6 beste Geschäftsprozessmanagement-Software im Jahr 2024

Fangen wir mit einer beeindruckenden Statistik an, ja? 👀

Der Markt für Geschäftsprozessmanagement (BPM) wird voraussichtlich ein Volumen von 14.4 Milliarden US Dollar bis 2025. Es liegt auf der Hand, dass sich immer mehr Unternehmen für den Einsatz von BPM-Software entscheiden, um Effizienz zu steigern und bessere Entscheidungen treffen.

Vorausschauende Unternehmen setzen verschiedene Tools ein, um ihren Umsatz zu steigern, Abläufe zu vereinfachen und generell dafür zu sorgen, dass ihre Arbeitsplätze wie rentable, gut geölte Maschinen laufen.

Von projektmanagementsoftware und software für die Veranstaltungsplanung zu aufgabenverwaltung sind die Auswahlmöglichkeiten endlos.

In diesem Artikel tauchen wir tief in die Welt des Geschäftsprozessmanagements ein und untersuchen sechs der besten BPM-Werkzeug s, ihre wichtigsten Merkmale und wie Sie das am besten geeignete automatisierung von Geschäftsprozessen software für Ihr einzigartiges Unternehmen.

Bevor wir uns mit all dem beschäftigen, sollten wir genau definieren, was BPM ist.

Was ist Geschäftsprozessmanagement?

Geschäftsprozessmanagement ist das Erstellen, Analysieren, Überwachen und Umgestalten von Kerngeschäftsprozessen. Kurz gesagt, BPM identifiziert die Chancen, Erfolge und Probleme eines Unternehmens durch die laufende Überwachung der Prozesse.

Geschäftsprozesse sorgen dafür, dass sich ein Unternehmen in die richtige Richtung bewegt, und ermöglichen es den Teams, ihre Arbeit effizienter zu erledigen und Fortschritte zu verfolgen.

Die Anwendungen sind vielfältig und variieren von Unternehmen zu Unternehmen, aber einige gängige Beispiele für den Einsatz eines effektiven BPM sind:

Onboarding neuer Mitarbeiter : BPM kann Teile des Prozesses automatisierenonboarding-Prozessesund den Zeitaufwand für das Ausfüllen von Dokumenten reduzieren. Es trägt auch zu einem reibungsloseren Übergang bei, da die Prozesse und Richtlinien einer Organisation klar dokumentiert sind, was zu einer leichteren Übergabe führt.

: BPM kann Teile des Prozesses automatisierenonboarding-Prozessesund den Zeitaufwand für das Ausfüllen von Dokumenten reduzieren. Es trägt auch zu einem reibungsloseren Übergang bei, da die Prozesse und Richtlinien einer Organisation klar dokumentiert sind, was zu einer leichteren Übergabe führt. Inhaltsmarketing: BPM-Software kann Unternehmen bei der Entwicklung effizienter, leicht zu befolgenderarbeitsabläufe für Content Marketing die das Verfassen, Bearbeiten, Optimieren und Veröffentlichen von Inhalten umfassen. Es kann auch dabei helfen, bestehende Inhalte zu verwalten und die Planung understellung von neuen Inhalten damit die Unternehmen ihre Marketingziele erreichen können.Bestellungen: der Artikel erklärt das Konzept und die einzelnen Phasen von BPM ausführlich

Was sind die 3 Arten von BPM?

Arten von Geschäftsprozessmanagement

Es gibt drei Haupttypen von Geschäftsprozessmanagement:

1. Menschenzentriertes BPM

Wie der Name schon sagt, wird diese Art von BPM für Prozesse verwendet, die von Menschen ausgeführt werden, und erfordert in der Regel die Genehmigung von Mitarbeitern. Das menschenzentrierte BPM beinhaltet eine einfache Verfolgung und Benachrichtigung in einem intuitiven Dashboard.

2. Dokumentenzentriertes BPM

Dokumentenzentriertes BPM bedeutet, dass ein Dokument im Mittelpunkt des Prozesses steht. Diese Art von BPM ermöglicht Prozesse wie Formatierung, Überprüfung und Projektmanagement, dokumentenmanagement und die Entgegennahme von Dokumentensignaturen.

3. Integrationszentriertes BPM

Integrationszentriertes BPM wird zwischen bestehenden Softwaresystemen eingesetzt - das können CRM und ERP-Systeme . In der Regel wird diese Art von BPM mit minimalen menschlichen Eingriffen verwendet, da solche Systeme über einen API-Zugang verfügen, um Prozesse schneller ablaufen zu lassen.

Was ist Business Process Management Software?

BPM-Software analysiert, überwacht und transformiert Geschäftsprozesse.

Geschäftsprozessmanagement-Software hat in der Regel Funktionen, die Folgendes bieten automatisierung von Arbeitsabläufen , fortschrittliche Berichterstellung, Tools für die Zusammenarbeit und Integrationsfunktionen.

Unternehmen nutzen BPM-Tools für:

Überprüfen und Analysieren von Gesamtprozessen

Ausrichtung der Geschäftsfunktionen an den Kundenbedürfnissen

Überwachung und Messung von Geschäftsressourcen

Optimierung von Geschäftsprozessen

Überprüfung der Kosten, um den täglichen Betrieb und wesentliche Prozesse kosteneffizient zu gestalten

Ein Beispiel gefällig?_ Klar!

Der Einsatz von BPM-Systemen könnte Sie darauf aufmerksam machen, dass sich wiederholende Aufgaben zu viel manuelle Arbeit für Ihre Mitarbeiter verursachen. Oder vielleicht ein die Angebotsunterlagen eines Unternehmens nicht schnell genug zu einem Verkaufsabschluss kommen, selbst mit e-Mail-Marketing-Vorlagen .

Sobald ein Problem erkannt wurde, können die Unternehmen daran arbeiten, bis es vollständig behoben ist.

Was macht ein gutes BPM-Tool aus?

Bei der Auswahl Ihres BPM-Tools sollten Sie auf einige der wichtigsten Funktionen achten:

Anpassbar : Ein effektives BPM sollte leicht anpassbar sein, damit Sie es an Ihre sich ändernden Geschäftsanforderungen anpassen können

: Ein effektives BPM sollte leicht anpassbar sein, damit Sie es an Ihre sich ändernden Geschäftsanforderungen anpassen können Integrationen : Ihr BPM muss mit der gesamten in Ihrem Unternehmen verwendeten Software integriert werden können. Achten Sie darauf, dass Sie eine Software wählen, die eine Reihe von Integrationen bietet

: Ihr BPM muss mit der gesamten in Ihrem Unternehmen verwendeten Software integriert werden können. Achten Sie darauf, dass Sie eine Software wählen, die eine Reihe von Integrationen bietet Einfach zu bedienen : Sie wollen nicht ständigauf Ihr IT-Team verlassen angewiesen sein, wenn es um Änderungen und die Erstellung neuer Arbeitsabläufe geht. Suchen Sie nach Software, die Vorlagen und Drag-and-Drop-Funktionen bietet und keine Programmierkenntnisse erfordert

: Sie wollen nicht ständigauf Ihr IT-Team verlassen angewiesen sein, wenn es um Änderungen und die Erstellung neuer Arbeitsabläufe geht. Suchen Sie nach Software, die Vorlagen und Drag-and-Drop-Funktionen bietet und keine Programmierkenntnisse erfordert Werkzeuge für die Berichterstattung: Um zu messen, wie effizient Ihr Prozessmanagement ist, benötigen Sie effiziente Berichtsfunktionen

Zusammenarbeit : Ähnlich wie Unternehmen wählenIP-Telefonsysteme um auch unterwegs in Verbindung zu bleiben, sollte Ihr Geschäftsprozessmanagementsystem über Desktop-, iOS- und Android-Verbindungsoptionen für eine einfache Zusammenarbeit verfügen

: Ähnlich wie Unternehmen wählenIP-Telefonsysteme um auch unterwegs in Verbindung zu bleiben, sollte Ihr Geschäftsprozessmanagementsystem über Desktop-, iOS- und Android-Verbindungsoptionen für eine einfache Zusammenarbeit verfügen Unterstützung: Wenn Sie in ein BPM-Tool investieren, stellen Sie sicher, dass es über einen umfassenden Support verfügt, damit Sie alle Probleme schnell und effizient lösen können

Es gibt noch viele weitere Funktionen, auf die Sie achten sollten. Wichtig ist, dass Sie die Bedürfnisse Ihres Unternehmens ermitteln und wissen, was Sie mit einem BPM-Tool erreichen wollen.

6 der besten Business Process Management Software im Jahr 2024

Überwachen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

Beginnen wir diese Zusammenstellung der besten Software für das Geschäftsprozessmanagement mit ClickUp - einem All-in-One-Projektmanagement-Tool, das für Teams aller Größen und Branchen entwickelt wurde.

Es bietet eine vollständig anpassbare Plattform, die Teams und Unternehmen die fortschrittlichen Werkzeuge und die Flexibilität bietet, die sie benötigen, um die effizientesten Workflows zu erstellen, die am besten zu ihren Geschäfts- und Projektanforderungen sowie zu ihren Workflow-Vorlieben passen.

Die Werkzeuge von ClickUp können Unternehmen bei der Erstellung effektiver Geschäftsprozessmanagementsysteme unterstützen:

Automatisierung von Arbeitsabläufen: Optimieren Sie Ihre Prozesse und reduzieren Sie die manuelle Arbeit mit vordefinierten undbenutzerdefinierte Automatisierung *Unterstützung der Teamzusammenarbeit: Verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team mit einer integrierten Chat-Funktion,ClickUp-Whiteboards für die Planung von Prozessen,ClickUp Docs für Wissensdatenbanken und SOPs, und vieles mehr

Optimieren Sie Ihre Prozesse und reduzieren Sie die manuelle Arbeit mit vordefinierten undbenutzerdefinierte Automatisierung *Unterstützung der Teamzusammenarbeit: Verbessern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team mit einer integrierten Chat-Funktion,ClickUp-Whiteboards für die Planung von Prozessen,ClickUp Docs für Wissensdatenbanken und SOPs, und vieles mehr Zugang zu Echtzeit-Berichten: Erstellen Siebenutzerdefinierte Dashboards damit Sie Ihre Vorgänge und einen Überblick über Ihre Arbeit auf einen Blick sehen können

Mit Dashboards in ClickUp können Sie wichtige Daten schnell auf einem einzigen Bildschirm abrufen

Darüber hinaus bietet ClickUp vorgefertigte und anpassbare Vorlagen. Sie erhalten Zugang zu einer Bibliothek von Vorlagen für alle Anwendungsfälle, einschließlich einer Prozess- und Verfahrensvorlage von ClickUp um Ihnen bei der Planung und Ausführung effektiver Geschäftsprozessmanagementsysteme zu helfen.

Sind Sie bereit, Prozesse in Ihrem Unternehmen zu etablieren? Diese kostenlose Prozess- und Verfahrensvorlage von ClickUp hebt die Aufgaben hervor, die Sie erledigen müssen, um ein lebendiges Prozessdokument zu erstellenDiese Vorlage herunterladen

Hauptmerkmale

15+ Benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus 15 Ansichten für Ihre Arbeit (Gantt, Board, Box-Ansicht, und mehr)

: Wählen Sie aus 15 Ansichten für Ihre Arbeit (Gantt, Board, Box-Ansicht, und mehr) Digitale Whiteboards: Zeichnen Sie Ihre Strategien und Prozesse in ClickUp Whiteboards auf und verbinden Sie sie mit Ihrer Arbeit

Zeichnen Sie Ihre Strategien und Prozesse in ClickUp Whiteboards auf und verbinden Sie sie mit Ihrer Arbeit Kollaborative Dokumente : Erstellen Sie Wissensdatenbanken, Wikis, SOPs und mehr und teilen Sie sie mit Ihrem Team

: Erstellen Sie Wissensdatenbanken, Wikis, SOPs und mehr und teilen Sie sie mit Ihrem Team Benutzerdefinierte Felder und Benutzerdefinierter Status : Fügen Sie so viele benutzerdefinierte Felder wie nötig hinzu, um Ihrem Team und den Stakeholdern den Kontext zu geben, den sie benötigen, um auf derselben Seite zu stehen, und erstellen Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt zu verfolgen

und : Fügen Sie so viele benutzerdefinierte Felder wie nötig hinzu, um Ihrem Team und den Stakeholdern den Kontext zu geben, den sie benötigen, um auf derselben Seite zu stehen, und erstellen Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt zu verfolgen Benutzerdefiniertes Dashboard : Wählen Sie aus über 50 Widgets und erstellen Sie Ihr ideales Dashboard, um Echtzeitberichte und Analysen Ihrer Arbeit zu erhalten

: Wählen Sie aus über 50 Widgets und erstellen Sie Ihr ideales Dashboard, um Echtzeitberichte und Analysen Ihrer Arbeit zu erhalten Arbeitsablauf-Automatisierung : Benutzerdefinierte Automatisierung, um Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Prozesse konsistent zu halten

: Benutzerdefinierte Automatisierung, um Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Prozesse konsistent zu halten Leistungsstarke Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitstools

: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitstools Mobile App: Nehmen Sie ClickUp mit auf Reisen und greifen Sie von überall darauf zu

Vorteile

Drag-and-Drop-Funktionalität

Kostenloses Paket mit vielen Funktionen

Vollständig anpassbare Plattform

Kollaborative Werkzeuge

Berichte in Echtzeit

Beschränkungen

Lernkurve aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Funktionen

Noch keine Tabellenansicht in der mobilen App

Preisgestaltung

Für immer kostenlos : Kostenloser Plan mit vielen Funktionen

: Kostenloser Plan mit vielen Funktionen Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.7 von 5 (2,000+ Bewertungen)

4.7 von 5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,519+ Bewertungen) Testen Sie ClickUp für Geschäftsprozessmanagement ### 2. Prozess-Straße

über Process Street Prozess-Straße hilft Unternehmen bei der Verbesserung des Projektmanagements und der Abwicklung kleiner Projekte mit mehreren Benutzern.

Das Angebot der BPM-Software umfasst die Erstellung von Verfahrensdokumenten mit einfachen Tastenkombinationen über eine Drag-and-Drop-Schnittstelle.

Verwenden Sie dieses Geschäftsprozessmanagementsystem, um Workflows zu erstellen, Prozesse auszuführen und sie an Ihre weiteren Teams zu verteilen.

Hauptmerkmale

Keine Code-Schnittstelle

Bedingte Logik

Einstufige, mehrstufige und sequentielle Genehmigungen

Zuweisung von Aufgaben

Über 3000 Integrationen

E-Mail- und Chat-Unterstützung

Vorteile

Mehrere Vorlagen

Einfache Aufzeichnung und Verfolgung von Prozessen

Dashboard-Übersicht zur Verfolgung von Aktivitäten in Echtzeit

Einfache und veränderbare Checklisten

Beschränkungen

Die Bearbeitung von Vorlagen ist für technisch nicht versierte Benutzer schwierig

Keine erweiterten Berichtswerkzeuge

Komplexe bedingte Programmierung

Preisgestaltung

Startup : $100/Monat

: $100/Monat Pro : $415/Monat

: $415/Monat Unternehmen: $1.660/Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (344+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (344+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (571+ Rezensionen)

3. Kissflow

Über Kissflow

Als Softwarelösung für das Management von Geschäftsprozessen, Kissflow ist für Unternehmen jeder Größe geeignet. Diese workflow-Management-Software unterstützt BPM und Leistungsüberwachung durch Standardisierung von Prozessen und Automatisierung von Benachrichtigungen, Zuweisungen und Eskalationen.

Das Cloud-basierte Geschäftsprozessmanagementsystem von Kissflow hilft Unternehmen bei der Rationalisierung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen und der Automatisierung von Prozessen. So weit, so gut. Als Plattform bietet es aufgrund seiner Low-Code-Tools weniger Flexibilität bei der Bewältigung komplexerer Situationen und Arbeitsabläufe.

Hauptmerkmale

Visuelle Prozessgestaltung für nahtlosegeschäftsprozess-Reengineering* Dynamische Weiterleitung

Codefreie Workflow-Formulare

Gemeinsame Nutzung von Dokumenten und soziale Zusammenarbeit

SLA-Manager

Vorteile

Erstellung von Prozess-Workflows ohne Kodierung

Bietet anpassbare Prozessberichte

Zuweisung von Benutzern zu jedem Schritt des Geschäftsprozesses

Verknüpft Workflows mit Tools von Drittanbietern

Beschränkungen

Schwierig, einen nicht-technischen Benutzer einzubinden

Teure Preispläne

Keine Möglichkeit der einfachen Zuweisung von Aufgaben an mehrere Benutzer

Preisgestaltung

Kleines Unternehmen : $15 pro Benutzer/Monat

: $15 pro Benutzer/Monat Unternehmen : $20 pro Benutzer/Monat

: $20 pro Benutzer/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (501+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (501+ Bewertungen) Capterra: 3.9 von 5 (36+ Rezensionen)

Sieh dir das an Kissflow Alternativen* !

4. Smartsheet

Über Smartsheet Smartsheet bietet ein auf Tabellenkalkulationen basierendes BPM-Tool, das Unternehmen bei der Planung, Verwaltung und Verfolgung von Projekten unterstützt. 📊

Ähnlich wie bei der Implementierung eines voIP für kleine Unternehmen system zur Verbesserung der geschäftlichen Zusammenarbeit, ist Smartsheet auch ein Tool, das sich durch eine hervorragende Zusammenarbeit auszeichnet.

Dashboards, Blätter und Berichte lassen sich nahtlos integrieren. Der ideale Anwendungsfall für Smartsheet ist für Unternehmen mit technisch versierten Mitarbeitern gedacht, die die notwendigen Formeln zur Navigation in den Tabellenblättern leicht erlernen können.

Hauptmerkmale

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Sicheres Antragsmanagement

E-Signaturen für Dokumente

Vom Kunden verwaltete Verschlüsselungsschlüssel

Aktivitätsprotokoll

Vorteile

Einfache und automatisierte Arbeitsabläufe als Ersatz für manuelle und sich wiederholende Prozesse

Verschiedene Berechtigungsstufen zum Anzeigen, Bearbeiten und Verwalten von Aufgaben

Blattvorlagen für gängige Geschäftsprobleme

Gantt-Ansichten von Meilensteinen und Projektabhängigkeiten

Beschränkungen

Keine eingebaute Zeiterfassungsfunktion

Tabellenkalkulationen sind keine intuitive Methode zur Verwaltung von Geschäftsprozessen

Preisgestaltung

Pro : $7 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

: $7 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Business : $25 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

: $25 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (9.201 Bewertungen)

: 4.4 von 5 (9.201 Bewertungen) Capterra: 4.2 (2,658+ Bewertungen)

5. Appian

über Software Advice Appian ist eine Softwareentwicklungsplattform, die als Full-Stack-Automatisierung und Enterprise-Low-Code zur Erstellung von BPM-Tools fungiert. Appian ist eine hervorragende Lösung als Entwicklungsumgebung für Unternehmenssoftwareanwendungen.

Obwohl Appian keine typische Business Process Management-Lösung ist, ist diese app-Entwicklungsplattform ist in erster Linie für Entwickler gedacht, um Geschäftsprozesse für ein optimales Leistungsmanagement zu automatisieren.

Hauptmerkmale

Robotergestützte Prozessautomatisierung

Intelligente Dokumentenverarbeitung

Visuelle Workflow-Erstellung

Dynamisches Berichtswesen

Kontinuierliche Optimierung

Vorteile

Schnelle Erstellung von Prozessen mit Drag-and-Drop-Workflow-Buildern

Integrieren Sie Daten aus Cloud-Diensten, RDBMS oder Altsystemen

Zugriff auf Workflows und Schlüsselprozesse von jedem Standort aus

Low-Code-Automatisierungsplattform für Prozessverbesserungen

Beschränkungen

Begrenzte Anpassungen

Programmierkenntnisse erforderlich

Keine Möglichkeit, Kommentare bestimmten Teammitgliedern zuzuordnen

Preisgestaltung

Kostenlos

Anwendung : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Plattform : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Unbegrenzt: Kontakt für Preisgestaltung

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (274+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (274+ Bewertungen) Capterra: 4.2 von 5 (72+ Bewertungen)

6. Signavio

über SAP Store Signavio ist eine BPM-Lösung, die eine Vielzahl von Tools zur Transformation und Automatisierung von Geschäftsprozessen bietet. Als konfigurierbare und robuste Plattform kann Signavio Geschäftsprozesse optimieren und eine schnelle und gründliche Analyse liefern.

Die fortschrittliche Drag-and-Drop-Prozessmodellierung und die auf Process Mining basierende Leistungsüberwachung machen Signavio zu einem starken Konkurrenten bei der Prozessoptimierung.

Hauptmerkmale

Kollaborative Modellverarbeitung

Anbindung an bestehende SAP ERP-Anwendungen oder SAP S/4HANA-Software

Robotische Prozessautomatisierung

Vorgefertigte Automatisierungswerkzeuge

Drehscheibe für die Prozesszusammenarbeit

Vorteile

Einfache Datenzuordnung

Professionelle Berichtsvorlagen

Einfache Konnektivitätsintegrationen

Beschränkungen

Keine Workflow-Funktion

Begrenzte Berichtsfunktionen

Komplexe Geschäftsprozesse können nicht berücksichtigt werden

Preisgestaltung

30 Tage kostenlos testen

Anfrage für ein Angebot

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (16+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (16+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (24+ Bewertungen)

Holen Sie sich die Business Process Management Software, die alles kann

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und BPM einfach zu implementieren, hat ClickUp alle Eigenschaften und Funktionen, die Sie sich wünschen können.

Von Workflow-Management und Collaboration-Tools bis hin zur Automatisierung von Schlüsselprozessen - ClickUp ist Ihr software-Partner für kontinuierliche Geschäftsverbesserung .

Testen Sie ClickUp kostenlos, um zu sehen, wie es die Effizienz Ihres Unternehmens in die Höhe treibt! _Gastautor:**_

john Allen ist Director of SEO bei 8×8 und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Optimierung digitaler Marketingprogramme in den Bereichen SEM, SEO, Paid Media, Mobile, Social und E-Mail, mit dem Ziel, neue Kunden zu gewinnen und den Umsatz zu steigern