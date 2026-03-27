14 Tipps für die Arbeit von zu Hause aus zur Steigerung der Produktivität

Der traditionelle Workspace hat sich nach der Pandemie erheblich verändert, da viele Unternehmen auf ein hybrides oder vollständig remotebasiertes Modell umgestellt haben. Remote-Arbeit steigert die Produktivität, trägt zur Work-Life-Balance bei und spart Zeit.

Kein Wunder, dass 98 % der Arbeitnehmer angeben, zumindest zeitweise an Remote-Arbeit interessiert zu sein. Doch die Arbeit von zu Hause aus birgt auch Herausforderungen. Sie kann zu Burnout führen, die Verbindung zu Kollegen erschweren und sogar Ihre Grenzen beeinträchtigen.

Deshalb haben wir in diesem Blog die besten Tipps für die Arbeit von zu Hause aus zusammengestellt. Diese Tipps helfen Ihnen, die Herausforderungen der Remote-Arbeit zu meistern und sicherzustellen, dass Sie Ihre Zeit optimal nutzen.

Die Herausforderungen der Arbeit von zu Hause aus

Bevor wir die besten Tipps für die Arbeit von zu Hause aus besprechen, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu bewahren, wollen wir kurz einige häufige Herausforderungen im Zusammenhang mit der Arbeit von zu Hause aus betrachten. 🏠

Burnout

Laut einem Umfragebericht von Forbes Advisor gaben 69 % der Remote-Mitarbeiter an, sich durch digitale Kommunikationstools überfordert zu fühlen. Die ständige Flut von Slack-Benachrichtigungen, E-Mails, Zoom-Anrufen und Telefonaten kann die Work-Life-Balance beeinträchtigen und bei der Remote-Arbeit zu geistiger Erschöpfung führen.

Schwierigkeiten beim Setzen von Grenzen

Die Trennung von Beruf und Privatleben wird zur Herausforderung, wenn man von zu Hause aus arbeitet, da es keine physische Trennung zwischen Workspace und Wohnbereich gibt. Viele Mitarbeiter bei Remote-Arbeit überarbeiten sich zudem und fühlen sich unter Druck gesetzt, ständig erreichbar zu sein, da es an einer festen Routine und festgelegten Arbeitszeiten mangelt.

Mangelnde Verbindung zu den Kollegen

Der Mangel an persönlichen Interaktionen macht es schwierig, eine Verbindung zu Ihren Kollegen aufzubauen. Langfristig führt dies oft zu Gefühlen der Isolation, Einsamkeit und einer beeinträchtigten psychischen Gesundheit, da Remote-Mitarbeiter die sozialen Aspekte einer Büroumgebung vermissen.

Mehr Ablenkungen

Zu Hause kann es manchmal sehr geschäftig zugehen und es gibt viele Ablenkungen. Vielleicht arbeiten andere Familienmitglieder neben Ihnen, Freunde und Verwandte kommen vorbei, und es gibt Hausarbeiten zu erledigen und Kinder zu betreuen. Das kann Ihre Produktivität beeinträchtigen und Sie daran hindern, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.

Tipps für die Arbeit im Homeoffice zur Steigerung der Produktivität im Homeoffice

Hier sind die besten Tipps für die Arbeit von zu Hause aus, um Ihre Produktivität zu steigern und diese Herausforderungen zu meistern:

1. Richten Sie sich einen Workspace ein

Von Ihrem Sofa oder Bett aus zu arbeiten, klingt verlockend. Aber denken Sie daran, dass diese Orte Feinde Ihrer Produktivität sind, da Ihr Geist sie mit Entspannung und Spaß assoziiert. Sie benötigen einen separaten Workspace, um eine physische Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zu schaffen.

Richten Sie sich einen eigenen Workspace ein, der Sie in die richtige Arbeitsstimmung versetzt, sei es ein Gästezimmer oder eine kleine Ecke in Ihrem Wohnzimmer. Hier sind einige Tipps für Ihren Homeoffice-Workspace:

Richten Sie Ihren Workspace neben einem Fenster ein, damit Sie frische Luft und Sonnenlicht genießen können☀️

Richten Sie Ihren Workspace nicht in der Küche, im Wohnbereich oder an einem Fenster mit Blick auf eine belebte Straße ein, wenn Sie sich leicht ablenken lassen

Nutzen Sie das, was Sie haben. Wenn Sie kein separates Zimmer haben, richten Sie sich in einer Ecke Ihres Zimmers einen Arbeitsstuhl und einen Schreibtisch ein

Besorgen Sie sich ergonomische Möbel (einschließlich ergonomischer Tastaturen) für Ihr Homeoffice, wenn Sie nach einem längeren Zeitraum des Sitzens Beschwerden bekommen

Entscheiden Sie sich für einen Stehtisch, wenn Sie häufig Abwechslung brauchen

2. Optimieren Sie Ihren Workspace

Sie haben bereits einen festen Workspace. Großartig! Aber funktioniert er wirklich für Sie? Es ist entscheidend, einen Workspace zu schaffen, der der Arbeit und Produktivität förderlich ist. Der erste Schritt dazu ist, ihn sauber und aufgeräumt zu halten. Sie können außerdem Folgendes erledigen, um ihn weiter zu optimieren:

Bringen Sie etwas Grün in Ihren Space mit luftreinigenden Pflanzen, die die Sauerstoffproduktion steigern🪴

Stellen Sie eine große Flasche Wasser in Ihrer Nähe bereit, damit Sie daran denken, regelmäßig Wasser zu trinken

Verschönern Sie Ihren Arbeitsplatz mit Ihren Favoriten. Fügen Sie ein Kunstwerk, einen Farbtupfer oder etwas anderes hinzu, das Ihnen Energie gibt

Halten Sie bei Bedarf einen Musikplayer und ein Whiteboard-Board bereit

Es hilft mir, ein eigenes Büro zu haben 🙂 Ich habe einige Freunde, die nur einen Schreibtisch im Wohnzimmer haben und sich über ihre Produktivität beschweren! Ich muss mir mal die „Brain Food“-Playlist auf Spotify anhören!

Es hilft mir, ein eigenes Büro zu haben 🙂 Ich habe einige Freunde, die nur einen Schreibtisch im Wohnzimmer haben und sich über ihre Produktivität beschweren! Ich muss mir mal die „Brain Food“-Playlist auf Spotify anhören!

3. Schaffen Sie sich eine Routine

Ein wesentlicher Vorteil der Arbeit von zu Hause aus ist die Flexibilität, Ihre Arbeitszeiten selbst zu bestimmen und zu arbeiten, wann immer Sie möchten. Dieser Vorteil kann jedoch schnell zur Herausforderung werden, wenn Sie keine feste Routine etablieren können. Eine gute Routine ist der Schlüssel zur Produktivität.

Legen Sie Ihre Arbeitszeiten fest und nutzen Sie eine App zur Arbeitsplanung, um Ihren Tagesablauf zu organisieren. Ein fester Zeitplan sorgt für Vorhersehbarkeit und stellt sicher, dass Ihr Tag gut strukturiert ist.

Erstellen Sie Ihren Tagesplan und fügen Sie mit ClickUp schnell ungeplante Aufgaben zu Ihrem Kalender hinzu

Beginnen Sie mit einem Morgenritual, das den Start in Ihren Arbeitstag markiert. Das kann das Kaffeekochen sein oder auch ein kurzer Spaziergang. Um den Tag abzuschließen, lassen Sie Alles Revue passieren, was Sie erreicht haben, und planen Sie den nächsten Tag.

Und zu guter Letzt: Vergessen Sie nicht, sich ausreichend Schlaf zu gönnen. Ein ausgeruhtes Gehirn hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben und einen glücklicheren Tag zu haben.

4. Machen Sie regelmäßig Pausen

Von zu Hause aus zu arbeiten bedeutet, dass Sie die meiste Zeit an Ihrem Schreibtisch sitzen und arbeiten. Den ganzen Tag zu sitzen ist jedoch schlecht für Ihren Körper und Ihre Produktivität.

Daher ist es entscheidend, regelmäßig Pausen einzulegen. Dehnen Sie Ihren Körper, machen Sie Yoga, gehen Sie spazieren, gönnen Sie Ihren Augen eine Pause, gießen Sie Ihre Pflanzen und schalten Sie von der Arbeit ab. Schon eine 10-minütige Pause reicht aus, um Ihren Geist zu erfrischen. Bei Bedarf können Sie tagsüber auch ein kurzes Nickerchen machen, um Ihre Energie wieder aufzuladen.

Körperliche Aktivität ist einer der besten Tipps für die Arbeit von zu Hause aus, der Burnout vorbeugt, Ihre Konzentration schärft und Wunder für die Produktivität bewirkt. Machen Sie daher regelmäßige Pausen zu einem festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs. Und wenn Sie Erinnerungen benötigen, nutzen Sie ein Tool für die Remote-Arbeit, um Erinnerungen für häufige Pausen einzurichten.

5. Nutzen Sie ein Tool für die Produktivität

Behalten Sie Ihren Fortschritt und anstehende Aufgaben mit dem ClickUp-Dashboard im Blick

Einer der besten Tipps für die Arbeit im Homeoffice ist der Einsatz eines Tools zur Organisation und Verwaltung Ihres Arbeitstages. Nutzen Sie Organisations-Apps, Kommunikationsdienste, Aufgabenmanagementsysteme und Produktivitätsvorlagen.

Viele Tools für die Remote-Zusammenarbeit ermöglichen es Teams, unabhängig voneinander zu arbeiten und gleichzeitig eine gute Verbindung zu halten. Wenn es Ihnen jedoch mühsam erscheint, verschiedene Apps für unterschiedliche Zwecke zu nutzen, sollten Sie ein All-in-One-Tool für Produktivität wie ClickUp in Betracht ziehen. So nutzen Sie ClickUp für Remote-Teams, um Ihre Homeoffice-Erfahrung zu verbessern:

Schreiben Sie schneller, erstellen Sie kurze Zusammenfassungen und finden Sie Antworten auf Ihre Fragen mit ClickUp Brain

Reibungsloses Arbeiten mit Docs: Erstellen, organisieren und freigeben Sie Projektdokumente mit Erstellen, organisieren und freigeben Sie Projektdokumente mit ClickUp Docs , der zentralen Anlaufstelle für all Ihre Dokumente und sonstigen Arbeitsinhalte in ClickUp. Fügen Sie Seiten und Unterseiten hinzu, formatieren und gestalten Sie diese nach Belieben, legen Sie Berechtigungen fest, um den Zugriff zu steuern, und fügen Sie Mitwirkende hinzu. Sie können häufig verwendete Docs auch in Vorlagen umwandeln. Fügen Sie Dateien hinzu und verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit Workflows

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI: ClickUp Brain ist der ultimative KI-Assistent. Stellen Sie überall in ClickUp Fragen zu Ihrer Arbeit, automatisieren Sie Aufgaben und Berichte über den Fortschritt, erstellen Sie schnell eine Vielzahl von Inhalten und vieles mehr

Gemeinsames Brainstorming: Arbeiten Sie remote mit Ihrem Team zusammen , um mithilfe von ClickUp-Whiteboards und Mindmaps neue Ideen zu entwickeln. So können alle in den Ideenfindungsprozess einbezogen werden, unabhängig vom Standort.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Remote muss nicht bedeuten, dass man nicht aufeinander abgestimmt ist. Teams nutzen Remote muss nicht bedeuten, dass man nicht aufeinander abgestimmt ist. Teams nutzen ClickUp Goals , um Team- und Einzelziele festzulegen, diese zu verfolgen und Verantwortlichkeiten zu klären. Teamleiter können die Vorlage für den Plan für die Remote-Arbeit nutzen, um den Fortschritt des Projekts bei Remote-Mitarbeitern überall zu überwachen und Erwartungen sowie Rollen festzulegen.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mithilfe der Vorlage für einen Plan für die Remote-Arbeit einen umfassenden Übergangsplan für Ihre Mitarbeiter

Organisieren Sie sich: Halten Sie Ihre gesamte Arbeit mit Halten Sie Ihre gesamte Arbeit mit ClickUp Aufgaben im Griff; erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben aus Ihren Zielen, Dokumenten und Kommentaren und verfolgen Sie diese mithilfe verschiedener anpassbarer Ansichten

Fortschritte visualisieren : Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und den Ihres Teams und überprüfen Sie anstehende Aufgaben – alles auf einen Blick mit anpassbaren und teilbaren : Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und den Ihres Teams und überprüfen Sie anstehende Aufgaben – alles auf einen Blick mit anpassbaren und teilbaren ClickUp-Dashboards

Reduzieren Sie Kontextwechsel : Integrieren Sie ClickUp mit über 1000 Apps, darunter Zoom, Slack, Google Kalender, Google Drive, Dropbox und Loom, damit Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Bildschirmen umschalten müssen Integrieren Sie ClickUp mit über 1000 Apps, darunter Zoom, Slack, Google Kalender, Google Drive, Dropbox und Loom, damit Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Bildschirmen umschalten müssen

Sparen Sie Zeit: Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für Produktivität und Projektmanagement zu, um schnell loszulegen

6. Reservieren Sie sich Zeit zum konzentrierten Arbeiten

Zeitblöcke sind einer unserer bevorzugten Tipps für die Arbeit von zu Hause aus. Untersuchungen haben gezeigt, dass man die besten Ergebnisse erzielt, wenn man einer bestimmten Aufgabe seine volle Aufmerksamkeit widmet. Reservieren Sie sich daher Zeit in Ihrem Kalender, um sich auf Arbeiten zu konzentrieren, die Energie und Konzentration erfordern. Machen Sie dies zu einem festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs, genau wie Pausen.

Sie können so viel erreichen, wenn Sie sich ununterbrochen einer bestimmten Aufgabe widmen. Stellen Sie daher sicher, dass es keine Unterbrechungen gibt, nicht einmal für eine Nachricht. Nutzen Sie für eine bessere Zeitplanung die Zeitplanungsvorlage von ClickUp.

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie Ihre vergangenen, aktuellen und anstehenden Aktivitäten mit der Zeitblockierungsvorlage im Blick

Mit dieser Vorlage können Sie die Nachverfolgung Ihrer Meetings durchführen, Zeit für konzentriertes Arbeiten einplanen, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erkennen und eine Überlastung vermeiden. Außerdem können Sie damit Zeit für Erholung und zum Auftanken einplanen.

7. Schaffen Sie eine Balance zwischen Arbeit und Leben

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben kann zu einer Herausforderung werden, wenn Ihr Workspace Ihr Zuhause ist. Es ist jedoch unerlässlich, einige Regeln und Grenzen festzulegen. Hier sind die Dinge, die Sie zu erledigen haben:

Legen Sie feste Arbeitszeiten fest, zum Beispiel von 9 bis 17 Uhr oder von 10 bis 18 Uhr. Hören Sie auf zu arbeiten, wenn Ihr Arbeitstag vorbei ist

Erstellen Sie Ihren Tagesplan mithilfe der Kalender-Ansicht in ClickUp und richten Sie wiederkehrende Erinnerungen mit „Reminders“ ein

Teilen Sie Ihrer Familie Ihre Arbeitszeiten mit und bitten Sie sie, Sie während dieses Zeitraums nicht zu stören

Wenn Sie Kinder haben, die bei Ihnen leben, versuchen Sie, Ihren Plan für Ihre Arbeit an deren Tagesablauf anzupassen

Kommunizieren Sie mit Ihren Teammitgliedern, wenn Sie gerade nicht für einen Chat verfügbar sind. Am einfachsten geht das, indem Sie Ihren Status im Team-Kommunikationstool auf „beschäftigt“ setzen oder die Benachrichtigungen für die Dauer des Chats deaktivieren.

Halten Sie diese Grenzen auch in Ihrer Freizeit ein. Beantworten Sie keine arbeitsbezogenen Benachrichtigungen oder Nachrichten außerhalb Ihrer Arbeitszeiten, es sei denn, es handelt sich wirklich um einen Notfall.

Seien Sie flexibel. Auch wenn es wichtig ist, eine Routine zu entwickeln, sollten Sie flexibel genug sein, diese bei Bedarf anzupassen.

💡 Im Fokus: Chris Cunningham, unser Leiter für Social Marketing, hat eine interessante Sichtweise auf die Work-Life-Balance

8. Kleiden Sie sich für den Erfolg

Einer der größten Vorteile der Arbeit von zu Hause aus ist, dass man im Pyjama arbeiten kann. Was wäre jedoch, wenn wir Ihnen sagen würden, dass dies auch das Schlimmste für Ihre Produktivität ist?

In Pyjamas oder vom Bett oder Sofa aus zu arbeiten, ist ein absolutes No-Go. Das liegt daran, dass Ihr Gehirn diese Dinge mit Entspannung und Schlaf assoziiert. Ziehen Sie sich also für den Erfolg an, auch wenn Sie keine virtuellen Meetings geplant haben.

Machen Sie dies zu einem Teil Ihrer Routine. Sich in Arbeitskleidung zu kleiden und Ihr Morgenritual abzuschließen, wird zum Signal, dass Ihr Arbeitstag begonnen hat. Und am Ende des Arbeitstages ziehen Sie wieder Ihren bequemen Pyjama an und entspannen sich.

Das hilft Ihnen auch dabei, mental von der Arbeit abzuschalten. Auch hier gilt: Das bedeutet nicht, dass Sie täglich Arbeitskleidung tragen müssen. Gönnen Sie sich eine Pause, wann immer es Ihnen notwendig erscheint.

9. Ernähren Sie sich gesund

Bei der Remote-Arbeit kommt es oft vor, dass man das Mittagessen auslässt, weil keine Kollegen im Büro eine Erinnerung daran haben, dass es Mittagspause ist, oder weil man während der Arbeit den ganzen Tag über ungesunde Snacks zu sich nimmt.

Planen Sie stattdessen eine Mittagspause ein, um neue Energie zu tanken und eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen. Essen Sie gesunde Mahlzeiten, die Ihnen Energie geben. Halten Sie für den zufälligen Hunger einen gesunden Snack (Obst, Nüsse, Hummus, griechischer Joghurt usw.) griffbereit. Und vergessen Sie nicht, ausreichend zu trinken. 🥤

Reservieren Sie sich Ihre Mittagspausen und stellen Sie sicher, dass diese Ihre Arbeit nicht beeinträchtigen, indem Sie die Google Kalender – ClickUp-Integration nutzen

10. Erstellen Sie einen Plan B

Effizientes Arbeiten von zu Hause aus erfordert den Einsatz von Technologie. Leider können Technologie und Tools unzuverlässig sein und plötzliche Ausfälle, WLAN-Störungen usw. verursachen. Erstellen Sie daher einen Plan B für den Fall, dass Sie unweigerlich damit konfrontiert werden.

Hier sind mögliche Schritte, die Sie in diesen Plan für das Backup aufnehmen können:

Erstellen Sie einen Plan für alles, was Sie in jedem wahrscheinlichen Szenario zu erledigen haben

Wenn ein Stromausfall zu erwarten ist, sorgen Sie für ein Notfall-Backup für Ihre technischen Geräte und Ihre Internetverbindung.

Schließen Sie einen Mobilfunk-Plan ab, falls es Probleme mit dem WLAN gibt

Halten Sie ein Backup-Gerät bereit, falls Ihrem üblichen Gerät etwas zustößt

Nutzen Sie Online-Dienste und -tools, um ein Backup Ihrer Daten durchzuführen und sicherzustellen, dass Sie Ihre Dokumente oder Dateien bei einem Ausfall nicht verlieren.

Suchen Sie sich ein paar Coworking Spaces oder Cafés, in denen Sie arbeiten können, falls Sie aus irgendeinem Grund nicht von zu Hause aus arbeiten können

11. Gestalten Sie Ihre Space gelegentlich um

Wechseln Sie von Zeit zu Zeit Ihren Workspace, um die Monotonie zu durchbrechen. Gehen Sie in ein Café in Ihrer Nähe, suchen Sie sich einen Coworking Space oder besuchen Sie die Bibliothek. Sie können auch gemeinsam mit einem Freund oder im Park arbeiten. Sie haben die Wahl!

Eine Veränderung Ihrer Einstellung an der Arbeit wirkt Wunder für Ihre Kreativität und Konzentration. Außerdem verbessert sie Ihre Stimmung und ermöglicht Ihnen den Austausch mit Menschen außerhalb Ihrer Familie.

12. Halten Sie die Verbindung zu Ihren Kollegen aufrecht

Führen Sie Meetings durch und arbeiten Sie effizient zusammen, unabhängig von Ihrem Standort – mit ClickUp

Die Arbeit von zu Hause aus schränkt den Kontakt zu Kollegen ein, was oft zu Isolation und Einsamkeit führt. Daher ist es entscheidend, mit Ihren Kollegen und Freunden in Verbindung zu bleiben. Viele Unternehmen fördern dies heute, um ihre Mitarbeiter bei der Remote-Arbeit zufrieden und motiviert zu halten.

Halten Sie sich in Ihrem Kalender etwas Zeit für den persönlichen Austausch mit Ihrem Team frei. Nehmen Sie an Online-Teambuilding-Aktivitäten teil und machen Sie virtuelle Kaffeepausen. Teilen Sie Geschichten, Erfahrungen, persönliche Anekdoten und zufällige Dinge, um mit anderen in Kontakt zu treten. Sie können virtuelle Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp nutzen, um in Echtzeit mit Ihren Kollegen in Kontakt zu treten.

Treffen Sie sich mit Ihrem Team per Videoanruf (Sie können Zoom-Anrufe direkt aus ClickUp starten ) zu einer Kaffeepause, spielen Sie lustige Spiele und chatten Sie über den ClickUp-Chat.

Sie können in Dokumenten, Dateien und Aufgaben auch asynchron kommunizieren – mit Kommentaren und @-Erwähnungen.

13. Vermeiden Sie Prokrastination und Ablenkungen

Der Fokusmodus in ClickUp-Dokumenten hilft Ihnen, sich jeweils auf einen Teil einer Aufgabe zu konzentrieren, und sorgt dafür, dass Ihre Produktivität erhalten bleibt

Zu Hause fällt es unglaublich leicht, Dinge aufzuschieben, vor allem, weil es dort so viele Ablenkungen gibt. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ablenkungen vermeiden können:

Teilen Sie Aufgaben, die Ihnen überfordernd erscheinen, in kleine, überschaubare Teile auf

Minimieren Sie Ablenkungen wie Fernsehen und soziale Medien. Wenn Sie die Angewohnheit haben, innerhalb von Minuten auf Texte zu antworten, aktivieren Sie den Fokusmodus Ihres Smartphones.

Sie können auch den Fokusmodus nutzen, während Sie in ClickUp mit Dokumenten arbeiten, um Ablenkungen fernzuhalten

Informieren Sie Ihre Familienmitglieder oder Mitbewohner über Ihre Arbeitszeiten

Nutzen Sie Musik, um Hintergrundgeräusche zu übertönen

Verwenden Sie Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, um konzentriert zu bleiben, wenn Musik nicht Ihr Ding ist

Legen Sie feste Zeiten fest, zu denen Sie Ihre E-Mails und Texte checken

Nutzen Sie Apps wie Forest oder BlockSite, um sich von ablenkenden Websites fernzuhalten

14. Belohnen Sie sich nach einer Woche mit hoher Produktivität

Menschen blühen durch Anerkennung und Bestätigung auf. Belohnen Sie sich daher nach einer erfolgreichen und produktiven Woche mit etwas, das Ihnen Spaß macht. Besuchen Sie Ihren bevorzugten Ort, treffen Sie sich mit Freunden oder tun Sie einfach das, was Ihnen Freude bereitet.

Das wird Sie stärken und motivieren, nächste Woche hart zu arbeiten. Außerdem hilft es Ihnen, neue Energie zu tanken und Ihre sozialen Kontakte zu pflegen.

Hier ist Ihre Liste mit Tipps für die Arbeit von zu Hause aus, zusammengefasst:

Richten Sie sich einen eigenen Workspace ein

Optimieren Sie sie für mehr Produktivität

Schaffen Sie sich eine feste Routine

Legen Sie Pausen ein, um neue Energie zu tanken

Nutzen Sie tools, um sich besser zu organisieren

Zeitblöcke helfen

Schaffen Sie Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben

Zie dich schick an

Ernähren Sie sich gesund und trinken Sie ausreichend

Halten Sie einen Plan B für technische Probleme bereit

Probieren Sie verschiedene Einstellungen für die Arbeit aus

Bleiben Sie mit Ihren Kollegen in Verbindung

Minimieren Sie Ablenkungen

Belohnen und motivieren Sie sich selbst

Ihr Weg zu mehr Produktivität in der Welt der Remote-Arbeit

Das Arbeiten von zu Hause aus ist ein Trend, der weltweit immer stärker zu werden scheint. Mitarbeiter schätzen die vielen Vorteile, darunter Zeit- und Geldersparnis, eine bessere Work-Life-Balance und vieles mehr. Es gibt zwar auch einige Herausforderungen, diese lassen sich jedoch geschickt bewältigen.

Die in diesem Artikel vorgestellten Tipps für die Arbeit von zu Hause aus helfen Ihnen dabei, mehr aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen. Einen Workspace einzurichten, eine Routine zu entwickeln, auf Ihre Gesundheit zu achten, Grenzen zu setzen und eine Verbindung zu Ihren Kollegen herzustellen, kann die Arbeit von zu Hause aus angenehmer und mehr an Produktivität bringen.

Ein Arbeitsmanagement-Tool wie ClickUp kann Ihr idealer Partner sein. Melden Sie sich noch heute kostenlos an und steigern Sie die Produktivität Ihrer Remote-Arbeit.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Ihr bester persönlicher Tipp für die Remote-Arbeit?

Regelmäßige Pausen sind einer der besten Tipps für die Remote-Arbeit. Sie geben Ihrem Gehirn Zeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Sie können diese Zeit auch nutzen, um sich zu bewegen und Ihre Position zu ändern.

Wie kann ich mir die Zeit beim Homeoffice vertreiben, während ich arbeite?

Am besten erstellen Sie einen Zeitplan, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Ein Zeitplan hilft Ihnen, Ihren Tag zu strukturieren, sorgt für Vorhersehbarkeit und verhindert, dass Sie wichtige Aufgaben und Arbeiten übersehen.

Wie kann ich die Arbeit von zu Hause aus angenehm gestalten?

Machen Sie Ihre Homeoffice-Erfahrung angenehm, indem Sie auf Ihren Körper achten, etwas Sonne tanken und Ihren Workspace mit Pflanzen und einer fröhlichen Dekoration verschönern. Sie können auch eine „Zeit zur Arbeit“-Playlist erstellen und Zeit für Aktivitäten einplanen, die Ihnen Spaß machen, wie zum Beispiel einen Spaziergang.