Produktionsleistung steigern: Die 10 besten Fertigungssoftware-Lösungen für kleine Unternehmen

Ihre Suche nach Fertigungssoftware für kleine Geschäfte hat hier ein Ende!

Das Überleben und der Erfolg kleiner Fertigungsgeschäfte hängen von der Prozessoptimierung ab.

Es geht darum, Wege zu finden, um Kosten zu senken, Ressourcen besser zu nutzen und das Produktlebenszyklusmanagement zu vereinfachen, damit Sie wettbewerbsfähig bleiben und immer einen Schritt voraus sind.

Zum Glück gibt es in dieser Geschichte einen Helden: Fertigungssoftware für kleine Unternehmen.

Diese praktischen Programme optimieren und automatisieren verschiedene Fertigungsaufgaben wie Produktionsplanung und Bestandsverwaltung. Außerdem bieten sie Echtzeit-Sichtbarkeit in wichtige Aspekte des Betriebs, was Ihnen hilft, Ihre Prozesse zu visualisieren und Engpässe sowie Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Fertigungssoftwareprogramme für kleine Unternehmen vor und beleuchten deren wichtigsten Features, Preise, Bewertungen von Benutzern sowie die auffälligsten Schwachstellen.

Mit dem richtigen tool können Sie Ihre Prozesse verbessern und fundierte Entscheidungen sowie eine effiziente Auftragsabwicklung sicherstellen.

Die beste Fertigungssoftware für kleine Unternehmen auf einen Blick

Hier eine kurze Zusammenfassung, bevor Sie loslegen:

ClickUp Integrierter KI-Workspace für die PlanungTeamgröße: Alle Unternehmensgrößen KI-basiertes Aufgabenmanagement, Gantt-Diagramme, SOP-Dokumente und Echtzeit-Chat. Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat NetSuite ERP für die digitale FertigungTeamgröße: Wachsend bis mittelgroß Finanzkennzahlen in Echtzeit, Nachverfolgung des Bestandes und Lieferkettenmanagement. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Global Shop Solutions FertigungsüberwachungTeamgröße: Kleine bis mittelgroße Betriebe Nachverfolgung der Wartung, IB-Berichterstellung und automatisierte Bestandsbeschaffung. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Katana Lagerverwaltung für mehrere StandorteTeamgröße: Kleine bis mittelgroße Fertigungsunternehmen Nachverfolgung des Bestandes in Echtzeit, Produktionsplanung und Nachverfolgung von Chargen- und Verfallsdaten. Ab 299 $ monatlich JobBOSS² AuftragsabwicklungTeamgröße: Kleine bis mittelgroße Auftragsfertiger Planung per Drag-and-Drop, Was-wäre-wenn-Analysen und schnelle, kostenlose Angebotserstellung. Benutzerdefinierte Preisgestaltung CloudSuite Industrial Vorausschauende MaschinenwartungGröße des Teams: Technisch orientierte Hersteller KI und XR für Anlagenzuverlässigkeit, Störungsmeldungen und Automatisierung der Rechnungserstellung. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Cetec ERP Mobilfreundliche ProduktionsplanungTeamgröße: ERP-Benutzer in kleinen Unternehmen Serialisierte Bestandsverwaltung, Automatisierung der Ressourcenzuweisung und für Tablets optimierte Daten. Ab 50 $ pro Benutzer/Monat Fishbowl Automatisierte BestandsaufnahmeGröße des Teams: Produktorientierte KMU Nachverfolgung mehrerer Lager, Kalender für Arbeitsaufträge und MRP-Funktion. Ab 229 $/Monat (Essentials) BatchMaster Formel- und ProzesseffizienzGröße des Teams: Prozessorientierte Fertigungsunternehmen Definitionen für Qualitätskontrolltests, Kategorisierung von Elementen und QuickBooks-Integration. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Odoo Modulare All-in-One-FlexibilitätGröße des Teams: Skalierende Start-ups Integriertes PLM, vorbeugende Wartung und Tausende von Community-Apps. Kostenlos (1 App); kostenpflichtige Pläne ab 31 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam arbeitet nach einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Was ist Fertigungssoftware für kleine Geschäfte?

Software für kleine Fertigungsunternehmen ist ein vielseitiges tool, das darauf ausgelegt ist, die Kernabläufe in der Fertigung zu optimieren – von der Beschaffung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und zum Personalwesen.

Durch die Automatisierung wichtiger Prozesse wie der Bestandsverwaltung tragen diese Programme dazu bei, das Risiko von Überbeständen zu minimieren, wertvolle personelle Ressourcen freizusetzen und den Produktionszeitplan auf der Grundlage begrenzter Rohstoffvorräte zu planen. Außerdem unterstützen sie bei der Nachverfolgung und Verwaltung von Bestellungen und tragen so zur Verbesserung der Beziehungen zu den Kunden bei.

Fertigungstools für kleine Unternehmen schließen die Lücke zwischen Datenerfassung und umsetzbaren Erkenntnissen und ermöglichen so die nahtlose Umsetzung von Betriebsstrategien. Wenn Sie diese wertvollen Erkenntnisse in Ihren Geschäftsprozessen nutzen, können Sie bessere Entscheidungen treffen, die die Effizienz steigern und den Gewinn maximieren.

Worauf sollten Sie bei Fertigungssoftware für kleine Unternehmen achten?

Bevor Sie sich entscheiden, eine Fertigungssoftware für kleine Unternehmen in Ihre Prozesse zu integrieren, sollten Sie sicherstellen, dass sie über die folgenden wichtigen Features und Eigenschaften verfügt:

Skalierbarkeit und Anpassbarkeit: Das tool sollte sich an die zunehmende Komplexität und das Datenwachstum anpassen, die mit der Expansion Ihres Geschäfts und Ihres Produktportfolios einhergehen. Benutzerfreundlichkeit: Ihre Mitarbeiter sollten die Software auch dann nutzen können, wenn sie nicht besonders technikaffin sind Produktionsplanung: Das Programm sollte in der Lage sein, Produktionspläne effektiv zu verwalten. Dies erleichtert die Das Programm sollte in der Lage sein, Produktionspläne effektiv zu verwalten. Dies erleichtert die Zuweisung von Ressourcen und minimiert Ausfallzeiten. Integration: Achten Sie darauf, dass sich die Software nahtlos in die Systeme einbindet, die Sie bereits nutzen, wie beispielsweise Achten Sie darauf, dass sich die Software nahtlos in die Systeme einbindet, die Sie bereits nutzen, wie beispielsweise Tools für das Auftragsmanagement und das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Bestandsverwaltung : Die Fähigkeit des tools, in Echtzeit Sichtbarkeit auf den Lagerbestand zu gewähren, ist von entscheidender Bedeutung, da sie Über- oder Unterbestände verhindert Die Fähigkeit des tools, in Echtzeit Sichtbarkeit auf den Lagerbestand zu gewähren, ist von entscheidender Bedeutung, da sie Über- oder Unterbestände verhindert Qualitätskontrolle: Die Software sollte Qualitätskontrollmaßnahmen unterstützen, indem sie Produktionsprozesse überwacht und bei Abweichungen automatisch Warnmeldungen ausgibt. Auftragsabwicklung: Das Programm sollte in der Lage sein, die Workflows bei der Auftragsabwicklung zu optimieren, indem es Bestellungen nachverfolgt und eine pünktliche Lieferung sicherstellt

Die 10 besten Fertigungssoftwareprogramme für kleine Unternehmen

Wenn Sie die Automatisierung Ihrer Prozesse durchführen und diese optimieren möchten, um den Umsatz zu steigern und Ihr Geschäft auszubauen, werfen Sie einen genaueren Blick auf unsere Zusammenstellung der 10 besten Fertigungssoftwareprogramme für kleine Unternehmen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für einheitliches Betriebs- und Projektmanagement)

Mehr erfahren ClickUp vereint über 20 Apps in einer einzigen konvergenten KI-Plattform, sodass Sie mit nur einem tool alles haben, was Sie brauchen

An erster Stelle steht ClickUp, ein konvergierter KI-Arbeitsbereich, der kleinen Fertigungsteams hilft, Produktion, Planung und Koordination über ein einziges System zu steuern. Anstatt Workflows über Tabellenkalkulationen, Messaging-Apps und isolierte Projekttools hinweg zu verwalten, können Hersteller Produktionspläne, Lieferantenkommunikation, Bestandsplanung und Dokumentation auf einer einzigen, verbundenen Plattform koordinieren.

Durch die Zusammenführung von Tools wie ClickUp Brain, ClickUp Chat, ClickUp Automatisierungen, Dashboards, Gantt-Diagrammen und Docs hilft die Plattform Teams dabei, Produktionsworkflows zu optimieren und gleichzeitig den Betriebsaufwand zu reduzieren, der normalerweise mit der Verwaltung von Aufgaben über mehrere Systeme hinweg verbunden ist.

Planen und verwalten Sie Produktionspläne mit verschiedenen Workflow-Ansichten

Wählen Sie aus über 15 Ansichten für Projekte in ClickUp

Fertigungsprozesse umfassen viele miteinander verknüpfte Schritte, von der Beschaffung und Produktionsplanung bis hin zu Qualitätskontrollen und Versand. ClickUp erleichtert die Koordination dieser Phasen mithilfe flexibler Projektplanungstools wie der Kalender-Ansicht, der Zeitleiste und der Gantt-Ansicht.

Mit dem ClickUp-Gantt-Diagramm können Teams Abhängigkeiten zwischen Produktionsphasen visualisieren, beispielsweise um sicherzustellen, dass Montageaufgaben erst nach Eingang der Rohstoffe beginnen. So lassen sich Engpässe leichter erkennen, Zeitpläne anpassen und die Fertigungsfristen einhalten.

Verbinden Sie Fertigungsdokumente direkt mit Workflows

Fertigungsteams sind stark auf Prozessdokumentation, Qualitätsstandards und Arbeitsanweisungen angewiesen. Mit ClickUp Docs können Teams SOPs, Produktionsanweisungen und Qualitätschecklisten erstellen, die direkt neben den Aufgaben und Workflows angezeigt werden, die sie unterstützen.

Diese Dokumente können mit Produktionsaufgaben verknüpft werden, sodass Bediener und Führungskräfte stets Zugriff auf die aktuellsten Anweisungen haben, ohne separate Dokumentationstools durchsuchen zu müssen. Aktualisierungen von Verfahren können sofort in allen Workflows berücksichtigt werden, was den Teams hilft, die Konsistenz über alle Produktionsläufe hinweg zu gewährleisten.

In der Fertigung fallen ständig Aktualisierungen zu Projekten, Aufgaben und der Kommunikation an. ClickUp Brain, der in die Plattform integrierte KI-Assistent, hilft Teams dabei, diese Aktualisierungen in klare operative Erkenntnisse umzuwandeln.

ClickUp Brain kann automatisch:

Erstellen Sie Statusberichte für die Produktion auf Basis der Aufgabenaktivitäten

Fassen Sie Projektbesprechungen im ClickUp Chat zusammen

Erstellen Sie Betriebsdokumentationen in ClickUp Docs

Identifizieren Sie potenzielle Hindernisse, die sich auf die Zeitleisten auswirken

Dadurch wird der Zeitaufwand für Betriebsleiter beim Sammeln von Aktualisierungen und bei der Berichterstellung reduziert.

Konfigurieren Sie No-Code-Super-Agenten als Auslöser für Workflows und nächste Schritte

Workflows hängen von einer präzisen Koordination zwischen den Teams ab. ClickUp Super Agents helfen dabei, Aktivitäten über Aufgaben, Unterhaltungen und Dokumente hinweg zu überwachen, um sicherzustellen, dass wichtige Updates nicht übersehen werden.

Beispielsweise können Mitarbeiter:

Erkennen Sie Verzögerungen bei Produktionsaufgaben und kennzeichnen Sie diese frühzeitig

Verwandeln Sie Beschlüsse von Meetings automatisch in umsetzbare Aufgaben

Risiken aufdecken, wenn Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ins Hintertreffen geraten

Benachrichtigen Sie Ihre Teams, wenn Produktionsmeilensteine fertiggestellt sind

Anstatt sich auf manuelle Koordination zu verlassen, sorgen diese Lösungen dafür, dass der Workflow reibungslos verläuft.

Automatisieren Sie wiederholende Arbeitsabläufe und überwachen Sie die Arbeit in Echtzeit

Produktionsteams verbringen oft Zeit mit sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben wie der Zuweisung von Aufgaben, der Aktualisierung von Statusmeldungen und der Benachrichtigung von Beteiligten. ClickUp Automatisierungen ermöglichen es Teams, regelbasierte Workflows zu erstellen, die den manuellen Koordinationsaufwand reduzieren.

Nutzen Sie die Funktionen „AI Assign“, „AI Prioritize“ und „AI Cards“ von ClickUp AI, um das Aufgabenmanagement zu automatisieren und sofort Einblicke in Echtzeit zu erhalten

Schließlich können Führungskräfte in der Fertigung mit ClickUp Dashboards Betriebsmetriken in Echtzeit überwachen. Dashboards ermöglichen es, den Produktionsfortschritt, die Workload des Teams, Liefertermine und lagerbezogene Aufgaben in einer einzigen Ansicht zu verfolgen.

Diese zentrale Sichtbarkeit hilft Betriebsleitern, Verzögerungen schnell zu erkennen, die Workload zwischen den Teams auszugleichen und sicherzustellen, dass die Produktionsziele eingehalten werden.

Die besten Features von ClickUp

Produktionsplanung & Kalenderansicht : Eine : Eine benutzerfreundliche Kalenderansicht zur Optimierung der Maschinenverfügbarkeit, zur Koordination von Schichtplänen und zur Verwaltung von Zeitleisten mit nur einem Klick

Gantt-Diagramme für die Fertigung : Nutzen Sie : Nutzen Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht , um Produktionspläne zu erstellen, Aufgabenabhängigkeiten zu visualisieren (z. B. „Montage“ wartet auf „Ankunft der Teile“) und Engpässe proaktiv zu beseitigen

Farbcodiertes Prioritätenmanagement : Nutzen Sie : Nutzen Sie anpassbare Status , um Fertigungsaufträge nach Dringlichkeit, Materialverfügbarkeit oder Priorität des Clients auf einen Blick zu gruppieren

Zusammenarbeit in der Fertigung in Echtzeit Optimieren Sie Optimieren Sie die Kommunikation mit dem integrierten ClickUp-Chat, @Erwähnungen für Fertigungsleiter und mobilfreundlichen Kommentaren, um Qualitätsprobleme sofort zu beheben, sobald sie auftreten

Über 1.000 Vorlagen : Beschleunigen Sie das Setup mit : Beschleunigen Sie das Setup mit vorgefertigten Vorlagen für Standardarbeitsanweisungen (SOPs), Fertigungssteuerung (WBS) und tägliche Berichte zur Produktionsleistung

Zentrale Bestandsverwaltung und Tool-Integrationen : Integrieren Sie über 1.000 Tools (einschließlich ERP- und Lieferkettensoftware), um Bestandsdaten direkt mit Ihrer aktiven Liste von Aufgaben zu synchronisieren

Ressourcen- und Arbeitsauslastungsmanagement Überwachen Sie die Teamkapazität und die Auslastung der Anlagen mithilfe Überwachen Sie die Teamkapazität und die Auslastung der Anlagen mithilfe der Workload-Ansicht , um Burnout bei den Mitarbeitern zu vermeiden und eine gleichmäßige Verteilung der Arbeitsaufgaben sicherzustellen

Limitierungen von ClickUp

Die Vielzahl an Features und Tools kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3.000 Bewertungen)

👉🏽 Unser AI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt genau, wie Sie KI einsetzen können, um Komplexität zu reduzieren, anstatt noch mehr Tools hinzuzufügen.

2. NetSuite (Am besten geeignet für digitale Fertigung und Sichtbarkeit)

NetSuite ist eine digitale Fertigungslösung, die entwickelt wurde, um die Art und Weise zu optimieren, wie Sie Ihr Lager, Ihre Zeit und Ihre Produktionsabläufe verwalten.

Durch Echtzeit-Einblicke in Ihre Lagerbestände verringert dieses tool das Risiko von Überbeständen oder Produktverfall. Mit NetSuite können Sie sich von unnötigen Kosten aufgrund übermäßiger Lagerbestände verabschieden.

NetSuite sorgt zudem für eine ordnungsgemäße Auftragsabwicklung, indem es die zeitnahe Zustellung fehlerfreier Rechnungen und die sorgfältige Nachverfolgung von Zahlungen ermöglicht. So kann Ihr Geschäft nahtlos vom Angebot zur effizienten Auftragsabwicklung übergehen.

Das Programm bietet eine Echtzeit-Ansicht über die finanzielle Leistung Ihres Geschäfts und ermöglicht es Ihnen, strategisch zu planen und sich schnell an Markttrends und -bewegungen anzupassen.

Die besten Features von NetSuite

Nachverfolgung des Bestandes zur Bestandsüberwachung und Sicherstellung, dass Kundenanforderungen erfüllt werden

Tools für das Auftragsmanagement, damit Ihre Clients ihre Rechnungen pünktlich erhalten

Finanzmanagement-System für eine ganzheitliche Ansicht der finanziellen Leistung

Supply-Chain-Management-System zur Erleichterung des Versands von Waren und Dienstleistungen an Kunden

Support für 27 Sprachen und 190 Währungen

Limitierungen von NetSuite

Die Lade- und Aktualisierungszeiten sind deutlich langsam

Es braucht Zeit, um zu lernen, wie man die Features effektiv nutzt

Preise für NetSuite

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu NetSuite

G2: 4,0/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 1.000 Bewertungen)

3. Global Shop Solutions (Am besten geeignet für die Überwachung und Wartung im Fertigungsbereich)

Global Shop Solutions hat es sich zum Ziel gesetzt, die Komplexität in den Bereichen Produktion, Fertigungsüberwachung und Nachverfolgung der Aufträge zu vereinfachen.

Die Features zur Berichterstellung über Arbeiten, die in Bearbeitung sind des Tools helfen Ihnen dabei, die Produktion zu überwachen, und machen es einfach, Prozessstörungen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Darüber hinaus verfügt das Programm über einzigartige Funktionen zur Nachverfolgung der Wartung, die Sie benachrichtigen, wenn ein Gerät vorbeugende Wartungsmaßnahmen benötigt. Dieses Feature ist besonders nützlich, da es dazu beiträgt, Produktionsausfälle aufgrund von Maschinenausfällen zu vermeiden.

Global Shop Solutions liefert zudem umfassende Daten zur physischen Bestandsaufnahme und führt die Automatisierung des Einkaufs bei niedrigen Lagerbeständen durch, um Verluste durch Lieferengpässe zu vermeiden. Dieses Feature ist ein wesentlicher Bestandteil der Materialbedarfsplanung, da es dabei hilft, zu bestimmen, was wann produziert werden soll.

Die besten Features von Global Shop Solutions

Terminierungsfeatures für eine effektive Produktionsplanung

Tracking-System zur Nachverfolgung von Projekten, Rechnungen, Kosten und Zahlungen

Wartungsüberwachungssystem zur Vermeidung von Ausfallzeiten aufgrund von Maschinenausfällen

Automatisierte Bestandsauffüllung bei niedrigen Lagerbeständen, um Lieferengpässe zu vermeiden

Angebote erstellen und automatische Kundenaufträge

Limit von Global Shop Solutions

Das Betriebssystem hat Verzögerungen beim Laden

Die Schulung der Benutzer im effektiven Umgang mit der Software erfordert in der Regel einen erheblichen Zeitaufwand

Preise von Global Shop Solutions

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Global Shop Solutions

G2: 3,8/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 60 Bewertungen)

4. Katana (Am besten geeignet für die Lagerverwaltung an mehreren Standorten)

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Lagerbestände in verschiedenen Lagern zu überwachen und zu verwalten, könnte Katana die Lösung für Ihre Probleme sein.

Mit dieser cloudbasierten Bestandsverwaltungssoftware behalten Sie den Überblick über bestimmte Produkte, die in jedem Lager vorrätig sind, und vermeiden so Probleme durch Über- oder Unterbestände.

Die Produktionsmanagement-Features von Katana helfen Ihnen dabei, anhand der Verfügbarkeit von Rohstoffen und der Marktnachfrage nach bestimmten Waren zu bestimmen, was wann produziert werden soll. Dies wiederum erleichtert eine effiziente Produktionsplanung.

Darüber hinaus hilft Ihnen das Programm dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, indem es Ihre profitabelsten Produkte und Top-Clients ermittelt.

Die besten Features von Katana

Fortschrittliches System für die Nachverfolgung des Bestandes, das die Lagerbestände in verschiedenen Lagern überwacht

Produktionsmanagementsystem, das Arbeitsabläufe auf Basis der Rohstoffverfügbarkeit, der Zeit und der Kundennachfrage plant

Ein System zur Nachverfolgung, das fehlerhafte oder abgelaufene Chargen aufspürt, bevor sie ausgeliefert werden

Echtzeit-Einblicke in Gewinnmargentrends und die erfolgreichsten Vertriebskanäle

Limitierungen von Katana

Für neue Benutzer könnte die Benutzeroberfläche etwas überwältigend sein

Bei der Verarbeitung mehrerer Eingaben kann die Ladezeit langwierig sein

Preise für Katana

Ab 299 $ monatlich

Katana-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

📊 Eine zentrale Datenquelle für schnellere Teams Die ClickUp Small Business Suite vereint Projekte, Dokumente, Chat, Dashboards und KI in einem einzigen Workspace, sodass Teams von einem einzigen System aus arbeiten können, anstatt fünf voneinander getrennte Tools zu nutzen. Dadurch entfallen operative Aufwände, die normalerweise zusätzliche Koordinationsrollen erfordern. Wenn Aufgaben, Wissen, Unterhaltungen und Berichterstellung alle in einem System zusammengefasst sind: Statusaktualisierungen werden automatisch generiert

Die Dokumentation hat eine direkte Verbindung zur Ausführung

Workflows weisen Aufgaben zu, benachrichtigen und verfolgen den Fortschritt, ohne dass manuelle Nachverfolgung erforderlich ist Das Ergebnis ist ein schlankeres Betriebsmodell, bei dem eine einzige Plattform die Arbeit übernimmt, für die zuvor mehrere Tools und bis zu drei Koordinationsebenen erforderlich waren. Die Größe Ihres Teams bleibt unverändert. Aber das System übernimmt die operative Last. Sehen Sie selbst, wie das funktioniert! Die Auswirkungen sind messbar: 384 % ROI durch die Zusammenführung der Arbeit auf der ClickUp-Plattform

92.400 Stunden eingespart über alle Teams hinweg in drei Jahren

1 voller Arbeitstag pro Woche eingespart durch optimierte durch optimierte Zusammenarbeit für kleine Geschäfte

Deutliche Reduzierung manueller Koordinations- und Routineaufgaben durch integrierte Automatisierung und KI

5. JobBOSS (Am besten geeignet für die Auftragsplanung und Angebotserstellung in Auftragsfertigungsbetrieben)

Einer der Schlüsselgründe, warum sich JobBOSS als Fertigungssoftware für kleine Unternehmen auszeichnet, sind seine leistungsstarken Funktionen für Terminplanung und Fertigungssteuerung.

JobBOSS ist sich der Herausforderungen bewusst, denen Hersteller bei der Anpassung ihrer Abläufe an sich schnell ändernde Kundenanforderungen gegenüberstehen. Es löst dieses Problem, indem es Benutzern ermöglicht, Produktionspläne nahtlos per Drag & Drop zu verschieben und anzupassen.

Darüber hinaus fördert das Was-wäre-wenn-Feature die Optimierung des Workflows, indem es Ihnen hilft, die Folgen von Änderungen an Produktionsplänen vorherzusagen, bevor Sie diese umsetzen.

Mit JobBOSS gehört das Risiko, Aufträge aufgrund verspäteter Angebote zu verlieren, der Vergangenheit an. Dieses tool ist in der Lage, sofort fehlerfreie Angebote auf Basis aktueller Zahlen zu erstellen.

Die besten Features von JobBOSS

Ein Produktionsplanungssystem, das die Nachverfolgung von Aufträgen und Produktion erleichtert

Nachverfolgung von Material- und Bestandsverwaltung

Einfach auf Computern und Mobilgeräten zugänglich

Schnelle Erstellung fehlerfreier Angebote für Kunden auf Basis aktueller Zahlen kostenlos

Limit von JobBOSS

Server für Software können langsam sein, was sich auf die Effizienz des Workflows auswirkt

Schwierigkeiten beim Zugriff auf und bei der Nutzung bestimmter Features

Preise für JobBOSS

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu JobBOSS

G2: 3,8/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

6. CloudSuite Industrial von Infor (Am besten geeignet für vorausschauende Wartung und Innovation)

Wenn Sie häufig mit Betriebsunterbrechungen und ungeplanten Ausfallzeiten zu kämpfen haben, die sich auf Ihre Gesamtproduktivität auswirken, ist es an der Zeit, die Integration von CloudSuite Industrial in Ihre Betriebsabläufe in Betracht zu ziehen.

CloudSuite Industrial ist eine umfassende Lösung, die künstliche Intelligenz (KI) und Extended Reality (XR) nutzt, um den Wartungsbedarf von Maschinen vorherzusagen und so die Zuverlässigkeit der Anlagen zu verbessern. ⚒️

Dieses Tool zeichnet sich dadurch aus, dass es Sie benachrichtigt, sobald potenzielle Störungen auftreten, die sich auf die Auftragsabwicklung auswirken könnten. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und proaktiv reagieren, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte den Zielkunden zum erwarteten Zeitpunkt erreichen.

Darüber hinaus beschleunigt CloudSuite Industrial die Produktinnovation, indem es Kosten und Leistung mit etablierten Produkten vergleicht. Dies trägt letztendlich dazu bei, Strategien zur Entwicklung neuer Produkte zu verfeinern.

Die besten Features von CloudSuite Industrial

Nutzt künstliche Intelligenz (KI) und Extended Reality (XR) für die vorausschauende Wartung, um Maschinenausfälle zu verhindern

Features, die Sie vor möglichen Störungen warnen, die sich auf die Auftragsabwicklung auswirken können

Die Automatisierung der Rechnungsbearbeitung führt zu weniger Fehlern und einer schnelleren Genehmigung als bei manueller Bearbeitung

Enterprise-Resource-Planning-System (ERP), das eine effektive Produktionsplanung ermöglicht

Limit von CloudSuite Industrial

Hohe Lernkurve für unerfahrene Benutzer

Sie bietet vielleicht nicht die besten Lösungen für den Produktversand

Preise für CloudSuite Industrial

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CloudSuite Industrial

G2: 3,9/5 (über 50 Bewertungen)

TrustRadius: 7,6/10 (über 10 Bewertungen)

📊 Mini-Fallstudie: Mehr als 5 tools durch einen einzigen Workspace ersetzen Als die Marketingagentur Hit Your Mark Media ihre Abläufe unter die Lupe nahm , war das Problem offensichtlich. Die Arbeit verteilte sich auf Slack, Miro, Toggl, Loom und andere Tools. Projekte kamen langsamer voran, als sie sollten, da die Informationen über mehrere Tools verstreut waren. Auch hat das Team alles in ClickUp zusammengeführt. ⚡ Die Ergebnisse stellten sich sofort ein: Mehr als 5 Tools ersetzt in den Bereichen Kommunikation, Planung und Berichterstellung

3.000 $ Einsparungen pro Jahr durch den Verzicht auf Slack nach der Umstellung auf ClickUp Chat

Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Sprint-Punkten, Workloads und Leistung

Schnellere Bonusauszahlungen dank klarer, messbarer Daten zur Produktivität Gründer Derek Archer sagt, dass diese Umstellung die Arbeitsweise der Agentur verändert hat. Anstatt Aktualisierungen über mehrere Apps hinweg zusammenzufügen, wickelt das Team nun Aufträge für Clients, Kommunikation, Dokumentation und Berichterstellung über einen einzigen Workspace ab.

7. Cetec ERP (Am besten geeignet für die mobilfreundliche Produktionsplanung)

Cetec ERP ist eine umfassende ERP-Software für kleine Fertigungsunternehmen, die verschiedene Lösungen für die Bestandsverwaltung, Produktionsplanung und Terminierung bietet.

Diese Plattform löst Probleme bei der Nachverfolgung des Bestandes effektiv, indem sie Ihnen ermöglicht, Rohstoffe und Fertigprodukte zu serialisieren, um sie leicht identifizieren zu können. Darüber hinaus bieten die Bestandsverwaltungs-Features des Tools die Möglichkeit, die Lagerbestände zu überwachen und sicherzustellen, dass sie innerhalb der von Ihrem Unternehmen festgelegten Grenzen bleiben.

Cetec ERP unterstützt Sie bei der Planung Ihrer Produktionspläne, indem es automatisch Vorschläge zur Zuweisung von Materialien und Zeit auf der Grundlage von Fälligkeitsdaten macht.

Die besten Features von Cetec ERP

Lager-Nachverfolgungssystem, das den Lagerbestand überwacht und sicherstellt, dass er innerhalb vordefinierter Limite bleibt

Enterprise Resource Planning (ERP) für kleine Unternehmen, das automatisch Vorschläge zur Zuweisung begrenzter Ressourcen macht

Bietet Informationen und Features, auf die Sie über ein mobiles Tablet zugreifen können

Plant die Produktion automatisch auf Basis von Fälligkeitsdaten und Fertigungskapazitäten

Einschränkungen von Cetec ERP

Bei neuen Updates treten gelegentlich Probleme auf

Benutzer, die noch keine Erfahrung mit ERP-Systemen haben, könnten Schwierigkeiten haben, sich an die Software zu gewöhnen

Preise für Cetec ERP

Ab 50 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Cetec ERP

G2: 3,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

8. Fishbowl (Am besten geeignet für automatisierte Bestandszählung und Lagerabläufe)

Fishbowl wurde entwickelt, um Ihre Lagerbestände in verschiedenen Lagern durch automatisierte Bestandsaufnahmen effizient zu überwachen und zu verwalten. Damit können Sie Ihre Bestände in verschiedenen Lagern mühelos von einem zentralen Speicherort aus überprüfen, ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden.

Das Programm bietet außerdem Funktionen für einen Arbeitsauftragskalender, die eine proaktive Planung und eine termingerechte Produktion weit vor dem Liefertermin ermöglichen.

Darüber hinaus unterstützt die Funktion der Materialbedarfsplanung (MRP) die Produktionsplanung, indem sie Ihnen mitteilt, wann und wo Materialien benötigt werden.

Die besten Features von Fishbowl

Automatisierte Bestandszählung, die Überbestände oder Fehlbestände verhindert

Auftragskalender zur Planung von Produktionsplänen, der sicherstellt, dass die Produkte am Liefertermin versandfertig sind

Echtzeit-Einblicke, auf die von jedem Speicherort aus zugegriffen werden kann

Erweiterte Features für die Nachverfolgung der Lagerbestände in mehreren Lagern

Limitierungen von Fishbowl

Schwierigkeiten bei der Nutzung bestimmter Features auf der Plattform

Unzuverlässiger Support, das Ergebnis häufiger Probleme

Preise für Fishbowl

Essentials: Ab 229 $

Growth: Ab 429 $ pro Monat

Scale: Ab 729 $ pro Monat

Fortgeschritten: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Fishbowl

G2: 4,0/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 800 Bewertungen)

9. BatchMaster (Am besten geeignet für die Formel- und Prozessfertigung)

BatchMaster ist ein ERP-Tool (Enterprise Resource Planning), das die Prozesseffizienz steigert, indem es Produktion, Qualität, Bestandsverwaltung und Materialbedarfsplanung sorgfältig überwacht.

Insbesondere hilft Ihnen diese Software bei der Nachverfolgung des Bestandes, indem sie Elemente nach Gewicht, Volumen und Speicherort kategorisiert. Dies unterstützt Ihr Team dabei, die am besten geeigneten Rohstoffe für die Herstellung bestimmter Produkte zu finden.

Diese Funktion zur Nachverfolgung des Bestandes unterstützt Sie bei der Materialbedarfsplanung, indem sie Ihnen mitteilt, wann Sie Material nachkaufen sollten, um die Lagerbestände zu optimieren.

Mit BatchMaster können Sie außerdem Qualitätskontrolltests und zulässige Werte festlegen, um sicherzustellen, dass die hergestellten Produkte stets den strengen Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen.

Die besten Features von BatchMaster

Funktionen zur Bestandsverwaltung, die Lagerbestände nach Volumen, Gewicht und Speicherort gruppieren

Materialbedarfsplanungssystem (MRP), das Sie darüber informiert, wann Sie Lagerbestände nachkaufen müssen

Integration mit QuickBooks, Sage 100 & 300, Microsoft Dynamics GP und SAP Business One

Features zum Scannen, Suchen und Abrufen von Dokumenten, die wichtige Daten bereitstellen, die für die Durchführung von Qualitätsaudits und -prüfungen erforderlich sind

Limitierungen von BatchMaster

Um die Features zu beherrschen, ist eine umfassende Schulung erforderlich

Sich mit den verschiedenen Modulen vertraut zu machen, erfordert Zeit und Aufwand

Preise für BatchMaster

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu BatchMaster

G2: 3,6/5 (4 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (5 Bewertungen)

10. Odoo Manufacturing (Am besten geeignet für modulare Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungen)

Odoo ist eine modulare All-in-One-ERP-Lösung, die bei kleinen Fertigungsunternehmen bevorzugt wird. Im Gegensatz zu starren Legacy-Systemen können Sie bei Odoo nur die Module installieren, die Sie tatsächlich benötigen. So bleibt die Benutzeroberfläche übersichtlich und die Kosten für kleine Teams überschaubar.

Das Fertigungsmodul basiert auf einer modernen, „Work Center“-basierten Logik. Es ermöglicht Ihnen, komplexe Stücklisten (BOMs) mit mehreren Ebenen und Arbeitsanweisungen zu definieren. Eines der herausragenden Features ist die Integration des Product Lifecycle Management (PLM), wodurch Ihre Konstruktions- und Produktionsteams direkt innerhalb desselben Systems bei Designänderungen und der Versionskontrolle zusammenarbeiten können.

Für den Fertigungsbereich bietet Odoo eine für Tablets optimierte Ansicht, in der Mitarbeiter mit einem einzigen Fingertipp Wartungsaufträge auslösen, PDF-Anleitungen einsehen und Qualitätsprüfungen protokollieren können. Da es sich um eine Open-Source-Lösung handelt, lässt sie sich zudem in hohem Maße an Nischenfertigungsprozesse anpassen, die von Standardsoftware oft nicht bewältigt werden können.

Die besten Features von Odoo

Modulare Architektur: Beginnen Sie mit den Apps „Fertigung“ und „Lager“ und fügen Sie später mit einem einzigen Klick „Buchhaltung“ oder „Vertrieb“ hinzu

Integriertes PLM: Verwalten Sie technische Änderungen (ECOs) und die Versionskontrolle für Ihre Produkte, ohne das Fertigungs-Dashboard verlassen zu müssen

Wartung & Qualität: Integrierte Apps für vorbeugende Wartung und Qualitätskontrollpunkte, die während der Produktion automatisch als Auslöser dienen

Master-Produktionsplan (MPS): Fortschrittliche Planungstools, mit denen Sie die zukünftige Produktion auf der Grundlage der Nachfrage und des aktuellen Lagerbestands prognostizieren können

Moderne Schnittstelle für die Fertigung: Eine visuelle, touchscreenfreundliche Benutzeroberfläche für die Nachverfolgung von Zeit und Material in Echtzeit

Limitierungen von Odoo

Während die Basis-Apps einfach zu bedienen sind, erfordert eine benutzerdefinierte Anpassung oft einen Entwickler oder einen offiziellen Partner

Da es sich um „Open Source“-Software handelt, kann die Qualität von Modulen aus der Community von Drittanbietern manchmal sehr unterschiedlich sein

Preise für Odoo

Eine App kostenlos: Sie können eine einzelne App (z. B. „Inventory“) kostenlos nutzen

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für unternehmensübergreifende oder lokale Bereitstellungen

Bewertungen und Rezensionen zu Odoo

Capterra: 4,1/5 (über 900 Bewertungen)

G2: 4,3/5 (über 280 Bewertungen)

Optimieren Sie Ihre Abläufe mit der besten Fertigungssoftware für kleine Unternehmen

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks in der Fertigungsindustrie ist die Optimierung der Betriebsabläufe mithilfe von Softwarelösungen für kleine Fertigungsunternehmen unverzichtbar geworden.

Diese Tools automatisieren Aufgaben, ermöglichen Echtzeit-Einblicke in die Betriebsleistung und gewährleisten die Auftragsabwicklung.

Mit seinen vielfältigen Ansichten, umfangreichen Integrationsmöglichkeiten und Hunderten von Vorlagen ist ClickUp das perfekte tool, um kleine Fertigungsbetriebe zu unterstützen – von der Bestandsverwaltung über die Nachverfolgung von Aufträgen bis hin zur Optimierung der Vertriebspipeline.

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