenheit
- Bewährte Pläne: Basierend auf Erkenntnissen führender Unternehmen helfen Ihnen diese Pläne dabei, Schlüssel-Herausforderungen im Bereich Mitarbeiterengagement anzugehen
- Flexible Tools für die Berichterstellung: Ermöglichen detaillierte Analysen mit Filter- und Auswertungsfunktionen und bieten intuitive Visualisierungen
Die Limite von Culture Amp
- Benutzerdefiniertes Preismodell: Die Preise werden nicht offen gelegt, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Kosten im Voraus einzuschätzen
- Mögliche Komplexität für kleinere Teams: Aufgrund ihres breiten Bereichs an Features kann die Plattform für kleinere Unternehmen oder Start-ups überwältigend wirken.
- Herausforderungen bei der Plattformintegration: Benutzer haben Notizen gemacht, dass die Verwaltung mehrerer HR-Plattformen mühsam sein kann und zu Schwierigkeiten bei der Berichterstellung führen kann
Preise von Culture Amp
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Culture Amp
- G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)
9. Qualtrics (Am besten geeignet für flexible Umfrageplanung)
Qualtrics ist für seine Anpassungsfähigkeit bekannt und ermöglicht es Unternehmen, das Mitarbeiterengagement mit flexiblen Pulse-Umfragen zu überwachen.
Diese lassen sich so anpassen, dass sie sich auf Bereiche wie Wohlbefinden und DE&I konzentrieren, ohne dass ein komplett neues Programm gestartet werden muss.
Allerdings kann die Bedienung von Qualtrics für neue Benutzer manchmal eine Herausforderung darstellen, und die Reaktionszeiten des Kundenservices entsprechen möglicherweise nicht immer den Erwartungen.
Die besten Features von Qualtrics
- Flexible Planung von Pulse-Umfragen: Ermöglicht schnelle Anpassungen der Schwerpunkte der Umfrage und damit eine Echtzeit-Nachverfolgung des Engagements
- KI-gestützte Dashboards: Bieten rollenspezifische Einblicke, um zeitnahe Entscheidungen und effektive Folgemaßnahmen zu unterstützen
- Umfragebibliothek und Benchmarks: Bietet über 300 vorgefertigte Fragen und Branchen-Benchmarks für eine umfassende Umfragegestaltung
- HR-Systemintegration: Sorgt dafür, dass Mitarbeiterdaten eine hohe Sicherheit haben und auf dem neuesten Stand bleiben, dank bestehender HR-Tools
- Manager Assist Hub: Versorgt Führungskräfte an vorderster Front mit personalisierten Erkenntnissen, um teamspezifische Lücken im Engagement zu schließen
Die Limiten von Qualtrics
- Hohe Lernkurve für neue Benutzer: Die Plattform kann anfangs schwer zu bedienen sein, insbesondere für diejenigen, die mit Software für Mitarbeitererfahrungen nicht vertraut sind
- Verzögerungen beim Kundenservice: Einige Benutzer berichten von langen Wartezeiten beim Support, was frustrierend sein kann, wenn sofortige Hilfe benötigt wird
- Mögliche Probleme bei der E-Mail-Zustellung: Bei einigen Benutzern sind Probleme aufgetreten, dass Umfrage-E-Mails die Mitarbeiter nicht erreicht haben, möglicherweise aufgrund von Spam-Filtern.
Preise von Qualtrics
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics
- G2: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)
10. Vantage Pulse (Am besten geeignet für Echtzeit-Feedback)
Vantage Pulse ist ideal für Unternehmen, die das Mitarbeiterengagement und die Mitarbeiterbindung steigern möchten. Es verzichtet auf jährliche Umfragen und ermöglicht stattdessen ein kontinuierliches Zuhören mit Echtzeit-Feedback.
Die Plattform verfügt über ein benutzerfreundliches Dashboard, das Trends und Benchmarks intuitiv visualisiert.
Einige Benutzer haben jedoch Notizen gemacht, dass die Plattform von einer größeren Vielfalt an Umfragevorlagen und einem dynamischeren Prämienkatalog für die Anerkennung durch Kollegen profitieren könnte.
Die besten Features von Vantage Pulse
- Echtzeit-Feedback und Trendvisualisierung: Bietet kontinuierliche Einblicke über ein dynamisches Dashboard, das die Stimmung der Mitarbeiter und Trends beim Engagement anzeigt
- Vollständig anonyme Umfragen: Stellen sicher, dass Mitarbeiter ehrliches Feedback freigeben können, wobei die Anonymität während des gesamten Prozesses gewährleistet ist
- Automatische Umfrageerinnerungen: Richten Sie Erinnerungen ein, die die Teilnahmequote an Umfragen steigern, ohne dass manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind.
- Mehrsprachige Unterstützung: Unterstützt über 14 Sprachen und ist somit für globale Teams zugänglich
- Vorgefertigte Umfragevorlagen: Bietet über 25 Vorlagen für verschiedene Zwecke, darunter Onboarding-, DE&I- und Austrittsbefragungen
Die Limite von Vantage Pulse
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Einige Benutzer berichten, dass sich die Umfragevorlagen und der Prämienkatalog mit der Zeit etwas eintönig anfühlen können
- Gelegentliche Probleme bei der Nachverfolgung: Benutzer haben Notizen gemacht, dass die Nachverfolgung von Punkten für Prämien manchmal inkonsistent sein kann
- Verwirrende Benutzeroberfläche für neue Benutzer: Obwohl die Benutzeroberfläche im Allgemeinen benutzerfreundlich ist, empfinden manche die Navigation darin manchmal als schwierig
Preise für Vantage Pulse
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Vantage Pulse
- G2: 4,7/5 (über 8.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 5.100 Bewertungen)
11. Glint (Am besten geeignet für Umfragen zum Mitarbeiterlebenszyklus)
Mit Optionen wie vierteljährlichen Umfragen zum Engagement, Umfragen zu Vielfalt und Inklusion sowie Umfragen zur Führungskompetenz bietet Glint Unternehmen die tools, um Mitarbeitermeinungen in verschiedenen Bereichen und Phasen der Mitarbeiterlaufbahn zu erfassen.
Darüber hinaus bietet Glint 360-Grad-Feedback- und Anytime-Feedback-Programme an, die kontinuierliches Wachstum und Entwicklung auf allen Ebenen unterstützen.
Die Navigation auf der Plattform kann jedoch schwierig sein, und Benutzer haben einen Mangel an detaillierter Dokumentation notiert, was neuen Benutzern den Einstieg erschwert.
Die besten Features von Glint
- Vielfältiges Umfrageangebot: Bietet verschiedene Umfrageprogramme, darunter zu den Themen Engagement, DE&I, Führungskompetenz und Patientensicherheit, um spezifischen organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden
- Lifecycle-Umfragen: Sammeln Feedback an wichtigen Meilensteinen der Mitarbeiterlaufbahn und liefern Erkenntnisse vom Onboarding bis zum Ausscheiden, die die Mitarbeiterbindung und das Engagement unterstützen
- Anytime- und 360-Grad-Feedback-Programme: Ermöglichen kontinuierliches Feedback in Echtzeit für die ständige Weiterentwicklung der Mitarbeiter und die Effektivität der Teams
- Umfragen auf der Grundlage von Personalwissenschaft: Jedes Programm wird vom Expertenteam von Glint unterstützt, wodurch sichergestellt wird, dass die Umfragen umsetzbare Erkenntnisse liefern
- Integration in HR-Systeme: Durchführt Synchronisierung mit bestehenden HR-Plattformen, um Mitarbeiterdaten korrekt und aktuell zu halten
Die Limiten von Glint
- Komplexe Navigation: Einige Benutzer berichten, dass die Navigation auf der Plattform verwirrend sein kann, insbesondere für diejenigen, die mit den Features von Glint nicht vertraut sind
- Begrenzte Dokumentation: Einige Benutzer haben bemängelt, dass es an detaillierten Ressourcen zur Erläuterung bestimmter Funktionen mangelt, was das Setup und die Nutzung erschweren könnte
- Bedenken hinsichtlich der Anonymität: Obwohl Glint anonymes Feedback ermöglicht, befürchten einige Benutzer, dass Mitarbeiter ihre ehrliche Meinung dennoch nicht freigeben könnten
Preise für Glint
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Glint-Bewertungen und Rezensionen
- Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)
12. Weekdone (Am besten geeignet für die OKR-Abstimmung und wöchentliche Berichte zur Fortschrittserfassung)
Mit Weekdone können Unternehmen die Ziele der Teams mithilfe von Objectives and Key Results (OKRs) aufeinander abstimmen.
So kann jeder in Ihrem Team sehen, was wöchentlich und vierteljährlich zu erledigen ist.
Darüber hinaus umfasst Weekdone Pulse-Befragungen und 1:1-Feedback und unterstützt so das kontinuierliche Leistungsmanagement und das Mitarbeiterengagement.
Obwohl Weekdone benutzerfreundlich ist, haben einige Benutzer Probleme beim Wechseln zwischen den Registerkarten und beim Aufrufen der wöchentlichen Zusammenfassungen notiert, was das Nutzererlebnis beeinträchtigen kann.
Die besten Features von Weekdone
- OKR-Abstimmung und -Nachverfolgung: Organisieren und stimmen Sie individuelle und Teamziele mithilfe eines visuellen OKR-Hierarchiebaums ab, damit Teams sich auf die unternehmensweiten Ziele konzentrieren können
- Wöchentliche Fortschrittsberichte: Bietet automatisierte wöchentliche Statusberichte, mit denen Mitarbeiter ihre eigene Nachverfolgung des Fortschritts durchführen und Aufgaben priorisieren können
- Mitarbeiterbefragungen und Check-ins: Bietet Umfragen mit 5-Sterne-Bewertung und regelmäßige Check-ins, um das Engagement und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu überwachen
- Einzelgespräche und Teamankündigungen: Ermöglicht private Einzelgespräche und Teamankündigungen und trägt so zur Verbesserung der Kommunikation und des Feedbacks bei
- Tools zur Zielsetzung und Nachverfolgung: Enthält Tools zur Festlegung und Nachverfolgung von OKRs, KPIs und Initiativen mit anpassbaren Vorlagen für zusätzliche Flexibilität
Die Limite von Weekdone
- Navigationsprobleme: Einige Benutzer empfinden die Navigation zwischen den Registerkarten als schwierig, insbesondere bei der Ansicht von Wochenübersichten
- Bedenken hinsichtlich der Rückerstattungsrichtlinien: Benutzer haben Probleme bei Rückerstattungsanträgen gemeldet, was sich auf die Kundenzufriedenheit auswirken könnte
- Eingeschränkter Kundensupport: Einige Benutzer haben angemerkt, dass der Kundensupport in kritischen Situationen nicht immer reagiert.
Preise für Weekdone
- Kostenlos für bis zu 3 Benutzer: Für die kostenlose Version ist keine Kreditkarte erforderlich.
- 4–10 Benutzer: 108 $ pro Monat, monatliche Abrechnung, Kosten pro Benutzer 10,80 $ bei Paketen für 10 Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Weekdone
- G2: 4,1/5 (über 30 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)
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13. Lattice (Am besten geeignet für kontinuierliches Feedback und Leistungsmanagement)
Die Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit und die Pulse-Umfragen von Lattice helfen Teams dabei, kontinuierlich Feedback zu sammeln.
Der Analytics Explorer bietet detaillierte Datenvisualisierungen, um datengestützte Entscheidungen zu unterstützen.
Darüber hinaus integriert Lattice Einzelmeetings und Leistungsbeurteilungen in seine Plattform und hilft Managern so, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und ihre Zeit mit den ihnen direkt unterstellten Mitarbeitern bestmöglich zu nutzen.
Einige Benutzer empfinden die Navigation in Lattice jedoch als schwierig, insbesondere beim Zugriff auf Features wie 1:1-Notizen, was sich auf die allgemeine Benutzerfreundlichkeit auswirken kann.
Die besten Features von Lattice
- Echtzeit-Pulse- und Engagement-Umfragen: Sammeln Sie kontinuierlich Feedback, um potenzielle Probleme zu erkennen und anzugehen, bevor sie sich auf die Arbeitsmoral auswirken
- Umfassende Nachverfolgung von Zielen und OKR: Richtet individuelle und Teamziele an den Unternehmensprioritäten aus und unterstützt so die strategische Wirkung
- KI-gestützte Erkenntnisse und Analysen: Liefert sofortige, umsetzbare Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern
- Integrierte Einzelgespräche und Leistungsbeurteilungen: Fördert sinnvolle Interaktionen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern mit tools für kontinuierliches Feedback und Talententwicklung
- Add-On für das Vergütungsmanagement: Zentralisiert Vergütungsüberprüfungen und Benchmarking und gewährleistet faire und einheitliche Vergütungspraktiken
Die Limiten von Lattice
- Komplexe Navigation: Einige Benutzer empfinden die Navigation zwischen den Features als schwierig, beispielsweise das Auffinden bestimmter 1:1-Notizen
- Einschränkungen bei der Benutzerdefinierung von Bewertungen: Benutzer berichten, dass die Anpassungsmöglichkeiten bei Leistungsbeurteilungen begrenzt sind, was es schwierig macht, Bewertungen auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden
- Gelegentliche Verzögerungen beim Support: Obwohl der Support in der Regel schnell reagiert, haben einige Benutzer in Zeiträumen mit hoher Nachfrage Verzögerungen festgestellt
Preise von Lattice
- Talentmanagement: 11 $ pro Platz und Monat
- Engagement-Add-On: +4 $ pro Platz und Monat
- Grow-Add-On: +4 $ pro Platz und Monat
- Add-On „Vergütung“: +6 $ pro Platz und Monat;
Lattice-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)
14. Leena AI (Am besten geeignet für KI-gestützte Stimmungsanalyse)
Mit dem Schwerpunkt auf dem Verständnis der Faktoren, die das Engagement in jeder Phase beeinflussen – vom Onboarding bis zum Ausscheiden –, nutzen die Umfragen von Leena AI fortschrittliche KI, um offenes Feedback zu analysieren.
Darüber hinaus unterstützt Leena KI mit Multi-Channel-Support und Mehrsprachigkeit in über 100 Sprachen die Belegschaft und sorgt dafür, dass das Feedback zugänglich und inklusiv ist.
Obwohl die Plattform leistungsstarke Features bietet, empfinden manche Unternehmen das benutzerdefinierte Preismodell möglicherweise als weniger transparent.
Die besten Features von Leena KI
- KI-gestützte Stimmungsanalyse: Nutzt generative KI zur Analyse von offenem Feedback, um Einblicke in die Stimmung der Mitarbeiter zu gewinnen und Bereiche zu identifizieren, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen
- Aktionsplanung innerhalb der Plattform: Ermöglicht es HR-Teams, Projekte zu verwalten, die Nachverfolgung von Verbesserungen durchzuführen und Aufgaben direkt in der Plattform zuzuweisen, um das Engagement-Management zu optimieren
- Echtzeit-Einblicke und Dashboards: Bietet intuitive, KI-gestützte Dashboards, die Daten zur Mitarbeiterzufriedenheit in Echtzeit darstellen und so eine schnelle Entscheidungsfindung unterstützen
- Multi-Channel- und mehrsprachiges Support-System: Lässt sich in bestehende Kommunikationskanäle integrieren und unterstützt über 100 Sprachen, wodurch es sich ideal für globale Unternehmen eignet
- Integration mit anderen HR-Systemen: Synchronisierung mit Leistungsmanagement-, Onboarding- und anderen Systemen für eine einheitliche Mitarbeitererfahrung
Die Grenzen von Leena KI
- Benutzerdefiniertes Preismodell: Preisinformationen sind nicht ohne Weiteres verfügbar, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Erschwinglichkeit im Voraus einzuschätzen
- Komplexität für kleine Unternehmen: Die fortschrittlichen KI-Features und umfassenden Analysen sind für kleinere Teams möglicherweise überdimensioniert.
- Begrenzte Anzahl an Bewertungen von Dritten: Obwohl die Plattform positiv bewertet wird, gibt es im Vergleich zu größeren Mitbewerbern weniger Bewertungen von Benutzern, was das Vertrauen der Käufer beeinträchtigen könnte.
Preise für Leena KI
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Leena KI-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)
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15. WorkTango (Am besten geeignet für anpassbare Umfragen über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg)
Mit WorkTango können Unternehmen in verschiedenen Phasen Feedback erfassen, wobei Vorlagen Bereiche wie Engagement, DE&I, Onboarding und Offboarding abdecken.
Die KI-gestützten Analysen und die Sentiment Cloud der Plattform helfen HR-Teams und Führungskräften dabei, Themen und Trends aus Texten schnell zu erkennen, während anonyme Unterhaltungen eine tiefere Auseinandersetzung mit den Anliegen der Mitarbeiter ermöglichen.
Einige Benutzer haben jedoch eine Notiz gemacht, dass die Analyse- und Dashboard-Funktionen der Plattform intuitiver sein könnten und die Benutzeroberfläche für neue Benutzer schwierig zu bedienen sein kann.
Die besten Features von WorkTango
- Unbegrenzt anpassbare Umfragen: Führen Sie Umfragen mit wissenschaftlich fundierten Fragen und Vorlagen für jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus durch
- Sentiment Cloud und Analysen: Visualisieren Sie Freitextantworten und greifen Sie auf Echtzeit-Einblicke zu, um Trends zu erkennen und die Maßnahmenplanung zu unterstützen
- Anonyme Unterhaltungen: Führen Sie Folgeunterhaltungen, um tiefere Einblicke zu gewinnen und gleichzeitig die Vertraulichkeit zu wahren
- Anerkennung und Belohnungen: Steigern Sie die Mitarbeiteranerkennung mit automatisierten Programmen für Meilensteine und Erfolge
- Predictive Analytics für Führungskräfte: Unterstützt Manager mit Handlungsempfehlungen auf der Grundlage vorausschauender Erkenntnisse und hilft so bei der Entscheidungsfindung und der beruflichen Weiterentwicklung
Die Limite von WorkTango
- Komplexe Navigation: Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen den Registerkarten und bei der Navigation auf der Plattform, insbesondere im Bereich „Unterhaltung“
- Anpassung der grundlegenden Analysen: Obwohl die Analyse- und Dashboard-Optionen robust sind, können sie sich begrenzt anfühlen und sind möglicherweise nicht so benutzerdefiniert, wie es sich manche Benutzer wünschen
- Punkteverwaltung: Die vierteljährliche „Use-or-Lose“-Regelung für Prämienpunkte kann für manche Benutzer einschränkend sein
Preise für WorkTango
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu WorkTango
- G2: 4,7/5 (über 850 Bewertungen)
- Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)
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In einer Langzeitstudie verzeichneten Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur, die Mitarbeiter, Kunden und Führungskräfte wertschätzte, ein Umsatzwachstum von 682 %.
Mitarbeiterbefragungen können Ihnen dabei helfen: Sie erfassen die aktuelle Situation an Ihrem Arbeitsplatz und ermöglichen es Ihnen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und wirksame Strategien zu entwickeln.
Die Features von ClickUp, wie anpassbare Umfragevorlagen, die Erfassung von Feedback in Echtzeit und umsetzbare Erkenntnisse, bieten Ihnen alles, was Sie benötigen, um ein hohes Maß an Mitarbeiterengagement und -zufriedenheit zu erreichen.
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