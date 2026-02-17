تفقد الوكالات العالمية الوقت عندما تكون الملخصات والتعليقات والملفات وتتبع التسليم موجودة في أدوات مختلفة. عبر المناطق الزمنية، تتحول الفجوات الصغيرة في التسليم إلى تأخيرات حقيقية في التسليم.

وجدت أبحاث كلية هارفارد للأعمال أن الاتصالات المتزامنة، مثل المكالمات الهاتفية والمحادثات المرئية، انخفضت بنسبة 11٪ عندما زاد الفارق الزمني بين زملاء العمل بمقدار ساعة واحدة.

في هذا الدليل، نقدم تحليلاً لأفضل أدوات الإنتاجية السحابية للوكالات العالمية، وما الذي تتفوق فيه كل منها، وكيفية إنشاء مجموعة أدوات تسليم تظل سريعة عبر المناطق الزمنية. سنوضح أيضًا كيف يجمع ClickUp المهام والمستندات والتعاون وإعداد التقارير والذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة، بحيث تقلل الفرق العالمية من مجهودات المطاردة وتزيد من مجهودات التسليم.

هل تبحث عن مقارنة سريعة لأفضل أدوات الإنتاجية السحابية؟ إليك لمحة سريعة عن أفضل أدوات الإنتاجية السحابية للوكالات العالمية وما تقدمه كل منها. 📊

أداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp إدارة المهام المدمجة، المستندات، لوحات المعلومات، تتبع الوقت، أدوات الأتمتة، والتعاون في الوقت الفعلي الوكالات التي ترغب في إدارة المهام وتتبع المشاريع والوثائق وإعداد التقارير في مكان واحد مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Notion المستندات والويكي، قواعد البيانات، عروض تتبع المشاريع، التعاون بين الفرق، القوالب الفرق التي تريد مستندات مرنة بالإضافة إلى إدارة مشاريع خفيفة في مساحة عمل واحدة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Microsoft 365 Microsoft Teams و Word و Excel و PowerPoint ومشاركة ملفات OneDrive وتقويمات Outlook وكالات موحدة على Microsoft Office بالإضافة إلى عناصر تحكم إدارية على مستوى المؤسسات تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Google Workspace Google Drive و Google Docs و Google Calendar ومكالمات الفيديو Meet ومحركات الأقراص المشتركة وعناصر التحكم الإدارية الفرق الموزعة التي تعمل على Google Docs وتحتاج إلى مشاركة الملفات بسرعة وإدارة أحداث التقويم تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا وتُفوتر سنويًا. Figma/FigJam تصميم متعدد اللاعبين، نماذج أولية، ورش عمل FigJam، تعليقات، سجل الإصدارات الفرق الإبداعية وفرق المنتجات التي تحتاج إلى تبادل التصميمات والتعليقات في نفس الملف تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات لكل مقعد شهريًا Adobe Creative Cloud تطبيقات إبداعية ومكتبات مشتركة وتخزين الأصول وسجل الإصدارات ووحدة التحكم الإدارية الوكالات التي تنتج أصولًا إبداعية بكميات كبيرة عبر الفرق والعملاء تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الأسعار من 54.99 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص شهريًا، وتُفوتر سنويًا. Slack القنوات، والاجتماعات، والمكالمات المرئية، ومشاركة الشاشة، والتكامل، والتعاون الخارجي عبر Slack Connect أدوات اتصال الوكالات التي تحتاج إلى عمليات تسليم أسرع وسلسلة رسائل بريد إلكتروني أقل طولًا تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. Airtable إدارة العمل على غرار قواعد البيانات، وطرق العرض، والأتمتة، والنماذج، والأذونات، وميزات إعداد التقارير فرق العمليات والتسليم التي تدير سير العمل والموارد وطلبات العملاء على نطاق واسع تتوفر خطة مجانية؛ خطة الفريق بتكلفة 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Miro اللوحات البيضاء المرئية، والقوالب، وورش العمل، ومكالمات الفيديو، والتصويت، وTalktracks الفرق التي تعتمد على الاستراتيجيات والأبحاث وورش العمل والتي تحتاج إلى تعاون غير متزامن عبر المناطق الزمنية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا Dropbox Business تخزين الملفات ومشاركتها، وضوابط الإدارة، والأذونات، والتحكم في الإصدارات، وخيارات الاسترداد الوكالات التي تحتاج إلى تخزين ملفات سحابي موثوق به ووصول منظم لأصول العملاء تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

عندما تدير مشاريع عبر مناطق مختلفة، فإنك تحتاج إلى برنامج إنتاجية يمكنه الحفاظ على جدولك الزمني ومهامك واضحة. يمكنك البدء بالتحقق مما إذا كانت الأداة تدعم إدارة المشاريع وإدارة المهام بشكل قوي دون إضافة أعمال إدارية لأعضاء فريقك.

✅ إليك أهم ما يهم في تقديم الخدمات للوكالات العالمية:

تنظيم واضح للمهام حتى تتمكن من تخصيص المهام وتتبع التقدم المحرز والحفاظ على اتساق تتبع المشاريع عبر عدة مشاريع

تعاون حقيقي بين أعضاء الفريق من خلال التعليقات والموافقات والسياق المشترك، مما يساعدك على تقليل مشكلات التواصل بين المناطق الزمنية المختلفة.

مشاركة موثوقة للملفات مع تخزين الملفات والتحكم في الإصدارات والتحكم في الوصول حتى تظل أصول العملاء دقيقة وآمنة

تتبع الوقت المدمج وتقارير مفصلة حتى تتمكن من تتبع الإنتاجية وحماية الهوامش وتحسين رضا العملاء

أدوات أتمتة للمهام المتكررة حتى تظل إنتاجية فريقك ثابتة أثناء عمليات التسليم

أدوات الاتصال التي تدعم مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة عندما تحتاج إلى التنسيق السريع، بالإضافة إلى التكامل مع أدوات مثل Google Drive و Google Calendar و Microsoft Teams.

ميزات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة التي توفر رؤى قيّمة حول حجم العمل ومخاطر التسليم وتقدم المشاريع الجارية

ميزات الأعمال مثل عناصر التحكم الإدارية والأمان والأسعار المخصصة، بحيث يمكنك توسيع نطاق نفس النظام عبر المناطق مع زيادة عدد الموظفين

إليك اختيارنا لأفضل أدوات الإنتاجية السحابية التي يمكنك استخدامها إذا كنت وكالة عالمية تبحث عن إدارة مشاريعك ومهامك في الوقت المحدد.

1. ClickUp (الأفضل لتقليل توسع العمل وتوسع الذكاء الاصطناعي في التسليم العالمي)

تعاون مع الفرق على منصات مستضافة على السحابة باستخدام ClickUp Chats

تخسر الوكالات العالمية الوقت عندما يعتمد التسليم على أنظمة لا تشارك السياق. تنتهي الملخصات والموافقات والتعليقات والتتبع في أماكن مختلفة. يُطلق على هذا التجزؤ اسم " توسع العمل"، وهو يؤدي إلى إبطاء التنفيذ عبر الفرق البعيدة.

يمكن أن تضيف الذكاء الاصطناعي طبقة أخرى من التعقيد عندما تستخدم الفرق أدوات ذكاء اصطناعي متعددة دون سياق مشترك. والنتيجة هي المزيد من التبديل، والمزيد من العمل المكرر، وتنفيذ أقل اتساقًا.

يساعد ClickUp في حل هاتين المشكلتين من خلال كونه مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع برامج الإنتاجية الأساسية في نظام واحد. وهذا يساعد على بقاء التنفيذ متصلاً بالسياق ويساعدك على إنشاء سير عمل مع فجوات اتصال أقل.

إليك نظرة سريعة على كيفية مساعدة ClickUp لك في تحقيق ذلك.

حافظ على تواصل المحادثات مع التسليم باستخدام ClickUp Chat و ClickUp SyncUps

تواصل مع فريقك وأنشئ مهام داخل نافذة الدردشة باستخدام ClickUp Chat

عندما تكون الدردشة خارج أدوات إدارة المشاريع الخاصة بك، يتم إخفاء التحديثات وتضيع بنود العمل. تم تصميم ClickUp Chat لربط المحادثات بالتنفيذ حتى تتمكن من تحويل الرسائل إلى مهام، والحفاظ على سلاسل المحادثات مرتبطة بالعمل ذي الصلة، وتقليل الرسائل المتبادلة.

قم بمزامنة المهام والملاحظات أثناء المكالمات باستخدام ClickUp SyncUp

للتنسيق في الوقت الفعلي عندما تحتاج إليه، يوفر لك ClickUp SyncUps مكالمات صوتية/مرئية مدمجة ومشاركة الشاشة داخل نفس البيئة التي يستخدمها فريقك لإدارة المشاريع، بحيث يمكنك الانتقال من المناقشة إلى المهمة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

📌 مثال: يقوم مدير حسابك في نيويورك بنشر طلب تغيير من العميل في الدردشة، وإنشاء مهمة من الرسالة، ووضع علامة على مالك التصميم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويستخدم الفريق SyncUp قصيرًا لتأكيد النطاق قبل تسليم المهام في نهاية اليوم.

قم بإدارة المهام وتتبع المشاريع بشكل موثوق باستخدام ClickUp Tasks

أتمتة مهامك واستمر في العمل مع ClickUp Tasks

تتعطل خدمات الوكالة عندما يكون تنظيم المهام غير متسق بين الفرق. تسهل ClickUp Tasks توحيد طريقة تخصيص المهام والحفاظ على تتبع المشاريع بشكل واضح عبر عدة مشاريع. يمكنك تنظيم العمل مع المالكين ومواعيد الاستحقاق والحالات ومستوى التفاصيل التي تحتاجها للمشاريع المعقدة، دون إجبار الفرق على اتباع سير عمل صارم.

وهذا مفيد بشكل خاص عندما يتضمن العمل نفسه مع العميل أعضاء فريق مختلفين عبر مناطق جغرافية متعددة.

احتفظ بالموجزات والتعليقات والقرارات في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

اربط مستنداتك بسير عملك في السحابة باستخدام ClickUp Docs

يتطلب عمل الوكالات العالمية توثيقًا مكثفًا: حيث تنتشر الملخصات وملاحظات العملاء وخطط الحملات والتوجيهات الإبداعية ونتائج الاجتماعات وسياق المراجعة عبر مجلدات مختلفة.

يحافظ ClickUp Docs على تلك الوثائق قريبة من التسليم حتى لا تضيع الفرق الوقت في البحث عن أحدث إصدار. يمكنك التعاون في الوقت الفعلي، وإضافة تعليقات للمراجعة، والحفاظ على الوثائق مرتبطة بالعمل الذي تدعمه.

هذا يقلل من إعادة العمل في الفرق البعيدة لأن "السبب" وراء المهمة يظل متاحًا عندما تتولى منطقة أخرى المهمة بعد ساعات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs Hub كمكتبة "تسليم" لكل عميل. أنشئ مستندات ومواقع ويكي من موقع مركزي باستخدام ClickUp Docs Hub عندما يكون فريقك موزعًا على مناطق زمنية مختلفة، فإن أسرع طريقة لتجنب إعادة العمل هي تسهيل العثور على "أحدث الملخصات". يوفر لك Docs Hub مكانًا مركزيًا لتنظيم المستندات والويكي والبحث عنها وإنشائها، حتى لا يبدأ فريقك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) العمل من ملف قديم قام فريقك في الولايات المتحدة بتحديثه خلال الليل.

امنح فرق العمليات رؤية واضحة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

أنشئ تقارير مخصصة للرؤية والتتبع باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يحتاج قادة العمليات ومديرو التسليم إلى تقارير سريعة يمكن الوثوق بها. تتيح لك لوحات معلومات ClickUp إنشاء بوابات للعملاء وعروض للأداء تتعقب التقدم المحرز في عدة مشاريع دون الحاجة إلى إعادة إنشاء تحديثات الحالة يدويًا.

إذا كان تتبع الوقت مهمًا بالنسبة للهوامش، فإن لوحات معلومات ClickUp تدعم أيضًا إعداد التقارير على غرار جداول العمل وعروض الوقت، بحيث يمكنك الإجابة على أسئلة مثل "كم استغرق الأمر من الوقت؟" بأقل جهد في إعداد جداول البيانات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم بطاقات ClickUp AI Cards للتعامل مع تحديثات الحالة غير المتزامنة عبر المناطق الزمنية. أضف تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى لوحات المعلومات والنظرات العامة باستخدام بطاقات ClickUp AI أضف بطاقة تحديث مشروع AI أو ملخص تنفيذي AI إلى لوحة معلومات ClickUp الخاصة بك حتى تتمكن من مشاركة لقطة واضحة لتقدم المشروع دون الحاجة إلى جدولة مكالمات إضافية. يمكنك أيضًا توجيه البطاقة إلى قائمة أو مجلد أو مساحة معينة، ثم إعادة تشغيلها قبل التسليم للحفاظ على تحديثها.

قلل المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automations

أتمتة مهامك وسير عملك باستخدام ClickUp Automations

عندما تعتمد عمليات التسليم على الذاكرة، يتباطأ التسليم العالمي. تساعد ClickUp Automations في أتمتة عمليات سير العمل الروتينية (مثل تحديث الحالات، وتوجيه العمل، وإخطار المراجعين، أو تعيين المالكين) بحيث يمكن تنفيذ الإجراءات المحددة مسبقًا تلقائيًا عند استيفاء الشروط.

يوفر ClickUp أيضًا أكثر من 100 نموذج جاهز للاستخدام لأتمتة سير العمل لتسريع الإعداد. هذه واحدة من أكثر الطرق العملية لتقليل المهام المتكررة مع الحفاظ على المساءلة المرتبطة بالتنفيذ.

احمِ هوامش الربح باستخدام تتبع الوقت وعرض عبء العمل في ClickUp.

تصور قدرة فريقك بمرور الوقت باستخدام ClickUp Workload Views

بالنسبة للوكالات العالمية، لا يعد تتبع الوقت مجرد متطلبات جدول زمني. إنه مؤشر على الهامش والقدرة.

يدعم ClickUp تتبع الوقت المستغرق في المهام عبر المؤقتات أو الإدخالات اليدوية، بما في ذلك جداول العمل وبطاقات لوحة المعلومات، بحيث يمكنك ربط بيانات الوقت بالعمل الفعلي.

وبالنسبة لتخطيط السعة، تساعد طريقة عرض عبء العمل الفرق على تصور من يتجاوز السعة أو يقل عنها، مع خيارات لتعيين حدود السعة وعرض أعباء العمل حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

حافظ على فائدة الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain و ClickUp Enterprise Search

احصل على ملخصات فورية تتعلق بمشاريعك ومساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين السرعة، ولكن فقط إذا كان يحترم السياق والأذونات. يضيف ClickUp Brain طبقة من الذكاء الاصطناعي إلى مهامك ومشاريعك، والتي تربط المستندات وأعضاء الفريق بأذونات موحدة وضوابط خصوصية.

تمنع سياسات الذكاء الاصطناعي في ClickUp أيضًا مزودي الذكاء الاصطناعي الخارجيين من التدريب على بياناتك ولا تسمح بالاحتفاظ ببيانات الجهات الخارجية. هذا أمر مهم للوكالات التي تعمل مع بيانات حساسة.

عندما يكون السؤال الأهم هو "أين توجد أحدث إجابة؟"، يدعم بحث ClickUp للمؤسسات البحث عبر الأدوات والتطبيقات المتصلة (على سبيل المثال، Drive و Slack و Gmail) من مكان واحد، بحيث يمكن للفرق العثور على السياق دون الحاجة إلى إعادة فتح خمسة أنظمة مختلفة.

💡 نصيحة احترافية: قم بتحديث الحالة بشكل أسرع ومزامنة عمليات التسليم باستخدام ClickUp Brain MAX. استخدم الإملاء الصوتي بالذكاء الاصطناعي على أي تطبيق باستخدام ميزة ClickUp Brain MAX Talk to Text يساعدك ClickUp Brain MAX على تحويل التحديثات المتفرقة إلى إشارات تسليم منظمة، وهو بالضبط ما تحتاجه عندما لا تكون الفرق البعيدة متصلة بالإنترنت في نفس الوقت.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتخطيط سير عمل الحملات في ClickUp Whiteboards وحوّل الملاحظات اللاصقة أو الأشكال إلى مهام حتى تتحول ورش العمل إلى خطط مشاريع قابلة للتنفيذ.

التقط طلبات العملاء باستخدام نماذج ClickUp التي تنشئ المهام تلقائيًا، وتطبق القوالب، وتعيّن المالكين لضمان اتساق الاستقبال عبر الفرق البعيدة.

راجع الأصول الإبداعية باستخدام ClickUp Proofing عن طريق إضافة تعليقات توضيحية على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF مباشرة على مرفقات المهام وتعيين الملاحظات كتعليقات.

قم بمزامنة إدارة الجدول الزمني في ClickUp Calendar الذي يتكامل مع Google Calendar و Outlook Calendar بحيث تظهر أحداث التقويم جنبًا إلى جنب مع أعمال التسليم.

أعد استخدام خطوات التسليم القابلة للتكرار باستخدام قوالب مهام ClickUp حتى تتمكن الفرق من تنفيذ المهام المتسقة بشكل أسرع عبر مشاريع متعددة.

قيود ClickUp

قد يشعر أعضاء الفريق الجدد بالارتباك في البداية لأن المنصة توفر العديد من خيارات التكوين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4530 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

شارك أحد مستخدمي G2 تعليقًا إيجابيًا على ClickUp:

أنا أحب أنظمة التكامل ومنصة البناء في ClickUp. فهي تجعل العملية أقل صعوبة وتبسطها. أحيانًا لا يكون التصميم سهل الاستخدام، ولا يعرض قسم الجدول الزمني مهامي إلا إذا بحثت عنها كلمة بكلمة. كما أن الإعداد الأولي كان طويلاً.

أنا أحب أنظمة التكامل ومنصة البناء في ClickUp. فهي تجعل العملية أقل صعوبة وتبسطها. أحيانًا لا يكون التصميم سهل الاستخدام، ولا يعرض قسم الجدول الزمني مهامي ما لم أبحث عنها كلمة بكلمة. كما أن الإعداد الأولي كان طويلًا.

2. Notion (الأفضل لإنشاء مراكز معرفة مشتركة ومساحات عمل تواجه العملاء)

عبر Notion

عندما تدير وكالة عالمية عدة مشاريع، فإن أسرع طريقة لإضاعة الوقت هي السماح بانتشار "مصدر الحقيقة" عبر المستندات ومواضيع الدردشة. يعد Notion مفيدًا لأنه يتيح لك الاحتفاظ بسياق المشروع ووثائق التسليم معًا، بحيث يمكن للفرق البعيدة متابعة العمل دون البحث عن أحدث الملخصات أو القرارات.

بالنسبة لإدارة المشاريع، تكمن قوة Notion في قواعد بياناتها. يمكنك إعداد قاعدة بيانات للمهام مع الحالة والمسؤول والمواعيد النهائية، ثم عرض نفس العمل في شكل جدول أو لوحة أو تقويم أو جدول زمني، اعتمادًا على الطريقة التي يفضلها مديرو المشاريع لديك لتتبع المشاريع.

تساعد Notion أيضًا في إدارة الجدول الزمني من خلال Notion Calendar. يمكنها عرض عناصر قاعدة بيانات Notion جنبًا إلى جنب مع أحداث Google Calendar، وهو أمر مفيد عندما تحتاج إلى مواءمة تواريخ استحقاق المهام مع أحداث التقويم عبر المناطق الزمنية.

أفضل ميزات Notion

نظم المهام وسير عمل إدارة المشاريع باستخدام قواعد البيانات التي تدعم المهام الفرعية والخصائص المخصصة لتنظيم المهام بشكل أكثر وضوحًا.

قم بتوصيل عدة تقاويم لإدارة أحداث التقويم وجداول التسليم في مكان واحد

قم بتوصيل أدوات مثل Slack و Google Drive لتقليل عمليات تخزين الملفات يدويًا والحفاظ على سير التعاون.

تحكم في من يمكنه الوصول إلى ماذا، مما يساعدك عند إدارة الصفحات الموجهة للعملاء ووثائق التسليم الداخلية عبر العديد من أعضاء الفريق.

قيود Notion

أفاد بعض المستخدمين أن الواجهة قد تبدو معقدة في البداية، وأن الإعداد يستغرق وقتًا لتعلمه للفرق الأكبر حجمًا.

غالبًا ما يتباطأ الأداء عندما تكبر قواعد البيانات والصفحات، مما قد يؤثر على إنتاجية الفريق اليومية.

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 6/5 (أكثر من 9500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,670+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

يقول أحد مستخدمي G2:

"إنها مرنة للغاية بحيث يمكن تعديلها/الاستفادة منها من إدارة المشاريع وتتبع المهام إلى تغطية احتياجات CRM."

"إنها مرنة للغاية بحيث يمكن تعديلها/الاستفادة منها من إدارة المشاريع وتتبع المهام إلى تغطية احتياجات CRM."

3. Microsoft 365 (الأفضل للوكالات التي تعمل على توحيد التسليم على Microsoft Teams و Microsoft Office)

عبر Microsoft 365

إذا كانت وكالتك تقوم بالفعل بإنشاء العروض والتقارير في Microsoft Office، فإن Microsoft 365 يمكن أن يقلل من احتكاك سير العمل لأن الأعمال الأساسية للكتابة وجداول البيانات تظل داخل نفس المجموعة التي يعرفها فريقك بالفعل.

عادةً ما يصبح Microsoft Teams مركزًا للتعاون بين أعضاء الفريق، حيث يوفر الدردشة والمكالمات المرئية ومشاركة الشاشة لمراجعات العملاء وعمليات التسليم الداخلية. بالنسبة لمشاركة الملفات، يدعم OneDrive وSharePoint تخزين الملفات السحابية وضوابط الوصول، مما يساعدك عند العمل مع الأطراف المعنية الخارجية.

يصبح Microsoft 365 أكثر فائدة للعمل الموزع في حالة التأليف المشترك. عندما يتم حفظ الملفات في OneDrive أو SharePoint أو Teams، يمكن لعدة أشخاص العمل في نفس ملف Word أو Excel أو PowerPoint في نفس الوقت. وهذا يقلل من مشكلات التحكم في الإصدارات التي تظهر عندما تقوم الفرق بتمرير المرفقات عبر المناطق الزمنية.

أفضل ميزات Microsoft 365

قم بإجراء مكالمات فيديو ومشاركة الشاشة لمراجعات العملاء والاجتماعات الداخلية وتسليم المهام عبر المناطق الزمنية المختلفة.

تعاون في إنجاز مهام Word وExcel وPowerPoint من خلال التحرير المشترك في الوقت الفعلي عندما يتم تخزين الملفات في OneDrive أو SharePoint.

استعد من حالات الخلط بين إصدارات الملفات باستخدام سجل الإصدارات وإصدارات المستندات المنظمة للعمل المشترك.

أتمتة المهام المتكررة مثل الإخطارات الروتينية وعمليات سير العمل البسيطة، مع ترخيص إضافي لسيناريوهات مؤسسية أوسع نطاقًا.

قيود Microsoft 365

يتطلب برنامجًا منفصلاً لإدارة المشاريع عندما تحتاج إلى تتبع أعمق للمشاريع أو تخطيط الموارد أو دعم للمشاريع المعقدة

يضيف مزيدًا من أعمال الإعداد عندما تريد إدارة متسقة عبر Teams و OneDrive و SharePoint على نطاق واسع

يعتمد على خيارات الجهات الخارجية لتتبع الوقت وإعداد تقارير الإنتاجية الخاصة بالوكالة في العديد من الإعدادات

أسعار Microsoft 365

Business Basic: 7.20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

معيار الأعمال: 15.00 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Premium : 26.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطط المؤسسات: أسعار مخصصة

تجربة مجانية: متاحة

تقييمات ومراجعات Microsoft 365

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5680 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (13,980+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Microsoft 365؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

"يقدم Microsoft 365 قيمة ممتازة مقابل المال، خاصة مع توفر أدوات متعددة في اشتراك واحد. تعمل مشاركة الملفات وإدارة المستندات بشكل مثالي مع OneDrive و SharePoint. سهولة الاستخدام هي ميزة أخرى إلى جانب دعم العملاء."

"يقدم Microsoft 365 قيمة ممتازة مقابل المال، خاصة مع توفر أدوات متعددة في اشتراك واحد. تعمل مشاركة الملفات وإدارة المستندات بشكل مثالي مع OneDrive و SharePoint. سهولة الاستخدام هي ميزة أخرى إلى جانب دعم العملاء."

ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها.

4. Google Workspace (الأفضل للوكالات التي تدير تعاون العملاء من خلال Google Drive و Google Docs و Google Calendar)

عبر Google Workspace

بالنسبة للوكالات التي تقوم بالكثير من الأعمال التي تتطلب مراجعة مكثفة، غالبًا ما يكون Google Workspace خيارًا مناسبًا لأن أساسياته مبنية على التعاون في الوقت الفعلي. يدعم Google Drive تخزين الملفات السحابية ومشاركة الملفات، بينما يسهل Google Docs على الفرق البعيدة تعديل الملخصات ومسودات العمل معًا دون الحاجة إلى إرسال النسخ عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا.

يعد تقويم Google أيضًا أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الفرق العالمية إلى اعتماد Workspace. تسهل التقويمات المشتركة إدارة الجداول الزمنية عبر المناطق الزمنية المختلفة، حيث يتم تعديل أوقات الاجتماعات وفقًا للتوقيت المحلي لكل شخص وتوافره.

ثم يدعم Google Meet اللحظات الحية التي لا تزال مهمة، مثل المراجعات الإبداعية وتسجيلات وصول أصحاب المصلحة، من خلال مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة.

أفضل ميزات Google Workspace

تحكم في أذونات مشاركة الملفات على مستوى المجلد، بما في ذلك المشاركة مع المجموعات ومساحات التعاون

حافظ على استمرار المراجعات متعددة الوظائف من خلال التعاون في الوقت الفعلي لأعضاء الفريق الموزعين

نسق أحداث التقويم عبر المناطق باستخدام إعدادات المناطق الزمنية المصممة للجداول الزمنية العالمية

قم بإجراء مكالمات فيديو مع خيارات مشاركة الشاشة التي تدعم سير عمل الوكالات الذي يتطلب الكثير من المراجعة.

أضف محركات أقراص مشتركة وإصدارات متقدمة من المستندات عند الانتقال إلى خطط أعلى سعرًا.

قيود Google Workspace

تحتاج إلى أدوات إدارة مشاريع مخصصة إذا كنت تريد إدارة مهام متعمقة مدمجة أو مخططات جانت أو تنظيم مهام شامل.

يتطلب حوكمة قوية لتجنب المشاركة الخارجية الفوضوية مع توسع التعاون بين العملاء والمستقلين

تعتمد على الوظائف الإضافية أو الأنظمة المجاورة لتتبع الوقت والتحليلات المتقدمة التي تتجاوز التقارير الإدارية الأساسية

أسعار Google Workspace

Business Starter: 8.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Standard : 16.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Plus : 26.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطط المؤسسات: أسعار مخصصة

تجربة مجانية: تجربة مجانية لمدة 14 يومًا متاحة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4. 6/5 (47,390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (17,380+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Google Workspace؟

قال أحد المستخدمين على Capterra:

"أعتقد أن Google Workspace هو مساحة عمل فائقة الجودة لإدارة الفرق. من السهل للغاية التنقل بين 20 محرك أقراص مشترك لدينا مع كل فرع من فروعنا. يمكنني نقل المستندات بسهولة. إن القدرة على استخدام علامة @ الخاصة لأغراض البريد الإلكتروني تجعل التواصل بين أعضاء الفريق أكثر كفاءة."

"أعتقد أن Google Workspace هو مساحة عمل فائقة الجودة لإدارة الفرق. من السهل للغاية التنقل بين 20 محرك أقراص مشترك لدينا مع كل فرع من فروعنا. يمكنني نقل المستندات بسهولة. إن القدرة على استخدام علامة @ الخاصة لأغراض البريد الإلكتروني تجعل التواصل بين أعضاء الفريق أكثر كفاءة."

5. Figma/FigJam (الأفضل للتعاون في التصميم في الوقت الفعلي عبر المناطق الزمنية)

عبر Figma

عندما يعمل المصممون والعملاء في مناطق زمنية مختلفة، يمكن أن تصبح حلقات التغذية الراجعة عقبة. تساعد Figma في هذا الصدد لأن الفرق تعمل من ملف سحابي واحد، مما يقلل من مشكلة "الإصدار الخاطئ" ويبقي التعليقات مرتبطة بعنصر التصميم المحدد قيد المناقشة.

تم تصميم Figma أيضًا للتعاون المباشر داخل الملفات. تتيح دردشة المؤشر للأشخاص كتابة رسائل مؤقتة داخل ملف التصميم لطرح أسئلة سريعة والتأكيدات خلال ساعات التداخل، مما يقلل من عدد مكالمات الفيديو القصيرة التي تقلل من التركيز.

ترتبط الأذونات بإمكانية العرض والتحرير، لذا يمكنك دعوة أعضاء الفريق المناسبين دون منح الجميع تحكمًا كاملاً. بالنسبة لورش العمل والتخطيط في المراحل المبكرة، يدعم FigJam اللوحات البيضاء التعاونية مع خيارات للدردشة الحية والتعليقات والصوت.

أفضل ميزات Figma/FigJam

ناقش التعليقات داخل الملف، دون الحاجة إلى تبديل أدوات الاتصال

تحكم في ما يمكن لأعضاء الفريق القيام به من خلال الوصول إلى العرض والتعاون والتطوير والوصول الكامل

دعم مجموعات المراجعة الكبيرة التي تضم مئات المتعاونين في ملف واحد

شارك العمل من خلال الروابط حتى تظل المراجعات مرتبطة بالسياق الصحيح

قيود Figma/FigJam

قد يتباطأ الأداء أثناء المشاريع المعقدة التي تتضمن ملفات ثقيلة

الوظائف غير المتصلة بالإنترنت مقيدة، مما قد يمثل مشكلة أثناء السفر

أسعار Figma/FigJam

المبتدئين: خطة مجانية

المحترفون: 5 دولارات (Collab) / 15 دولارًا (Dev) / 20 دولارًا (Full) لكل مقعد شهريًا

المنظمة: 5 دولارات (Collab) / 25 دولارًا (Dev) / 55 دولارًا (Full) لكل مقعد شهريًا

المؤسسات: 5 دولارات (Collab) / 35 دولارًا (Dev) / 90 دولارًا (Full) لكل مقعد شهريًا

تقييمات ومراجعات Figma/FigJam

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (840+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Figma/FigJam؟

قال أحد المراجعين في G2:

"التعاون مع أعضاء الفريق سلس للغاية، مما يتيح لنا تحويل الأفكار المدروسة إلى واقع. تدعم هذه الأداة أنشطة أبحاث تجربة المستخدم لدينا، مثل تخطيط رحلات المستخدمين وجلسات العصف الذهني وإجراء نقد التصميم. "

"التعاون مع أعضاء الفريق سلس للغاية، مما يتيح لنا تحويل الأفكار المدروسة إلى واقع. تدعم هذه الأداة أنشطة أبحاث تجربة المستخدم لدينا، مثل تخطيط رحلات المستخدمين وجلسات العصف الذهني وإجراء نقد التصميم. "

6. Adobe Creative Cloud (الأفضل لإدارة الإنتاج الإبداعي للعلامات التجارية على نطاق واسع)

عبر Adobe Creative Cloud

غالبًا ما تواجه الوكالات العالمية التي تشحن كميات كبيرة من الأصول الإبداعية نفس المشكلة: تتشتت الملفات وعناصر العلامة التجارية، ولا يكون المراجعون متأكدين من الإصدار المعتمد. تم تصميم Adobe Creative Cloud للفرق خصيصًا لهذا البيئة، حيث يجمع بين التطبيقات الإبداعية الأساسية وعناصر التحكم في الأعمال التي تساعد الوكالات على إدارة الأصول والوصول إليها عبر أعضاء الفريق.

بالنسبة للعمليات الإبداعية اليومية، فإن المكتبات المشتركة مهمة. من خلال Adobe Creative Cloud، يمكن للفرق الوصول إلى "المكتبات المملوكة للشركة"، مما يساعد في الحفاظ على اتساق أصول العلامة التجارية مثل الألوان والمكونات عبر عدة مشاريع.

من ناحية الإدارة، يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول إلى وحدة تحكم إدارية على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى القدرة على استعادة الأصول عندما يغادر شخص ما. وهذا مفيد للوكالات التي لديها موظفون مستقلون أو فرق متناوبة أو تغييرات متكررة في الموظفين، لأن الملكية والوصول يمكن أن يظلا تحت سيطرة الشركة بدلاً من البقاء في الحسابات الشخصية.

أفضل ميزات Adobe Creative Cloud

قم بتخزين الأصول المشتركة ولوحات الألوان للحفاظ على اتساق العلامة التجارية عبر المشاريع

استعادة الإصدارات السابقة من الملفات لمدة تصل إلى 180 يومًا

قم بإدارة التراخيص مركزيًا واسترداد أصول الشركة مع تغير الأدوار

حافظ على إمكانية الوصول إلى ملفات العمل في السحابة عبر الفرق البعيدة

قيود Adobe Creative Cloud

غالبًا ما تحتاج الفرق إلى وقت للتدريب حتى تصبح ماهرة تمامًا

قد تبدو الأسعار مرتفعة، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة التي لديها العديد من المقاعد

أسعار Adobe Creative Cloud

Creative Cloud Standard: 54.99 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص شهريًا، يتم دفعها سنويًا

Creative Cloud Pro: 69.99 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص شهريًا، يتم دفعها سنويًا

Creative Cloud Pro للفرق: 99.99 دولارًا أمريكيًا لكل ترخيص شهريًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات Adobe Creative Cloud

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Adobe Creative Cloud؟

قال أحد المراجعين في G2 :

"يشمل عملي اليومي إعداد دروس قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية ومواد إرشادية للمرضى وجلسات تعليمية عبر الإنترنت. أستخدمه (Adobe Creative Cloud) لتصميم جداول الحمية الغذائية ومنشورات تثقيفية للمرضى ومرئيات متعلقة بالصحة لمختلف الحالات، والتي أستخدمها بانتظام في الإرشادات السريرية والمنشورات التعليمية وجلسات التعليم عبر الإنترنت."

"يشمل عملي اليومي إعداد دروس قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية ومواد إرشادية للمرضى وجلسات تعليمية عبر الإنترنت. أستخدمه (Adobe Creative Cloud) لتصميم جداول الحمية الغذائية ومنشورات تثقيفية للمرضى ومرئيات متعلقة بالصحة لمختلف الحالات، والتي أستخدمها بانتظام في الإرشادات السريرية والمنشورات التعليمية وجلسات التعليم عبر الإنترنت."

7. Slack (الأفضل للتواصل السريع عبر قنوات العملاء والقنوات الداخلية)

عبر Slack

عندما تدير وكالة عالمية عمليات التسليم عبر مناطق زمنية مختلفة، فإن أكبر عائق هو عادةً الفجوات بين التحديثات. يتخذ الأشخاص القرارات في مكان واحد، ويغفل شخص ما السياق، وتقضي المنطقة التالية ساعتها الأولى في السؤال "ما الذي تغير؟"

تم تصميم Slack من أجل التواصل غير الخطي وغير المتزامن، بحيث يمكن للفرق المساهمة بالتحديثات عندما تكون متصلة بالإنترنت بدلاً من انتظار "النافذة المناسبة للتداخل" أو الرد على سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة.

بدلاً من انتشار المعلومات عبر رسائل مباشرة وبريد وارد عشوائي، يشجع نهج Slack على تنظيم المناقشات حسب المشروع أو الموضوع، مما يقلل من خطر استبعاد أعضاء الفريق الرئيسيين من الدائرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين إنتاجية الفريق عندما تتحرك مشاريع متعددة بالتوازي وتحدث عمليات التسليم يوميًا. يميل Slack أيضًا إلى العمل بشكل جيد عندما تحتاج الوكالات إلى التعاون مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

أفضل ميزات Slack

تعاون مع العملاء والشركاء في قنوات مشتركة دون فتح مساحة العمل بالكامل

قم بإجراء مكالمات صوتية ومرئية مع مشاركة الشاشة للحصول على الموافقات والتسليمات السريعة

اجعل الرسائل والملفات والمحادثات قابلة للبحث حتى يتمكن مديرو المشاريع من العثور على القرارات بسرعة

قم بتوصيل أكثر من 2600 تطبيق، بما في ذلك Google Drive، للحفاظ على مشاركة الملفات مرتبطة بالمحادثات

قيود Slack

يحد البرنامج المجاني من سجل الرسائل والملفات، مما قد يقلل من رؤية أعمال العملاء طويلة الأمد.

Slack ليس برنامجًا لإدارة المشاريع، لذا لا تزال بحاجة إلى أدوات إدارة المشاريع لتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز.

أسعار Slack

المزايا: 8.75 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business+ : 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (37,990+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,975+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Slack؟

ترك أحد المراجعين في G2 التعليق التالي:

"من بين برامج الاتصال التي استخدمتها، Slack هو بالتأكيد الأكثر اكتمالاً وسهولة في الاستخدام، ويتميز بواجهة جميلة. لا أستطيع التفكير في أي مجالات تحتاج إلى تحسين... إن القدرة على إنشاء قنوات مع أشخاص داخل مؤسستي وخارجها أمر رائع!"

"من بين برامج الاتصال التي استخدمتها، Slack هو بالتأكيد الأكثر اكتمالاً وسهولة في الاستخدام، ويتميز بواجهة جميلة. لا أستطيع التفكير في أي جوانب تحتاج إلى تحسين... إن القدرة على إنشاء قنوات مع أشخاص من داخل ومن خارج مؤسستي أمر رائع!"

8. Airtable (الأفضل لسير العمل المنظم وعمليات الحملات)

عبر Airtable

تضع Airtable نفسها كمنصة لبناء تطبيقات الأعمال وربط سير العمل والبيانات من البداية إلى النهاية، وهو أمر مفيد لفرق العمليات التي تحتاج إلى نظام واحد لتشغيل عمليات سير العمل المتكررة.

بالنسبة للوكالات، تتمثل الميزة الحقيقية في التحكم والاتساق. يمكنك توحيد طريقة تتبع العمل عبر المناطق وتقليل التضارب في التقارير الذي يظهر عندما تتكرر معلومات التسليم عبر أدوات متعددة. وهذا يجعل Airtable أداة إنتاجية عملية للفرق التي تدير مهام معقدة ومشاريع مستمرة على نطاق واسع.

تؤكد Airtable أيضًا على الحوكمة والأمان كجزء من قصة منصتها، وهو أمر مهم عند إدارة معلومات العملاء والبيانات التشغيلية المنظمة عبر أعضاء الفريق الموزعين.

أفضل ميزات Airtable

حوّل القواعد إلى عروض قائمة على الأدوار للمبدعين ومديري العمليات ومديري الحسابات

أتمتة المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة والإشعارات والموافقات

قم بالتبديل بين الشبكة والتخطيطات الأخرى لدعم عمليات سير العمل المختلفة

اجمع طلبات العملاء والموجزات الداخلية في تنسيق متسق

قيود Airtable

أفاد بعض المستخدمين بوجود منحنى تعلم عند إعداده لأول مرة لمهام أكثر تعقيدًا.

غالبًا ما يلاحظ المراجعون ارتفاع الأسعار عندما تحتاج إلى ميزات متقدمة أو مساحة تخزين أكبر.

أسعار Airtable

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 54 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

حجم المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4. 6/5 (3,180+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (2,210+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Airtable؟

قال أحد المراجعين على G2:

"بدأت في استخدام Airtable في اللحظة التي أدركت فيها أنني استنفدت كل ما يمكن أن يقدمه Excel. بعد محاولات لا حصر لها لفرض بنية قاعدة بيانات على جداول البيانات، وجدت أخيرًا Airtable، وبعد ما يقرب من عشر سنوات، لم أنظر إلى الوراء أبدًا. Airtable سهل الاستخدام للغاية في البداية."

"بدأت في استخدام Airtable في اللحظة التي أدركت فيها أنني استنفدت كل ما يمكن أن يقدمه Excel. بعد محاولات لا حصر لها لفرض بنية قاعدة بيانات على جداول البيانات، وجدت أخيرًا Airtable، وبعد ما يقرب من عشر سنوات، لم أنظر إلى الوراء أبدًا. Airtable سهل الاستخدام للغاية في البداية."

9. Miro (الأفضل للورشات والتوافق والتعاون البصري)

عبر Miro

في الوكالات الموزعة، غالبًا ما يصبح العمل التنسيقي مشروعًا خفيًا. تم تصميم Miro حول لوح أبيض قابل للتكبير عبر الإنترنت يدعم التعاون المتزامن وغير المتزامن، مما يسهل الحفاظ على رؤية العمل التخطيطي وإمكانية إعادة استخدامه عبر المناطق الزمنية.

بالنسبة لقادة الوكالات، يكون Miro أكثر فائدة عندما تحتاج إلى تحويل المدخلات الغامضة إلى خطة مشتركة. تستخدمه الفرق لتبادل الأفكار وتخطيط سير العمل وإجراء ورش عمل منظمة، مما يساعد على تقليل سوء الفهم أثناء عمليات التسليم. تساعد مكتبة القوالب الخاصة به الفرق أيضًا على البدء بشكل أسرع بدلاً من إنشاء كل لوحة من الصفر.

كما أن Miro لا يقتصر على التحرير غير المتزامن، بل يميل أيضًا إلى الشرح غير المتزامن. باستخدام Talktrack، يمكن للفرق تسجيل إرشادات تفصيلية تظل مدمجة في اللوحة، بحيث يمكن لأي شخص في منطقة أخرى فهم القرارات والنية دون الحاجة إلى جدولة اجتماع آخر.

أفضل ميزات Miro

قم بتنظيم ورش عمل تفاعلية باستخدام أدوات تسهيل مثل المؤقت والتصويت

سجل إرشادات غير متزامنة باستخدام Talktrack حتى تتمكن الفرق في المناطق الزمنية الأخرى من متابعة القرارات مباشرة على اللوحة

تعاون داخل اجتماعات Microsoft Teams مع تجربة Miro في Teams

استضف مكالمات فيديو عبر لوحة التحكم مع مشاركة الشاشة وتكامل التقويم والنسخ المباشر إلى مستند (إصدار تجريبي)

قيود Miro

يدعم Miro التعاون بشكل جيد، ولكنك لا تزال بحاجة إلى أدوات إدارة المشاريع لإدارة المهام وتتبع الوقت وإعداد تقارير التسليم.

قد يصعب إدارة اللوحات على نطاق واسع دون معايير قوية لمساحة العمل وملكيتها.

أسعار Miro

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 16 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Miro

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12,330 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1670 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Miro؟

يقول أحد المراجعين في G2:

"أحب الطريقة التي يجعل بها Miro من السهل والطبيعي تحويل الأفكار إلى واقع بصريًا. إنه مثل وجود لوح أبيض لا نهاية له يمكن للجميع المشاركة فيه. أقوم بعقد العديد من ورش العمل للعملاء في مجال الإعلان، ويساعدني Miro على التعاون في الوقت الفعلي"

"أحب الطريقة التي يجعل بها Miro من السهل والطبيعي تحويل الأفكار إلى واقع بصريًا. إنه مثل وجود لوح أبيض لا نهاية له يمكن للجميع المشاركة فيه. أقوم بعقد العديد من ورش العمل للعملاء في مجال الإعلان، ويساعدني Miro على التعاون في الوقت الفعلي"

10. Dropbox Business (الأفضل لتخزين الملفات ومشاركتها والتحكم في الإصدارات)

عبر Dropbox Business

تنقل الوكالات العالمية الكثير من الملفات، وأخطاء الملفات مكلفة. عندما تشارك الفرق الأصول الإبداعية عبر المناطق، تظهر مشكلة "أحدث إصدار" بسرعة، ويمكن أن يؤدي تحميل واحد خاطئ إلى إعاقة المشروع.

يتميز Dropbox Business بكونه تخزينًا سحابيًا آمنًا للفرق العملية، مع ميزات استعادة الملفات والسجل التي تساعد في تقليل مخاطر الكتابة فوق الملفات وحذفها عن طريق الخطأ أثناء العمل.

بالنسبة لقادة العمليات، غالبًا ما يكون Dropbox "أداة استقرار". فهو يساعد في الحفاظ على مشاركة الملفات بشكل متوقع، ويقلل من مخاطر فقدان الأصول، ويدعم حوكمة أنظف حول المجلدات التي تواجه العملاء. إذا كانت وكالتك تمتلك بالفعل برنامجًا لإدارة المشاريع في مكان آخر، فلا يزال بإمكان Dropbox Business أن يكون العمود الفقري لتخزين الملفات بشكل موثوق عبر الفرق البعيدة.

أفضل ميزات Dropbox Business

توفير سعة تخزين تبلغ 5 تيرابايت على Standard لأصول الوكالة المشتركة

استعد الملفات المحذوفة لمدة تصل إلى 180 يومًا على Standard، الذي يدعم ممارسات أفضل للتحكم في الإصدارات.

انقل ملفات تصل سعتها إلى 100 جيجابايت على Standard لتسليم الملفات الإبداعية الثقيلة

إدارة مشاركة الفريق وأذونات العمل الموجهة للعملاء

قيود Dropbox Business

يساعدك Dropbox على تخزين الأصول ومشاركتها، ولكنك لا تزال بحاجة إلى برنامج لإدارة المشاريع لتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز.

إذا كانت وكالتك بحاجة إلى سير عمل أكثر تعمقًا لمراجعة الأعمال الإبداعية، فيمكنك الاعتماد على Adobe Creative Cloud أو أدوات تعاون أخرى إلى جانبه.

أسعار Dropbox Business

المحترفون: 19.99 دولارًا شهريًا

قياسي: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dropbox Business

G2: 4. 4/5 (أكثر من 30,850 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (21,670+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Dropbox Business؟

يقول أحد المراجعين في G2:

"أكثر ما يعجبني في Dropbox هو موثوقيته التي لا تضاهى وشعور "اضبطه وانسه" الحقيقي. بالنسبة لي، لا تزال تقنية delta-sync الخاصة به هي المعيار الذهبي: فهي تقوم بتحميل الأجزاء التي تم تغييرها فقط من الملف، مما يجعل التحديثات سريعة بشكل مذهل حتى عندما أعمل مع مجموعات بيانات كبيرة."

"أكثر ما يعجبني في Dropbox هو موثوقيته التي لا تضاهى وشعور "اضبطه وانسه" الحقيقي. بالنسبة لي، لا تزال تقنية delta-sync الخاصة به هي المعيار الذهبي: فهي تقوم بتحميل الأجزاء التي تم تغييرها فقط من الملف، مما يجعل التحديثات سريعة بشكل مذهل حتى عندما أعمل مع مجموعات بيانات كبيرة."

إذا تم تعيين مجموعتك الأساسية، يمكن لهذه الأدوات الثلاث للإنتاجية السحابية أن تغطي الفجوات "الوسيطة" التي تواجهها الوكالات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالاجتماعات الافتراضية وأتمتة المهام المتكررة عبر أدوات متعددة.

Zoom : أداة اجتماعات افتراضية مفيدة عندما لا تزال مراجعات العملاء تتطلب شرحًا مباشرًا. تدعم Zoom مكالمات الفيديو مع مشاركة الشاشة، بحيث يمكن للفرق مراجعة مجموعة أو لوحة معلومات التقارير معًا دون الحاجة إلى إرسال عشرات النسخ ذهابًا وإيابًا.

Loom : أداة مراسلة فيديو غير متزامنة لتسليم المهام بشكل أسرع عبر المناطق الزمنية. يتيح لك Loom تسجيل شاشتك (مع أو بدون كاميرا) ومشاركة رابط على الفور وجمع التعليقات، وهو ما يعمل جيدًا للحصول على ملاحظات إبداعية عندما لا يكون أعضاء فريقك متصلين بالإنترنت في نفس الوقت.

Zapier : أداة أتمتة سير العمل التي تربط بين التطبيقات التي تستخدمها وكالتك بالفعل. يتيح لك Zapier إنشاء سير عمل مؤتمت باستخدام إعدادات التشغيل والإجراءات، ويدعم التكامل بين أكثر من 7000 تطبيق، مما يساعدك عندما يشمل عملية التسليم أدوات مثل Google Drive و Slack وجداول البيانات.

قم بتشغيل خدمات الوكالات العالمية في ClickUp

لا يقتصر اختيار أدوات الإنتاجية السحابية لوكالة عالمية على تخزين الملفات أو مكالمات الفيديو. بل يتعلق الأمر بالحفاظ على ترابط المهام والسياق والموافقات والتقارير، بحيث يستمر العمل حتى عندما تكون الفرق غير متصلة بالإنترنت في مناطق مختلفة.

يعمل ClickUp بشكل جيد عندما تريد تقليل تبديل الأدوات وإنشاء نظام تسليم واحد يمكن للفرق الاعتماد عليه عبر المناطق الزمنية. يمكنك مركزية التنفيذ في المهام، والاحتفاظ بالموجزات والقرارات في المستندات، ومشاركة الرؤية في الوقت الفعلي من خلال لوحات المعلومات. تساعد الأتمتة على إجراء عمليات التسليم بشكل متسق، ويضيف ClickUp Brain دعم الذكاء الاصطناعي داخل نفس مساحة العمل حيث يتم التسليم فعليًا.

إذا كنت مستعدًا لتنفيذ عمليات تسليم عالمية مع فجوات أقل وتسليم أسرع، فقم بالتسجيل في ClickUp وقم ببناء سير عمل يمكن لفرقك اتباعه دون فقدان السياق.