Daily Task Tracker Google Tabellen Vorlagen

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen zu Beginn Ihres Tages eine Liste mit Aufgaben, verlieren aber am Ende des Tages den Überblick über alle Aufgaben. Das kann passieren, wenn Sie zu viel zu erledigen haben; die Nachverfolgung von Aufgaben und die Verwaltung von Fristen werden chaotisch.

Was ist also der Ausweg? Google Tabellen zur Verfolgung von Aufgaben.

Google Tabellen zur Verfolgung von Aufgaben sind sowohl für Berufseinsteiger als auch für erfahrene Profis sehr nützlich. Sie sind unkompliziert, einfach zu verwenden und nützlich für die Planung und Nachverfolgung Ihrer Aufgaben.

In diesem Blog werden wir kostenlose Vorlagen für Google Tabellen zur Verfolgung täglicher Aufgaben freigeben, mit denen die Verwaltung von Aufgaben und Teams ganz einfach wird. Bleiben Sie also bis zum Ende dabei!

Was macht eine gute Vorlage für einen Aufgaben-Tracker aus?

Vorlagen für Aufgabentracker helfen Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben nachzuverfolgen und zu verwalten. Eine gute Vorlage für einen Aufgabentracker enthält Folgendes:

Aufgabenbeschreibungen : Die Vorlage sollte Platz für Aufgabenbeschreibungen bieten, z. B. für das Hinzufügen von Links, Bildern, Dokumenten und anderen Ressourcen

: Die Vorlage sollte Platz für Aufgabenbeschreibungen bieten, z. B. für das Hinzufügen von Links, Bildern, Dokumenten und anderen Ressourcen Priorisierung : Gute Vorlagen für Aufgabentracker erlauben es Ihnen, jede Aufgabe nach ihrer Priorität zu kategorisieren, basierend auf Fälligkeitsdaten oder der Wichtigkeit der Aufgabe

: Gute Vorlagen für Aufgabentracker erlauben es Ihnen, jede Aufgabe nach ihrer Priorität zu kategorisieren, basierend auf Fälligkeitsdaten oder der Wichtigkeit der Aufgabe Aufgaben-Tags : Die Vorlage sollte Ihnen die Möglichkeit bieten, Aufgaben mit Tags zu beschreiben, um sie leichter auffindbar und zugänglich zu machen

: Die Vorlage sollte Ihnen die Möglichkeit bieten, Aufgaben mit Tags zu beschreiben, um sie leichter auffindbar und zugänglich zu machen Anpassung : Die Vorlage muss bearbeitbar und anpassbar sein, um den spezifischen Bedürfnissen des Geschäfts zu entsprechen

: Die Vorlage muss bearbeitbar und anpassbar sein, um den spezifischen Bedürfnissen des Geschäfts zu entsprechen Datenvisualisierung : Vorlagen für Aufgabentracker müssen Diagramme und Grafiken zur Ansicht ausstehender Aufgaben, abgeschlossener Aufgaben usw. bereitstellen.

: Vorlagen für Aufgabentracker müssen Diagramme und Grafiken zur Ansicht ausstehender Aufgaben, abgeschlossener Aufgaben usw. bereitstellen. Notizen: Es muss ein Abschnitt für Notizen vorhanden sein, um zusätzliche Details zur Aufgabe hinzufügen zu können

kostenlose Google Tabellen Aufgabenverfolgungsvorlagen

Vorlagen für Google Tabellen zur Verfolgung täglicher Aufgaben sind wertvolle tools, die Ihnen helfen, Ihr Aufgabenmanagement zu optimieren. Hier sind ein paar kostenlose Vorlagen für Google Tabellen zur Verfolgung von Aufgaben:

1. Tägliche und monatliche Aufgaben-Tracker Vorlage von Template.net

/via_ Vorlage.net Das Daily and Monthly Task Tracker Template von Template.net ist eine grundlegende Vorlage, mit der Sie Ihre Aufgaben effektiv planen und verwalten können. Sie hilft Ihnen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen, den Fortschritt zu verfolgen und keine Fristen zu verpassen.

Wie man sie benutzt:

Planen und betrachten Sie Aufgaben auf täglicher und monatlicher Basis

Konzentrieren Sie sich auf das Zeitmanagement

Erstellen Sie benutzerdefinierte Listen mit Aufgaben, einschließlich Status-Updates, Prioritäten und Fälligkeitsdaten

Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage ihrer Fristen

Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit

Ideal für: Jeder, der organisiert bleiben und seine Zeit effektiv verwalten möchte. Perfekt für vielbeschäftigte Menschen, die tägliche Aufgaben und langfristige Projekte jonglieren.

2. Daily Task Tracker Vorlage von Template.net

via Vorlage.net Die Daily Task Tracker Template von Template.net ist eine unkomplizierte Vorlage für Google Tabellen, die Ihnen hilft, bei Ihren täglichen Aufgaben den Überblick zu behalten. Die anpassbare zu erledigen-Liste Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihren Arbeitsplan effizient zu strukturieren.

Wie man sie benutzt:

Erstellen und organisieren Sie benutzerdefinierte Listen zu erledigen an einem Ort

Optimieren Sie Ihre täglichen Aufgaben, um die Produktivität zu steigern

Nachverfolgung ausstehender und abgeschlossener Aufgaben

Zusammenarbeit bei Aufgaben mit Mitgliedern des Teams

Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die ihre Aufgaben täglich oder monatlich planen und nach Prioritäten ordnen und deren Fortschritt in Echtzeit verfolgen, um Terminüberschreitungen zu vermeiden.

3. Task Tracker Vorlage von Template.net

via Vorlage.net Die Task Tracker Template von Template.net ist eine weitere Vorlage für den täglichen Aufgaben-Tracker in Google Tabellen zur einfachen Überwachung von Aufgaben. Sie können es im Excel- oder Google Tabellen Format herunterladen, um Ihre Aufgaben und Fristen effizient zu verfolgen.

Wie man sie verwendet:

Aufgaben zur einfachen Überwachung kategorisieren

Ansicht des Fortschritts einer Aufgabe mithilfe von Diagrammen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Status für Aufgaben, einschließlich "Zu erledigen", "Ausstehend", "Abgeschlossen", "In der Warteschleife", usw.

Benutzerdefinierte Felder und Notizen für jede Aufgabe

Ideal für: Alle, die nach einer organisierten Möglichkeit suchen, den Fortschritt von Aufgaben zu kategorisieren und nachzuverfolgen, um Fristen effizient einzuhalten.

4. Task Status Tracker Vorlage von Template.net

/via_ Vorlage.net Die Vorlage Task Status Tracker Template von Template.net erspart Ihnen den Aufwand, sich an Aufgaben zu erinnern und erleichtert deren Nachverfolgung. Es bietet ein professionelles Layout für die Überwachung Ihrer Projektaktivitäten und Aktualisierungen.

Wie man es benutzt:

Eingeben und Organisieren von Daten in Spalten

Fügen Sie anpassbare Felder hinzu, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen

Bearbeiten Sie Abschnitte, um weitere Informationen hinzuzufügen

Visualisieren Sie Daten mit Diagrammen und Grafiken

Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die eine schnelle, übersichtliche Ansicht des Fortschritts von Aufgaben mithilfe von Diagrammen und Grafiken wünschen.

5. Google Tabellen Vorlage für Zu erledigen Liste von Zapier

{via_ Google Tabellen Die Google Tabellen To-Do List Template von Zapier ist eine Vorlage für die Verfolgung täglicher Aufgaben in Google Tabellen, mit der Sie Ihre regelmäßige Zu erledigen-Liste und den Fortschritt der Aufgaben zu verfolgen . Obwohl diese Vorlage am besten für persönliche Aufgaben geeignet ist, können Sie sie auch für die Arbeit verwenden und sie für Ihr Team freigeben, um es auf dem Laufenden zu halten.

Wie man sie verwendet:

Verwenden Sie die Abschnitte Aufgaben, Tage und Notizen, um Ihre Liste zu erledigen

Beschreiben Sie Aufgaben mit hoher Priorität und wählen Sie Farben, um den Status der einzelnen Aufgaben zu kennzeichnen

Fügen Sie benutzerdefinierte Spalten hinzu, z. B. Aufgabentyp, geschätzte Zeit, Aufgaben, die später erledigt werden sollen, usw.

Prüfen Sie Aufgaben, wenn Sie sie abgeschlossen haben, indem Sie den Status hinzufügen oder sie abhaken

Ideal für: Alle, die tägliche Listen erstellen möchten, um ihre Aufgaben rechtzeitig abschließen zu können.

6. Google Tabellen Vorlage für den Fortschritt der Aufgabe von Unito

Google Tabellen Die Google Tabellen Task Progress Tracker Template von Unito ist eine umfassende Vorlage für Google Tabellen, mit der Sie Ihre Tools miteinander verbinden und Aufgaben auswählen können, die Sie synchronisieren möchten. Diese Tabellenvorlage hilft Ihnen bei der Erstellung von Fortschrittsberichten zur einfachen Analyse.

Wie man sie verwendet:

Verwenden Sie die Registerkarte "Datendump", um alle Ihre Aufgaben im Projekt zu synchronisieren

Erstellen Sie Fortschrittsberichte, um offene, fertiggestellte und überfällige Aufgaben nachzuverfolgen

Erstellen Sie Balkendiagramme, Kreisdiagramme und Burndown-Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts nach Aufgaben und Sprints

Nachverfolgung des Workloads pro Mitglied des Teams und Planen von Ressourcen

Ideal für: Projektleiter und -manager, die schnell und einfach Berichte über den Fortschritt von Aufgaben erstellen möchten, um sie mit den Beteiligten zu teilen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Tabellen für die Nachverfolgung von Aufgaben

Google Tabellen Vorlagen für die Nachverfolgung täglicher Aufgaben können Ihnen zwar dabei helfen, Ihre Aufgaben effizient zu verfolgen, aber es gibt auch einige Herausforderungen.

Hier sind die Nachteile der Verwendung von Google Tabellen für die Nachverfolgung Ihrer täglichen Aufgaben:

Beschränkte Zusammenarbeit : Google Tabellen ist nicht das beste Tool für die Zusammenarbeit. Es ist anfälliger für Fehler und kann langsamer werden, wenn mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten

: Google Tabellen ist nicht das beste Tool für die Zusammenarbeit. Es ist anfälliger für Fehler und kann langsamer werden, wenn mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten Probleme mit der Skalierbarkeit : Je länger die Liste der Aufgaben wird, desto unübersichtlicher werden die Vorlagen von Google Tabellen. Sie müssen separate Arbeitsblätter pflegen, was das Auffinden und Nachverfolgen von Aufgaben erschwert

: Je länger die Liste der Aufgaben wird, desto unübersichtlicher werden die Vorlagen von Google Tabellen. Sie müssen separate Arbeitsblätter pflegen, was das Auffinden und Nachverfolgen von Aufgaben erschwert Begrenzte Automatisierung : Mit Google Tabellen-Vorlagen können Sie keine Workflows oder Aufgabenzuweisungen automatisieren. Es ist viel manuelle Arbeit erforderlich, einschließlich der Aktualisierung des Status von Aufgaben, benutzerdefinierter Anpassungen usw.

: Mit Google Tabellen-Vorlagen können Sie keine Workflows oder Aufgabenzuweisungen automatisieren. Es ist viel manuelle Arbeit erforderlich, einschließlich der Aktualisierung des Status von Aufgaben, benutzerdefinierter Anpassungen usw. Sicherheitsbedenken : Es gibt keine robusten Sicherheits-Features wie z. B. granulare Zugriffskontrollen, was das Tool für die Speicherung sensibler Projektdaten riskant macht

: Es gibt keine robusten Sicherheits-Features wie z. B. granulare Zugriffskontrollen, was das Tool für die Speicherung sensibler Projektdaten riskant macht Mangel an Benachrichtigungen: Google Tabellen Vorlagen bieten keine automatischen Erinnerungen an die Fertigstellung von Aufgaben oder anstehende Fälligkeitsdaten

Alternative Vorlagen für die Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben

Wenn Sie mit den Limitierungen der Google Tabellen Vorlagen zu kämpfen haben, ist es an der Zeit, sich nach Alternativen umzusehen. Wir empfehlen ClickUp für eine effiziente Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool zur Aufgabenverwaltung, mit dem Sie persönliche und berufliche Aufgaben erstellen und verwalten können. Damit können Sie Ziele und Meilensteine festlegen, Aufgabenlisten erstellen, mit Ihrem Team an Aufgaben zusammenarbeiten, Zeitleisten verfolgen, Ressourcen verwalten und Erinnerungen und Workflows automatisieren.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben auch in benutzerdefinierten Ansichten visualisieren, z. B. in Tabellen-, Listen-, Kalender- und Board-Ansichten.

visualisieren Sie Ihre Daten in Tabellenkalkulationen mit ClickUp's Tabellenansicht

Zum Beispiel, ClickUp's Tabelle Ansicht hilft Ihnen bei der Erstellung von Tabellenkalkulationen und der Visualisierung von Projektdaten in Feldern und Zeilen. Sie können diese Ansicht auch verwenden, um Datenbanken zu erstellen und Aufgaben als Datensätze zu organisieren. Und das Beste daran? In dieser Ansicht können Sie Kunden mit Reihenfolgen und Links mit Fehlerberichten verknüpfen.

Wenn Sie es also gewohnt sind, mit Google Tabellen zu arbeiten, sich aber nicht mit deren Limitierungen auseinandersetzen wollen, ist die Ansicht von ClickUp die perfekte Lösung.

Weiterlesen: 20 kostenlose Vorlagen für Tabellenkalkulationen in Excel & ClickUp Zusätzlich bietet ClickUp verschiedene Vorlagen für die Verwaltung von Aufgaben an. Diese Vorlagen erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit und sind eine tolle Google Tabellen Alternative . Schauen wir uns diese Vorlagen im Detail an.

1. ClickUp Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement

Erstellen Sie ein organisiertes System zur Verwaltung von Aufgaben mit der ClickUp Vorlage zur einfachen Aufgabenverwaltung

Wenn Sie mit dem Aufgabenmanagement beginnen und auf der Suche nach apps für tägliche Checklisten , versuchen Sie die ClickUp Vorlage für einfaches Aufgabenmanagement. Diese Vorlage für die Nachverfolgung von Projekten ist perfekt, um Ihre Aufgaben zu organisieren - egal, ob es sich um Ihre täglichen Aktivitäten oder um Aufgaben in der Arbeit handelt. Die Vorlage bietet Listen-, Board- und Dokumentansichten, um Aufgaben nach Ihren Wünschen zu visualisieren. Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben visualisieren und nach Prioritäten ordnen

Ihre Aufgaben verfolgen

Aufgabendetails über benutzerdefinierte Felder hinzufügen

Warum wir es empfehlen

Die Vorlage ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu organisieren. Sie verfügt über eine integrierte Anleitung, wie Sie ein dauerhaftes System zur Verwaltung von Aufgaben erstellen können.

Ideal für: Alle, die mit der Nachverfolgung von Aufgaben beginnen und eine kostenlose, einfache Vorlage für eine Zu erledigen-Liste suchen.

2. ClickUp Vorlage für die Verwaltung täglicher Aufgaben

ClickUp's Vorlage für den Tagesplaner

Die ClickUp Vorlage für die Verwaltung täglicher Aufgaben ist ein Planer, mit dem Sie Ihre täglichen Meetings, Aufgaben, Ereignisse und Besorgungen planen können. Dieser anpassbare Planer hilft Ihnen, pünktlich zu sein, damit Sie nicht den ganzen Tag arbeiten müssen.

Mit diesem täglichen Planer können Sie:

Aufgaben als Arbeit, Persönliches oder Ziele kategorisieren

Fortschritte mit Diagrammen und Grafiken verfolgen

Aufgaben priorisieren

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement

Die Vorlage sorgt dafür, dass Sie sich konzentrieren und motivieren können, damit Sie die Dinge schnell erledigen können, ohne zu zögern.

Warum wir es empfehlen

Sie können spezifische Ziele und wichtige Meilensteine einstellen, Ihren Tag in der Kalender-Ansicht planen und den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen nachverfolgen.

Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die jeden Tag mit zu vielen Aufgaben und Meetings jonglieren. Perfekt für Menschen, die ihren Tag planen möchten, um ihr Privat- und Berufsleben in Einklang zu bringen.

3. ClickUp Vorlage für die tägliche Liste der Aufgaben

ClickUp's Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste

Die ClickUp Vorlage für die tägliche Liste der Aufgaben ist ein routinemäßiger Planer und Tracker, der Ihnen dabei hilft, gute Gewohnheiten zu entwickeln und Ihre tägliche Arbeit zu planen und zu priorisieren, ohne sich dabei zu überfordern. Es bietet auch Anpassungsmöglichkeiten, wie benutzerdefinierte Ansichten, Felder, Status und Workflows, einschließlich Gantt, Liste und Kalender.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen und Verwalten einer detaillierten Zu erledigen-Liste

Aufgaben organisieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren

Alle Aufgaben an einem Ort nachverfolgen

Warum wir es empfehlen

Die Vorlage für die Liste der zu erledigenden Aufgaben verfügt über integrierte Integrationen und automatische Benachrichtigungen, die Ihnen helfen, Termine einzuhalten.

Ideal für: Jeder, der sich angewöhnen möchte, seine tägliche Arbeit zu planen und Prioritäten zu setzen, um seine Zeit besser zu verwalten.

Weiter lesen: 11 kostenlose Vorlagen für Aufgabenlisten in Excel & ClickUp

4. ClickUp Vorlage für die Aufgabenliste eines Projekts

Verwalten Sie Ihre persönlichen und beruflichen Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für Projektaufgabenlisten

ClickUp's Vorlage für die Liste der Aufgaben eines Projekts kombiniert grundlegende und fortgeschrittene Features, was sie zu einer der besten Vorlagen für das Aufgabenmanagement macht.

Diese Projektmanagement-Vorlage kann zur Nachverfolgung und Verwaltung von persönlichen und Team-Aufgaben verwendet werden. Sie verfügt über fünf Ansichten: Dokument, Board, Liste, Kalender und Einbetten. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Status wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" hinzufügen, um Aufgaben effizient nachzuverfolgen.

Warum wir es empfehlen

Der Clou der Vorlage ist, dass Sie in der Ansicht "Einbetten" Videos in die Vorlage einbetten können, um die Arbeit übersichtlicher zu gestalten.

Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die ihre persönlichen und geschäftlichen Aufgaben an einem Ort verwalten möchten, um das Wechseln der Blätter zu vermeiden.

5. ClickUp Aufgabe Management Vorlage

ClickUp's Vorlage für das Aufgabenmanagement ist eine Projektmanagement-Vorlage, die jedes Team benötigt, um einen erfolgreichen Projektabschluss zu gewährleisten. Mit integrierten Tools ist diese Vorlage ideal für die Verwaltung mehrerer Projekte und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, um an verschiedenen Workflows an einem Ort zu arbeiten.

Die Vorlage verfügt über sechs dynamische Ansichten, von denen die Teamansicht sticht hervor.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben in drei Listen kategorisieren - Ideen, Backlogs und Aktions-Elemente

Mit Teams zusammenarbeiten

Aufgaben nach Priorität, Status oder Abteilung ordnen

Arbeitsabläufe nachverfolgen und optimieren

Warum wir es empfehlen

Mit der Ansicht "Team" (früher "Box") können Sie den Workload aller Mitarbeiter für durchdachte Aufgabenzuweisungen überprüfen. Sie bietet vordefinierte benutzerdefinierte Felder, damit Sie sehen können, wer welche Aufgabe zugewiesen bekommen hat, wann sie fällig ist und wie ihr Fortschritt in Echtzeit aussieht. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Felder für Details wie Budgets, Links oder andere Anhänge hinzufügen.

Ideal für: Projektmanager, die ihre Projektprozesse rationalisieren und die Zusammenarbeit verbessern möchten, um einen erfolgreichen Projektabschluss zu erzielen.

6. ClickUp Arbeit Zu Erledigen Vorlage

ClickUp Vorlage "Arbeit zu erledigen

Die ClickUp Work To Do Vorlage ist das perfekte tool, um Ihre wöchentlichen Aufgaben zu organisieren. Sie hilft Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben entsprechend Ihrem Wochenplan zu planen, um eine produktive Woche zu gewährleisten. Kurz gesagt, diese Vorlage hat alles, was Sie brauchen, um die Dinge zu erledigen.

Mit der ClickUp Vorlage Arbeit zu erledigen, können Sie:

Fortschritte mit Gantt Diagrammen und Kanban Boards verfolgen

Sich auf vorrangige Aufgaben konzentrieren

Komplexe Aufgaben im Projekt in überschaubare Aufgaben aufteilen

Die Dauer von Aufgaben nachverfolgen

Um diese Vorlage zu verwenden, legen Sie klare Ziele fest und beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Aufgaben. ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben mit Beschreibungen, Unteraufgaben und Fälligkeitsdaten planen und organisieren. Sie können Aufgaben mit Tags versehen, um die Suche zu erleichtern, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und sogar Ihre Zeitleiste mit der Kalenderansicht anzeigen.

Warum wir es empfehlen

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für die Einteilung und Priorisierung Ihrer wöchentlichen Arbeit in der Ansicht "Wöchentlicher Kalender".

Ideal für: Menschen, die ihre täglichen Aufgaben im Voraus planen und die Dinge erledigt bekommen möchten. Sie ist das ideale Tool, um die Produktivität während der Woche aufrechtzuerhalten.

Weiter lesen: 10 Free Getting Things Erledigt (GTD) Vorlagen für Produktivität

7. ClickUp Einfache To-Dos Vorlage

ClickUp Einfache To-Dos Vorlage

Die ClickUp Einfache To-Dos-Vorlage vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben, indem es alle Ihre Aufgaben an einem Ort zusammenfasst. Sie können Ihre Prioritäten, Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten anzeigen lassen, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben in verschiedene Kategorien einteilen

Aufgaben an Mitglieder des Teams zuweisen

Eine übersichtliche Liste von Aufgaben erstellen, an die sich jeder halten kann

Wie die anderen Vorlagen von ClickUp verfügt auch diese über benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten. Es verfügt über ein Status Board, um einen einfachen Zugriff auf alle Aufgaben zu gewährleisten. Mit der Vorlage können Sie auch Aufgaben mit Tags nachverfolgen und die Aufgabenverwaltung mit Automatisierungen vereinfachen.

Warum wir es empfehlen

Diese einfache Vorlage hilft Ihnen, wenn Sie mit mehreren Aufgaben jonglieren müssen. Sie können Ihre Aufgaben nach Prioritäten ordnen und die Ansicht Priorisierte Aufgaben verwenden, um sicherzustellen, dass Sie sie in der richtigen Reihenfolge abarbeiten.

Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die das Aufgabenmanagement vereinfachen und Menschen, Ressourcen, Zeitleisten, Prioritäten und alles andere zusammenbringen möchten.

8. ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage

ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage

Die ClickUp Kalender Zu Erledigen Liste Vorlage ist ein Tool, das Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Zu erledigen-Pläne gibt. Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, damit Sie alle Ihre gesetzten Ziele erreichen können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben planen, um zu verhindern, dass Sie Fristen verpassen

Aufgaben zur besseren Übersichtlichkeit in Eimer einteilen

Detaillierte Ansichten von Aufgaben anzeigen

Den Fortschritt der Aufgabe verfolgen

Einblicke in die Dauer der Erledigung einer Aufgabe gewinnen

Diese Vorlage wird mit fünf benutzerdefinierten Ansichten in verschiedenen ClickUp-Konfigurationen geliefert: Nach Rolle, Meeting-Anfrage, Nach Kategorie, Zeitpläne und Leitfaden für erste Schritte. Sie können die Nachverfolgung der Kalender Zu erledigenden Liste auch mit Achtung vor Abhängigkeiten, Zeiterfassung und vielem mehr erweitern.

Warum wir es empfehlen

Die Vorlage enthält eine Ansicht für Besprechungsanfragen zur Nachverfolgung anstehender Meetings und Aufgaben, die vor diesen abgeschlossen werden müssen.

Ideal für: Jeder, der einen vollen Terminkalender hat und einen Überblick über alle seine Termine und Aufgaben in den kommenden Wochen haben möchte.

Das ist aber noch nicht alles. Abgesehen von diesen Vorlagen, ClickUp Aufgaben-Vorlagen feature können Sie auch Ihre eigenen erstellen. Auf diese Weise können Sie Vorlagen für sich wiederholende Aufgaben und Workflows erstellen und Ihre Produktivität steigern. Außerdem sind sie einfach, anpassbar und erfordern keine Schulung.

Verwalten Sie Ihre Aufgaben besser mit ClickUp

Zweifellos sind Vorlagen für den täglichen Aufgaben-Tracker in Google Tabellen hilfreich bei der Verwaltung von Aufgaben und Zu erledigen-Listen.

Google Tabellen sind jedoch nicht perfekt. Wenn Sie regelmäßig mehrere Aufgaben bearbeiten und mit verschiedenen Teams zusammenarbeiten müssen, wird die Nachverfolgung von allem mithilfe von Google Tabellen-Vorlagen zu einer Herausforderung. Das ist der Grund software zur Aufgabenverwaltung wie ClickUp kommt hier ins Spiel.

Die Vorlagengalerie von ClickUp bietet mehrere Vorlagen für Tabellenkalkulationen, die sich ideal für die Verwaltung persönlicher Aufgaben und professioneller Projekte eignen. Diese kostenlosen Vorlagen verfügen über viele benutzerdefinierte und zusätzliche Features, einschließlich Benachrichtigungen und Workflow-Automatisierung.

Darüber hinaus bietet ClickUp mit seiner Aufgabenverwaltung und seinen KI-Funktionen eine Menge Komfort.

Warum sich also mit Google Tabellen abmühen? Anmelden bei ClickUp und laden Sie diese Vorlagen noch heute herunter.