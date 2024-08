die 10 besten Bestandsverwaltungssoftwares im Jahr 2024 (Bewertungen und Preise)

Stehen Sie vor der ständigen Herausforderung, die Nachverfolgung des Bestands zu erledigen?

Es ist ein echter Kampf, wenn es um die manuelle Verwaltung von Lagerbeständen geht. Das Ergebnis? Fehler, verlegte Elemente und Kopfzerbrechen bei der rechtzeitigen Erfüllung der Reihenfolge.

Je größer die Zahl Ihrer Bestände und Verteilungskanäle ist, desto größer wird der Stress bei der Verwaltung Ihrer Lagerbestände.

Die meisten unverkauften Bestände sind auf vermeidbare Probleme mit der Umschlagshäufigkeit der Bestände zurückzuführen. Ein schwaches operatives Rückgrat kann die Serviceerbringung beeinträchtigen und zu einem schlechten Kundenerlebnis und einer negativen Markenwahrnehmung führen, die Ihrem Geschäft schaden kann.

Glücklicherweise ist die Verwendung eines Cloud-basierten Managementsystems die effizienteste Methode zur Überwachung des Lagerbestands und zur Rückverfolgung von der Beschaffung bis zum Verkauf.

Es gibt zwar zahlreiche Online-Optionen für Bestandsverwaltungssoftware, aber die entscheidende Frage lautet: Wie viele davon haben wirklich einen signifikanten Einfluss auf die Lieferketten?

Unabhängig davon, ob Sie Einzelhändler, Manager oder Eigentümer eines Unternehmens sind, haben wir nach gründlicher Recherche eine sorgfältige Auswahl der besten Bestandsverwaltungssysteme zur Rationalisierung von Beständen und Geschäftsabläufen getroffen.

Eine gute bestandsverwaltung tool muss die Genauigkeit in den Vordergrund stellen. Die folgenden Eigenschaften sind wesentliche Indikatoren für ein zuverlässiges und gutes Bestandsverwaltungssystem oder eine entsprechende Software, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Achten Sie auf Plattformen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer minimalen Lernkurve

Achten Sie auf Plattformen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer minimalen Lernkurve Live-Synchronisierung: Die Bestandszahlen sollten in allen Lagern und Vertriebskanälen live und aktiv sein, mit Echtzeit-Regelungen

Die Bestandszahlen sollten in allen Lagern und Vertriebskanälen live und aktiv sein, mit Echtzeit-Regelungen Barcode-Scanning: Das System sollte das Scannen von Barcodes unterstützen, um die Identifizierung und Nachverfolgung von Produkten zu erleichtern

Das System sollte das Scannen von Barcodes unterstützen, um die Identifizierung und Nachverfolgung von Produkten zu erleichtern Bestandsbenachrichtigungen: Unterstützt Einstellungen für Benachrichtigungen und Warnungen, die anzeigen, wenn ein Produkt nicht mehr zum Verkauf steht und wieder aufgefüllt werden muss

Unterstützt Einstellungen für Benachrichtigungen und Warnungen, die anzeigen, wenn ein Produkt nicht mehr zum Verkauf steht und wieder aufgefüllt werden muss Skalierbarkeit : Geschäfte wachsen mit der Zeit. Achten Sie auf ein Tool, das mit Ihrem Geschäft mitwachsen kann und die Komplexität von Daten und Nachverfolgung des Lagerbestands berücksichtigt

: Geschäfte wachsen mit der Zeit. Achten Sie auf ein Tool, das mit Ihrem Geschäft mitwachsen kann und die Komplexität von Daten und Nachverfolgung des Lagerbestands berücksichtigt Mobile Zugänglichkeit: Mobilität in der Bestandsverwaltung erhöht die Anpassungsfähigkeit; suchen Sie daher nach Bestandssystemen, die mit einem breiten Bereich von Geräten kompatibel sind

Mobilität in der Bestandsverwaltung erhöht die Anpassungsfähigkeit; suchen Sie daher nach Bestandssystemen, die mit einem breiten Bereich von Geräten kompatibel sind Automatisierung: Wählen Sie Plattformen, die automatisierensich wiederholende Aufgaben und die Abhängigkeit von menschlichen Eingaben wegen der Möglichkeit menschlicher Fehler verringern

Wählen Sie Plattformen, die automatisierensich wiederholende Aufgaben und die Abhängigkeit von menschlichen Eingaben wegen der Möglichkeit menschlicher Fehler verringern Integrationsfähigkeiten: Wählen Sie Tools, die sich mit anderen Business-Tools integrieren lassen, um einen optimierten Workflow zu gewährleisten

Die 10 besten Softwarelösungen für die Bestandsverwaltung im Jahr 2024

1. ClickUp

Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit mehr als 15 Ansichten, vorgefertigten Vorlagen und zahlreichen Features für die Zusammenarbeit effizient zu verwalten ClickUp Inventarisierung ist ein software für die Verwaltung von Inventaroperationen die die Verwaltung großer oder komplexer Bestände vereinfacht. Analysieren Sie wichtige Bestandstrends für datengestützte Entscheidungen über den Auffüllungsbedarf.

Vielleicht möchten Sie Lagerbewegungen und -verfügbarkeit nachverfolgen; ClickUp bietet vorgefertigte Vorlagen, die sich bei den Benutzern als äußerst effizient erwiesen haben.

Die ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine 360°-Ansicht Ihrer Produktdaten. Das Dashboard bietet eine anpassbare Oberfläche mit maßgeschneiderten Status, Tabellen und Tools für die Berichterstellung. Sie können ganz einfach Dashboard Widgets hinzufügen, um auf hilfreiche Daten zuzugreifen, wie Nachverfolgung und sprint-Geschwindigkeit diagramme, und genießen Sie die Effizienz des Inventars!

ClickUp beste Features

Benutzerdefinierte Dashboards : Verwalten Sie Ihr Inventar, indem Sie mit benutzerdefinierten Dashboards die verfügbaren und nicht auf Lager befindlichen Produkte analysieren

: Verwalten Sie Ihr Inventar, indem Sie mit benutzerdefinierten Dashboards die verfügbaren und nicht auf Lager befindlichen Produkte analysieren ClickUp's Tabelle Ansicht : Erstellen Sie ein strukturiertes Layout mit Zeilen und Spalten zur Verwaltung von Budgets, Beständen und Client-Informationen

Erstellen Sie ein strukturiertes Layout mit Zeilen und Spalten zur Verwaltung von Budgets, Beständen und Client-Informationen Berichterstellung : Erstellen von Berichten über den Bestand, um die Effizienz von Produkten oder Dienstleistungen, Produktbeschränkungen und vieles mehr zu ermitteln

: Erstellen von Berichten über den Bestand, um die Effizienz von Produkten oder Dienstleistungen, Produktbeschränkungen und vieles mehr zu ermitteln Kalender und Zeitleisten: Ansicht der Reihenfolge der Lieferungen und Aufgaben in Echtzeit mit kollaborativen Zeitleisten undressourcen-Kalender

Nachverfolgung der Bestandsleistung in Echtzeit mit ClickUp

Produktplanung: Schnelles Erkennen und Nachverfolgen von Produktverkäufen mit praktischer Arbeit undressourcen für die Kapazitätsplanung, einschließlichvorgefertigte Vorlagen *Anpassbare Automatisierung: Bewährt als beste Bestandsverwaltungssoftware, da sie Ihnen die Automatisierung von Liefer- und Verkaufsaufträgen ermöglicht

ClickUp Limitierungen

ClickUp kann auf einigen Mobiltelefonen (noch) nicht schnell arbeiten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Zoho Inventory

über Zoho-Inventarisierung Zoho ist eine All-in-One-Software-Suite, die eine Vielzahl von Anwendungen bietet, darunter Zoho CRM, eine Helpdesk-Plattform und das Zoho Inventory-System.

Zoho Inventory bietet eine Nachverfolgung des Inventars, reihenfolge-Management und Lagerverwaltung, am besten nur für kleine und mittlere Geschäfte geeignet.

Zoho bietet eine Vielzahl von Integrationen mit E-Commerce-Plattformen wie Shopify, Amazon, Etsy, eBay Marketplace und Zoho Commerce. Trotz der begrenzten Integrationen bietet Zoho einen wettbewerbsfähigen Preis im Vergleich zu anderen Inventarisierungsprogrammen management tools .

Zoho beste Features

Bestens geeignet für kleine Geschäfte, Dropshipper und kleine E-Commerce-Unternehmen

Einfache Integration mit anderen Anwendungen der Zoho-Inventarsoftware-Suite

Kostenlose und kostengünstige Pläne ab 29 $

Zugriff auf Versandtarife in Echtzeit von großen Versandunternehmen weltweit

Zoho-Einschränkungen

Weniger E-Commerce-Plattformen und Marktplatz-Integrationen

Die Preisgestaltung hängt von den monatlichen Bestellungen ab, da eine Erhöhung der Kapazität des Unternehmens ein Plan-Upgrade erfordert

Preise von Zoho

Free-Plan : (50 Reihenfolgen und nur 1 Benutzer)

: (50 Reihenfolgen und nur 1 Benutzer) Standard : 29 $ monatlich (pro Unternehmen mit 500 monatlichen Bestellungen und 2 Benutzern)

: 29 $ monatlich (pro Unternehmen mit 500 monatlichen Bestellungen und 2 Benutzern) Professionell : $79 (pro Organisation mit 3000 monatlichen Bestellungen und 2 Benutzern)

: $79 (pro Organisation mit 3000 monatlichen Bestellungen und 2 Benutzern) Premium : $129 (pro Organisation mit 7500 monatlichen Bestellungen und 2 Benutzern)

: $129 (pro Organisation mit 7500 monatlichen Bestellungen und 2 Benutzern) Enterprise: $249 (pro Unternehmen mit 15000 monatlichen Bestellungen und 7 Benutzern)

Zoho-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (80+ Bewertungen)

: 4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

3. Cin7

über Cin7 Cin7 ist eine kostenlose Cloud-Inventarisierungslösung für Shopify-E-Commerce-Shops und verfügt über mehrere Features und Plattformkonnektoren.

Die webbasierte betriebsführung plattform nutzt die Kanban-Technik für die Auffüllung und Neubestellung von Beständen und bietet buchhalterische Features wie das FIFO-Verfahren (First in, first out).

Cin7 zeichnet sich außerdem durch seine erschwingliche Preisgestaltung für Unternehmen aller Art und eine unendliche Kapazität an Lagerhaltungseinheiten (SKUs) aus.

Cin7 beste Features

Einfache Umlagerung von Beständen zwischen Lagern

Schnelle Erstellung von Bestellungen mit dem Feature für automatisierte Bestellungen

Ermöglicht POS-Systeme und Barcode-Scanning auf allen Plänen

Cin7 Beschränkungen

Der Basisplan enthält keine EDI-Verbindungen (Electronic Data Interchange) und 3PL-Konfigurationen

Kein kostenloser Plan und keine kostenlose Testversion

Cin7 Preise

Cin7 Kern Standard : $349 monatlich Pro : $599 monatlich Erweitert : $999 monatlich

Cin7 Omn: Benutzerdefinierte Preise

Cin7 Bewertungen und Rezensionen

Cin7 Core G2: 4.1/5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.3 /5 (über 400 Bewertungen)

Cin7 Omni G2: 3.7/5 (75+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (550+ Bewertungen)



4. ShipBob WMS

über SchiffBob ShipBob Warehouse Management System (WMS) ist eine All-in-One-Lösung für die Bestandsverwaltung, die gut mit der Logistik von Drittanbietern (3PL) und dem Hybrid-Fulfillment zusammenarbeitet.

Die von der Lagerverwaltungssoftware bereitgestellten Tools für die Lieferkette, den Bestand und den Versand machen die Bearbeitung und den Versand von Bestellungen von verschiedenen Speicherorten aus einfach und nahtlos.

ShipBob WMS beste Features

Ideal für größere B2B- und Omnichannel-Großhandelsunternehmen, die ein durchgängiges Supply-Chain-Management benötigen

Automatisches Pick-and-Pack-System für die Reihenfolge

ShipBob WMS Einschränkungen

Die Pläne zur Preisgestaltung sind uneinheitlich und nicht transparent

Das Tool hat eine steile Lernkurve

ShipBob WMS Preise

Die Preispläne von ShipBob sind abhängig von den Features Ihres Inventars und dem gesamten Erfüllungsbedarf. Um einen benutzerdefinierten Preis zu erhalten, müssen Sie sich direkt mit dem Vertriebsteam in Verbindung setzen und spezifische Details über Ihr Geschäft und Ihre Inventaranforderungen angeben.

ShipBob WMS Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.6/5 (100+ Bewertungen)

: 3.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 3.7/5 (90+ Bewertungen)

5. Katana MRP

über Katana MRP Katana MRP ist eine intelligente Fertigungs- und Bestandsverwaltungssoftware mit vielen Features, einschließlich der Nachverfolgung von Beständen, reihenfolge-Management und Produktionsmanagement.

Seine verschiedenen Preisstufen und Pläne sind wettbewerbsfähig, da jeder eine Tonne von Lager- und workflow-Management fähigkeiten zu einem vernünftigen Preis.

Folglich ist das Katana-Lagerverwaltungssystem ideal für Fertigungsunternehmen, da es exklusive Features wie Barcode-fähige Teileüberwachung, leistungsstarke Bestandskontrolle, Montageverfolgung, Speicher und Shopfloor-Bestandsverwaltungssysteme bietet.

Katana MRP beste Features

Ideal für Fertigungsunternehmen und Multichannel-Händler

Live-Lagerverwaltungssystem mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion

Nahtlose Verbindung mit anderen E-Commerce-Plattformen, Marktplätzen und Versandsystemen

Katana MRP Beschränkungen

Zusätzliche Benutzer verursachen zusätzliche Kosten, und die Preispläne können für kleine Geschäfte als teuer angesehen werden

Laut Kundenrezensionen fehlt Katana ein telefonischer Live-Support, was zu einem schwierigen Kundenservice führt

Preise für Katana MRP

Wesentlich : $129 pro Monat (umfasst 500 ausgelieferte Zeilen in der Reihenfolge)

: $129 pro Monat (umfasst 500 ausgelieferte Zeilen in der Reihenfolge) Erweitert : $349 pro Monat (umfasst 5000 ausgelieferte Zeilen in der Reihenfolge der Kundenaufträge)

: $349 pro Monat (umfasst 5000 ausgelieferte Zeilen in der Reihenfolge der Kundenaufträge) Professional : Der ermäßigte Preis von $799 pro Monat (umfasst 25.000 ausgelieferte Zeilen in der Reihenfolge der Kundenaufträge)

: Der ermäßigte Preis von $799 pro Monat (umfasst 25.000 ausgelieferte Zeilen in der Reihenfolge der Kundenaufträge) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Katana MRP Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (35+ Bewertungen)

: 4.4/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

6. Fishbowl-Inventar

über Fishbowl Fishbowl Inventory ist eine durchgängige Cloud-basierte Inventarisierungssoftware, die sich nahtlos in die Systeme von Quickbooks und Xero integrieren lässt.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Bestandsverwaltungssoftware können Benutzer mit Fishbowl alle Daten zu Lieferanteneinkäufen, Nachverfolgung von Beständen, Bestellungen, Lagerhaltung und Bestandsüberwachung an einem Ort kontrollieren und für alle Benutzer zugänglich machen.

Fishbowl Inventory beste Features

Bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion der Lagerverwaltungssoftware mit umfassenden Moduloptionen, die ein optimiertes Lagersystem ermöglichen

Einfache Integration mit Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero

Ideale Software für große Versandgeschäfte und Hersteller

Fishbowl Inventory Einschränkungen

Zu teuer für Unternehmen mit mehreren Benutzern

Feature Add-Ons erfordern zusätzliche Kosten

Fishbowl Inventory Preise

Fishbowl Drive : $329/mo (mit einer Option von $3950 auf Jahresbasis)

: $329/mo (mit einer Option von $3950 auf Jahresbasis) Fishbowl Advanced: $429/Monat (mit einer Option von $5150 auf Jahresbasis)

Fishbowl Inventory Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (190+ Bewertungen)

: 4.0/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (800+ Bewertungen)

7. inFlow

über inFlow inFlow ist eine fortschrittliche Bestandsverwaltungssoftware für B2B- und Großhandelsgeschäfte, die Lösungen benötigen, die den Anforderungen von Herstellern und Einzelhändlern gleichermaßen gerecht werden.

Mit dem Feature "Virtueller Showroom" kann ein Geschäft die Daten bestimmen, die verschiedenen Clients angezeigt werden, z. B. Preise und Lieferzeiten.

Darüber hinaus unterstützt inFlow wichtige B2B-Features wie Angebote und Rechnungsstellung, automatisierte Bestellungen, Auftragsverwaltung und -weiterleitung sowie Produktions-Workflows von Herstellern.

inFlow beste Features

Automatisierte Bestellungen und Reihenfolge der Bestellungen

Passwortgeschützter virtueller Showroom als Gateway-Komponente für den B2B-Vertrieb

inFlow-Einschränkungen

Plan-Upgrades hängen vom Wachstum des Unternehmens ab; zum Beispiel kann ein Anstieg des monatlichen Umsatzes den Übergang zu einem neuen Preisplan erforderlich machen

Höhere Plan-Stufen enthalten mehr bemerkenswerte Features wie virtuelle Showrooms

inFlow Preise

Unternehmer : 110 $ pro Monat (mit unbegrenzten Speicherorten und einer Option für 2 Mitglieder im Team)

: 110 $ pro Monat (mit unbegrenzten Speicherorten und einer Option für 2 Mitglieder im Team) Kleines Geschäft : 279 $ pro Monat (mit unbegrenzten Speicherorten und einer Option für 5 Teammitglieder)

: 279 $ pro Monat (mit unbegrenzten Speicherorten und einer Option für 5 Teammitglieder) Mittelgroß : 549 $ pro Monat (mit unbegrenzten Speicherorten und einer Option für 10 Teammitglieder)

: 549 $ pro Monat (mit unbegrenzten Speicherorten und einer Option für 10 Teammitglieder) Enterprise: $1319 pro Monat (mit unbegrenzten Speicherorten und einer Option für 25 Teammitglieder)

inFlow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (30+ Bewertungen)

: 4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (450+ Bewertungen)

8. Extensiv

über Umfangreich Extensiv, früher unter dem Namen Skubana bekannt, ist eine Mehrzweck-Architektur für das Cloud-basierte Bestandsmanagement, die Händlern auf E-Commerce-Plattformen wie Amazon bei der Nachverfolgung und Speicherung von Beständen hilft.

Extensiv bietet umfassende Funktionen für die Verwaltung von Beständen, Reihenfolgen, Lagerhaltung, Berichterstellung, Nachverfolgung von Anlagen und Lieferantenaktivitäten.

Erstellen Sie eine Liste von Rohstoffen zum schnellen Nachschlagen mit ClickUp Vorlage für den Bestandsbericht Sie können auch von dem Feature der Plattformsynchronisierung profitieren, das es Geschäften ermöglicht, ihre Reihenfolge über mehrere Lager und Fulfillment-Zentren an verschiedenen Speicherorten weltweit zu verteilen.

Extensiv beste Features

Effiziente Verteilung von Reihenfolgen über eine unbegrenzte Anzahl von Lagern und Fulfillment Centern

Nahtlose Verbindung mit jeder E-Commerce-Plattform

Perfekt geeignet für Dropshipper und Fulfillment by Amazon Benutzer

Zu jedem Plan erhalten Sie einen Monat kostenlose Bestandsverwaltungssoftware. Testen Sie die Plattform, bevor Sie investieren

Extensive Beschränkungen

Umfasst mehrere Produkte, darunter Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager, usw., was es für Geschäfte schwierig macht, die Möglichkeiten jedes Tools von einem zentralen Speicherort aus zu nutzen

Der Preisplan ist unklar, da die Geschäfte nicht feststellen können, welches Produkt der jeweilige Plan abdeckt

Extensiv Preise

Händler : 39 $ monatlich (mit einem Monat kostenlosem Extra für alle Pläne)

: 39 $ monatlich (mit einem Monat kostenlosem Extra für alle Pläne) EDI-Händler : $99 monatlich

: $99 monatlich 3PL : $99 monatlich

: $99 monatlich Hauptkonto: $199 monatlich

Extensiv Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

9. Ordoro

über Ordoro Ordoro ist eine umfassende bestandsverwaltung software, die den Lagerbetrieb für wachsende Geschäfte optimiert und verbessert.

Egal, ob Ihr Geschäft mehr als 100 Elemente oder 500.000 Bestellungen pro Monat versendet, Ordoro bietet ein All-in-One-Exportdatenstruktur-Buchhaltungssystem, das Sie für die Verwaltung Ihrer gesamten Lagerprozesse benötigen.

Ordoro ist bei E-Commerce-Geschäften sehr beliebt, da es die Effizienz aller Vorgänge in einem Multichannel-Verkaufsprozess steigert.

Ordoro beste Features

Das zeitgemäße Feature der Automatisierung des Einkaufs

Einfache Integration mit beliebten E-Commerce-Shops und Marktplätzen

Geschäfte mit mehreren Lagern können von einem zentralen Speicherort aus verwaltet werden

Ordoro Beschränkungen

Anders als die meisten Inventarisierungssoftwares hat Ordoro keine mobile Version

Die Preisgestaltung ist für kleine Geschäfte teuer

Ordoro Preise

Grundlegende Funktionen : Free (mit unbegrenzten Beschreibungen für den Versand)

: Free (mit unbegrenzten Beschreibungen für den Versand) Erweitert : $59/mo (mit unbegrenzter Anzahl von Versandetiketten und Benutzern)

: $59/mo (mit unbegrenzter Anzahl von Versandetiketten und Benutzern) Premium: $129/Monat (enthält API-Zugang)

Ordoro Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

: Nicht genügend Bewertungen Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

10. Irgendwie

über Irgendwie Sortly ist ein benutzerfreundliches Tool zur Bestandsverwaltung, das auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist.

Diese Bestandsverwaltungssoftware legt den Schwerpunkt auf mobile Zugänglichkeit und bietet bequemen Zugriff auf Bestandsinformationen über mehrere mobile Geräte.

Sortly beste Features

Cloud-basierter Zugriff auf das Inventar von mehreren Geräten aus

Anpassbare Kategorien für die einfache Organisation von Business-Prozessen und Offline-Zugriff

Echtzeit-Updates zu niedrigen Lagerbeständen und Warnungen zur Reihenfolge

Bestens geeignet für kleine Geschäfte und die Nachverfolgung von Vermögenswerten

Sortly Beschränkungen

Benutzer berichten, dass Systemaktualisierungen häufig zu Störungen im System führen, wodurch Elemente verloren gehen können

Steile Lernkurve

Preise für Sortly

Free

Fortgeschritten : $29 monatlich

: $29 monatlich Ultra : $59 monatlich

: $59 monatlich Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sortly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (20+ Bewertungen)

: 4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

Die beste Inventarverwaltungssoftware für Ihr Business

Wenn Geschäfte wachsen, wird die manuelle Nachverfolgung von Beständen immer schwieriger. Sie führt zu Fehlern, verlegten Elementen und Verzögerungen bei der Ausführung von Aufträgen - all das kann Ihrem Geschäft schaden. Der Umstieg auf Cloud-basierte Managementsysteme kann für Ihr Geschäft eine entscheidende Wende bedeuten. Sie machen die Bestandsüberwachung überschaubarer und helfen Ihnen, Ihr Geschäft effizienter und wendiger zu gestalten.

Wenn Sie ein Inventarverwalter oder ein Eigentümer eines Geschäfts sind, entlastet ClickUp Ihren Workload bei der Bestandsverwaltung. Erkunden Sie unser Vorlage für die Bestandsverwaltung und benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen. Jetzt kostenlos anmelden und erhalten Sie Zugriff auf fertige Tools, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Bestands helfen.