Die 15 besten Tools für Mitarbeiterbefragungen im Jahr 2026

Bei Mitarbeiterbefragungen geht es natürlich nicht darum, zu überprüfen, ob bei allen am Arbeitsplatz noch das Herz schlägt (obwohl das an einem anstrengenden Monday vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre!😊).

Was genau sind Mitarbeiterbefragungen?

Eine Mitarbeiterbefragung ist eine kurze Reihe von Fragen, die in regelmäßigen Abständen an die Mitarbeiter gesendet wird.

Genauso wie das Messen Ihres Pulses Aufschluss über Ihre körperliche Gesundheit gibt, helfen diese regelmäßigen Umfragen der Personalabteilung dabei, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu überwachen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Mithilfe von Software für Mitarbeiterbefragungen können sie effektiv Feedback von Mitarbeitern zu Aspekten wie Arbeitszufriedenheit, Beziehungen am Arbeitsplatz und dem allgemeinen Arbeitsumfeld einholen.

Diese tools für Mitarbeiterbefragungen sind unverzichtbar, um einen engagierteren und unterstützenderen Arbeitsplatz zu schaffen. Um die für Sie ideale Option zu finden, sehen wir uns die 15 besten tools für Mitarbeiterbefragungen an.

Wenn Sie eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter einstellen, führen Sie mehrere Vorstellungsgespräche durch, um die perfekte Besetzung zu finden, oder? Nun, genauso verhält es sich mit einem tool für Mitarbeiterbefragungen, dessen Hauptzweck darin besteht, Feedback von den Mitarbeitern zu sammeln.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines tools für Mitarbeiterbefragungen achten sollten.

Anpassung : Personalisierung ist entscheidend! Mit guten tools für Mitarbeiterbefragungen können Sie Fragen und Umfragen an Ihre Bedürfnisse anpassen und sogar Ihr Logo einfügen, um die Markenidentität zu wahren.

Daten und Analysen : Suchen Sie nach tools, die Ihnen wertvolle Erkenntnisse liefern. Effektive Daten und Analysen helfen Ihnen dabei, Trends zu beobachten, das Mitarbeiterengagement zu messen und Ihre Personalstrategien darauf abzustimmen.

Benutzerfreundlichkeit : Komplizierte : Komplizierte Software zur Messung des Mitarbeiterengagements ist nicht besonders praktisch – wählen Sie Tools mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche und Vorlagen, mit denen Sie Umfragen im Handumdrehen einrichten können

Automatisierung: Automatisieren Sie die Versendung und Auswertung von Umfragen, sparen Sie Zeit und stellen Sie sicher, dass Sie stets aktuelle Erkenntnisse zur Hand haben

Bonus: Entdecken Sie die 10 besten tools für Mitarbeiterbefragungen für HR-Teams, mit denen Sie Feedback in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln können!

Also gut, HR-Profis und Vorreiter am Arbeitsplatz, es ist Zeit, über tools zu sprechen.

Holen Sie sich einen Kaffee, machen Sie es sich bequem und lassen Sie uns gemeinsam die 15 besten tools für Mitarbeiterbefragungen erkunden, die Ihre Mitarbeiter sagen lassen: „Endlich hört jemand zu!“

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung und Visualisierung von Umfragedaten)

Mitarbeiterbefragungen bestehen aus drei Schritten: Konzeption, Durchführung und Auswertung.

Und ClickUp kümmert sich um all diese Schritte!

Mit ClickUp Forms können Sie Mitarbeiterfeedback ohne den üblichen Aufwand einholen. Sie können schnell Formulare erstellen, die Mitarbeiter in wenigen Minuten ausfüllen können – ideal für Pulsumfragen, die schnell und häufig durchgeführt werden müssen.

Erstellen und verwalten Sie Umfrageformulare mühelos in ClickUp mit einem vereinfachten Formularmenü

Sie können diese Formulare mit spezifischen Fragen benutzerdefiniert anpassen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, beispielsweise zur Bewertung des Mitarbeiterengagements oder zum Verständnis der Work-Life-Balance.

Außerdem gibt es ClickUp Docs, das Ihnen die Zusammenstellung und Präsentation der Ergebnisse von Umfragen erleichtert.

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs effektiv gemeinsam an Dokumenten und führen Sie die Nachverfolgung von Änderungen in Echtzeit durch

Mit diesen Dokumenten können Sie das Format der Informationen übersichtlich wählen und in Echtzeit mit anderen Beteiligten freigeben.

Gleichzeitig sparen Sie mit den vorgefertigten Vorlagen von ClickUp jede Menge Zeit bei der Gestaltung und Formatierung und erhalten einen soliden Ausgangspunkt. Fügen Sie einfach weitere Fragen hinzu, und schon kann es losgehen!

ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterbefragungen

Diese Vorlage herunterladen Verbessern Sie Ihre Unternehmenskultur und steigern Sie die Mitarbeiterzufriedenheit mit der ClickUp-Vorlage für Umfragen zum Mitarbeiterengagement

Die Vorlage für Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen von ClickUp ist das perfekte tool, um sich ein genaues Bild von der Zufriedenheit und dem Engagement Ihrer Mitarbeiter zu machen. Mit dieser Vorlage können Sie:

Gewinnen Sie klare, umsetzbare Erkenntnisse darüber, wie es Ihrem Team geht

Erstellen Sie personalisierte Umfragen mit benutzerdefinierten Fragen

Sammeln Sie Echtzeit-Feedback von Mitarbeitern auf jedem Gerät

Mit diesem optimierten Formular können Sie umfassendes Mitarbeiterfeedback sammeln und analysieren, die Zufriedenheit messen und die Unternehmenskultur besser verstehen.

Wenn Sie nach etwas suchen, das noch konkreter umsetzbar ist, hat ClickUp das perfekte tool für Sie – die ClickUp-Vorlage für einen Aktionsplan zur Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Sie hilft dabei, wichtige Faktoren für die Mitarbeiterzufriedenheit zu identifizieren, wirkungsvolle Veränderungen umzusetzen und die Verantwortlichkeit für die Ergebnisse sicherzustellen.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Form View : Vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Formularen und macht die Datenerfassung unkompliziert

Umfragefrage-Generator : Ein KI-gestütztes tool, mit dem Sie relevante und ansprechende Umfragefragen erstellen können, die genau auf Ihre Ziele zugeschnitten sind

ClickUp-Dashboards : ClickUp-Dashboards eignen sich perfekt zur Visualisierung von Umfragedaten und bieten benutzerdefinierte Widgets für die Nachverfolgung bestimmter Metriken sowie zum Vergleich der Ergebnisse im Zeitverlauf.

ClickUp Docs : Ideal zum Freigeben von Umfragezusammenfassungen und Erkenntnissen, mit Funktionen für Zusammenarbeit und Nachverfolgung in Echtzeit

Die Gantt-Ansicht von ClickUp : Diese eignet sich ideal zum Festlegen von Zeitplänen, zum Verwalten von Umfrageplänen und zur Nachverfolgung des Fortschritts vom Start bis zum Abschluss.

Die Limite von ClickUp

Funktionalität der mobilen App: Die mobile App von ClickUp bietet noch nicht den vollen Funktionsumfang der Version für den Desktop, was etwas schwierig sein kann, wenn Sie unterwegs Anpassungen vornehmen müssen.

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. SurveySparrow (Am besten geeignet für automatisierte Pulsumfragen)

via SurveySparrow

SurveySparrow bietet eine intuitive Plattform für die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen zum Pulse, die es Unternehmen leicht macht, das Mitarbeiterengagement zu messen.

Ein herausragendes Feature ist die automatische Umfrageplanung, mit der Sie Umfragen einrichten können und die Plattform den Rest übernimmt.

Die Plattform verfügt zudem über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche, die Umfragen persönlicher und ansprechender macht und laut Berichten zu einer Steigerung der Quote, bei der Umfragen abgeschlossen werden, um 40 % führt.

Einige Benutzer empfinden das Neuanordnen von Textfeldern in Umfragen jedoch als etwas knifflig, und diese erweiterten Features können mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.

Die besten Features von SurveySparrow

Automatisierte Umfrageplanung : Richten Sie regelmäßige Pulsumfragen ein und überlassen Sie dem System die Erinnerungen, damit Sie sich auf andere Dinge konzentrieren können

Dialogorientierte Benutzeroberfläche : Bindet Mitarbeiter durch ein personalisiertes Erlebnis ein und erhöht so die Rücklaufquote der Umfragen

Umfassendes Dashboard für die Berichterstellung : Bietet schnelle Einblicke und sendet Echtzeit-Updates, damit Sie stets über die Umfrageergebnisse informiert sind

Omnichannel-Datenerfassung : Sammeln Sie Feedback aus verschiedenen Quellen wie E-Mail, Web und sozialen Medien an einem einzigen Ort

Erweiterte bedingte Logik: Passen Sie Umfragen anhand der Antworten an, um den Benutzern ein reibungsloses und benutzerdefiniertes Erlebnis zu bieten

Die Limite von SurveySparrow

Schwierigkeiten beim Anordnen von Textfeldern : Das Anordnen von Textfeldern kann schwierig sein und sich auf das Layout der Umfrage auswirken.

Langsames Laden der Seite : Einige Benutzer berichten, dass eingebettete Umfragen die Ladezeit der Seiten, auf denen sie sich befinden, verlangsamen

Hohe Kosten für erweiterte Features: Der Zugriff auf erweiterte Features erfordert einen Upgrade-Plan, der teurer sein kann als erwartet

Preise für SurveySparrow

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Lesen Sie auch: 8 kostenlose Fragebogenvorlagen für eine effiziente Datenerhebung

3. ThriveSparrow (Am besten geeignet für flexible Pulse-Umfragen)

via ThriveSparrow

ThriveSparrow zielt darauf ab, das kontinuierliche Mitarbeiterengagement zu fördern, indem es regelmäßige Pulse-Umfragen bereitstellt, die Unternehmen dabei helfen, den Grad des Engagements zu verstehen und schnell auf sich ändernde Bedürfnisse zu reagieren.

Mit ThriveSparrow lässt sich die Häufigkeit dieser Umfragen ganz einfach benutzerdefiniert anpassen – egal, ob Sie wöchentliche Updates oder monatliche Trends wünschen, das tool passt sich Ihren HR-Programmen an.

Es ist jedoch anzumerken, dass ThriveSparrow möglicherweise nicht ideal für größere Unternehmen ist; es eignet sich am besten für kleine und mittlere Unternehmen.

Die besten Features von ThriveSparrow

Flexible Planung von Pulse-Umfragen : Wählen Sie Umfragehäufigkeiten, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen – von wöchentlichen Pulse-Umfragen bis hin zu monatlichen Trendanalysen.

eNPS-Umfragen : Umfragen mit einer einzigen Frage, die die Mitarbeiterloyalität messen und dabei helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

Umfassende Berichte : Liefern umsetzbare Erkenntnisse zu Engagement-Trends und ermöglichen es Führungskräften, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Nahtlose Integration : Lässt sich in Slack, Google Workspace und weitere Plattformen integrieren und lässt sich somit problemlos in Ihre bestehende HR-Technologieumgebung einbinden

Mehrsprachige Unterstützung: Ermöglicht Umfragen in mehreren Sprachen – ideal für globale Teams

Die Limite von ThriveSparrow

Eingeschränkte Integrationen : Verfügt im Vergleich zu anderen tools für Mitarbeiterbefragungen über weniger Integrationen von Drittanbietern, was die Nutzung innerhalb eines breiteren Technologie-Ökosystems einschränken kann

Einfache Benutzeroberfläche : Die Benutzeroberfläche ist zwar benutzerfreundlich, verfügt jedoch nicht über erweiterte Features, was den Anforderungen größerer Unternehmen möglicherweise nicht gerecht wird.

Eingeschränkte Skalierbarkeit: ThriveSparrow wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und lässt sich möglicherweise nicht so effizient auf größere Unternehmen skalieren.

Preise für ThriveSparrow

Leistung : 5 $ pro Monat und Mitarbeiter

Engage : 3 $ pro Monat und Mitarbeiter

Kudos: 2 $ pro Monat und Mitarbeiter

4. CultureMonkey (Am besten geeignet für umfassende Einblicke in das Mitarbeiterengagement)

via CultureMonkey

CultureMonkey bietet eine Reihe von Features, die darauf ausgelegt sind, eine positive Arbeitskultur zu fördern. Durch vielfältige Umfragen zum Mitarbeiterengagement und das Management von Echtzeit-Feedback hilft CultureMonkey Unternehmen dabei, zu verstehen, was ihre Mitarbeiter motiviert.

Eine der Stärken von CultureMonkey ist der Einsatz von Heatmaps und Stimmungsanalysen. Mit diesen tools können Führungskräfte schnell Trends beim Engagement erkennen und sinnvolle Maßnahmen ergreifen.

CultureMonkey richtet sich jedoch in erster Linie an mittelständische bis große Unternehmen, was sich in seinem benutzerdefinierten Preismodell und den auf umfangreichere organisatorische Anforderungen zugeschnittenen Features widerspiegeln dürfte.

Die besten Features von CultureMonkey

Vielfältige Umfrageoptionen : Umfasst eNPS, benutzerdefinierte Umfragen und Pulsumfragen, um den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden

Datengestützte Erkenntnisse : Bietet Heatmaps, Stimmungsanalysen und Benchmarks, um Schwachstellen zu identifizieren und die Nachverfolgung von Verbesserungen im Zeitverlauf zu gewährleisten

Anonymes Feedback : Gewährleistet 100 % Anonymität und ermöglicht ehrliches Feedback über sichere, DSGVO-konforme Kanäle mit Sicherheit

Umfassende Tools für die Berichterstellung : Bietet CSV- und PPT-Exportoptionen für eine detaillierte Datenanalyse und benutzerdefinierte Berichte

Automatisierte Umfrageplanung: Ermöglicht die Einrichtung von Umfragen im Autopilot-Modus, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Teilnahmequote maximiert wird

Die Limite von CultureMonkey

Benutzerdefiniertes Preismodell : Das Fehlen von Preisangaben im Voraus kann es erschweren, die Kosteneffizienz zu beurteilen, insbesondere für kleinere Geschäfte

Mögliche Komplexität : Die Plattform ist aufgrund ihrer umfangreichen Features für kleine Teams oder Start-ups möglicherweise komplexer als nötig.

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Drittanbietern: Obwohl die Plattform einen breiten Bereich an integrierten tools bietet, sind die Integrationsmöglichkeiten mit anderer Software relativ begrenzt.

Preise für CultureMonkey

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CultureMonkey

G2: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

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5. 15Five (Am besten geeignet für benutzerfreundliche Umfragen)

via 15Five

15Five wurde für HR-Führungskräfte entwickelt, die konkrete Ergebnisse erzielen möchten. Es bietet benutzerfreundliche, wissenschaftlich fundierte Umfragen, die mit nur zwei Klicks gestartet werden können und deren Antworten in etwa sechs Minuten vorliegen.

Mit Features wie Benchmarking und detaillierten Dashboards zu HR-Ergebnissen hilft 15Five dabei, das Engagement auf allen Ebenen – Unternehmen, Abteilung oder Team – zu messen und den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Die Plattform eignet sich dank ihrer umfangreichen Features hervorragend für mittlere bis große Unternehmen, doch ihre Einfachheit reicht möglicherweise nicht aus für diejenigen, die nach hochgradig anpassbaren Lösungen suchen.

Die besten Features von 15Five

HR-Ergebnis-Dashboard : Bietet eine umfassende Ansicht der Engagement-Metriken sowie anderer wichtiger Geschäftsdaten und unterstützt so datengestützte Entscheidungen

Anpassbare Umfragen und Benchmarks: Bietet wissenschaftlich fundierte Vorlagen und Benchmarking-Tools zum Vergleich des Engagements im Zeitverlauf und branchenübergreifend

Interne Beratung und Begleitung : Unterstützt bei der Erstellung von Strategien zur Mitarbeiterbindung und der Förderung der Führungskompetenz

Echtzeit-Feedback und Stimmungsanalyse : Ermöglicht die schnelle Erkennung von Anliegen der Mitarbeiter, von Burnout bis hin zu DE&I-Initiativen

Slack-Integration für gegenseitige Anerkennung: Ermöglicht es Mitarbeitern, Lob auszusprechen und Erfolge zu feiern, was eine positive Arbeitskultur fördert

Die Limite von 15Five

Unterbricht den Workflow : Einige Benutzer empfinden die häufigen Benachrichtigungen der Plattform als störend, insbesondere wenn sie in ihren Arbeitsalltag integriert sind

Keine vollständige benutzerdefinierte Anpassbarkeit : Das tool ist zwar benutzerfreundlich, kann jedoch für diejenigen, die eine sehr spezifische Anpassung oder zusätzliche tools benötigen, unzureichend sein.

Fehlende Features in den Basis-Plänen: Bestimmte wichtige Features sind nur in höheren Tarifen verfügbar, was für eine umfassende Nutzung eine größere Investition erfordert.

Preise für 15Five

Engage : 4 $ pro Benutzer und Monat

Perform : 10 $ pro Benutzer und Monat

Gesamtplattform: 16 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu 15Five

G2: 4,6/5 (über 1.700 Bewertungen)

6. Workleap Officevibe (Am besten geeignet für wöchentliche Einblicke und Mitarbeiterfeedback)

via Workleap Officevibe

Workleap Officevibe ist ein leistungsstarkes tool für Mitarbeiterbefragungen, das Führungskräften mit minimalem Aufwand umsetzbare Erkenntnisse liefert.

Zu den herausragenden Features von Officevibe gehört die Option für anonymes Feedback, die Mitarbeiter zu ehrlichen Antworten ermutigt.

Darüber hinaus optimieren die Slack- und Google-Integrationen von Officevibe den Umfrageprozess.

Allerdings haben Benutzer festgestellt, dass die Slack-Integration manchmal Probleme bereitet und den Workflow unterbrechen kann.

Die besten Features von Workleap Officevibe

Wöchentliche Pulse-Umfragen : Stellen Sie jede Woche fünf gezielte Fragen und erhalten Sie so kontinuierlich Einblicke, ohne die Mitarbeiter zu überfordern.

Anonymes Feedback : Sammelt anonymisierte Antworten, um Ehrlichkeit zu fördern und die Genauigkeit der Daten zum Mitarbeiterengagement zu verbessern

Echtzeit-Berichterstellung : Liefert klare und aggregierte Daten, damit sich die Personalabteilung und Führungskräfte auf wichtige Verbesserungsbereiche konzentrieren können

Volle Transparenz : Freigeben Sie die Umfragedaten dem gesamten Team und befähigen Sie die Mitarbeiter, zur Verbesserung der Arbeitskultur beizutragen.

Slack- und Google-Integrationen: Ermöglichen den einfachen Zugriff auf Umfragen und Ergebnisse direkt innerhalb vertrauter Plattformen

Die Limite von Workleap Officevibe

Verwirrung beim Setup : Einige Benutzer empfinden den Setup-Prozess als verwirrend, insbesondere die Erstellung von Konten und die Passwortverwaltung

Probleme bei der Slack-Integration : Die Slack-Integration kann unzuverlässig sein, was dazu führt, dass sich manche Benutzer versehentlich stattdessen bei Google anmelden

Eingeschränkter Free-Plan: Die kostenlose Version bietet einen begrenzten Datenverlauf und unterstützt nur ein Team, was für größere Unternehmen möglicherweise nicht ausreicht.

Preise für Workleap und Officevibe

Kostenlos : 0 $

Essential : 3,50 $ pro Person und Monat

Pro : 5 $ pro Person und Monat

Add-On für Leistungsmanagement: 6 $ pro Person und Monat

Workleap Officevibe-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 700 Bewertungen)

7. TINYpulse (Am besten geeignet für anonymes Feedback und Anerkennung durch Kollegen)

via TINYpulse

Das Beste an TINYpulse ist, dass es Mitarbeiter dazu ermutigt, ihre Meinung zu sagen, ohne den Druck, identifiziert zu werden.

Das einzigartige „Cheers for Peers“-Feature der Plattform, mit dem Kollegen sich gegenseitig loben können, trägt ebenfalls dazu bei, eine Kultur der Anerkennung zu fördern.

Andererseits empfinden einige Benutzer die Navigation als etwas verwirrend, insbesondere aufgrund regelmäßiger Updates der Apps, die gelegentlich zu defekten Links führen.

Zudem können in kleinen Teams Probleme mit der Anonymität auftreten, da sich Mitarbeiter manchmal fragen: „Wer hat diese niedrige Bewertung abgegeben?“

Die besten Features von TINYpulse

Anpassbare Umfragefragen : Ermöglicht es Administratoren, Fragen an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens anzupassen

Trends zur Mitarbeiterzufriedenheit und Berichterstellung : Verfolgen Sie die Mitarbeitermoral im Zeitverlauf und erkennen Sie Muster, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern

Optionen für anonymes Feedback : Fördert ehrliche Antworten und bietet Administratoren die Möglichkeit, privat zu antworten, ohne die Identität der Befragten preiszugeben

Cheers for Peers : Fördert die gegenseitige Anerkennung unter Kollegen und schafft so eine Arbeitskultur, die von Verbindung und Wertschätzung geprägt ist

Umsetzbare Empfehlungen: Bietet datengestützte Vorschläge zur Steigerung des Mitarbeiterengagements und macht Verbesserungen zu einer fundierten Entscheidung

Die Limite von TINYpulse

Probleme bei der Navigation : Einige Benutzer empfinden das Layout als schwierig, insbesondere nach Updates für Apps

Bedenken hinsichtlich der Anonymität in kleinen Teams : In kleineren Teams kann es schwierig sein, echte Anonymität zu wahren, was zu Neugierde hinsichtlich der Herkunft des Feedbacks führen kann

Verwirrung beim Preismodell: Benutzer berichten von Änderungen der Preisstruktur im Laufe der Zeit, was zu einigen Missverständnissen hinsichtlich der Kosten der Benutzung führt

Preise für TINYpulse

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TINYpulse

G2 : 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 45 Bewertungen)

8. Culture Amp (Am besten geeignet für datengestütztes Mitarbeiterengagement und Personalanalytik)

via Culture Amp

Culture Amp ist eine vielseitige Plattform für Mitarbeiterengagement, die Unternehmen dabei unterstützt, strategische Entscheidungen auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse zu treffen.

Mit über 40 Umfragevorlagen zu Themen wie Engagement, DE&I und mehr ermöglicht Culture Amp HR-Teams, Umfragen auf die spezifischen Bedürfnisse ihres Unternehmens zuzuschneiden.

Culture Amp bietet zwar umfangreiche Features, doch das benutzerdefinierte Preismodell und die Komplexität der Plattform sind möglicherweise nicht ideal für kleinere Unternehmen oder solche, die nach einfacheren Lösungen suchen.

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Die besten Features von Culture Amp

Umfassende Umfragebibliothek : Bietet über 40 wissenschaftlich fundierte, anpassbare Umfragevorlagen für verschiedene Bereiche der Mitarbeiterbindung

KI-gestützte Analysen : Liefern sichere, objektive Erkenntnisse, die dabei helfen, Initiativen zu priorisieren und zum Handeln anzuregen

People Analytics : Bietet datengestützte Entscheidungs-tools für die Personalabteilung und ermöglicht ein tieferes Verständnis der Mitarbeiterzufriedenheit

Bewährte Pläne : Basierend auf Erkenntnissen führender Unternehmen helfen Ihnen diese Pläne dabei, Schlüssel-Herausforderungen im Bereich Mitarbeiterengagement anzugehen

Flexible Tools für die Berichterstellung: Ermöglichen detaillierte Analysen mit Filter- und Auswertungsfunktionen und bieten intuitive Visualisierungen

Die Limite von Culture Amp

Benutzerdefiniertes Preismodell : Die Preise werden nicht offen gelegt, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Kosten im Voraus einzuschätzen

Mögliche Komplexität für kleinere Teams : Aufgrund ihres breiten Bereichs an Features kann die Plattform für kleinere Unternehmen oder Start-ups überwältigend wirken.

Herausforderungen bei der Plattformintegration: Benutzer haben Notizen gemacht, dass die Verwaltung mehrerer HR-Plattformen mühsam sein kann und zu Schwierigkeiten bei der Berichterstellung führen kann

Preise von Culture Amp

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Culture Amp

G2 : 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

9. Qualtrics (Am besten geeignet für flexible Umfrageplanung)

via Qualtrics

Qualtrics ist für seine Anpassungsfähigkeit bekannt und ermöglicht es Unternehmen, das Mitarbeiterengagement mit flexiblen Pulse-Umfragen zu überwachen.

Diese lassen sich so anpassen, dass sie sich auf Bereiche wie Wohlbefinden und DE&I konzentrieren, ohne dass ein komplett neues Programm gestartet werden muss.

Allerdings kann die Bedienung von Qualtrics für neue Benutzer manchmal eine Herausforderung darstellen, und die Reaktionszeiten des Kundenservices entsprechen möglicherweise nicht immer den Erwartungen.

Die besten Features von Qualtrics

Flexible Planung von Pulse-Umfragen : Ermöglicht schnelle Anpassungen der Schwerpunkte der Umfrage und damit eine Echtzeit-Nachverfolgung des Engagements

KI-gestützte Dashboards : Bieten rollenspezifische Einblicke, um zeitnahe Entscheidungen und effektive Folgemaßnahmen zu unterstützen

Umfragebibliothek und Benchmarks : Bietet über 300 vorgefertigte Fragen und Branchen-Benchmarks für eine umfassende Umfragegestaltung

HR-Systemintegration : Sorgt dafür, dass Mitarbeiterdaten eine hohe Sicherheit haben und auf dem neuesten Stand bleiben, dank bestehender HR-Tools

Manager Assist Hub: Versorgt Führungskräfte an vorderster Front mit personalisierten Erkenntnissen, um teamspezifische Lücken im Engagement zu schließen

Die Limiten von Qualtrics

Hohe Lernkurve für neue Benutzer : Die Plattform kann anfangs schwer zu bedienen sein, insbesondere für diejenigen, die mit Software für Mitarbeitererfahrungen nicht vertraut sind

Verzögerungen beim Kundenservice : Einige Benutzer berichten von langen Wartezeiten beim Support, was frustrierend sein kann, wenn sofortige Hilfe benötigt wird

Mögliche Probleme bei der E-Mail-Zustellung: Bei einigen Benutzern sind Probleme aufgetreten, dass Umfrage-E-Mails die Mitarbeiter nicht erreicht haben, möglicherweise aufgrund von Spam-Filtern.

Preise von Qualtrics

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Qualtrics

G2: 4,4/5 (über 500 Bewertungen)

10. Vantage Pulse (Am besten geeignet für Echtzeit-Feedback)

via Vantage Pulse

Vantage Pulse ist ideal für Unternehmen, die das Mitarbeiterengagement und die Mitarbeiterbindung steigern möchten. Es verzichtet auf jährliche Umfragen und ermöglicht stattdessen ein kontinuierliches Zuhören mit Echtzeit-Feedback.

Die Plattform verfügt über ein benutzerfreundliches Dashboard, das Trends und Benchmarks intuitiv visualisiert.

Einige Benutzer haben jedoch Notizen gemacht, dass die Plattform von einer größeren Vielfalt an Umfragevorlagen und einem dynamischeren Prämienkatalog für die Anerkennung durch Kollegen profitieren könnte.

Die besten Features von Vantage Pulse

Echtzeit-Feedback und Trendvisualisierung : Bietet kontinuierliche Einblicke über ein dynamisches Dashboard, das die Stimmung der Mitarbeiter und Trends beim Engagement anzeigt

Vollständig anonyme Umfragen : Stellen sicher, dass Mitarbeiter ehrliches Feedback freigeben können, wobei die Anonymität während des gesamten Prozesses gewährleistet ist

Automatische Umfrageerinnerungen : Richten Sie Erinnerungen ein, die die Teilnahmequote an Umfragen steigern, ohne dass manuelle Nachfassaktionen erforderlich sind.

Mehrsprachige Unterstützung : Unterstützt über 14 Sprachen und ist somit für globale Teams zugänglich

Vorgefertigte Umfragevorlagen: Bietet über 25 Vorlagen für verschiedene Zwecke, darunter Onboarding-, DE&I- und Austrittsbefragungen

Die Limite von Vantage Pulse

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten : Einige Benutzer berichten, dass sich die Umfragevorlagen und der Prämienkatalog mit der Zeit etwas eintönig anfühlen können

Gelegentliche Probleme bei der Nachverfolgung : Benutzer haben Notizen gemacht, dass die Nachverfolgung von Punkten für Prämien manchmal inkonsistent sein kann

Verwirrende Benutzeroberfläche für neue Benutzer: Obwohl die Benutzeroberfläche im Allgemeinen benutzerfreundlich ist, empfinden manche die Navigation darin manchmal als schwierig

Preise für Vantage Pulse

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vantage Pulse

G2 : 4,7/5 (über 8.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 5.100 Bewertungen)

11. Glint (Am besten geeignet für Umfragen zum Mitarbeiterlebenszyklus)

via Glint

Mit Optionen wie vierteljährlichen Umfragen zum Engagement, Umfragen zu Vielfalt und Inklusion sowie Umfragen zur Führungskompetenz bietet Glint Unternehmen die tools, um Mitarbeitermeinungen in verschiedenen Bereichen und Phasen der Mitarbeiterlaufbahn zu erfassen.

Darüber hinaus bietet Glint 360-Grad-Feedback- und Anytime-Feedback-Programme an, die kontinuierliches Wachstum und Entwicklung auf allen Ebenen unterstützen.

Die Navigation auf der Plattform kann jedoch schwierig sein, und Benutzer haben einen Mangel an detaillierter Dokumentation notiert, was neuen Benutzern den Einstieg erschwert.

Die besten Features von Glint

Vielfältiges Umfrageangebot : Bietet verschiedene Umfrageprogramme, darunter zu den Themen Engagement, DE&I, Führungskompetenz und Patientensicherheit, um spezifischen organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden

Lifecycle-Umfragen : Sammeln Feedback an wichtigen Meilensteinen der Mitarbeiterlaufbahn und liefern Erkenntnisse vom Onboarding bis zum Ausscheiden, die die Mitarbeiterbindung und das Engagement unterstützen

Anytime- und 360-Grad-Feedback-Programme : Ermöglichen kontinuierliches Feedback in Echtzeit für die ständige Weiterentwicklung der Mitarbeiter und die Effektivität der Teams

Umfragen auf der Grundlage von Personalwissenschaft : Jedes Programm wird vom Expertenteam von Glint unterstützt, wodurch sichergestellt wird, dass die Umfragen umsetzbare Erkenntnisse liefern

Integration in HR-Systeme: Durchführt Synchronisierung mit bestehenden HR-Plattformen, um Mitarbeiterdaten korrekt und aktuell zu halten

Die Limiten von Glint

Komplexe Navigation : Einige Benutzer berichten, dass die Navigation auf der Plattform verwirrend sein kann, insbesondere für diejenigen, die mit den Features von Glint nicht vertraut sind

Begrenzte Dokumentation : Einige Benutzer haben bemängelt, dass es an detaillierten Ressourcen zur Erläuterung bestimmter Funktionen mangelt, was das Setup und die Nutzung erschweren könnte

Bedenken hinsichtlich der Anonymität: Obwohl Glint anonymes Feedback ermöglicht, befürchten einige Benutzer, dass Mitarbeiter ihre ehrliche Meinung dennoch nicht freigeben könnten

Preise für Glint

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Glint-Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

12. Weekdone (Am besten geeignet für die OKR-Abstimmung und wöchentliche Berichte zur Fortschrittserfassung)

via Weekdone

Mit Weekdone können Unternehmen die Ziele der Teams mithilfe von Objectives and Key Results (OKRs) aufeinander abstimmen.

So kann jeder in Ihrem Team sehen, was wöchentlich und vierteljährlich zu erledigen ist.

Darüber hinaus umfasst Weekdone Pulse-Befragungen und 1:1-Feedback und unterstützt so das kontinuierliche Leistungsmanagement und das Mitarbeiterengagement.

Obwohl Weekdone benutzerfreundlich ist, haben einige Benutzer Probleme beim Wechseln zwischen den Registerkarten und beim Aufrufen der wöchentlichen Zusammenfassungen notiert, was das Nutzererlebnis beeinträchtigen kann.

Die besten Features von Weekdone

OKR-Abstimmung und -Nachverfolgung : Organisieren und stimmen Sie individuelle und Teamziele mithilfe eines visuellen OKR-Hierarchiebaums ab, damit Teams sich auf die unternehmensweiten Ziele konzentrieren können

Wöchentliche Fortschrittsberichte : Bietet automatisierte wöchentliche Statusberichte, mit denen Mitarbeiter ihre eigene Nachverfolgung des Fortschritts durchführen und Aufgaben priorisieren können

Mitarbeiterbefragungen und Check-ins : Bietet Umfragen mit 5-Sterne-Bewertung und regelmäßige Check-ins, um das Engagement und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu überwachen

Einzelgespräche und Teamankündigungen : Ermöglicht private Einzelgespräche und Teamankündigungen und trägt so zur Verbesserung der Kommunikation und des Feedbacks bei

Tools zur Zielsetzung und Nachverfolgung: Enthält Tools zur Festlegung und Nachverfolgung von OKRs, KPIs und Initiativen mit anpassbaren Vorlagen für zusätzliche Flexibilität

Die Limite von Weekdone

Navigationsprobleme : Einige Benutzer empfinden die Navigation zwischen den Registerkarten als schwierig, insbesondere bei der Ansicht von Wochenübersichten

Bedenken hinsichtlich der Rückerstattungsrichtlinien : Benutzer haben Probleme bei Rückerstattungsanträgen gemeldet, was sich auf die Kundenzufriedenheit auswirken könnte

Eingeschränkter Kundensupport: Einige Benutzer haben angemerkt, dass der Kundensupport in kritischen Situationen nicht immer reagiert.

Preise für Weekdone

Kostenlos für bis zu 3 Benutzer : Für die kostenlose Version ist keine Kreditkarte erforderlich.

4–10 Benutzer: 108 $ pro Monat, monatliche Abrechnung, Kosten pro Benutzer 10,80 $ bei Paketen für 10 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Weekdone

G2 : 4,1/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Lesen Sie auch: 25 Fragen für Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen, um den Pulse der Stimmung in Ihrem Team zu erfassen

13. Lattice (Am besten geeignet für kontinuierliches Feedback und Leistungsmanagement)

via Lattice

Die Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit und die Pulse-Umfragen von Lattice helfen Teams dabei, kontinuierlich Feedback zu sammeln.

Der Analytics Explorer bietet detaillierte Datenvisualisierungen, um datengestützte Entscheidungen zu unterstützen.

Darüber hinaus integriert Lattice Einzelmeetings und Leistungsbeurteilungen in seine Plattform und hilft Managern so, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und ihre Zeit mit den ihnen direkt unterstellten Mitarbeitern bestmöglich zu nutzen.

Einige Benutzer empfinden die Navigation in Lattice jedoch als schwierig, insbesondere beim Zugriff auf Features wie 1:1-Notizen, was sich auf die allgemeine Benutzerfreundlichkeit auswirken kann.

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Die besten Features von Lattice

Echtzeit-Pulse- und Engagement-Umfragen : Sammeln Sie kontinuierlich Feedback, um potenzielle Probleme zu erkennen und anzugehen, bevor sie sich auf die Arbeitsmoral auswirken

Umfassende Nachverfolgung von Zielen und OKR : Richtet individuelle und Teamziele an den Unternehmensprioritäten aus und unterstützt so die strategische Wirkung

KI-gestützte Erkenntnisse und Analysen : Liefert sofortige, umsetzbare Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern

Integrierte Einzelgespräche und Leistungsbeurteilungen : Fördert sinnvolle Interaktionen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern mit tools für kontinuierliches Feedback und Talententwicklung

Add-On für das Vergütungsmanagement: Zentralisiert Vergütungsüberprüfungen und Benchmarking und gewährleistet faire und einheitliche Vergütungspraktiken

Die Limiten von Lattice

Komplexe Navigation : Einige Benutzer empfinden die Navigation zwischen den Features als schwierig, beispielsweise das Auffinden bestimmter 1:1-Notizen

Einschränkungen bei der Benutzerdefinierung von Bewertungen : Benutzer berichten, dass die Anpassungsmöglichkeiten bei Leistungsbeurteilungen begrenzt sind, was es schwierig macht, Bewertungen auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden

Gelegentliche Verzögerungen beim Support: Obwohl der Support in der Regel schnell reagiert, haben einige Benutzer in Zeiträumen mit hoher Nachfrage Verzögerungen festgestellt

Preise von Lattice

Talentmanagement : 11 $ pro Platz und Monat

Engagement-Add-On : +4 $ pro Platz und Monat

Grow-Add-On : +4 $ pro Platz und Monat

Add-On „Vergütung“: +6 $ pro Platz und Monat;

Lattice-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 3.800 Bewertungen)

14. Leena AI (Am besten geeignet für KI-gestützte Stimmungsanalyse)

via Leena KI

Mit dem Schwerpunkt auf dem Verständnis der Faktoren, die das Engagement in jeder Phase beeinflussen – vom Onboarding bis zum Ausscheiden –, nutzen die Umfragen von Leena AI fortschrittliche KI, um offenes Feedback zu analysieren.

Darüber hinaus unterstützt Leena KI mit Multi-Channel-Support und Mehrsprachigkeit in über 100 Sprachen die Belegschaft und sorgt dafür, dass das Feedback zugänglich und inklusiv ist.

Obwohl die Plattform leistungsstarke Features bietet, empfinden manche Unternehmen das benutzerdefinierte Preismodell möglicherweise als weniger transparent.

Die besten Features von Leena KI

KI-gestützte Stimmungsanalyse : Nutzt generative KI zur Analyse von offenem Feedback, um Einblicke in die Stimmung der Mitarbeiter zu gewinnen und Bereiche zu identifizieren, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen

Aktionsplanung innerhalb der Plattform : Ermöglicht es HR-Teams, Projekte zu verwalten, die Nachverfolgung von Verbesserungen durchzuführen und Aufgaben direkt in der Plattform zuzuweisen, um das Engagement-Management zu optimieren

Echtzeit-Einblicke und Dashboards : Bietet intuitive, KI-gestützte Dashboards, die Daten zur Mitarbeiterzufriedenheit in Echtzeit darstellen und so eine schnelle Entscheidungsfindung unterstützen

Multi-Channel- und mehrsprachiges Support-System : Lässt sich in bestehende Kommunikationskanäle integrieren und unterstützt über 100 Sprachen, wodurch es sich ideal für globale Unternehmen eignet

Integration mit anderen HR-Systemen: Synchronisierung mit Leistungsmanagement-, Onboarding- und anderen Systemen für eine einheitliche Mitarbeitererfahrung

Die Grenzen von Leena KI

Benutzerdefiniertes Preismodell : Preisinformationen sind nicht ohne Weiteres verfügbar, was es für Unternehmen schwierig machen kann, die Erschwinglichkeit im Voraus einzuschätzen

Komplexität für kleine Unternehmen : Die fortschrittlichen KI-Features und umfassenden Analysen sind für kleinere Teams möglicherweise überdimensioniert.

Begrenzte Anzahl an Bewertungen von Dritten: Obwohl die Plattform positiv bewertet wird, gibt es im Vergleich zu größeren Mitbewerbern weniger Bewertungen von Benutzern, was das Vertrauen der Käufer beeinträchtigen könnte.

Preise für Leena KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Leena KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

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15. WorkTango (Am besten geeignet für anpassbare Umfragen über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg)

via WorkTango

Mit WorkTango können Unternehmen in verschiedenen Phasen Feedback erfassen, wobei Vorlagen Bereiche wie Engagement, DE&I, Onboarding und Offboarding abdecken.

Die KI-gestützten Analysen und die Sentiment Cloud der Plattform helfen HR-Teams und Führungskräften dabei, Themen und Trends aus Texten schnell zu erkennen, während anonyme Unterhaltungen eine tiefere Auseinandersetzung mit den Anliegen der Mitarbeiter ermöglichen.

Einige Benutzer haben jedoch eine Notiz gemacht, dass die Analyse- und Dashboard-Funktionen der Plattform intuitiver sein könnten und die Benutzeroberfläche für neue Benutzer schwierig zu bedienen sein kann.

Die besten Features von WorkTango

Unbegrenzt anpassbare Umfragen : Führen Sie Umfragen mit wissenschaftlich fundierten Fragen und Vorlagen für jede Phase des Mitarbeiterlebenszyklus durch

Sentiment Cloud und Analysen : Visualisieren Sie Freitextantworten und greifen Sie auf Echtzeit-Einblicke zu, um Trends zu erkennen und die Maßnahmenplanung zu unterstützen

Anonyme Unterhaltungen : Führen Sie Folgeunterhaltungen, um tiefere Einblicke zu gewinnen und gleichzeitig die Vertraulichkeit zu wahren

Anerkennung und Belohnungen : Steigern Sie die Mitarbeiteranerkennung mit automatisierten Programmen für Meilensteine und Erfolge

Predictive Analytics für Führungskräfte: Unterstützt Manager mit Handlungsempfehlungen auf der Grundlage vorausschauender Erkenntnisse und hilft so bei der Entscheidungsfindung und der beruflichen Weiterentwicklung

Die Limite von WorkTango

Komplexe Navigation : Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Wechseln zwischen den Registerkarten und bei der Navigation auf der Plattform, insbesondere im Bereich „Unterhaltung“

Anpassung der grundlegenden Analysen : Obwohl die Analyse- und Dashboard-Optionen robust sind, können sie sich begrenzt anfühlen und sind möglicherweise nicht so benutzerdefiniert, wie es sich manche Benutzer wünschen

Punkteverwaltung: Die vierteljährliche „Use-or-Lose“-Regelung für Prämienpunkte kann für manche Benutzer einschränkend sein

Preise für WorkTango

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu WorkTango

G2 : 4,7/5 (über 850 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

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In einer Langzeitstudie verzeichneten Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur, die Mitarbeiter, Kunden und Führungskräfte wertschätzte, ein Umsatzwachstum von 682 %.

Mitarbeiterbefragungen können Ihnen dabei helfen: Sie erfassen die aktuelle Situation an Ihrem Arbeitsplatz und ermöglichen es Ihnen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und wirksame Strategien zu entwickeln.

Die Features von ClickUp, wie anpassbare Umfragevorlagen, die Erfassung von Feedback in Echtzeit und umsetzbare Erkenntnisse, bieten Ihnen alles, was Sie benötigen, um ein hohes Maß an Mitarbeiterengagement und -zufriedenheit zu erreichen.

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