Zusammenarbeit in kleinen Unternehmen: Mehr als E-Mail und Slack

Wir alle wissen, dass wir viel zu viele Apps verwenden, um unsere Aufgaben zu erledigen.

Aber hier ist ein Kontext, der Sie umhauen wird: Wir umschalten mittlerweile etwa 1.200 Mal am Tag zwischen Apps hin und her. 🤯

Das bedeutet, dass wir jede Woche fast 4 Stunden damit verlieren, uns mit all diesen verschiedenen tools vertraut zu machen. Das ist fast ein Zehntel unserer Arbeitswoche!!!

Für kleine Unternehmen, insbesondere solche, die remote arbeiten und von einer Abhängigkeit gegenüber mehreren Tools für die Zusammenarbeit betroffen sind, ist dies wie eine Steuer auf die Produktivität, die Sie jeden Tag zahlen müssen. Im Gegensatz zu größeren Unternehmen haben Sie nicht den Luxus, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um die Lücken zu schließen.

Deshalb kann moderne Remote-Zusammenarbeit nicht bei Slack und E-Mail aufhören. Diese Tools eignen sich hervorragend für die Kommunikation, aber sie wurden nicht dafür entwickelt, Ihre Projekte zu verwalten, die Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten durchzuführen oder alle auf dem gleichen Stand zu halten, wenn niemand im selben Raum ist.

In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie die verstreuten Workflows Ihres Teams in einem einheitlichen Kollaborationssystem zusammenführen können – mit Tools für die Remote-Teamzusammenarbeit, die für kleine Unternehmen geeignet sind.

Los geht's!

Tools für die Remote-Teamzusammenarbeit sind digitale Plattformen für verteilte Teams, mit denen Sie an einem zentralen Ort kommunizieren, Projekte verwalten und Dateien austauschen können. Als zentrales Nervensystem eines Remote- oder Hybrid-Arbeitsplatzes gehen diese Tools weit über einfache Nachrichtenübermittlung hinaus. Sie bieten eine strukturierte Umgebung, in der tatsächlich Arbeit erledigt wird.

Zu den verschiedenen Arten von Tools für die Remote-Zusammenarbeit gehören:

Kommunikationsplattformen: Für Echtzeit-Chats (synchron) und Videoanrufe

Projektmanagement-Software: Zum asynchronen Organisieren, Zuweisen und für die Nachverfolgung von Aufgaben

Hubs für die Zusammenarbeit an Dokumenten: Zum Erstellen und gemeinsamen Bearbeiten von Wissen, Plänen und Notizen

Visuelle Collaboration-Boards: Für Brainstorming und die visuelle Darstellung von Ideen

🤝 Freundliche Erinnerung: Sie können zwar für jeden Bereich separate Tools verwenden, aber ein konvergierter Workspace – eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente und Unterhaltungen zusammengeführt werden – wie ClickUp vereint diese Kategorien auf einer einzigen Plattform. Mit einem solchen Tool müssen Sie nicht ständig zwischen Apps wechseln, sodass Ihr Team konzentriert und aufeinander abgestimmt arbeiten kann. Nutzen Sie ClickUp, um die Remote-Teamzusammenarbeit für Ihr kleines Business zu optimieren.

Warum kleine Unternehmen mehr als Slack und E-Mail brauchen

Wenn Sie bereits E-Mail und vielleicht eine Chat-App wie Slack verwenden, sollte sich die Arbeit nicht so ... unorganisiert anfühlen, oder?

Ähm... falsch.

Ja, Slack und E-Mail sind großartig in dem, was sie tun. Aber sie wurden nur für einen Zweck entwickelt: für Unterhaltungen. Sie eignen sich hervorragend für schnelle Updates und den Austausch von Informationen, aber sie verwandeln diese Unterhaltungen nicht in klare nächste Schritte.

Das Ergebnis?

Entscheidungen gehen unter in Threads

Aufgaben fallen durch das Raster

Verantwortlichkeit verschwindet

Dies führt zu Work Sprawl. Ihr Team ist gezwungen, mit mehreren Apps zu jonglieren, die nicht miteinander kommunizieren... nur um ein einziges Projekt abzuschließen.

📌 Für ein fünfköpfiges Team bedeutet das einen wöchentlichen Koordinationsaufwand von mehr als 20 Stunden. Das ist, als würde man die Hälfte eines Mitarbeiters durch administratives Chaos verlieren.

Deshalb brauchen Sie ein spezielles Kollaborationssystem, das über E-Mail und Slack hinausgeht und die Lücke zwischen Reden und Handeln schließt.

Faktor E-Mail Slack Spezielle Tools für die Zusammenarbeit Suchbarkeit Begrenzt und in Threads vergraben Unterhaltungen verschwinden mit der Zeit Organisiert, beständig und durchsuchbar Nachverfolgung von Aufgaben Keine integrierte Nachverfolgung Erfordert manuelle Workarounds Native Aufgaben mit Mitarbeitern und Fristen Dateiorganisation Als Anhänge verstreut Einfache Dateifreigabe ohne Kontext Zentralisiert mit direkten Verknüpfungen zu Projekten Verantwortlichkeit Unklare Eigentümerschaft und Nachverfolgung Keine formelle Vergabe der Aufgaben Klare Mitarbeiter, Status und Prioritäten

📮ClickUp Insight: Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass der größte zusätzliche Schritt beim Chatten darin besteht, Aufgaben manuell in ein anderes tool zu verschieben. Weitere 20 % verbringen Zeit damit, Threads erneut zu lesen, nur um die eigentliche Aufgabe zu finden. Diese kleinen Unterbrechungen summieren sich, da jede Übergabe einen kleinen Verlust an Zeit, Energie und Klarheit bedeutet. ClickUp ersetzt den Staffellauf durch eine einzige Bewegung. Innerhalb von ClickUp Chat können Ihre Unterhaltungen sofort in nachverfolgbare Aufgaben umgewandelt werden. Sie verlieren keinen Schwung beim Übertragen von Kontext, da der Converged KI-Workspace von ClickUp diesen für Sie intakt hält.

Der Verzicht auf E-Mails ist nicht nur ein „nettes Extra“, sondern macht die Arbeit auch leichter. Projekte kommen schneller voran, alle sind auf dem gleichen Stand und Sie verbringen viel weniger Zeit damit, Missverständnisse auszuräumen.

Und das Beste daran? Sie brauchen kein IT-Team, um das zu realisieren. Das richtige tool für die Zusammenarbeit kann Ihnen Struktur bieten, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Hier sind die wichtigsten Vorteile, die Sie erwarten können ✨

Zentralisierte Informationen: Sie müssen nicht mehr endlose E-Mail-Ketten und Chat-Protokolle durchforsten. Mit einem speziellen tool finden Sie alle Projektaktualisierungen, Dateien und Entscheidungen an einem Ort und schaffen so eine Sie müssen nicht mehr endlose E-Mail-Ketten und Chat-Protokolle durchforsten. Mit einem speziellen tool finden Sie alle Projektaktualisierungen, Dateien und Entscheidungen an einem Ort und schaffen so eine einzige Informationsquelle für Ihr Team.

Klare Aufgabenverteilung: Das klassische Problem „Moment mal ... Ich dachte, du kümmerst dich darum“ gehört endlich der Vergangenheit an. Jedes Element erhält einen klaren Mitarbeiter, ein Fälligkeitsdatum und einen Status, sodass jeder weiß, wer für was zuständig Das klassische Problem „Moment mal ... Ich dachte, du kümmerst dich darum“ gehört endlich der Vergangenheit an. Jedes Element erhält einen klaren Mitarbeiter, ein Fälligkeitsdatum und einen Status, sodass jeder weiß, wer für was zuständig ist

Transparenter Fortschritt: Anstatt den ganzen Tag nach Updates zu suchen (oder sich durch ein weiteres Meeting mit Status-Informationen zu quälen), können Sie schnell sehen, was vorangeht, was feststeckt und was Aufmerksamkeit erfordert.

Asynchrone Workflows: Asynchrone Updates erleichtern die Abstimmung über Zeitzonen, flexible Arbeitszeiten oder einfach nur ... stressige Tage hinweg. Wenn Ihr Asynchrone Updates erleichtern die Abstimmung über Zeitzonen, flexible Arbeitszeiten oder einfach nur ... stressige Tage hinweg. Wenn Ihr Team in verschiedenen Zeitzonen nicht gleichzeitig online ist, sollte die Zusammenarbeit nicht ins Stocken geraten.

Reduzierte Meeting-Belastung: Reduzieren Sie Ihre wöchentliche Meeting-Belastung um die Hälfte. Wenn der Projekt-Status in Echtzeit sichtbar ist, werden diese „Quick Sync”-Meetings überflüssig.

👀 Wussten Sie schon? 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind! 😱

In einer idealen Welt hätten Sie eine einzige App, die Ihre Teamzusammenarbeit für immer optimieren würde. In der Realität benötigen Sie jedoch wahrscheinlich mehrere Apps, um die höchste Produktivität zu erreichen: Messaging, Nachverfolgung von Projekten, Dokumente, vielleicht sogar ein Whiteboard für die Planung.

Man könnte meinen, dass es schwierig ist, gute tools zu finden. Noch schwieriger ist es jedoch, die „Tool-Müdigkeit ” zu vermeiden, die durch zu viele unverbundene Apps entsteht.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern (und eine Überlastung mit Apps zu vermeiden), haben wir im Folgenden die wichtigsten Kategorien von Tools für die virtuelle Teamzusammenarbeit aufgeführt.

👉🏼 Und wenn Sie langfristig vereinfachen möchten, lohnt es sich, einen Blick auf Plattformen zu werfen, die für die Tool-Konsolidierung entwickelt wurden – wie ClickUp –, die mehrere Kategorien in einem verbundenen Workspace abdecken können (mit Integrationen, wenn Sie diese noch benötigen).

Holen Sie sich das Playbook, mit dem Tausende von KMUs ihre Technologieplattformen konsolidieren, unzählige Stunden wertvoller Zeit zurückgewinnen und Work Sprawl beseitigen. ⬇️

Kommunikations- und Messaging-Plattformen

Kommunikationstools sind das A und O der täglichen Remote-Arbeit. Sie sind für eine schnelle Abstimmung konzipiert: „Können Sie das überprüfen?“ „Was ist der Status?“ „Treffen wir uns heute?“

Slack, Microsoft Teams und Discord sind beliebt, weil sie die Unterhaltung erleichtern – insbesondere durch spezielle Projektkanäle, Threads und integrierte Schnellanrufe.

Aber hier ist der Haken: Nachrichten haben keine eingebaute Struktur. Ein Chat-Thread kann sich produktiv anfühlen, während die eigentliche Arbeit unklar bleibt, ohne dass Eigentümerschaft oder Fristen zugeordnet sind.

Sie benötigen ein Kommunikationstool, das Unterhaltungen organisiert und mit Ihren Projekten verbindet.

Wählen Sie ein Kommunikations-Tool, das folgende Features bietet:

Threaded Unterhaltungen , damit Diskussionen fokussiert und leicht zu verfolgen bleiben

Kanäle zum Organisieren von Unterhaltungen nach Thema, Projekt oder Team

Direktnachrichten für Einzel- oder Kleingruppen-Chats

Schnelle, genaue und zuverlässige Suche , um vergangene Nachrichten und Dateien schnell zu finden

Video-Konferenzen und Bildschirmfreigabe für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Benachrichtigungen, Erwähnungen und Anwesenheitsanzeigen , damit nichts Wichtiges übersehen wird

Chat-Verlauf und Nachrichtensuche , damit Entscheidungen nicht verloren gehen

Einfache Links zur Arbeit (Aufgaben, Dokumente, Dateien), damit Unterhaltungen zu nützlichen Ergebnissen führen

Und wenn Sie eine Empfehlung für ein Tool suchen, das all dies (und noch mehr!) kann, probieren Sie ClickUp Chat aus! Es ist eine der besten Alternativen für Teams, die direkt in ihrem Projekt-Workspace kommunizieren möchten.

In ClickUp Chat können Sie chatten und:

Erstellen Sie Kanäle nach Projekten (Spaces, Ordner oder Listen)

Wandeln Sie jede Nachricht in eine nachverfolgbare ClickUp Aufgabe um und weisen Sie sie direkt aus dem Chat zu.

Fügen Sie das richtige Dokument oder Projekt in den Thread ein, ohne nach Links suchen zu müssen, und halten Sie Aktualisierungen mit der Arbeit verbunden, um die es tatsächlich geht.

Erstellen Sie ClickUp-Aufgaben aus Chat-Threads mit einem Klick

Anstatt Aktionspunkte in ein separates Tool zu kopieren, wird Ihr Chat zu einer übersichtlichen, durchsuchbaren Kontextschicht – genau dort, wo Ihr Team bereits plant, entwickelt und liefert.

💡 Profi-Tipp: Wenn eine Unterhaltung für den Chat zu unübersichtlich wird (oder Sie kurz davor sind, 20 Minuten lang „nur um das zu bestätigen ...“ zu tippen), starten Sie einfach ClickUp SyncUp direkt im Kanal. So können Sie schnell ein persönliches Gespräch führen, ohne Ihren Workspace zu verlassen. Sie können auch Ihren ClickUp AI Notetaker einladen, um automatisch das SyncUp aufzuzeichnen, Notizen zu erstellen und diese als privates ClickUp-Dokument zu speichern – so gehen Aktionspunkte nicht verloren, sobald das Gespräch beendet ist. Bei Channel SyncUps veröffentlicht ClickUp sogar die Meeting-Notizen als Dokument im SyncUp-Thread, wenn Sie erledigt haben. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie es verwenden können: Bonus: Ihr Team kann später Aufzeichnungen und Transkripte im Clips Hub von ClickUp finden, sie öffentlich freigeben und sogar direkt zu den Aufzeichnungen Kommentare abgeben.

Projektmanagement-Tools verwandeln „wir sollten das tun“ in „hier ist der Plan, hier ist der Verantwortliche, hier ist die Frist“. Sie helfen Teams dabei, Aufgaben, Zuweisungen, Abhängigkeiten, Zeitleisten und Workflows im Blick zu behalten, ohne sich auf ihr Gedächtnis verlassen zu müssen.

Sie können aus speziell entwickelten Optionen wie ClickUp for Project Teams, Asana, Trello und Monday.com wählen. Diese sind besonders nützlich für kleine Teams, die Klarheit benötigen, ohne die Dinge zu komplizieren.

Der Nachteil? Außerhalb von ClickUp sind viele von ihnen immer noch auf eine separate Kommunikations-App angewiesen – sodass Sie Ihre Arbeit an einem Ort planen und an einem anderen Ort besprechen müssen. So schleicht sich die Fragmentierung wieder ein.

ClickUp Aufgaben lösen dieses Problem, indem sie eine leistungsstarke Nachverfolgung von Projekten mit integrierter Zusammenarbeit kombinieren. Ihr Team kann die Arbeit in verschiedenen Ansichten planen, während Thread-Kommentare zu Aufgaben die Unterhaltung auf die Arbeit selbst beschränken.

Wählen Sie aus über 15 Aufgabenansichten in ClickUp

Sie erhalten mehr als 15 ClickUp-Ansichten, um Projekte entsprechend der Denkweise Ihres Teams zu verwalten, zum Beispiel:

Listenansicht für strukturierte Aufgabennachverfolgung

Board-Ansicht (Kanban) zum Abbilden verschiedener Workflow-Phasen zum Abbilden verschiedener Workflow-Phasen

Gantt-Diagramme zum Erkennen von Abhängigkeiten und Zeitleisten zum Erkennen von Abhängigkeiten und Zeitleisten

Mit den Dashboards von ClickUp ist die Nachverfolgung des Fortschritts ganz einfach. Fügen Sie anpassbare Karten hinzu, um KPIs wie abgeschlossene vs. überfällige Aufgaben, Team-Workload und Sprint-Burndown zu verfolgen.

Verwenden Sie KI-Karten in ClickUp-Dashboards, um wichtige Erkenntnisse und Maßnahmen sofort in natürlicher Sprache anzuzeigen.

Und mit ClickUp Automations können Sie Projektaktualisierungen ohne großen Aufwand durchführen. Richten Sie einmalig eine Automatisierung mit dem If-Then-Builder ein und beobachten Sie, wie Aufgaben bei Änderungen des Status automatisch zugewiesen und Eigentümer benachrichtigt werden, wenn Risiken gemeldet werden.

Erstellung von Aufgaben und Zuweisung mit klaren Verantwortlichen

Fälligkeitsdaten, Prioritäten und wiederholende Aufgaben

Unteraufgaben und Meilensteine zum Aufteilen größerer Projekte

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung wichtiger Dinge (Budget, Aufwand, Client, Status usw.)

Aufgabenabhängigkeiten , damit die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erledigt wird

Kanban-Boards für die visuelle Nachverfolgung von Workflows

Gantt-Diagramme für die Planung der Zeitleiste

Unterstützung bei der Sprint-Planung (wenn Sie agile Workflows verwenden)

Workload-Management , um eine Überlastung einzelner Personen zu vermeiden

Workflow-Automatisierung zur Reduzierung von Routinearbeiten

Kommentare und Zusammenarbeit innerhalb von Aufgaben (damit der Anhang erhalten bleibt)

Kleine Unternehmen lieben ClickUp für das Projektmanagement:

Mit ClickUp ist alles an einem Ort. Meine Clients können als Benutzer Aufgaben und Fristen erstellen und Texte und Elemente für die Aufträge eingeben – wobei die Fristen automatisch hinzugefügt und mit meinem Kalender während der Eingabe eines Datums synchronisiert werden. Früher erfolgte die Nachverfolgung der Aufträge ausschließlich per E-Mail und die Papierdokumente waren ein Chaos, jetzt ist alles mit der jeweiligen Aufgabe verknüpft. ClickUp hat mein Leben als Selbstständiger und Kleinunternehmer grundlegend verändert.

Mit ClickUp ist alles an einem Ort. Meine Clients können als Benutzer Aufgaben und Fristen erstellen und Texte und Elemente für die Aufträge eingeben – wobei die Fristen automatisch hinzugefügt und mit meinem Kalender synchronisiert werden, sobald sie ein Datum eingeben. Früher erfolgte die Nachverfolgung der Aufträge ausschließlich per E-Mail und die Papierdokumente waren ein Chaos, jetzt ist alles mit der jeweiligen Aufgabe verknüpft. ClickUp hat mein Leben als Selbstständiger und Kleinunternehmer grundlegend verändert.

Und die Zahlen sprechen für sich:

Zusammenarbeit an Dokumenten und Dateifreigabe

Sind die Kenntnisse Ihres Unternehmens über Google Docs, Dropbox und lokale Festplatten verstreut? Wenn Ihre Projektbeschreibungen, SOPs und Meeting-Notizen in verschiedenen Systemen gespeichert sind, springt Ihr Team zwischen den Tools hin und her und versucht sich zu merken, wo sich die „endgültige endgültige Version” befindet.

Dadurch schaffen Sie nicht nur Informationssilos, sondern beeinträchtigen auch wichtige Geschäftsprozesse. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wird zum Albtraum, und die Mitarbeiter arbeiten möglicherweise mit veralteten Informationen.

Es besteht kein Zweifel, dass Tools wie Google Workspace, Notion, Dropbox Paper und Confluence sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten, den Wissensaustausch und den Aufbau eines internen Wikis oder einer Wissensdatenbank eignen.

All diese Informationen sollten jedoch dort gespeichert werden, wo Sie arbeiten. ClickUp Docs stellt die Verbindung zwischen Dokumentation und Ausführung her. Dokumente können direkt neben Ihren Aufgaben und Projekten gespeichert werden, sodass Sie einfacher von der Planung über das Schreiben zur Ausführung übergehen können, ohne ständig zwischen Tools wechseln zu müssen.

Verbinden Sie Ihre Dokumente mit dem Rest Ihrer Arbeit mit ClickUp Docs.

Und für Teams, die ein wenig Hilfe dabei benötigen, ihren Inhalt zu Papier zu bringen, bietet ClickUp Brain, die integrierte, kontextsensitive KI von ClickUp, alle Unterstützung, die Sie brauchen. Verwenden Sie sie zum Schreiben, Zusammenfassen und schnelleren Finden von Antworten – insbesondere, wenn Sie Dokumente, Aufgaben und Unterhaltungen auf einmal durchsuchen müssen.

Entwickeln, schreiben und verfeinern Sie Ihre Ergebnisse mit ClickUp Brain in ClickUp-Dokumenten.

Denken Sie daran, dass ein gutes tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten Folgendes bieten sollte:

Echtzeit-Bearbeitung , sodass mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können

Kommentar- und Feedback-Tools zur Optimierung des Überprüfungsprozesses

Versionsverlauf zur Nachverfolgung von Änderungen und zum Rückgängigmachen bei Bedarf

Vorlagen für einheitliche Dokumente

Dokumentenverknüpfung , damit Dokumente sauber mit Aufgaben und Projekten verknüpft werden können

Wikis/Wissensdatenbanken zur Unterstützung der langfristigen Dokumentation

Berechtigungen zur Steuerung des Zugriffs für Teams und Clients

Visuelle Zusammenarbeit und Whiteboard

Manchmal ist der schnellste Weg zur Zusammenarbeit nicht, mehr Nachrichten zu schreiben, sondern Ideen visuell darzustellen.

Hier kommen Whiteboarding-Tools ins Spiel. Sie eignen sich perfekt für Brainstorming, die Darstellung von Workflows, die Planung von Produkteinführungen, das Skizzieren von Wireframes oder die Umsetzung chaotischer Gedanken in etwas, das das gesamte Team sehen kann.

Tools wie Miro, FigJam und Lucidchart eignen sich hervorragend für:

Mindmaps

Flussdiagramme

Diagramme und Prozesskarten

Produkt-Wireframes

Kollaborative Sitzungen

Das Problem ist, was nach der Whiteboard-Sitzung passiert.

Allzu oft wird das Board zu einem „Museum für großartige Ideen”, während die eigentliche Arbeit noch an anderer Stelle neu erstellt werden muss.

Sie benötigen ein Tool, das die Lücke zwischen Idee und Umsetzung schließt. Genau dafür sind ClickUp Whiteboards da. Ihr Team kann auf einer unendlichen Leinwand Brainstorming betreiben und dann Formen in Aufgaben umwandeln – komplett mit Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten –, ohne die Arbeit in einem anderen System erneut ausführen zu müssen.

Dieses Video zeigt Ihnen, wie das geht:

Eine unendliche Canvas für flexibles Brainstorming und flexibles Planen

Eine Bibliothek mit Formen, Verbindungselementen und Haftnotizen

Vorlagen für gängige Diagramme wie Flussdiagramme und Mindmaps

Die Fähigkeit, visuelle Elemente in umsetzbare Elemente umzuwandeln

✅ Wenn Ihnen das wie eine Menge Informationen vorkommt, machen Sie sich keine Sorgen. Die schlüsselhafte Erkenntnis ist ganz einfach: Die besten Tools für die Zusammenarbeit von Remote-Teams sind nicht nur „gut“ in ihrer Kategorie, sondern lassen sich auch gut miteinander kombinieren.

So wählen Sie die richtige Kollaborationssoftware für Ihr Team aus

Sie sind also bereit, über E-Mail und Slack hinauszugehen. Das freut uns für Sie. 😄

Aber jetzt stehen Sie vor einer Million tools, die alle versprechen, die „Zusammenarbeit zu optimieren” und die „Produktivität zu steigern”.

Um eine gute Wahl zu treffen (und zu vermeiden, dass Sie sich wieder einmal für ein glänzendes tool entscheiden, das Sie später bereuen), nutzen Sie dieses schnelle Rahmenwerk:

Integrationsmöglichkeiten

Ihr Team arbeitet bereits mit einer Handvoll unverzichtbarer Tools – vielleicht Google Kalender, QuickBooks, GitHub, Zoom, Google Drive, Figma oder anderen. Ihr Tool für die Zusammenarbeit sollte Sie nicht dazu zwingen, diese aufzugeben. Es sollte sie miteinander verbinden.

Wenn es nicht integriert werden kann, haben Sie am Ende das gleiche Problem in einem neuen Gewand: Dateien an einem Ort, Aufgaben an einem anderen, Unterhaltungen irgendwo anders ... und niemand weiß, was „die Quelle der Wahrheit“ ist.

🧠 Interessante Tatsache: Das Integrations-Ökosystem von ClickUp verbindet sich mit über 1000 Tools, die Sie täglich verwenden, darunter Slack, Google Drive und Figma, mithilfe von ClickUp. Außerdem können Sie mit der Enterprise-Suche von ClickUp Informationen aus all Ihren verbundenen Apps über eine einzige Leiste mit Befehlen finden.

Einfache Nutzung und Einführung

Wir wissen, dass kleine Geschäfte wie Ihres keine Zeit für komplizierte Einführungen oder 47-minütige Onboarding-Videos haben. 🤷🏻‍♀️

Sie möchten etwas, das Ihr Team schnell erlernen und mit der Zeit weiterentwickeln kann. Eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche und ein einfaches Setup für zentrale Workflows (Projekte, Aufgaben, Dokumente) sind dabei sehr hilfreich. Noch besser sind vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie sofort loslegen können, ohne für jeden Prozess das Rad neu erfinden zu müssen.

Die leistungsstärkste Software der Welt ist nutzlos, wenn Ihr Team sie zu kompliziert findet. Kleine Unternehmen können es sich nicht leisten, Wochen mit Schulungen und der Implementierung zu verbringen. Sie benötigen ein tool, das vom ersten Tag an intuitiv zu bedienen ist und Ihrem Team ermöglicht, die Produktivität Ihres Geschäfts sofort zu steigern.

✅ ClickUp eignet sich hier gut, da Sie es schrittweise einführen können: Beginnen Sie mit Aufgaben + Dokumenten und fügen Sie dann Benutzerdefinierte Felder und Automatisierungen hinzu, sobald Ihr Team sich damit vertraut gemacht hat. Und dank der integrierten Bibliothek mit über 1000 Vorlagen lassen sich wiederholbare Workflows in wenigen Minuten erstellen.

ClickUp-Kunden sind sich einig:

ClickUp bietet viele einzigartige Features und Add-Ons, die Sie in anderen PM-Optionen möglicherweise nicht finden, wie Zeiterfassung, integrierter Chat und umfangreiche Ressourcenmanagement-Funktionen. Wenn Sie ein kleines Unternehmen oder Start-up sind, bietet ClickUp viele Vorlagen und einfache Möglichkeiten, um loszulegen, ohne Stunden in ein benutzerdefiniertes Setup investieren zu müssen. Sie erhalten das Gefühl einer maßgeschneiderten Komplettlösung in einem zugänglicheren Produkt.

ClickUp bietet viele einzigartige Features und Add-Ons, die Sie in anderen PM-Optionen möglicherweise nicht finden, wie Zeiterfassung, integrierter Chat und umfangreiche Ressourcenmanagement-Funktionen. Wenn Sie ein kleines Unternehmen oder Start-up sind, bietet ClickUp viele Vorlagen und einfache Möglichkeiten, um loszulegen, ohne Stunden in ein benutzerdefiniertes Setup investieren zu müssen. Sie erhalten das Gefühl einer maßgeschneiderten Komplettlösung in einem zugänglicheren Produkt.

Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert den Einstieg, bleibt aber dennoch unglaublich leistungsstark, wenn Sie weitere Features kennenlernen und nutzen. Darüber hinaus lassen sich die Tools nahtlos in meine E-Mail-, Kalender- und CRM-Software integrieren, was meinen Workflow verbessert. Auch die verfügbaren Vorlagen finde ich äußerst hilfreich, da sie das Setup vereinfachen und mir Zeit sparen.

Die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert den Einstieg, bleibt aber dennoch unglaublich leistungsstark, wenn Sie mehr Features kennenlernen und nutzen. Darüber hinaus lassen sich die Tools nahtlos in meine E-Mail-, Kalender- und CRM-Software integrieren, was meinen Workflow verbessert. Auch die verfügbaren Vorlagen finde ich äußerst hilfreich, da sie das Setup vereinfachen und mir Zeit sparen.

Skalierbarkeit und Preise

Ihr kleines Geschäft wird nicht für immer klein bleiben. Das Collaboration-Tool, für das Sie sich heute entscheiden, sollte Sie bei Ihrem Wachstum unterstützen können. Das Letzte, was Sie wollen, ist, endlich organisiert zu sein ... und dann an Ihre Grenzen zu stoßen, weil Ihr Tool nicht mit neuen Teams, neuen Workflows oder komplexeren Projekten umgehen kann.

Achten Sie genau auf die Preisstufen und deren Umfang. Viele „Free-Pläne“ haben versteckte Limite hinsichtlich der Benutzer, des Speichers oder der Features, die Sie früher als gedacht zu einem Upgrade zwingen werden. Wählen Sie eine Plattform, die einen klaren und fairen Upgrade-Pfad bietet.

Sicherheit und Compliance

Sicherheit ist nicht nur ein Problem für Unternehmen. Wenn Sie mit Clients, Auftragnehmern, Mitarbeiterdaten, Rechnungen oder internem geistigem Eigentum arbeiten, verfügen Sie bereits über sensible Daten, die es zu schützen gilt.

Remote-Arbeit birgt auch zusätzliche Risiken – Dateien werden über verschiedene Geräte hinweg freigegeben, Anmeldungen erfolgen von überall her und „schnell über WhatsApp senden” wird zur Gewohnheit.

Suchen Sie nach:

Rollenbasierte Zugriffskontrollen (damit Mitarbeiter nur das sehen, was sie sehen müssen)

SSO-Optionen für sauberere und sicherere Anmeldungen

Strenge Berechtigungseinstellungen für Gäste und Auftragnehmer

Zentralisierte Kommunikation , damit Info nicht über verschiedene tools verstreut ist

Bauen Sie mit ClickUp Ihre Remote-Kollaborationsplattform für kleine Unternehmen auf.

Kleine Teams verbringen letztendlich mehr Zeit damit, den Kontext zu rekonstruieren, als Projekte voranzubringen.

ClickUp löst dieses Problem, indem es als konvergierter Arbeitsbereich fungiert – eine sichere Plattform, auf der Ihr Team Projekte planen, in Echtzeit zusammenarbeiten, Entscheidungen dokumentieren und Fortschritte verfolgen kann. Und dank der in den Arbeitsablauf integrierten KI können Sie schneller vorankommen, ohne die Kosten und Sicherheitsrisiken einer KI-Ausbreitung in Kauf nehmen zu müssen.

So sieht das in der Praxis aus:

Bedarf an Zusammenarbeit ClickUp-Feature Wichtigster Vorteil Kommunikation ClickUp Chat, Kommentare, aufgezeichnete Clips Halten Sie Ihre Unterhaltungen organisiert und direkt mit Ihrer Arbeit verknüpft. Projektmanagement ClickUp-Aufgaben, Automatisierungen, Abhängigkeiten Verschaffen Sie sich eine klare Ansicht über alle Ihre Projekte und automatisieren Sie routinemäßige Aktualisierungen. Dokumentation ClickUp Docs, Whiteboards Zentralisieren Sie das Wissen Ihres Teams und schaffen Sie Verbindungen zwischen Ideen und Aktion. Suchen Enterprise Search, ClickUp Brain Finden Sie alles in Ihrem gesamten Workspace und in verbundenen Apps sofort wieder.

Selbst mit einem All-in-One-Tool wie ClickUp kann es vorkommen, dass Ihr Team nicht weiß, wo es Informationen ablegen soll. Sollte eine kurze Aktualisierung als Chat-Nachricht oder als Kommentar zu einer Aufgabe erfolgen? Wo dokumentiert man eine endgültige Entscheidung?

Hier ist eine einfache Anleitung, die Ihrem Team hilft, immer den richtigen Kanal zu nutzen 🛠️

Kanal Am besten geeignet für Beharrlichkeit Kontext ClickUp Chat Schnelle, informelle oder zeitkritische Fragen und Ankündigungen Vorübergehend Allgemein oder kanalspezifisch ClickUp-Kommentare Aufgabenbezogene Rückmeldungen, Entscheidungen und Statusaktualisierungen Permanent Direkt an eine Aufgabe angehängt ClickUp Dokumente Permanentes Referenzmaterial, Prozesse und Projektbeschreibungen Permanent Durchsuchbare Wissensdatenbank

Das Leitprinzip ist einfach: Je dauerhafter oder wichtiger die Informationen sind, desto näher sollten sie an der Arbeit liegen, auf die sie sich beziehen. Da all diese Kanäle innerhalb von ClickUp existieren, kann Ihr Team mühelos zwischen ihnen wechseln.

Best Practices für die asynchrone Zusammenarbeit in kleinen Teams

Remote-Arbeit (und flexible Arbeitszeiten) verändern die Art und Weise, wie Kommunikation funktionieren muss, insbesondere wenn fast ein Drittel der Meetings mittlerweile mehrere Zeitzonen umfasst. Man kann nicht mehr einfach jemanden auf die Schulter tippen, um eine schnelle Antwort zu erhalten. Asynchrone – oder „asynchrone“ – Zusammenarbeit sorgt dafür, dass Ihr Team aufeinander abgestimmt und produktiv bleibt, unabhängig davon, wo und wann es arbeitet.

Eine asynchrone Denkweise bedeutet, Gewohnheiten rund um klare, dokumentierte Kommunikation aufzubauen.

Überkommunizieren Sie den Kontext: Fügen Sie Links zu relevanten ClickUp-Dokumenten oder ClickUp-Aufgaben in Ihre Nachrichten ein und verwenden Sie Fügen Sie Links zu relevanten ClickUp-Dokumenten oder ClickUp-Aufgaben in Ihre Nachrichten ein und verwenden Sie ClickUp-Clips , um visuelle Anleitungen bereitzustellen.

Klare Erwartungen festlegen: Verwenden Sie Fälligkeitsdaten oder Prioritätskennzeichnungen für Aufgaben, um zu signalisieren, wann etwas benötigt wird, damit Ihr Team effektiv Prioritäten setzen kann.

Dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen: Halten Sie die Gründe für jede Entscheidung in den Kommentaren zu einer Aufgabe oder in einem speziellen ClickUp-Dokument fest, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

Statusaktualisierungen nutzen: Oft reicht schon ein kurzer Kommentar oder eine Änderung des Status der Aufgabe, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Eine gute Remote-Zusammenarbeit entsteht nicht einfach dadurch, dass Sie die richtigen Tools ausgewählt haben. Sie entsteht, weil Ihr Team die richtigen Gewohnheiten rund um diese Tools entwickelt. Mit ein paar bewussten asynchronen Praktiken kann Ihr kleines Geschäft auch während des Wachstums auf Kurs bleiben – ohne dass jede Aktualisierung zu einem weiteren Meeting führt.

ClickUp unterstützt sowohl kleine Teams als auch namhafte Unternehmen wie Siemens, Chick-fil-A und Wayfair. Mit über 25.000 Bewertungen und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 Sternen ist es die erste Wahl für Unternehmen, die schlank bleiben, schnell handeln und mehr erledigen möchten, ohne weitere Tools hinzuzufügen.

Sind Sie bereit, die Kommunikation, Aufgaben und Dokumente Ihres Teams in einem Workspace zu konsolidieren? Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektmanagement-Software konzentriert sich auf die Organisation von Aufgaben und Workflows, während Tools für die Teamzusammenarbeit eine umfassendere Kommunikation abdecken. Moderne Plattformen wie ClickUp kombinieren beides, sodass Sie sich nicht entscheiden müssen.

Ja, ein konvergierter Workspace wie ClickUp wurde entwickelt, um Ihren internen Chat, Ihre Dokumentation und Ihr Aufgabenmanagement zu konsolidieren. Sie können weiterhin E-Mails für die externe Kommunikation verwenden, aber alle Ihre internen Arbeiten können an einem Ort gespeichert werden.

Beginnen Sie mit einem einzelnen Problem, wie z. B. der Nachverfolgung von Aufgaben, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu migrieren. Setzen Sie das neue tool für einen kurzen Zeitraum parallel zu Ihren alten Systemen ein, damit sich Ihr Team daran gewöhnen und die Vorteile erkennen kann.

Basispläne eignen sich hervorragend für den Einstieg, aber wachsende Unternehmen benötigen oft erweiterte Features wie unbegrenzte Integrationen oder verbesserte Sicherheit. Suchen Sie nach einer Plattform mit einem klaren Upgrade-Pfad, der Ihnen eine Skalierung ohne Hindernisse ermöglicht.