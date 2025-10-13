12 KI-Aufgabenmanager, die 2026 tatsächlich die Arbeit für Sie erledigen

Das Problem ist nicht, dass ich Aufgaben vergesse. Das Problem ist, dass die meisten Aufgabenmanager Alles andere vergessen.

Kontext. Prioritäten. Unterhaltungen. Was die Arbeit behindert. Die traditionellen Tools, die ich verwendet habe, behandelten Aufgaben wie isolierte Kontrollkästchen, aber echte Arbeit ist nicht so übersichtlich. Sie ist chaotisch, kollaborativ und unterliegt ständigen Veränderungen.

KI-Aufgabenmanager haben meine Arbeitsweise komplett verändert. Sie organisieren nicht nur To-dos – sie verstehen meinen Workflow, führen Automatisierungen durch und helfen tatsächlich dabei, Dinge voranzubringen.

Seit ich auf KI-gestützte Tools umgestiegen bin, habe ich einen spürbaren Leistungsanstieg festgestellt, und damit bin ich nicht allein. Teams, die KI-Aufgabenmanager einsetzen, berichten von bis zu 53 % mehr Produktivität, und da der Markt bis 2032 voraussichtlich ein Volumen von 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird, ist dieser Wandel nicht mehr aufzuhalten. Er ist Teil eines umfassenderen Wandels in der Art und Weise, wie Menschen KI für das Zeitmanagement nutzen, um in kürzerer Zeit mehr zu erledigen.

Wenn Ihr Aufgabenmanager also immer noch Sie benötigt, um ihn zu verwalten, ist es vielleicht an der Zeit für ein Upgrade. Hier sind die besten KI-Aufgabenmanager, die ich getestet habe – sortiert danach, wie gut sie Ihnen dabei helfen, Dinge zu erledigen.

Was ich von einem KI-Aufgabenmanager erwarte

Ein KI-Aufgabenmanager ist ein Werkzeug für die Produktivität der nächsten Generation, das KI, einschließlich maschinellem Lernen und NLP, nutzt, um die Bearbeitung von Aufgaben zu optimieren. Er verfolgt nicht nur Aufgaben – er automatisiert intelligent die Planung, passt Prioritäten an, wenn sich die Situation ändert, und liefert maßgeschneiderte Empfehlungen, die den Benutzern helfen, ihre Ziele mit weniger Aufwand im Blick zu behalten.

Wenn ich einen neuen KI-Aufgabenmanager teste, prüfe ich nicht nur, ob er mir hilft, organisiert zu bleiben. Ich suche nach einem tool, das mit mir mitdenkt – und die Dinge erledigt, die ich nicht mehr selbst machen möchte.

Hier sind die Kriterien, auf die ich persönlich achte:

Automatisierung der Aufgaben, die den manuellen Aufwand reduziert: Ich möchte, dass das Tool Ich möchte, dass das Tool repetitive Aufgaben automatisiert , Termine plant, Aufgaben zuweist und mich daran erinnert, ohne dass ich ständig eingreifen muss. Wenn ich immer noch jede Aktualisierung im Detail kontrollieren muss, ist es nicht intelligent genug.

Priorisierung, die sich an die tatsächliche Dringlichkeit anpasst: Sie sollte Sie sollte hervorheben, was heute wichtig ist und was warten kann, und mir so helfen, eine solide Liste zu erstellen, die alles enthält, was zu erledigen ist . Pluspunkte gibt es, wenn dabei Fristen, Abhängigkeiten oder der Aufwand berücksichtigt werden.

Flexible Workflows, die meiner Denkweise entsprechen: Ob ich mich in der Listenansicht, auf dem Kanban-Board oder im Kalender befinde – ich möchte die Flexibilität haben, je nach Art der Arbeit, die ich gerade zu erledigen habe, zwischen den Modi zu wechseln.

Natürliche Sprachverarbeitung, die Klicks spart: Tools, mit denen ich Tools, mit denen ich Aufgaben durch Tippen oder Sprechen erstellen oder zuweisen kann? Ein riesiger Gewinn. Das spart Zeit und hilft mir, Ideen spontan festzuhalten

Integrierte Zusammenarbeit, die sich nicht umständlich anfühlt: Wenn ich Personen tagge oder Feedback hinterlasse, möchte ich das Tool nicht verlassen oder eine separate Unterhaltung beginnen. Alles sollte im selben Workspace stattfinden.

Hoher Datenschutz und Transparenz bei der /AI: Hier mache ich keine Kompromisse. Ich muss wissen, wie meine Daten verwendet werden, insbesondere wenn die /AI Zusammenfassungen erstellt oder Maßnahmen vorschlägt.

Integrationen, die zu meinem Workflow passen: Ich habe kein Interesse an Tools, die isoliert funktionieren. Es muss nahtlos mit meinem Kalender, meinen Chat-Apps, Dokumenten und anderen Tools zusammenarbeiten.

📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein: die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, bis zu fünf oder mehr Apps über unsere Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach auf freie Zeitfenster in Ihrem Kalender verteilt werden können. Sie können über ClickUp Brain auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von lästiger Routinearbeit!

Sehen Sie, wie KI-Aufgabenmanager im Vergleich abschneiden

Tool Beste Feature Hauptanwendungsfall Preise ClickUp KI-Notiz-App, ClickUp Brain für Zusammenfassungen, KI-gestützte Automatisierungen und Aufgabenpriorisierung Teams, die einen einheitlichen Workspace wünschen, in dem KI Meeting-Notizen, Updates, Priorisierungen und Automatisierungen steuert Für immer kostenlos; Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Motion KI für Echtzeit-Planung, Kalender-Synchronisierung, adaptive Priorisierungs-Engine Einzelpersonen oder kleine Teams, die eine Echtzeit-Terminoptimierung und intelligente Verteilung von Aufgaben benötigen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Monday.com Visuelle Workflows, KI-gestütztes Board-Setup, Automatisierungen für die Aufgabenübergabe Teams, die ein schnelles Setup und eine klare Struktur für die gemeinsame Planung benötigen Für immer kostenlos (bis zu 2 Benutzer); kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Taskade KI-gestützte Gliederung, kollaborative Mindmaps, Planung in mehreren Ansichten (Liste, Board, Kalender) Kreativteams und Einzelbenutzer, die Ideen in strukturierte Entwürfe oder Aufgaben umsetzen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Asana Zeitleiste, KI-generierte Aufgaben und Erkenntnisse, Erkennung von Abhängigkeiten und Blockern Teams, die strukturierte Kampagnen oder funktionsübergreifende Projekte durchführen Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Notion KI-Textgenerator und Zusammenfassungsfunktion, benutzerdefinierte Datenbanken, Dokumente und Aufgaben in einem Workspace Autoren, Start-ups oder kleine Teams, die benutzerdefinierte Systeme für Dokumente, Ideen und Workflows entwickeln Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Todoist Schnelle Eingabe für Aufgaben, KI-Vorschläge, Terminplanung in natürlicher Sprache Benutzer und Freiberufler, die ihre täglichen Gewohnheiten und einfache Listen mit Aufgaben verwalten Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat Reclaim KI Zeitblockierung mit KI, Synchronisierung des Kalenders, prioritätsbasierte Umplanung Einzelpersonen und Remote-Teams sichern sich Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten durch Kalenderautomatisierung Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat TimeHero Prognosebasierte Terminplanung, KI-Projekt-Zeitleisten, Warnmeldungen bei Verzögerungen und Überlastung Projektmanager, die eine automatische Verteilung von Aufgaben und Nachverfolgung der Termine wünschen 7-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat Trello Visuelle Kanban-Boards, Atlassian-KI für Zusammenfassungen, einfache Zusammenarbeit Kleine Teams und Freiberufler, die ein einfaches visuelles Board mit grundlegender KI-Unterstützung benötigen Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Wrike Enterprise-Dashboards, KI-Risikoerkennung, anpassbare Workflows Unternehmen, die komplexe, vielschichtige Projekte mit strengen Berechtigungen verwalten Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Forecast. App KI für Budgetprognosen, Nachverfolgung der Teamauslastung, Ressourcenplanung + Zeiterfassung Agenturen oder Teams, die abrechnungsfähige Arbeiten und die Rentabilität der Projekte verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die 12 intelligentesten KI-Aufgabenmanager, die ich 2025 genutzt habe (und empfehle)

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Diese 11 KI-gestützten Aufgabenmanager wurden entwickelt, um die Verwaltung von Aufgaben und die Zuweisung von Arbeit zu optimieren und Ihnen den Überblick über Ihren Tag zu verschaffen.

1. ClickUp – Der einzige KI-Aufgabenmanager, den ich noch täglich nutze

Von allen Tools, die ich getestet habe, ist ClickUp dasjenige, das ich weiterhin nutze. Es ist mehr als nur ein Aufgabenmanager – hier plane ich, schreibe, arbeite mit anderen zusammen, verfolge den Fortschritt und lasse nun… die KI die Hälfte der Arbeit erledigen.

Früher habe ich verschiedene Tools gleichzeitig genutzt, nur um den Tag zu überstehen: eines für Aufgaben, eines für Notizen, ein weiteres für Dokumente und noch eines für Meetings. Aber mit ClickUp befindet sich alles an einem Ort – und die KI-Funktionen haben es von praktisch zu unverzichtbar gemacht.

Und genau hier löst ClickUp still und leise zwei der größten Probleme, die ich in modernen Teams beobachte: KI-Wildwuchs und Arbeitswildwuchs. Die meisten Menschen verwalten nicht mehr nur Aufgaben – sie verwalten KI-Tools, Meeting-Apps, Dokumente, Kalender, Chat-Threads und unzusammenhängende Automatisierungssysteme. Die Arbeit wird verstreut. KI-Ergebnisse werden verstreut. Der Kontext geht verloren. ClickUp bündelt all dies in einer einzigen Umgebung, in der Ihre Aufgaben, Dokumente, Meetings, Workflows und KI miteinander verbunden sind und nicht miteinander konkurrieren. Wenn alles über ein einziges System läuft, kann die KI den Kontext tatsächlich verstehen und die Arbeit vorantreiben, ohne dass Sie Tools manuell miteinander verknüpfen müssen.

Jeder Zyklus des Projektmanagements beginnt mit der Planung. Ich muss Ressourcen visualisieren, Projektumfänge definieren und klare Ziele festlegen. ClickUp Aufgaben vereinfacht all dies und bietet mir einen zentralen Überblick über alles, was gerade passiert (oder bald passieren wird). Je nach Projekt kann ich zwischen Liste, Board, Kalender oder Gantt-Diagramm wechseln. Und wenn sich Prioritäten ändern, lassen sich Aufgabenverteilungen oder Zeitleisten mühelos anpassen.

Was ClickUp jedoch besonders auszeichnet, ist, wie tief die KI in jede Ebene der Arbeit integriert ist.

Entdecken Sie ClickUp Aufgaben Erstellen Sie Mindmaps, Checklisten, To-do-Listen usw., um mit ClickUp Aufgaben den Überblick über alle Aufgaben eines Projekts zu behalten.

So vereinfacht die ClickUp AI meinen Workflow:

Wenn ich viel zu tun habe und keine Zeit finde, Updates zu verfolgen oder mich durch Threads zu wühlen, verlasse ich mich auf ClickUp Brain , den integrierten KI-Assistenten der Plattform. Er hilft mir, lange Kommentarthistorien sofort zusammenzufassen, Status-Updates zu schreiben oder Fragen zu stellen wie „Was ist in dieser Liste überfällig?“ Er bezieht die Antwort aus meinem Workspace. Noch einfacher wird es, wenn Sie Aufgaben-Dashboards nutzen, die Ihnen sofort einen Überblick über das Wesentliche geben.

ClickUp Brain für nahtloses Aufgabenmanagement

ClickUp Brain (KI-Assistent)

Beantwortet Fragen zu jeder Aufgabe, jedem Dokument oder jedem Projekt, sodass ich keine Zeit mit Suchen verschwende

Fasst Dokumente, Threads und den Verlauf der Aufgaben zusammen – ideal, wenn ich mich wieder in Projekte einarbeiten muss, von denen ich eine Weile weg war

Verfasst Inhalte, generiert Unteraufgaben und schlägt nächste Schritte vor – ideal, um komplexe Ideen in konkrete Maßnahmen aufzuschlüsseln

Hilft dabei, die Arbeit zu priorisieren , die Arbeitsbelastung im Team auszugleichen und Lücken zu erkennen, die mir vielleicht entgangen sind

Als Add-On für jeden kostenpflichtigen Plan verfügbar

💡 Profi-Tipp: Fragen Sie Ihren KI-Assistenten: „Was ist überfällig?“ oder „Was ist ein Block?“, um den Überblick zu behalten.

Bei Meetings habe ich komplett aufgehört, manuell Notizen zu machen. The KI Notetaker nimmt an meinen Anrufen auf Zoom, Google Meet oder Teams teil, erfasst das Protokoll und gibt automatisch eine Zusammenfassung mit Aktionspunkten frei. Das spart mir jedes Mal mindestens 30–45 Minuten – und stellt sicher, dass ich nie eine Nachverfolgung verpasse.

KI-Notiz-App für To-do-Listen

KI-Notiz-App

Nimmt automatisch an geplanten Meetings teil

Transkribiert das Gespräch und fasst die wichtigsten Erkenntnisse und Aktionselemente zusammen

Erleichtert die Zuweisung von Aufgaben nach Meetings, ohne Aufzeichnungen abspielen zu müssen

Hilft mir, im Meeting präsent zu bleiben, anstatt hektisch zu tippen

💡 Profi-Tipp: Fühlen Sie sich überfordert? Lassen Sie die KI Ihre Tagesplanung anhand von Prioritäten, Aufwand und Hindernissen erstellen. So wissen Sie genau, was Sie angehen müssen (und was warten kann).

Dann gibt es noch Automatisierung, die bei wiederkehrenden Prozessen ein echter Lebensretter ist. Ich habe Workflows eingerichtet, um Aufgaben automatisch zu verschieben, Status zu ändern, Prüfer zu benachrichtigen oder Teammitglieder anhand von Regeln zuzuweisen, die ich festlege. Das sind Dinge, die ich früher oft vergessen habe und die jetzt im Hintergrund erledigt werden. Wenn Sie neugierig sind, wie das funktioniert, finden Sie hier einen tieferen Einblick in Aufgabenautomatisierungssoftware, die manuellen Aufwand reduziert.

Beseitigen Sie sich wiederkehrende Aufgaben mit ClickUp Automatisierung, indem Sie Workflows, Auslöser und Aktionen mühelos automatisieren

Automatisierung

Löst automatisch Aktualisierungen, Benachrichtigungen und Statusänderungen aus

Übernimmt repetitive Arbeiten als Administrator, die ich sonst manuell nachverfolgen müsste

Funktioniert in allen Ansichten – perfekt für wiederkehrende Checklisten oder Client-Projekte

Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen (mit erweiterten Funktionen in den Business+-Plänen)

Seit kurzem experimentiere ich auch mit KI-Agenten, die über einfache Automatisierung hinausgehen. Stellen Sie sich diese als intelligente Assistenten vor, die mehrstufige Workflows verwalten – Onboarding, Abläufe mit mehreren Genehmigern oder Qualitätssicherungsprüfungen für Kampagnen. Ich richte sie einmal ein, und sie halten alles am Laufen. Das ist KI-Workflow-Automatisierung in ihrer intelligentesten Form – ohne Nachhaken, ohne Mikromanagement.

💡 Profi-Tipp: Hören Sie auf, Teamkollegen manuell zu taggen oder Status zu aktualisieren – richten Sie eine ClickUp-Automatisierung ein, die dies für Sie übernimmt, basierend auf Auslösern wie „Aufgabe zur Überprüfung verschoben“ oder „Kommentar hinzugefügt“.

KI-Agenten

KI-Agenten für das Management von Aufgaben

Führen Sie komplexe Workflows durch (z. B. Genehmigungen, Onboarding, Setup für Kampagnen)

Arbeiten Sie nach der Konfiguration völlig selbstständig – ohne Aufforderungen oder Erinnerungen

Besonders nützlich für komplexe oder wiederholende operative Aufgaben

Erhältlich als KI-Add-On oder als Teil von erweiterten Plänen

Integrationen

ClickUp lässt sich mit über 1.000 Apps verbinden – darunter Slack, Google Workspace, Zoom, GitHub und Microsoft Teams.

Ich nutze die Slack-Integration täglich, um Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben umzuwandeln, und die Google Kalender-Synchronisierung hilft mir, den Überblick über Termine zu behalten, ohne zwischen verschiedenen tools umschalten zu müssen.

Wenn jedoch alles miteinander verbunden ist, fungiert ClickUp wie ein echter KI-gestützter persönlicher Assistent für Erinnerungen, Updates und Dokumentation.

(Die KI von ClickUp kann zwar Kontextdaten aus diesen Tools nutzen, die Integrationen selbst sind jedoch nicht KI-gestützt. )

⏩ KI-Fähigkeiten: ClickUp AI ist nicht nur ein Feature – es ist das Bindeglied zwischen allem, was ich tue. Ob ich Projekte plane, Meetings leite oder den Fortschritt des Teams überprüfe – die KI verwebt Erkenntnisse in jede Ebene der Arbeit. Sie extrahiert Kontext aus Aufgaben, Dokumenten und Kommentaren, um aufzufallen, was Aufmerksamkeit erfordert, fasst zusammen, was passiert ist, und treibt Dinge sogar automatisch voran. Anstatt zwischen Tools hin und her zu springen oder Details im Kleinen zu verwalten, kann ich mich auf die Dynamik konzentrieren, da die KI von ClickUp den Rest bereits in Gang hält.

Ideal für:

Teamgröße: Einzelunternehmer bis hin zu großen funktionsübergreifenden Teams (1–1000+ Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Gründer, Marketingfachleute oder Berater, die zwischen Planen, Meetings und Umsetzung jonglieren

Remote-Teams, die weniger tools und mehr Übersicht wünschen

Jeder, der versucht, wiederholende Arbeiten zu reduzieren und gleichzeitig organisiert zu bleiben

Was ich an ClickUp liebe und immer noch täglich nutze:

Erhalten Sie sofort Antworten und Zusammenfassungen in Ihrem gesamten Workspace: ClickUp Brain hilft mir dabei, E-Mails zu entwerfen, Ziele in Unteraufgaben aufzuschlüsseln und Kommentar-Threads zusammenzufassen, sodass mir nichts entgeht

Setzen Sie Ideen in die Tat um, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen: Ich kann Angebote in Docs verfassen, Teamkollegen in Echtzeit taggen und Feedback in Aufgaben umwandeln – alles innerhalb desselben Workspace

Nie wieder Meeting-Notizen machen: Der KI-Notizdienst nimmt an Zoom- oder Google Meet-Anrufen teil, transkribiert Gespräche, fasst wichtige Punkte zusammen und aktualisiert Aufgaben automatisch

Lassen Sie sich von Routineaufgaben entlasten: ClickUp-Automatisierungen verschieben Aufgaben, aktualisieren Status und versenden Erinnerungen auf Basis einfacher Regeln, die ich festlege

Führen Sie komplexe Prozesse im Autopilot-Modus aus: ClickUp Agents verwalten mehrstufige Workflows wie Onboarding oder Kampagnenstarts ohne manuelles Eingreifen

Behalten Sie stets den Überblick: Dashboards bieten mir sofortige Sichtbarkeit auf Workload, Termine und KPIs – ganz ohne Tabellenkalkulation

Planen Sie Ihre Arbeit ganz nach Ihren Vorstellungen, visuell oder in Listen: Ich umschalte je nach Bedarf zwischen den Ansichten „Liste“, „Board“, „Kalender“ und „Gantt-Ansicht“ hin und her.

Termine visualisieren und einfach anpassen: Mit der Kalenderansicht von ClickUp kann ich Zeitleisten erstellen, Aufgaben verschieben und meinen Zeitplan schnell neu ausbalancieren. Die App ist perfekt, wenn Sie nach einer leistungsstarken Mit der Kalenderansicht von ClickUp kann ich Zeitleisten erstellen, Aufgaben verschieben und meinen Zeitplan schnell neu ausbalancieren. Die App ist perfekt, wenn Sie nach einer leistungsstarken To-do-Listen-App mit Kalendersynchronisierung suchen.

Richten Sie Aufgaben auf echte Ergebnisse aus, nicht nur auf Kontrollkästchen: Mit ClickUp Goals kann ich den Fortschritt anhand übergeordneter Ziele verfolgen und mich auf das konzentrieren, was wirklich zählt

Vorteile

KI spart Zeit , das ist keine Spielerei – Brain, Notetaker und Automatisierungen reduzieren den manuellen Aufwand bei Meetings, beim Schreiben und beim Aufgabenmanagement

All-in-One-Workspace – Aufgaben, Dokumente, Meetings und Chatten auf einer einzigen Plattform

Hochgradig anpassbare Ansichten, Felder, Vorlagen und Workflows

Zuverlässig sowohl für Einzelanwender als auch für wachsende Teams – passt sich Ihren Bedürfnissen an

KI-Agenten können komplexe Workflows mit wenig bis gar keiner Aufsicht ausführen

Ich nutze ClickUp seit seinen Anfängen und es war bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Produktivitätskraftpaket mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Engagement des Teams für die Verbesserung der Benutzererfahrung. Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat die Art und Weise, wie ich Aufgaben und Projekte verwalte, grundlegend verändert, durch Automatisierung von Routineprozessen und Bereitstellung intelligenter Vorschläge, was mir viel Zeit und Aufwand spart. Angesichts des umfangreichen Funktionsumfangs, der Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung, Zusammenarbeit an Dokumenten und mehr umfasst, ist der Preis außerordentlich angemessen. Es bietet einen enormen Wert, insbesondere für kleine Unternehmen und Start-ups, die nach einer All-in-One-Lösung suchen. ClickUp hat meine Erwartungen stets übertroffen, und ich empfehle es wärmstens jedem, der ein vielseitiges und effizientes Tool für das Projektmanagement sucht.

Ich nutze ClickUp seit seinen Anfängen und es war bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Produktivitätskraftpaket mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Engagement des Teams für die Verbesserung der Benutzererfahrung. Eine der herausragenden Neuerungen ist das KI-Tool ClickUp Brain. Es hat die Art und Weise, wie ich Aufgaben und Projekte verwalte, grundlegend verändert, durch Automatisierung von Routineprozessen und Bereitstellung intelligenter Vorschläge, was mir viel Zeit und Aufwand spart. Angesichts des umfangreichen Funktionsumfangs, der Aufgabenverwaltung, Zeiterfassung, Zusammenarbeit an Dokumenten und mehr umfasst, ist der Preis außerordentlich angemessen. Es bietet einen enormen Wert, insbesondere für kleine Unternehmen und Start-ups, die nach einer All-in-One-Lösung suchen. ClickUp hat meine Erwartungen stets übertroffen, und ich empfehle es wärmstens jedem, der ein vielseitiges und effizientes Tool für das Projektmanagement sucht.

Nachteile

Lernkurve für neue Benutzer aufgrund der Flexibilität und des Umfangs der Features

Die Benutzererfahrung der mobilen App ist bei bestimmten erweiterten Features nicht ganz so ausgereift

Was mir an ClickUp nicht gefällt, ist, dass es manchmal etwas kompliziert sein kann, zum Beispiel beim Setup der Dashboards oder bei anderen Features, die mehr Einstellungen erfordern. Ich habe mich langsam eingearbeitet, aber ich habe immer das Gefühl, dass es viele Elemente der App gibt, die ich noch lernen und besser beherrschen muss.

Was mir an ClickUp nicht gefällt, ist, dass es manchmal etwas kompliziert sein kann, zum Beispiel beim Setup der Dashboards oder bei anderen Features, die mehr Einstellungen erfordern. Ich habe mich langsam eingearbeitet, aber ich habe immer das Gefühl, dass es viele Elemente der App gibt, die ich noch lernen und besser beherrschen muss.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – zu 100 %. Wenn ich ein ganzes Geschäft mit nur einer App führen müsste, wäre es ClickUp.

Es ist die einzige Plattform, die wirklich mit meiner Arbeitsweise Schritt hält – schnelllebig, kollaborativ und ständig wechselnd zwischen dem Gesamtplan und winzigen Details. Ich nutze ClickUp nicht nur zur Aufgabenverwaltung – ich nutze es, um Meetings zu leiten, den Fortschritt zu verfolgen, mich mit Teamkollegen abzustimmen, Ideen zu dokumentieren und die Dinge zu automatisieren, die ich sonst vergessen würde.

Und die KI? Sie ist nicht nur ein nettes Add-On. ClickUp Brain und seine Automatisierungstools sparen mir jede Woche Stunden an Zeit – sie fassen Meetings zusammen, erstellen Unteraufgaben, beantworten Fragen zum Workspace und treiben Projekte voran, ohne dass ich jeden Schritt im Detail kontrollieren muss. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man KI einsetzen kann, um repetitive Arbeiten im gesamten Workflow zu reduzieren.

Ich habe Dutzende von tools ausprobiert. Bei ClickUp bin ich geblieben – nicht nur, weil es mehr kann, sondern weil es mir hilft, weniger von dem zu erledigen, was unwichtig ist. Keine Versäumnisse. Kein Burnout. Einfach bessere Arbeit in kürzerer Zeit.

✨ Burnout ist nicht unvermeidlich. Es ist ein Symptom von Systemen, die dich dazu zwingen, alles im Kopf zu behalten, alles zu verfolgen und dich selbst anzuspornen. Hier kann KI einspringen. Mit dem richtigen Aufgabenmanager organisiert KI nicht nur deinen Tag – sie hält die Arbeit proaktiv am Laufen. Sie erfasst, was dir vielleicht entgeht, gibt dir eine Erinnerung, bevor Dinge unter den Tisch fallen, und gibt dir Raum, dich auf tiefgehende, sinnvolle Arbeit zu konzentrieren, anstatt Zeitleisten im Detail zu verwalten. Es ist, als hätte man ein zweites Gehirn, das immer einen Schritt voraus ist.

2. Motion – Am besten geeignet für intelligente Terminplanung und Priorisierung von Aufgaben in Echtzeit

Ich habe Motion ausprobiert, als sich meine tägliche Planung wie ein Teilzeitjob anfühlte. Ich verbrachte so viel Zeit damit, Aufgaben um Meetings herum zu verschieben, Prioritäten aufgrund neuer Fristen neu zu setzen und mir Gedanken darüber zu machen, ob ich genug Zeit für konzentriertes Arbeiten hätte. Motion versprach, das zu lösen – und während der wenigen Wochen, in denen ich es nutzte, tat es das auch. Es übernahm automatisch meine Liste mit Aufgaben, ordnete die Dinge nach Dringlichkeit und fügte sie in meinen Kalender ein.

Die Erfahrung war ein bisschen so, als würde man die mentale Belastung des Plans an jemanden auslagern, der nie eine Frist vergisst, mich nie überlastet und meine Zeit zum konzentrierten Arbeiten schützt.

⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI von Motion übernimmt die Aufgabenplanung in Echtzeit und passt Prioritäten und Fristen basierend auf Ihrem Kalender, der Dringlichkeit und Ihrer Workload an. Wenn ein Meeting angesetzt wird oder sich etwas verzögert, ordnet Motion hinter den Kulissen alles neu. Es ist eines der wenigen tools, das die Priorisierung wirklich automatisiert, sodass Sie sich darum nicht kümmern müssen.

Ideal für:

Teamgröße: Einzelpersonen, Berater und kleine Teams (1–20 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Solopreneure oder Freiberufler mit vollgepackten Tagen

Teams mit vielen Meetings und schwankendem Arbeitsaufkommen

Menschen, die möchten, dass ihr Kalender das Denken für sie erledigt

Was mir bei der Nutzung besonders aufgefallen ist:

Ich musste meinen Tag nicht mehr manuell planen: Motion ordnete Aufgaben automatisch anhand von Terminen und Verfügbarkeit zu

Es passte sich an, als sich die Dinge änderten: Ein überraschendes Meeting? Kein Problem – Motion ordnete meine To-dos neu, um Platz zu schaffen

Die Zeit zum konzentrierten Arbeiten wurde geschützt: Es wurden Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten reserviert und Ablenkungen ferngehalten

Ich habe nicht nur auf meinen Zeitplan reagiert – ich war ihm einen Schritt voraus

Ich musste keine „Prioritäten setzen“ – Motion hatte das bereits erledigt

Vorteile:

Entlastet Sie bei der täglichen Planung des Plans

Intelligent genug, um Termine basierend auf Änderungen in Echtzeit neu zu planen

Macht Ihren Kalender zu einem Motor der Produktivität – nicht nur zu einem Protokoll

Motion löst das größte Problem, das ich mit Zeitblöcken hatte: Es kam häufig etwas dazwischen, das mich daran hinderte, zu arbeiten oder die Aufgabe abzuschließen, für die ich mir Zeit reserviert hatte. Motion ordnet meinen Zeitplan automatisch neu, wenn ich Aufgaben nicht abschließe, basierend auf Priorität, Fälligkeitsdaten, geschätzter Dauer usw. Ich bin noch nicht perfekt, aber ich habe das Gefühl, dass Motion meine Produktivität und Ausführungsgeschwindigkeit spürbar verbessert hat. Die API von Motion ist zudem ziemlich solide, und ich habe einige benutzerdefinierte Integrationen geschrieben, um meinen Workflow zu optimieren.

Motion löst das größte Problem, das ich mit Zeitblöcken hatte: Es kam häufig etwas dazwischen, das mich daran hinderte, meine Arbeit zu erledigen oder die Aufgabe abzuschließen, für die ich mir Zeit reserviert hatte. Motion ordnet meinen Zeitplan automatisch neu, wenn ich Aufgaben nicht abschließe, basierend auf Priorität, Fälligkeitsdaten, geschätzter Dauer usw. Ich bin noch nicht perfekt, aber ich habe das Gefühl, dass Motion meine Produktivität und Ausführungsgeschwindigkeit spürbar verbessert hat. Die API von Motion ist zudem ziemlich solide, und ich habe einige benutzerdefinierte Integrationen geschrieben, um meinen Workflow zu optimieren.

Nachteile:

Benötigt detaillierte Angaben zu den Aufgaben, um seine Stärken voll auszuschöpfen (Priorität, Dauer, Frist)

Nützlicher für die persönliche Produktivität als für die teamweite Projektplanung

Motion ist für meine Zwecke vielleicht etwas überdimensioniert. Da ich es nur für mich selbst nutze, sind die Funktionen zur Teamplanung und Organisation von Projekten mehr, als ich eigentlich brauche.

Motion ist für meine Zwecke vielleicht etwas überdimensioniert. Da ich es nur für mich selbst nutze, sind die Funktionen zur Teamplanung und Organisation von Projekten mehr, als ich eigentlich brauche.

Preise für Motion

Kostenlose Testversion verfügbar

Pro KI: 29 $/Monat pro Benutzer

Business KI: 39 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Motion

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)G2: 4/5 (über 90 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Wenn Sie jemand sind, der sein Leben nach einem Kalender organisiert – und es hasst, Zeit damit zu verbringen, herauszufinden, wie man Dinge erledigt –, dann ist Motion auf jeden Fall einen Versuch wert. Es ist kein Tool für Projektmanagement. Es ist ein Planer, der mitdenkt.

Weiterlesen: 👉 Möchten Sie einen detaillierteren Überblick? Hier finden Sie meinen vollständigen Motion-Testbericht mit Einblicken zu Terminplanung, Automatisierung und täglicher Fokussierung.

💡 Profi-Tipp: Voice-to-Task ist ein echter Game-Changer. Nutzen Sie KI-Assistenten, um Sprachnotizen oder Protokolle von Meetings direkt in Aufgaben umzuwandeln.

3. Monday.com – Am besten geeignet für visuelle Workflows mit Plug-and-Play-KI

Ich habe Monday.com bei einigen Kundenprojekten eingesetzt, bei denen Struktur und Geschwindigkeit entscheidend waren. Wir mussten mehrere Teams schnell aufeinander abstimmen, ohne stundenlang Workflows einzurichten. Hier hat Monday seine Stärken gezeigt. Ich konnte beschreiben, was wir erreichen wollten, und die KI half dabei, ein Board mit den richtigen Spalten, Statusangaben und Automatisierungen zu erstellen. Innerhalb einer Stunde hatten wir einen funktionierenden Prozess, den jeder verstand.

Es ist kein tool, das ich derzeit täglich nutze, aber als ich es noch tat, gestaltete es die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Nachverfolgung von Aufgaben und das Freigeben von Updates reibungslos und überraschend anschaulich.

⏩ KI-Fähigkeiten: Der KI-Assistent von Monday hilft nun dabei, Workflows von Grund auf aufzubauen, indem er Projektstrukturen vorschlägt, Gruppen umbenennt, Aufgabenbeschreibungen entwirft und sogar Folge-E-Mails verfasst. Er funktioniert direkt in der Board-Oberfläche. Egal, ob Sie eine Vertriebspipeline einrichten oder einen Kreativ-Sprint verwalten – die KI bietet Ihnen intelligente Ausgangspunkte, ohne dass Sie bei Null anfangen müssen.

Ideal für:

Teamgröße: Kleine bis mittelgroße Teams (5–200+ Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Teams, die eine klare, visuelle Struktur für wiederkehrende Arbeiten wünschen

Projektmanager, die funktionsübergreifende Projekte leiten

Ops- und Marketing-Teams, die abteilungs- oder kundenübergreifend arbeiten

Was bei der Arbeit mit Clients geholfen hat:

Ich konnte Projekte schneller starten: KI half dabei, Boards und Spalten anhand einer einfachen Eingabe zu erstellen

Aufgaben blieben visuell und leicht zur Nachverfolgung geeignet: Kanban-, Zeitleiste- und Kalender-Ansichten sorgten dafür, dass alle Teammitglieder auf dem gleichen Stand waren. Mit Hilfe von Vorlagen für das Aufgabenmanagement können Sie solche Workflows erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen

Automatisierungen übernahmen die Übergabe: Wenn eine Aufgabe erledigt war, wurde die nächste Person benachrichtigt, ohne dass ich etwas tun musste.

Clients fragten nie: „Wo stehen wir?“ – sie konnten es auf einen Blick sehen

Die Einarbeitung verlief reibungslos: Selbst neue Mitglieder des Teams konnten sofort einsteigen und den Workflow verstehen.

Vorteile:

Strukturierte Prozesse lassen sich ganz einfach einrichten – auch ohne PM-Hintergrund

Visuelle Layouts sorgen für eine einheitliche Ausrichtung der Teams, ohne dass jedes Detail erklärt werden muss

Dank flexibler Ansichten und Automatisierung abteilungsübergreifend einsetzbar

Was mir an monday.com am besten gefällt, ist, wie intuitiv und flexibel es ist. Es passt sich perfekt an die Bedürfnisse unseres Teams an, ohne dass komplexe Setups erforderlich sind. Die Plattform macht es einfach, Aufgaben zu visualisieren, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen. Sie hat unsere interne Kommunikation erheblich verbessert und es uns ermöglicht, unser Projektmanagement in einem übersichtlichen und kollaborativen Raum zu zentralisieren. Die Automatisierung spart uns zudem wertvolle Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben.

Was mir an monday.com am besten gefällt, ist, wie intuitiv und flexibel es ist. Es passt sich perfekt an die Bedürfnisse unseres Teams an, ohne dass komplexe Setups erforderlich sind. Die Plattform macht es einfach, Aufgaben zu visualisieren, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen. Sie hat unsere interne Kommunikation erheblich verbessert und es uns ermöglicht, unser Projektmanagement in einem übersichtlichen und kollaborativen Space zu zentralisieren. Die Features der Automatisierung sparen uns zudem wertvolle Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben.

Nachteile:

KI ist hilfreich beim Setup, trägt aber nicht wesentlich zur täglichen Umsetzung bei

Wird teuer, wenn Sie erweiterte Features oder Berechtigungen benötigen

Dokumente oder native Wikis sind nicht enthalten – Sie benötigen Integrationen

Einige Features erfordern ein erweitertes Setup, um effizient zu arbeiten – wie Abhängigkeiten oder komplexe Automatisierungen –, was die Einarbeitung neuer Mitarbeiter verlangsamen kann. Außerdem läuft die mobile App nicht ganz so flüssig, wenn es um die Verwaltung großer Boards oder umfangreicher Aktualisierungen geht, was die Flexibilität unterwegs einschränkt.

Einige Features erfordern ein erweitertes Setup, um effizient zu arbeiten – wie Abhängigkeiten oder komplexe Automatisierungen –, was die Einarbeitung neuer Mitarbeiter verlangsamen kann. Außerdem läuft die mobile App nicht ganz so flüssig, wenn es um die Verwaltung großer Boards oder umfangreicher Aktualisierungen geht, was die Flexibilität unterwegs einschränkt.

Preise für Monday

Free Forever (bis zu zwei Benutzer)

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday

Capterra: 4,6/5 (über 5.200 Bewertungen)G2: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja, besonders für Teams, die Struktur ohne Reibungsverluste benötigen. Ich würde es in Bezug auf die Umsetzung nicht als besonders KI-lastig bezeichnen, aber Monday macht es einfach, von der Idee zum Workflow zu gelangen, und die KI bringt Sie noch schneller zum Laufen.

4. Taskade – Am besten geeignet für strukturierte Teamzusammenarbeit und schnelles, KI-gestütztes Brainstorming

Ich habe Taskade ausprobiert, als ich nach einer schlankeren Lösung suchte – etwas, das gleichzeitig als gemeinsame Checkliste, Brainstorming-Plattform und Mind-Mapping-Tool dienen kann. Es ist eines dieser Tools, die auf den ersten Blick täuschend einfach wirken, aber an Leistungsstärke gewinnen, sobald man KI einbindet.

Taskade hat mir geholfen, verstreute Gedanken innerhalb von Minuten in strukturierte Gliederungen umzuwandeln. Ich konnte eine grobe Idee aufschreiben und sie sofort in eine Liste mit Schritten oder ein vollständiges Dokument umwandeln. Es ist eine gute Wahl für asynchrone Teams oder Einzelsteller, die einen schnellen Flow von der Idee bis zur Umsetzung benötigen.

⏩ KI-Fähigkeiten: Was mir an der KI von Taskade besonders aufgefallen ist, ist, wie nahtlos sie grobe Notizen in etwas Verwertbares verwandelt. Egal, ob ich einen SOP entwerfe, einen Blog skizziere oder einen wöchentlichen Sprint plane – ich kann einfach einen wirren Gedanken eintippen und die KI ihn in Aufgaben oder Abschnitte strukturieren lassen. Es ist nicht nur ein Schreibassistent – es ist ein tool für mehr Klarheit. Und in Verbindung mit den kollaborativen Ansichten hilft es Teams, sich schneller abzustimmen, ohne den Prozess unnötig zu verkomplizieren.

Ideal für:

Kleine bis mittelgroße Remote-Teams (1–50 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Ersteller und Freiberufler, die Ideen schnell in Inhalte umsetzen

Remote-Teams, die über Checklisten, Dokumente oder Mindmaps zusammenarbeiten

Gründer oder Marketingfachleute, die einfache Planungen und Dokumentationen verwalten

Die besten Features:

KI-gestützter Outliner : Erweitert oder verfeinert schnell Stichpunkte, Meeting-Notizen oder Projektideen zu vollständigen Gliederungen

Benutzerdefinierte Vorlagen : Verwenden Sie Workflows für Projektstarts, Kalender für den Inhalt oder Team-Agenden wieder

Mehrere Ansichten : Wechseln Sie zwischen den Layouts „Liste“, „Board“, „Kalender“, „Mindmap“ und „Organigramm“

Zusammenarbeit in Echtzeit : Fügen Sie gemeinsam mit Ihrem Team live Aufgaben, Kommentare oder KI-generierte Vorschläge hinzu

Geräteübergreifende Synchronisierung: Mobil-Apps, Desktop-Apps und Web-Apps bleiben für die Nutzung unterwegs stets eng miteinander synchronisiert

Vorteile

Sehr intuitiv und schnell für Workflows von Einzelpersonen oder kleinen Teams

KI kann Inhalte mit nur einer Eingabeaufforderung erweitern, umschreiben oder zusammenfassen

Ideal für visuelle Denker, die zwischen Mindmaps und Listen wechseln

Überfordert nicht durch Komplexität – minimale Einarbeitungszeit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut. Die Integration von KI ist brillant und bietet uns einen enormen Vorteil beim Aufbau unseres Teams innerhalb von Taskade. Die vielschichtigen Funktionen des Projektmanagements und Features machen dieses Tool ideal für unser gesamtes Team. Mir gefällt das Produkt sehr gut und ich bin gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Es ist definitiv eine App, die Sie für Ihr Team in Betracht ziehen sollten.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich gut. Die Integration von KI ist brillant und bietet uns einen enormen Vorteil beim Aufbau unseres Teams innerhalb von Taskade. Die vielschichtigen Funktionen des Projektmanagements und Features machen dieses Tool ideal für unser gesamtes Team. Mir gefällt das Produkt sehr gut und ich bin gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Es ist definitiv eine App, die Sie für Ihr Team in Betracht ziehen sollten.

Nachteile

Im Vergleich zu größeren Tools sind die erweiterten Features des Projektmanagements begrenzt

KI fehlt es an einem tieferen Verständnis des Workspaces (sie kann keine Abhängigkeiten oder Statusänderungen nachverfolgen)

Der Fokus liegt eher auf der Ideenfindung als auf der Umsetzung bei großen Projekten

Ich sehe es als Limit bei Taskade an, dass es keine Zeiterfassung bietet. Dies ist eine Funktion, die viele seiner Konkurrenten haben und die man von einem Manager für Aufgaben und Projekte erwartet.

Ich sehe es als Einschränkung bei Taskade an, dass es keine Zeiterfassung bietet. Dies ist eine Funktion, über die viele seiner Konkurrenten verfügen und die man vom Projektmanagement erwartet.

Taskade Preise

Free-Plan verfügbar

Pro: 20 $/Monat

Team: 100 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – wenn Ihnen Geschwindigkeit, Flexibilität und Übersichtlichkeit wichtiger sind als eine tiefgreifende Projektstruktur. Taskade glänzt durch einfache Planung, spontane Gliederung und Zusammenarbeit in Echtzeit. Es ist nicht für die Komplexität von Unternehmen ausgelegt, aber für schnell agierende Teams oder Einzelsteller können seine KI und visuellen Tools den Weg von der Idee zur Umsetzung erheblich verbessern.

💡 Profi-Tipp: Automatisieren Sie auch die „denkenden“ Teile – nicht nur repetitive Schritte. KI kann vorschlagen, wer für eine Aufgabe zuständig sein sollte, wann nachgehakt werden muss oder was in einer Checkliste fehlt.

5. Asana – Am besten geeignet für die gemeinsame Planung mit strukturierten Arbeitsabläufen

Ich habe Asana getestet , während ich eine Tool-Prüfung für ein Content-Team durchführte, das ich beraten habe. Sie brauchten eine übersichtliche, kollaborative Lösung, die sich abteilungsübergreifend skalieren lässt. Was sofort auffiel, war die Klarheit – die Aufgabenstruktur war leicht nachvollziehbar, und die Zeitleiste half allen, auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Während dieses Zeitraums schätzte ich besonders, wie Asana mit Abhängigkeiten umging, vor allem bei mehrstufigen Inhalten und der Arbeit an Kampagnen. Man merkte, dass es für Teams entwickelt wurde, die es gerne organisiert haben – aber ohne großen Setup-Aufwand.

⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI von Asana hilft nun bei der Aufgabenerstellung, bei intelligenten Zusammenfassungen, bei Status-Updates für Projekte und bei der Workload-Prognose. Außerdem schlägt sie Automatisierungen vor und identifiziert Hindernisse anhand der Aktivitätsdaten Ihres Teams. Sie ist nicht so tief integriert wie ClickUp Brain, sorgt aber für mehr Struktur und Geschwindigkeit in der Planungsphase.

Ideal für:

Teamgröße: Mittelgroße bis große Teams (10–500+ Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Teams, die sich an Zeitleisten orientieren und Klarheit über mehrere Eigentümer hinweg benötigen

Manager, die funktionsübergreifende Arbeit zuweisen, bei der der Status eine Rolle spielt

Marketing- und Betriebsleiter, die ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität suchen

Was mir bei meiner Bewertung besonders gut gefallen hat:

Es war einfach, schnell eine Struktur zu erstellen: Aufgaben, Unteraufgaben, Fälligkeitsdaten und Mitarbeiter ließen sich ganz einfach einfügen

Die Zeitleiste half uns beim Planen von Kampagnen: Wir konnten Überschneidungen oder Engpässe frühzeitig erkennen

Die Updates waren übersichtlich und visuell: Mitglieder des Teams konnten ihre Workload und Hindernisse überprüfen

Wiederkehrende Workflows blieben nicht auf der Strecke: Automatisierungen sorgten für einen gleichmäßigen Arbeitsrhythmus

Der KI-Assistent reduzierte das Rätselraten: Er wies auf mögliche Verzögerungen hin und machte Vorschläge für den Ablauf.

Vorteile:

Eine der übersichtlichsten Benutzeroberflächen, die ich je für strukturierte Teamplanung gesehen habe

Gute teamübergreifende Sichtbarkeit, ohne überfordernd zu wirken

Zuverlässige Automatisierung und Benachrichtigungen sorgen für einen reibungslosen Ablauf

Wenn Sie Tools für strukturierte Zusammenarbeit vergleichen, ist dieser Leitfaden zu Aufgabenmanagement-Software ein guter Ausgangspunkt.

Die Benutzeroberfläche von Asana ist benutzerfreundlich und intuitiv, was die Navigation auf der Plattform und die Ausführung bestimmter Aufgaben erleichtert. Große Funktionsvielfalt: Sie können unter anderem Aufgaben erstellen und zuweisen, den Fortschritt von Aufgaben überwachen, in Teams zusammenarbeiten und mit Teammitgliedern kommunizieren. Dies macht es zu einem äußerst vielseitigen und nützlichen tool für eine Vielzahl von Projektarten.

Die Benutzeroberfläche von Asana ist benutzerfreundlich und intuitiv, was die Navigation auf der Plattform und die Ausführung bestimmter Aufgaben erleichtert. Große Funktionsvielfalt: Sie können unter anderem Aufgaben erstellen und zuweisen, den Fortschritt von Aufgaben überwachen, in Teams zusammenarbeiten und mit Teammitgliedern kommunizieren. Dies macht es zu einem äußerst vielseitigen und nützlichen tool für eine Vielzahl von Projektarten.

Nachteile:

Nicht so anpassbar wie ClickUp oder Notion, wenn Sie Flexibilität wünschen

KI wirkt beim Setup wie ein Co-Pilot, nicht jedoch bei der täglichen Ausführung

Für Dokumente und ausführliche Notizen sind tools von Drittanbietern erforderlich

Eine Sache, die mir an Asana nicht gefällt, ist, dass wiederholende Aufgaben etwas unflexibel sein können – es ist schwierig, Änderungen an einzelnen Instanzen vorzunehmen, ohne die gesamte Serie zu beeinflussen. Außerdem kann die Verwaltung mehrerer Projekte manchmal überwältigend wirken, wenn es keine leistungsfähigeren Filter- oder Priorisierungstools für alle Aufgaben gibt. Und schließlich ist Asana zwar leistungsstark, doch empfinden einige Teammitglieder die Lernkurve anfangs als steil, insbesondere wenn sie versuchen, zwischen Listen-, Board- und Zeitleiste zu wechseln.

Eine Sache, die mir an Asana nicht gefällt, ist, dass wiederholende Aufgaben etwas unflexibel sein können – es ist schwierig, Änderungen an einzelnen Instanzen vorzunehmen, ohne die gesamte Serie zu beeinflussen. Außerdem kann die Verwaltung mehrerer Projekte manchmal überwältigend wirken, wenn es keine leistungsfähigeren Filter- oder Priorisierungstools für alle Aufgaben gibt. Und schließlich ist Asana zwar leistungsstark, doch empfinden einige Teammitglieder die Lernkurve anfangs als steil, insbesondere wenn sie versuchen, zwischen Listen-, Board- und Zeitleiste zu wechseln.

Preise für Asana

Privat: Free Forever

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

Capterra: 4,5/5 (über 13.100 Bewertungen)G2: 4,4/5 (über 10.600 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – wenn Ihr Team von visuellen Zeitleisten, übersichtlichen Boards und einer starken funktionsübergreifenden Planung profitiert. Die KI von Asana ersetzt zwar keinen Aufgabenmanager, sorgt aber für eine schnellere und proaktivere strukturierte Zusammenarbeit.

💡 Profi-Tipp: Planen Sie Pausen ein. Einige KI-Aufgabenmanager können automatisch Pausen zwischen den Sitzungen einplanen – lassen Sie sich das nicht entgehen!

6. Notion – Am besten geeignet, um Notizen, Aufgaben und KI in einem anpassbaren Space zu vereinen

Ich nutze Notion seit Jahren immer wieder – hauptsächlich, um persönliche Projekte, Nebenideen und alles, was in diesem Bereich zwischen „Halb-Aufgabe, Halb-Notizbuch“ angesiedelt ist, zu organisieren. Was mich kürzlich wieder dazu gebracht hat, war die KI. Ich war neugierig, wie sie mit kreativen Workflows umgeht, also habe ich sie getestet, um Ideen für Inhalte zu sammeln, Gliederungen umzuschreiben und lange Referenznotizen zusammenzufassen.

Es ist nach wie vor eines der flexibelsten tools, die ich ausprobiert habe – vor allem, wenn Sie Ihr System gerne von Grund auf selbst aufbauen. Sie müssen sich jedoch mit etwas Setup-Arbeit abfinden, bevor es sich produktiv anfühlt.

⏩ KI-Fähigkeiten: Notion AI hilft beim Verfassen, Zusammenfassen und Umstrukturieren von Inhalten über Datenbanken, Seiten und sogar Inline-Tabellen hinweg. Ich habe es genutzt, um Biografien umzuschreiben, unübersichtliche Dokumente aufzuräumen und anhand von Notizen Ideen für Aufgaben zu generieren. Es funktioniert auch innerhalb von Datenbankvorlagen und liefert kontextbezogene Vorschläge in Ihrem gesamten Workspace.

Ideal für:

Teamgröße: Einzelpersonen bis kleine Teams (1–50 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Ersteller und Gründer, die Inhalte, Wissensdatenbanken oder Produktdokumente erstellen

Kleine Teams, die alles – von Dokumenten bis hin zu To-dos – in einem Workspace haben möchten

Menschen, die es genießen, ihre Tools benutzerdefiniert anzupassen, wie eine Mischung aus digitalem Notizbuch und Betriebssystem

Was mir bei der Nutzung besonders aufgefallen ist:

Ich konnte im selben Raum denken und schreiben: Ob es sich um einen Blog-Entwurf oder einen Aufgaben-Tracker handelte, alles war in Notion zu finden.

KI half mir beim Überarbeiten von Entwürfen: Besonders nützlich, wenn ich nicht weiterkam oder schnell eine zweite Version brauchte

Ich habe Vorlagen genutzt, um Ordnung ins Chaos zu bringen: Notizen von Meetings, Projekt-Tracker, persönliche CRMs – alles fühlte sich flüssig an

Das Zusammenfassen langer Dokumente sparte mir viel Zeit: Ich konnte meine unübersichtlichen Recherchen einfach einfügen und erhielt eine prägnante Version.

Alles ist miteinander verknüpft: Aufgaben verweisen auf Dokumente, Dokumente verweisen auf Datenbanken – alles ist miteinander verbunden

Vorteile:

Äußerst flexibel für Dokumente + Aufgaben + Inhalte

KI hilft dabei, kreative Arbeit voranzubringen und Zeit beim Umschreiben oder Zusammenfassen zu sparen

Dank leistungsstarker Vorlagen ist der Einstieg einfacher als je zuvor

Notion war sehr einfach einzurichten, und mein Team fand die Inhalte und Funktionen sehr leicht zu handhaben. Es ist der einzige Ort, an dem mein Team alles findet, was es für unser Business benötigt.

Notion war sehr einfach einzurichten, und mein Team fand die Inhalte und Funktionen sehr leicht zu handhaben. Es ist der einzige Ort, an dem mein Team alles findet, was es für unser Business benötigt.

Nachteile:

Kein herkömmlicher Aufgabenmanager – funktioniert am besten in Verbindung mit einer klaren Struktur

Es kann unübersichtlich werden, wenn Sie kein System festlegen

Eingeschränkte Berechtigungen für Teams, sofern Sie kein Upgrade durchführen

Manchmal kann es bei der Arbeit mit großen Datenbanken oder Seiten mit vielen eingebetteten Inhalten zu Leistungseinbußen kommen. Außerdem gibt es eine Lernkurve für neue Benutzer, insbesondere für diejenigen, die mit der Flexibilität von Notion noch nicht vertraut sind – das kann anfangs etwas überwältigend wirken. Aber damit kann ich gut leben. Ich liebe Notion!!!

Manchmal kann es bei der Arbeit mit großen Datenbanken oder Seiten mit vielen eingebetteten Inhalten zu Leistungseinbußen kommen. Außerdem gibt es eine Lernkurve für neue Benutzer, insbesondere für diejenigen, die mit der Flexibilität von Notion noch nicht vertraut sind – das kann anfangs etwas überwältigend wirken. Aber damit kann ich gut leben. Ich liebe Notion!!!

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)G2: 4,7/5 (über 5.800 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – wenn Sie einen einzigen Workspace zum Schreiben, Organisieren und Erstellen von Systemen nach Ihren Vorstellungen suchen. Die KI von Notion erweist sich als hilfreich bei kreativen und dokumentenintensiven Aufgaben, insbesondere wenn Sie damit einverstanden sind, einen Teil des Setups selbst vorzunehmen.

🎉 Wissenswertes: Einige KI-Aufgabenmanager können anhand Ihres Kalenderverhaltens Ihre Muster der Produktivität – und sogar Ihre Stimmung – verfolgen. Mit der Zeit lernen sie, wann Sie am konzentriertesten sind (z. B. morgens) und wann Sie wahrscheinlich geistig erschöpft sind (z. B. nach dem Mittagessen), und helfen Ihnen, Deep Work oder Aufgaben als Administrator entsprechend automatisch zu planen.

7. Todoist – Am besten geeignet für fokussierte, ablenkungsfreie persönliche Aufgabenlisten

Todoist war lange Zeit mein bevorzugter Aufgabenmanager, besonders wenn ich etwas Einfaches und Schnelles wollte. Es half mir dabei, ein Gewohnheitssystem aufzubauen, das von diesen To-do-Liste-Beispielen inspiriert war und sich bewährt hat.

Keine Dashboards, keine Abhängigkeiten, keine komplexe Planung. Nur ich, meine Aufgabenliste und die Möglichkeit, alles festzuhalten, was mir in den Sinn kam. Ich nutzte es, um tägliche Gewohnheiten, Schreibziele und sogar Nebenprojekte zu verwalten. Es fühlte sich immer übersichtlich und leicht an.

Ich nutze es derzeit nicht (das übernimmt ClickUp für mich), aber ich empfehle es immer noch, wenn jemand nach einer schnörkellosen App sucht, mit der man Aufgaben aus dem Kopf bekommt und die gerade genug Struktur bietet, um die Produktivität zu erhalten.

⏩ KI-Fähigkeiten: Der KI-Assistent von Todoist hilft Ihnen jetzt dabei, Aufgaben schneller zu erstellen, sie nach Dringlichkeit zu priorisieren und Ihren Tag mit Eingaben in natürlicher Sprache zu planen. Sie können beschreiben, was Sie zu erledigen haben, und der Assistent wandelt dies in umsetzbare Aufgaben mit intelligenten Beschreibungen und vorgeschlagenen Fristen um. Er hilft auch dabei, wiederholende Aufgaben und Filter zu erstellen, um Ihre Liste übersichtlich zu halten.

Ideal für:

Teamgröße: Einzelpersonen, Freiberufler und private Benutzer (1–5 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Menschen, die nach einer einfachen, strukturierten Methode suchen, ihren Tag zu organisieren

Gründer und Kreative, die Gewohnheiten, Ideen und die tägliche Arbeit unter einen Hut bringen

Für alle, die Listen gegenüber Dashboards und Schnelligkeit gegenüber Komplexität bevorzugen

Was hat bei mir funktioniert:

Ich konnte Aufgaben sofort erfassen: Die mobile App ist eine der schnellsten Möglichkeiten, etwas spontan festzuhalten.

Meine Liste blieb übersichtlich: Beschreibungen, Filter und Prioritäten sorgten für Ordnung

Ich habe wiederholende Aufgaben genutzt, um Gewohnheiten zu entwickeln: Sie erinnerten mich daran, mich zu dehnen, einen Plan zu erstellen, Tagebuch zu führen – was auch immer

Der KI-Assistent half mir, wenn ich mich vage ausdrückte: Aus „Miete nächsten Freitag bezahlen“ wurde eine korrekt getaggte, geplante Aufgabe.

Keine Ablenkungen: Nur eine übersichtliche Liste der Dinge, die zu erledigen sind

Vorteile:

Ideal für den privaten Gebrauch oder für kleinere Projekte

KI beschleunigt die Erstellung und Priorisierung von Aufgaben

Übersichtliche Benutzeroberfläche für Web, Mobilgeräte und Desktop

Es ist eine einfache und schnelle Aufgaben-Software. Das Hinzufügen von Aufgaben ist sehr einfach. Auch die Einarbeitungszeit ist im Vergleich zu anderer Aufgaben-Software sehr gering. Ich nutze sie jeden Tag, kann etwas eintragen und eine Erinnerung einstellen oder es Tage später in meiner Liste mit Aufgaben anzeigen lassen.

Es ist eine einfache und schnelle Aufgaben-Software. Das Hinzufügen von Aufgaben ist sehr einfach. Auch die Einarbeitungszeit ist im Vergleich zu anderer Aufgaben-Software sehr gering. Ich nutze sie jeden Tag, kann etwas eintragen und eine Erinnerung einstellen oder es Tage später in meiner Liste der Aufgaben anzeigen lassen.

Nachteile:

Nicht ideal für die Zusammenarbeit im Team oder mehrphasige Projekte

Eingeschränkte Ansichten (kein Gantt, kein Kanban)

Erweiterte Filter und Features sind nur für Premium-Nutzer verfügbar

Es kann sehr teuer werden, wenn Sie mehrere Nutzer für einen Business-Plan benötigen, allerdings wurden kürzlich einige neue Features hinzugefügt, die die Gesamtkosten senken.

Es kann sehr teuer werden, wenn Sie mehrere Nutzer für einen Business-Plan benötigen, allerdings wurden kürzlich einige neue Features hinzugefügt, die die Gesamtkosten senken.

Preise für Todoist

Anfänger: Free Forever

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)G2: 4,4/5 (800 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – für Einzelbenutzer, die eine schnelle, flexible und fokussierte Lösung suchen. Todoist kann zwar keine komplexen Zeitleisten verwalten, eignet sich aber hervorragend, um den Überblick zu behalten und auf Kurs zu bleiben, wenn Sie keinen Schnickschnack benötigen.

Weiterlesen: Suchen Sie nach weiteren Tools, die über Aufgabenmanager hinausgehen? Sehen Sie sich diese sorgfältig zusammengestellte Liste der besten KI-Apps an – von Schreibassistenten bis hin zu Terminplanungs-Bots, die Ihre Produktivität auf ein neues Niveau heben können.

8. Reclaim KI – Am besten geeignet für intelligentes Zeitblockieren und Steuerung des Kalenders

Ich habe Reclaim KI getestet, als ich versuchte, wieder die Kontrolle über meinen Kalender zu erlangen. Ich hatte mir Zeitblöcke für das Schreiben oder die strategische Arbeit reserviert, doch diese wurden immer wieder von Meetings oder dringenden Anfragen aufgezehrt. Reclaim versprach, diese Zeitblöcke zu schützen, und hat dieses Versprechen gehalten.

Während der Testversion bemerkte ich eine Veränderung: Mein Zeitplan spiegelte nun wider, wie ich arbeiten wollte, und nicht mehr nur, was andere in meinen Kalender eintrugen. Die KI schuf Raum für konzentriertes Arbeiten, persönliche Routinen und Aufgaben mit Priorität – ganz ohne mein Eingreifen.

⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI von Reclaim plant automatisch Zeit für Aufgaben, Gewohnheiten und Pausen ein und schützt diese entsprechend Ihren Prioritäten. Sie führt eine direkte Synchronisierung mit Ihrem Kalender durch, passt sich in Echtzeit an Änderungen der Meetings an und gleicht Ihren Zeitplan neu aus, um ihn an Ihre Energie und Ihre Ziele anzupassen. Sie lässt sich sogar in Aufgaben-Tools wie ClickUp, Asana und Todoist integrieren, um alles an einem Ort zu vereinen.

Ideal für:

Teamgröße: Einzelpersonen und kleine Teams (1–20 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Selbstständige, die sich an ihre Zeitblöcke halten möchten

Gründer und Wissensarbeiter, die Deep Work und Meetings unter einen Hut bringen

Teams, die Prioritäten nicht nur bei Aufgaben, sondern auch in Kalendern aufeinander abstimmen möchten

Was mir beim Ausprobieren besonders aufgefallen ist:

Ich habe aufgehört, Zeit manuell zu blockieren: Reclaim hat flexible Aufgabenblöcke erstellt, die sich an veränderte Umstände anpassten

Meine persönlichen Routinen haben sich endlich etabliert: So entstand Platz für Mittagessen, Pausen und die morgendliche Planung, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Es hat sich herausgestellt, dass KI nicht nur für die Arbeit da ist – sie dient auch dem Wohlbefinden

Der Freitag verlief ohne größere Überraschungen: Die Woche verlief weitgehend nach meinem ursprünglichen Plan.

Ich musste nicht mehr um Zeit zum Konzentrieren kämpfen – sie war bereits integriert

Der Kalender fühlte sich intelligenter an: Ich hatte keine Doppelbuchungen und war nicht mit überfälliger Arbeit überlastet

Vorteile:

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kalender Ihre Prioritäten widerspiegelt – und nicht nur die Meetings anderer

Arbeitet nach dem Setup unsichtbar im Hintergrund

Lässt sich mit bestehenden Tools synchronisieren (ClickUp, Asana, Google Kalender, Outlook)

Als Student hat meine Zeit für Projekte ein Limit. Jetzt muss ich die Aufgabe nur noch zu meiner Liste mit zu erledigenden Aufgaben hinzufügen und sie wird automatisch eingeplant. Außerdem lässt sich leicht erkennen, ob ich zu weit hinterherhinke und Überstunden machen muss, um den Rückstand bei den Aufgaben aufzuholen.

Als Student hat meine Zeit für Projekte ein Limit. Jetzt muss ich die Aufgabe nur noch zu meiner Liste mit zu erledigenden Aufgaben hinzufügen und sie wird automatisch eingeplant. Außerdem lässt sich leicht erkennen, ob ich zu weit hinterherhinke und Überstunden machen muss, um den Rückstand bei den Aufgaben aufzuholen.

Nachteile:

Ersetzt keinen vollständigen Manager für Aufgaben oder Projekte – eignet sich besser als Kalenderassistent

Eingeschränkte Sichtbarkeit bei der langfristigen Projektplanung oder bei Workflows

Für einige Automatisierungen sind Premium-Pläne erforderlich

Ich würde mir einige zusätzliche Features für das Projektmanagement wünschen, die hoffentlich mit der Zeit hinzukommen werden, aber ich vermute, dass diese nicht ganz oben auf der Liste stehen, da die Integrationen mit Asana und anderen das Projektmanagement übernehmen, während sich Reclaim.ai darauf konzentriert, all diese Aufgaben aus den Projektmanagement-Tools priorisiert in Ihren Kalender zu übertragen, anstatt dass sie im PM-Tool untergehen.

Ich würde mir einige zusätzliche Features für das Projektmanagement wünschen, die hoffentlich mit der Zeit hinzukommen werden, aber ich vermute, dass diese nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, da die Integrationen mit Asana und anderen das Projektmanagement übernehmen, während sich Reclaim.ai darauf konzentriert, all diese Aufgaben aus den Projektmanagement-Tools priorisiert in Ihren Kalender zu übertragen, anstatt dass sie im PM-Tool untergehen.

Preise von Reclaim KI

Lite: Free Forever

Starter: 10 $/Monat pro Platz

Geschäft: 15 $/Monat pro Platz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Reclaim KI

Capterra: Nicht genügend BewertungenG2: Nicht genügend Bewertungen

Empfehle ich dieses tool?

Ja – wenn Sie kalendergesteuert arbeiten und sich Zeit für das Wesentliche sichern möchten. Reclaim übernimmt zwar nicht die Verwaltung Ihrer Aufgaben, sorgt aber dafür, dass Sie Zeit haben, sie zu erledigen. Und das ist schon die halbe Miete.

➡️ Weiterlesen: So verwalten Sie persönliche Aufgaben und steigern Ihre Produktivität

9. TimeHero – Am besten geeignet für die automatische Planung von Aufgaben mit terminorientierter Präzision

Ich habe TimeHero getestet, während ich mit einer strukturierteren, prognosebasierten Aufgabenplanung experimentierte. Ich wollte ein System, das alle meine Aufgaben und Termine im Blick hat – und dann automatisch meinen Wochenplan erstellt. TimeHero kam diesem Ideal am nächsten.

Es ist kein auffälliges Tool, aber was mir während meiner Testversion besonders auffiel, war, wie gut es mit Zeitleisten für Projekte umging, insbesondere wenn sich Prioritäten oder der Workload änderten. Es fühlte sich an wie ein stiller Planer, der hinter den Kulissen arbeitete und sicherstellte, dass ich nichts Wichtiges verpasste.

⏩ KI-Fähigkeiten: TimeHero nutzt KI, um Aufgaben automatisch zu planen, zu terminieren und anzupassen – basierend auf Dringlichkeit, Abhängigkeiten und Ihrer verfügbaren Zeit. Es prognostiziert Verzögerungen, passt sich an, wenn Ihr Terminkalender sich füllt, und warnt Sie proaktiv, wenn etwas in Verzug zu geraten droht. Im Gegensatz zu tools, die darauf warten, dass Sie Aufgaben per Drag & Drop verschieben, ergreift TimeHero die Initiative.

Ideal für:

Teamgröße: Einzelpersonen und strukturierte Teams (1–50 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Gründer und Unternehmer, die ihren Zeitplan selbstständig ablaufen lassen möchten

Teams, die Termine in mehreren Projekten unter einen Hut bringen müssen

Menschen, die es lieben, wenn die Arbeit übersichtlich dargestellt wird, ohne sie bis ins Detail zu kontrollieren

Was mir beim Testen besonders aufgefallen ist:

Ich musste nicht manuell planen: Ich habe Aufgaben eingegeben, und TimeHero hat sie in meine Woche eingeplant

Termine schienen machbar: Wenn etwas gefährdet war, hat das System frühzeitig darauf hingewiesen

Projektzeitleisten erstellen sich von selbst: Ich konnte mehrstufige Arbeiten festlegen und das Tool die Planung übernehmen lassen

Es passte sich meinem Workload an: Wenn ich überlastet war, ordnete es die Aufgaben intelligent neu

Es fühlte sich beruhigend an, als würde das tool die Spannung zwischen Zeit und Leistung für mich ausgleichen

Vorteile:

Ideal für die Planung und Prognose bei vielen Terminen

Bewältigt wiederkehrende Arbeiten und Urlaubssituationen auf intelligente Weise

Besonders hilfreich für kleine Teams, die mehrere Clients oder Projekte betreuen

Ich liebe die intelligente Terminplanung und die Priorisierung von Aufgaben. Auch wenn mein Team noch nicht auf der Plattform ist, sehe ich einen enormen Vorteil in der Zusammenarbeit. Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, noch etwas fehlerhaft, aber leicht verständlich. Ich nutze das Tool nun täglich, um meine Arbeit zu priorisieren. Früher haben wir ClickUp verwendet, doch unser Unternehmen hat es abgeschafft, sodass ich gezwungen war, nach Alternativen zu suchen. Die Einrichtung war einfach und die Integration meines Workloads in die Plattform verlief reibungslos.

Ich liebe die intelligente Terminplanung und die Priorisierung von Aufgaben. Auch wenn mein Team noch nicht auf der Plattform ist, sehe ich einen enormen Vorteil in der Zusammenarbeit. Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, noch etwas fehlerhaft, aber leicht verständlich. Ich nutze das Tool nun täglich, um meine Arbeit zu priorisieren. Früher haben wir ClickUp verwendet, doch unser Unternehmen hat es abgeschafft, sodass ich gezwungen war, nach Alternativen zu suchen. Die Einrichtung war einfach und die Integration meines Workloads in die Plattform verlief reibungslos.

Nachteile:

Weniger kollaborativ als moderne Tools – wirkt sehr auf den Einzelnen/den Nutzer ausgerichtet

Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu neueren tools etwas veraltet

Lässt sich nicht mit so vielen KI-Features oder Assistenten integrieren wie andere

Wie bereits erwähnt, ist die Plattform noch etwas fehlerhaft, aber das liegt an ihrer Neuheit. Die anpassbaren Berichte sind etwas schwer zu verstehen, ebenso wie die Lernkurve. Die kostenlose Version ist sehr eingeschränkt.

Wie bereits erwähnt, ist die Plattform noch etwas fehlerhaft, aber das liegt an ihrer Neuheit. Die anpassbaren Berichte sind etwas schwer zu verstehen, ebenso wie die Lernkurve. Die kostenlose Version hat ein sehr großes Limit.

Preise für TimeHero

7-tägige kostenlose Testversion verfügbar

Basic: 5 $/Monat pro Benutzer

Professional: 12 $/Monat pro Benutzer

Premium: 27 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeHero

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)G2: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – wenn Sie möchten, dass Ihre Woche sich von selbst plant. TimeHero ist ideal für Menschen, die einen Wert auf Struktur legen, sich strikt an ihre Fristen halten und nicht jedes Mal neu planen möchten, wenn sich etwas ändert.

💡 Profi-Tipp: Planung ist nicht so Ihr Ding? Probieren Sie die „Zwei-Minuten-Regel“ aus! Beginnen Sie Ihren Tag mit Aufgaben, die höchstens zwei Minuten dauern. So vermeiden Sie einen Arbeitsstau und halten Ihren Zeitplan (und Ihren Kopf) frei von Unordnung!

10. Trello – Am besten geeignet für visuelle Aufgabenplanung mit einfacher KI-Unterstützung

Trello war eines der ersten Tools, das ich zur Organisation von Nebenprojekten genutzt habe. Mir gefiel, wie einfach es war, einen visuellen Flow zu erstellen, sei es ein Kalender für den Inhalt, eine Checkliste für den Umzug oder eine einfache Roadmap. Es ist die Art von Tool, die nicht viel verlangt: Einfach Karten ablegen, sie herumziehen, und schon kann es losgehen.

Ich empfehle es nach wie vor allen Benutzern oder kleinen Teams, die keine komplexe Software für Projektmanagement benötigen.

⏩ KI-Fähigkeiten: Trello enthält nun Atlassian Intelligence, das Kartenaktivitäten zusammenfassen, Maßnahmen vorschlagen und projektbezogene Fragen beantworten kann. Auch wenn es nicht tief in den täglichen Flow eingebettet ist, ist die KI nützlich, um Karteninhalte zu verfassen, Listen zu organisieren und sich wiederholende Planungsarbeiten zu beschleunigen.

Ideal für:

Teamgröße: Einzelpersonen bis kleine Teams (1–50 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Kreative und Freiberufler, die flexible Projekte oder Arbeitsabläufe organisieren

Teams, die visuelle Workflows wie Content-Kalender oder einfache Sprints nutzen

Personen, die eine Aufgabenorganisation mit Boards und Haftnotizen bevorzugen

Was mir daran gefallen hat, als ich es regelmäßig genutzt habe:

Dadurch wurde der Plan überschaubar: Ich konnte mir die Arbeit vorstellen, ohne sie zu kompliziert zu machen

Die Boards blieben übersichtlich und flexibel: Ich war nicht an eine bestimmte Struktur oder einen bestimmten Workflow gebunden

KI-Vorschläge halfen dabei, Boards schneller zu organisieren: Vor allem, wenn man bei Null anfängt

Es war einfach, andere einzuarbeiten: Die Mitglieder des Teams konnten es einfach „verstehen“, indem sie

Die Power-Ups machten es erweiterbar: Ich habe nach Bedarf Ansichten des Kalenders, Fristen und Checklisten hinzugefügt

Vorteile:

Visuell und intuitiv – ideal für Brainstorming und stressfreie Planung

Flexibel genug, um mit Ihnen zu wachsen, aber im Kern einfach

Eignet sich gut für asynchrone Teams oder visuelle Denker

Ich mag Trello sehr, weil es die Zusammenarbeit im Team erleichtert und es mir außerdem ermöglicht, meine Projekte schnell zu organisieren. Die Implementierung ist einfach, ich hatte keinerlei Komplikationen und nutze es regelmäßig. Jedes Mal, wenn ich ein Projekt starte, füge ich es in Trello hinzu, erteile den Personen, die an meinem Projekt arbeiten werden, Zugriff, und jeder beginnt, seine zugewiesenen Aufgaben zu erledigen und die jeweilige Karte in Trello zu aktualisieren. So muss ich nur Trello aufrufen und sehen, was jeder gemacht hat, ohne sie anrufen zu müssen.

Ich mag Trello sehr, weil es die Zusammenarbeit im Team erleichtert und es mir außerdem ermöglicht, meine Projekte schnell zu organisieren. Die Implementierung ist einfach, ich hatte keinerlei Komplikationen und nutze es regelmäßig. Jedes Mal, wenn ich ein Projekt starte, füge ich es in Trello hinzu, erteile den Personen, die an meinem Projekt arbeiten werden, Zugriff, und jeder beginnt, seine zugewiesenen Aufgaben zu erledigen und die jeweilige Karte in Trello zu aktualisieren. So muss ich nur Trello aufrufen und sehen, was jeder gemacht hat, ohne sie anrufen zu müssen.

Nachteile:

Nicht ideal für komplexe Projekte mit Abhängigkeiten oder Berichterstellung

KI ist im Vergleich zu Tools wie ClickUp oder Motion noch in den Kinderschuhen

Erweiterte Features erfordern oft kostenpflichtige Add-Ons

Es fehlt eine robuste Funktion für die Berichterstellung und ein erweitertes Feature für das Projektmanagement für komplexe, groß angelegte Initiativen. Kann bei zu vielen Karten unübersichtlich werden.

Es fehlt eine robuste Funktion für die Berichterstellung und ein erweitertes Feature für das Projektmanagement für komplexe, groß angelegte Initiativen. Kann bei zu vielen Karten unübersichtlich werden.

Preise für Trello

Free Forever

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat für 50 Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

Capterra: 4,5/5 (über 23.200 Bewertungen)G2: 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja, für visuelle Planer, die etwas Leichtgewichtiges und Flexibles suchen. Die Stärke von Trello liegt darin, wie schnell man von einem leeren Board zu einem funktionierenden System gelangt – und jetzt, da KI dabei hilft, Ordnung zu schaffen, ist der Einstieg noch einfacher.

➡️ Weiterlesen: So führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Aufgaben bei der Arbeit durch

11. Wrike – Am besten geeignet für komplexe Team-Workflows und Sichtbarkeit auf Unternehmensebene

Ich habe Wrike getestet, als ich für die Einführung eines großen Client-Projekts verschiedene Enterprise-Tools verglichen habe. Wir brauchten eine Lösung, um detaillierte Aufgaben-Hierarchien zu verwalten, detaillierte Berechtigungen zu handhaben und Führungskräften Echtzeit-Sichtbarkeit zu gewähren. Wrike hat diese Anforderungen erfüllt – von der Workload-Verteilung bis hin zu Risikowarnungen war alles integriert.

Ich nutze es nicht für meine private Arbeit, aber wenn ich ein Operations- oder Marketingteam mit über 100 Mitarbeitern leiten würde, stünde Wrike ganz oben auf der Liste.

⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI-Tools von Wrike unterstützen die intelligente Erstellung von Aufgaben, die Zusammenfassung von Dokumenten, die Risikoprognose und die Workload-Analyse. Sie können Engpässe erkennen, bevor sie auftreten, Maßnahmen zur Entlastung von Projekten vorschlagen und sogar Automatisierungsregeln empfehlen. Die KI eignet sich besonders gut für die Berichterstellung und Ressourcenplanung in größeren Teams.

Ideal für:

Teamgröße: Mittelgroße bis große Teams (50–1000+ Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Ops-Teams, die mehrere Stakeholder, Genehmigungen und Projekte unter einen Hut bringen müssen

Unternehmen, die strenge Berechtigungen, Zeiterfassung und Prüfpfade benötigen

Projektmanager, die große funktionsübergreifende Initiativen leiten

Was mir beim Testen besonders aufgefallen ist:

Ich konnte komplexe Projektstrukturen aufbauen: Unteraufgaben, Ordner und Phasen wurden alle übersichtlich angeordnet, ohne unübersichtlich zu werden.

Dashboards verschafften Führungskräften die nötige Klarheit: Ohne dass ich für jede Detail-Information einen manuellen Bericht erstellen musste

KI hat Risiken frühzeitig erkannt: Verzögerungen auf der Zeitleiste und Ungleichgewichte beim Workload haben uns nicht überrascht

Es ließ sich gut skalieren: Je mehr wir hinzufügten, desto hilfreicher wurde Wrike

Automatisierungen lassen komplexe Workflows nahtlos erscheinen: insbesondere bei Genehmigungsflows und wiederholenden Aufgaben

Vorteile:

Entwickelt für anspruchsvolle Projektabläufe – Berechtigungen, Berichterstellung und Einblicke in die Workload sind erstklassig

/AI hilft dabei, menschliche Fehler zu reduzieren, indem sie auf Risiken und Verzögerungen hinweist

Hochgradig anpassbar für verschiedene Abteilungen und Arbeitsabläufe

Was ich an der Nutzung von Wrike zur Erfassung meiner täglichen Aufgaben am meisten schätze, ist die Klarheit und Sichtbarkeit, die es bietet. Es ist toll, einen zentralen Ort zu haben, an dem ich ganz einfach dokumentieren kann, was ich erledigt habe, und an dem unser Manager nahtlosen Zugriff auf diese Informationen hat. Diese Transparenz optimiert die Kommunikation wirklich und stellt sicher, dass alle in Bezug auf Fortschritt und Workload auf dem gleichen Stand sind. Außerdem macht es die Art und Weise, wie Wrike Aufgaben innerhalb von Projekten organisiert, leicht zu erkennen, wie meine individuellen Beiträge ins Gesamtbild passen.

Was ich an der Nutzung von Wrike zur Erfassung meiner täglichen Aufgaben am meisten schätze, ist die Klarheit und Sichtbarkeit, die es bietet. Es ist toll, einen zentralen Ort zu haben, an dem ich ganz einfach dokumentieren kann, was ich erledigt habe, und an dem unser Manager nahtlosen Zugriff auf diese Informationen hat. Diese Transparenz optimiert die Kommunikation wirklich und stellt sicher, dass alle in Bezug auf Fortschritt und Workload auf dem gleichen Stand sind. Außerdem macht es die Art und Weise, wie Wrike Aufgaben innerhalb von Projekten organisiert, leicht zu erkennen, wie meine individuellen Beiträge ins Gesamtbild passen.

Nachteile:

Kann für kleinere Teams oder einfache Workflows zu aufwendig sein

Steilere Lernkurve als bei tools wie Asana oder Trello

/AI scheint eher auf Backend-Aufgaben (Prognosen, Risiken) ausgerichtet zu sein als auf den praktischen täglichen Einsatz

Ehrlich gesagt ist die größte Frustration, die ich mit Wrike habe, die Geschwindigkeit. Manchmal fühlt es sich ziemlich träge an, und die Ladezeiten können meinen Workflow etwas stören, besonders wenn ich versuche, meine Aufgaben für den Tag schnell zu erfassen.

Ehrlich gesagt ist die größte Frustration, die ich mit Wrike habe, die Geschwindigkeit. Manchmal fühlt es sich ziemlich träge an, und die Ladezeiten können meinen Workflow etwas stören, besonders wenn ich versuche, meine Aufgaben für den Tag schnell zu erfassen.

Preise für Wrike

Free Forever

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 3.700 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.700 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – wenn Ihr Team Struktur, Sichtbarkeit und Skalierbarkeit benötigt. Wrike eignet sich besonders für komplexe Organisationen, die Berichterstellung, Risikomanagement und Kontrolle auf Niveau eines Unternehmens in ihr Aufgabenmanagementsystem integrieren möchten.

KI im Betriebsmanagement wird zu einem entscheidenden Faktor für große Teams in Unternehmen oder im Enterprise-Bereich, insbesondere in Kombination mit Tools wie Wrike.

➡️ Weiterlesen: Vorlagen für Google Tabellen zur Erfassung täglicher Aufgaben

12. Forecast.App – Am besten geeignet für die Ressourcenplanung für Projekte und die Nachverfolgung des Budgets

Ich habe Forecast.app ausprobiert, als ich nach einer strukturierteren Methode für die Ressourcenplanung und Kostenschätzung suchte. Es ist definitiv eher ein Nischenprodukt – konzipiert für Teams, die sowohl die Zeit als auch das Budget im Blick behalten müssen. Die Erfahrung erinnerte mich an Workflows in Agenturen, wo Kapazitätsplanung, Tarifnachverfolgung und Zeitleiste geschäftskritisch sind.

Forecast bietet Ihnen eine solide Grundlage, um den Überblick zu behalten, ohne auf Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein, wenn Sie abrechnungsfähige Stunden verwalten oder mehrere Projekte von Clients koordinieren.

⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI von Forecast prognostiziert Verzögerungen bei Aufgaben, schlägt Ressourcenzuweisungen basierend auf der Verfügbarkeit des Teams vor und schätzt Projektbudgets mit erstaunlicher Genauigkeit. Außerdem deckt sie Risiken auf der Zeitleiste auf und hilft dabei, die Teamauslastung anhand von Verlaufsdaten zu optimieren.

Ideal für:

Teamgröße: Mittelgroße Teams und Agenturen (10–100 Benutzer)

Für wen es am besten geeignet ist:

Agenturen, die mehrere Client-Konten und interne Sprints unter einen Hut bringen müssen

Projektmanager, die sowohl den Zeitaufwand als auch die Ergebnisse prognostizieren müssen

Teams mit festgelegten Arbeitsergebnissen und zeitkritischen Budgets

Was mir beim Testen besonders aufgefallen ist:

Es schien wie für Agenturen gemacht: Von Preislisten bis hin zu abrechnungsfähigen Stunden war alles integriert

Die KI-Planung half bei der Ressourcenausgleichung: Ich musste die Workloads nicht manuell umverteilen

Die Nachverfolgung des Budgets war in Echtzeit und präzise: Ich konnte sehen, wie sich Änderungen am Projektumfang auf die Rentabilität auswirkten

Die Berichte waren überzeugend: Zeit, Kosten, Aufwand – alles war ohne zusätzliche Schritte miteinander verknüpft.

Es zeigte nicht nur die Arbeit – es zeigte auch, wie sich die Arbeit auf das Geschäftsergebnis auswirkte

Vorteile:

Hervorragend geeignet für die Personalplanung, Prognosen und die Sicherung gesunder Projektmargen

Integrierte Zeiterfassung und KI-gestützte Planung sind eng miteinander verknüpft

Dashboards verknüpfen Aufgaben direkt mit dem Umsatz, nicht nur mit der Erledigung

Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich. Das Erstellen eines neuen Projekts geht schnell. Aufgabenverwaltung und -planung sind einfach und schnell. Die Benutzeroberfläche hat zudem eine gute Reaktionszeit.

Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich. Das Erstellen eines neuen Projekts geht schnell. Aufgabenverwaltung und -planung sind einfach und schnell. Die Benutzeroberfläche hat zudem eine gute Reaktionszeit.

Nachteile:

Nicht ideal für allgemeines Aufgabenmanagement oder kreative Arbeit

Steilere Lernkurve, wenn Sie nicht an Kosten-/Ressourcen-Workflows gewöhnt sind

Weniger flexibel als Tools wie ClickUp oder Notion für Teams mit hohem Inhalt

Eine Herausforderung, auf die wir bei Forecast gestoßen sind, ist die anfängliche Einarbeitungszeit; es hat einige Zeit gedauert, bis sich unser Team vollständig daran gewöhnt hatte und alle Features effektiv nutzen konnte.

Eine Herausforderung, auf die wir bei Forecast gestoßen sind, ist die anfängliche Einarbeitungszeit; es hat einige Zeit gedauert, bis sich unser Team vollständig daran gewöhnt hatte und alle Features effektiv nutzen konnte.

Preise für die Forecast-App

Demo auf Anfrage erhältlich

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Prognose: App-Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)G2: 4,2/5 (über 130 Bewertungen)

Empfehle ich dieses tool?

Ja – für Teams, bei denen Prognosen, Rentabilität und Ressourcennutzung im Mittelpunkt stehen. Wenn Sie Dienstleistungen für Clients erbringen und Budgets sowie Zeitleisten vorhersehbar halten möchten, bietet Ihnen Forecast Klarheit und Kontrolle dort, wo die meisten tools versagen.

💡 Profi-Tipp: Erfassen Sie Ihre Ziele in ClickUp und lassen Sie die KI Unteraufgaben generieren, um diese schneller zu erreichen.

🔍 Lobende Erwähnungen

Diese Tools haben es zwar nicht in meine Hauptliste geschafft, aber ich habe jedes einzelne davon bei meinen Recherchen zum KI-gestützten Aufgabenmanagement unter die Lupe genommen. Sie haben sich entweder in Nischenbereichen als vielversprechend erwiesen oder entwickeln ihre KI-Features noch weiter. Eines davon könnte gut zu Ihnen passen, wenn Sie nach einer schlankeren oder spezifischeren Lösung suchen.

Any.do — Am besten geeignet für die sprachgestützte Erfassung von Aufgaben — Am besten geeignet für die sprachgestützte Erfassung von Aufgaben

Ich habe Any.do kurz getestet, während ich mit sprachbasierten Eingaben experimentierte. Die App ist sehr übersichtlich und reaktionsschnell für Benutzer, die vorrangig auf Mobilgeräten arbeiten. Der KI-Assistent hilft dir dabei, Aufgaben nach Dringlichkeit zu priorisieren und zu planen, ist jedoch nicht so praktisch, wenn es darum geht, Workflows zu erstellen oder mit einem Team zusammenzuarbeiten.

✅ KI-Fähigkeiten: Intelligenter Tagesplaner und Vorschläge zur Festlegung der Priorität

Trevor KI — Am besten geeignet für die Synchronisierung von Aufgaben mit dem Kalender — Am besten geeignet für die Synchronisierung von Aufgaben mit dem Kalender

Trevor ist eine coole Idee: Durch eine Synchronisierung Ihrer Aufgabenliste mit Ihrem Kalender können Sie Ihren Tag automatisch in Zeitblöcke einteilen. Es ist eher ein smarter Assistent als ein vollwertiger Aufgabenmanager. Ich fand es hilfreich, um Zeit visuell darzustellen, aber für komplexere Pläne etwas eingeschränkt.

✅ KI-Fähigkeit: Intelligente Zeitplanung mit automatischer Terminierung

Scheduler AI – Am besten geeignet für KI-basierte Terminplanung per E-Mail und Chatten – Am besten geeignet für KI-basierte Terminplanung per E-Mail und Chatten

Dieses Tool ist eher ein Meeting-Bot als ein vollwertiger Aufgabenmanager. Es lässt sich in Tools wie Google Kalender, Slack und Teams integrieren, um Termine entsprechend Ihrer Verfügbarkeit zu buchen. Es ist hilfreich, wenn Sie mit dem Hin- und Her-Koordinieren von Terminen überlastet sind, konzentriert sich jedoch auf die Kalenderkoordination und nicht auf Aufgaben oder Workflows.

✅ KI-Fähigkeit: Plant Meetings automatisch per E-Mail/Chat

TickTick — Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Gewohnheiten und die Erstellung von Aufgabenlisten

Ich habe TickTick einige Monate lang genutzt, als ich etwas zwischen einem Habit Tracker und einer Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, suchte. Es verfügt über Pomodoro-Timer, Kalendersynchronisierung und einen Fokusmodus, der mir half, mich voll und ganz auf meine Arbeit zu konzentrieren. Allerdings sind die KI-Features minimal und eher unterstützend als transformativ.

✅ KI-Fähigkeiten: Einfache intelligente Vorschläge und Erinnerungen

Fazit: Was ist der beste KI-Aufgabenmanager?

Es gibt hier keine allgemeingültige Antwort – und das habe ich auf die harte Tour gelernt.

Einige Tools eignen sich hervorragend, um Ihre Woche für Sie zu planen. Andere sind fantastisch für visuelle Workflows oder KI-Unterstützung beim Schreiben. Und einige, wie ClickUp, machen es einfach, KI für das Zeitmanagement zu nutzen, ohne die Kontrolle abzugeben. Ich habe die meisten Tools auf dieser Liste für persönliche Projekte, freiberufliche Arbeit oder zur Unterstützung von Teams bei der Suche nach dem richtigen System ausprobiert. Und ganz ehrlich? Ein paar davon haben mich überrascht.

Aber derjenige, bei dem ich geblieben bin – und den ich weiterhin jeden Tag nutze – ist ClickUp.

Es ist die einzige Plattform, auf der ich Aufgaben verwalten, mit meinem Team chatten, Dokumente erstellen, meinen Tag planen und KI nutzen kann, um alles am Laufen zu halten. Ob es darum geht, Besprechungsnotizen zusammenzufassen, E-Mails zu entwerfen oder ganze Projektpläne zu erstellen – mit ClickUp Brain habe ich das Gefühl, als hätte ich bei allem ein zusätzliches Paar Hände (und Augen).

🎯 Wenn Sie es leid sind, zwischen fünf verschiedenen tools hin und her zu wechseln, nur um den Überblick über Ihre Woche zu behalten, probieren Sie ClickUp aus. Der Einstieg ist kostenlos – und glauben Sie mir: Sobald Sie alles an einem Ort sehen, werden Sie nicht mehr zurück wollen.

👉 Starten Sie noch heute mit ClickUp.

FAQs (Häufig gestellte Fragen)

KI-Aufgabenmanager automatisieren die Planung, passen Prioritäten dynamisch an, decken Hindernisse auf und fassen den Kontext zusammen – damit Sie nicht den ganzen Tag lang Aufgaben manuell aktualisieren müssen.

Ja. Die besten Tools übernehmen Routineaufgaben wie Terminverschiebungen, Nachfassaktionen und Statusaktualisierungen. ClickUp beispielsweise automatisiert die Übergabe von Aufgaben und fasst den Fortschritt automatisch zusammen.

ClickUp eignet sich für hybride Workflows, da Aufgaben, Dokumente, Meetings und KI alle in einem Workspace zusammengefasst sind – so müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln.

Einige können Ihren Kalender teilweise ersetzen. Motion und Reclaim übernehmen die Terminplanung, während ClickUp die Synchronisierung Ihres Kalenders übernimmt und Aufgaben entsprechend Ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit priorisiert.

Minimal. Tools wie ClickUp und Motion lernen automatisch aus Ihrem Workflow, während andere manuelle Regeln oder Vorlagen benötigen, um langfristig gut zu funktionieren.