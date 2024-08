DevOps-Pipeline-Crashkurs: Schlüsselkomponenten und Tipps zur Implementierung

Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Spitzenkoch, der in Nobelrestaurants gearbeitet hat und dafür bekannt ist, mit Speisen zu zaubern. Sie haben die Fähigkeiten und die Erfahrung, um kulinarische Wunder zu zaubern und Ihre Gäste zu beeindrucken. Aber jetzt kommt der Clou: All Ihre Michelin-Sterne sind wertlos ohne einen guten Ofen, Pfannen, Töpfe, Messer und all die anderen Tools, die ein Koch braucht, um schmackhafte Gerichte zu kreieren. 🧑‍🍳

Das Gleiche gilt für DevOps-Teams. Sie brauchen klar definierte Tools, Prozesse und Praktiken, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Werte zu liefern, und genau das ist die Einstellung, die eine DevOps-Pipeline ihnen bietet.

In diesem Leitfaden werfen wir einen Blick in eine typische DevOps-Pipeline und packen die wichtigsten Phasen und Komponenten aus, damit Sie eine solche für Ihr DevOps-Team erstellen können. Außerdem stellen wir eine fantastische plattform für das Projektmanagement von Softwareentwicklungsprojekten um Sie bei der Verwaltung Ihrer DevOps-Prozesse zu unterstützen.

Was ist eine DevOps-Pipeline?

Eine DevOps-Pipeline ist eine Sammlung von automatisierten Prozessen und Automatisierungstools, die die kontinuierliche Integration, das kontinuierliche Testen und die zuverlässige Bereitstellung von Softwareprodukten erleichtern.

Das Hauptziel einer DevOps-Pipeline besteht darin, Entwicklungs- und Betriebsteams dabei zu unterstützen, den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu rationalisieren und zu automatisieren. Zu erledigen ist eine DevOps-Pipeline, die eine effiziente Softwarebereitstellung gewährleistet, ohne die Qualität zu gefährden Förderung der Zusammenarbeit und Konsistenz.

So wie jedes Unternehmen und jedes Softwareprodukt einzigartig ist, so ist es auch die DevOps-Pipeline - Sie passen sie je nach Dynamik, Anforderungen und Budget Ihres Teams an. Dennoch verfolgt jede DevOps-Pipeline das gleiche Ziel - Automatisierung von Prozessen um Fehler zu minimieren und Werte schneller zu liefern. Es ist daher nicht überraschend, dass die meisten Pipelines ähnliche Komponenten und Phasen aufweisen.

5 Komponenten der DevOps-Pipeline

Schauen wir uns die Komponenten an, auf die Sie sich beim Aufbau einer DevOps-Pipeline verlassen sollten:

1. Kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung

Diese beiden Komponenten gehen in der Regel Hand in Hand; Sie werden oft als CI/CD oder CI/CD-Pipeline .

Die kontinuierliche Integration bezieht sich auf den Prozess der ständigen Commits von Code (Code-Integrationen) in das zentrale Repository. Vereinfacht ausgedrückt, fördert es das Hinzufügen von kleinen Teilen des Codes in die gemeinsame Basis, vorzugsweise ein paar Mal am Tag, anstatt an isolierten Code-Bereichen zu arbeiten. Kontinuierliche Integration ist die Karte, mit der man aus der Hölle des Zusammenführens herauskommt. Sie ermöglicht:

Einfaches Zusammenführen von Code-Änderungen FrühzeitigFehlererkennung-Je früher Sie Fehler erkennen, desto einfacher können Sie sie beheben

Die kontinuierliche Auslieferung ist eng mit der kontinuierlichen Integration verbunden und von ihr abhängig. Sie automatisiert verschiedene Prozesse, die für die Auslieferung von Software an die Produktion oder eine Staging-Produktionsumgebung notwendig sind. Dazu gehören automatisierte, kontinuierliche Tests, die sicherstellen, dass neue Code-Änderungen keine Auswirkungen auf die bestehenden Funktionen haben. Dank Continuous Delivery sind Sie immer in Bereitschaft, wenn es darum geht Produktfreigabe -Mit einem Klick auf eine Schaltfläche können Sie Ihr Produkt bereitstellen.

Da Sie für Ihre DevOps-Pipeline verantwortlich sind, können Sie wählen, ob Sie täglich, wöchentlich oder monatlich veröffentlichen möchten. Wenn Sie jedoch die Vorteile der kontinuierlichen Bereitstellung maximieren möchten, sollten Sie so schnell wie möglich bereitstellen, um die Fehlerbehebung zu erleichtern.

2. Kontinuierliche Bereitstellung

Continuous Deployment wird oft mit Continuous Delivery verwechselt, daher sollten wir den Unterschied klären. Deployment automatisiert den gesamten Zyklus der Veröffentlichung und stellt sicher, dass Code-Aktualisierungen, die die automatischen Tests bestehen, die Benutzer ohne Eingreifen erreichen. Ebenso wird die Freigabe von Code-Aktualisierungen gestoppt, wenn während der Bereitstellung oder, genauer gesagt, während der Tests ein Problem festgestellt wird.

Sie können sich die kontinuierliche Bereitstellung als eine Erweiterung der kontinuierlichen Bereitstellung vorstellen, die die Bedeutung einer schnellen und effizienten Bereitstellung von Features hervorhebt.

Die kontinuierliche Bereitstellung erfordert einen stabilen automatisierten Testprozess, die Koordinierung im Team und eine sorgfältige Planung, aber nicht jedes Unternehmen braucht das. Wenn Sie nicht täglich oder stündlich neue Features veröffentlichen, ist eine kontinuierliche Bereitstellung nicht unbedingt erforderlich.

3. Kontinuierliches Feedback

Die Achillesferse des traditionellen Softwareentwicklungsmodells ist das Fehlen eines zeitnahen Feedbacks. Es dauerte Monate und sogar Jahre, eine Idee in die Realität umzusetzen, und da die Softwareentwicklung eine dynamische Branche ist, entsprachen die Ergebnisse in der Regel nicht den Erwartungen.

Die DevOps-Methodik erkennt die Bedeutung von rechtzeitigem und kontinuierlichem Feedback an, um sicherzustellen, dass das Endprodukt alle Boxen erfüllt und keine Probleme aufweist. Aus diesem Grund konzentrieren sich DevOps Teams auf inkrementelle Releases, die einen Schritt nach dem anderen ermöglichen:

Anpassungen im laufenden Betrieb 100%ige Sicherheit, dass das Produkt den Erwartungen der Benutzer entspricht

Entwicklungs- und Betriebsteams verlassen sich auf Automatisierung des Feedbacks, um kontinuierlichen Input und Erkenntnisse zu erhalten, sowie auf frühzeitige Achtung im Falle von Problemen. Auf diese Weise können sie sich so schnell wie möglich an die Behebung von Fehlern machen.

4. Kontinuierliche Überwachung

Die kontinuierliche Überwachung konzentriert sich auf den Sicherheitsaspekt Ihres Projekts. Sie prüft, ob Ihr Projekt die Compliance-Anforderungen erfüllt, und zeigt abnormale Aktivitäten auf, die die Stabilität gefährden könnten.

Sie legen die KPIs fest, die Sie nachverfolgen wollen wie Fehlerraten oder Latenzzeiten, und analysieren Sie sie auf Engpässe. Zur kontinuierlichen Überwachung gehört auch die Analyse von Protokollen - Ihr System "sagt" Ihnen, was los ist, wenn Sie wissen, wie Sie zuhören müssen.

5. Kontinuierlicher Betrieb

Bei dieser Komponente geht es darum, Ausfallzeiten zu minimieren oder zu beseitigen und einen reibungslosen und konsistenten Betrieb zu gewährleisten. Wenn es zu Ausfallzeiten kommt, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Benutzer nicht gestört werden, d. h. Sie sollten Reparaturen und Wartungsarbeiten planen.

Es gibt verschiedene Taktiken für den kontinuierlichen Betrieb, aus denen Sie wählen können. Sie könnten zum Beispiel ein Bereitschaftsteam einrichten, das Probleme behebt, oder ein Team, das die Nachtschicht übernimmt. Sie könnten auch Backup-Systeme einrichten, um Ausfallzeiten zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.

Wie man eine DevOps-Pipeline erstellt: 5 Schritte

Die Einstellung einer funktionalen DevOps-Pipeline, die auf Ihre Softwareentwicklungsbedürfnisse abgestimmt ist, erfordert die Anwendung einer bestimmten Reihe von DevOps-Tools und benutzerdefinierte Prozeduren. Jede Pipeline ist einzigartig, aber es gibt ein paar allgemeingültige Schritte zur Erstellung einer Pipeline.

1. Wählen Sie Ihr CI/CD-Tool

Das erste Element auf Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben ist die Auswahl eines CI/CD-Tools, mit dem Sie die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung automatisieren und beschleunigen, Fehler vermeiden und Workflows zu rationalisieren .

Sie finden hier eine Fülle von Qualitäts CI/CD-Tools auf dem Markt, darunter Jenkins, TeamCity und CircleCI, und jedes bietet ein einzigartiges Feature-Set. Es gibt kein Patentrezept für die Auswahl des besten Tools. Überlegen Sie, welche Anforderungen und Ziele Sie haben, und setzen Sie Prioritäten, um herauszufinden, welches Tool am besten geeignet ist.

2. Einrichten einer Kontrollumgebung

Ihr DevOps-Team braucht ein Home, d. h. ein Versionskontrollsystem, um verschiedene Code-, App- und Software-Versionen freizugeben und zu speichern, zusammenzuarbeiten und das Risiko von Konflikten beim Zusammenführen zu minimieren.

Welches Tool Sie wählen, hängt von Ihren Anforderungen und Prioritäten ab. Informieren Sie sich daher eingehend über die Features einer Plattform, bevor Sie sich entscheiden.

3. Einen Build Server einrichten

Ein Build-Server wird auch als Continuous Integration Server bezeichnet und dient als Integrationspunkt, an dem Ihre Entwickler prüfen können, ob ein bestimmter Code funktioniert, bevor er in die Produktionsphase überführt wird.

Sobald sich Ihr Code auf dem Build-Server befindet, gehen Sie zur Testphase über, um zu prüfen, ob er fehlerfrei ist, und ihn in die Produktion zu überführen. Natürlich geht Ihr Team nicht Zeile für Zeile vor, um den Code zu prüfen, sondern verwendet verschiedene Arten von automatisierten Tests, die seine Funktion und Stabilität untersuchen. Nur blitzsauberer Code kann in die Phase der Bereitstellung überführt werden.

5. Bereitstellung für die Produktion

Im letzten Schritt geben Sie Ihren Code in die Produktion, was Sie entweder manuell oder automatisch erledigen können. Letzteres klingt nach einer besseren und zeitsparenderen Option. Bedenken Sie jedoch, dass bei der automatischen Bereitstellung Probleme leichter unter dem Radar verschwinden können. Aus diesem Grund bevorzugen viele Unternehmen die manuelle Bereitstellung, um mehr Kontrolle über den Prozess zu haben.

Wie kann ClickUp Ihnen helfen, Ihre DevOps-Pipeline zu rationalisieren? ClickUp ist kein Tool zum Schreiben, Testen oder Bereitstellen von Code. Es ist auch keine Plattform für die Überwachung der Server-Leistung oder

Verwaltung von IT-Infrastrukturen . Hmmmmm - warum in aller Welt sollten Sie das für Ihre DevOps-Pipeline brauchen?

Nun, ClickUp kann das Rückgrat Ihrer DevOps-Pipeline sein und als Kontrollzentrum dienen, von dem aus Sie alle DevOps-Prozess und -Workflow . Diese Aufgabe und Projektmanagement-Plattform für Software Teams packt Optionen, die Die Zusammenarbeit fördern , die Kommunikation und die mühelose Zuweisung und Organisation von Aufgaben. ClickUp kann jederzeit wichtige Infos über den Zustand Ihrer DevOps-Pipeline liefern und sicherstellen, dass Ihre Softwarebereitstellung wie geplant verläuft.

Sehen wir uns an, was ClickUp zu einer hervorragenden Ergänzung Ihrer DevOps-Pipeline macht. 👇

ClickUp-Integrationen

Einer der Gründe, warum ClickUp so gut in Ihre Workflows passt, ist seine Fähigkeit Integration mit mehr als 1.000 Tools einschließlich Kalendern, Apps für Kommunikation und Zusammenarbeit, Plattformen für die Zeiterfassung und Personalwesen und Vertriebssoftware .

Durchsuchen Sie die verfügbaren Apps und Integrationen in ClickUp, um Arbeiten auf einer zentralen Plattform zu erledigen

Es wird Sie freuen zu erfahren, dass ClickUp eine Verbindung zu GitHub herstellen kann verbinden, einer erstklassigen Entwicklungsplattform, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre DevOps-Pipeline gibt. Mit diese Integration können Sie Pull Requests, Commits und Zweige mit ClickUp Aufgaben verknüpfen und deren Fortschritt nachverfolgen. Darüber hinaus können Sie:

Benachrichtigungen über GitHub-Aktivitätselemente erhalten

Quellcode-Repositories verwalten

Probleme identifizieren und überwachen, ohne ClickUp zu verlassen 😍

Vermeiden Sie das Springen zwischen Plattformen und erstellen Sie einen Bereich oder einen neuen Pull Request innerhalb einer Aufgabe mit Hilfe der Github-Integration

Eine weitere ähnliche, aber nicht weniger interessante Integration ist GitLab . Diese Open-Source-Plattform bietet fantastische Anpassungsmöglichkeiten, die die Nachverfolgung von Problemen, die Überprüfung von Code und die Verwaltung von Pull Requests, Commits und Bereichen zu einem Kinderspiel machen.

ClickUp bietet außerdem Integriert sich mit Zapier so dass Sie es ganz einfach mit über 6.000 Apps und Plattformen verbinden können, darunter DevOps-Superstars wie Jenkins, Azure DevOps und BasicOps.

Wenn das nicht ausreicht, haben Sie eine weitere Option: die Erstellung benutzerdefinierter Integrationen mit ClickUp API .

Wie auch immer Sie sich entscheiden, Sie werden in der Lage sein, ClickUp in eine All-in-One-Plattform zu verwandeln, die Folgendes minimiert Kontextwechsel und sorgt für Transparenz und Sichtbarkeit in Ihrer DevOps-Pipeline.

ClickUp Aufgaben

Verwalten Sie Aufgaben und planen Sie Ihre Projekte mit ClickUp Aufgaben

ClickUp ist ein Aufgabenverwaltung master, der es Ihnen ermöglicht, ihre Arbeit bis ins kleinste Detail zu planen und zu organisieren.

Die ClickUp Aufgaben feature Suite ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise Aufgaben und Unteraufgaben zu erstellen und diese in Ihre Workflows einzubinden. Wählen Sie aus verschiedenen Aufgabentypen (wie Aufgabe, Meilenstein, Feature oder Problem) und sorgen Sie für eine nahtlose Navigation und Kategorisierung.

Wenn Sie Aufgaben erstellen, verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder können Sie weitere Details angeben und sicherstellen, dass Ihr Team weiß, was von ihm erwartet wird. Mit dem benutzerdefinierten Feld "Fortschritt" können Sie zum Beispiel automatisch die Nachverfolgung der fertiggestellten Aufgaben und Unteraufgaben vornehmen und sehen, wie nah Sie Ihrem Ziel sind.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Aufgaben und Listen hinzu, um sicherzustellen, dass Teams auf der gleichen Seite und in der gleichen Ansicht arbeiten

Die Anpassbarkeit ist das Herzstück von ClickUp, und das Aufgabenmanagement ist da keine Ausnahme. Sie können benutzerdefinierte Status verwenden, um Ihre Workflows zu personalisieren, eine Aufgabe mehreren Personen zuweisen, wiederholende Aufgaben festlegen und benutzerdefinierte Tags zur Kategorisierung von Aufgaben erstellen.

Die Sicherstellung der richtigen Reihenfolge ist nie ein Problem, da Sie in ClickUp folgende Einstellungen vornehmen können Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben um verwandte Arbeiten zu verbinden.

ClickUp Ansichten

Verwenden Sie 10+ ClickUp Ansichten, um DevOps zu beobachten Projekte und Aufgaben aus verschiedenen Perspektiven

Wenn Sie ein Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, erhalten Sie ein ganzheitliches Verständnis für Ihre Arbeitsabläufe und können mögliche Probleme frühzeitig erkennen. ClickUp lebt nach dieser Philosophie und bietet 10+ Optionen zur Ansicht Ihrer Arbeit, auf Ihre Weise.

Wenn Sie nach einem Klassiker suchen, verwenden Sie die ClickUp Listenansicht . Sie ist standardmäßig in allen Listen, Ordnern und Spaces enthalten und eignet sich ideal zum Organisieren und Gruppieren von Aufgaben nach verschiedenen Kriterien.

Behalten Sie den Status Ihrer Aufgaben im Auge mit dem ClickUp Board-Ansicht . In dieser Kanban Board-ähnlichen Ansicht können Sie Ihre Projekte durch Ziehen und Ablegen von Aufgaben in geeignete Spalten in Bewegung halten. Neben dem Status können Sie in der ClickUp Board-Ansicht Aufgaben nach Priorität, Mitarbeiter oder anderen Kriterien anordnen und visualisieren.

DevOps-Teams können nicht gedeihen ohne Zusammenarbeit und Kommunikation werden Sie die ClickUp Chat Ansicht . Mit ihr können Sie:

Arbeit zuteilen

Echtzeit-Nachrichten mit Ihrem Team austauschen

Kommentare und Erwähnungen nutzen, um deren Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes zu lenken

Die ClickUp Chat-Ansicht kann der perfekte Ersatz für die beliebte Team Communication Tools und kann den Kontextwechsel reduzieren. Anstatt zwischen Apps hin- und herzuspringen, können Sie alles in ClickUp erledigen. Auf diese Weise behalten Sie den Fokus und Verbessern die Produktivität . 💪

Erstellen Sie detaillierte Formulare in ClickUp 3.0 mit Drag-and-Drop-Funktionen zum Einfügen von Feldern und Hinzufügen einer bedingten Logik, um besseres Feedback zu sammeln

Eine weitere Ansicht, die Sie sich ansehen sollten, ist ClickUp Formulare . Es ist ein hervorragendes tool, um kontinuierliches Feedback von Ihren Teammitgliedern, Interessengruppen und Benutzern zu erhalten. Öffnen Sie die Ansicht und verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder auf der linken Seite des Bildschirms, um Ihr Formular anzupassen, die richtigen Fragen zu stellen und relevante Infos zu sammeln. ClickUp analysiert die Informationen und wandelt sie in umsetzbare Aufgaben um, damit Ihr Team in die richtige Richtung geht.

ClickUp Whiteboards

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Mitglieder von DevOps-Teams sind aufeinander angewiesen - jeder ist in allen Phasen der DevOps-Pipeline für das Produkt verantwortlich, von der Planung bis zur Bereitstellung und Überwachung. Effiziente Zusammenarbeit und Kommunikation sind daher Ihre oberste Priorität, und dafür gibt es kein besseres Tool als ClickUp Whiteboards .

Whiteboards sind digitale Leinwände, die sich ideal für Brainstorming, Strategieentwicklung und die Erstellung eines kugelsicheren Plans für die Bereitstellung von Werten eignen. Auf dieser Leinwand kann Ihr Team schreiben, zeichnen, Formen hinzufügen, Dateien und Links anhängen, Haftnotizen anbringen und in Echtzeit zusammenarbeiten, um Ideen in die Realität umzusetzen. 🎨

Erstellen Sie Aufgaben direkt im Whiteboard oder verknüpfen Sie sie mit Aufgaben, Dokumenten oder Dateien, um mehr Kontext hinzuzufügen.

ClickUp Vorlagen

Mit einer Bibliothek von über 1.000 vorgefertigten Vorlagen unterstützt ClickUp Sie nach allen Regeln der Kunst bei der Erreichung Ihrer Ziele und Zeit zu sparen im Prozess. ⌚

Zum Beispiel können Sie die ClickUp Roadmap Vorlage DevOps Teams um strategische Ziele, Zeitleisten und Meilensteine zu definieren und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. Die Vorlage erhöht die Agilität Ihres Teams und hilft Ihnen, Prioritäten festzulegen und sich an veränderte Umstände anzupassen.

Visualisieren Sie die strategische Roadmap Ihres Teams und planen Sie den Erfolg Ihres Teams besser mit dieser Vorlage

Eine weitere DevOps-freundliche Vorlage ist die ClickUp DevOps Strukturvorlage für den Projektstrukturplan . Mit ihr können Sie Projekte in Aufgaben unterteilen, Aufgaben zuweisen, den Fortschritt überwachen und bei Bedarf nahtlos anpassen.

Dank ihres Umfangs hilft Ihnen die Vorlage, Engpässe zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie Probleme verursachen. 🔨

Die ClickUp Vorlage für den Projektstrukturplan unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Projekte

ClickUp Dashboards

Funktioniert Ihre DevOps-Pipeline wie sie ist oder muss sie verbessert werden? Wie hoch ist die Bereitstellungshäufigkeit Ihres Teams, die Fehlerrate bei Änderungen, die Vorlaufzeit oder die mittlere Wiederherstellungszeit? Finden Sie die Antworten auf diese und viele weitere Fragen heraus mit ClickUp Dashboards !

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht anzuzeigen

Dashboards in ClickUp sind vollständig anpassbar - wählen Sie aus über 50 Karten, um Ihre Dashboards zu personalisieren und Einblicke in die Metriken zu erhalten, an denen Sie gerade interessiert sind Ressourcenzuweisung erhalten Sie eine Ansicht des gesamten Projekts aus der Vogelperspektive und können die Zeit nachverfolgen, um Ihr Team in die richtige Richtung zu lenken.

ClickUp Brain

Das ClickUp Brain kann Fragen zu Aufgaben und Dokumenten beantworten und Ihr Team in die richtige Richtung lenken

Das Jonglieren mit Projekten und Teams ist kein leichtes Unterfangen, und wenn Sie eine helfende Hand brauchen, verwenden Sie ClickUp Gehirn . 🧠

Diese Revolutionäres Feature ist das erste neuronale Netzwerk der Welt. Es nutzt KI, um eine Verbindung zwischen ClickUp Dokumente clickUp Docs, Teams, Aufgaben und das gesamte Know-how Ihres Unternehmens helfen Ihnen, Zeit zu sparen und Ihre Arbeit einfach zu verwalten.

Im Wesentlichen lernt ClickUp Brain alles über Ihr Unternehmen und ist in der Lage, Antworten auf alle Arten von Fragen zu geben, von Was sind die dringendsten Aufgaben? bis Was ist die PTO-Politik des Unternehmens?

Mit sofortigen, präzisen Ergebnissen wird ClickUp Brains zum Gehirn Ihres Unternehmens, das Informationen zentralisiert und die Produktivität im gesamten Unternehmen fördert.

Aufbau und Pflege einer stabilen DevOps-Pipeline mit ClickUp

DevOps-Teams können ihre Arbeit nur dann optimal erledigen, wenn sie beim Aufgaben- und Projektmanagement unterstützt werden und ein effizientes Tool für die Zusammenarbeit, die Kommunikation, die Nachverfolgung des Fortschritts und das Sammeln von Feedback haben.

ClickUp deckt all diese Aspekte ab und hilft Ihnen, Workflows zu optimieren, Ineffizienzen zu erkennen und Ihre DevOps-Pipeline optimal zu unterstützen. Anmeldung für ClickUp und bringen Sie Ihren DevOps-Prozess in Schwung!